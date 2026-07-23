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clickhouse-local هي واجهة CLI تتضمن إصدارًا مضمّنًا من ClickHouse. وتمنح المستخدمين إمكانات ClickHouse من دون الحاجة إلى تثبيت خادم. في هذا الدليل، سنتعرّف على كيفية استخدام قاعدة بيانات clickhouse-local من خلال chDB.

التهيئة

لننشئ أولًا بيئة افتراضية:
والآن سنثبّت chDB. تأكد من أنك تستخدم الإصدار 2.0.2 أو أحدث:
والآن سنثبّت ipython:
سنستخدم ipython لتنفيذ الأوامر في بقية هذا الدليل، ويمكنك تشغيله بتنفيذ:

تثبيت clickhouse-local

تنزيل clickhouse-local وتثبيته هو نفسه تنزيل ClickHouse وتثبيته. يمكن القيام بذلك بتشغيل الأمر التالي:
لتشغيل clickhouse-local بحيث تُحفَظ البيانات بشكل دائم في مجلد، نحتاج إلى تمرير --path:

إدخال البيانات إلى clickhouse-local

تخزّن قاعدة البيانات الافتراضية البيانات في الذاكرة فقط، لذا سنحتاج إلى إنشاء قاعدة بيانات مُسمّاة لضمان حفظ أي بيانات نُدخلها على القرص.
لننشئ جدولًا وندرج فيه بعض الأرقام العشوائية:
لنكتب استعلامًا لنرى البيانات التي لدينا:
بمجرد الانتهاء من ذلك، تأكّد من تنفيذ exit; من واجهة CLI، إذ لا يمكن سوى لعملية واحدة الاحتفاظ بقفل على هذا المجلد. إذا لم نفعل ذلك، فسنحصل على الخطأ التالي عند محاولة الاتصال بقاعدة البيانات من خلال chDB:

الاتصال بقاعدة بيانات clickhouse-local

عُد إلى واجهة ipython واستورِد الوحدة session من chDB:
هيّئ جلسة تشير إلى demo.chdb:
يمكننا بعد ذلك تشغيل الاستعلام نفسه الذي يُرجع قيم الكوانتايل للأرقام:
يمكننا أيضًا إدخال بيانات إلى قاعدة البيانات هذه باستخدام chDB:
يمكننا بعد ذلك إعادة تنفيذ استعلام quantiles من خلال chDB أو clickhouse-local.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦