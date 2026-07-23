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يُعد Apache Arrow تنسيق ذاكرة معياريًا قائمًا على الأعمدة، وقد اكتسب شعبية في مجتمع البيانات. في هذا الدليل، سنتعلم كيفية الاستعلام عن Apache Arrow باستخدام Python table function.

الإعداد

لننشئ أولًا بيئة افتراضية:
والآن سنثبّت chDB. تأكّد من أن لديك الإصدار 2.0.2 أو إصدارًا أحدث:
والآن سنثبّت PyArrow وpandas وipython:
سنستخدم ipython لتشغيل الأوامر في بقية هذا الدليل، ويمكنك تشغيله بتنفيذ:
يمكنك أيضًا استخدام الشيفرة في برنامج نصي بلغة Python أو في دفترك المفضل.

إنشاء جدول Apache Arrow من ملف

لننزّل أولًا أحد ملفات Parquet من مجموعة بيانات Ookla، باستخدام أداة AWS CLI:
إذا كنت تريد تنزيل المزيد من الملفات، فاستخدم aws s3 ls للحصول على قائمة بجميع الملفات، ثم حدِّث الأمر أعلاه.
بعد ذلك، سنستورد وحدة Parquet من الحزمة pyarrow:
ثم يمكننا قراءة ملف Parquet في جدول Apache Arrow:
يوضح مخطط البيانات أدناه:
ويمكننا الحصول على عدد الصفوف والأعمدة من خلال استدعاء السمة shape:

الاستعلام عن Apache Arrow

الآن، لنُجري استعلامًا على جدول Arrow باستخدام chDB. أولًا، لنستورد chDB:
بعد ذلك، يمكننا وصف الجدول:
كما يمكننا أيضًا حساب عدد الصفوف:
والآن، لنفعل شيئًا أكثر إثارةً للاهتمام قليلًا. يستبعد الاستعلام التالي العمودين quadkey وtile.*، ثم يحسب المتوسط والحد الأقصى للقيم في جميع الأعمدة المتبقية:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦