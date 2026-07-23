أساسية sum , mean , count , min , max , median

إحصائية std , var , quantile , skew , kurt , corr , cov

شرطية sum_if , count_if , avg_if , min_if , max_if

تجميعية group_array , group_uniq_array , group_concat , top_k

الترتيب row_number , rank , dense_rank , ntile , percent_rank

القيم lag , lead , first_value , last_value , nth_value

تراكمية cumsum , cummax , cummin , cumprod , diff , pct_change