from chdb import datastore as pd

ds = pd.read_csv( "employees.csv" )

# Single condition

senior = ds[ds[ 'age' ] > 30 ]

# Multiple conditions (AND)

senior_nyc = ds[(ds[ 'age' ] > 30 ) & (ds[ 'city' ] == 'NYC' )]

# Multiple conditions (OR)

young_or_senior = ds[(ds[ 'age' ] < 25 ) | (ds[ 'age' ] > 50 )]

# Using filter method (SQL-style)