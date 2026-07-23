دوال الاستعلام الأساسية
تنفيذ استعلام SQL باستخدام محرك chDB. هذه هي دالة الاستعلام الرئيسية التي تنفّذ عبارات SQL باستخدام محرك ClickHouse المضمّن. وهي تدعم تنسيقات إخراج متعددة، ويمكنها العمل مع قواعد البيانات داخل الذاكرة أو المستندة إلى الملفات. البنية
chdb.query
المعلمات
chdb.query(sql, output_format='CSV', path='', udf_path='')
القيم المعادة يعيد نتيجة الاستعلام بالتنسيق المحدد:
|المعلمة
|النوع
|القيمة الافتراضية
|الوصف
sql
|str
|required
|سلسلة استعلام SQL المراد تنفيذها
output_format
|str
"CSV"
|تنسيق إخراج النتائج. التنسيقات المدعومة:
•
"CSV" - قيم مفصولة بفواصل
•
"JSON" - تنسيق JSON
•
"Arrow" - تنسيق Apache Arrow
•
"Parquet" - تنسيق Parquet
•
"DataFrame" - Pandas DataFrame
•
"ArrowTable" - PyArrow Table
•
"Debug" - تمكين التسجيل التفصيلي
path
|str
""
|مسار ملف قاعدة البيانات. تكون القيمة الافتراضية قاعدة بيانات داخل الذاكرة.
يمكن أن يكون مسار ملف أو
":memory:" لقاعدة بيانات داخل الذاكرة
udf_path
|str
""
|مسار دليل دوال معرّفة من قبل المستخدم
الاستثناءات
|نوع القيمة المعادة
|الحالة
str
|للتنسيقات النصية مثل CSV وJSON
pd.DataFrame
|عندما تكون قيمة
output_format هي
"DataFrame" أو
"dataframe"
pa.Table
|عندما تكون قيمة
output_format هي
"ArrowTable" أو
"arrowtable"
|chdb result object
|للتنسيقات الأخرى
أمثلة
|الاستثناء
|الحالة
ChdbError
|إذا فشل تنفيذ استعلام SQL
ImportError
|إذا كانت التبعيات المطلوبة لتنسيقات DataFrame/Arrow غير متوفرة
>>> # Basic CSV query
>>> result = chdb.query("SELECT 1, 'hello'")
>>> print(result)
"1,hello"
>>> # Query with DataFrame output
>>> df = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "DataFrame")
>>> print(df)
id msg
0 1 hello
>>> # Query with file-based database
>>> result = chdb.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory", path="mydb.chdb")
>>> # Query with UDF
>>> result = chdb.query("SELECT my_udf('test')", udf_path="/path/to/udfs")
تنفيذ استعلام SQL باستخدام محرك chDB. هذه هي دالة الاستعلام الرئيسية التي تنفّذ عبارات SQL باستخدام محرك ClickHouse المضمّن. وهي تدعم تنسيقات إخراج متعددة، ويمكنها العمل مع قواعد بيانات داخل الذاكرة أو مستندة إلى الملفات. البنية
chdb.sql
المعلمات
chdb.sql(sql, output_format='CSV', path='', udf_path='')
القيم المعادة تعيد نتيجة الاستعلام بالتنسيق المحدد:
|Parameter
|Type
|Default
|Description
sql
|str
|required
|سلسلة استعلام SQL المطلوب تنفيذها
output_format
|str
"CSV"
|تنسيق الإخراج للنتائج. التنسيقات المدعومة:
•
"CSV" - قيم مفصولة بفواصل
•
"JSON" - تنسيق JSON
•
"Arrow" - تنسيق Apache Arrow
•
"Parquet" - تنسيق Parquet
•
"DataFrame" - Pandas DataFrame
•
"ArrowTable" - PyArrow Table
•
"Debug" - تمكين التسجيل التفصيلي
path
|str
""
|مسار ملف قاعدة البيانات. القيمة الافتراضية هي قاعدة بيانات داخل الذاكرة.
يمكن أن يكون مسار ملف أو
":memory:" لقاعدة بيانات داخل الذاكرة
udf_path
|str
""
|المسار إلى دليل الدوال المعرفة من قبل المستخدم
الاستثناءات
|Return Type
|Condition
str
|للتنسيقات النصية مثل CSV وJSON
pd.DataFrame
|عندما تكون قيمة
output_format هي
"DataFrame" أو
"dataframe"
pa.Table
|عندما تكون قيمة
output_format هي
"ArrowTable" أو
"arrowtable"
|chdb result object
|للتنسيقات الأخرى
أمثلة
|Exception
|Condition
ChdbError
|إذا فشل تنفيذ استعلام SQL
ImportError
|إذا كانت التبعيات المطلوبة لتنسيقات DataFrame/Arrow مفقودة
>>> # Basic CSV query
>>> result = chdb.query("SELECT 1, 'hello'")
>>> print(result)
"1,hello"
>>> # Query with DataFrame output
>>> df = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "DataFrame")
>>> print(df)
id msg
0 1 hello
>>> # Query with file-based database
>>> result = chdb.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory", path="mydb.chdb")
>>> # Query with UDF
>>> result = chdb.query("SELECT my_udf('test')", udf_path="/path/to/udfs")
حوّل نتيجة استعلام إلى PyArrow Table. يحوّل نتيجة استعلام chdb إلى PyArrow Table لمعالجة البيانات العمودية بكفاءة. ويُرجِع جدولًا فارغًا إذا كانت النتيجة فارغة. البنية
chdb.to_arrowTable
المعلمات
chdb.to_arrowTable(res)
القيمة المعادة
|المعلمة
|الوصف
res
|كائن نتيجة query في chDB يحتوي على بيانات Arrow ثنائية
الأخطاء المرفوعة
|نوع القيمة المعادة
|الوصف
pa.Table
|جدول PyArrow يحتوي على نتائج query
مثال
|نوع الخطأ
|الوصف
ImportError
|إذا لم يكن pyarrow أو pandas مثبّتَين
>>> result = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "Arrow")
>>> table = chdb.to_arrowTable(result)
>>> print(table.to_pandas())
id msg
0 1 hello
حوِّل نتيجة الاستعلام إلى إطار بيانات Pandas. يحوِّل نتيجة استعلام في chDB إلى إطار بيانات Pandas عبر تحويلها أولًا إلى جدول PyArrow ثم إلى Pandas باستخدام تعدد الخيوط لتحسين الأداء. البنية
chdb.to_df
المعلمات
chdb.to_df(r)
القيمة المعادة
|المعلمة
|الوصف
r
|كائن نتيجة استعلام في chDB يحتوي على بيانات Arrow الثنائية
الاستثناءات
|نوع القيمة المعادة
|الوصف
pd.DataFrame
|إطار بيانات pandas يحتوي على نتائج الاستعلام
مثال
|الاستثناء
|الحالة
ImportError
|إذا لم يكن pyarrow أو pandas مثبّتَين
>>> result = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "Arrow")
>>> df = chdb.to_df(result)
>>> print(df)
id msg
0 1 hello
تتوفر دوال الجلسة التالية:
إدارة الاتصالات والجلسات
أنشئ اتصالًا بخادم chDB الذي يعمل في الخلفية. تنشئ هذه الدالة اتصالًا بمحرك قاعدة البيانات chDB (ClickHouse). يُسمح باتصال مفتوح واحد فقط لكل عملية. ستُرجع الاستدعاءات المتعددة باستخدام سلسلة الاتصال نفسها كائن الاتصال ذاته.
chdb.connect
المعلمات:
chdb.connect(connection_string: str = ':memory:') → Connection
التنسيقات الأساسية
|المعلمة
|النوع
|الافتراضي
|الوصف
connection_string
|str
":memory:"
|سلسلة اتصال قاعدة البيانات. راجع التنسيقات أدناه.
مع معلمات الاستعلام
|التنسيق
|الوصف
":memory:"
|قاعدة بيانات داخل الذاكرة (افتراضي)
"test.db"
|ملف قاعدة بيانات بمسار نسبي
"file:test.db"
|مثل المسار النسبي
"/path/to/test.db"
|ملف قاعدة بيانات بمسار مطلق
"file:/path/to/test.db"
|مثل المسار المطلق
التعامل مع معلمات الاستعلام تُمرَّر معلمات الاستعلام إلى محرك ClickHouse كوسيطات بدء تشغيل. معالجة خاصة للمعلمات:
|التنسيق
|الوصف
"file:test.db?param1=value1¶m2=value2"
|مسار نسبي مع معلمات
"file::memory:?verbose&log-level=test"
|داخل الذاكرة مع معلمات
"///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2"
|مسار مطلق مع معلمات
للحصول على القائمة الكاملة للمعلمات، راجع
|المعلمة الخاصة
|تتحول إلى
|الوصف
mode=ro
--readonly=1
|وضع القراءة فقط
verbose
|(علامة)
|يفعّل التسجيل المفصل
log-level=test
|(إعداد)
|يضبط مستوى التسجيل
clickhouse local --help --verbose
القيم المعادة
الاستثناءات
|نوع القيمة المعادة
|الوصف
Connection
|كائن اتصال بقاعدة البيانات يدعم:
• إنشاء مؤشرات باستخدام
Connection.cursor()
• تنفيذ الاستعلامات مباشرةً باستخدام
Connection.query()
• استعلامات البث باستخدام
Connection.send_query()
• بروتوكول مدير السياق للتنظيف التلقائي
أمثلة
|الاستثناء
|الحالة
RuntimeError
|إذا فشل الاتصال بقاعدة البيانات
انظر أيضًا
>>> # In-memory database
>>> conn = connect()
>>> conn = connect(":memory:")
>>>
>>> # File-based database
>>> conn = connect("my_data.db")
>>> conn = connect("/path/to/data.db")
>>>
>>> # With parameters
>>> conn = connect("data.db?mode=ro") # Read-only mode
>>> conn = connect(":memory:?verbose&log-level=debug") # Debug logging
>>>
>>> # Using context manager for automatic cleanup
>>> with connect("data.db") as conn:
... result = conn.query("SELECT 1")
... print(result)
>>> # Connection automatically closed
Connection- فئة لاتصال قاعدة البيانات
Cursor- مؤشر قاعدة بيانات لعمليات DB-API 2.0
التعامل مع الاستثناءات
الفئات الأساسية:
فئة
فئة
chdb.ChdbError
Exception
الفئة الأساسية للاستثناءات المرتبطة بـ chDB.
يُرفَع هذا الاستثناء عندما يفشل تنفيذ استعلام في chDB أو عند حدوث
خطأ. وهو يرث من فئة Exception القياسية في Python، ويوفّر
معلومات عن الخطأ من محرك ClickHouse الداخلي.
الفئات الأساسية:
الفئة
الفئة
chdb.session.Session
object
ستحتفظ الجلسة بحالة الاستعلام.
إذا كانت قيمة path هي None، فسيُنشئ دليلًا مؤقتًا ويستخدمه كمسار لقاعدة البيانات،
وسيُزال الدليل المؤقت عند إغلاق الجلسة.
يمكنك أيضًا تمرير مسار لإنشاء قاعدة بيانات في ذلك المسار للاحتفاظ ببياناتك.
يمكنك أيضًا استخدام سلسلة اتصال لتمرير المسار ومعلمات أخرى.
أمثلة
class chdb.session.Session(path=None)
|سلسلة الاتصال
|الوصف
":memory:"
|قاعدة بيانات داخل الذاكرة
"test.db"
|مسار نسبي
"file:test.db"
|مثل ما سبق
"/path/to/test.db"
|مسار مطلق
"file:/path/to/test.db"
|مثل ما سبق
"file:test.db?param1=value1¶m2=value2"
|مسار نسبي مع معلمات استعلام
"file::memory:?verbose&log-level=test"
|قاعدة بيانات داخل الذاكرة مع معلمات استعلام
"///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2"
|مسار مطلق مع معلمات استعلام
معالجة وسائط سلسلة الاتصالسلاسل الاتصال التي تحتوي على معلمات استعلام مثل “file:test.db?param1=value1¶m2=value2” سيتم تمرير “param1=value1” إلى محرك ClickHouse كوسائط بدء التشغيل.لمزيد من التفاصيل، راجع
clickhouse local –help –verboseطريقة معالجة بعض الوسائط الخاصة:
- تتحول “mode=ro” إلى “–readonly=1” في clickhouse (وضع القراءة فقط)
نظِّف موارد الجلسة مع معالجة الاستثناءات. تحاول هذه الطريقة إغلاق الجلسة مع تجاهل أي استثناءات قد تحدث أثناء عملية التنظيف. وهي مفيدة بشكل خاص في سيناريوهات معالجة الأخطاء أو عندما تحتاج إلى ضمان تنفيذ التنظيف بغضّ النظر عن حالة الجلسة. البنية
cleanup
cleanup()
أمثلة
لن تتسبب هذه الطريقة مطلقًا في ظهور أي استثناء، مما يجعل استدعاءها آمنًا داخل كتل finally أو في الدوال المدمِّرة.
انظر أيضًا
>>> session = Session("test.db")
>>> try:
... session.query("INVALID SQL")
... finally:
... session.cleanup() # Safe cleanup regardless of errors
close()- للإغلاق الصريح للجلسة مع تمرير الأخطاء
أغلق الجلسة وحرّر الموارد. تُغلق هذه الدالة الاتصال الأساسي وتعيد تعيين حالة الجلسة العامة. بعد استدعاء هذه الدالة، تصبح الجلسة غير صالحة ولا يمكن استخدامها لإجراء مزيد من الاستعلامات. البنية
close()
أمثلة
تُستدعى هذه الطريقة تلقائيًا عند استخدام الجلسة كمدير سياق أو عند حذف كائن الجلسة.
>>> session = Session("test.db")
>>> session.query("SELECT 1")
>>> session.close() # Explicitly close the session
نفِّذ استعلام SQL وأعِد النتائج. تُنفِّذ هذه الطريقة استعلام SQL على قاعدة بيانات الجلسة وتُعيد النتائج بالتنسيق المحدد. وتدعم هذه الطريقة تنسيقات إخراج متعددة، كما تحافظ على حالة الجلسة بين الاستعلامات. البنية
المعلمات
query(sql, fmt='CSV', udf_path='')
القيم المعادة يعيد نتائج الاستعلام بالتنسيق المحدد. ويعتمد نوع القيمة المعادة الفعلي على معلمة التنسيق:
|المعلمة
|النوع
|الافتراضي
|الوصف
sql
|str
|مطلوب
|سلسلة استعلام SQL المطلوب تنفيذها
fmt
|str
"CSV"
|تنسيق الإخراج للنتائج. التنسيقات المتاحة:
•
"CSV" - قيم مفصولة بفواصل
•
"JSON" - تنسيق JSON
•
"TabSeparated" - قيم مفصولة بعلامات جدولة
•
"Pretty" - تنسيق جدول منسّق
•
"JSONCompact" - تنسيق JSON مضغوط
•
"Arrow" - تنسيق Apache Arrow
•
"Parquet" - تنسيق Parquet
udf_path
|str
""
|مسار الدوال المعرّفة من قبل المستخدم. إذا لم يتم تحديده، فسيُستخدم مسار UDF من تهيئة الجلسة
- تنسيقات السلاسل النصية (CSV وJSON وما إلى ذلك) تعيد
str
- التنسيقات الثنائية (Arrow وParquet) تعيد
bytes
|الاستثناء
|الحالة
RuntimeError
|إذا كانت الجلسة مغلقة أو غير صالحة
ValueError
|إذا كان استعلام SQL به خطأ في الصياغة
أمثلة
تنسيق “Debug” غير مدعوم، وسيُحوَّل تلقائيًا إلى “CSV” مع عرض تحذير. ولأغراض تصحيح الأخطاء، استخدم معلمات سلسلة الاتصال بدلًا من ذلك.
>>> session = Session("test.db")
>>>
>>> # Basic query with default CSV format
>>> result = session.query("SELECT 1 as number")
>>> print(result)
number
1
>>> # Query with JSON format
>>> result = session.query("SELECT 1 as number", fmt="JSON")
>>> print(result)
{"number": "1"}
انظر أيضًا
>>> # Complex query with table creation
>>> session.query("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory")
>>> session.query("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice'), (2, 'Bob')")
>>> result = session.query("SELECT * FROM test ORDER BY id")
>>> print(result)
id,name
1,Alice
2,Bob
send_query()- لتنفيذ الاستعلام المتدفق
sql- اسم مستعار لهذه الطريقة
نفّذ استعلام SQL وأعِد مكرّرًا لنتيجة متدفقة. تُنفّذ هذه الطريقة استعلام SQL على قاعدة بيانات الجلسة وتُعيد كائن نتيجة متدفقة يتيح لك التكرار عبر النتائج دون تحميل كل شيء إلى الذاكرة دفعة واحدة. ويُعد هذا مفيدًا بشكل خاص مع مجموعات النتائج الكبيرة. البنية
send_query
المعلمات
send_query(sql, fmt='CSV') → StreamingResult
القيم المُعادة
|المعلمة
|النوع
|الافتراضي
|الوصف
sql
|str
|required
|سلسلة استعلام SQL المطلوب تنفيذها
fmt
|str
"CSV"
|تنسيق الإخراج للنتائج. التنسيقات المتاحة:
•
"CSV" - قيم مفصولة بفواصل
•
"JSON" - تنسيق JSON
•
"TabSeparated" - قيم مفصولة بعلامات تبويب
•
"JSONCompact" - تنسيق JSON مضغوط
•
"Arrow" - تنسيق Apache Arrow
•
"Parquet" - تنسيق Parquet
الاستثناءات
|نوع القيمة المُعادة
|الوصف
StreamingResult
|مُكرِّر نتائج متدفقة يُرجِع نتائج الاستعلام تدريجيًا. ويمكن استخدام هذا المُكرِّر في حلقات for أو تحويله إلى بُنى بيانات أخرى
|الاستثناء
|الشرط
RuntimeError
|إذا كانت الجلسة مغلقة أو غير صالحة
ValueError
|إذا كان استعلام SQL غير صحيح الصياغة
أمثلة
تنسيق “Debug” غير مدعوم، وسيُحوَّل تلقائيًا إلى “CSV” مع تحذير. ولأغراض تصحيح الأخطاء، استخدم معلمات سلسلة الاتصال بدلًا من ذلك.
>>> session = Session("test.db")
>>> session.query("CREATE TABLE big_table (id INT, data String) ENGINE = MergeTree() order by id")
>>>
>>> # Insert large dataset
>>> for i in range(1000):
... session.query(f"INSERT INTO big_table VALUES ({i}, 'data_{i}')")
>>>
>>> # Stream results to avoid memory issues
>>> streaming_result = session.send_query("SELECT * FROM big_table ORDER BY id")
>>> for chunk in streaming_result:
... print(f"Processing chunk: {len(chunk)} bytes")
... # Process chunk without loading entire result set
راجع أيضًا
>>> # Using with context manager
>>> with session.send_query("SELECT COUNT(*) FROM big_table") as stream:
... for result in stream:
... print(f"Count result: {result}")
query()- لتنفيذ الاستعلامات غير المتدفقة
chdb.state.sqlitelike.StreamingResult- مُكرِّر النتائج المتدفقة
نفِّذ استعلام SQL وأعِد النتائج. تُنفِّذ هذه الطريقة استعلام SQL على قاعدة بيانات الجلسة وتُعيد النتائج بالتنسيق المحدد. كما تدعم هذه الطريقة تنسيقات إخراج متعددة، وتحافظ على حالة الجلسة بين الاستعلامات. الصياغة
sql
المعلمات
sql(sql, fmt='CSV', udf_path='')
القيم المعادة تُعيد نتائج الاستعلام بالتنسيق المحدد. ويعتمد نوع القيمة المعادة الفعلي على معلمة التنسيق:
|المعلمة
|النوع
|القيمة الافتراضية
|الوصف
sql
|str
|required
|سلسلة استعلام SQL المطلوب تنفيذه
fmt
|str
"CSV"
|تنسيق الإخراج للنتائج. التنسيقات المتاحة:
•
"CSV" - قيم مفصولة بفواصل
•
"JSON" - تنسيق JSON
•
"TabSeparated" - قيم مفصولة بعلامات تبويب
•
"Pretty" - تنسيق جدول Pretty منسّق
•
"JSONCompact" - تنسيق JSON مضغوط
•
"Arrow" - تنسيق Apache Arrow
•
"Parquet" - تنسيق Parquet
udf_path
|str
""
|مسار الدوال المعرّفة من قبل المستخدم. إذا لم يتم تحديده، فسيُستخدم مسار UDF من تهيئة الجلسة
- تُعيد تنسيقات String (مثل CSV وJSON وغيرها) قيمة من النوع
str
- تُعيد التنسيقات الثنائية (Arrow وParquet) قيمة من النوع
bytes
|الاستثناء
|الحالة
RuntimeError
|إذا كانت الجلسة مغلقة أو غير صالحة
ValueError
|إذا كان استعلام SQL غير صحيح الصياغة
أمثلة
تنسيق “Debug” غير مدعوم، وسيُحوَّل تلقائيًا إلى “CSV” مع عرض تحذير. لتصحيح الأخطاء، استخدم معلمات سلسلة الاتصال بدلًا من ذلك.
>>> session = Session("test.db")
>>>
>>> # Basic query with default CSV format
>>> result = session.query("SELECT 1 as number")
>>> print(result)
number
1
>>> # Query with JSON format
>>> result = session.query("SELECT 1 as number", fmt="JSON")
>>> print(result)
{"number": "1"}
انظر أيضًا
>>> # Complex query with table creation
>>> session.query("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = MergeTree() order by id")
>>> session.query("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice'), (2, 'Bob')")
>>> result = session.query("SELECT * FROM test ORDER BY id")
>>> print(result)
id,name
1,Alice
2,Bob
send_query()- لتنفيذ الاستعلامات المتدفقة
sql- اسم مستعار لهذه الطريقة
إدارة الحالة
أنشئ اتصالًا مع الخادم الخلفي لـ chDB. تنشئ هذه الدالة اتصالًا بمحرك قاعدة بيانات chDB (ClickHouse). يُسمح باتصال مفتوح واحد فقط لكل عملية. وستُعيد الاستدعاءات المتعددة باستخدام سلسلة الاتصال نفسها كائن الاتصال ذاته. الصياغة
chdb.state.connect
المعلمات
chdb.state.connect(connection_string: str = ':memory:') → Connection
التنسيقات الأساسية تنسيقات سلاسل الاتصال المدعومة:
|المعلمة
|النوع
|الافتراضي
|الوصف
connection_string(str, optional)
|str
":memory:"
|سلسلة اتصال قاعدة البيانات. راجع التنسيقات أدناه.
مع معلمات الاستعلام
|التنسيق
|الوصف
":memory:"
|قاعدة بيانات داخل الذاكرة (افتراضي)
"test.db"
|ملف قاعدة بيانات بمسار نسبي
"file:test.db"
|مثل المسار النسبي
"/path/to/test.db"
|ملف قاعدة بيانات بمسار مطلق
"file:/path/to/test.db"
|مثل المسار المطلق
معالجة معلمات الاستعلام تُمرَّر معلمات الاستعلام إلى محرك ClickHouse كوسيطات بدء تشغيل. توجد معالجة خاصة لبعض المعلمات:
|التنسيق
|الوصف
"file:test.db?param1=value1¶m2=value2"
|مسار نسبي مع معلمات
"file::memory:?verbose&log-level=test"
|داخل الذاكرة مع معلمات
"///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2"
|مسار مطلق مع معلمات
للحصول على قائمة كاملة بالمعلمات، راجع
|المعلمة الخاصة
|تتحول إلى
|الوصف
mode=ro
--readonly=1
|وضع القراءة فقط
verbose
|(flag)
|يفعّل التسجيل المفصل
log-level=test
|(setting)
|يضبط مستوى التسجيل
clickhouse local --help --verbose
القيم المعادة
الاستثناءات
|نوع القيمة المعادة
|الوصف
Connection
|كائن اتصال بقاعدة البيانات يدعم:
• إنشاء المؤشرات باستخدام
Connection.cursor()
• تنفيذ الاستعلامات المباشرة باستخدام
Connection.query()
• الاستعلامات المتدفقة باستخدام
Connection.send_query()
• بروتوكول مدير السياق للتنظيف التلقائي
أمثلة
|الاستثناء
|الحالة
RuntimeError
|إذا فشل الاتصال بقاعدة البيانات
انظر أيضًا
>>> # In-memory database
>>> conn = connect()
>>> conn = connect(":memory:")
>>>
>>> # File-based database
>>> conn = connect("my_data.db")
>>> conn = connect("/path/to/data.db")
>>>
>>> # With parameters
>>> conn = connect("data.db?mode=ro") # Read-only mode
>>> conn = connect(":memory:?verbose&log-level=debug") # Debug logging
>>>
>>> # Using context manager for automatic cleanup
>>> with connect("data.db") as conn:
... result = conn.query("SELECT 1")
... print(result)
>>> # Connection automatically closed
Connection- فئة اتصال بقاعدة البيانات
Cursor- مؤشر قاعدة البيانات لعمليات DB-API 2.0
الفئات الأساسية:
الفئة
الفئة
chdb.state.sqlitelike.Connection
object
الصياغة
class chdb.state.sqlitelike.Connection(connection_string: str)
أغلق الاتصال ونظّف الموارد. تُغلق هذه الطريقة اتصال قاعدة البيانات وتُنظّف أي موارد مرتبطة به، بما في ذلك المؤشرات النشطة. بعد استدعاء هذه الطريقة، يصبح الاتصال غير صالح ولا يمكن استخدامه في أي عمليات لاحقة. الصياغة
close() → None
أمثلة
تسترجع هذه الطريقة النتيجة نفسها عند استدعائها أكثر من مرة، لذا فإن استدعاءها عدة مرات آمن.
>>> conn = connect("test.db")
>>> # Use connection for queries
>>> conn.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory")
>>> # Close when done
>>> conn.close()
>>> # Using with context manager (automatic cleanup)
>>> with connect("test.db") as conn:
... conn.query("SELECT 1")
... # Connection automatically closed
أنشئ كائن Cursor لتنفيذ الاستعلامات. تُنشئ هذه الطريقة مؤشر قاعدة بيانات يوفّر واجهة DB-API 2.0 القياسية لتنفيذ الاستعلامات وجلب النتائج. ويتيح المؤشر تحكمًا دقيقًا في تنفيذ الاستعلام واسترجاع النتائج. الصياغة
cursor
يعيد
cursor() → Cursor
|نوع القيمة المعادة
|الوصف
Cursor
|كائن Cursor لعمليات قاعدة البيانات
أمثلة
سيؤدي إنشاء مؤشر جديد إلى استبدال أي مؤشر موجود مرتبط بهذا الاتصال. لا يُدعَم إلا مؤشر واحد لكل اتصال.
انظر أيضًا
>>> conn = connect(":memory:")
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory")
>>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice')")
>>> cursor.execute("SELECT * FROM test")
>>> rows = cursor.fetchall()
>>> print(rows)
((1, 'Alice'),)
Cursor- تنفيذ لمؤشّر قاعدة البيانات
نفّذ استعلام SQL وأعِد النتائج كاملةً. تُنفِّذ هذه الطريقة استعلام SQL بشكل متزامن وتُعيد مجموعة النتائج كاملةً. وهي تدعم تنسيقات إخراج متعددة وتُطبّق تلقائيًا المعالجة اللاحقة الخاصة بكل تنسيق. الصياغة
المعلمات:
query(query: str, format: str = 'CSV') → Any
القيم المعادة
|المعلمة
|النوع
|الافتراضي
|الوصف
query
|str
|required
|سلسلة استعلام SQL المراد تنفيذه
format
|str
"CSV"
|تنسيق الإخراج للنتائج. التنسيقات المدعومة:
•
"CSV" - قيم مفصولة بفواصل (string)
•
"JSON" - تنسيق JSON (string)
•
"Arrow" - تنسيق Apache Arrow (bytes)
•
"Dataframe" - Pandas DataFrame (يتطلب pandas)
•
"Arrowtable" - PyArrow Table (يتطلب pyarrow)
الاستثناءات
|نوع القيمة المعادة
|الوصف
str
|للتنسيقات النصية (CSV, JSON)
bytes
|لتنسيق Arrow
pandas.DataFrame
|لتنسيق dataframe
pyarrow.Table
|لتنسيق arrowtable
أمثلة
|الاستثناء
|الشرط
RuntimeError
|إذا فشل تنفيذ الاستعلام
ImportError
|إذا لم تكن الحزم المطلوبة للتنسيق مثبّتة
>>> conn = connect(":memory:")
>>>
>>> # Basic CSV query
>>> result = conn.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text")
>>> print(result)
num,text
1,hello
انظر أيضًا
>>> # DataFrame format
>>> df = conn.query("SELECT number FROM numbers(5)", "dataframe")
>>> print(df)
number
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
send_query()- لتنفيذ الاستعلامات المتدفقة
نفّذ استعلام SQL وأعِد مكرّرًا لنتيجة متدفقة. تنفّذ هذه الطريقة استعلام SQL وتُعيد كائن StreamingResult يتيح لك التكرار عبر النتائج دون تحميل كل شيء في الذاكرة دفعة واحدة. وهذا مثالي لمعالجة مجموعات النتائج الكبيرة. البنية
send_query
المعلمات
send_query(query: str, format: str = 'CSV') → StreamingResult
القيمة المعادة
|المعلمة
|النوع
|الافتراضي
|الوصف
query
|str
|required
|سلسلة استعلام SQL المراد تنفيذه
format
|str
"CSV"
|تنسيق الإخراج للنتائج. التنسيقات المدعومة:
•
"CSV" - قيم مفصولة بفواصل
•
"JSON" - تنسيق JSON
•
"Arrow" - تنسيق Apache Arrow (يتيح استخدام الطريقة
record_batch())
•
"dataframe" - أجزاء Pandas DataFrame
•
"arrowtable" - أجزاء PyArrow Table
الاستثناءات
|نوع القيمة المعادة
|الوصف
StreamingResult
|مكرّر تدفقي لنتائج الاستعلام يدعم:
• بروتوكول Iterator (لحلقات for)
• بروتوكول Context manager (لعبارات with)
• الجلب اليدوي باستخدام الطريقة
fetch()
• تدفّق PyArrow RecordBatch (بتنسيق Arrow فقط)
|الاستثناء
|الشرط
RuntimeError
|إذا فشل تنفيذ الاستعلام
ImportError
|إذا لم تكن الحزم المطلوبة للتنسيق مثبّتة
أمثلة
تنسيق “Arrow” فقط هو الذي يدعم الطريقة
record_batch() على
StreamingResult المُعاد.
>>> conn = connect(":memory:")
>>>
>>> # Basic streaming
>>> stream = conn.send_query("SELECT number FROM numbers(1000)")
>>> for chunk in stream:
... print(f"Processing chunk: {len(chunk)} bytes")
>>> # Using context manager for cleanup
>>> with conn.send_query("SELECT * FROM large_table") as stream:
... chunk = stream.fetch()
... while chunk:
... process_data(chunk)
... chunk = stream.fetch()
انظر أيضًا
>>> # Arrow format with RecordBatch streaming
>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM data", "Arrow")
>>> reader = stream.record_batch(rows_per_batch=10000)
>>> for batch in reader:
... print(f"Batch shape: {batch.num_rows} x {batch.num_columns}")
query()- لتنفيذ الاستعلامات غير المتدفقة
StreamingResult- مكرّر نتائج البث
الفئات الأساسية:
فئة
فئة
chdb.state.sqlitelike.StreamingResult
object
مكرِّر نتائج متدفقة لمعالجة نتائج الاستعلامات الكبيرة.
توفّر هذه الفئة واجهة تكرار لنتائج الاستعلامات المتدفقة دون
تحميل مجموعة النتائج بالكامل إلى الذاكرة. وهي تدعم تنسيقات إخراج متنوعة
وتوفّر أساليب للجلب اليدوي للنتائج وبثّ RecordBatch من PyArrow.
class chdb.state.sqlitelike.StreamingResult
اجلب الجزء التالي من نتائج الاستعلام المتدفقة. تسترجع هذه الطريقة الجزء التالي المتاح من البيانات من نتيجة الاستعلام المتدفق. ويعتمد تنسيق البيانات المُعادة على التنسيق المحدد عند بدء الاستعلام المتدفق. الصياغة
fetch
القيم المعادة
fetch() → Any
أمثلة
|نوع القيمة المعادة
|الوصف
str
|للتنسيقات النصية (CSV، JSON)
bytes
|للتنسيقات الثنائية (Arrow، Parquet)
None
|عند استنفاد دفق النتائج
>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM large_table")
>>> chunk = stream.fetch()
>>> while chunk is not None:
... process_data(chunk)
... chunk = stream.fetch()
ألغِ الاستعلام المتدفق وحرِّر الموارد. تلغي هذه الطريقة أي استعلام متدفق جارٍ وتحرِّر الموارد المرتبطة به. ويجب استدعاؤها عندما تريد إيقاف معالجة النتائج قبل انتهاء التدفق. الصياغة
cancel
أمثلة
cancel() → None
>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM very_large_table")
>>> for i, chunk in enumerate(stream):
... if i >= 10: # Only process first 10 chunks
... stream.cancel()
... break
... process_data(chunk)
أغلق النتيجة المتدفقة ونظّف الموارد. اسم مستعار لـ
cancel(). يُغلق مُكرِّر النتيجة المتدفقة
ويحرّر أي موارد مرتبطة بها.
الصياغة
close() → None
أنشئ
record_batch
PyArrow RecordBatchReader لمعالجة الدُفعات بكفاءة.
تُنشئ هذه الطريقة كائن
PyArrow RecordBatchReader يتيح
التكرار بكفاءة عبر نتائج الاستعلام بتنسيق Arrow. وهذه هي
الطريقة الأكثر كفاءة لمعالجة مجموعات النتائج الكبيرة عند استخدام
PyArrow.
الصياغة
المعلمات
record_batch(rows_per_batch: int = 1000000) → pa.RecordBatchReader
القيم المعادة
|المعلمة
|النوع
|الافتراضي
|الوصف
rows_per_batch
|int
1000000
|عدد الصفوف في كل دفعة
|نوع القيمة المعادة
|الوصف
pa.RecordBatchReader
|قارئ RecordBatchReader من PyArrow للتكرار على الدُفعات
أمثلة
لا تتوفر هذه الطريقة إلا إذا بدأ الاستعلام المتدفق باستخدام
format="Arrow". وسيؤدي استخدامها مع تنسيقات أخرى إلى حدوث خطأ.
>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM data", format="Arrow")
>>> reader = stream.record_batch(rows_per_batch=10000)
>>> for batch in reader:
... print(f"Processing batch: {batch.num_rows} rows")
... df = batch.to_pandas()
... process_dataframe(df)
يدعم StreamingResult بروتوكول المكرِّر في بايثون، مما يسمح باستخدامه مباشرةً في حلقات for:
بروتوكول المكرِّر
>>> stream = conn.send_query("SELECT number FROM numbers(1000000)")
>>> for chunk in stream:
... print(f"Chunk size: {len(chunk)} bytes")
يدعم StreamingResult بروتوكول مدير السياق للتنظيف التلقائي للموارد:
بروتوكول مدير السياق
>>> with conn.send_query("SELECT * FROM data") as stream:
... for chunk in stream:
... process(chunk)
>>> # Stream automatically closed
الصنف الأساسي:
الصنف
الصنف
chdb.state.sqlitelike.Cursor
object
class chdb.state.sqlitelike.Cursor(connection)
أغلِق المؤشر ونظِّف الموارد. تُغلق هذه الطريقة المؤشر وتُنظِّف أي موارد مرتبطة به. بعد استدعاء هذه الطريقة، يصبح المؤشر غير صالح ولا يمكن استخدامه في عمليات لاحقة. الصيغة
close() → None
أمثلة
هذه الطريقة مكررة الأثر — لذا من الآمن استدعاؤها عدة مرات. ويُغلَق المؤشر تلقائيًا أيضًا عند إغلاق الاتصال.
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT 1")
>>> result = cursor.fetchone()
>>> cursor.close() # Cleanup cursor resources
أعِد قائمة بأسماء الأعمدة من آخر استعلام نُفِّذ. تُرجِع هذه الطريقة أسماء الأعمدة من أحدث استعلام SELECT تم تنفيذه. وتُرجَع الأسماء بالترتيب نفسه الذي تظهر به في مجموعة النتائج. الصيغة
column_names
القيمة المُعادة
column_names() → list
أمثلة
|نوع القيمة المُعادة
|الوصف
list
|قائمة بسلاسل نصية تمثل أسماء الأعمدة، أو قائمة فارغة إذا لم يُنفَّذ أي استعلام أو لم يُرجِع الاستعلام أي أعمدة
انظر أيضًا
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT id, name, email FROM users LIMIT 1")
>>> print(cursor.column_names())
['id', 'name', 'email']
column_types()- الحصول على معلومات عن نوع العمود
description- وصف العمود في DB-API 2.0
أعِد قائمةً بأنواع الأعمدة من آخر استعلام تم تنفيذه. تعيد هذه الطريقة أسماء أنواع أعمدة ClickHouse من أحدث استعلام SELECT تم تنفيذه. وتُعاد الأنواع بالترتيب نفسه الذي تظهر به في مجموعة النتائج. الصيغة
column_types
القيم المعادة
column_types() → list
أمثلة
|نوع القيمة المعادة
|الوصف
list
|قائمة بسلاسل نصية لأسماء الأنواع في ClickHouse، أو قائمة فارغة إذا لم يُنفَّذ أي استعلام أو إذا لم يُرجِع الاستعلام أي أعمدة
انظر أيضًا
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT toInt32(1), toString('hello')")
>>> print(cursor.column_types())
['Int32', 'String']
column_names()- الحصول على معلومات عن أسماء الأعمدة
description- وصف الأعمدة وفقًا لـ DB-API 2.0
ثبّت أي معاملة قيد الانتظار. تُثبّت هذه الطريقة أي معاملة قاعدة بيانات قيد الانتظار. في ClickHouse، تُثبَّت معظم العمليات تلقائيًا، لكن هذه الطريقة مُتاحة من أجل التوافق مع DB-API 2.0.
commit
الصيغة
يُثبّت ClickHouse العمليات تلقائيًا في العادة، لذا لا تكون استدعاءات
commit الصريحة
ضروريةً غالبًا. وهذه الطريقة مُتاحة من أجل التوافق
مع سير العمل القياسي لـ DB-API 2.0.
أمثلة
commit() → None
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'data')")
>>> cursor.commit()
يعيد وصف الأعمدة وفقًا لمواصفة DB-API 2.0. تعيد هذه الخاصية قائمة من tuples، يتكوّن كل منها من 7 عناصر تصف كل عمود في مجموعة نتائج آخر استعلام SELECT تم تنفيذه. يحتوي كل Tuple على: (name, type_code, display_size, internal_size, precision, scale, null_ok) حاليًا، لا يتم توفير سوى
property description : list
name و
type_code، بينما تُضبط الحقول الأخرى على None.
القيمة المعادة
|نوع القيمة المعادة
|الوصف
list
|قائمة من 7-tuples تصف كل عمود، أو قائمة فارغة إذا لم يتم تنفيذ أي استعلام SELECT
أمثلة
يتوافق هذا مع مواصفة DB-API 2.0 الخاصة بـ cursor.description. ولا يحتوي إلا العنصران الأولان (
name و
type_code) على بيانات
فعلية في هذا التنفيذ.
انظر أيضًا
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users LIMIT 1")
>>> for desc in cursor.description:
... print(f"Column: {desc[0]}, Type: {desc[1]}")
Column: id, Type: Int32
Column: name, Type: String
column_names()- الحصول على أسماء الأعمدة فقط
column_types()- الحصول على أنواع الأعمدة فقط
نفّذ استعلام SQL وجهّز النتائج للاسترداد. تنفّذ هذه الطريقة استعلام SQL وتجهّز النتائج لاستردادها باستخدام طرق الجلب. كما تتولى تحليل بيانات النتائج وإجراء التحويل التلقائي لأنواع بيانات ClickHouse. الصيغة
execute
المعلمات:
execute(query: str) → None
الاستثناءات
|المعلمة
|النوع
|الوصف
query
|str
|سلسلة استعلام SQL المطلوب تنفيذه
|الاستثناء
|الشرط
Exception
|إذا فشل تنفيذ الاستعلام أو فشل تحليل النتيجة
تتبع هذه الطريقة مواصفات DB-API 2.0 الخاصة بـ
cursor.execute().
بعد التنفيذ، استخدم
fetchone() أو
fetchmany() أو
fetchall() من أجل
استرجاع النتائج.
أمثلة
تحوّل هذه الطريقة تلقائيًا أنواع بيانات ClickHouse إلى أنواع Python المناسبة:
- أنواع Int/UInt → int
- أنواع Float → float
- String/FixedString → str
- DateTime → datetime.datetime
- Date → datetime.date
- Bool → bool
انظر أيضًا
>>> cursor = conn.cursor()
>>>
>>> # Execute DDL
>>> cursor.execute("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory")
>>>
>>> # Execute DML
>>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice')")
>>>
>>> # Execute SELECT and fetch results
>>> cursor.execute("SELECT * FROM test")
>>> rows = cursor.fetchall()
>>> print(rows)
((1, 'Alice'),)
fetchone()- استرجاع صف واحد
fetchmany()- استرجاع عدة صفوف
fetchall()- استرجاع جميع الصفوف المتبقية
اجلب جميع الصفوف المتبقية من نتيجة الاستعلام. تسترجع هذه الطريقة جميع الصفوف المتبقية من مجموعة نتائج الاستعلام الحالية بدءًا من موضع المؤشر الحالي. وتُرجع
fetchall
tuple من
tuple للصفوف مع
تطبيق تحويل أنواع Python المناسب.
البنية
القيمة المعادة:
fetchall() → tuple
أمثلة
|Return Type
|Description
tuple
|Tuple تحتوي على جميع صفوف Tuple المتبقية في مجموعة النتائج. وتُرجع Tuple فارغة إذا لم تكن هناك صفوف متاحة
انظر أيضًا
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users")
>>> all_users = cursor.fetchall()
>>> for user_id, user_name in all_users:
... print(f"User {user_id}: {user_name}")
fetchone()- جلب صف واحد
fetchmany()- جلب عدة صفوف على دفعات
اجلب عدة صفوف من نتيجة الاستعلام. تسترجع هذه الطريقة ما يصل إلى
fetchmany
size صفًا من مجموعة نتائج
الاستعلام الحالية. وتُرجع tuple من tuples للصفوف، بحيث يحتوي كل صف على
قيم الأعمدة مع تحويل مناسب إلى أنواع Python.
الصيغة
المعلمات
fetchmany(size: int = 1) → tuple
القيم المعادة
|المعلمة
|النوع
|الافتراضي
|الوصف
size
|int
1
|الحد الأقصى لعدد الصفوف المطلوب جلبها
|نوع الإرجاع
|الوصف
tuple
|قيمة
Tuple تحتوي على ما يصل إلى ‘size’ من الصفوف في هيئة tuples. وقد تحتوي على عدد أقل من الصفوف إذا استُنفدت مجموعة النتائج
أمثلة
تتبع هذه الطريقة مواصفات DB-API 2.0. وستُرجع عددًا أقل من ‘size’ صفوف إذا استُنفدت مجموعة النتائج.
انظر أيضًا
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT * FROM large_table")
>>>
>>> # Process results in batches
>>> while True:
... batch = cursor.fetchmany(100) # Fetch 100 rows at a time
... if not batch:
... break
... process_batch(batch)
fetchone()- جلب صف واحد
fetchall()- جلب جميع الصفوف المتبقية
اجلب الصف التالي من نتيجة الاستعلام. تسترجع هذه الطريقة الصف التالي المتاح من مجموعة نتائج الاستعلام الحالية. وتُرجع قيمة من نوع tuple تحتوي على قيم الأعمدة مع تطبيق التحويل المناسب إلى أنواع Python. الصيغة
fetchone
يعيد:
fetchone() → tuple | None
|نوع الإرجاع
|الوصف
Optional[tuple]
|الصف التالي على شكل tuple من قيم الأعمدة، أو None إذا لم تعد هناك صفوف متاحة
أمثلة
تتبع هذه method مواصفات DB-API 2.0. وتُحوَّل قيم الأعمدة تلقائيًا إلى أنواع Python المناسبة استنادًا إلى أنواع أعمدة ClickHouse.
انظر أيضًا
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users")
>>> row = cursor.fetchone()
>>> while row is not None:
... user_id, user_name = row
... print(f"User {user_id}: {user_name}")
... row = cursor.fetchone()
fetchmany()- استرجاع عدة صفوف
fetchall()- استرجاع جميع الصفوف المتبقية
حوِّل نتيجة الاستعلام إلى PyArrow Table. تُحوِّل هذه الدالة نتائج استعلامات chdb إلى تنسيق PyArrow Table، مما يوفّر وصولًا فعّالًا إلى البيانات المخزّنة عموديًا وإمكانية التشغيل البيني مع مكتبات معالجة البيانات الأخرى. الصيغة
chdb.state.sqlitelike
المعلمات:
chdb.state.sqlitelike.to_arrowTable(res)
القيمة المعادة
|المعلمة
|النوع
|الوصف
res
|-
|كائن نتيجة query من chdb يحتوي على بيانات بتنسيق Arrow
الاستثناءات
|نوع الإرجاع
|الوصف
pyarrow.Table
|جدول PyArrow يحتوي على نتائج query
|الاستثناء
|الشرط
ImportError
|إذا لم تكن حزمتا pyarrow أو pandas مثبّتتَين
أمثلة
تتطلب هذه الدالة تثبيت كلٍّ من pyarrow وpandas. ثبّتهما باستخدام:
pip install pyarrow pandas
>>> import chdb
>>> result = chdb.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text", "Arrow")
>>> table = to_arrowTable(result)
>>> print(table.schema)
num: int64
text: string
>>> print(table.to_pandas())
num text
0 1 hello
حوِّل نتيجة الاستعلام إلى Pandas DataFrame. تُحوِّل هذه الدالة نتائج استعلامات chdb إلى Pandas DataFrame عبر تحويلها أولًا إلى PyArrow Table ثم إلى DataFrame. ويوفّر ذلك إمكانات مريحة لتحليل البيانات باستخدام واجهة Pandas البرمجية. الصيغة
chdb.state.sqlitelike.to_df
المعلمات:
chdb.state.sqlitelike.to_df(r)
القيمة المعادة:
|Parameter
|Type
|Description
r
|-
|كائن نتيجة الاستعلام من chdb يحتوي على بيانات بتنسيق Arrow
الاستثناءات
|Return Type
|Description
pandas.DataFrame
|كائن DataFrame يحتوي على نتائج الاستعلام بأسماء الأعمدة وأنواع البيانات المناسبة
|Exception
|Condition
ImportError
|إذا لم تكن حزمتا pyarrow أو pandas مثبّتتين
انظر أيضًا
تستخدم هذه الدالة المعالجة متعددة الخيوط لتحويل Arrow إلى Pandas لتحسين الأداء عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة.
to_arrowTable()- للتحويل إلى تنسيق PyArrow Table
>>> import chdb
>>> result = chdb.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text", "Arrow")
>>> df = to_df(result)
>>> print(df)
num text
0 1 hello
>>> print(df.dtypes)
num int64
text object
dtype: object
تكامل DataFrame
الأصناف الأساسية:
الصنف
الصنف
chdb.dataframe.Table
class chdb.dataframe.Table(*args: Any, **kwargs: Any)
يوفّر chDB واجهة متوافقة مع Python DB-API 2.0 للاتصال بقواعد البيانات، مما يتيح لك استخدام chDB مع الأدوات وأطر العمل التي تعتمد واجهات قواعد بيانات قياسية. تتضمن واجهة chDB DB-API 2.0 ما يلي:
واجهة Database API (DBAPI) 2.0
- الاتصالات: إدارة اتصالات قاعدة البيانات باستخدام سلاسل الاتصال
- المؤشرات: تنفيذ الاستعلامات واسترجاع النتائج
- نظام الأنواع: ثوابت أنواع ومحوّلات متوافقة مع DB-API 2.0
- معالجة الأخطاء: تسلسل هرمي قياسي لاستثناءات قواعد البيانات
- أمان الخيوط: المستوى 1 من أمان الخيوط (يمكن للخيوط مشاركة الوحدات، لكن ليس الاتصالات)
تتضمن واجهة Database API (DBAPI) 2.0 الدوال الأساسية التالية:
الدوال الأساسية
أنشئ اتصالًا جديدًا بقاعدة البيانات. الصيغة
chdb.dbapi.connect
المعلمات
chdb.dbapi.connect(*args, **kwargs)
الاستثناءات
|المعلمة
|النوع
|الافتراضي
|الوصف
path
|str
None
|مسار ملف قاعدة البيانات. تكون None لقاعدة بيانات في الذاكرة
يسترجع معلومات إصدار العميل. يعيد إصدار عميل chDB كسلسلة نصية للتوافق مع MySQLdb. الصيغة
chdb.dbapi.get_client_info()
القيم المعادة
chdb.dbapi.get_client_info()
|نوع القيمة المعادة
|الوصف
str
|سلسلة الإصدار بصيغة ‘major.minor.patch’
مُنشئات الأنواع
إرجاع x كنوع ثنائي. تُحوِّل هذه الدالة المُدخل إلى النوع bytes لاستخدامه مع الحقول الثنائية في قاعدة البيانات، وذلك وفقًا لمواصفة DB-API 2.0. الصيغة
chdb.dbapi.Binary(x)
المعلمات
chdb.dbapi.Binary(x)
القيمة المُعادة
|المعلمة
|النوع
|الوصف
x
|-
|بيانات الإدخال المراد تحويلها إلى بايتات
|نوع القيمة المُعادة
|الوصف
bytes
|بيانات الإدخال بعد تحويلها إلى بايتات
الصنف Connection
الفئات الأساسية:
الصنف
الصنف
chdb.dbapi.connections.Connection(path=None)
object
اتصال متوافق مع DB-API 2.0 بقاعدة بيانات chDB.
يوفّر هذا الصنف واجهة DB-API قياسية للاتصال بقواعد بيانات chDB والتفاعل معها.
ويدعم قواعد البيانات داخل الذاكرة وقواعد البيانات القائمة على الملفات.
يدير الاتصال محرك chDB الأساسي ويوفّر أساليب
لتنفيذ الاستعلامات وإدارة المعاملات (من دون تأثير في ClickHouse) وإنشاء المؤشرات.
المعلمات
class chdb.dbapi.connections.Connection(path=None)
المتغيرات
|المعلمة
|النوع
|الافتراضي
|الوصف
path
|str
None
|مسار ملف قاعدة البيانات. إذا كانت القيمة None، تُستخدم قاعدة بيانات في الذاكرة. يمكن أن يكون مسار ملف مثل ‘database.db’، أو None لاستخدام ‘:memory:’
أمثلة
|المتغير
|النوع
|الوصف
encoding
|str
|ترميز الأحرف للاستعلامات، والقيمة الافتراضية هي ‘utf8’
open
|bool
|تكون قيمته True إذا كان الاتصال مفتوحًا، وFalse إذا كان مغلقًا
>>> # In-memory database
>>> conn = Connection()
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT 1")
>>> result = cursor.fetchall()
>>> conn.close()
>>> # File-based database
>>> conn = Connection('mydata.db')
>>> with conn.cursor() as cur:
... cur.execute("CREATE TABLE users (id INT, name STRING) ENGINE = MergeTree() order by id")
... cur.execute("INSERT INTO users VALUES (1, 'Alice')")
>>> conn.close()
>>> # Context manager usage
>>> with Connection() as cur:
... cur.execute("SELECT version()")
... version = cur.fetchone()
لا يدعم ClickHouse المعاملات التقليدية، لذا فإن العمليتين commit() و rollback() لا تُحدثان أي تأثير، لكنهما متاحتان للامتثال لمعيار DB-API.
أغلق اتصال قاعدة البيانات. يُغلق اتصال chDB الأساسي ويضع علامة على هذا الاتصال باعتباره مغلقًا. وأي عمليات لاحقة على هذا الاتصال ستؤدي إلى ظهور خطأ. الصيغة
الاستثناءات التي قد تُرفع
close()
اعتمد المعاملة الحالية. الصيغة
commit
commit()
هذا الإجراء بلا تأثير في chDB/ClickHouse لأنه لا يدعم المعاملات التقليدية. وهو متاح للامتثال لمعيار DB-API 2.0.
أنشئ مؤشرًا جديدًا لتنفيذ الاستعلامات. الصيغة
cursor
المعلمات
cursor(cursor=None)
العوائد
|المعلمة
|النوع
|الوصف
cursor
|-
|يُتجاهل، ويُوفَّر للتوافق
الاستثناءات مثال
|نوع الإرجاع
|الوصف
Cursor
|كائن مؤشر جديد لهذا الاتصال
>>> conn = Connection()
>>> cur = conn.cursor()
>>> cur.execute("SELECT 1")
>>> result = cur.fetchone()
أفلِت قيمة بحيث يمكن تضمينها بأمان في استعلامات SQL. الصيغة
escape
المعاملات
escape(obj, mapping=None)
القيمة المعادة
|المعامل
|النوع
|الوصف
obj
|-
|القيمة المراد إفلاتها (سلسلة نصية، بايتات، رقم، إلخ)
mapping
|-
|تعيين اختياري للمحارف لعملية الإفلات
مثال
|نوع الإرجاع
|الوصف
|-
|نسخة مُفلَتة من المُدخل ومناسبة لاستعلامات SQL
>>> conn = Connection()
>>> safe_value = conn.escape("O'Reilly")
>>> query = f"SELECT * FROM users WHERE name = {safe_value}"
قم بإفلات قيمة نصية لاستعلامات SQL. الصيغة
escape_string
المعلمات
escape_string(s)
القيمة المعادة
|المعلمة
|النوع
|الوصف
s
|str
|سلسلة نصية مطلوب تهريبها
|نوع الإرجاع
|الوصف
str
|سلسلة نصية مُهرَّبة وآمنة للتضمين في SQL
تحقّق مما إذا كان الاتصال مفتوحًا. القيمة المعادة
property open
|نوع القيمة المعادة
|الوصف
bool
|صحيح إذا كان الاتصال مفتوحًا، وخطأ إذا كان مغلقًا
نفّذ استعلام SQL مباشرةً وأعِد النتائج الأولية. تتجاوز هذه الطريقة واجهة المؤشر وتنفّذ الاستعلامات مباشرةً. لاستخدام DB-API القياسي، يُفضَّل استخدام الطريقة cursor(). الصيغة
المعلمات:
query(sql, fmt='CSV')
القيمة المعادة
|المعلمة
|النوع
|الافتراضي
|الوصف
sql
|str or bytes
|مطلوب
|استعلام SQL المطلوب تنفيذه
fmt
|str
"CSV"
|تنسيق الإخراج. تشمل التنسيقات المدعومة “CSV” و”JSON” و”Arrow” و”Parquet” وغيرها.
الاستثناءات مثال
|نوع القيمة المعادة
|الوصف
|-
|نتيجة الاستعلام بالتنسيق المحدد
>>> conn = Connection()
>>> result = conn.query("SELECT 1, 'hello'", "CSV")
>>> print(result)
"1,hello\n"
يعرض آخر استجابة للاستعلام. القيمة المُعادة
property resp
|نوع القيمة المُعادة
|الوصف
|-
|الاستجابة الخام من آخر استدعاء لـ query()
تُحدَّث هذه الخاصية في كل مرة يُستدعى فيها query() مباشرةً. ولا تعكس الاستعلامات التي تُنفَّذ عبر المؤشرات.
التراجع عن المعاملة الحالية. البنية
rollback
rollback()
هذه عملية بلا تأثير في chDB/ClickHouse لأنه لا يدعم المعاملات التقليدية. وهي مُتاحة للامتثال لـ DB-API 2.0.
فئة المؤشر
يرث من:
فئة
فئة
chdb.dbapi.cursors.Cursor
object
مؤشر DB-API 2.0 لتنفيذ الاستعلامات وجلب النتائج.
يوفّر المؤشر أساليب لتنفيذ عبارات SQL، وإدارة نتائج الاستعلام،
والتنقّل عبر مجموعات النتائج. كما يدعم ربط المعلمات والعمليات المجمّعة،
ويلتزم بمواصفات DB-API 2.0.
لا تُنشئ مثيلات مؤشر مباشرةً. استخدم
Connection.cursor() بدلًا من ذلك.
class chdb.dbapi.cursors.Cursor(connection)
أمثلة
|المتغير
|النوع
|الوصف
description
|tuple
|البيانات الوصفية لأعمدة نتيجة آخر استعلام
rowcount
|int
|عدد الصفوف المتأثرة بآخر استعلام (-1 إذا كان غير معروف)
arraysize
|int
|العدد الافتراضي للصفوف التي يتم جلبها دفعةً واحدة (الافتراضي: 1)
lastrowid
|-
|معرّف آخر صف أُدرج (إن أمكن)
max_stmt_length
|int
|الحد الأقصى لحجم التعليمة لـ executemany() (الافتراضي: 1024000)
>>> conn = Connection()
>>> cur = conn.cursor()
>>> cur.execute("SELECT 1 as id, 'test' as name")
>>> result = cur.fetchone()
>>> print(result) # (1, 'test')
>>> cur.close()
راجع DB-API 2.0 Cursor Objects للاطلاع على التفاصيل الكاملة للمواصفات.
نفّذ إجراءً مخزّنًا (تنفيذ مبدئي). الصيغة
callproc
المعلمات
callproc(procname, args=())
القيمة المعادة
|معلمة
|Type
|Description
procname
|str
|اسم الإجراء المخزن المطلوب تنفيذه
args
|sequence
|المعلمات المراد تمريرها إلى الإجراء
|Return Type
|Description
sequence
|المعامل
args الأصلي (من دون تعديل)
لا يدعم chDB/ClickHouse الإجراءات المخزنة بالمفهوم التقليدي. تُوفَّر هذه method للامتثال لمعيار DB-API 2.0، لكنها لا تنفّذ أي عملية فعلية. استخدم execute() لجميع عمليات SQL.
أغلِق المؤشر وحرِّر الموارد المرتبطة به. بعد إغلاقه، يصبح المؤشر غير قابل للاستخدام، وأي عملية عليه سترفع استثناءً. يؤدي إغلاق المؤشر إلى استهلاك جميع البيانات المتبقية وتحرير المؤشر الأساسي. الصيغة
close()
نفّذ استعلام SQL مع ربط اختياري للمعلمات. تُنفِّذ هذه الطريقة تعليمة SQL واحدة مع استبدال اختياري للمعلمات. وتدعم عدة أنماط لعناصر نائبة للمعلمات لمزيد من المرونة. البنية
execute
المعلمات
execute(query, args=None)
القيمة المُعادة
|Parameter
|Type
|Default
|Description
query
|str
|مطلوب
|استعلام SQL المراد تنفيذه
args
|tuple/list/dict
None
|المعلمات المراد ربطها بالعناصر النائبة
أنماط المعلمات
|Return Type
|Description
int
|عدد الصفوف المتأثرة (-1 إذا كان غير معروف)
أمثلة
|Style
|Example
|نمط علامة الاستفهام
"SELECT * FROM users WHERE id = ?"
|النمط المُسمّى
"SELECT * FROM users WHERE name = %(name)s"
|نمط التنسيق
"SELECT * FROM users WHERE age = %s" (قديم)
الاستثناءات
>>> # Question mark parameters
>>> cur.execute("SELECT * FROM users WHERE id = ? AND age > ?", (123, 18))
>>>
>>> # Named parameters
>>> cur.execute("SELECT * FROM users WHERE name = %(name)s", {'name': 'Alice'})
>>>
>>> # No parameters
>>> cur.execute("SELECT COUNT(*) FROM users")
|الاستثناء
|الحالة
ProgrammingError
|إذا كان المؤشر مغلقًا أو كانت query غير صحيحة الصياغة
InterfaceError
|إذا حدث خطأ في قاعدة البيانات أثناء التنفيذ
نفِّذ استعلامًا عدة مرات باستخدام مجموعات مختلفة من المعلمات. تُنفِّذ هذه الطريقة استعلام SQL نفسه بكفاءة عدة مرات مع قيم مختلفة للمعلمات. وهي مفيدة بشكل خاص في عمليات INSERT المجمّعة. الصيغة
executemany(query, args)
المعلمات
executemany(query, args)
القيم المعادة
|المعلمة
|النوع
|الوصف
query
|str
|استعلام SQL يُنفَّذ عدة مرات
args
|تسلسل
|تسلسل من tuples/dicts/lists للمعلمات الخاصة بكل عملية تنفيذ
أمثلة
|نوع القيمة المعادة
|الوصف
int
|العدد الإجمالي للصفوف المتأثرة في جميع عمليات التنفيذ
>>> # Bulk insert with question mark parameters
>>> users_data = [(1, 'Alice'), (2, 'Bob'), (3, 'Charlie')]
>>> cur.executemany("INSERT INTO users VALUES (?, ?)", users_data)
>>>
>>> # Bulk insert with named parameters
>>> users_data = [
... {'id': 1, 'name': 'Alice'},
... {'id': 2, 'name': 'Bob'}
... ]
>>> cur.executemany(
... "INSERT INTO users VALUES (%(id)s, %(name)s)",
... users_data
... )