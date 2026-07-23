يستخدم DataStore التقييم الكسول؛ فلا تُنفَّذ العمليات فورًا، بل تُسجَّل وتُصرَّف إلى استعلامات SQL مُحسَّنة. ولا يبدأ التنفيذ إلا عند الحاجة الفعلية إلى النتائج.
التقييم الكسول
مثال: التقييم الكسول مقابل التقييم الفوري
from pathlib import Path
Path("sales.csv").write_text("""\
region,product,category,amount,quantity,price,date,order_id
East,Widget,Electronics,5200,10,120,2024-01-15,1001
West,Gadget,Electronics,800,5,160,2024-02-20,1002
East,Gizmo,Home,6500,3,100,2024-03-10,1003
North,Widget,Electronics,4500,6,150,2024-06-18,1004
West,Gadget,Electronics,2000,8,250,2024-09-14,1005
""")
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("sales.csv")
# These operations are NOT executed yet
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 1000) # Recorded, not executed
.select('region', 'amount') # Recorded, not executed
.groupby('region') # Recorded, not executed
.agg({'amount': 'sum'}) # Recorded, not executed
.sort('sum', ascending=False) # Recorded, not executed
)
# Still no execution - just building the query plan
print(result.to_sql())
# SELECT region, SUM(amount) AS sum
# FROM file('sales.csv', 'CSVWithNames')
# WHERE amount > 1000
# GROUP BY region
# ORDER BY sum DESC
# NOW execution happens
df = result.to_df() # <-- Triggers execution
فوائد التقييم الكسول
- تحسين الاستعلام: تُجمَّع عمليات متعددة في استعلام SQL واحد مُحسَّن
- تمرير عوامل التصفية إلى المصدر: تُطبَّق عوامل التصفية على مستوى مصدر البيانات
- تشذيب الأعمدة: لا تُقرأ إلا الأعمدة المطلوبة
- القرارات المؤجلة: يمكن اختيار محرك التنفيذ في وقت التشغيل
- فحص الخطة: يمكنك معاينة الاستعلام أو تصحيح أخطائه قبل تنفيذه
يبدأ التنفيذ تلقائيًا عند الحاجة إلى القيم الفعلية:
محفّزات التنفيذ
المشغّلات التلقائية
أمثلة:
|المشغّل
|مثال
|الوصف
print() /
repr()
print(ds)
|عرض النتائج
len()
len(ds)
|الحصول على عدد الصفوف
.columns
ds.columns
|الحصول على أسماء الأعمدة
.dtypes
ds.dtypes
|الحصول على أنواع الأعمدة
.shape
ds.shape
|الحصول على الأبعاد
.index
ds.index
|الحصول على فهرس الصفوف
.values
ds.values
|الحصول على مصفوفة NumPy
|Iteration
for row in ds
|التكرار على الصفوف
to_df()
ds.to_df()
|التحويل إلى Pandas
to_pandas()
ds.to_pandas()
|اسم بديل لـ to_df
to_dict()
ds.to_dict()
|التحويل إلى قاموس
to_numpy()
ds.to_numpy()
|التحويل إلى مصفوفة
.equals()
ds.equals(other)
|مقارنة كائنات DataStore
# All these trigger execution
print(ds) # Display
len(ds) # 1000
ds.columns # Index(['name', 'age', 'city'])
ds.shape # (1000, 3)
list(ds) # List of values
ds.to_df() # pandas DataFrame
العمليات التي تظل مؤجلة التنفيذ
أمثلة:
|العملية
|القيمة المعادة
|الوصف
filter()
|DataStore
|يضيف عبارة WHERE
select()
|DataStore
|يضيف تحديد الأعمدة
sort()
|DataStore
|يضيف ORDER BY
groupby()
|LazyGroupBy
|يجهّز GROUP BY
join()
|DataStore
|يضيف JOIN
ds['col']
|ColumnExpr
|مرجع إلى العمود
ds[['col1', 'col2']]
|DataStore
|تحديد الأعمدة
# These do NOT trigger execution - they stay lazy
result = ds.filter(ds['age'] > 25) # Returns DataStore
result = ds.select('name', 'age') # Returns DataStore
result = ds['name'] # Returns ColumnExpr
result = ds.groupby('city') # Returns LazyGroupBy
تتبع عمليات DataStore نموذج تنفيذ على ثلاث مراحل:
التنفيذ على ثلاث مراحل
تُجمَّع العمليات التي يمكن التعبير عنها بلغة SQL:
المرحلة 1: بناء استعلام SQL (كسول)
result = (ds
.filter(ds['status'] == 'active') # WHERE
.select('user_id', 'amount') # SELECT
.groupby('user_id') # GROUP BY
.agg({'amount': 'sum'}) # SUM()
.sort('sum', ascending=False) # ORDER BY
.limit(10) # LIMIT
)
# All compiled into one SQL query
عند حدوث مُشغِّل، تُنفَّذ تعليمات SQL المتراكمة:
المرحلة 2: نقطة التنفيذ
# Execution triggered here
df = result.to_df()
# The single optimized SQL query runs now
إذا ألحقتَ بالتنفيذ عمليات خاصة بـ pandas فقط:
المرحلة 3: عمليات DataFrame (إن وُجدت)
# Mixed operations
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 100) # Phase 1: SQL
.to_df() # Phase 2: Execute
.pivot_table(...) # Phase 3: pandas
)
استخدم
عرض خطط التنفيذ
explain() لمعرفة ما سيُنفَّذ:
Query
ds = pd.read_csv("sales.csv")
query = (ds
.filter(ds['amount'] > 1000)
.groupby('region')
.agg({'amount': ['sum', 'mean']})
)
# View execution plan
query.explain()
استخدم
Response
Pipeline:
1. Source: file('sales.csv', 'CSVWithNames')
2. Filter: amount > 1000
3. GroupBy: region
4. Aggregate: sum(amount), avg(amount)
Generated SQL:
SELECT region, SUM(amount) AS sum, AVG(amount) AS mean
FROM file('sales.csv', 'CSVWithNames')
WHERE amount > 1000
GROUP BY region
verbose=True للاطلاع على مزيد من التفاصيل:
راجع استكشاف الأخطاء وإصلاحها: explain() للاطلاع على الوثائق الكاملة.
query.explain(verbose=True)
يخزّن DataStore نتائج التنفيذ مؤقتًا لتجنّب تكرار الاستعلامات بلا داعٍ.
التخزين المؤقت
كيف يعمل التخزين المؤقت
from pathlib import Path
Path("data.csv").write_text("""\
name,age,city,salary,department
Alice,25,NYC,55000,Engineering
Bob,30,LA,65000,Product
Charlie,35,NYC,80000,Engineering
Diana,28,SF,70000,Design
Eve,42,NYC,95000,Product
""")
ds = pd.read_csv("data.csv")
result = ds.filter(ds['age'] > 25)
# First access - executes query
print(result.shape) # Executes and caches
# Second access - uses cache
print(result.columns) # Uses cached result
# Third access - uses cache
df = result.to_df() # Uses cached result
يُبطَل التخزين المؤقت عندما تُجري العمليات تعديلات على DataStore:
إبطال التخزين المؤقت
result = ds.filter(ds['age'] > 25)
print(result.shape) # Executes, caches
# New operation invalidates cache
result2 = result.filter(result['city'] == 'NYC')
print(result2.shape) # Re-executes (different query)
التحكم اليدوي في التخزين المؤقت
# Clear cache
ds.clear_cache()
# Disable caching
from chdb.datastore.config import config
config.set_cache_enabled(False)
يتعامل DataStore بذكاء مع العمليات التي تجمع بين SQL وPandas:
المزج بين عمليات SQL وPandas
تُحوَّل هذه إلى SQL:
العمليات المتوافقة مع SQL
filter(),
where()
select()
groupby(),
agg()
sort(),
orderby()
limit(),
offset()
join(),
union()
distinct()
- عمليات الأعمدة (الحسابية، والمقارنة، ودوال السلاسل النصية)
تؤدي هذه العمليات إلى بدء التنفيذ وتستخدم pandas:
العمليات الخاصة بـ Pandas فقط
apply()مع دوال مخصّصة
pivot_table()مع عمليات تجميع معقّدة
stack()،
unstack()
- العمليات على كائنات DataFrame بعد تنفيذها
مسارات المعالجة الهجينة
# SQL phase
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 100) # SQL
.groupby('category') # SQL
.agg({'amount': 'sum'}) # SQL
)
# Execution + pandas phase
result = (result
.to_df() # Execute SQL
.pivot_table(...) # pandas operation
)
يمكن لـ DataStore تنفيذ العمليات باستخدام محركات تنفيذ مختلفة:
اختيار محرك التنفيذ
الوضع التلقائي (الافتراضي)
from chdb.datastore.config import config
config.set_execution_engine('auto') # Default
# Automatically selects best engine per operation
فرض استخدام محرك chDB
config.set_execution_engine('chdb')
# All operations use ClickHouse SQL
فرض استخدام محرك pandas
راجع الإعداد: محرك التنفيذ لمزيد من التفاصيل.
config.set_execution_engine('pandas')
# All operations use pandas
الآثار على الأداء
جيد: طبّق التصفية مبكرًا
# Good: Filter in SQL, then aggregate
result = (ds
.filter(ds['date'] >= '2024-01-01') # Reduces data early
.groupby('category')
.agg({'amount': 'sum'})
)
سيئ: التصفية المتأخرة
# Bad: Aggregate all, then filter
result = (ds
.groupby('category')
.agg({'amount': 'sum'})
.to_df()
.query('sum > 1000') # Pandas filter after aggregation
)
جيد: اختر الأعمدة مبكرًا
# Good: Select columns in SQL
result = (ds
.select('user_id', 'amount', 'date')
.filter(ds['date'] >= '2024-01-01')
.groupby('user_id')
.agg({'amount': 'sum'})
)
جيد: دع SQL يقوم بالمهمة
# Good: Complex aggregation in SQL
result = (ds
.groupby('category')
.agg({
'amount': ['sum', 'mean', 'count'],
'quantity': 'sum'
})
.sort('sum', ascending=False)
.limit(10)
)
# One SQL query does everything
# Bad: Multiple separate queries
sums = ds.groupby('category')['amount'].sum().to_df()
means = ds.groupby('category')['amount'].mean().to_df()
# Two queries instead of one
ملخص أفضل الممارسات
- اربط العمليات قبل التنفيذ - أنشئ الاستعلام كاملًا، ثم شغِّله مرة واحدة
- طبّق التصفية مبكرًا - قلّل البيانات عند المصدر
- حدِّد الأعمدة المطلوبة فقط - يحسّن تشذيب الأعمدة الأداء
- استخدم
explain()لفهم التنفيذ - شخِّص المشكلة قبل التشغيل
- دع SQL يتولى عمليات التجميع - ClickHouse مُحسَّن لهذا
- انتبه إلى محفزات التنفيذ - تجنّب التشغيل المبكر غير المقصود
- استخدم التخزين المؤقت بحكمة - افهم متى تُبطَل صلاحية التخزين المؤقت