Permite conectarse a bases de datos en un servidor PostgreSQL remoto.

SELECT e INSERT ) para intercambiar datos entre ClickHouse y PostgreSQL. Permite conectarse a bases de datos en un servidor PostgreSQL remoto. Admite operaciones de lectura y escritura (consultas) para intercambiar datos entre ClickHouse y PostgreSQL.

Proporciona acceso en tiempo real a la lista y a la estructura de las tablas del PostgreSQL remoto mediante las consultas SHOW TABLES y DESCRIBE TABLE .

Admite modificaciones en la estructura de la tabla ( ALTER TABLE ... ADD|DROP COLUMN ). Si el parámetro use_table_cache (consulte Parámetros del motor más abajo) está configurado en 1 , la estructura de la tabla se almacena en caché y no se comprueba si se ha modificado, pero puede actualizarse con las consultas DETACH y ATTACH .

​ Crear una base de datos

CREATE DATABASE test_database ENGINE = PostgreSQL( 'host:port' , 'database' , 'user' , 'password' [, `schema`, `use_table_cache`]);

Parámetros del motor

host:port — Dirección del servidor PostgreSQL.

— Dirección del servidor PostgreSQL. database — Nombre de la base de datos remota.

— Nombre de la base de datos remota. user — Usuario de PostgreSQL.

— Usuario de PostgreSQL. password — Contraseña del usuario.

— Contraseña del usuario. schema — Esquema de PostgreSQL.

— Esquema de PostgreSQL. use_table_cache — Indica si la estructura de la tabla de la base de datos se almacena en caché. Opcional. Valor predeterminado: 0 .

​ Compatibilidad con tipos de datos

PostgreSQL ClickHouse DATE Date TIMESTAMP DateTime REAL Float32 DOUBLE Float64 DECIMAL, NUMERIC Decimal (ver la nota a continuación) SMALLINT Int16 INTEGER Int32 BIGINT Int64 SERIAL UInt32 BIGSERIAL UInt64 TEXT, CHAR String INTEGER Nullable(Int32) ARRAY Array

numeric(p, 0) con una precisión p superior a 76 (el máximo admitido por Decimal256 ) —por ejemplo, numeric(78, 0) , usado habitualmente para almacenar enteros de 256 bits— se asigna a Decimal . Los valores que no caben en el rango de Int256 se rechazan con un error. PostgreSQLcon una precisiónsuperior a 76 (el máximo admitido por) —por ejemplo,, usado habitualmente para almacenar enteros de 256 bits— se asigna a Int256 en lugar de. Los valores que no caben en el rango dese rechazan con un error.

​ Ejemplos de uso

Base de datos en ClickHouse que intercambia datos con el servidor PostgreSQL:

CREATE DATABASE test_database ENGINE = PostgreSQL( 'postgres1:5432' , 'test_database' , 'postgres' , 'mysecretpassword' , 'schema_name' , 1 );

SHOW DATABASES;

┌─name──────────┐ │ default │ │ test_database │ │ system │ └───────────────┘

SHOW TABLES FROM test_database;

┌─name───────┐ │ test_table │ └────────────┘

Lectura de datos de la tabla de PostgreSQL:

SELECT * FROM test_database . test_table ;

┌─id─┬─value─┐ │ 1 │ 2 │ └────┴───────┘

Escritura de datos en la tabla de PostgreSQL:

INSERT INTO test_database . test_table VALUES ( 3 , 4 ); SELECT * FROM test_database . test_table ;

┌─int_id─┬─value─┐ │ 1 │ 2 │ │ 3 │ 4 │ └────────┴───────┘

Supongamos que se modificó la estructura de la tabla en PostgreSQL:

postgre > ALTER TABLE test_table ADD COLUMN data Text

Como el parámetro use_table_cache se estableció en 1 cuando se creó la base de datos, la estructura de la tabla en ClickHouse se almacenó en caché y, por lo tanto, no se modificó:

DESCRIBE TABLE test_database . test_table ;

┌─name───┬─type──────────────┐ │ id │ Nullable(Integer) │ │ value │ Nullable(Integer) │ └────────┴───────────────────┘

Después de desvincular la tabla y volver a adjuntarla, la estructura se actualizó:

DETACH TABLE test_database . test_table ; ATTACH TABLE test_database . test_table ; DESCRIBE TABLE test_database . test_table ;

┌─name───┬─type──────────────┐ │ id │ Nullable(Integer) │ │ value │ Nullable(Integer) │ │ data │ Nullable(String) │ └────────┴───────────────────┘