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يدعم DataStore 209 من طرق pandas DataFrame لتوفير توافق كامل مع واجهة برمجة التطبيقات. تعمل شيفرة pandas الحالية لديك بأقل قدر من التغييرات.

نهج التوافق

المبادئ الأساسية:
  • تم تنفيذ جميع طرائق pandas DataFrame البالغ عددها 209
  • التقييم الكسول لتحسين استعلامات SQL
  • تغليف تلقائي للأنواع (DataFrame → DataStore, Series → ColumnExpr)
  • عمليات غير قابلة للتعديل (من دون inplace=True)

السمات والخصائص

أمثلة:

الفهرسة والاختيار

الطرق الإحصائية

أمثلة:

معالجة البيانات

أمثلة:

الفرز والترتيب

أمثلة:

إعادة التشكيل

أمثلة:

الدمج / الربط

أمثلة:

العمليات الثنائية

أمثلة:

عمليات المقارنة

تطبيق الدوال

أمثلة:

السلاسل الزمنية

أمثلة:

البيانات المفقودة

طرق الإدخال/الإخراج

راجع عمليات الإدخال/الإخراج للاطلاع على الوثائق التفصيلية.

التكرار

أبرز الاختلافات عن Pandas

1. أنواع القيم المُعادة

2. التنفيذ المؤجل

3. عدم وجود معامل inplace

4. مقارنة النتائج

راجع الاختلافات الرئيسية للاطلاع على التفاصيل الكاملة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦