INSERT y
SELECT para intercambiar datos entre ClickHouse y MySQL.
El motor de base de datos
MySQL traduce las consultas para el servidor MySQL, por lo que puede realizar operaciones como
SHOW TABLES o
SHOW CREATE TABLE.
No se pueden realizar las siguientes consultas:
RENAME
CREATE TABLE
ALTER
Creación de una base de datos
Parámetros del motor
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name [ON CLUSTER cluster]
ENGINE = MySQL('host:port', ['database' | database], 'user', 'password')
[SETTINGS enable_compression=0]
host:port— Dirección del servidor MySQL.
database— Nombre de la base de datos remota.
user— Usuario de MySQL.
password— Contraseña del usuario.
Habilita la compresión zlib para la conexión del protocolo MySQL. Cuando se establece en
enable_compression
1, ClickHouse solicita al servidor MySQL compresión a nivel de protocolo.
Valor predeterminado:
0.
Ejemplo:
CREATE DATABASE mysql_db
ENGINE = MySQL('localhost:3306', 'test', 'my_user', 'user_password')
SETTINGS enable_compression = 1;
Compatibilidad de tipos de datos
Todos los demás tipos de datos de MySQL se convierten a String. Se admite Nullable.
Para mejorar la compatibilidad, puede hacer referencia a las variables globales al estilo de MySQL, como
Compatibilidad con las variables globales
@@identifier.
Se admiten estas variables:
version
max_allowed_packet
Ejemplo:
Por ahora, estas variables son solo marcadores de posición y no corresponden a nada.
SELECT @@version;
Tabla en MySQL:
Ejemplos de uso
Base de datos de ClickHouse que intercambia datos con el servidor MySQL:
mysql> USE test;
Database changed
mysql> CREATE TABLE `mysql_table` (
-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> `float` FLOAT NOT NULL,
-> PRIMARY KEY (`int_id`));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)
mysql> insert into mysql_table (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
mysql> select * from mysql_table;
+------+-----+
| int_id | value |
+------+-----+
| 1 | 2 |
+------+-----+
1 row in set (0,00 sec)
CREATE DATABASE mysql_db ENGINE = MySQL('localhost:3306', 'test', 'my_user', 'user_password') SETTINGS read_write_timeout=10000, connect_timeout=100;
SHOW DATABASES
┌─name─────┐
│ default │
│ mysql_db │
│ system │
└──────────┘
SHOW TABLES FROM mysql_db
┌─name─────────┐
│ mysql_table │
└──────────────┘
SELECT * FROM mysql_db.mysql_table
┌─int_id─┬─value─┐
│ 1 │ 2 │
└────────┴───────┘
INSERT INTO mysql_db.mysql_table VALUES (3,4)
SELECT * FROM mysql_db.mysql_table
┌─int_id─┬─value─┐
│ 1 │ 2 │
│ 3 │ 4 │
└────────┴───────┘