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يساعدك هذا الدليل على ترحيل شيفرة pandas الحالية إلى DataStore للحصول على أداء أفضل مع الحفاظ على التوافق.

الترحيل بسطر واحد

أبسط عملية ترحيل هي تغيير تعليمة الاستيراد لديك:
هذا كل ما في الأمر! تعمل معظم شيفرة pandas دون تغيير.

الترحيل خطوة بخطوة

1

ثبّت chDB

2

غيّر الاستيراد

3

اختبر شيفرتك

شغّل شيفرتك الحالية. تعمل معظم العمليات كما هي:
4

تعامل مع أي اختلافات

تعمل بعض العمليات بشكل مختلف. راجع الاختلافات الرئيسية أدناه.

ما الذي يبقى دون تغيير

تحميل البيانات

التصفية

التحديد

GroupBy والتجميع

الفرز

عمليات على السلاسل النصية

عمليات DateTime

عمليات الإدخال والإخراج

الاختلافات الرئيسية

1. التقييم المؤجل

عمليات DataStore مؤجلة التنفيذ - فهي لا تُنفَّذ إلا عند الحاجة إلى النتائج. pandas:
DataStore:

2. أنواع القيم المعادة

3. لا يوجد معامل inplace

لا يدعم DataStore inplace=True. استخدم دائمًا القيمة المُعادة: pandas:
DataStore:

4. مقارنة كائنات DataStore

لا يتعرّف pandas على كائنات DataStore، لذا استخدم to_pandas() للمقارنة:

5. ترتيب الصفوف

قد لا يحافظ DataStore على ترتيب الصفوف في مصادر الملفات (مثل قواعد بيانات SQL). استخدم الفرز الصريح:

أنماط الترحيل

النمط 1: القراءة-التحليل-الكتابة

النمط 2: DataFrame وعمليات pandas

إذا كنت بحاجة إلى وظائف خاصة بـ pandas، فأجرِ التحويل في النهاية:

النمط 3: سير العمل المختلط

مقارنة الأداء

يتميّز DataStore بسرعة أعلى بكثير عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة: اختبار أداء على 10 ملايين صف

استكشاف مشكلات الترحيل وإصلاحها

المشكلة: العملية لا تعمل

قد لا تكون بعض عمليات pandas مدعومة. تحقّق مما يلي:
  1. هل العملية مُدرجة في قائمة التوافق؟
  2. جرّب التحويل إلى pandas أولًا: ds.to_df().operation()

المشكلة: نتائج مختلفة

فعِّل تسجيلات التصحيح لفهم ما يحدث:

المشكلة: بطء الأداء

تحقّق من نمط تنفيذك:

مشكلة: عدم تطابق الأنواع

قد يستنتج DataStore الأنواع بصورة مختلفة:

استراتيجية الترحيل التدريجي

الأسبوع الأول: اختبار التوافق

الأسبوع 2: الانتقال إلى البرامج النصية البسيطة

ابدأ بالبرامج النصية التي:
  • تقرأ ملفات كبيرة
  • تُجري التصفية والتجميع
  • لا تستخدم دوال apply مخصّصة

الأسبوع 3: التعامل مع الحالات المعقدة

بالنسبة إلى النصوص البرمجية التي تتضمن دوال مخصّصة:

الأسبوع الرابع: الترحيل الكامل

حوّل جميع النصوص البرمجية إلى الاستيراد من DataStore.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني استخدام كلٍّ من pandas وDataStore؟

نعم! يمكنك التحويل بينهما بحرية:

هل ستظل اختباراتي تجتاز بنجاح؟

يُفترض أن تجتاز معظم الاختبارات. أما اختبارات المقارنة، فحوِّل إلى pandas:

هل يمكنني استخدام DataStore في Jupyter؟

نعم! يعمل DataStore في دفاتر ملاحظات Jupyter:

كيف أبلّغ عن المشكلات؟

إذا واجهت مشكلات في التوافق، فأبلِغ عنها على: https://github.com/chdb-io/chdb/issues
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦