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Permite conectarse a bases de datos en un servidor MySQL remoto y realizar consultas INSERT y SELECT para intercambiar datos entre ClickHouse y MySQL. El motor de base de datos MySQL traduce las consultas para el servidor MySQL, por lo que puede realizar operaciones como SHOW TABLES o SHOW CREATE TABLE. No se pueden realizar las siguientes consultas:
  • RENAME
  • CREATE TABLE
  • ALTER

Creación de una base de datos

Parámetros del motor
  • host:port — Dirección del servidor MySQL.
  • database — Nombre de la base de datos remota.
  • user — Usuario de MySQL.
  • password — Contraseña del usuario.
Configuración

enable_compression

Habilita la compresión zlib para la conexión del protocolo MySQL. Cuando se establece en 1, ClickHouse solicita al servidor MySQL compresión a nivel de protocolo. Valor predeterminado: 0. Ejemplo:

Compatibilidad de tipos de datos

Todos los demás tipos de datos de MySQL se convierten a String. Se admite Nullable.

Compatibilidad con las variables globales

Para mejorar la compatibilidad, puede hacer referencia a las variables globales al estilo de MySQL, como @@identifier. Se admiten estas variables:
  • version
  • max_allowed_packet
Por ahora, estas variables son solo marcadores de posición y no corresponden a nada.
Ejemplo:

Ejemplos de uso

Tabla en MySQL:
Base de datos de ClickHouse que intercambia datos con el servidor MySQL:
Última modificación el 24 de julio de 2026