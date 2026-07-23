from chdb.datastore.config import config, get_profiler # Enable profiling config.enable_profiling() # Run operations ds = pd.read_csv( "large_data.csv" ) result = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 100 ) .groupby( 'category' ) .agg({ 'amount' : 'sum' }) .sort( 'sum' , ascending = False ) .head( 10 ) .to_df() ) # View report profiler = get_profiler() profiler.report( min_duration_ms = 0.1 )