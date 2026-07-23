لنبدأ أولًا بإنشاء بيئة افتراضية:
التهيئة
والآن سنقوم بتثبيت chDB. تأكد من أن لديك الإصدار 2.0.3 أو أحدث:
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
والآن سنثبّت ipython:
pip install "chdb>=2.0.2"
سنستخدم
pip install ipython
ipython لتشغيل الأوامر في بقية هذا الدليل، ويمكنك تشغيله بتنفيذ:
سنستخدم أيضًا Pandas وApache Arrow في هذا الدليل، لذا فلنثبّت هاتين المكتبتين أيضًا:
ipython
pip install pandas pyarrow
لنلقِ الآن نظرة على كيفية الاستعلام عن ملف JSON مخزَّن في حاوية S3. تحتوي مجموعة بيانات حالات عدم الإعجاب على YouTube على أكثر من 4 مليارات صف من حالات عدم الإعجاب بمقاطع فيديو YouTube حتى عام 2021. سنعمل على أحد ملفات JSON من مجموعة البيانات هذه. استورد chdb:
الاستعلام عن ملف JSON في S3
يمكن كتابة الاستعلام التالي لوصف بنية أحد ملفات JSON:
import chdb
chdb.query(
"""
DESCRIBE s3(
's3://clickhouse-public-datasets/youtube/original/files/' ||
'youtubedislikes_20211127161229_18654868.1637897329_vid.json.zst',
'JSONLines'
)
SETTINGS describe_compact_output=1
"""
)
يمكننا أيضًا حساب عدد الصفوف في ذلك الملف:
"id","Nullable(String)"
"fetch_date","Nullable(String)"
"upload_date","Nullable(String)"
"title","Nullable(String)"
"uploader_id","Nullable(String)"
"uploader","Nullable(String)"
"uploader_sub_count","Nullable(Int64)"
"is_age_limit","Nullable(Bool)"
"view_count","Nullable(Int64)"
"like_count","Nullable(Int64)"
"dislike_count","Nullable(Int64)"
"is_crawlable","Nullable(Bool)"
"is_live_content","Nullable(Bool)"
"has_subtitles","Nullable(Bool)"
"is_ads_enabled","Nullable(Bool)"
"is_comments_enabled","Nullable(Bool)"
"description","Nullable(String)"
"rich_metadata","Array(Tuple(
call Nullable(String),
content Nullable(String),
subtitle Nullable(String),
title Nullable(String),
url Nullable(String)))"
"super_titles","Array(Tuple(
text Nullable(String),
url Nullable(String)))"
"uploader_badges","Nullable(String)"
"video_badges","Nullable(String)"
chdb.query(
"""
SELECT count()
FROM s3(
's3://clickhouse-public-datasets/youtube/original/files/' ||
'youtubedislikes_20211127161229_18654868.1637897329_vid.json.zst',
'JSONLines'
)"""
)
يحتوي هذا الملف على أكثر قليلًا من 300,000 سجل. لا يدعم
336432
chdb حتى الآن تمرير query parameters، لكن يمكننا استخراج المسار وتمريره باستخدام
f-String.
path = 's3://clickhouse-public-datasets/youtube/original/files/youtubedislikes_20211127161229_18654868.1637897329_vid.json.zst'
chdb.query(
f"""
SELECT count()
FROM s3('{path}','JSONLines')
"""
)
تنسيق الإخراج الافتراضي هو
تهيئة تنسيق الإخراج
CSV، لكن يمكن تغييره عبر المعلَمة
output_format.
يدعم chDB تنسيقات بيانات ClickHouse، بالإضافة إلى بعض التنسيقات الخاصة به، بما في ذلك
DataFrame، الذي يُرجع Pandas DataFrame:
result = chdb.query(
f"""
SELECT is_ads_enabled, count()
FROM s3('{path}','JSONLines')
GROUP BY ALL
""",
output_format="DataFrame"
)
print(type(result))
print(result)
أو إذا أردنا استرجاع جدول Apache Arrow:
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
is_ads_enabled count()
0 False 301125
1 True 35307
result = chdb.query(
f"""
SELECT is_live_content, count()
FROM s3('{path}','JSONLines')
GROUP BY ALL
""",
output_format="ArrowTable"
)
print(type(result))
print(result)
<class 'pyarrow.lib.Table'>
pyarrow.Table
is_live_content: bool
count(): uint64 not null
----
is_live_content: [[false,true]]
count(): [[315746,20686]]
بعد ذلك، لنلقِ نظرة على كيفية إنشاء جدول في chDB. نحتاج إلى استخدام واجهة برمجة تطبيقات مختلفة لذلك، لذا لنستوردها أولًا:
إنشاء جدول من ملف JSON
بعد ذلك، سنُهيِّئ جلسة. إذا أردنا الاحتفاظ بالجلسة على القرص، فعلينا تحديد اسم دليل. إذا تركناه فارغًا، فستكون قاعدة البيانات في الذاكرة وستفقد بمجرد إنهاء عملية بايثون.
from chdb import session as chs
بعد ذلك، سنُنشئ قاعدة بيانات:
sess = chs.Session("gettingStarted.chdb")
يمكننا الآن إنشاء جدول
sess.query("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS youtube")
dislikes استنادًا إلى المخطط المستنتَج من ملف JSON، باستخدام أسلوب
CREATE...EMPTY AS.
سنستخدم الإعداد
schema_inference_make_columns_nullable حتى لا تصبح جميع أنواع الأعمدة من النوع
Nullable.
يمكننا بعد ذلك استخدام عبارة
sess.query(f"""
CREATE TABLE youtube.dislikes
ORDER BY fetch_date
EMPTY AS
SELECT *
FROM s3('{path}','JSONLines')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
"""
)
DESCRIBE لفحص المخطط:
sess.query(f"""
DESCRIBE youtube.dislikes
SETTINGS describe_compact_output=1
"""
)
بعد ذلك، لنملأ ذلك الجدول بالبيانات:
"id","String"
"fetch_date","String"
"upload_date","String"
"title","String"
"uploader_id","String"
"uploader","String"
"uploader_sub_count","Int64"
"is_age_limit","Bool"
"view_count","Int64"
"like_count","Int64"
"dislike_count","Int64"
"is_crawlable","Bool"
"is_live_content","Bool"
"has_subtitles","Bool"
"is_ads_enabled","Bool"
"is_comments_enabled","Bool"
"description","String"
"rich_metadata","Array(Tuple(
call String,
content String,
subtitle String,
title String,
url String))"
"super_titles","Array(Tuple(
text String,
url String))"
"uploader_badges","String"
"video_badges","String"
يمكننا أيضًا تنفيذ هاتين الخطوتين معًا في خطوة واحدة باستخدام تقنية
sess.query(f"""
INSERT INTO youtube.dislikes
SELECT *
FROM s3('{path}','JSONLines')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
"""
)
CREATE...AS.
لنُنشئ جدولًا مختلفًا باستخدام هذه التقنية:
sess.query(f"""
CREATE TABLE youtube.dislikes2
ORDER BY fetch_date
AS
SELECT *
FROM s3('{path}','JSONLines')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
"""
)
أخيرًا، لنُجرِ استعلامًا على الجدول:
الاستعلام عن جدول
df = sess.query("""
SELECT uploader, sum(view_count) AS viewCount, sum(like_count) AS likeCount, sum(dislike_count) AS dislikeCount
FROM youtube.dislikes
GROUP BY ALL
ORDER BY viewCount DESC
LIMIT 10
""",
"DataFrame"
)
df
لنفترض أننا أضفنا بعد ذلك عمودًا إضافيًا إلى DataFrame لحساب نسبة الإعجابات إلى حالات عدم الإعجاب. يمكننا كتابة الشيفرة التالية:
uploader viewCount likeCount dislikeCount
0 Jeremih 139066569 812602 37842
1 TheKillersMusic 109313116 529361 11931
2 LetsGoMartin- Canciones Infantiles 104747788 236615 141467
3 Xiaoying Cuisine 54458335 1031525 37049
4 Adri 47404537 279033 36583
5 Diana and Roma IND 43829341 182334 148740
6 ChuChuTV Tamil 39244854 244614 213772
7 Cheez-It 35342270 108 27
8 Anime Uz 33375618 1270673 60013
9 RC Cars OFF Road 31952962 101503 49489
df["likeDislikeRatio"] = df["likeCount"] / df["dislikeCount"]
يمكننا بعد ذلك إجراء استعلامات على Pandas DataFrame هذه باستخدام chDB:
الاستعلام عن Pandas DataFrame
chdb.query(
"""
SELECT uploader, likeDislikeRatio
FROM Python(df)
""",
output_format="DataFrame"
)
يمكنك أيضًا قراءة المزيد عن الاستعلام عن Pandas DataFrames في دليل المطورين للاستعلام عن Pandas DataFrames.
uploader likeDislikeRatio
0 Jeremih 21.473548
1 TheKillersMusic 44.368536
2 LetsGoMartin- Canciones Infantiles 1.672581
3 Xiaoying Cuisine 27.842182
4 Adri 7.627395
5 Diana and Roma IND 1.225857
6 ChuChuTV Tamil 1.144275
7 Cheez-It 4.000000
8 Anime Uz 21.173296
9 RC Cars OFF Road 2.051021
نأمل أن يكون هذا الدليل قد قدّم لك لمحة عامة جيدة عن chDB. لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامه، راجع أدلة المطورين التالية: