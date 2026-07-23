الجدول الملخّص
|Aspect
|pandas
|DataStore
|التنفيذ
|فوري (مباشر)
|مؤجل (عند الحاجة)
|أنواع الإرجاع
|DataFrame/Series
|DataStore/ColumnExpr
|ترتيب الصفوف
|محفوظ
|محفوظ (تلقائيًا)؛ غير مضمون في وضع الأداء
|inplace
|مدعوم
|غير مدعوم
|الفهرس
|دعم كامل
|مبسّط
|الذاكرة
|جميع البيانات في الذاكرة
|البيانات في المصدر
1. التنفيذ المؤجل مقابل التنفيذ الفوري
تُنفَّذ العمليات مباشرةً:
pandas (التنفيذ الفوري)
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data.csv") # Loads entire file NOW
result = df[df['age'] > 25] # Filters NOW
grouped = result.groupby('city')['salary'].mean() # Aggregates NOW
تُؤجَّل العمليات حتى تدعو الحاجة إلى النتائج:
DataStore (مؤجل)
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("data.csv") # Just records the source
result = ds[ds['age'] > 25] # Just records the filter
grouped = result.groupby('city')['salary'].mean() # Just records
# Execution happens here:
print(grouped) # Executes when displaying
df = grouped.to_df() # Or when converting to pandas
يُمكّن التنفيذ المؤجل مما يلي:
لماذا يُعد هذا مهمًا
- تحسين الاستعلامات: تُجمَّع عمليات متعددة في استعلام SQL واحد
- استبعاد الأعمدة غير اللازمة: لا تُقرأ إلا الأعمدة المطلوبة
- تطبيق عوامل التصفية عند المصدر: تُطبَّق عوامل التصفية عند المصدر
- كفاءة الذاكرة: لا تُحمِّل بيانات لا تحتاج إليها
2. أنواع الإرجاع
df['col'] # Returns pd.Series
df[['a', 'b']] # Returns pd.DataFrame
df[df['x'] > 10] # Returns pd.DataFrame
df.groupby('x') # Returns DataFrameGroupBy
ds['col'] # Returns ColumnExpr (lazy)
ds[['a', 'b']] # Returns DataStore (lazy)
ds[ds['x'] > 10] # Returns DataStore (lazy)
ds.groupby('x') # Returns LazyGroupBy
التحويل إلى أنواع بيانات pandas
# Get pandas DataFrame
df = ds.to_df()
df = ds.to_pandas()
# Get pandas Series from column
series = ds['col'].to_pandas()
# Or trigger execution
print(ds) # Automatically converts for display
يُنفَّذ DataStore عندما تحتاج إلى القيم الفعلية:
3. محفزات التنفيذ
|المحفّز
|مثال
|ملاحظات
print() /
repr()
print(ds)
|يتطلب العرض بيانات
len()
len(ds)
|يتطلب معرفة عدد الصفوف
.columns
ds.columns
|يتطلب أسماء الأعمدة
.dtypes
ds.dtypes
|يتطلب معلومات الأنواع
.shape
ds.shape
|يتطلب الأبعاد
.values
ds.values
|يتطلب البيانات الفعلية
.index
ds.index
|يتطلب الفهرس
to_df()
ds.to_df()
|تحويل صريح
|التكرار
for row in ds
|يتطلب التكرار
equals()
ds.equals(other)
|يتطلب المقارنة
العمليات التي تظل مؤجلة التنفيذ
|العملية
|الناتج
filter()
|DataStore
select()
|DataStore
sort()
|DataStore
groupby()
|LazyGroupBy
join()
|DataStore
ds['col']
|ColumnExpr
ds[['a', 'b']]
|DataStore
ds[condition]
|DataStore
يُحافَظ دائمًا على ترتيب الصفوف:
4. ترتيب الصفوف
يُحفَظ ترتيب الصفوف تلقائيًا في معظم العمليات:
df = pd.read_csv("data.csv")
print(df.head()) # Always same order as file
يتتبع DataStore تلقائيًا مواضع الصفوف الأصلية داخليًا (باستخدام
ds = pd.read_csv("data.csv")
print(ds.head()) # Matches file order
# Filter preserves order
ds_filtered = ds[ds['age'] > 25] # Same order as pandas
rowNumberInAllBlocks()) لضمان اتساق ترتيبها مع pandas.
عندما يكون الترتيب محفوظًا
- مصادر الملفات (CSV، Parquet، JSON، إلخ)
- مصادر pandas DataFrame
- عمليات التصفية
- اختيار الأعمدة
- بعد استخدام
sort()أو
sort_values()بشكل صريح
- العمليات التي تحدد الترتيب (
nlargest()،
nsmallest()،
head()،
tail())
متى قد يختلف الترتيب
- بعد عمليات التجميع
groupby()(استخدم
sort_values()لضمان اتساق الترتيب)
- بعد
merge()/
join()مع بعض أنواع الربط
- في وضع الأداء (
config.use_performance_mode()): لا يُضمن ترتيب الصفوف في أي عملية. راجع وضع الأداء.
5. لا توجد معلمة باسم inplace
df.drop(columns=['col'], inplace=True) # Modifies df
df.fillna(0, inplace=True) # Modifies df
df.rename(columns={'old': 'new'}, inplace=True)
inplace=True غير مدعوم. أسند النتيجة دائمًا:
ds = ds.drop(columns=['col']) # Returns new DataStore
ds = ds.fillna(0) # Returns new DataStore
ds = ds.rename(columns={'old': 'new'}) # Returns new DataStore
يستخدم DataStore عمليات غير قابلة للتعديل لإتاحة ما يلي:
لماذا لا يوجد inplace؟
- بناء الاستعلامات (التقييم المؤجل)
- السلامة في البيئات متعددة الخيوط
- تصحيح الأخطاء بسهولة أكبر
- شيفرة أكثر نظافة
دعم كامل للفهارس:
6. دعم الفهارس
دعم مبسّط للفهارس:
df = df.set_index('id')
df.loc['user123'] # Label-based access
df.loc['a':'z'] # Label-based slicing
df.reset_index()
df.index.name = 'user_id'
# Basic operations work
ds.loc[0:10] # Integer position
ds.iloc[0:10] # Same as loc for DataStore
# For pandas-style index operations, convert first
df = ds.to_df()
df = df.set_index('id')
df.loc['user123']
مصدر DataStore مهم
- مصدر DataFrame: يحافظ على الفهرس في pandas
- مصدر File: يستخدم فهرسًا بسيطًا من الأعداد الصحيحة
7. سلوك عمليات المقارنة
لا يتعرّف pandas على كائنات DataStore:
المقارنة مع pandas
import pandas as pd
from chdb import datastore as ds
pdf = pd.DataFrame({'a': [1, 2, 3]})
dsf = ds.DataFrame({'a': [1, 2, 3]})
# This doesn't work as expected
pdf == dsf # pandas doesn't know DataStore
# Solution: convert DataStore to pandas
pdf.equals(dsf.to_pandas()) # True
استخدام الدالة equals()
# DataStore.equals() also works
dsf.equals(pdf) # Compares with pandas DataFrame
يستخدم أنواع البيانات في numpy/pandas:
8. استدلال النوع
يمكنه استخدام أنواع ClickHouse:
df['col'].dtype # int64, float64, object, datetime64, etc.
ds['col'].dtype # Int64, Float64, String, DateTime, etc.
# Types are converted when going to pandas
df = ds.to_df()
df['col'].dtype # Now pandas type
التحويل الصريح للأنواع
# Force specific type
ds['col'] = ds['col'].astype('int64')
توجد جميع البيانات في الذاكرة:
9. نموذج الذاكرة
تبقى البيانات في المصدر إلى أن تكون مطلوبة:
df = pd.read_csv("huge.csv") # 10GB in memory!
ds = pd.read_csv("huge.csv") # Just metadata
ds = ds.filter(ds['year'] == 2024) # Still just metadata
# Only filtered result is loaded
df = ds.to_df() # Maybe only 1GB now
10. رسائل الخطأ
مصادر الأخطاء المختلفة
- أخطاء pandas: من مكتبة pandas
- أخطاء DataStore: من chDB أو ClickHouse
# May see ClickHouse-style errors
# "Code: 62. DB::Exception: Syntax error..."
نصائح لتصحيح الأخطاء
# View the SQL to debug
print(ds.to_sql())
# See execution plan
ds.explain()
# Enable debug logging
from chdb.datastore.config import config
config.enable_debug()
عند الترحيل من pandas:
قائمة التحقق الخاصة بالترحيل
- غيّر عبارة الاستيراد
- أزل المعاملات
inplace=True
- أضف
to_df()صراحةً حيث يكون
pandas DataFrameمطلوبًا
- أضف الفرز إذا كان ترتيب الصفوف مهمًا
- استخدم
to_pandas()في اختبارات المقارنة
- اختبر باستخدام أحجام بيانات ممثلة
مرجع سريع
|pandas
|DataStore
df[condition]
|كما هو (ويُرجع DataStore)
df.groupby()
|كما هو (ويُرجع LazyGroupBy)
df.drop(inplace=True)
ds = ds.drop()
df.equals(other)
ds.to_pandas().equals(other)
df.loc['label']
ds.to_df().loc['label']
print(df)
|كما هو (ويؤدي إلى التنفيذ)
len(df)
|كما هو (ويؤدي إلى التنفيذ)