تعرّف على كيفية استخدام قاعدة بيانات clickhouse-local مع chDB

clickhouse-local هي واجهة CLI تتضمن إصدارًا مضمّنًا من ClickHouse. وتمنح المستخدمين إمكانات ClickHouse من دون الحاجة إلى تثبيت خادم. في هذا الدليل، سنتعرّف على كيفية استخدام قاعدة بيانات clickhouse-local من خلال chDB.

لننشئ أولًا بيئة افتراضية:

python -m venv .venv source .venv/bin/activate

والآن سنثبّت chDB. تأكد من أنك تستخدم الإصدار 2.0.2 أو أحدث:

pip install "chdb>=2.0.2"

pip install ipython

سنستخدم ipython لتنفيذ الأوامر في بقية هذا الدليل، ويمكنك تشغيله بتنفيذ:

ipython

تنزيل clickhouse-local وتثبيته هو نفسه تنزيل ClickHouse وتثبيته . يمكن القيام بذلك بتشغيل الأمر التالي:

curl https://clickhouse.com/ | sh

لتشغيل clickhouse-local بحيث تُحفَظ البيانات بشكل دائم في مجلد، نحتاج إلى تمرير --path :

./clickhouse -m --path demo.chdb

​ إدخال البيانات إلى clickhouse-local

تخزّن قاعدة البيانات الافتراضية البيانات في الذاكرة فقط، لذا سنحتاج إلى إنشاء قاعدة بيانات مُسمّاة لضمان حفظ أي بيانات نُدخلها على القرص.

CREATE DATABASE foo ;

لننشئ جدولًا وندرج فيه بعض الأرقام العشوائية:

CREATE TABLE foo .randomNumbers ORDER BY number AS SELECT rand () AS number FROM numbers(10_000_000);

لنكتب استعلامًا لنرى البيانات التي لدينا:

SELECT quantilesExact( 0 , 0 . 5 , 0 . 75 , 0 . 99 )( number ) AS quants FROM foo . randomNumbers

┌─quants────────────────────────────────┐ │ [69,2147776478,3221525118,4252096960] │ └───────────────────────────────────────┘

بمجرد الانتهاء من ذلك، تأكّد من تنفيذ exit; من واجهة CLI، إذ لا يمكن سوى لعملية واحدة الاحتفاظ بقفل على هذا المجلد. إذا لم نفعل ذلك، فسنحصل على الخطأ التالي عند محاولة الاتصال بقاعدة البيانات من خلال chDB:

ChdbError: Code: 76. DB::Exception: Cannot lock file demo.chdb/status. Another server instance in same directory is already running. (CANNOT_OPEN_FILE)

​ الاتصال بقاعدة بيانات clickhouse-local

عُد إلى واجهة ipython واستورِد الوحدة session من chDB:

from chdb import session as chs

هيّئ جلسة تشير إلى demo.chdb :

sess = chs.Session( "demo.chdb" )

يمكننا بعد ذلك تشغيل الاستعلام نفسه الذي يُرجع قيم الكوانتايل للأرقام:

sess.query( """ SELECT quantilesExact(0, 0.5, 0.75, 0.99)(number) AS quants FROM foo.randomNumbers """ , "Vertical" ) Row 1 : ────── quants: [ 0 , 9976599 , 2147776478 , 4209286886 ]

يمكننا أيضًا إدخال بيانات إلى قاعدة البيانات هذه باستخدام chDB:

sess.query( """ INSERT INTO foo.randomNumbers SELECT rand() AS number FROM numbers(10_000_000) """ ) Row 1 : ────── quants: [ 0 , 9976599 , 2147776478 , 4209286886 ]

يمكننا بعد ذلك إعادة تنفيذ استعلام quantiles من خلال chDB أو clickhouse-local.