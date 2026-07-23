لماذا DataStore أسرع
تُنفَّذ العمليات مباشرةً في مصدر البيانات:
1. SQL Pushdown
# pandas: Loads ALL data, then filters in memory
df = pd.read_csv("huge.csv") # Load 10GB
df = df[df['year'] == 2024] # Filter in Python
# DataStore: Filter at source
ds = pd.read_csv("huge.csv") # Just metadata
ds = ds[ds['year'] == 2024] # Filter in SQL
df = ds.to_df() # Only load filtered data
لا تُقرأ إلا الأعمدة المطلوبة:
2. استبعاد الأعمدة
# DataStore: Only reads name, age columns
ds = pd.read_parquet("wide_table.parquet")
result = ds.select('name', 'age').to_df()
# vs pandas: Reads all 100 columns, then selects
تُحوَّل عمليات متعددة إلى استعلام واحد:
3. التنفيذ الكسول
# DataStore: One optimized SQL query
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 100)
.groupby('region')
.agg({'amount': 'sum'})
.sort('sum', ascending=False)
.head(10)
.to_df()
)
# Becomes:
# SELECT region, SUM(amount) FROM data
# WHERE amount > 100
# GROUP BY region ORDER BY sum DESC LIMIT 10
اختبار الأداء: DataStore مقابل pandas
بيئة الاختبار
- البيانات: 10 ملايين صف
- العتاد: حاسوب محمول عادي
- صيغة الملف: CSV
النتائج
|العملية
|pandas (مللي ثانية)
|DataStore (مللي ثانية)
|الفائز
|عدد GroupBy
|347
|17
|DataStore (19.93x)
|عمليات مجمّعة
|1,535
|234
|DataStore (6.56x)
|pipeline معقّدة
|2,047
|380
|DataStore (5.39x)
|Filter متعدد+Sort+Head
|1,963
|366
|DataStore (5.36x)
|Filter+Sort+Head
|1,537
|350
|DataStore (4.40x)
|Head/Limit
|166
|45
|DataStore (3.69x)
|فائق التعقيد (أكثر من 10 عمليات)
|1,070
|338
|DataStore (3.17x)
|تجميع GroupBy
|406
|141
|DataStore (2.88x)
|Select+Filter+Sort
|1,217
|443
|DataStore (2.75x)
|Filter+GroupBy+Sort
|466
|184
|DataStore (2.53x)
|Filter+Select+Sort
|1,285
|533
|DataStore (2.41x)
|Sort (مفرد)
|1,742
|1,197
|DataStore (1.45x)
|Filter (مفرد)
|276
|526
|متقارب
|Sort (متعدد)
|947
|1,477
|متقارب
أبرز الاستنتاجات
- عمليات GroupBy: DataStore أسرع بما يصل إلى 19.93x
- مسارات المعالجة المعقدة: DataStore أسرع بمقدار 5-6x (ميزة SQL pushdown)
- عمليات التقطيع البسيطة: الأداء متقارب - والفارق ضئيل
- أفضل حالة استخدام: العمليات متعددة الخطوات مع GroupBy/التجميع
- Zero-copy: لا يفرض
to_df()أي عبء إضافي لتحويل البيانات
متى يكون DataStore هو الخيار الأفضل
التجميعات المكثفة
# DataStore excels: 19.93x faster
result = ds.groupby('category')['amount'].sum()
مسارات المعالجة المعقدة
# DataStore excels: 5-6x faster
result = (ds
.filter(ds['date'] >= '2024-01-01')
.filter(ds['amount'] > 100)
.groupby('region')
.agg({'amount': ['sum', 'mean', 'count']})
.sort('sum', ascending=False)
.head(20)
)
معالجة الملفات الكبيرة
# DataStore: Only loads what you need
ds = pd.read_parquet("huge_file.parquet")
result = ds.filter(ds['id'] == 12345).to_df() # Fast!
عمليات على عدة أعمدة
# DataStore: Combines into single SQL
ds['total'] = ds['price'] * ds['quantity']
ds['is_large'] = ds['total'] > 1000
ds = ds.filter(ds['is_large'])
في معظم الحالات، يضاهي DataStore أداء pandas أو يتفوق عليه. ومع ذلك، قد يكون pandas أسرع قليلًا في الحالات التالية:
متى يكون pandas منافسًا
مجموعات بيانات صغيرة (<1,000 صف)
# For very small datasets, overhead is minimal for both
# Performance difference is negligible
small_df = pd.DataFrame({'x': range(100)})
عمليات التقطيع البسيطة
# Single slice operations without aggregation
df = df[df['x'] > 10] # pandas slightly faster
ds = ds[ds['x'] > 10] # DataStore comparable
دوال لامبدا مخصّصة بلغة بايثون
# pandas required for custom Python code
def complex_function(row):
return custom_logic(row)
df['result'] = df.apply(complex_function, axis=1)
مهمحتى في الحالات التي يكون فيها DataStore “أبطأ”، يكون الأداء عادةً مماثلًا لأداء pandas - والفارق لا يكاد يُذكر عمليًا. كما أن مزايا DataStore في العمليات المعقدة تفوق هذه الحالات الطرفية بكثير.للتحكم الدقيق في التنفيذ، راجع إعدادات محرك التنفيذ.
يستخدم DataStore تقنية zero-copy لقراءة pandas DataFrames وكتابتها. وهذا يعني:
تكامل DataFrame بتقنية zero-copy
النتائج الرئيسية:
# to_df() does NOT copy data - it's a zero-copy operation
result = ds.filter(ds['x'] > 10).to_df() # No data conversion overhead
# Same for creating DataStore from DataFrame
ds = DataStore(existing_df) # No data copy
to_df()عمليًا بلا تكلفة - من دون تسلسل أو نسخ للذاكرة
- إنشاء DataStore من pandas DataFrame يتم فورًا
- الذاكرة مشتركة بين DataStore وpandas views
نصائح لتحسين الأداء
بالنسبة إلى أحمال العمل التي تكثر فيها عمليات التجميع ولا تحتاج فيها إلى تنسيق مخرجات pandas الدقيق (ترتيب الصفوف، أعمدة MultiIndex، وتصحيحات نوع البيانات)، فعِّل وضع الأداء لتحقيق أقصى إنتاجية:
1. فعِّل وضع الأداء لأحمال العمل المكثفة
التحسّن المتوقع: سرعة أعلى بما يصل إلى 2-8 مرات في أعباء عمل filter+groupby، مع تقليل استخدام الذاكرة عند التعامل مع ملفات Parquet الكبيرة. راجع وضع الأداء للاطلاع على التفاصيل الكاملة.
from chdb.datastore.config import config
config.use_performance_mode()
# Now all operations use SQL-first execution with no pandas overhead:
# - Parallel Parquet reading (no preserve_order)
# - Single-SQL aggregation (filter+groupby in one query)
# - No row-order preservation overhead
# - No MultiIndex, no dtype corrections
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 100)
.groupby('region')
.agg({'amount': ['sum', 'mean', 'count']})
)
2. استخدم Parquet بدلًا من CSV
التحسّن المتوقع: قراءة أسرع بمقدار 3-10x
# CSV: Slower, reads entire file
ds = pd.read_csv("data.csv")
# Parquet: Faster, columnar, compressed
ds = pd.read_parquet("data.parquet")
# Convert once, benefit forever
df = pd.read_csv("data.csv")
df.to_parquet("data.parquet")
3. نفّذ التصفية مبكرًا
# Good: Filter first, then aggregate
result = (ds
.filter(ds['date'] >= '2024-01-01') # Reduce data early
.groupby('category')['amount'].sum()
)
# Less optimal: Process all data
result = (ds
.groupby('category')['amount'].sum()
.filter(ds['sum'] > 1000) # Filter too late
)
4. حدّد الأعمدة المطلوبة فقط
# Good: Column pruning
result = ds.select('name', 'amount').filter(ds['amount'] > 100)
# Less optimal: All columns loaded
result = ds.filter(ds['amount'] > 100) # Loads all columns
5. استفد من التجميعات في SQL
# GroupBy is where DataStore shines
# Up to 20x speedup!
result = ds.groupby('category').agg({
'amount': ['sum', 'mean', 'count', 'max'],
'quantity': 'sum'
})
6. استخدم الدالة head() بدلًا من الاستعلامات الكاملة
# Don't load entire result if you only need a sample
result = ds.filter(ds['type'] == 'A').head(100) # LIMIT 100
# Avoid this for large results
# result = ds.filter(ds['type'] == 'A').to_df() # Loads everything
7. العمليات المجمّعة
# Good: Single execution
result = ds.filter(ds['x'] > 10).filter(ds['y'] < 100).to_df()
# Bad: Multiple executions
result1 = ds.filter(ds['x'] > 10).to_df() # Execute
result2 = result1[result1['y'] < 100] # Execute again
8. استخدم explain() لتحسين الأداء
# View the query plan before executing
query = ds.filter(...).groupby(...).agg(...)
query.explain() # Check if operations are pushed down
# Then execute
result = query.to_df()
تحليل أداء عبء العمل لديك
فعّل تحليل الأداء
from chdb.datastore.config import config, get_profiler
config.enable_profiling()
# Run your workload
result = your_pipeline()
# View report
profiler = get_profiler()
profiler.report()
تحديد نقاط الاختناق
Performance Report
==================
Step Duration % Total
---- -------- -------
SQL execution 2.5s 62.5% <- Bottleneck!
read_csv 1.2s 30.0%
Other 0.3s 7.5%
مقارنة النُّهج
# Test approach 1
profiler.reset()
result1 = approach1()
time1 = profiler.get_steps()[-1]['duration_ms']
# Test approach 2
profiler.reset()
result2 = approach2()
time2 = profiler.get_steps()[-1]['duration_ms']
print(f"Approach 1: {time1:.0f}ms")
print(f"Approach 2: {time2:.0f}ms")
ملخص أفضل الممارسات
|الممارسة
|الأثر
|فعّل وضع الأداء
|أسرع بمقدار 2-8 مرات لأعباء عمل التجميع
|استخدم ملفات Parquet
|أسرع بمقدار 3-10 مرات في القراءة
|صفِّ البيانات مبكرًا
|تقليل معالجة البيانات
|حدّد الأعمدة المطلوبة
|تقليل عمليات الإدخال/الإخراج واستهلاك الذاكرة
|استخدم GroupBy/التجميعات
|أسرع بما يصل إلى 20 مرة
|استخدم العمليات المجمّعة
|تجنّب التنفيذ المتكرر
|حلّل الأداء قبل التحسين
|اعثر على مواضع الاختناق الفعلية
|استخدم explain()
|تحقّق من تحسين الاستعلام
|استخدم head() للعينات
|تجنّب المسح الكامل للجدول
دليل اتخاذ القرار السريع
|عبء العمل لديك
|التوصية
|GroupBy/التجميع
|استخدم DataStore
|مسار معالجة معقد متعدد الخطوات
|استخدم DataStore
|ملفات كبيرة مع عوامل تصفية
|استخدم DataStore
|عمليات التقطيع البسيطة
|أيٌّ منهما (أداء متقارب)
|دوال لامبدا مخصّصة في بايثون
|استخدم pandas أو أجّل التحويل
|بيانات صغيرة جدًا (<1,000 صف)
|أيٌّ منهما (فرق يكاد لا يُذكر)