التثبيت
npm install chdb
يدعم chDB-node نمطي استعلام: الاستعلامات المستقلة للعمليات البسيطة، والاستعلامات المستندة إلى الجلسة للاحتفاظ بحالة قاعدة البيانات.
الاستخدام
للاستعلامات البسيطة لمرة واحدة التي لا تتطلب الاحتفاظ بحالة دائمة:
الاستعلامات المستقلة
const { query } = require("chdb");
// Basic query
const result = query("SELECT version()", "CSV");
console.log("ClickHouse version:", result);
// Query with multiple columns
const multiResult = query("SELECT 'Hello' as greeting, 'chDB' as engine, 42 as answer", "CSV");
console.log("Multi-column result:", multiResult);
// Mathematical operations
const mathResult = query("SELECT 2 + 2 as sum, pi() as pi_value", "JSON");
console.log("Math result:", mathResult);
// System information
const systemInfo = query("SELECT * FROM system.functions LIMIT 5", "Pretty");
console.log("System functions:", systemInfo);
الاستعلامات المستندة إلى الجلسة
const { Session } = require("chdb");
// Create a session with persistent storage
const session = new Session("./chdb-node-data");
try {
// Create database and table
session.query(`
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS myapp;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS myapp.users (
id UInt32,
name String,
email String,
created_at DateTime DEFAULT now()
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id
`);
// Insert sample data
session.query(`
INSERT INTO myapp.users (id, name, email) VALUES
(1, 'Alice', 'alice@example.com'),
(2, 'Bob', 'bob@example.com'),
(3, 'Charlie', 'charlie@example.com')
`);
// Query the data with different formats
const csvResult = session.query("SELECT * FROM myapp.users ORDER BY id", "CSV");
console.log("CSV Result:", csvResult);
const jsonResult = session.query("SELECT * FROM myapp.users ORDER BY id", "JSON");
console.log("JSON Result:", jsonResult);
// Aggregate queries
const stats = session.query(`
SELECT
COUNT(*) as total_users,
MAX(id) as max_id,
MIN(created_at) as earliest_signup
FROM myapp.users
`, "Pretty");
console.log("User Statistics:", stats);
} finally {
// Always cleanup the session
session.cleanup(); // This deletes the database files
}
معالجة البيانات الخارجية
const { Session } = require("chdb");
const session = new Session("./data-processing");
try {
// Process CSV data from URL
const result = session.query(`
SELECT
COUNT(*) as total_records,
COUNT(DISTINCT "UserID") as unique_users
FROM url('https://datasets.clickhouse.com/hits/hits.csv', 'CSV')
LIMIT 1000
`, "JSON");
console.log("External data analysis:", result);
// Create table from external data
session.query(`
CREATE TABLE web_analytics AS
SELECT * FROM url('https://datasets.clickhouse.com/hits/hits.csv', 'CSV')
LIMIT 10000
`);
// Analyze the imported data
const analysis = session.query(`
SELECT
toDate("EventTime") as date,
COUNT(*) as events,
COUNT(DISTINCT "UserID") as unique_users
FROM web_analytics
GROUP BY date
ORDER BY date
LIMIT 10
`, "Pretty");
console.log("Daily analytics:", analysis);
} finally {
session.cleanup();
}
احرص دائمًا على التعامل مع الأخطاء على النحو المناسب عند العمل مع chDB:
معالجة الأخطاء
const { query, Session } = require("chdb");
// Error handling for standalone queries
function safeQuery(sql, format = "CSV") {
try {
const result = query(sql, format);
return { success: true, data: result };
} catch (error) {
console.error("Query error:", error.message);
return { success: false, error: error.message };
}
}
// Example usage
const result = safeQuery("SELECT invalid_syntax");
if (result.success) {
console.log("Query result:", result.data);
} else {
console.log("Query failed:", result.error);
}
// Error handling for sessions
function safeSessionQuery() {
const session = new Session("./error-test");
try {
// This will throw an error due to invalid syntax
const result = session.query("CREATE TABLE invalid syntax", "CSV");
console.log("Unexpected success:", result);
} catch (error) {
console.error("Session query error:", error.message);
} finally {
// Always cleanup, even if an error occurred
session.cleanup();
}
}
safeSessionQuery();
مستودع GitHub
- مستودع GitHub: chdb-io/chdb-node
- المشكلات والدعم: أبلِغ عن المشكلات في مستودع GitHub
- حزمة NPM: chdb on npm