from pathlib import Path Path( "sales.csv" ).write_text( """ \ region,product,category,amount,quantity,price,date,order_id East,Widget,Electronics,5200,10,120,2024-01-15,1001 West,Gadget,Electronics,800,5,160,2024-02-20,1002 East,Gizmo,Home,6500,3,100,2024-03-10,1003 North,Widget,Electronics,4500,6,150,2024-06-18,1004 West,Gadget,Electronics,2000,8,250,2024-09-14,1005 """ ) from chdb import datastore as pd ds = pd.read_csv( "sales.csv" ) # These operations are NOT executed yet result = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 1000 ) # Recorded, not executed .select( 'region' , 'amount' ) # Recorded, not executed .groupby( 'region' ) # Recorded, not executed .agg({ 'amount' : 'sum' }) # Recorded, not executed .sort( 'sum' , ascending = False ) # Recorded, not executed ) # Still no execution - just building the query plan print (result.to_sql()) # SELECT region, SUM(amount) AS sum # FROM file('sales.csv', 'CSVWithNames') # WHERE amount > 1000 # GROUP BY region # ORDER BY sum DESC # NOW execution happens df = result.to_df() # <-- Triggers execution