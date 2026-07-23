SELECT e
INSERT) para intercambiar datos entre ClickHouse y PostgreSQL.
Proporciona acceso en tiempo real a la lista y a la estructura de las tablas del PostgreSQL remoto mediante las consultas
SHOW TABLES y
DESCRIBE TABLE.
Admite modificaciones en la estructura de la tabla (
ALTER TABLE ... ADD|DROP COLUMN). Si el parámetro
use_table_cache (consulte Parámetros del motor más abajo) está configurado en
1, la estructura de la tabla se almacena en caché y no se comprueba si se ha modificado, pero puede actualizarse con las consultas
DETACH y
ATTACH.
Crear una base de datos
Parámetros del motor
CREATE DATABASE test_database
ENGINE = PostgreSQL('host:port', 'database', 'user', 'password'[, `schema`, `use_table_cache`]);
host:port— Dirección del servidor PostgreSQL.
database— Nombre de la base de datos remota.
user— Usuario de PostgreSQL.
password— Contraseña del usuario.
schema— Esquema de PostgreSQL.
use_table_cache— Indica si la estructura de la tabla de la base de datos se almacena en caché. Opcional. Valor predeterminado:
0.
Compatibilidad con tipos de datos
PostgreSQL
numeric(p, 0) con una precisión
p superior a 76 (el máximo admitido por
Decimal256) —por ejemplo,
numeric(78, 0), usado habitualmente para almacenar enteros de 256 bits— se asigna a
Int256 en lugar de
Decimal. Los valores que no caben en el rango de
Int256 se rechazan con un error.
Base de datos en ClickHouse que intercambia datos con el servidor PostgreSQL:
Ejemplos de uso
CREATE DATABASE test_database
ENGINE = PostgreSQL('postgres1:5432', 'test_database', 'postgres', 'mysecretpassword', 'schema_name',1);
SHOW DATABASES;
┌─name──────────┐
│ default │
│ test_database │
│ system │
└───────────────┘
SHOW TABLES FROM test_database;
Lectura de datos de la tabla de PostgreSQL:
┌─name───────┐
│ test_table │
└────────────┘
SELECT * FROM test_database.test_table;
Escritura de datos en la tabla de PostgreSQL:
┌─id─┬─value─┐
│ 1 │ 2 │
└────┴───────┘
INSERT INTO test_database.test_table VALUES (3,4);
SELECT * FROM test_database.test_table;
Supongamos que se modificó la estructura de la tabla en PostgreSQL:
┌─int_id─┬─value─┐
│ 1 │ 2 │
│ 3 │ 4 │
└────────┴───────┘
Como el parámetro
postgre> ALTER TABLE test_table ADD COLUMN data Text
use_table_cache se estableció en
1 cuando se creó la base de datos, la estructura de la tabla en ClickHouse se almacenó en caché y, por lo tanto, no se modificó:
DESCRIBE TABLE test_database.test_table;
Después de desvincular la tabla y volver a adjuntarla, la estructura se actualizó:
┌─name───┬─type──────────────┐
│ id │ Nullable(Integer) │
│ value │ Nullable(Integer) │
└────────┴───────────────────┘
DETACH TABLE test_database.test_table;
ATTACH TABLE test_database.test_table;
DESCRIBE TABLE test_database.test_table;
┌─name───┬─type──────────────┐
│ id │ Nullable(Integer) │
│ value │ Nullable(Integer) │
│ data │ Nullable(String) │
└────────┴───────────────────┘