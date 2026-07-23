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يوفّر DataStore دعمًا شاملًا لعمليات التجميع ودوال النافذة، مستفيدًا من إمكانات ClickHouse القوية للتجميع في SQL.

التجميعات الأساسية

الأساليب المضمنة

أمثلة:

التجميعات في GroupBy

عملية تجميع واحدة

التجميعات المتعددة

التجميعات المُسمّاة

عدة مفاتيح لـ GroupBy

التجميعات الإحصائية

أمثلة:

التجميعات الشرطية

دوال التجميع الشرطية الخاصة بـ ClickHouse. أمثلة:

التجميعات للقيم

دوال خاصة بـ ClickHouse لتجميع القيم. أمثلة:

دوال النافذة

دوال الترتيب

أمثلة:

دوال القيم

أمثلة:

الدوال التراكمية

أمثلة:

النوافذ المنزلقة

مساحة الاسم F

تتيح مساحة الاسم F الوصول إلى دوال ClickHouse.

استيراد

استخدام دوال F

F مع دوال النافذة

الأنماط الشائعة للتجميع

أعلى N ضمن كل مجموعة

المجموع التراكمي

المتوسط المتحرك

المقارنة السنوية

الرتبة المئينية

ملخص أساليب التجميع

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦