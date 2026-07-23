# pandas: Loads ALL data, then filters in memory

df = pd.read_csv( "huge.csv" ) # Load 10GB

df = df[df[ 'year' ] == 2024 ] # Filter in Python

# DataStore: Filter at source

ds = pd.read_csv( "huge.csv" ) # Just metadata

ds = ds[ds[ 'year' ] == 2024 ] # Filter in SQL