Atomic admite consultas
DROP TABLE y
RENAME TABLE sin bloqueo, y consultas
EXCHANGE TABLES Atomic. El motor de base de datos
Atomic se usa de forma predeterminada en la versión de código abierto de ClickHouse.
En ClickHouse Cloud, el motor de base de datos
Shared se usa de forma predeterminada y también admite
las operaciones mencionadas anteriormente.
Crear una base de datos
CREATE DATABASE test [ENGINE = Atomic] [SETTINGS disk=...];
Aspectos específicos y recomendaciones
Cada tabla de la base de datos
UUID de la tabla
Atomic tiene un UUID persistente y almacena sus datos en el siguiente directorio:
Donde
/clickhouse_path/store/xxx/xxxyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy/
xxxyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy es el UUID de la tabla.
De forma predeterminada, el UUID se genera automáticamente. Sin embargo, los usuarios pueden indicar explícitamente el UUID al crear una tabla, aunque no se recomienda.
Por ejemplo:
CREATE TABLE name UUID '28f1c61c-2970-457a-bffe-454156ddcfef' (n UInt64) ENGINE = ...;
Puedes usar la SETTING show_table_uuid_in_table_create_query_if_not_nil para mostrar el UUID en la consulta
SHOW CREATE.
Las consultas
RENAME TABLE
RENAME no modifican el UUID ni mueven los datos de la tabla. Estas consultas se ejecutan de inmediato y no esperan a que terminen otras consultas que estén usando la tabla.
Al usar
DROP/DETACH TABLE
DROP TABLE, no se elimina ningún dato. El motor
Atomic simplemente marca la tabla como eliminada moviendo sus metadatos a
/clickhouse_path/metadata_dropped/ y notifica al hilo en segundo plano. El retraso antes de la eliminación definitiva de los datos de la tabla se especifica mediante el ajuste
database_atomic_delay_before_drop_table_sec.
Puede especificar el modo síncrono usando el modificador
SYNC. Use el ajuste
database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously para ello. En este caso,
DROP espera a que terminen las consultas
SELECT,
INSERT y otras consultas que estén usando la tabla. La tabla se eliminará cuando deje de estar en uso.
La consulta
EXCHANGE TABLAS/DICCIONARIOS
EXCHANGE intercambia tablas o diccionarios de forma atómica. Por ejemplo, en lugar de esta operación no atómica:
puede usar una base de datos Atomic:
Non-atomic
RENAME TABLE new_table TO tmp, old_table TO new_table, tmp TO old_table;
Atomic
EXCHANGE TABLES new_table AND old_table;
Para las tablas
ReplicatedMergeTree en una base de datos Atomic
ReplicatedMergeTree, se recomienda no especificar en los parámetros del motor ni la ruta en ZooKeeper ni el nombre de la réplica. En este caso, se utilizarán los parámetros de configuración
default_replica_path y
default_replica_name. Si desea especificar explícitamente los parámetros del motor, se recomienda usar las macros
{uuid}. Esto garantiza que se generen automáticamente rutas únicas para cada tabla en ZooKeeper.
Cuando se especifica
Disco de metadatos
disk en
SETTINGS, ese disco se utiliza para almacenar los archivos de metadatos de la tabla.
Por ejemplo:
Si no se especifica, se usa de forma predeterminada el disco definido en
CREATE TABLE db (n UInt64) ENGINE = Atomic SETTINGS disk=disk(type='local', path='/var/lib/clickhouse-disks/db_disk');
database_disk.disk.
Véase también
- system.databases tabla del sistema