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يوفّر chDB-go روابط Go لـ chDB، مما يتيح لك تشغيل استعلامات ClickHouse مباشرةً داخل تطبيقات Go بدون أي تبعيات خارجية.

التثبيت

1

تثبيت libchdb

أولًا، ثبّت مكتبة chDB:
2

تثبيت chdb-go

ثبّت حزمة Go:
أو أضِفها إلى go.mod:

الاستخدام

واجهة سطر الأوامر

يتضمن chDB-go واجهة سطر أوامر (CLI) لتنفيذ استعلامات سريعة:

البدء السريع بمكتبة Go

استعلامات عديمة الحالة

للاستعلامات البسيطة التي تُنفَّذ مرة واحدة:

استعلامات ذات حالة باستخدام جلسة

بالنسبة إلى الاستعلامات المعقدة ذات الحالة الدائمة:

واجهة مشغّل SQL

يوفّر chDB-go تنفيذًا لواجهة database/sql في Go:

البث المتدفق للاستعلامات لمجموعات البيانات الكبيرة

لمعالجة مجموعات البيانات الكبيرة التي لا يمكن تحميلها بالكامل في الذاكرة، استخدم الاستعلامات المتدفقة:
فوائد بث الاستعلامات:
  • فعّال في استخدام الذاكرة - عالج مجموعات البيانات الكبيرة دون تحميل كل شيء إلى الذاكرة
  • المعالجة في الوقت الفعلي - ابدأ معالجة البيانات بمجرد وصول أول جزء
  • دعم الإلغاء - يمكنك إلغاء الاستعلامات طويلة التشغيل باستخدام Cancel()
  • معالجة الأخطاء - تحقّق من الأخطاء أثناء البث باستخدام Error()

توثيق واجهات برمجة التطبيقات

يوفّر chDB-go واجهات برمجة تطبيقات عالية المستوى ومنخفضة المستوى:

متطلبات النظام

  • Go 1.21 أو إصدار أحدث
  • متوافق مع Linux وmacOS
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦