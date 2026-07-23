التثبيت
ثبّت مكتبة chDB:
تثبيت libchdb
curl -sL https://lib.chdb.io | bash
يوفر chDB Rust نمطَي تنفيذ للاستعلامات: عديم الحالة وذو حالة.
الاستخدام
للاستعلامات البسيطة التي لا تتطلب حالة دائمة:
الاستخدام عديم الحالة
use chdb_rust::{execute, arg::Arg, format::OutputFormat};
fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
// Execute a simple query
let result = execute(
"SELECT version()",
Some(&[Arg::OutputFormat(OutputFormat::JSONEachRow)])
)?;
println!("ClickHouse version: {}", result.data_utf8()?);
// Query with CSV file
let result = execute(
"SELECT * FROM file('data.csv', 'CSV')",
Some(&[Arg::OutputFormat(OutputFormat::JSONEachRow)])
)?;
println!("CSV data: {}", result.data_utf8()?);
Ok(())
}
بالنسبة إلى الاستعلامات التي تتطلب حالةً مستمرة، مثل قواعد البيانات والجداول:
الاستخدام ذو الحالة (الجلسات)
use chdb_rust::{
session::SessionBuilder,
arg::Arg,
format::OutputFormat,
log_level::LogLevel
};
use tempdir::TempDir;
fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
// Create a temporary directory for database storage
let tmp = TempDir::new("chdb-rust")?;
// Build session with configuration
let session = SessionBuilder::new()
.with_data_path(tmp.path())
.with_arg(Arg::LogLevel(LogLevel::Debug))
.with_auto_cleanup(true) // Cleanup on drop
.build()?;
// Create database and table
session.execute(
"CREATE DATABASE demo; USE demo",
Some(&[Arg::MultiQuery])
)?;
session.execute(
"CREATE TABLE logs (id UInt64, msg String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id",
None,
)?;
// Insert data
session.execute(
"INSERT INTO logs (id, msg) VALUES (1, 'Hello'), (2, 'World')",
None,
)?;
// Query data
let result = session.execute(
"SELECT * FROM logs ORDER BY id",
Some(&[Arg::OutputFormat(OutputFormat::JSONEachRow)]),
)?;
println!("Query results:\n{}", result.data_utf8()?);
// Get query statistics
println!("Rows read: {}", result.rows_read());
println!("Bytes read: {}", result.bytes_read());
println!("Query time: {:?}", result.elapsed());
Ok(())
}
البناء والاختبار
بناء المشروع
cargo build
إجراء الاختبارات
cargo test
يتضمن المشروع تبعيات التطوير التالية:
تبعيات التطوير
bindgen(v0.70.1) - توليد واجهات ربط FFI من ترويسات C
tempdir(v0.3.7) - التعامل مع الدليل المؤقت في الاختبارات
thiserror(v1) - أدوات لمعالجة الأخطاء
يوفّر chDB Rust معالجة شاملة للأخطاء عبر التعداد
معالجة الأخطاء
Error:
use chdb_rust::{execute, error::Error};
match execute("SELECT 1", None) {
Ok(result) => {
println!("Success: {}", result.data_utf8()?);
},
Err(Error::QueryError(msg)) => {
eprintln!("Query failed: {}", msg);
},
Err(Error::NoResult) => {
eprintln!("No result returned");
},
Err(Error::NonUtf8Sequence(e)) => {
eprintln!("Invalid UTF-8: {}", e);
},
Err(e) => {
eprintln!("Other error: {}", e);
}
}
يمكنك العثور على مستودع GitHub الخاص بالمشروع على chdb-io/chdb-rust.