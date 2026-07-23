نظرة عامة على أدوات تصحيح الأخطاء
|الأداة
|الغرض
|متى تُستخدم
explain()
|عرض خطة التنفيذ
|لفهم استعلام SQL الذي سيُنفَّذ
|محلّل الأداء
|قياس الأداء
|للعثور على العمليات البطيئة
|تسجيل الأحداث
|عرض تفاصيل التنفيذ
|لتصحيح السلوك غير المتوقع
مصفوفة القرار السريعة
|الحاجة
|الأداة
|الأمر
|عرض خطة التنفيذ
explain()
ds.explain()
|قياس الأداء
|محلّل الأداء
config.enable_profiling()
|تصحيح استعلامات SQL
|Logging
config.enable_debug()
|كل ما سبق
|مجتمعة
|انظر أدناه
الإعداد السريع
تمكين تصحيح الأخطاء بالكامل
from chdb import datastore as pd
from chdb.datastore.config import config
# Enable all debugging
config.enable_debug() # Verbose logging
config.enable_profiling() # Performance tracking
ds = pd.read_csv("data.csv")
result = ds.filter(ds['age'] > 25).groupby('city').agg({'salary': 'mean'})
# View execution plan
result.explain()
# Get profiler report
from chdb.datastore.config import get_profiler
profiler = get_profiler()
profiler.report()
اطّلع على خطة التنفيذ قبل تشغيل الاستعلام.
الطريقة explain()
Query
ds = pd.read_csv("data.csv")
query = (ds
.filter(ds['amount'] > 1000)
.groupby('region')
.agg({'amount': ['sum', 'mean']})
)
# View plan
query.explain()
راجع وثائق explain() لمزيد من التفاصيل.
Response
Pipeline:
Source: file('data.csv', 'CSVWithNames')
Filter: amount > 1000
GroupBy: region
Aggregate: sum(amount), avg(amount)
Generated SQL:
SELECT region, SUM(amount) AS sum, AVG(amount) AS mean
FROM file('data.csv', 'CSVWithNames')
WHERE amount > 1000
GROUP BY region
قِس وقت التنفيذ لكل عملية.
تحليل الأداء
Query
from chdb.datastore.config import config, get_profiler
# Enable profiling
config.enable_profiling()
# Run operations
ds = pd.read_csv("large_data.csv")
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 100)
.groupby('category')
.agg({'amount': 'sum'})
.sort('sum', ascending=False)
.head(10)
.to_df()
)
# View report
profiler = get_profiler()
profiler.report(min_duration_ms=0.1)
راجع دليل تحليل الأداء لمزيد من التفاصيل.
Response
Performance Report
==================
Step Duration Calls
---- -------- -----
read_csv 1.234s 1
filter 0.002s 1
groupby 0.001s 1
agg 0.089s 1
sort 0.045s 1
head 0.001s 1
to_df (SQL execution) 0.567s 1
---- -------- -----
Total 1.939s 7
اعرض سجلات التنفيذ التفصيلية.
التسجيل
مثال على مخرجات السجل:
from chdb.datastore.config import config
# Enable debug logging
config.enable_debug()
# Run operations - logs will show:
# - SQL queries generated
# - Execution engine used
# - Cache hits/misses
# - Timing information
راجع إعدادات التسجيل لمزيد من التفاصيل.
DEBUG - DataStore: Creating from file 'data.csv'
DEBUG - Query: SELECT region, SUM(amount) FROM ... WHERE amount > 1000 GROUP BY region
DEBUG - Engine: Using chdb for aggregation
DEBUG - Execution time: 0.089s
DEBUG - Cache: Storing result (key: abc123)
سيناريوهات شائعة لتصحيح الأخطاء
1. الاستعلام لا يُرجع النتائج المتوقعة
# Step 1: View the execution plan
query = ds.filter(ds['age'] > 25).groupby('city').sum()
query.explain(verbose=True)
# Step 2: Enable logging to see SQL
config.enable_debug()
# Step 3: Run and check logs
result = query.to_df()
2. الاستعلام يعمل ببطء
# Step 1: Enable profiling
config.enable_profiling()
# Step 2: Run your query
result = process_data()
# Step 3: Check profiler report
profiler = get_profiler()
profiler.report()
# Step 4: Identify slow operations and optimize
3. فهم كيفية اختيار المحرّك
# Enable verbose logging
config.enable_debug()
# Run operations
result = ds.filter(ds['x'] > 10).apply(custom_func)
# Logs will show which engine was used for each operation:
# DEBUG - filter: Using chdb engine
# DEBUG - apply: Using pandas engine (custom function)
4. تصحيح أخطاء ذاكرة التخزين المؤقت
# Enable debug to see cache operations
config.enable_debug()
# First run
result1 = ds.filter(ds['x'] > 10).to_df()
# LOG: Cache miss, executing query
# Second run (should use cache)
result2 = ds.filter(ds['x'] > 10).to_df()
# LOG: Cache hit, returning cached result
# If not caching when expected, check:
# - Are operations identical?
# - Is cache enabled? config.cache_enabled
أفضل الممارسات
1. أجرِ تصحيح الأخطاء في بيئة التطوير، لا في بيئة الإنتاج
# Development
config.enable_debug()
config.enable_profiling()
# Production
config.set_log_level(logging.WARNING)
config.set_profiling_enabled(False)
2. استخدم explain() قبل تشغيل الاستعلامات الكبيرة
# Build query
query = ds.filter(...).groupby(...).agg(...)
# Check plan first
query.explain()
# If plan looks good, execute
result = query.to_df()
3. حلّل الأداء قبل التحسين
# Don't guess what's slow - measure it
config.enable_profiling()
result = your_pipeline()
get_profiler().report()
4. تحقّق من استعلام SQL عندما تكون النتائج غير صحيحة
# View generated SQL
print(query.to_sql())
# Compare with expected SQL
# Run SQL directly in ClickHouse to verify
ملخص أدوات تصحيح الأخطاء
|الأداة
|الأمر
|المخرجات
|شرح خطة التنفيذ
ds.explain()
|خطوات التنفيذ + SQL
|شرح موسّع
ds.explain(verbose=True)
|+ البيانات الوصفية
|عرض SQL
ds.to_sql()
|سلسلة استعلام SQL
|تفعيل التنقيح
config.enable_debug()
|سجلات مفصلة
|تفعيل جمع بيانات الأداء
config.enable_profiling()
|بيانات التوقيت
|تقرير محلّل الأداء
get_profiler().report()
|ملخص الأداء
|إعادة تعيين محلّل الأداء
get_profiler().reset()
|مسح بيانات التوقيت
الخطوات التالية
- الدالة explain() - توثيق مفصل لخطة التنفيذ
- دليل تحليل الأداء - قياس الأداء
- تهيئة التسجيل - إعداد مستوى السجل والتنسيق