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يوفر DataStore أساليب لبناء استعلامات على نمط SQL تُحوَّل إلى استعلامات SQL مُحسّنة. جميع العمليات مؤجَّلة التنفيذ حتى تصبح النتائج مطلوبة.

نظرة عامة على طرق الاستعلام

التحديد

select

حدِّد أعمدة معيّنة من DataStore.
أمثلة:

التصفية

filter / where

صفِّ الصفوف استنادًا إلى الشروط. الطريقتان متكافئتان.
أمثلة:

التصفية بأسلوب Pandas

الترتيب

sort / orderby

افرز الصفوف حسب عمود واحد أو أكثر.
أمثلة:

التحديد والترقيم الصفحي

limit

حدِّد الحد الأقصى لعدد الصفوف المُعادة.

offset

تخطَّ أول n صفوف.
أمثلة:

Distinct

distinct

يزيل الصفوف المكررة.
أمثلة:

التجميع

groupby

تجميع الصفوف حسب عمود واحد أو أكثر. ويُرجع كائن LazyGroupBy.
أمثلة:

having

تصفية المجموعات بعد التجميع.
أمثلة:

الربط

join

ربط DataStoreين.
المعلمات: أمثلة:

union

ادمج نتائج اثنين من DataStore.
أمثلة:

التعبيرات الشرطية

when

أنشئ تعبيرات CASE WHEN.
أمثلة:

SQL الخام

run_sql / sql

نفِّذ استعلامات SQL الخام.
أمثلة:

to_sql

اعرض عبارة SQL المُولَّدة دون تنفيذها.
أمثلة:

ربط استدعاءات الأساليب

تدعم جميع أساليب الاستعلام الربط المتسلسل بسلاسة:

الأسماء البديلة

as_

عيّن اسمًا مستعارًا لعمود أو لاستعلام فرعي.
أمثلة:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦