Python table function.
لننشئ أولًا بيئة افتراضية:
الإعداد
والآن سنثبّت chDB. تأكّد من أن لديك الإصدار 2.0.2 أو إصدارًا أحدث:
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
والآن سنثبّت PyArrow وpandas وipython:
pip install "chdb>=2.0.2"
سنستخدم
pip install pyarrow pandas ipython
ipython لتشغيل الأوامر في بقية هذا الدليل، ويمكنك تشغيله بتنفيذ:
يمكنك أيضًا استخدام الشيفرة في برنامج نصي بلغة Python أو في دفترك المفضل.
ipython
لننزّل أولًا أحد ملفات Parquet من مجموعة بيانات Ookla، باستخدام أداة AWS CLI:
إنشاء جدول Apache Arrow من ملف
aws s3 cp \
--no-sign \
s3://ookla-open-data/parquet/performance/type=mobile/year=2023/quarter=2/2023-04-01_performance_mobile_tiles.parquet .
بعد ذلك، سنستورد وحدة Parquet من الحزمة
إذا كنت تريد تنزيل المزيد من الملفات، فاستخدم
aws s3 ls للحصول على قائمة بجميع الملفات، ثم حدِّث الأمر أعلاه.
pyarrow:
ثم يمكننا قراءة ملف Parquet في جدول Apache Arrow:
import pyarrow.parquet as pq
يوضح مخطط البيانات أدناه:
arrow_table = pq.read_table("./2023-04-01_performance_mobile_tiles.parquet")
arrow_table.schema
ويمكننا الحصول على عدد الصفوف والأعمدة من خلال استدعاء السمة
quadkey: string
tile: string
tile_x: double
tile_y: double
avg_d_kbps: int64
avg_u_kbps: int64
avg_lat_ms: int64
avg_lat_down_ms: int32
avg_lat_up_ms: int32
tests: int64
devices: int64
shape:
arrow_table.shape
(3864546, 11)
الآن، لنُجري استعلامًا على جدول Arrow باستخدام chDB. أولًا، لنستورد chDB:
الاستعلام عن Apache Arrow
بعد ذلك، يمكننا وصف الجدول:
import chdb
chdb.query("""
DESCRIBE Python(arrow_table)
SETTINGS describe_compact_output=1
""", "DataFrame")
كما يمكننا أيضًا حساب عدد الصفوف:
name type
0 quadkey String
1 tile String
2 tile_x Float64
3 tile_y Float64
4 avg_d_kbps Int64
5 avg_u_kbps Int64
6 avg_lat_ms Int64
7 avg_lat_down_ms Int32
8 avg_lat_up_ms Int32
9 tests Int64
10 devices Int64
chdb.query("SELECT count() FROM Python(arrow_table)", "DataFrame")
والآن، لنفعل شيئًا أكثر إثارةً للاهتمام قليلًا. يستبعد الاستعلام التالي العمودين
count()
0 3864546
quadkey و
tile.*، ثم يحسب المتوسط والحد الأقصى للقيم في جميع الأعمدة المتبقية:
chdb.query("""
WITH numericColumns AS (
SELECT * EXCEPT ('tile.*') EXCEPT(quadkey)
FROM Python(arrow_table)
)
SELECT * APPLY(max), * APPLY(avg) APPLY(x -> round(x, 2))
FROM numericColumns
""", "Vertical")
Row 1:
──────
max(avg_d_kbps): 4155282
max(avg_u_kbps): 1036628
max(avg_lat_ms): 2911
max(avg_lat_down_ms): 2146959360
max(avg_lat_up_ms): 2146959360
max(tests): 111266
max(devices): 1226
round(avg(avg_d_kbps), 2): 84393.52
round(avg(avg_u_kbps), 2): 15540.4
round(avg(avg_lat_ms), 2): 41.25
round(avg(avg_lat_down_ms), 2): 554355225.76
round(avg(avg_lat_up_ms), 2): 552843178.3
round(avg(tests), 2): 6.31
round(avg(devices), 2): 2.88