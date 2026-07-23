المحركات المتاحة
|المحرك
|الوصف
|الأنسب لـ
auto
|يختار تلقائيًا أفضل محرك لكل عملية
|الاستخدام العام (الافتراضي)
chdb
|يفرض تنفيذ جميع العمليات عبر ClickHouse SQL
|مجموعات البيانات الكبيرة وعمليات التجميع
pandas
|يفرض تنفيذ جميع العمليات عبر pandas
|اختبار التوافق والميزات الخاصة بـ pandas
ضبط المحرك
التهيئة العامة
from chdb.datastore.config import config
# Option 1: Using set method
config.set_execution_engine('auto') # Default
config.set_execution_engine('chdb') # Force ClickHouse
config.set_execution_engine('pandas') # Force pandas
# Option 2: Using shortcuts
config.use_auto() # Auto-select
config.use_chdb() # Force ClickHouse
config.use_pandas() # Force pandas
التحقق من المحرّك الحالي
print(config.execution_engine) # 'auto', 'chdb', or 'pandas'
في وضع
الوضع التلقائي
auto (الافتراضي)، يختار DataStore المحرّك الأنسب لكل عملية:
العمليات المنفذة في chDB
- التصفية المتوافقة مع SQL (
filter(),
where())
- تحديد الأعمدة (
select())
- الفرز (
sort(),
orderby())
- التجميع والعمليات التجميعية (
groupby().agg())
- عمليات الربط (
join(),
merge())
- القيم المميزة (
distinct(),
drop_duplicates())
- تحديد العدد (
limit(),
head(),
tail())
العمليات المُنفَّذة في pandas
- دوال apply مخصّصة (
apply(custom_func))
- جداول محورية معقّدة مع تجميعات مخصّصة
- عمليات لا يمكن التعبير عنها باستخدام SQL
- عندما تكون المدخلات أصلًا
pandas DataFrame
مثال
from chdb import datastore as pd
from chdb.datastore.config import config
config.use_auto() # Default
ds = pd.read_csv("data.csv")
# This uses chDB (SQL)
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 100) # SQL: WHERE
.groupby('region') # SQL: GROUP BY
.agg({'amount': 'sum'}) # SQL: SUM()
)
# This uses pandas (custom function)
result = ds.apply(lambda row: complex_calculation(row), axis=1)
أجبِر جميع العمليات على المرور عبر ClickHouse SQL:
وضع chDB
config.use_chdb()
متى يُستخدم
- معالجة مجموعات بيانات كبيرة (ملايين الصفوف)
- أعباء تجميع كثيفة
- عندما تريد أقصى استفادة من تحسينات SQL
- سلوك متسق في جميع العمليات
خصائص الأداء
|نوع العملية
|الأداء
|GroupBy/التجميع
|ممتاز (أسرع بما يصل إلى 20 مرة)
|التصفية المعقدة
|ممتاز
|الفرز
|جيد جدًا
|عوامل التصفية الفردية البسيطة
|جيد (مع تكلفة إضافية طفيفة)
القيود
- قد لا تكون دوال بايثون المخصّصة مدعومة
- تتطلب بعض الخصائص الخاصة بـ pandas إجراء تحويل
افرض تنفيذ جميع العمليات من خلال pandas:
وضع pandas
config.use_pandas()
متى تستخدم pandas
- اختبار التوافق مع pandas
- استخدام الميزات الخاصة بـ pandas
- استكشاف المشكلات المرتبطة بـ pandas وإصلاحها
- عندما تكون البيانات موجودة بالفعل بصيغة pandas
خصائص الأداء
|نوع العملية
|الأداء
|عمليات بسيطة منفردة
|جيد
|دوال مخصصة
|ممتاز
|عمليات تجميع معقدة
|أبطأ من chDB
|مجموعات بيانات كبيرة
|استهلاك مرتفع للذاكرة
اضبط المحرك للعمليات التي تجمع أعمدة من وحدات DataStore مختلفة:
محرك Cross-DataStore
# Set cross-DataStore engine
config.set_cross_datastore_engine('auto')
config.set_cross_datastore_engine('chdb')
config.set_cross_datastore_engine('pandas')
مثال
ds1 = pd.read_csv("sales.csv")
ds2 = pd.read_csv("inventory.csv")
# This operation involves two DataStores
result = ds1.join(ds2, on='product_id')
# Uses cross_datastore_engine setting
آلية اختيار المحرك
شجرة اتخاذ القرار في الوضع التلقائي
Operation requested
│
├─ Can be expressed in SQL?
│ │
│ ├─ Yes → Use chDB
│ │
│ └─ No → Use pandas
│
└─ Cross-DataStore operation?
│
└─ Use cross_datastore_engine setting
يمكن ضبط محرك لبعض الدوال بشكل صريح:
تجاوز الإعدادات على مستوى الدالة
راجع إعدادات الدالة لمزيد من التفاصيل.
from chdb.datastore.config import function_config
# Force specific functions to use specific engine
function_config.use_chdb('length', 'substring')
function_config.use_pandas('upper', 'lower')
نتائج الاختبار المعياري على 10 ملايين صف:
مقارنة الأداء
أهم الملاحظات:
|العملية
|pandas (ms)
|chdb (ms)
|عامل التسريع
|GroupBy count
|347
|17
|19.93x
|عمليات مجمّعة
|1,535
|234
|6.56x
|خط معالجة معقد
|2,047
|380
|5.39x
|تصفية+فرز+Head
|1,537
|350
|4.40x
|GroupBy agg
|406
|141
|2.88x
|تصفية واحدة
|276
|526
|0.52x
- يتفوق chDB في عمليات التجميع وخطوط المعالجة المعقدة
- يكون pandas أسرع قليلًا عند تنفيذ العمليات البسيطة المنفردة
- استخدم وضع
autoللحصول على أفضل ما في كليهما
أفضل الممارسات
1. ابدأ باستخدام الوضع التلقائي
config.use_auto() # Let DataStore decide
2. قِس الأداء قبل الفرض
config.enable_profiling()
# Run your workload
# Check profiler report to see where time is spent
3. فرض استخدام محرك معيّن لأعباء عمل محددة
# For heavy aggregation workloads
config.use_chdb()
# For pandas compatibility testing
config.use_pandas()
4. استخدم explain() لفهم آلية التنفيذ
ds = pd.read_csv("data.csv")
query = ds.filter(ds['age'] > 25).groupby('city').agg({'salary': 'sum'})
# See what SQL will be generated
query.explain()
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
المشكلة: العملية أبطأ من المتوقع
# Check current engine
print(config.execution_engine)
# Enable debug to see what's happening
config.enable_debug()
# Try forcing specific engine
config.use_chdb() # or config.use_pandas()
المشكلة: عملية غير مدعومة في وضع chdb
# Some pandas operations aren't supported in SQL
# Solution: use auto mode
config.use_auto()
# Or explicitly convert to pandas first
df = ds.to_df()
result = df.some_pandas_specific_operation()
المشكلة: مشكلات في الذاكرة عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات
# Use chdb engine to avoid loading all data into memory
config.use_chdb()
# Filter early to reduce data size
result = ds.filter(ds['date'] >= '2024-01-01').to_df()
# For maximum throughput on large datasets, use performance mode
# which enables parallel Parquet reading and single-SQL aggregation
config.use_performance_mode()