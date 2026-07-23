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يوفّر chDB-rust واجهات ربط FFI (واجهة الوظائف الأجنبية) تجريبية لـ chDB، مما يتيح لك تشغيل استعلامات ClickHouse مباشرةً في تطبيقات Rust من دون أي تبعيات خارجية.

التثبيت

تثبيت libchdb

ثبّت مكتبة chDB:

الاستخدام

يوفر chDB Rust نمطَي تنفيذ للاستعلامات: عديم الحالة وذو حالة.

الاستخدام عديم الحالة

للاستعلامات البسيطة التي لا تتطلب حالة دائمة:

الاستخدام ذو الحالة (الجلسات)

بالنسبة إلى الاستعلامات التي تتطلب حالةً مستمرة، مثل قواعد البيانات والجداول:

البناء والاختبار

بناء المشروع

إجراء الاختبارات

تبعيات التطوير

يتضمن المشروع تبعيات التطوير التالية:
  • bindgen (v0.70.1) - توليد واجهات ربط FFI من ترويسات C
  • tempdir (v0.3.7) - التعامل مع الدليل المؤقت في الاختبارات
  • thiserror (v1) - أدوات لمعالجة الأخطاء

معالجة الأخطاء

يوفّر chDB Rust معالجة شاملة للأخطاء عبر التعداد Error:

مستودع GitHub

يمكنك العثور على مستودع GitHub الخاص بالمشروع على chdb-io/chdb-rust.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦