Permite conectarse a bases de datos en un servidor MySQL remoto y realizar consultas INSERT y SELECT para intercambiar datos entre ClickHouse y MySQL.

Permite conectarse a bases de datos en un servidor MySQL remoto y realizar consultas INSERT y SELECT para intercambiar datos entre ClickHouse y MySQL.

El motor de base de datos MySQL traduce las consultas para el servidor MySQL, por lo que puede realizar operaciones como SHOW TABLES o SHOW CREATE TABLE .

No se pueden realizar las siguientes consultas:

RENAME

CREATE TABLE

ALTER

​ Creación de una base de datos

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name [ON CLUSTER cluster] ENGINE = MySQL( 'host:port' , ['database' | database], 'user' , 'password' ) [SETTINGS enable_compression=0]

Parámetros del motor

host:port — Dirección del servidor MySQL.

— Dirección del servidor MySQL. database — Nombre de la base de datos remota.

— Nombre de la base de datos remota. user — Usuario de MySQL.

— Usuario de MySQL. password — Contraseña del usuario.

Configuración

Habilita la compresión zlib para la conexión del protocolo MySQL. Cuando se establece en 1 , ClickHouse solicita al servidor MySQL compresión a nivel de protocolo.

Valor predeterminado: 0 .

Ejemplo:

CREATE DATABASE mysql_db ENGINE = MySQL( 'localhost:3306' , 'test' , 'my_user' , 'user_password' ) SETTINGS enable_compression = 1 ;

​ Compatibilidad de tipos de datos

MySQL ClickHouse UNSIGNED TINYINT UInt8 TINYINT Int8 UNSIGNED SMALLINT UInt16 SMALLINT Int16 UNSIGNED INT, UNSIGNED MEDIUMINT UInt32 INT, MEDIUMINT Int32 UNSIGNED BIGINT UInt64 BIGINT Int64 FLOAT Float32 DOUBLE Float64 DATE Date DATETIME, TIMESTAMP DateTime BINARY FixedString

Todos los demás tipos de datos de MySQL se convierten a String

Se admite Nullable

​ Compatibilidad con las variables globales

Para mejorar la compatibilidad, puede hacer referencia a las variables globales al estilo de MySQL, como @@identifier .

Se admiten estas variables:

version

max_allowed_packet

Por ahora, estas variables son solo marcadores de posición y no corresponden a nada.

Ejemplo:

SELECT @@ version ;

​ Ejemplos de uso

Tabla en MySQL:

mysql> USE test; Database changed mysql> CREATE TABLE `mysql_table` ( -> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, -> `float` FLOAT NOT NULL, -> PRIMARY KEY (`int_id`)); Query OK, 0 rows affected (0,09 sec) mysql> insert into mysql_table (`int_id`, `float`) VALUES (1,2); Query OK, 1 row affected (0,00 sec) mysql> select * from mysql_table; +------+-----+ | int_id | value | +------+-----+ | 1 | 2 | +------+-----+ 1 row in set (0,00 sec)

Base de datos de ClickHouse que intercambia datos con el servidor MySQL:

CREATE DATABASE mysql_db ENGINE = MySQL( 'localhost:3306' , 'test' , 'my_user' , 'user_password' ) SETTINGS read_write_timeout = 10000 , connect_timeout = 100 ;

SHOW DATABASES

┌─name─────┐ │ default │ │ mysql_db │ │ system │ └──────────┘

SHOW TABLES FROM mysql_db

┌─name─────────┐ │ mysql_table │ └──────────────┘

SELECT * FROM mysql_db . mysql_table

┌─int_id─┬─value─┐ │ 1 │ 2 │ └────────┴───────┘

INSERT INTO mysql_db . mysql_table VALUES ( 3 , 4 )

SELECT * FROM mysql_db . mysql_table