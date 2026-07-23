يوفّر BigQuery ClickPipe طريقة مُدارة بالكامل وموثوقة لإدخال البيانات من BigQuery إلى ClickHouse Cloud. وفي المعاينة الخاصة، يدعم أسلوب النسخ المتماثل عبر التحميل الأولي لمساعدتك على إجراء تحميل مجمّع لمجموعات بيانات BigQuery بهدف الاستكشاف وبناء النماذج الأولية. وسيجري دعم CDC في المستقبل — وحتى ذلك الحين، نوصي باستخدام Google Cloud Storage ClickPipe لمزامنة بيانات BigQuery المُصدَّرة إلى ClickHouse Cloud بشكل مستمر بعد اكتمال التحميل الأولي. يمكن نشر BigQuery ClickPipes وإدارتها يدويًا باستخدام واجهة ClickPipes UI، وكذلك برمجيًا باستخدام OpenAPI وTerraform.
يمكنك التسجيل في قائمة انتظار المعاينة الخاصة من هنا.
الميزات
سيحمّل ClickPipe الخاص بـ BigQuery الجداول المحددة في مجموعة بيانات BigQuery إلى جداول الوجهة في ClickHouse ضمن عملية دفعية واحدة. وبمجرد اكتمال مهمة الإدخال، يتوقف ClickPipe تلقائيًا. وتتطلب عملية إدخال التحميل الأولي حاوية Google Cloud Storage (GCS) يوفّرها المستخدم لاستخدامها كمنطقة مرحلية. في المستقبل، ستوفّر ClickPipes الحاوية الوسيطة وتتولى إدارتها.
التحميل الأولي
تعتمد ClickPipes على مهام الاستخراج الدفعية لجلب البيانات من BigQuery إلى حاوية GCS المرحلية. ولا تترتب على هذه العملية أي رسوم معالجة في BigQuery.
CDC غير متاح في المعاينة الخاصة حاليًا، لكنه سيكون مدعومًا في المستقبل. وحتى ذلك الحين، نوصي باستخدام Google Cloud Storage ClickPipe لمزامنة بيانات BigQuery المُصدَّرة إلى ClickHouse Cloud بشكل مستمر بعد اكتمال التحميل الأولي.
CDC (التقاط بيانات التغيير)
أنواع بيانات BigQuery.
تعيين أنواع البيانات
|نوع بيانات BigQuery
|نوع بيانات ClickHouse
|التفاصيل
BOOL
Bool
INT64
Int64
FLOAT64
Float64
NUMERIC
Decimal(P, S)
|دقة تصل إلى 38، ومقياس يصل إلى 9، مع الحفاظ على الدقة/المقياس.
BIGNUMERIC
Decimal(P, S)
|دقة تصل إلى 76، ومقياس يصل إلى 38، مع الحفاظ على الدقة/المقياس.
STRING
String
BYTES
String
JSON
String (JSON)
DATE
Date
TIME
String
|بدقة ميكروثانية.
DATETIME
DateTime
|بدقة ميكروثانية.
TIMESTAMP
DateTime64(6)
|بدقة ميكروثانية.
GEOGRAPHY
String
GEOMETRY
String
UUID
String
ARRAY<T>
Array(T)
ARRAY<DATE>
Array(Date)
STRUCT (RECORD)
String
التحكم في الوصول
المصادقة
يُجري ClickPipes المصادقة على مشروعك في Google Cloud باستخدام مفتاح حساب الخدمة. نوصي بإنشاء حساب الخدمة مخصّص بأقل مجموعة مطلوبة من الأذونات للسماح لـ ClickPipes بتصدير البيانات من BigQuery، وتحميلها إلى حاوية GCS مرحلية، ثم قراءتها إلى ClickHouse.
بيانات اعتماد حساب الخدمة
الأذونات
يجب أن يتضمن حساب الخدمة أدوار BigQuery التالية: ولزيادة تقييد نطاق الوصول، نوصي باستخدام شروط IAM لتقييد الموارد التي يمكن للدور الوصول إليها. على سبيل المثال، يمكنك قصر دور
BigQuery
dataViewer على مجموعة البيانات المحددة التي تحتوي على الجداول التي تريد مزامنتها:
resource.name.startsWith("projects/<PROJECT_ID>/datasets/<DATASET_NAME>")
يجب أن يكون لدى حساب الخدمة أدوار Cloud Storage التالية: لتضييق نطاق الوصول بشكل أكبر، نوصي باستخدام شروط IAM لتقييد الموارد التي يمكن للدور الوصول إليها. على سبيل المثال، يمكنك تقييد الدورين
Cloud Storage
objectAdmin و
bucketViewer ليقتصرا على الحاوية المخصصة التي أُنشئت لمزامنات ClickPipes.
resource.name.startsWith("projects/_/buckets/<BUCKET_NAME>")