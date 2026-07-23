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يوفّر DataStore أدوات شاملة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، بما يساعدك على فهم مسارات البيانات وتحسينها.

نظرة عامة على أدوات تصحيح الأخطاء

مصفوفة القرار السريعة

الإعداد السريع

تمكين تصحيح الأخطاء بالكامل

الطريقة explain()

اطّلع على خطة التنفيذ قبل تشغيل الاستعلام.
Query
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راجع وثائق explain() لمزيد من التفاصيل.

تحليل الأداء

قِس وقت التنفيذ لكل عملية.
Query
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راجع دليل تحليل الأداء لمزيد من التفاصيل.

التسجيل

اعرض سجلات التنفيذ التفصيلية.
مثال على مخرجات السجل:
راجع إعدادات التسجيل لمزيد من التفاصيل.

سيناريوهات شائعة لتصحيح الأخطاء

1. الاستعلام لا يُرجع النتائج المتوقعة

2. الاستعلام يعمل ببطء

3. فهم كيفية اختيار المحرّك

4. تصحيح أخطاء ذاكرة التخزين المؤقت

أفضل الممارسات

1. أجرِ تصحيح الأخطاء في بيئة التطوير، لا في بيئة الإنتاج

2. استخدم explain() قبل تشغيل الاستعلامات الكبيرة

3. حلّل الأداء قبل التحسين

4. تحقّق من استعلام SQL عندما تكون النتائج غير صحيحة

ملخص أدوات تصحيح الأخطاء

الخطوات التالية

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦