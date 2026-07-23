from chdb import datastore as pd # CSV files ds = pd.read_csv( "data.csv" ) ds = pd.read_csv( "data.csv" , sep = ";" , header = 0 , nrows = 1000 ) # Parquet files (recommended for large datasets) ds = pd.read_parquet( "data.parquet" ) ds = pd.read_parquet( "data.parquet" , columns = [ 'col1' , 'col2' ]) # JSON files ds = pd.read_json( "data.json" ) ds = pd.read_json( "data.jsonl" , lines = True ) # Excel files ds = pd.read_excel( "data.xlsx" , sheet_name = "Sheet1" )