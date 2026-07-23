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عندما يتعلق الأمر بتنسيقات البيانات، فإن chDB متوافق بنسبة 100% مع ClickHouse من حيث الميزات. تُستخدم تنسيقات الإدخال لتحليل البيانات المُمرَّرة إلى INSERT وSELECT من جدول يعتمد على ملف مثل File أو URL أو S3. وتُستخدم تنسيقات الإخراج لتهيئة نتائج SELECT، وكذلك لتنفيذ عمليات INSERT في جدول يعتمد على ملف. وبالإضافة إلى تنسيقات البيانات التي يدعمها ClickHouse، يدعم chDB أيضًا:
  • ArrowTable كتنسيق إخراج، ويكون النوع Python pyarrow.Table
  • DataFrame كتنسيق إدخال وإخراج، ويكون النوع Python pandas.DataFrame. للاطلاع على أمثلة، راجع test_joindf.py
  • Debug كتنسيق إخراج (بوصفه اسمًا مستعارًا لـ CSV) مع تفعيل مخرجات التصحيح الموسَّعة من ClickHouse.
تنسيقات البيانات التي يدعمها ClickHouse هي: لمزيد من المعلومات والأمثلة، راجع تنسيقات بيانات الإدخال والإخراج في ClickHouse.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦