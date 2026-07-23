التجميعات الأساسية
الأساليب المضمنة
أمثلة:
|Method
|المكافئ في SQL
|الوصف
sum()
SUM()
|مجموع القيم
mean()
AVG()
|المتوسط/الوسط الحسابي
count()
COUNT()
|عدد القيم غير NULL
min()
MIN()
|القيمة الصغرى
max()
MAX()
|القيمة العظمى
median()
MEDIAN()
|القيمة الوسيطة
std()
stddevPop()
|الانحراف المعياري
var()
varPop()
|التباين
nunique()
COUNT(DISTINCT)
|عدد القيم الفريدة
from pathlib import Path
Path("sales.csv").write_text("""\
region,product,category,amount,quantity,price,date,order_id
East,Widget,Electronics,5200,10,120,2024-01-15,1001
West,Gadget,Electronics,800,5,160,2024-02-20,1002
East,Gizmo,Home,6500,3,100,2024-03-10,1003
North,Widget,Electronics,4500,6,150,2024-06-18,1004
West,Gadget,Electronics,2000,8,250,2024-09-14,1005
""")
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("sales.csv")
# Single column aggregation
total = ds['amount'].sum()
average = ds['amount'].mean()
count = ds['amount'].count()
# All aggregations
print(ds['amount'].sum()) # Total
print(ds['amount'].mean()) # Average
print(ds['amount'].std()) # Standard deviation
print(ds['amount'].median()) # Median
print(ds['amount'].nunique()) # Unique count
التجميعات في GroupBy
عملية تجميع واحدة
# Group by and aggregate
result = ds.groupby('category')['amount'].sum()
result = ds.groupby('region')['sales'].mean()
التجميعات المتعددة
# Dictionary syntax
result = ds.groupby('category').agg({
'amount': 'sum',
'quantity': 'mean',
'order_id': 'count'
})
# List of aggregations per column
result = ds.groupby('category').agg({
'amount': ['sum', 'mean', 'max'],
'quantity': ['sum', 'count']
})
التجميعات المُسمّاة
# Named aggregation (pandas style)
result = ds.groupby('region').agg(
total_amount=('amount', 'sum'),
avg_quantity=('quantity', 'mean'),
order_count=('order_id', 'count'),
max_price=('price', 'max')
)
عدة مفاتيح لـ GroupBy
# Group by multiple columns
result = ds.groupby(['region', 'category']).agg({
'amount': 'sum',
'quantity': 'sum'
})
التجميعات الإحصائية
أمثلة:
|الطريقة
|المكافئ في SQL
|الوصف
quantile(q)
quantile(q)
|الكمّ المئيني من الرتبة q (0-1)
skew()
skewPop()
|الالتواء
kurt()
kurtPop()
|التفلطح
corr()
corr()
|الارتباط
cov()
covar()
|التغاير
sem()
|-
|الخطأ المعياري للمتوسط
# Quantiles
q50 = ds['amount'].quantile(0.5) # Median
q95 = ds['amount'].quantile(0.95) # 95th percentile
# Multiple quantiles
quantiles = ds['amount'].quantile([0.25, 0.5, 0.75])
# Correlation between columns
correlation = ds[['sales', 'marketing_spend']].corr()
دوال التجميع الشرطية الخاصة بـ ClickHouse.
التجميعات الشرطية
أمثلة:
|الدالة
|ClickHouse
|الوصف
sum_if(cond)
sumIf()
|المجموع عند تحقق الشرط
count_if(cond)
countIf()
|العدد عند تحقق الشرط
avg_if(cond)
avgIf()
|المتوسط عند تحقق الشرط
min_if(cond)
minIf()
|الحد الأدنى عند تحقق الشرط
max_if(cond)
maxIf()
|الحد الأقصى عند تحقق الشرط
from chdb.datastore import F, Field
# Sum only high value orders
high_value_sum = F.sum_if(Field('amount'), Field('amount') > 1000)
# Count active users
active_count = F.count_if(Field('status') == 'active')
# In groupby context
result = ds.groupby('region').agg({
'total': ('amount', 'sum'),
'high_value': ('amount', F.sum_if(Field('amount') > 1000)),
})
دوال خاصة بـ ClickHouse لتجميع القيم.
التجميعات للقيم
أمثلة:
|الدالة
|ClickHouse
|الوصف
group_array()
groupArray()
|تجميع القيم في مصفوفة
group_uniq_array()
groupUniqArray()
|تجميع القيم الفريدة في مصفوفة
group_concat(sep)
groupConcat()
|ربط السلاسل النصية
top_k(n)
topK(n)
|أكثر K قيم تكرارًا
any()
any()
|أي قيمة
any_last()
anyLast()
|آخر قيمة
first_value()
first_value()
|أول قيمة حسب الترتيب
last_value()
last_value()
|آخر قيمة حسب الترتيب
from chdb.datastore import F, Field
# Collect all tags per category
result = ds.groupby('category').agg({
'all_tags': ('tag', F.group_array()),
'unique_tags': ('tag', F.group_uniq_array())
})
# Get top 5 products per region
result = ds.groupby('region').agg({
'top_products': ('product_id', F.top_k(5))
})
دوال النافذة
دوال الترتيب
أمثلة:
|الوظيفة
|SQL
|الوصف
row_number()
ROW_NUMBER()
|رقم الصف المتسلسل
rank()
RANK()
|ترتيب مع فجوات
dense_rank()
DENSE_RANK()
|ترتيب بلا فجوات
ntile(n)
NTILE(n)
|تقسيم إلى n مجموعات
percent_rank()
PERCENT_RANK()
|الترتيب بالنسبة المئوية (0-1)
cume_dist()
CUME_DIST()
|التوزيع التراكمي
from chdb.datastore import F, Field
# Add row number
ds['row_num'] = F.row_number().over(order_by='date')
# Rank within groups
ds['rank'] = F.rank().over(
partition_by='category',
order_by='sales'
)
# Dense rank (no gaps)
ds['dense_rank'] = F.dense_rank().over(
partition_by='region',
order_by=('revenue', 'desc')
)
# Divide into quartiles
ds['quartile'] = F.ntile(4).over(order_by='score')
دوال القيم
أمثلة:
|Function
|SQL
|Description
lag(n)
LAG(col, n)
|قيمة الصف السابق
lead(n)
LEAD(col, n)
|قيمة الصف التالي
first_value()
FIRST_VALUE()
|أول قيمة في النافذة
last_value()
LAST_VALUE()
|آخر قيمة في النافذة
nth_value(n)
NTH_VALUE(col, n)
|القيمة رقم n في النافذة
# Previous and next value
ds['prev_price'] = F.lag('price', 1).over(order_by='date')
ds['next_price'] = F.lead('price', 1).over(order_by='date')
# First and last in partition
ds['first_order'] = F.first_value('amount').over(
partition_by='customer_id',
order_by='date'
)
الدوال التراكمية
أمثلة:
|Method
|Description
cumsum()
|المجموع التراكمي
cummax()
|القيمة العظمى التراكمية
cummin()
|القيمة الصغرى التراكمية
cumprod()
|حاصل الضرب التراكمي
diff(n)
|الفرق عن القيمة قبل
n صفوف
pct_change(n)
|نسبة التغير عن القيمة قبل
n صفوف
# Cumulative calculations
ds['running_total'] = ds['amount'].cumsum()
ds['running_max'] = ds['amount'].cummax()
# With grouping
ds['group_cumsum'] = ds.groupby('category')['amount'].cumsum()
# Period over period
ds['daily_diff'] = ds['sales'].diff(1)
ds['pct_change'] = ds['sales'].pct_change(1)
النوافذ المنزلقة
# Rolling window aggregations
ds['rolling_avg'] = ds['price'].rolling(window=7).mean()
ds['rolling_sum'] = ds['amount'].rolling(window=30).sum()
ds['rolling_std'] = ds['value'].rolling(window=10).std()
# Expanding windows
ds['expanding_max'] = ds['price'].expanding().max()
ds['expanding_sum'] = ds['amount'].expanding().sum()
تتيح مساحة الاسم
مساحة الاسم F
F الوصول إلى دوال ClickHouse.
استيراد
from chdb.datastore import F, Field
استخدام دوال F
# Aggregations
F.sum(Field('amount'))
F.avg(Field('price'))
F.count(Field('id'))
# Statistical
F.quantile(Field('value'), 0.95)
F.stddev_pop(Field('score'))
F.corr(Field('x'), Field('y'))
# Conditional
F.sum_if(Field('amount'), Field('status') == 'completed')
F.count_if(Field('is_active'))
# String
F.length(Field('name'))
F.upper(Field('text'))
# Date/Time
F.to_year(Field('date'))
F.date_diff('day', Field('start'), Field('end'))
# Array
F.array_sum(Field('values'))
F.array_avg(Field('scores'))
# Math
F.abs(Field('delta'))
F.round(Field('price'), 2)
F.floor(Field('value'))
F.ceil(Field('value'))
F مع دوال النافذة
# Define window frame
window = F.window(
partition_by='category',
order_by='date',
rows_between=(-7, 0) # Current row and 7 preceding
)
ds['rolling_avg'] = F.avg(Field('price')).over(window)
الأنماط الشائعة للتجميع
أعلى N ضمن كل مجموعة
# Top 3 products per category by sales
result = (ds
.assign(rank=F.row_number().over(
partition_by='category',
order_by=('sales', 'desc')
))
.filter(ds['rank'] <= 3)
)
المجموع التراكمي
# Running total of sales
ds['running_total'] = F.sum('amount').over(
order_by='date',
rows_between=(None, 0) # All rows up to current
)
المتوسط المتحرك
# 7-day moving average
ds['ma_7'] = F.avg('price').over(
order_by='date',
rows_between=(-6, 0)
)
المقارنة السنوية
# YoY comparison
ds['prev_year_sales'] = F.lag('sales', 12).over(
partition_by='product_id',
order_by='month'
)
ds['yoy_growth'] = (ds['sales'] - ds['prev_year_sales']) / ds['prev_year_sales']
الرتبة المئينية
# Rank customers by total spend
ds['spend_percentile'] = F.percent_rank().over(order_by='total_spend')
ملخص أساليب التجميع
|الفئة
|الأساليب
|أساسية
sum,
mean,
count,
min,
max,
median
|إحصائية
std,
var,
quantile,
skew,
kurt,
corr,
cov
|شرطية
sum_if,
count_if,
avg_if,
min_if,
max_if
|تجميعية
group_array,
group_uniq_array,
group_concat,
top_k
|الترتيب
row_number,
rank,
dense_rank,
ntile,
percent_rank
|القيم
lag,
lead,
first_value,
last_value,
nth_value
|تراكمية
cumsum,
cummax,
cummin,
cumprod,
diff,
pct_change
|منزلق
rolling().mean/sum/std/...,
expanding().mean/sum/...