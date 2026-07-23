INSERT و
SELECT من جدول يعتمد على ملف مثل
File أو
URL أو
S3.
وتُستخدم تنسيقات الإخراج لتهيئة نتائج
SELECT، وكذلك لتنفيذ عمليات
INSERT في جدول يعتمد على ملف.
وبالإضافة إلى تنسيقات البيانات التي يدعمها ClickHouse، يدعم chDB أيضًا:
ArrowTableكتنسيق إخراج، ويكون النوع Python
pyarrow.Table
DataFrameكتنسيق إدخال وإخراج، ويكون النوع Python
pandas.DataFrame. للاطلاع على أمثلة، راجع
test_joindf.py
Debugكتنسيق إخراج (بوصفه اسمًا مستعارًا لـ
CSV) مع تفعيل مخرجات التصحيح الموسَّعة من ClickHouse.
لمزيد من المعلومات والأمثلة، راجع تنسيقات بيانات الإدخال والإخراج في ClickHouse.
|الصيغة
|الإدخال
|الإخراج
|TabSeparated
|✔
|✔
|TabSeparatedRaw
|✔
|✔
|TabSeparatedWithNames
|✔
|✔
|TabSeparatedWithNamesAndTypes
|✔
|✔
|TabSeparatedRawWithNames
|✔
|✔
|TabSeparatedRawWithNamesAndTypes
|✔
|✔
|Template
|✔
|✔
|TemplateIgnoreSpaces
|✔
|✗
|CSV
|✔
|✔
|CSVWithNames
|✔
|✔
|CSVWithNamesAndTypes
|✔
|✔
|CustomSeparated
|✔
|✔
|CustomSeparatedWithNames
|✔
|✔
|CustomSeparatedWithNamesAndTypes
|✔
|✔
|SQLInsert
|✗
|✔
|Values
|✔
|✔
|Vertical
|✗
|✔
|JSON
|✔
|✔
|JSONAsString
|✔
|✗
|JSONAsObject
|✔
|✗
|JSONStrings
|✔
|✔
|JSONColumns
|✔
|✔
|JSONColumnsWithMetadata
|✔
|✔
|JSONCompact
|✔
|✔
|JSONCompactStrings
|✗
|✔
|JSONCompactColumns
|✔
|✔
|JSONEachRow
|✔
|✔
|PrettyJSONEachRow
|✗
|✔
|JSONEachRowWithProgress
|✗
|✔
|JSONStringsEachRow
|✔
|✔
|JSONStringsEachRowWithProgress
|✗
|✔
|JSONCompactEachRow
|✔
|✔
|JSONCompactEachRowWithNames
|✔
|✔
|JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes
|✔
|✔
|JSONCompactEachRowWithProgress
|✗
|✔
|JSONCompactStringsEachRow
|✔
|✔
|JSONCompactStringsEachRowWithNames
|✔
|✔
|JSONCompactStringsEachRowWithNamesAndTypes
|✔
|✔
|JSONCompactStringsEachRowWithProgress
|✗
|✔
|JSONObjectEachRow
|✔
|✔
|BSONEachRow
|✔
|✔
|TSKV
|✔
|✔
|Pretty
|✗
|✔
|PrettyNoEscapes
|✗
|✔
|PrettyMonoBlock
|✗
|✔
|PrettyNoEscapesMonoBlock
|✗
|✔
|PrettyCompact
|✗
|✔
|PrettyCompactNoEscapes
|✗
|✔
|PrettyCompactMonoBlock
|✗
|✔
|PrettyCompactNoEscapesMonoBlock
|✗
|✔
|PrettySpace
|✗
|✔
|PrettySpaceNoEscapes
|✗
|✔
|PrettySpaceMonoBlock
|✗
|✔
|PrettySpaceNoEscapesMonoBlock
|✗
|✔
|Prometheus
|✗
|✔
|Protobuf
|✔
|✔
|ProtobufSingle
|✔
|✔
|ProtobufList
|✔
|✔
|Avro
|✔
|✔
|AvroConfluent
|✔
|✗
|Parquet
|✔
|✔
|ParquetMetadata
|✔
|✗
|Arrow
|✔
|✔
|ArrowStream
|✔
|✔
|ORC
|✔
|✔
|One
|✔
|✗
|Npy
|✔
|✔
|RowBinary
|✔
|✔
|RowBinaryWithNames
|✔
|✔
|RowBinaryWithNamesAndTypes
|✔
|✔
|RowBinaryWithDefaults
|✔
|✗
|Native
|✔
|✔
|Null
|✗
|✔
|XML
|✗
|✔
|CapnProto
|✔
|✔
|LineAsString
|✔
|✔
|Regexp
|✔
|✗
|RawBLOB
|✔
|✔
|MsgPack
|✔
|✔
|MySQLDump
|✔
|✗
|DWARF
|✔
|✗
|Markdown
|✗
|✔
|Form
|✔
|✗