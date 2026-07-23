​ دوال الاستعلام الأساسية

تنفيذ استعلام SQL باستخدام محرك chDB.

هذه هي دالة الاستعلام الرئيسية التي تنفّذ عبارات SQL باستخدام محرك ClickHouse المضمّن. وهي تدعم تنسيقات إخراج متعددة، ويمكنها العمل مع قواعد البيانات داخل الذاكرة أو المستندة إلى الملفات.

البنية

chdb.query(sql, output_format = 'CSV' , path = '' , udf_path = '' )

المعلمات

المعلمة النوع القيمة الافتراضية الوصف sql str required سلسلة استعلام SQL المراد تنفيذها output_format str "CSV" تنسيق إخراج النتائج. التنسيقات المدعومة:

• "CSV" - قيم مفصولة بفواصل

• "JSON" - تنسيق JSON

• "Arrow" - تنسيق Apache Arrow

• "Parquet" - تنسيق Parquet

• "DataFrame" - Pandas DataFrame

• "ArrowTable" - PyArrow Table

• "Debug" - تمكين التسجيل التفصيلي path str "" مسار ملف قاعدة البيانات. تكون القيمة الافتراضية قاعدة بيانات داخل الذاكرة.

يمكن أن يكون مسار ملف أو ":memory:" لقاعدة بيانات داخل الذاكرة udf_path str "" مسار دليل دوال معرّفة من قبل المستخدم

القيم المعادة

يعيد نتيجة الاستعلام بالتنسيق المحدد:

نوع القيمة المعادة الحالة str للتنسيقات النصية مثل CSV وJSON pd.DataFrame عندما تكون قيمة output_format هي "DataFrame" أو "dataframe" pa.Table عندما تكون قيمة output_format هي "ArrowTable" أو "arrowtable" chdb result object للتنسيقات الأخرى

الاستثناءات

الاستثناء الحالة ChdbError إذا فشل تنفيذ استعلام SQL ImportError إذا كانت التبعيات المطلوبة لتنسيقات DataFrame/Arrow غير متوفرة

أمثلة

>>> # Basic CSV query >>> result = chdb.query("SELECT 1, 'hello'") >>> print(result) "1,hello"

>>> # Query with DataFrame output >>> df = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "DataFrame") >>> print(df) id msg 0 1 hello

>>> # Query with file-based database >>> result = chdb.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory", path="mydb.chdb")

>>> # Query with UDF >>> result = chdb.query("SELECT my_udf('test')", udf_path="/path/to/udfs")

تنفيذ استعلام SQL باستخدام محرك chDB.

هذه هي دالة الاستعلام الرئيسية التي تنفّذ عبارات SQL باستخدام محرك ClickHouse المضمّن. وهي تدعم تنسيقات إخراج متعددة، ويمكنها العمل مع قواعد بيانات داخل الذاكرة أو مستندة إلى الملفات.

البنية

chdb.sql(sql, output_format = 'CSV' , path = '' , udf_path = '' )

المعلمات

Parameter Type Default Description sql str required سلسلة استعلام SQL المطلوب تنفيذها output_format str "CSV" تنسيق الإخراج للنتائج. التنسيقات المدعومة:

• "CSV" - قيم مفصولة بفواصل

• "JSON" - تنسيق JSON

• "Arrow" - تنسيق Apache Arrow

• "Parquet" - تنسيق Parquet

• "DataFrame" - Pandas DataFrame

• "ArrowTable" - PyArrow Table

• "Debug" - تمكين التسجيل التفصيلي path str "" مسار ملف قاعدة البيانات. القيمة الافتراضية هي قاعدة بيانات داخل الذاكرة.

يمكن أن يكون مسار ملف أو ":memory:" لقاعدة بيانات داخل الذاكرة udf_path str "" المسار إلى دليل الدوال المعرفة من قبل المستخدم

القيم المعادة

تعيد نتيجة الاستعلام بالتنسيق المحدد:

Return Type Condition str للتنسيقات النصية مثل CSV وJSON pd.DataFrame عندما تكون قيمة output_format هي "DataFrame" أو "dataframe" pa.Table عندما تكون قيمة output_format هي "ArrowTable" أو "arrowtable" chdb result object للتنسيقات الأخرى

الاستثناءات

Exception Condition ChdbError إذا فشل تنفيذ استعلام SQL ImportError إذا كانت التبعيات المطلوبة لتنسيقات DataFrame/Arrow مفقودة

أمثلة

>>> # Basic CSV query >>> result = chdb.query("SELECT 1, 'hello'") >>> print(result) "1,hello"

>>> # Query with DataFrame output >>> df = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "DataFrame") >>> print(df) id msg 0 1 hello

>>> # Query with file-based database >>> result = chdb.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory", path="mydb.chdb")

>>> # Query with UDF >>> result = chdb.query("SELECT my_udf('test')", udf_path="/path/to/udfs")

حوّل نتيجة استعلام إلى PyArrow Table.

يحوّل نتيجة استعلام chdb إلى PyArrow Table لمعالجة البيانات العمودية بكفاءة. ويُرجِع جدولًا فارغًا إذا كانت النتيجة فارغة.

البنية

chdb.to_arrowTable(res)

المعلمات

المعلمة الوصف res كائن نتيجة query في chDB يحتوي على بيانات Arrow ثنائية

القيمة المعادة

نوع القيمة المعادة الوصف pa.Table جدول PyArrow يحتوي على نتائج query

الأخطاء المرفوعة

نوع الخطأ الوصف ImportError إذا لم يكن pyarrow أو pandas مثبّتَين

مثال

>>> result = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "Arrow") >>> table = chdb.to_arrowTable(result) >>> print(table.to_pandas()) id msg 0 1 hello

حوِّل نتيجة الاستعلام إلى إطار بيانات Pandas.

يحوِّل نتيجة استعلام في chDB إلى إطار بيانات Pandas عبر تحويلها أولًا إلى جدول PyArrow ثم إلى Pandas باستخدام تعدد الخيوط لتحسين الأداء.

البنية

chdb.to_df(r)

المعلمات

المعلمة الوصف r كائن نتيجة استعلام في chDB يحتوي على بيانات Arrow الثنائية

القيمة المعادة

نوع القيمة المعادة الوصف pd.DataFrame إطار بيانات pandas يحتوي على نتائج الاستعلام

الاستثناءات

الاستثناء الحالة ImportError إذا لم يكن pyarrow أو pandas مثبّتَين

مثال

>>> result = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "Arrow") >>> df = chdb.to_df(result) >>> print(df) id msg 0 1 hello

​ إدارة الاتصالات والجلسات

تتوفر دوال الجلسة التالية:

أنشئ اتصالًا بخادم chDB الذي يعمل في الخلفية.

تنشئ هذه الدالة اتصالًا بمحرك قاعدة البيانات chDB ‏(ClickHouse). يُسمح باتصال مفتوح واحد فقط لكل عملية. ستُرجع الاستدعاءات المتعددة باستخدام سلسلة الاتصال نفسها كائن الاتصال ذاته.

chdb.connect(connection_string: str = ':memory:' ) → Connection

المعلمات:

المعلمة النوع الافتراضي الوصف connection_string str ":memory:" سلسلة اتصال قاعدة البيانات. راجع التنسيقات أدناه.

التنسيقات الأساسية

التنسيق الوصف ":memory:" قاعدة بيانات داخل الذاكرة (افتراضي) "test.db" ملف قاعدة بيانات بمسار نسبي "file:test.db" مثل المسار النسبي "/path/to/test.db" ملف قاعدة بيانات بمسار مطلق "file:/path/to/test.db" مثل المسار المطلق

مع معلمات الاستعلام

التنسيق الوصف "file:test.db?param1=value1¶m2=value2" مسار نسبي مع معلمات "file::memory:?verbose&log-level=test" داخل الذاكرة مع معلمات "///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2" مسار مطلق مع معلمات

التعامل مع معلمات الاستعلام

تُمرَّر معلمات الاستعلام إلى محرك ClickHouse كوسيطات بدء تشغيل. معالجة خاصة للمعلمات:

المعلمة الخاصة تتحول إلى الوصف mode=ro --readonly=1 وضع القراءة فقط verbose (علامة) يفعّل التسجيل المفصل log-level=test (إعداد) يضبط مستوى التسجيل

للحصول على القائمة الكاملة للمعلمات، راجع clickhouse local --help --verbose

القيم المعادة

نوع القيمة المعادة الوصف Connection كائن اتصال بقاعدة البيانات يدعم:

• إنشاء مؤشرات باستخدام Connection.cursor()

• تنفيذ الاستعلامات مباشرةً باستخدام Connection.query()

• استعلامات البث باستخدام Connection.send_query()

• بروتوكول مدير السياق للتنظيف التلقائي

الاستثناءات

الاستثناء الحالة RuntimeError إذا فشل الاتصال بقاعدة البيانات

لا يُدعم سوى اتصال واحد لكل عملية. سيؤدي إنشاء اتصال جديد إلى إغلاق أي اتصال موجود.

أمثلة

>>> # In-memory database >>> conn = connect() >>> conn = connect(":memory:") >>> >>> # File-based database >>> conn = connect("my_data.db") >>> conn = connect("/path/to/data.db") >>> >>> # With parameters >>> conn = connect("data.db?mode=ro") # Read-only mode >>> conn = connect(":memory:?verbose&log-level=debug") # Debug logging >>> >>> # Using context manager for automatic cleanup >>> with connect("data.db") as conn: ... result = conn.query("SELECT 1") ... print(result) >>> # Connection automatically closed

انظر أيضًا

Connection - فئة لاتصال قاعدة البيانات

- فئة لاتصال قاعدة البيانات Cursor - مؤشر قاعدة بيانات لعمليات DB-API 2.0

​ التعامل مع الاستثناءات

الفئات الأساسية: Exception

الفئة الأساسية للاستثناءات المرتبطة بـ chDB.

يُرفَع هذا الاستثناء عندما يفشل تنفيذ استعلام في chDB أو عند حدوث خطأ. وهو يرث من فئة Exception القياسية في Python، ويوفّر معلومات عن الخطأ من محرك ClickHouse الداخلي.

الفئات الأساسية: object

ستحتفظ الجلسة بحالة الاستعلام. إذا كانت قيمة path هي None، فسيُنشئ دليلًا مؤقتًا ويستخدمه كمسار لقاعدة البيانات، وسيُزال الدليل المؤقت عند إغلاق الجلسة. يمكنك أيضًا تمرير مسار لإنشاء قاعدة بيانات في ذلك المسار للاحتفاظ ببياناتك.

يمكنك أيضًا استخدام سلسلة اتصال لتمرير المسار ومعلمات أخرى.

class chdb.session.Session( path = None )

أمثلة

سلسلة الاتصال الوصف ":memory:" قاعدة بيانات داخل الذاكرة "test.db" مسار نسبي "file:test.db" مثل ما سبق "/path/to/test.db" مسار مطلق "file:/path/to/test.db" مثل ما سبق "file:test.db?param1=value1¶m2=value2" مسار نسبي مع معلمات استعلام "file::memory:?verbose&log-level=test" قاعدة بيانات داخل الذاكرة مع معلمات استعلام "///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2" مسار مطلق مع معلمات استعلام

معالجة وسائط سلسلة الاتصال سلاسل الاتصال التي تحتوي على معلمات استعلام مثل “ file:test.db?param1=value1¶m2=value2 ” سيتم تمرير “param1=value1” إلى محرك ClickHouse كوسائط بدء التشغيل. لمزيد من التفاصيل، راجع clickhouse local –help –verbose طريقة معالجة بعض الوسائط الخاصة: تتحول “mode=ro” إلى “–readonly=1” في clickhouse (وضع القراءة فقط)

مهم لا يمكن أن توجد إلا جلسة واحدة في كل مرة. إذا أردت إنشاء جلسة جديدة، فعليك إغلاق الجلسة الحالية.

سيؤدي إنشاء جلسة جديدة إلى إغلاق الجلسة الحالية.

نظِّف موارد الجلسة مع معالجة الاستثناءات.

تحاول هذه الطريقة إغلاق الجلسة مع تجاهل أي استثناءات قد تحدث أثناء عملية التنظيف. وهي مفيدة بشكل خاص في سيناريوهات معالجة الأخطاء أو عندما تحتاج إلى ضمان تنفيذ التنظيف بغضّ النظر عن حالة الجلسة.

البنية

cleanup()

لن تتسبب هذه الطريقة مطلقًا في ظهور أي استثناء، مما يجعل استدعاءها آمنًا داخل كتل finally أو في الدوال المدمِّرة.

أمثلة

>>> session = Session("test.db") >>> try: ... session.query("INVALID SQL") ... finally: ... session.cleanup() # Safe cleanup regardless of errors

انظر أيضًا

close() - للإغلاق الصريح للجلسة مع تمرير الأخطاء

أغلق الجلسة وحرّر الموارد.

تُغلق هذه الدالة الاتصال الأساسي وتعيد تعيين حالة الجلسة العامة. بعد استدعاء هذه الدالة، تصبح الجلسة غير صالحة ولا يمكن استخدامها لإجراء مزيد من الاستعلامات.

البنية

close()

تُستدعى هذه الطريقة تلقائيًا عند استخدام الجلسة كمدير سياق أو عند حذف كائن الجلسة.

مهم ستؤدي أي محاولة لاستخدام الجلسة بعد استدعاء close() إلى حدوث خطأ.

أمثلة

>>> session = Session("test.db") >>> session.query("SELECT 1") >>> session.close() # Explicitly close the session

نفِّذ استعلام SQL وأعِد النتائج.

تُنفِّذ هذه الطريقة استعلام SQL على قاعدة بيانات الجلسة وتُعيد النتائج بالتنسيق المحدد. وتدعم هذه الطريقة تنسيقات إخراج متعددة، كما تحافظ على حالة الجلسة بين الاستعلامات.

البنية

query(sql, fmt = 'CSV' , udf_path = '' )

المعلمات

المعلمة النوع الافتراضي الوصف sql str مطلوب سلسلة استعلام SQL المطلوب تنفيذها fmt str "CSV" تنسيق الإخراج للنتائج. التنسيقات المتاحة:

• "CSV" - قيم مفصولة بفواصل

• "JSON" - تنسيق JSON

• "TabSeparated" - قيم مفصولة بعلامات جدولة

• "Pretty" - تنسيق جدول منسّق

• "JSONCompact" - تنسيق JSON مضغوط

• "Arrow" - تنسيق Apache Arrow

• "Parquet" - تنسيق Parquet udf_path str "" مسار الدوال المعرّفة من قبل المستخدم. إذا لم يتم تحديده، فسيُستخدم مسار UDF من تهيئة الجلسة

القيم المعادة

يعيد نتائج الاستعلام بالتنسيق المحدد. ويعتمد نوع القيمة المعادة الفعلي على معلمة التنسيق:

تنسيقات السلاسل النصية (CSV وJSON وما إلى ذلك) تعيد str

التنسيقات الثنائية (Arrow وParquet) تعيد bytes

الاستثناءات

الاستثناء الحالة RuntimeError إذا كانت الجلسة مغلقة أو غير صالحة ValueError إذا كان استعلام SQL به خطأ في الصياغة

تنسيق “Debug” غير مدعوم، وسيُحوَّل تلقائيًا إلى “CSV” مع عرض تحذير. ولأغراض تصحيح الأخطاء، استخدم معلمات سلسلة الاتصال بدلًا من ذلك.

تحذير تنفّذ هذه الطريقة الاستعلام بشكل متزامن وتحمّل جميع النتائج إلى الذاكرة. بالنسبة إلى مجموعات النتائج الكبيرة، فكّر في استخدام send_query() للحصول على نتائج متدفقة.

أمثلة

>>> session = Session("test.db") >>> >>> # Basic query with default CSV format >>> result = session.query("SELECT 1 as number") >>> print(result) number 1

>>> # Query with JSON format >>> result = session.query("SELECT 1 as number", fmt="JSON") >>> print(result) {"number": "1"}

>>> # Complex query with table creation >>> session.query("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory") >>> session.query("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice'), (2, 'Bob')") >>> result = session.query("SELECT * FROM test ORDER BY id") >>> print(result) id,name 1,Alice 2,Bob

انظر أيضًا

send_query() - لتنفيذ الاستعلام المتدفق

- لتنفيذ الاستعلام المتدفق sql - اسم مستعار لهذه الطريقة

نفّذ استعلام SQL وأعِد مكرّرًا لنتيجة متدفقة.

تُنفّذ هذه الطريقة استعلام SQL على قاعدة بيانات الجلسة وتُعيد كائن نتيجة متدفقة يتيح لك التكرار عبر النتائج دون تحميل كل شيء إلى الذاكرة دفعة واحدة. ويُعد هذا مفيدًا بشكل خاص مع مجموعات النتائج الكبيرة.

البنية

send_query(sql, fmt = 'CSV' ) → StreamingResult

المعلمات

المعلمة النوع الافتراضي الوصف sql str required سلسلة استعلام SQL المطلوب تنفيذها fmt str "CSV" تنسيق الإخراج للنتائج. التنسيقات المتاحة:

• "CSV" - قيم مفصولة بفواصل

• "JSON" - تنسيق JSON

• "TabSeparated" - قيم مفصولة بعلامات تبويب

• "JSONCompact" - تنسيق JSON مضغوط

• "Arrow" - تنسيق Apache Arrow

• "Parquet" - تنسيق Parquet

القيم المُعادة

نوع القيمة المُعادة الوصف StreamingResult مُكرِّر نتائج متدفقة يُرجِع نتائج الاستعلام تدريجيًا. ويمكن استخدام هذا المُكرِّر في حلقات for أو تحويله إلى بُنى بيانات أخرى

الاستثناءات

الاستثناء الشرط RuntimeError إذا كانت الجلسة مغلقة أو غير صالحة ValueError إذا كان استعلام SQL غير صحيح الصياغة

تنسيق “Debug” غير مدعوم، وسيُحوَّل تلقائيًا إلى “CSV” مع تحذير. ولأغراض تصحيح الأخطاء، استخدم معلمات سلسلة الاتصال بدلًا من ذلك.

يجب استهلاك كائن StreamingResult المُعاد بسرعة أو تخزينه على نحو مناسب، لأنه يحتفظ باتصال بقاعدة البيانات.

أمثلة

>>> session = Session("test.db") >>> session.query("CREATE TABLE big_table (id INT, data String) ENGINE = MergeTree() order by id") >>> >>> # Insert large dataset >>> for i in range(1000): ... session.query(f"INSERT INTO big_table VALUES ({i}, 'data_{i}')") >>> >>> # Stream results to avoid memory issues >>> streaming_result = session.send_query("SELECT * FROM big_table ORDER BY id") >>> for chunk in streaming_result: ... print(f"Processing chunk: {len(chunk)} bytes") ... # Process chunk without loading entire result set

>>> # Using with context manager >>> with session.send_query("SELECT COUNT(*) FROM big_table") as stream: ... for result in stream: ... print(f"Count result: {result}")

راجع أيضًا

query() - لتنفيذ الاستعلامات غير المتدفقة

- لتنفيذ الاستعلامات غير المتدفقة chdb.state.sqlitelike.StreamingResult - مُكرِّر النتائج المتدفقة

نفِّذ استعلام SQL وأعِد النتائج.

تُنفِّذ هذه الطريقة استعلام SQL على قاعدة بيانات الجلسة وتُعيد النتائج بالتنسيق المحدد. كما تدعم هذه الطريقة تنسيقات إخراج متعددة، وتحافظ على حالة الجلسة بين الاستعلامات.

الصياغة

sql(sql, fmt = 'CSV' , udf_path = '' )

المعلمات

المعلمة النوع القيمة الافتراضية الوصف sql str required سلسلة استعلام SQL المطلوب تنفيذه fmt str "CSV" تنسيق الإخراج للنتائج. التنسيقات المتاحة:

• "CSV" - قيم مفصولة بفواصل

• "JSON" - تنسيق JSON

• "TabSeparated" - قيم مفصولة بعلامات تبويب

• "Pretty" - تنسيق جدول Pretty منسّق

• "JSONCompact" - تنسيق JSON مضغوط

• "Arrow" - تنسيق Apache Arrow

• "Parquet" - تنسيق Parquet udf_path str "" مسار الدوال المعرّفة من قبل المستخدم. إذا لم يتم تحديده، فسيُستخدم مسار UDF من تهيئة الجلسة

القيم المعادة

تُعيد نتائج الاستعلام بالتنسيق المحدد. ويعتمد نوع القيمة المعادة الفعلي على معلمة التنسيق:

تُعيد تنسيقات String ‏(مثل CSV وJSON وغيرها) قيمة من النوع str

تُعيد التنسيقات الثنائية ‏(Arrow وParquet) قيمة من النوع bytes

الاستثناءات:

الاستثناء الحالة RuntimeError إذا كانت الجلسة مغلقة أو غير صالحة ValueError إذا كان استعلام SQL غير صحيح الصياغة

تنسيق “Debug” غير مدعوم، وسيُحوَّل تلقائيًا إلى “CSV” مع عرض تحذير. لتصحيح الأخطاء، استخدم معلمات سلسلة الاتصال بدلًا من ذلك.

تحذير تنفّذ هذه الطريقة الاستعلام بشكل متزامن وتحمّل جميع النتائج إلى الذاكرة. بالنسبة إلى مجموعات النتائج الكبيرة، يُرجى التفكير في استخدام send_query() للحصول على نتائج متدفقة.

أمثلة

>>> session = Session("test.db") >>> >>> # Basic query with default CSV format >>> result = session.query("SELECT 1 as number") >>> print(result) number 1

>>> # Query with JSON format >>> result = session.query("SELECT 1 as number", fmt="JSON") >>> print(result) {"number": "1"}

>>> # Complex query with table creation >>> session.query("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = MergeTree() order by id") >>> session.query("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice'), (2, 'Bob')") >>> result = session.query("SELECT * FROM test ORDER BY id") >>> print(result) id,name 1,Alice 2,Bob

انظر أيضًا

send_query() - لتنفيذ الاستعلامات المتدفقة

- لتنفيذ الاستعلامات المتدفقة sql - اسم مستعار لهذه الطريقة

​ إدارة الحالة

أنشئ اتصالًا مع الخادم الخلفي لـ chDB.

تنشئ هذه الدالة اتصالًا بمحرك قاعدة بيانات chDB ‏(ClickHouse). يُسمح باتصال مفتوح واحد فقط لكل عملية. وستُعيد الاستدعاءات المتعددة باستخدام سلسلة الاتصال نفسها كائن الاتصال ذاته.

الصياغة

chdb.state.connect(connection_string: str = ':memory:' ) → Connection

المعلمات

المعلمة النوع الافتراضي الوصف connection_string(str, optional) str ":memory:" سلسلة اتصال قاعدة البيانات. راجع التنسيقات أدناه.

التنسيقات الأساسية

تنسيقات سلاسل الاتصال المدعومة:

التنسيق الوصف ":memory:" قاعدة بيانات داخل الذاكرة (افتراضي) "test.db" ملف قاعدة بيانات بمسار نسبي "file:test.db" مثل المسار النسبي "/path/to/test.db" ملف قاعدة بيانات بمسار مطلق "file:/path/to/test.db" مثل المسار المطلق

مع معلمات الاستعلام

التنسيق الوصف "file:test.db?param1=value1¶m2=value2" مسار نسبي مع معلمات "file::memory:?verbose&log-level=test" داخل الذاكرة مع معلمات "///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2" مسار مطلق مع معلمات

معالجة معلمات الاستعلام

تُمرَّر معلمات الاستعلام إلى محرك ClickHouse كوسيطات بدء تشغيل. توجد معالجة خاصة لبعض المعلمات:

المعلمة الخاصة تتحول إلى الوصف mode=ro --readonly=1 وضع القراءة فقط verbose (flag) يفعّل التسجيل المفصل log-level=test (setting) يضبط مستوى التسجيل

للحصول على قائمة كاملة بالمعلمات، راجع clickhouse local --help --verbose

القيم المعادة

نوع القيمة المعادة الوصف Connection كائن اتصال بقاعدة البيانات يدعم:

• إنشاء المؤشرات باستخدام Connection.cursor()

• تنفيذ الاستعلامات المباشرة باستخدام Connection.query()

• الاستعلامات المتدفقة باستخدام Connection.send_query()

• بروتوكول مدير السياق للتنظيف التلقائي

الاستثناءات

الاستثناء الحالة RuntimeError إذا فشل الاتصال بقاعدة البيانات

تحذير لا يُدعم سوى اتصال واحد لكل عملية. سيؤدي إنشاء اتصال جديد إلى إغلاق أي اتصال موجود.

أمثلة

>>> # In-memory database >>> conn = connect() >>> conn = connect(":memory:") >>> >>> # File-based database >>> conn = connect("my_data.db") >>> conn = connect("/path/to/data.db") >>> >>> # With parameters >>> conn = connect("data.db?mode=ro") # Read-only mode >>> conn = connect(":memory:?verbose&log-level=debug") # Debug logging >>> >>> # Using context manager for automatic cleanup >>> with connect("data.db") as conn: ... result = conn.query("SELECT 1") ... print(result) >>> # Connection automatically closed

انظر أيضًا

Connection - فئة اتصال بقاعدة البيانات

- فئة اتصال بقاعدة البيانات Cursor - مؤشر قاعدة البيانات لعمليات DB-API 2.0

الفئات الأساسية: object

الصياغة

class chdb.state.sqlitelike.Connection(connection_string: str )

أغلق الاتصال ونظّف الموارد.

تُغلق هذه الطريقة اتصال قاعدة البيانات وتُنظّف أي موارد مرتبطة به، بما في ذلك المؤشرات النشطة. بعد استدعاء هذه الطريقة، يصبح الاتصال غير صالح ولا يمكن استخدامه في أي عمليات لاحقة.

الصياغة

close() → None

تسترجع هذه الطريقة النتيجة نفسها عند استدعائها أكثر من مرة، لذا فإن استدعاءها عدة مرات آمن.

تحذير سيتم إلغاء أي استعلامات متدفقة جارية عند إغلاق الاتصال. تأكد من معالجة جميع البيانات المهمة قبل إغلاق الاتصال.

أمثلة

>>> conn = connect("test.db") >>> # Use connection for queries >>> conn.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory") >>> # Close when done >>> conn.close()

>>> # Using with context manager (automatic cleanup) >>> with connect("test.db") as conn: ... conn.query("SELECT 1") ... # Connection automatically closed

أنشئ كائن Cursor لتنفيذ الاستعلامات.

تُنشئ هذه الطريقة مؤشر قاعدة بيانات يوفّر واجهة DB-API 2.0 القياسية لتنفيذ الاستعلامات وجلب النتائج. ويتيح المؤشر تحكمًا دقيقًا في تنفيذ الاستعلام واسترجاع النتائج.

الصياغة

cursor() → Cursor

يعيد

نوع القيمة المعادة الوصف Cursor كائن Cursor لعمليات قاعدة البيانات

سيؤدي إنشاء مؤشر جديد إلى استبدال أي مؤشر موجود مرتبط بهذا الاتصال. لا يُدعَم إلا مؤشر واحد لكل اتصال.

أمثلة

>>> conn = connect(":memory:") >>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory") >>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice')") >>> cursor.execute("SELECT * FROM test") >>> rows = cursor.fetchall() >>> print(rows) ((1, 'Alice'),)

انظر أيضًا

Cursor - تنفيذ لمؤشّر قاعدة البيانات

نفّذ استعلام SQL وأعِد النتائج كاملةً.

تُنفِّذ هذه الطريقة استعلام SQL بشكل متزامن وتُعيد مجموعة النتائج كاملةً. وهي تدعم تنسيقات إخراج متعددة وتُطبّق تلقائيًا المعالجة اللاحقة الخاصة بكل تنسيق.

الصياغة

query(query: str , format : str = 'CSV' ) → Any

المعلمات:

المعلمة النوع الافتراضي الوصف query str required سلسلة استعلام SQL المراد تنفيذه format str "CSV" تنسيق الإخراج للنتائج. التنسيقات المدعومة:

• "CSV" - قيم مفصولة بفواصل (string)

• "JSON" - تنسيق JSON ‏(string)

• "Arrow" - تنسيق Apache Arrow ‏(bytes)

• "Dataframe" - Pandas DataFrame (يتطلب pandas)

• "Arrowtable" - PyArrow Table (يتطلب pyarrow)

القيم المعادة

نوع القيمة المعادة الوصف str للتنسيقات النصية (CSV, JSON) bytes لتنسيق Arrow pandas.DataFrame لتنسيق dataframe pyarrow.Table لتنسيق arrowtable

الاستثناءات

الاستثناء الشرط RuntimeError إذا فشل تنفيذ الاستعلام ImportError إذا لم تكن الحزم المطلوبة للتنسيق مثبّتة

تحذير تُحمِّل هذه الطريقة مجموعة النتائج بالكامل إلى الذاكرة. بالنسبة إلى النتائج الكبيرة، يُنصح باستخدام send_query() للبث.

أمثلة

>>> conn = connect(":memory:") >>> >>> # Basic CSV query >>> result = conn.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text") >>> print(result) num,text 1,hello

>>> # DataFrame format >>> df = conn.query("SELECT number FROM numbers(5)", "dataframe") >>> print(df) number 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

انظر أيضًا

send_query() - لتنفيذ الاستعلامات المتدفقة

نفّذ استعلام SQL وأعِد مكرّرًا لنتيجة متدفقة.

تنفّذ هذه الطريقة استعلام SQL وتُعيد كائن StreamingResult يتيح لك التكرار عبر النتائج دون تحميل كل شيء في الذاكرة دفعة واحدة. وهذا مثالي لمعالجة مجموعات النتائج الكبيرة.

البنية

send_query(query: str , format : str = 'CSV' ) → StreamingResult

المعلمات

المعلمة النوع الافتراضي الوصف query str required سلسلة استعلام SQL المراد تنفيذه format str "CSV" تنسيق الإخراج للنتائج. التنسيقات المدعومة:

• "CSV" - قيم مفصولة بفواصل

• "JSON" - تنسيق JSON

• "Arrow" - تنسيق Apache Arrow (يتيح استخدام الطريقة record_batch() )

• "dataframe" - أجزاء Pandas DataFrame

• "arrowtable" - أجزاء PyArrow Table

القيمة المعادة

نوع القيمة المعادة الوصف StreamingResult مكرّر تدفقي لنتائج الاستعلام يدعم:

• بروتوكول Iterator (لحلقات for)

• بروتوكول Context manager (لعبارات with)

• الجلب اليدوي باستخدام الطريقة fetch()

• تدفّق PyArrow RecordBatch (بتنسيق Arrow فقط)

الاستثناءات

الاستثناء الشرط RuntimeError إذا فشل تنفيذ الاستعلام ImportError إذا لم تكن الحزم المطلوبة للتنسيق مثبّتة

تنسيق “Arrow” فقط هو الذي يدعم الطريقة record_batch() على StreamingResult المُعاد.

أمثلة

>>> conn = connect(":memory:") >>> >>> # Basic streaming >>> stream = conn.send_query("SELECT number FROM numbers(1000)") >>> for chunk in stream: ... print(f"Processing chunk: {len(chunk)} bytes")

>>> # Using context manager for cleanup >>> with conn.send_query("SELECT * FROM large_table") as stream: ... chunk = stream.fetch() ... while chunk: ... process_data(chunk) ... chunk = stream.fetch()

>>> # Arrow format with RecordBatch streaming >>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM data", "Arrow") >>> reader = stream.record_batch(rows_per_batch=10000) >>> for batch in reader: ... print(f"Batch shape: {batch.num_rows} x {batch.num_columns}")

انظر أيضًا

query() - لتنفيذ الاستعلامات غير المتدفقة

- لتنفيذ الاستعلامات غير المتدفقة StreamingResult - مكرّر نتائج البث

الفئات الأساسية: object

مكرِّر نتائج متدفقة لمعالجة نتائج الاستعلامات الكبيرة.

توفّر هذه الفئة واجهة تكرار لنتائج الاستعلامات المتدفقة دون تحميل مجموعة النتائج بالكامل إلى الذاكرة. وهي تدعم تنسيقات إخراج متنوعة وتوفّر أساليب للجلب اليدوي للنتائج وبثّ RecordBatch من PyArrow.

class chdb.state.sqlitelike.StreamingResult

اجلب الجزء التالي من نتائج الاستعلام المتدفقة.

تسترجع هذه الطريقة الجزء التالي المتاح من البيانات من نتيجة الاستعلام المتدفق. ويعتمد تنسيق البيانات المُعادة على التنسيق المحدد عند بدء الاستعلام المتدفق.

الصياغة

fetch() → Any

القيم المعادة

نوع القيمة المعادة الوصف str للتنسيقات النصية (CSV، JSON) bytes للتنسيقات الثنائية (Arrow، Parquet) None عند استنفاد دفق النتائج

أمثلة

>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM large_table") >>> chunk = stream.fetch() >>> while chunk is not None: ... process_data(chunk) ... chunk = stream.fetch()

ألغِ الاستعلام المتدفق وحرِّر الموارد.

تلغي هذه الطريقة أي استعلام متدفق جارٍ وتحرِّر الموارد المرتبطة به. ويجب استدعاؤها عندما تريد إيقاف معالجة النتائج قبل انتهاء التدفق.

الصياغة

cancel() → None

أمثلة

>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM very_large_table") >>> for i, chunk in enumerate(stream): ... if i >= 10: # Only process first 10 chunks ... stream.cancel() ... break ... process_data(chunk)

أغلق النتيجة المتدفقة ونظّف الموارد.

اسم مستعار لـ cancel() . يُغلق مُكرِّر النتيجة المتدفقة ويحرّر أي موارد مرتبطة بها.

الصياغة

close() → None

أنشئ PyArrow RecordBatchReader لمعالجة الدُفعات بكفاءة.

تُنشئ هذه الطريقة كائن PyArrow RecordBatchReader يتيح التكرار بكفاءة عبر نتائج الاستعلام بتنسيق Arrow. وهذه هي الطريقة الأكثر كفاءة لمعالجة مجموعات النتائج الكبيرة عند استخدام PyArrow .

الصياغة

record_batch(rows_per_batch: int = 1000000 ) → pa.RecordBatchReader

المعلمات

المعلمة النوع الافتراضي الوصف rows_per_batch int 1000000 عدد الصفوف في كل دفعة

القيم المعادة

نوع القيمة المعادة الوصف pa.RecordBatchReader قارئ RecordBatchReader من PyArrow للتكرار على الدُفعات

لا تتوفر هذه الطريقة إلا إذا بدأ الاستعلام المتدفق باستخدام format="Arrow" . وسيؤدي استخدامها مع تنسيقات أخرى إلى حدوث خطأ.

أمثلة

>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM data", format="Arrow") >>> reader = stream.record_batch(rows_per_batch=10000) >>> for batch in reader: ... print(f"Processing batch: {batch.num_rows} rows") ... df = batch.to_pandas() ... process_dataframe(df)

يدعم StreamingResult بروتوكول المكرِّر في بايثون، مما يسمح باستخدامه مباشرةً في حلقات for:

>>> stream = conn.send_query("SELECT number FROM numbers(1000000)") >>> for chunk in stream: ... print(f"Chunk size: {len(chunk)} bytes")

​ بروتوكول مدير السياق

يدعم StreamingResult بروتوكول مدير السياق للتنظيف التلقائي للموارد:

>>> with conn.send_query("SELECT * FROM data") as stream: ... for chunk in stream: ... process(chunk) >>> # Stream automatically closed

الصنف الأساسي: object

class chdb.state.sqlitelike.Cursor(connection)

أغلِق المؤشر ونظِّف الموارد.

تُغلق هذه الطريقة المؤشر وتُنظِّف أي موارد مرتبطة به. بعد استدعاء هذه الطريقة، يصبح المؤشر غير صالح ولا يمكن استخدامه في عمليات لاحقة.

الصيغة

close() → None

هذه الطريقة مكررة الأثر — لذا من الآمن استدعاؤها عدة مرات. ويُغلَق المؤشر تلقائيًا أيضًا عند إغلاق الاتصال.

أمثلة

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT 1") >>> result = cursor.fetchone() >>> cursor.close() # Cleanup cursor resources

أعِد قائمة بأسماء الأعمدة من آخر استعلام نُفِّذ.

تُرجِع هذه الطريقة أسماء الأعمدة من أحدث استعلام SELECT تم تنفيذه. وتُرجَع الأسماء بالترتيب نفسه الذي تظهر به في مجموعة النتائج.

الصيغة

column_names() → list

القيمة المُعادة

نوع القيمة المُعادة الوصف list قائمة بسلاسل نصية تمثل أسماء الأعمدة، أو قائمة فارغة إذا لم يُنفَّذ أي استعلام أو لم يُرجِع الاستعلام أي أعمدة

أمثلة

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT id, name, email FROM users LIMIT 1") >>> print(cursor.column_names()) ['id', 'name', 'email']

انظر أيضًا

column_types() - الحصول على معلومات عن نوع العمود

- الحصول على معلومات عن نوع العمود description - وصف العمود في DB-API 2.0

أعِد قائمةً بأنواع الأعمدة من آخر استعلام تم تنفيذه.

تعيد هذه الطريقة أسماء أنواع أعمدة ClickHouse من أحدث استعلام SELECT تم تنفيذه. وتُعاد الأنواع بالترتيب نفسه الذي تظهر به في مجموعة النتائج.

الصيغة

column_types() → list

القيم المعادة

نوع القيمة المعادة الوصف list قائمة بسلاسل نصية لأسماء الأنواع في ClickHouse، أو قائمة فارغة إذا لم يُنفَّذ أي استعلام أو إذا لم يُرجِع الاستعلام أي أعمدة

أمثلة

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT toInt32(1), toString('hello')") >>> print(cursor.column_types()) ['Int32', 'String']

انظر أيضًا

column_names() - الحصول على معلومات عن أسماء الأعمدة

- الحصول على معلومات عن أسماء الأعمدة description - وصف الأعمدة وفقًا لـ DB-API 2.0

ثبّت أي معاملة قيد الانتظار.

تُثبّت هذه الطريقة أي معاملة قاعدة بيانات قيد الانتظار. في ClickHouse، تُثبَّت معظم العمليات تلقائيًا، لكن هذه الطريقة مُتاحة من أجل التوافق مع DB-API 2.0.

يُثبّت ClickHouse العمليات تلقائيًا في العادة، لذا لا تكون استدعاءات commit الصريحة ضروريةً غالبًا. وهذه الطريقة مُتاحة من أجل التوافق مع سير العمل القياسي لـ DB-API 2.0.

الصيغة

commit() → None

أمثلة

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'data')") >>> cursor.commit()

​ property description : list

يعيد وصف الأعمدة وفقًا لمواصفة DB-API 2.0.

تعيد هذه الخاصية قائمة من tuples، يتكوّن كل منها من 7 عناصر تصف كل عمود في مجموعة نتائج آخر استعلام SELECT تم تنفيذه. يحتوي كل Tuple على: (name, type_code, display_size, internal_size, precision, scale, null_ok)

حاليًا، لا يتم توفير سوى name و type_code ، بينما تُضبط الحقول الأخرى على None.

القيمة المعادة

نوع القيمة المعادة الوصف list قائمة من 7-tuples تصف كل عمود، أو قائمة فارغة إذا لم يتم تنفيذ أي استعلام SELECT

يتوافق هذا مع مواصفة DB-API 2.0 الخاصة بـ cursor.description. ولا يحتوي إلا العنصران الأولان ( name و type_code ) على بيانات فعلية في هذا التنفيذ.

أمثلة

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users LIMIT 1") >>> for desc in cursor.description: ... print(f"Column: {desc[0]}, Type: {desc[1]}") Column: id, Type: Int32 Column: name, Type: String

انظر أيضًا

column_names() - الحصول على أسماء الأعمدة فقط

- الحصول على أسماء الأعمدة فقط column_types() - الحصول على أنواع الأعمدة فقط

نفّذ استعلام SQL وجهّز النتائج للاسترداد.

تنفّذ هذه الطريقة استعلام SQL وتجهّز النتائج لاستردادها باستخدام طرق الجلب. كما تتولى تحليل بيانات النتائج وإجراء التحويل التلقائي لأنواع بيانات ClickHouse.

الصيغة

execute(query: str ) → None

المعلمات:

المعلمة النوع الوصف query str سلسلة استعلام SQL المطلوب تنفيذه

الاستثناءات

الاستثناء الشرط Exception إذا فشل تنفيذ الاستعلام أو فشل تحليل النتيجة

تتبع هذه الطريقة مواصفات DB-API 2.0 الخاصة بـ cursor.execute() . بعد التنفيذ، استخدم fetchone() أو fetchmany() أو fetchall() من أجل استرجاع النتائج.

تحوّل هذه الطريقة تلقائيًا أنواع بيانات ClickHouse إلى أنواع Python المناسبة: أنواع Int/UInt → int

أنواع Float → float

String/FixedString → str

DateTime → datetime.datetime

Date → datetime.date

Bool → bool

أمثلة

>>> cursor = conn.cursor() >>> >>> # Execute DDL >>> cursor.execute("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory") >>> >>> # Execute DML >>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice')") >>> >>> # Execute SELECT and fetch results >>> cursor.execute("SELECT * FROM test") >>> rows = cursor.fetchall() >>> print(rows) ((1, 'Alice'),)

انظر أيضًا

fetchone() - استرجاع صف واحد

- استرجاع صف واحد fetchmany() - استرجاع عدة صفوف

- استرجاع عدة صفوف fetchall() - استرجاع جميع الصفوف المتبقية

اجلب جميع الصفوف المتبقية من نتيجة الاستعلام.

تسترجع هذه الطريقة جميع الصفوف المتبقية من مجموعة نتائج الاستعلام الحالية بدءًا من موضع المؤشر الحالي. وتُرجع tuple من tuple للصفوف مع تطبيق تحويل أنواع Python المناسب.

البنية

fetchall() → tuple

القيمة المعادة:

Return Type Description tuple Tuple تحتوي على جميع صفوف Tuple المتبقية في مجموعة النتائج. وتُرجع Tuple فارغة إذا لم تكن هناك صفوف متاحة

تحذير تُحمّل هذه الطريقة جميع الصفوف المتبقية إلى الذاكرة دفعة واحدة. بالنسبة إلى مجموعات النتائج الكبيرة، فكّر في استخدام fetchmany() لمعالجة النتائج على دفعات.

أمثلة

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users") >>> all_users = cursor.fetchall() >>> for user_id, user_name in all_users: ... print(f"User {user_id}: {user_name}")

انظر أيضًا

fetchone() - جلب صف واحد

- جلب صف واحد fetchmany() - جلب عدة صفوف على دفعات

اجلب عدة صفوف من نتيجة الاستعلام.

تسترجع هذه الطريقة ما يصل إلى size صفًا من مجموعة نتائج الاستعلام الحالية. وتُرجع tuple من tuples للصفوف، بحيث يحتوي كل صف على قيم الأعمدة مع تحويل مناسب إلى أنواع Python.

الصيغة

fetchmany(size: int = 1 ) → tuple

المعلمات

المعلمة النوع الافتراضي الوصف size int 1 الحد الأقصى لعدد الصفوف المطلوب جلبها

القيم المعادة

نوع الإرجاع الوصف tuple قيمة Tuple تحتوي على ما يصل إلى ‘size’ من الصفوف في هيئة tuples. وقد تحتوي على عدد أقل من الصفوف إذا استُنفدت مجموعة النتائج

تتبع هذه الطريقة مواصفات DB-API 2.0. وستُرجع عددًا أقل من ‘size’ صفوف إذا استُنفدت مجموعة النتائج.

أمثلة

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT * FROM large_table") >>> >>> # Process results in batches >>> while True: ... batch = cursor.fetchmany(100) # Fetch 100 rows at a time ... if not batch: ... break ... process_batch(batch)

انظر أيضًا

fetchone() - جلب صف واحد

- جلب صف واحد fetchall() - جلب جميع الصفوف المتبقية

اجلب الصف التالي من نتيجة الاستعلام.

تسترجع هذه الطريقة الصف التالي المتاح من مجموعة نتائج الاستعلام الحالية. وتُرجع قيمة من نوع tuple تحتوي على قيم الأعمدة مع تطبيق التحويل المناسب إلى أنواع Python.

الصيغة

fetchone() → tuple | None

يعيد:

نوع الإرجاع الوصف Optional[tuple] الصف التالي على شكل tuple من قيم الأعمدة، أو None إذا لم تعد هناك صفوف متاحة

تتبع هذه method مواصفات DB-API 2.0. وتُحوَّل قيم الأعمدة تلقائيًا إلى أنواع Python المناسبة استنادًا إلى أنواع أعمدة ClickHouse.

أمثلة

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users") >>> row = cursor.fetchone() >>> while row is not None: ... user_id, user_name = row ... print(f"User {user_id}: {user_name}") ... row = cursor.fetchone()

انظر أيضًا

fetchmany() - استرجاع عدة صفوف

- استرجاع عدة صفوف fetchall() - استرجاع جميع الصفوف المتبقية

حوِّل نتيجة الاستعلام إلى PyArrow Table.

تُحوِّل هذه الدالة نتائج استعلامات chdb إلى تنسيق PyArrow Table، مما يوفّر وصولًا فعّالًا إلى البيانات المخزّنة عموديًا وإمكانية التشغيل البيني مع مكتبات معالجة البيانات الأخرى.

الصيغة

chdb.state.sqlitelike.to_arrowTable(res)

المعلمات:

المعلمة النوع الوصف res - كائن نتيجة query من chdb يحتوي على بيانات بتنسيق Arrow

القيمة المعادة

نوع الإرجاع الوصف pyarrow.Table جدول PyArrow يحتوي على نتائج query

الاستثناءات

الاستثناء الشرط ImportError إذا لم تكن حزمتا pyarrow أو pandas مثبّتتَين

تتطلب هذه الدالة تثبيت كلٍّ من pyarrow وpandas. ثبّتهما باستخدام: pip install pyarrow pandas

تحذير تُرجِع النتائج الفارغة جدول PyArrow فارغًا بلا schema.

أمثلة

>>> import chdb >>> result = chdb.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text", "Arrow") >>> table = to_arrowTable(result) >>> print(table.schema) num: int64 text: string >>> print(table.to_pandas()) num text 0 1 hello

حوِّل نتيجة الاستعلام إلى Pandas DataFrame.

تُحوِّل هذه الدالة نتائج استعلامات chdb إلى Pandas DataFrame عبر تحويلها أولًا إلى PyArrow Table ثم إلى DataFrame. ويوفّر ذلك إمكانات مريحة لتحليل البيانات باستخدام واجهة Pandas البرمجية.

الصيغة

chdb.state.sqlitelike.to_df(r)

المعلمات:

Parameter Type Description r - كائن نتيجة الاستعلام من chdb يحتوي على بيانات بتنسيق Arrow

القيمة المعادة:

Return Type Description pandas.DataFrame كائن DataFrame يحتوي على نتائج الاستعلام بأسماء الأعمدة وأنواع البيانات المناسبة

الاستثناءات

Exception Condition ImportError إذا لم تكن حزمتا pyarrow أو pandas مثبّتتين

تستخدم هذه الدالة المعالجة متعددة الخيوط لتحويل Arrow إلى Pandas لتحسين الأداء عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة.

انظر أيضًا

to_arrowTable() - للتحويل إلى تنسيق PyArrow Table

أمثلة

>>> import chdb >>> result = chdb.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text", "Arrow") >>> df = to_df(result) >>> print(df) num text 0 1 hello >>> print(df.dtypes) num int64 text object dtype: object

​ تكامل DataFrame

الأصناف الأساسية:

class chdb.dataframe.Table( * args: Any, ** kwargs: Any)

​ واجهة Database API ‏(DBAPI) 2.0

يوفّر chDB واجهة متوافقة مع Python DB-API 2.0 للاتصال بقواعد البيانات، مما يتيح لك استخدام chDB مع الأدوات وأطر العمل التي تعتمد واجهات قواعد بيانات قياسية.

تتضمن واجهة chDB DB-API 2.0 ما يلي:

الاتصالات : إدارة اتصالات قاعدة البيانات باستخدام سلاسل الاتصال

: إدارة اتصالات قاعدة البيانات باستخدام سلاسل الاتصال المؤشرات : تنفيذ الاستعلامات واسترجاع النتائج

: تنفيذ الاستعلامات واسترجاع النتائج نظام الأنواع : ثوابت أنواع ومحوّلات متوافقة مع DB-API 2.0

: ثوابت أنواع ومحوّلات متوافقة مع DB-API 2.0 معالجة الأخطاء : تسلسل هرمي قياسي لاستثناءات قواعد البيانات

: تسلسل هرمي قياسي لاستثناءات قواعد البيانات أمان الخيوط: المستوى 1 من أمان الخيوط (يمكن للخيوط مشاركة الوحدات، لكن ليس الاتصالات)

​ الدوال الأساسية

تتضمن واجهة Database API ‏(DBAPI) 2.0 الدوال الأساسية التالية:

أنشئ اتصالًا جديدًا بقاعدة البيانات.

الصيغة

chdb.dbapi.connect( * args, ** kwargs)

المعلمات

المعلمة النوع الافتراضي الوصف path str None مسار ملف قاعدة البيانات. تكون None لقاعدة بيانات في الذاكرة

الاستثناءات

الاستثناء الشرط err.Error إذا تعذر إنشاء الاتصال

يسترجع معلومات إصدار العميل.

يعيد إصدار عميل chDB كسلسلة نصية للتوافق مع MySQLdb.

الصيغة

chdb.dbapi.get_client_info()

القيم المعادة

نوع القيمة المعادة الوصف str سلسلة الإصدار بصيغة ‘major.minor.patch’

إرجاع x كنوع ثنائي.

تُحوِّل هذه الدالة المُدخل إلى النوع bytes لاستخدامه مع الحقول الثنائية في قاعدة البيانات، وذلك وفقًا لمواصفة DB-API 2.0.

الصيغة

chdb.dbapi.Binary(x)

المعلمات

المعلمة النوع الوصف x - بيانات الإدخال المراد تحويلها إلى بايتات

القيمة المُعادة

نوع القيمة المُعادة الوصف bytes بيانات الإدخال بعد تحويلها إلى بايتات

​ الصنف Connection

الفئات الأساسية: object

اتصال متوافق مع DB-API 2.0 بقاعدة بيانات chDB.

يوفّر هذا الصنف واجهة DB-API قياسية للاتصال بقواعد بيانات chDB والتفاعل معها. ويدعم قواعد البيانات داخل الذاكرة وقواعد البيانات القائمة على الملفات.

يدير الاتصال محرك chDB الأساسي ويوفّر أساليب لتنفيذ الاستعلامات وإدارة المعاملات (من دون تأثير في ClickHouse) وإنشاء المؤشرات.

class chdb.dbapi.connections.Connection( path = None )

المعلمات

المعلمة النوع الافتراضي الوصف path str None مسار ملف قاعدة البيانات. إذا كانت القيمة None، تُستخدم قاعدة بيانات في الذاكرة. يمكن أن يكون مسار ملف مثل ‘database.db’، أو None لاستخدام ‘:memory:’

المتغيرات

المتغير النوع الوصف encoding str ترميز الأحرف للاستعلامات، والقيمة الافتراضية هي ‘utf8’ open bool تكون قيمته True إذا كان الاتصال مفتوحًا، وFalse إذا كان مغلقًا

أمثلة

>>> # In-memory database >>> conn = Connection() >>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT 1") >>> result = cursor.fetchall() >>> conn.close()

>>> # File-based database >>> conn = Connection('mydata.db') >>> with conn.cursor() as cur: ... cur.execute("CREATE TABLE users (id INT, name STRING) ENGINE = MergeTree() order by id") ... cur.execute("INSERT INTO users VALUES (1, 'Alice')") >>> conn.close()

>>> # Context manager usage >>> with Connection() as cur: ... cur.execute("SELECT version()") ... version = cur.fetchone()

لا يدعم ClickHouse المعاملات التقليدية، لذا فإن العمليتين commit() و rollback() لا تُحدثان أي تأثير، لكنهما متاحتان للامتثال لمعيار DB-API.

أغلق اتصال قاعدة البيانات.

يُغلق اتصال chDB الأساسي ويضع علامة على هذا الاتصال باعتباره مغلقًا. وأي عمليات لاحقة على هذا الاتصال ستؤدي إلى ظهور خطأ.

الصيغة

close()

الاستثناءات التي قد تُرفع

الاستثناء الحالة err.Error إذا كان الاتصال مغلقًا بالفعل

اعتمد المعاملة الحالية.

الصيغة

commit()

هذا الإجراء بلا تأثير في chDB/ClickHouse لأنه لا يدعم المعاملات التقليدية. وهو متاح للامتثال لمعيار DB-API 2.0.

أنشئ مؤشرًا جديدًا لتنفيذ الاستعلامات.

الصيغة

cursor( cursor = None )

المعلمات

المعلمة النوع الوصف cursor - يُتجاهل، ويُوفَّر للتوافق

العوائد

نوع الإرجاع الوصف Cursor كائن مؤشر جديد لهذا الاتصال

الاستثناءات

الاستثناء الشرط err.Error إذا أُغلق الاتصال

مثال

>>> conn = Connection() >>> cur = conn.cursor() >>> cur.execute("SELECT 1") >>> result = cur.fetchone()

أفلِت قيمة بحيث يمكن تضمينها بأمان في استعلامات SQL.

الصيغة

escape(obj, mapping = None )

المعاملات

المعامل النوع الوصف obj - القيمة المراد إفلاتها (سلسلة نصية، بايتات، رقم، إلخ) mapping - تعيين اختياري للمحارف لعملية الإفلات

القيمة المعادة

نوع الإرجاع الوصف - نسخة مُفلَتة من المُدخل ومناسبة لاستعلامات SQL

مثال

>>> conn = Connection() >>> safe_value = conn.escape("O'Reilly") >>> query = f"SELECT * FROM users WHERE name = {safe_value}"

قم بإفلات قيمة نصية لاستعلامات SQL.

الصيغة

escape_string(s)

المعلمات

المعلمة النوع الوصف s str سلسلة نصية مطلوب تهريبها

القيمة المعادة

نوع الإرجاع الوصف str سلسلة نصية مُهرَّبة وآمنة للتضمين في SQL

​ property open

تحقّق مما إذا كان الاتصال مفتوحًا.

القيمة المعادة

نوع القيمة المعادة الوصف bool صحيح إذا كان الاتصال مفتوحًا، وخطأ إذا كان مغلقًا

نفّذ استعلام SQL مباشرةً وأعِد النتائج الأولية.

تتجاوز هذه الطريقة واجهة المؤشر وتنفّذ الاستعلامات مباشرةً. لاستخدام DB-API القياسي، يُفضَّل استخدام الطريقة cursor().

الصيغة

query(sql, fmt = 'CSV' )

المعلمات:

المعلمة النوع الافتراضي الوصف sql str or bytes مطلوب استعلام SQL المطلوب تنفيذه fmt str "CSV" تنسيق الإخراج. تشمل التنسيقات المدعومة “CSV” و”JSON” و”Arrow” و”Parquet” وغيرها.

القيمة المعادة

نوع القيمة المعادة الوصف - نتيجة الاستعلام بالتنسيق المحدد

الاستثناءات

الاستثناء الشرط err.InterfaceError إذا كان الاتصال مغلقًا أو فشل الاستعلام

مثال

>>> conn = Connection() >>> result = conn.query("SELECT 1, 'hello'", "CSV") >>> print(result) "1,hello

"

​ property resp

يعرض آخر استجابة للاستعلام.

القيمة المُعادة

نوع القيمة المُعادة الوصف - الاستجابة الخام من آخر استدعاء لـ query()

تُحدَّث هذه الخاصية في كل مرة يُستدعى فيها query() مباشرةً. ولا تعكس الاستعلامات التي تُنفَّذ عبر المؤشرات.

التراجع عن المعاملة الحالية.

البنية

rollback()

هذه عملية بلا تأثير في chDB/ClickHouse لأنه لا يدعم المعاملات التقليدية. وهي مُتاحة للامتثال لـ DB-API 2.0.

​ فئة المؤشر

يرث من: object

مؤشر DB-API 2.0 لتنفيذ الاستعلامات وجلب النتائج.

يوفّر المؤشر أساليب لتنفيذ عبارات SQL، وإدارة نتائج الاستعلام، والتنقّل عبر مجموعات النتائج. كما يدعم ربط المعلمات والعمليات المجمّعة، ويلتزم بمواصفات DB-API 2.0.

لا تُنشئ مثيلات مؤشر مباشرةً. استخدم Connection.cursor() بدلًا من ذلك.

class chdb.dbapi.cursors.Cursor(connection)

المتغير النوع الوصف description tuple البيانات الوصفية لأعمدة نتيجة آخر استعلام rowcount int عدد الصفوف المتأثرة بآخر استعلام (-1 إذا كان غير معروف) arraysize int العدد الافتراضي للصفوف التي يتم جلبها دفعةً واحدة (الافتراضي: 1) lastrowid - معرّف آخر صف أُدرج (إن أمكن) max_stmt_length int الحد الأقصى لحجم التعليمة لـ executemany() (الافتراضي: 1024000)

أمثلة

>>> conn = Connection() >>> cur = conn.cursor() >>> cur.execute("SELECT 1 as id, 'test' as name") >>> result = cur.fetchone() >>> print(result) # (1, 'test') >>> cur.close()

نفّذ إجراءً مخزّنًا (تنفيذ مبدئي).

الصيغة

callproc(procname, args = ())

المعلمات

معلمة Type Description procname str اسم الإجراء المخزن المطلوب تنفيذه args sequence المعلمات المراد تمريرها إلى الإجراء

القيمة المعادة

Return Type Description sequence المعامل args الأصلي (من دون تعديل)

لا يدعم chDB/ClickHouse الإجراءات المخزنة بالمفهوم التقليدي. تُوفَّر هذه method للامتثال لمعيار DB-API 2.0، لكنها لا تنفّذ أي عملية فعلية. استخدم execute() لجميع عمليات SQL.

التوافق هذا تنفيذ شكلي. لا يدعم ClickHouse engine الأساسي ميزات الإجراءات المخزنة التقليدية، مثل معاملات OUT/INOUT، ومجموعات النتائج المتعددة، ومتغيرات الخادم.

أغلِق المؤشر وحرِّر الموارد المرتبطة به.

بعد إغلاقه، يصبح المؤشر غير قابل للاستخدام، وأي عملية عليه سترفع استثناءً. يؤدي إغلاق المؤشر إلى استهلاك جميع البيانات المتبقية وتحرير المؤشر الأساسي.

الصيغة

close()

نفّذ استعلام SQL مع ربط اختياري للمعلمات.

تُنفِّذ هذه الطريقة تعليمة SQL واحدة مع استبدال اختياري للمعلمات. وتدعم عدة أنماط لعناصر نائبة للمعلمات لمزيد من المرونة.

البنية

execute(query, args = None )

المعلمات

Parameter Type Default Description query str مطلوب استعلام SQL المراد تنفيذه args tuple/list/dict None المعلمات المراد ربطها بالعناصر النائبة

القيمة المُعادة

Return Type Description int عدد الصفوف المتأثرة (-1 إذا كان غير معروف)

أنماط المعلمات

Style Example نمط علامة الاستفهام "SELECT * FROM users WHERE id = ?" النمط المُسمّى "SELECT * FROM users WHERE name = %(name)s" نمط التنسيق "SELECT * FROM users WHERE age = %s" (قديم)

أمثلة

>>> # Question mark parameters >>> cur.execute("SELECT * FROM users WHERE id = ? AND age > ?", (123, 18)) >>> >>> # Named parameters >>> cur.execute("SELECT * FROM users WHERE name = %(name)s", {'name': 'Alice'}) >>> >>> # No parameters >>> cur.execute("SELECT COUNT(*) FROM users")

الاستثناءات

الاستثناء الحالة ProgrammingError إذا كان المؤشر مغلقًا أو كانت query غير صحيحة الصياغة InterfaceError إذا حدث خطأ في قاعدة البيانات أثناء التنفيذ

نفِّذ استعلامًا عدة مرات باستخدام مجموعات مختلفة من المعلمات.

تُنفِّذ هذه الطريقة استعلام SQL نفسه بكفاءة عدة مرات مع قيم مختلفة للمعلمات. وهي مفيدة بشكل خاص في عمليات INSERT المجمّعة.

الصيغة

executemany(query, args)

المعلمات

المعلمة النوع الوصف query str استعلام SQL يُنفَّذ عدة مرات args تسلسل تسلسل من tuples/dicts/lists للمعلمات الخاصة بكل عملية تنفيذ

القيم المعادة

نوع القيمة المعادة الوصف int العدد الإجمالي للصفوف المتأثرة في جميع عمليات التنفيذ

أمثلة