لننشئ أولًا بيئة افتراضية:
الإعداد
والآن سنثبّت chDB. تأكّد من استخدام الإصدار 2.0.2 أو أحدث:
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
والآن سنثبّت IPython:
pip install "chdb>=2.0.2"
سنستخدم
pip install ipython
ipython لتشغيل الأوامر في بقية هذا الدليل، ويمكنك تشغيله عبر تنفيذ:
يمكنك أيضًا استخدام الشيفرة في برنامج نصي بلغة Python أو في دفتر ملاحظاتك المفضل.
ipython
سنستكشف ملف Parquet من مجموعة بيانات مراجعات Amazon. لكن أولًا، لِنُثبِّت
استكشاف البيانات الوصفية لملف Parquet
chDB:
عند الاستعلام عن ملفات Parquet، يمكننا استخدام تنسيق الإدخال
import chdb
ParquetMetadata لإرجاع بيانات Parquet الوصفية بدلًا من محتوى الملف.
لنستخدم عبارة
DESCRIBE للاطلاع على الحقول التي تُعاد عند استخدام هذا التنسيق:
query = """
DESCRIBE s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/amazon_reviews_2015.snappy.parquet',
ParquetMetadata
)
SETTINGS describe_compact_output=1
"""
chdb.query(query, 'TabSeparated')
لنلقِ الآن نظرة على البيانات الوصفية لهذا الملف. يحتوي كلٌّ من
num_columns UInt64
num_rows UInt64
num_row_groups UInt64
format_version String
metadata_size UInt64
total_uncompressed_size UInt64
total_compressed_size UInt64
columns Array(Tuple(name String, path String, max_definition_level UInt64, max_repetition_level UInt64, physical_type String, logical_type String, compression String, total_uncompressed_size UInt64, total_compressed_size UInt64, space_saved String, encodings Array(String)))
row_groups Array(Tuple(num_columns UInt64, num_rows UInt64, total_uncompressed_size UInt64, total_compressed_size UInt64, columns Array(Tuple(name String, path String, total_compressed_size UInt64, total_uncompressed_size UInt64, have_statistics Bool, statistics Tuple(num_values Nullable(UInt64), null_count Nullable(UInt64), distinct_count Nullable(UInt64), min Nullable(String), max Nullable(String))))))
columns و
row_groups على مصفوفات من tuples تتضمن العديد من الخصائص، لذا سنستبعدهما مؤقتًا.
query = """
SELECT * EXCEPT(columns, row_groups)
FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/amazon_reviews_2015.snappy.parquet',
ParquetMetadata
)
"""
chdb.query(query, 'Vertical')
يتضح من هذا الناتج أن ملف Parquet هذا يحتوي على أكثر من 40 مليون صف، مقسّمة على 42 مجموعة صفوف، مع 15 عمودًا من البيانات في كل صف. مجموعة الصفوف هي تقسيم أفقي منطقي للبيانات إلى صفوف. ترتبط بيانات وصفية بكل مجموعة صفوف، ويمكن لأدوات الاستعلام الاستفادة من هذه البيانات الوصفية للاستعلام عن الملف بكفاءة. لنلقِ نظرة على إحدى مجموعات الصفوف:
Row 1:
──────
num_columns: 15
num_rows: 41905631
num_row_groups: 42
format_version: 2.6
metadata_size: 79730
total_uncompressed_size: 14615827169
total_compressed_size: 9272262304
query = """
WITH rowGroups AS (
SELECT rg
FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/amazon_reviews_2015.snappy.parquet',
ParquetMetadata
)
ARRAY JOIN row_groups AS rg
LIMIT 1
)
SELECT tupleElement(c, 'name') AS name, tupleElement(c, 'total_compressed_size') AS total_compressed_size,
tupleElement(c, 'total_uncompressed_size') AS total_uncompressed_size,
tupleElement(tupleElement(c, 'statistics'), 'min') AS min,
tupleElement(tupleElement(c, 'statistics'), 'max') AS max
FROM rowGroups
ARRAY JOIN tupleElement(rg, 'columns') AS c
"""
chdb.query(query, 'DataFrame')
name total_compressed_size total_uncompressed_size min max
0 review_date 493 646 16455 16472
1 marketplace 66 64 US US
2 customer_id 5207967 7997207 10049 53096413
3 review_id 14748425 17991290 R10004U8OQDOGE RZZZUTBAV1RYI
4 product_id 8003456 13969668 0000032050 BT00DDVMVQ
5 product_parent 5758251 7974737 645 999999730
6 product_title 41068525 63355320 ! Small S 1pc Black 1pc Navy (Blue) Replacemen... 🌴 Vacation On The Beach
7 product_category 1726 1815 Apparel Pet Products
8 star_rating 369036 374046 1 5
9 helpful_votes 538940 1022990 0 3440
10 total_votes 610902 1080520 0 3619
11 vine 11426 125999 0 1
12 verified_purchase 102634 125999 0 1
13 review_headline 16538189 27634740 🤹🏽♂️🎤Great product. Practice makes perfect. D...
14 review_body 145886383 232457911 🚅 +🐧=💥 😀
بعد ذلك، لنستعلم عن محتويات الملف. يمكننا فعل ذلك بتعديل الاستعلام أعلاه لإزالة
الاستعلام عن ملفات Parquet
ParquetMetadata، ثم، على سبيل المثال، حساب قيمة
star_rating الأكثر شيوعًا بين جميع المراجعات:
query = """
SELECT star_rating, count() AS count, formatReadableQuantity(count)
FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/amazon_reviews_2015.snappy.parquet'
)
GROUP BY ALL
ORDER BY star_rating
"""
chdb.query(query, 'DataFrame')
ومن اللافت للاهتمام أن عدد المراجعات ذات الخمس نجوم يفوق مجموع جميع التقييمات الأخرى! ويبدو أن الناس يحبّون المنتجات على Amazon، أو أنهم إذا لم تعجبهم، فلا يقدّمون تقييمًا.
star_rating count formatReadableQuantity(count())
0 1 3253070 3.25 million
1 2 1865322 1.87 million
2 3 3130345 3.13 million
3 4 6578230 6.58 million
4 5 27078664 27.08 million