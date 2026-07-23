لننشئ أولًا بيئة افتراضية:
التهيئة
والآن سنثبّت chDB. تأكد من أنك تستخدم الإصدار 2.0.2 أو أحدث:
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
والآن سنثبّت ipython:
pip install "chdb>=2.0.2"
سنستخدم
pip install ipython
ipython لتنفيذ الأوامر في بقية هذا الدليل، ويمكنك تشغيله بتنفيذ:
ipython
تنزيل clickhouse-local وتثبيته هو نفسه تنزيل ClickHouse وتثبيته. يمكن القيام بذلك بتشغيل الأمر التالي:
تثبيت clickhouse-local
لتشغيل clickhouse-local بحيث تُحفَظ البيانات بشكل دائم في مجلد، نحتاج إلى تمرير
curl https://clickhouse.com/ | sh
--path:
./clickhouse -m --path demo.chdb
تخزّن قاعدة البيانات الافتراضية البيانات في الذاكرة فقط، لذا سنحتاج إلى إنشاء قاعدة بيانات مُسمّاة لضمان حفظ أي بيانات نُدخلها على القرص.
إدخال البيانات إلى clickhouse-local
لننشئ جدولًا وندرج فيه بعض الأرقام العشوائية:
CREATE DATABASE foo;
لنكتب استعلامًا لنرى البيانات التي لدينا:
CREATE TABLE foo.randomNumbers
ORDER BY number AS
SELECT rand() AS number
FROM numbers(10_000_000);
SELECT quantilesExact(0, 0.5, 0.75, 0.99)(number) AS quants
FROM foo.randomNumbers
بمجرد الانتهاء من ذلك، تأكّد من تنفيذ
┌─quants────────────────────────────────┐
│ [69,2147776478,3221525118,4252096960] │
└───────────────────────────────────────┘
exit; من واجهة CLI، إذ لا يمكن سوى لعملية واحدة الاحتفاظ بقفل على هذا المجلد.
إذا لم نفعل ذلك، فسنحصل على الخطأ التالي عند محاولة الاتصال بقاعدة البيانات من خلال chDB:
ChdbError: Code: 76. DB::Exception: Cannot lock file demo.chdb/status. Another server instance in same directory is already running. (CANNOT_OPEN_FILE)
عُد إلى واجهة
الاتصال بقاعدة بيانات clickhouse-local
ipython واستورِد الوحدة
session من chDB:
هيّئ جلسة تشير إلى
from chdb import session as chs
demo.chdb:
يمكننا بعد ذلك تشغيل الاستعلام نفسه الذي يُرجع قيم الكوانتايل للأرقام:
sess = chs.Session("demo.chdb")
يمكننا أيضًا إدخال بيانات إلى قاعدة البيانات هذه باستخدام chDB:
sess.query("""
SELECT quantilesExact(0, 0.5, 0.75, 0.99)(number) AS quants
FROM foo.randomNumbers
""", "Vertical")
Row 1:
──────
quants: [0,9976599,2147776478,4209286886]
يمكننا بعد ذلك إعادة تنفيذ استعلام quantiles من خلال chDB أو clickhouse-local.
sess.query("""
INSERT INTO foo.randomNumbers
SELECT rand() AS number FROM numbers(10_000_000)
""")
Row 1:
──────
quants: [0,9976599,2147776478,4209286886]