التثبيت
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تثبيت chDB-bun
# التثبيت من مستودع GitHub
bun add github:chdb-io/chdb-bun
# أو استنساخه وبناءه محليًا
git clone https://github.com/chdb-io/chdb-bun.git
cd chdb-bun
bun install
bun run build
يدعم chDB-bun وضعَي استعلام: الاستعلامات المؤقتة للعمليات التي تُنفَّذ لمرة واحدة، والجلسات المستمرة للحفاظ على حالة قاعدة البيانات.
الاستخدام
للاستعلامات البسيطة التي تُنفَّذ لمرة واحدة ولا تتطلب حالة محفوظة:
الاستعلامات المؤقتة
import { query } from 'chdb-bun';
// Basic query
const result = query("SELECT version()", "CSV");
console.log(result); // "23.10.1.1"
// Query with different output formats
const jsonResult = query("SELECT 1 as id, 'Hello' as message", "JSON");
console.log(jsonResult);
// Query with calculations
const mathResult = query("SELECT 2 + 2 as sum, pi() as pi_value", "Pretty");
console.log(mathResult);
// Query system information
const systemInfo = query("SELECT * FROM system.functions LIMIT 5", "CSV");
console.log(systemInfo);
للعمليات المعقدة التي تتطلب الحفاظ على الحالة عبر الاستعلامات:
الجلسات المستمرة
import { Session } from 'chdb-bun';
// Create a session with persistent storage
const sess = new Session('./chdb-bun-tmp');
try {
// Create a database and table
sess.query(`
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS mydb;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mydb.users (
id UInt32,
name String,
email String
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id
`, "CSV");
// Insert data
sess.query(`
INSERT INTO mydb.users VALUES
(1, 'Alice', 'alice@example.com'),
(2, 'Bob', 'bob@example.com'),
(3, 'Charlie', 'charlie@example.com')
`, "CSV");
// Query the data
const users = sess.query("SELECT * FROM mydb.users ORDER BY id", "JSON");
console.log("Users:", users);
// Create and use custom functions
sess.query("CREATE FUNCTION IF NOT EXISTS hello AS () -> 'Hello chDB'", "CSV");
const greeting = sess.query("SELECT hello() as message", "Pretty");
console.log(greeting);
// Aggregate queries
const stats = sess.query(`
SELECT
COUNT(*) as total_users,
MAX(id) as max_id,
MIN(id) as min_id
FROM mydb.users
`, "JSON");
console.log("Statistics:", stats);
} finally {
// Always cleanup the session to free resources
sess.cleanup(); // This deletes the database files
}