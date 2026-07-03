إصدار ClickHouse v25.12، 2025-12-18
جدول المحتويات
إصدار ClickHouse v25.11، 2025-11-27
إصدار ClickHouse v25.10، 2025-10-30
إصدار ClickHouse v25.9، 2025-09-25
إصدار ClickHouse v25.8 LTS، 2025-08-28
إصدار ClickHouse v25.7، 2025-07-24
إصدار ClickHouse v25.6، 2025-06-26
إصدار ClickHouse v25.5، 2025-05-22
إصدار ClickHouse v25.4، 2025-04-22
إصدار ClickHouse v25.3 LTS، 2025-03-20
إصدار ClickHouse v25.2، 2025-02-27
إصدار ClickHouse v25.1، 2025-01-28
سجل التغييرات لعام 2024
سجل التغييرات لعام 2023
سجل التغييرات لعام 2022
سجل التغييرات لعام 2021
سجل التغييرات لعام 2020
سجل التغييرات لعام 2019
سجل التغييرات لعام 2018
سجل التغييرات لعام 2017
إصدار ClickHouse 25.12، 2025-12-18
- يتطلب
ALTER MODIFY COLUMNالآن تحديد
DEFAULTصراحةً عند تحويل الأعمدة القابلة لـ NULL إلى أنواع غير قابلة لـ NULL. سابقًا، كان من الممكن أن تتعطل عمليات
ALTERهذه بسبب أخطاء cannot convert null to not null، أما الآن فتُستبدل قيم NULL بتعبير default الخاص بالعمود. يحل #5985. #84770 (Vladimir Cherkasov).
- لن يعيد tokenizer الخاص بـ Ngram بعد الآن ngrams يقل طولها عن N المضبوط عليه. كما لن يعيد Text Search أي صفوف عندما تكون tokens البحث فارغة. #89757 (George Larionov).
- عند تعديل عمود من
Stringإلى
Nullable(String)، لن نُجري mutation على البيانات. لكن بالنسبة إلى aggregate function
uniq، فهي تستخدم بنية بيانات مختلفة: ففي حالة nullable column، سيُستخدم
AggregateFunctionNullمع مجمّع uniq متداخل. كما سيقوم
AggregateFunctionNullبإجراء serialize لعلامة bool إضافية. وهذا سيجعل ملف الإحصاءات غير متوافق. ويتمثل الإصلاح في إضافة علامة لتسجيل ما إذا كان العمود nullable column أثناء serialization. لقد تغيّر format الإحصاءات، وقد يفشل server إذا كانت لدينا إحصاءات بالتنسيق القديم. سيؤدي طلب السحب هذا #90904 إلى إصلاح الانهيار، وإطلاق exception عندما تستخدم الإحصاءات الحالية التنسيق القديم. ولتجنب exception، ينبغي تشغيل
ALTER TABLE table MATERIALIZE STATISTICS ALLلإعادة إنشاء الإحصاءات وإصلاح المشكلة. #90311 (Han Fei).
- أُزيلت settings
allow_not_comparable_types_in_order_by/
allow_not_comparable_types_in_comparison_functions. إن السماح باستخدام أنواع غير قابلة للمقارنة في ORDER BY أو في دوال المقارنة قد يؤدي إلى logical errors ونتائج غير متوقعة. يحل #90028. #90527 (Pavel Kruglov).
- تم تغيير القيمة الافتراضية للإعداد
check_query_single_value_resultمن
trueإلى
false. يؤدي هذا إلى أن يعيد
CHECK TABLEنتائج مفصلة لكل جزء بدلًا من نتيجة مجمعة (1 = سليم، 0 = تم العثور على errors). وبالمقارنة مع السلوك السابق، فمن المرجح أن يكون هذا أكثر توافقًا مع ما يريده المستخدم. #91009 (Robert Schulze).
- عدة إصلاحات تتعلق بالفهارس الضمنية. لن يتضمن schema المعروض أو المخزَّن (metadata الخاص بـ Keeper) الفهارس الضمنية، مثل تلك التي تُنشئها settings
add_minmax_index_for_numeric_columnsأو
add_minmax_index_for_string_columns. قد يتسبب هذا في أخطاء metadata عند إنشاء MergeTree table من نوع
ReplicatedMergeTreeأو تحديثه في إصدار أحدث، بينما توجد replica في إصدار أقدم. في هذه الحالات، أرسل عبارات DDL إلى replica القديمة حتى تتم ترقية cluster بالكامل. #91429 (Raúl Marín).
- تم تحديث clickhouse-client ليعيد رمز خروج غير صفري (159 - TIMEOUT_EXCEEDED) عندما تنتهي مهلة query بسبب
receive_timeout. سابقًا، كانت حالات timeout تعيد رمز الخروج 0 (نجاح)، مما كان يصعّب على البرامج النصية وعمليات الأتمتة اكتشاف حالات فشل timeout. #91432 (Sav).
- أصبح الآن محظورًا إنشاء جداول
MergeTreeالخاصة (مثل
ReplacingMergeTreeو
CollapsingMergeTreeوغيرها) باستخدام مفتاح
ORDER BYفارغ، لأن merge behavior في هذه الجداول غير معرّف. وإذا كنت لا تزال بحاجة إلى إنشاء مثل هذا table، فقم بتمكين الإعداد
allow_suspicious_primary_key. #91569 (Anton Popov).
- إصلاح الدالتين
bitShiftLeftو
bitShiftRightلكي تعيدا 0 أو قيمة فارغة عندما يكون shift مساويًا تمامًا لحجم النوع. #91943 (Pablo Marcos).
- متابعة لـ #88380. يُصنّف طلب السحب هذا تعطيل الوسيطات الموضعية في الإسقاطات على أنه تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، يقدّم الإعداد
enable_positional_arguments_for_projectionsلتمكين ترقية آمنة لعنقود ClickHouse عند وجود وسيطات موضعية في الإسقاطات. #92007 (Dmitry Novik).
- تفعيل البيانات المشتركة المتقدمة لـ JSON افتراضيًا. بعد هذا التغيير، لن يعود الرجوع إلى إصدارات أقدم من 25.8 ممكنًا، لأن هذه الإصدارات لن تتمكن من قراءة أجزاء البيانات الجديدة التي تتضمن عمود JSON. ولضمان ترقيات آمنة، يُوصى بضبط إعداد
compatibilityعلى الإصدار السابق أو ضبط إعدادات MergeTree على
dynamic_serialization_version='v2', object_serialization_version='v2'. #92511 (Pavel Kruglov).
- يمكن للمستخدمين الآن تهيئة جداول S3/Azure Queue لنقل الملفات المُعالجة أو وسمها، بالإضافة إلى الخيارات السابقة للاحتفاظ بالملفات أو حذفها. يعالج #72944. #86907 (Murat Khairulin).
- في وحدة تخزين S3/Azure Queue، تمت إضافة الإعداد
commit_on_select(لتحديد ما إذا كان يلزم تنفيذ commit للبيانات المُعالجة وما إذا كان يجب تطبيق الإجراء
after_processing). القيمة الافتراضية هي
false، مع إصلاح التحقق من mv المرفقة أثناء select. #91450 (Kseniia Sumarokova).
- إضافة instrumentation وقت التشغيل باستخدام XRay لتصحيح المشكلات في بيئات production وإنشاء profile بشكل deterministic. يعالج #74249. #89173 (Pablo Marcos).
- يتيح استخدام وسيطات ثانية غير ثابتة مع
IN. كما يدعم استخدام Tuple كوسيطة ثانية. #77906 (Yarik Briukhovetskyi).
- دوال لحساب المساحة والمحيط لنوع Geometry. #89047 (Konstantin Vedernikov).
- تنفيذ الدالة
dictGetKeysالتي تُرجع مفتاح/مفاتيح Dictionary التي تساوي فيها attribute القيمة المحددة. وتستخدم cache للبحث العكسي لكل query، تُضبط عبر الإعداد
max_reverse_dictionary_lookup_cache_size_bytes، لتسريع عمليات lookup المتكررة. #89197 (Nihal Z. Miaji).
- تمت إضافة الإعداد
type_json_skip_invalid_typed_pathsلتعطيل الاستثناءات في عمليات insert/تحويل الأنواع إلى JSON type عندما يتعذر تحويل JSON المُدخل إلى paths محددة الأنواع صراحةً في JSON type. وفي هذه الحالة، يُستخدم بدلًا من ذلك القيمة null/zero للمسار المحدد النوع. #89886 (Max Justus Spransy).
- دعم join من النوع
direct(nested loop) لجداول MergeTree. لاستخدامه، حدده كخيار وحيد في الإعداد:
join_algorithm = 'direct'. #89920 (Vladimir Cherkasov).
- دعم
ORDER BYفي عملية
CREATEلـ Iceberg، مع الفرز في
INSERT. يعالج #89916. #90141 (Konstantin Vedernikov).
- تقديم إعدادات على مستوى projection، متاحة عبر clause الجديدة
WITH SETTINGSفي
ALTER TABLE ... ADD PROJECTION. تتيح هذه الإعدادات لـ projections تجاوز بعض معلمات تخزين MergeTree (مثل
index_granularityو
index_granularity_bytes) لكل projection على حدة. #90158 (Amos Bird).
- إضافة دالة SQL
HMAC(algorithm, message, key)كجزء من #73900 و#38775. #90837 (Mikhail f. Shiryaev).
- إضافة دعم للدالة
hasلاستخدام primary key وdata skipping indexes عندما تكون الوسيطة الأولى مصفوفة ثابتة. يغلق #90980. #91023 (Nihal Z. Miaji).
- تنفيذ تنسيق إدخال/إخراج جديد
Buffers. يشبه هذا التنسيق
Native، لكنه بخلاف
Nativeلا يخزّن أسماء الأعمدة أو أنواعها أو أي بيانات وصفية إضافية. يغلق #84017. #91156 (Nihal Z. Miaji).
- إضافة إعداد
max_streams_for_files_processing_in_cluster_functionsللتحكم في عدد التدفقات المستخدمة لقراءة الملفات بالتوازي في Cluster table functions. يغلق #90223. #91323 (Pavel Kruglov).
- إخفاء البيانات لأمان على مستوى الصفوف (متاح فقط في ClickHouse Cloud). إضافة محلّل سياسة إخفاء البيانات لدعم ذلك في clickhouse-client. #90552 (pufit).
- إضافة الخيار
allow_reentryإلى aggregate function
windowFunnel. عند تفعيله مع strict_order، فإنه يتجاهل الأحداث التي تخالف الترتيب بدلًا من إيقاف تحليل مسار التحويل. يتيح ذلك التعامل مع رحلات المستخدم التي تتضمن عمليات تحديث (A->A->B) أو رجوعًا إلى الخلف (A->B->A->C) من دون التقليل من معدلات التحويل المُبلّغ عنها. #86916 (Lee ChaeRok).
- توافق Keeper مع zookeeper: الإنشاء مع الإحصاءات. #88797 (Konstantin Vedernikov).
- دعم watches الدائمة في ZooKeeper ضمن ClickHouse Keeper. متابعة الجزء 2: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/78207. #88813 (Konstantin Vedernikov).
- إضافة إعداد MergeTree
alter_column_secondary_index_modeللتحكم في ما يجب فعله بالفَهارس أثناء mutations. القيم الممكنة: throw و drop و rebuild و compatibility. يغلق #77797. #89335 (Raúl Marín).
- بما أن نوعي البيانات
Timeو
Time64أصبحا جاهزين لبيئات production، فقد أصبح الإعداد
enable_time_time64_typeمفعّلًا افتراضيًا الآن. #89345 (Yarik Briukhovetskyi).
- دعم قراءة DeltaLake CDF عبر table function
deltaLakeباستخدام الإعدادين
delta_lake_snapshot_start_versionو
delta_lake_snapshot_end_version. يُفعَّل CDF (Change Data Feed، وهي ميزة تتيح التقاط تغييرات البيانات على مستوى الصفوف والاستعلام عنها تلقائيًا — مثل inserts و updates و deletes — بين إصدارات جدول Delta) في DeltaLake عبر
delta.enableChangeDataFeed. الأعمدة المتاحة إلى جانب البيانات هي
_change_typeو
_commit_versionو
_commit_timestamp. #90431 (Kseniia Sumarokova).
- دعم الفهارس السالبة للوصول إلى عناصر tuple (مثل
tuple.-1). #91665 (Amos Bird).
- تقديم تنسيق Text index v3 وترقيته إلى حالة Beta.
- أُضيف منطق جديد لتنفيذ الاستعلامات تلقائيًا باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية، ويتحكم فيه الإعداد
automatic_parallel_replicas_mode. أثناء التنفيذ العادي على عقدة واحدة، يجمع ClickHouse إحصاءات ستُؤخذ في الحسبان لاحقًا خلال مرحلة التخطيط. وإذا أشارت هذه الإحصاءات إلى أن النسخ المتماثلة المتوازية قد تكون مفيدة، فسينفّذ ClickHouse الاستعلام المعني تلقائيًا باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية. ولا تزال مجموعة الاستعلامات المدعومة محدودة نسبيًا في الوقت الحالي. #87541 (Nikita Taranov).
- إتاحة الوصول إلى مثيلات ClickHouse Cloud باستخدام بيانات اعتماد Cloud عبر
--login. #89261 (Krishna Mannem).
- إضافة إعداد على مستوى الجلسة باسم
aggregate_function_input_formatلتحسين استعلامات
INSERTإلى الجداول التي تحتوي على أعمدة
AggregateFunction، بما يتيح إدراج البيانات كحالة مُسلسلة أو قيم خام أو مصفوفات. #88088 (Punith Nandyappa Subashchandra).
- حسِّن استعلامات
ORDER BY...LIMIT Nباستخدام skip index ومرشح العتبة الديناميكي لتقليل عدد الصفوف المُعالَجة بشكل كبير. #89835 (Shankar Iyer).
- يستخدم ClickHouse الآن skip indexes لإجراء index analysis على عبارات
WHEREالتي تحتوي على شروط تصفية مختلطة مرتبطة بـ
ANDو
OR. في السابق، كان يلزم أن تكون عبارة
WHEREاقترانًا (AND) من شروط التصفية للاستفادة من skip indexes. يتحكم إعداد جديد
use_skip_indexes_for_disjunctions(الافتراضي: on) في هذه الميزة. (issue #75228). #87781 (Shankar Iyer).
- إضافة دعم للحفاظ على القراءة بالترتيب من الجدول الأيسر في عمليات LEFT/INNER JOIN، بحيث يمكن الاستفادة من ذلك في الخطوات اللاحقة. ويمكن تعطيل هذا السلوك باستخدام الإعداد
query_plan_read_in_order_through_join. كما أُضيف دعم لتحسين الصف الافتراضي أثناء القراءة (راجع الإعداد
read_in_order_use_virtual_row) لعمليات LEFT/INNER JOIN. #89815 (Vladimir Cherkasov).
- تحسين أداء الأعمدة materialized مؤجلًا عند استخدام حد أكبر. #90309 (Nikolai Kochetov).
- ينبغي أن يلاحظ المستخدمون انخفاضًا في زمن الاستجابة أثناء index analysis عند وجود فهارس
minmaxكبيرة (بملايين granules). #90428 (Shankar Iyer).
- تنفيذ خوارزمية بسيطة من نوع DPsize لإعادة ترتيب INNER JOINs. يتحكم إعداد تجريبي جديد في الخوارزميات المستخدمة وترتيب استخدامها؛ فعلى سبيل المثال، يعني
query_plan_optimize_join_order_algorithm='dpsize,greedy'أنه تتم تجربة DPsize أولًا مع fallback إلى greedy. #91002 (Alexander Gololobov).
- الإخفاق سريعًا عندما تصل الاستعلامات إلى حدود الصفوف. يحل #61872. #62804 (Sean Haynes).
- أضاف #84477 قيودًا على استعلامات
selectالتي يمكن استخدامها في استعلامات
insert select from s3Cluster(...)من أجل التنفيذ الموزع المتوازي. يتيح هذا التغيير استخدام
where، وهو ما كان ممكنًا سابقًا. #84611 (Igor Nikonov).
- تنفيذ prefetch للمفاتيح أثناء التكرار على hash table لتقليل cache misses إلى الحد الأدنى. #84708 (lgbo).
- تحسين الدالة التجميعية
histogramعبر فرز ذيل مصفوفة النقاط فقط وتخطي الفرز للمدخلات الرتيبة، بما يحقق تسريعًا بنحو ~10%. #85760 (MakarDev).
- تحسين أداء التصفية للمسندات التي تتضمن دوال مثل
likeو
equalsو
hasوغيرها، من خلال الاستفادة من مرشح أولي إضافي مبني على text index. ويُفعَّل هذا التحسين عبر الإعداد
query_plan_text_index_add_hint. كما تحسّن استخدام text index للأعمدة من نوع البيانات
Map. #88550 (Anton Popov).
- تحسين عمليات lookup العكسية المتكررة في Dictionary عبر تنفيذ lookups أسرع ضمن مجموعة محسوبة مسبقًا من قيم المفاتيح الممكنة. يغلق #7968. #88971 (Nihal Z. Miaji).
- تحسين أداء الدالة التجميعية
topKوسلوكها. #90091 (Raúl Marín).
- تحسين أداء عمليات مقارنة
Decimal. يحلّ #28192. #90153 (Konstantin Bogdanov).
- دعم partition pruning لدوال Apache Paimon، استكمالًا لما بدأ في https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/84423. #90253 (JIaQi).
- استخدام عمليات SIMD متقدمة للدوال المنطقية عبر التوزيع الديناميكي. #90432 (Raúl Marín).
- تحسين أداء تنفيذ دوال JIT عبر تجنّب تهيئة عمود النتيجة إلى الصفر دون داعٍ. #90449 (Raúl Marín).
- تسريع فك ضغط
T64عبر التوزيع الديناميكي. #90610 (Raúl Marín).
- تحسين التصفية الموضعية داخل قارئ MergeTree. يحلّ #87119. #90630 (Xiaozhe Yu).
- إضافة آلية استدلالية جديدة لتقليل عرض خيارات الدمج المحددة. سيؤدي تنفيذ عمليات دمج أضيق إلى زيادة write amplification، لكنه قد يساعد في الوقت نفسه على تجنّب أخطاء
TOO_MANY_PARTS. #91163 (Mikhail Artemenko).
- تحسين query performance لجداول S3 المُنشأة باستخدام glob pattern عبر تمرير قيم مرشح
_pathإلى الأسفل، مما يتيح تجنّب عمليات سرد S3. ويتحكم في ذلك الإعداد
s3_path_filter_limit. #91165 (Eduard Karacharov).
- تسريع تحويل الأعمدة إلى bool (في WHERE clauses) عبر التوزيع الديناميكي. #91203 (Raúl Marín).
- تسريع فرز block رقمي واحد عبر التوزيع الديناميكي. #91213 (Raúl Marín).
- إضافة تحسين لإزالة الأعمدة غير المستخدمة في query plans. يحلّ #75152. #76487 (János Benjamin Antal).
- تم تغيير default value لـ
query_plan_optimize_join_order_limitإلى
10. #89312 (Alexey Milovidov).
- تفعيل الإعداد
allow_statistics_optimizeافتراضيًا، بحيث يستخدم مُحسّن JOIN column statistics. #89332 (Alexey Milovidov).
- دعم JOIN Runtime Filters لعمليات
ANTIJOIN. كما أُعيدت هيكلة تنفيذ runtime filters لتقليل التنافس على الأقفال. #89710 (Dmitry Novik).
- تقليل memory usage أثناء عمليات الدمج في جدول
system.metric_log(المفعّل افتراضيًا) عبر ضبط
min_bytes_for_wide_partو
vertical_merge_algorithm_min_bytes_to_activateعلى 128MB. #89811 (filimonov).
- تفعيل استخدام inverted index في PREWHERE. يحلّ #89975. #89977 (Peng Jian).
- لا تُضِف مزوّدي S3 عند استخدام GCP OAuth، إذ يحسّن ذلك الأداء على GCS. #91706 (Antonio Andelic).
- أُضيف إعداد جديد
apply_row_policy_after_finalيتيح للاستعلام تطبيق سياسة الصف فقط بعد
final، مما يجعل سلوك ReplacingMergeTree مع سياسات الصفوف أكثر صحة. يُصلح #90986. #91065 (Yarik Briukhovetskyi).
- في تنسيق
Pretty، تُعرض الآن الـ named tuples بصيغة Pretty JSON. يُغلق هذا #65022. #91779 (Mostafa Mohamed Salah).
- أُضيفت الحقول
last_error_timeو
last_error_messageو
last_error_query_idو
last_error_traceإلى جدول
system.error_log. #89879 (Narasimha Pakeer).
- يمكن لعميل CLI الآن كتم الرسالة ‘ClickHouse server version is older than ClickHouse client. It may indicate that the server is out of date and can be upgraded’ بتحديد
--no-server-client-version-messageأو
false. #87784 (Larry Snizek).
- أُضيفت رسالة خطأ تفيد بأن الجزء خضع لإزالة التكرار. #80264 (Aleksandr Musorin).
- أُضيف العمودان
dependenciesو
missing_dependenciesإلى
system.kafka_consumersللإبلاغ عن الجداول المستهدفة للعروض المادية الخاصة بجداول Kafka. وأُضيف العداد
KafkaMVNotReady. #85346 (Ilya Golshtein).
- تعمل الآن التعبيرات الافتراضية للجدول بشكل صحيح مع عمليات insert باستخدام remote وnative protocol. يُغلق هذا #87972. #88540 (Pervakov Grigorii).
- أُتيح تعطيل جمع المقاييس غير المتزامنة
PSI_*_*. #88557 (MikhailBurdukov).
- أُضيف دعم التسلسل المتناثر لأعمدة النوع
Nullable. ويُكمل هذا #44539. #88999 (Amos Bird).
- أصبح للقرص
plain-rewritableالآن تنفيذ وتخطيط خاصان به، ولم يعد يعتمد على أقراص
plainالعادية كأساس له. #89807 (Mikhail Artemenko).
- يجب ألا يتضمن أي Exception في HTTP مطلقًا القطعة الصفرية النهائية. #89998 (Kaviraj Kanagaraj).
- أُضيف فحص من جهة خادم Keeper أثناء handshake لرفض العملاء عندما يكون
last_zxid_seen (provided by the client) > last_processed_zxid. يمنع هذا القراءات المتقادمة عند إعادة اتصال العملاء بـ replicas المتأخرة. #90016 (Miсhael Stetsyuk).
- أُضيف
kafka_consumer_reschedule_msكإعداد قابل للضبط لمحرك جداول
Kafkaلضبط مدة انتظار consumers للبيانات الجديدة. يحل #89204. #90112 (Jeremy Aguilon).
- أُضيف عمود جديد
parts_in_progress_namesإلى
system.mutationsلتحسين التشخيص. #90155 (Shaohua Wang).
- إعادة محاولة أخطاء الشبكة عندما تُحلِّل مكتبة S3 استجابة XML. #90216 (Sema Checherinda).
- نريد تشغيل Keeper في عمليات خادم منفصلة، ولتجنّب إرهاق Prometheus في المناطق الكبيرة، ينبغي الاستمرار في إظهار المقاييس المرتبطة بـ Keeper فقط. #90244 (Miсhael Stetsyuk).
- إضافة دعم لتحميل إعدادات ClickHouse Client من مسارات XDG Base Directory (مثل
~/.config/clickhouse/config.xml) بالإضافة إلى الموقع القديم
~/.clickhouse-client/. يحلّ #89882. #90306 (Wujun Jiang).
- إضافة حدّ لحجم دفعة طلبات append بالبايت في Keeper. يمكن التحكّم في هذا الحد عبر
keeper_server.coordination_settings.max_requests_append_bytes_size. #90342 (Antonio Andelic).
- إضافة إعداد في Iceberg لمنع زيادة عدد الأقسام بشكل كبير. #90365 (Konstantin Vedernikov).
- تحديث رسائل التحذير عند الاقتراب من حدود guardrails: إظهار القيم الحالية وقيم throw. #90438 (Nikita Fomichev).
- بث الأجزاء في جدول
system.filesystem_cacheبدلًا من إنشاء جزء واحد يحتوي على حالة cache بالكامل. وقد تستغرق قراءة حالة filesystem cache وقتًا طويلًا في أحجام cache الكبيرة وتستهلك قدرًا كبيرًا من الذاكرة، لذا فإن بثّها ضروري في عمليات النشر الكبيرة. #90508 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح رسالة Exception غير صحيحة في partitioning الخاص بـ Hive: إذ كانت تفتقد إلى مسافة. #90685 (Alexey Milovidov).
- أصبحت الإدخالات في cache فهرس تشابه المتجهات تُزال الآن عند حذف table parts أو استبدالها بأجزاء أحدث. وقبل ذلك، كانت لا تُزال إلا تدريجيًا عبر eviction الخاص بـ cache. #90750 (Shankar Iyer).
- ترقية chdig (أداة تشخيص ClickHouse لسطر الأوامر) إلى v25.12.1. #91394 (Azat Khuzhin).
- أصبحت عناوين URL الموقَّعة مسبقًا تعمل الآن مع S3. يُغلق #65032. #90827 (Yarik Briukhovetskyi).
- أصبح الفهرس النصي يعمل الآن مع جداول
ReplacingMergeTree. #90908 (Elmi Ahmadov).
- تجنّب كشف إصدار ClickHouse server في استجابات أخطاء HTTP المُعادة قبل المصادقة. #91003 (filimonov).
- الآن سيُطرَح الاستثناء
HTTP_CONNECTION_LIMIT_REACHEDعند بلوغ
hard_limitلاتصال عملاء http. وقد ضُبطت هذه القيمة على
20000لاتصالات الأقراص. #91016 (Sema Checherinda).
- تقديم
system.background_schedule_pool{,_log}لتحسين introspection للوظائف الخلفية. #91157 (Azat Khuzhin).
- يمكنك الآن بسرعة إضافة تعليق أو إزالة تعليق عن الأسطر المحددة حاليًا في محرر الاستعلامات في web UI باستخدام
Ctrl+/(أو
Cmd+/على Mac)، مما يسهل تعطيل أجزاء من الاستعلام مؤقتًا أثناء الاختبار. #91160 (Samuel K.).
- أُضيف
system.completionsإلى قائمة الجداول المتاحة دائمًا. #91166 (Yakov Olkhovskiy).
- أُضيفت profile events
FailedInitialQueryو
FailedInitialSelectQuery. #91172 (RinChanNOW).
- تم إصلاح احتمال حدوث تجويع في thread pool عند قراءة عينات الأعمدة لأعمدة JSON التي تحتوي على عدد كبير من subcolumns، وذلك عبر مراعاة الإعداد
merge_tree_use_prefixes_deserialization_thread_poolبدلًا من استخدام thread pool دائمًا. #91208 (Raufs Dunamalijevs).
- تمت إضافة دعم النوع
JSONفي
tupleElement. يُغلق #81630. #91327 (Pavel Kruglov).
- تم إصلاح أخطاء memory limit غير الحقيقية عند تمكين userspace page cache. #91361 (Michael Kolupaev).
- أصبح الآن بالإمكان إنشاء tokenizer من نوع Ngrams مع ngram_length = 1. #91529 (George Larionov).
- تمت إضافة دعم إعدادات التخزين داخل الدوال في
INSERT INTO FUNCTION، على غرار الدعم الموجود مسبقًا في
SELECT. يُغلق #89386. #91707 (Kseniia Sumarokova).
- يتم الآن إطلاق الخطأ “not implemented” لاستعلام truncate في data lake بدلًا من عدم تنفيذ أي شيء بصمت. يُغلق #86604. #91713 (Kseniia Sumarokova).
- تم تعيين الحد الأقصى لحجم الرسالة في قارئ parquet v3 لتجنب ظهور
DB::Exception: apache::thrift::transport::TTransportException: MaxMessageSize reached. #91737 (Arthur Passos).
- أُضيف الإعداد
insert_select_deduplicate، ما يوضح بصورة أفضل كيفية التعامل مع insert deduplication في
INSERT SELECT. وبوجه عام، لا يمكن إجراء deduplication لمثل هذه queries، لكن إذا لم يتغير الجدول وكانت النتيجة sorted، فيمكن إجراء deduplication عند retry. لم نكن قادرين على تتبع ما إذا كان source هو نفسه، لكن كان بإمكاننا التحقق مما إذا كانت نتيجة select query مرتبة. واتضح عمليًا أن التحقق من ذلك في الحالة العامة صعب جدًا، لكن الحالة البسيطة مع
ORDER BY ALLسهلة. حاليًا، المنطق هنا معطّل بالفعل؛ فنحن نحاول إجراء deduplication، لكن في معظم الحالات لا يكتشف التكرارات بين blocks لأن select يعيد بيانات مختلفة. #91830 (Sema Checherinda).
- السماح بالتحويل الضمني للنوع عند تحويل
Arrayإلى
QBit. ويمكن الآن إدراج مصفوفات الأعداد الصحيحة والفاصلة العائمة مباشرةً في columns من نوع
QBitمن دون تحويلات نوع صريحة. #91846 (Raufs Dunamalijevs).
- أُضيف حد أقصى لحجم رسالة
CapnProto. ويمكن تغييره باستخدام
format_capn_proto_max_message_size. #91888 (Antonio Andelic).
- تحسين مقاييس mark cache بحيث تقتصر على تتبّع الاستعلامات فقط (فبعد #83415 جرى تحديث
MarkCacheHits/
MarkCacheMissesلتشمل عمليات الدمج أيضًا، ويعيد طلب السحب هذا هذا السلوك إلى سابق عهده). #91910 (Azat Khuzhin).
- إصلاح ضبط
client_info.interfaceعلى
TCPللاتصالات المحلية. #91933 (Konstantin Bogdanov).
- أصبحت المعلَمة
refresh_certificates_task_intervalفي تهيئة عميل ACME تتوقع قيمة بالثواني. #92211 (Konstantin Bogdanov).
- تسجيل أحداث الأجزاء في
system.part_logالخاصة بـ
system.*_log. #92217 (Azat Khuzhin).
إصلاح خلل (سلوك غير صحيح ظاهر للمستخدم في إصدار مستقر رسمي)
- يُصلح بعض الأخطاء في
PREWHEREالمرتبطة بالأنواع الفائقة لنوعي البيانات
Timeو
Time64. يحلّ #84544. #84715 (Yarik Briukhovetskyi).
- يهيّئ
DNSResolverقبل استخدامه لمراعاة الإعدادات المخصصة. يُصلح #76296. #81302 (Zhigao Hong).
- يُصلح قراءة الأعمدة الفرعية من عمود يحتوي اسمه على نقطة في بعض الحالات. يحلّ #81261, #82058, #88169. #87205 (Pavel Kruglov).
- يُصلح تعطّل محرك GenerateRandom عند استخدام معلمات غير حرفية: يعيد BAD_ARGUMENTS مع رسالة واضحة بدلًا من LOGICAL_ERROR. #88157 (Shafi Ahmed).
- يُصلح إزالة أعمدة الإسقاط غير المستخدمة عند وجود
UNION. يُصلح #88180. #88350 (Sema Checherinda).
- تم إصلاح التوزيع غير الصحيح على الشظايا في تحسين
JOINعندما يكون المفتاح الأساسي مرتبًا ترتيبًا تنازليًا. يحلّ #88512. #88794 (Amos Bird).
- إعادة تفعيل s3queue_keeper_fault_injection_probablility، مع إصلاح المشكلات. #88800 (Kseniia Sumarokova).
- تم إصلاح عدة مشكلات ناجمة عن إزالة الأعمدة مبكرًا في TTL. يحلّ #88002. #88860 (Amos Bird).
- يطرح استثناءً عند تعيين temporary_files_buffer_size إلى 0. يحلّ #88900. #88917 (Vladimir Cherkasov).
- يُصلح خطأ
Bad getالذي كان يحدث أثناء تحليل الفهرس
Setإذا كان المسند يحتوي على ثابت
NULL. يُصلح #84856 و#82974. #89429 (Nikolai Kochetov).
- يُصلح
Cannot add subcolumn X.Y: column with this name already exists. يحلّ #89599. #89602 (Azat Khuzhin).
- يُصلح أخطاءً في الدالتين
theilsUو
contingencyكانت تتسبب في نتائج غير صحيحة. #89760 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح مشكلات استقرار الأسماء المستعارة: إصلاح StrictnessLevel مع SharedDatabaseCatalog، ومنع أن يكون الهدف أيضًا اسمًا مستعارًا، وتنفيذ واجهات إضافية (getSerializationHints, supportsReplication, getStoragePolicy, totalBytesUncompressed, lifetimeRows, lifetimeBytes, storesDataOnDisk, tryLockForShare, lockForShare). يحلّ #89106. #89812 (Kai Zhu).
- إصلاح احتمال حدوث crash أثناء query عن بُعد مع
ARRAY JOINداخل
INوعند تمكين الإعداد
enable_lazy_columns_replication. يحلّ #90361. #89997 (Pavel Kruglov).
- إصلاح احتمال حدوث logical error عند استخدام
analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifierمع عدة joins. #90010 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح استنتاج قيم DateTime64 غير صحيحة من Strings في text formats في بعض الحالات. يحلّ #89368. #90013 (Pavel Kruglov).
- إجراء فحوصات للحجم عند فك تسلسل البيانات من aggregation states ومصادر أخرى. #90031 (Raúl Marín).
- تقسيم ranges الخاصة بـ parts حسب خصائص وحدات التخزين لتمكين merges الخاصة بإسقاط TTL لوحدات التخزين الباردة. بعد هذا التصحيح، ستُزال parts التي لها حد TTL أقصى < now من التخزين البارد. ولن تُجدول الخوارزمية إلا عمليات إسقاط لجزء واحد فقط. #90059 (Mikhail Artemenko).
- إذا أُنشئ Kafka table بالإعداد
kafka_handle_error_mode = 'dead_letter_queue'ولم يكن الجدول
system.dead_letter_queueمهيأً، فقد كان من الممكن أن يتعطل server. تم إصلاح هذا السلوك. يحلّ #87573. #90064 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح الخطأ المحتمل
Column with Array type is not represented by ColumnArray column: Replicatedأثناء Insertion مع استخدام
ARRAY JOINوتمكين الإعداد
enable_lazy_columns_replication. #90066 (Pavel Kruglov).
- إصلاح crash أثناء الإيقاف النظيف لـ server بسبب ترتيب إتلاف غير صحيح. يحلّ #82420. #90076 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح logical error وخطأ في modulo في numbers system table عند استخدام حجم خطوة كبير. يُغلق #83398. #90123 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح عدم احتفاظ كتابة Parquet بالترتيب الأصلي عند استخدام الكتابة أحادية الخيط مع الكاتب native. يتراجع جزئيًا عن https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/64424/files. #90126 (Arthur Passos).
- عدم تطبيق تحسين العقدة الثابتة على expression الخاصة بـ LIMIT/OFFSET. يصلح #89607. #90156 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح عدم توافق تجزئة Hive الذي كان يمنع الترقية السلسة في 25.8 (ويعالج الخطأ
All hive partitioning columns must be present in the schemaأثناء الترقية). #90202 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح JSON Exception في جدول Iceberg يحتوي على عمود timestamp عند استخدام Glue catalog. يحل #90210. #90209 (Alsu Giliazova).
- إصلاح عدم تطابق عدد الصفوف في MergeTreeReaderIndex عندما يكون الجزء يحتوي فقط على عدد صفوف أقل من index_granularity. يحل #89691. #90254 (Peng Jian).
- إصلاح استعلام
WITH FILLاللانهائي مع
nan/
inf. يحل #69261. #90255 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح خطأ ‘column not found’ عند استخدام query_plan_use_logical_join_step=0 مع شرط residual في JOIN ON. يحل #88635. #90279 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح بعض queries مع تحسين aggregated projection. #90288 (János Benjamin Antal).
- إصلاح خلل في قراءة subcolumns من JSON في compact parts كان قد يؤدي إلى الخطأ
CANNOT_READ_ALL_DATA. يحل #90264. #90302 (Pavel Kruglov).
- لن يستخدم ClickHouse الآن تحسين read-in-order مع Iceberg إذا لم يكن ترتيب الفرز محددًا في manifest files (أو لم يكن مطابقًا لـ default_sort_order في الجدول). يصلح #89178. #90304 (alesapin).
- ينبغي الآن أن يراعي Time وTime64 المناطق الزمنية بشكل صحيح عند التحويل من DateTime وDateTime64 (أي يجب أن يعرض الوقت في نفس timezone التي تظهر للمستخدم عند عرضه كـ DateTime[64]). يغلق #89896. #90310 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح خلل كان يؤدي فيه
SELECT CAST(CAST(now(), 'Time'), 'Time64')إلى نتيجة غير صحيحة. يغلق #88349. #90324 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح crash ناتج عن overflow عددي صحيح في randomStringUTF8. #90326 (Michael Kolupaev).
- إصلاح تحديثات Cluster Discovery في البيئات متعددة العناقيد مع
multicluster_root_pathلمنع التأخير وفقدان تحديثات ZooKeeper. #90341 (RinChanNOW).
- إصلاح خطأ منطقي محتمل في
prewhereعلى JSON path غير موجود مع
index_granularity_bytes=0. يحل #86924. #90375 (Pavel Kruglov).
- أُصلح خلل في
L2DistanceTransposedكان يتسبب في حدوث أعطال عندما تتجاوز وسيطة precision النطاق المسموح. يغلق #90401. #90405 (Raufs Dunamalijevs).
- إصلاح خطأ منطقي محتمل في
arrayUnionمع وسيطة
Array(Dynamic). يحل #90270. #90409 (Pavel Kruglov).
- إصلاح خطأ منطقي محتمل عند إعادة تسمية عمود Nested نفسه وتعديله ضمن عملية ALTER واحدة. يحل #90406. #90412 (Pavel Kruglov).
- إصلاح parsing لقيم JSON/Dynamic/Variant من HTTP Parameters. يحل #88925. #90430 (Pavel Kruglov).
- أُصلحت race condition في partitioning الخاصة بـ Hive، حيث كان
KeyValuePairExtractorثابتًا ويتسبب في تلف البيانات أو حدوث أعطال أثناء قراءات الملفات المتزامنة. #90474 (Paresh Joshi).
- أُصلحت حسابات مسافة غير صحيحة في
L2DistanceTransposedعند استخدام Reference vector على شكل مصفوفة (والتي تكون افتراضيًا
Array(Float64))مع أعمدة
QBitذات element type غير
Float64(
Float32,
BFloat16). أصبحت الدالة الآن تُحوِّل Reference vector تلقائيًا لمطابقة element type الخاص بـ
QBit. يحل #89976. #90485 (Raufs Dunamalijevs).
- يُصلح خللًا يتسبب في أن
toDateTimeOrNullيعيد NULL عند تمرير وسيطة سالبة. #90490 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح خطأ منطقي محتمل أثناء إخراج
LowCardinality(Bool/Date32)بتنسيق
Arrow. يحل #83883. #90505 (Pavel Kruglov).
- أُصلحت دوال parsing الخاصة بـ IPv4 (مثل
IPv4StringToNumOrDefault) التي كانت تُرجع قيَمًا عشوائية لبعض المدخلات غير الصالحة. يحل #90544. يحل #87583. #90545 (Michael Kolupaev).
- إعادة محاولة
markReplicasActiveعند تعذر resolve العنوان أثناء التحقق من المضيف المحلي: اطبع سجل تحذير إذا حدث استثناء أثناء التحقق من المضيف المحلي في DDLTask. في
DDLWorker::markReplicasActive، ارمِ استثناءً لإعادة المحاولة إذا لم يُعثر على مضيف محلي وكانت هناك معرّفات مضيفين في clusters. #90556 (Tuan Pham Anh).
- إصلاح خطأ منطقي ناتج عن حالة نادرة في الدالة
equals. يغلق #88142. #90557 (Nihal Z. Miaji).
- يُفترض أن هذا يُصلح أعطال Thread sanitizer في
test_ssh/test.py::test_paramiko_password. #90612 (Govind R Nair).
- إصلاح خطأ منطقي في الدالة
concatWithSeparatorعند استخدام عمود const غير نصي. يغلق #90596. #90655 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح التنسيق في
INTO OUTFILE. يعالج #90207. #90656 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تعطل محتمل عند تنفيذ mutations مع الاستعلامات الفرعية و
allow_statistics_optimize=1. يعالج #90626. #90664 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تحقق analyzer لـ
LIMIT BYمع
GROUP BYبحيث يُنتِج الخطأ الصحيح
NOT_AN_AGGREGATEبدلًا من
NOT_FOUND_COLUMN_IN_BLOCKعندما يستخدم
LIMIT BYأعمدة غير موجودة في
GROUP BY. يغلق #89713. #90665 (xiaohuanlin).
- إصلاح أخطاء تحويل الأنواع عند استخدام أعمدة
LowCardinalityفي partition key. يغلق #89412. #90666 (xiaohuanlin).
- إصلاح مشكلة كانت تتسبب في استخدام query condition cache بشكل غير صحيح في الاستعلامات التي تحتوي filter predicates فيها على ثوابت مطوية من دوال غير حتمية (مثل
shardNum()). #90692 (Eduard Karacharov).
- إصلاح خطأ segfault في استعلام يحتوي على الدالة EXISTS ضمن قسم join on. والآن يُرجع الاستعلام ببساطة الخطأ
INVALID_JOIN_ON_EXPRESSION. يغلق #90698. #90719 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح الخطأ المنطقي: ‘Inconsistent AST formatting’ في AccessRightsElement عند استخدام قاعدة البيانات default بدون أي table. #90742 (Pablo Marcos).
- إصلاح التحقق من صلاحيات الوصول لاستعلامات
ALTER UPDATEعند استخدام table function
remoteمع
localhostبوصفه المضيف الهدف. #90761 (pufit).
- إصلاح اعتماد إخفاء secrets في named collections على
display_secrets_in_show_and_selectو
format_display_secrets_in_show_and_select. #90765 (Pablo Marcos).
- تعطيل
enable_shared_storage_snapshot_in_query(لأنه يؤدي إلى تسربات في الذاكرة). #90770 (Azat Khuzhin).
- إصلاح مشكلة تكرار البيانات في RIGHT JOIN مع distributed table عند تمكين parallel replicas. #90806 (zoomxi).
- إصلاح حالة محتملة من عدم الاتساق بين shared data وdynamic paths في JSON، مما قد يؤدي إلى أخطاء منطقية ونتائج غير متوقعة. #90816 (Pavel Kruglov).
- إصلاح
ALTER MODIFY QUERYمع
dictGet()واسم القاموس في CSE ضمن SharedCatalog (ميزة متاحة على Cloud فقط). #90860 (Azat Khuzhin).
- إصلاح توافق التسلسل داخل الذاكرة لحالة تجميع String. فقد كان اختلاف التسلسل قد يؤدي إلى نتائج مكررة إذا نُفِّذ استعلام تجميع على مثيلات بإصدارات مختلفة. ويمكن تمكين التسلسل الجديد باستخدام
serialize_string_in_memory_with_zero_byte. #90880 (Antonio Andelic).
- إصلاح التفريغ الخلفي لـ Buffer في حالة تكرار عمليات
INSERT. #90892 (Azat Khuzhin).
- عدم إدراج المجلد الأب contrib/ في system.licenses. #90901 (Raúl Marín).
- إصلاح الارتفاع الكبير في استخدام الذاكرة أثناء قراءة أعمدة JSON/Dynamic/Variant. #90907 (Pavel Kruglov).
- إصلاح تخصيص المخزن المؤقت للدالة base58Decode. #90909 (Antonio Andelic).
- إصلاح خطأ منطقي محتمل عند تلقي طلب قراءة آخر من replica بعد إرسال استجابة تحمل العلامة
finish=true. وكان ذلك ممكنًا بسبب حالة تسابق منطقية داخل
MergeTreeReadPoolParallelReplicas، رغم أن احتمال حدوثه كان ضئيلًا جدًا. #90921 (Nikita Taranov).
- إصلاح التحقق من grants ذات wildcard عند تنفيذ revoke جزئي. كما أُضيفت المزيد من الاختبارات. #90922 (pufit).
- إصلاح التجميع في
SummingMergeTreeلأعمدة
Nested
LowCardinality. #90927 (Ivan Babrou).
- إصلاح التعامل مع grants العامة عند استخدام revoke مع wildcard. ويعالج هذا مشكلةً قد تتسبب فيها إزالة wildcard grant في سحب بعض grants على المستوى العام، مثل
CREATE USER، عن طريق الخطأ. #90928 (pufit).
- إصلاح احتمال حدوث حلقة لا نهائية في azure list blobs. #90947 (Julia Kartseva).
- إصلاح الزيادة المفرطة في عمليات تفريغ Buffer (تستهلك CPU وتنتج كمًا هائلًا من السجلات). #91000 (Azat Khuzhin).
- … عدم السماح بضبط adaptive_write_buffer_initial_size على 0. #91001 (Pedro Ferreira).
- إصلاح خلل في JSON عندما يمكن أن يكون path موجودًا في كلٍّ من shared data وdynamic paths أثناء قراءة sub-object في compact parts مع تعطيل
write_marks_for_substreams_in_compact_parts. #91014 (Pavel Kruglov).
- إصلاح
std::out_of_rangeفي CTE مع
dictGetبدون arguments. يغلق #91027. #91022 (Pavel Kruglov).
- إصلاح قراءة subcolumns الديناميكية من materialized columns في mutations. يغلق #90653. #91040 (Pavel Kruglov).
- إصلاح مشكلة عدم عمل الدالة
arrayFilterعند استخدام مصفوفة فارغة مع الدالة
isNull. يُغلق #73849. #91105 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح خطأ منطقي في
ARRAY JOINعندما يكون أحد أعمدة الجدول عمود Tuple فارغًا. يُغلق #90801. #91123 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح الإظهار الكسول لعمود أُضيف عبر alter add column في الأجزاء القديمة. #91142 (Pavel Kruglov).
- إصلاح دمج أعمدة JSON في Summing/Aggregating/Coalescing MergeTree. كان هذا قد يؤدي سابقًا إلى ظهور مسارات ديناميكية غير متوقعة أثناء الكتابة إلى أجزاء البيانات. #91151 (Pavel Kruglov).
- إصلاح احتمال حدوث بنية ديناميكية غير متسقة أثناء الكتابة في compact parts، ما قد يؤدي إلى segfault. #91152 (Pavel Kruglov).
- إصلاح parsing لقيم Float دون العادية بصيغة التدوين العلمي. يُغلق #78903. #91162 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح الاستدلال الخاطئ على schema في INSERT SELECT من استعلام فرعي له source ذو schema ضمنية. #91204 (Pervakov Grigorii).
- إصلاح المشكلة https://github.com/clickhouse/clickhouse/issues/91206: عند إنشاء table بإحصاءات وكتابة بعض البيانات ثم حذف إحدى الإحصاءات، كان ذلك يؤدي إلى crash عند قراءتها مرة أخرى، لأن النظام يفترض أن serialize و deserialize سيستخدمان أنواع الإحصاءات نفسها. في هذا الإصلاح، يتم التحقق مما إذا كانت metadata الحالية تحتوي على الإحصاءات المُسلسلة، وإذا لم تكن موجودة فستُنشأ إحصاءات وهمية ويُنفَّذ deserialize فقط لتجاوزها. #91227 (Han Fei).
- إصلاح الإدراج في عمود CoalescingMergeTree يحتوي على Tuple من JSON/Dynamic و LowCardinality. يُغلق #91215. #91270 (Pavel Kruglov).
- إصلاح SYSTEM DROP FILESYSTEM CACHE ON CLUSTER. #91304 (Anton Ivashkin).
- إصلاح احتمال حدوث خطأ منطقي “Bad cast from type DB::ColumnSparse to DB::ColumnNullable”. يُغلق #91284. #91309 (Pavel Kruglov).
- إصلاح crash عند فك تسلسل تدفقات بايت مُعدّة بخبث إلى أنواع QBit متداخلة، وهو أمر يُفترض أن يكون مستحيلًا، لكنه كان قابلًا للاستغلال للتسبب في تعطل server. #91313 (Raufs Dunamalijevs).
- إصلاح Alias table ذات الوسائط الفارغة في Replicated database. حُلّت #91378. #91382 (Kai Zhu).
- حاليًا، هذا الإعداد مضبوط على false، لذا عند flush لطابور async insert إلى server بعيد، تكون عمليات الإدراج متزامنة دائمًا، حتى إذا كانت قيمة الإعداد True لهذا المستخدم. #91386 (Mikhail f. Shiryaev).
- إزالة الأعمدة المتناثرة من الترويسة في خوارزميات الدمج. يُغلق #91377. #91396 (Pavel Kruglov).
- إصلاح خلل في partitioning الخاص بـ hive في الإصدار 25.8 قد يؤدي إلى ظهور الاستثناء
A hive partitioned file can't contain only partition columnsبشكل غير صحيح. #91403 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح تعطل في
dictGetDescendantsيتسبب فيه
NULLعندما يكون نوع القاموس يدعم Hierarchy، لكن لا يكون أي عمود من النوع
HIERARCHICAL. يُغلق #92026. يُغلق #92121. #91420 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح تعطل في الدالة
INعند استخدام lambda ووسيطات tuple غير ثابتة. يُغلق #91379. #91446 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح عمليات الكتابة المتوازية التي تُفعَّل بواسطة عمليات insert الخاصة بـ MaterializedView إلى وحدات التخزين التي لا تدعمها. #91449 (Pervakov Grigorii).
- التعامل مع القيم الفارغة في قواميس xml الخاصة بـ Ytsaurus. #91465 (MikhailBurdukov).
- إصلاح فشل النوع
QBitمع معلمات الاستعلام مثل
SET param_q=[1,2,3,4]; SELECT {q:QBit(Float32,4)}. #91488 (Raufs Dunamalijevs).
- إصلاح LOGICAL_ERROR عند استخدام untuple في تعبير ثابت. #91507 (Pervakov Grigorii).
- إصلاح احتمال حدوث سباق بيانات في
librdkafka. #91521 (János Benjamin Antal).
- إصلاح خطأ منطقي تسببه وسيطة النجمة في الدالة
remote. يُغلق #90568. #91524 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح overflow أثناء القراءة من format ORC لأنواع Date وDateTime64. يُغلق #70976. #91572 (Yarik Briukhovetskyi).
- منع أوامر ALTER لمحركات الجداول الخاصة بـ تخزين الكائنات. على سبيل المثال، كان يمكن أن يؤدي ALTER ADD PROJECTION إلى تعذر إعادة تشغيل الخادم، لأن محركات تخزين الكائنات لا تدعم الإسقاطات. #91573 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح
L2DistanceTransposedالذي كان يعيد نتائج غير صحيحة عند استخدام متجهات مرجعية غير ثابتة (على سبيل المثال، من جدول). #91517. #91593 (Raufs Dunamalijevs).
- يُصلح خطأً في عمليات JOIN على شروط FALSE كان يؤدي إلى إرجاع
LOGICAL_ERRORأثناء مرحلة التوزيع. يُغلق #91173. #91598 (Yarik Briukhovetskyi).
- يُصلح زيادة استهلاك الذاكرة في عملية join مع “additional filter”، ويُغلق #91011. #91664 (Vladimir Cherkasov).
- يُصلح استعلامات JOIN مع view ووضع parallel replicas المفعّل. #91813 (Igor Nikonov).
- يُصلح إعداد delta lake
delta_lake_snapshot_versionالذي كان قد يُعطي نتيجة غير صحيحة عند استخدامه مع محرك جدول (وليس table function) وبالقيمة -1 (معطّل) بعد استخدام snapshot version سابقًا. يُغلق #87676. #91818 (Kseniia Sumarokova).
- يُصلح LOGICAL_ERROR في RecursiveCTEChunkGenerator. #91827 (Pablo Marcos).
- يُصلح عدم تطابق بنية block في الاستعلامات التي تستخدم FINAL وPREWHERE. #91847 (Antonio Andelic).
- يُصلح logical error مع
join_use_nullsوعمليات join متعددة إلى جانب cross join. #91853 (Vladimir Cherkasov).
- يضيف آلية إصلاح لـ JSON في حال وجود path مكرر في shared data وdynamic paths، وهو ما كان قد يحدث بسبب الخطأ الذي أُصلح في https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/90816. #91886 (Pavel Kruglov).
- يُصلح خطأً في قارئ ORC عند قراءة أعمدة string المُرمَّزة باستخدام DICTIONARY_V2 والتي لا تحتوي إلا على قيم NULL. #91889 (Peng Jian).
- يُصلح حالة عدم اتساق في serialization بين substreams sparse وnullable في أعمدة Tuple، وكان ذلك قد يؤدي إلى parts تالفة أو إلى تعطل أثناء القراءة. يعالج هذا https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/91851 . @Algunenano هل يمكنك المساعدة في التحقق مما إذا كان هذا قد يُصلح stress test في المستودع الخاص؟ @CurtizJ هل يمكنك أيضًا إلقاء نظرة، من فضلك؟ شكرًا! #91932 (Amos Bird).
- يُصلح الخطأ
Directory '{}' does not exist (LOGICAL_ERROR)عند إنشاء backups على disks القابلة لإعادة الكتابة المباشرة. #91935 (Julia Kartseva).
- يمنع حدوث crash عند الاتصال بـ MongoDB باستخدام named collections. #91959 (Antonio Andelic).
- يُصلح الخطأ “TOO_MANY_MARKS” الذي كان يمكن أن يحدث بعد بعض استعلامات
ALTERالخاصة بـ compact parts. #91980 (alesapin).
- يُغلق https://github.com/clickhouse/clickhouse/issues/87417: يحتوي writing schema للتنسيق v1 على خطأ، إذ يجب أن يكون نوع “added_snapshot_id” هو “long” بدلًا من “null, long” لأنه حقل مطلوب. وهذا خلل لأنه غير متوافق مع أنظمة أخرى مثل spark. وعند مزج manifest files هذه، يظهر الخطأ. #92078 (Han Fei).
- إصلاح الأسماء غير الصحيحة لـ
readWKTو
readWKB، والتي كانت بالتنسيق الخاطئ في الإصدارات السابقة. #92094 (Alexey Milovidov).
- إصلاح العديد من الأخطاء المنطقية، وحالات تجاوز السعة، والأخطاء الوظيفية في الدالة
midpoint. يغلق #91816. #92102 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح النتائج غير الصحيحة التي قد تظهر عند قراءة بعض الأعمدة الفرعية (مثل حجم السلسلة النصية) مع الترميز المتناثر. #92156 (Pavel Kruglov).
- إصلاح فشل
system.view_refreshesمع الخطأ
No macro 'replica' in config. #92203 (Michael Kolupaev).
- إصلاح استبدال UDF في التنسيق. #92210 (Raúl Marín).
- في
ddlworker::markreplicasactive، إذا لم يتم العثور على مضيف نشط وكان
remote_serversيحتوي على بعض host_ids، فسيُطبع سجل تحذيري بدلًا من طرح استثناء. #92223 (Tuan Pham Anh).
- إحاطة المعاملين
INو
NOT INبأقواس. يعالج #85075. #92225 (Mikhail f. Shiryaev).
- إصلاح النسخ الاحتياطي لجداول KeeperMap وMemory. قد يؤدي إنشاء نسخة احتياطية للجداول التي تستخدم أحد هذين المحركين مع ضبط
max_compress_block_sizeعلى
0إلى حدوث crash. #92237 (Antonio Andelic).
- إصلاح crash عند قراءة كلٍّ من بيانات String والعمود الفرعي
.sizeمن محرك Log. يعالج هذا #89909. ويتضمن ذلك بعض commits في #92290. #92341 (Amos Bird).
- إصلاح خطأ منطقي ناتج عن استخدام النوع
Nothingفي argumentات الدالة
caseWithExpression. يغلق #85354. #92351 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح crash محتمل في aggregate functions بعد MEMORY_LIMIT_EXCEEDED. #92390 (Azat Khuzhin).
تحسينات البناء/الاختبار/التغليف
- استخدام
clang-21في CI. #87074 (Konstantin Bogdanov).
- تجنّب التنزيل من cmake عند البناء المتقاطع. #90506 (Raúl Marín).
إصدار ClickHouse 25.11، 2025-11-27
- إزالة النوع
Objectالمهمل. #85718 (Pavel Kruglov).
- إزالة الميزة
LIVE VIEWالمتقادمة. إذا كنت تستخدم
LIVE VIEW، فلن تتمكن من الترقية إلى الإصدار الجديد. #88706 (Alexey Milovidov).
- في الإصدارات السابقة، كان النوع
Geometryمجرد اسم مستعار لـ
String، لكنه أصبح الآن نوعًا كامل الميزات. #83344 (scanhex12).
- تهريب أسماء الملفات المُنشأة للـ subcolumns من النوع
Variantفي جزء البيانات Wide من جداول MergeTree. يكسر هذا التغيير التوافق مع الجداول القديمة التي تستخدم أنواع البيانات Variant/Dynamic/JSON. كما يعالج تخزين الأنواع التي تحتوي على رموز خاصة داخل Variant (مثل DateTime مع timezone محددة تحتوي على
\). ويمكن تعطيل هذا التهريب بتغيير إعداد MergeTree
escape_variant_subcolumn_filenames(وللحفاظ على التوافق، عطّل هذا الإعداد في config الخاصة بـ MergeTree أو اضبط إعداد
compatibilityعلى الإصدار السابق قبل الترقية). يعالج #69590. #87300 (Pavel Kruglov).
- تفعيل تنسيق serialization
with_size_streamلنوع البيانات
Stringافتراضيًا. هذا التغيير متوافق مع الإصدارات السابقة، لكن تنسيق serialization الجديد مدعوم فقط بدءًا من الإصدار 25.10، ما يعني أن الرجوع إلى إصدارات أقدم من 25.10 لن يكون ممكنًا. وإذا أردت الحفاظ على إمكانية الرجوع إلى 25.9 وما قبله، فاضبط
serialization_info_versionعلى
basicو
string_serialization_versionعلى
single_streamفي قسم
merge_treeمن server configuration. #89329 (Alexey Milovidov).
- دعم وسم الاستثناءات في استجابة نتائج HTTP لتمكين clients من parse الاستثناءات بدرجة أعلى من الموثوقية. يعالج #75175. الإعداد
http_write_exception_in_output_formatمعطّل افتراضيًا لضمان الاتساق عبر formats. #88818 (Kaviraj Kanagaraj). ورغم أنه ليس من المفترض أن يؤدي إلى كسر أي سلوك قائم (وفي أسوأ الحالات ستُضاف سلسلة غريبة إلى رسالة الاستثناء)، فلا يزال من المنطقي استخدام “تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة” كفئة في changelog للتنبيه فقط (لأنه لا أحد يعلم كيف قد تقوم بعض السكربتات الرديئة بتحليل رسالة الاستثناء).
- حظر إنشاء عدة disks من نوع
plain-rewritableفوق path مشترك في object storage، لأن ذلك قد يؤدي إلى سلوك غير معرّف عند حدوث تصادمات بين transactions مختلفة لـ metadata storage. #89038 (Mikhail Artemenko).
- إصلاح أولوية إعدادات SASL الخاصة بـ Kafka storage. وأصبحت إعدادات SASL على مستوى الجدول والمحددة في استعلامات CREATE TABLE تتجاوز الآن بشكل صحيح الإعدادات الخاصة بالمستهلك/المنتِج الواردة من configuration files. #89401 (János Benjamin Antal).
- أصبحت timestamps الخاصة بـ Parquet التي لا تحتوي على timezone (isAdjustedToUTC=false) تُقرأ الآن على أنها DateTime64(…, ‘UTC’) بدلًا من DateTime64(…). وهذا أقل خطأً، لأن تحويل timestamp من هذا النوع في UTC إلى سلسلة نصية ينتج تمثيلًا للوقت المحلي الصحيح. استخدم
input_format_parquet_local_time_as_utc = 0للحصول على السلوك القديم. يعالج #87469. #87872 (Michael Kolupaev).
- تحسين طفيف في codec
T64: لم يعد يقبل أنواع البيانات التي لا تتوافق محاذاتها مع حجم عنصر الضغط، إذ كان ذلك يتسبب في خطأ برمجي. يعالج #89282. #89432 (yanglongwei).
- تقديم النوع
Geometryمع دعم قراءة التنسيقين
WKBو
WKT. في الإصدارات السابقة، كان النوع
Geometryاسماً مستعاراً لـ
String، أما الآن فقد أصبح نوعاً متكاملاً بالكامل. #83344 (scanhex12).
- إضافة عبارة SQL جديدة
EXECUTE ASلدعم انتحال هوية المستخدم. يحل #39048. #70775 (Shankar).
- إضافة الدالة
naiveBayesClassifierلتصنيف النصوص باستخدام Naive Bayes بالاعتماد على ngrams. #88677 (Nihal Z. Miaji).
- إضافة دعم
LIMITو
OFFSETالكسريين لاختيار جزء من جدول. يُغلق #81892. #88755 (Ahmed Gouda).
- نظام ClickHouse الفرعي لكتالوج Microsoft OneLake. #89366 (scanhex12).
- إضافة الدالة
flipCoordinatesالتي تفك العدد المطلوب من الأبعاد في Array وتبدّل المؤشرات داخل عمود Tuple. يحل #79469. #79634 (Sachin Kumar Singh).
- إضافة جدول
system.unicodeالذي يحتوي على قائمة بمحارف Unicode وخصائصها. يُغلق #80055. #80857 (wxybear).
- إضافة إعداد MergeTree جديد
merge_max_dynamic_subcolumns_in_wide_partلإتاحة تقييد عدد الأعمدة الفرعية الديناميكية في Wide part بعد الدمج، بغض النظر عن المعلمات المحددة في نوع البيانات. #87646 (Pavel Kruglov).
- إضافة دعم دالة window
cume_dist. يُصلح #86920. #88102 (Manuel).
- يمكن للمستخدم الآن إضافة الوسيطة الجديدة
preprocessorعند إنشاء text index. وهذه الوسيطة عبارة عن expression عشوائي يحوّل كل document قبل tokenization. #88272 (Jimmy Aguilar Mena).
- إضافة الحقل
memory_usageإلى
X-ClickHouse-Progressو
X-ClickHouse-Summary. ويمكن استخدامه لجمع معلومات استخدام الذاكرة للاستعلامات آنياً من جهة العميل. #88393 (Christoph Wurm).
- إضافة الإعداد
into_outfile_create_parent_directoriesلإنشاء الأدلة الأصلية تلقائياً من أجل
INTO OUTFILE، مما يمنع حدوث أخطاء عندما لا تكون مسارات الإخراج موجودة. وهذا يبسّط سير العمل في الحالات التي تكتب فيها الاستعلامات النتائج إلى أدلة متداخلة. يحل #88610. #88795 (Saksham).
- دعم صياغة
CREATE OR REPLACEللجداول المؤقتة. يُغلق #35888. #89450 (Aleksandr Musorin).
- دعم
arrayRemoveلإزالة جميع العناصر المساوية لـ
elemمن المصفوفة
arr. وهذا مطلوب فقط للتوافق مع Postgres، لأن ClickHouse يوفّر بالفعل الدالة الأقوى بكثير
arrayFilter. يحل #52099. #89585 (tiwarysaurav).
- يقدّم الدالة scalar
midpointالتي تحسب المتوسط. يحل #89029. #89679 (simonmichal).
- توفّر واجهة الويب الآن زر تنزيل. ويؤدي ذلك إلى تنزيل النتيجة كاملةً حتى إذا كانت واجهة المستخدم تعرض جزءًا منها فقط. #89768 (Alexey Milovidov).
- إضافة الإعداد
arrow_flight_request_descriptor_typeلدعم Dremio وخوادم Arrow Flight الأخرى التي تتطلب descriptor بنمط الأوامر. ينفّذ #89523. #89826 (Shreyas Ganesh).
- دوال aggregate جديدة
argAndMinو
argAndMaxتُرجع الوسيط والقيمة المتطرفة المقابلة. وفي الإصدارات السابقة كان ذلك ممكنًا أيضًا باستخدام Tuple كوسيط. #89884 (AbdAlRahman Gad).
- إعدادات لكتابة قيم التحقق الخاصة بـ Parquet والتحقق منها. #79012 (Michael Kolupaev).
- تمت إضافة الإعداد
kafka_schema_registry_skip_bytesإلى Kafka table engine لتخطي بايتات ترويسة الغلاف (مثل البادئة المكوّنة من 19 بايت في AWS Glue Schema Registry) قبل parsing للـ message payload. يتيح ذلك لـ ClickHouse استهلاك الرسائل من schema registries التي تضيف headers للـ metadata. #89621 (Taras Polishchuk).
- إضافة الدالة
h3PolygonToCellsالتي يمكنها ملء Geometry بخلايا h3 السداسية. يحل #33991. #66262 (Zacharias Knudsen).
- إضافة العمود الافتراضي الجديد
_tags(
Map(String, String)) الذي يتضمن جميع tags المرتبطة بالـ blob في S3 (ملاحظة: إذا لم تكن للـ blob أي tags، فلن يُجرى أي طلب إضافي). يحل #72945. #77773 (Zicong Qu).
- دعم استرجاع شهادات TLS من موفري ACME، RFC 8555، مثل Let’s Encrypt. يتيح ذلك التهيئة التلقائية لـ TLS على العناقيد الموزعة. #66315 (Konstantin Bogdanov).
- دعم جزء من واجهة برمجة تطبيقات استعلامات HTTP الخاصة بـ Prometheus. لتمكين ذلك، أضف قاعدة بالنوع
query_apiفي قسم
<prometheus>ضمن ملف التهيئة. المعالجات المدعومة هي
/api/v1/query_rangeو
/api/v1/query. #86132 (Nikita Mikhaylov).
- أصبح البحث بالنص الكامل الآن في مرحلة بيتا (بعد أن كان سابقًا في مرحلة تجريبية). #88928 (Robert Schulze).
- نُقل
Aliasإلى المرحلة التجريبية، ويمكن تمكينه باستخدام
allow_experimental_alias_table_engine = 1. #89712 (Kai Zhu).
- أصبح Parquet reader v3 مفعّلًا افتراضيًا. #88827 (Michael Kolupaev).
- التنفيذ الموزّع: تقسيم المهام بشكل أفضل بحسب معرّفات row groups، لا بحسب الملفات. #87508 (scanhex12).
- تستخدم عمليات
RIGHTو
FULLJOIN الآن ConcurrentHashJoin؛ ما يعني أن هذه الأنواع من عمليات join تعمل الآن بدرجة أعلى من التوازي. ويحسّن ذلك أداء حالات مختلفة لعمليات RIGHT وFULL JOIN بما يصل إلى الضعف. يعالج #78027. #78462 (Yarik Briukhovetskyi).
- تحسين القيم الكبيرة في التعبيرات الثابتة داخل الاستعلامات. يغلق #72880. #81104 (Yakov Olkhovskiy).
- استعلامات
SELECTأسرع حتى 8 مرات عند استخدام partition pruning بكثافة على الجداول التي تحتوي على أكثر من 10 آلاف part. #85535 (James Morrison).
- عندما يستخدم الاستعلام fixed hash map من أجل aggregation state (group by على عدد صحيح صغير)، يدمج ClickHouse حالة التجميع بالتوازي لتسريع الاستعلام. #87366 (Jianfei Hu).
- إتاحة استخدام projections (التي تستخدم SELECT لـ
_part_offsetوORDER BY مختلفًا) بوصفها secondary index. عند تفعيل ذلك، يمكن استخدام بعض query predicates للقراءة من projection parts وتوليد bitmaps لتصفية الصفوف بكفاءة خلال مرحلة PREWHERE. وهذه هي الخطوة الثالثة لتنفيذ projection index، بعد #80343. #81021 (Amos Bird).
- إصلاح VDSO لأنظمة Aarch64 النادرة، وربما لتركيبات أخرى من المعمارية/النواة. #86096 (Tomas Hulata).
- تحسين سرعة فك ضغط LZ4 من خلال تبسيط الشيفرة وضبط خوارزمية الاختيار. #88360 (Raúl Marín).
- يقسّم S3 الكائنات داخليًا استنادًا إلى prefixes أسماء المفاتيح، ويتوسّع تلقائيًا للتعامل مع معدلات طلبات مرتفعة لكل partition. يقدّم هذا التغيير إعدادَي BACKUP جديدين: data_file_name_generator و data_file_name_prefix_length. عندما تكون data_file_name_generator=checksum، تُسمّى data files الخاصة بالنسخ الاحتياطي باستخدام hash لمحتوياتها. Example: بالنسبة إلى checksum =
abcd1234ef567890abcd1234ef567890و
data_file_name_prefix_length = 3، سيكون المسار الناتج:
abc/d1234ef567890abcd1234ef567890. ويعزّز توزيع المفاتيح الناتج load balancing عبر partitions في S3 ويقلّل من خطر throttling. #88418 (Julia Kartseva).
- تحسين أداء text index عبر تخزين كتل dictionary مؤقتًا واستخدام جداول hash لعمليات token lookups بدلًا من binary search. #88786 (Elmi Ahmadov).
- يمكن للاستعلامات الآن الاستفادة من
optimize_read_in_orderو
query_plan_optimize_lazy_materializationفي الوقت نفسه. يعالج #88767. #88866 (Manuel).
- استخدم aggregate projection للاستعلامات التي تتضمن
DISTINCT. يغلق #86925. #88894 (Nihal Z. Miaji).
- التخزين المؤقت لـ posting lists لتحسين الأداء في عمليات التشغيل المتتالية. #88912 (Elmi Ahmadov).
- تشغيل تحويل LIMIT BY المتدفق في الحالات التي يطابق فيها ترتيب فرز الإدخال مفاتيح LIMIT BY. #88969 (Eduard Karacharov).
- السماح بإعادة كتابة
ANY LEFT JOINأو
ANY RIGHT JOINإلى
ALL INNER JOINفي بعض الحالات. #89403 (Dmitry Novik).
- تقليل الكلفة الإضافية لـ logging: استخدام عدد أقل من العمليات atomic لكل entry. #89651 (Sergei Trifonov).
- عند تفعيل Runtime Filters في query تحتوي على joins متعددة وإضافة عدة Runtime Filters، أصبح من الممكن تطبيق pushdown لخطوات filter المضافة حديثًا فوق الخطوات الأخرى. #89725 (Alexander Gololobov).
- تسريع بعض عمليات
uniqExactقليلًا عبر تقليل الكلفة الإضافية لدمج hash tables. #89727 (Raúl Marín).
- زيادة الحد الأقصى لعدد rows في lazy materialization من 10 إلى 100. #89772 (Alexey Milovidov).
- تفعيل الإعداد
allow_special_serialization_kinds_in_output_formatsافتراضيًا. سيؤدي ذلك إلى تقليل memory usage وتحسين سرعة query عند إخراج أعمدة Sparse/Replicated في بعض output formats المعتمدة على الصفوف. #89402 (Pavel Kruglov).
- أُضيفت parallelism لاستعلامات
ALTER TABLE ... FREEZE. #71743 (Kirill).
- إضافة cache لمصادقة bcrypt. #87115 (Nikolay Degterinsky).
- إذا كان skip index المستخدم في query مع
FINALعلى column يشكّل جزءًا من primary key، فإن الخطوة الإضافية للتحقق من تقاطع primary key في parts الأخرى تصبح غير ضرورية، ولم تعد تُنفَّذ. يحل #85897. #88368 (Shankar Iyer).
- أصبح التحسين
enable_lazy_columns_replicationهو default الآن، مما سيوفر memory usage في joins. #89316 (Alexey Milovidov).
- استحداث cache لكل table لـ
ColumnsDescriptionالخاصة بـ parts، مما يقلل memory usage عندما تحتوي tables على عدد كبير من parts وcolumns كثيرة. #89352 (Azat Khuzhin).
- أُدخلت cache للرأس المفكك التسلسل لـ text index لتقليل I/O وتحسين query performance. ويمكن ضبط هذه cache عبر server settings الجديدة: -
text_index_header_cache_policy-
text_index_header_cache_size-
text_index_header_cache_max_entries-
text_index_header_cache_size_ratio. #89513 (Elmi Ahmadov).
- ينبغي أن يوفّر UNION توحيدًا للأنواع باستخدام
Variantعند الحاجة، إذا كان
use_variant_as_common_typeمفعّلًا. يعالج #82772. #83246 (Mithun p).
- أصبح بالإمكان الآن منح الأدوار المعرّفة في SQL إلى المستخدمين المعرّفين في
users.xml. #88139 (c-end).
- تسجيل الاستعلامات الداخلية (التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة Dictionaries، وRefreshable Materialized Views، وغيرها)، وإضافة العمود الجديد
is_internalإلى
system.query_log. #83277 (Miсhael Stetsyuk).
- تحسين المعامل
IS NOT DISTINCT FROM(
<=>): أُضيف دعم للمعكوس
IS DISTINCT FROM، ودعم للمعاملات الرقمية المتوافقة من أنواع مختلفة (مثل
Nullable(UInt32)و
Nullable(Int64)). يعالج #86763. #87581 (yanglongwei).
- سيقوم
clickhouse-clientو
clickhouse-localفي interactive mode بإبراز المعرّفات في سطر الأوامر التي تحمل الاسم نفسه للمعرّف الحالي الواقع تحت المؤشر. #89689 (Alexey Milovidov).
- لم تعد الإعدادات المرتبطة بـ output format تؤثر في query caching. كذلك، سيتجاهل query caching الإعداد
http_response_headers. وهذا مطلوب لإتاحة تنفيذ ميزات مثل تنزيل النتيجة من cache في Web UI. #89756 (Alexey Milovidov).
- ستوفّر HTTP interface الترويستين
Ageو
Expiresعند استخدام query result cache. ويشير وجود الترويسة
Ageإلى ما إذا كانت النتيجة من cache، بينما تُضبط
Expiresأيضًا عند أول كتابة. كما أُضيفت profile events جديدة:
QueryCacheAgeSecondsو
QueryCacheReadRowsو
QueryCacheReadBytesو
QueryCacheWrittenRowsو
QueryCacheWrittenBytes. #89759 (Alexey Milovidov).
- السماح بالإدراج في الجداول البعيدة وجداول data lake عندما يكون
disable_insertion_and_mutationمفعّلًا (أي warehouses للقراءة فقط في ClickHouse Cloud). #88549 (Alexander Tokmakov).
- إضافة الاستعلام
SYSTEM DROP TEXT INDEX CACHES. #90287 (Anton Popov).
- تفعيل
enable_shared_storage_snapshot_in_queryافتراضيًا لتوفير ضمانات اتساق أفضل. ولا يُتوقع أن تكون لذلك أي سلبيات. #82634 (Alexey Milovidov).
- أُضيف الإعداد
send_profile_eventsالذي يتيح للعملاء تقليل Network traffic عندما لا تكون profile events مستخدمة. #89588 (Kaviraj Kanagaraj).
- السماح بتعطيل التنزيل في الخلفية للمقاطع القريبة لكل query على حدة. يصلح #89524. #89668 (tanner-bruce).
- السماح بـ
FETCH PARTITIONعند وجود أقراص تالفة في جداول replicated merge tree. #58663 (Duc Canh Le).
- إصلاح استثناء غير ملتقط أثناء جلب schema جدول MySQL في MySQL database engine. #69358 (Duc Canh Le).
- تُنفَّذ الآن جميع استعلامات DDL
ON CLUSTERضمن سياق مستخدم الاستعلام الأصلي، لتحسين التحقق من صلاحيات الوصول. #71334 (pufit).
- أُضيف دعم
UUIDفي
Parquetعندما يكون مُمثَّلًا بواسطة
FixedString(16)مع النوع المنطقي
UUID. #74484 (alekseev-maksim).
- تعطيل ThreadFuzzer افتراضيًا في الملفات التنفيذية غير الخاصة بالخادم. #89115 (Raúl Marín).
- جعل تحسينات خطة الاستعلام مرئية للخطة الفرعية المُدخلة للاستعلام الفرعي المترابط عبر تأجيل إضفاء الطابع المادي عليها. جزء من #79890. #85455 (Dmitry Novik).
- يمكنك الآن رؤية شريط التقدم والسجلات وإحصاءات الأداء لاستعلامات
CREATE OR REPLACE TABLEمع
SELECTفي clickhouse-client. ولن يؤدي هذا الاستعلام بعد الآن إلى timeout حتى إذا كان
SELECTيستغرق وقتًا طويلًا. يحل #38416. #87247 (Diskein).
- دعم النوعين
JSONو
Dynamicفي دوال hash. يحل #87734. #87791 (Pavel Kruglov).
- تنفيذ الأجزاء المفقودة من خادم ArrowFlight. #88013 (Vitaly Baranov).
- إضافة histogram metrics متعددة إلى الخادم وKeeper لقياس مدد مراحل تنفيذ طلبات Keeper. ستُضاف metrics التالية إلى الخادم:
keeper_client_queue_duration_millisecondsو
keeper_client_send_duration_millisecondsو
keeper_client_roundtrip_duration_milliseconds. وستُضاف metrics التالية إلى Keeper:
keeper_server_preprocess_request_duration_millisecondsو
keeper_server_process_request_duration_millisecondsو
keeper_server_queue_duration_millisecondsو
keeper_server_send_duration_milliseconds. #88158 (Miсhael Stetsyuk).
- إضافة الخيار
input_headersإلى استعلام
EXPLAINلإضافة headers الإدخال إلى الخطوات. #88311 (János Benjamin Antal).
- إضافة profile events لعدّ عدد طلبات S3 وAzureBlobStorage التي تؤخرها throttlers. ويُصلح هذا عدم الاتساق في profile events الخاصة بـ ThrottlerCount المرتبطة بالـ disk وغير المرتبطة به. ولم تعد طلبات HTTP DELETE الخاصة بـ AzureBlobStorage خاضعة للتقييد. #88535 (Sergei Trifonov).
- تخزين statistics على مستوى table مؤقتًا، مع إضافة إعدادين: إعداد merge tree
refresh_statistics_intervalويعني interval تحديث cache الإحصاءات، وتعني القيمة 0 عدم إنشاء cache. أما إعداد session
use_statistics_cacheفيحدد ما إذا كان يجب استخدام statistics على مستوى table في query. وفي بعض الأحيان نرغب في statistics أفضل، لذلك نختار تجاهلها. #88670 (Han Fei).
- إصلاح deserialization الثنائي لـ
Arrayو
Mapلاستخدام الإعداد
max_binary_array_sizeبدلًا من
max_binary_string_sizeعند التحقق من حدود الحجم. ويضمن هذا تطبيق الحدود الصحيحة عند القراءة بتنسيق
RowBinary. #88744 (Raufs Dunamalijevs).
- أُضيف الصنف
LockGuardWithStopWatchواستُخدم في background pool لتنفيذ عمليات الدمج. وإذا ظلّ mutex محتجزًا لمدة ثانية، أو واجه أحد الخيوط صعوبة في الحصول عليه خلال ثانية، فستُطبع رسالة تحذير. كما نُقل الكود الثقيل من destructor الخاص بـ
MergeMutateSelectedEntryإلى الدالة
finalizeلتجنّب الاحتفاظ بالقفل داخل executor الخاص بـ
MergeTreeBackgroundلمدة طويلة جدًا. #88898 (Nikita Mikhaylov).
- أصبح من الممكن استخدام AWS Regions التي تتطلب opt-in مع S3 تلقائيًا عندما لا تكون المنطقة محددة في endpoint. مرجع: opt-in AWS regions. #88930 (Andrey Zvonov).
- يمكن للمستخدم الآن إلغاء query في clickhouse-client بالضغط على Ctrl-C أثناء تشغيل pager. يحلّ هذا المشكلة #80778. #88935 (Grigorii).
- ستعرض web UI أشرطة داخل الجدول حتى عندما تكون القيم سالبة. وبذلك يمكنها عرض مخطط أشرطة ثنائي الاتجاه بألوان مختلفة للأشرطة على الجانبين السالب والموجب. #89016 (Alexey Milovidov).
- تعطيل
shared_merge_tree_create_per_replica_metadata_nodesلتقليل كمية metadata التي يخزنها
SharedMergeTreeفي Keeper. #89036 (Alexander Tokmakov).
- جعل
S3Queueيراعي server setting
disable_insertion_and_mutation. #89048 (Raúl Marín).
- تعيين القيمة الافتراضية لـ
s3_retry_attemptsإلى 500 في 25.6 لضمان نجاح النسخ الاحتياطية عند حدوث إعادة تقسيم في S3 واستجابة S3 بأخطاء slow-down لأكثر من 10 دقائق. #89051 (Nikita Mikhaylov).
- يمكن الآن استخدام الإعدادين
kafka_compression_codecو
kafka_compression_levelلتحديد الضغط لمنتجي Kafka في كلا Kafka engines. #89073 (János Benjamin Antal).
- إضافة column جديدة باسم
statisticsفي
system.columns، تشير إلى أنواع الإحصاءات المبنية على هذا الجدول. وإذا أُنشئ نوع من الإحصاءات تلقائيًا، فسيظهر مع اللاحقة (auto). #89086 (Han Fei).
- تحسين رسالة الخطأ عند تمرير توسيع عام بدلًا من اسم cluster إلى table function من نوع
*Cluster. #89093 (Konstantin Bogdanov).
- YTsaurus: السماح باستخدام replicated_table كمصدر بيانات. #89107 (MikhailBurdukov).
- لم تعد queries التي تبدأ بمسافات بيضاء تُحفَظ في history ضمن CLI. #89116 (Konstantin Bogdanov).
- دعم Array من String كمدخل للدالتين
hasAnyTokensو
hasAllTokens. #89124 (Elmi Ahmadov).
- تعديل طريقة تخزين الأقراص plain-rewritable لبياناتها الوصفية في الذاكرة، مما يعالج العديد من الأخطاء المرتبطة بتداخل الأدلة وما يتصل بذلك. #89125 (Mikhail Artemenko).
- سيُجرى الحساب المسبق للاستعلامات الفرعية التي تظهر داخل تعبيرات IN عند الاستعلام عن جدول Iceberg على نحو صحيح قبل تحليل تقليم الأقسام. #89177 (Daniil Ivanik).
- تفعيل
create_table_empty_primary_key_by_defaultافتراضيًا. وهذا أفضل من ناحية سهولة الاستخدام. #89333 (Alexey Milovidov).
- إصلاح شيفرة غير صحيحة في محرك قاعدة البيانات
Backup، إذ كان قد يُنشئ استعلامًا غير صالحًا مع
SHOW CREATE DATABASEأو عند الاستعلام عن
engine_fullمن
system.databases. يغلق #89477. #89341 (Alexey Milovidov).
- في الإصدارات السابقة، كان الإعداد
create_table_empty_primary_key_by_defaultغير فعّال عندما لا تحدد محرك الجدول في استعلام CREATE TABLE. #89342 (Alexey Milovidov).
- تحديث
chdigإلى v25.11.1 - ويتضمن تحسينات كبيرة في التسجيل وتحسينات متنوعة أخرى (ملاحظات الإصدار لـ 25.11). #89957 (Azat Khuzhin). (ملاحظات الإصدار لـ 25.10). #89452 (Azat Khuzhin).
- جعل أداة تغيير حجم مربع نص الاستعلام في واجهة الويب بعرض كامل، مما يجعله أكثر سهولة قليلًا. كذلك، لم تكن أداة تغيير الحجم الأصلية في المتصفح متاحة في Safari على iPad، وبعد هذا التغيير أصبح بإمكانك على الأقل سحب الحافة السفلية لمربع النص إذا كنت تعرف ذلك. #89457 (Alexey Milovidov).
- تحسين تتبع الذاكرة أثناء توليد نتائج hash joins. سابقًا، لم يكن يجري تتبع التخصيصات المؤقتة أثناء توليد نتيجة join بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى تجاوز حد الذاكرة. #89560 (Azat Khuzhin).
- سجل الخادم غير المتزامن: إجراء flush في وقت أبكر وزيادة حجم queue الافتراضي. #89597 (Raúl Marín).
- إصلاح القيم غير الصحيحة لـ
FilesystemCacheBytes(وغيرها) في
system.asynchronous_metrics. تشغيل استعلامات
SYSTEMعلى مخابئ نظام الملفات مرة واحدة فقط. عرض ذري للمخابئ التي تشير إلى المسار نفسه في
system.filesystem_caches. #89640 (Azat Khuzhin).
- توضيح وصف بعض الأعمدة في
system.view_refreshes. #89701 (Tuan Pham Anh).
- تخزين بيانات اعتماد S3 التي تتعامل مع endpoint الخاص بـ STS مؤقتًا بحيث يمكن إعادة استخدامها عبر استدعاءات دوال مختلفة. ويمكن التحكم في عدد بيانات الاعتماد المخزنة مؤقتًا عبر
s3_credentials_provider_max_cache_size. #89734 (Antonio Andelic).
- إصلاح pushdown لمرشح runtime عندما توجد تحته عدة خطوات expression. #89741 (Alexander Gololobov).
- إذا كانت ذاكرة النظام أقل من 5GB، فلا تُجرى
mlockللملف التنفيذي افتراضيًا. #89751 (Alexey Milovidov).
- لم تعد تلميحات الأنواع في واجهة الويب تتجاوز رأس الجدول. كما صُحِّح عرض التلميحات المنبثقة أيضًا، فلم تعد تظهر خلف رأس الجدول. #89753 (Alexey Milovidov).
- إظهار خصائص الجدول في واجهة الويب. سيؤدي النقر على عدد الصفوف أو البايتات إلى إظهار استعلام من
system.tables. وسيؤدي النقر على محرك الجدول إلى إظهار
SHOW TABLES. #89771 (Alexey Milovidov).
- دعم
non_replicated_deduplication_windowللجداول التي تستخدم قرصًا لا يدعم الكتابة بأسلوب append. يحل هذا #87281. #89796 (Tuan Pham Anh).
- أُضيفت إمكانية تعيين قائمة بالجداول المطلوب تنفيذ flush لها في الأمر
SYSTEM FLUSH ASYNC INSERT QUEUE. #89915 (Sema Checherinda).
- تخزين معرّفات كتل إزالة التكرار في
system.part_log. #89928 (Sema Checherinda).
- تم تغيير القيمة الافتراضية لإعداد ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
keep_free_space_remove_batchمن 10 إلى 100، لأنه أكثر كفاءة. #90030 (Kseniia Sumarokova).
- تقديم نوع الدمج TTL DROP، وعدم تحديث الجدولة التالية لدمج حذف TTL بعد هذا النوع من عمليات الدمج. #90077 (Mikhail Artemenko).
- استخدام حد أقل للعُقد في طلب RemoveRecursive الخاص بـ Keeper أثناء تنظيف S3Queue. #90201 (Antonio Andelic).
- جعل الاستعلام
SYSTEM FLUSH LOGSينتظر إنشاء الجدول حتى عندما تكون السجلات فارغة. #89408 (János Benjamin Antal).
- إصلاح القيمة غير الصحيحة لـ
rows_before_limit_at_leastعند وجود عدة أجزاء بعيدة مشاركة في تجميع موزع مع دمج، أو عند وجود استعلامات فرعية من نوع IN. ويصلح هذا #63280. #63511 (Amos Bird).
- إصلاح ظهور
0 rows in setبعد استعلام
INSERT INTO ... SELECT. يُغلق #47800. #79462 (Engel Danila).
إصلاح خلل (سلوك غير صحيح يمكن للمستخدم ملاحظته في إصدار مستقر رسمي)
- إصلاح
multiIfعند استخدام argument ثابتة والتقييم المختصر. يُغلق #72714. #84546 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح خطأ منطقي عند التحديد من جدول يحتوي على قيد استعلام فرعي. يحل #84190. #85575 (Pervakov Grigorii).
- إصلاح خلل في الاستعلامات الخاصة التي تستخدم URI يحتوي على علامات استفهام. #85663 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح مشكلة غياب بعض الأعمدة أحيانًا في مخرجات
EXPLAIN indexes = 1. يحل #86696. #87083 (Michael Kolupaev).
- إصلاح خطأ محتمل
Cannot add subcolumnعند استخدام parallel replicas. يُغلق #84888. #87514 (Pavel Kruglov).
- في parquet writer، إخراج سلسلة
created_byبالتنسيق الصحيح، مثل
ClickHouse version 25.10.1 (build 5b1dfb14925db8901a4e9202cd5d63c11ecfbb9f)بدلًا من
ClickHouse v25.9.1.1-testing. وإصلاح توافق Parquet reader مع الملفات غير السليمة التي كتبها parquet-mr القديم. #87735 (Michael Kolupaev).
- إصلاح احتساب phi-squared الذي كان يؤدي إلى نتائج غير صحيحة في
cramersVو
cramersVBiasCorrectedو
theilsUو
contingency. #87831 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح قراءة Array مختلطة من Float وBool في JSON. وكان إدراج مثل هذه البيانات يؤدي سابقًا إلى استثناء. #88008 (Pavel Kruglov).
- استخدام shared_ptr مع QueryState في TCPHandler لاكتشاف ما إذا كانت الحالة غير صالحة في setProgressCallback وsetFileProgressCallback وsetBlockMarshallingCallback. #88201 (Tuan Pham Anh).
- إصلاح خطأ منطقي في إعادة ترتيب CROSS JOIN عندما يكون query_plan_optimize_join_order_limit > 1. يُغلق #89409. #88286 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح #88426: 1. منع تعريفات الأعمدة الصريحة في Alias، مع تحميل الأعمدة تلقائيًا من target table. وهذا يضمن أن يطابق alias دائمًا schema الخاصة بالجدول الهدف. 2. تمرير المزيد من method من IStorage عبر Proxy. #88552 (Kai Zhu).
- بعد الاستعادة، قد تبقى replica في Replicated database عالقة لفترة طويلة وهي تطبع رسائل مثل
Failed to marked query-0004647339 as finished (finished=No node, synced=No node)، وقد أُصلحت هذه المشكلة. #88671 (Alexander Tokmakov).
- إصلاح احتمال ظهور الخطأ “Context has expired” مع analyzer الجديد عند استخدام subqueries. #88694 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح خطأ segmentation fault في قارئ Parquet عندما تكون قيمة input_format_parquet_local_file_min_bytes_for_seek مضبوطة على 0. يحلّ هذا المشكلة #78456. #88784 (Animesh).
- تم إصلاح النتيجة غير الصحيحة لـ min(PK)/max(PK) عندما يكون PK بترتيب عكسي. يحلّ هذا المشكلة #83619. #88796 (Amos Bird).
- تم إصلاح تطبيق قيود الحجم التي تفرضها الإعدادات max_table_size_to_drop و max_partition_size_to_drop عند تنفيذ DROP على الجداول الداخلية. #88812 (Nikolay Degterinsky).
- تم إصلاح
top_kبحيث يراعي parameter الخاص بالعتبة عند استدعائه باستخدام argument واحد. يغلق هذا #88757. #88867 (Manuel).
- أصبح بإمكان مصادر endpoint في ArrowFlight التي تتطلب connection عبر SSL (مثل تلك الموجودة خلف AWS ALB) الآن طلب dataset محدد بشكل صحيح. #88868 (alex-shchetkov).
- تم إصلاح التعامل مع Nested(Tuple(…)) غير المُجسَّدة (المضافة عبر ALTER). يحلّ هذا المشكلة #83133. #88879 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح خطأ في الدالة
reverseUTF8. في الإصدارات السابقة، كانت تعكس بالخطأ بايتات code points في UTF-8 ذات الطول 4. يغلق هذا #88913. #88914 (Alexey Milovidov).
- تم إصلاح protocol الخاص بـ icebergS3Cluster. وبدأ دعم schema evolution وعمليات الحذف الموضعي وحذف المساواة في دالة Iceberg cluster. يحلّ هذا المشكلة #88287. #88919 (Yang Jiang).
- تم تعطيل parallel_replicas_support_projection للاستعلامات التي تستخدم parallel replicas عبر الجداول الموزعة. يغلق هذا #88899. #88922 (zoomxi).
- تم تمرير Context في عمليات CAST الداخلية. وأُصلحت عدة مشكلات لم تكن فيها إعدادات CAST تُمرَّر. يغلق هذا #88873. ويغلق أيضًا #78025. #88929 (Manuel).
- تم إصلاح تحديد format الملف من globs في الدالة file(). يحلّ هذا المشكلة #88920. #88947 (Vitaly Baranov).
- لا يُتحقَّق من صلاحية الوصول
SET DEFINER <current_user>:definerعند إنشاء VIEW باستخدام SQL SECURITY DEFINER. #88968 (pufit).
- تم إصلاح
LOGICAL_ERRORفي
L2DistanceTransposed(vec1, vec2, p)، إذ كانت آلية التحسين الخاصة بالقراءة الجزئية لـ
QBitتزيل
Nullableمن نوع الإرجاع بشكل غير صحيح عندما كان
pمن النوع
Nullable. #88974 (Raufs Dunamalijevs).
- إصلاح تعطل عند وجود نوع
catalogغير معروف. يحلّ #88819. #88987 (scanhex12).
- إغلاق #88081. #88988 (scanhex12).
- تم إصلاح تراجع الأداء في تحليل فهارس التخطي. #89004 (Anton Popov).
- إصلاح خطأ ACCESS_ENTITY_NOT_FOUND عند محاولة تنفيذ clusterAllReplicas بواسطة مستخدم لديه دور غير موجود. يحلّ #87670. #89068 (pufit).
- إصلاح معالجة الأعمدة المتفرقة بواسطة قيد CHECK. يغلق #88637. #89076 (Eduard Karacharov).
- تم إصلاح العدد غير الصحيح للصفوف عند ملء الأعمدة الافتراضية في MergeTreeReaderTextIndex، مما كان يتسبب في تعطل مصحوب بـ LOGICAL_ERROR. #89095 (Peng Jian).
- منع تسرّب عدّاد دمج TTL عند حدوث استثناءات أثناء تحضير الدمج. يحلّ #89019. #89127 (save-my-heart).
- إصلاح حساب حجم المخزن المؤقت المطلوب لعمليات الترميز وفك الترميز base32/base58. #89133 (Antonio Andelic).
- إصلاح مشكلة use-after-free في Distributed بسبب حالة تسابق بين الإيقاف وعمليات INSERT في الخلفية. يحلّ #88640. #89136 (Azat Khuzhin).
- تجنّب احتمال حدوث حالات تسابق على البيانات بسبب استثناءات قابلة للتغيير أثناء تحليل Parquet. يُصلح #88385. #89174 (Azat Khuzhin).
- العرض المادي القابل للتحديث: تم إصلاح تعطل نادر في الخادم إذا جرى إسقاط الجدول المصدر بالكامل أثناء التحديث. #89203 (Michael Kolupaev).
- تفريغ المخازن المؤقتة عند إرسال خطأ في منتصف دفق مضغوط في واجهة HTTP. #89256 (Alexander Tokmakov).
- منع تطبيق قواعد إخفاء الاستعلامات بشكل غير صحيح على عبارات DDL. #89272 (MikhailBurdukov).
- تم إصلاح العدد غير الصحيح للصفوف عند ملء الأعمدة الافتراضية في MergeTreeReaderTextIndex، مما كان يتسبب في تعطل مصحوب بـ LOGICAL_ERROR. يعيد فتح #89095. #89303 (Jimmy Aguilar Mena).
- إصلاح: Statistics countmin لا يدعم تقدير نوع البيانات LowCardinality(Nullable(String))، مما يؤدي إلى LOGICAL_ERROR. #89343 (Han Fei).
- احتمال حدوث تعطل/سلوك غير معرّف في الدالة IN عندما تختلف أنواع أعمدة المفتاح الأساسي عن أنواع الأعمدة في الطرف الأيمن من الدالة IN. مثال: SELECT string_column, int_column FROM test_table WHERE (string_column, int_column) IN (SELECT ‘5’, ‘not a number’). يظهر ذلك عند تحديد عدد كبير من الصفوف ووجود صفوف تتضمن أنواعًا غير متوافقة. #89367 (Ilya Golshtein).
- إصلاح اقتطاع الوسيطات في
countIf(*). يغلق #89372. #89373 (Manuel).
- تجنّب فقدان checksums غير المضغوطة للإحصاءات أثناء تنفيذ mutations. #89381 (Azat Khuzhin).
- إصلاح LOGICAL_ERROR في L2DistanceTransposed(vec1, vec2, p)، حيث أزالت عملية التحسين الخاصة بقراءة QBit الجزئية Nullable من نوع الإرجاع بشكل غير صحيح عندما كانت p من النوع LowCardinality(Nullable(T)). يحل #88362. #89397 (Raufs Dunamalijevs).
- إصلاح تحميل الجداول ذات sparse serialization غير الصحيح لـ Tuple نفسه (وهو ما تكتبه إصدارات ClickHouse الأقدم). #89405 (Azat Khuzhin).
- إصلاح المعالجة غير الصحيحة لعملية merge للأجزاء التي أفرغها TTL مع projections غير فارغة عند استخدام
deduplicate_merge_projection_mode='ignore'. يحل #89430. #89458 (Amos Bird).
- إصلاح logical error في full_sorting_merge join عند وجود أعمدة مكررة. يحل #86957. #89495 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح قراءة changelogs أثناء بدء تشغيل Keeper في الحالات التي لم يُعاد فيها rename لـ changelog بشكل صحيح أثناء rotation. #89496 (Antonio Andelic).
- إصلاح نتائج JOIN غير الصحيحة عند استخدام شروط OR مع مفاتيح فريدة في الجدول الأيمن. يحل #89391. #89512 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح احتمال ظهور “Context has expired” مع analyzer و PK IN (استعلام فرعي) (v2). يُصلح #89433. #89527 (Azat Khuzhin).
- إصلاح replication في MaterializedPostgreSQL للجداول التي تحتوي على أسماء أعمدة مُكوّنة بأحرف كبيرة. يحل #72363. #89530 (Danylo Osipchuk).
- إصلاح تعطل في حال كانت حالة دالة aggregate تحتوي على قيمة متسلسلة لعمود من النوع LowCardinality(String). #89550 (Pavel Kruglov).
- إصلاح تعطّل يحدث عند استخدام
ARRAY JOINعلى الجانب الأيمن من JOIN مع تفعيل الإعداد
enable_lazy_columns_replication. #89551 (Pavel Kruglov).
- إصلاح خطأ منطقي في query_plan_convert_join_to_in. يحل المشكلة #89066. #89554 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح استثناء في مُقدِّر الإحصاءات عند محاولة تقدير الشروط في حال عدم تطابق أنواع العمود والثابت وتعذّر تحويلها. #89596 (Han Fei).
- إضافة Runtime Filters فقط إلى خوارزميات join المدعومة، أي hash joins. لا يمكن إنشاء مرشّح إلا عندما تقرأ خوارزمية join الجانب الأيمن كاملًا أولًا ثم تقرأ الجانب الأيسر، لكن FullSortingMergeJoin مثلًا يقرأ الجانبين بالتزامن. يصلح #89220. #89652 (Alexander Gololobov).
- إصلاح التنفيذات المتزامنة للدوال
hasAnyTokensو
hasAllTokensو
tokensمع
sparseGramstokenizer. يحل المشكلة #89605. #89665 (Elmi Ahmadov).
- إصلاح خطأ منطقي/تعطّل في runtime filter الخاص بـ join في بعض الحالات. يصلح #89062. #89666 (Alexander Gololobov).
- إصلاح خطأ منطقي محتمل أثناء تنفيذ
ARRAY JOINعلى عمود Map مع تفعيل
enable_lazy_columns_replication. يغلق #89705. #89717 (Pavel Kruglov).
- تجنّب تعطّل ناتج عن القراءة من خادم بعيد بعد انقطاع الاتصال في الاستعلامات البعيدة أثناء الإلغاء. يحل المشكلة #89468. #89740 (Azat Khuzhin).
- إصلاح race condition في مسار قراءة فهرس projection. يحل المشكلة #89497. #89762 (Peng Jian).
- إصلاح خلل في قراءة فهرس projection كان قد يؤدي إلى race conditions. يحل المشكلة #89497. #89775 (Amos Bird).
- إصلاح تعامل Paimon table function مع الجداول التي لا تحتوي على partition. يحل المشكلة #89690. #89793 (JIaQi).
- إصلاح خطأ منطقي محتمل أثناء قراءة paths وsubcolumns التابعة لها في advanced JSON shared data serialization. يغلق #89805. #89819 (Pavel Kruglov).
- إصلاح احتمال حدوث stack overflow أثناء فك التسلسل الثنائي لأنواع البيانات. يغلق #88710. #89822 (Pavel Kruglov).
- إصلاح خطأ منطقي مرتبط بـ tuple فارغ داخل الدالة
IN. يغلق #88343. #89850 (Nihal Z. Miaji).
- إزالة الدوال الحقنية من
GROUP BYبغض النظر عن
optimize_injective_functions_in_group_byفي المحلّل القديم، حفاظًا على التوافق. يحل #89854. #89870 (Raufs Dunamalijevs).
- إذا انقطع الدمج بسبب، على سبيل المثال، حد الذاكرة، فسيستدعي المنفّذ الخلفي لطفرات الدمج
cancelعلى مهمة الدمج من دون قفل، لكن في هذه الحالة لن تتم إزالة الجزء الناتج الذي أُنشئ جزئيًا (لأنه لم يكتمل، ولم يكن مرئيًا في هذه المرحلة). بعد ذلك ستُدمَّر مهمة الدمج، ما سيؤدي إلى تدمير الجزء الناتج. وسيؤدي ذلك إلى التراجع عن معاملة القرص والتسبب في إزالة البيانات من S3. وفي النهاية، نُفِّذ تنظيف هذه البيانات المهملة تحت قفل المنفّذ الخلفي لطفرات الدمج. #89875 (Mikhail Artemenko).
- إصلاح خطأ منطقي مرتبط بـ tuple فارغ داخل الدالتين
reverseو
CAST. يغلق #89137. #89908 (Nihal Z. Miaji).
- سيعرض ClickHouse الآن قاعدة بيانات كتالوج بحيرة البيانات في الاستعلام
SHOW DATABASESافتراضيًا. #89914 (alesapin).
- إصلاح استخدام النسخ الأصلي على GCS للنسخ الاحتياطية. وبسبب استنساخ غير صحيح للعميل، كان النسخ الأصلي على GCS يفشل دائمًا ويستخدم أسلوبًا أقل كفاءة يعتمد على القراءة والكتابة اليدويتين للبيانات. #89923 (Antonio Andelic).
- إصلاح حساب حجم المخزن المؤقت للدالة base32Encode. كان حساب base32Encode لعمود من السلاسل النصية بحجم أقل من 5 قد يؤدي إلى انهيارات. يحل #89911. #89929 (Antonio Andelic).
- إصلاح التعامل الخاطئ مع محارف الهروب في استعلامَي
SHOW COLUMNSو
SHOW FUNCTIONS. #89942 (alesapin).
- إصلاح التحقق من URL في محرك MongoDB عندما يحتوي اسم المستخدم على الحرف ’@’. في السابق، كانت أسماء المستخدمين التي تحتوي على ’@’ تتسبب في خطأ بسبب الترميز غير الصحيح. #89970 (Kai Zhu).
- نُقل إلى إصدار أقدم في #90592: إصلاح انهيار محتمل أثناء استعلام عن بُعد مع
ARRAY JOINداخل
INومع تمكين الإعداد
enable_lazy_columns_replication. يحل #90361. #89997 (Pavel Kruglov).
- نُقل إلى إصدار أقدم في #90448: إصلاح استنتاج قيم DateTime64 غير صحيحة من Strings في تنسيقات النص في بعض الحالات. يحل #89368. #90013 (Pavel Kruglov).
- إصلاح خطأ منطقي ناتج عن عمود Tuple فارغ في
BSONEachRowو
MsgPack. يُغلق #89814. يُغلق #71536. #90018 (Nihal Z. Miaji).
- أُدرج أيضًا في #90457: إجراء فحوصات للحجم عند إلغاء تسلسل البيانات من حالات التجميع ومصادر أخرى. #90031 (Raúl Marín).
- إصلاح احتمال ظهور الخطأ ‘عدد الصفوف غير صالح في Chunk’ في JOIN مع الأعمدة المكررة. يحل #89411. #90053 (Vladimir Cherkasov).
- أُدرج أيضًا في #90588: إصلاح الخطأ المحتمل
Column with Array type is not represented by ColumnArray column: Replicatedأثناء insert عند استخدام
ARRAY JOINمع تفعيل الإعداد
enable_lazy_columns_replication. #90066 (Pavel Kruglov).
- السماح بالملفات التي تبدأ بنقطة في user_files. يُغلق #89662. #90079 (Raúl Marín).
- أُدرج أيضًا في #90647: إصلاح خطأ منطقي وخلل في عملية modulo في جدول النظام
numbersعند استخدام قيمة step كبيرة. يُغلق #83398. #90123 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح overflow للأعداد الصحيحة أثناء parsing لوسيطات القاموس. يُغلق #78506. #90171 (Raúl Marín).
- أُدرج أيضًا في #90468: إصلاح عدم توافق partitioning في hive الذي كان يمنع الترقية السلسة في 25.8 (ويعالج الخطأ
All hive partitioning columns must be present in the schemaأثناء الترقية). #90202 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح احتمال ظهور نتائج query غير صحيحة بعد lightweight updates في استعلامات
SELECTعند تفعيل query condition cache. يصلح #90176. يصلح #90054. #90204 (Anton Popov).
- إصلاح تعطل في StorageDistributed عند parsing لأسماء أدلة shard غير الصالحة. #90243 (Aleksandr Musorin).
- دعم التحويل الضمني من String إلى عدد صحيح أو قيمة Boolean في
LogicalExpressionOptimizerPass. يحل #89803. #90245 (Elmi Ahmadov).
- إصلاح التنسيق غير الصحيح لبعض skip indexes في تعريف الجدول، مما يتسبب في
METADATA_MISMATCHويعطّل إنشاء replicas جديدة في Replicated Database. #90251 (Nikolay Degterinsky).
- تم ترحيل هذا الإصلاح إلى الإصدارات الأقدم في #90381: يُصلح عدم تطابق عدد الصفوف في MergeTreeReaderIndex عندما كان الجزء الوحيد يحتوي على عدد صفوف أقل من index_granularity. يحل #89691. #90254 (Peng Jian).
- تم ترحيل هذا الإصلاح إلى الإصدارات الأقدم في #90608: إصلاح خلل في قراءة الأعمدة الفرعية من JSON في compact parts قد يؤدي إلى الخطأ
CANNOT_READ_ALL_DATA. يحل #90264. #90302 (Pavel Kruglov).
- إصلاح مشكلة عدم عمل الدوال
trimو
ltrimو
rtrimمع وسيطين. يغلق #90170. #90305 (Nihal Z. Miaji).
- تم ترحيل هذا الإصلاح إلى الإصدارات الأقدم في #90625: إصلاح خطأ منطقي محتمل في prewhere عند استخدام مسار JSON غير موجود مع index_granularity_bytes=0. يحل #86924. #90375 (Pavel Kruglov).
- تم ترحيل هذا الإصلاح إلى الإصدارات الأقدم في #90484: إصلاح خلل في
L2DistanceTransposedكان يتسبب في تعطل البرنامج عندما تتجاوز قيمة الوسيط precision النطاق المسموح. يغلق #90401. #90405 (Raufs Dunamalijevs).
- تم ترحيل هذا الإصلاح إلى الإصدارات الأقدم في #90577: إصلاح حسابات مسافة غير صحيحة في
L2DistanceTransposedعند استخدام متجهات مرجعية من نوع array (والتي تكون افتراضيًا
Array(Float64))) مع أعمدة
QBitذات element type غير
Float64(
Float32و
BFloat16). أصبحت الدالة الآن تُجري
CASTتلقائيًا للمتجه المرجعي ليتطابق مع element type الخاص بـ
QBit. يحل #89976. #90485 (Raufs Dunamalijevs).
- تم ترحيل هذا الإصلاح إلى الإصدارات الأقدم في #90601: إصلاح خطأ منطقي ناتج عن حالة نادرة في الدالة
equals. يغلق #88142. #90557 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح
CoalescingMergeTreeلأنواع
Tuple. #88828 (scanhex12).
تحسينات البناء/الاختبار/التغليف
- إصلاح خطأ رفض الاتصال عند تشغيل ClickHouse في Docker باستخدام نصوص SQL الخاصة بـ initdb ومنفذ TCP تمت إعادة تعريفه. #88042 (Grigorii).
- دعم e2k تجريبيًا كمنصة جديدة لـ ClickHouse. #90159 (Ramil Sattarov).
- إزالة ما تبقى من استخدام
FindPackageمن CMake. يجب ألا تعتمد عمليات البناء على حزم النظام. #89380 (Alexey Milovidov).
- استخدام ذاكرة التخزين المؤقت للمترجم في عمليات البناء أثناء تهيئة CMake (مثل
protoc). #89613 (Konstantin Bogdanov).
- استخدام sysroot الخاص بـ FreeBSD 13.4. #89617 (Konstantin Bogdanov).
إصدار ClickHouse 25.10، بتاريخ 2025-10-31
- تم تغيير الإعداد الافتراضي
schema_inference_make_columns_nullableبحيث يراعي معلومات قابلية العمود لأن يكون
Nullableمن البيانات الوصفية في Parquet/ORC/Arrow، بدلاً من جعل كل شيء
Nullable. لا تغيير في التنسيقات النصية. #71499 (Michael Kolupaev).
- ستتجاهل ذاكرة تخزين نتائج الاستعلامات المؤقتة الإعداد
log_comment، بحيث إن تغيير
log_commentفقط في الاستعلام لن يؤدي بعد الآن إلى تفويت في ذاكرة التخزين المؤقت. هناك احتمال ضئيل أن يكون بعض المستخدمين قد قسّموا الذاكرة المؤقتة لديهم عمداً عبر تغيير
log_comment. يغيّر هذا التعديل ذلك السلوك، ولذلك فهو غير متوافق مع الإصدارات السابقة. يُرجى استخدام الإعداد
query_cache_tagلهذا الغرض. #79878 (filimonov).
- في الإصدارات السابقة، كانت الاستعلامات التي تحتوي على دوال جداول تحمل الاسم نفسه للدوال التنفيذية الخاصة بالمعاملات تُنسَّق بشكل غير متسق. يُغلق #81601. يُغلق #81977. يُغلق #82834. يُغلق #82835. لن تقوم استعلامات EXPLAIN SYNTAX دائماً بتنسيق المعاملات — ويعكس السلوك الجديد بشكل أفضل الغرض من شرح الصياغة. كما أن
clickhouse-formatو
formatQueryوما شابههما لن ينسّقا الدوال باعتبارها معاملات إذا كان الاستعلام قد تضمّنها بصيغة دالية. #82825 (Alexey Milovidov).
- يُحظر استخدام النوع
Dynamicفي مفاتيح
JOIN. فقد يؤدي ذلك إلى نتائج غير متوقعة عند مقارنة قيمة من النوع
Dynamicبنوع آخر غير
Dynamic. ومن الأفضل تحويل العمود من النوع
Dynamicإلى النوع المطلوب. #86358 (Pavel Kruglov).
- أصبح خيار الخادم
storage_metadata_write_full_object_keyمفعّلاً افتراضياً، ولم يعد بالإمكان تعطيله الآن. هذا تغيير متوافق مع الإصدارات السابقة. وهذا للتنبيه فقط. كما أن هذا التغيير متوافق مستقبلياً فقط مع إصدارات 25.x. وهذا يعني أنه لا يمكنك الرجوع إلى إصدار أقدم إلا ضمن أي إصدار من سلسلة 25.x إذا اضطررت إلى التراجع عن الإصدار الجديد. #87335 (Sema Checherinda).
- خُفِّض
replicated_deduplication_window_secondsمن أسبوع واحد إلى ساعة واحدة لتخزين عدد أقل من znode في ZooKeeper عندما يكون معدل الإدراج منخفضاً. #87414 (Sema Checherinda).
- أُعيدت تسمية الإعداد
query_plan_use_new_logical_join_stepإلى
query_plan_use_logical_join_step. #87679 (Vladimir Cherkasov).
- تتيح الصياغة الجديدة أن تكون معلمة tokenizer الخاصة بالفهرس النصي أكثر تعبيراً. #87997 (Elmi Ahmadov).
- أُعيدت تسمية الدالتين
searchAnyو
searchAllإلى
hasAnyTokensو
hasAllTokensلتحقيق اتساق أفضل مع الدالة الحالية
hasToken. #88109 (Robert Schulze).
- أُزيل
cache_hits_thresholdمن ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات. أُضيفت هذه الميزة بواسطة مساهم خارجي قبل أن تتوفر لدينا سياسة cache من نوع SLRU، والآن بعد توفرها لم يعد من المنطقي دعم الاثنين معاً. #88344 (Kseniia Sumarokova).
- تغييران طفيفان على آلية عمل الإعدادين
min_free_disk_ratio_to_perform_insertو
min_free_disk_bytes_to_perform_insert: - استخدِم البايتات غير المحجوزة بدلًا من البايتات المتاحة لتحديد ما إذا كان ينبغي رفض عملية insert. قد لا يكون هذا بالغ الأهمية إذا كانت الحجوزات الخاصة بعمليات الدمج والتعديلات في الخلفية صغيرة مقارنةً بالعتبات المُعدّة، لكنه يبدو أدق. - لا تطبّق هذه الإعدادات على جداول النظام. والسبب هو أننا ما زلنا نريد أن تستمر جداول مثل
query_logفي التحديث. وهذا يساعد كثيرًا في استكشاف الأخطاء وإصلاحها. وعادةً ما تكون البيانات المكتوبة إلى جداول النظام صغيرة مقارنةً بالبيانات الفعلية، لذا ينبغي أن تتمكن من الاستمرار لفترة أطول بكثير مع عتبة معقولة لـ
min_free_disk_ratio_to_perform_insert. #88468 (c-end).
- فعِّل الوضع غير المتزامن للتكرار الداخلي في Keeper. سيحافظ Keeper على السلوك نفسه كما كان من قبل، مع احتمال تحقيق تحسينات في الأداء. إذا كنت تُحدِّث من إصدار أقدم من 23.9، فعليك إما التحديث أولًا إلى 23.9+ ثم إلى 25.10+، أو يمكنك أيضًا ضبط
keeper_server.coordination_settings.async_replicationعلى 0 قبل التحديث وتمكينه بعد اكتمال التحديث. #88515 (Antonio Andelic).
- إضافة دعم
LIMITو
OFFSETبقيم سالبة. يُغلق #28913. #88411 (Nihal Z. Miaji).
- يُنشئ المحرك
Aliasوكيلاً لجدول آخر. وتُمرَّر جميع عمليات القراءة والكتابة إلى الجدول الهدف، بينما لا يخزّن الاسم المستعار نفسه أي بيانات، ويحتفظ فقط بمرجع إلى الجدول الهدف. #87965 (Kai Zhu).
- دعم كامل للمعامل
IS NOT DISTINCT FROM(
<=>). #88155 (simonmichal).
- أُضيفت إمكانية إنشاء الإحصاءات تلقائيًا لجميع الأعمدة المناسبة في جداول
MergeTree. كما أُضيف إعداد على مستوى الجدول باسم
auto_statistics_typesيخزّن أنواع الإحصاءات المطلوب إنشاؤها مفصولة بفواصل (مثل
auto_statistics_types = 'minmax, uniq, countmin'). #87241 (Anton Popov).
- فهرس bloom filter جديد للنصوص، وهو
sparse_gram. #79985 (scanhex12).
- دالة جديدة
convلتحويل الأرقام بين الأسس العددية، وتدعم حاليًا الأسس من
2إلى
36. #83058 (hp).
- أُضيف دعم صياغة
LIMIT BY ALL. وعلى غرار
GROUP BY ALLو
ORDER BY ALL، تتوسع
LIMIT BY ALLتلقائيًا لاستخدام جميع التعبيرات غير التجميعية من عبارة
SELECTكمفاتيح لـ
LIMIT BY. على سبيل المثال، فإن
SELECT id, name, count(*) FROM table GROUP BY id LIMIT 1 BY ALLتكافئ
SELECT id, name, count(*) FROM table GROUP BY id LIMIT 1 BY id, name. وتبسّط هذه الميزة الاستعلامات عندما تريد تطبيق التقييد على جميع الأعمدة المحددة غير التجميعية دون سردها صراحةً. يُغلق #59152. #84079 (Surya Kant Ranjan).
- إضافة دعم الاستعلام عن Apache Paimon في ClickHouse. يتيح هذا التكامل لمستخدمي ClickHouse التفاعل مباشرةً مع تخزين بحيرة البيانات الخاص بـ Paimon. #84423 (JIaQi).
- أُضيفت الدالة التجميعية
studentTTestOneSample. #85436 (Dylan).
- الدالة التجميعية
quantilePrometheusHistogram، التي تقبل الحدود العليا والقيم التراكمية لسلال المدرج التكراري كوسائط، وتُجري استيفاءً خطيًا بين الحدين الأعلى والأدنى للسلة التي يقع فيها موضع الكوانتايل. وتتصرف بشكل مشابه لدالة PromQL
histogram_quantileعلى المدرجات التكرارية التقليدية. #86294 (Stephen Chi).
- جدول نظام جديد لملفات البيانات الوصفية الخاصة بـ delta lake. #87263 (scanhex12).
- إضافة
ALTER TABLE REWRITE PARTS— يعيد كتابة أجزاء الجدول من البداية باستخدام جميع الإعدادات الجديدة (إذ إن بعض الإعدادات، مثل
use_const_adaptive_granularity، لا تُطبَّق إلا على الأجزاء الجديدة). #87774 (Azat Khuzhin).
- إضافة الأمر
SYSTEM RECONNECT ZOOKEEPERلفرض قطع الاتصال بـ ZooKeeper ثم إعادة الاتصال به (https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/87317). #87318 (Pradeep Chhetri).
- حدِّد عدد المجموعات المسماة عبر الإعدادين
max_named_collection_num_to_warnو
max_named_collection_num_to_throw. وأُضيف Metric جديد
NamedCollectionوالخطأ
TOO_MANY_NAMED_COLLECTIONS. #87343 (Pablo Marcos).
- أُضيفت صيغ محسّنة غير متحسسة لحالة الأحرف من الدالتين
startsWithو
endsWith:
startsWithCaseInsensitiveو
endsWithCaseInsensitiveو
startsWithCaseInsensitiveUTF8و
endsWithCaseInsensitiveUTF8. #87374 (Guang Zhao).
- أُضيفت طريقة لتوفير تعريفات
WORKLOADو
RESOURCEفي SQL باستخدام قسم إعدادات الخادم “resources_and_workloads”. #87430 (Sergei Trifonov).
- أُضيف إعداد table جديد
min_level_for_wide_partيتيح تحديد المستوى الأدنى الذي يجب أن يبلغه الـ part لكي يُنشأ كـ Wide part. #88179 (Christoph Wurm).
- أُضيفت صيغ recursive للأمرين
cp-
cprو
mv-
mvrفي Keeper client. #88570 (Mikhail Artemenko).
- أُضيف إعداد session لاستبعاد قائمة من skip indexes من materialization عند inserts (
exclude_materialize_skip_indexes_on_insert). وأُضيف إعداد merge tree table لاستبعاد قائمة من skip indexes من materialization أثناء merge (
exclude_materialize_skip_indexes_on_merge). #87252 (George Larionov).
- تنفيذ نوع البيانات
QBitالذي يخزّن المتجهات بتنسيق مقطّع على مستوى البتات، والدالة
L2DistanceTransposedالتي تتيح البحث المتجهي التقريبي، مع التحكّم في المفاضلة بين الدقة والسرعة بواسطة معلمة. #87922 (Raufs Dunamalijevs).
- أصبحت الدالتان
searchAllو
searchAnyتعملان الآن أيضًا على أعمدة لا تتضمن أعمدة نصية. وفي هذه الحالات، تستخدمان الـ tokenizer الافتراضي. #87722 (Jimmy Aguilar Mena).
- تنفيذ النسخ المتماثل الكسول للأعمدة في JOIN و ARRAY JOIN، مع تجنّب تحويل تمثيل الأعمدة الخاصة مثل Sparse و Replicated إلى أعمدة كاملة في بعض تنسيقات الإخراج. يجنّب ذلك نسخ البيانات في الذاكرة دون داعٍ. #88752 (Pavel Kruglov).
- إضافة تسلسل اختياري للعمود الفرعي
.sizeلأعمدة String من المستوى الأعلى في جداول MergeTree لتحسين الضغط وإتاحة وصول فعّال إلى الأعمدة الفرعية. كما أُضيفت إعدادات MergeTree جديدة للتحكم في إصدار التسلسل وتحسين التعابير الخاصة بالسلاسل الفارغة. #82850 (Amos Bird).
- دعم القراءة بالترتيب في Iceberg. #88454 (scanhex12).
- تسريع بعض استعلامات JOIN عبر إنشاء bloom filter من الشجرة الفرعية اليمنى أثناء runtime وتمرير هذا المرشح إلى عملية المسح في الشجرة الفرعية اليسرى. وقد يكون ذلك مفيدًا في استعلامات مثل
SELECT avg(o_totalprice) FROM orders, customer, nation WHERE c_custkey = o_custkey AND c_nationkey=n_nationkey AND n_name = 'FRANCE'. #84772 (Alexander Gololobov).
- تحسين query performance عبر إعادة تنظيم ترتيب تكامل Query Condition Cache (QCC) مع index analysis. يُطبَّق الآن ترشيح QCC قبل تحليل primary key و skip index، ما يقلّل حسابات الفهارس غير الضرورية. كما جرى توسيع index analysis لدعم range filters متعددة، وتُخزَّن نتائج التصفية الناتجة عنه الآن مجددًا في QCC. يسرّع ذلك بشكل كبير الاستعلامات التي يهيمن فيها index analysis على زمن التنفيذ، خصوصًا تلك التي تعتمد على skip indexes (مثل vector indexes أو inverted indexes). #82380 (Amos Bird).
- مجموعة من التحسينات الدقيقة لتسريع الاستعلامات الصغيرة. #83096 (Raúl Marín).
- ضغط السجلات وprofile events في native protocol. في clusters التي تضم أكثر من 100 replica، تستهلك profile events غير المضغوطة من 1 إلى 10 ميغابايت/ثانية، ويصبح شريط التقدّم بطيئًا على اتصالات الإنترنت البطيئة. هذا يُغلق #82533. #83586 (Alexey Milovidov).
- تحسين أداء البحث النصي الحساس لحالة الأحرف (في عمليات مثل التصفية، على سبيل المثال
WHERE URL LIKE '%google%') باستخدام مكتبة StringZilla، مع الاستفادة من تعليمات SIMD الخاصة بالمعالج عند توفرها. #84161 (Raúl Marín).
- تقليل تخصيص الذاكرة ونسخها عند تنفيذ select من جدول MergeTree تجميعي مع FINAL عندما يحتوي الجدول على أعمدة من النوع
SimpleAggregateFunction(anyLast). #84428 (Duc Canh Le).
- توفير آلية لدفع predicates الخاصة بـ JOIN المبنية على disjunction إلى مستوى أدنى. مثال: في TPC-H Q7، بالنسبة إلى condition على جدولين n1 و n2 مثل
(n1.n_name = 'FRANCE' AND n2.n_name = 'GERMANY') OR (n1.n_name = 'GERMANY' AND n2.n_name = 'FRANCE')، تُستخرج partial filters منفصلة لكل جدول:
n1.n_name = 'FRANCE' OR n1.n_name = 'GERMANY'لـ n1 و
n2.n_name = 'GERMANY' OR n2.n_name = 'FRANCE'لـ n2. #84735 (Yarik Briukhovetskyi).
- تحسين أداء
LIKEمع البادئة أو اللاحقة باستخدام الإعداد الافتراضي الجديد
optimize_rewrite_like_perfect_affix. #85920 (Guang Zhao).
- إصلاح تراجع الأداء الناتج عن كِبر حجم المفتاح المُسلسل عند التجميع حسب عدة أعمدة من نوع string/number. وهذا استكمال لـ #83884. #85924 (李扬).
- إضافة الإعداد الجديد
joined_block_split_single_rowلتقليل استخدام الذاكرة في hash joins التي تحتوي على عدد كبير من المطابقات لكل مفتاح. ويتيح ذلك تقسيم نتائج hash join إلى chunks حتى داخل المطابقات الخاصة بصف واحد من left table، وهو مفيد بشكل خاص عندما يطابق صف واحد من left table آلافًا أو ملايين الصفوف من right table. سابقًا، كان يجب إنشاء جميع المطابقات في الذاكرة دفعة واحدة. وهذا يقلل Peak memory usage، لكنه قد يزيد CPU usage. #87913 (Vladimir Cherkasov).
- تحسينات على SharedMutex (تحسين الأداء عند وجود عدد كبير من queries المتزامنة). #87491 (Raúl Marín).
- تحسين أداء بناء text index للمستندات التي تحتوي غالبًا على tokens غير متكررة. #87546 (Anton Popov).
- تسريع الحالة الشائعة للـ destructor الخاص بـ Field (تحسين الأداء عند وجود عدد كبير من queries الصغيرة). #87631 (Raúl Marín).
- تخطي إعادة حساب إحصاءات runtime للـ hash table أثناء تحسين JOIN (مما يحسن أداء جميع queries التي تحتوي على JOINs). وتمت إضافة profile events جديدة:
JoinOptimizeMicrosecondsو
QueryPlanOptimizeMicroseconds. #87683 (Vladimir Cherkasov).
- تفعيل حفظ marks في cache وتجنب direct IO لقارئ MergeTreeLazy. وهذا يحسن أداء queries التي تتضمن ORDER BY وLIMIT صغيرًا. #87989 (Nikita Taranov).
- أصبح تنفيذ query من نوع SELECT مع clause
FINALعلى table من نوع
ReplacingMergeTreeتحتوي على العمود
is_deletedأسرع الآن بفضل تحسين التوازي الناتج عن تحسينين موجودين بالفعل: 1. تحسين
do_not_merge_across_partitions_select_finalلأجل partitions في table التي تحتوي على
partواحد فقط؛ 2. تقسيم ranges الأخرى المحددة من table إلى
intersecting / non-intersecting، بحيث لا تمر عبر transform دمج FINAL إلا ranges المتقاطعة. #88090 (Shankar Iyer).
- تقليل أثر عدم استخدام fail points (وهو مسار الشيفرة الافتراضي عندما لا يكون debugging نشطًا). #88196 (Raúl Marín).
- تجنب الفحص الكامل لـ
system.tablesعند التصفية حسب
uuid(وقد يكون هذا مفيدًا إذا لم يكن لديك سوى UUID من السجلات أو من ZooKeeper path). #88379 (Azat Khuzhin).
- تحسين أداء الدوال
tokensو
hasAllTokensو
hasAnyTokens. #88416 (Anton Popov).
- جعل
AddedColumns::appendFromBlockمضمّنًا inline لتحقيق تحسن طفيف في أداء JOIN في بعض الحالات. #88455 (Nikita Taranov).
- أصبحت ميزة الإكمال التلقائي في Client أسرع وأكثر اتساقًا باستخدام
system.completionsبدلًا من تنفيذ عدة queries على جداول النظام. #84694 (|2ustam).
- إضافة parameter جديد للـ text index باسم
dictionary_block_frontcoding_compressionللتحكم في Compression الخاصة بالـ dictionary. ويكون هذا مُمكّنًا افتراضيًا لاستخدام ضغط
front-coding. #87175 (Elmi Ahmadov).
- دمج البيانات من جميع خيوط التنفيذ قبل إدراجها في العروض المادية، وذلك وفقًا للإعدادين
min_insert_block_size_rows_for_materialized_viewsو
min_insert_block_size_bytes_for_materialized_views. سابقًا، إذا كان
parallel_view_processingمفعّلًا، كانت كل خيط تنفيذ يُدرج في عرض مادي معيّن يدمج الإدراج بشكل مستقل، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد الأجزاء المُنشأة. #87280 (Antonio Andelic).
- إضافة الإعداد
temporary_files_buffer_sizeللتحكم في حجم المخزن المؤقت الخاص بكاتبي الملفات المؤقتة. * تحسين استهلاك الذاكرة في عملية
scatter(المستخدمة، على سبيل المثال، في grace hash join) لأعمدة
LowCardinality. #88237 (Vladimir Cherkasov).
- إضافة دعم القراءة المباشرة من فهارس النصوص مع النسخ المتماثلة المتوازية. وتحسين أداء قراءة فهارس النصوص من التخزين الكائني. #88262 (Anton Popov).
- ستستخدم الاستعلامات التي تتضمن جداول من كتالوجات بحيرات البيانات النسخ المتماثلة المتوازية في المعالجة الموزعة. #88273 (scanhex12).
- ستُنفَّذ الخوارزمية الاستدلالية الداخلية لضبط خوارزمية عمليات الدمج في الخلفية، والمسماة “to_remove_small_parts_at_right”، قبل حساب درجة نطاق الدمج. قبل ذلك، كان محدد الدمج يختار الدمج الواسع، ثم يرشّح لاحقته بعد ذلك. إصلاح: #85374. #88736 (Mikhail Artemenko).
- تدعم الدالة
generateSerialIDالآن وسيطًا غير ثابت لاسم السلسلة. يُغلق #83750. #88270 (Alexey Milovidov).
- أُضيفت المعلمة الاختيارية
start_valueإلى الدالة
generateSerialIDلتحديد قيم بدء مخصصة للسلاسل الجديدة. #88085 (Manuel).
- أُضيف الخيار
--semicolons_inlineفي
clickhouse-formatلتنسيق الاستعلامات بحيث توضع الفواصل المنقوطة في السطر الأخير بدلًا من سطر جديد. #88018 (Jan Rada).
- أصبح من الممكن ضبط throttling على مستوى الخادم عندما تُستبدل التهيئة في Keeper. يُغلق #73964. #74066 (JIaQi).
- لم تعد
mannWhitneyUTestتطرح استثناءً عندما تحتوي كلتا العينتين على قيم متطابقة فقط. وهي الآن تُرجع نتيجة صالحة ومتسقة مع SciPy. وهذا يُغلق: #79814. #80009 (DeanNeaht).
- تؤدي إعادة كتابة transaction لتخزين الكائنات على القرص إلى إزالة blobs البعيدة السابقة إذا جرى commit لـ transaction البيانات الوصفية. #81787 (Sema Checherinda).
- إصلاح تمريرة التحسين الخاصة بالتعبير المتساوي الزائد عن الحاجة عندما تختلف
LowCardinalityللنوع الناتج قبل التحسين وبعده. #82651 (Yakov Olkhovskiy).
- عندما يضبط عملاء HTTP الترويسة
X-ClickHouse-100-Continue: deferبالإضافة إلى
Expect: 100-continue، لا يرسل ClickHouse استجابة
100 Continueإلى العميل إلا بعد نجاح التحقق من الحصة، مما يمنع هدر عرض نطاق الشبكة في نقل أجسام الطلبات التي سيجري التخلص منها على أي حال. وهذا مهم لاستعلامات INSERT، إذ يمكن إرسال الاستعلام ضمن query string في عنوان URL، بينما تُرسل البيانات في request body. إن إلغاء الطلب قبل إرسال body كاملًا يمنع إعادة استخدام connection مع HTTP/1.1، لكن زمن الوصول الإضافي الناتج عن فتح connections جديدة يكون عادةً ضئيلًا مقارنةً بالمدة الإجمالية لعملية INSERT عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات. #84304 (c-end).
- إخفاء بيانات اعتماد S3 في السجلات عند استخدام DATABASE ENGINE = Backup مع تخزين S3. #85336 (Kenny Sun).
- جعل تحسينات query plan مرئية للخطة الفرعية المُدخلة لـ correlated subquery عبر تأجيل materialization الخاصة بها. جزء من #79890. #85455 (Dmitry Novik).
- تغيير في SYSTEM DROP DATABASE REPLICA: - عند الحذف مع قاعدة بيانات أو عند حذف replica بالكامل: سيُحذف أيضًا replica لكل table في database - إذا تم توفير ‘WITH TABLES’، فسيُحذف replica لكل storage - بخلاف ذلك، يبقى المنطق كما هو، ولا يُحذف إلا replica على databases - عند حذف replica لقاعدة بيانات باستخدام Keeper path: - إذا تم توفير ‘WITH TABLES’: - استعادة database بصيغة Atomic - استعادة جداول RMT من statement في Keeper - حذف database (وتُحذف أيضًا الجداول المستعادة) - بخلاف ذلك، لا يُحذف إلا replica على Keeper path المحدد. #85637 (Tuan Pham Anh).
- إصلاح عدم اتساق تنسيق TTL عندما يحتوي على الدالة
materialize. يغلق #82828. #85749 (Alexey Milovidov).
- لم تعد حالة جدول Iceberg تُخزَّن في كائن Storage. من شأن ذلك أن يجعل Iceberg في ClickHouse قابلاً للاستخدام مع الاستعلامات المتزامنة. #86062 (Daniil Ivanik).
- جعل قفل bucket في وضع S3Queue المرتّب وضعًا دائمًا، على غرار processing nodes عند
use_persistent_processing_nodes = 1. وإضافة حقن أعطال Keeper في الاختبارات. #86628 (Kseniia Sumarokova).
- تقديم تلميحات عندما يكون لدى المستخدم خطأ مطبعي في اسم format. يغلق #86761. #87092 (flynn).
- ستتجاوز replicas البعيدة تحليل الفهرس عند عدم وجود projections. #87096 (zoomxi).
- السماح بتعطيل ترميز UTF8 لجدول ytsaurus. #87150 (MikhailBurdukov).
- تعطيل
s3_slow_all_threads_after_retryable_errorافتراضيًا. #87198 (Nikita Mikhaylov).
- إعادة تسمية table function
arrowflightإلى
arrowFlight. #87249 (Vitaly Baranov).
- تحديث
clickhouse-benchmarkليقبل استخدام
-بدلًا من
_في flags الخاصة بالـ CLI. #87251 (Ahmed Gouda).
- جعل عملية flush إلى
system.crash_logأثناء معالجة الإشارات متزامنة. #87253 (Miсhael Stetsyuk).
- إضافة إعداد
inject_random_order_for_select_without_order_by، الذي يحقن
ORDER BY rand()في استعلامات
SELECTذات المستوى الأعلى التي لا تحتوي على clause
ORDER BY. #87261 (Rui Zhang).
- تحسين رسالة الخطأ في
joinGetبحيث توضّح بشكل صحيح أن عدد
join_keysلا يساوي عدد
right_table_keys. #87279 (Isak Ellmer).
- إضافة إمكانية التحقق من stat لأي عقدة Keeper أثناء write tx. ويمكن أن يساعد ذلك في اكتشاف مشكلة ABA. #87282 (Mikhail Artemenko).
- إعادة توجيه طلبات ytsaurus الثقيلة إلى heavy proxies. #87342 (MikhailBurdukov).
- إصلاح حالات التراجع لعمليات unlink/rename/removeRecursive/removeDirectory/etc، وكذلك counts الخاصة بالـ hardlink ضمن أي workloads ممكنة لبيانات metadata في معاملات disk، مع تبسيط interfaces لجعلها أكثر عمومية بحيث يمكن إعادة استخدامها في مخازن meta أخرى. #87358 (Mikhail Artemenko).
- إضافة parameter للإعداد
keeper_server.tcp_nodelayيتيح تعطيل
TCP_NODELAYلـ Keeper. #87363 (Copilot).
- دعم الخيار
--connectionفي
clickhouse-benchmarks. وهو يعمل بالطريقة نفسها المدعومة في
clickhouse-client، إذ يمكنك تحديد اتصالات معرّفة مسبقًا في
config.xml/
config.yamlالخاص بالعميل ضمن المسار
connections_credentials، لتجنّب التصريح باسم المستخدم/كلمة المرور صراحةً عبر وسائط سطر الأوامر. كما أُضيف دعم
--accept-invalid-certificateإلى
clickhouse-benchmark. #87370 (Azat Khuzhin).
- أصبح الإعداد
max_insert_threadsيسري الآن على جداول Iceberg. #87407 (alesapin).
- إضافة مدرج تكراري ومقاييس متعددة الأبعاد إلى
PrometheusMetricsWriter. وبهذه الطريقة، سيحتوي المعالج
PrometheusRequestHandlerعلى جميع المقاييس الأساسية، ويمكن استخدامه لجمع المقاييس بشكل موثوق وبأعباء منخفضة في Cloud. #87521 (Miсhael Stetsyuk).
- أصبحت الدالة
hasTokenتُرجع الآن صفرًا من التطابقات للرمز
tokenالفارغ (في حين كان ذلك يؤدي سابقًا إلى طرح استثناء). #87564 (Jimmy Aguilar Mena).
- إضافة دعم الفهرس النصي لقيم
Arrayو
Map(
mapKeysو
mapValues). والدوال المدعومة هي
mapContainsKeyو
has. #87602 (Elmi Ahmadov).
- إضافة مقياس جديد باسم
ZooKeeperSessionExpiredيشير إلى عدد جلسات ZooKeeper العامة منتهية الصلاحية. #87613 (Miсhael Stetsyuk).
- استخدام عميل تخزين S3 بإعدادات خاصة بالنسخ الاحتياطي (على سبيل المثال، backup_slow_all_threads_after_retryable_s3_error) لإجراء نسخ من جهة الخادم (native) إلى وجهة النسخ الاحتياطي. كما أصبح الإعداد s3_slow_all_threads_after_retryable_error متقادماً. #87660 (Julia Kartseva).
- إصلاح المعالجة غير الصحيحة للإعدادين
max_joined_block_size_rowsو
max_joined_block_size_bytesأثناء تسلسل خطة الاستعلام مع
make_distributed_planالتجريبي. #87675 (Vladimir Cherkasov).
- أصبح الإعداد
enable_http_compressionهو الإعداد الافتراضي الآن. وهذا يعني أنه إذا كان العميل يقبل ضغط HTTP، فسيستخدمه الخادم. ومع ذلك، لهذا التغيير بعض السلبيات. فقد يطلب العميل طريقة ضغط كثيفة مثل
bzip2، وهو أمر غير عملي وسيزيد من استهلاك موارد الخادم (لكن ذلك لن يظهر إلا عند نقل نتائج كبيرة). وقد يطلب العميل
gzip، وهو ليس سيئًا جدًا، لكنه أقل كفاءة من
zstd. إغلاق #71591. #87703 (Alexey Milovidov).
- إضافة مُدخل جديد في
system.server_settings، وهو
keeper_hosts، يعرض قائمة مضيفي [Zoo]Keeper التي يمكن لـ ClickHouse الاتصال بها. #87718 (Nikita Mikhaylov).
- إضافة القيمتين
fromو
toإلى لوحات معلومات النظام لتسهيل التحقيقات التاريخية. #87823 (Mikhail f. Shiryaev).
- إضافة مزيد من المعلومات لتتبّع الأداء في عمليات SELECT على Iceberg. #87903 (Daniil Ivanik).
- تحسين لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات: إعادة استخدام مكرّر أولوية ذاكرة التخزين المؤقت بين الخيوط التي تحجز مساحة فيها بالتزامن. #87914 (Kseniia Sumarokova).
- إضافة إمكانية تقييد الطلبات في
Keeper(إعداد
max_request_size، وهو مماثل لـ
jute.maxbufferفي
ZooKeeper، ويكون معطّلًا افتراضيًا للحفاظ على backward compatibility، وسيُفعّل في الإصدارات القادمة). #87952 (Azat Khuzhin).
- جعل
clickhouse-benchmarkلا يضمّن stacktraces في رسائل الخطأ افتراضيًا. #87954 (Ahmed Gouda).
- تجنّب استخدام التحميل غير المتزامن للـ marks عبر thread pool (
load_marks_asynchronously=1) عندما تكون الـ marks موجودة في cache (إذ قد تكون الـ pool تحت ضغط، ما يحمّل queries كلفة إضافية حتى إذا كانت الـ marks موجودة بالفعل في cache). #87967 (Azat Khuzhin).
- Ytsaurus: السماح بإنشاء جدول/table functions/dictionaries باستخدام مجموعة فرعية من columns. #87982 (MikhailBurdukov).
- من الآن فصاعدًا، سيكون
system.zookeeper_connection_logمفعّلًا افتراضيًا، ويمكن استخدامه للحصول على معلومات حول sessions الخاصة بـ Keeper. #88011 (János Benjamin Antal).
- توحيد سلوك TCP وHTTP عند تمرير external tables مكررة. يتيح HTTP تمرير temporary table عدة مرات. #88032 (Sema Checherinda).
- إزالة MemoryPools المخصصة لقراءة Arrow/ORC/Parquet. يبدو أن هذا component لم يعد مطلوبًا بعد #84082، لأننا الآن نتتبع جميع allocations على أي حال. #88035 (Nikita Mikhaylov).
- السماح بإنشاء قاعدة بيانات
Replicatedبدون arguments. #88044 (Pervakov Grigorii).
-
clickhouse-keeper-client: إضافة دعم للاتصال بمنفذ TLS الخاص بـ clickhouse-keeper، مع الإبقاء على أسماء العلامات كما هي في clickhouse-client. #88065 (Pradeep Chhetri).
- إضافة حدث profile جديد لتتبّع عدد المرات التي رُفض فيها دمج في الخلفية بسبب تجاوز حدود الذاكرة. #88084 (Grant Holly).
- تمكين analyzer للتحقق من صحة تعبيرات القيم الافتراضية للأعمدة في CREATE/ALTER TABLE. #88087 (Max Justus Spransy).
- تحسين داخلي في تخطيط الاستعلامات: استخدام JoinStepLogical مع
CROSS JOIN. #88151 (Vladimir Cherkasov).
- إضافة alias للدالتين
hasAnyTokens(
hasAnyToken) و
hasAllTokens(
hasAllToken). #88162 (George Larionov).
- تمكين sampling profiler العام افتراضيًا (أي حتى لخيوط الخادم غير المرتبطة بـ queries): جمع stacktraces لجميع الخيوط كل 10 ثوانٍ من وقت CPU والوقت الفعلي. #88209 (Alexander Tokmakov).
- تحديث Azure SDK ليشمل إصلاحًا لمشكلة ‘Content-Length’ التي تظهر مع وظيفتَي النسخ وإنشاء الحاوية. #88278 (Smita Kulkarni).
- جعل الدالة
lagغير حساسة لحالة الأحرف للتوافق مع MySQL. #88322 (Lonny Kapelushnik).
- السماح لـ
clickhouse-localبالبدء من دليل
clickhouse-server. في الإصدارات السابقة، كان يؤدي ذلك إلى ظهور الخطأ
Cannot parse UUID: .والآن يمكنك تشغيل
clickhouse-localوالتعامل مع قواعد بيانات الخادم من دون تشغيل الخادم. #88383 (Alexey Milovidov).
- إضافة الإعداد
keeper_server.coordination_settings.check_node_acl_on_remove. إذا كان مُمكّنًا، فسيتم قبل كل عملية حذف لعقدة التحقق من قوائم ACL لكلٍّ من العقدة نفسها والعقدة الأصلية. وإلا فسيتم التحقق فقط من ACL الخاصة بالعقدة الأصلية. #88513 (Antonio Andelic).
- أصبحت أعمدة
JSONالآن تُعرَض بتنسيق مُنسّق عند استخدام format
Vertical. يُغلق #81794. #88524 (Frank Rosner).
- تخزين ملفات
clickhouse-client(مثل history الاستعلامات) في المواقع المحددة في مواصفة XDG Base Directories بدلًا من جذر الدليل المنزلي. سيستمر استخدام
~/.clickhouse-client-historyإذا كان موجودًا بالفعل. #88538 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح تسرّب في الذاكرة ناتج عن
GLOBAL IN(https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/88615). #88617 (pranavmehta94).
- إضافة overload إلى hasAny/hasAllTokens لقبول مُدخل نصي. #88679 (George Larionov).
- إضافة step إلى سكربت postinstall الخاص بـ
clickhouse-keeperلتفعيل بدء التشغيل عند الإقلاع. #88746 (YenchangChan).
- التحقق من بيانات الاعتماد في web UI عند اللصق فقط، بدلًا من التحقق عند كل ضغطة مفتاح. هذا يتجنب مشكلة مرتبطة بخوادم LDAP غير المضبوطة بشكل صحيح. يُغلق هذا #85777. #88769 (Alexey Milovidov).
- تقييد طول رسالة الاستثناء عند انتهاك قيد. في الإصدارات السابقة، كان من الممكن الحصول على رسالة استثناء طويلة جدًا عند إدراج سلسلة نصية طويلة جدًا، ثم ينتهي بها المطاف مكتوبة في query_log. يُغلق #87032. #88801 (Alexey Milovidov).
- إصلاح طلب بنية dataset من خادم ArrowFlight عند إنشاء table. #87542 (Vitaly Baranov).
إصلاح خلل (سلوك خاطئ ملحوظ للمستخدم في إصدار مستقر رسمي)
- تم إصلاح GeoParquet الذي كان يتسبب في أخطاء في بروتوكول العميل. #84020 (Michael Kolupaev).
- إصلاح تحليل الدوال المعتمدة على المضيف مثل shardNum() في الاستعلامات الفرعية على عقدة initiator. #84409 (Eduard Karacharov).
- تم إصلاح المعالجة غير الصحيحة للتواريخ السابقة لـ epoch مع الأجزاء الكسرية من الثانية في عدة دوال مرتبطة بالتاريخ والوقت، مثل
parseDateTime64BestEffortو
change{Year,Month,Day}و
makeDateTime64. في السابق، كان الجزء دون الثانية يُطرح من الثواني بدلًا من إضافته. على سبيل المثال، كانت
parseDateTime64BestEffort('1969-01-01 00:00:00.468')تُرجع
1968-12-31 23:59:59.532بدلًا من
1969-01-01 00:00:00.468. #85396 (xiaohuanlin).
- إصلاح فشل أوامر ALTER COLUMN IF EXISTS عندما تتغير حالة العمود ضمن تعليمة ALTER نفسها. وأصبحت أوامر مثل DROP COLUMN IF EXISTS و MODIFY COLUMN IF EXISTS و COMMENT COLUMN IF EXISTS و RENAME COLUMN IF EXISTS تتعامل الآن بشكل صحيح مع الحالات التي يُحذف فيها العمود بواسطة أمر سابق ضمن التعليمة نفسها. #86046 (xiaohuanlin).
- إصلاح استنتاج Date/DateTime/DateTime64 للتواريخ الواقعة خارج النطاق المدعوم. #86184 (Pavel Kruglov).
- إصلاح تعطل كان يحدث عندما تؤدي بعض البيانات الصالحة المقدمة من المستخدم إلى عمود
AggregateFunction(quantileDD)إلى تكرار عمليات الدمج بلا نهاية. #86560 (Raphaël Thériault).
- دعم النوعين JSON/Dynamic في الجداول المُنشأة باستخدام table function
cluster. #86821 (Pavel Kruglov).
- إصلاح كون نتيجة دالة محسوبة داخل CTE غير حتمية في الاستعلام. #86967 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح LOGICAL_ERROR في EXPLAIN عند استخدام pointInPolygon على أعمدة المفتاح الأساسي. #86971 (Michael Kolupaev).
- إصلاح جداول data lake التي تحتوي على تسلسل مرمّز بالنسبة المئوية في الاسم. يُغلق #86626. #87020 (Anton Ivashkin).
- إصلاح السلوك غير الصحيح لـ
IS NULLعلى nullable columns في
OUTER JOINمع
optimize_functions_to_subcolumns، وإغلاق #78625. #87058 (Vladimir Cherkasov).
- تم إصلاح الاحتساب غير الصحيح لعمليات تحرير البيانات المؤقتة في تتبع الحد
max_temporary_data_on_disk_size، وإغلاق #87118. #87140 (JIaQi).
- أصبحت الدالة checkHeaders تتحقق الآن بشكل صحيح من headers المقدمة وترفض headers المحظورة. المؤلف الأصلي: Michael Anastasakis (@michael-anastasakis). #87172 (Raúl Marín).
- يوحّد سلوك
toDateو
toDate32عبر جميع الأنواع الرقمية. ويُصلح فحص underflow في
Date32أثناء التحويل من
int16. #87176 (Pervakov Grigorii).
- يُصلح خطأ منطقيًا في parallel replicas للاستعلامات التي تحتوي على عدة عمليات
JOIN، وخصوصًا عند وجود
RIGHT JOINبعد
LEFT/INNER JOIN. #87178 (Igor Nikonov).
- يراعي الإعداد
input_format_try_infer_variantsفي ذاكرة التخزين المؤقت لاستنتاج المخطط. #87180 (Pavel Kruglov).
- يجعل
pathStartsWithيطابق فقط المسارات الواقعة ضمن البادئة. #87181 (Raúl Marín).
- يُصلح الأخطاء المنطقية في العمود الافتراضي
_row_numberوعمليات الحذف الموضعي في Iceberg. #87220 (Michael Kolupaev).
- يُصلح الخطأ
LOGICAL_ERROR“Too large size passed to allocator” في
JOINبسبب خلط الكتل الثابتة وغير الثابتة. #87231 (Azat Khuzhin).
- يُصلح lightweight updates مع الاستعلامات الفرعية التي تقرأ من جداول
MergeTreeأخرى. #87285 (Anton Popov).
- يُصلح تحسين النقل إلى PREWHERE، الذي لم يكن يعمل عند وجود سياسة صفوف. وهو استكمال لـ #85118. ويغلق #69777. ويغلق #83748. #87303 (Nikolai Kochetov).
- يُصلح تطبيق الرقع على الأعمدة ذات التعبير الافتراضي المفقودة في data parts. #87347 (Anton Popov).
- يُصلح عطل
segmentation faultعند استخدام أسماء حقول partition مكررة في جداول MergeTree. #87365 (xiaohuanlin).
- يُصلح ترقية EmbeddedRocksDB. #87392 (Raúl Marín).
- يُصلح القراءة المباشرة من فهرس النص في تخزين الكائنات. #87399 (Anton Popov).
- يمنع إنشاء privilege باستخدام engine غير موجود. #87419 (Jitendra).
- يتجاهل فقط أخطاء عدم العثور الخاصة بـ
s3_plain_rewritable(ما قد يؤدي إلى شتى أنواع المشكلات). #87426 (Azat Khuzhin).
- يُصلح Dictionaries ذات المصدر YTSaurus وتخطيطات *range_hashed. #87490 (MikhailBurdukov).
- يُصلح إنشاء Array من Tuple فارغة. #87520 (Pavel Kruglov).
- يتحقق من الأعمدة غير الصالحة أثناء إنشاء جدول مؤقت. #87524 (Pavel Kruglov).
- لا تضع أعمدة partition الخاصة بـ hive مطلقًا في ترويسة التنسيق. يُصلح #87515. #87528 (Arthur Passos).
- إصلاح تهيئة القراءة من التنسيق في DeltaLake عند استخدام تنسيق نصي. #87529 (Pavel Kruglov).
- يُصلح التحقق من صلاحيات الوصول في عمليتَي select و insert لجداول Buffer. #87545 (pufit).
- منع إنشاء فهرس تخطي البيانات لجدول S3. #87554 (Bharat Nallan).
- تجنب تسرّب الذاكرة المتتبَّعة في التسجيل غير المتزامن (قد يحدث انحراف كبير، يصل خلال 10 ساعات إلى ~100GiB) و text_log (وقد يحدث فيه انحراف مماثل تقريبًا). #87584 (Azat Khuzhin).
- إصلاح خلل قد يؤدي إلى تجاوز إعدادات الخادم العامة بواسطة إعدادات SELECT الخاصة بـ View أو Materialized View، إذا أُسقط هذا العرض بشكل غير متزامن وأُعيد تشغيل الخادم قبل اكتمال التنظيف الخلفي. #87603 (Alexander Tokmakov).
- استبعاد بايتات userspace page cache (إن أمكن) عند حساب تحذير الحمل الزائد على الذاكرة. #87610 (Bharat Nallan).
- إصلاح خلل كان يمكن أن يؤدي إلى
LOGICAL_ERRORبسبب ترتيب الأنواع غير الصحيح أثناء إلغاء تسلسل CSV. #87622 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح المعالجة غير الصحيحة لـ
command_read_timeoutفي القواميس القابلة للتنفيذ. #87627 (Azat Khuzhin).
- إصلاح السلوك غير الصحيح لـ SELECT * REPLACE في WHERE clause مع analyzer الجديد عند التصفية على الأعمدة المستبدلة. #87630 (xiaohuanlin).
- إصلاح two-level aggregation عند استخدام
Mergeفوق
Distributed. #87687 (c-end).
- إصلاح إنشاء block الإخراج في خوارزمية HashJoin عندما لا تُستخدم قائمة الصفوف اليمنى. يُصلح #87401. #87699 (Dmitry Novik).
- كان يمكن اختيار وضع قراءة parallel replicas بشكل غير صحيح إذا لم توجد بيانات للقراءة بعد تطبيق index analysis. يُغلق #87653. #87700 (zoomxi).
- إصلاح معالجة أعمدة
timestamp/
timestamptzفي Glue. #87733 (Andrey Zvonov).
- هذا يُغلق #86587. #87761 (scanhex12).
- إصلاح كتابة القيم المنطقية في PostgreSQL interface. #87762 (Artem Yurov).
- إصلاح خطأ “جدول غير معروف” في query من نوع insert select مع CTE، #85368. #87789 (Guang Zhao).
- إصلاح قراءة العمود الفرعي لخريطة null من Variants، التي لا يمكن أن تكون داخل Nullable. #87798 (Pavel Kruglov).
- إصلاح التعامل مع الخطأ عند تعذّر إسقاط قاعدة البيانات بالكامل على الـ cluster من العقدة الثانوية. #87802 (Tuan Pham Anh).
- إصلاح عدة أخطاء في فهارس التخطي. #87817 (Raúl Marín).
- في AzureBlobStorage، تم التحديث لتجربة النسخ native أولًا ثم الرجوع إلى القراءة والكتابة عند حدوث الخطأ ‘Unauthroized’ (في AzureBlobStorage، إذا كانت storage accounts مختلفة بين المصدر والوجهة فسنحصل على الخطأ ‘Unauthorized’). كما تم إصلاح تطبيق “use_native_copy” عند تعريف endpoint في configuration. #87826 (Smita Kulkarni).
- يتعطل ClickHouse إذا كان ملف ArrowStream يحتوي على Dictionary غير فريد. #87863 (Ilya Golshtein).
- إصلاح عطل فادح عند استخدام approx_top_k و finalizeAggregation. #87892 (Jitendra).
- إصلاح عملية الدمج مع projections عندما تكون آخر block فارغة. #87928 (Raúl Marín).
- عدم إزالة الدوال الحقنية من GROUP BY إذا كانت أنواع arguments غير مسموح بها في GROUP BY. #87958 (Pavel Kruglov).
- إصلاح الاستبعاد غير الصحيح لـ granules/partitions للمفاتيح المستندة إلى datetime عند استخدام الإعداد
session_timezoneفي queries. #87987 (Eduard Karacharov).
- إرجاع عدد الصفوف المتأثرة بعد query في واجهة PostgreSQL. #87990 (Artem Yurov).
- تقييد استخدام filter pushdown مع PASTE JOIN لأنه قد يؤدي إلى نتائج غير صحيحة. #88078 (Yarik Briukhovetskyi).
- تطبيق تطبيع URI قبل التقييم لعملية التحقق من grants التي أُضيفت في https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/84503. #88089 (pufit).
- إصلاح logical error عندما لا يطابق ARRAY JOIN COLUMNS() أي columns في analyzer الجديد. #88091 (xiaohuanlin).
- إصلاح التحذير “High ClickHouse memory usage” (باستثناء page cache). #88092 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تلف محتمل للبيانات في جداول
MergeTreeالتي تم تعيين
TTLعلى column فيها. #88095 (Anton Popov).
- إصلاح Exception محتمل غير مُلتقط أثناء قراءة
system.tablesعند وجود جداول غير صالحة في databases خارجية مرفقة (
PostgreSQL/
SQLite/…). #88105 (Azat Khuzhin).
- إصلاح crash في الدالتين
mortonEncodeو
hilbertEncodeعند استدعائهما باستخدام argument من نوع tuple فارغ. #88110 (xiaohuanlin).
- الآن ستستغرق استعلامات
ON CLUSTERوقتًا أقل عند وجود نُسخ متماثلة غير نشطة في العنقود. #88153 (alesapin).
- أصبح عامل DDL الآن ينظّف المضيفين القدامى من مجموعة النُسخ المتماثلة. سيؤدي ذلك إلى تقليل كمية البيانات الوصفية المخزنة في ZooKeeper. #88154 (alesapin).
- إصلاح تشغيل ClickHouse بدون cgroups (إذ أصبحت cgroups، عن طريق الخطأ، متطلبًا للمقاييس غير المتزامنة). #88164 (Azat Khuzhin).
- تنفيذ تراجع صحيح عن عملية نقل الدليل عند حدوث خطأ. نحتاج إلى إعادة كتابة جميع كائنات
prefix.pathالتي تغيّرت أثناء التنفيذ، وليس الكائن الجذر فقط. #88198 (Mikhail Artemenko).
- تم إصلاح نشر العلامة
is_sharedفي
ColumnLowCardinality. وقد يؤدي ذلك إلى نتيجة group-by غير صحيحة إذا أُدرجت قيمة جديدة في عمود بعد أن تكون قيم التجزئة قد حُسبت مسبقًا وخُزنت مؤقتًا بالفعل في
ReverseIndex. #88213 (Nikita Taranov).
- إصلاح إعداد workload
max_cpu_share. ويمكن الآن استخدامه دون الحاجة إلى تعيين إعداد workload
max_cpus. #88217 (Neerav).
- إصلاح خطأ كان يؤدي إلى تعلّق الـ mutations الثقيلة جدًا التي تحتوي على استعلامات فرعية في مرحلة التحضير. وأصبح الآن من الممكن إيقاف هذه الـ mutations باستخدام
SYSTEM STOP MERGES. #88241 (alesapin).
- أصبحت الاستعلامات الفرعية المترابطة تعمل الآن مع وحدات التخزين الكائني. #88290 (alesapin).
- تجنّب محاولة تهيئة قواعد بيانات DataLake عند الوصول إلى
system.projectionsو
system.data_skipping_indices. #88330 (Azat Khuzhin).
- لن تظهر الآن catalogs الخاصة ببحيرات البيانات في جداول استبطان النظام إلا إذا كان
show_data_lake_catalogs_in_system_tablesمفعّلًا صراحةً. #88341 (alesapin).
- تم إصلاح DatabaseReplicated بحيث يراعي إعداد
interserver_http_host. #88378 (xiaohuanlin).
- أصبحت positional arguments الآن معطّلة صراحةً في سياق تعريف Projections، لأنها غير منطقية في هذه المرحلة الداخلية من الاستعلام. يُصلح هذا #48604. #88380 (Amos Bird).
- إصلاح التعقيد التربيعي في الدالة
countMatches. يغلق #88400. #88401 (Alexey Milovidov).
- أصبحت أوامر
ALTER COLUMN ... COMMENTالخاصة بجداول KeeperMap متماثلة، بحيث تُعتمد في البيانات الوصفية لقاعدة البيانات Replicated وتُنشَر إلى جميع النُسخ المتماثلة. يغلق #88077. #88408 (Eduard Karacharov).
- إصلاح حالة اعتماد دوري زائف مع Materialized Views في Database Replicated، كانت تمنع إضافة نُسخ متماثلة جديدة إلى قاعدة البيانات. #88423 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح تجميع الأعمدة المتناثرة عند ضبط
group_by_overflow_modeعلى
any. #88440 (Eduard Karacharov).
- إصلاح الخطأ “column not found” عند استخدام
query_plan_use_logical_join_step=0مع عدة عبارات FULL JOIN USING. يغلق #88103. #88473 (Vladimir Cherkasov).
- في التجمعات الكبيرة التي يزيد عدد العقد فيها على 10، يرتفع احتمال فشل عملية الاستعادة مع الخطأ
[941] 67c45db4-4df4-4879-87c5-25b8d1e0d414 <Trace>: RestoreCoordinationOnCluster The version of node /clickhouse/backups/restore-7c551a77-bd76-404c-bad0-3213618ac58e/stage/num_hosts changed (attempt #9), will try again. إذ تُستبدل العقدة
num_hostsمن قِبل العديد من المضيفين في الوقت نفسه. ويجعل هذا الإصلاح الإعداد الذي يتحكم في عدد المحاولات ديناميكيًا. يغلق #87721. #88484 (Mikhail f. Shiryaev).
- هذا PR مخصص فقط لضمان التوافق مع 23.8 وما قبله. وقد أُدخلت مشكلة التوافق بواسطة هذا PR: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/54240 سيفشل هذا SQL عند استخدام
enable_analyzer=0(قبل 23.8 كان ذلك يعمل بشكل صحيح). #88491 (JIaQi).
- إصلاح تجاوز السعة الصحيحة الذي يرصدُه UBSAN في رسالة الخطأ
accurateCastعند تحويل القيم الكبيرة إلى DateTime. #88520 (xiaohuanlin).
- إصلاح محرك CoalescingMergeTree لأنواع Tuple. هذا يغلق #88469. #88526 (scanhex12).
- منع عمليات الحذف عند
iceberg_format_version=1. هذا يغلق #88444. #88532 (scanhex12).
- يُصلح هذا التصحيح عملية نقل الأقراص
plain-rewritableللمجلدات ذات العمق غير المحدود. #88586 (Mikhail Artemenko).
- إصلاح SQL SECURITY DEFINER مع دوال *cluster. #88588 (Julian Maicher).
- إصلاح احتمال حدوث تعطل بسبب mutation متزامنة لأعمدة PREWHERE الثابتة الأساسية. #88605 (Azat Khuzhin).
- إصلاح القراءة من فهرس النص وتمكين ذاكرة التخزين المؤقت لشروط الاستعلام (مع تمكين الإعدادين
use_skip_indexes_on_data_readو
use_query_condition_cache). #88660 (Anton Popov).
- قد يؤدي الاستثناء
Poco::TimeoutExceptionالمطروح من
Poco::Net::HTTPChunkedStreamBuf::readFromDeviceإلى تعطل مع SIGABRT. #88668 (Miсhael Stetsyuk).
- نُقل الإصلاح إلى #88910: بعد الاستعادة، قد تظل النسخة المتماثلة في قاعدة بيانات Replicated عالقةً لفترة طويلة وهي تطبع رسائل مثل
Failed to marked query-0004647339 as finished (finished=No node, synced=No node)، وقد أُصلح ذلك. #88671 (Alexander Tokmakov).
- إصلاح الإلحاق بـ
system.zookeeper_connection_logفي حال اتصل ClickHouse للمرة الأولى بعد إعادة تحميل الإعدادات. #88728 (Antonio Andelic).
- أُصلح خلل كان قد يؤدي عند تحويل DateTime64 إلى Date مع
date_time_overflow_behavior = 'saturate'إلى نتائج غير صحيحة للقيم الخارجة عن النطاق عند العمل مع المناطق الزمنية. #88737 (Manuel).
- المحاولة رقم N لإصلاح خطأ “having zero bytes error” في محرك جدول S3 مع تفعيل cache. #88740 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح التحقق من الوصول عند تنفيذ select على
looptable function. #88802 (pufit).
- التقاط الاستثناءات عند فشل async logging لمنع إنهاء البرنامج. #88814 (Raúl Marín).
- نُقل الإصلاح إلى #89060: إصلاح
top_kبحيث يراعي parameter المسمى threshold عند استدعائه باستخدام argument واحد. أُغلق #88757. #88867 (Manuel).
- نُقل الإصلاح إلى #88944: إصلاح خلل في الدالة
reverseUTF8. في الإصدارات السابقة، كانت تعكس عن طريق الخطأ بايتات UTF-8 code points ذات الطول 4. ويغلق هذا #88913. #88914 (Alexey Milovidov).
- نُقل الإصلاح إلى #88980: عدم التحقق من صلاحية الوصول
SET DEFINER <current_user>:definerعند إنشاء view باستخدام SQL SECURITY DEFINER. #88968 (pufit).
- نُقل الإصلاح إلى #89058: أُصلح
LOGICAL_ERRORفي
L2DistanceTransposed(vec1, vec2, p)، حيث كانت عملية التحسين الخاصة بقراءة
QBitالجزئية تزيل
Nullableمن return type بشكل غير صحيح عندما كان
pمن النوع
Nullable. #88974 (Raufs Dunamalijevs).
- نُقل الإصلاح إلى #89167: إصلاح crash عند وجود catalog type غير معروف. يحلّ #88819. #88987 (scanhex12).
- نُقل الإصلاح إلى #89028: أُصلح تراجع الأداء في تحليل skipping indexes. #89004 (Anton Popov).
تحسينات البناء/الاختبار/التغليف
- استخدام الإصدار 18.0 من مكتبة
postgres. #87647 (Konstantin Bogdanov).
- تفعيل ICU على FreeBSD. #87891 (Raúl Marín).
- استخدام SSE 4.2 عند استخدام التوجيه الديناميكي إلى SSE 4.2 بدلًا من SSE 4. #88029 (Raúl Marín).
- عدم اشتراط العلامة
NO_ARMV81_OR_HIGHERإذا لم يكن
Speculative Store Bypass Safeمتاحًا. #88051 (Konstantin Bogdanov).
- عند بناء ClickHouse باستخدام
ENABLE_LIBFIU=OFF، تصبح الدوال المرتبطة بـ failpoint من نوع no-op، ولم يعد بإمكانها التأثير في الأداء. وتُرجِع استعلامات
SYSTEM ENABLE/DISABLE FAILPOINTالخطأ
SUPPORT_IS_DISABLEDفي هذه الحالة. #88184 (c-end).
إصدار ClickHouse 25.9 بتاريخ 2025-09-25
- تعطيل العمليات الثنائية غير المنطقية مع IPv4/IPv6: تم تعطيل عمليتَي الجمع/الطرح على IPv4/IPv6 عند استخدامها مع نوع غير صحيح. في السابق، كان يُسمح بهذه العمليات مع الأنواع ذات الفاصلة العائمة، كما كانت تؤدي إلى ظهور أخطاء منطقية مع بعض الأنواع الأخرى (مثل DateTime). #86336 (Raúl Marín).
- إيقاف الإعداد
allow_dynamic_metadata_for_data_lakesتمهيدًا لإزالته. تحاول الآن جميع جداول Iceberg جلب مخطط الجدول الأحدث من التخزين قبل تنفيذ كل استعلام. #86366 (Daniil Ivanik).
- تم تغيير آلية تحليل العمود الموحَّد الناتج عن عبارة
OUTER JOIN ... USINGلتكون أكثر اتساقًا: في السابق، عند تحديد عمود USING والأعمدة المؤهلة معًا (
a, t1.a, t2.a) في OUTER JOIN، كان عمود USING يُحلَّل بشكل غير صحيح إلى
t1.a، ما يؤدي إلى إظهار 0/NULL للصفوف القادمة من الجدول الأيمن التي ليس لها تطابق في الجدول الأيسر. الآن تُحلَّل المعرّفات الواردة في عبارة USING دائمًا إلى العمود الموحَّد، بينما تُحلَّل المعرّفات المؤهلة إلى الأعمدة غير الموحَّدة، بغض النظر عن المعرّفات الأخرى الموجودة في الاستعلام. على سبيل المثال: ```sql SELECT a, t1.a, t2.a FROM (SELECT 1 as a WHERE 0) t1 FULL JOIN (SELECT 2 as a) t2 USING (a) — قبل: a=0, t1.a=0, t2.a=2 (غير صحيح - تم تحليل ‘a’ إلى t1.a) — بعد: a=2, t1.a=0, t2.a=2 (صحيح - ‘a’ موحَّد). #80848 (Vladimir Cherkasov).
- زيادة نافذة إزالة التكرار في Replicated إلى 10000. هذا متوافق بالكامل، لكن يمكن تصوّر سيناريوهات قد يؤدي فيها هذا التغيير إلى ارتفاع استهلاك الموارد عند وجود عدد كبير من الجداول. #86820 (Sema Checherinda).
- يمكنك الآن استخدام NATS JetStream لاستهلاك الرسائل عبر تحديد الإعدادات الجديدة
nats_streamو
nats_consumerلمحرك NATS. #84799 (Dmitry Novikov).
- أُضيف دعم للمصادقة وSSL في دالة الجدول
arrowFlight. #87120 (Vitaly Baranov).
- أُضيفت معلمة جديدة إلى محرك الجدول
S3ودالة الجدول
s3باسم
storage_class_name، وتتيح تحديد فئة التخزين الذكية التي تدعمها AWS. وهي مدعومة بصيغة key-value وكذلك بالصيغة الموضعية (deprecated). #87122 (alesapin).
ALTER UPDATEلمحرك جدول Iceberg. #86059 (scanhex12).
- أُضيف جدول النظام
iceberg_metadata_logلاسترجاع ملفات بيانات Iceberg الوصفية أثناء عبارات SELECT. #86152 (scanhex12).
- تدعم جداول
Icebergو
DeltaLakeتهيئة أقراص مخصصة عبر إعداد التخزين
disk. #86778 (scanhex12).
- أُضيف دعم Azure لأقراص بحيرات البيانات. #87173 (scanhex12).
- أُضيف دعم كتالوج
Unityفوق Azure blob storage. #80013 (Smita Kulkarni).
- أُضيف دعم لمزيد من التنسيقات (
ORC,
Avro) في عمليات الكتابة إلى
Iceberg. وهذا يُغلق #86179. #87277 (scanhex12).
- أُضيف جدول نظام جديد
database_replicasيتضمن معلومات عن نُسخ قواعد البيانات المتماثلة. #83408 (Konstantin Morozov).
- أُضيفت الدالة
arrayExceptالتي تطرح مصفوفة من أخرى باعتبارها مجموعة. #82368 (Joanna Hulboj).
- أُضيف جدول جديد
system.aggregated_zookeeper_log. يحتوي الجدول على إحصاءات (مثل عدد العمليات، ومتوسط زمن الاستجابة، والأخطاء) لعمليات ZooKeeper، مجمّعة بحسب معرّف الجلسة، والمسار الأب، ونوع العملية، وتُكتب دوريًا إلى القرص. #85102 #87208 (Miсhael Stetsyuk).
- دالة جديدة،
isValidASCII. تُرجع 1 إذا كانت سلسلة الإدخال أو FixedString تحتوي فقط على بايتات ASCII (0x00–0x7F)، وإلا فتُرجع 0. يُغلق #85377. … #85786 (rajat mohan).
- يمكن تحديد الإعدادات المنطقية بدون وسائط، مثل
SET use_query_cache;، وهو ما يعادل ضبطها على true. #85800 (thraeka).
- خيارات تهيئة جديدة: يتيح
logger.startupLevelو
logger.shutdownLevelتجاوز مستوى السجل أثناء بدء تشغيل ClickHouse وإيقافه، على التوالي. #85967 (Lennard Eijsackers).
- الدالتان التجميعيتان
timeSeriesChangesToGridو
timeSeriesResetsToGrid. تعملان بطريقة مشابهة لـ
timeSeriesRateToGrid، إذ تقبلان معاملات timestamp للبداية، وtimestamp للنهاية، و
step، ونافذة الرجوع للخلف، بالإضافة إلى وسيطين لـ
timestampsو
values، لكنهما تتطلبان عينة واحدة على الأقل لكل نافذة بدلًا من 2. وتحسبان
changes/
resetsفي PromQL، أي عدد المرات التي تتغير فيها قيمة العينة أو تنخفض داخل النافذة المحددة لكل timestamp في الشبكة الزمنية المعرّفة بهذه المعاملات. نوع الإرجاع هو
Array(Nullable(Float64)). #86010 (Stephen Chi).
- يتيح للمستخدمين إنشاء طرق عرض مؤقتة بصياغة مشابهة للجداول المؤقتة (
CREATE TEMPORARY VIEW). #86432 (Aly Kafoury).
- إضافة تحذيرات بشأن استخدام CPU والذاكرة إلى جدول
system.warnings. #86838 (Bharat Nallan).
- دعم المؤشر
oneofفي مدخلات
Protobuf. يمكن استخدام عمود خاص للإشارة إلى وجود جزء من oneof. إذا كانت الرسالة تحتوي على oneof وكان
input_format_protobuf_oneof_presenceمضبوطًا، فسيملأ ClickHouse العمود الذي يحدد أي حقل من oneof تم العثور عليه. #82885 (Ilya Golshtein).
- تحسين تحليل التخصيصات استنادًا إلى أدوات jemalloc الداخلية. يمكن الآن تمكين محلل jemalloc العام باستخدام الإعداد
jemalloc_enable_global_profiler. ويمكن تخزين عينات التخصيصات العامة وعمليات إلغاء التخصيص في
system.trace_logتحت النوع
JemallocSampleعبر تمكين الإعداد
jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log. كما يمكن الآن تمكين تحليل jemalloc لكل استعلام على حدة باستخدام الإعداد
jemalloc_enable_profiler. ويمكن التحكم في تخزين العينات في
system.trace_logلكل استعلام باستخدام الإعداد
jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log. وتم تحديث jemalloc إلى إصدار أحدث. #85438 (Antonio Andelic).
- إعداد جديد لحذف الملفات عند حذف جداول Iceberg. هذا يُغلق #86211. #86501 (scanhex12).
- أُعيد تصميم الفهرس النصي المعكوس من الصفر ليكون قابلاً للتوسع مع مجموعات البيانات التي لا تتسع في RAM. #86485 (Anton Popov).
- تستخدم إعادة ترتيب عمليات JOIN الآن الإحصاءات. يمكن تمكين هذه الميزة بضبط
allow_statistics_optimize = 1و
query_plan_optimize_join_order_limit = 10. #86822 (Han Fei).
- أصبحت
alter table ... materialize statistics allمدعومة، وهي تُطبّق جميع إحصاءات الجدول وتخزّنها فعليًا. #87197 (Han Fei).
- دعم تصفية أجزاء البيانات باستخدام فهارس التخطي أثناء القراءة لتقليل قراءات الفهارس غير الضرورية. يتم التحكم في ذلك عبر الإعداد الجديد
use_skip_indexes_on_data_read(معطّل افتراضيًا). يعالج هذا #75774. ويتضمن أيضًا بعض الأعمال التأسيسية المشتركة مع #81021. #81526 (Amos Bird).
- أُضيف تحسين لترتيب JOIN يمكنه إعادة ترتيب عمليات JOIN تلقائيًا لتحسين الأداء (ويتم التحكم فيه عبر الإعداد
query_plan_optimize_join_order_limit). لاحظ أن تحسين ترتيب JOIN يدعم الإحصاءات حاليًا بشكل محدود، ويعتمد أساسًا على تقديرات عدد الصفوف من محركات التخزين - وستُضاف آليات أكثر تطورًا لجمع الإحصاءات وتقدير cardinality في الإصدارات القادمة. إذا واجهت مشكلات في استعلامات JOIN بعد الترقية، يمكنك تعطيل التنفيذ الجديد مؤقتًا عبر ضبط
SET query_plan_use_new_logical_join_step = 0ثم الإبلاغ عن المشكلة للتحقيق. ملاحظة حول تحليل المعرّفات من USING clause: تم تغيير تحليل العمود الموحَّد من clause
OUTER JOIN ... USINGليصبح أكثر اتساقًا: سابقًا، عند تحديد كلٍّ من عمود USING والأعمدة المؤهلة (
a, t1.a, t2.a) في OUTER JOIN، كان عمود USING يُحلَّل بشكل غير صحيح على أنه
t1.a، مما يُظهر 0/NULL للصفوف القادمة من الجدول الأيمن التي لا تطابقها أي قيمة من اليسار. الآن، تُحلَّل المعرّفات من USING clause دائمًا إلى العمود الموحَّد، بينما تُحلَّل المعرّفات المؤهلة إلى الأعمدة غير الموحَّدة، بغض النظر عن المعرّفات الأخرى الموجودة في الاستعلام. على سبيل المثال: ```sql SELECT a, t1.a, t2.a FROM (SELECT 1 as a WHERE 0) t1 FULL JOIN (SELECT 2 as a) t2 USING (a) — قبل: a=0, t1.a=0, t2.a=2 (غير صحيح - تم تحليل ‘a’ على أنه t1.a) — بعد: a=2, t1.a=0, t2.a=2 (صحيح - ‘a’ هو العمود الموحَّد). #80848 (Vladimir Cherkasov).
- دعم
INSERT SELECTالموزّع لبحيرات البيانات. #86783 (scanhex12).
- تحسين PREWHERE optimization للشروط مثل
func(primary_column) = 'xx'و
column in (xxx). #85529 (李扬).
- تنفيذ إعادة كتابة JOIN: 1. تحويل
LEFT ANY JOINو
RIGHT ANY JOINإلى
SEMI/
ANTIJOIN إذا كان شرط التصفية دائمًا false بالنسبة إلى الصفوف المتطابقة أو غير المتطابقة. يتم التحكم في هذا التحسين عبر الإعداد الجديد
query_plan_convert_any_join_to_semi_or_anti_join. 2. تحويل
FULL ALL JOINإلى
LEFT ALLأو
RIGHT ALLJOIN إذا كان شرط التصفية دائمًا false بالنسبة إلى الصفوف غير المتطابقة من أحد الجانبين. #86028 (Dmitry Novik).
- تحسين أداء عمليات الدمج العمودي بعد تنفيذ lightweight delete. #86169 (Anton Popov).
- تحسين أداء
HashJoinبشكل طفيف في حالة
LEFT/RIGHTjoin الذي يحتوي على عدد كبير من الصفوف غير المتطابقة. #86312 (Nikita Taranov).
- Radix sort: مساعدة المصرّف على استخدام SIMD وتحسين prefetching. يستخدم dynamic dispatch للاستفادة من software prefetching على معالجات Intel فقط. ويواصل هذا العمل الذي بدأه @taiyang-li في https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/77029. #86378 (Raúl Marín).
- تحسين أداء الاستعلامات القصيرة التي تحتوي على عدد كبير من الأجزاء في الجداول (من خلال تحسين
MarkRangesباستخدام
devectorبدلًا من
deque). #86933 (Azat Khuzhin).
- تحسين أداء تطبيق patch parts في وضع JOIN. #87094 (Anton Popov).
- تمت إضافة الإعداد
query_condition_cache_selectivity_threshold(القيمة الافتراضية: 1.0)، الذي يستبعد نتائج الفحص الخاصة بالمسندات منخفضة الانتقائية من الإدراج في query condition cache. يتيح ذلك تقليل استهلاك الذاكرة في query condition cache، مقابل انخفاض معدل إصابات cache. #86076 (zhongyuankai).
- تقليل استخدام الذاكرة في عمليات الكتابة إلى Iceberg. #86544 (scanhex12).
- دعم كتابة عدة ملفات بيانات في Iceberg ضمن عملية insert واحدة. أُضيفت الإعدادات الجديدة
iceberg_insert_max_rows_in_data_fileو
iceberg_insert_max_bytes_in_data_fileللتحكم في هذه الحدود. #86275 (scanhex12).
- إضافة حدّ للصفوف/البايتات لملفات البيانات المُدرجة في Delta Lake. ويجري التحكم بذلك عبر الإعدادين
delta_lake_insert_max_rows_in_data_fileو
delta_lake_insert_max_bytes_in_data_file. #86357 (Kseniia Sumarokova).
- دعم المزيد من الأنواع للتقسيمات في عمليات الكتابة إلى Iceberg. هذا يُغلق #86206. #86298 (scanhex12).
- جعل استراتيجية إعادة المحاولة في S3 قابلة للتهيئة، كما أصبحت إعدادات قرص S3 قابلة لإعادة التحميل الفوري عند تغيير ملف config XML. #82642 (RinChanNOW).
- تحسين محرك الجداول S3(Azure)Queue بحيث يتمكن من الاستمرار عند فقدان الاتصال بـ ZooKeeper من دون تكرارات محتملة. ويتطلب ذلك تمكين إعداد S3Queue
use_persistent_processing_nodes(ويمكن تغييره عبر
ALTER TABLE MODIFY SETTING). #85995 (Kseniia Sumarokova).
- يمكنك استخدام معلمات الاستعلام بعد
TOعند إنشاء عرض مادي، على سبيل المثال:
CREATE MATERIALIZED VIEW mv TO {to_table:Identifier} AS SELECT * FROM src_table. #84899 (Diskein).
- تقديم إرشادات أوضح للمستخدمين عند تحديد إعدادات غير صحيحة لمحرك الجداول
Kafka2. #83701 (János Benjamin Antal).
- لم يعد من الممكن تحديد مناطق زمنية للنوع
Time(إذ لم يكن لذلك معنى). #84689 (Yarik Briukhovetskyi).
- تبسيط المنطق المرتبط بتحليل Time/Time64 في وضع
best_effort(مع تجنّب بعض الأخطاء أيضًا). #84730 (Yarik Briukhovetskyi).
- إضافة الدالة
deltaLakeAzureCluster(على غرار
deltaLakeAzureلوضع العنقود) والدالة
deltaLakeS3Cluster(اسم مستعار لـ
deltaLakeCluster). يعالج هذا #85358. #85547 (Smita Kulkarni).
- تطبيق الإعداد
azure_max_single_part_copy_sizeعلى عمليات النسخ العادية بالطريقة نفسها المستخدمة في النسخ الاحتياطي. #85767 (Ilya Golshtein).
- إبطاء خيوط عميل S3 عند حدوث أخطاء قابلة لإعادة المحاولة في تخزين الكائنات S3. ويوسّع هذا الإعداد السابق
backup_slow_all_threads_after_retryable_s3_errorليشمل أقراص S3، مع إعادة تسميته إلى الاسم الأكثر عمومية
s3_slow_all_threads_after_retryable_error. #85918 (Julia Kartseva).
- وسم الإعدادات allow_experimental_variant/dynamic/json وenable_variant/dynamic/json بأنها متقادمة. والآن أصبحت الأنواع الثلاثة مفعّلة دائمًا دون شروط. #85934 (Pavel Kruglov).
- دعم التصفية باستخدام سلسلة URL الكاملة (التوجيه
full_url) في
http_handlers(بما في ذلك المخطط و
host:port). #86155 (Azat Khuzhin).
- إضافة إعداد جديد،
allow_experimental_delta_lake_writes. #86180 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح اكتشاف systemd في سكربت init.d (ما يصلح فحص “Install packages”). #86187 (Azat Khuzhin).
- إضافة مقياس بُعدي جديد
startup_scripts_failure_reason. هذا المقياس مطلوب للتمييز بين الأنواع المختلفة من الأخطاء التي تؤدي إلى فشل سكربتات بدء التشغيل. وعلى وجه الخصوص، نحتاج لأغراض التنبيه إلى التمييز بين الأخطاء العابرة (مثل
MEMORY_LIMIT_EXCEEDEDأو
KEEPER_EXCEPTION) والأخطاء غير العابرة. #86202 (Miсhael Stetsyuk).
- السماح بحذف دالة
identityالخاصة بالـ partition في Iceberg table. #86314 (scanhex12).
- إضافة إمكانية تفعيل تسجيل JSON لقناة محددة فقط؛ ولتحقيق ذلك، اضبط
logger.formatting.channelعلى إحدى القيم
syslog/
console/
errorlog/
log. #86331 (Azat Khuzhin).
- السماح باستخدام الأرقام الأصلية في
WHERE. وهي مسموح بها بالفعل كوسيطات للدوال المنطقية. يبسّط ذلك تحسينات دفع عوامل التصفية ونقلها إلى
PREWHERE. #86390 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح خطأ عند تنفيذ
SYSTEM DROP REPLICAعلى catalog يحتوي على metadata تالفة. #86391 (Nikita Mikhaylov).
- إضافة retries إضافية لفحص الوصول إلى القرص (
skip_access_check = 0) في Azure، لأن تهيئة الوصول قد تستغرق وقتًا طويلًا نسبيًا. #86419 (Alexander Tokmakov).
- جعل نافذة التقادم في الدوال
timeSeries*()مفتوحة من اليسار ومغلقة من اليمين. #86588 (Vitaly Baranov).
- إضافة أحداث profile جديدة
FailedInternal*Query. #86627 (Shane Andrade).
- إصلاح التعامل مع المستخدمين الذين تحتوي أسماؤهم على نقطة عند إضافتهم عبر config file. #86633 (Mikhail Koviazin).
- إضافة مقياس غير متزامن لاستخدام الذاكرة في الاستعلامات (
QueriesMemoryUsageو
QueriesPeakMemoryUsage). #86669 (Azat Khuzhin).
- يمكنك استخدام الخيار
clickhouse-benchmark --preciseللحصول على تقارير أكثر دقة عن QPS وغيرها من المقاييس لكل فترة. يساعد ذلك على الحصول على QPS متسق عندما تكون مدد الاستعلامات مقاربة لفاصل إعداد التقارير
--delay D. #86684 (Sergei Trifonov).
- جعل قيم nice لخيوط Linux قابلة للتهيئة لإسناد أولويات أعلى أو أقل لبعض الخيوط (merge/mutate، query، materialized view، zookeeper client). #86703 (Miсhael Stetsyuk).
- إصلاح الخطأ المضلل “specified upload does not exist”، الذي يحدث عند فقدان الاستثناء الأصلي أثناء multipart upload بسبب race condition. #86725 (Julia Kartseva).
- تقييد وصف query plan في استعلام
EXPLAIN. لا يُحسب الوصف للاستعلامات الأخرى غير
EXPLAIN. تمت إضافة الإعداد
query_plan_max_step_description_length. #86741 (Nikolai Kochetov).
- إضافة إمكانية ضبط الإشارات المعلّقة لمحاولة تجاوز CANNOT_CREATE_TIMER (لـ query profiler،
query_profiler_real_time_period_ns/
query_profiler_cpu_time_period_ns). وكذلك جمع
SigQمن
/proc/self/statusلأغراض introspection (إذا كان
ProcessSignalQueueSizeقريبًا من
ProcessSignalQueueLimit، فمن المرجح أن تظهر أخطاء
CANNOT_CREATE_TIMER). #86760 (Azat Khuzhin).
- تحسين أداء طلب
RemoveRecursiveفي Keeper. #86789 (Antonio Andelic).
- إزالة المسافات البيضاء الزائدة في
PrettyJSONEachRowعند إخراج JSON type. #86819 (Pavel Kruglov).
- نكتب الآن أحجام blobs الخاصة بـ
prefix.pathعند إزالة directory على القرص العادي القابل لإعادة الكتابة. #86908 (alesapin).
- دعم Performance tests على مثيلات ClickHouse البعيدة، بما في ذلك ClickHouse Cloud. Usage example:
tests/performance/scripts/perf.py tests/performance/math.xml --runs 10 --user <username> --password <password> --host <hostname> --port <port> --secure. #86995 (Raufs Dunamalijevs).
- مراعاة حدود الذاكرة في بعض المواضع المعروفة بتخصيص كميات كبيرة من الذاكرة (>16MiB) (الفرز، async inserts، file log). #87035 (Azat Khuzhin).
- إطلاق استثناء إذا لم يكن الإعداد
network_compression_methodيستخدم codec عامًا مدعومًا. #87097 (Robert Schulze).
- أصبح system table
system.query_cacheيعيد الآن جميع cache entries في query result cache، بينما كان سابقًا يعيد فقط الإدخالات المشتركة أو الإدخالات غير المشتركة للمستخدم نفسه والدور نفسه. وهذا مقبول لأن الإدخالات غير المشتركة يُفترض ألا تكشف نتائج الاستعلامات، بينما يعيد
system.query_cacheسلاسل الاستعلامات. وهذا يجعل سلوك system table أكثر شبهًا بـ
system.query_log. #87104 (Robert Schulze).
- تمكين التقييم قصير الدارة للدالة
parseDateTime. #87184 (Pavel Kruglov).
- إضافة عمود جديد
statisticsإلى
system.parts_columns. #87259 (Han Fei).
إصلاح خلل (سلوك غير صحيح ملحوظ للمستخدم في إصدار مستقر رسمي)
- لا يجري التحقق من نتائج استعلامات ALTER إلا على العقدة البادئة في قواعد البيانات المكررة والجداول المكررة داخليًا. ويعالج هذا الحالات التي قد يعلق فيها استعلام ALTER مُعتمد بالفعل على عقد أخرى. #83849 (János Benjamin Antal).
- تقييد عدد المهام من كل نوع في
BackgroundSchedulePool. يجنّب ذلك الحالات التي تشغل فيها مهام من نوع واحد جميع الفتحات، بينما تبقى المهام الأخرى دون تنفيذ. كما يمنع حالات deadlocks عندما تنتظر المهام بعضها بعضًا. ويتحكم في ذلك إعداد الخادم
background_schedule_pool_max_parallel_tasks_per_type_ratio. #84008 (Alexander Tokmakov).
- إيقاف الجداول بشكل صحيح عند استعادة النسخة المتماثلة لقاعدة البيانات. وكان الإيقاف غير الصحيح يؤدي إلى LOGICAL_ERROR في بعض محركات الجداول أثناء استعادة النسخة المتماثلة لقاعدة البيانات. #84744 (Antonio Andelic).
- التحقق من حقوق الوصول أثناء إنشاء تلميحات تصحيح الأخطاء المطبعية لاسم قاعدة البيانات. #85371 (Dmitry Novik).
-
- LowCardinality لأعمدة hive 2. ملء أعمدة hive قبل الأعمدة الافتراضية (مطلوب من أجل https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/81040) 3. ظهور LOGICAL_ERROR عند استخدام format فارغ لـ hive #85528 4. إصلاح التحقق في حالة كانت أعمدة partition في hive هي الأعمدة الوحيدة 5. التأكد من تحديد جميع أعمدة hive في المخطط 6. إصلاح جزئي لـ parallel_replicas_cluster مع hive 7. استخدام حاوية مرتبة في extractkeyValuePairs لأدوات hive المساعدة (مطلوب من أجل https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/81040). #85538 (Arthur Passos).
- منع التحسين غير الضروري للوسيطة الأولى في دوال
IN، والذي كان يؤدي أحيانًا إلى حدوث خطأ عند استخدام تعيين المصفوفات. #85546 (Yakov Olkhovskiy).
- لم تُعدَّل المطابقة بين معرّفات المصدر في iceberg وأسماء parquet بما يتوافق مع المخطط عند كتابة ملف parquet. يعالج طلب السحب هذا المخطط المرتبط بكل ملف بيانات في iceberg، وليس المخطط الحالي. #85829 (Daniil Ivanik).
- إصلاح قراءة حجم الملف بشكل منفصل عن فتحه. يرتبط هذا بـ https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/33372، الذي أُضيف استجابةً لخلل في نوى Linux الأقدم من الإصدار
5.10. #85837 (Konstantin Bogdanov).
- لم يعد ClickHouse Keeper يفشل في البدء على الأنظمة التي يكون فيها IPv6 معطّلًا على مستوى النواة (مثل RHEL مع ipv6.disable=1). وهو يحاول الآن الرجوع تلقائيًا إلى مستمع IPv4 إذا فشل مستمع IPv6 الأولي. #85901 (jskong1124).
- يغلق طلب السحب هذا #77990. إضافة دعم TableFunctionRemote للنسخ المتماثلة المتوازية في globalJoin. #85929 (zoomxi).
- إصلاح مؤشر NULL في
orcschemareader::initializeifneeded(). يعالج طلب السحب هذا المشكلة التالية: #85292 ### توثيق للتغييرات الظاهرة للمستخدم. #85951 (yanglongwei).
- إضافة تحقق للسماح بالاستعلامات الفرعية المترابطة في عبارة FROM فقط إذا كانت تستخدم أعمدة من الاستعلام الخارجي. يعالج #85469. ويعالج #85402. #85966 (Dmitry Novik).
- إصلاح alter update لعمود يحتوي على عمود فرعي مستخدم في تعبير عمود مادي آخر. سابقًا، لم يكن العمود المادي الذي يحتوي تعبيره على عمود فرعي يُحدَّث بشكل صحيح. #85985 (Pavel Kruglov).
- منع تعديل الأعمدة التي تُستخدم أعمدتها الفرعية في PK أو تعبير التقسيم. #86005 (Pavel Kruglov).
- إصلاح قراءة الأعمدة الفرعية مع وضع المطابقة غير الافتراضي للعمود في DeltaLake storage. #86064 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح استخدام القيم الافتراضية الخاطئة للمسار مع تلميح Enum داخل JSON. #86065 (Pavel Kruglov).
- تحليل عنوان URL الخاص بـ DataLake hive catalog مع تنقية المدخلات. يغلق #86018. #86092 (rajat mohan).
- إصلاح خطأ منطقي أثناء تغيير الحجم الديناميكي لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات. يغلق #86122. ويغلق https://github.com/ClickHouse/clickhouse-core-incidents/issues/473. #86130 (Kseniia Sumarokova).
- استخدام
NonZeroUInt64لـ
logs_to_keepفي DatabaseReplicatedSettings. #86142 (Tuan Pham Anh).
- تم طرح Exception بواسطة استعلام
FINALمع skip index إذا كان الجدول (مثل
ReplacingMergeTree) قد أُنشئ بالإعداد
index_granularity_bytes = 0. وقد أُصلح هذا الاستثناء الآن. #86147 (Shankar Iyer).
- يزيل سلوك UB ويُصلح مشكلات parsing في partition expression لـ Iceberg. #86166 (Daniil Ivanik).
- إصلاح crash عند وجود blocks ثابتة وغير ثابتة في عملية INSERT واحدة. #86230 (Azat Khuzhin).
- معالجة include من
/etc/metrika.xmlافتراضيًا عند إنشاء disks من SQL. #86232 (alekar).
- إصلاح accurateCastOrNull/accurateCastOrDefault من String إلى JSON. #86240 (Pavel Kruglov).
- دعم الأدلة التي لا تحتوي على ’/’ في engine الخاص بـ Iceberg. #86249 (scanhex12).
- إصلاح crash في replaceRegex عند استخدام haystack من نوع FixedString وneedle فارغة. #86270 (Raúl Marín).
- إصلاح crash أثناء ALTER UPDATE Nullable(JSON). #86281 (Pavel Kruglov).
- إصلاح column definer المفقود في system.tables. #86295 (Raúl Marín).
- إصلاح cast من LowCardinality(Nullable(T)) إلى Dynamic. #86365 (Pavel Kruglov).
- إصلاح logical error أثناء الكتابة إلى DeltaLake. يغلق #86175. #86367 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح الخطأ
416 The range specified is invalid for the current size of the resource. The range specified is invalid for the current size of the resourceعند قراءة blobs فارغة من Azure blob storage للـ disk من نوع plain_rewritable. #86400 (Julia Kartseva).
- إصلاح GROUP BY Nullable(JSON). #86410 (Pavel Kruglov).
- إصلاح خطأ في Materialized Views: قد لا يعمل MV إذا أُنشئ ثم حُذف ثم أُنشئ مرة أخرى بالاسم نفسه. #86413 (Alexander Tokmakov).
- الفشل إذا كانت جميع replicas غير متاحة عند القراءة من دوال *cluster. #86414 (Julian Maicher).
- إصلاح تسرّب
MergesMutationsMemoryTrackingبسبب جداول
Bufferوإصلاح
query_views_logللبث من
Kafka(وغيره). #86422 (Azat Khuzhin).
- إصلاح عرض الجداول بعد حذف reference table الخاصة بـ alias storage. #86433 (RinChanNOW).
- إصلاح غياب ترويسة chunk عند تمكين send_chunk_header واستدعاء UDF عبر بروتوكول HTTP. #86469 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح احتمال حدوث توقف متبادل عند تمكين عمليات تفريغ profile الخاصة بـ jemalloc. #86473 (Azat Khuzhin).
- إصلاح قراءة الأعمدة الفرعية في محرك الجدول DeltaLake. يغلق #86204. #86477 (Kseniia Sumarokova).
- التعامل مع معرّف مضيف loopback بشكل صحيح لتجنب التصادم عند معالجة مهام DDL. #86479 (Tuan Pham Anh).
- إصلاح detach/attach لجداول محرك قاعدة بيانات Postgres ذات الأعمدة الرقمية/العشرية. #86480 (Julian Maicher).
- إصلاح استخدام ذاكرة غير مهيأة في getSubcolumnType. #86498 (Raúl Marín).
- الدالتان
searchAnyو
searchAllعند استدعائهما بـ needles فارغة تُرجعان الآن
true(أي “تطابق كل شيء”). سابقًا، كانتا تُرجعان
false. (المشكلة #86300). #86500 (Elmi Ahmadov).
- إصلاح الدالة
timeSeriesResampleToGridWithStaleness()عندما لا تحتوي الفترة الأولى على أي قيمة. #86507 (Vitaly Baranov).
- إصلاح التعطل الناتج عن ضبط
merge_tree_min_read_task_sizeعلى 0. #86527 (yanglongwei).
- أثناء القراءة، يُؤخذ التنسيق لكل ملف بيانات من البيانات الوصفية الخاصة بـ Iceberg (وكان يُؤخذ سابقًا من وسيطات الجدول). #86529 (Daniil Ivanik).
- تجاهل الاستثناءات أثناء تفريغ السجل عند الإيقاف وجعل عملية الإيقاف أكثر أمانًا (لتجنب SIGSEGV). #86546 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تسبّب محرك قاعدة البيانات Backup في إطلاق استثناء عند تنفيذ استعلام على ملفات part ذات الحجم الصفري. #86563 (Max Justus Spransy).
- إصلاح غياب ترويسة chunk عند تمكين send_chunk_header واستدعاء UDF عبر بروتوكول HTTP. #86606 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح الخطأ المنطقي في S3Queue “Expected current processor to be equal to ”، الناجم عن انتهاء صلاحية جلسة Keeper. #86615 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح أخطاء تتعلق بـ Nullable في عمليات insert وpruning. هذا يُغلق #86407. #86630 (scanhex12).
- لا تُعطِّل cache نظام الملفات إذا كانت metadata cache الخاصة بـ Iceberg معطّلة. #86635 (Daniil Ivanik).
- تم إصلاح الخطأ ‘Deadlock in Parquet::ReadManager (single-threaded)’ في Parquet reader v3. #86644 (Michael Kolupaev).
- إصلاح دعم IPv6 في
listen_hostلـ ArrowFlight. #86664 (Vitaly Baranov).
- إصلاح مشكلة الإيقاف في handler الخاص بـ
ArrowFlight. يعالج هذا الطلب #86596. #86665 (Vitaly Baranov).
- إصلاح distributed queries مع
describe_compact_output=1. #86676 (Azat Khuzhin).
- إصلاح parsing لتعريفات window وتطبيق query parameters. #86720 (Azat Khuzhin).
- إصلاح الاستثناء
Partition strategy wildcard can not be used without a '_partition_id' wildcard.عند إنشاء table باستخدام
PARTITION BYولكن بدون wildcard للقسم، وهو ما كان يعمل في الإصدارات السابقة لـ 25.8. يُغلق https://github.com/ClickHouse/clickhouse-private/issues/37567. #86748 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح خطأ LogicalError عندما تحاول queries متوازية الحصول على قفل واحد. #86751 (Pervakov Grigorii).
- إصلاح كتابة NULL إلى shared data في JSON ضمن input format من نوع RowBinary، مع إضافة بعض عمليات التحقق الإضافية في ColumnObject. #86812 (Pavel Kruglov).
- إصلاح permutation فارغة لـ Tuple مع limit. #86828 (Pavel Kruglov).
- عدم استخدام عقدة Keeper منفصلة لعقد المعالجة الدائمة. إصلاح لـ https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/85995. يُغلق #86406. #86841 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح تعطل table الخاصة بمحرك TimeSeries عند إنشاء replica جديدة في Replicated Database. #86845 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح الاستعلام عن
system.distributed_ddl_queueفي الحالات التي تفتقد فيها tasks بعض عقد Keeper. #86848 (Antonio Andelic).
- إصلاح seek عند نهاية block غير المضغوط. #86906 (Pavel Kruglov).
- معالجة الاستثناء الذي يُطرَح أثناء التنفيذ غير المتزامن لـ Iceberg Iterator. #86932 (Daniil Ivanik).
- إصلاح حفظ إعدادات XML الكبيرة التي جرت معالجتها مسبقًا. #86934 (c-end).
- إصلاح تعبئة حقل التاريخ في جدول system.iceberg_metadata_log. #86961 (Daniil Ivanik).
- إصلاح إعادة الحساب اللانهائية لـ
TTLمع
WHERE. #86965 (Anton Popov).
- إصلاح احتمال ظهور نتيجة غير صحيحة للدالة
uniqExactمع المعدِّلين
ROLLUPو
CUBE. #87014 (Nikita Taranov).
- إصلاح استنتاج مخطط الجدول باستخدام الدالة الجدولية
url()عندما يكون الإعداد
parallel_replicas_for_cluster_functionsمضبوطًا على 1. #87029 (Konstantin Bogdanov).
- تحويل ناتج PREWHERE بشكل صحيح بعد تقسيمه إلى عدة خطوات. #87040 (Antonio Andelic).
- إصلاح lightweight updates مع عبارة
ON CLUSTER. #87043 (Anton Popov).
- إصلاح توافق بعض حالات الدوال التجميعية مع وسيط String. #87049 (Pavel Kruglov).
- إصلاح مشكلة كانت تمنع تمرير اسم النموذج من OpenAI. #87100 (Kaushik Iska).
- EmbeddedRocksDB: يجب أن يكون المسار داخل user_files. #87109 (Raúl Marín).
- إصلاح جداول KeeperMap التي أُنشئت قبل 25.1 وكانت تترك البيانات في ZooKeeper بعد تنفيذ استعلام DROP. #87112 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح قراءة معرّفات الحقول في maps و arrays من Parquet. #87136 (scanhex12).
- إصلاح قراءة Array مع العمود الفرعي لأحجام المصفوفة في lazy materialization. #87139 (Pavel Kruglov).
- إصلاح دالة CASE مع وسائط Dynamic. #87177 (Pavel Kruglov).
- إصلاح قراءة Array فارغة من سلسلة فارغة في CSV. #87182 (Pavel Kruglov).
- إصلاح احتمال ظهور نتيجة غير صحيحة لـ
EXISTSغير المرتبط. كان هذا السلوك معطّلًا عند استخدام
execute_exists_as_scalar_subquery=1، الذي أُدخل في https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/85481 ويؤثر في
25.8. يصلح #86415. #87207 (Nikolai Kochetov).
- يُصدر خطأ إذا لم يكن iceberg_metadata_log مُهيأً وكان المستخدم يحاول الحصول على معلومات debug حول بيانات Iceberg الوصفية. كما يُصلح الوصول إلى nullptr. #87250 (Daniil Ivanik).
تحسينات البناء/الاختبار/التغليف
- إصلاح التوافق مع abseil-cpp 20250814.0، https://github.com/abseil/abseil-cpp/issues/1923. #85970 (Yuriy Chernyshov).
- جعل بناء محلل WASM المستقل خاضعًا لخيار flag. #86505 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح بناء crc32c على وحدات CPU الأقدم من ARM التي لا تدعم التعليمة
vmull_p64. #86521 (Pablo Marcos).
- استخدام
openldap2.6.10. #86623 (Konstantin Bogdanov).
- عدم محاولة اعتراض
memalignعلى darwin. #86769 (Konstantin Bogdanov).
- استخدام
krb51.22.1-final. #86836 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح فكّ أسماء حزم crate الخاصة بـ Rust في
list-licenses.sh. #87305 (Konstantin Bogdanov).
إصدار ClickHouse 25.8 LTS، 2025-08-28
- استنتاج
Array(Dynamic)بدلًا من
Tupleغير المُسمّاة للمصفوفات التي تحتوي على قيم من أنواع مختلفة في JSON. لاستخدام السلوك السابق، عطّل الإعداد
input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types. #80859 (Pavel Kruglov).
- نقل مقاييس زمن الاستجابة في S3 إلى المدرجات التكرارية لتحقيق التجانس والبساطة. #82305 (Miсhael Stetsyuk).
- اشتراط استخدام العلامات المعكوسة حول المعرّفات التي تحتوي على نقاط في التعبيرات الافتراضية، لمنع تحليلها على أنها معرّفات مركّبة. #83162 (Pervakov Grigorii).
- لا يكون التجسيد الكسول مفعّلًا إلا مع analyzer (وهو الإعداد الافتراضي)، وذلك لتجنّب صيانته بدون analyzer، والذي تبيّن من تجربتنا أنه يواجه بعض المشكلات (على سبيل المثال، عند استخدام
indexHint()في الشروط). #83791 (Igor Nikonov).
- كتابة قيم النوع
Enumبصيغة
BYTE_ARRAYمع النوع المنطقي
ENUMفي تنسيق إخراج Parquet افتراضيًا. #84169 (Pavel Kruglov).
- تفعيل إعداد MergeTree
write_marks_for_substreams_in_compact_partsافتراضيًا. ويحسّن ذلك بشكل كبير أداء قراءة الأعمدة الفرعية من أجزاء Compact المُنشأة حديثًا. ولن تتمكن الخوادم التي يقل إصدارها عن 25.5 من قراءة أجزاء Compact الجديدة. #84171 (Pavel Kruglov).
- كانت القيمة الافتراضية السابقة لـ
concurrent_threads_schedulerهي
round_robin، وقد تبيّن أنها غير عادلة عند وجود عدد كبير من الاستعلامات أحادية الخيط (مثل INSERTs). يجعل هذا التغيير البديل الأكثر أمانًا
fair_round_robinهو المُجدول الافتراضي. #84747 (Sergei Trifonov).
- يدعم ClickHouse صياغة Heredoc على نمط PostgreSQL:
$tag$ string contents... $tag$، والمعروفة أيضًا باسم السلاسل النصية المحاطة بعلامات الدولار. في الإصدارات السابقة، كانت القيود المفروضة على الوسوم أقل: إذ كان يمكن أن تحتوي على محارف عشوائية، بما في ذلك علامات الترقيم والمسافات البيضاء. وكان هذا يسبب التباسًا في التحليل مع المعرّفات التي يمكن أن تبدأ أيضًا بمحرف الدولار. وفي الوقت نفسه، لا يسمح PostgreSQL إلا بمحارف الكلمات داخل الوسوم. ولحل هذه المشكلة، نقصر الآن وسوم Heredoc على احتواء محارف الكلمات فقط. يغلق #84731. #84846 (Alexey Milovidov).
- تم تحديث الدوال
azureBlobStorageو
deltaLakeAzureو
icebergAzureللتحقق بشكل صحيح من أذونات
AZURE. وتتحقق الآن جميع الدوال ذات الصيغة العنقودية (دوال
-Cluster) من الأذونات مقارنةً بنظيراتها غير العنقودية. بالإضافة إلى ذلك، تفرض الدالتان
icebergLocalو
deltaLakeLocalالآن التحقق من أذونات
FILE. #84938 (Nikita Mikhaylov).
- تفعيل الإعداد
allow_dynamic_metadata_for_data_lakes(إعداد على مستوى محرك الجدول) افتراضيًا. #85044 (Daniil Ivanik).
- تعطيل وضع علامات اقتباس حول الأعداد الصحيحة ذات 64 بت في تنسيقات JSON افتراضيًا. #74079 (Pavel Kruglov)
- تمت إضافة دعم أساسي للهجة PromQL. لاستخدامها، عيّن
dialect='promql'في clickhouse-client، ووجّهه إلى جدول TimeSeries باستخدام الإعداد
promql_table_name='X'، ثم نفّذ استعلامات مثل
rate(ClickHouseProfileEvents_ReadCompressedBytes[1m])[5m:1m]. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تضمين استعلام PromQL داخل SQL:
SELECT * FROM prometheusQuery('up', ...);. وحتى الآن، لا يُدعَم سوى الدوال
rateو
deltaو
increase. ولا توجد operators أحادية/ثنائية، ولا واجهة برمجة تطبيقات HTTP. #75036 (Vitaly Baranov).
- أصبح بإمكان توليد SQL المدعوم بالذكاء الاصطناعي الآن الاستدلال تلقائيًا من متغيرات البيئة ANTHROPIC_API_KEY وOPENAI_API_KEY إذا كانت متاحة، وذلك لتوفير خيار استخدام هذه الميزة دون أي إعداد. #83787 (Kaushik Iska).
- تم تنفيذ دعم بروتوكول ArrowFlight RPC بإضافة table function جديدة هي
arrowflight. #74184 (zakr600).
- أصبحت جميع الجداول الآن تدعم العمود الافتراضي
_table(وليس فقط الجداول التي تستخدم المحرك
Merge)، وهو مفيد بشكل خاص للاستعلامات التي تتضمن UNION ALL. #63665 (Xiaozhe Yu).
- أصبح من الممكن استخدام أي storage policy (أي object storage مثل S3) لأغراض external aggregation/sorting. #84734 (Azat Khuzhin).
- تم تنفيذ authentication في AWS S3 باستخدام IAM role مُقدَّم صراحةً. كما تم تنفيذ OAuth لـ GCS. وكانت هذه الميزات متاحة حتى وقت قريب فقط في ClickHouse Cloud، وهي الآن مفتوحة المصدر. كما جرت مزامنة بعض interfaces، مثل serialization لمعاملات connection الخاصة بـ object storages. #84011 (Alexey Milovidov).
- تمت إضافة دعم position deletes لمحرك الجداول Iceberg TableEngine. #83094 (Daniil Ivanik).
- تمت إضافة دعم Iceberg Equality Deletes. #85843 (Han Fei).
- دعم عمليات كتابة Iceberg عند الإنشاء. يغلق #83927. #83983 (Konstantin Vedernikov).
- دعم Glue catalogs لعمليات الكتابة. #84136 (Konstantin Vedernikov).
- دعم Iceberg REST catalogs لعمليات الكتابة. #84684 (Konstantin Vedernikov).
- دمج جميع position delete files الخاصة بـ Iceberg في data files. سيؤدي ذلك إلى تقليل عدد ملفات Parquet وأحجامها في تخزين Iceberg. Syntax:
OPTIMIZE TABLE table_name. #85250 (Konstantin Vedernikov).
- دعم
drop tableلـ Iceberg (الإزالة من REST/Glue catalogs، بالإضافة إلى إزالة metadata الخاصة بالجدول). #85395 (Konstantin Vedernikov).
- دعم alter delete mutations لـ Iceberg بتنسيق merge-on-read. #85549 (Konstantin Vedernikov).
- دعم الكتابة إلى DeltaLake. يُغلق #79603. #85564 (Kseniia Sumarokova).
- أُضيف الإعداد
delta_lake_snapshot_versionللسماح بقراءة إصدار snapshot محدد في table engine
DeltaLake. #85295 (Kseniia Sumarokova).
- كتابة المزيد من إحصاءات Iceberg (أحجام الأعمدة، والحدود الدنيا والعليا) في metadata (إدخالات manifest) من أجل pruning بأسلوب min-max. #85746 (Konstantin Vedernikov).
- دعم إضافة/حذف/تعديل الأعمدة في Iceberg للأنواع البسيطة. #85769 (Konstantin Vedernikov).
- Iceberg: دعم كتابة ملف version-hint. هذا يُغلق #85097. #85130 (Konstantin Vedernikov).
- ستخزّن العروض Views التي ينشئها مستخدمون مؤقتون الآن نسخة من المستخدم الفعلي، ولن تعود تُبطَل بعد حذف المستخدم المؤقت. #84763 (pufit).
- أصبح vector similarity index يدعم الآن binary quantization. ويقلّل binary quantization بشكل كبير من استهلاك الذاكرة ويُسرّع عملية بناء vector index (بفضل الحساب الأسرع للمسافة). كذلك، أصبح الإعداد الحالي
vector_search_postfilter_multiplierقديمًا واستُبدل بإعداد أكثر عمومية:
vector_search_index_fetch_multiplier. #85024 (Shankar Iyer).
- السماح باستخدام معاملات key value في table engine/function
s3أو
s3Cluster، على سبيل المثال
s3('url', CSV, structure = 'a Int32', compression_method = 'gzip'). #85134 (Kseniia Sumarokova).
- system table جديد للاحتفاظ بالرسائل الواردة الخاطئة من engines مثل Kafka (“dead letter queue”). #68873 (Ilya Golshtein).
- الأمر الجديد SYSTEM RESTORE DATABASE REPLICA لقواعد البيانات Replicated، على نحو مماثل للوظيفة الحالية الخاصة بالاستعادة في ReplicatedMergeTree. #73100 (Konstantin Morozov).
- أصبح protocol الخاص بـ PostgreSQL يدعم الآن الأمر
COPY. #74344 (Konstantin Vedernikov).
- دعم client بلغة C# لبروتوكول mysql. هذا يُغلق #83992. #84397 (Konstantin Vedernikov).
- إضافة دعم reads وwrites بأسلوب hive partition. #76802 (Arthur Passos).
- إضافة system table باسم
zookeeper_connection_logلتخزين معلومات تاريخية حول اتصالات ZooKeeper. #79494 (János Benjamin Antal).
- يفعّل إعداد الخادم
cpu_slot_preemptionجدولة CPU الاستباقية لأحمال العمل ويضمن تخصيصًا عادلًا وفق مبدأ max-min لوقت CPU بين أحمال العمل. كما أُضيفت إعدادات workload جديدة لخنق CPU:
max_cpusو
max_cpu_shareو
max_burst_cpu_seconds. مزيد من التفاصيل: https://clickhouse.com/docs/operations/workload-scheduling#cpu_scheduling. #80879 (Sergei Trifonov).
- يُسقِط اتصال TCP بعد عدد queries مُعدّ مسبقًا أو عند بلوغ حد زمني معيّن. ويكون هذا مفيدًا لتحقيق توزيع أكثر تجانسًا للاتصالات بين عُقد cluster الواقعة خلف load balancer. يحل #68000. #81472 (Kenny Sun).
- أصبحت parallel replicas تدعم الآن استخدام projections في queries. #82659. #82807 (zoomxi).
- تمت إضافة دعم DESCRIBE SELECT بالإضافة إلى DESCRIBE (SELECT …). #82947 (Yarik Briukhovetskyi).
- فرض اتصال آمن لـ mysql_port وpostgresql_port. #82962 (tiandiwonder).
- يمكنك الآن إجراء lookups لمفاتيح JSON بدون حساسية لحالة الأحرف باستخدام
JSONExtractCaseInsensitive(والمتغيرات الأخرى من
JSONExtract). #83770 (Alistair Evans).
- تقديم table
system.completions. يُغلق #81889. #83833 (|2ustam).
- تمت إضافة function جديدة
nowInBlock64. Example على الاستخدام:
SELECT nowInBlock64(6)تُرجِع
2025-07-29 17:09:37.775725. #84178 (Halersson Paris).
- إضافة extra_credentials إلى AzureBlobStorage للمصادقة باستخدام client_id وtenant_id. #84235 (Pablo Marcos).
- تمت إضافة function
dateTimeToUUIDv7لتحويل قيمة DateTime إلى UUIDv7. Example على الاستخدام:
SELECT dateTimeToUUIDv7(toDateTime('2025-08-15 18:57:56'))تُرجِع
0198af18-8320-7a7d-abd3-358db23b9d5c. #84319 (samradovich).
- دالتا aggregate
timeSeriesDerivToGridو
timeSeriesPredictLinearToGridلإعادة أخذ عينات data إلى شبكة زمنية يحدّدها start timestamp وend timestamp وstep؛ وتحسبان
derivو
predict_linearالشبيهتين بـ PromQL، على التوالي. #84328 (Stephen Chi).
- إضافة دالتين جديدتين من TimeSeries: -
timeSeriesRange(start_timestamp, end_timestamp, step), -
timeSeriesFromGrid(start_timestamp, end_timestamp, step, values),. #85435 (Vitaly Baranov).
- تمت إضافة صياغة جديدة:
GRANT READ ON S3('s3://foo/.*') TO user. #84503 (pufit).
- تمت إضافة
Hashكتنسيق إخراج جديد. إذ يحسب قيمة hash واحدة لجميع الأعمدة والصفوف في النتيجة. ويُفيد ذلك في حساب “بصمة” للنتيجة، على سبيل المثال، في حالات الاستخدام التي يشكّل فيها نقل البيانات عنق الزجاجة. مثال: يُرجع
SELECT arrayJoin(['abc', 'def']), 42 FORMAT Hashالقيمة
e5f9e676db098fdb9530d2059d8c23ef. #84607 (Robert Schulze).
- تمت إضافة إمكانية إعداد watches مخصّصة في استعلامات Keeper Multi. #84964 (Mikhail Artemenko).
- تمت إضافة الخيار
--max-concurrencyإلى أداة
clickhouse-benchmark، وهو يفعّل وضعًا تزداد فيه أعداد الاستعلامات المتوازية تدريجيًا. #85623 (Sergei Trifonov).
- دعم المقاييس المجمّعة جزئيًا. #85328 (Mikhail Artemenko).
- تم تفعيل دعم الاستعلامات الفرعية المترابطة افتراضيًا، ولم يعد تجريبيًا. #85107 (Dmitry Novik).
- تمت ترقية كتالوجات بحيرة البيانات Unity وGlue وRest وHive Metastore من الحالة التجريبية إلى بيتا. #85848 (Melvyn Peignon).
- تمت ترقية التحديثات الخفيفة وعمليات الحذف من الحالة التجريبية إلى بيتا.
- أصبح البحث التقريبي في المتجهات باستخدام فهارس تشابه المتجهات متاحًا الآن ضمن GA. #85888 (Robert Schulze).
- محرك جدول Ytsaurus ودالة الجدول. #77606 (MikhailBurdukov).
- سابقًا، كانت بيانات الفهرس النصي تُقسَّم إلى عدة مقاطع (وكان الحجم الافتراضي لكل مقطع 256 MiB). قد يساعد ذلك في تقليل استهلاك الذاكرة أثناء بناء الفهرس النصي، لكنه يزيد من المساحة المطلوبة على القرص ويرفع زمن استجابة الاستعلام. #84590 (Elmi Ahmadov).
- تنفيذ جديد لقارئ Parquet. وهو أسرع عمومًا ويدعم pushdown لتصفية البيانات على مستوى الصفحة وPREWHERE. وهو حاليًا تجريبي. استخدم الإعداد
input_format_parquet_use_native_reader_v3لتمكينه. #82789 (Michael Kolupaev).
- استُبدل ناقل HTTP الرسمي في مكتبة Azure بتنفيذنا الخاص لعميل HTTP لخدمة Azure Blob Storage. وأُضيفت عدة إعدادات لهذا العميل تحاكي إعدادات S3. كما أُضيفت مهلات اتصال صارمة لكلٍّ من Azure وS3. وتحسّنت إمكانات الاستبطان لأحداث profile والمقاييس في Azure. العميل الجديد مفعّل افتراضيًا، ويوفّر زمن استجابة أفضل بكثير للاستعلامات الباردة على Azure Blob Storage. ويمكن الرجوع إلى عميل
Curlالقديم عبر ضبط
azure_sdk_use_native_client=false. #83294 (alesapin). كان التنفيذ الرسمي السابق لعميل Azure غير مناسب لبيئات الإنتاج بسبب طفرات زمن الاستجابة الشديدة، التي تراوحت من خمس ثوانٍ إلى عدة دقائق. لقد تخلّصنا من ذلك التنفيذ السيئ جدًا، ونحن فخورون جدًا بذلك.
- تُعالَج الفهارس بترتيب تصاعدي بحسب حجم الملف. ويمنح الترتيب النهائي للفهارس أولوية لفهارس minmax والفهارس المتجهية، نظرًا إلى البساطة والانتقائية على الترتيب، ثم للفهارس الصغيرة بعد ذلك. وضمن فهارس minmax/المتجهات، تُفضَّل أيضًا الفهارس الأصغر. #84094 (Maruth Goyal).
- تمكين إعداد MergeTree
write_marks_for_substreams_in_compact_partsافتراضيًا. ويُحسّن ذلك بشكل كبير أداء قراءة الأعمدة الفرعية من أجزاء Compact المُنشأة حديثًا. ولن تتمكن الخوادم ذات الإصدارات الأقدم من 25.5 من قراءة أجزاء Compact الجديدة. #84171 (Pavel Kruglov).
- محرك الجداول
azureBlobStorage: تخزين رموز مصادقة الهوية المُدارة مؤقتًا وإعادة استخدامها عند الإمكان لتجنّب تقييد المعدل. #79860 (Nick Blakely).
- ستُحوَّل عمليات JOIN من نوع
ALL
LEFT/INNERتلقائيًا إلى
RightAnyإذا كان الجانب الأيمن محددًا وظيفيًا بواسطة أعمدة مفتاح join (أي إن جميع الصفوف لها قيم فريدة لمفتاح join). #84010 (Nikita Taranov).
- إضافة
max_joined_block_size_bytesإلى جانب
max_joined_block_size_rowsللحد من استخدام الذاكرة في عمليات JOIN ذات الأعمدة الثقيلة. #83869 (Nikolai Kochetov).
- أُضيف منطق جديد (يتحكم فيه الإعداد
enable_producing_buckets_out_of_order_in_aggregation، وهو مفعّل افتراضيًا) يتيح إرسال بعض buckets خارج الترتيب أثناء التجميع الموفّر للذاكرة. وعندما تستغرق بعض buckets الخاصة بالتجميع وقتًا أطول بكثير من غيرها في الدمج، فإنه يحسّن الأداء من خلال السماح للعقدة initiator بدمج buckets ذات المعرّفات الأعلى في أثناء ذلك. والجانب السلبي هو احتمال زيادة استخدام الذاكرة (ومن المفترض ألا تكون كبيرة). #80179 (Nikita Taranov).
- تقديم الإعداد
optimize_rewrite_regexp_functions(مفعّل افتراضيًا)، الذي يتيح للمُحسّن إعادة كتابة بعض استدعاءات
replaceRegexpAllو
replaceRegexpOneو
extractإلى صيغ أبسط وأكثر كفاءة عند اكتشاف أنماط تعبير نمطي محددة. (issue #81981). #81992 (Amos Bird).
- معالجة
max_joined_block_rowsخارج الحلقة الرئيسية في hash JOIN. أداء أفضل قليلًا لـ ALL JOIN. #83216 (Nikolai Kochetov).
- معالجة فهارس min-max ذات granularity الأعلى أولًا. يُغلق #75381. #83798 (Maruth Goyal).
- جعل دوال التجميع النافذية
DISTINCTتعمل بزمن خطي، وإصلاح خطأ في
sumDistinct. يغلق #79792. يغلق #52253. #79859 (Nihal Z. Miaji).
- تُنجز استعلامات البحث المتجهي التي تستخدم فهرس تشابه المتجهات بزمن استجابة أقل، بفضل تقليل عمليات القراءة من التخزين وخفض استخدام CPU. #83803 (Shankar Iyer).
- استخدام تجزئة Rendezvous لتحسين محلية cache في توزيع workload بين parallel replicas. #82511 (Anton Ivashkin).
- تنفيذ addManyDefaults لمعدِّلات If، بحيث أصبحت aggregate functions التي تستخدم معدِّلات If أسرع الآن. #83870 (Raúl Marín).
- حساب Key column المُسلسَل بأسلوب عمودي عند التجميع حسب عدة أعمدة string أو number. #83884 (李扬).
- إزالة عمليات المسح الكامل في الحالات التي يؤدي فيها index analysis إلى ranges فارغة عند قراءة parallel replicas. #84971 (Eduard Karacharov).
- تجربة
-falign-functions=64في محاولة لجعل اختبارات الأداء أكثر استقرارًا. #83920 (Azat Khuzhin).
- أصبح فهرس bloom filter يُستخدم الآن مع conditions مثل
has([c1, c2, ...], column)، حيث لا يكون
columnمن النوع
Array. ويحسّن ذلك أداء هذه queries، لتصبح بكفاءة العامل
IN. #83945 (Doron David).
- تقليل استدعاءات memcpy غير الضرورية في CompressedReadBufferBase::readCompressedData. #83986 (Raúl Marín).
- تحسين
largestTriangleThreeBucketsعبر إزالة البيانات المؤقتة. #84479 (Alexey Milovidov).
- تحسين إلغاء تسلسل string عبر تبسيط الشيفرة. يغلق #38564. #84561 (Alexey Milovidov).
- إصلاح حساب الحد الأدنى لـ task size الخاصة بـ parallel replicas. #84752 (Nikita Taranov).
- تحسين أداء تطبيق patch parts في وضع
Join. #85040 (Anton Popov).
- إزالة البايت الصفري. يُغلق #85062. تم إصلاح بعض الأخطاء الطفيفة. لم تكن الدالتان
structureToProtobufSchemaو
structureToCapnProtoSchemaتضيفان بايت الإنهاء الصفري على نحو صحيح، وكانتا تستخدمان سطرًا جديدًا بدلًا منه. وكان هذا يؤدي إلى غياب سطر جديد في المخرجات، وقد يتسبب في تجاوز سعة المخزن المؤقت عند استخدام دوال أخرى تعتمد على البايت الصفري (مثل
logTraceو
demangleو
extractURLParameterو
toStringCutToZeroو
encrypt/
decrypt). كما أن dictionary layout
regexp_treeلم يكن يدعم معالجة السلاسل النصية التي تحتوي على بايتات صفرية. وكانت الدالة
formatRowNoNewline، عند استدعائها بتنسيق
Valuesأو بأي تنسيق آخر لا يحتوي على سطر جديد في نهاية الصفوف، تقطع آخر محرف من المخرجات بالخطأ. وكانت الدالة
stemتحتوي على خطأ متعلقًا بسلامة الاستثناءات قد يؤدي إلى تسرّب في الذاكرة في حالات نادرة جدًا. وكانت الدالة
initcapتعمل بشكل غير صحيح مع وسائط
FixedString: إذ لم تكن تتعرّف على بداية الكلمة في أول السلسلة إذا كانت السلسلة السابقة في كتلة قد انتهت بمحرف كلمة. كما تم إصلاح ثغرة أمنية في تنسيق Apache
ORC، كان من الممكن أن تؤدي إلى كشف ذاكرة غير مهيأة. وتغيّر سلوك الدالة
replaceRegexpAllوالاسم المستعار المقابل لها
REGEXP_REPLACE: إذ أصبح بإمكانها الآن إجراء تطابق فارغ في نهاية السلسلة حتى إذا كان التطابق السابق قد عالج السلسلة بالكامل، كما في حالتي
^a*|a*$أو
^|.*— وهذا يتوافق مع دلالات JavaScript وPerl وPython وPHP وRuby، لكنه يختلف عن دلالة PostgreSQL. كما جرى تبسيط تنفيذ العديد من الدوال وتحسينه. وكانت وثائق عدة دوال غير صحيحة، وقد صُحِّحت الآن. ضع في اعتبارك أن خرج
byteSizeلأعمدة String والأنواع المعقدة المؤلفة من أعمدة String قد تغيّر (من 9 بايتات لكل سلسلة فارغة إلى 8 بايتات لكل سلسلة فارغة)، وهذا أمر طبيعي. #85063 (Alexey Milovidov).
- تحسين materialization للثوابت في الحالات التي لا نُجري فيها هذا الـ materialization إلا لإرجاع صف واحد. #85071 (Alexey Milovidov).
- تحسين معالجة الملفات المتوازية باستخدام backend delta-kernel-rs. #85642 (Azat Khuzhin).
- تمت إضافة إعداد جديد هو enable_add_distinct_to_in_subqueries. عند تفعيله، سيضيف ClickHouse تلقائيًا DISTINCT إلى الاستعلامات الفرعية في عبارات IN للاستعلامات الموزعة. ويمكن أن يقلل ذلك بشكل كبير من حجم الجداول المؤقتة المنقولة بين الشظايا ويحسّن كفاءة الشبكة. ملاحظة: هذه مفاضلة — فبينما ينخفض النقل عبر الشبكة، يلزم تنفيذ عمل دمج إضافي (إزالة التكرار) على كل عقدة. فعّل هذا الإعداد عندما يكون النقل عبر الشبكة هو عنق الزجاجة وتكون كلفة الدمج مقبولة. #81908 (fhw12345).
- تقليل الحمل الإضافي لتتبّع ذاكرة الاستعلامات في user-defined functions التنفيذية. #83929 (Eduard Karacharov).
- تنفيذ filtering داخلي في
delta-kernel-rs(الإحصاءات وpartition pruning) ضمن التخزين
DeltaLake. #84006 (Kseniia Sumarokova).
- تعطيل skipping indexes التي تعتمد على أعمدة جرى تحديثها on-the-fly أو بواسطة patch parts، ولكن بدرجة أكثر دقة. الآن، لا تُستخدم skipping indexes إلا في الأجزاء المتأثرة بـ on-the-fly mutations أو patch parts؛ أما سابقًا فكانت هذه الفهارس تُعطَّل لجميع الأجزاء. #84241 (Anton Popov).
- تخصيص الحد الأدنى من الذاكرة المطلوبة لـ encrypted_buffer في named collections المشفّرة. #84432 (Pablo Marcos).
- تحسين دعم Bloom filter indexes (العادية وngram وtoken) بحيث يمكن استخدامها عندما تكون الوسيطة الأولى Array ثابتة (المجموعة) وتكون الثانية هي العمود المفهرس (المجموعة الفرعية)، مما يتيح تنفيذ الاستعلامات بكفاءة أكبر. #84700 (Doron David).
- تقليل التزاحم على قفل التخزين في Keeper. #84732 (Antonio Andelic).
- إضافة الدعم المفقود لـ
read_in_order_use_virtual_rowمع
WHERE. يتيح ذلك تخطي قراءة المزيد من الأجزاء للاستعلامات التي تحتوي على عوامل تصفية لم تُدفَع بالكامل إلى
PREWHERE. #84835 (Nikolai Kochetov).
- يتيح التكرار غير المتزامن على الكائنات من جدول Iceberg دون تخزين الكائنات لكل ملف بيانات بشكل صريح. #85369 (Daniil Ivanik).
- تنفيذ
EXISTSغير المرتبط كاستعلام فرعي scalar. يتيح ذلك استخدام التخزين المؤقت للاستعلامات الفرعية scalar واختزال النتيجة إلى ثابت، مما يفيد الفهارس. ولأغراض التوافق، أُضيف الإعداد الجديد
execute_exists_as_scalar_subquery=1. #85481 (Nikolai Kochetov).
- أُضيفت إعدادات
database_replicatedلتحديد القيم الافتراضية لـ DatabaseReplicatedSettings. وإذا لم يكن الإعداد موجودًا في استعلام إنشاء قاعدة بيانات Replicated، فستُستخدَم القيمة من هذا الإعداد. #85127 (Tuan Pham Anh).
- أصبح بالإمكان تغيير حجم أعمدة الجدول في واجهة الويب (play). #84012 (Doron David).
- دعم ملف
.metadata.jsonمضغوط عبر الإعداد
iceberg_metadata_compression_method. وهو يدعم جميع أساليب الضغط في ClickHouse. يُغلق هذا #84895. #85196 (Konstantin Vedernikov).
- عرض عدد النطاقات المطلوب قراءتها في ناتج
EXPLAIN indexes = 1. #79938 (Christoph Wurm).
- إضافة إعدادات لتعيين حجم block ضغط ORC، مع تحديث قيمته الافتراضية من 64KB إلى 256KB للحفاظ على الاتساق مع spark أو hive. #80602 (李扬).
- إضافة الملف
columns_substreams.txtإلى Wide part لتتبّع جميع التيارات الفرعية المخزّنة في الجزء. ويساعد ذلك على تتبّع التيارات الديناميكية في نوعَي JSON وDynamic، وبالتالي تجنّب قراءة عيّنة من هذه الأعمدة للحصول على قائمة التيارات الديناميكية (على سبيل المثال، لحساب أحجام الأعمدة). كما أصبحت جميع التيارات الديناميكية تظهر الآن في
system.parts_columns. #81091 (Pavel Kruglov).
- إضافة علامة CLI
--show_secretsإلى
clickhouse formatلإخفاء البيانات الحساسة افتراضيًا. #81524 (Nikolai Ryzhov).
- أصبحت طلبات القراءة والكتابة في S3 خاضعة لتحديد المعدل على مستوى مقبس HTTP (بدلًا من طلبات S3 كاملة)، لتجنّب المشكلات المرتبطة بتحديد المعدل في
max_remote_read_network_bandwidth_for_serverو
max_remote_write_network_bandwidth_for_server. #81837 (Sergei Trifonov).
- السماح بخلط قواعد ترتيب مختلفة للعمود نفسه في نوافذ مختلفة (لدوال النوافذ). #82877 (Yakov Olkhovskiy).
- إضافة أداة لمحاكاة محددات الدمج وتصوّرها ومقارنتها. #71496 (Sergei Trifonov).
- إضافة دعم دوال الجداول
remote*مع النسخ المتماثلة المتوازية إذا جرى توفير cluster في الوسيط
address_expression. كما يُصلح هذا #73295. #82904 (Igor Nikonov).
- ضبط جميع رسائل السجل الخاصة بكتابة ملفات النسخ الاحتياطي على TRACE. #82907 (Hans Krutzer).
- قد يُنسِّق منسّق SQL الدوال المعرّفة من قبل المستخدم ذات الأسماء غير المعتادة وcodecs بشكل غير متّسق. يُغلق هذا #83092. #83644 (Alexey Milovidov).
- يمكنك الآن استخدام نوعَي Time وTime64 داخل نوع JSON. #83784 (Yarik Briukhovetskyi).
- تستخدم عمليات joins مع parallel replicas الآن الخطوة المنطقية الخاصة بـ join. إذا واجهت أي مشكلات في استعلامات join التي تستخدم parallel replicas، فجرّب
SET query_plan_use_new_logical_join_step=0وأبلِغ عن issue. #83801 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح التوافق مع cluster_function_process_archive_on_multiple_nodes. #83968 (Kseniia Sumarokova).
- دعم تغيير إعدادات insert الخاصة بـ mv على مستوى جدول
S3Queue. أُضيفت إعدادات جديدة على مستوى
S3Queue:
min_insert_block_size_rows_for_materialized_viewsو
min_insert_block_size_bytes_for_materialized_views. افتراضيًا، ستُستخدم إعدادات مستوى profile، وستتجاوزها إعدادات مستوى
S3Queue. #83971 (Kseniia Sumarokova).
- تمت إضافة حدث profile باسم
MutationAffectedRowsUpperBoundيعرض عدد الصفوف المتأثرة في mutation (على سبيل المثال، العدد الإجمالي للصفوف التي تستوفي الشرط في استعلام
ALTER UPDATEأو
ALTER DELETE). #83978 (Anton Popov).
- استخدام معلومات cgroup (عند الاقتضاء، أي إذا كانت
memory_worker_use_cgroupو cgroups متاحة) لضبط memory tracker (
memory_worker_correct_memory_tracker). #83981 (Azat Khuzhin).
- MongoDB: parsing ضمني للسلاسل النصية إلى أنواع رقمية. سابقًا، إذا تم تلقي قيمة نصية من source في MongoDB لعمود رقمي في ClickHouse table، كان يتم طرح استثناء. الآن، يحاول engine تحليل القيمة الرقمية من السلسلة النصية تلقائيًا. يُغلق #81167. #84069 (Kirill Nikiforov).
- إبراز مجموعات الأرقام في تنسيقات
Prettyللأرقام من النوع
Nullable. #84070 (Alexey Milovidov).
- Dashboard: لن تتجاوز التلميحة حدود الحاوية من الأعلى. #84072 (Alexey Milovidov).
- أصبحت النقاط في dashboard أفضل مظهرًا قليلًا. #84074 (Alexey Milovidov).
- يحتوي dashboard الآن على favicon أفضل قليلًا. #84076 (Alexey Milovidov).
- Web UI: إتاحة الفرصة للمتصفحات لحفظ password. كما سيتذكر أيضًا قيم URL. #84087 (Alexey Milovidov).
- إضافة دعم لتطبيق ACL إضافي على عقد Keeper محددة باستخدام config
apply_to_children. #84137 (Antonio Andelic).
- إصلاح استخدام serialization لمميّزات Variant من نوع “compact” في MergeTree. سابقًا، لم يكن يُستخدم في بعض الحالات التي كان يمكن استخدامه فيها. #84141 (Pavel Kruglov).
- تمت إضافة server setting،
logs_to_keep، إلى إعدادات Replicated database، مما يتيح تغيير parameter الافتراضي
logs_to_keepلقواعد بيانات Replicated. تؤدي القيم الأقل إلى تقليل عدد ZNodes (خصوصًا إذا كان هناك العديد من قواعد البيانات)، بينما تسمح القيم الأعلى لـ replica مفقودة باللحاق بعد فترة زمنية أطول. #84183 (Alexey Khatskevich).
- أُضيف الإعداد
json_type_escape_dots_in_keysلتهريب النقاط في مفاتيح JSON أثناء تحليل JSON type. يكون هذا الإعداد معطّلًا افتراضيًا. #84207 (Pavel Kruglov).
- التحقق مما إذا كان الاتصال قد أُلغي قبل التحقق من EOF، لمنع القراءة من اتصال مغلق. يعالج #83893. #84227 (Raufs Dunamalijevs).
- تحسين طفيف في ألوان تحديد النص في واجهة الويب. يظهر الفرق بشكل ملحوظ فقط في خلايا الجداول المحددة في الوضع الداكن. في الإصدارات السابقة، لم يكن التباين بين النص وخلفية التحديد كافيًا. #84258 (Alexey Milovidov).
- تحسين التعامل مع إيقاف تشغيل الخادم بالنسبة إلى اتصالات client من خلال تبسيط عمليات التحقق الداخلية. #84312 (Raufs Dunamalijevs).
- أُضيف الإعداد
delta_lake_enable_expression_visitor_loggingلتعطيل سجلات expression visitor، إذ قد تكون مطولة أكثر من اللازم حتى عند مستوى سجل الاختبار أثناء debugging. #84315 (Kseniia Sumarokova).
- أصبحت المقاييس على مستوى Cgroup والمقاييس على مستوى النظام تُبلّغ الآن معًا. وتحمل المقاييس على مستوى Cgroup الأسماء
CGroup<Metric>، بينما تحمل المقاييس على مستوى نظام التشغيل (المجمّعة من procfs) الأسماء
OS<Metric>. #84317 (Nikita Taranov).
- تحسين طفيف في المخططات في واجهة الويب. ليس كثيرًا، لكنه أفضل. #84326 (Alexey Milovidov).
- تغيير القيمة الافتراضية لإعداد قاعدة البيانات Replicated
max_retries_before_automatic_recoveryإلى 10، لتسريع recovery في بعض الحالات. #84369 (Alexander Tokmakov).
- إصلاح تنسيق العبارة CREATE USER مع query parameters (أي
CREATE USER {username:Identifier} IDENTIFIED WITH no_password). #84376 (Azat Khuzhin).
- إضافة
backup_restore_s3_retry_initial_backoff_msو
backup_restore_s3_retry_max_backoff_msو
backup_restore_s3_retry_jitter_factorلتهيئة strategy الخاصة بـ retry وbackoff في S3 المستخدمة أثناء عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة. #84421 (Julia Kartseva).
- إصلاح نمط ordered في S3Queue: الخروج مبكرًا إذا طُلِب shutdown. #84463 (Kseniia Sumarokova).
- دعم الكتابة إلى Iceberg بحيث يمكن القراءة من pyiceberg. #84466 (Konstantin Vedernikov).
- السماح بتحويل نوع قيم Set عند دفع عوامل التصفية
IN/
GLOBAL INإلى مستوى المفاتيح الأساسية لتخزين KeyValue (مثل EmbeddedRocksDB وKeeperMap). #84515 (Eduard Karacharov).
- ترقية chdig إلى 25.7.1. #84521 (Azat Khuzhin).
- أصبحت الأخطاء منخفضة المستوى أثناء تنفيذ UDF تؤدي الآن إلى الفشل برمز الخطأ
UDF_EXECUTION_FAILED، بينما كان يمكن سابقًا إرجاع رموز أخطاء مختلفة. #84547 (Xu Jia).
- إضافة الأمر
get_aclإلى KeeperClient. #84641 (Antonio Andelic).
- إضافة snapshot version إلى محركات جداول بحيرة البيانات. #84659 (Pete Hampton).
- إضافة مقياس متعدد الأبعاد لحجم
ConcurrentBoundedQueue، مع تصنيفه بحسب نوع queue (أي الغرض من queue) ومعرّف queue (أي معرّف مُولَّد عشوائيًا للمثيل الحالي من queue). #84675 (Miсhael Stetsyuk).
- يوفّر الجدول
system.columnsالآن
columnكاسم مستعار للعمود
nameالموجود مسبقًا. #84695 (Yunchi Pang).
- إضافة MergeTree setting جديد باسم
search_orphaned_parts_drivesلتقييد نطاق البحث عن parts، مثلًا بحسب الأقراص ذات البيانات الوصفية المحلية. #84710 (Ilya Golshtein).
- إضافة 4LW جديد في Keeper، وهو
lgrq، لتبديل تسجيل الطلبات الواردة. #84719 (Antonio Andelic).
- أصبحت مطابقة forward_headers في المصادقة الخارجية تتم بدون حساسية لحالة الأحرف. #84737 (ingodwerust).
- تدعم الأداة
encrypt_decryptالآن اتصالات ZooKeeper المشفّرة. #84764 (Roman Vasin).
- إضافة عمود format string إلى
system.errors. هذا العمود مطلوب للتجميع حسب نوع error نفسه في قواعد التنبيه. #84776 (Miсhael Stetsyuk).
- تم تحديث
clickhouse-formatليقبل
--highlightكاسم مستعار لـ
--hilite. - وتم تحديث
clickhouse-clientليقبل
--hiliteكاسم مستعار لـ
--highlight. - وتم تحديث توثيق
clickhouse-formatليعكس هذا التغيير. #84806 (Rishabh Bhardwaj).
- إصلاح قراءة Iceberg باستخدام معرّفات field للـ types المعقّدة. #84821 (Konstantin Vedernikov).
- إضافة setting جديد باسم
backup_slow_all_threads_after_retryable_s3_errorلتقليل الضغط على S3 أثناء موجات retry الناتجة عن أخطاء مثل
SlowDown، وذلك بإبطاء جميع threads بمجرد رصد error واحد قابل لإعادة المحاولة. #84854 (Julia Kartseva).
- تخطّي إنشاء الجدول المؤقت القديم وإعادة تسميته لتعريفات RMV DDLs غير القابلة لـ append في قواعد البيانات Replicated. #84858 (Tuan Pham Anh).
- تقييد حجم cache الخاص بـ Keeper log entry بعدد entries باستخدام
keeper_server.coordination_settings.latest_logs_cache_entry_count_thresholdو
keeper_server.coordination_settings.commit_logs_cache_entry_count_threshold. #84877 (Antonio Andelic).
- السماح باستخدام
simdjsonعلى معماريات غير مدعومة (وكان هذا يؤدي سابقًا إلى أخطاء
CANNOT_ALLOCATE_MEMORY). #84966 (Azat Khuzhin).
- التسجيل غير المتزامن: جعل الحدود قابلة للضبط وإضافة إمكانات فحص داخلي. #85105 (Raúl Marín).
- اجمع جميع الكائنات المُزالة لتنفيذ عملية إزالة واحدة في تخزين الكائنات. #85316 (Mikhail Artemenko).
- إن التنفيذ الحالي لملفات الحذف الموضعي في Iceberg يُبقي جميع البيانات في RAM. وقد يكون ذلك مكلفًا جدًا إذا كانت ملفات الحذف الموضعي كبيرة، وهذا يحدث كثيرًا. أما تنفيذي فيُبقي فقط آخر مجموعة صفوف من ملفات حذف Parquet في RAM، ما يقلّل التكلفة بشكل كبير. #85329 (Konstantin Vedernikov).
- chdig: إصلاح الآثار المتبقية على الشاشة، وإصلاح crash بعد تعديل query في المحرر، والبحث عن
editorفي
path، والتحديث إلى 25.8.1. #85341 (Azat Khuzhin).
- إضافة
partition_columns_in_data_fileالمفقود إلى تهيئة Azure. #85373 (Arthur Passos).
- السماح بخطوة صفرية في الدوال
timeSeries*ToGrid. وهذا جزء من #75036. #85390 (Vitaly Baranov).
- تمت إضافة العلامة show_data_lake_catalogs_in_system_tables للتحكم في إضافة جداول بحيرة البيانات إلى system.tables. يعالج هذا #85384. #85411 (Smita Kulkarni).
- تمت إضافة دعم لتوسيع الماكرو في
remote_fs_zero_copy_zookeeper_path. #85437 (Mikhail Koviazin).
- سيبدو الذكاء الاصطناعي في clickhouse-client أفضل قليلًا. #85447 (Alexey Milovidov).
- تفعيل trace_log.symbolize افتراضيًا لعمليات النشر القديمة. #85456 (Azat Khuzhin).
- دعم حلّ المزيد من حالات المعرّفات المركبة. وعلى وجه الخصوص، يحسّن ذلك توافق
ARRAY JOINمع المحلل القديم. وتم تقديم إعداد جديد
analyzer_compatibility_allow_compound_identifiers_in_unflatten_nestedللإبقاء على السلوك القديم. #85492 (Nikolai Kochetov).
- تجاهل UNKNOWN_DATABASE أثناء الحصول على أحجام أعمدة الجداول لأجل system.columns. #85632 (Azat Khuzhin).
- تمت إضافة حدّ (إعداد الجدول
max_uncompressed_bytes_in_patches) لإجمالي البايتات غير المضغوطة في أجزاء التصحيح. ويمنع ذلك التباطؤ الكبير في استعلامات SELECT بعد التحديثات خفيفة الوزن، كما يمنع إساءة الاستخدام المحتملة للتحديثات خفيفة الوزن. #85641 (Anton Popov).
- أضف عمود
parameterإلى
system.grantsلتحديد نوع المصدر في
GRANT READ/WRITEومحرك الجدول في
GRANT TABLE ENGINE. #85643 (MikhailBurdukov).
- إصلاح تحليل الفاصلة الختامية في أعمدة استعلام CREATE DICTIONARY بعد عمود يحتوي على parameters، على سبيل المثال Decimal(8). يُغلق #85586. #85653 (Nikolay Degterinsky).
- إضافة دعم للمصفوفات الداخلية في الدالة
nested. #85719 (Nikolai Kochetov).
- أصبحت جميع تخصيصات الذاكرة التي تجريها المكتبات الخارجية مرئية الآن لمتتبع الذاكرة في ClickHouse، ويجري احتسابها بشكل صحيح. وقد يؤدي ذلك إلى “زيادة” استخدام الذاكرة المُبلّغ عنه لبعض الاستعلامات، أو إلى حدوث إخفاقات مع
MEMORY_LIMIT_EXCEEDED. #84082 (Nikita Mikhaylov).
إصلاح خلل (خلل ظاهر للمستخدم في إصدار مستقر رسمي)
- يُصلح طلب السحب هذا آلية تحديد metadata عند الاستعلام عن جداول Iceberg عبر REST Catalog. … #80562 (Saurabh Kumar Ojha).
- إصلاح
markReplicasActiveفي
DDLWorkerو
DatabaseReplicatedDDLWorker. #81395 (Tuan Pham Anh).
- إصلاح التراجع عن عمود Dynamic عند فشل التحليل. #82169 (Pavel Kruglov).
- إذا استُدعيت الدالة
trimبمدخلات ثابتة بالكامل، فإنها تُنتج الآن سلسلة خرج ثابتة. (خطأ #78796). #82900 (Robert Schulze).
- إصلاح خطأ منطقي يتعلق بتكرار الاستعلامات الفرعية عند تمكين
optimize_syntax_fuse_functions، مع إغلاق #75511. #83300 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح النتائج غير الصحيحة للاستعلامات التي تتضمن clause
WHERE ... IN (<subquery>)عند تمكين query condition cache (الإعداد
use_query_condition_cache). #83445 (LB7666).
- تاريخيًا، لم تكن الدالة
gcsتتطلب أي صلاحيات لاستخدامها. أما الآن، فستتحقق من permission
GRANT READ ON S3عند الاستخدام. إغلاق #70567. #83503 (pufit).
- تخطّي العُقد غير المتاحة أثناء
INSERT SELECTمن
s3Cluster()إلى MergeTree مكرّر. #83676 (Igor Nikonov).
- إصلاح الكتابة مع append (في MergeTree المستخدم للمعاملات Experimental) مع metadata types
plain_rewritable/
plain، إذ كان يتم تجاهلها سابقًا تمامًا. #83695 (Tuan Pham Anh).
- إخفاء تفاصيل authentication الخاصة بـ Avro schema registry حتى لا تظهر للمستخدم أو في السجلات. #83713 (János Benjamin Antal).
- إصلاح المشكلة التي تحدث عندما يُنشأ جدول MergeTree باستخدام
add_minmax_index_for_numeric_columns=1أو
add_minmax_index_for_string_columns=1، ثم يُجرى materialize للفهرس لاحقًا أثناء عملية ALTER، مما يمنع Replicated database من التهيئة بشكل صحيح على replica جديدة. #83751 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح مُخرِج Parquet الذي كان يُنتج إحصاءات غير صحيحة (الحد الأدنى/الحد الأقصى) لأنواع Decimal. #83754 (Michael Kolupaev).
- إصلاح فرز قيم NaN في النوع
LowCardinality(Float32|Float64|BFloat16). #83786 (Pervakov Grigorii).
- عند restoring من نسخة احتياطية، قد لا يكون المستخدم المعرِّف قد نُسخ احتياطيًا، مما يؤدي إلى تعطل النسخة الاحتياطية بالكامل. ولحل ذلك، نؤجل التحقق من permissions عند إنشاء الجدول الهدف أثناء restore، ولا نتحقق منها إلا أثناء runtime. #83818 (pufit).
- إصلاح تعطل في client بسبب ترك connection في حالة انقطاع بعد تنفيذ
INSERTغير صالح. #83842 (Azat Khuzhin).
- السماح بالإشارة إلى أي جدول في وسيطة
view(...)الخاصة بالدالة الجدولية
remoteعند تمكين المحلّل. يعالج #78717. ويعالج #79377. #83844 (Dmitry Novik).
- أصبحت استدعاءات Onprogress في jsoneachrowwithprogress متزامنة مع الإنهاء. #83879 (Sema Checherinda).
- يغلق هذا #81303. #83892 (Konstantin Vedernikov).
- إصلاح colorSRGBToOKLCH/colorOKLCHToSRGB عند المزج بين الوسائط الثابتة وغير الثابتة. #83906 (Azat Khuzhin).
- إصلاح كتابة مسارات JSON ذات القيم NULL بتنسيق RowBinary. #83923 (Pavel Kruglov).
- تم إصلاح تجاوز السعة للقيم الكبيرة (>2106-02-07) عند التحويل من Date إلى DateTime64. #83982 (Yarik Briukhovetskyi).
- تطبيق
filesystem_prefetches_limitدائمًا (وليس فقط من
MergeTreePrefetchedReadPool). #83999 (Azat Khuzhin).
- إصلاح خلل نادر قد يؤدي فيه استعلام
MATERIALIZE COLUMNإلى ظهور ملفات غير متوقعة في
checksums.txtوينتهي في النهاية إلى فصل أجزاء البيانات. #84007 (alesapin).
- إصلاح الخطأ المنطقي
Expected single dictionary argument for functionعند تنفيذ JOIN على شرط عدم مساواة، عندما يكون أحد الأعمدة من النوع
LowCardinalityوالآخر ثابتًا. يُغلق #81779. #84019 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تعطل
clickhouse clientعند استخدامه في الوضع التفاعلي مع تمييز بناء الجملة. #84025 (Bharat Nallan).
- إصلاح النتائج غير الصحيحة عند استخدام ذاكرة التخزين المؤقت لشروط الاستعلام مع CTEs التكرارية (المشكلة #81506). #84026 (zhongyuankai).
- التعامل مع الاستثناءات بشكل صحيح أثناء التحديث الدوري للأجزاء. #84083 (Azat Khuzhin).
- إصلاح دمج المرشّح في شرط JOIN في الحالات التي تكون فيها معاملات المساواة من أنواع مختلفة أو تشير إلى ثوابت. يعالج #83432. #84145 (Dmitry Novik).
- إصلاح تعطل نادر في ClickHouse عندما يحتوي الجدول على projection، وتكون
lightweight_mutation_projection_mode = 'rebuild'، وينفّذ المستخدم حذفًا خفيفًا يحذف ALL الصفوف من أي block في الجدول. #84158 (alesapin).
- إصلاح حالة تعطل تبادلي ناتجة عن خيط التحقق من الإلغاء في الخلفية. #84203 (Antonio Andelic).
- إصلاح التحليل التكراري اللانهائي لتعريفات
WINDOWغير الصالحة. يُصلح هذا #83131. #84242 (Dmitry Novik).
- تم إصلاح خلل كان يتسبب في ترميز Bech32 وفك ترميزه بشكل غير صحيح. ولم يُكتشف هذا الخلل أصلًا لأن تنفيذًا للخوارزمية عبر الإنترنت استُخدم للاختبار كان يعاني من المشكلة نفسها. #84257 (George Larionov).
- تم إصلاح الإنشاء غير الصحيح لـ tuples الفارغة في الدالة
array(). يُصلح هذا #84202. #84297 (Amos Bird).
- إصلاح
LOGICAL_ERRORفي الاستعلامات التي تستخدم parallel replicas وتحتوي على عدة عمليات INNER join تتبعها عملية RIGHT join. لا تستخدم parallel replicas مع مثل هذه الاستعلامات. #84299 (Vladimir Cherkasov).
- سابقًا، لم تكن فهارس
setتراعي الأعمدة من النوع
Nullableعند التحقق مما إذا كانت granules تستوفي المرشح (المشكلة #75485). #84305 (Elmi Ahmadov).
- أصبح ClickHouse الآن يقرأ الجداول من Glue Catalog عندما يكون نوع الجدول محددًا بأحرف صغيرة. #84316 (alesapin).
- لا تحاول استبدال table functions ببديلها الخاص بالـ cluster عند وجود JOIN أو subquery. #84335 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح استخدام logger في
IAccessStorage. #84365 (Konstantin Bogdanov).
- تم إصلاح logical error في lightweight updates التي تُحدّث جميع أعمدة الجدول. #84380 (Anton Popov).
- أصبح من الممكن الآن تطبيق codec
DoubleDeltaعلى الأعمدة ذات النوع الرقمي فقط. وعلى وجه الخصوص، لم يعد بالإمكان ضغط أعمدة
FixedStringباستخدام
DoubleDelta. (يُصلح #80220). #84383 (Jimmy Aguilar Mena).
- لم تكن المقارنة مع قيمة nan تستخدم ranges الصحيحة أثناء تقييم فهرس
MinMax. #84386 (Elmi Ahmadov).
- إصلاح قراءة Variant column مع lazy materialization. #84400 (Pavel Kruglov).
- اجعل
zoutofmemoryخطأً عتاديًا، وإلا فسيؤدي إلى logical error. راجع https://github.com/clickhouse/clickhouse-core-incidents/issues/877. #84420 (Han Fei).
- تم إصلاح تعطل server عندما يحاول مستخدم أُنشئ باستخدام
no_passwordتسجيل الدخول بعد تغيير server setting
allow_no_passwordإلى 0. #84426 (Shankar Iyer).
- إصلاح عمليات الكتابة غير المرتبة إلى changelog الخاص بـ Keeper. سابقًا، كان من الممكن وجود عمليات كتابة جارية إلى changelog، لكن التراجع قد يتسبب في تغيير متزامن لملف الوجهة. وكان هذا يؤدي إلى logs غير متسقة، مع احتمال فقدان البيانات. #84434 (Antonio Andelic).
- الآن، إذا أُزيلت كل قيم TTL من الجدول، فلن ينفّذ MergeTree أي شيء متعلقًا بـ TTL. #84441 (alesapin).
- كان يُسمح بتنفيذ INSERT SELECT موزّع ومتوازٍ مع LIMIT، وهذا غير صحيح لأنه يؤدي إلى تكرار البيانات في الجدول الهدف. #84477 (Igor Nikonov).
- إصلاح تقليم الملفات باستخدام عمود افتراضي في بحيرات البيانات. #84520 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح تسرّبات في Keeper مع تخزين rocksdb (لم تكن iterators تُدمَّر). #84523 (Azat Khuzhin).
- إصلاح عدم تحقّق ALTER MODIFY ORDER BY من أعمدة TTL في مفاتيح الفرز. تُرفض أعمدة TTL الآن بشكل صحيح عند استخدامها في بنود ORDER BY أثناء عمليات ALTER، مما يمنع احتمال تلف الجدول. #84536 (xiaohuanlin).
- تغيير القيمة السابقة للإصدار 25.5 من
allow_experimental_delta_kernel_rsإلى
falseلأغراض التوافق. #84587 (Kseniia Sumarokova).
- لم يعد يأخذ schema من manifest files، بل يخزّن schemas ذات الصلة لكل snapshot بشكل مستقل. ويستنتج schema المناسبة لكل ملف بيانات من snapshot المقابلة له. كان السلوك السابق يخالف مواصفة Iceberg بالنسبة إلى entries في manifest files ذات الحالة existing. #84588 (Daniil Ivanik).
- إصلاح مشكلة كان فيها إعداد Keeper
rotate_log_storage_interval = 0يتسبب في تعطل ClickHouse. (المشكلة #83975). #84637 (George Larionov).
- إصلاح logical error من S3Queue “Table is already registered”. يُغلق #84433. ظهر الخلل بعد https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/83530. #84677 (Kseniia Sumarokova).
- قفل ‘mutex’ عند الحصول على zookeeper من ‘view’ في RefreshTask. #84699 (Tuan Pham Anh).
- إصلاح الخطأ
CORRUPTED_DATAعند استخدام الأعمدة lazy مع الفرز الخارجي. #84738 (János Benjamin Antal).
- إصلاح تقليم الأعمدة مع delta-kernel في التخزين
DeltaLake. يُغلق #84543. #84745 (Kseniia Sumarokova).
- تحديث credentials في delta-kernel في التخزين DeltaLake. #84751 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح بدء backups داخلية غير ضرورية بعد مشكلات في الاتصال. #84755 (Vitaly Baranov).
- إصلاح مشكلة كان فيها الاستعلام عن source بعيد بطيء الاستجابة قد يؤدي إلى تجاوز حدود المتجه. #84820 (George Larionov).
- لم تعد tokenizers
ngramو
no_opتتسبب في تعطل text index (التجريبي) عند وجود tokens إدخال فارغة. #84849 (Robert Schulze).
- تم إصلاح lightweight updates للجداول التي تستخدم محرّكي
ReplacingMergeTreeو
CollapsingMergeTree. #84851 (Anton Popov).
- تخزين جميع Settings بشكل صحيح في metadata الجدول للجداول التي تستخدم محرّك object queue. #84860 (Antonio Andelic).
- إصلاح العدد الإجمالي لـ watches التي يعيدها Keeper. #84890 (Antonio Andelic).
- تم إصلاح lightweight updates للجداول ذات محرّك
ReplicatedMergeTreeالتي أُنشئت على خوادم بإصدار أقل من 25.7. #84933 (Anton Popov).
- تم إصلاح lightweight updates للجداول ذات محرّك
MergeTreeغير المكرّر بعد تنفيذ query من نوع
ALTER TABLE ... REPLACE PARTITION. #84941 (Anton Popov).
- إصلاح توليد أسماء الأعمدة للقيم الحرفية Boolean بحيث تستخدم “true”/“false” بدلًا من “1”/“0”، مما يمنع تعارض أسماء الأعمدة بين القيم الحرفية Boolean والقيم الصحيحة في queries. #84945 (xiaohuanlin).
- إصلاح انحراف تتبّع الذاكرة الناتج عن background schedule pool وexecutor. #84946 (Azat Khuzhin).
- إصلاح مشكلات محتملة في عدم دقة الفرز في محرّك الجداول Merge. #85025 (Xiaozhe Yu).
- تنفيذ واجهات API المفقودة لـ DiskEncrypted. #85028 (Azat Khuzhin).
- إضافة فحص للتحقق مما إذا كان subquery مترابطًا يُستخدم في سياق موزّع لتجنّب حدوث crash. يُصلح #82205. #85030 (Dmitry Novik).
- لم يعد Iceberg يحاول تخزين snapshot version ذي الصلة مؤقتًا بين select queries، وأصبح يحاول دائمًا resolve الـ snapshot كما هو فعليًا. وكانت المحاولة السابقة لتخزين snapshot الخاص بـ Iceberg مؤقتًا قد أدت إلى مشكلات عند استخدام Iceberg table مع time travel. #85038 (Daniil Ivanik).
- تم إصلاح التحرير المزدوج للذاكرة في
AzureIteratorAsync. #85064 (Nikita Taranov).
- تحسين رسالة error عند محاولة إنشاء user معرّف باستخدام JWT. #85072 (Konstantin Bogdanov).
- تم إصلاح تنظيف patch parts في
ReplicatedMergeTree. سابقًا، كان من الممكن ألا تكون نتيجة lightweight update مرئية مؤقتًا على replica إلى أن يتم تنزيل part مدموج أو mutated يقوم بـ materialize لـ patch parts من replica أخرى. #85121 (Anton Popov).
- إصلاح الخطأ illegal_type_of_argument في mv عندما تكون types مختلفة. #85135 (Sema Checherinda).
- إصلاح segfault في تنفيذ delta-kernel. #85160 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح استعادة replicated databases عندما يستغرق نقل ملف metadata وقتًا طويلًا. #85177 (Tuan Pham Anh).
- إصلاح
Not-ready Setفي
IN (subquery)داخل إعداد
additional_table_filters expression. #85210 (Nikolai Kochetov).
- إزالة استدعاءات
getStatus()غير الضرورية أثناء استعلامات SYSTEM DROP REPLICA. ويُصلح ذلك الحالة التي يُحذف فيها جدول في الخلفية ويُطرَح الاستثناء
Shutdown for storage is called. #85220 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح حالة تسابق في تنفيذ delta-kernel لمحرك
DeltaLake. #85221 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح قراءة البيانات المقسّمة إلى partition عند تعطيل delta-kernel في محرك
DeltaLake. وقد كان هذا معطّلًا في الإصدار 25.7 (https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/81136). #85223 (Kseniia Sumarokova).
- إضافة عمليات التحقق المفقودة من طول اسم الجدول في استعلامات CREATE OR REPLACE و RENAME. #85326 (Michael Kolupaev).
- إصلاح إنشاء RMV على نسخة متماثلة جديدة من قاعدة بيانات Replicated إذا جرى حذف DEFINER. #85327 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح الكتابة إلى Iceberg للأنواع المعقّدة. #85330 (Konstantin Vedernikov).
- كتابة الحدَّين الأدنى والأقصى غير مدعومة للأنواع المعقّدة. #85332 (Konstantin Vedernikov).
- إصلاح خطأ منطقي أثناء القراءة من دوال تخزين الكائنات عبر جدول Distributed أو table function بعيدة. إصلاحات: #84658، و#85173، و#52022. #85359 (alesapin).
- إصلاح النسخ الاحتياطي للأجزاء التي تحتوي على projections تالفة. #85362 (Antonio Andelic).
- منع استخدام العمود
_part_offsetفي projection ضمن الإصدارات إلى أن يستقر. #85372 (Sema Checherinda).
- إصلاح تعطل وفساد البيانات أثناء ALTER UPDATE لـ JSON. #85383 (Pavel Kruglov).
- قد تُنتج الاستعلامات التي تستخدم parallel replicas وتستفيد من تحسين القراءة العكسية
in orderنتائج غير صحيحة. #85406 (Igor Nikonov).
- إصلاح احتمال حدوث UB (سلوك غير معرّف/أعطال) في حالة MEMORY_LIMIT_EXCEEDED أثناء deserialization لـ String. #85440 (Azat Khuzhin).
- إصلاح عدم صحة المقاييس KafkaAssignedPartitions و KafkaConsumersWithAssignment. #85494 (Ilya Golshtein).
- إصلاح التقليل من تقدير إحصائية البايتات المعالَجة عند استخدام PREWHERE (صراحةً أو تلقائيًا). #85495 (Michael Kolupaev).
- إصلاح شرط الإنهاء المبكر لإبطاء معدل طلبات S3: أصبح يكفي أن تكون إحدى القيمتين s3_slow_all_threads_after_network_error أو backup_slow_all_threads_after_retryable_s3_error مفعّلة لتطبيق سلوك الإبطاء عند توقّف جميع الخيوط بسبب خطأ قابل لإعادة المحاولة، بدلًا من اشتراط تفعيلهِما معًا. #85505 (Julia Kartseva).
- يصلح هذا التغيير تحليل metadata عند الاستعلام عن جداول Iceberg عبر REST catalog. … #85531 (Saurabh Kumar Ojha).
- إصلاح تعطل نادر في asynchronous inserts عند تغيير الإعدادين
log_commentأو
insert_deduplication_token. #85540 (Anton Popov).
- كانت معلمات مثل date_time_input_format تُتجاهل عند استخدام HTTP مع multipart/form-data. #85570 (Sema Checherinda).
- إصلاح إخفاء secrets في table functions icebergS3Cluster و icebergAzureCluster. #85658 (MikhailBurdukov).
- إصلاح فقدان الدقة في
JSONExtractعند تحويل أرقام JSON إلى Decimal types. وتحافظ قيم JSON الرقمية الآن على تمثيلها العشري الدقيق، ما يتجنب أخطاء التقريب الخاصة بالأعداد ذات الفاصلة العائمة. #85665 (ssive7b).
- إصلاح
LOGICAL_ERRORعند استخدام
COMMENT COLUMN IF EXISTSضمن statement
ALTERنفسه بعد
DROP COLUMN. وأصبحت clause
IF EXISTSالآن تتجاوز عملية التعليق بشكل صحيح إذا كان العمود قد أُزيل ضمن statement نفسه. #85688 (xiaohuanlin).
- إصلاح قراءة العدد من cache في delta lake. #85704 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح segfault نادر في CoalescingMergeTree عند التعامل مع Strings كبيرة. هذا يغلق #84582. #85709 (Konstantin Vedernikov).
- تحديث timestamp الخاص بـ metadata في عمليات الكتابة إلى Iceberg. #85711 (Konstantin Vedernikov).
- كان استخدام
distributed_depthكمؤشر على *Cluster function غير صحيح، وقد يؤدي إلى ازدواجية البيانات؛ استخدم
client_info.collaborate_with_initiatorبدلًا من ذلك. #85734 (Konstantin Bogdanov).
- يتعذر على Spark قراءة position delete files. #85762 (Konstantin Vedernikov).
- إصلاح send_logs_source_regexp (بعد إعادة هيكلة logging غير المتزامن في #85105). #85797 (Azat Khuzhin).
- إصلاح احتمال عدم الاتساق في Dictionaries التي تستخدم update_field عند حدوث أخطاء MEMORY_LIMIT_EXCEEDED. #85807 (Azat Khuzhin).
- دعم الثوابت العامة من عبارة
WITHفي عملية
INSERT SELECTالموزعة المتوازية عند استخدام جدول الوجهة
Distributed. في السابق، كان يمكن أن ينتج عن الاستعلام الخطأ
Unknown expression identifier. #85811 (Nikolai Kochetov).
- إخفاء بيانات الاعتماد لـ
deltaLakeAzureو
deltaLakeClusterو
icebergS3Clusterو
icebergAzureCluster. #85889 (Julian Maicher).
- إصلاح خطأ منطقي عند محاولة
CREATE ... AS (SELECT * FROM s3Cluster(...))مع
DatabaseReplicated. #85904 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح طلبات HTTP التي تُجريها دالة الجدول
url()بحيث تُدرج أرقام المنافذ بشكل صحيح في ترويسة Host عند الوصول إلى منافذ غير قياسية. يحل هذا حالات فشل المصادقة عند استخدام عناوين URL موقّعة مسبقًا مع خدمات متوافقة مع S3 مثل MinIO التي تعمل على منافذ مخصصة، وهو أمر شائع في بيئات التطوير. (إصلاح #85898). #85921 (Tom Quist).
- سيتجاهل Unity Catalog الآن المخططات ذات أنواع البيانات غير المعتادة في حالة الجداول غير التابعة لـ Delta. إصلاح #85699. #85950 (alesapin).
- إصلاح قابلية الحقول لاستخدام القيم NULL في Iceberg. #85977 (Konstantin Vedernikov).
- إصلاح خلل في تعافي قاعدة البيانات
Replicated: إذا كان اسم الجدول يحتوي على الرمز
%، فقد يُعاد إنشاء الجدول باسم مختلف أثناء التعافي. #85987 (Alexander Tokmakov).
- إصلاح فشل الاستعادة من النسخ الاحتياطية بسبب الخطأ
BACKUP_ENTRY_NOT_FOUNDعند استعادة جدول
Memoryفارغ. #86012 (Julia Kartseva).
- إضافة عمليات تحقق من
sharding_keyأثناء تنفيذ ALTER على جدول Distributed. في السابق، كان ALTER غير الصحيح يؤدي إلى إتلاف تعريف الجدول والتسبب في إعادة تشغيل الخادم. #86015 (Nikolay Degterinsky).
- عدم إنشاء ملف حذف فارغ في Iceberg. #86061 (Konstantin Vedernikov).
- إصلاح مشكلة تسببت فيها قيم الإعدادات الكبيرة في تعطّل جداول S3Queue وإعادة تشغيل النسخة المتماثلة. #86074 (Nikolay Degterinsky).
تحسينات البناء/الاختبار/التغليف
- استخدام الأقراص المشفّرة لاختبارات S3 افتراضيًا. #59898 (Nikita Mikhaylov).
- استخدام الملف التنفيذي
clickhouseفي اختبارات التكامل للحصول على رموز تصحيح غير مُزالة. #83779 (Mikhail f. Shiryaev).
- ترقية إصدار libxml2 الداخلي من 2.14.4 إلى 2.14.5. #84230 (Robert Schulze).
- ترقية إصدار curl الداخلي من 8.14.0 إلى 8.15.0. #84231 (Robert Schulze).
- نستخدم الآن ذاكرة أقل للتخزين المؤقت في CI، ولدينا اختبارات أفضل لآلية الإخلاء. #84676 (alesapin).
إصدار ClickHouse 25.7، 2025-07-24
- تغييرات على الدالة
extractKeyValuePairs: أُضيفت وسيطة جديدة
unexpected_quoting_character_strategyتتحكم في ما يحدث عند العثور، بشكل غير متوقع، على
quoting_characterأثناء قراءة مفتاح أو قيمة غير محاطين بعلامات اقتباس. يمكن أن تكون القيمة إحدى القيم التالية:
invalidأو
acceptأو
promote. تؤدي
invalidإلى تجاهل المفتاح والعودة إلى حالة انتظار المفتاح. وتتعامل
acceptمعه على أنه جزء من المفتاح. أما
promoteفتتجاهل الحرف السابق وتبدأ التحليل على أنه مفتاح محاط بعلامات اقتباس. بالإضافة إلى ذلك، بعد تحليل قيمة محاطة بعلامات اقتباس، لا يُحلَّل المفتاح التالي إلا إذا وُجد فاصل بين الأزواج. #80657 (Arthur Passos).
- دعم المطابقة ذات الطول الصفري في الدالة
countMatches. يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالسلوك السابق تفعيل الإعداد
count_matches_stop_at_empty_match. #81676 (Elmi Ahmadov).
- استخدام محددات المعدل على مستوى الخادم للعمليات المحلية (
max_local_read_bandwidth_for_serverو
max_local_write_bandwidth_for_server) والبعيدة (
max_remote_read_network_bandwidth_for_serverو
max_remote_write_network_bandwidth_for_server) عند إنشاء النسخ الاحتياطية، بالإضافة إلى إعدادات الخادم المخصصة لها (
max_backup_bandwidth_for_serverو
max_mutations_bandwidth_for_serverو
max_merges_bandwidth_for_server). #81753 (Sergei Trifonov).
- منع إنشاء جدول بدون أعمدة قابلة للإدراج. #81835 (Pervakov Grigorii).
- جعل دوال cluster تعمل بالتوازي على مستوى الملفات داخل الأرشيفات. في الإصدارات السابقة، كان الأرشيف بالكامل (مثل zip أو tar أو 7z) يُعد وحدة عمل واحدة. أُضيف إعداد جديد
cluster_function_process_archive_on_multiple_nodes، وقيمته الافتراضية
true. وإذا ضُبط على
true، فإنه يحسن أداء معالجة الأرشيفات في دوال cluster. ويجب ضبطه على
falseللحفاظ على التوافق وتجنب الأخطاء أثناء الترقية إلى 25.7+ عند استخدام دوال cluster مع الأرشيفات في الإصدارات الأقدم. #82355 (Kseniia Sumarokova).
- كان الاستعلام
SYSTEM RESTART REPLICASيؤدي إلى إيقاظ الجداول في قاعدة البيانات Lazy، حتى من دون امتلاك صلاحية وصول إلى تلك القاعدة، وكان ذلك يحدث بينما كانت هذه الجداول تُحذف بالتزامن. ملاحظة: الآن لن يعيد
SYSTEM RESTART REPLICASتشغيل replicas إلا في قواعد البيانات التي لديك فيها صلاحية
SHOW TABLES، وهذا هو السلوك الطبيعي. #83321 (Alexey Milovidov).
- أُضيف دعم lightweight updates لجداول عائلة
MergeTree. ويمكن استخدام lightweight updates عبر صياغة جديدة:
UPDATE <table> SET col1 = val1, col2 = val2, ... WHERE <condition>. كما أُضيف تنفيذ lightweight deletes من خلال lightweight updates. ويمكن تفعيل ذلك بضبط الإعداد
lightweight_delete_mode = 'lightweight_update'. #82004 (Anton Popov).
- دعم الأنواع المعقدة في schema evolution لـ Iceberg. #73714 (Konstantin Vedernikov).
- إضافة دعم لعمليات INSERT في جداول Iceberg. #82692 (Konstantin Vedernikov).
- قراءة data files في Iceberg باستخدام معرّفات الحقول. وهذا يحسّن التوافق مع Iceberg، إذ يمكن إعادة تسمية الحقول في metadata مع ربطها بأسماء مختلفة في Parquet files الأساسية. وهذا يُغلق #83065. #83653 (Konstantin Vedernikov).
- يدعم ClickHouse الآن ملفات
metadata.jsonالمضغوطة الخاصة بـ Iceberg. يُصلح هذا #70874. #81451 (alesapin).
- دعم
TimestampTZفي Glue catalog. وهذا يُغلق #81654. #83132 (Konstantin Vedernikov).
- إضافة توليد SQL بالذكاء الاصطناعي إلى clickhouse client. يمكنك الآن توليد استعلامات SQL من أوصاف باللغة الطبيعية عبر إضافة السابقة
??إلى الاستعلام. ويدعم ذلك موفري OpenAI وAnthropic مع schema discovery تلقائيًا. #83314 (Kaushik Iska).
- إضافة دالة لكتابة geo types بتنسيق WKB. #82935 (Konstantin Vedernikov).
- استُحدث نوعا وصول جديدان:
READو
WRITEللمصادر، مع إهمال جميع أنواع الوصول السابقة المتعلقة بالمصادر. سابقًا كان
GRANT S3 ON *.* TO user، أما الآن فأصبح:
GRANT READ, WRITE ON S3 TO user. ويتيح هذا أيضًا فصل أذونات
READو
WRITEللمصادر، على سبيل المثال:
GRANT READ ON * TO user، و
GRANT WRITE ON S3 TO user. وتخضع هذه الميزة للإعداد
access_control_improvements.enable_read_write_grantsوهي معطّلة افتراضيًا. #73659 (pufit).
- NumericIndexedVector: بنية بيانات متجهية جديدة تعتمد على ضغط bit-sliced وRoaring-bitmap، إلى جانب أكثر من 20 دالة للبناء والتحليل والحسابات النقطية. ويمكنها تقليل مساحة التخزين وتسريع joins وfilters وaggregations على البيانات sparse. وهي تنفّذ #70582 وورقة “Large-Scale Metric Computation in Online Controlled Experiment Platform” لـ T. Xiong وY. Wang من VLDB 2024. #74193 (FriendLey).
- أصبح workload setting
max_waiting_queriesمدعومًا الآن. ويمكن استخدامه لتقييد حجم طابور الاستعلامات. وإذا جرى بلوغ الحد، فستُنهي جميع الاستعلامات اللاحقة مع الخطأ
SERVER_OVERLOADED. #81250 (Oleg Doronin).
- إضافة الدوال المالية:
financialInternalRateOfReturnExtended(
XIRR)، و
financialInternalRateOfReturn(
IRR)، و
financialNetPresentValueExtended(
XNPV)، و
financialNetPresentValue(
NPV). #81599 (Joanna Hulboj).
- إضافة الدالتين الجيومكانيتين
polygonsIntersectCartesianو
polygonsIntersectSphericalللتحقق مما إذا كان هناك تقاطع بين مضلعين. #81882 (Paul Lamb).
- دعم العمود الافتراضي
_part_granule_offsetفي جداول MergeTree-family. يشير هذا العمود إلى الفهرس الصفري لـ granule/mark الذي ينتمي إليه كل صف داخل data part الخاص به. يعالج هذا #79572. #82341 (Amos Bird). #82341 (Amos Bird)
- إضافة دالتي SQL
colorSRGBToOkLCHو
colorOkLCHToSRGBلتحويل الألوان بين فضاءَي الألوان sRGB وOkLCH. #83679 (Fgrtue).
- السماح باستخدام المعاملات في استعلامات
CREATE USERلأسماء المستخدمين. #81387 (Diskein).
- يحتوي جدول
system.formatsالآن على معلومات موسعة حول التنسيقات، مثل نوع محتوى HTTP، وإمكانات استنتاج المخطط، وغير ذلك. #81505 (Alexey Milovidov).
- أُضيفت الدالتان
searchAnyو
searchAllكأداتين عامتي الغرض للبحث في الفهارس النصية. #80641 (Elmi Ahmadov).
- أصبح الفهرس النصي يدعم الآن أداة تقسيم النصوص
splitالجديدة. #81752 (Elmi Ahmadov).
- تم تغيير القيمة الافتراضية لـ index granularity في فهارس
textإلى 64. وهذا يحسّن الأداء المتوقع لمتوسط استعلامات الاختبار في اختبارات benchmark الداخلية. #82162 (Jimmy Aguilar Mena).
- تخزّن بنية bitmap ذات 256 بت الـ labels الصادرة للحالة بترتيب معيّن، لكن تُحفَظ الحالات الصادرة على disk بالترتيب الذي تظهر به في hash table. لذلك قد يشير label إلى الحالة التالية الخاطئة عند القراءة من disk. #82783 (Elmi Ahmadov).
- تم تفعيل ضغط zstd لـ FST tree blob في الفهارس النصية. #83093 (Elmi Ahmadov).
- تمت ترقية vector similarity index إلى بيتا. كما أُضيف إعداد alias باسم
enable_vector_similarity_indexويجب تمكينه لاستخدام vector similarity index. #83459 (Robert Schulze).
- أُزيل منطق
send_metadataالتجريبي المرتبط بـ zero-copy replication التجريبية. لم يُستخدم هذا المنطق مطلقًا، ولا يوجد من يدعم هذا الكود. ونظرًا إلى عدم وجود أي اختبارات مرتبطة به، فمن المرجّح بدرجة كبيرة أنه معطّل منذ وقت طويل. #82508 (alesapin).
- دُمج
StorageKafka2في
system.kafka_consumers. #82652 (János Benjamin Antal).
- أصبح من الممكن تقدير تعبيرات CNF/DNF المعقدة، مثل
(a < 1 and a > 0) or b = 3، باستخدام الإحصاءات. #82663 (Han Fei).
- تقديم Logging غير المتزامن. عند إخراج السجلات إلى جهاز بطيء، لم يعد ذلك يؤخر الاستعلامات. #82516 (Raúl Marín). وتحديد الحد الأقصى لعدد الإدخالات المحتفَظ بها في قائمة الانتظار. #83214 (Raúl Marín).
- أصبح
INSERT SELECTالموزع المتوازي مفعّلًا افتراضيًا في الوضع الذي يُنفَّذ فيه
INSERT SELECTعلى كل shard بشكل مستقل، راجع الإعداد
parallel_distributed_insert_select. #83040 (Igor Nikonov).
- عندما لا يحتوي aggregation query إلا على دالة
count()واحدة على عمود غير
Nullable، يُضمَّن منطق aggregation بالكامل أثناء فحص hash table. وهذا يجنّب تخصيص أي aggregation state أو إدارتها، مما يقلل بشكل ملحوظ من memory usage والعبء الإضافي على CPU. يعالج هذا جزئيًا #81982. #82104 (Amos Bird).
- جرى تحسين أداء
HashJoinبإزالة الحلقة الإضافية على hash maps في الحالة الشائعة التي تحتوي على key column واحدة فقط، كما أُزيلت فحوصات
null_mapو
join_maskعندما تكون دائمًا
true/
false. #82308 (Nikita Taranov).
- تحسين بسيط لمُعدِّل
-Ifcombinator. #78454 (李扬).
- تُنفَّذ استعلامات vector search التي تستخدم vector similarity index بزمن latency أقل بفضل تقليل قراءات التخزين وخفض CPU usage. #79103 (Shankar Iyer).
- مراعاة
merge_tree_min_{rows,bytes}_for_seekفي
filterPartsByQueryConditionCacheلمواءمته مع الطرق الأخرى التي تُجري التصفية باستخدام indexes. #80312 (李扬).
- جعل pipeline بعد خطوة
TOTALSمتعدد الخيوط. #80331 (UnamedRus).
- إصلاح التصفية حسب المفتاح في وحدات التخزين
Redisو
KeeperMap. #81833 (Pervakov Grigorii).
- إضافة إعداد جديد
min_joined_block_size_rows(مماثل لـ
min_joined_block_size_bytes؛ وقيمته الافتراضية 65409) للتحكم في الحد الأدنى لحجم block (بالصفوف) لكتل الإدخال والإخراج الخاصة بـ JOIN (إذا كانت join algorithm تدعم ذلك). ستُدمَج الكتل الصغيرة. #81886 (Nikita Taranov).
- لم يعد
ATTACH PARTITIONيؤدي إلى إسقاط جميع الذاكرات المخبئية. #82377 (Alexey Milovidov).
- تحسين plan المُولَّدة للاستعلامات الفرعية correlated عبر إزالة JOIN operations الزائدة باستخدام فئات التكافؤ. وإذا وُجدت expressions مكافئة لكل الأعمدة correlated، فلن يُنشأ
CROSS JOINإذا كان الإعداد
query_plan_correlated_subqueries_use_substitutionمفعّلًا. #82435 (Dmitry Novik).
- قراءة columns المطلوبة فقط في correlated subquery عندما تظهر بوصفها argument للدالة
EXISTS. #82443 (Dmitry Novik).
- تسريع مقارنات query trees قليلًا أثناء query analysis. #82617 (Nikolai Kochetov).
- أُضيفت محاذاة في Counter الخاص بـ ProfileEvents للحد من المشاركة الزائفة. #82697 (Jiebin Sun).
- طُبِّقت التحسينات الخاصة بـ
null_mapو
JoinMaskمن #82308 على حالة JOIN ذات الشروط المنفصلة المتعددة أيضًا. كما جرى تحسين بنية البيانات
KnownRowsHolder. #83041 (Nikita Taranov).
- استُخدم
std::vector<std::atomic_bool>العادي لأعلام join لتجنب حساب hash عند كل وصول إلى هذه الأعلام. #83043 (Nikita Taranov).
- لم تعد الذاكرة تُخصَّص مسبقًا لأعمدة النتيجة عندما يستخدم
HashJoinوضع الإخراج
lazy. فهذا غير فعّال، خصوصًا عندما يكون عدد المطابقات منخفضًا. إضافةً إلى ذلك، يصبح العدد الدقيق للمطابقات معلومًا بعد اكتمال عملية joining، لذا يمكن إجراء التخصيص المسبق بدقة أكبر. #83304 (Nikita Taranov).
- تقليل نسخ الذاكرة في headers الخاصة بالمنافذ أثناء إنشاء pipeline. PR الأصلي من heymind. #83381 (Raúl Marín).
- تحسين بدء تشغيل clickhouse-keeper عند استخدامه تخزين rocksdb. #83390 (Antonio Andelic).
- تجنب الاحتفاظ بالقفل أثناء إنشاء بيانات snapshot الخاصة بالتخزين لتقليل التزاحم على القفل عند ارتفاع الحمل المتزامن. #83510 (Duc Canh Le).
- تحسين أداء input format
ProtobufSingleعبر إعادة استخدام المُسلسِل عندما لا تحدث parsing errors. #83613 (Eduard Karacharov).
- تحسين أداء بناء pipeline، ما يسرّع queries القصيرة. #83631 (Raúl Marín).
- تحسين
MergeTreeReadersChain::getSampleBlock، ما يسرّع queries القصيرة. #83875 (Raúl Marín).
- تسريع سرد الجداول في كتالوج البيانات من خلال الطلبات غير المتزامنة. #81084 (alesapin).
- إدخال jitter إلى آلية retry الخاصة بـ S3 عند تفعيل config
s3_slow_all_threads_after_network_error. #81849 (zoomxi).
- تلوين الأقواس بعدة ألوان لتحسين سهولة القراءة. #82538 (Konstantin Bogdanov).
- إبراز المحارف الوصفية في أنماط LIKE/REGEXP أثناء الكتابة. هذا متاح بالفعل في
clickhouse-formatوفي إخراج echo ضمن
clickhouse-client، وأصبح الآن متاحًا أيضًا في موجّه الأوامر. #82871 (Alexey Milovidov).
- سيعمل التمييز في
clickhouse-formatوفي إخراج echo الخاص بالعميل بالطريقة نفسها التي يعمل بها التمييز في موجّه سطر الأوامر. #82874 (Alexey Milovidov).
- أصبح يُسمح الآن باستخدام الأقراص
plain_rewritableكأقراص للبيانات الوصفية لقاعدة البيانات. وتم تنفيذ الطريقتين
moveFileو
replaceFileفي
plain_rewritableلدعم استخدامها كقرص قاعدة بيانات. #79424 (Tuan Pham Anh).
- إتاحة النسخ الاحتياطي لقواعد بيانات
PostgreSQLو
MySQLو
DataLake. ويقتصر النسخ الاحتياطي لهذه القواعد على حفظ التعريف فقط دون البيانات الموجودة بداخلها. #79982 (Nikolay Degterinsky).
- وُسِم الإعداد
allow_experimental_join_conditionبأنه متقادم، لأنه أصبح الآن مسموحًا به دائمًا. #80566 (Vladimir Cherkasov).
- إضافة مقاييس الضغط إلى المقاييس غير المتزامنة في ClickHouse. #80779 (Xander Garbett).
- أُضيفت المقاييس
MarkCacheEvictedBytesو
MarkCacheEvictedMarksو
MarkCacheEvictedFilesلتتبّع عمليات الإخلاء من ذاكرة التخزين المؤقت للعلامات. (المشكلة #60989). #80799 (Shivji Kumar Jha).
- دعم كتابة
enumفي Parquet كمصفوفة بايتات كما تقتضي المواصفة. #81090 (Arthur Passos).
- تحسين في محرك الجدول
DeltaLake: يوفّر delta-kernel-rs واجهة
ExpressionVisitorAPI، وقد نُفِّذت في طلب السحب هذا وطُبِّقت على تحويل تعبيرات أعمدة partition (وستحل محل أسلوب قديم مهمَل داخل delta-kernel-rs كان مستخدمًا سابقًا في شيفرتنا). مستقبلًا، ستتيح
ExpressionVisitorأيضًا تنفيذ التشذيب المعتمد على الإحصاءات وبعض ميزات delta-lake الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا التغيير إلى دعم تشذيب الأقسام في محرك الجدول
DeltaLakeCluster(إذ ستُسلسَل نتيجة التعبير المُحلَّل، أي ActionsDAG، وتُرسَل من العقدة البادئة مع مسار البيانات، لأن هذا النوع من المعلومات اللازمة للتشذيب لا يتوفر إلا كمعلومات وصفية عند سرد ملفات البيانات، وهي عملية تنفذها العقدة البادئة فقط، لكن يجب تطبيقها على البيانات في كل خادم قراءة). #81136 (Kseniia Sumarokova).
- الاحتفاظ بأسماء العناصر عند اشتقاق الأنواع الفائقة لـ named tuples. #81345 (lgbo).
- احتساب الرسائل المستهلَكة يدويًا لتجنّب الاعتماد على offset المعتمد سابقًا في StorageKafka2. #81662 (János Benjamin Antal).
- تمت إضافة
clickhouse-keeper-utils، وهي أداة سطر أوامر جديدة لإدارة بيانات ClickHouse Keeper وتحليلها. تدعم الأداة تفريغ الحالة من اللقطات وملفات changelog، وتحليل ملفات changelog، واستخراج نطاقات سجلات محددة. #81677 (Antonio Andelic).
- لا يُعاد ضبط محددات الشبكة الإجمالية أو الخاصة بكل مستخدم مطلقًا، مما يضمن عدم تجاوز الحدَّين
max_network_bandwidth_for_all_usersو
max_network_bandwidth_for_all_usersأبدًا. #81729 (Sergei Trifonov).
- دعم كتابة ملفات GeoParquet كتنسيق إخراج. #81784 (Konstantin Vedernikov).
- منع بدء alter mutation من نوع
RENAME COLUMNإذا كان سيعيد تسمية عمود متأثر حاليًا بعملية mutation بيانات غير مكتملة. #81823 (Mikhail Artemenko).
- يُرسَل الرأس Connection في نهاية الرؤوس، عند اتضاح ما إذا كان ينبغي الإبقاء على الاتصال. #81951 (Sema Checherinda).
- ضبط قائمة انتظار خوادم TCP (64 افتراضيًا) استنادًا إلى listen_backlog (4096 افتراضيًا). #82045 (Azat Khuzhin).
- إضافة إمكانية إعادة تحميل
max_local_read_bandwidth_for_serverو
max_local_write_bandwidth_for_serverأثناء التشغيل دون إعادة تشغيل الخادم. #82083 (Kai Zhu).
- إضافة دعم لمسح جميع التحذيرات من الجدول
system.warningsباستخدام
TRUNCATE TABLE system.warnings. #82087 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح استبعاد الأقسام غير اللازمة مع دوال cluster الخاصة بـ data lake. #82131 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح قراءة البيانات المقسّمة إلى partitions في دالة الجدول DeltaLakeCluster. في هذا PR، جرى رفع protocol version الخاصة بدوال cluster، مما يتيح إرسال معلومات إضافية من initiator إلى replicas. وتتضمن هذه المعلومات تعبير delta-kernel transform، وهو مطلوب لتحليل partition columns (ولبعض الأمور الأخرى مستقبلًا، مثل generated columns، إلخ). #82132 (Kseniia Sumarokova).
- أصبحت الدالة
reinterpretتدعم الآن التحويل إلى
Array(T)حيث يكون
Tنوع بيانات ثابت الحجم (issue #82621). #83399 (Shankar Iyer).
- أصبحت قاعدة البيانات Datalake تُطلق الآن استثناءً أوضح. يُصلح #81211. #82304 (alesapin).
- تحسين CROSS JOIN عبر إرجاع false من
HashJoin::needUsedFlagsForPerRightTableRow. #82379 (lgbo).
- السماح بكتابة/قراءة أعمدة map بصيغة Array من Tuples. #82408 (MikhailBurdukov).
- إدراج تراخيص حزم Rust في
system.licenses. #82440 (Raúl Marín).
- يمكن الآن استخدام وحدات الماكرو مثل
{uuid}في إعداد
keeper_pathلمحرك الجدول S3Queue. #82463 (Nikolay Degterinsky).
- تحسين في Keeper: نقل ملفات changelog بين الأقراص في thread يعمل في الخلفية. سابقًا، كان نقل changelog إلى قرص آخر يحظر Keeper بالكامل إلى أن تكتمل عملية النقل. وكان هذا يؤدي إلى تراجع الأداء إذا كانت عملية النقل طويلة (على سبيل المثال، إلى قرص S3). #82485 (Antonio Andelic).
- تحسين في Keeper: إضافة
configجديدة باسم
keeper_server.cleanup_old_and_ignore_new_acl. عند تفعيلها، ستُزال ACL من جميع العقد، مع تجاهل ACL للطلبات الجديدة. وإذا كان الهدف هو إزالة ACL بالكامل من العقد، فمن المهم إبقاء
configمفعّلة إلى أن يتم إنشاء
snapshotجديدة. #82496 (Antonio Andelic).
- أُضيف إعداد خادم جديد
s3queue_disable_streamingيعطّل
streamingفي الجداول التي تستخدم محرك الجدول S3Queue. ويمكن تغيير هذا الإعداد من دون إعادة تشغيل الخادم. #82515 (Kseniia Sumarokova).
- أُعيدت هيكلة ميزة تغيير الحجم الديناميكي لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، مع إضافة المزيد من السجلات لأغراض الفحص الداخلي. #82556 (Kseniia Sumarokova).
- سيستمع
clickhouse-server، حتى بدون ملف إعداد، أيضًا إلى منفذ PostgreSQL 9005، كما هو الحال مع الإعداد الافتراضي. #82633 (Alexey Milovidov).
- في
ReplicatedMergeTree::executeMetadataAlter، نحصل على StorageID، ثم نحاول استدعاء
IDatabase::alterTableمن دون أخذ DDLGuard. وخلال هذه الفترة قد يكون الجدول المعني قد استُبدل تقنيًا بجدول آخر، لذا فعند جلب التعريف سنحصل على تعريف غير صحيح. ولتجنّب ذلك، أُضيف تحقق منفصل لمطابقة UUIDs عند محاولة استدعاء
IDatabase::alterTable. #82666 (Nikolay Degterinsky).
- عند Attach قاعدة بيانات تستخدم قرصًا بعيدًا بوضع read-only، أضِف UUIDs الخاصة بالجداول يدويًا إلى DatabaseCatalog. #82670 (Tuan Pham Anh).
- منع المستخدم من استخدام
nanو
infمع
NumericIndexedVector. يعالج #82239 وغير ذلك قليلًا. #82681 (Raufs Dunamalijevs).
- لا تُهمِل القيم الصفرية في تنسيقات الترويسة
X-ClickHouse-Progressو
X-ClickHouse-Summary. #82727 (Nikita Mikhaylov).
- تحسين في Keeper: دعم أذونات محددة لـ ACL من النوع world:anyone. #82755 (Antonio Andelic).
- عدم السماح باستخدام
RENAME COLUMNأو
DROP COLUMNعلى الأعمدة المدرجة صراحةً للجمع في SummingMergeTree. يغلق #81836. #82821 (Alexey Milovidov).
- تحسين دقة التحويل من
Decimalإلى
Float32، وتنفيذ التحويل من
Decimalإلى
BFloat16. يغلق #82660. #82823 (Alexey Milovidov).
- ستبدو أشرطة التمرير في واجهة الويب أفضل قليلًا. #82869 (Alexey Milovidov).
- سيتيح
clickhouse-serverالمزود بإعدادات مضمّنة استخدام واجهة الويب عبر تقديم استجابة HTTP OPTIONS. #82870 (Alexey Milovidov).
- إضافة دعم لتحديد ACL إضافية لـ Keeper للمسارات في config. إذا أردت إضافة ACL إضافية لمسار معيّن، فعرّفها في config تحت
zookeeper.path_acls. #82898 (Antonio Andelic).
- سيُبنى الآن snapshot الخاص بـ mutations انطلاقًا من snapshot الخاص بـ parts المرئية. كما ستُعاد أيضًا إعادة احتساب counters الخاصة بـ mutation المستخدمة في snapshot بناءً على mutations المضمّنة. #82945 (Mikhail Artemenko).
- إضافة ProfileEvent عندما يرفض Keeper عملية كتابة بسبب soft memory limit. #82963 (Xander Garbett).
- إضافة columns
commit_timeو
commit_idإلى
system.s3queue_log. #83016 (Kseniia Sumarokova).
- في بعض الحالات، نحتاج إلى dimensions متعددة لمقاييسنا. على سبيل المثال، عدّ merges أو mutations الفاشلة حسب رموز error بدلًا من الاكتفاء بـ counter واحد. تقديم
system.dimensional_metrics، الذي يحقق ذلك تحديدًا ويضيف أول metric متعدد الأبعاد باسم
failed_merges. #83030 (Miсhael Stetsyuk).
- توحيد تحذيرات Settings غير المعروفة في clickhouse client وتسجيلها على شكل ملخص. #83042 (Bharat Nallan).
- أصبح clickhouse client الآن يعرض Port المحلي عند حدوث error في connection. #83050 (Jianfei Hu).
- تحسين طفيف في معالجة error داخل
AsynchronousMetrics. إذا كان directory
/sys/blockموجودًا ولكن لا يمكن الوصول إليه، فسيبدأ server من دون Monitoring لأجهزة block device. يغلق #79229. #83115 (Alexey Milovidov).
- إيقاف تشغيل SystemLogs بعد tables العادية (وقبل system tables بدلًا من قبل الجداول العادية). #83134 (Kseniia Sumarokova).
- إضافة logs لعملية إيقاف تشغيل
S3Queue. #83163 (Kseniia Sumarokova).
- إمكانية parse
Timeو
Time64بصيغ
MM:SSأو
M:SSأو
SSأو
S. #83299 (Yarik Briukhovetskyi).
- عند
distributed_ddl_output_mode='*_only_active'، لا تنتظر replicas الجديدة أو المستعادة التي يكون replication lag لديها أكبر من
max_replication_lag_to_enqueue. من المفترض أن يساعد ذلك على تجنب
DDL task is not finished on some hostsعندما تصبح replica جديدة نشطة بعد اكتمال التهيئة أو recovery، لكنها تكون قد راكمت replication log كبيرًا أثناء التهيئة. كذلك، تنفيذ query
SYSTEM SYNC DATABASE REPLICA STRICTالتي تنتظر حتى يصبح replication log أقل من
max_replication_lag_to_enqueue. #83302 (Alexander Tokmakov).
- لا تُخرج أوصافًا طويلة جدًا لإجراءات
expressionفي رسائل الاستثناء. يُغلق #83164. #83350 (Alexey Milovidov).
- إضافة إمكانية
parseبادئة
partولاحقتها، وكذلك التحقق من التغطية للأعمدة غير الثابتة. #83377 (Mikhail Artemenko).
- توحيد أسماء
parameterفي ODBC وJDBC عند استخدام
named collections. #83410 (Andrey Zvonov).
- عند إيقاف تشغيل التخزين، يُطلق
getStatusاستثناءً من النوع
ErrorCodes::ABORTED. في السابق، كان هذا يؤدي إلى فشل استعلام
select. أما الآن فنلتقط استثناءات
ErrorCodes::ABORTEDونتجاهلها عمدًا بدلًا من ذلك. #83435 (Miсhael Stetsyuk).
- إضافة مقاييس
resourceالخاصة بالعملية (مثل
UserTimeMicrosecondsو
SystemTimeMicrosecondsو
RealTimeMicroseconds) إلى أحداث
profile eventsفي
part_logلإدخالات
MergeParts. #83460 (Vladimir Cherkasov).
- تفعيل علامات الميزات
create_if_not_existsو
check_not_existsو
remove_recursiveفي Keeper افتراضيًا، ما يتيح أنواعًا جديدة من الطلبات. #83488 (Antonio Andelic).
- إيقاف بث S3(Azure/etc)Queue قبل إيقاف أي
tableعند إيقاف
server. #83530 (Kseniia Sumarokova).
- تفعيل
Date/
Date32كأعداد صحيحة في
JSONinput formats. #83597 (MikhailBurdukov).
- جعل رسائل الاستثناء في بعض الحالات عند
loadingوإضافة
projectionsأسهل قراءةً. #83728 (Robert Schulze).
- تقديم خيار
configurationلتخطي فحوصات سلامة
checksumللملف التنفيذي
clickhouse-server. يعالج #83637. #83749 (Rafael Roquetto).
إصلاح خلل (سلوك غير صحيح ظاهر للمستخدم في إصدار مستقر رسمي)
- إصلاح القيمة الافتراضية الخاطئة للخيار
--reconnectفي
clickhouse-benchmark. وقد تغيّرت بالخطأ في #79465. #82677 (Alexey Milovidov).
- إصلاح عدم اتساق التنسيق في
CREATE DICTIONARY. يُغلق #82105. #82829 (Alexey Milovidov).
- إصلاح عدم اتساق تنسيق TTL عندما يحتوي على الدالة
materialize. يُغلق #82828. #82831 (Alexey Milovidov).
- إصلاح عدم اتساق تنسيق EXPLAIN AST في استعلام فرعي عندما يتضمن خيارات إخراج مثل INTO OUTFILE. يُغلق #82826. #82840 (Alexey Milovidov).
- إصلاح عدم اتساق تنسيق التعبيرات الموضوعة بين قوسين مع الأسماء المستعارة في السياق الذي لا يُسمح فيه بالأسماء المستعارة. يُغلق #82836. يُغلق #82837. #82867 (Alexey Milovidov).
- استخدام رمز الخطأ الصحيح عند ضرب حالة دالة تجميع مع IPv4. يُغلق #82817. #82818 (Alexey Milovidov).
- إصلاح خطأ منطقي في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات: “وجود صفر بايتات رغم أن النطاق لم يكتمل”. #81868 (Kseniia Sumarokova).
- إعادة حساب فهرس الحد الأدنى-الحد الأقصى عندما يقلّص TTL عدد الصفوف، لضمان صحة الخوارزميات التي تعتمد عليه، مثل
minmax_count_projection. يحل هذا #77091. #77166 (Amos Bird).
- بالنسبة إلى الاستعلامات التي تجمع بين
ORDER BY ... LIMIT BY ... LIMIT N، عندما يُنفَّذ ORDER BY على شكل PartialSorting، فإن العداد
rows_before_limit_at_leastيعكس الآن عدد الصفوف التي يستهلكها بند LIMIT بدلًا من عدد الصفوف التي تستهلكها عملية تحويل الفرز. #78999 (Eduard Karacharov).
- إصلاح التخطي المفرط للحبيبات عند التصفية عبر فهارس token/ngram باستخدام regexp يحتوي على alternation وكان البديل الأول فيه غير حرفي. #79373 (Eduard Karacharov).
- إصلاح خطأ منطقي مع العامل
<=>وJoin storage، وبات الاستعلام يُرجع الآن رمز الخطأ الصحيح. #80165 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح تعطل في الدالة
loopعند استخدامها مع عائلة الدالة
remote. وضمان الالتزام ببند LIMIT في
loop(remote(...)). #80299 (Julia Kartseva).
- إصلاح السلوك غير الصحيح للدالتين
to_utc_timestampو
from_utc_timestampعند التعامل مع التواريخ السابقة لبداية Unix epoch (1970-01-01) واللاحقة للتاريخ الأقصى (2106-02-07 06:28:15). أصبحت هاتان الدالتان الآن تقيدان القيم بشكل صحيح عند بداية epoch والتاريخ الأقصى، على التوالي. #80498 (Surya Kant Ranjan).
- في بعض الاستعلامات المنفذة باستخدام parallel replicas، كان يمكن تطبيق تحسينات القراءة بالترتيب على initiator بينما يتعذر تطبيقها على العقد البعيدة. وهذا يؤدي إلى استخدام أوضاع قراءة مختلفة من قبل parallel replicas coordinator (على initiator) وعلى العقد البعيدة، وهو خطأ منطقي. #80652 (Igor Nikonov).
- إصلاح خطأ منطقي أثناء materialize projection عند تغيير column type إلى Nullable. #80741 (Pavel Kruglov).
- إصلاح إعادة احتساب TTL بشكل غير صحيح في TTL GROUP BY عند تحديث TTL. #81222 (Evgeniy Ulasik).
- إصلاح تطبيق Parquet bloom filter للشرط مثل
WHERE function(key) IN (...)بشكل غير صحيح كما لو كان
WHERE key IN (...). #81255 (Michael Kolupaev).
- إصلاح احتمال حدوث crash في
Aggregatorفي حال وقوع استثناء أثناء merge. #81450 (Nikita Taranov).
- إصلاح
InterpreterInsertQuery::extendQueryLogElemImplلإضافة العلامات العكسية إلى اسمي database وtable عند الحاجة (مثلًا عندما تحتوي الأسماء على محارف خاصة مثل
-). #81528 (Ilia Shvyrialkin).
- إصلاح تنفيذ
INمع
transform_null_in=1عند وجود NULL في argument الأيسر ونتيجة subquery غير Nullable. #81584 (Pavel Kruglov).
- لم يعد يتم التحقق من الأنواع التجريبية/المشبوهة في تنفيذ expression default/materialize أثناء القراءة من table موجود. #81618 (Pavel Kruglov).
- إصلاح خطأ “Context has expired” أثناء merges عند استخدام dict في expression TTL. #81690 (Azat Khuzhin).
- إصلاح الرتابة في دالة cast. #81722 (zoomxi).
- إصلاح المشكلة التي لا تُقرأ فيها columns المطلوبة أثناء query processing الخاصة بـ scalar correlated subquery. ويعالج هذا #81716. #81805 (Dmitry Novik).
- في الإصدارات السابقة، كان server يعيد محتوى زائدًا للطلبات الموجهة إلى
/js. وهذا يُغلق #61890. #81895 (Alexey Milovidov).
- سابقًا، كان يمكن لتعريفات table engine الخاصة بـ
MongoDBأن تتضمن مكوّن path في argument
host:port، وكان يُتجاهل بصمت. وكان تكامل mongodb يرفض تحميل مثل هذه الجداول. مع هذا الإصلاح أصبحنا نسمح بتحميل هذه الجداول ونتجاهل مكوّن path إذا كان engine
MongoDBيحتوي على خمس arguments، مع استخدام Database name من arguments. ملاحظة: لا يُطبَّق هذا الإصلاح على الجداول المُنشأة حديثًا أو الاستعلامات التي تستخدم
mongotable function، وكذلك على dictionary sources وnamed collections. #81942 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح تعطل محتمل في
Aggregatorعند حدوث استثناء أثناء الدمج. #82022 (Nikita Taranov).
- إصلاح تحليل عامل التصفية عند استخدام عمود alias ثابت فقط في الاستعلام. يُصلح #79448. #82037 (Dmitry Novik).
- إصلاح
LOGICAL_ERRORوالتعطل الذي يليه عند استخدام العمود نفسه في
TTLمع
GROUP BYو
SET. #82054 (Pablo Marcos).
- إصلاح التحقق من وسيطات دالة الجدول S3 عند إخفاء الأسرار، ما يمنع حدوث
LOGICAL_ERRORمحتمل. يغلق #80620. #82056 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح حالات سباق البيانات في Iceberg. #82088 (Azat Khuzhin).
- إصلاح
DatabaseReplicated::getClusterImpl. إذا كان العنصر الأول (أو العناصر الأولى) من
hostsيحتوي على
id == DROPPED_MARKولم تكن هناك عناصر أخرى للشريحة نفسها، فسيكون العنصر الأول من
shardsمتجهًا فارغًا، ما يؤدي إلى
std::out_of_range. #82093 (Miсhael Stetsyuk).
- إصلاح خطأ نسخ ولصق في
arraySimilarityيمنع استخدام الأوزان
UInt32و
Int32. وتحديث الاختبارات والوثائق. #82103 (Mikhail f. Shiryaev).
- إصلاح الخطأ
Not found columnفي الاستعلامات التي تستخدم
arrayJoinضمن شرط
WHEREومع
IndexSet. #82113 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح خلل في تكامل Glue catalog. يمكن الآن لـ ClickHouse قراءة الجداول ذات أنواع البيانات المتداخلة التي تحتوي بعض الأعمدة الفرعية فيها على قيم عشرية، مثل:
map<string, decimal(9, 2)>. يُصلح #81301. #82114 (alesapin).
- إصلاح تراجع في الأداء في
SummingMergeTreeأُدخل في الإصدار 25.5 في https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/79051. #82130 (Pavel Kruglov).
- عند تمرير الإعدادات عبر URI، تُؤخذ القيمة الأخيرة في الاعتبار. #82137 (Sema Checherinda).
- إصلاح الخطأ “Context has expired” في Iceberg. #82146 (Azat Khuzhin).
- إصلاح احتمال حدوث deadlock في الاستعلامات البعيدة عندما يكون الخادم تحت ضغط الذاكرة. #82160 (Kirill).
- إصلاح تجاوز السعة في الدوال
numericIndexedVectorPointwiseAddو
numericIndexedVectorPointwiseSubtractو
numericIndexedVectorPointwiseMultiplyو
numericIndexedVectorPointwiseDivideالذي كان يحدث عند تطبيقها على أعداد كبيرة. #82165 (Raufs Dunamalijevs).
- إصلاح خلل في تبعيات الجداول كان يتسبب في عدم التقاط Materialized Views لاستعلامات
INSERT. #82222 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح احتمال حدوث
data-raceبين خيط الاقتراحات وخيط العميل الرئيسي. #82233 (Azat Khuzhin).
- أصبح بإمكان ClickHouse الآن قراءة جداول Iceberg من Glue catalog بعد schema evolution. يعالج هذا #81272. #82301 (alesapin).
- إصلاح التحقق من إعدادات المقاييس غير المتزامنة
asynchronous_metrics_update_period_sو
asynchronous_heavy_metrics_update_period_s. #82310 (Bharat Nallan).
- إصلاح خطأ منطقي عند حلّ المطابِق في استعلام يحتوي على عدة عمليات JOIN، وإغلاق #81969. #82421 (Vladimir Cherkasov).
- إضافة وقت انتهاء صلاحية إلى رمز AWS ECS المميز بحيث يمكن إعادة تحميله. #82422 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح خلل في الوسائط
NULLفي الدالة
CASE. #82436 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح حالات
data-raceفي العميل (من خلال عدم استخدام السياق العام) وتجاوزات
session_timezone(سابقًا، إذا كانت
session_timezoneمضبوطة — مثلًا في
users.xml/خيارات العميل — على قيمة غير فارغة، بينما كانت في سياق الاستعلام فارغة، فكانت القيمة من
users.xmlتُستخدم، وهذا غير صحيح؛ أما الآن فستكون الأولوية دائمًا لسياق الاستعلام على السياق العام). #82444 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تعطيل محاذاة الحدود للمخزن المؤقت cached في محركات الجداول الخارجية. وقد تعطل ذلك في https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/81868. #82493 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح الانهيار عند ضمّ تخزين key-value باستخدام مفتاح محوَّل النوع. #82497 (Pervakov Grigorii).
- إصلاح إخفاء قيم named collection في السجلات/query_log. يغلق #82405. #82510 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح احتمال حدوث انهيار في logging أثناء إنهاء جلسة، إذ قد يكون user_id فارغًا أحيانًا. #82513 (Bharat Nallan).
- إصلاح الحالات التي كان يمكن أن يتسبب فيها parsing الخاص بـ Time في مشكلات msan. ويعالج هذا: #82477. #82514 (Yarik Briukhovetskyi).
- عدم السماح بضبط
threadpool_writer_pool_sizeعلى الصفر لضمان عدم تعطل عمليات الخادم. #82532 (Bharat Nallan).
- إصلاح
LOGICAL_ERRORأثناء تحليل تعبير سياسة الصفوف للأعمدة المترابطة. #82618 (Dmitry Novik).
- إصلاح الاستخدام غير الصحيح للبيانات الوصفية الأصلية في table function
mergeTreeProjectionعندما تكون
enable_shared_storage_snapshot_in_query = 1. وهذا مرتبط بـ #82634. #82638 (Amos Bird).
- تدعم الدوال
trim{Left,Right,Both}الآن سلاسل الإدخال من النوع “FixedString(N)”. على سبيل المثال، أصبح
SELECT trimBoth(toFixedString('abc', 3), 'ac')يعمل الآن. #82691 (Robert Schulze).
- في AzureBlobStorage، عند استخدام النسخ الأصلي، تُقارَن طرق المصادقة، وإذا وقع استثناء أثناء ذلك، فقد جرى تحديث الشيفرة للرجوع إلى أسلوب القراءة ثم النسخ (أي النسخ غير الأصلي). #82693 (Smita Kulkarni).
- إصلاح إلغاء التسلسل لـ
groupArraySample/
groupArrayLastفي حالة العناصر الفارغة (إذ كان إلغاء التسلسل قد يتخطى جزءًا من البيانات الثنائية إذا كان الإدخال فارغًا، ما قد يؤدي إلى تلف أثناء قراءة البيانات وظهور UNKNOWN_PACKET_FROM_SERVER في بروتوكول TCP). لا يؤثر هذا في الأرقام وأنواع التاريخ والوقت. #82763 (Pedro Ferreira).
- إصلاح النسخ الاحتياطي لجدول
Memoryفارغ، والذي كان يتسبب في فشل استعادة النسخة الاحتياطية مع الخطأ
BACKUP_ENTRY_NOT_FOUND. #82791 (Julia Kartseva).
- إصلاح السلامة عند الاستثناء في إعادة كتابة union/intersect/except_default_mode. يُغلق #82664. #82820 (Alexey Milovidov).
- تتبّع عدد مهام تحميل الجداول غير المتزامنة. إذا كانت هناك مهام قيد التشغيل، فلا تُحدِّث
tail_ptrفي
TransactionLog::removeOldEntries. #82824 (Tuan Pham Anh).
- إصلاح حالات سباق البيانات في Iceberg. #82841 (Azat Khuzhin).
- كان من الممكن أن يفشل تحسين الإعداد
use_skip_indexes_if_final_exact_mode(المُقدَّم في 25.6) في اختيار نطاق مرشّح مناسب، وذلك بحسب إعدادات محرك
MergeTree/ توزيع البيانات. وقد تم حل ذلك الآن. #82879 (Shankar Iyer).
- تعيين قيمة salt لبيانات المصادقة عند التحليل من AST بالنوع SCRAM_SHA256_PASSWORD. #82888 (Tuan Pham Anh).
- عند استخدام تنفيذ Database غير قائم على التخزين المؤقت، تُحذف البيانات الوصفية للجدول المقابل بعد إرجاع الأعمدة، ويصبح المرجع غير صالح. #82939 (buyval01).
- إصلاح تعديل عامل التصفية للاستعلامات التي تحتوي على تعبير JOIN مع جدول يستخدم التخزين
Merge. يُصلح #82092. #82950 (Dmitry Novik).
- إصلاح LOGICAL_ERROR في QueryMetricLog: لا يمكن أن يكون Mutex مساويًا لـ NULL. #82979 (Pablo Marcos).
- إصلاح المخرجات غير الصحيحة للدالة
formatDateTimeعند استخدام المنسِّق
%fمع المنسِّقات ذات الحجم المتغير (مثل
%M). #83020 (Robert Schulze).
- إصلاح تراجع الأداء مع المحلل المفعّل عندما كانت الاستعلامات الثانوية تقرأ دائمًا جميع الأعمدة من VIEWs. يُصلح #81718. #83036 (Dmitry Novik).
- إصلاح رسالة الخطأ المضللة عند استعادة نسخة احتياطية على قرص للقراءة فقط. #83051 (Julia Kartseva).
- عدم التحقق من وجود تبعيات دورية عند إنشاء جدول بلا تبعيات. يعالج هذا تراجع الأداء في حالات الاستخدام التي تتضمن إنشاء آلاف الجداول، والذي أُدخل في https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/65405. #83077 (Pavel Kruglov).
- إصلاح مشكلة القراءة الضمنية لقيم Time السالبة إلى الجدول، وجعل الوثائق أكثر وضوحًا. #83091 (Yarik Briukhovetskyi).
- عدم استخدام أجزاء غير مرتبطة من قاموس مشترك في الدالة
lowCardinalityKeys. #83118 (Alexey Milovidov).
- إصلاح التراجع في استخدام subcolumns مع Materialized Views. ويعالج هذا: #82784. #83221 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح تعطل في العميل بسبب بقاء الاتصال في حالة disconnected بعد تنفيذ INSERT غير صالح. #83253 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تعطل عند حساب حجم block يحتوي على columns فارغة. #83271 (Raúl Marín).
- إصلاح تعطل محتمل في Variant type ضمن UNION. #83295 (Pavel Kruglov).
- إصلاح LOGICAL_ERROR في clickhouse-local لاستعلامات SYSTEM غير المدعومة. #83333 (Surya Kant Ranjan).
- إصلاح
no_sign_requestلعميل S3. يمكن استخدامه لتجنب توقيع طلبات S3 صراحةً. كما يمكن تعريفه لنقاط endpoint محددة باستخدام إعدادات مستندة إلى endpoint. #83379 (Antonio Andelic).
- إصلاح تعطل قد يحدث لاستعلام يتضمن الإعداد ‘max_threads=1’ عند تنفيذه تحت حمل مع تمكين scheduling للـ CPU. #83387 (Fan Ziqi).
- إصلاح الاستثناء
TOO_DEEP_SUBQUERIESعندما يشير تعريف CTE إلى تعبير جدول آخر يحمل الاسم نفسه. #83413 (Dmitry Novik).
- إصلاح السلوك غير الصحيح عند تنفيذ
REVOKE S3 ON system.*، إذ كان يؤدي إلى سحب أذونات S3 من
*.*. ويعالج هذا #83417. #83420 (pufit).
- عدم مشاركة async_read_counters بين الاستعلامات. #83423 (Azat Khuzhin).
- تعطيل parallel replicas عندما يحتوي subquery على FINAL. #83455 (zoomxi).
- معالجة تجاوز عددي صحيح طفيف في configuration الخاصة بالإعداد
role_cache_expiration_time_seconds(المشكلة #83374). #83461 (wushap).
- إصلاح خطأ أُدخل في https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/79963. عند الإدراج في MV مع definer، يجب أن يستخدم التحقق من الأذونات الامتيازات الخاصة بالـ definer. يُصلح هذا #79951. #83502 (pufit).
- تعطيل تقليم الملفات المستند إلى الحدود لعناصر Array في Iceberg وقيم Map في Iceberg، بما في ذلك جميع الحقول الفرعية Nested التابعة لها. #83520 (Daniil Ivanik).
- إصلاح أخطاء محتملة تشير إلى أن File Cache لم تتم تهيئتها عند استخدامها كمخزن بيانات مؤقت. #83539 (Bharat Nallan).
- إصلاح في Keeper: تحديث العدد الإجمالي لـ watch بشكل صحيح عند حذف العقد الزائلة عند إغلاق الجلسة. #83583 (Antonio Andelic).
- إصلاح سلوك غير صحيح في الذاكرة يتعلق بـ max_untracked_memory. #83607 (Azat Khuzhin).
- قد يؤدي INSERT SELECT مع UNION ALL إلى إلغاء مرجعية مؤشر NULL في حالة نادرة. يُغلق هذا #83618. #83643 (Alexey Milovidov).
- منع القيمة الصفرية لـ max_insert_block_size لأنها قد تتسبب في خطأ منطقي. #83688 (Bharat Nallan).
- إصلاح حلقة لا نهائية في estimateCompressionRatio() عند block_size_bytes=0. #83704 (Azat Khuzhin).
- إصلاح مقاييس
IndexUncompressedCacheBytes/
IndexUncompressedCacheCells/
IndexMarkCacheBytes/
IndexMarkCacheFiles(إذ كانت تُدرج سابقًا ضمن metric من دون البادئة
Cache). #83730 (Azat Khuzhin).
- إصلاح احتمال حدوث إنهاء قسري (بسبب ضم threads من المهمة) ونأمل أيضًا حالات التعليق (في اختبارات الوحدة) أثناء إيقاف
BackgroundSchedulePool. #83769 (Azat Khuzhin).
- إضافة إعداد للتوافق مع الإصدارات السابقة للسماح للمحلل الجديد بالإشارة إلى alias خارجي في عبارة WITH عند حدوث تعارض في الأسماء. يُصلح #82700. #83797 (Dmitry Novik).
- إصلاح حالة توقف متبادل عند الإيقاف بسبب قفل السياق بشكل تكراري أثناء تنظيف library bridge. #83824 (Azat Khuzhin).
تحسينات في البناء/الاختبار/التحزيم
- إنشاء مكتبة C مصغّرة (10 كيلوبايت) لمحلّل ClickHouse. هذا مطلوب من أجل #80977. #81347 (Alexey Milovidov). إضافة اختبار لمحلّل مستقل، وإضافة وسم الاختبار
fasttest-only. #82472 (Yakov Olkhovskiy).
- إضافة فحص لمدخلات الوحدة الفرعية Nix. #81691 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح مجموعة من المشكلات التي قد تحدث عند محاولة تشغيل اختبارات التكامل على localhost. #82135 (Oleg Doronin).
- تجميع SymbolIndex على Mac وFreeBSD. (لكنه سيعمل فقط على أنظمة ELF، أي Linux وFreeBSD). #82347 (Alexey Milovidov).
- ترقية Azure SDK إلى v1.15.0. #82747 (Smita Kulkarni).
- إضافة وحدة التخزين من google-cloud-cpp إلى نظام البناء. #82881 (Pablo Marcos).
- تغيير
Dockerfile.ubuntuالخاص بـ clickhouse-server ليتوافق مع متطلبات Docker Official Library. #83039 (Mikhail f. Shiryaev).
- متابعة لـ #83158 لإصلاح رفع نواتج البناء إلى
curl clickhouse.com. #83463 (Mikhail f. Shiryaev).
- إضافة الملف التنفيذي
busyboxوأدوات التثبيت إلى صور
clickhouse/clickhouse-serverوصور
clickhouseالرسمية. #83735 (Mikhail f. Shiryaev).
- إضافة دعم لمتغير البيئة
CLICKHOUSE_HOSTلتحديد مضيف خادم ClickHouse، بما يتماشى مع متغيرَي البيئة
CLICKHOUSE_USERو
CLICKHOUSE_PASSWORDالموجودين مسبقًا. يتيح ذلك تهيئة أسهل من دون تعديل العميل أو ملفات التهيئة مباشرةً. #83659 (Doron David).
إصدار ClickHouse 25.6، 2025-06-26
- سابقًا، كانت الدالة
countMatchesتتوقف عن العد عند أول تطابق فارغ حتى لو كان النمط يسمح بذلك. ولتجاوز هذه المشكلة، تواصل
countMatchesالآن التنفيذ بالتقدّم بمقدار محرف واحد عند حدوث تطابق فارغ. ويمكن للمستخدمين الذين يفضّلون الإبقاء على السلوك السابق تفعيل الإعداد
count_matches_stop_at_empty_match. #81676 (Elmi Ahmadov).
- طفيف: فرض أن تكون إعدادات الخادم
backup_threadsو
restore_threadsغير صفرية. #80224 (Raúl Marín).
- طفيف: إصلاح
bitNotمع
Stringبحيث يعيد سلسلة منتهية بصفر في التمثيل الداخلي للذاكرة. ولا يُفترض أن يؤثر هذا في أي سلوك ظاهر للمستخدم، لكن المؤلف أراد مع ذلك لفت الانتباه إلى هذا التغيير. #80791 (Azat Khuzhin).
- أنواع بيانات جديدة:
Time([H]HH:MM:SS) و
Time64([H]HH:MM:SS[.fractional])، إلى جانب بعض دوال التحويل الأساسية ودوال للتعامل مع أنواع بيانات أخرى. أُضيفت إعدادات للتوافق مع الدالة الحالية
toTime. وتم ضبط الإعداد
use_legacy_to_timeللإبقاء على السلوك القديم في الوقت الحالي. #81217 (Yarik Briukhovetskyi). كما أُضيف دعم للمقارنة بين
Timeو
Time64. #80327 (Yarik Briukhovetskyi).
- أداة CLI جديدة، وهي
chdig- واجهة TUI لـ ClickHouse (مشابهة لـ
top) كجزء من ClickHouse. #79666 (Azat Khuzhin).
- دعم الإعداد
diskلمحركي قواعد البيانات
Atomicو
Ordinary، لتحديد القرص الذي تُخزَّن عليه ملفات البيانات الوصفية للجداول. #80546 (Tuan Pham Anh). يتيح ذلك إرفاق قواعد بيانات من مصادر خارجية.
- نوع جديد من MergeTree، وهو
CoalescingMergeTree- حيث يأخذ المحرك أول قيمة غير
NULLأثناء عمليات الدمج في الخلفية. هذا يُغلق #78869. #79344 (scanhex12).
- دعم دوال لقراءة WKB (“Well-Known Binary” هو تنسيق للترميز الثنائي لمختلف الأنواع الهندسية، ويُستخدم في تطبيقات GIS). انظر #43941. #80139 (scanhex12).
- أُضيفت جدولة فتحات الاستعلامات لأحمال العمل، راجع workload scheduling للتفاصيل. #78415 (Sergei Trifonov).
- دوال مساعدة
timeSeries*لتسريع بعض السيناريوهات عند العمل مع بيانات السلاسل الزمنية: - إعادة أخذ عينات من البيانات إلى شبكة زمنية مع تحديد timestamp البداية وtimestamp النهاية والخطوة - حساب
deltaو
rateو
ideltaو
irateبأسلوب مشابه لـ PromQL. #80590 (Alexander Gololobov).
- إضافة الدوال
mapContainsValuesLike/
mapContainsValues/
mapExtractValuesLikeللتصفية حسب قيم
map، مع دعمها في الفهارس المعتمدة على bloom filter. #78171 (UnamedRus).
- يمكن الآن لقيود الإعدادات تحديد مجموعة من القيم غير المسموح بها. #78499 (Bharat Nallan).
- أُضيف الإعداد
enable_shared_storage_snapshot_in_queryلتمكين مشاركة لقطة التخزين نفسها عبر جميع الاستعلامات الفرعية ضمن استعلام واحد. وهذا يضمن قراءات متسقة من الجدول نفسه، حتى عند الرجوع إلى الجدول عدة مرات داخل الاستعلام. #79471 (Amos Bird).
- دعم كتابة أعمدة
JSONإلى
Parquetوقراءة أعمدة
JSONمن
Parquetمباشرةً. #79649 (Nihal Z. Miaji).
- إضافة دعم
MultiPolygonإلى
pointInPolygon. #79773 (Nihal Z. Miaji).
- إضافة دعم للاستعلام عن جداول Delta المربوطة على نظام الملفات المحلي عبر دالة الجدول
deltaLakeLocal. #79781 (roykim98).
- إضافة الإعداد الجديد
cast_string_to_date_time_modeالذي يتيح اختيار وضع تحليل DateTime أثناء التحويل من String. #80210 (Pavel Kruglov). على سبيل المثال، يمكنك ضبطه على وضع best effort.
- تمت إضافة الدالتين
bech32Encodeو
bech32Decodeللعمل مع خوارزمية Bech الخاصة بـBitcoin (المشكلة #40381). #80239 (George Larionov).
- إضافة دوال SQL لتحليل أسماء أجزاء MergeTree. #80573 (Mikhail Artemenko).
- السماح بتصفية الأجزاء المحددة للاستعلام بحسب القرص الموجودة عليه، وذلك عبر إضافة عمود افتراضي جديد هو
_disk_name. #80650 (tanner-bruce).
- إضافة صفحة رئيسية تتضمن قائمة بأدوات الويب المضمنة. وستُفتح عند طلبها من متصفح أو user agent مشابه. #81129 (Alexey Milovidov).
- ستستبعد الدوال
arrayFirstو
arrayFirstIndexو
arrayLastو
arrayLastIndexالآن قيم NULL التي يعيدها تعبير التصفية. في الإصدارات السابقة، لم تكن نتائج التصفية من النوع Nullable مدعومة. يُصلح هذا #81113. #81197 (Lennard Eijsackers).
- أصبح من الممكن الآن كتابة
USE DATABASE nameبدلًا من
USE name. #81307 (Yarik Briukhovetskyi).
- تمت إضافة جدول نظام جديد
system.codecsلاستعراض الترميزات المتاحة. (المشكلة #81525). #81600 (Jimmy Aguilar Mena).
- دعم دالتي النوافذ
lagو
lead. يُغلق هذا #9887. #82108 (Dmitry Novik).
- تدعم الدالة
tokensالآن tokenizer جديدًا باسم
split، وهو مناسب للسجلات. #80195 (Robert Schulze).
- إضافة دعم للوسيط
--databaseفي
clickhouse-local. يمكنك التبديل إلى قاعدة بيانات أُنشئت مسبقًا. يُغلق هذا #44115. #81465 (Alexey Milovidov).
- تنفيذ منطق شبيه بإعادة توازن Kafka في
Kafka2باستخدام ClickHouse Keeper. ولكل replica، ندعم نوعين من أقفال partition: أقفال دائمة وأقفال مؤقتة. وتحاول الـ replica الاحتفاظ بالأقفال الدائمة لأطول فترة ممكنة. وفي أي لحظة، لا يكون لدى الـ replica أكثر من
all_topic_partitions / active_replicas_count(حيث إن
all_topic_partitionsهو إجمالي عدد partitions، و
active_replicas_countهو عدد replicas النشطة) من الأقفال الدائمة؛ وإذا تجاوز العدد ذلك، فإن الـ replica تُحرِّر بعض partitions. كما تحتفظ الـ replica ببعض partitions مؤقتًا. ويتغير الحد الأقصى لعدد الأقفال المؤقتة على الـ replica ديناميكيًا لإتاحة الفرصة أمام replicas الأخرى لأخذ بعض partitions كأقفال دائمة. وعند تحديث الأقفال المؤقتة، تُحرِّر الـ replica جميعها ثم تحاول الحصول على أقفال أخرى من جديد. #78726 (Daria Fomina).
- تحسين للفهرس النصي التجريبي: أصبحت المعلمات الصريحة مدعومة عبر أزواج key-value. والمعلمات المدعومة حاليًا هي
tokenizerالإلزامي، و
max_rows_per_postings_listو
ngram_sizeالاختياريتان. #80262 (Elmi Ahmadov).
- سابقًا، لم تكن وحدة التخزين
packedمدعومة في full-text index، لأن معرّف segment كان يُحدَّث أثناء التنفيذ عبر قراءة ملف
.gin_sidعلى disk وكتابته. وفي حالة وحدة التخزين
packed، لا تكون قراءة قيمة من ملف غير مُعتمَد (uncommited) مدعومة، مما أدى إلى issue. أما الآن، فقد أصبح ذلك يعمل بصورة صحيحة. #80852 (Elmi Ahmadov).
- أُعيدت تسمية indexes التجريبية من النوع
gin(وهو اسم لا يعجبني لأنه مزحة داخلية بين مطوري PostgreSQL) إلى
text. وما زالت indexes الحالية من النوع
ginقابلة للتحميل، لكنها سترمي استثناءً (مع اقتراح استخدام indexes من النوع
textبدلًا منها) عند محاولة استخدامها في البحث. #80855 (Robert Schulze).
- تمكين دعم التصفية باستخدام عدة
projection، بما يتيح استخدام أكثر من
projectionواحدة للتصفية على مستوى الأجزاء. يعالج هذا #55525. وهذه هي الخطوة الثانية لتنفيذ فهرس
projection، بعد #78429. #80343 (Amos Bird).
- استخدام سياسة cache
SLRUفي filesystem cache افتراضيًا. #75072 (Kseniia Sumarokova).
- إزالة التزاحم في خطوة Resize ضمن query pipeline. #77562 (Zhiguo Zhou).
- أُضيف خيار لنقل عمليات (de)compression و(de)serialization الخاصة بـ blocks إلى خيوط الـpipeline بدلًا من خيط واحد مرتبط باتصال شبكي. يتم التحكم في ذلك بواسطة الإعداد
enable_parallel_blocks_marshalling. ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تسريع distributed queries التي تنقل كميات كبيرة من البيانات بين initiator والعُقد البعيدة. #78694 (Nikita Taranov).
- تحسينات في الأداء لجميع أنواع bloom filter. Video from the OpenHouse conference #79800 (Delyan Kratunov).
- أُضيف مسار سريع في
UniqExactSet::mergeعندما تكون إحدى المجموعتين فارغة. كذلك، إذا كانت مجموعة LHS الآن ثنائية المستوى وكانت RHS أحادية المستوى، فلن نُجري تحويل RHS إلى ثنائية المستوى. #79971 (Nikita Taranov).
- تحسين كفاءة إعادة استخدام الذاكرة وتقليل أخطاء الصفحات عند استخدام hash tables ثنائية المستوى. ومن شأن ذلك تسريع GROUP BY. #80245 (Jiebin Sun).
- تجنّب التحديثات غير الضرورية وتقليل التزاحم على الأقفال في query condition cache. #80247 (Jiebin Sun).
- تحسين بسيط لـ
concatenateBlocks. ومن المرجّح أن يكون مفيدًا لـ parallel hash join. #80328 (李扬).
- عند تحديد mark ranges من نطاق primary key، لا يمكن استخدام binary search إذا كانت primary key مغلّفة بدوال. يخفف هذا الـPR من هذا القيد: إذ يظل بالإمكان تطبيق binary search عندما تكون primary key مغلّفة بسلسلة دوال رتيبة دائمًا، أو عندما تحتوي RPN على عنصر يكون صحيحًا دائمًا. يُغلق #45536. #80597 (zoomxi).
- تحسين سرعة إيقاف تشغيل محرك
Kafka(إزالة تأخير إضافي قدره 3 ثوانٍ في حالة وجود جداول
Kafkaمتعددة). #80796 (Azat Khuzhin).
- Async inserts: تقليل memory usage وتحسين أداء استعلامات insert. #80972 (Raúl Marín).
- عدم إجراء profile على processors إذا كان جدول السجل معطّلًا. #81256 (Raúl Marín). وهذا يسرّع الاستعلامات القصيرة جدًا.
- تسريع
toFixedStringعندما تكون القيمة المصدر مطابقة تمامًا لما هو مطلوب. #81257 (Raúl Marín).
- لا تُعالَج قيم الحصص إذا لم يكن المستخدم خاضعًا لقيود. #81549 (Raúl Marín). يسرّع ذلك الاستعلامات القصيرة جدًا.
- إصلاح تراجع في الأداء في تتبّع الذاكرة. #81694 (Michael Kolupaev).
- تحسين أمثلية مفتاح التجزئة في الاستعلام الموزّع. #78452 (fhw12345).
- النسخ المتماثلة المتوازية: تجنُّب انتظار النسخ المتماثلة البطيئة غير المستخدمة إذا كانت جميع مهام القراءة قد أُسنِدت إلى نسخ متماثلة أخرى. #80199 (Igor Nikonov).
- تستخدم النسخ المتماثلة المتوازية مهلة اتصال مستقلة، راجع الإعداد
parallel_replicas_connect_timeout_ms. سابقًا كانت الإعدادات
connect_timeout_with_failover_ms/
connect_timeout_with_failover_secure_msتُستخدم كقيم مهلة الاتصال لاستعلامات النسخ المتماثلة المتوازية (ثانية واحدة افتراضيًا). #80421 (Igor Nikonov).
- في نظام ملفات مزوّد بسجل، تُكتَب عملية
mkdirفي سجل نظام الملفات المحفوظ على القرص. وإذا كان القرص بطيئًا، فقد يستغرق ذلك وقتًا طويلًا. نُقِل هذا خارج نطاق قفل الحجز. #81371 (Kseniia Sumarokova).
- تأجيل قراءة ملفات manifest الخاصة بـ Iceberg حتى أول استعلام قراءة. #81619 (Daniil Ivanik).
- السماح بنقل الشرط
GLOBAL [NOT] INإلى عبارة
PREWHEREعند الاقتضاء. #79996 (Eduard Karacharov).
- يستخدم
EXPLAIN SYNTAXالآن محلّلًا جديدًا. ويُرجع AST مُنشأً من شجرة الاستعلام. وأُضيف الخيار
query_tree_passesللتحكم في عدد التمريرات التي تُنفَّذ قبل تحويل شجرة الاستعلام إلى AST. #74536 (Vladimir Cherkasov).
- أُضيف تسلسل مسطّح لـ Dynamic وJSON في Native format، ما يتيح تسلسل/فك تسلسل بيانات Dynamic وJSON دون الحاجة إلى بُنى خاصة مثل shared variant لـ Dynamic وshared data لـ JSON. ويمكن تمكين هذا التسلسل عبر الإعداد
output_format_native_use_flattened_dynamic_and_json_serialization. كما يمكن استخدامه لتسهيل دعم Dynamic وJSON في بروتوكول TCP لدى العملاء بمختلف اللغات. #80499 (Pavel Kruglov).
- تحديث بيانات اعتماد
S3بعد الخطأ
AuthenticationRequired. #77353 (Vitaly Baranov).
- أُضيفت مقاييس القواميس إلى
system.asynchronous_metrics-
DictionaryMaxUpdateDelay- أقصى تأخير (بالثواني) في تحديث القاموس. -
DictionaryTotalFailedUpdates- عدد الأخطاء منذ آخر تحميل ناجح في جميع القواميس. #78175 (Vlad).
- إضافة تحذير بشأن قواعد البيانات التي قد تكون أُنشئت لحفظ الجداول المعطوبة. #78841 (János Benjamin Antal).
- إضافة العمود الظاهري
_timeفي محرّكي
S3Queueو
AzureQueue. #78926 (Anton Ivashkin).
- جعل الإعدادات التي تتحكم في قطع الاتصال عند زيادة حمل CPU قابلة لإعادة التحميل الفوري. #79052 (Alexey Katsman).
- إضافة بادئة الحاوية إلى مسارات البيانات المُبلّغ عنها في system.tables للأقراص العادية في Azure blob storage، بما يجعل التقارير متسقة مع S3 وGCP. #79241 (Julia Kartseva).
- يقبل clickhouse-client وlocal الآن أيضًا معلمات الاستعلام بصيغة
param-<name>(شرطة) إلى جانب
param_<name>(شرطة سفلية). وهذا يُغلق #63093. #79429 (Engel Danila).
- رسالة تحذير مفصّلة بشأن خصم عرض النطاق الترددي عند نسخ البيانات من التخزين المحلي إلى S3 البعيد مع تمكين checksum. #79464 (VicoWu).
- سابقًا، عندما كانت القيمة
input_format_parquet_max_block_size = 0(وهي قيمة غير صالحة)، كان ClickHouse يتوقف عن الاستجابة. وقد أُصلح هذا السلوك الآن. وهذا يُغلق #79394. #79601 (abashkeev).
- إضافة الإعداد
throw_on_errorإلى
startup_scripts: عندما تكون قيمة
throw_on_errorهي true، فلن يبدأ الخادوم ما لم تكتمل جميع الاستعلامات بنجاح. وتكون قيمة
throw_on_errorافتراضيًا false، مع الحفاظ على السلوك السابق. #79732 (Aleksandr Musorin).
- السماح بإضافة
http_response_headersفي
http_handlersمن أي نوع. #79975 (Andrey Zvonov).
- تدعم الدالة
reverseالآن نوع البيانات
Tuple. يُغلق #80053. #80083 (flynn).
- حل #75817: السماح بجلب بيانات
auxiliary_zookeepersمن جدول
system.zookeeper. #80146 (Nikolay Govorov).
- إضافة metrics غير متزامنة عن مقابس TCP الخاصة بالخادم. وهذا يحسّن قابلية الرصد. يغلق #80187. #80188 (Alexey Milovidov).
- دعم
anyLast_respect_nullsو
any_respect_nullsبوصفهما
SimpleAggregateFunction. #80219 (Diskein).
- إزالة الاستدعاء غير الضروري
adjustCreateQueryForBackupلقواعد البيانات Replicated. #80282 (Vitaly Baranov).
- السماح بتمرير خيارات إضافية (تأتي بعد
--مثل
-- --config.value='abc') في
clickhouse-localمن دون علامة المساواة. يغلق #80292. #80293 (Alexey Milovidov).
- إبراز المحارف الخاصة في استعلامات
SHOW ... LIKE. هذا يغلق #80275. #80297 (Alexey Milovidov).
- جعل SQL UDF دائمة في
clickhouse-local. وستُحمَّل الدالة التي أُنشئت مسبقًا عند بدء التشغيل. هذا يغلق #80085. #80300 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الوصف في خطة EXPLAIN لخطوة DISTINCT التمهيدية. #80330 (UnamedRus).
- السماح باستخدام named collections في ODBC/JDBC. #80334 (Andrey Zvonov).
- إضافة metrics لعدد الأقراص readonly والمعطلة. كما تُسجَّل رسالة في السجل عند بدء تشغيل DiskLocalCheckThread. #80391 (VicoWu).
- تنفيذ دعم التخزين
s3_plain_rewritableمع projections. في الإصدارات السابقة، لم تكن كائنات metadata في S3 التي تشير إلى projections تُحدَّث عند نقلها. يغلق #70258. #80393 (Sav).
- لن يحاول الأمر
SYSTEM UNFREEZEالبحث عن parts في الأقراص readonly وأقراص الكتابة لمرة واحدة. هذا يغلق #80430. #80432 (Alexey Milovidov).
- خفض مستوى التسجيل لرسائل merged parts. #80476 (Hans Krutzer).
- تغيير السلوك الافتراضي لاستبعاد الأقسام في جداول Iceberg. #80583 (Melvyn Peignon).
- إضافة اثنين من ProfileEvents الجديدة لقابلية رصد خوارزميات البحث في index:
IndexBinarySearchAlgorithmو
IndexGenericExclusionSearchAlgorithm. #80679 (Pablo Marcos).
- لا تُصدر رسائل في السجلات بشأن عدم دعم
MADV_POPULATE_WRITEفي النوى الأقدم (لتجنّب ازدحام السجلات). #80704 (Robert Schulze).
- أُضيف دعم
Date32و
DateTime64في تعبيرات
TTL. #80710 (Andrey Zvonov).
- عُدّلت قيم التوافق الخاصة بـ
max_merge_delayed_streams_for_parallel_write. #80760 (Azat Khuzhin).
- إصلاح عطل: إذا طُرح استثناء أثناء محاولة إزالة ملف مؤقت (تُستخدم هذه الملفات لكتابة البيانات المؤقتة إلى القرص عند spilling) داخل المُخرِّب، فقد ينتهي البرنامج. #80776 (Alexey Milovidov).
- إضافة المُعدِّل
IF EXISTSإلى
SYSTEM SYNC REPLICA. #80810 (Raúl Marín).
- توسيع رسالة الاستثناء حول “Having zero bytes, but read range is not finished…”، وإضافة العمود
finished_download_timeإلى
system.filesystem_cache. #80849 (Kseniia Sumarokova).
- إضافة قسم خوارزمية البحث إلى مخرجات
EXPLAINعند استخدامه مع indexes = 1. ويعرض إما “binary search” أو “generic exclusion search”. #80881 (Pablo Marcos).
- في بداية عام 2024، كانت
prefer_column_name_to_aliasمضبوطة برمجيًا على true لمعالج MySQL لأن analyzer الجديد لم يكن مفعّلًا افتراضيًا. والآن يمكن إلغاء هذا الضبط البرمجي. #80916 (Yarik Briukhovetskyi).
- يعرض
system.iceberg_historyالآن السجلّ لقواعد بيانات catalogs مثل glue أو iceberg rest. كما أُعيدت تسمية العمودين
table_nameو
database_nameإلى
tableو
databaseفي
system.iceberg_historyلتحقيق الاتساق. #80975 (alesapin).
- السماح بوضع القراءة فقط للدالة الجدولية
merge، بحيث لا يعود امتياز
CREATE TEMPORARY TABLEمطلوبًا لاستخدامها. #80981 (Miсhael Stetsyuk).
- تحسين استبطان الذاكرات المخبئية داخل الذاكرة (بعرض معلومات عن الذاكرات المخبئية في
system.metricsبدلًا من
system.asynchronouse_metricsغير المكتمل). وإضافة حجم الذاكرات المخبئية داخل الذاكرة (بالبايت) إلى
dashboard.html. كما أُعيدت تسمية
VectorSimilarityIndexCacheSize/
IcebergMetadataFilesCacheSizeإلى
VectorSimilarityIndexCacheBytes/
IcebergMetadataFilesCacheBytes. #81023 (Azat Khuzhin).
- تجاهل قواعد البيانات ذات engines التي لا يمكن أن تحتوي على جداول
RocksDBأثناء القراءة من
system.rocksdb. #81083 (Pervakov Grigorii).
- السماح باستخدام
filesystem_cachesو
named_collectionsفي ملف الإعداد
clickhouse-local. #81105 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تمييز
PARTITION BYفي استعلامات
INSERT. ففي الإصدارات السابقة، لم يكن
PARTITION BYيُعرَض ككلمة مفتاحية. #81106 (Alexey Milovidov).
- تحسينان صغيران في واجهة الويب: - التعامل بشكل صحيح مع الاستعلامات التي لا تُنتج مخرجات، مثل
CREATEو
INSERT(فحتى وقت قريب، كانت هذه الاستعلامات تؤدي إلى ظهور مؤشّر تحميل لا نهائي)؛ - عند النقر المزدوج على جدول، يتم التمرير إلى الأعلى. #81131 (Alexey Milovidov).
- يوفّر المقياس
MemoryResidentWithoutPageCacheمقدار الذاكرة الفعلية التي تستهلكها عملية الخادم، باستثناء userspace page cache، بالبايت. ويمنح ذلك رؤية أدق لاستخدام الذاكرة الفعلي عند استخدام userspace page cache. وعند تعطيل userspace page cache، تكون هذه القيمة مساوية لـ
MemoryResident. #81233 (Jayme Bird).
- وسم الاستثناءات التي سُجّلت يدويًا في client والخادم المحلي وKeeper client وتطبيق disks على أنها مسجّلة، حتى لا تُسجَّل مرتين. #81271 (Miсhael Stetsyuk).
- أصبحت الإعدادات
use_skip_indexes_if_finalو
use_skip_indexes_if_final_exact_modeتستخدم
Trueافتراضيًا. وستستخدم الاستعلامات التي تتضمن العبارة
FINALالآن skip indexes (عند الاقتضاء) لتضييق نطاق granules، كما ستقرأ أي granules إضافية تقابل نطاقات primary key المطابقة. ويمكن للمستخدمين الذين يحتاجون إلى السلوك السابق القائم على النتائج التقريبية أو غير الدقيقة ضبط
use_skip_indexes_if_final_exact_modeعلى
FALSEبعد تقييم دقيق. #81331 (Shankar Iyer).
- عند وجود عدة استعلامات في web UI، سيُشغَّل الاستعلام الموجود تحت المؤشر. استكمالًا لـ #80977. #81354 (Alexey Milovidov).
- يعالج هذا PR مشكلات في تنفيذ
is_strictضمن فحوصات الرتابة لدوال التحويل. حاليًا، تُرجع بعض دوال التحويل، مثل
toFloat64(UInt32)و
toDate(UInt8)، قيمة
is_strictعلى أنها false بشكل غير صحيح، بينما ينبغي أن تُرجع true. #81359 (zoomxi).
- عند التحقق مما إذا كان
KeyConditionيطابق نطاقًا متصلًا، وإذا كان المفتاح مغلفًا بسلسلة دوال غير strict، فقد يلزم تحويل
Constraint::POINTإلى
Constraint::RANGE. على سبيل المثال:
toDate(event_time) = '2025-06-03'يعني وجود نطاق لـ
event_time: [‘2025-06-03 00:00:00’, ‘2025-06-04 00:00:00’). يُصلح هذا PR هذا السلوك. #81400 (zoomxi).
- ستؤدي الأسماء المستعارة
clickhouse/
chإلى استدعاء
clickhouse-clientبدلًا من
clickhouse-localإذا جرى تحديد
--hostأو
--port. استكمالًا لـ #79422. يُغلق #65252. #81509 (Alexey Milovidov).
- بعد توفّر بيانات توزيع زمن استجابة Keeper، أصبح بإمكاننا ضبط buckets الخاصة بالمدرج التكراري للمقاييس. #81516 (Miсhael Stetsyuk).
- إضافة حدث profile باسم
PageCacheReadBytes. #81742 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح خطأ منطقي في filesystem cache: “وجود صفر بايتات لكن النطاق لم ينتهِ”. #81868 (Kseniia Sumarokova).
إصلاح خطأ (خلل ظاهر للمستخدم في إصدار مستقر رسمي)
- إصلاح العرض ذي المعلمات مع استعلام SELECT EXCEPT. يغلق #49447. #57380 (Nikolay Degterinsky).
- المحلّل: إصلاح اسم إسقاط العمود بعد ترقية نوع العمود في join. يغلق #63345. #63519 (Dmitry Novik).
- إصلاح خطأ منطقي في حالات تعارض أسماء الأعمدة عندما يكون analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifier مفعّلًا. #75676 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح استخدام CTE في predicates المدفوعة للأسفل عندما يكون
allow_push_predicate_ast_for_distributed_subqueriesمفعّلًا. يصلح #75647. يصلح #79672. #77316 (Dmitry Novik).
- إصلاح مشكلة كان فيها الأمر SYSTEM SYNC REPLICA LIGHTWEIGHT ‘foo’ يبلّغ عن نجاح العملية حتى عندما لا تكون النسخة المتماثلة المحددة موجودة. وأصبح الأمر الآن يتحقق بشكل صحيح من وجود النسخة المتماثلة في Keeper قبل محاولة المزامنة. #78405 (Jayme Bird).
- إصلاح انهيار في حالة محددة جدًا عند استخدام الدالة
currentDatabaseفي أقسام
CONSTRAINTضمن استعلامات
ON CLUSTERيغلق #78100. #79070 (pufit).
- إصلاح تمرير الأدوار الخارجية في الاستعلامات بين الخوادم. #79099 (Andrey Zvonov).
- محاولة استخدام IColumn بدلًا من Field في SingleValueDataGeneric. وهذا يُصلح قيم الإرجاع غير الصحيحة لبعض الدوال التجميعية مثل
argMaxللأنواع
Dynamic/Variant/JSON. #79166 (Pavel Kruglov).
- إصلاح تطبيق الإعدادين use_native_copy و allow_azure_native_copy على Azure blob storage، وتحديث السلوك لاستخدام النسخ الأصلي فقط عند تطابق بيانات الاعتماد، مما يحل #78964. #79561 (Smita Kulkarni).
- إصلاح أخطاء منطقية تتعلق بنطاق منشأ غير معروف لعمود، وكانت تظهر أثناء التحقق مما إذا كان هذا العمود مرتبطًا. يصلح #78183. يصلح #79451. #79727 (Dmitry Novik).
- إصلاح النتائج غير الصحيحة لمجموعات التجميع مع ColumnConst والمحلّل. #79743 (Andrey Zvonov).
- إصلاح تكرار نتائج الجزء المحلي عند القراءة من جدول موزّع عندما تكون النسخة المتماثلة المحلية متقادمة. #79761 (Eduard Karacharov).
- إصلاح ترتيب الفرز لقيم NaN ذات بت الإشارة السالب. #79847 (Pervakov Grigorii).
- الآن لم يعد
GROUP BY ALLيراعي جزء
GROUPING. #79915 (Yarik Briukhovetskyi).
- تم إصلاح دمج الحالة غير الصحيح في الدالتين
TopK/
TopKWeighted، الذي كان يؤدي إلى قيم خطأ مفرطة حتى عند عدم استنفاد السعة. #79939 (Joel Höner).
- تمت مراعاة الإعداد
readonlyفي
azure_blob_storageobject storage. #79954 (Julia Kartseva).
- تم إصلاح نتائج query غير الصحيحة وانهيارات نفاد الذاكرة عند استخدام
match(column, '^…')مع محارف مُهرَّبة باستخدام backslash. #79969 (filimonov).
- تعطيل partitioning بنمط Hive لبحيرات البيانات. يعالج هذا جزئيًا https://github.com/issues/assigned?issue=ClickHouse%7CClickHouse%7C79937. #80005 (Daniil Ivanik).
- تعذر تطبيق skip indexes مع تعبيرات lambda. تم إصلاح الحالة التي تتطابق فيها الدوال عالية المستوى في تعريف index تمامًا مع الموجودة في query. #80025 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح إصدار metadata أثناء attach part على replica التي تنفذ أمر ATTACH_PART من سجل replication. #80038 (Aleksei Filatov).
- لا تُضاف أسماء Executable User Defined Functions (eUDF) إلى العمود
used_functionsفي الجدول
system.query_log، بخلاف الدوال الأخرى. ينفذ طلب السحب هذا إضافة اسم eUDF إذا استُخدمت eUDF في الطلب. #80073 (Kyamran).
- إصلاح logical error في Arrow format مع LowCardinality(FixedString). #80156 (Pavel Kruglov).
- إصلاح قراءة subcolumns من محرك Merge. #80158 (Pavel Kruglov).
- إصلاح خلل في المقارنة بين الأنواع الرقمية داخل
KeyCondition. #80207 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح AMBIGUOUS_COLUMN_NAME عند تطبيق lazy materialization على table تحتوي على projections. #80251 (Igor Nikonov).
- إصلاح تحسين العدّ غير الصحيح لعوامل تصفية prefix للسلاسل مثل LIKE ‘ab_c%’ عند استخدام projections الضمنية. ويعالج هذا #80250. #80261 (Amos Bird).
- إصلاح serialization غير الصحيح لحقول رقمية متداخلة كسلاسل نصية في مستندات MongoDB. وإزالة الحد الأقصى لعمق المستندات من MongoDB. #80289 (Kirill Nikiforov).
- إجراء فحوصات metadata أقل صرامة لـ RMT في Replicated database. يُغلق هذا #80296. #80298 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح التمثيل النصي لـ DateTime وDateTime64 في PostgreSQL storage. #80301 (Yakov Olkhovskiy).
- السماح باستخدام
DateTimeمع منطقة زمنية في جداول
StripeLog. يُغلق هذا #44120. #80304 (Alexey Milovidov).
- تعطيل
filter-push-downللـ predicate الذي يحتوي على دالة غير حتمية إذا كانت خطوة في query plan تغيّر عدد الصفوف. يُصلح هذا #40273. #80329 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح الأخطاء المنطقية المحتملة والأعطال في projections مع subcolumns. #80333 (Pavel Kruglov).
- إصلاح الخطأ
NOT_FOUND_COLUMN_IN_BLOCKالناتج عن تحسين
filter-push-downلخطوة JOIN المنطقية عندما لا يكون التعبير
ONعبارة عن مساواة بسيطة. يُصلح هذا #79647 ويُصلح #77848. #80360 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح النتيجة غير الصحيحة عند قراءة المفاتيح المرتبة ترتيبًا عكسيًا في الجداول المُقسَّمة إلى partitionات. يُصلح هذا #79987. #80448 (Amos Bird).
- إصلاح الفرز غير الصحيح في الجداول التي تحتوي على مفتاح Nullable مع تفعيل optimize_read_in_order. #80515 (Pervakov Grigorii).
- إصلاح تعطل عملية DROP للـ refreshable materialized view إذا كان العرض قد أُوقِف باستخدام SYSTEM STOP REPLICATED VIEW. #80543 (Michael Kolupaev).
- إصلاح الخطأ ‘Cannot find column’ مع Tuple ثابت في distributed query. #80596 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح الدالة
shardNumفي جداول Distributed مع
join_use_nulls. #80612 (János Benjamin Antal).
- إصلاح النتيجة غير الصحيحة عند قراءة column موجود في subset من الجداول في محرك Merge. #80643 (Pavel Kruglov).
- إصلاح مشكلة محتملة في بروتوكول SSH (بسبب تعليق في replxx). #80688 (Azat Khuzhin).
- أصبح الـ timestamp في جدول iceberg_history صحيحًا الآن. #80711 (Melvyn Peignon).
- إصلاح عطل محتمل عند فشل تسجيل Dictionary (فعندما يفشل
CREATE DICTIONARYمع
CANNOT_SCHEDULE_TASKقد يترك ذلك مؤشرًا معلّقًا في registry الخاص بالـ Dictionary، ما قد يؤدي لاحقًا إلى عطل). #80714 (Azat Khuzhin).
- إصلاح التعامل مع globs من نوع enum ذات العنصر الواحد في table functions الخاصة بـ object storage. #80716 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح نوع النتيجة غير الصحيح لدوال المقارنة مع Tuple(Dynamic) وString، والذي كان يؤدي إلى خطأ منطقي. #80728 (Pavel Kruglov).
- إضافة دعم نوع البيانات المفقود
timestamp_ntzفي Unity Catalog. يُصلح