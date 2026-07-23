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رغم أن DataStore متوافق إلى حدٍ كبير مع pandas، فهناك اختلافات مهمة ينبغي فهمها.

الجدول الملخّص

1. التنفيذ المؤجل مقابل التنفيذ الفوري

pandas (التنفيذ الفوري)

تُنفَّذ العمليات مباشرةً:

DataStore (مؤجل)

تُؤجَّل العمليات حتى تدعو الحاجة إلى النتائج:

لماذا يُعد هذا مهمًا

يُمكّن التنفيذ المؤجل مما يلي:
  • تحسين الاستعلامات: تُجمَّع عمليات متعددة في استعلام SQL واحد
  • استبعاد الأعمدة غير اللازمة: لا تُقرأ إلا الأعمدة المطلوبة
  • تطبيق عوامل التصفية عند المصدر: تُطبَّق عوامل التصفية عند المصدر
  • كفاءة الذاكرة: لا تُحمِّل بيانات لا تحتاج إليها

2. أنواع الإرجاع

pandas

DataStore

التحويل إلى أنواع بيانات pandas

3. محفزات التنفيذ

يُنفَّذ DataStore عندما تحتاج إلى القيم الفعلية:

العمليات التي تظل مؤجلة التنفيذ

4. ترتيب الصفوف

pandas

يُحافَظ دائمًا على ترتيب الصفوف:

DataStore

يُحفَظ ترتيب الصفوف تلقائيًا في معظم العمليات:
يتتبع DataStore تلقائيًا مواضع الصفوف الأصلية داخليًا (باستخدام rowNumberInAllBlocks()) لضمان اتساق ترتيبها مع pandas.

عندما يكون الترتيب محفوظًا

  • مصادر الملفات (CSV، Parquet، JSON، إلخ)
  • مصادر pandas DataFrame
  • عمليات التصفية
  • اختيار الأعمدة
  • بعد استخدام sort() أو sort_values() بشكل صريح
  • العمليات التي تحدد الترتيب (nlargest()، nsmallest()، head()، tail())

متى قد يختلف الترتيب

  • بعد عمليات التجميع groupby() (استخدم sort_values() لضمان اتساق الترتيب)
  • بعد merge() / join() مع بعض أنواع الربط
  • في وضع الأداء (config.use_performance_mode()): لا يُضمن ترتيب الصفوف في أي عملية. راجع وضع الأداء.

5. لا توجد معلمة باسم inplace

pandas

DataStore

inplace=True غير مدعوم. أسند النتيجة دائمًا:

لماذا لا يوجد inplace؟

يستخدم DataStore عمليات غير قابلة للتعديل لإتاحة ما يلي:
  • بناء الاستعلامات (التقييم المؤجل)
  • السلامة في البيئات متعددة الخيوط
  • تصحيح الأخطاء بسهولة أكبر
  • شيفرة أكثر نظافة

6. دعم الفهارس

pandas

دعم كامل للفهارس:

DataStore

دعم مبسّط للفهارس:

مصدر DataStore مهم

  • مصدر DataFrame: يحافظ على الفهرس في pandas
  • مصدر File: يستخدم فهرسًا بسيطًا من الأعداد الصحيحة

7. سلوك عمليات المقارنة

المقارنة مع pandas

لا يتعرّف pandas على كائنات DataStore:

استخدام الدالة equals()

8. استدلال النوع

pandas

يستخدم أنواع البيانات في numpy/pandas:

DataStore

يمكنه استخدام أنواع ClickHouse:

التحويل الصريح للأنواع

9. نموذج الذاكرة

pandas

توجد جميع البيانات في الذاكرة:

DataStore

تبقى البيانات في المصدر إلى أن تكون مطلوبة:

10. رسائل الخطأ

مصادر الأخطاء المختلفة

  • أخطاء pandas: من مكتبة pandas
  • أخطاء DataStore: من chDB أو ClickHouse

نصائح لتصحيح الأخطاء

قائمة التحقق الخاصة بالترحيل

عند الترحيل من pandas:
  • غيّر عبارة الاستيراد
  • أزل المعاملات inplace=True
  • أضف to_df() صراحةً حيث يكون pandas DataFrame مطلوبًا
  • أضف الفرز إذا كان ترتيب الصفوف مهمًا
  • استخدم to_pandas() في اختبارات المقارنة
  • اختبر باستخدام أحجام بيانات ممثلة

مرجع سريع

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦