تتضمن تحديثات هذا الأسبوع توجيهًا مثبتًا للنسخ المتماثلة عبر HTTPS العادي، وتواريخ بدء مخصّصة لفترة الفوترة، وعناصر تحكم جديدة في initial load لـ Object Storage ClickPipes.
توجيه مثبت للنسخ المتماثلة عبر HTTPS (معاينة خاصة)يمكنك الآن تثبيت queries على replica محددة عبر HTTPS القياسي من خلال إضافة المعامل
?session_id= إلى عنوان URL العادي الخاص بالخدمة، من دون الحاجة إلى أسماء مضيفين خاصة أو أي تغييرات في DNS. يضمن ذلك بقاء الكائنات المحصورة ضمن session، مثل الجداول المؤقتة، متاحة عبر queries، كما يساعد queries المتكررة على الاستفادة من ذاكرات التخزين المؤقت المحلية الدافئة على مستوى replica. ويجري طرح هذه الميزة في private preview لجميع عملاء Enterprise، ولعملاء Scale عند الطلب. وسيستمر التوجيه الحالي المستند إلى النطاقات الفرعية في العمل، لكنه سينتقل في نهاية المطاف إلى هذا النهج. راجع وثائق replica-aware routing.
تواريخ بدء مخصّصة لفترة الفوترةيمكنك الآن طلب تغيير تاريخ الفوترة الخاص بمؤسستك، أي اليوم من الشهر الذي تبدأ فيه كل billing period، على سبيل المثال لمواءمة invoices مع الشهر التقويمي. افتح تذكرة دعم تتضمن التاريخ المطلوب. تُطبَّق تواريخ الفوترة وفق UTC، وتغطي كل invoice الاستخدام من تاريخ الفوترة حتى التاريخ نفسه من الشهر التالي (من دون تضمينه).
تخطي initial load لـ Object Storage ClickPipesيوفّر Object storage ClickPipes (S3 وGCS وAzure Blob Storage) الآن طريقتين للتحكم في initial load عند إنشاء pipe: Start after، التي تتخطى الملفات حتى مفتاح object معيّن وبما يشمله، وSkip initial load، التي تتخطى الملفات الموجودة مسبقًا بالكامل وتعالج فقط إشعارات object الجديدة. في السابق، كان pipe جديد يُجري دائمًا backfill لكل ملف في المسار. والخياران متنافيان ودائمان بالنسبة إلى pipe معيّن: لا يمكن تشغيل backfill الذي تم تخطيه لاحقًا. الميزة متاحة في UI وCloud API وTerraform v3.18.0 والإصدارات الأحدث.
تتضمن تحديثات هذا الأسبوع ميزات observability جديدة لـ Postgres ولبنية ClickHouse الداخلية، وعناصر تحكم موسّعة في ClickPipes، بما في ذلك تسليم exactly-once لـ Kafka، إلى جانب عدة إضافات على مستوى المنصة: Azure Marketplace BYOC، وموفّر Airflow الرسمي، وتحديثات ClickHouse Agents.
تسليم exactly-once لـ Kafka في ClickPipesيمكنك الآن تمكين تسليم exactly-once لواردات Kafka مباشرةً من خلال مسار الاستيراد ClickPipes، مع إتاحة الخيار نفسه أيضًا عبر واجهة برمجة تطبيقات عامة للإعداد البرمجي.
عناصر تحكم TLS موحّدة لمصادر CDCأصبحت مستويات تفعيل TLS والتحقق منه متسقة الآن عبر جميع مصادر CDC. كما تنقل نقاط نهاية الإنشاء والتحديث في OpenAPI الحقول
postgres_skip_cert_verification و
postgres_disable_tls و
mongo_skip_cert_verification، بحيث يمكنك إدارة التعامل مع الشهادات عبر واجهة برمجة تطبيقات.
عودة قواعد بيانات Replicated إلى منتقي ClickPipesأصبحت قواعد بيانات Replicated قابلة للاختيار مرةً أخرى في منتقي الوجهة ضمن ClickPipes.
تحديثات ClickHouse Agents (بيتا عامة)تدعم ClickHouse Agents الآن Chat Projects لتنظيم المحادثات، ومؤشرًا لاستخدام السياق يعرض استخدام الرموز ونافذة السياق، وSkills ينشئها الوكيل، وSkills مضمّنة لأفضل ممارسات ClickHouse. ويتضمن هذا الإصدار أيضًا تحسينات في الإعدادات والتنقل والاختصارات والتثبيت.
ClickHouse BYOC على Azure Marketplaceأصبحت خدمة ClickHouse Bring Your Own Cloud مُدرجة الآن على Azure Marketplace، ما يتيح للعملاء الشراء عبر Private Offer ونشر BYOC مع احتساب الرسوم من خلال حساب Azure الخاص بهم. كما أُضيف دعم الفوترة لإدراجات Azure BYOC في Marketplace ولمعرّفات المنتجات على مستوى المنصة.
موفّر ClickHouse Airflow الرسميأصبح موفّر Apache Airflow الرسمي لـ ClickHouse متاحًا الآن على PyPI ومدرجًا في سجل Airflow، ليحل محل الاعتماد على المكوّن الإضافي المجتمعي القديم لنقل البيانات إلى ClickHouse ومنه.
تحسينات على وضوح الفوترة وMarketplaceتتضمن الفوترة الآن جدول سجل أرصدة ذاتي الخدمة، وملخصًا للدفع المسبق يوضح المبالغ المستخدمة والمنتهية الصلاحية، ودعم البريد الإلكتروني لـ GCP MPPO.
جاء أسبوع Open House 2026 بموجة من الإطلاقات تمحورت حول تشغيل ClickHouse في البيئة التي تعيش فيها بياناتك، وإدراج سير العمل الوكيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنصة.
يعمل ClickPipes الآن بصورة أصلية على GCP مع Private Service Connectتعمل البنية التحتية لـ ClickPipes الآن في منطقة GCP ذاتها التي تعمل فيها خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك، لجميع خدمات GCP الجديدة المُنشأة بعد 26 مايو، بما في ذلك دعم Private Service Connect (PSC). يُزيل هذا التحديث تكاليف الـ egress عبر السحابات، ويُقلل زمن الاستجابة، ويُبقي البيانات محلية، ويُتيح لك الاتصال بمصادر GCP عبر الشبكات الخاصة الأصيلة في GCP عوضاً عن الحلول الالتفافية كنفق SSH. أما الخدمات الحالية فيمكن ترحيلها بمساعدة فريقنا.لمزيد من التفاصيل، راجع قائمة عناوين IP الثابتة لـ ClickPipes.
ClickPipes for GCP Pub/Sub (معاينة خاصة)بات بإمكان ClickPipes الآن بث البيانات من موضوعات GCP Pub/Sub مباشرةً إلى ClickHouse Cloud، مما يمنح الفرق التي تعتمد على GCP مساراً مباشراً لتحليل البيانات الواردة من Cloud Logging وCloud Monitoring وGKE وغيرها. متاح عبر واجهة ClickPipes UI وOpenAPI وTerraform؛ ويُشترط التسجيل خلال مرحلة المعاينة الخاصة.راجع وثائق ClickPipes for GCP Pub/Sub للاطلاع على تفاصيل الإعداد والضبط.
ClickHouse Agents: تحليلات وكلاء الذكاء الاصطناعي مدعومة بـ Claude (إصدار تجريبي عام)ClickHouse Agents متاح الآن في Public Beta على ai.clickhouse.cloud — منصة وكلاء أصيلة مدعومة بـ Claude لإجراء تحليلات تحادثية واعية بمخطط البيانات على بيانات ClickHouse Cloud الخاصة بك. أنشئ وكلاء مخصصين باستخدام AgentBuilder بدون كتابة أي كود، وصِّل MCP servers (Slack وLinear وNotion وغيرها)، وأنشئ سير عمل الوكلاء الفرعيين، وولّد الاستعلامات والمسارات والتطبيقات دون مغادرة المحادثة. يتضمن ذلك تكاملاً مع AWS Bedrock AgentCore وأسساً مُدارة من LibreChat.تعرّف على المزيد في وثائق ClickHouse Agents.
ClickHouse Postgres (النسخة التجريبية العامة)Postgres المُدار بالكامل على تخزين NVMe المحلي متاح الآن في نسخة Public Beta، إذ يوفر أداءً يفوق AWS RDS بأكثر من 5 أضعاف من حيث عدد المعاملات في الثانية، ويجمع بين OLTP وOLAP في منظومة واحدة مُدارة. تُتيح قناة CDC الأصيلة بث البيانات مباشرةً إلى ClickHouse دون الحاجة إلى أي بنية تحتية وسيطة، كما يُمكّنك امتداد
pg_clickhouse مفتوح المصدر من الاستعلام عن جداول ClickHouse من جلسات Postgres القياسية.اقرأ المزيد في Open House 2026 Day 1: Real-time data without lock-in and what teams can build next.
ClickStack Cloud: أوبزيرفابيليتي بلا خوادم (معاينة خاصة)ClickStack Cloud هي منصة observability مُدارة بالكامل وبلا خوادم، مدعومة بـ ClickHouse Cloud. وجِّه OpenTelemetry Collector الخاص بك إلى نقطة نهاية OTLP مُدارة واستكشف السجلات والمقاييس والتتبعات فوراً في ClickStack UI — إذ تتولى المنصة عنك عمليات الاستيعاب والتخزين المؤقت والتوسع والتخزين وخدمة الاستعلامات والمصادقة وRBAC بالكامل. متاحة في معاينة خاصة محدودة على AWS us-east-1.لمزيد من التفاصيل، راجع ClickStack Cloud private preview وقائمة انتظار ClickStack Cloud.
AI Notebooks لـ Managed ClickStack (beta)تُتيح AI Notebooks مساحة عمل دائمة وشفافة للتحقيق في الحوادث بمساعدة الذكاء الاصطناعي ضمن Managed ClickStack. سجِّل تسلسلات منظَّمة من الطلبات والاستعلامات والمخططات البيانية وخطوات التفكير، وتشعَّب لاستكشاف فرضيات متعددة، وشارك التحقيقات بوصفها مخرجات تعاونية للفريق — مع إمكانية عرض جميع الاستعلامات والنتائج المُولَّدة وتعديلها. يمكن الوصول إليها من شريط التنقل الأيسر في واجهة ClickStack UI.لمزيد من التفاصيل، راجع:
التوسع التلقائي الأفقي (معاينة خاصة)يعمل التوسع التلقائي الأفقي على ضبط عدد النسخ المتماثلة في مجموعة ClickHouse Cloud تلقائيًا، إذ يتوسع بشكل مكثف عند ارتفاع الطلب ويتقلص تدريجيًا مع انخفاض الحمل — مما يُغني الفرق ذات أعباء العمل المتغيرة وعالية التزامن عن ضبط حجم المجموعات يدويًا. تعتمد مرحلة private preview على عدد الاستعلامات المتزامنة، فيما يُخطط لإضافة إشارات CPU والذاكرة في مرحلة public beta. متاح لعملاء مستويَي Enterprise وScale على ClickHouse 26.2 وما فوق.ملاحظة: عند الإطلاق الأولي للإتاحة العامة (GA)، يتعارض التوسع الأفقي التلقائي مع التوسع الرأسي التلقائي ولا يمكن تفعيلهما في آنٍ واحد. لن يُفعَّل التوسع الأفقي التلقائي إلا عند تعطيل التوسع الرأسي التلقائي (أي عندما تكون الخدمة مضبوطة على حجم ثابت). وينطبق الأمر ذاته على تفعيل التوسع الرأسي التلقائي حين يكون عدد النسخ المتماثلة ثابتاً. سيصبح هذا السلوك أكثر مرونة في الإصدارات القادمة.
ClickStack MCP Server (مفتوح المصدر)يمنح MCP Server الجديد مفتوح المصدر لـ ClickStack وكلاءَ الذكاء الاصطناعي الخارجيين أدواتٍ منظَّمة للتحقيق في المراقبة، مبنيةً على ClickStack وClickHouse. يكشف هذا الخادم عن primitives دلالية للسجلات والمقاييس والتتبعات — تشمل تحليل أنماط السجلات، والتحقيق في الشذوذات ضمن التتبعات، وتحليل الارتباطات، وتصحيح الأخطاء عبر الإشارات المختلفة — كما يمكنه حفظ لوحات المعلومات وعمليات البحث والتنبيهات، مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول الأصيل إلى SQL لاستكشاف أعمق. يمكنك توصيل وكلاء مثل Claude Code وCursor وCodex أو أطر عمل مخصصة.لمزيد من التفاصيل، راجع توثيق ClickStack MCP Server ومنشور المدونة حول Observability MCP Server + AI Notebooks.
دوال معرَّفة من قِبَل المستخدم قابلة للتنفيذيمكنك الآن كتابة دالة بلغة بايثون، وضغطها في ملف مضغوط، ورفعها إلى الـ cluster الخاص بك، ثم استدعاؤها من SQL تمامًا كأي دالة مدمجة. يُشغّل ClickHouse مجموعة من العمليات المعزولة طويلة الأمد ويمرر الصفوف عبرها بسرعة الاستعلام، مما يتيح لك استدعاء دالتك في أي سياق يدعم SQL: الاستعلامات المباشرة، وعمليات الـ join، بل وحتى الـ materialized views التي تُطلَق عند كل عملية إدراج. يبقى كود النموذج الخاص بك مجاورًا للبيانات مباشرةً، ونشره لا يتطلب سوى شاشة رفع واحدة في Cloud Console.لإظهار ما يمكنه فعله، أنشأنا عرضاً توضيحياً. انطلاقاً من بيانات تداول الأسهم لدينا في الوقت الفعلي في StockHouse، درّبنا مشفِّراً تلقائياً صغيراً مبنياً على PyTorch لتقييم وحدات تداول الأسهم بحثاً عن الشذوذات أثناء استيعابها. يتطلب الأمر UDF واحداً وعبارة DDL واحدة، وما تبقى مجرد SQL عادي. كما أدرجنا معاينةً لـ UDFs الخاصة بالوصول إلى الشبكة (نسخة تجريبية خاصة)، التي تُمكِّن UDFs من إجراء استدعاءات HTTPS خارجية. نستخدم ذلك لجلب الأخبار وملفات SEC، ونطلب من Claude تصنيف سبب ظهور صفقة معينة بوصفها شاذة.لمزيد من التفاصيل، راجع مدونة الإعلان أو التوثيق
إصدار متاح عمومًا لتنبيهات إنفاق المؤسسةأصبحت تنبيهات إنفاق المؤسسة متاحة عمومًا الآن. احصل على إشعارات عند بلوغ 50% و75% و100% من إنفاق مؤسستك المُعد لكل فترة فوترة. يمكنك الاختيار بين البريد الإلكتروني أو Cloud Console (UI) و/أو Slack كـ قنوات الإشعارات. تستند التنبيهات إلى إجمالي استخدام المؤسسة، وتُفعَّل كل ساعة، وتُعاد تهيئتها تلقائيًا مع كل فترة فوترة. يتطلب ذلك دور Org Admin أو Billing Admin.
مناطق AWS جديدة لـ ClickPipesأصبحت منطقة AWS
mx-central-1 (Mexico Central) متاحة الآن لـ ClickPipes، وذلك بعد إطلاق المنطقة في Cloud. بالنسبة إلى خدمات ClickHouse Cloud التي أُنشئت في هذه المنطقة اعتبارًا من 19 مايو 2026، ستكون ClickPipes في المنطقة نفسها. أما الخدمات التي أُنشئت قبل ذلك التاريخ، فستستخدم ClickPipes افتراضيًا المنطقة
us-east-2؛ وإذا كان هذا ينطبق عليك، فيُرجى التواصل مع فريقنا لتحديث خدمتك لاستخدام المنطقة الجديدة.
أصبح خمول الخدمة الأساسية في الفصل بين الحوسبة والحوسبة متاحًا عمومًاأصبح خمول الخدمة الأساسية في الفصل بين الحوسبة والحوسبة متاحًا عمومًا الآن. أصبح بإمكان جميع الخدمات الأساسية الآن الدخول في وضع الخمول.
عميل بايثون v1.0.0إصدار رئيسي من clickhouse-connect، وهو عميل بايثون لـ ClickHouse. تشمل أبرز النقاط ما يلي:
- لهجة SQLAlchemy متكاملة مع دعم أعمق لـ ClickHouse SQL
- عميل async أصيل مبني على aiohttp مع تكافؤ كامل في الميزات، بما في ذلك البث
- تحسينات كبيرة في الأداء لـ DateTime وDateTime64 وإدراجات الأنواع الرقمية ذات العرض الثابت وMaps وDecimals وBigDecimals
- إعادة تصميم التعامل مع المنطقة الزمنية مع المعلَمتين الجديدتين
tz_modeو
tz_source
- دعم الكتابة الأصلية إلى عمود Variant
- استيرادات كسولة للتبعيات الاختيارية (numpy وpandas وpyarrow وpolars)، ما يسرّع الاستيراد الأساسي بمقدار 4 مرات
- دعم تجريبي لنمط free-threading في Python 3.14
إنشاء المخططات والتنبيهات المستندة إلى SQL في ClickStackيدعم ClickStack الآن إنشاء المخططات والتنبيهات باستخدام استعلامات ClickHouse SQL كيفما كانت. يمكن للمستخدمين كتابة SQL خام مباشرةً في لوحة المعلومات ومنشئ التنبيهات، مع دعم كامل للدوال النافذة وCTEs والاستعلامات متعددة المراحل والدوال التحليلية الأصلية في ClickHouse. يتيح التنبيه المستند إلى SQL تضمين منطق التنبيه بالكامل داخل الاستعلام نفسه، مما يفتح المجال لاكتشاف الشذوذ، والمتوسطات المتأخرة، واكتشاف الارتفاعات الإحصائية. هذه الميزة متاحة في جميع عمليات نشر ClickStack (Cloud وPrivate وBYOC وOSS). راجع التصورات المستندة إلى SQL وتفسير نتائج تنبيهات SQL لمزيد من التفاصيل.
دعم مناطق جديدةإضافة دعم لمناطق ClickHouse Cloud الجديدة:
- AWS Mexico (mx-central-1) — منطقة خاصة، PCI
- Azure Australia East — منطقة خاصة
دعم Protobuf في Kafka ClickPipesيدعم Kafka ClickPipes الآن Protobuf كصيغة، بالإضافة إلى Avro وJSON. تشمل الميزات اكتشاف المخطط تلقائيًا عبر التكامل مع schema registry، ودعم المراجع العودية، والأنواع المعروفة جيدًا، والنوع الأصلي
oneof. يتوفر دعم Protobuf عبر جميع واجهات Kafka ClickPipes (UI وOpenAPI وTerraform).
رؤى استعلامات Postgres (معاينة خاصة)أصبح تبويب Query insights متاحًا الآن في ClickHouse Cloud Managed Postgres (معاينة خاصة). ويصنّف كل نمط استعلام حسب التأثير، ويعرض سبب بطء كل منها عبر ثلاثة مواضع عرض:
- Overview — صحة قاعدة البيانات في شاشة واحدة
- Patterns — جدول قابل للفرز حسب زمن التشغيل وCPU والأخطاء وP95
- لوحة جانبية لكل نمط — النسب المئوية لزمن الاستجابة، وCPU مقابل I/O، والذاكرة المخبئية مقابل القرص، وعمليات التفريغ المؤقتة، ونقص العاملين المتوازيين، وحجم WAL
توسيع تكامل كتالوج البياناتوسّعنا دعم تكاملات كتالوج البيانات عبر واجهة Data Sources UI بإضافة المزيد من أساليب المصادقة، وتنسيقات الجداول، وأنواع كتالوجات البيانات:
- دعم IAM لـ AWS Glue Catalog
- دعم BigLake Metastore لتكامل كتالوج البيانات
- دعم Delta Tables على Unity Catalog
منطقة GCP London جديدة (europe-west2)يدعم ClickHouse Cloud الآن منطقة عامة جديدة: GCP London (europe-west2). اطّلع على القائمة الكاملة لـ المناطق المدعومة لمزيد من التفاصيل.
تجزئة الفهارس (معاينة خاصة)أصبحت تجزئة الفهارس متاحة الآن في المعاينة الخاصة. توزّع هذه الميزة مرحلة تحليل الفهارس عبر عدة نسخ متماثلة، ما يقلّل استخدام الذاكرة لكل نسخة متماثلة ويحسّن أداء الاستعلام عبر التوازي الموزّع. ويكون ذلك مفيدًا بشكل خاص للجداول ذات الفهارس الثانوية الثقيلة مثل البحث المتجهي والبحث النصي الكامل. اقرأ مقالة المدونة لمزيد من التفاصيل.
Terraform وOpenAPI لـ ClickPipes (إتاحة عامة)أصبحت موارد ClickPipes في Terraform provider الخاص بـ ClickHouse متاحةً للاستخدام العام الآن كجزء من الإصدارات المستقرة، ولم تعد نقاط نهاية OpenAPI مصنّفة على أنها تجريبية. ويشمل ذلك تغطية كاملة لموصلات CDC (Postgres وMySQL وMongoDB). اطّلع على توثيق Terraform وتوثيق OpenAPI ومقالة المدونة لمزيد من التفاصيل.
ظهور المبالغ المستردة في واجهة الفوترةيمكن للعملاء الآن رؤية جميع المبالغ المستردة مباشرةً في واجهة الفوترة ضمن Cloud console. تظهر المبالغ المستردة بمجرد معالجتها؛ وقد تستغرق المبالغ المستردة على بطاقات الائتمان وقتًا إضافيًا للظهور في كشوف الحسابات بحسب البنك.
تنبيهات إنفاق المؤسسة (معاينة خاصة)أصبحت تنبيهات إنفاق المؤسسة متاحة الآن في المعاينة الخاصة. احصل على إشعار عند بلوغ 50% و75% و100% من إنفاق المؤسسة الذي ضبطته لكل فترة فوترة. اختر من البريد الإلكتروني وCloud console و/أو قنوات الإشعارات في Slack. تستند التنبيهات إلى إجمالي استخدام المؤسسة، وتُطلق كل ساعة، وتُعاد تهيئتها تلقائيًا في كل فترة فوترة. يتطلب ذلك دور Org Admin أو Billing Admin.
تكافؤ المناطق لـ ClickPipes على AWSأصبحت ClickPipes متاحة الآن في جميع مناطق AWS (العامة والخاصة) التي يدعمها ClickHouse Cloud، بعد أن توسّعت من 6 مناطق إلى 18. ويشمل ذلك مناطق استراتيجية مثل Singapore (ap-southeast-1) وSeoul (ap-northeast-2) وTokyo (ap-northeast-1). وتتوفر المناطق الجديدة للخدمات التي أُنشئت بعد 14 أبريل 2026. راجع التوثيق لمزيد من التفاصيل.
فوترة marketplace الموحّدة مركزيًايمكن للعملاء الآن توحيد الفوترة عبر organizations من خلال marketplace subscription سحابي واحد (AWS وAzure وGCP). تشمل التحديثات الرئيسية ما يلي:
- مشاركة Marketplace Subscription: يمكنك تحويل organization من الفوترة عبر credit card إلى marketplace subscription موجود تابع لـ organization أخرى، مما يلغي الحاجة إلى إعداد marketplace subscription إضافي. يتم توحيد استخدام PAYG فقط (وليس الأرصدة المدفوعة مسبقًا).
- تحديث Marketplace Subscriptions: يمكنك استبدال marketplace subscription الخاص بـ organization بآخر تستخدمه organization مختلفة.
- طريقة دفع احتياطية: يمكن لـ organizations التي تستخدم marketplace billing الآن إضافة credit card كخيار احتياطي إذا أُلغي marketplace subscription الأساسي أو انتهت صلاحيته.
واجهة ClickHouse CLI clickhousectl (بيتا عامة)يُعد clickhousectl أداة ClickHouse CLI الرسمية لإدارة التثبيتات المحلية، وتشغيل الخوادم المحلية، وإدارة ClickHouse Cloud. ثبّته الآن:
curl https://clickhouse.com/cli | sh
- التحجيم التلقائي الأذكى باستخدام مُوصٍ بنافذتين: يستخدم ClickHouse Cloud الآن نهجًا يعتمد على نافذتي مراجعة سابقتين للتحجيم التلقائي الرأسي، بدلًا من النافذة السابقة الوحيدة البالغة 30 ساعة، وذلك عبر الجمع بين “نافذة صغيرة” مدتها 3 ساعات و”نافذة كبيرة” مدتها 30 ساعة. ويؤدي ذلك إلى تقليل زمن التأخر في خفض التحجيم من مدة قد تصل إلى 30 ساعة إلى 3 ساعات فقط، مما يخفض تكاليف infrastructure لأعباء العمل المتغيرة من دون التضحية بسرعة الاستجابة عند زيادة التحجيم. اقرأ منشور المدونة لمزيد من التفاصيل.
- Monitoring في Cloud Console: توفّر الآن لوحات معلومات جديدة لكل من Overview وinfrastructure رؤية أوضح لسلوك ClickHouse servers. كما يتلقى المستخدمون المسؤولون الآن إشعارات عبر البريد الإلكتروني بشأن المشكلات الشائعة عند استخدام ClickHouse Cloud. اقرأ منشور المدونة لمزيد من التفاصيل.
- الفصل بين الحوسبة والحوسبة (warehouses): يجري الآن طرح دعم auto-idling على الخدمات الأساسية (ويُشار إليها أيضًا باسم الخدمات الأصل) ضمن المعاينة العامة. إذا لم تكن feature مفعّلة لـ organization الخاص بك، فاتصل بالدعم للحصول على إمكانية الوصول. وبمجرد انتقال feature إلى general access، سيكون السلوك الافتراضي هو أن الخدمات الأساسية الحالية سيتاح لها خيار تشغيل auto-idling، بينما ستكون الخدمات الأساسية الجديدة مفعّلة به افتراضيًا.
- تكامل كتالوج البيانات: يدعم ClickHouse Cloud الآن كلاً من Iceberg REST Catalog وMicrosoft OneLake كتكاملات catalog لبحيرات البيانات ضمن data sources UI. وبمجرد الاتصال، يظهر catalog كقاعدة بيانات، مما يتيح لك قراءة جداول Iceberg مباشرةً من دون تكرار البيانات.
- Bring Your Own Cloud (BYOC) على GCP متاح الآن بشكل عام: أصبح ClickHouse BYOC الآن في مرحلة GA على Google Cloud، مما يتيح لك نشر خدمات ClickHouse داخل مشروع GCP الخاص بك والامتثال لمتطلبات صارمة تتعلق بإقامة البيانات. اقرأ الوثائق ومنشور المدونة لمزيد من التفاصيل. يمكنك التواصل معنا لطلب الوصول.
- إشعارات الفوترة للأرصدة المدفوعة مسبقًا وتغييرات طريقة الدفع: يرسل ClickHouse Cloud الآن إشعارات عند إضافة أرصدة مدفوعة مسبقًا إلى organization الخاص بك بعد committed contract، أو عند تحديث payment method (credit card أو marketplace subscription). تكون الإشعارات مفعّلة افتراضيًا في كل من UI والبريد الإلكتروني، ويمكن تهيئتها أيضًا للإرسال إلى Slack.
- نطاق زمني مخصص لـ Usage Breakdown: يمكنك الآن عرض تكاليف الاستخدام عبر جميع أبعاد الفوترة على شاشة usage breakdown باستخدام Date Range مخصص. حدّد تاريخ بداية وتاريخ نهاية (شاملين) لتصفية التكاليف حسب period محددة، ونزّل النتائج بصيغة CSV. يقتصر النطاق الزمني على حد أقصى يبلغ 31 يومًا.
- ClickPipes: ستُزال الآن Reverse Private Endpoints التي تكون في حالة غير نشطة تلقائيًا بعد فترة سماح محددة. ويضمن ذلك عدم الاحتفاظ بـ endpoints غير المستخدمة أو التي أُسيء تكوينها إلى أجل غير مسمى في النظام الخلفي. راجع وثائق التنظيف التلقائي لمزيد من التفاصيل.
- أصبح BigQuery Connector متاحًا الآن ضمن المعاينة الخاصة. اقرأ منشور المدونة هذا لمزيد من التفاصيل، وانضم إلى قائمة الانتظار للحصول على إمكانية الوصول.
- يسرّنا الإعلان عن دعم عمليات النشر المتوافقة مع PCI على Google Cloud. المناطق المدعومة:
- GCP europe-west4 (هولندا)
- GCP us-central1 (آيوا)
- GCP us-east1 (كارولاينا الجنوبية)
- يمكن الآن ضبط تفضيلات جمع تقارير الأعطال على مستوى المؤسسة. كان هذا الإعداد متاحًا سابقًا على مستوى الخدمة فقط. وعند تعطيله على مستوى المؤسسة، سيتم إلغاء الاشتراك تلقائيًا لجميع الخدمات الحالية والمستقبلية.
- أصبح ClickPipes متاحًا الآن في AWS
eu-west-1. بالنسبة إلى خدمات ClickHouse Cloud الجديدة التي أُنشئت اعتبارًا من 20 يناير في تلك المنطقة، ستُستخدم المنطقة المطابقة لـ ClickPipes. أما الخدمات الأقدم، فسيستخدم ClickPipes افتراضيًا
eu-central-1. راجع الوثائق لمزيد من التفاصيل.
- تصفية تكاليف الاستخدام على مستوى الخدمة عبر واجهة برمجة تطبيقات: تدعم واجهة برمجة تطبيقاتنا الآن تصفية تكاليف استخدام مؤسستك حسب وسوم خدمة محددة، مما يسهّل تحليل الإنفاق بمستوى أدق.
- تكامل كتالوج البيانات: يمكنك الآن ربط كتالوج بيانات خارجي بوصفه مصدر بيانات. تدعم ClickHouse Cloud كلاً من AWS Glue وUnity Catalog (مع المزيد قريبًا). وبمجرد الاتصال، يظهر الكتالوج كقاعدة بيانات، مما يتيح لك قراءة جداول Iceberg مباشرةً، من دون تكرار البيانات. للحصول على إمكانية الوصول، تواصل مع الدعم لطلبه.
- ClickPipes:
- تمت ترقية connector الخاص بـ MongoDB إلى الإصدار التجريبي العام، وهو متاح الآن لعملاء ClickHouse Cloud الجدد والحاليين عبر جميع فئات الخدمة. اقرأ منشور المدونة للاطلاع على نظرة عامة على الميزات الجديدة، ثم انتقل إلى الوثائق للبدء.
- أصبح S3 ClickPipe متوافقًا الآن مع OVH Object Storage، وهي خدمة تخزين كائنات متوافقة مع واجهة برمجة تطبيقات S3 في OVHcloud.