ds = DataStore.from_file( "employees.csv" )

# Single condition

result = ds.filter(ds[ 'age' ] > 30 )

result = ds.where(ds[ 'salary' ] >= 50000 )

# Multiple conditions (AND)

result = ds.filter((ds[ 'age' ] > 30 ) & (ds[ 'department' ] == 'Engineering' ))

# Multiple conditions (OR)

result = ds.filter((ds[ 'city' ] == 'NYC' ) | (ds[ 'city' ] == 'LA' ))

# NOT condition

result = ds.filter( ~ (ds[ 'status' ] == 'inactive' ))

# String conditions

result = ds.filter(ds[ 'name' ].str.contains( 'John' ))

result = ds.filter(ds[ 'email' ].str.endswith( '@company.com' ))

# NULL checks

result = ds.filter(ds[ 'manager_id' ].notnull())

result = ds.filter(ds[ 'bonus' ].isnull())

# IN condition

result = ds.filter(ds[ 'department' ].isin([ 'Engineering' , 'Product' , 'Design' ]))

# BETWEEN condition

result = ds.filter(ds[ 'salary' ].between( 50000 , 100000 ))

# Chained filters (AND)

result = (ds

.filter(ds[ 'age' ] > 25 )

.filter(ds[ 'salary' ] > 50000 )

.filter(ds[ 'city' ] == 'NYC' )