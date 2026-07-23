Skip to main content
يوفّر chDB-node روابط Node.js لـ chDB، ما يتيح لك تشغيل استعلامات ClickHouse مباشرةً في تطبيقات Node.js دون أي تبعيات خارجية.

التثبيت

الاستخدام

يدعم chDB-node نمطي استعلام: الاستعلامات المستقلة للعمليات البسيطة، والاستعلامات المستندة إلى الجلسة للاحتفاظ بحالة قاعدة البيانات.

الاستعلامات المستقلة

للاستعلامات البسيطة لمرة واحدة التي لا تتطلب الاحتفاظ بحالة دائمة:

الاستعلامات المستندة إلى الجلسة

معالجة البيانات الخارجية

معالجة الأخطاء

احرص دائمًا على التعامل مع الأخطاء على النحو المناسب عند العمل مع chDB:

مستودع GitHub

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦