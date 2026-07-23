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ابدأ استخدام DataStore خلال دقائق. يغطي هذا الدليل التثبيت، والترحيل من pandas، وأنماط الاستخدام الأساسية.

التثبيت

ثبّت chDB عبر pip:
للتبعيات الاختيارية:

تحقّق من التثبيت

الترحيل بسطر واحد من Pandas

أبسط طريقة للبدء في استخدام DataStore هي تعديل تعليمة الاستيراد لديك:
هذا كل شيء! ستعتمد شيفرة pandas الحالية لديك الآن على DataStore وستستفيد من تحسينات SQL.

مثال على الترحيل

الاستخدام الأساسي

إنشاء DataStore

تصفية البيانات

اختيار الأعمدة

الفرز

التجميع والاحتساب التجميعي

ضمّ DataStores

الحصول على النتائج

يعتمد DataStore أسلوب التقييم الكسول، فلا تُنفَّذ العمليات إلا عند الحاجة إلى النتائج.

بدء التنفيذ

عرض SQL المُولَّد

Query
Response

العمل مع مصادر البيانات المختلفة

الملفات المحلية

التخزين السحابي

قواعد البيانات

عمليات السلاسل النصية وDateTime

عمليات على السلاسل النصية

عمليات على DateTime

إضافات ClickHouse

أفضل الممارسات

1. استخدم Parquet للملفات الكبيرة

2. طبّق التصفية مبكرًا

3. اختر فقط الأعمدة اللازمة

4. استخدم SQL للعمليات المعقدة

الخطوات التالية

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦