Skip to main content
يوفّر DataStore أكثر من 20 من دوال المصنع لإنشاء مثيلات من مصادر بيانات متنوعة، بما في ذلك الملفات المحلية وقواعد البيانات والتخزين السحابي وبحيرات البيانات.

واجهة URI العامة

تُعد الدالة uri() واجهة الدخول العامة الموصى بها، إذ تكتشف نوع المصدر تلقائيًا:

مرجع صيغة URI

مصادر الملفات

from_file

أنشئ DataStore من ملف محلي أو ملف عن بُعد مع اكتشاف الصيغة تلقائيًا.
المعلمات: التنسيقات المدعومة: CSV, TSV, Parquet, JSON, JSONLines, ORC, Avro, Arrow أمثلة:

دوال القراءة المتوافقة مع Pandas

التخزين السحابي

from_s3

أنشئ DataStore من Amazon S3.
المعلمات: أمثلة:

from_gcs

أنشئ DataStore من خدمة Google Cloud Storage.
أمثلة:

from_azure

أنشئ DataStore من Azure Blob Storage.
أمثلة:

from_hdfs

إنشاء DataStore من HDFS.
أمثلة:

from_url

أنشئ DataStore من عنوان URL يستخدم HTTP/HTTPS.
أمثلة:

قواعد البيانات

from_mysql

أنشئ DataStore من قاعدة بيانات MySQL.
المعلمات: أمثلة:

from_postgresql

أنشئ DataStore انطلاقًا من قاعدة بيانات PostgreSQL.
أمثلة:

from_clickhouse

أنشئ DataStore من خادم ClickHouse.
أمثلة:

from_mongodb

أنشئ DataStore من MongoDB.
أمثلة:

from_sqlite

إنشاء DataStore من قاعدة بيانات SQLite.
أمثلة:

بحيرات البيانات

from_iceberg

أنشئ DataStore من جدول Apache Iceberg.
أمثلة:

from_delta

أنشئ DataStore انطلاقًا من جدول Delta Lake.
أمثلة:

from_hudi

أنشئ DataStore من جدول Apache Hudi.
أمثلة:

المصادر في الذاكرة

from_df / from_dataframe

أنشئ DataStore من pandas DataFrame.
أمثلة:

منشئ DataFrame

أنشئ DataStore باستخدام منشئ على غرار pandas.

المصادر الخاصة

from_numbers

أنشئ DataStore من أعداد متسلسلة (مفيد للاختبار).
أمثلة:

from_random

أنشئ DataStore باستخدام بيانات عشوائية.
أمثلة:

run_sql

أنشئ DataStore من استعلام Raw SQL.
أمثلة:

جدول الملخص

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦