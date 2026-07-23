نظرة عامة
|وضع
|قيمة
compat_mode
|الوصف
|Pandas (افتراضي)
"pandas"
|توافق كامل مع سلوك pandas. يتم الحفاظ على ترتيب الصفوف، وMultiIndex، وset_index، وتصحيحات نوع البيانات، وآليات كسر التعادل في الفرز المستقر، وأغلفة
-If/
isNaN.
|Performance
"performance"
|تنفيذ يعتمد على SQL أولًا. أُزيلت كل الأعباء الإضافية المرتبطة بتوافق pandas. أقصى إنتاجية، لكن قد تختلف النتائج بنيويًا عن pandas.
ما الذي يعطّله وضع الأداء
|العبء الإضافي
|سلوك وضع Pandas
|سلوك وضع الأداء
|الحفاظ على ترتيب الصفوف
|حقن
_row_id، و
rowNumberInAllBlocks()، والاستعلامات الفرعية
__orig_row_num__
|معطّل — ترتيب الصفوف غير مضمون
|فاصل كسر التعادل في الفرز المستقر
|إضافة
rowNumberInAllBlocks() ASC إلى ORDER BY
|معطّل — قد يكون ترتيب القيم المتعادلة عشوائيًا
preserve_order في Parquet
input_format_parquet_preserve_order=1
|معطّل — يُسمح بقراءة Parquet على نحو متوازٍ
ORDER BY التلقائي في GroupBy
|تتم إضافة
ORDER BY group_key (الإعداد الافتراضي في pandas هو
sort=True)
|معطّل — تُعاد المجموعات بترتيب عشوائي
WHERE الخاصة بـ
dropna في GroupBy
|تتم إضافة
WHERE key IS NOT NULL (الإعداد الافتراضي في pandas هو
dropna=True)
|معطّل — تُدرج مجموعات NULL
set_index في GroupBy
|تُعيَّن مفاتيح التجميع كفهرس
|معطّل — تبقى مفاتيح التجميع كأعمدة
|أعمدة MultiIndex
|تُرجع
agg({'col': ['sum','mean']}) أعمدة MultiIndex
|معطّل — أسماء أعمدة مسطّحة (
col_sum،
col_mean)
|أغلفة
-If/
isNaN
sumIf(col, NOT isNaN(col)) لتجاوز
skipna
|معطّل —
sum(col) مباشرةً (يتجاوز ClickHouse قيم NULL أصلًا)
toInt64 مع count
toInt64(count()) لمطابقة pandas int64
|معطّل — يُرجع نوع بيانات SQL الأصلي
fillna(0) لمجموع قيم كلّها NaN
|مجموع القيم كلّها NaN يُرجع 0 (سلوك pandas)
|معطّل — يُرجع NULL
|تصحيحات نوع البيانات
abs() من unsigned إلى signed، إلخ.
|معطّل — أنواع بيانات SQL الأصلية
|الحفاظ على الفهرس
|يستعيد الفهرس الأصلي بعد تنفيذ SQL
|معطّل
first()/
last()
argMin/argMax(col, rowNumberInAllBlocks())
any(col) /
anyLast(col) — أسرع لكنه غير حتمي
|التجميع في SQL واحد
|تنفّذ ColumnExpr في groupby مع إنشاء DataFrame وسيط
|يحقن
LazyGroupByAgg في سلسلة العمليات lazy — استعلام SQL واحد
تمكين وضع الأداء
استخدام كائن الإعداد
from chdb.datastore.config import config
# Enable performance mode
config.use_performance_mode()
# Back to pandas compatibility
config.use_pandas_compat()
# Check current mode
print(config.compat_mode) # 'pandas' or 'performance'
استخدام دوال الوحدة
from chdb.datastore.config import set_compat_mode, CompatMode, is_performance_mode
# Enable performance mode
set_compat_mode(CompatMode.PERFORMANCE)
# Check
print(is_performance_mode()) # True
# Back to default
set_compat_mode(CompatMode.PANDAS)
استخدام عبارات الاستيراد الجاهزة
from chdb import use_performance_mode, use_pandas_compat
use_performance_mode()
# ... high-performance operations ...
use_pandas_compat()
يؤدي تفعيل وضع الأداء تلقائيًا إلى ضبط محرك التنفيذ على
chdb. ولا حاجة إلى استدعاء
config.use_chdb() بشكل منفصل.
استخدم وضع الأداء عندما:
متى تستخدم وضع الأداء
- تعالج مجموعات بيانات كبيرة (من مئات الآلاف إلى ملايين الصفوف)
- تشغّل أحمال عمل كثيفة التجميع (groupby, sum, mean, count)
- لا يهم ترتيب الصفوف (مثلًا: النتائج المجمّعة، والتقارير، ولوحات المعلومات)
- تريد أقصى إنتاجية SQL وأدنى عبء إضافي ممكن
- يكون استخدام الذاكرة مصدر قلق (قراءة Parquet المتوازية، ومن دون DataFrames وسيطة)
- تحتاج إلى سلوك pandas الدقيق (ترتيب الصفوف، وMultiIndex، وأنواع البيانات)
- تعتمد على أن
first()/
last()يعيدان بالفعل أول/آخر صف فعلي
- تستخدم
shift(),
diff(),
cumsum()التي تعتمد على ترتيب الصفوف
- تكتب اختبارات تقارن مخرجات DataStore مع pandas
اختلافات في السلوك
في وضع الأداء، لا يُضمن ترتيب الصفوف في أي عملية. ويشمل ذلك:
ترتيب الصفوف
- نتائج التصفية
- نتائج تجميع GroupBy
head()/
tail()بدون استخدام
sort_values()بشكل صريح
- عمليات التجميع
first()/
last()
sort_values() بشكل صريح:
config.use_performance_mode()
ds = pd.read_csv("data.csv")
# Unordered (fast)
result = ds.groupby("region")["revenue"].sum()
# Ordered (still fast, just adds ORDER BY)
result = ds.groupby("region")["revenue"].sum().sort_values()
نتائج GroupBy
|الجانب
|وضع Pandas
|وضع الأداء
|موضع مفتاح التجميع
|الفهرس (عبر
set_index)
|عمود عادي
|ترتيب المجموعات
|مرتّبة حسب المفتاح (افتراضيًا)
|ترتيب عشوائي
|مجموعات NULL
|مستبعَدة (الإعداد الافتراضي
dropna=True)
|مشمولة
|تنسيق العمود
|MultiIndex لتجميعات متعددة
|أسماء مسطّحة (
col_func)
first()/
last()
|حتمي (ترتيب الصفوف)
|غير حتمي (
any()/
anyLast())
التجميع
config.use_performance_mode()
# Sum of all-NaN group returns NULL (not 0)
# Count returns native uint64 (not forced int64)
# No -If wrappers: sum() instead of sumIf()
result = ds.groupby("cat")["val"].sum()
في وضع الأداء، يُنفَّذ تجميع
التنفيذ باستعلام SQL واحد
ColumnExpr باستخدام groupby (مثل
ds[condition].groupby('col')['val'].sum()) على شكل استعلام SQL واحد بدلًا من العملية ذات الخطوتين المستخدمة في وضع pandas:
وهذا يلغي التجسيد المادي الوسيط لـ DataFrame، ويمكن أن يقلّل بدرجة كبيرة من استخدام الذاكرة ووقت التنفيذ.
config.use_performance_mode()
# Pandas mode: two SQL queries (filter → materialize → groupby)
# Performance mode: one SQL query (WHERE + GROUP BY in same query)
result = ds[ds["rating"] > 3.5].groupby("category")["revenue"].sum()
# Generated SQL (single query):
# SELECT category, sum(revenue) FROM data WHERE rating > 3.5 GROUP BY category
وضع الأداء (
مقارنة مع محرك التنفيذ
compat_mode) ومحرك التنفيذ (
execution_engine) هما بُعدان مستقلان في الإعداد:
يؤدي ضبط
|الإعداد
|يتحكّم في
|القيم
execution_engine
|أي محرك ينفّذ العملية الحسابية
auto,
chdb,
pandas
compat_mode
|ما إذا كانت ستُعاد صياغة المخرجات لتوافق pandas
pandas,
performance
compat_mode='performance' إلى تعيين
execution_engine='chdb' تلقائيًا، لأن وضع الأداء مُصمَّم لتنفيذ SQL.
from chdb.datastore.config import config
# These are independent
config.use_chdb() # Force chDB engine, keep pandas compat
config.use_performance_mode() # Force chDB + remove pandas overhead
عند كتابة اختبارات لوضع الأداء، قد تختلف النتائج عن pandas من حيث ترتيب الصفوف وبنية التنسيق. استخدم الاستراتيجيات التالية:
الاختبار باستخدام وضع الأداء
الفرز ثم المقارنة (عمليات التجميع، عوامل التصفية)
# Sort both sides by the same columns before comparing
ds_result = ds.groupby("cat")["val"].sum()
pd_result = pd_df.groupby("cat")["val"].sum()
ds_sorted = ds_result.sort_index()
pd_sorted = pd_result.sort_index()
np.testing.assert_array_equal(ds_sorted.values, pd_sorted.values)
التحقق من مدى القيم (الأولى/الأخيرة)
# first() with any() returns an arbitrary element from the group
result = ds.groupby("cat")["val"].first()
for group_key in groups:
assert result.loc[group_key] in group_values[group_key]
البنية والعدد (LIMIT بدون ORDER BY)
# head() without sort_values: row set is non-deterministic
result = ds.head(5)
assert len(result) == 5
assert set(result.columns) == expected_columns
أفضل الممارسات
1. فعِّله مبكرًا في برنامجك النصي
from chdb.datastore.config import config
config.use_performance_mode()
# All subsequent operations benefit
ds = pd.read_parquet("data.parquet")
result = ds[ds["amount"] > 100].groupby("region")["amount"].sum()
2. أضف فرزًا صريحًا عندما يكون ترتيب النتائج مهمًا
# For display or downstream processing that expects order
result = (ds
.groupby("region")["revenue"].sum()
.sort_values(ascending=False)
)
3. استخدمه لأحمال العمل الدفعية/ETL
config.use_performance_mode()
# ETL pipeline — order doesn't matter, throughput does
summary = (ds
.filter(ds["date"] >= "2024-01-01")
.groupby(["region", "product"])
.agg({"revenue": "sum", "quantity": "sum", "rating": "mean"})
)
summary.to_df().to_parquet("summary.parquet")
4. بدّل الأوضاع داخل الجلسة
# Performance mode for heavy computation
config.use_performance_mode()
aggregated = ds.groupby("cat")["val"].sum()
# Back to pandas mode for exact-match comparison
config.use_pandas_compat()
detailed = ds[ds["val"] > 100].head(10)
- محرك التنفيذ — اختيار محرك التنفيذ (auto/chdb/pandas)
- دليل الأداء — نصائح عامة لتحسين الأداء
- أوجه الاختلاف الرئيسية عن pandas — فروق سلوكية