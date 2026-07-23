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يوفّر chDB-bun واجهات ربط FFI (Foreign Function Interface) تجريبية لـ chDB، ما يتيح لك تشغيل استعلامات ClickHouse مباشرةً داخل تطبيقات Bun من دون أي تبعيات خارجية.

التثبيت

1

تثبيت تبعيات النظام

أولًا، ثبّت تبعيات النظام المطلوبة:

تثبيت libchdb

تثبيت أدوات البناء

ستحتاج إلى تثبيت gcc أو clang على نظامك:
2

تثبيت chDB-bun

الاستخدام

يدعم chDB-bun وضعَي استعلام: الاستعلامات المؤقتة للعمليات التي تُنفَّذ لمرة واحدة، والجلسات المستمرة للحفاظ على حالة قاعدة البيانات.

الاستعلامات المؤقتة

للاستعلامات البسيطة التي تُنفَّذ لمرة واحدة ولا تتطلب حالة محفوظة:

الجلسات المستمرة

للعمليات المعقدة التي تتطلب الحفاظ على الحالة عبر الاستعلامات:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦