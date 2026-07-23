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يدعم DataStore القراءة من مجموعة متنوعة من تنسيقات الملفات ومصادر البيانات والكتابة إليها.

قراءة البيانات

ملفات CSV

أمثلة:

ملفات Parquet

يُنصح بها لمجموعات البيانات الكبيرة - بتنسيق عمودي وضغط أفضل.
أمثلة:

ملفات JSON

أمثلة:

ملفات Excel

أمثلة:

قواعد بيانات SQL

أمثلة:

تنسيقات أخرى

كتابة البيانات

to_csv

التصدير بتنسيق CSV.
أمثلة:

to_parquet

التصدير بتنسيق Parquet (يُنصح به للبيانات الكبيرة).
أمثلة:

to_json

صدِّر بتنسيق JSON.
أمثلة:

to_excel

التصدير إلى تنسيق Excel.
أمثلة:

to_sql

صدِّر إلى قاعدة بيانات SQL أو أنشئ سلسلة نصية بلغة SQL.
أمثلة:

طرق التصدير الأخرى

مقارنة تنسيقات الملفات

التوصيات

  1. لأحمال عمل التحليلات: استخدم Parquet
    • يتيح التنسيق العمودي قراءة الأعمدة المطلوبة فقط
    • ضغط ممتاز
    • يحافظ على أنواع البيانات
  2. لتبادل البيانات: استخدم CSV أو JSON
    • توافق واسع
    • سهل القراءة للبشر
  3. للتكامل مع pandas: استخدم Feather أو Arrow
    • أسرع تسلسل للبيانات
    • يحافظ على الأنواع

دعم الضغط

قراءة الملفات المضغوطة

كتابة الملفات المضغوطة

خيارات الضغط

الإدخال/الإخراج بالتدفق

بالنسبة إلى الملفات الكبيرة جدًا التي لا يمكن تحميلها بالكامل في الذاكرة:

القراءة المُجزأة

استخدام ClickHouse Streaming

مصادر البيانات البعيدة

HTTP/HTTPS

S3

GCS, Azure, HDFS

راجع دوال المصنع للتعرّف على خيارات التخزين السحابي.

أفضل الممارسات

1. استخدم Parquet للملفات الكبيرة

2. اختر الأعمدة المطلوبة فقط

3. استخدم الضغط

4. عمليات الكتابة المجمّعة

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦