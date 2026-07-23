نهج التوافق
المبادئ الأساسية:
# Typical migration - just change the import
- import pandas as pd
+ from chdb import datastore as pd
# Your code works unchanged
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['age'] > 25].groupby('city')['salary'].mean()
- تم تنفيذ جميع طرائق pandas DataFrame البالغ عددها 209
- التقييم الكسول لتحسين استعلامات SQL
- تغليف تلقائي للأنواع (DataFrame → DataStore, Series → ColumnExpr)
- عمليات غير قابلة للتعديل (من دون
inplace=True)
السمات والخصائص
أمثلة:
|الخاصية
|الوصف
|يحفّز التنفيذ
shape
|زوج (صفوف، أعمدة)
|نعم
columns
|أسماء الأعمدة (Index)
|نعم
dtypes
|أنواع بيانات الأعمدة
|نعم
values
|مصفوفة NumPy
|نعم
index
|فهرس الصفوف
|نعم
size
|عدد العناصر
|نعم
ndim
|عدد الأبعاد
|لا
empty
|ما إذا كان DataFrame فارغًا
|نعم
T
|منقول
|نعم
axes
|قائمة المحاور
|نعم
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("data.csv")
print(ds.shape) # (1000, 5)
print(ds.columns) # Index(['name', 'age', 'city', 'salary', 'dept'])
print(ds.dtypes) # name: object, age: int64, ...
print(ds.empty) # False
الفهرسة والاختيار
|الطريقة
|الوصف
|مثال
df['col']
|اختيار عمود
ds['age']
df[['col1', 'col2']]
|اختيار أعمدة
ds[['name', 'age']]
df[condition]
|الفهرسة المنطقية
ds[ds['age'] > 25]
df.loc[...]
|وصول يعتمد على التسميات
ds.loc[0:10, 'name']
df.iloc[...]
|وصول يعتمد على الأعداد الصحيحة
ds.iloc[0:10, 0:3]
df.at[...]
|قيمة واحدة حسب التسمية
ds.at[0, 'name']
df.iat[...]
|قيمة واحدة حسب الموضع
ds.iat[0, 0]
df.head(n)
|أول n صفوف
ds.head(10)
df.tail(n)
|آخر n صفوف
ds.tail(10)
df.sample(n)
|عينة عشوائية
ds.sample(100)
df.select_dtypes()
|اختيار حسب نوع البيانات
ds.select_dtypes(include='number')
df.query()
|تعبير استعلام
ds.query('age > 25')
df.where()
|استبدال شرطي
ds.where(ds['age'] > 0, 0)
df.mask()
|عكس where
ds.mask(ds['age'] < 0, 0)
df.isin()
|احتواء القيمة
ds['city'].isin(['NYC', 'LA'])
df.get()
|وصول آمن إلى عمود
ds.get('col', default=None)
df.xs()
|مقطع عرضي
ds.xs('key')
df.pop()
|إزالة عمود
ds.pop('col')
الطرق الإحصائية
أمثلة:
|الطريقة
|الوصف
|المكافئ في SQL
mean()
|المتوسط
AVG()
median()
|القيمة الوسيطة
MEDIAN()
mode()
|المنوال
|-
std()
|الانحراف المعياري
STDDEV()
var()
|التباين
VAR()
min()
|الحد الأدنى
MIN()
max()
|الحد الأقصى
MAX()
sum()
|المجموع
SUM()
prod()
|حاصل الضرب
|-
count()
|عدد القيم غير NULL
COUNT()
nunique()
|عدد القيم الفريدة
UNIQ()
value_counts()
|تكرارات القيم
GROUP BY
quantile()
|الكَمّ
QUANTILE()
describe()
|إحصاءات وصفية
|-
corr()
|مصفوفة الارتباط
CORR()
cov()
|مصفوفة التغاير
COV()
corrwith()
|الارتباط الزوجي
|-
rank()
|ترتيب القيم
RANK()
abs()
|القيم المطلقة
ABS()
round()
|تقريب القيم
ROUND()
clip()
|قصّ القيم
|-
cumsum()
|المجموع التراكمي
|دالة نافذة
cumprod()
|حاصل الضرب التراكمي
|دالة نافذة
cummin()
|الحد الأدنى التراكمي
|دالة نافذة
cummax()
|الحد الأقصى التراكمي
|دالة نافذة
diff()
|الفرق
|دالة نافذة
pct_change()
|نسبة التغيّر
|دالة نافذة
skew()
|معامل الالتواء
SKEW()
kurt()
|التفلطح
KURT()
sem()
|الخطأ المعياري
|-
all()
|كلها صحيحة
|-
any()
|أيٌّ منها صحيح
|-
idxmin()
|فهرس القيمة الدنيا
|-
idxmax()
|فهرس القيمة العليا
|-
ds = pd.read_csv("data.csv")
# Basic statistics
print(ds['salary'].mean())
print(ds['age'].std())
print(ds.describe())
# Group statistics
print(ds.groupby('department')['salary'].mean())
print(ds.groupby('city').agg({'salary': ['mean', 'std'], 'age': 'count'}))
معالجة البيانات
أمثلة:
|طريقة
|Description
drop()
|حذف الصفوف/الأعمدة
drop_duplicates()
|إزالة القيم المكررة
duplicated()
|تمييز القيم المكررة
dropna()
|إزالة القيم المفقودة
fillna()
|ملء القيم المفقودة
ffill()
|الملء للأمام
bfill()
|الملء للخلف
interpolate()
|استيفاء القيم
replace()
|استبدال القيم
rename()
|إعادة تسمية الأعمدة/الفهرس
rename_axis()
|إعادة تسمية المحور
assign()
|إضافة أعمدة جديدة
astype()
|تحويل الأنواع
convert_dtypes()
|استنتاج الأنواع
copy()
|نسخ DataFrame
ds = pd.read_csv("data.csv")
# Drop operations
result = ds.drop(columns=['unused_col'])
result = ds.drop_duplicates(subset=['user_id'])
result = ds.dropna(subset=['email'])
# Fill operations
result = ds.fillna(0)
result = ds.fillna({'age': 0, 'name': 'Unknown'})
# Transform operations
result = ds.rename(columns={'old_name': 'new_name'})
result = ds.assign(
full_name=lambda x: x['first_name'] + ' ' + x['last_name'],
age_group=lambda x: pd.cut(x['age'], bins=[0, 25, 50, 100])
)
الفرز والترتيب
أمثلة:
|الطريقة
|الوصف
sort_values()
|فرز حسب القيم
sort_index()
|فرز حسب الفهرس
nlargest()
|أكبر N من القيم
nsmallest()
|أصغر N من القيم
# Sort by single column
result = ds.sort_values('salary', ascending=False)
# Sort by multiple columns
result = ds.sort_values(['department', 'salary'], ascending=[True, False])
# Get top/bottom N
result = ds.nlargest(10, 'salary')
result = ds.nsmallest(5, 'age')
إعادة التشكيل
أمثلة:
|الطريقة
|الوصف
pivot()
|جدول محوري
pivot_table()
|جدول محوري مع التجميع
melt()
|إلغاء التمحور
stack()
|تكديس الأعمدة في الفهرس
unstack()
|فك تكديس الفهرس إلى أعمدة
transpose() /
T
|منقول
explode()
|تفكيك القوائم إلى صفوف
squeeze()
|تقليل الأبعاد
droplevel()
|حذف مستوى من الفهرس
swaplevel()
|تبديل مستويات الفهرس
reorder_levels()
|إعادة ترتيب المستويات
# Pivot table
result = ds.pivot_table(
values='amount',
index='region',
columns='product',
aggfunc='sum'
)
# Melt (unpivot)
result = ds.melt(
id_vars=['name'],
value_vars=['score1', 'score2', 'score3'],
var_name='test',
value_name='score'
)
# Explode arrays
result = ds.explode('tags')
الدمج / الربط
أمثلة:
|الطريقة
|الوصف
merge()
|دمج بأسلوب SQL
join()
|ربط باستخدام الفهرس
concat()
|ربط متسلسل
append()
|إلحاق صفوف
combine()
|دمج باستخدام دالة
combine_first()
|دمج حسب الأولوية
update()
|تحديث القيم
compare()
|إظهار الاختلافات
# Merge (join)
result = pd.merge(df1, df2, on='id', how='left')
result = df1.join(df2, on='id')
# Concatenate
result = pd.concat([df1, df2, df3])
result = pd.concat([df1, df2], axis=1)
العمليات الثنائية
أمثلة:
|الطريقة
|الوصف
add() /
radd()
|الجمع
sub() /
rsub()
|الطرح
mul() /
rmul()
|الضرب
div() /
rdiv()
|القسمة
truediv() /
rtruediv()
|القسمة الحقيقية
floordiv() /
rfloordiv()
|القسمة الصحيحة
mod() /
rmod()
|باقي القسمة
pow() /
rpow()
|الأس
dot()
|ضرب المصفوفات
# Arithmetic operations
result = ds['col1'].add(ds['col2'])
result = ds['price'].mul(ds['quantity'])
# With fill_value for missing data
result = ds['col1'].add(ds['col2'], fill_value=0)
عمليات المقارنة
|الطريقة
|الوصف
eq()
|يساوي
ne()
|لا يساوي
lt()
|أقل من
le()
|أقل من أو يساوي
gt()
|أكبر من
ge()
|أكبر من أو يساوي
equals()
|اختبار المساواة
compare()
|إظهار الاختلافات
تطبيق الدوال
أمثلة:
|الطريقة
|الوصف
apply()
|تطبيق دالة
applymap()
|تطبيق على مستوى كل عنصر
map()
|تعيين القيم
agg() /
aggregate()
|التجميع
transform()
|التحويل
pipe()
|تمرير الدوال
groupby()
|التجميع حسب
# Apply function
result = ds['name'].apply(lambda x: x.upper())
result = ds.apply(lambda row: row['a'] + row['b'], axis=1)
# Aggregate
result = ds.agg({'col1': 'sum', 'col2': 'mean'})
result = ds.agg(['sum', 'mean', 'std'])
# Pipe
result = (ds
.pipe(filter_active)
.pipe(calculate_metrics)
.pipe(format_output)
)
السلاسل الزمنية
أمثلة:
|الطريقة
|الوصف
rolling()
|نافذة متحركة
expanding()
|نافذة متزايدة
ewm()
|موزون أسيًا
resample()
|إعادة أخذ عينات من السلاسل الزمنية
shift()
|إزاحة القيم
asfreq()
|تحويل التردد
asof()
|أحدث قيمة حتى ذلك الوقت
at_time()
|التحديد عند وقت
between_time()
|تحديد النطاق الزمني
first() /
last()
|الفترات الأولى/الأخيرة
to_period()
|تحويل إلى فترة
to_timestamp()
|تحويل إلى طابع زمني
tz_convert()
|تحويل المنطقة الزمنية
tz_localize()
|تعيين المنطقة الزمنية
# Rolling window
result = ds['value'].rolling(window=7).mean()
# Expanding window
result = ds['value'].expanding().sum()
# Shift
result = ds['value'].shift(1) # Lag
result = ds['value'].shift(-1) # Lead
البيانات المفقودة
|الطريقة
|الوصف
isna() /
isnull()
|اكتشاف القيم المفقودة
notna() /
notnull()
|اكتشاف القيم غير المفقودة
dropna()
|حذف القيم المفقودة
fillna()
|ملء القيم المفقودة
ffill()
|الملء الأمامي
bfill()
|الملء الخلفي
interpolate()
|الاستيفاء
replace()
|استبدال القيم
طرق الإدخال/الإخراج
راجع عمليات الإدخال/الإخراج للاطلاع على الوثائق التفصيلية.
|الطريقة
|الوصف
to_csv()
|تصدير إلى CSV
to_json()
|تصدير إلى JSON
to_excel()
|تصدير إلى Excel
to_parquet()
|تصدير إلى Parquet
to_feather()
|تصدير إلى Feather
to_sql()
|تصدير إلى قاعدة بيانات SQL
to_pickle()
|Pickle
to_html()
|جدول HTML
to_latex()
|جدول LaTeX
to_markdown()
|جدول Markdown
to_string()
|تمثيل نصي
to_dict()
|قاموس
to_records()
|سجلات
to_numpy()
|مصفوفة NumPy
to_clipboard()
|الحافظة
التكرار
|طريقة
|الوصف
items()
|التكرار عبر (عمود، Series)
iterrows()
|التكرار عبر (فهرس، Series)
itertuples()
|التكرار على شكل named tuples
أبرز الاختلافات عن Pandas
1. أنواع القيم المُعادة
# Pandas returns Series
pdf['col'] # → pd.Series
# DataStore returns ColumnExpr (lazy)
ds['col'] # → ColumnExpr
2. التنفيذ المؤجل
# DataStore operations are lazy
result = ds.filter(ds['age'] > 25) # Not executed yet
df = result.to_df() # Executed here
3. عدم وجود معامل inplace
# Pandas
df.drop(columns=['col'], inplace=True)
# DataStore (always returns new object)
ds = ds.drop(columns=['col'])
4. مقارنة النتائج
راجع الاختلافات الرئيسية للاطلاع على التفاصيل الكاملة.
# Use to_pandas() for comparison
pd.testing.assert_frame_equal(
ds.to_pandas(),
expected_df
)