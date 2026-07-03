Several of these integration guides use ClickStack Open Source’s built-in OpenTelemetry Collector for quick testing and evaluation.For production deployments, we recommend running integrations as OpenTelemetry Collector agents close to your workloads. These agents should forward telemetry data via OTLP to a ClickStack OpenTelemetry Collector, which then delivers the data either to a self-managed ClickHouse instance for the ClickStack Open Source distribution or to Managed ClickStack. See “Sending OpenTelemetry data” for production configuration.
|Section
|Description
|Host logs
|Collect host system logs
|AWS Lambda Logs using Rotel
|Forward Lambda logs with Rotel
|AWS CloudWatch
|Forward CloudWatch log groups
|Cloudflare Logs
|Collect Cloudflare logs
|JVM Metrics
|Monitor JVM performance
|Kafka Logs
|Collect Kafka broker logs
|Kafka Metrics
|Monitor Kafka performance
|Kubernetes
|Monitor K8s clusters
|MongoDB Logs
|Collect MongoDB server logs
|MySQL Logs
|Collect MySQL slow query/error logs
|Nginx Logs
|Collect Nginx access/error logs
|Nginx Traces
|Trace Nginx HTTP requests
|Node.js Traces
|Trace Node.js HTTP requests
|PostgreSQL Logs
|Collect Postgres logs
|PostgreSQL Metrics
|Monitor Postgres performance
|Redis Logs
|Collect Redis server logs
|Redis Metrics
|Monitor Redis performance
|Systemd Logs
|Collect Systemd/Journald logs
|Temporal Metrics
|Monitor Temporal Cloud Metrics