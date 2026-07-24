لا يوفر Unity Catalog ميزة credential vending لجداول Delta Lake أو Iceberg المخزّنة على Databricks managed storage. يعتمد ClickHouse على credential vending لقراءة بيانات الجداول من Unity Catalog.
نظرًا إلى أن هذه الميزة تجريبية، ستحتاج إلى تفعيلها باستخدام:
SET allow_experimental_database_unity_catalog = 1;
للسماح لـ ClickHouse بالتفاعل مع Unity Catalog، عليك التأكد من أن Unity Catalog مُعَدّ للسماح بالتفاعل مع قارئ خارجي. ويمكن تحقيق ذلك باتباع دليل «تمكين الوصول إلى البيانات الخارجية في Unity Catalog». بعد تهيئة الكتالوج، يجب إنشاء بيانات اعتماد لـ ClickHouse. ويمكن استخدام طريقتين مختلفتين بحسب نمط التفاعل مع Unity:
تهيئة Unity في Databricks
- بالنسبة إلى عملاء Iceberg، استخدم المصادقة عبر service principal.
- بالنسبة إلى عملاء Delta، استخدم رمز وصول شخصي (PAT).
عند استخدام PAT للوصول للقراءة، يجب أن يمتلك الرمز المميز أذونات تتيح لـ ClickHouse إدراج البيانات الوصفية في Unity Catalog وقراءتها. تأكد من أن PAT يمتلك على الأقل امتياز
أذونات رمز PAT المطلوبة
EXTERNAL USE SCHEMA، بالإضافة إلى إذن
SELECT على الجدول، و
USE CATALOG على الكتالوج الأصل، و
USE SCHEMA على المخطط الأصل.
بعد إعداد Unity Catalog وتفعيل authentication، أنشئ connection بين ClickHouse وUnity Catalog.
إنشاء connection بين Unity Catalog وClickHouse
قراءة Delta
CREATE DATABASE unity
ENGINE = DataLakeCatalog('https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/api/2.1/unity-catalog')
SETTINGS warehouse = 'CATALOG_NAME', catalog_credential = '<PAT>', catalog_type = 'unity'
للوصول إلى جداول Iceberg الخارجية:
قراءة جداول Iceberg
CREATE DATABASE unity
ENGINE = DataLakeCatalog('https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/api/2.1/unity-catalog/iceberg-rest')
SETTINGS catalog_type = 'rest', catalog_credential = '<client-id>:<client-secret>', warehouse = 'workspace',
oauth_server_uri = 'https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/oidc/v1/token', auth_scope = 'all-apis,sql'
الآن وبعد إعداد الاتصال، يمكنك البدء في الاستعلام عبر Unity Catalog. على سبيل المثال:
الاستعلام عن جداول Unity Catalog باستخدام ClickHouse
USE unity;
SHOW TABLES;
┌─name───────────────────────────────────────────────┐
│ clickbench.delta_hits │
│ demo.fake_user │
│ information_schema.catalog_privileges │
│ information_schema.catalog_tags │
│ information_schema.catalogs │
│ information_schema.check_constraints │
│ information_schema.column_masks │
│ information_schema.column_tags │
│ information_schema.columns │
│ information_schema.constraint_column_usage │
│ information_schema.constraint_table_usage │
│ information_schema.information_schema_catalog_name │
│ information_schema.key_column_usage │
│ information_schema.parameters │
│ information_schema.referential_constraints │
│ information_schema.routine_columns │
│ information_schema.routine_privileges │
│ information_schema.routines │
│ information_schema.row_filters │
│ information_schema.schema_privileges │
│ information_schema.schema_tags │
│ information_schema.schemata │
│ information_schema.table_constraints │
│ information_schema.table_privileges │
│ information_schema.table_tags │
│ information_schema.tables │
│ information_schema.views │
│ information_schema.volume_privileges │
│ information_schema.volume_tags │
│ information_schema.volumes │
│ uniform.delta_hits │
└────────────────────────────────────────────────────┘
SHOW TABLES
للاستعلام عن جدول:
┌─name───────────────┐
│ uniform.delta_hits │
└────────────────────┘
SELECT count(*) FROM `uniform.delta_hits`
لفحص DDL الخاص بالجدول:
العلامات (`) مطلوبةالعلامات (`) مطلوبة لأن ClickHouse لا يدعم سوى مساحة اسم واحدة.
SHOW CREATE TABLE `uniform.delta_hits`
CREATE TABLE unity_uniform.`uniform.delta_hits`
(
`WatchID` Int64,
`JavaEnable` Int32,
`Title` String,
`GoodEvent` Int32,
`EventTime` DateTime64(6, 'UTC'),
`EventDate` Date,
`CounterID` Int32,
`ClientIP` Int32,
...
`FromTag` String,
`HasGCLID` Int32,
`RefererHash` Int64,
`URLHash` Int64,
`CLID` Int32
)
ENGINE = Iceberg('s3://<path>);
إذا كنت بحاجة إلى تحميل البيانات من Databricks إلى ClickHouse، فابدأ بإنشاء جدول محلي في ClickHouse:
تحميل البيانات من بحيرة البيانات لديك إلى ClickHouse
ثم حمّل البيانات من جدول Unity Catalog لديك باستخدام
CREATE TABLE hits
(
`WatchID` Int64,
`JavaEnable` Int32,
`Title` String,
`GoodEvent` Int32,
`EventTime` DateTime64(6, 'UTC'),
`EventDate` Date,
`CounterID` Int32,
`ClientIP` Int32,
...
`FromTag` String,
`HasGCLID` Int32,
`RefererHash` Int64,
`URLHash` Int64,
`CLID` Int32
)
PRIMARY KEY (CounterID, EventDate, UserID, EventTime, WatchID);
INSERT INTO SELECT:
INSERT INTO hits SELECT * FROM unity_uniform.`uniform.delta_hits`;