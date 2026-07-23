|الصفحة
|الوصف
|كيفية الاستعلام عن خادم ClickHouse عن بُعد
|في هذا الدليل، سنتعلّم كيفية الاستعلام عن خادم ClickHouse عن بُعد باستخدام chDB.
|كيفية الاستعلام عن Apache Arrow باستخدام chDB
|في هذا الدليل، سنتعلّم كيفية الاستعلام عن جداول Apache Arrow باستخدام chDB
|كيفية الاستعلام عن البيانات في حاوية S3
|تعلّم كيفية الاستعلام عن البيانات في حاوية S3 باستخدام chDB.
|كيفية الاستعلام عن Pandas DataFrames باستخدام chDB
|تعلّم كيفية الاستعلام عن Pandas DataFrames باستخدام chDB
|كيفية الاستعلام عن ملفات Parquet
|تعلّم كيفية الاستعلام عن ملفات Parquet باستخدام chDB.
|JupySQL و chDB
|كيفية تثبيت chDB for Bun
|الاختلافات الرئيسية عن pandas
|اختلافات مهمة بين DataStore و pandas
|الترحيل من pandas
|دليل خطوة بخطوة للترحيل من pandas إلى DataStore
|دليل pandas العملي
|أنماط pandas الشائعة وما يقابلها في DataStore
|دليل الأداء
|نصائح لتحسين أداء DataStore مقارنةً بـ pandas
|SQL لمستخدمي pandas
|فهم كيفية ترجمة عمليات pandas إلى SQL في DataStore
|استخدام قاعدة بيانات clickhouse-local
|تعلّم كيفية استخدام قاعدة بيانات clickhouse-local مع chDB
أدلة chDB
صفحة فهرس لأدلة chDB
اطّلع أدناه على أدلة مطوري chDB:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟