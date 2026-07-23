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دوال الاستعلام الأساسية

chdb.query

تنفيذ استعلام SQL باستخدام محرك chDB. هذه هي دالة الاستعلام الرئيسية التي تنفّذ عبارات SQL باستخدام محرك ClickHouse المضمّن. وهي تدعم تنسيقات إخراج متعددة، ويمكنها العمل مع قواعد البيانات داخل الذاكرة أو المستندة إلى الملفات. البنية
المعلمات القيم المعادة يعيد نتيجة الاستعلام بالتنسيق المحدد: الاستثناءات أمثلة

chdb.sql

تنفيذ استعلام SQL باستخدام محرك chDB. هذه هي دالة الاستعلام الرئيسية التي تنفّذ عبارات SQL باستخدام محرك ClickHouse المضمّن. وهي تدعم تنسيقات إخراج متعددة، ويمكنها العمل مع قواعد بيانات داخل الذاكرة أو مستندة إلى الملفات. البنية
المعلمات القيم المعادة تعيد نتيجة الاستعلام بالتنسيق المحدد: الاستثناءات أمثلة

chdb.to_arrowTable

حوّل نتيجة استعلام إلى PyArrow Table. يحوّل نتيجة استعلام chdb إلى PyArrow Table لمعالجة البيانات العمودية بكفاءة. ويُرجِع جدولًا فارغًا إذا كانت النتيجة فارغة. البنية
المعلمات القيمة المعادة الأخطاء المرفوعة مثال

chdb.to_df

حوِّل نتيجة الاستعلام إلى إطار بيانات Pandas. يحوِّل نتيجة استعلام في chDB إلى إطار بيانات Pandas عبر تحويلها أولًا إلى جدول PyArrow ثم إلى Pandas باستخدام تعدد الخيوط لتحسين الأداء. البنية
المعلمات القيمة المعادة الاستثناءات مثال

إدارة الاتصالات والجلسات

تتوفر دوال الجلسة التالية:

chdb.connect

أنشئ اتصالًا بخادم chDB الذي يعمل في الخلفية. تنشئ هذه الدالة اتصالًا بمحرك قاعدة البيانات chDB ‏(ClickHouse). يُسمح باتصال مفتوح واحد فقط لكل عملية. ستُرجع الاستدعاءات المتعددة باستخدام سلسلة الاتصال نفسها كائن الاتصال ذاته.
المعلمات: التنسيقات الأساسية مع معلمات الاستعلام التعامل مع معلمات الاستعلام تُمرَّر معلمات الاستعلام إلى محرك ClickHouse كوسيطات بدء تشغيل. معالجة خاصة للمعلمات: للحصول على القائمة الكاملة للمعلمات، راجع clickhouse local --help --verbose القيم المعادة الاستثناءات
لا يُدعم سوى اتصال واحد لكل عملية. سيؤدي إنشاء اتصال جديد إلى إغلاق أي اتصال موجود.
أمثلة
انظر أيضًا
  • Connection - فئة لاتصال قاعدة البيانات
  • Cursor - مؤشر قاعدة بيانات لعمليات DB-API 2.0

التعامل مع الاستثناءات

فئة chdb.ChdbError

الفئات الأساسية: Exception الفئة الأساسية للاستثناءات المرتبطة بـ chDB. يُرفَع هذا الاستثناء عندما يفشل تنفيذ استعلام في chDB أو عند حدوث خطأ. وهو يرث من فئة Exception القياسية في Python، ويوفّر معلومات عن الخطأ من محرك ClickHouse الداخلي.

الفئة chdb.session.Session

الفئات الأساسية: object ستحتفظ الجلسة بحالة الاستعلام. إذا كانت قيمة path هي None، فسيُنشئ دليلًا مؤقتًا ويستخدمه كمسار لقاعدة البيانات، وسيُزال الدليل المؤقت عند إغلاق الجلسة. يمكنك أيضًا تمرير مسار لإنشاء قاعدة بيانات في ذلك المسار للاحتفاظ ببياناتك. يمكنك أيضًا استخدام سلسلة اتصال لتمرير المسار ومعلمات أخرى.
أمثلة
معالجة وسائط سلسلة الاتصالسلاسل الاتصال التي تحتوي على معلمات استعلام مثل “file:test.db?param1=value1&param2=value2” سيتم تمرير “param1=value1” إلى محرك ClickHouse كوسائط بدء التشغيل.لمزيد من التفاصيل، راجع clickhouse local –help –verboseطريقة معالجة بعض الوسائط الخاصة:
  • تتحول “mode=ro” إلى “–readonly=1” في clickhouse (وضع القراءة فقط)
مهم
  • لا يمكن أن توجد إلا جلسة واحدة في كل مرة. إذا أردت إنشاء جلسة جديدة، فعليك إغلاق الجلسة الحالية.
  • سيؤدي إنشاء جلسة جديدة إلى إغلاق الجلسة الحالية.

cleanup

نظِّف موارد الجلسة مع معالجة الاستثناءات. تحاول هذه الطريقة إغلاق الجلسة مع تجاهل أي استثناءات قد تحدث أثناء عملية التنظيف. وهي مفيدة بشكل خاص في سيناريوهات معالجة الأخطاء أو عندما تحتاج إلى ضمان تنفيذ التنظيف بغضّ النظر عن حالة الجلسة. البنية
لن تتسبب هذه الطريقة مطلقًا في ظهور أي استثناء، مما يجعل استدعاءها آمنًا داخل كتل finally أو في الدوال المدمِّرة.
أمثلة
انظر أيضًا
  • close() - للإغلاق الصريح للجلسة مع تمرير الأخطاء

close

أغلق الجلسة وحرّر الموارد. تُغلق هذه الدالة الاتصال الأساسي وتعيد تعيين حالة الجلسة العامة. بعد استدعاء هذه الدالة، تصبح الجلسة غير صالحة ولا يمكن استخدامها لإجراء مزيد من الاستعلامات. البنية
تُستدعى هذه الطريقة تلقائيًا عند استخدام الجلسة كمدير سياق أو عند حذف كائن الجلسة.
مهمستؤدي أي محاولة لاستخدام الجلسة بعد استدعاء close() إلى حدوث خطأ.
أمثلة

query

نفِّذ استعلام SQL وأعِد النتائج. تُنفِّذ هذه الطريقة استعلام SQL على قاعدة بيانات الجلسة وتُعيد النتائج بالتنسيق المحدد. وتدعم هذه الطريقة تنسيقات إخراج متعددة، كما تحافظ على حالة الجلسة بين الاستعلامات. البنية
المعلمات القيم المعادة يعيد نتائج الاستعلام بالتنسيق المحدد. ويعتمد نوع القيمة المعادة الفعلي على معلمة التنسيق:
  • تنسيقات السلاسل النصية (CSV وJSON وما إلى ذلك) تعيد str
  • التنسيقات الثنائية (Arrow وParquet) تعيد bytes
الاستثناءات
تنسيق “Debug” غير مدعوم، وسيُحوَّل تلقائيًا إلى “CSV” مع عرض تحذير. ولأغراض تصحيح الأخطاء، استخدم معلمات سلسلة الاتصال بدلًا من ذلك.
تحذيرتنفّذ هذه الطريقة الاستعلام بشكل متزامن وتحمّل جميع النتائج إلى الذاكرة. بالنسبة إلى مجموعات النتائج الكبيرة، فكّر في استخدام send_query() للحصول على نتائج متدفقة.
أمثلة
انظر أيضًا
  • send_query() - لتنفيذ الاستعلام المتدفق
  • sql - اسم مستعار لهذه الطريقة

send_query

نفّذ استعلام SQL وأعِد مكرّرًا لنتيجة متدفقة. تُنفّذ هذه الطريقة استعلام SQL على قاعدة بيانات الجلسة وتُعيد كائن نتيجة متدفقة يتيح لك التكرار عبر النتائج دون تحميل كل شيء إلى الذاكرة دفعة واحدة. ويُعد هذا مفيدًا بشكل خاص مع مجموعات النتائج الكبيرة. البنية
المعلمات القيم المُعادة الاستثناءات
تنسيق “Debug” غير مدعوم، وسيُحوَّل تلقائيًا إلى “CSV” مع تحذير. ولأغراض تصحيح الأخطاء، استخدم معلمات سلسلة الاتصال بدلًا من ذلك.
يجب استهلاك كائن StreamingResult المُعاد بسرعة أو تخزينه على نحو مناسب، لأنه يحتفظ باتصال بقاعدة البيانات.
أمثلة
راجع أيضًا
  • query() - لتنفيذ الاستعلامات غير المتدفقة
  • chdb.state.sqlitelike.StreamingResult - مُكرِّر النتائج المتدفقة

sql

نفِّذ استعلام SQL وأعِد النتائج. تُنفِّذ هذه الطريقة استعلام SQL على قاعدة بيانات الجلسة وتُعيد النتائج بالتنسيق المحدد. كما تدعم هذه الطريقة تنسيقات إخراج متعددة، وتحافظ على حالة الجلسة بين الاستعلامات. الصياغة
المعلمات القيم المعادة تُعيد نتائج الاستعلام بالتنسيق المحدد. ويعتمد نوع القيمة المعادة الفعلي على معلمة التنسيق:
  • تُعيد تنسيقات String ‏(مثل CSV وJSON وغيرها) قيمة من النوع str
  • تُعيد التنسيقات الثنائية ‏(Arrow وParquet) قيمة من النوع bytes
الاستثناءات:
تنسيق “Debug” غير مدعوم، وسيُحوَّل تلقائيًا إلى “CSV” مع عرض تحذير. لتصحيح الأخطاء، استخدم معلمات سلسلة الاتصال بدلًا من ذلك.
تحذيرتنفّذ هذه الطريقة الاستعلام بشكل متزامن وتحمّل جميع النتائج إلى الذاكرة. بالنسبة إلى مجموعات النتائج الكبيرة، يُرجى التفكير في استخدام send_query() للحصول على نتائج متدفقة.
أمثلة
انظر أيضًا
  • send_query() - لتنفيذ الاستعلامات المتدفقة
  • sql - اسم مستعار لهذه الطريقة

إدارة الحالة

chdb.state.connect

أنشئ اتصالًا مع الخادم الخلفي لـ chDB. تنشئ هذه الدالة اتصالًا بمحرك قاعدة بيانات chDB ‏(ClickHouse). يُسمح باتصال مفتوح واحد فقط لكل عملية. وستُعيد الاستدعاءات المتعددة باستخدام سلسلة الاتصال نفسها كائن الاتصال ذاته. الصياغة
المعلمات التنسيقات الأساسية تنسيقات سلاسل الاتصال المدعومة: مع معلمات الاستعلام معالجة معلمات الاستعلام تُمرَّر معلمات الاستعلام إلى محرك ClickHouse كوسيطات بدء تشغيل. توجد معالجة خاصة لبعض المعلمات: للحصول على قائمة كاملة بالمعلمات، راجع clickhouse local --help --verbose القيم المعادة الاستثناءات
تحذيرلا يُدعم سوى اتصال واحد لكل عملية. سيؤدي إنشاء اتصال جديد إلى إغلاق أي اتصال موجود.
أمثلة
انظر أيضًا
  • Connection - فئة اتصال بقاعدة البيانات
  • Cursor - مؤشر قاعدة البيانات لعمليات DB-API 2.0

الفئة chdb.state.sqlitelike.Connection

الفئات الأساسية: object الصياغة

close

أغلق الاتصال ونظّف الموارد. تُغلق هذه الطريقة اتصال قاعدة البيانات وتُنظّف أي موارد مرتبطة به، بما في ذلك المؤشرات النشطة. بعد استدعاء هذه الطريقة، يصبح الاتصال غير صالح ولا يمكن استخدامه في أي عمليات لاحقة. الصياغة
تسترجع هذه الطريقة النتيجة نفسها عند استدعائها أكثر من مرة، لذا فإن استدعاءها عدة مرات آمن.
تحذيرسيتم إلغاء أي استعلامات متدفقة جارية عند إغلاق الاتصال. تأكد من معالجة جميع البيانات المهمة قبل إغلاق الاتصال.
أمثلة

cursor

أنشئ كائن Cursor لتنفيذ الاستعلامات. تُنشئ هذه الطريقة مؤشر قاعدة بيانات يوفّر واجهة DB-API 2.0 القياسية لتنفيذ الاستعلامات وجلب النتائج. ويتيح المؤشر تحكمًا دقيقًا في تنفيذ الاستعلام واسترجاع النتائج. الصياغة
يعيد
سيؤدي إنشاء مؤشر جديد إلى استبدال أي مؤشر موجود مرتبط بهذا الاتصال. لا يُدعَم إلا مؤشر واحد لكل اتصال.
أمثلة
انظر أيضًا
  • Cursor - تنفيذ لمؤشّر قاعدة البيانات

query

نفّذ استعلام SQL وأعِد النتائج كاملةً. تُنفِّذ هذه الطريقة استعلام SQL بشكل متزامن وتُعيد مجموعة النتائج كاملةً. وهي تدعم تنسيقات إخراج متعددة وتُطبّق تلقائيًا المعالجة اللاحقة الخاصة بكل تنسيق. الصياغة
المعلمات: القيم المعادة الاستثناءات
تحذيرتُحمِّل هذه الطريقة مجموعة النتائج بالكامل إلى الذاكرة. بالنسبة إلى النتائج الكبيرة، يُنصح باستخدام send_query() للبث.
أمثلة
انظر أيضًا
  • send_query() - لتنفيذ الاستعلامات المتدفقة

send_query

نفّذ استعلام SQL وأعِد مكرّرًا لنتيجة متدفقة. تنفّذ هذه الطريقة استعلام SQL وتُعيد كائن StreamingResult يتيح لك التكرار عبر النتائج دون تحميل كل شيء في الذاكرة دفعة واحدة. وهذا مثالي لمعالجة مجموعات النتائج الكبيرة. البنية
المعلمات القيمة المعادة الاستثناءات
تنسيق “Arrow” فقط هو الذي يدعم الطريقة record_batch() على StreamingResult المُعاد.
أمثلة
انظر أيضًا
  • query() - لتنفيذ الاستعلامات غير المتدفقة
  • StreamingResult - مكرّر نتائج البث

فئة chdb.state.sqlitelike.StreamingResult

الفئات الأساسية: object مكرِّر نتائج متدفقة لمعالجة نتائج الاستعلامات الكبيرة. توفّر هذه الفئة واجهة تكرار لنتائج الاستعلامات المتدفقة دون تحميل مجموعة النتائج بالكامل إلى الذاكرة. وهي تدعم تنسيقات إخراج متنوعة وتوفّر أساليب للجلب اليدوي للنتائج وبثّ RecordBatch من PyArrow.

fetch

اجلب الجزء التالي من نتائج الاستعلام المتدفقة. تسترجع هذه الطريقة الجزء التالي المتاح من البيانات من نتيجة الاستعلام المتدفق. ويعتمد تنسيق البيانات المُعادة على التنسيق المحدد عند بدء الاستعلام المتدفق. الصياغة
القيم المعادة أمثلة

cancel

ألغِ الاستعلام المتدفق وحرِّر الموارد. تلغي هذه الطريقة أي استعلام متدفق جارٍ وتحرِّر الموارد المرتبطة به. ويجب استدعاؤها عندما تريد إيقاف معالجة النتائج قبل انتهاء التدفق. الصياغة
أمثلة

close

أغلق النتيجة المتدفقة ونظّف الموارد. اسم مستعار لـ cancel(). يُغلق مُكرِّر النتيجة المتدفقة ويحرّر أي موارد مرتبطة بها. الصياغة

record_batch

أنشئ PyArrow RecordBatchReader لمعالجة الدُفعات بكفاءة. تُنشئ هذه الطريقة كائن PyArrow RecordBatchReader يتيح التكرار بكفاءة عبر نتائج الاستعلام بتنسيق Arrow. وهذه هي الطريقة الأكثر كفاءة لمعالجة مجموعات النتائج الكبيرة عند استخدام PyArrow. الصياغة
المعلمات القيم المعادة
لا تتوفر هذه الطريقة إلا إذا بدأ الاستعلام المتدفق باستخدام format="Arrow". وسيؤدي استخدامها مع تنسيقات أخرى إلى حدوث خطأ.
أمثلة

بروتوكول المكرِّر

يدعم StreamingResult بروتوكول المكرِّر في بايثون، مما يسمح باستخدامه مباشرةً في حلقات for:

بروتوكول مدير السياق

يدعم StreamingResult بروتوكول مدير السياق للتنظيف التلقائي للموارد:

الصنف chdb.state.sqlitelike.Cursor

الصنف الأساسي: object

close

أغلِق المؤشر ونظِّف الموارد. تُغلق هذه الطريقة المؤشر وتُنظِّف أي موارد مرتبطة به. بعد استدعاء هذه الطريقة، يصبح المؤشر غير صالح ولا يمكن استخدامه في عمليات لاحقة. الصيغة
هذه الطريقة مكررة الأثر — لذا من الآمن استدعاؤها عدة مرات. ويُغلَق المؤشر تلقائيًا أيضًا عند إغلاق الاتصال.
أمثلة

column_names

أعِد قائمة بأسماء الأعمدة من آخر استعلام نُفِّذ. تُرجِع هذه الطريقة أسماء الأعمدة من أحدث استعلام SELECT تم تنفيذه. وتُرجَع الأسماء بالترتيب نفسه الذي تظهر به في مجموعة النتائج. الصيغة
القيمة المُعادة أمثلة
انظر أيضًا
  • column_types() - الحصول على معلومات عن نوع العمود
  • description - وصف العمود في DB-API 2.0

column_types

أعِد قائمةً بأنواع الأعمدة من آخر استعلام تم تنفيذه. تعيد هذه الطريقة أسماء أنواع أعمدة ClickHouse من أحدث استعلام SELECT تم تنفيذه. وتُعاد الأنواع بالترتيب نفسه الذي تظهر به في مجموعة النتائج. الصيغة
القيم المعادة أمثلة
انظر أيضًا
  • column_names() - الحصول على معلومات عن أسماء الأعمدة
  • description - وصف الأعمدة وفقًا لـ DB-API 2.0

commit

ثبّت أي معاملة قيد الانتظار. تُثبّت هذه الطريقة أي معاملة قاعدة بيانات قيد الانتظار. في ClickHouse، تُثبَّت معظم العمليات تلقائيًا، لكن هذه الطريقة مُتاحة من أجل التوافق مع DB-API 2.0.
يُثبّت ClickHouse العمليات تلقائيًا في العادة، لذا لا تكون استدعاءات commit الصريحة ضروريةً غالبًا. وهذه الطريقة مُتاحة من أجل التوافق مع سير العمل القياسي لـ DB-API 2.0.
الصيغة
أمثلة

property description : list

يعيد وصف الأعمدة وفقًا لمواصفة DB-API 2.0. تعيد هذه الخاصية قائمة من tuples، يتكوّن كل منها من 7 عناصر تصف كل عمود في مجموعة نتائج آخر استعلام SELECT تم تنفيذه. يحتوي كل Tuple على: (name, type_code, display_size, internal_size, precision, scale, null_ok) حاليًا، لا يتم توفير سوى name و type&#95;code، بينما تُضبط الحقول الأخرى على None. القيمة المعادة
يتوافق هذا مع مواصفة DB-API 2.0 الخاصة بـ cursor.description. ولا يحتوي إلا العنصران الأولان (name و type&#95;code) على بيانات فعلية في هذا التنفيذ.
أمثلة
انظر أيضًا
  • column_names() - الحصول على أسماء الأعمدة فقط
  • column_types() - الحصول على أنواع الأعمدة فقط

execute

نفّذ استعلام SQL وجهّز النتائج للاسترداد. تنفّذ هذه الطريقة استعلام SQL وتجهّز النتائج لاستردادها باستخدام طرق الجلب. كما تتولى تحليل بيانات النتائج وإجراء التحويل التلقائي لأنواع بيانات ClickHouse. الصيغة
المعلمات: الاستثناءات
تتبع هذه الطريقة مواصفات DB-API 2.0 الخاصة بـ cursor.execute(). بعد التنفيذ، استخدم fetchone() أو fetchmany() أو fetchall() من أجل استرجاع النتائج.
تحوّل هذه الطريقة تلقائيًا أنواع بيانات ClickHouse إلى أنواع Python المناسبة:
  • أنواع Int/UInt → int
  • أنواع Float → float
  • String/FixedString → str
  • DateTime → datetime.datetime
  • Date → datetime.date
  • Bool → bool
أمثلة
انظر أيضًا
  • fetchone() - استرجاع صف واحد
  • fetchmany() - استرجاع عدة صفوف
  • fetchall() - استرجاع جميع الصفوف المتبقية

fetchall

اجلب جميع الصفوف المتبقية من نتيجة الاستعلام. تسترجع هذه الطريقة جميع الصفوف المتبقية من مجموعة نتائج الاستعلام الحالية بدءًا من موضع المؤشر الحالي. وتُرجع tuple من tuple للصفوف مع تطبيق تحويل أنواع Python المناسب. البنية
القيمة المعادة:
تحذيرتُحمّل هذه الطريقة جميع الصفوف المتبقية إلى الذاكرة دفعة واحدة. بالنسبة إلى مجموعات النتائج الكبيرة، فكّر في استخدام fetchmany() لمعالجة النتائج على دفعات.
أمثلة
انظر أيضًا

fetchmany

اجلب عدة صفوف من نتيجة الاستعلام. تسترجع هذه الطريقة ما يصل إلى size صفًا من مجموعة نتائج الاستعلام الحالية. وتُرجع tuple من tuples للصفوف، بحيث يحتوي كل صف على قيم الأعمدة مع تحويل مناسب إلى أنواع Python. الصيغة
المعلمات القيم المعادة
تتبع هذه الطريقة مواصفات DB-API 2.0. وستُرجع عددًا أقل من ‘size’ صفوف إذا استُنفدت مجموعة النتائج.
أمثلة
انظر أيضًا

fetchone

اجلب الصف التالي من نتيجة الاستعلام. تسترجع هذه الطريقة الصف التالي المتاح من مجموعة نتائج الاستعلام الحالية. وتُرجع قيمة من نوع tuple تحتوي على قيم الأعمدة مع تطبيق التحويل المناسب إلى أنواع Python. الصيغة
يعيد:
تتبع هذه method مواصفات DB-API 2.0. وتُحوَّل قيم الأعمدة تلقائيًا إلى أنواع Python المناسبة استنادًا إلى أنواع أعمدة ClickHouse.
أمثلة
انظر أيضًا
  • fetchmany() - استرجاع عدة صفوف
  • fetchall() - استرجاع جميع الصفوف المتبقية

chdb.state.sqlitelike

حوِّل نتيجة الاستعلام إلى PyArrow Table. تُحوِّل هذه الدالة نتائج استعلامات chdb إلى تنسيق PyArrow Table، مما يوفّر وصولًا فعّالًا إلى البيانات المخزّنة عموديًا وإمكانية التشغيل البيني مع مكتبات معالجة البيانات الأخرى. الصيغة
المعلمات: القيمة المعادة الاستثناءات
تتطلب هذه الدالة تثبيت كلٍّ من pyarrow وpandas. ثبّتهما باستخدام: pip install pyarrow pandas
تحذيرتُرجِع النتائج الفارغة جدول PyArrow فارغًا بلا schema.
أمثلة

chdb.state.sqlitelike.to_df

حوِّل نتيجة الاستعلام إلى Pandas DataFrame. تُحوِّل هذه الدالة نتائج استعلامات chdb إلى Pandas DataFrame عبر تحويلها أولًا إلى PyArrow Table ثم إلى DataFrame. ويوفّر ذلك إمكانات مريحة لتحليل البيانات باستخدام واجهة Pandas البرمجية. الصيغة
المعلمات: القيمة المعادة: الاستثناءات
تستخدم هذه الدالة المعالجة متعددة الخيوط لتحويل Arrow إلى Pandas لتحسين الأداء عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة.
انظر أيضًا أمثلة

تكامل DataFrame

الصنف chdb.dataframe.Table

الأصناف الأساسية:

واجهة Database API ‏(DBAPI) 2.0

يوفّر chDB واجهة متوافقة مع Python DB-API 2.0 للاتصال بقواعد البيانات، مما يتيح لك استخدام chDB مع الأدوات وأطر العمل التي تعتمد واجهات قواعد بيانات قياسية. تتضمن واجهة chDB DB-API 2.0 ما يلي:
  • الاتصالات: إدارة اتصالات قاعدة البيانات باستخدام سلاسل الاتصال
  • المؤشرات: تنفيذ الاستعلامات واسترجاع النتائج
  • نظام الأنواع: ثوابت أنواع ومحوّلات متوافقة مع DB-API 2.0
  • معالجة الأخطاء: تسلسل هرمي قياسي لاستثناءات قواعد البيانات
  • أمان الخيوط: المستوى 1 من أمان الخيوط (يمكن للخيوط مشاركة الوحدات، لكن ليس الاتصالات)

الدوال الأساسية

تتضمن واجهة Database API ‏(DBAPI) 2.0 الدوال الأساسية التالية:

chdb.dbapi.connect

أنشئ اتصالًا جديدًا بقاعدة البيانات. الصيغة
المعلمات الاستثناءات

chdb.dbapi.get_client_info()

يسترجع معلومات إصدار العميل. يعيد إصدار عميل chDB كسلسلة نصية للتوافق مع MySQLdb. الصيغة
القيم المعادة

مُنشئات الأنواع

chdb.dbapi.Binary(x)

إرجاع x كنوع ثنائي. تُحوِّل هذه الدالة المُدخل إلى النوع bytes لاستخدامه مع الحقول الثنائية في قاعدة البيانات، وذلك وفقًا لمواصفة DB-API 2.0. الصيغة
المعلمات القيمة المُعادة

الصنف Connection

الصنف chdb.dbapi.connections.Connection(path=None)

الفئات الأساسية: object اتصال متوافق مع DB-API 2.0 بقاعدة بيانات chDB. يوفّر هذا الصنف واجهة DB-API قياسية للاتصال بقواعد بيانات chDB والتفاعل معها. ويدعم قواعد البيانات داخل الذاكرة وقواعد البيانات القائمة على الملفات. يدير الاتصال محرك chDB الأساسي ويوفّر أساليب لتنفيذ الاستعلامات وإدارة المعاملات (من دون تأثير في ClickHouse) وإنشاء المؤشرات.
المعلمات المتغيرات أمثلة
لا يدعم ClickHouse المعاملات التقليدية، لذا فإن العمليتين commit() و rollback() لا تُحدثان أي تأثير، لكنهما متاحتان للامتثال لمعيار DB-API.

close

أغلق اتصال قاعدة البيانات. يُغلق اتصال chDB الأساسي ويضع علامة على هذا الاتصال باعتباره مغلقًا. وأي عمليات لاحقة على هذا الاتصال ستؤدي إلى ظهور خطأ. الصيغة
الاستثناءات التي قد تُرفع

commit

اعتمد المعاملة الحالية. الصيغة
هذا الإجراء بلا تأثير في chDB/ClickHouse لأنه لا يدعم المعاملات التقليدية. وهو متاح للامتثال لمعيار DB-API 2.0.

cursor

أنشئ مؤشرًا جديدًا لتنفيذ الاستعلامات. الصيغة
المعلمات العوائد الاستثناءات مثال

escape

أفلِت قيمة بحيث يمكن تضمينها بأمان في استعلامات SQL. الصيغة
المعاملات القيمة المعادة مثال

escape_string

قم بإفلات قيمة نصية لاستعلامات SQL. الصيغة
المعلمات القيمة المعادة

property open

تحقّق مما إذا كان الاتصال مفتوحًا. القيمة المعادة

query

نفّذ استعلام SQL مباشرةً وأعِد النتائج الأولية. تتجاوز هذه الطريقة واجهة المؤشر وتنفّذ الاستعلامات مباشرةً. لاستخدام DB-API القياسي، يُفضَّل استخدام الطريقة cursor(). الصيغة
المعلمات: القيمة المعادة الاستثناءات مثال

property resp

يعرض آخر استجابة للاستعلام. القيمة المُعادة
تُحدَّث هذه الخاصية في كل مرة يُستدعى فيها query() مباشرةً. ولا تعكس الاستعلامات التي تُنفَّذ عبر المؤشرات.

rollback

التراجع عن المعاملة الحالية. البنية
هذه عملية بلا تأثير في chDB/ClickHouse لأنه لا يدعم المعاملات التقليدية. وهي مُتاحة للامتثال لـ DB-API 2.0.

فئة المؤشر

فئة chdb.dbapi.cursors.Cursor

يرث من: object مؤشر DB-API 2.0 لتنفيذ الاستعلامات وجلب النتائج. يوفّر المؤشر أساليب لتنفيذ عبارات SQL، وإدارة نتائج الاستعلام، والتنقّل عبر مجموعات النتائج. كما يدعم ربط المعلمات والعمليات المجمّعة، ويلتزم بمواصفات DB-API 2.0. لا تُنشئ مثيلات مؤشر مباشرةً. استخدم Connection.cursor() بدلًا من ذلك.
أمثلة
راجع DB-API 2.0 Cursor Objects للاطلاع على التفاصيل الكاملة للمواصفات.

callproc

نفّذ إجراءً مخزّنًا (تنفيذ مبدئي). الصيغة
المعلمات القيمة المعادة
لا يدعم chDB/ClickHouse الإجراءات المخزنة بالمفهوم التقليدي. تُوفَّر هذه method للامتثال لمعيار DB-API 2.0، لكنها لا تنفّذ أي عملية فعلية. استخدم execute() لجميع عمليات SQL.
التوافقهذا تنفيذ شكلي. لا يدعم ClickHouse engine الأساسي ميزات الإجراءات المخزنة التقليدية، مثل معاملات OUT/INOUT، ومجموعات النتائج المتعددة، ومتغيرات الخادم.

close

أغلِق المؤشر وحرِّر الموارد المرتبطة به. بعد إغلاقه، يصبح المؤشر غير قابل للاستخدام، وأي عملية عليه سترفع استثناءً. يؤدي إغلاق المؤشر إلى استهلاك جميع البيانات المتبقية وتحرير المؤشر الأساسي. الصيغة

execute

نفّذ استعلام SQL مع ربط اختياري للمعلمات. تُنفِّذ هذه الطريقة تعليمة SQL واحدة مع استبدال اختياري للمعلمات. وتدعم عدة أنماط لعناصر نائبة للمعلمات لمزيد من المرونة. البنية
المعلمات القيمة المُعادة أنماط المعلمات أمثلة
الاستثناءات

executemany(query, args)

نفِّذ استعلامًا عدة مرات باستخدام مجموعات مختلفة من المعلمات. تُنفِّذ هذه الطريقة استعلام SQL نفسه بكفاءة عدة مرات مع قيم مختلفة للمعلمات. وهي مفيدة بشكل خاص في عمليات INSERT المجمّعة. الصيغة
المعلمات القيم المعادة أمثلة