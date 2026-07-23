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المتطلبات

  • بايثون 3.8+
  • المنصات المدعومة: macOS وLinux ‏(x86_64 وARM64)

التثبيت

الاستخدام

واجهة سطر الأوامر

شغّل استعلامات SQL مباشرةً من سطر الأوامر:

الاستخدام الأساسي لبايثون

واجهة برمجة التطبيقات المعتمدة على الاتصال (موصى بها)

لإدارة الموارد وتحسين الأداء بشكل أفضل:

أساليب إدخال البيانات

مصادر البيانات المعتمدة على الملفات

يدعم chDB أكثر من 70 صيغة بيانات للاستعلام مباشرةً من الملفات:

أمثلة على صيغة الإخراج

عمليات على DataFrame

واجهة برمجة التطبيقات القديمة لـ DataFrame

الجلسات ذات الحالة

تحافظ الجلسات على حالة الاستعلام عبر عمليات متعددة، مما يتيح تنفيذ مهام سير عمل معقدة:

الميزات المتقدمة للجلسة

انظر أيضًا: test_stateful.py.

واجهة بايثون DB-API 2.0

واجهة قواعد البيانات القياسية لضمان التوافق مع تطبيقات بايثون الحالية:

الدوال المعرّفة من قِبل المستخدم (UDF)

وسّع SQL باستخدام دوال بايثون مخصّصة:

الاستخدام الأساسي لـ UDF

دالة UDF متقدمة مع أنواع إرجاع مخصصة

أفضل الممارسات لـ UDF

  1. الدوال عديمة الحالة: يجب أن تكون UDFs دوالًا خالصة بلا آثار جانبية
  2. الاستيراد داخل الدوال: يجب استيراد جميع الوحدات المطلوبة داخل UDF
  3. إدخال/إخراج السلاسل النصية: جميع معلمات UDF تكون سلاسل نصية (بتنسيق TabSeparated)
  4. معالجة الأخطاء: أدرج كتل try-catch لجعل UDFs أكثر متانة
  5. الأداء: تُستدعى UDFs لكل صف، لذا احرص على تحسين الأداء

معالجة الاستعلامات المتدفقة

عالِج مجموعات البيانات الكبيرة باستهلاك ثابت للذاكرة:

محرك الجدول لـ Python

الاستعلام عن أُطر بيانات Pandas

مصادر بيانات مخصّصة باستخدام PyReader

أنشئ قارئات بيانات مخصّصة لمصادر بيانات متخصّصة:

الأداء والتحسين

اختبارات الأداء

يتفوّق chDB باستمرار على المحركات المضمّنة الأخرى:
  • عمليات DataFrame: أسرع بمقدار 2-5 مرات من مكتبات DataFrame التقليدية عند تنفيذ الاستعلامات التحليلية
  • معالجة Parquet: أداء تنافسي مقارنةً بأفضل المحركات العمودية
  • كفاءة الذاكرة: بصمة ذاكرة أقل من البدائل
مزيد من التفاصيل حول نتائج اختبارات الأداء

نصائح لتحسين الأداء

مستودع GitHub

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦