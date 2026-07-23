إصدار ClickHouse 20.12
إصدار ClickHouse v20.12.5.14 stable، 2020-12-28
- تعطيل الكتابة باستخدام AIO أثناء عمليات
mergeلأن ذلك قد يؤدي، في حالات نادرة للغاية، إلى تلف البيانات في أعمدة المفتاح الأساسي أثناء الدمج. #18481 (alesapin).
- تم إصلاح الخطأ
value is too shortعند تنفيذ الدوال
toType(...)(
toDateو
toUInt32وما إلى ذلك) باستخدام وسيطة من النوع
Nullable(String). تُرجع هذه الدوال الآن القيمة
NULLعند حدوث أخطاء في التحليل بدلًا من إطلاق استثناء. يُصلح هذا #7673. #18445 (tavplubix).
- تقييد عمليات الدمج من الأجزاء
wideإلى الأجزاء
compact. وفي حالة
vertical mergeكان ذلك يؤدي إلى تلف الجزء الناتج. #18381 (Anton Popov).
- إصلاح تعبئة الجدول
system.settings_profile_elements. يُصلح طلب السحب هذا #18231. #18379 (Vitaly Baranov).
- إصلاح الأعطال المحتملة في الدوال التجميعية مع المُركِّب
Distinctعند استخدام التجميع ثنائي المستوى. يُصلح هذا #17682. #18365 (Anton Popov).
- إصلاح الخطأ الذي يحدث عندما لا يؤدي الاستعلام
MODIFY COLUMN ... REMOVE TTLفعليًا إلى إزالة
TTLمن العمود. #18130 (alesapin).
إصدار ClickHouse v20.12.4.5-stable، 2020-12-24
- تم إصلاح مشكلة تحدث عندما يتعذر على الخادم الوصول إلى عملية
clickhouse-odbc-bridgeعلى الأجهزة ذات مكدس IPv4/IPv6 المزدوج؛ - وتم إصلاح مشكلة تحدث عند تنفيذ تحديثات قواميس ODBC باستخدام استعلامات غير سليمة و/أو تتسبب في أعطال؛ وقد يغلق هذا #14489. #18278 (Denis Glazachev).
- تم إصلاح مقارنة المفاتيح بين النوعين Enum و Int. يُصلح هذا #17989. #18214 (Amos Bird).
- تم إصلاح عطل يحدث عند تحويل المفتاح الفريد في محرك قاعدة البيانات
MaterializeMySQL. يُصلح هذا #18186 و#16372 #18211 (Winter Zhang).
- تم إصلاح الخطأ
std::out_of_range: basic_stringأثناء تحليل عنوان URL لـ S3. #18059 (Vladimir Chebotarev).
- تم إصلاح المشكلة التي كانت تؤدي إلى عدم مزامنة بعض الجداول من MySQL إلى ClickHouse بسبب عدم دعم تحويل فهرس prefix في MySQL ضمن MaterializeMySQL. يُصلح هذا #15187 و#17912 #17944 (Winter Zhang).
- تم إصلاح المشكلة التي كانت تجعل تحسين الاستعلامات ينتج نتائج غير صحيحة إذا كان الاستعلام يحتوي على
ARRAY JOIN. #17887 (sundyli).
- تم إصلاح احتمال حدوث segfault في الدالة التجميعية
topK. يُغلق هذا #17404. #17845 (Maksim Kita).
- تم إصلاح مشكلة ظهور جدول
system.stack_traceفارغًا عندما يكون الخادم قيد التشغيل في وضع daemon. #17630 (Amos Bird).
إصدار ClickHouse v20.12.3.3-stable، 2020-12-13
- تفعيل
use_compact_format_in_distributed_parts_namesافتراضيًا (راجع التوثيق لمزيد من التفاصيل). #16728 (Azat Khuzhin).
- قبول إعدادات المستخدم المرتبطة بتنسيقات الملفات (مثل
format_csv_delimiter) في عبارة
SETTINGSعند إنشاء جدول يستخدم محرك
File، واستخدام هذه الإعدادات في جميع عمليات
INSERTو
SELECT. ولم تعد إعدادات تنسيق الملفات التي جرى تغييرها في جلسة المستخدم الحالية، أو في عبارة
SETTINGSضمن استعلام DML نفسه، تؤثر في الاستعلام. #16591 (Alexander Kuzmenkov).
- إضافة دعم الضغط/فك الضغط لـ
*.xz. يتيح ذلك استخدام
*.xzفي الدالة
file(). يُغلق هذا #8828. #16578 (Abi Palagashvili).
- تقديم الاستعلام
ALTER TABLE ... DROP|DETACH PART 'part_name'. #15511 (nvartolomei).
- إضافة صياغة جديدة لـ ALTER UPDATE/DELETE IN PARTITION. #13403 (Vladimir Chebotarev).
- السماح بتنسيق named tuples كـ JSON objects عند استخدام output formats وformats إدخال/إخراج JSON، مع التحكم في ذلك عبر الإعداد
output_format_json_named_tuples_as_objects، وهو معطّل افتراضيًا. #17175 (Alexander Kuzmenkov).
- إضافة إمكانية إدخال قيمة enum على شكل معرّفها في formats TSV وCSV افتراضيًا. #16834 (Kruglov Pavel).
- إضافة دعم COLLATE لأنواع Nullable وLowCardinality وArray وTuple عندما يكون النوع المتداخل String. كما أُعيدت هيكلة الكود المرتبط بـ collations في ColumnString.cpp. #16273 (Kruglov Pavel).
- تُرجع الدالة الجديدة
tcpPortمنفذ TCP الذي يستمع عليه هذا server. #17134 (Ivan).
- إضافة دوال رياضية جديدة:
acosh,
asinh,
atan2,
atanh,
cosh,
hypot,
log1p,
sinh. #16636 (Konstantin Malanchev).
- إمكانية توزيع عمليات الدمج بين replicas مختلفة. ويقدّم ذلك إعداد MergeTree
execute_merges_on_single_replica_time_threshold. #16424 (filimonov).
- إضافة الإعداد
aggregate_functions_null_for_emptyللتوافق مع معيار SQL. يعيد هذا الخيار كتابة جميع aggregate functions في query، مع إضافة اللاحقة
-OrNullإليها. ويطبّق 10273. #16123 (flynn).
- تحديث parsing لكل من DateTime وDateTime64 ليقبل تنسيق Date literal النصي. #16040 (Maksim Kita).
- إتاحة تغيير path إلى ملف history في
clickhouse-clientباستخدام parameter
--history_file. #15960 (Maksim Kita).
- إصلاح المشكلة التي قد تؤدي، في حالات نادرة جدًا، إلى توقف الخادم عن قبول الاتصالات. #17542 (Amos Bird).
- تم إصلاح الخطأ
Function not implementedعند تنفيذ الاستعلام
RENAMEفي قاعدة البيانات
Atomicأثناء تشغيل ClickHouse على Windows Subsystem for Linux. يعالج هذا #17661. #17664 (tavplubix).
- عدم استعادة الأجزاء من WAL إذا كان
in_memory_parts_enable_walمعطّلًا. #17802 (detailyang).
- إصلاح التهيئة غير الصحيحة لـ
max_compress_block_sizeفي MergeTreeWriterSettings باستخدام
min_compress_block_size. #17833 (flynn).
- كانت رسالة الاستثناء المتعلقة بالحد الأقصى لحجم الجدول المراد حذفه تُعرض بشكل غير صحيح. #17764 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح احتمال حدوث segfault عند عدم توفر مساحة كافية أثناء الإدراج في جدول
Distributed. #17737 (tavplubix).
- تم إصلاح المشكلة التي كان ClickHouse يفشل فيها في استئناف الاتصال بخوادم MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
- كان من الممكن تحديد ما إذا كانت المجموعة ذات نسخ متماثلة دائرية (أو متقاطعة) أم لا بشكل غير صحيح عند تنفيذ الاستعلام
ON CLUSTERبسبب race condition عندما تكون قيمة
pool_size> 1. تم إصلاح ذلك. #17640 (tavplubix).
- كان من الممكن تسجيل الاستثناء
fmt::v7::format_errorفي الخلفية لجدوال MergeTree. يعالج هذا #17613. #17615 (alexey-milovidov).
- عند استخدام clickhouse-client في interactive mode مع استعلامات متعددة الأسطر، كان التعليق أحادي السطر يمتد بالخطأ حتى نهاية الاستعلام. يعالج هذا #13654. #17565 (alexey-milovidov).
- إصلاح تعليق استعلام ALTER عندما تكون الـ mutation المقابلة قد أُوقفت على replica أخرى. يعالج هذا #16953. #17499 (alesapin).
- إصلاح المشكلة التي كان فيها ClickHouse يقدّر حجم mark cache بأقل من قيمته الفعلية. وقد يحدث ذلك عند وجود عدد كبير من الملفات الصغيرة جدًا التي تحتوي على marks. #17496 (alesapin).
- إصلاح
ORDER BYعند تفعيل الإعداد
optimize_redundant_functions_in_order_by. #17471 (Anton Popov).
- إصلاح التكرارات بعد
DISTINCTالتي كان يمكن أن تحدث بسبب تحسين غير صحيح. يعالج هذا #17294. #17296 (li chengxiang). #17439 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح تعطل يحدث عند القراءة من جدول
JOINمع أنواع
LowCardinality. يُصلح #17228. #17397 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح تجاوز المكدس في
toInt256(inf). تُعد Int256 ميزة تجريبية. أُغلقت #17235. #17257 (flynn).
- إصلاح احتمال تسجيل الخطأ
Unexpected packet Data received from clientفي distributed queries التي تستخدم
LIMIT. #17254 (Azat Khuzhin).
- إصلاح إبطال فهرس Set عند وجود أعمدة ثابتة في الاستعلام الفرعي. يُصلح هذا #17246. #17249 (Amos Bird).
- إصلاح احتمال حدوث index analysis غير صحيح عندما تختلف types في مقارنة الفهرس. يُصلح هذا #17122. #17145 (Amos Bird).
- إصلاح مقارنة ColumnConst التي قد تؤدي إلى تعطل. أصلح هذا #17088. #17135 (Amos Bird).
- إصلاحات متعددة في MaterializeMySQL (ميزة تجريبية). يُصلح #16923 ويُصلح #15883، كما يُصلح فشل مزامنة MaterializeMySQL SYNC عند تعديل MySQL
binlog_checksum. #17091 (Winter Zhang).
- إصلاح مشكلة قد تتسبب في تعليق استعلامات
ON CLUSTERإلى الأبد في ReplicatedMergeTreeTables غير القائدة. #17089 (alesapin).
- إصلاح تعطل في query
CREATE TABLE ... AS some_tableعندما يكون
some_tableقد أُنشئ باستخدام
AS table_function(). يُصلح #16944. #17072 (tavplubix).
- إصلاح تنفيذ غير مكتمل للدالة fuzzBits، والمشكلة ذات الصلة: #16980. #17051 (hexiaoting).
- إصلاح
libunwindالخاص بـ LLVM في الحالة التي يكون فيها سجل CFA هو RAX. هذا هو الخلل في LLVM’s libunwind. لدينا بالفعل حلول بديلة لهذا الخلل. #17046 (alexey-milovidov).
- تجنب أخطاء الشبكة غير الضرورية في remote queries التي قد تُلغى أثناء التنفيذ، مثل الاستعلامات التي تستخدم
LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
- إصلاح الإعداد
optimize_distributed_group_by_sharding_key(المعطّل افتراضيًا) للاستعلامات التي تحتوي على OFFSET فقط. #16996 (Azat Khuzhin).
- إصلاح لجداول Merge فوق جداول Distributed مع JOIN. #16993 (Azat Khuzhin).
- إصلاح نتيجة غير صحيحة في الأعداد الصحيحة الكبيرة (128 و256 بت) عند التحويل من double. دعم الأعداد الصحيحة الكبيرة لا يزال تجريبيًا. #16986 (Mike).
- إصلاح احتمال تعطل الخادم بعد
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewTypeعندما يحتوي
SELECTعلى تعبير
WHEREعلى العمود الجاري تعديله ولم يكتمل التعديل بعد. #16968 (Amos Bird).
- لم تُحتسب معلومات اللوم بشكل صحيح في
clickhouse-git-import. #16959 (alexey-milovidov).
- إصلاح تحسين ORDER BY مع الدوال الرتيبة. يُصلح #16107. #16956 (Anton Popov).
- إصلاح تحسين GROUP BY عند تفعيل الإعداد
optimize_aggregators_of_group_by_keysومع joins. يُصلح #12604. #16951 (Anton Popov).
- إصلاح خطأ محتمل
Illegal type of argumentفي الاستعلامات التي تحتوي على
ORDER BY. يُصلح #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح شيفرة غير معتادة في InterpreterShowAccessQuery. #16866 (tavplubix).
- منع تعطل خادم ClickHouse عند استخدام الدالة
timeSeriesGroupSum. أُزيلت هذه الدالة من إصدارات ClickHouse الأحدث. #16865 (filimonov).
- إصلاح حالات تعطل صامتة نادرة عندما تكون أداة تحليل الاستعلامات مفعّلة ويكون ClickHouse مثبتًا على نظام تشغيل بإصدار glibc يحتوي، على ما يبدو، على asynchronous unwind tables معطوبة لبعض الدوال. يُصلح هذا #15301. ويُصلح أيضًا #13098. #16846 (alexey-milovidov).
- إصلاح تعطل عند استخدام
anyبدون أي argument. هذا يخص #16803. cc @azat. #16826 (Amos Bird).
- إذا تعذر تخصيص ذاكرة أثناء كتابة بيانات table الوصفية إلى disk، فقد يُكتب ملف بيانات وصفية تالف. #16772 (alexey-milovidov).
- إصلاح تحسين الاستعلامات البسيطة مع predicate التقسيم. #16767 (Azat Khuzhin).
- إصلاح عامل التشغيل
INعبر عدة أعمدة وTuples مع تفعيل الإعداد
transform_null_in. يُصلح #15310. #16722 (Anton Popov).
- إرجاع عدد الصفوف المتأثرة لاستعلامات INSERT عبر بروتوكول MySQL. كان ClickHouse يعيد دائمًا القيمة 0 سابقًا، وقد أُصلح ذلك. يعالج #16605. #16715 (Winter Zhang).
- إصلاح فشل الاستعلام البعيد عند استخدام دالة التجميع ذات اللاحقة ‘if’. يعالج #16574 يعالج #16231 #16610 (Winter Zhang).
- إصلاح السلوك غير المتسق الناتج عن
select_sequential_consistencyفي استعلام العدّ البسيط المُحسَّن و system.tables. #16309 (Hao Chen).
- إزالة الأجزاء الفارغة بعد تقليمها بواسطة TTL أو mutation أو خوارزمية الدمج collapsing. #16895 (Anton Popov).
- تمكين التنسيق compact للأدلة لعمليات الإرسال غير المتزامنة في Distributed tables: تُضبط
use_compact_format_in_distributed_parts_namesعلى 1 افتراضيًا. #16788 (Azat Khuzhin).
- إلغاء multipart upload إذا لم تُكتب أي بيانات إلى S3. #16840 (Pavel Kovalenko).
- إعادة حل عنوان IP الخاص بـ
format_avro_schema_registry_urlعند حدوث أخطاء. #16985 (filimonov).
- إخفاء password في data_path ضمن system.distribution_queue. #16727 (Azat Khuzhin).
- إطلاق error عند استخدام محوّل الأعمدة لاستبدال عمود غير موجود. #16183 (hexiaoting).
- تعطيل parsing المتوازي عندما لا تتوفر ذاكرة كافية لتعمل جميع threads بالتزامن. وقد تظهر أيضًا استثناءات مثل “Memory limit exceeded” عندما يحاول أحدهم insert صفوف كبيرة جدًا (> min_chunk_bytes_for_parallel_parsing)، لأن كل جزء يُحلَّل يجب أن يكون مجموعة مستقلة من Strings (واحدة أو أكثر). #16721 (Nikita Mikhaylov).
- يجب أن ينشئ برنامج التثبيت النصي دائمًا الأدلة الفرعية داخل مجلدات config. وهذا يهم فقط بنية Docker مع config مخصص. #16936 (filimonov).
- تصحيح الصياغة النحوية في رسالة error في تنسيقات الإدخال JSONEachRow وJSONCompactEachRow وRegexpRow. #17205 (nico piderman).
- تعيين parameterي
hostو
portالافتراضيين لـ
SOURCE(CLICKHOUSE(...))إلى instance الحالية، وتعيين القيمة الافتراضية لـ
userإلى
'default'. #16997 (vdimir).
- إطلاق رسالة error توضيحية عند تنفيذ
ATTACH/DETACH TABLE <DICTIONARY>. قبل هذا PR، كان
detach table <dict>يعمل، لكنه يؤدي إلى metadata غير سليمة في الذاكرة. #16885 (Amos Bird).
- إضافة cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW(). #16845 (Azat Khuzhin).
- كان server يرفض بدء التشغيل مع رسالة exception إذا تم تقديم config غير صحيح (
metric_log.
collect_interval_millisecondsمفقود). #16815 (Ivan).
- رسالة exception أوضح عندما يكون configuration الخاص بـ distributed DDL غير موجود. يُصلح هذا #5075. #16769 (Nikita Mikhaylov).
- تحسين في سهولة الاستخدام: اقتراحات أفضل في رسالة خطأ Syntax عندما يكون تعبير
CODECفي غير موضعه في query
CREATE TABLE. يُصلح هذا #12493. #16768 (alexey-milovidov).
- إزالة الدلائل الفارغة الخاصة بـ async INSERT عند بدء تشغيل Distributed engine. #16729 (Azat Khuzhin).
- حل بديل لاستخدام S3 مع خادم nginx بوصفه proxy. لا يقبل Nginx حاليًا عناوين URL ذات المسار الفارغ مثل
http://domain.com?delete، لكن aws-sdk-cpp الأصلي يُنتج هذا النوع من عناوين URL. يستخدم هذا الالتزام إصدارًا مُرقّعًا من aws-sdk-cpp، ما يجعل عناوين URL تتضمّن ”/” كمسار في هذه الحالات، مثل
http://domain.com/?delete. #16709 (ianton-ru).
- السماح لدوال
reinterpretAs*بالعمل مع الأعداد الصحيحة وأعداد الفاصلة العائمة ذات الحجم نفسه. ينفّذ 16640. #16657 (flynn).
- أصبح بالإمكان الآن تغيير إعداد
<auxiliary_zookeepers>في
config.xmlوإعادة تحميله دون بدء تشغيل الخادم. #16627 (Amos Bird).
- دعم SNI في اتصالات https بالموارد البعيدة. يتيح ذلك الاتصال بخوادم Cloudflare التي تتطلب SNI. يُصلح هذا #10055. #16252 (alexey-milovidov).
- أصبح من الممكن الاتصال بـ endpoint الآمنة لـ
clickhouse-serverالتي تتطلب SNI. ويكون ذلك ممكنًا عندما يُستضاف
clickhouse-serverخلف proxy لـ TLS. #16938 (filimonov).
- إصلاح احتمال حدوث تجاوز سعة المكدس إذا أُنشئت حلقة من materialized views. يُغلق هذا #15732. #16048 (alexey-milovidov).
- تبسيط تنفيذ معالجة tasks في الخلفية لعائلة table engines من MergeTree. لا ينبغي أن تكون هناك أي تغييرات ملحوظة للمستخدم. #15983 (alesapin).
- تحسين لـ MaterializeMySQL (ميزة تجريبية). طرح Exception بشأن امتيازات المزامنة الصحيحة عندما تكون امتيازات مستخدم مزامنة MySQL غير صحيحة. #15977 (TCeason).
- تم جعل
indexOf()يستخدم BloomFilter. #14977 (achimbab).
- استخدام خوارزمية Floyd-Rivest، فهي الأفضل لحالة الاستخدام في ClickHouse الخاصة بالفرز الجزئي. تتوفر نتائج القياس في https://github.com/danlark1/miniselect وهنا. #16825 (Danila Kutenin).
- تستخدم عائلة محركات
ReplicatedMergeTreeالآن مجموعة خيوط منفصلة لعمليات الجلب المكررة. ويُحدَّد حجم المجموعة بالإعداد
background_fetches_pool_size، الذي يمكن ضبطه عند إعادة تشغيل الخادم. القيمة الافتراضية لهذا الإعداد هي 3، ما يعني أن الحد الأقصى لعمليات الجلب المتوازية هو 3 (مما يتيح الاستفادة من شبكة 10G). يعالج المشكلة #520. #16390 (alesapin).
- إصلاح النمو غير المنضبط لحالة
quantileTDigest. #16680 (hrissan).
- إضافة وصف الاستعلام الفرعي
VIEWإلى
EXPLAIN. وتقييد تحسين دفع LIMIT إلى المصدر لـ
VIEW. وإضافة النسخ المتماثلة المحلية لـ
Distributedإلى خطة الاستعلام. #14936 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح
optimize_read_in_order/
optimize_aggregation_in_orderمع
max_threads > 0ووجود expression في
ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
- إصلاح أداء القراءة من جداول
Mergeعند التعامل مع عدد كبير جدًا من جداول
MergeTree. يعالج #7748. #16988 (Anton Popov).
- أصبح بالإمكان الآن استبعاد partition بأمان عند وجود تطابق تام. مثال مفيد: افترض أن الجدول مُقسَّم حسب
intHash64(x) % 100وأن query تتضمن condition على
intHash64(x) % 100حرفيًا، وليس على x. #16253 (Amos Bird).
- تحسينات في تغطية اختبارات بناء الصور. #17233 (alesapin).
- تحديث بيانات المنطقة الزمنية المضمنة إلى الإصدار 2020d (مع تحديث cctz أيضًا إلى أحدث نسخة من الفرع master). #17204 (filimonov).
- إصلاح تقرير UBSan في Poco. يُغلق هذا #12719. #16765 (alexey-milovidov).
- عدم تطبيق UBSan على مكتبات 3rd-party. #16764 (alexey-milovidov).
- إصلاح تقرير UBSan في قواميس من نوع cache. يُغلق هذا #12641. #16763 (alexey-milovidov).
- إصلاح تقرير UBSan عند محاولة تحويل عدد عشري عائم لا نهائي إلى عدد صحيح. يُغلق هذا #14190. #16677 (alexey-milovidov).
إصدار ClickHouse 20.11
إصدار ClickHouse v20.11.7.16-stable، 2021-03-02
- ضبط uid / gid لمستخدم ومجموعة clickhouse صراحةً على القيم الثابتة (101) في صور clickhouse-server. #19096 (filimonov).
- إصلاح تعطل فهرس BloomFilter. يُصلح #19757. #19884 (Maksim Kita).
- كان من الممكن حدوث حالة توقف متبادل إذا كان system.text_log مُمكّنًا. يُصلح هذا #19874. #19875 (alexey-milovidov).
- في الإصدارات السابقة، كان من الممكن أن تتسبب الوسيطات غير المعتادة للدالة arrayEnumerateUniq في حدوث تعطل أو حلقة لا نهائية. يُغلق هذا #19787. #19788 (alexey-milovidov).
- إصلاح تجاوز سعة المكدس عند استخدام مقارنة دقيقة بين نوع حسابي ونوع String. #19773 (tavplubix).
- إصلاح fault segmentation في الدالة
bitmapAndnot. يُصلح #19668. #19713 (Maksim Kita).
- قد تتسبب بعض الدوال التي تتعامل مع الأعداد الصحيحة الكبيرة في حدوث segfault. والأعداد الصحيحة الكبيرة ميزة تجريبية. يُغلق هذا #19667. #19672 (alexey-milovidov).
- إصلاح النتيجة غير الصحيحة للدالة
neighborمع الوسيط
LowCardinality. يُصلح #10333. #19617 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح مشكلة use-after-free في CompressedWriteBuffer داخل Connection بعد قطع الاتصال. #19599 (Azat Khuzhin).
- قد يتوقف استعلام
DROP/DETACH TABLE table ON CLUSTER cluster SYNCعن الاستجابة، وقد تم إصلاح ذلك. يُصلح #19568. #19572 (tavplubix).
- إصلاح تعبير المعرّف في استعلام CREATE DICTIONARY. #19571 (Maksim Kita).
- إصلاح SIGSEGV مع merge_tree_min_rows_for_concurrent_read/merge_tree_min_bytes_for_concurrent_read=0/UINT64_MAX. #19528 (Azat Khuzhin).
- كان من الممكن حدوث تجاوز لسعة المخزن المؤقت (عند القراءة من الذاكرة) إذا استُدعيت الدالة
addMonthبوسيطات مُعدّة خصيصًا. يُصلح هذا #19441. يُصلح هذا #19413. #19472 (alexey-milovidov).
- وضع علامة على الدفعة الموزعة على أنها تالفة في حال وجود كتلة بيانات فارغة في أحد الملفات. #19449 (Azat Khuzhin).
- إصلاح احتمال حدوث تجاوز سعة المخزن المؤقت في مكتبة Uber H3. راجع https://github.com/uber/h3/issues/392. هذا يُغلق #19219. #19383 (alexey-milovidov).
- إصلاح العمود
system.parts _state(
LOGICAL_ERRORعند الاستعلام عن هذا العمود بسبب ترتيب غير صحيح). #19346 (Azat Khuzhin).
- إصلاح الخطأ
Cannot convert column now64() because it is constant but values of constants are different in source and result. استكمالٌ لـ #7156. #19316 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح خلل قد يؤدي إلى تعليق استعلامَي
ALTERو
DROPالمتزامنين أثناء معالجة جدول ReplicatedMergeTree. #19237 (alesapin).
- إصلاح القراءة اللانهائية من ملف بتنسيق
ORC(أُدخل هذا الخلل في #10580). يُصلح #19095. #19134 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح خلل عند بدء التشغيل حيث لم يكن ClickHouse قادرًا على قراءة codec الضغط من
LowCardinality(Nullable(...))وكان يطرح الاستثناء
Attempt to read after EOF. يُصلح #18340. #19101 (alesapin).
- إصلاح الخطأ
There is no checkpointعند إدراج البيانات عبر واجهة HTTP باستخدام التنسيق
Templateأو
CustomSeparated. يُصلح #19021. #19072 (tavplubix).
- تقييد استعلامات
MODIFY TTLلجداول
MergeTreeالمُنشأة بالصياغة القديمة. سابقًا كان الاستعلام ينجح، لكنه في الواقع لم يكن له أي تأثير. #19064 (Anton Popov).
- التأكد من أن
groupUniqArrayيُرجع النوع الصحيح لوسيط من نوع Enum. هذا يُغلق #17875. #19019 (alexey-milovidov).
- إصلاح الخطأ المحتمل
Expected single dictionary argument for functionعند استخدام الدالة
ignoreمع وسيط
LowCardinality. يُصلح #14275. #19016 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح إدراج عمود
LowCardinalityفي جدول يستخدم المحرك
TinyLog. يُصلح #18629. #19010 (Nikolai Kochetov).
- تعطيل
optimize_move_functions_out_of_anyلأن هذا التحسين ليس صحيحًا دائمًا. هذا يُغلق #18051. هذا يُغلق #18973. #18981 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح حالة جمود نادرة جدًا عند الإيقاف. #18977 (tavplubix).
- إصلاح خطأ يحدث عند إجراء serialize لعملية mutation تحتوي على نص مُهرَّب بشكل غير صحيح (مثل
ALTER ... UPDATE e = CAST('foo', 'Enum8(\'foo\' = 1')). يعالج #18878. #18944 (alesapin).
- يجب أن تؤدي عملية Attach للـ partition إلى إعادة تعيين الـ mutation. #18804. #18935 (fastio).
- إصلاح احتمال حدوث تعليق عند الإيقاف في clickhouse-local. هذا يعالج #18891. #18893 (alexey-milovidov).
- إصلاح combinator *If مع دالة أحادية الوسيط وأنواع Nullable. #18806 (Azat Khuzhin).
- قد يرفض server عمليات
INSERTالموزعة غير المتزامنة إذا كان الإعداد
network_compression_methodمضبوطًا عالميًا على قيمة غير
default. هذا يعالج #18741. #18776 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح الخطأ
Attempt to read after eofعند محاولة
CASTللقيمة
NULLمن
Nullable(String)إلى
Nullable(Decimal(P, S)). الآن تُرجع الدالة
CASTالقيمة
NULLعندما يتعذر عليها تحليل قيمة decimal من nullable string. يعالج #7690. #18718 (Winter Zhang).
- إصلاح Logger عند عدم تطابق عدد الوسيطات. #18717 (sundyli).
- إضافة دعم نوع البيانات FixedString. كنت أتلقى هذا الاستثناء “Code: 50, e.displayText() = DB::Exception: Unsupported type FixedString(1)” عند نسخ البيانات من MySQL إلى ClickHouse. يعالج هذا التصحيح الخطأ #18450، ويعالج أيضًا #6556. #18553 (awesomeleo).
- إصلاح احتمال ظهور الخطأ
Pipeline stuckأثناء استخدام
ORDER BYبعد subquery تحتوي على join من النوع
RIGHTأو
FULL. #18550 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح خطأ قد يؤدي إلى تعليق استعلامات
ALTERبعد تنفيذ kill للـ mutation المقابلة. اكتشفه thread fuzzer. #18518 (alesapin).
- تعطيل الكتابة باستخدام AIO أثناء merges لأن ذلك قد يؤدي، في حالات نادرة جدًا، إلى تلف البيانات في أعمدة primary key أثناء merge. #18481 (alesapin).
- تعطيل constant folding للاستعلامات الفرعية في مرحلة التحليل عندما يتعذر حساب النتيجة. #18446 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح الخطأ
value is too shortعند تنفيذ الدوال
toType(...)(
toDateو
toUInt32وغيرها) مع وسيطة من النوع
Nullable(String). تُرجع هذه الدوال الآن
NULLعند حدوث أخطاء parsing بدلًا من throwing exception. يُصلح هذا #7673. #18445 (tavplubix).
- تقييد عمليات merges من wide إلى compact parts. وفي حالة vertical merge كان ذلك يؤدي إلى part ناتج تالف. #18381 (Anton Popov).
- إصلاح تعبئة الجدول
system.settings_profile_elements. يُصلح طلب السحب هذا #18231. #18379 (Vitaly Baranov).
- إصلاح index analysis للدوال الثنائية ذات الوسيطة الثابتة، والتي كانت تؤدي إلى نتائج query غير صحيحة. يُصلح هذا #18364. #18373 (Amos Bird).
- إصلاح الأعطال المحتملة في aggregate functions مع combinator
Distinctعند استخدام two-level aggregation. يُصلح هذا #17682. #18365 (Anton Popov).
- يمكن الآن تنفيذ
SELECT count() FROM tableإذا كان بالإمكان تحديد أي عمود واحد فقط من
table. يُصلح طلب السحب هذا #10639. #18233 (Vitaly Baranov).
- يتطلب
SELECT JOINالآن امتياز
SELECTعلى كل جدول من الجداول المضمومة. يُصلح طلب السحب هذا #17654. #18232 (Vitaly Baranov).
- إصلاح احتمال عدم اكتمال نتيجة query أثناء القراءة من
MergeTree*في حالة read backoff (الرسالة
<Debug> MergeTreeReadPool: Will lower number of threadsفي logs). أُدخل هذا في #16423. يُصلح هذا #18137. #18216 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح الخطأ الذي يحدث عندما لا يؤدي الاستعلام
MODIFY COLUMN ... REMOVE TTLفعليًا إلى إزالة TTL من العمود. #18130 (alesapin).
- إصلاح الدوال غير الحتمية مع مُحسِّن predicate. يُصلح هذا #17244. #17273 (Winter Zhang).
- قد تبقى Mutation معلّقة في انتظار part غير موجود بعد
MOVEأو
REPLACE PARTITIONأو، في حالات نادرة، بعد
DETACHأو
DROP PARTITION. تم إصلاح ذلك. #15537 (tavplubix).
إصدار ClickHouse v20.11.6.6-stable، 2020-12-24
- أُصلحت مشكلة تعذّر وصول الخادم إلى عملية
clickhouse-odbc-bridgeعلى الأجهزة التي تستخدم مكدس
IPv4/IPv6مزدوجًا، كما أُصلحت مشكلة كانت تحدث عند تنفيذ تحديثات Dictionary الخاصة بـ ODBC باستخدام استعلامات غير سليمة و/أو كانت تتسبب في انهيارات. وقد يؤدي هذا على الأرجح إلى إغلاق #14489. #18278 (Denis Glazachev).
- أُصلحت مقارنة المفاتيح بين النوعين Enum وInt. هذا يُصلح #17989. #18214 (Amos Bird).
- أُصلح انهيار ناتج عن تحويل المفتاح الفريد في محرك database
MaterializeMySQL. هذا يُصلح #18186 ويُصلح #16372 #18211 (Winter Zhang).
- أُصلح الخطأ
std::out_of_range: basic_stringأثناء parsing عنوان URL الخاص بـ S3. #18059 (Vladimir Chebotarev).
- أُصلحت المشكلة التي كانت تؤدي إلى عدم مزامنة بعض الجداول إلى ClickHouse من MySQL بسبب عدم دعم تحويل prefix index في MySQL ضمن
MaterializeMySQL. هذا يُصلح #15187 ويُصلح #17912 #17944 (Winter Zhang).
- أُصلحت المشكلة التي كان فيها query optimization يُنتج نتيجة غير صحيحة إذا كان الاستعلام يحتوي على
ARRAY JOIN. #17887 (sundyli).
- أُصلح احتمال حدوث segfault في aggregate function
topK. هذا يغلق #17404. #17845 (Maksim Kita).
- لا تُستعاد parts من WAL إذا كان
in_memory_parts_enable_walمعطّلًا. #17802 (detailyang).
- أُصلحت مشكلة فشل ClickHouse في استئناف connection إلى خوادم MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
- أُصلح السلوك غير المتسق للخيـار
optimize_trivial_count_queryمع predicate على partition. #17644 (Azat Khuzhin).
- أُصلحت مشكلة ظهور جدول
system.stack_traceفارغًا عندما يكون server قيد التشغيل في وضع daemon. #17630 (Amos Bird).
- أُصلح السلوك الذي كان قد يؤدي إلى تسجيل الاستثناء
fmt::v7::format_errorفي الخلفية لدى MergeTree tables. هذا يُصلح #17613. #17615 (alexey-milovidov).
- أُصلح السلوك عند استخدام clickhouse-client في interactive mode مع استعلامات multiline، إذ كان comment أحادي السطر يمتدّ بالخطأ حتى نهاية الاستعلام. هذا يُصلح #13654. #17565 (alexey-milovidov).
- أُصلحت المشكلة التي قد تؤدي، في حالات نادرة جدًا، إلى توقف server عن قبول connections. #17542 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح تعليق استعلام alter عندما تكون الـ mutation المقابلة قد أُوقفت على replica أخرى. يعالج هذا #16953. #17499 (alesapin).
- تم إصلاح خطأ كان يحدث عندما يُقدَّر حجم mark cache بأقل من قيمته الفعلية في ClickHouse. وقد يحدث ذلك عند وجود عدد كبير من الملفات الصغيرة جدًا التي تحتوي على marks. #17496 (alesapin).
- تم إصلاح
ORDER BYعند تفعيل الإعداد
optimize_redundant_functions_in_order_by. #17471 (Anton Popov).
- تم إصلاح التكرارات بعد
DISTINCTالتي كان يمكن أن تحدث بسبب تحسين غير صحيح. يعالج هذا #17294. #17296 (li chengxiang). #17439 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح crash أثناء القراءة من جدول
JOINمع types من
LowCardinality. يعالج هذا #17228. #17397 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح إبطال index الخاص بـ set عند وجود أعمدة const في الـ subquery. يعالج هذا #17246 . #17249 (Amos Bird).
- تم إصلاح احتمال حدوث index analysis غير صحيح عندما تختلف types المقارنة في index. يعالج هذا #17122. #17145 (Amos Bird).
- تم إصلاح مقارنة
ColumnConstالتي قد تؤدي إلى crash. يعالج هذا #17088 . #17135 (Amos Bird).
- تم إصلاح خطأ كان قد يؤدي إلى تعليق queries الخاصة بـ
ON CLUSTERإلى الأبد على
ReplicatedMergeTreeTablesغير القائدة. #17089 (alesapin).
- تم إصلاح خطأ اكتشفه fuzzer في الدالة
fuzzBits. يعالج هذا #16980. #17051 (hexiaoting).
- تجنُّب أخطاء الشبكة غير الضرورية في queries البعيدة التي قد تُلغى أثناء التنفيذ، مثل queries التي تحتوي على
LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح نتائج غير صحيحة في الأعداد الصحيحة الكبيرة (128 و256 بت) عند التحويل من double. #16986 (Mike).
- أُعيد حلّ عنوان IP الخاص بـ
format_avro_schema_registry_urlعند حدوث أخطاء. #16985 (filimonov).
- تم إصلاح احتمال حدوث crash في server بعد
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewTypeعندما يحتوي
SELECTعلى تعبير
WHEREعلى العمود الجاري تعديله، ولم يكن alter قد اكتمل بعد. #16968 (Amos Bird).
- لم تكن معلومات blame تُحتسب بشكل صحيح في
clickhouse-git-import. #16959 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح تحسين
ORDER BYمع الدوال الرتيبة. يُصلح هذا #16107. #16956 (Anton Popov).
- تم إصلاح تحسين
GROUP BYعند تفعيل الإعداد
optimize_aggregators_of_group_by_keysومع عمليات
JOIN. يُصلح هذا #12604. #16951 (Anton Popov).
- يجب أن ينشئ سكربت التثبيت دائمًا المجلدات الفرعية داخل مجلدات config. وهذا ينطبق فقط على Docker build مع config مخصص. #16936 (filimonov).
- تم إصلاح الخطأ المحتمل
Illegal type of argumentفي الاستعلامات التي تستخدم
ORDER BY. يُصلح هذا #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
- ألغِ multipart upload إذا لم تُكتب أي بيانات إلى WriteBufferFromS3. #16840 (Pavel Kovalenko).
- تم إصلاح التعطل عند استخدام
anyبدون أي argument. يُصلح هذا #16803. #16826 (Amos Bird).
- تم إصلاح السلوك الذي كان يجعل ClickHouse يعيد دائمًا القيمة 0 بدلًا من عدد الصفوف المتأثرة في استعلامات
INSERTعبر protocol MySQL. يُصلح هذا #16605. #16715 (Winter Zhang).
- تم إصلاح النمو غير المنضبط لـ TDigest. #16680 (hrissan).
- تم إصلاح فشل الاستعلام البعيد عند استخدام اللاحقة
ifفي aggregate function. يُصلح هذا #16574 ويُصلح #16231. #16610 (Winter Zhang).
- تم إصلاح السلوك غير المتسق الناتج عن
select_sequential_consistencyفي استعلام count البسيط المُحسَّن وفي
system.tables. #16309 (Hao Chen).
- إصدار error عند استخدام ColumnTransformer لاستبدال column غير موجود. #16183 (hexiaoting).
إصدار ClickHouse v20.11.3.3-stable، 2020-11-13
- إصلاح حالات انهيار صامتة نادرة عند تفعيل أداة توصيف الاستعلامات، إذا كان ClickHouse مثبّتًا على نظام تشغيل يتضمن إصدارًا من glibc يحتوي، على ما يبدو، على جداول فك التكديس غير المتزامنة معطوبة لبعض الدوال. يُصلح هذا #15301. ويُصلح هذا #13098. #16846 (alexey-milovidov).
إصدار ClickHouse v20.11.2.1، 2020-11-11
- إذا تم تحديد
profileمعيّن في قسم الإعداد
distributed_ddl، فقد كان هذا الملف التعريفي يستبدل إعدادات الملف التعريفي
defaultعند بدء تشغيل الخادم. وقد أُصلح ذلك، وأصبحت إعدادات استعلامات DDL الموزعة الآن لا تؤثر في إعدادات الخادم العامة. #16635 (tavplubix).
- تقييد استخدام أنواع البيانات غير القابلة للمقارنة (مثل
AggregateFunction) في المفاتيح (مفتاح الفرز، والمفتاح الأساسي، ومفتاح التقسيم، وما إلى ذلك). #16601 (alesapin).
- إزالة استعلامات
ANALYZEو
AST، وجعل الإعداد
enable_debug_queriesمتروكاً لأنه أصبح الآن جزءاً من الاستعلام
EXPLAINكامل الميزات. #16536 (Ivan).
- جُعلت الدوال التجميعية
boundingRatioو
rankCorrو
retentionو
timeSeriesGroupSumو
timeSeriesGroupRateSumو
windowFunnel، عن طريق الخطأ، غير حساسة لحالة الأحرف. والآن أصبحت أسماؤها حساسة لحالة الأحرف كما هو مقصود. ويجب أن تقتصر الدوال غير الحساسة لحالة الأحرف على الدوال المحددة في معيار SQL أو المصممة للتوافق مع أنظمة DBMS الأخرى أو الدوال المشابهة لها. #16407 (alexey-milovidov).
- أصبحت الدالة
rankCorrتُرجع nan عند عدم كفاية البيانات #16124. #16135 (hexiaoting).
- عند الترقية من إصدارات أقدم من 20.5، إذا تم إجراء تحديث متدرج وكان العنقود يضم في الوقت نفسه إصدارات 20.5 أو أحدث وإصدارات أقدم من 20.5، ثم أُعيد تشغيل عقد ClickHouse ذات الإصدارات القديمة وعمل الإصدار القديم في وجود إصدارات أحدث، فقد يؤدي ذلك إلى أخطاء
Part ... intersects previous part. ولتجنب هذا الخطأ، ثبّت أولاً حزم
clickhouse-serverالأحدث على جميع عقد العنقود ثم أجرِ عمليات إعادة التشغيل (بحيث يبدأ
clickhouse-serverبالإصدار الجديد عند إعادة تشغيله).
- أُضيف دعم LDAP كدليل للمستخدمين غير الموجودين محليًا. #12736 (Denis Glazachev).
- أُضيف الجدول
system.replicated_fetchesالذي يعرض عمليات الجلب الخلفية الجارية حاليًا. #16428 (alesapin).
- أُضيف الإعداد
date_time_output_format. #15845 (Maksim Kita).
- أُضيفت واجهة ويب بسيطة إلى ClickHouse. #16158 (alexey-milovidov).
- يتيح قراءة/كتابة رسالة Protobuf واحدة دفعة واحدة (من دون محددات طول). #15199 (filimonov).
- أُضيف دعم أولي لـ OpenTelemetry. يقبل ClickHouse الآن ترويسات traceparent الخاصة بـ OpenTelemetry عبر بروتوكولي Native وHTTP، ويمررها لاحقًا في بعض الحالات. وتُحفَظ spans التتبّع للاستعلامات المنفذة في الجدول
system.opentelemetry_span_log. #14195 (Alexander Kuzmenkov).
- أصبح بالإمكان تحديد primary key ضمن قائمة الأعمدة في استعلام
CREATE TABLE. وهذا مطلوب للتوافق مع لهجات SQL الأخرى. #15823 (Maksim Kita).
- تنفيذ
OFFSET offset_row_count {ROW | ROWS} FETCH {FIRST | NEXT} fetch_row_count {ROW | ROWS} {ONLY | WITH TIES}في استعلام SELECT مع ORDER BY. وهذه هي الطريقة القياسية في SQL لتحديد
LIMIT. #15855 (hexiaoting).
- الدالة
errorCodeToName— تُرجع اسم المتغير الخاص بالخطأ (وهو مفيد لتحليل query_log وما شابهه). والجدول
system.errors— يعرض عدد مرات حدوث الأخطاء (مع مراعاة
system_events_show_zero_values). #16438 (Azat Khuzhin).
- أُضيفت الدالة
untuple، وهي دالة خاصة يمكنها إضافة أعمدة جديدة إلى قائمة SELECT عبر توسيع named tuple. #16242 (Nikolai Kochetov, Amos Bird).
- أصبح بالإمكان الآن تمرير المعرّفات عبر query parameters. ويمكن استخدام هذه المعلمات كعناصر جدول أو أعمدة. #16594 (Amos Bird).
- أُضيف دعم الأعداد الصحيحة الكبيرة (UInt256 وInt128 وInt256) ونوع البيانات UUID إلى فهرس BloomFilter في MergeTree. وتُعد الأعداد الصحيحة الكبيرة ميزة تجريبية. #16642 (Maksim Kita).
- أُضيفت الدالة
farmFingerprint64(تجزئة غير مشفرة للسلاسل النصية). #16570 (Jacob Hayes).
- أُضيف
log_queries_min_query_duration_ms، ولن تُسجَّل في
query_log/
query_thread_logإلا الاستعلامات الأبطأ من القيمة المحددة في هذا الإعداد (أي ما يشبه
slow_query_logفي mysql). #16529 (Azat Khuzhin).
- إمكانية إنشاء Docker image بالاعتماد على
Alpine. ويستخدم binary مترجمًا مسبقًا ومكونات glibc من ubuntu 20.04. #16479 (filimonov).
- أُضيفت دالتا CAST
toUUIDOrNullو
toUUIDOrZero. #16337 (Maksim Kita).
- أُضيف الإعداد
max_concurrent_queries_for_all_users، راجع #6636 للاطلاع على Use case. #16154 (nvartolomei).
- أُضيف خيار جديد
print_query_idإلى clickhouse-client. ويساعد هذا الخيار على إنشاء سلاسل نصية عشوائية باستخدام Query id الحالي الذي ينشئه Client. كما يُطبع Query id أيضًا في clickhouse-client افتراضيًا. #15809 (Amos Bird).
- أُضيفت الدالتان
tidو
logTrace. وبذلك يُغلَق #9434. #15803 (flynn).
- أُضيفت الدالة
formatReadableTimeDeltaالتي تُنسّق الفارق الزمني إلى سلسلة نصية سهلة القراءة … #15497 (Filipe Caixeta).
- أُضيف الخيار
disable_mergesللأحجام في disk configuration متعددة الأقراص. #13956 (Vladimir Chebotarev).
- الدوال الجديدة
encryptو
aes_encrypt_mysqlو
decryptو
aes_decrypt_mysql. تعمل هذه الدوال ببطء، لذا نعتبرها ميزة تجريبية. #11844 (Vasily Nemkov).
- إخفاء
passwordفي
data_pathضمن
system.distribution_queue. #16727 (Azat Khuzhin).
- إصلاح العامل
INعبر عدة أعمدة وtuples مع تمكين الإعداد
transform_null_in. يعالج هذا #15310. #16722 (Anton Popov).
- كان الإعداد
max_parallel_replicasيعمل بشكل غير صحيح إذا كان الجدول الجاري الاستعلام عنه لا يستخدم sampling. يعالج هذا #5733. #16675 (alexey-milovidov).
- إصلاح optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_order عند استخدام max_threads > 0 ووجود expression في ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
- كان احتساب تعبيرات
DEFAULTينطوي على احتمال حدوث تعارض في الأسماء (مع أن احتمال حدوث ذلك كان ضئيلًا جدًا). يعالج هذا #9359. #16612 (alexey-milovidov).
- إصلاح وحدة
query_thread_log.query_duration_ms. #16563 (Azat Khuzhin).
- إصلاح خطأ عند استخدام MySQL Master -> MySQL Slave -> ClickHouse MaterializeMySQL Engine. وتُعد
MaterializeMySQLميزة تجريبية. #16504 (TCeason).
- كان argument مُعدّ خصيصًا للدالة
roundمع
Decimalيؤدي إلى قسمة صحيحة على الصفر. يعالج هذا #13338. #16451 (alexey-milovidov).
- إصلاح DROP TABLE لـ Distributed (حالة تسابق مع INSERT). #16409 (Azat Khuzhin).
- إصلاح معالجة العناصر الكبيرة جدًا في replication queue. قد تظهر عناصر كبيرة جدًا في استعلامات ALTER إذا كانت بنية الجدول كبيرة للغاية (تقارب 1 ميغابايت). يعالج هذا #16307. #16332 (alexey-milovidov).
- إصلاح السلوك غير المتسق حيث كان يمكن إسقاط جزء من البيانات المُعادة لأن المجموعة المستخدمة لتصفيتها لم تُنشأ. #16308 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح dictGet في sharding_key (وفي مواضع مشابهة، أي عندما يتم تخزين Context الخاص بالدالة بشكل دائم). #16205 (Azat Khuzhin).
- إصلاح الاستثناء الذي يتم طرحه في
clickhouse-localعند محاولة تنفيذ الأمر
OPTIMIZE. يعالج هذا #16076. #16192 (filimonov).
- يعالج هذا التراجع في #15780، فمثلًا أصبح
indexOf([1, 2, 3], toLowCardinality(1))محظورًا الآن، مع أنه لا ينبغي أن يكون كذلك. #16038 (Mike).
- إصلاح خلل في قاعدة بيانات MySQL. عند تعطل خادم MySQL المستخدم كمحرك قاعدة بيانات، كانت بعض الاستعلامات تُطلق استثناءً لأنها تحاول جلب الجداول من الخادم المعطَّل، رغم أن ذلك غير ضروري. على سبيل المثال، يجب أن يعمل الاستعلام
SELECT ... FROM system.partsمع جداول MergeTree فقط، من دون الوصول إلى قاعدة بيانات MySQL إطلاقًا. #16032 (Kruglov Pavel).
- الآن سيُطرَح استثناء إذا كانت القيمة الافتراضية في
ALTER MODIFY COLUMN ... DEFAULT ...غير متوافقة مع نوع العمود. يُصلح #15854. #15858 (alesapin).
- أُصلحت الدالتان IPv4CIDRToRange/IPv6CIDRToRange لتقبلا قيم أعمدة IP الثابتة. #15856 (vladimir-golovchenko).
- اعتبر
INTERVAL '1 hour'مكافئًا لـ
INTERVAL 1 HOUR، للتوافق مع Postgres وما شابهه. يُصلح هذا #15637. #15978 (flynn).
- تمكين تحليل قيم enum وفقًا لمعرّفاتها الرقمية في تنسيقات الإدخال CSV وTSV وJSON. #15685 (vivarum).
- تحسين جدولة مهام القراءة لمعمارية JBOD وتخزين
MergeTree. إعداد جديد هو
read_backoff_min_concurrency، ويُستخدم كحد أدنى لعدد خيوط القراءة. #16423 (Amos Bird).
- إضافة الدعم المفقود لـ
LowCardinalityفي تنسيق
Avro. #16521 (Mike).
- حل بديل لاستخدام
S3مع خادم nginx كـ proxy. لا يقبل Nginx حاليًا عناوين URL ذات المسار الفارغ مثل
http://domain.com?delete، لكن aws-sdk-cpp القياسي يُنتج هذا النوع من العناوين. يستخدم هذا الالتزام إصدارًا مُرقّعًا من aws-sdk-cpp، بحيث يجعل المسار في هذه الحالات ”/”، مثل
http://domain.com/?delete. #16814 (ianton-ru).
- تحسين التشخيص عند أخطاء التحليل في بيانات الإدخال. توفير رقم الصف في أخطاء
Cannot read all data. #16644 (alexey-milovidov).
- جعل سلوك
minMapو
maxMapأكثر ملاءمة. لن يتم تخطي القيم الصفرية في النتيجة. يُصلح هذا #16087. #16631 (Ildus Kurbangaliev).
- تحسين تحديث إعدادات ZooKeeper أثناء وقت التشغيل. #16630 (sundyli).
- تطبيق عبارة SETTINGS في أقرب وقت ممكن. يتيح ذلك تعديل المزيد من الإعدادات داخل الاستعلام. هذا يُغلق #3178. #16619 (alexey-milovidov).
- يُخزَّن الحقل
event_time_microsecondsالآن بصيغة Decimal64، وليس UInt64. #16617 (Nikita Mikhaylov).
- يمكن الآن استخدام الدوال ذات المعاملات في محوّل الأعمدة
APPLY. #16589 (Amos Bird).
- تحسين جدولة المهمة الخلفية التي تزيل بيانات الجداول المحذوفة في قواعد البيانات
Atomic. لا تنشئ قواعد البيانات
Atomicرابطًا رمزيًا معطوبًا إلى دليل بيانات الجدول إذا لم يكن للجدول دليل بيانات فعليًا. #16584 (tavplubix).
- يمكن للاستعلامات الفرعية في قسم
WITH(CTE) الإشارة إلى الاستعلامات الفرعية السابقة في قسم
WITHبأسمائها. #16575 (Amos Bird).
- إضافة current_database إلى
system.query_thread_log. #16558 (Azat Khuzhin).
- السماح بجلب الأجزاء التي أصبحت committed بالفعل أو outdated في الـ instance الحالية إلى الدليل
detached. يفيد ذلك عند ترحيل الجداول من cluster أخرى مع وجود تعيين من N إلى 1 بين shards. كما أنه متسق مع تنفيذ
fetchPartitionالحالي. #16538 (Amos Bird).
- عدة تحسينات على
RabbitMQ: أُصلح الخطأ الخاص بـ #16263. كما جرى تقليل lifetime الخاصة بحلقة الأحداث. وأُضيف إعداد أكثر كفاءة لـ queues. #16426 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح تحقق debug في الدالة
quantileDeterministic. في الإصدار السابق، كان قد يجري أيضًا نقل بيانات عبر الشبكة بكمية تصل إلى الضعف، رغم عدم وجود أي خطأ فعلي. هذا يُصلح #15683. #16410 (alexey-milovidov).
- إضافة المقياس
TablesToDropQueueSize. وهو يساوي عدد الجداول التي نُفِّذت عليها عملية drop وتنتظر إزالة البيانات في الخلفية. #16364 (tavplubix).
- تشخيصات أفضل عند قطع client للـ connection. في الإصدارات السابقة، كانت الاستثناءات
Attempt to read after EOFو
Broken pipeتُسجَّل في server. في الإصدار الجديد، أصبحت الرسالة المعلوماتية:
Client has dropped the connection, cancel the query.. #16329 (alexey-milovidov).
- إضافة دعم total_rows/total_bytes (من system.tables) لمحركات الجداول Set/Join. #16306 (Azat Khuzhin).
- أصبح من الممكن الآن تحديد
PRIMARY KEYبدون
ORDER BYلعائلة محركات الجداول MergeTree. يغلق #15591. #16284 (alesapin).
- إذا لم يكن في النظام مجلد tmp (مثل chroot أو misconfigutation وما إلى ذلك)، فسيُنشئ
clickhouse-localمجلدًا فرعيًا مؤقتًا في current directory. #16280 (filimonov).
- إضافة دعم للـ data types المتداخلة (مثل named tuple) كأنواع فرعية. يُصلح #15587. #16262 (Ivan).
- دعم
database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously/
NO DELAY/
SYNCفي
DROP DATABASE. #16127 (Azat Khuzhin).
- إضافة
allow_nondeterministic_optimize_skip_unused_shards(للسماح بالحالات non deterministic مثل
rand()أو
dictGet()في sharding key). #16105 (Azat Khuzhin).
- إصلاح
memory_profiler_step/
max_untracked_memoryللاستعلامات عبر HTTP (مع تضمين اختبار). وكذلك إصلاح المشكلة المتمثلة في أن تعديل هذه القيمة عمومًا في config xml لا يفيد أيضًا، لأن تلك Settings لا تُطبَّق أصلًا، وإنما تُستخدم فقط القيمة default (4MB) used. وإصلاح
query_idلأعلى ThreadStatus جذري في استعلام http (من خلال تهيئة QueryScope بعد قراءة query_id). #16101 (Azat Khuzhin).
- أصبح الآن مسموحًا بتنفيذ استعلامات
ALTER ... ON CLUSTERبغضّ النظر عن إعداد
<internal_replication>في تهيئة العنقود. #16075 (alesapin).
- إصلاح مشكلة نادرة قد تتسبب في إنهاء
clickhouse-clientبشكل مفاجئ عند الخروج بسبب تحميل الاقتراحات. يُصلح هذا #16035. #16047 (alexey-milovidov).
- إضافة دعم لمخطط
cacheفي قواميس
Redisذات المفتاح المركب. #15985 (Anton Popov).
- إصلاح تعليق الاستعلام (حلقة لا نهائية) في حالة سوء التهيئة (عند ضبط
connections_with_failover_max_triesعلى 0). #15876 (Azat Khuzhin).
- تغيير مستوى بعض رسائل السجل من المعلومات إلى التصحيح، بحيث لا تظهر رسائل المعلومات مع كل استعلام. يُغلق هذا #5293. #15816 (alexey-milovidov).
- إزالة مقاييس
MemoryTrackingInBackground*لتجنّب نتائج قد تكون مضللة. يُصلح هذا #15684. #15813 (alexey-milovidov).
- إضافة إعادة الاتصال إلى أداة
zookeeper-dump-tree. #15711 (alexey-milovidov).
- السماح بتحديد قائمة الأعمدة صراحةً في استعلام
CREATE TABLE table AS table_function(...). يُصلح هذا #9249 ويُصلح #14214. #14295 (tavplubix).
- عدم دمج الأجزاء عبر التقسيمات في SELECT FINAL. #15938 (Kruglov Pavel).
- تحسين أداء الدوال التجميعية
-OrNullو
-OrDefault. #16661 (alexey-milovidov).
- تحسين أداء
quantileMerge. في الإصدارات السابقة، كان بطيئًا بشكل مزعج. ويغلق هذا #1463. #16643 (alexey-milovidov).
- تحسين أداء الدوال المنطقية قليلًا. #16347 (alexey-milovidov).
- تحسين أداء إسناد عمليات الدمج في محركات جداول MergeTree. ومن المفترض ألا يكون ذلك ملحوظًا للمستخدم. #16191 (alesapin).
- تسريع تحميل Dictionary من النوع hashed/sparse_hashed عبر التخصيص المسبق لجدول hash. #15454 (Azat Khuzhin).
- لم يعد تحسين count البسيط بسيطًا تمامًا الآن. ويمكن أيضًا تحسين الشروط التي تحتوي على تعبير partition مطابق تمامًا. ويصلح هذا أيضًا #11092 الذي يعيد قيمة count غير صحيحة عندما يكون
max_parallel_replicas > 1. #15074 (Amos Bird).
تحسينات في البناء/الاختبار/الحزم
- إضافة فحص لاكتشاف عدم الاستقرار في الاختبارات عديمة الحالة. سيكتشف هذا مسبقًا الاختبارات الوظيفية التي يُحتمل أن تكون غير مستقرة، قبل دمجها. #16238 (alesapin).
- استخدام الإصدار الصحيح من
croaringبدلًا من النسخة المجمّعة. #16285 (sundyli).
- تحسين توليد ملفات البناء لنظام البناء
ya.make(Arcadia). #16700 (alexey-milovidov).
- إضافة أداة للتحقق من ملف MySQL BinLog لمحرك قاعدة البيانات
MaterializeMySQL. وتُعد
MaterializeMySQLميزة تجريبية. #16223 (Winter Zhang).
- التحقق من وجود بت التنفيذ في الملفات غير التنفيذية. كثيرًا ما يُضيف المستخدمون، عن طريق الخطأ، ملفات تنفيذية ضمن commit قادمة من Windows. #15843 (alexey-milovidov).
- التحقق من وجود
#pragma onceفي ملفات الترويسة. #15818 (alexey-milovidov).
- إصلاح صيغة الشيفرة غير الصحيحة
&vector[idx]في libhdfs3. وهذا يصلح بناء التصحيح لـ libcxx. انظر أيضًا https://github.com/ClickHouse-Extras/libhdfs3/pull/8 . #15815 (Amos Bird).
- إصلاح بناء إحدى أدوات الأمثلة المتنوعة على Mac OS. لاحظ أننا لا نبني الأمثلة على Mac OS في التكامل المستمر لدينا (نحن نبني فقط الملف التنفيذي لـ ClickHouse)، لذا فمن شبه المؤكد أن يتعطل هذا مجددًا. ويعالج هذا #15804. #15808 (alexey-milovidov).
- تبسيط سكربت التهيئة Sys/V. #14135 (alexey-milovidov).
- تمت إضافة
boost::program_optionsإلى
db_generatorلزيادة سهولة استخدامه. ويغلق هذا #15940. #15973 (Nikita Mikhaylov).
إصدار ClickHouse 20.10
إصدار ClickHouse v20.10.7.4-stable، 2020-12-24
- تم إصلاح المشكلة التي تحدث عندما يتعذر على الخادم الوصول إلى عملية
clickhouse-odbc-bridgeعلى الأجهزة ذات مكدس
IPv4/IPv6المزدوج، كما تم إصلاح المشكلة التي تحدث عند تنفيذ تحديثات قاموس ODBC باستخدام استعلامات غير سليمة و/أو تتسبب في حدوث crash. قد يؤدي هذا إلى إغلاق #14489. #18278 (Denis Glazachev).
- تم إصلاح مقارنة المفتاح بين النوعين Enum و Int. يصلح هذا #17989. #18214 (Amos Bird).
- تم إصلاح crash في تحويل المفتاح الفريد في محرك قاعدة البيانات
MaterializeMySQL. يصلح هذا #18186 ويصلح #16372 #18211 (Winter Zhang).
- تم إصلاح الخطأ
std::out_of_range: basic_stringأثناء parsing عنوان URL في S3. #18059 (Vladimir Chebotarev).
- تم إصلاح المشكلة التي كانت تؤدي إلى عدم مزامنة بعض الجداول من MySQL إلى ClickHouse بسبب عدم دعم تحويل فهرس البادئة في MySQL ضمن MaterializeMySQL. يصلح هذا #15187 ويصلح #17912 #17944 (Winter Zhang).
- تم إصلاح segfault محتمل في
topKaggregate function. يُغلق هذا #17404. #17845 (Maksim Kita).
- لا تتم استعادة الأجزاء من
WALإذا كان
in_memory_parts_enable_walمعطلاً. #17802 (detailyang).
- تم إصلاح المشكلة التي كان فيها ClickHouse يفشل في استئناف الاتصال بخوادم MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
- تم إصلاح مشكلة فراغ جدول
system.stack_traceعندما يكون الخادم قيد التشغيل في وضع daemon. #17630 (Amos Bird).
- تم إصلاح السلوك عند استخدام
clickhouse-clientفي interactive mode مع استعلامات multiline، حيث كان التعليق أحادي السطر يمتد بالخطأ حتى نهاية الاستعلام. يصلح هذا #13654. #17565 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح المشكلة التي قد يتوقف فيها الخادم عن قبول الاتصالات في حالات نادرة جدًا. #17542 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح تعليق استعلام
ALTERعندما كانت الـ mutation المقابلة قد قُتلت على replica أخرى. يصلح هذا #16953. #17499 (alesapin).
- تم إصلاح الخلل الذي كان يؤدي إلى تقليل تقدير حجم mark cache في ClickHouse. وقد يحدث هذا عند وجود عدد كبير من الملفات الصغيرة جدًا التي تحتوي على marks. #17496 (alesapin).
- تم إصلاح
ORDER BYمع الإعداد المفعّل
optimize_redundant_functions_in_order_by. #17471 (Anton Popov).
- تم إصلاح التكرارات بعد
DISTINCTالتي كان يمكن أن تحدث بسبب تحسين غير صحيح. يُصلح هذا #17294. #17296 (li chengxiang). #17439 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح تعطل أثناء القراءة من جدول
JOINمع أنواع
LowCardinality. يُصلح هذا #17228. #17397 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح إبطال set index عند وجود أعمدة const في الاستعلام الفرعي. يُصلح هذا #17246. #17249 (Amos Bird).
- تم إصلاح مقارنة
ColumnConstالتي كانت تؤدي إلى تعطل. يُصلح هذا #17088. #17135 (Amos Bird).
- تم إصلاح خلل قد يتسبب في تعليق استعلامات
ON CLUSTERإلى الأبد على
ReplicatedMergeTreeTablesغير القائدة. #17089 (alesapin).
- تم إصلاح خلل اكتشفه fuzzer في الدالة
fuzzBits. يُصلح هذا #16980. #17051 (hexiaoting).
- تجنُّب أخطاء الشبكة غير الضرورية في الاستعلامات البعيدة التي قد تُلغى أثناء التنفيذ، مثل الاستعلامات التي تحتوي على
LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح ظهور نتائج خاطئة في الأعداد الصحيحة الكبيرة (128 و256 بت) عند التحويل من double. #16986 (Mike).
- إعادة حل عنوان IP الخاص بـ
format_avro_schema_registry_urlعند حدوث أخطاء. #16985 (filimonov).
- تم إصلاح احتمال تعطل server بعد
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewTypeعندما يحتوي
SELECTعلى تعبير
WHEREعلى العمود الجاري تعديله، ولم يكن التعديل قد اكتمل بعد. #16968 (Amos Bird).
- لم تكن معلومات blame تُحتسب بشكل صحيح في
clickhouse-git-import. #16959 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح تحسين ORDER BY مع الدوال الرتيبة. يُصلح هذا #16107. #16956 (Anton Popov).
- تم إصلاح تحسين GROUP BY عند تمكين الإعداد
optimize_aggregators_of_group_by_keysومع joins. يُصلح هذا #12604. #16951 (Anton Popov).
- يجب أن ينشئ برنامج التثبيت النصي دائمًا الأدلة الفرعية داخل مجلدات config. وهذا ذو صلة فقط ببنية Docker مع config مخصص. #16936 (filimonov).
- إصلاح الخطأ المحتمل
Illegal type of argumentفي الاستعلامات التي تتضمن
ORDER BY. يعالج هذا #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
- إلغاء الرفع متعدد الأجزاء إذا لم تُكتب أي بيانات إلى
WriteBufferFromS3. #16840 (Pavel Kovalenko).
- إصلاح تعطل عند استخدام
anyبدون أي وسيطات. يعالج هذا #16803. #16826 (Amos Bird).
- إصلاح السلوك الذي كان يجعل ClickHouse يعيد دائمًا القيمة 0 بدلًا من عدد الصفوف المتأثرة في استعلامات
INSERTعبر بروتوكول MySQL. يعالج هذا #16605. #16715 (Winter Zhang).
- إصلاح النمو غير المتحكم فيه لـ
TDigest. #16680 (hrissan).
- إصلاح فشل الاستعلام البعيد عند استخدام اللاحقة
ifفي دالة تجميعية. يعالج هذا #16574 ويعالج #16231 #16610 (Winter Zhang).
إصدار ClickHouse v20.10.4.1-stable، 2020-11-13
- إصلاح حالات التعطل الصامتة النادرة عند تفعيل أداة تحليل الاستعلامات وتثبيت ClickHouse على نظام تشغيل يستخدم إصدار glibc يحتوي، على ما يبدو، على asynchronous unwind tables معطوبة لبعض الدوال. يُصلح هذا #15301. ويُصلح أيضًا #13098. #16846 (alexey-milovidov).
- إصلاح المعامل
INعبر عدة أعمدة وTuples عند تفعيل الإعداد
transform_null_in. يُصلح #15310. #16722 (Anton Popov).
- يُصلح هذا optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_order عند استخدام max_threads>0 ووجود expression في ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
- عند parsing AVRO من الإدخال الآن، تُزال LowCardinality من النوع. يُصلح #16188. #16521 (Mike).
- إصلاح النمو السريع للبيانات الوصفية عند استخدام MySQL Master -> MySQL Slave -> ClickHouse MaterializeMySQL Engine مع تفعيل
slave_parallel_workerعلى MySQL Slave، وذلك من خلال تقليص مجموعات GTID بشكل صحيح. يُصلح هذا #15951. #16504 (TCeason).
- إصلاح DROP TABLE لـ Distributed (توجد حالة سباق مع INSERT). #16409 (Azat Khuzhin).
- إصلاح معالجة الإدخالات الكبيرة جدًا في طابور النسخ المتماثل. وقد تظهر إدخالات كبيرة جدًا في استعلامات ALTER إذا كانت بنية table كبيرة للغاية (قريبة من 1 MB). يُصلح هذا #16307. #16332 (alexey-milovidov).
- إصلاح خطأ متعلق بـ MySQL database. فعندما يتوقف MySQL server المستخدم بصفته database engine، تُطلق بعض الاستعلامات Exception لأنها تحاول جلب tables من server معطّل، رغم أن ذلك غير ضروري. على سبيل المثال، يجب أن يعمل الاستعلام
SELECT ... FROM system.partsمع MergeTree tables فقط، وألا يتعامل مع MySQL database إطلاقًا. #16032 (Kruglov Pavel).
- حل بديل لاستخدام S3 مع خادم nginx بوصفه وسيطًا. لا يقبل Nginx حاليًا عناوين URL ذات المسار الفارغ مثل http://domain.com?delete، لكن aws-sdk-cpp القياسي يُنتج هذا النوع من عناوين URL. يستخدم هذا التغيير إصدارًا مُصحَّحًا من aws-sdk-cpp، ما يجعل عناوين URL تتضمن ”/” كمسار في هذه الحالات، مثل http://domain.com/?delete. #16813 (ianton-ru).
إصدار ClickHouse v20.10.3.30، 2020-10-28
- اجعل
multiple_joins_rewriter_versionمهملًا. أزِل الإصدار الأول من مُعيد كتابة joins. #15472 (Artem Zuikov).
- غيّر القيمة الافتراضية للإعداد
format_regexp_escaping_rule(وهو مرتبط بتنسيق
Regexp) إلى
Raw(أي قراءة النمط الفرعي بالكامل كقيمة) لجعل السلوك أقرب إلى ما يتوقعه المستخدمون. #15426 (alexey-milovidov).
- أُضيف دعم للتعليقات المتداخلة متعددة الأسطر
/* comment /* comment */ */في SQL. وهذا متوافق مع معيار SQL. #14655 (alexey-milovidov).
- أُضيفت إعدادات MergeTree (
max_replicated_merges_with_ttl_in_queueو
max_number_of_merges_with_ttl_in_pool) للتحكم في عدد عمليات الدمج مع TTL في background pool وطابور النسخ المتماثل. لا يؤثر هذا التغيير على التوافق مع الإصدارات الأقدم إلا إذا كنت تستخدم delete TTL. بخلاف ذلك، سيظل النسخ المتماثل متوافقًا. ويمكنك تجنب مشكلات عدم التوافق إذا حدّثت جميع replicas في جميع الشظايا دفعة واحدة، أو نفّذت
SYSTEM STOP TTL MERGESإلى أن تنتهي من تحديث جميع replicas. وإذا ظهرت لك مُدخلة غير متوافقة في طابور النسخ المتماثل، فنفّذ أولًا
SYSTEM STOP TTL MERGESثم
ALTER TABLE ... DETACH PARTITION ...على الـ partition التي أُسنِدت إليها عملية دمج TTL غير المتوافقة. ثم أعد إرفاقها على replica واحدة. #14490 (alesapin).
- عند الترقية من إصدارات أقدم من 20.5، إذا نُفِّذ rolling update وكانت الـ cluster تضم الإصدار 20.5 أو أحدث إلى جانب إصدارات أقدم من 20.5، ثم أُعيد تشغيل عُقد ClickHouse ذات الإصدارات القديمة وبدأ الإصدار القديم العمل في وجود إصدارات أحدث، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أخطاء
Part ... intersects previous part. ولتجنّب هذا الخطأ، ثبّت أولًا حزم clickhouse-server الأحدث على جميع عُقد الـ cluster، ثم أجرِ عمليات إعادة التشغيل (حتى يبدأ clickhouse-server بالإصدار الجديد عند إعادة تشغيله).
- إعادة ضغط البيانات في الخلفية. أُضيفت إمكانية تحديد
TTL ... RECOMPRESS codec_nameلعائلة محركات جداول MergeTree. #14494 (alesapin).
- إضافة عمليات quorum inserts المتوازية. يُغلق هذا #15601. #15601 (Latysheva Alexandra).
- إعدادات لتعزيز فرض متانة البيانات. وهي مفيدة في البيئات غير المكررة. #11948 (Anton Popov).
- عند كتابة block مكرر إلى replica لا يوجد فيها محليًا (ولم يتم fetch له من replicas)، فلا يتم تجاهله، بل يُكتب محليًا لتحقيق الأثر نفسه كما لو تمت replication له بنجاح. #11684 (alexey-milovidov).
- ندعم الآن
WITH <identifier> AS (subquery) ...لتقديم subqueries مسماة ضمن سياق query. يُغلق هذا #2416. ويُغلق أيضًا #4967. #14771 (Amos Bird).
- تقديم الإعداد
enable_global_with_statementالذي يمرّر عبارات
WITHالخاصة بأول select إلى queryات select الأخرى على المستوى نفسه، ويجعل aliases في عبارات
WITHمرئية لـ subqueries. #15451 (Amos Bird).
- تأمين تنفيذ queryات بين clusterات (مع initial_user باعتباره مستخدم query الحالي). #13156 (Azat Khuzhin). #15551 (Azat Khuzhin).
- إضافة إمكانية إزالة خصائص column وقواعد table TTL. تم تقديم queryي
ALTER TABLE MODIFY COLUMN col_name REMOVE what_to_removeو
ALTER TABLE REMOVE TTL. كلتا العمليتين lightweight وتُنفذان على مستوى metadata. #14742 (alesapin).
- تمت إضافة format
RawBLOB. وهو مخصص لإدخال أو إخراج قيمة واحدة من دون أي escaping أو delimiters. يُغلق هذا #15349. #15364 (alexey-milovidov).
- إضافة الدالة
reinterpretAsUUIDالتي تتيح تحويل سلسلة بايتات big-endian إلى UUID. #15480 (Alexander Kuzmenkov).
- تنفيذ الإعداد
force_data_skipping_indices. #15642 (Azat Khuzhin).
- إضافة الإعداد
output_format_pretty_row_numbersلترقيم النتائج في Pretty formats. يُغلق هذا #15350. #15443 (flynn).
- تمت إضافة أداة لتمويه queryات. وتتيح هذه الأداة مشاركة عدد أكبر من queryات لتحسين الاختبار. يُغلق هذا #15268. #15321 (alexey-milovidov).
- إضافة table function
null('structure'). #14797 (vxider).
- تمت إضافة الدالة
formatReadableQuantity. وهي مفيدة لقراءة الأعداد الكبيرة بصيغة يسهل على البشر فهمها. #14725 (Artem Hnilov).
- تمت إضافة التنسيق
LineAsStringالذي يقبل تسلسلاً من الأسطر المفصولة بمحارف السطر الجديد، ويُحلَّل كل سطر بالكامل على أنه حقل
Stringواحد. #14703 (Nikita Mikhaylov), #13846 (hexiaoting).
- تمت إضافة التنسيق
JSONStringsالذي يُخرج البيانات في مصفوفات من السلاسل النصية. #14333 (hcz).
- تمت إضافة دعم لتنسيق العمود “Raw” في تنسيق
Regexp. ويتيح ذلك استخراج الأنماط الفرعية كاملةً كما هي من دون أي قواعد هروب. #15363 (alexey-milovidov).
- أصبح من الممكن استخدام تمثيل قابل للتهيئة للقيمة
NULLفي تنسيق الإخراج
TSV. ويُتحكَّم فيه عبر الإعداد
output_format_tsv_null_representation، الذي تكون قيمته الافتراضية
\N. هذا يُغلق #9375. لاحظ أن هذا الإعداد يتحكم فقط في تنسيق الإخراج، وأن
\Nهو تمثيل
NULLالوحيد المدعوم لتنسيق الإدخال
TSV. #14586 (Kruglov Pavel).
- تمت إضافة دعم نوع البيانات Decimal إلى
MaterializeMySQL. وتُعد
MaterializeMySQLميزة تجريبية. #14535 (Winter Zhang).
- تمت إضافة ميزة جديدة:
SHOW DATABASES LIKE 'xxx'. #14521 (hexiaoting).
- تمت إضافة نص برمجي لاستيراد أي مستودع git إلى ClickHouse كمجموعة بيانات نموذجية. #14471 (alexey-milovidov).
- يمكن الآن لعبارات insert أن تتضمن asterisk (أو صيغها البديلة) مع محوّلات الأعمدة في قائمة الأعمدة. #14453 (Amos Bird).
- تمت إضافة إعدادات جديدة لحدود query complexity، وهي
max_rows_to_read_leafو
max_bytes_to_read_leaf، من أجل distributed queries لتقييد الحد الأقصى للصفوف/البايتات المقروءة على leaf nodes. ويُطبَّق هذا الحد على reads المحلية فقط، باستثناء مرحلة merge النهائية على العقدة الجذرية. #14221 (Roman Khavronenko).
- أصبح بإمكان المستخدم تحديد Settings لتخزين
ReplicatedMergeTree*في قسم
<replicated_merge_tree>من config file. ويعمل هذا بصورة مماثلة لقسم
<merge_tree>. وبالنسبة إلى storages
ReplicatedMergeTree*، تُطبَّق الإعدادات من
<merge_tree>و
<replicated_merge_tree>معاً، لكن إعدادات
<replicated_merge_tree>لها أولوية أعلى. كما تمت إضافة الجدول
system.replicated_merge_tree_settings. #13573 (Amos Bird).
- تمت إضافة الدالة
mapPopulateSeries. #13166 (Ildus Kurbangaliev).
- تمت إضافة دعم لأنواع MySQL التالية:
decimal(بوصفه
Decimalفي ClickHouse) و
datetimeبدقة أجزاء من الثانية (بوصفه
DateTime64). #11512 (Vasily Nemkov).
- إضافة الحقل
event_time_microsecondsإلى الجداول
system.text_logو
system.trace_logو
system.query_logو
system.query_thread_log. #14760 (Bharat Nallan).
- إضافة الحقل
event_time_microsecondsإلى الجدولين
system.asynchronous_metric_logو
system.metric_log. #14514 (Bharat Nallan).
- إضافة الحقل
query_start_time_microsecondsإلى الجدولين
system.query_logو
system.query_thread_log. #14252 (Bharat Nallan).
- إصلاح الحالة التي قد يحدث فيها تخصيص مفرط للذاكرة بغضّ النظر عن الحد المحدد. هذا يُغلق #14560. #16206 (alexey-milovidov).
- إصلاح توقّف dictionary source من النوع
executable. في الإصدارات السابقة، عند استخدام بعض التنسيقات (مثل
JSONEachRow)، لم تكن البيانات تُمرَّر إلى العملية الفرعية قبل أن تُخرج شيئًا واحدًا على الأقل. هذا يُغلق #1697. هذا يُغلق #2455. #14525 (alexey-milovidov).
- إصلاح التحرير المزدوج للذاكرة عند حدوث Exception في الدالة
dictGet. وقد كان هذا قد يحدث إذا تم تحميل Dictionary مع وجود خطأ. #16429 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح
group byمع المعدِّلات totals/rollup/cube ودوال min/max على مفاتيح
group by. يُصلح #16393. #16397 (Anton Popov).
- إصلاح INSERT غير المتزامن لـ Distributed مع prefer_localhost_replica=0 و internal_replication. #16358 (Azat Khuzhin).
- إصلاح شيفرة شديدة الخطأ في تنفيذ TwoLevelStringHashTable، كانت قد تؤدي إلى تسرّب للذاكرة. #16264 (Amos Bird).
- إصلاح segfault في بعض حالات aggregation غير الصحيحة داخل lambdas. #16082 (Anton Popov).
- إصلاح توقّف الاستعلام
ALTER MODIFY ... ORDER BYعند استخدام
ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. هذا يُصلح #15980. #16011 (alesapin).
MaterializeMySQL(ميزة تجريبية): إصلاح parser الخاص باسم collate واسم charset، ودعم
length = 0للنوع String. #16008 (Winter Zhang).
- السماح باستخدام layout من النوع
directللقواميس ذات المفاتيح المعقدة. #16007 (Anton Popov).
- منع توقّف replica لمدة 5 إلى 10 دقائق عند حدوث خطأ في replication بعد فترة من عدم النشاط. #15987 (filimonov).
- إصلاح حالات segfault النادرة عند الإدراج في MaterializedView أو القراءة منها، بالتزامن مع dropping للـ target table (في محرّك قاعدة البيانات atomic). #15984 (tavplubix).
- إصلاح الالتباس في parsing الخاصة بـ settings profiles: يُعتبَر
CREATE USER ... SETTINGS profile readonlyالآن استخدامًا لملف إعدادات باسم
readonly، وليس إعدادًا باسم
profileمع القيد readonly. هذا يُصلح #15628. #15982 (Vitaly Baranov).
MaterializeMySQL(ميزة تجريبية): إصلاح crash عند فشل create database. #15954 (Winter Zhang).
- تم إصلاح فشل
DROP TABLE IF EXISTSمع الخطأ
Table ... does not existعند إعادة تسمية الجدول بالتزامن (لمحرّك قاعدة البيانات Atomic). كما تم إصلاح حالة جمود متبادل نادرة عند تنفيذ بعض DDL queries بالتزامن على عدة جداول (مثل
DROP DATABASEو
RENAME TABLE) - وتم أيضًا إصلاح فشل
DROP/DETACH DATABASEمع
Table ... does not existعند تنفيذ
DROP/DETACH TABLEبالتزامن. #15934 (tavplubix).
- إصلاح ظهور نتيجة فارغة غير صحيحة للاستعلام من جدول
Distributedإذا كان الاستعلام يحتوي على
WHEREو
PREWHEREو
GLOBAL IN. يُصلح #15792. #15933 (Nikolai Kochetov).
- يُصلح #12513: تعبيرات difference التي لها alias نفسه عند إعادة تحليل query. #15886 (Winter Zhang).
- إصلاح حالات جمود متبادل نادرة جدًا محتملة في تطبيق RBAC. #15875 (Vitaly Baranov).
- إصلاح الاستثناء
Block structure mismatchفي queries من نوع
SELECT ... ORDER BY DESCالتي نُفذت بعد query
ALTER MODIFY COLUMN. يُصلح #15800. #15852 (alesapin).
MaterializeMySQL(ميزة تجريبية): إصلاح عدم دقة
select count(). #15767 (tavplubix).
- إصلاح بعض حالات queries التي يُحدَّد فيها اختيار الأعمدة الافتراضية فقط. سابقًا كان من الممكن طرح الاستثناء
Not found column _nothing in block. يُصلح #12298. #15756 (Anton Popov).
- إصلاح حذف materialized view مع الجدول الداخلي في قاعدة بيانات Atomic (كان ذلك يؤدي إلى تعليق جميع عمليات DROP TABLE اللاحقة بسبب تعليق worker thread، نتيجة تنفيذ DROP TABLE بشكل تكراري للجدول الداخلي الخاص بـ MV). #15743 (Azat Khuzhin).
- إتاحة نقل part إلى disk/volume آخر إذا فشلت المحاولة الأولى. #15723 (Pavel Kovalenko).
- إصلاح الخطأ
Cannot find columnالذي قد يحدث عند insertion إلى
MATERIALIZED VIEWإذا كان query الخاص بـ
MVيحتوي على
ARRAY JOIN. #15717 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح القيمة الافتراضية المنخفضة جدًا للإعداد
max_replicated_logs_to_keep، والتي قد تتسبب في فقدان replicas بوتيرة متكررة. كما تم تحسين عملية recovery للـ replica المفقودة عبر اختيار أحدث replica للاستنساخ منها. كذلك لم تعد parts القديمة تُزال من replica المفقودة، بل يتم detach لها بدلًا من ذلك. #15701 (tavplubix).
- إصلاح حالة تسابق نادرة في Dictionaries وtables من MySQL. #15686 (alesapin).
- إصلاح حالة تسابق (غير ضارة) في AMQP-CPP. #15667 (alesapin).
- إصلاح الخطأ
Cannot add simple transform to empty Pipeالذي كان يحدث أثناء القراءة من جدول
Bufferذي البنية المختلفة عن جدول الوجهة. وكان ذلك ممكنًا إذا أعاد جدول الوجهة نتيجة فارغة للاستعلام. يعالج #15529. #15662 (Nikolai Kochetov).
- تحسين معالجة الأخطاء أثناء الإدراج في MergeTree مع S3. وتُعد MergeTree فوق S3 ميزة تجريبية. #15657 (Pavel Kovalenko).
- إصلاح خلل في S3 table function: لم تُطبَّق المنطقة المستخرجة من عنوان URL على إعدادات عميل S3. #15646 (Vladimir Chebotarev).
- إصلاح ترتيب تحرير الموارد في خطوة
ReadFromStorageضمن خطة تنفيذ الاستعلام. وقد يتسبب ذلك في حالات نادرة في حدوث أعطال. ومن المحتمل أن يكون مرتبطًا بـ #15610. #15645 (Nikolai Kochetov).
- طرح المقياس
ReadonlyReplicaعند فصل الجداول للقراءة فقط. #15592 (sundyli).
- إصلاح الخطأ
Element ... is not a constant expressionعند استخدام ناتج الدالة
JSON*في
VALUESأو
LIMITأو في الطرف الأيمن من العامل
IN. #15589 (tavplubix).
- سينتهي الاستعلام بسرعة أكبر عند حدوث Exception. وسيُلغى التنفيذ على النسخ المتماثلة البعيدة إذا حدث Exception. #15578 (Azat Khuzhin).
- منع احتمال ظهور رسالة الخطأ
Could not calculate available disk space (statvfs), errno: 4, strerror: Interrupted system call. يعالج هذا #15541. #15557 (alexey-milovidov).
- إصلاح الخطأ
Database <db> does not exist.في الاستعلامات التي تتضمن IN ومع distributed table عندما لا توجد database على initiator. #15538 (Artem Zuikov).
- قد تبقى mutation معلّقة في انتظار part غير موجود بعد
MOVEأو
REPLACE PARTITIONأو، في حالات نادرة، بعد
DETACHأو
DROP PARTITION. وقد أُصلح ذلك. #15537 (tavplubix).
- إصلاح خلل يتسبب في توقف العامل
ILIKEعن كونه غير حساس لحالة الأحرف إذا نُفِّذ
LIKEبالنمط نفسه. #15536 (alesapin).
- إصلاح أخطاء
Missing columnsعند تحديد أعمدة غير موجودة في البيانات، لكنها تعتمد على أعمدة أخرى غير موجودة أيضًا في البيانات. يعالج #15530. #15532 (alesapin).
- إصدار خطأ عند تمرير parameter واحد إلى ReplicatedMergeTree بدلًا من تجاهله. #15516 (nvartolomei).
- إصلاح خلل في الاشتراك بالأحداث في DDLWorker قد يؤدي نادرًا إلى تعليق الاستعلام في
ON CLUSTER. Introduced in #13450. #15477 (alesapin).
- الإبلاغ عن الخطأ الصحيح عندما تكون الوسيطة الثانية في الدالة التجميعية
boundingRatioمن نوع غير صحيح. #15407 (detailyang).
- إصلاح #15365: يؤدي إرفاق قاعدة بيانات بمحرك MySQL إلى استثناء (من دون سياق استعلام). #15384 (Winter Zhang).
- إصلاح حالة تعدد ظهور محوّلات الأعمدة في استعلام SELECT. #15378 (Amos Bird).
- إصلاح الضغط في تخزين
S3. #15376 (Vladimir Chebotarev).
- إصلاح خلل كانت فيه استعلامات مثل
SELECT toStartOfDay(today())تفشل مع ظهور شكوى بشأن وسيطة time_zone فارغة. #15319 (Bharat Nallan).
- إصلاح حالة تسابق أثناء إعادة تسمية جدول MergeTree والتنظيف في الخلفية. #15304 (alesapin).
- إصلاح حالة تسابق نادرة عند بدء تشغيل الخادم عندما تكون سجلات النظام مُمكّنة. #15300 (alesapin).
- إصلاح تعليق الاستعلامات التي تحتوي على عدد كبير من الاستعلامات الفرعية الموجّهة إلى الجدول نفسه ذي المحرك
MySQL. سابقًا، إذا كان الاستعلام يحتوي على أكثر من 16 استعلامًا فرعيًا يشير إلى جدول
MySQLنفسه، فإنه كان يظل معلّقًا إلى الأبد. #15299 (Anton Popov).
- إصلاح تقرير MSan في QueryLog. قد تُستخدم ذاكرة غير مهيأة في الحقل
memory_usage. #15258 (alexey-milovidov).
- إصلاح الخطأ ‘Unknown identifier’ في GROUP BY عندما يحتوي الاستعلام على JOIN على جدول Merge. #15242 (Artem Zuikov).
- إصلاح تعطل المثيل عند استخدام
joinGetمع أنواع
LowCardinality. ويعالج هذا #15214. #15220 (Amos Bird).
- إصلاح خلل في محرك الجدول
Bufferكان يمنع إدراج بيانات ببنية جديدة في
Bufferبعد استعلام
ALTER. ويعالج #15117. #15192 (alesapin).
- ضبط حجم الحقل Decimal في حزمة تعريف عمود MySQL. #15152 (maqroll).
- إصلاح الخطأ
Data compressed with different methodsفي
join_algorithm='auto'. والإبقاء على LowCardinality كنوع لمفتاح الربط في الجدول الأيسر ضمن
join_algorithm='partial_merge'. #15088 (Artem Zuikov).
- تحديث
jemallocلإصلاح
percpu_arenaمع قناع affinity. #15035 (Azat Khuzhin). #14957 (Azat Khuzhin).
- نستخدم بالفعل مقارنةً مع الحشو بين String و FixedString (https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/blob/master/src/Functions/FunctionsComparison.h#L333). يطبّق هذا PR المنطق نفسه على مقارنة الحقول، ما يصحّح استخدام FixedString كمفاتيح أساسية. يُصلح هذا #14908. #15033 (Amos Bird).
- إذا جرى استدعاء الدالة
barباستخدام وسائط مُعدّة خصيصًا، فقد يحدث تجاوز لسعة المخزن المؤقت. ويغلق هذا #13926. #15028 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح الخطأ
Cannot rename ... errno: 22, strerror: Invalid argumentعند تنفيذ استعلام DDL في قاعدة بيانات Atomic عند تشغيل clickhouse-server داخل Docker على Mac OS. #15024 (tavplubix).
- إصلاح تعطّل في RIGHT أو FULL JOIN مع join_algorith=‘auto’ عند تجاوز حد الذاكرة والحاجة إلى التبديل من HashJoin إلى MergeJoin. #15002 (Artem Zuikov).
- يمكن الآن أن تكون الإعدادات
number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutationو
number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_mergeمساوية لـ
background_pool_size. #14975 (alesapin).
- إصلاح لجعل دفع الشرط لأسفل يعمل عندما يحتوي الاستعلام الفرعي على الدالة
finalizeAggregation. يُصلح هذا #14847. #14937 (filimonov).
- إتاحة ترددات CPU لكل نواة منطقية في
system.asynchronous_metrics. يُصلح هذا #14923. #14924 (Alexander Kuzmenkov).
MaterializeMySQL(ميزة تجريبية): تم إصلاح الخطأ
.metadata.tmp File exists. #14898 (Winter Zhang).
- إصلاح المشكلة التي قد تؤدي فيها بعض استدعاءات الدالة
extractAllGroupsإلى ظهور الخطأ “Memory limit exceeded”. يُصلح هذا #13383. #14889 (alexey-milovidov).
- إصلاح SIGSEGV عند محاولة INSERT إلى StorageFile باستخدام file descriptor. #14887 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح segfault في قاموس
cache#14837. #14879 (Nikita Mikhaylov).
MaterializeMySQL(ميزة تجريبية): تم إصلاح خلل في تحليل أحداث MySQL binlog، كان يتسبب في
Attempt to read after eofو
Packet payload is not fully readفي محرك قاعدة البيانات
MaterializeMySQL. #14852 (Winter Zhang).
- إصلاح خطأ نادر في استعلامات
SELECTعندما يكون للعمود المطلوب تعبير
DEFAULTيعتمد على عمود آخر لديه أيضًا
DEFAULT، ولا يظهر في استعلام التحديد ولا يوجد على القرص. يُصلح هذا جزئيًا #14531. #14845 (alesapin).
- إصلاح مشكلة قد تؤدي إلى تعلّق الخادم عند بدء التشغيل أثناء الاتصال بـ ZooKeeper إذا كان يجب جلب ملفات التكوين من ZK (باستخدام خيار التضمين
from_zk). يعالج هذا #14814. #14843 (Alexander Kuzmenkov).
- إصلاح الاكتشاف الخاطئ للرتابة في تحويل CAST المتضيق
Int -> Intللأنواع الموقعة. وقد يؤدي ذلك إلى نتيجة query غير صحيحة. كُشف هذا الخلل في #14513. #14783 (Amos Bird).
- يجب أن يستبدل محوّل الأعمدة
Replaceالمعرّفات بنسخ مستنسخة من AST. يعالج هذا #14695. #14734 (Amos Bird).
- إصلاح غياب اسم قاعدة البيانات الافتراضية في البيانات الوصفية للـ materialized view عند تنفيذ
ALTER ... MODIFY QUERY. #14664 (tavplubix).
- إصلاح خلل يحدث عندما تؤدي mutation من النوع
ALTER UPDATEمع عمود
Nullableفي expression الإسناد وقيمة ثابتة (مثل
UPDATE x = 42) إلى قيمة غير صحيحة في العمود أو إلى segfault. يعالج #13634، #14045. #14646 (alesapin).
- إصلاح نتيجة ضرب Decimal الخاطئة الناتجة عن scale عشرية غير صحيحة في عمود النتيجة. #14603 (Artem Zuikov).
- إصلاح الدالة
hasمع
LowCardinalityمن النوع
Nullable. #14591 (Mike).
- تنظيف دليل البيانات بعد استثناءات Zookeeper أثناء CreateQuery لمحرك StorageReplicatedMergeTree. #14563 (Bharat Nallan).
- إصلاح حالات segfault نادرة في الدوال التي تستخدم combinator
-Resample، والتي قد تظهر نتيجة overflow مع parameters كبيرة جدًا. #14562 (Anton Popov).
- إصلاح خلل عند تحويل
Nullable(String)إلى Enum. أُدخل هذا الخلل في #12745. يعالج هذا #14435. #14530 (Amos Bird).
- إصلاح ترتيب الفرز غير الصحيح لعمود
Nullable. يعالج هذا #14344. #14495 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح تعذر استخدام الدالة
currentDatabase()في DDL query مع
ON CLUSTER. #14211 (Winter Zhang).
MaterializeMySQL(ميزة تجريبية): إصلاح الخطأ
Packet payload is not fully readفي database engine
MaterializeMySQL. #14696 (BohuTANG).
- تمكين محرك قاعدة البيانات
Atomicافتراضيًا لقواعد البيانات المُنشأة حديثًا. #15003 (tavplubix).
- إضافة إمكانية تحديد codecs متخصصة مثل
Deltaو
T64وغيرها للأعمدة ذات الأنواع الفرعية. ينفّذ #12551، ويُصلح #11397، ويُصلح #4609. #15089 (alesapin).
- إعادة تحميل ديناميكية لإعدادات ZooKeeper. #14678 (sundyli).
- أصبح مسموحًا الآن بتنفيذ استعلامات
ALTER ... ON CLUSTERبغض النظر عن إعداد
<internal_replication>في إعدادات المجموعة. #16075 (alesapin).
- يدعم
joinGetالآن البحث متعدد المفاتيح. استكمالًا لـ #12418. #13015 (Amos Bird).
- انتظار اكتمال
DROP/DETACH TABLEفعليًا إذا تم تحديد
NO DELAYأو
SYNCلقاعدة البيانات
Atomic. #15448 (tavplubix).
- أصبح من الممكن الآن تغيير نوع عمود version لـ
VersionedCollapsingMergeTreeباستخدام استعلام
ALTER. #15442 (alesapin).
- توسيع الماكروهات
{database}و
{table}و
{uuid}في
zookeeper_pathعند إنشاء جدول replicated. وعدم السماح بـ
RENAME TABLEإذا كان ذلك قد يؤدي إلى كسر
zookeeper_pathبعد إعادة تشغيل الخادم. يُصلح #6917. #15348 (tavplubix).
- تسمح الدالة
nowبوسيط يتضمن timezone. يُغلق هذا 15264. #15285 (flynn).
- عدم السماح بالاتصالات مع ClickHouse server حتى يتم تنفيذ جميع السكربتات في
/docker-entrypoint-initdb.d/. #15244 (Aleksei Kozharin).
- تمت إضافة الإعداد
optimizeإلى استعلام
EXPLAIN PLAN. وإذا كان مُمكّنًا، فستُطبَّق تحسينات على مستوى query plan. وهو مُمكّن افتراضيًا. #15201 (Nikolai Kochetov).
- رسالة استثناء مناسبة عند وجود عدد غير صحيح من الوسائط لـ CAST. يُغلق هذا #13992. #15029 (alexey-milovidov).
- إضافة خيار لتعطيل TTL move عند إدراج data part. #15000 (Pavel Kovalenko).
- تجاهل قيود المفتاح عند تنفيذ mutations. من دون طلب السحب هذا، لا يمكن تنفيذ mutations عندما يكون
force_index_by_date = 1أو
force_primary_key = 1. #14973 (Amos Bird).
- السماح بحذف جدول Replicated إذا فشلت محاولة الحذف السابقة بسبب انتهاء جلسة ZooKeeper. يُصلح هذا #11891. #14926 (alexey-milovidov).
- إصلاح التحقق المفرط من قيود الإعدادات عند تشغيل SELECT مع SETTINGS على جدول موزّع. #14876 (Amos Bird).
- توفير إعداد query باسم
load_balancing_first_offsetلتحديد النسخة المتماثلة الأولى صراحةً. ويُستخدم مع استراتيجية load balancing
FIRST_OR_RANDOM، مما يتيح التحكم في أحمال عمل النسخ المتماثلة. #14867 (Amos Bird).
- عرض الاستعلامات الفرعية لـ
SETو
JOINفي نتيجة
EXPLAIN. #14856 (Nikolai Kochetov).
- السماح باستخدام إعداد تخزين متعدد الوحدات في التخزين
Distributed. #14839 (Pavel Kovalenko).
- إنشاء
query_start_timeو
query_start_time_microsecondsمن نفس قيمة timespec. #14831 (Bharat Nallan).
- دعم تعطيل الاستمرارية لـ
StorageJoinو
StorageSet، وتخضع هذه الميزة للإعداد
disable_set_and_join_persistency. كما عالج طلب السحب هذا المشكلة #6318. #14776 (vxider).
- يمكن الآن استخدام
COLUMNSلاحتواء قائمة من الأعمدة ثم تطبيق محوّلات الأعمدة بعدها. #14775 (Amos Bird).
- إضافة
merge_algorithmإلى جدول
system.mergesلتحسين فحص عمليات الدمج. #14705 (Amos Bird).
- إصلاح تسرّب محتمل للذاكرة تسببه آلية watch الخاصة بعملية exists في ZooKeeper. #14693 (hustnn).
- السماح بالتنفيذ المتوازي لأوامر DDL الموزعة. #14684 (Azat Khuzhin).
- إضافة عدّاد الأحداث
QueryMemoryLimitExceeded. يُغلق هذا #14589. #14647 (fastio).
- إصلاح بعض المسافات البيضاء الزائدة في تنسيق الاستعلامات. #14595 (Azat Khuzhin).
- يتعامل ClickHouse مع تعبير partition وتعبير المفتاح الأساسي بشكل مختلف. يُستخدم تعبير partition لإنشاء فهرس minmax يحتوي على الأعمدة ذات الصلة، بينما يُخزَّن تعبير المفتاح الأساسي كتعبير. أحيانًا قد يقسم المستخدم الجدول على مستويات أقل دقة، مثل
partition by i / 1000. لكن المعاملات الثنائية ليست رتيبة، ويحاول طلب السحب هذا إصلاح ذلك. وقد يفيد أيضًا حالات استخدام أخرى. #14513 (Amos Bird).
- إضافة خيار لتخطي فحوصات الوصول لـ
DiskS3. القرص
s3ميزة Experimental. #14497 (Pavel Kovalenko).
- تسريع عملية إيقاف تشغيل server إذا كانت هناك طلبات S3 جارية. #14496 (Pavel Kovalenko).
- أصبح
SYSTEM RELOAD CONFIGالآن يطلق استثناءً إذا فشلت إعادة التحميل، مع الاستمرار في استخدام ملف
users.xmlالسابق. كما تستمر إعادة التحميل الدورية في الخلفية في استخدام ملف
users.xmlالسابق إذا فشلت إعادة التحميل. #14492 (Vitaly Baranov).
- بالنسبة إلى عمليات INSERT التي تتضمن بيانات مضمنة بتنسيق VALUES في وضع السكربت لـ
clickhouse-client، أصبحت الفاصلة المنقوطة مدعومة كفاصل لإنهاء البيانات، بالإضافة إلى السطر الجديد. يُغلق #12288. #13192 (Alexander Kuzmenkov).
- دعم codecs مخصصة في الأجزاء ذات التنسيق compact. #12183 (Anton Popov).
- تمكين الأجزاء المدمجة افتراضيًا للأجزاء الصغيرة. سيتيح ذلك معالجة عمليات الإدراج المتكررة بكفاءة أعلى قليلًا (4..100 مرة). #11913 (alexey-milovidov).
- تحسين أداء
quantileTDigest. يُصلح هذا #2668. #15542 (Kruglov Pavel).
- تقليل استهلاك الذاكرة بشكل كبير في AggregatingInOrderTransform/optimize_aggregation_in_order. #15543 (Azat Khuzhin).
- تسريع عمليات الضرب بعرض 256 بت. #15418 (Artem Zuikov).
- تحسين أداء الأنواع بعرض 256 بت باستخدام (u)int64_t كنوع أساسي للأعداد الصحيحة العريضة. تستخدم الأعداد الصحيحة العريضة الأصلية أنواع 8 بت كنوع أساسي. #14859 (Artem Zuikov).
- استخدام قرص مؤقت صراحةً لتخزين البيانات المؤقتة الخاصة بالدمج العمودي. #15639 (Grigory Pervakov).
- استخدام طلب S3 DeleteObjects واحد بدلًا من عدة طلبات DeleteObject داخل حلقة. لا توجد أي تغييرات وظيفية، لذا فذلك مغطى بالاختبارات الحالية مثل integration/test_log_family_s3. #15238 (ianton-ru).
- إصلاح الاختيار الخاطئ في
DateTime <op> DateTimeللتنفيذ العام البطيء. يُصلح هذا #15153. #15178 (Amos Bird).
- تحسين أداء مفتاح GROUP BY من النوع
FixedString. #15034 (Amos Bird).
- قصر استخدام
mlockعلى مقطع الشيفرة عند بدء clickhouse-server. في الإصدارات السابقة، كانت جميع المناطق المُعيّنة تُقفل في الذاكرة، بما في ذلك معلومات التصحيح. وعادةً ما تُفصل معلومات التصحيح في ملف مستقل، لكن إن لم يحدث ذلك، فقد كان يؤدي إلى زيادة في استهلاك الذاكرة بمقدار +2..3 GiB. #14929 (alexey-milovidov).
- أصبح الملف التنفيذي لـ ClickHouse أصغر بفضل التحسين وقت الربط.
- نستخدم الآن clang-11 لبناء ClickHouse لبيئة الإنتاج. #15239 (alesapin).
- نستخدم الآن clang-11 لبناء ClickHouse في CI. #14846 (alesapin).
- التحويل إلى clang-11 في البنيات الثنائية (Linux وDarwin وAArch64 وFreeDSD). #15622 (Ilya Yatsishin).
- تستخدم الآن جميع صور الاختبار
llvm-symbolizer-11. #15069 (alesapin).
- السماح بالبناء باستخدام llvm-11. #15366 (alexey-milovidov).
- التحويل من
clang-tidy-10إلى
clang-tidy-11. #14922 (alexey-milovidov).
- استخدام مدير التمريرات التجريبي في LLVM افتراضيًا. #15608 (Danila Kutenin).
- عدم السماح لأي وحدة ترجمة في C++ بأن يستغرق بناؤها أكثر من 10 دقائق أو أن تستخدم أكثر من 10 غيغابايت من الذاكرة. هذا يُصلح #14925. #15060 (alexey-milovidov).
- جعل اختبار الأداء أكثر استقرارًا وتمثيلًا عبر فصل تشغيلات الاختبار عن تشغيلات profiling. #15027 (alexey-milovidov).
- محاولة جعل اختبار الأداء أكثر موثوقية. ويتم ذلك عبر إعادة تخطيط الذاكرة التنفيذية للعملية أثناء التشغيل باستخدام
madviseللاستفادة من transparent huge pages، ما قد يقلل عدد مرات فقدان iTLB، وهو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في اختبارات الأداء. #14685 (alexey-milovidov).
- التحويل إلى بايثون 3. هذا يغلق #14886. #15007 (Azat Khuzhin).
- الإخفاق مبكرًا في الاختبارات الوظيفية إذا لم يستجب الخادم. هذا يغلق #15262. #15267 (alexey-milovidov).
- السماح بتشغيل إصدار AArch64 من clickhouse-server من دون ملفات إعداد. هذا يسهّل #15174. #15266 (alexey-milovidov).
- تحسينات في صور Docker الخاصة بـ CI: الاستغناء عن ZooKeeper والاعتماد على نص برمجي واحد لتثبيت إعدادات الاختبار. #15215 (alesapin).
- إصلاح تمرير خيارات CMake في نص
fast testالبرمجي. يُصلح الخطأ في #14711. #15155 (alesapin).
- إضافة نص برمجي لإجراء قياس أداء الأجهزة بأمر واحد. #15115 (alexey-milovidov).
- قُسِّم الاختبار الضخم
test_dictionaries_all_layouts_and_sourcesإلى اختبارات أصغر. #15110 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح محتمل لتقرير MSan في base64 (على الخوادم التي تدعم AVX-512). وهذا يُصلح #14006. #15030 (alexey-milovidov).
- أُعيد تنسيق الشيفرة البرمجية وتنظيفها في جميع ملفات *.py الخاصة باختبارات التكامل. #14864 (Bharat Nallan).
- إصلاح حالة الاختبار غير المستقرة الخاصة بالمعاملة الفارغة في MaterializeMySQL، والتي اكتُشفت في CI. #14854 (Winter Zhang).
- محاولة تسريع عملية البناء قليلًا. #14808 (alexey-milovidov).
- تسريع عملية البناء قليلًا عبر إزالة ملفات الترويسة غير المستخدمة. #14714 (alexey-milovidov).
- إصلاح فشل البناء على OSX. #14761 (Winter Zhang).
- تفعيل ccache افتراضيًا في cmake إذا كان موجودًا في نظام التشغيل. #14575 (alesapin).
- التحكّم في إعدادات build الخاصة بـ CI من مستودع ClickHouse. #14547 (alesapin).
- في ملفات CMake: - نُقلت أجزاء من أوصاف بعض الخيارات إلى تعليقات أعلى السطر. - استُبدل 0 بـ
OFFو1 بـ
ONفي القيم الافتراضية لـ
options. - أُضيفت بعض الأوصاف وروابط الوثائق إلى الخيارات. - استُبدل الخيار
FUZZER(إذ يوجد خيار آخر هو
ENABLE_FUZZINGيفعّل الوظيفة نفسها أيضًا). - أُزيل الخيار
ENABLE_GTEST_LIBRARYنظرًا لوجود
ENABLE_TESTS. راجع الوصف الكامل في طلب السحب: #14711 (Mike).
- جعل الملف التنفيذي أصغر قليلًا (~50 Mb لإصدار debug). #14555 (Artem Zuikov).
- استخدام std::filesystem::path في ConfigProcessor لضمّ مسارات الملفات. #14558 (Bharat Nallan).
- إصلاح تأكيد debug في
bitShiftLeft()عند استدعائه بعدد صحيح كبير سالب. #14697 (Artem Zuikov).
إصدار ClickHouse 20.9
إصدار ClickHouse v20.9.7.11-stable، 2020-12-07
- إصلاح أداء القراءة من جداول
Mergeعند التعامل مع عدد كبير جدًا من جداول
MergeTree. يعالج #7748. #16988 (Anton Popov).
- لا تستعد الأجزاء من WAL إذا كان
in_memory_parts_enable_walمعطّلًا. #17802 (detailyang).
- تم إصلاح
segfaultعند عدم توفّر مساحة كافية أثناء الإدراج في جدول
Distributed. #17737 (tavplubix).
- تم إصلاح المشكلة التي كان فيها ClickHouse يفشل في استئناف الاتصال بخوادم MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
- تم إصلاح الخطأ
Function not implementedعند تنفيذ الاستعلام
RENAMEفي قاعدة البيانات
Atomicأثناء تشغيل ClickHouse على Windows Subsystem for Linux. يُصلح هذا #17661. #17664 (tavplubix).
- عند استخدام clickhouse-client في الوضع التفاعلي مع استعلامات متعددة الأسطر، كان تعليق السطر الواحد يمتدّ بالخطأ حتى نهاية الاستعلام. يُصلح هذا #13654. #17565 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح المشكلة التي قد يتوقف فيها الخادم عن قبول الاتصالات في حالات نادرة جدًا. #17542 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح تعليق استعلام alter عندما كانت الـ mutation المقابلة قد أُوقفت على نسخة متماثلة أخرى. يُصلح هذا #16953. #17499 (alesapin).
- تم إصلاح خلل كان فيه ClickHouse يقدّر حجم mark cache بأقل من قيمته الفعلية. وقد يحدث ذلك عند وجود عدد كبير من الملفات الصغيرة جدًا التي تحتوي على marks. #17496 (alesapin).
- تم إصلاح
ORDER BYعند تفعيل الإعداد
optimize_redundant_functions_in_order_by. #17471 (Anton Popov).
- تم إصلاح التكرارات بعد
DISTINCTالتي كان يمكن أن تظهر بسبب تحسين غير صحيح. يُصلح هذا #17294. #17296 (li chengxiang). #17439 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح التعطل أثناء القراءة من جدول
JOINمع أنواع
LowCardinality. يُصلح هذا #17228. #17397 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح إبطال فهرس set عندما تكون هناك أعمدة const في الاستعلام الفرعي. يُصلح هذا #17246 . #17249 (Amos Bird).
- تم إصلاح مقارنة ColumnConst التي كانت تؤدي إلى تعطل. ويُصلح هذا #17088 . #17135 (Amos Bird).
- تم إصلاح التعطل في استعلام
CREATE TABLE ... AS some_tableعندما كان
some_tableقد أُنشئ باستخدام
AS table_function(). يُصلح هذا #16944. #17072 (tavplubix).
- إصلاح خلل في الدالة fuzzBits، والمسألة ذات الصلة: #16980. #17051 (hexiaoting).
- تجنّب أخطاء الشبكة غير الضرورية في الاستعلامات البعيدة التي قد تُلغى أثناء التنفيذ، مثل الاستعلامات التي تحتوي على
LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
- تحسين بسيط. #16866 (tavplubix).
- إرجاع عدد الصفوف المتأثرة لاستعلامات INSERT عبر بروتوكول MySQL. كان ClickHouse يُرجع دائمًا القيمة 0 سابقًا، وقد أُصلح ذلك. يُصلح #16605. #16715 (Winter Zhang).
- تحديث بيانات timezone المضمّنة إلى الإصدار 2020d (مع تحديث cctz أيضًا إلى أحدث نسخة من master). #17204 (filimonov).
إصدار ClickHouse v20.9.6.14-stable، 2020-11-20
- إتاحة الاتصال بـ
clickhouse-serverعبر نقطة نهاية آمنة تتطلب SNI. يصبح ذلك ممكنًا عندما يكون
clickhouse-serverمستضافًا خلف وكيل TLS. #16938 (filimonov).
- يجب أن تُرجع الدوال التجميعية الشرطية (على سبيل المثال:
avgIfو
sumIfو
maxIf) القيمة
NULLعند غياب الصفوف ومع استخدام وسيطات Nullable. #13964 (Winter Zhang).
- إصلاح خلل قد يتسبب في تعليق استعلامات
ON CLUSTERإلى أجل غير مسمى على جداول ReplicatedMergeTree غير القائدة. #17089 (alesapin).
- إعادة تحديد عنوان IP الخاص بـ
format_avro_schema_registry_urlعند حدوث أخطاء. #16985 (filimonov).
- إصلاح احتمال تعطل الخادم بعد
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewTypeعندما يحتوي
SELECTعلى تعبير
WHEREيعتمد على العمود الجاري تعديله، بينما لم يكتمل التعديل بعد. #16968 (Amos Bird).
- يجب أن ينشئ نص التثبيت دائمًا المجلدات الفرعية داخل مجلدات config. وهذا ينطبق فقط على بناء Docker مع config مخصص. #16936 (filimonov).
- إصلاح الخطأ المحتمل
Illegal type of argumentفي الاستعلامات التي تتضمن
ORDER BY. يعالج #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
- إلغاء الرفع متعدد الأجزاء إذا لم تُكتب أي بيانات إلى WriteBufferFromS3. #16840 (Pavel Kovalenko).
- إصلاح التعطل عند استخدام
anyدون أي وسائط. هذا يخص #16803. مع الإشارة إلى @azat. #16826 (Amos Bird).
- إصلاح عامل التشغيل
INعبر عدة أعمدة وtuples عند تفعيل الإعداد
transform_null_in. يعالج #15310. #16722 (Anton Popov).
- يُصلح هذا optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_order عند استخدام max_threads>0 ووجود تعبير في
ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
- يعالج #16574 و#16231، ويُصلح فشل الاستعلام البعيد عند استخدام دالة التجميع ذات اللاحقة
if. #16610 (Winter Zhang).
- ينتهي الاستعلام أسرع عند حدوث استثناء. كما يُلغى التنفيذ على النسخ المتماثلة البعيدة إذا وقع استثناء. #15578 (Azat Khuzhin).
إصدار ClickHouse v20.9.5.5-stable، 2020-11-13
- إصلاح حالات التعطل الصامت النادرة عندما تكون أداة تحليل الاستعلامات مفعّلة ويكون ClickHouse مثبّتًا على نظام تشغيل يستخدم إصدارًا من glibc يحتوي (على ما يبدو) على asynchronous unwind tables معطوبة لبعض الدوال. يُصلح هذا #15301. ويُصلح هذا #13098. #16846 (alexey-milovidov).
- الآن، عند تحليل AVRO من الإدخال، تُزال LowCardinality من النوع. يُصلح هذا #16188. #16521 (Mike).
- إصلاح النمو السريع في البيانات الوصفية عند استخدام MySQL Master -> MySQL Slave -> محرك ClickHouse MaterializeMySQL، مع تفعيل
slave_parallel_workerعلى MySQL Slave، وذلك عبر تقليص مجموعات GTID بشكل صحيح. يُصلح هذا #15951. #16504 (TCeason).
- إصلاح DROP TABLE لمحرك Distributed (حالة تسابق مع INSERT). #16409 (Azat Khuzhin).
- إصلاح معالجة الإدخالات الكبيرة جدًا في replication queue. قد تظهر إدخالات كبيرة جدًا في استعلامات ALTER إذا كانت بنية الجدول كبيرة للغاية (تقترب من 1 MB). يُصلح هذا #16307. #16332 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح السلوك غير المتسق الذي كان قد يؤدي إلى إسقاط جزء من البيانات المُعادة لأن المجموعة المستخدمة لتصفيتها لم تكن قد أُنشئت. #16308 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح خطأ متعلق بقاعدة بيانات MySQL. عندما يكون خادم MySQL المستخدم كمحرك قاعدة بيانات متوقفًا، تُطلق بعض الاستعلامات Exception لأنها تحاول جلب الجداول من خادم معطّل، رغم أن ذلك غير ضروري. على سبيل المثال، يجب أن يعمل الاستعلام
SELECT ... FROM system.partsفقط مع جداول MergeTree وألا يتعامل مع قاعدة بيانات MySQL إطلاقًا. #16032 (Kruglov Pavel).
إصدار ClickHouse v20.9.4.76-stable (2020-10-29)
- إصلاح التحرير المزدوج للذاكرة عند حدوث استثناء في الدالة
dictGet. كان ذلك قد يحدث إذا جرى تحميل القاموس مع وجود خطأ. #16429 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح
group byمع مُعدِّلات totals/rollup/cube ودوال min/max على مفاتيح
group by. يعالج #16393. #16397 (Anton Popov).
- إصلاح INSERT غير المتزامن في Distributed مع prefer_localhost_replica=0 و internal_replication. #16358 (Azat Khuzhin).
- إصلاح شيفرة خاطئة للغاية في تنفيذ TwoLevelStringHashTable، وقد تؤدي إلى تسرّب في الذاكرة. ومن المدهش كيف ظل هذا الخلل كامنًا كل هذا الوقت… #16264 (Amos Bird).
- إصلاح الحالة التي يمكن فيها تخصيص ذاكرة زائدة بغضّ النظر عن الحد. هذا يغلق #14560. #16206 (alexey-milovidov).
- إصلاح تعليق الاستعلام
ALTER MODIFY ... ORDER BYفي
ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. هذا يعالج #15980. #16011 (alesapin).
- إصلاح محلّل أسماء collate وcharset، ودعم
length = 0للنوع string. #16008 (Winter Zhang).
- السماح باستخدام direct layout للقواميس ذات المفاتيح المعقّدة. #16007 (Anton Popov).
- منع تعليق النسخة المتماثلة لمدة 5-10 دقائق عند حدوث خطأ في replication بعد فترة من عدم النشاط. #15987 (filimonov).
- إصلاح حالات segfault نادرة عند الإدراج في MaterializedView أو الاستعلام منها، مع إسقاط الجدول الهدف بالتزامن (لمحرّك قاعدة البيانات Atomic). #15984 (tavplubix).
- إصلاح الالتباس في parsing الخاص بـ settings profiles: أصبحت
CREATE USER ... SETTINGS profile readonlyتُعتبر الآن استخدامًا لملف تعريف باسم
readonly، لا إعدادًا باسم
profileمع القيد readonly. هذا يعالج #15628. #15982 (Vitaly Baranov).
- إصلاح تعطل يحدث عند فشل إنشاء قاعدة البيانات. #15954 (Winter Zhang).
- إصلاح فشل
DROP TABLE IF EXISTSمع الخطأ
Table ... does not existعندما يُعاد تسمية الجدول بالتزامن (لمحرّك قاعدة البيانات Atomic). وإصلاح حالة deadlock نادرة عند تنفيذ بعض DDL queries بالتزامن على عدة جداول (مثل
DROP DATABASEو
RENAME TABLE) وإصلاح فشل
DROP/DETACH DATABASEمع
Table ... does not existعند تنفيذ
DROP/DETACH TABLEبالتزامن. #15934 (tavplubix).
- إصلاح النتيجة الفارغة غير الصحيحة للاستعلام من جدول
Distributedإذا كان الاستعلام يحتوي على
WHEREو
PREWHEREو
GLOBAL IN. يعالج #15792. #15933 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح حالات التعطل المتبادل المحتملة في RBAC. #15875 (Vitaly Baranov).
- إصلاح الاستثناء
Block structure mismatchفي استعلامات
SELECT ... ORDER BY DESCالتي نُفِّذت بعد استعلام
ALTER MODIFY COLUMN. يعالج #15800. #15852 (alesapin).
- إصلاح عدم دقة
select count()في MaterializeMySQL. #15767 (tavplubix).
- إصلاح بعض حالات الاستعلامات التي لا تُحدَّد فيها إلا الأعمدة الافتراضية. سابقًا، كان يمكن ظهور الاستثناء
Not found column _nothing in block. يعالج #12298. #15756 (Anton Popov).
- إصلاح الانخفاض الشديد في القيمة الافتراضية للإعداد
max_replicated_logs_to_keep، والذي قد يؤدي إلى فقدان النسخ المتماثلة بوتيرة متكررة. وتحسين عملية استعادة النسخة المتماثلة المفقودة باختيار أحدث نسخة متماثلة للاستنساخ. كذلك، لا تُزال الأجزاء القديمة من النسخة المتماثلة المفقودة، بل تُفصل بدلًا من ذلك. #15701 (tavplubix).
- إصلاح الخطأ
Cannot add simple transform to empty Pipeالذي كان يحدث أثناء القراءة من جدول
Bufferذي البنية المختلفة عن بنية جدول الوجهة. وكان ذلك ممكنًا إذا أعاد جدول الوجهة نتيجة فارغة للاستعلام. يعالج #15529. #15662 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح خلل متعلق بأنماط globs في S3 table function، إذ لم تكن المنطقة المستخرجة من عنوان URL تُطبَّق على إعدادات عميل S3. #15646 (Vladimir Chebotarev).
- تقليل قيمة المقياس
ReadonlyReplicaعند فصل الجداول للقراءة فقط. وهذا يعالج #15598. #15592 (sundyli).
- إظهار خطأ عند تمرير معلَمة واحدة إلى ReplicatedMergeTree بدلًا من تجاهلها. #15516 (nvartolomei).
- أصبح الآن مسموحًا بتنفيذ استعلامات
ALTER ... ON CLUSTERبغضّ النظر عن إعداد
<internal_replication>في إعدادات العنقود. #16075 (alesapin).
- توسيع وحدات الماكرو
{database}و
{table}و
{uuid}في وسائط
ReplicatedMergeTreeعند إنشاء الجدول. #16160 (tavplubix).
إصدار ClickHouse v20.9.3.45 stable (2020-10-09)
- إصلاح الخطأ
Cannot find columnالذي قد يحدث عند الإدراج في
MATERIALIZED VIEWإذا كان الاستعلام الخاص بـ
MVيحتوي على
ARRAY JOIN. #15717 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح حالة تسابق في AMQP-CPP. #15667 (alesapin).
- إصلاح ترتيب تحرير الموارد في خطوة
ReadFromStorageضمن خطة الاستعلام. وقد يتسبب ذلك في حدوث أعطال في حالات نادرة. وربما يكون مرتبطًا بـ #15610. #15645 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح الخطأ
Element ... is not a constant expressionعند استخدام ناتج الدالة
JSON*في
VALUESأو
LIMITأو في الجانب الأيمن من العامل
IN. #15589 (tavplubix).
- منع احتمال ظهور رسالة الخطأ
Could not calculate available disk space (statvfs), errno: 4, strerror: Interrupted system call. ويُصلح ذلك #15541. #15557 (alexey-milovidov).
- تقليل استخدام الذاكرة بشكل كبير في AggregatingInOrderTransform/optimize_aggregation_in_order. #15543 (Azat Khuzhin).
- قد تتوقف mutation عن التقدم أثناء انتظار part غير موجود بعد
MOVEأو
REPLACE PARTITIONأو، في حالات نادرة، بعد
DETACHأو
DROP PARTITION. وقد أُصلحت هذه المشكلة. #15537 (tavplubix).
- إصلاح خلل يتسبب في توقف العامل
ILIKEعن كونه غير حساس لحالة الأحرف إذا نُفِّذ
LIKEبالنمط نفسه. #15536 (alesapin).
- إصلاح أخطاء
Missing columnsعند تحديد أعمدة غير موجودة في البيانات، لكنها تعتمد على أعمدة أخرى غير موجودة أيضًا في البيانات. يُصلح #15530. #15532 (alesapin).
- إصلاح خلل في اشتراك الأحداث في DDLWorker قد يؤدي، في حالات نادرة، إلى تعليق الاستعلامات في
ON CLUSTER. أُدخل في #13450. #15477 (alesapin).
- الإبلاغ عن الخطأ الصحيح عندما تكون الوسيطة الثانية للدالة التجميعية
boundingRatioمن نوع غير صحيح. #15407 (detailyang).
- إصلاح خلل يؤدي إلى فشل استعلامات مثل
SELECT toStartOfDay(today())مع الإشارة إلى أن وسيطة time_zone فارغة. #15319 (Bharat Nallan).
- إصلاح حالة تسابق نادرة أثناء إعادة تسمية جدول MergeTree والتنظيف في الخلفية. #15304 (alesapin).
- إصلاح حالة تسابق نادرة عند بدء تشغيل الخادم عندما تكون system.logs مفعّلة. #15300 (alesapin).
- إصلاح تقرير MSan في QueryLog. قد تُستخدم ذاكرة غير مهيأة للحقل
memory_usage. #15258 (alexey-milovidov).
- إصلاح تعطل الـ instance عند استخدام joinGet مع الأنواع
LowCardinality. يُصلح هذا #15214. #15220 (Amos Bird).
- إصلاح خلل في table engine
Bufferكان يمنع insert بيانات ببنية جديدة إلى
Bufferبعد query
ALTER. يُصلح هذا #15117. #15192 (alesapin).
- ضبط حجم حقل decimals في حزمة تعريف عمود mysql. #15152 (maqroll).
- إصلاح الخطأ
Cannot rename ... errno: 22, strerror: Invalid argumentعند تنفيذ DDL query في atomic database عند تشغيل clickhouse-server داخل docker على Mac OS. #15024 (tavplubix).
- إصلاح يتيح عمل push down الخاصة بـ predicate عندما يحتوي subquery على الدالة finalizeAggregation. يُصلح هذا #14847. #14937 (filimonov).
- إصلاح مشكلة قد تتسبب في تعلّق server عند بدء التشغيل أثناء التواصل مع ZooKeeper، إذا كان يلزم fetch configuration files من ZK (باستخدام خيار include
from_zk). يُصلح هذا #14814. #14843 (Alexander Kuzmenkov).
- أصبح من الممكن الآن تغيير نوع عمود الإصدار في
VersionedCollapsingMergeTreeباستخدام استعلام
ALTER. #15442 (alesapin).
إصدار ClickHouse v20.9.2.20، 2020-09-22
- عند الترقية من إصدارات أقدم من 20.5، إذا أُجري تحديث متدرّج وكانت الكتلة تضم إصدارات 20.5 أو أحدث إلى جانب إصدارات أقدم من 20.5، ثم أُعيد تشغيل عُقد ClickHouse ذات الإصدارات القديمة وبدأ الإصدار القديم العمل في وجود إصدارات أحدث، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أخطاء
Part ... intersects previous part. ولتجنّب هذا الخطأ، ثبّت أولًا حزم clickhouse-server الأحدث على جميع عُقد الكتلة، ثم أجرِ عمليات إعادة التشغيل (حتى يبدأ clickhouse-server عند إعادة تشغيله بالإصدار الجديد).
- تمت إضافة محوّلات الأعمدة
EXCEPTو
REPLACEو
APPLY، ويمكن تطبيقها على قائمة الأعمدة المحددة (بعد
*أو
COLUMNS(...)). على سبيل المثال، يمكنك كتابة
SELECT * EXCEPT(URL) REPLACE(number + 1 AS number). ومثال آخر:
select * apply(length) apply(max) from wide_string_tableلمعرفة الحد الأقصى لطول جميع الأعمدة النصية. #14233 (Amos Bird).
- تمت إضافة دالة تجميع
rankCorrالتي تحسب معامل ارتباط الرتب. #11769 (antikvist) #14411 (Nikita Mikhaylov).
- تمت إضافة دالة الجدول
viewالتي تحوّل استعلامًا فرعيًا إلى كائن جدول. ويساعد ذلك على تمرير الاستعلامات. على سبيل المثال، يمكن استخدامها في دوال الجدول remote/cluster. #12567 (Amos Bird).
- إصلاح خطأ يحدث عندما تؤدي عملية
ALTER UPDATEمع عمود
Nullableفي تعبير الإسناد وقيمة ثابتة (مثل
UPDATE x = 42) إلى قيمة غير صحيحة في العمود أو إلى segfault. يُصلح هذا #13634، #14045. #14646 (alesapin).
- إصلاح نتيجة ضرب
Decimalالخاطئة الناتجة عن مقياس عشري غير صحيح لعمود النتيجة. #14603 (Artem Zuikov).
- إصلاح ترتيب الفرز غير الصحيح للعمود
Nullable. يُصلح هذا #14344. #14495 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح عدم اتساق المقارنة مع المفتاح الأساسي من النوع
FixedStringعند تحليل الفهرس إذا جرت المقارنة بسلسلة أقصر. يُصلح هذا #14908. #15033 (Amos Bird).
- إصلاح خطأ يؤدي إلى تعيين merges بشكل غير صحيح إذا كان الجدول يحتوي على partition فيها part واحدة فقط. #14444 (alesapin).
- إذا جرى استدعاء الدالة
barبوسائط مُعدّة خصيصًا، فقد كان من الممكن حدوث تجاوز سعة المخزن المؤقت. يُغلق هذا #13926. #15028 (alexey-milovidov).
- نشر ترددات CPU لكل نواة منطقية في
system.asynchronous_metrics. يُصلح هذا #14923. #14924 (Alexander Kuzmenkov).
- إصلاح الخطأ
.metadata.tmp File existsعند استخدام محرك قاعدة البيانات
MaterializeMySQL. #14898 (Winter Zhang).
- إصلاح مشكلة قد تؤدي فيها بعض استدعاءات الدالة
extractAllGroupsإلى ظهور الخطأ “Memory limit exceeded”. يُصلح هذا #13383. #14889 (alexey-milovidov).
- إصلاح SIGSEGV عند محاولة INSERT إلى
StorageFile(fd). #14887 (Azat Khuzhin).
- إصلاح خطأ نادر في استعلامات
SELECTعندما يكون للعمود المطلوب تعبير
DEFAULTيعتمد على عمود آخر له أيضًا
DEFAULT، ولا يكون موجودًا في استعلام التحديد ولا على القرص. يُصلح هذا جزئيًا #14531. #14845 (alesapin).
- إصلاح اكتشاف الرتابة الخاطئ لتحويل
Int -> Intالمُضيَّق للأنواع الموقعة. قد يؤدي ذلك إلى نتيجة query غير صحيحة. كُشف هذا الخطأ في #14513. #14783 (Amos Bird).
- إصلاح غياب اسم قاعدة البيانات الافتراضي في البيانات الوصفية للعرض المادي عند تنفيذ
ALTER ... MODIFY QUERY. #14664 (tavplubix).
- إصلاح احتمال إعطاء الدالة
hasنتيجة غير صحيحة عند استخدام النوعين
LowCardinalityو
Nullable. #14591 (Mike).
- تنظيف directory البيانات بعد استثناءات ZooKeeper أثناء استعلام CREATE للجداول التي تستخدم محرك ReplicatedMergeTree. #14563 (Bharat Nallan).
- إصلاح حالات segfault نادرة في الدوال التي تستخدم المُعدِّل
-Resample، والتي قد تظهر نتيجة overflow مع parameters كبيرة جدًا. #14562 (Anton Popov).
- التحقق من overflow في حجم Array في aggregate function
topK. وبدون هذا التحقق، قد يرسل المستخدم query ذات parameters مُعدّة بعناية تؤدي إلى crash في server. هذا يُغلق #14452. #14467 (alexey-milovidov).
- تمرير أوامر restart/start/stop/reload الخاصة بـ SysVinit إلى systemd (إذا كان مستخدمًا). #14460 (Azat Khuzhin).
- إيقاف تنفيذ query إذا حدث Exception داخل
PipelineExecutorنفسه. قد يمنع هذا حالات نادرة محتملة لتعليق query. #14334 #14402 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح crash أثناء استعلام
ALTERلجدول تم إنشاؤه باستخدام
AS table_function. يُصلح #14212. #14326 (alesapin).
- إصلاح Exception أثناء استعلام ALTER LIVE VIEW مع الأمر REFRESH. LIVE VIEW هي feature تجريبية. #14320 (Bharat Nallan).
- إصلاح lifetime الخاصة بـ QueryPlan (في EXPLAIN PIPELINE graph=1) للاستعلامات التي تحتوي على interpreter متداخل. #14315 (Azat Khuzhin).
- تحسين التحقق من حجم Tuple في external dictionaries ذات المفتاح المركب ضمن SSD cache. هذا يُصلح #13981. #14313 (alexey-milovidov).
- منع استخدام
CODECمع column type
ALIAS. يُصلح #13911. #14263 (Bharat Nallan).
- إصلاح statement الخاصة بـ GRANT ALL عند تنفيذها على Level غير عام. #13987 (Vitaly Baranov).
- إصلاح التقاط arrayJoin() داخل lambda (إذ كان يتم throw لـ Exception برسالة logical error). #13792 (Azat Khuzhin).
- تمت إضافة الأداة
db-generatorلإنشاء قاعدة بيانات عشوائية انطلاقًا من استعلامات SELECT المعطاة. وقد يسهّل ذلك إعادة إنتاج المشكلات عندما لا يتوفر من المستخدم سوى بلاغ خطأ غير مكتمل. #14442 (Nikita Mikhaylov) #10973 (ZeDRoman).
- السماح باستخدام إعداد تخزين متعدد الوحدات في تخزين Distributed. #14839 (Pavel Kovalenko).
- منع استخدام وسيطة
time_zoneفارغة في الدوال من النوع
toStartOf*. #14509 (Bharat Nallan).
- يعيد معالج MySQL القيمة
OKللاستعلامات مثل
SET @@var = value. وتُتجاهل هذه التعليمة. وهذا مطلوب لأن بعض برامج تشغيل MySQL ترسل استعلام
SET @@للإعداد بعد إتمام المصافحة https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/9336#issuecomment-686222422 . #14469 (BohuTANG).
- ستُطبَّق الآن قيم TTL أثناء الدمج إذا لم تكن قد طُبِّقت فعليًا من قبل. #14438 (alesapin).
- يدعم
clickhouse-obfuscatorالآن النوع UUID كما هو مقترح في #13163. #14409 (dimarub2000).
- أُضيف الإعداد الجديد
system_events_show_zero_valuesكما هو مقترح في #11384. #14404 (dimarub2000).
- تحويل المفتاح الأساسي ضمنيًا إلى غير NULL في
MaterializeMySQL(كما في
MySQL). يُصلح #14114. #14397 (Winter Zhang).
- استبدال الأعداد الصحيحة العريضة (256 بت) من boost multiprecision بتنفيذ من https://github.com/cerevra/int. الأعداد الصحيحة 256 بت تجريبية. #14229 (Artem Zuikov).
- إضافة compression codec افتراضي للأجزاء في
system.part_logباسم
default_compression_codec. #14116 (alesapin).
- إضافة وسيطة الدقة للنوع
DateTime. يتيح ذلك استخدام الاسم
DateTimeبدلًا من
DateTime64. #13761 (Winter Zhang).
- أُضيفت مصادقة requirepass للقاموس الخارجي
Redis. #13688 (Ivan Torgashov).
- تحسينات في المحرك
RabbitMQ: أُضيفت معالجة أعطال الاتصال والقنوات، وعمليات commit سليمة، ومعالجة إخفاقات insert، وتحسين exchanges، وديمومة queue وإمكانية استئنافها، وإعدادات queue جديدة. كما أُصلحت الاختبارات. #12761 (Kseniia Sumarokova).
- دعم codecs مخصصة في compact parts. #12183 (Anton Popov).
- تحسين الاستعلامات التي تستخدم LIMIT/LIMIT BY/ORDER BY لـ Distributed مع GROUP BY sharding_key (ضمن
optimize_skip_unused_shardsو
optimize_distributed_group_by_sharding_key). #10373 (Azat Khuzhin).
- إنشاء مجموعات Set لعدة عمليات
JOINو
INبالتوازي. قد يؤدي ذلك إلى تحسين طفيف في أداء الاستعلامات التي تحتوي على عدة تعبيرات مختلفة من نوع
IN subquery. #14412 (Nikolai Kochetov).
- تحسين أداء محرك Kafka من خلال تخصيص مؤشر ترابط مستقل لكل مستهلك. واستخدام مجمع مؤشرات ترابط منفصل لمحركات التدفق (مثل Kafka). #13939 (fastio).
- تقليل حجم الملف التنفيذي في نسخة Debug عبر إزالة معلومات Debug من
Functions. هذا مطلوب فقط لمشروع داخلي واحد في Yandex يستخدم أداة ربط قديمة جدًا. #14549 (alexey-milovidov).
- التحضير للبناء باستخدام clang 11. #14455 (alexey-milovidov).
- إصلاح المنطق في سكربت backport. في الإصدارات السابقة، كان يعمل مع أي وسوم بلون أحمر بنسبة 100%. كان ذلك غريبًا. #14433 (alexey-milovidov).
- تستخدم اختبارات التكامل تهيئة أساسية افتراضية. وتكون جميع تغييرات config صريحة باستخدام المعاملات main_configs وuser_configs وdictionaries لكل مثيل. #13647 (Ilya Yatsishin).
إصدار ClickHouse 20.8
إصدار ClickHouse v20.8.12.2-lts، 2021-01-16
- إصلاح *If combinator مع الدالة الأحادية وأنواع Nullable. #18806 (Azat Khuzhin).
- تقييد عمليات الدمج من wide إلى compact parts. في حالة vertical merge، كان ذلك يؤدي إلى تلف الجزء الناتج. #18381 (Anton Popov).
إصدار ClickHouse v20.8.11.17-lts، 2020-12-25
- تعطيل الكتابة باستخدام AIO أثناء عمليات الدمج، لأنه قد يؤدي في حالات نادرة للغاية إلى تلف البيانات في أعمدة المفتاح الأساسي أثناء الدمج. #18481 (alesapin).
- تم إصلاح الخطأ
value is too shortعند تنفيذ الدوال
toType(...)(
toDateو
toUInt32وما إلى ذلك) باستخدام وسيطة من النوع
Nullable(String). تُرجع هذه الدوال الآن
NULLعند حدوث أخطاء في التحليل بدلًا من إثارة استثناء. يعالج هذا #7673. #18445 (tavplubix).
- إصلاح الأعطال المحتملة في الدوال التجميعية مع المُركِّب
Distinctعند استخدام التجميع على مستويين. يعالج هذا #17682. #18365 (Anton Popov).
إصدار ClickHouse v20.8.10.13-lts، 2020-12-24
- عندما جرى إعداد تدوير سجل الخادم باستخدام المعلَمة
logger.sizeبقيمة رقمية أكبر من 2^32، لم يكن تدوير السجلات يتم بشكل صحيح. #17905 (Alexander Kuzmenkov).
- تم إصلاح التهيئة غير الصحيحة لـ
max_compress_block_sizeفي MergeTreeWriterSettings باستخدام
min_compress_block_size. #17833 (flynn).
- تم إصلاح مشكلة فشل ClickHouse في استئناف الاتصال بخوادم MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
- تم إصلاح تعليق استعلام
ALTERعندما تكون الـ mutation المقابلة قد أُوقفت على replica أخرى. ويؤدي هذا إلى إصلاح #16953. #17499 (alesapin).
- تم إصلاح خلل كان يحدث عندما كان ClickHouse يقدّر حجم mark cache بأقل من قيمته الفعلية. وقد يحدث ذلك عند وجود عدد كبير من الملفات الصغيرة جدًا التي تحتوي على marks. #17496 (alesapin).
- تم إصلاح
ORDER BYعند تفعيل الإعداد
optimize_redundant_functions_in_order_by. #17471 (Anton Popov).
- تم إصلاح مقارنة
ColumnConstالتي كانت تؤدي إلى crash. ويُصلح هذا #17088. #17135 (Amos Bird).
- تم إصلاح خلل كان قد يؤدي إلى تعليق استعلامات
ON CLUSTERإلى الأبد في ReplicatedMergeTreeTables غير القائدة. #17089 (alesapin).
- تجنّب أخطاء الشبكة غير الضرورية في الاستعلامات البعيدة التي قد تُلغى أثناء التنفيذ، مثل الاستعلامات التي تحتوي على
LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
- أعد حل عنوان IP الخاص بـ
format_avro_schema_registry_urlعند حدوث أخطاء. #16985 (filimonov).
- تم إصلاح crash محتمل في الخادم بعد
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewTypeعندما يكون في
SELECTتعبير
WHEREعلى العمود الجاري تعديله، ولم يكن التعديل قد اكتمل بعد. #16968 (Amos Bird).
- ينبغي لسكريبت التثبيت أن ينشئ دائمًا الأدلة الفرعية داخل مجلدات config. وهذا ذو صلة فقط ببناء Docker مع config مخصص. #16936 (filimonov).
- تم إصلاح الخطأ المحتمل
Illegal type of argumentفي الاستعلامات التي تحتوي على
ORDER BY. ويُصلح هذا #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
- أوقِف multipart upload إذا لم تُكتب أي بيانات إلى WriteBufferFromS3. #16840 (Pavel Kovalenko).
- تم إصلاح crash عند استخدام
anyمن دون أي arguments. ويُصلح هذا #16803. #16826 (Amos Bird).
- تم إصلاح العامل
INعبر عدة أعمدة وTuples عند تفعيل الإعداد
transform_null_in. ويُصلح هذا #15310. #16722 (Anton Popov).
- تم إصلاح السلوك غير المتسق لـ
optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_orderعند
max_threads > 0ومع وجود تعبير في
ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح المشكلة التي كانت تؤدي فيها تحسينات الاستعلامات إلى نتائج غير صحيحة إذا كان الاستعلام يحتوي على
ARRAY JOIN. #17887 (sundyli).
- يكتمل الاستعلام بسرعة أكبر في حال حدوث استثناء. ويُلغى التنفيذ على النُسخ المتماثلة البعيدة إذا وقع استثناء. #15578 (Azat Khuzhin).
إصدار ClickHouse v20.8.6.6-lts، 2020-11-13
- إصلاح حالات التعطل الصامتة النادرة عند تفعيل مُحلّل الاستعلامات وتثبيت ClickHouse على نظام تشغيل يحتوي على إصدار من glibc به (على ما يبدو) جداول فكّ تتبّع غير متزامن معطّلة لبعض الدوال. يُصلح هذا #15301. ويُصلح هذا #13098. #16846 (alexey-milovidov).
- الآن، عند تحليل AVRO من الإدخال، تُزال LowCardinality من النوع. يُصلح هذا #16188. #16521 (Mike).
- إصلاح النمو السريع للبيانات الوصفية عند استخدام MySQL Master -> MySQL Slave -> محرك ClickHouse MaterializeMySQL، مع تفعيل
slave_parallel_workerعلى MySQL Slave، وذلك عبر تقليص مجموعات GTID على نحو صحيح. يُصلح هذا #15951. #16504 (TCeason).
- إصلاح DROP TABLE في Distributed (حالة تسابق مع INSERT). #16409 (Azat Khuzhin).
- إصلاح معالجة الإدخالات الكبيرة جدًا في قائمة انتظار النسخ المتماثل. قد تظهر إدخالات كبيرة جدًا في استعلامات ALTER إذا كانت بنية الجدول كبيرة للغاية (تقارب 1 MB). يُصلح هذا #16307. #16332 (alexey-milovidov).
- إصلاح السلوك غير المتسق عندما قد يُسقَط جزء من البيانات المُعادة لأن المجموعة المستخدمة في ترشيحها لم يتم إنشاؤها. #16308 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح خلل في قاعدة بيانات MySQL. عندما يكون خادم MySQL المستخدم كمحرك قاعدة بيانات متوقفًا، فإن بعض الاستعلامات تُطلق استثناءً لأنها تحاول جلب الجداول من خادم معطّل، رغم أن ذلك غير ضروري. على سبيل المثال، يجب أن يعمل الاستعلام
SELECT ... FROM system.partsمع جداول MergeTree فقط، وألا يتعامل مع قاعدة بيانات MySQL على الإطلاق. #16032 (Kruglov Pavel).
إصدار ClickHouse v20.8.5.45-lts، 2020-10-29
- إصلاح التحرير المزدوج للذاكرة عند حدوث استثناء في الدالة
dictGet. كان ذلك قد يحدث إذا جرى تحميل القاموس مع وجود خطأ. #16429 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح
group byمع معدِّلات totals/rollup/cube ودوال min/max على مفاتيح
group by. يعالج هذا #16393. #16397 (Anton Popov).
- إصلاح
INSERTغير المتزامن في Distributed مع
prefer_localhost_replica=0و
internal_replication. #16358 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تسرّب محتمل للذاكرة أثناء
GROUP BYباستخدام مفاتيح string، بسبب خطأ في تنفيذ
TwoLevelStringHashTable. #16264 (Amos Bird).
- إصلاح الحالة التي يمكن فيها تخصيص ذاكرة زائدة بغضّ النظر عن الحدّ المعين. يغلق هذا #14560. #16206 (alexey-milovidov).
- إصلاح تعليق query
ALTER MODIFY ... ORDER BYفي
ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. يعالج هذا #15980. #16011 (alesapin).
- إصلاح محلّل اسم collate واسم charset، ودعم
length = 0لنوع string. #16008 (Winter Zhang).
- السماح باستخدام direct layout في Dictionaries ذات المفاتيح المعقدة. #16007 (Anton Popov).
- منع تعليق replica لمدة 5-10 دقائق عند حدوث خطأ في replication بعد فترة من عدم النشاط. #15987 (filimonov).
- إصلاح حالات segfault نادرة عند الإدراج في MaterializedView أو القراءة منها، بالتزامن مع حذف target table (لمحرّك قاعدة البيانات Atomic). #15984 (tavplubix).
- إصلاح الالتباس في parsing لـ settings profiles: أصبح
CREATE USER ... SETTINGS profile readonlyيُعد الآن استخدامًا لـ profile اسمه
readonly، وليس setting باسم
profileمع القيد readonly. يعالج هذا #15628. #15982 (Vitaly Baranov).
- إصلاح تعطل عند فشل إنشاء database. #15954 (Winter Zhang).
- إصلاح فشل
DROP TABLE IF EXISTSمع الخطأ
Table ... does not existعندما تجري إعادة تسمية table بالتزامن (لمحرّك قاعدة البيانات Atomic). وإصلاح حالة deadlock نادرة عند تنفيذ بعض DDL queries على عدة جداول بالتزامن (مثل
DROP DATABASEو
RENAME TABLE). وإصلاح فشل
DROP/DETACH DATABASEمع
Table ... does not existعند تنفيذ
DROP/DETACH TABLEبالتزامن. #15934 (tavplubix).
- إصلاح النتيجة الفارغة غير الصحيحة لاستعلام من جدول
Distributedإذا كان الاستعلام يحتوي على
WHEREو
PREWHEREو
GLOBAL IN. يعالج هذا #15792. #15933 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح حالات التوقف المتبادل المحتملة في RBAC. #15875 (Vitaly Baranov).
- إصلاح الاستثناء
Block structure mismatchفي استعلامات
SELECT ... ORDER BY DESCالتي كانت تُنفَّذ بعد استعلام
ALTER MODIFY COLUMN. يُصلح هذا #15800. #15852 (alesapin).
- إصلاح بعض حالات الاستعلامات التي لا تُحدَّد فيها سوى الأعمدة الظاهرية. في السابق، كان من الممكن طرح الاستثناء
Not found column _nothing in block. يُصلح هذا #12298. #15756 (Anton Popov).
- إصلاح الخطأ
Cannot find columnالذي قد يحدث عند الإدراج في
MATERIALIZED VIEWإذا كان الاستعلام الخاص بـ
MVيحتوي على
ARRAY JOIN. #15717 (Nikolai Kochetov).
- تصحيح القيمة الافتراضية المنخفضة جدًا للإعداد
max_replicated_logs_to_keep، والتي قد تتسبب في فقدان النسخ المتماثلة بوتيرة متكررة. وتحسين عملية استعادة النسخة المتماثلة المفقودة باختيار أحدث نسخة متماثلة للاستنساخ منها. كذلك، لا تُزل الأجزاء القديمة من النسخة المتماثلة المفقودة، بل افصلها بدلًا من ذلك. #15701 (tavplubix).
- إصلاح الخطأ
Cannot add simple transform to empty Pipeالذي كان يحدث أثناء القراءة من جدول
Bufferذي البنية المختلفة عن جدول الوجهة. وكان ذلك ممكنًا إذا أعاد جدول الوجهة نتيجة فارغة للاستعلام. يُصلح هذا #15529. #15662 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح خلل في globs ضمن دالة الجدول S3، إذ لم تكن المنطقة المستخرجة من عنوان URL تُطبَّق على إعدادات عميل S3. #15646 (Vladimir Chebotarev).
- إنقاص المقياس
ReadonlyReplicaعند فصل الجداول للقراءة فقط. يُصلح هذا #15598. #15592 (sundyli).
- طرح خطأ عند تمرير مَعلمة واحدة إلى ReplicatedMergeTree بدلًا من تجاهلها. #15516 (nvartolomei).
- أصبح من المسموح الآن تنفيذ استعلامات
ALTER ... ON CLUSTERبغض النظر عن إعداد
<internal_replication>في إعدادات الكتلة. #16075 (alesapin).
- توسيع وحدات الماكرو
{database}و
{table}و
{uuid}في وسائط
ReplicatedMergeTreeعند إنشاء الجدول. #16159 (tavplubix).
إصدار ClickHouse v20.8.4.11-lts، 2020-10-09
- إصلاح ترتيب تدمير الموارد في خطوة
ReadFromStorageمن مخطط الاستعلام. قد يؤدي ذلك إلى حدوث أعطال في حالات نادرة. ومن المحتمل أن يكون مرتبطًا بـ #15610. #15645 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح الخطأ
Element ... is not a constant expressionعند استخدام ناتج الدالة
JSON*في
VALUESأو
LIMITأو في الطرف الأيمن من المعامل
IN. #15589 (tavplubix).
- منع احتمال ظهور رسالة الخطأ
Could not calculate available disk space (statvfs), errno: 4, strerror: Interrupted system call. يؤدي هذا إلى إصلاح #15541. #15557 (alexey-milovidov).
- تقليل استخدام الذاكرة بشكل كبير في AggregatingInOrderTransform/optimize_aggregation_in_order. #15543 (Azat Khuzhin).
- قد تتعطل mutation أثناء انتظار part غير موجود بعد
MOVEأو
REPLACE PARTITIONأو، في حالات نادرة، بعد
DETACHأو
DROP PARTITION. تم إصلاح ذلك. #15537 (tavplubix).
- إصلاح خلل يتسبب في توقف المعامل
ILIKEعن كونه غير حساس لحالة الأحرف إذا جرى تنفيذ
LIKEبالنمط نفسه. #15536 (alesapin).
- إصلاح أخطاء
Missing columnsعند تحديد أعمدة غير موجودة في البيانات، لكنها تعتمد على أعمدة أخرى غير موجودة أيضًا في البيانات. يؤدي هذا إلى إصلاح #15530. #15532 (alesapin).
- إصلاح خلل في event subscription داخل DDLWorker قد يؤدي نادرًا إلى تعليق الاستعلامات في
ON CLUSTER. Introduced in #13450. #15477 (alesapin).
- الإبلاغ عن الخطأ الصحيح عندما تكون argument الثانية للدالة التجميعية
boundingRatioمن نوع غير صحيح. #15407 (detailyang).
- إصلاح race condition أثناء إعادة تسمية جدول MergeTree وعمليات التنظيف في الخلفية. #15304 (alesapin).
- إصلاح race condition نادرة عند بدء تشغيل server عندما تكون system.logs مفعّلة. #15300 (alesapin).
- إصلاح تقرير MSan في QueryLog. قد تُستخدم ذاكرة غير مهيأة للحقل
memory_usage. #15258 (alexey-milovidov).
- إصلاح تعطل instance عند استخدام joinGet مع types من نوع LowCardinality. يؤدي هذا إلى إصلاح #15214. #15220 (Amos Bird).
- إصلاح خلل في table engine
Bufferلا يسمح بإدراج data ذات structure جديدة في
Bufferبعد استعلام
ALTER. يؤدي هذا إلى إصلاح #15117. #15192 (alesapin).
- ضبط حجم الحقل decimals في الحزمة الخاصة بتعريف عمود mysql. #15152 (maqroll).
- نستخدم بالفعل مقارنةً مع الحشو بين String و FixedString (https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/blob/master/src/Functions/FunctionsComparison.h#L333). يطبّق طلب السحب هذا المنطق نفسه على مقارنة الحقول، ما يصحّح استخدام FixedString كمفاتيح أساسية. يُصلح هذا #14908. #15033 (Amos Bird).
- إذا جرى استدعاء الدالة
barبوسيطات مُعدّة خصيصًا، فقد كان من الممكن حدوث تجاوز سعة للمخزن المؤقت. يُغلق هذا #13926. #15028 (alexey-milovidov).
- إصلاح الخطأ
Cannot rename ... errno: 22, strerror: Invalid argumentعند تنفيذ استعلام DDL في قاعدة البيانات Atomic عند تشغيل clickhouse-server في Docker على Mac OS. #15024 (tavplubix).
- يمكن الآن أن تكون الإعدادات
number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutationو
number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_mergeمساويةً لـ
background_pool_size. #14975 (alesapin).
- إصلاح لجعل push down للشرط يعمل عندما يحتوي الاستعلام الفرعي على الدالة finalizeAggregation. يُصلح هذا #14847. #14937 (filimonov).
- نشر ترددات CPU لكل نواة منطقية في
system.asynchronous_metrics. يُصلح هذا #14923. #14924 (Alexander Kuzmenkov).
- إصلاح الخطأ
.metadata.tmp File existsعند استخدام محرك قاعدة البيانات
MaterializeMySQL. #14898 (Winter Zhang).
- إصلاح مشكلة قد تؤدي إلى تعلّق الخادم عند بدء التشغيل أثناء الاتصال بـ ZooKeeper، إذا كان لا بد من جلب ملفات الإعدادات من ZK (باستخدام خيار التضمين
from_zk). يُصلح هذا #14814. #14843 (Alexander Kuzmenkov).
- إصلاح الاكتشاف الخاطئ للرتابة عند تحويل
Int -> Intالمُقلَّص للأنواع الموقَّعة. قد يؤدي ذلك إلى نتيجة استعلام غير صحيحة. كُشف هذا الخلل في #14513. #14783 (Amos Bird).
- إصلاح ترتيب الفرز غير الصحيح للعمود
Nullable. يُصلح هذا #14344. #14495 (Nikita Mikhaylov).
- بات من الممكن الآن تغيير نوع عمود الإصدار في
VersionedCollapsingMergeTreeباستخدام استعلام
ALTER. #15442 (alesapin).
إصدار ClickHouse v20.8.3.18-stable، 2020-09-18
- إصلاح المشكلة التي قد تتسبب فيها بعض استدعاءات الدالة
extractAllGroupsفي ظهور الخطأ “تم تجاوز حد الذاكرة”. يعالج هذا #13383. #14889 (alexey-milovidov).
- إصلاح SIGSEGV عند محاولة تنفيذ INSERT في StorageFile(fd). #14887 (Azat Khuzhin).
- إصلاح خطأ نادر في استعلامات
SELECTعندما يكون للعمود المطلوب تعبير
DEFAULTيعتمد على عمود آخر له أيضًا
DEFAULT، ولا يكون موجودًا في استعلام التحديد ولا على القرص. يعالج هذا جزئيًا #14531. #14845 (alesapin).
- إصلاح غياب اسم قاعدة البيانات الافتراضي في البيانات الوصفية لـ materialized view عند تنفيذ
ALTER ... MODIFY QUERY. #14664 (tavplubix).
- إصلاح خلل حيث تؤدي mutation من نوع
ALTER UPDATEمع عمود Nullable في تعبير الإسناد وقيمة ثابتة (مثل
UPDATE x = 42) إلى قيمة غير صحيحة في العمود أو إلى segfault. يعالج #13634، #14045. #14646 (alesapin).
- إصلاح نتيجة ضرب Decimal غير الصحيحة الناتجة عن scale عشري غير صحيح لعمود النتيجة. #14603 (Artem Zuikov).
- أُضيف الفاحص لأن استدعاء
lc->isNullable()أو استدعاء
ls->getDictionaryPtr()->isNullable()لم يكن يعيد النتيجة الصحيحة. #14591 (myrrc).
- تنظيف دليل البيانات بعد استثناءات Zookeeper أثناء CreateQuery لمحرك StorageReplicatedMergeTree. #14563 (Bharat Nallan).
- إصلاح حالات segfault نادرة في الدوال ذات المُركِّب -Resample، والتي قد تظهر نتيجة تجاوز السعة مع معلمات كبيرة جدًا. #14562 (Anton Popov).
- تسريع عملية إيقاف تشغيل الخادم إذا كانت هناك طلبات S3 قيد التنفيذ. #14858 (Pavel Kovalenko).
- السماح باستخدام إعداد تخزين متعدد الوحدات في تخزين Distributed. #14839 (Pavel Kovalenko).
- تسريع عملية إيقاف تشغيل الخادم إذا كانت هناك طلبات S3 قيد التنفيذ. #14496 (Pavel Kovalenko).
- دعم codecs مخصّصة في compact parts. #12183 (Anton Popov).
إصدار ClickHouse v20.8.2.3-stable، 2020-09-08
- لم تعد
OPTIMIZE FINALالآن تعيد احتساب TTL للأجزاء التي أُضيفت قبل إنشاء TTL. استخدم
ALTER TABLE ... MATERIALIZE TTLمرةً واحدة لاحتسابها، وبعد ذلك ستتعامل
OPTIMIZE FINALمع TTL على نحو صحيح. هذا السلوك لم يعمل أصلًا مع الجداول المكرّرة. #14220 (alesapin).
- جرى توسيع الإعداد
parallel_distributed_insert_selectبإضافة خيار لتشغيل
INSERTعلى الجدول المحلي. يتغير نوع الإعداد من
Boolإلى
UInt64، لذا لم تعد القيمتان
falseو
trueمدعومتين. إذا كانت هذه القيم موجودة في تهيئة الخادم، فلن يبدأ الخادم. يُرجى استبدالهما بـ
0و
1، على الترتيب. #14060 (Azat Khuzhin).
- أُزيل دعم format الإدخال/الإخراج
ODBCDriver. كان هذا format متقادمًا استُخدم سابقًا للتواصل مع ClickHouse ODBC driver، لكن format
ODBCDriver2حلّ محلّه منذ وقت طويل. يحل المشكلة #13629. #13847 (hexiaoting).
- عند الترقية من إصدارات أقدم من 20.5، إذا أُجري تحديث متدرج وكان الـ cluster يضم إصدارات 20.5 أو أحدث إلى جانب إصدارات أقدم من 20.5، ثم أُعيد تشغيل عُقد ClickHouse ذات الإصدارات القديمة وبدأ الإصدار القديم العمل بوجود الإصدارات الأحدث، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أخطاء
Part ... intersects previous part. ولتجنّب هذا الخطأ، ثبّت أولًا حزم
clickhouse-serverالأحدث على جميع عُقد الـ cluster، ثم أجرِ إعادة التشغيل (حتى يبدأ
clickhouse-serverعند إعادة تشغيله بالإصدار الجديد).
- إضافة إمكانية تحديد compression codec
Defaultللأعمدة التي تقابل الإعدادات المحددة في
config.xml. التنفيذ: #9074. #14049 (alesapin).
- دعم مصادقة Kerberos في Kafka باستخدام مكتبتي
krb5و
cyrus-sasl. #12771 (Ilya Golshtein).
- إضافة الدالة
normalizeQueryالتي تستبدل القيم الحرفية، وتسلسلات القيم الحرفية، والأسماء المستعارة المعقدة بعناصر نائبة. وإضافة الدالة
normalizedQueryHashالتي تُرجع قيم hash متطابقة بطول 64bit للاستعلامات المتشابهة. يساعد ذلك في تحليل query log. هذا يُغلق #11271. #13816 (alexey-milovidov).
- إضافة الجدول
time_zones. #13880 (Bharat Nallan).
- إضافة الدالة
defaultValueOfTypeNameالتي تُرجع القيمة الافتراضية لنوع معيّن. #13877 (hcz).
- إضافة الدالة
countDigits(x)التي تحسب عدد الأرقام في عمود صحيح أو Decimal. وإضافة الدالة
isDecimalOverflow(d, [p])التي تتحقق مما إذا كانت القيمة في عمود Decimal خارج حدود الدقة الخاصة بها (أو المحددة). #14151 (Artem Zuikov).
- إضافة التنفيذين
quantileExactLowو
quantileExactHighمع الأسماء المستعارة المقابلة
medianExactLowو
medianExactHigh. #13818 (Bharat Nallan).
- إضافة الدالة
date_truncالتي تقتطع قيمة تاريخ/وقت إلى جزء تاريخ/وقت محدد. #13888 (Vladimir Golovchenko).
- إضافة قسم اختياري جديد
<user_directories>إلى config الرئيسي. #13425 (Vitaly Baranov).
- إضافة العبارة
ALTER SAMPLE BYالتي تتيح تغيير SAMPLE clause للجدول. #13280 (Amos Bird).
- تدعم الدالة
positionالآن الوسيط الاختياري
start_pos. #13237 (vdimir).
- إصلاح حجب البيانات الظاهرة بواسطة شريط التقدّم في العميل في
interactive mode. يُصلح هذا #12562 و#13369 و#13584، كما يُصلح #12964. #13691 (alexey-milovidov).
- إصلاح ترتيب الفرز غير الصحيح لعمود
LowCardinalityعند الفرز حسب أعمدة متعددة. يُصلح هذا #13958. #14223 (Nikita Mikhaylov).
- التحقّق من تجاوز حجم المصفوفة في الدالة التجميعية
topK. من دون هذا التحقّق، قد يرسل المستخدم استعلامًا بمعلمات مُعدّة بعناية تؤدي إلى تعطّل الخادم. يُغلق هذا #14452. #14467 (alexey-milovidov).
- إصلاح خلل قد يؤدي إلى إسناد عمليات الدمج بشكل غير صحيح إذا كان الجدول يحتوي على partition تتكوّن من part واحد فقط. #14444 (alesapin).
- إيقاف تنفيذ الاستعلام إذا حدث استثناء داخل
PipelineExecutorنفسه. قد يمنع هذا حالات نادرة من تعليق الاستعلام. استكمالًا لـ #14334. #14402 #14334 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح تعطّل أثناء استعلام
ALTERلجدول أُنشئ باستخدام
AS table_function. يُصلح #14212. #14326 (alesapin).
- إصلاح استثناء أثناء استعلام ALTER LIVE VIEW مع الأمر REFRESH. إن live view ميزة تجريبية. #14320 (Bharat Nallan).
- إصلاح lifetime الخاصة بـ QueryPlan (لـ EXPLAIN PIPELINE graph=1) في الاستعلامات التي تحتوي على مفسّر متداخل. #14315 (Azat Khuzhin).
- إصلاح segfault في
clickhouse-odbc-bridgeأثناء schema fetch من بعض المصادر الخارجية. يُصلح طلب السحب هذا #13861. #14267 (Vitaly Baranov).
- إصلاح تعطّل في بحث تضمين mark، أُدخل في #12277. #14225 (Amos Bird).
- إصلاح إنشاء الجداول باستخدام named tuples. يُصلح هذا #13027. #14143 (alexey-milovidov).
- إصلاح formatting لأصغر الأعداد العشرية السالبة. يُصلح هذا #14111. #14119 (Alexander Kuzmenkov).
- إصلاح المقياس
DistributedFilesToInsert(كان يُصفَّر عندما لا ينبغي أن يحدث ذلك). #14095 (Azat Khuzhin).
- إصلاح
pointInPolygonعند استخدام مصفوفة ثنائية الأبعاد ثابتة كمضلع. #14079 (Alexey Ilyukhov).
- إصلاح نقطة الربط الخاطئة في المعلومات الإضافية لـ
Poco::Exception: no space left on device. #14050 (tavplubix).
- إصلاح عبارة GRANT ALL عند تنفيذها على مستوى غير عام. #13987 (Vitaly Baranov).
- إصلاح المحلل لرفض create table باعتبارها table function مع engine. #13940 (hcz).
- إصلاح النتائج غير الصحيحة في استعلامات select مع الكلمة المفتاحية
DISTINCTوالاستعلامات الفرعية التي تحتوي على UNION ALL عندما يكون الإعداد
optimize_duplicate_order_by_and_distinctمفعّلًا. #13925 (Artem Zuikov).
- إصلاح احتمال حدوث تعطل متبادل عند إعادة تسمية جدول
Distributed. #13922 (tavplubix).
- إصلاح الترتيب غير الصحيح لأعمدة
FixedStringعند الفرز حسب أعمدة متعددة. يُصلح هذا #13182. #13887 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح النتيجة المحتملة غير الدقيقة لعملية دمج
topK/
topKWeighted(مع معلمات غير default). #13817 (Azat Khuzhin).
- إصلاح فشل القراءة من جدول MergeTree مع INDEX من النوع SET عند المقارنة مع NULL. يُصلح هذا #13686. #13793 (Amos Bird).
- إصلاح التقاط
arrayJoinداخل lambda (LOGICAL_ERROR). #13792 (Azat Khuzhin).
- إضافة فحص تجاوز step في الدالة
range. #13790 (Azat Khuzhin).
- إصلاح الخطأ
Directory not emptyعند تنفيذ
DROP DATABASEو
CREATE TABLEبالتزامن. #13756 (alexey-milovidov).
- إضافة فحص النطاق للدالة
h3KRing. يُصلح هذا #13633. #13752 (alexey-milovidov).
- إصلاح حالة التسابق بين DETACH وعمليات الدمج في الخلفية. قد تعود الأجزاء بعد detach. وهذا استكمال لـ #8602 الذي لم يُصلح المشكلة، لكنه أضاف اختبارًا بدأ يفشل في حالات نادرة جدًا، مما كشف المشكلة. #13746 (alexey-milovidov).
- إصلاح تسجيل Settings.Names/Values عندما يكون log_queries_min_type > QUERY_START. #13737 (Azat Khuzhin).
- إصلاح رمز حالة استجابة نقطة النهاية
/replicas_statusعندما verbose=1. #13722 (javi santana).
- إصلاح الرسالة الخاطئة في
clickhouse-server.initأثناء التحقق من المستخدم والمجموعة. #13711 (ylchou).
- عدم تطبيق التحسين any(arrayJoin()) -> arrayJoin() ضمن الإعداد
optimize_move_functions_out_of_any. #13681 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تعطل في JOIN مع StorageMerge و
set enable_optimize_predicate_expression=1. #13679 (Artem Zuikov).
- إصلاح خطأ مطبعي في رسالة الخطأ المتعلقة بالإعداد
The value of 'number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_merge' setting. #13678 (alexey-milovidov).
- قد تتسبب استعلامات
ALTER ... REPLACE/MOVE PARTITION ...المتزامنة في حدوث توقف تام. تم إصلاح ذلك. #13626 (tavplubix).
- تم إصلاح حالة كان فيها قاموس
cacheيعيد أحيانًا القيمة الافتراضية بدلًا من القيمة الموجودة في المصدر. #13624 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح تلف الفهارس الثانوية في الأجزاء المضغوطة. وتُعد الأجزاء المضغوطة ميزة تجريبية. #13538 (Anton Popov).
- إصلاح حالات timeout المبكرة في
ON CLUSTERللاستعلامات التي يجب تنفيذها على نسخة متماثلة واحدة. ويعالج هذا #6704، #7228، #13361، #11884. #13450 (alesapin).
- إصلاح الشيفرة غير الصحيحة في الدالة
netloc. ويعالج هذا #13335. #13446 (alexey-milovidov).
- إصلاح احتمال حدوث حالة تسابق في
StorageMemory. #13416 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح الترويسات الناقصة أو الزائدة في تنسيقات
TSV/CSVWithNamesفي HTTP protocol. ويعالج هذا #12504. #13343 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تحليل سياسات الصفوف من users.xml عندما تحتوي أسماء قواعد البيانات أو الجداول على نقاط. ويعالج هذا #5779، #12527. #13199 (Vitaly Baranov).
- إصلاح الوصول إلى قاموس
Redisبعد انقطاع الاتصال مرة واحدة. وقد يحدث هذا مع تخطيطات القواميس
cacheو
direct. #13082 (Anton Popov).
- إزالة تحقق مصادقة خاطئ من صلاحيات الوصول عند استخدام ClickHouseDictionarySource للاستعلام من الجداول البعيدة. #12756 (sundyli).
- التمييز على نحو صحيح بين الاستعلامات الفرعية في بعض الحالات عند إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة. #8333. #8367 (Amos Bird).
- يمنع استخدام
CODECمع نوع العمود
ALIAS. يُصلح #13911. #14263 (Bharat Nallan).
- عند انتظار اكتمال تحديث القاموس، تُستخدم المهلة المحددة في الإعداد
query_wait_timeout_millisecondsبدلًا من قيمة ثابتة مضمّنة في الشيفرة. #14105 (Nikita Mikhaylov).
- إضافة الإعداد
min_index_granularity_bytesللحماية من إنشاء جدول عن طريق الخطأ بإعداد
index_granularity_bytesمنخفض جدًا. #14139 (Bharat Nallan).
- أصبح من الممكن الآن جلب الأقسام من عناقيد تستخدم ZooKeeper مختلفًا:
ALTER TABLE table_name FETCH PARTITION partition_expr FROM 'zk-name:/path-in-zookeeper'. وهذا مفيد لنقل البيانات إلى عناقيد جديدة. #14155 (Amos Bird).
- تحسين طفيف في أداء جدول Memory إذا كان قد أُنشئ من عدد هائل من الكتل الصغيرة جدًا (وهو أمر غير مرجح). صاحب الفكرة: Mark Papadakis. يُغلق #14043. #14056 (alexey-milovidov).
- ينبغي أن تُرجع الدوال التجميعية الشرطية (على سبيل المثال:
avgIfو
sumIfو
maxIf) القيمة
NULLعند عدم وجود صفوف وعند استخدام وسائط Nullable. #13964 (Winter Zhang).
- زيادة الحد في المركّب -Resample إلى 1M. #13947 (Mikhail f. Shiryaev).
- تصحيح خطأ في تنسيق AvroConfluent format كان يتسبب في توقف Kafka table engine عن معالجة الرسائل عند استلام رسالة تالفة وصغيرة جدًا بشكل غير طبيعي. #13941 (Gervasio Varela).
- إصلاح رسالة خطأ غير صحيحة للاستعلامات الطويلة. كان من الممكن ظهور خطأ في الصياغة بدلًا من
Max query size exceededرغم أن الاستعلام صحيح. #13928 (Nikolai Kochetov).
- تحسين رسالة الخطأ الخاصة بقيمة null في تنسيق
TabSeparated. #13906 (jiang tao).
- ستقارن الدالة
arrayCompactقيم NaN على مستوى البتات إذا كان نوع عناصر المصفوفة هو Float32/Float64. في الإصدارات السابقة، كانت قيم NaN دائمًا غير متساوية إذا كان نوع عناصر المصفوفة هو Float32/Float64، وكانت دائمًا متساوية إذا كان النوع أكثر تعقيدًا، مثل Nullable(Float64). هذا يُغلق #13857. #13868 (alexey-milovidov).
- إصلاح حالة data race في الدالة
lgamma. لم يُرصد هذا التسابق إلا في
tsan، ولم تحدث فعليًا أي آثار جانبية. #13842 (Nikolai Kochetov).
- تجنّب الاستعلامات البطيئة جدًا عند التعامل مع المصفوفات كحقول. ويُرمى استثناء بدلًا من ذلك. #13753 (alexey-milovidov).
- تمت إضافة مصادقة Redis requirepass (لمصدر قاموس Redis). #13688 (Ivan Torgashov).
- إضافة أداة لتفريغ سجل الكتابة المسبقة (WAL) في MergeTree. ويُعد WAL ميزة تجريبية. #13640 (BohuTANG).
- في الإصدارات السابقة، قد تتسبب الدالة
lcmفي فشل تحقق (assertion) في بنية التصحيح إذا استُدعيت بوسائط مُعدّة خصيصًا. يُصلح هذا #13368. #13510 (alexey-milovidov).
- توفير خاصية الرتابة للدالتين
toDate/toDateTimeفي مزيد من الحالات. تُستخدم معلومات الرتابة في تحليل الفهارس (ما يتيح للاستعلامات الأكثر تعقيدًا استخدام الفهرس). والآن تُشبَع وسائط الإدخال بصورة أكثر طبيعية، مما يوفر رتابة أفضل. #13497 (Amos Bird).
- دعم المعرّفات المركبة للإعدادات المخصصة. تُعد الإعدادات المخصصة نقطة تكامل بين قاعدة شيفرة ClickHouse وقواعد شيفرات أخرى (من دون فائدة لـ ClickHouse نفسه). #13496 (Vitaly Baranov).
- نقل الأجزاء من DiskLocal إلى DiskS3 بالتوازي. تُعد
DiskS3ميزة تجريبية. #13459 (Pavel Kovalenko).
- تفعيل الأجزاء ذات درجة التحبّب المختلطة افتراضيًا. #13449 (alesapin).
- التحقق الصحيح من المضيف البعيد في عمليات إعادة التوجيه الخاصة بـ S3 (أمر متعلق بالأمان). #13404 (Vladimir Chebotarev).
- إضافة
QueryTimeMicrosecondsو
SelectQueryTimeMicrosecondsو
InsertQueryTimeMicrosecondsإلى system.events. #13336 (ianton-ru).
- إصلاح فشل تحقق في وضع التصحيح عندما يكون لـ Decimal أس سالب كبير جدًا. يُصلح هذا #13188. #13228 (alexey-milovidov).
- إضافة طبقة تخزين مؤقت لـ DiskS3 (تخزين مؤقت على القرص المحلي لملفات العلامات والفهارس). تُعد
DiskS3ميزة تجريبية. #13076 (Pavel Kovalenko).
- إصلاح readline بحيث يفرّغ السجل إلى ملف الآن. #13600 (Amos Bird).
- إنشاء قاعدة البيانات
systemباستخدام المحرك
Atomicافتراضيًا (تمهيدًا لتفعيل محرك قاعدة البيانات
Atomicافتراضيًا في كل مكان). #13680 (tavplubix).
- تحسين طفيف جدًا للاستعلامات القصيرة جدًا مع
LowCardinality. #14129 (Anton Popov).
- تمكين عمليات INSERT المتوازية لمحركات الجداول
Nullو
Memoryو
Distributedو
Bufferعند تعيين الإعداد
max_insert_threads. #14120 (alexey-milovidov).
- الإخفاق بسرعة إذا تم تجاوز حد
max_rows_to_readأثناء فحص الأجزاء. الدافع وراء هذا التغيير هو تخطي فحص النطاقات لجميع الأجزاء المحددة إذا كان من الواضح أن
max_rows_to_readقد تم تجاوزه بالفعل. يكون هذا التغيير ملحوظًا بشكل خاص للاستعلامات التي تعمل على عدد كبير من الأجزاء. #13677 (Roman Khavronenko).
- تحسين طفيف في أداء التجميع باستخدام مفاتيح UInt8/UInt16. #13099 (alexey-milovidov).
- تحسين الدوال
has()و
indexOf()و
countEqual()من أجل
Array(LowCardinality(T))ومعاملات الطرف الأيمن الثابتة. #12550 (myrrc).
- عند تنفيذ استعلامات
INSERT SELECTالبسيطة، يُضبط
max_threadsتلقائيًا على 1 أو
max_insert_threads، ويُضبط
max_block_sizeعلى
min_insert_block_size_rows. ذو صلة بـ #5907. #12195 (flynn).
الميزة التجريبية
- يمكن لـ ClickHouse أن يعمل كنسخة متماثلة لـ MySQL — وقد أُنجز ذلك عبر محرك قاعدة البيانات
MaterializeMySQL. تنفيذًا لـ #4006. #10851 (Winter Zhang).
- إضافة الأنواع
Int128و
Int256و
UInt256، والدوال المرتبطة بها. كما تم توسيع Decimals بإضافة Decimal256 (بدقة تصل إلى 76 رقمًا). الأنواع الجديدة متاحة ضمن الإعداد
allow_experimental_bigint_types. وهي بطيئة جدًا وتعمل بشكل سيئ. التنفيذ غير مكتمل. يُرجى عدم استخدام هذه الميزة. #13097 (Artem Zuikov).
- تمت إضافة سكربت
clickhouse install، وهو مفيد إذا لم يكن لديك سوى ملف تنفيذي واحد. #13528 (alexey-milovidov).
- إتاحة تشغيل الملف التنفيذي
clickhouseدون إعداد. #13515 (alexey-milovidov).
- تمكين التحقق من الأخطاء الإملائية في الشيفرة باستخدام
codespell. #13513 #13511 (alexey-milovidov).
- تمكين Shellcheck في CI كأداة lint لاختبارات .sh. هذا يُغلق #13168. #13530 #13529 (alexey-milovidov).
- إضافة خيار في CMake يجعل الإعداد يفشل بدلًا من إعادة التهيئة التلقائية، وهو مُمكَّن افتراضيًا. #13687 (Konstantin).
- إظهار إصدار tzdata المضمّن عبر TZDATA_VERSION في system.build_options. #13648 (filimonov).
- تحسين إنشاء جدول system.time_zones أثناء البناء. يُغلق #14209. #14215 (filimonov).
- بناء ClickHouse باستخدام أحدث tzdata من مستودع الحزم. #13623 (alexey-milovidov).
- إضافة إمكانية كتابة تعليقات بنمط js في skip_list.json. #14159 (alesapin).
- التأكد من عدم وجود شيفرة GPL منسوخة. #13514 (alexey-milovidov).
- تبديل صور Docker الخاصة بالاختبارات لاستخدام الأصل test-base. #14167 (Ilya Yatsishin).
- إضافة منطق retry عند تشغيل cluster docker-compose، مع زيادة COMPOSE_HTTP_TIMEOUT. #14112 (vzakaznikov).
- تم تمكين
system.text_logفي اختبار stress لاكتشاف مزيد من الأخطاء. #13855 (Nikita Mikhaylov).
- وحدة LDAP في Testflows: إضافة الشهادات المفقودة و dhparam.pem لـ openldap4. #13780 (vzakaznikov).
- لا يمكن لـ ZooKeeper العمل بموثوقية في unit tests ضمن البنية التحتية لـ CI. واستخدام unit tests للتحقق من تفاعل ZooKeeper مع ZooKeeper حقيقي فكرة سيئة من الأساس (إذ لا يُفترض بـ unit tests التحقق من الأنظمة الموزعة المعقدة). نحن نستخدم بالفعل integration tests لهذا الغرض، وهي أنسب لذلك. #13745 (alexey-milovidov).
- تمت إضافة image لـ Docker من أجل Style Check. كما أُضيف فحص أسلوب للتأكد من أن جميع ملفات Docker وdocker compose موجودة في directory docker. #13724 (Ilya Yatsishin).
- إصلاح بناء Cassandra على Mac OS. #13708 (Ilya Yatsishin).
- إصلاح خطأ ربط في البناء المشترك. #13700 (Amos Bird).
- تحديث مجموعة مصادقة مستخدمي LDAP للتحقق من أنها تعمل مع RBAC. #13656 (vzakaznikov).
- إزالة
-DENABLE_CURL_CLIENTمن
contrib/aws. #13628 (Vladimir Chebotarev).
- زيادة مهلات الفحص الصحي لعُقد ClickHouse، وإضافة دعم لتفريغ سجلات docker-compose إذا تم العثور على حاويات غير سليمة. #13612 (vzakaznikov).
- التأكد من أن #10977 غير صالح. #13539 (Amos Bird).
- تخطي طلبات السحب PR’s القادمة من robot-clickhouse. #13489 (Nikita Mikhaylov).
- نقل ملفات Dockerfile من اختبارات التكامل إلى دليل
docker/test. ملفات docker_compose متاحة في حاوية Docker
runner. يتم بناء صور Docker في CI وليس ضمن اختبارات التكامل. #13448 (Ilya Yatsishin).
إصدار ClickHouse 20.7
إصدار ClickHouse v20.7.2.30-stable، 2020-08-31
- ستقوم الدالة
modulo(المعامل
%) عند تمرير رقم واحد على الأقل من نوع الفاصلة العائمة كوسيط بحساب باقي القسمة مباشرةً على الأعداد ذات الفاصلة العائمة، دون تحويل كلا الوسيطين إلى أعداد صحيحة. وهذا يجعل السلوك متوافقًا مع معظم أنظمة إدارة قواعد البيانات. وينطبق ذلك أيضًا على نوعَي البيانات Date وDateTime. تمت إضافة الاسم المستعار
mod. هذا يُغلق #7323. #12585 (alexey-milovidov).
- إهمال الطباعة الخاصة لقيم Date/DateTime الصفرية بصيغة
0000-00-00و
0000-00-00 00:00:00. #12442 (alexey-milovidov).
- لم تكن الدالة
groupArrayMoving*تعمل مع الاستعلامات الموزعة. وكانت نتيجتها تُحسب باستخدام نوع بيانات غير صحيح (من دون الترقية إلى أكبر نوع). كما كانت الدالة
groupArrayMovingAvgتُرجع عددًا صحيحًا لا يتسق مع الدالة
avg. يُصلح هذا #12568. #12622 (alexey-milovidov).
- تمت إضافة فحص تحقق لإعدادات MergeTree. إذا كانت الإعدادات غير صحيحة، فسيرفض الخادم بدء التشغيل أو إنشاء جدول، مع عرض شرح مفصل للمستخدم. #13153 (alexey-milovidov).
- حماية من الحالات التي قد يضبط فيها المستخدم
background_pool_sizeعلى قيمة أقل من
number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutationأو
number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_merge. في هذه الحالات، لن تعمل أوامر ALTER أو سيصبح الحد الأقصى لعملية merge مقيدًا جدًا. وسيتم إطلاق Exception يوضح ما يجب فعله. هذا يُغلق #10897. #12728 (alexey-milovidov).
- عند الترقية من إصدارات أقدم من 20.5، إذا تم إجراء تحديث متدرّج وكان الـ عنقود يحتوي على كلٍّ من الإصدار 20.5 أو أحدث وإصدارات أقدم من 20.5، ثم أُعيد تشغيل عُقد ClickHouse ذات الإصدارات القديمة بينما توجد إصدارات أحدث قيد التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أخطاء
Part ... intersects previous part. ولمنع هذا الخطأ، ثبّت أولًا حزم clickhouse-server الأحدث على جميع عُقد الـ عنقود، ثم أجرِ عمليات إعادة التشغيل (بحيث يبدأ clickhouse-server عند إعادة تشغيله بالإصدار الجديد).
- نوع القاموس Polygon يوفّر عمليات بحث فعّالة لـ “الترميز الجغرافي العكسي” — أي العثور على المنطقة استنادًا إلى الإحداثيات في قاموس يحتوي على عدد كبير من المضلعات (خريطة العالم). ويستخدم خوارزمية محسّنة بعناية مع شبكات متداخلة للحفاظ على انخفاض استهلاك CPU والذاكرة. #9278 (achulkov2).
- أُضيف دعم authentication عبر LDAP للمستخدمين المهيئين مسبقًا (طريقة “Simple Bind”). #11234 (Denis Glazachev).
- إضافة الإعداد
alter_partition_verbose_resultالذي يُخرج معلومات عن الأجزاء المتأثرة لبعض أنواع استعلامات
ALTER TABLE ... PARTITION ...(حاليًا
ATTACHو
FREEZE). يُغلق #8076. #13017 (alesapin).
- إضافة الدالة
bayesABلاختبار A/B البايزي. #12327 (achimbab).
- أُضيف جدول
system.crash_logالذي تُجمع فيه stack traces الخاصة بالأخطاء الفادحة. ومن المفترض أن يبقى هذا الجدول فارغًا. #12316 (alexey-milovidov).
- أُضيفت ترويسات HTTP
X-ClickHouse-Databaseو
X-ClickHouse-Formatالتي يمكن استخدامها لتعيين قاعدة البيانات الافتراضية وتنسيق الإخراج. #12981 (hcz).
- إضافة دعم الدالتين
minMapو
maxMapإلى
SimpleAggregateFunction. #12662 (Ildus Kurbangaliev).
- إضافة الإعداد
allow_non_metadata_altersالذي يقيّد تنفيذ استعلامات
ALTERالتي تعدّل البيانات على القرص. وهو معطّل افتراضيًا. يُغلق #11547. #12635 (alesapin).
- أُضيفت الدالة
formatRowلدعم تحويل أي تعبيرات إلى سلسلة نصية وفق تنسيق محدد. وهي مفيدة لمعالجة مخرجات SQL ومتعددة الاستخدامات جدًا عند دمجها مع الدالة
columns. #12574 (Amos Bird).
- إضافة الدالة
FROM_UNIXTIMEللتوافق مع MySQL، وهي مرتبطة بـ 12149. #12484 (flynn).
- السماح باستخدام أنواع Nullable كمفاتيح في جداول MergeTree إذا كان إعداد الجدول
allow_nullable_keyمفعّلًا. يُغلق #5319. #12433 (Amos Bird).
- التكامل مع COS. #12386 (fastio).
- إضافة الدالتين
mapAddو
mapSubtractلجمع/طرح القيم المرتبطة بالمفاتيح. #11735 (Ildus Kurbangaliev).
- إصلاح حالات timeout المبكرة في
ON CLUSTERللاستعلامات التي يجب تنفيذها على نسخة متماثلة واحدة. يعالج #6704، #7228، #13361، #11884. #13450 (alesapin).
- إصلاح تعطل في بحث تضمين mark أُدخل في #12277. #14225 (Amos Bird).
- إصلاح race condition في external dictionaries ذات layout من نوع cache، قد تؤدي إلى تعطل الخادم. #12566 (alesapin).
- إصلاح تشويه البيانات الظاهرة بسبب شريط التقدم في العميل في interactive mode. يعالج هذا #12562 و#13369 و#13584 و#12964. #13691 (alexey-milovidov).
- إصلاح ترتيب الفرز غير الصحيح لأعمدة
LowCardinalityعند استخدام ORDER BY على عدة أعمدة. يعالج هذا #13958. #14223 (Nikita Mikhaylov).
- إزالة timeout المضمّن برمجيًا، والذي كان يتجاوز بشكل غير صحيح الإعداد
query_wait_timeout_millisecondsالخاص بـ cache-dictionary. #14105 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح نقطة ربط غير صحيحة في المعلومات الإضافية لـ
Poco::Exception: no space left on device. #14050 (tavplubix).
- إصلاح query optimization غير الصحيح لاستعلامات select التي تحتوي على الكلمة المفتاحية
DISTINCTعندما تتضمن subqueries أيضًا
DISTINCT، وذلك عند تفعيل الإعداد
optimize_duplicate_order_by_and_distinct. #13925 (Artem Zuikov).
- إصلاح حالة deadlock محتملة عند إعادة تسمية جدول
Distributed. #13922 (tavplubix).
- إصلاح الفرز غير الصحيح لأعمدة
FixedStringعند استخدام ORDER BY على عدة أعمدة. يعالج #13182. #13887 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح الانخفاض المحتمل في دقة aggregations
topK/
topKWeighted(عند استخدام parameters غير افتراضية). #13817 (Azat Khuzhin).
- إصلاح فشل القراءة من جدول MergeTree مع INDEX من النوع SET عند المقارنة مع NULL. يعالج هذا #13686. #13793 (Amos Bird).
- إصلاح overflow في step في الدالة
range(). #13790 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح الخطأ
Directory not emptyعند تنفيذ
DROP DATABASEو
CREATE TABLEبالتزامن. #13756 (alexey-milovidov).
- أُضيف فحص للنطاق للدالة
h3KRing. يُصلح هذا #13633. #13752 (alexey-milovidov).
- إصلاح حالة تسابق بين DETACH وعمليات الدمج في الخلفية. قد تظهر الأجزاء مجددًا بعد detach. وهذا استكمال لـ #8602 التي لم تُصلح المشكلة، لكنها أضافت اختبارًا بدأ يفشل في حالات نادرة جدًا، مما كشف عن المشكلة. #13746 (alexey-milovidov).
- إصلاح تسجيل Settings.Names/Values عندما تكون
log_queries_min_typeأكبر من
QUERY_START. #13737 (Azat Khuzhin).
- إصلاح الرسالة غير الصحيحة في
clickhouse-server.initأثناء التحقق من المستخدم والمجموعة. #13711 (ylchou).
- عدم تحسين
any(arrayJoin())إلى
arrayJoin()ضمن
optimize_move_functions_out_of_any. #13681 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح احتمال حدوث توقف تام في استعلامات
ALTER ... REPLACE/MOVE PARTITION ...المتزامنة. #13626 (tavplubix).
- تم إصلاح الحالة التي كان فيها cache-dictionary يعيد أحيانًا القيمة الافتراضية بدلًا من القيمة الموجودة في المصدر. #13624 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح تلف الفهارس الثانوية في compact parts (إذ إن compact parts ميزة تجريبية). #13538 (Anton Popov).
- إصلاح الشيفرة الخاطئة في الدالة
netloc. يُصلح هذا #13335. #13446 (alexey-milovidov).
- إصلاح الخطأ في الدالة
parseDateTimeBestEffortعند تمرير Unix timestamp كوسيط. يُصلح هذا #13362. #13441 (alexey-milovidov).
- إصلاح نوع الإرجاع غير الصحيح عند مقارنة tuples تحتوي على عناصر
NULL. يُصلح هذا #12461. #13420 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح التحسين الخاطئ الذي تسبب في ظهور الخطأ
aggregate function any(x) is found inside another aggregate function in queryمع
SET optimize_move_functions_out_of_any = 1وaliases داخل
any(). #13419 (Artem Zuikov).
- إصلاح احتمال حدوث حالة تسابق في
StorageMemory. #13416 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح المخرجات الفارغة لتنسيقات
Arrowو
Parquetفي حال لم يُرجع الاستعلام أي صفوف. وقد تم ذلك لأن المخرجات الفارغة ليست صالحة لهذه التنسيقات. #13399 (hcz).
- إصلاح استعلامات
selectالتي تتضمن أعمدة ثابتة وبادئة المفتاح الأساسي في بند
ORDER BY. #13396 (Anton Popov).
- إصلاح
PrettyCompactMonoBlockفي clickhouse-local. وإصلاح extremes/totals مع
PrettyCompactMonoBlock. يُصلح هذا #7746. #13394 (Azat Khuzhin).
- إصلاح حالة توقف متبادل في system.text_log. #12452 (alexey-milovidov). وهذا جزء من #12339. كما يُصلح #12325. #13386 (Nikita Mikhaylov).
- تم إصلاح
File(TSVWithNames*)(إذ كانت الترويسة تُكتب عدة مرات)، كما تم إصلاح
clickhouse-local --format CSVWithNames*(كان يفتقد إلى الترويسة، وقد تعطّل بعد #12197)، وكذلك تم إصلاح
clickhouse-local --format CSVWithNames*عند وجود صفر صفوف (إذ كان يفتقد إلى الترويسة). #13343 (Azat Khuzhin).
- إصلاح segfault عند قيام الدالة
groupArrayMovingSumبإلغاء تسلسل حالة فارغة. يُصلح هذا #13339. #13341 (alesapin).
- إطلاق خطأ عند استخدام الدالة
arrayJoin()في قسم
JOIN ON. #13330 (Artem Zuikov).
- إصلاح تعطل في
LEFT ASOF JOINمع
join_use_nulls=1. #13291 (Artem Zuikov).
- إصلاح الخطأ المحتمل
Totals having transform was already added to pipelineفي حالة وجود query من replica متأخرة. #13290 (Nikolai Kochetov).
- قد يتعطل الخادم إذا مرّر المستخدم وسيطات مُعدّة خصيصًا إلى الدالة
h3ToChildren. يُصلح هذا #13275. #13277 (alexey-milovidov).
- إصلاح احتمال تدني الأداء وظهور نتائج غير دقيقة قليلًا في
uniqExactو
topKو
sumDistinctوما شابهها من aggregate functions عند استدعائها على أنواع Float التي تحتوي على قيم
NaN. كما كان هذا يؤدي إلى assert في build تصحيح. يُصلح هذا #12491. #13254 (alexey-milovidov).
- إصلاح assertion في KeyCondition عندما يحتوي المفتاح الأساسي على expression تتضمن دالة monotonic، ويحتوي query على مقارنة مع ثابت من نوع مختلف. يُصلح هذا #12465. #13251 (alexey-milovidov).
- إعادة الرقم المُمرَّر للأرقام التي تكون فيها MSB مضبوطة في الدالة roundUpToPowerOfTwoOrZero(). يمنع هذا أخطاء محتملة في حالة overflow في أحجام المصفوفات. #13234 (Azat Khuzhin).
- إصلاح الدالة if عند استخدام nullable constexpr كشرط cond لا يكون NULL حرفيًا. يُصلح #12463. #13226 (alexey-milovidov).
- إصلاح assert في الدالة
arrayElementعندما تكون عناصر المصفوفة من النوع Nullable ويكون الفهرس الفرعي للمصفوفة أيضًا من النوع Nullable. هذا يُصلح #12172. #13224 (alexey-milovidov).
- إصلاح conversion functions لـ DateTime64 عند استخدام argument ثابت. #13205 (Azat Khuzhin).
- إصلاح parsing لسياسات الصفوف من users.xml عندما تحتوي أسماء قواعد البيانات أو الجداول على نقاط. هذا يُصلح #5779، #12527. #13199 (Vitaly Baranov).
- إصلاح الوصول إلى قاموس
redisبعد انقطاع connection مرة واحدة. قد يحدث ذلك مع dictionary layouts من نوع
cacheو
direct. #13082 (Anton Popov).
- إصلاح index analysis غير الصحيح عند استخدام الدوال. وقد يؤدي ذلك إلى تخطي بعض data parts عند القراءة من جداول
MergeTree. يُصلح #13060. يُصلح #12406. #13081 (Anton Popov).
- إصلاح الخطأ
Cannot convert column because it is constant but values of constants are different in source and resultفي queries البعيدة التي تستخدم دوالًا حتمية ضمن نطاق query، لكنها ليست حتمية بين الاستعلامات، مثل
now()و
now64()و
randConstant(). يُصلح #11327. #13075 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح crash كان من الممكن حدوثه في queries التي تحتوي على tuple في
ORDER BYو
LIMITصغير. يُصلح #12623. #13009 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح الخطأ
Block structure mismatchفي queries التي تحتوي على
UNIONو
JOIN. يُصلح #12602. #12989 (Nikolai Kochetov).
- تصحيح منطق
merge_with_ttl_timeoutالذي لم يكن يعمل جيدًا عندما كان انتهاء الصلاحية يؤثر في أكثر من partition واحدة خلال فترة زمنية واحدة. (من تأليف @excitoon). #12982 (Alexander Kazakov).
- إصلاح تكرار columns في القاموس ذي range hashed المُنشأ من استعلام DDL. هذا يُصلح #10605. #12857 (alesapin).
- إصلاح التقييد غير الضروري لعدد threads لعمليات SELECT من replica محلية. #12840 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح خطأ نادر عند تنفيذ الاستعلامين
ALTER DELETEو
ALTER MODIFY COLUMNبالتزامن كـ mutation واحدة. يؤدي هذا الخطأ إلى عدد غير صحيح من الصفوف في
count.txt، وبالتالي إلى بيانات غير صحيحة في part. كما أُصلح خطأ صغير عند تنفيذ
ALTER RENAME COLUMNو
ALTER ADD COLUMNبالتزامن. #12760 (alesapin).
- استخدام بيانات اعتماد غير صحيحة عند استخدام مصدر dictionary
clickhouseللاستعلام عن الجداول البعيدة. #12756 (sundyli).
- إصلاح
CAST(Nullable(String), Enum()). #12745 (Azat Khuzhin).
- تحسين الأداء مع Tuples الكبيرة التي تُفسَّر على أنها دوال في قسم
IN. ويحدث ذلك عندما يكتب المستخدم
WHERE x IN tuple(1, 2, ...)بدلًا من
WHERE x IN (1, 2, ...)لسبب غير واضح. #12700 (Anton Popov).
- إصلاح تتبّع الذاكرة لـ input_format_parallel_parsing (من خلال ربط thread بالمجموعة). #12672 (Azat Khuzhin).
- إصلاح التحسين الخاطئ
optimize_move_functions_out_of_any=1في حالة
any(func(<lambda>)). #12664 (Artem Zuikov).
- إصلاح معالجة #10572: إصلاح bloom filter index مع const expression. #12659 (Winter Zhang).
- إصلاح SIGSEGV في StorageKafka عندما يكون broker غير متاح (وليس في هذه الحالة فقط). #12658 (Azat Khuzhin).
- إضافة دعم للدالة
ifمع arguments من النوع
Array(UUID). ويؤدي هذا إلى إصلاح #11066. #12648 (alexey-milovidov).
- لم يعد
CREATE USER IF NOT EXISTSيطلق استثناءً إذا كان المستخدم موجودًا بالفعل. ويؤدي هذا إلى إصلاح #12507. #12646 (Vitaly Baranov).
- قد يُطرَح الاستثناء
There is no supertype...أثناء
ALTER ... UPDATEفي حالات غير متوقعة (مثلًا عند الطرح من عمود UInt64). ويؤدي هذا إلى إصلاح #7306. كما يؤدي إلى إصلاح #4165. #12633 (alexey-milovidov).
- إصلاح خطأ
Pipeline stuckالمحتمل في الاستعلامات التي تستخدم الفرز الخارجي. إصلاح #12617. #12618 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح الخطأ
Output of TreeExecutor is not sortedفي
OPTIMIZE DEDUPLICATE. إصلاح #11572. #12613 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح المشكلة التي قد تؤدي إلى فقدان alias لنتيجة الدالة
anyأثناء query optimization. #12593 (Anton Popov).
- إزالة بيانات جداول Distributed (الكتل الناتجة عن عمليات INSERT غير المتزامنة) عند تنفيذ DROP TABLE. #12556 (Azat Khuzhin).
- سيُعيد ClickHouse الآن حساب checksums للأجزاء عند غياب الملف
checksums.txt. هذا الخلل موجود منذ #9827. #12545 (alesapin).
- إصلاح خلل كان يؤدي إلى تلف الأجزاء القديمة بعد استعلام
ALTER DELETEعند ضبط
enable_mixed_granularity_parts=1. يُصلح هذا #12536. #12543 (alesapin).
- إصلاح حالة تسابق في جداول live view كانت قد تتسبب في تكرار البيانات. LIVE VIEW ميزة تجريبية. #12519 (vzakaznikov).
- إصلاح التوافق مع الإصدارات السابقة في binary format لقيم
AggregateFunction(avg, ...). يُصلح هذا #12342. #12486 (alexey-milovidov).
- إصلاح تعطل في JOIN مع dictionary عند إجراء الربط على expression لمفتاح القاموس:
t JOIN dict ON expr(dict.id) = t.id. تم تعطيل تحسين الربط بالقاموس لهذه الحالة. #12458 (Artem Zuikov).
- إصلاح overflow عند تحديد LIMIT أو OFFSET بقيمة كبيرة جدًا. يُصلح هذا #10470. ويُصلح هذا #11372. #12427 (alexey-milovidov).
- kafka: إصلاح SIGSEGV إذا وُجدت رسالة تحتوي على خطأ في منتصف الدفعة. #12302 (Azat Khuzhin).
- الاحتفاظ بكمية أقل من السجلات في ZooKeeper. تجنّب الزيادة المفرطة في عُقد ZooKeeper في حال وجود replicas غير متصلة مع كثرة الخوادم/الجداول/عمليات الإدراج. #13100 (alexey-milovidov).
- أصبحت الاستثناءات الآن تُمرَّر إلى العميل إذا حدث خطأ أثناء ALTER أو mutation. يُغلق #11329. #12666 (alesapin).
- أُضيفت
QueryTimeMicrosecondsو
SelectQueryTimeMicrosecondsو
InsertQueryTimeMicrosecondsإلى
system.events، وكذلك إلى system.metrics وprocesses وquery_log وغيرها. #13028 (ianton-ru).
- أُضيفت
SelectedRowsو
SelectedBytesإلى
system.events، وكذلك إلى system.metrics وprocesses وquery_log وغيرها. #12638 (ianton-ru).
- أُضيفت معلومات
current_databaseإلى
system.query_log. #12652 (Amos Bird).
- السماح باستخدام
TabSeparatedRawكتنسيق إدخال. #12009 (hcz).
- أصبح
joinGetيدعم البحث متعدد المفاتيح. #12418 (Amos Bird).
- السماح لدوال التجميع
*Mapبالعمل على
Arraysالتي تحتوي على
NULL. يُصلح #13157. #13225 (alexey-milovidov).
- تجنّب overflow أثناء parsing قيم DateTime، الذي قد يؤدي إلى Unix timestamp سالب في timezone الخاصة بها (على سبيل المثال،
1970-01-01 00:00:00في Moscow). ويُستعاض عن ذلك بالتشبيع إلى الصفر. هذا يُصلح #3470. وهذا يُصلح #4172. #12443 (alexey-milovidov).
- AvroConfluent: تخطّي سجلات Kafka من نوع tombstone - دعم تخطّي السجلات التالفة #13203 (Andrew Onyshchuk).
- إصلاح رسالة خطأ غير صحيحة للاستعلامات الطويلة. كان من الممكن الحصول على خطأ في البنية غير
Max query size exceededرغم أن الاستعلام صحيح. #13928 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح data race في الدالة
lgamma. لم يُكتشف هذا التسابق إلا في
tsan، ولم تترتب عليه أي آثار جانبية فعليًا. #13842 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح formatting للفاصل الزمني ‘Week’ في عبارات ATTACH/ALTER/CREATE QUOTA. #13417 (vladimir-golovchenko).
- أصبحت الأجزاء التالفة تُبلَّغ أيضًا عند مصادفتها أثناء processing للأجزاء المدمجة. الأجزاء المدمجة ميزة تجريبية. #13282 (Amos Bird).
- إصلاح assert في
geohashesInBox. هذا يُصلح #12554. #13229 (alexey-milovidov).
- إصلاح assert في
parseDateTimeBestEffort. يُصلح هذا #12649. #13227 (alexey-milovidov).
- تحسين طفيف في Processors/PipelineExecutor: الخروج من حلقة عندما يكون ذلك منطقيًا. #13058 (Mark Papadakis).
- دعم TRUNCATE table بدون الكلمة المفتاحية TABLE. #12653 (Winter Zhang).
- إصلاح الكتابة فوق تنسيق استعلام explain افتراضيًا. يُصلح هذا #12541. #12541 (BohuTANG).
- السماح بتحديد kind وtype في JOIN بطريقة أكثر معيارية:
LEFT SEMI JOINبدلًا من
SEMI LEFT JOIN. حاليًا كلتا الصيغتين صحيحتان. #12520 (Artem Zuikov).
- تغيير القيمة الافتراضية لـ
multiple_joins_rewriter_versionإلى 2. يفعّل ذلك معيد كتابة joins المتعددة الجديد، الذي يتعامل مع أسماء الأعمدة. #12469 (Artem Zuikov).
- إضافة عدة metrics لطلبات وحدات تخزين S3. #12464 (ianton-ru).
- استخدام المنفذ الآمن الافتراضي الصحيح لـ clickhouse-benchmark مع الوسيط
--secure. يُصلح هذا #11044. #12440 (alexey-milovidov).
- التراجع عن أخطاء الإدراج في المحركات
Logو
TinyLogو
StripeLog. في الإصدارات السابقة، كان خطأ الإدراج يؤدي إلى حالة غير متسقة للجدول (وهذا يتوافق مع التوثيق، وهو سلوك طبيعي لهذه المحركات). يُصلح هذا #12402. #12426 (alexey-milovidov).
- تنفيذ
RENAME DATABASEو
RENAME DICTIONARYلمحرك قاعدة البيانات
Atomic- إضافة macro ضمنية
{uuid}يمكن استخدامها في ZooKeeper path لـ
ReplicatedMergeTree. تعمل هذه مع استعلامات
CREATE ... ON CLUSTER .... اضبط
show_table_uuid_in_table_create_query_if_not_nilعلى
trueلاستخدامها. - جعل وسائط المحرك
ReplicatedMergeTreeاختيارية، بحيث يُستخدم
/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}/و
{replica}افتراضيًا. يغلق #12135. - إصلاحات طفيفة. - هذه التغييرات تكسر backward compatibility لمحرك قاعدة البيانات
Atomic. يجب تحويل قواعد بيانات
Atomicالتي أُنشئت سابقًا يدويًا إلى التنسيق الجديد. قاعدة بيانات Atomic هي ميزة تجريبية. #12343 (tavplubix).
- فصل
AWSAuthV4Signerفي logger منفصل، وإزالة
AWSClient: AWSClientالزائدة من رسائل السجل. #12320 (Vladimir Chebotarev).
- تحسين رسالة الاستثناء في وحدات تخزين الوصول إلى الأقراص. #12625 (alesapin).
- تحسين رسالة الاستثناء للدالة
inعند تمرير عدد غير صالح من الوسائط. #12529 (Anton Popov).
- إصلاح رسالة الخطأ المتعلقة بـ adaptive granularity. #12624 (alesapin).
- إصلاح تحليل SETTINGS عند وروده بعد FORMAT. #12480 (Azat Khuzhin).
- إذا كان جدول MergeTree لا يحتوي على ORDER BY أو PARTITION BY، فقد كان من الممكن إرسال طلب ALTER لتنفيذ CLEAR لجميع الأعمدة، ما يؤدي إلى تعطّل ALTER. أُصلح هذا في #7941. #12382 (alexey-milovidov).
- تجنّب إعادة تحميل الإكمال التلقائي من ملف المحفوظات بعد كل query (لتجنّب تداخل المحفوظات مع جلسات العميل الأخرى). #13086 (Azat Khuzhin).
- خفض استهلاك الذاكرة لبعض العمليات بما يصل إلى الضعف. #12424 (alexey-milovidov).
- تحسين عملية lookup للمفتاح الأساسي (PK) للاستعلامات التي تطابق نطاق PK مطابقًا تمامًا. #12277 (Ivan Babrou).
- تحسين طفيف جدًا للاستعلامات القصيرة جدًا مع
LowCardinality. #14129 (Anton Popov).
- تحسين طفيف في أداء aggregation باستخدام مفاتيح UInt8/UInt16. #13091 و#13055 (alexey-milovidov).
- تنفيذ push down لخطوة
LIMITفي query plan (داخل subqueries). #13016 (Nikolai Kochetov).
- تنفيذ lookup للمفتاح الأساسي ومراحل skipping index على parts بالتوازي، كما هو موضح في #11564. #12589 (Ivan Babrou).
- تحويل arguments من النوع String في الدالتين “if” و”transform” إلى enum إذا كان
set optimize_if_transform_strings_to_enum = 1. #12515 (Artem Zuikov).
- استبدال الدوال الرتيبة بـ argument الخاص بها في
ORDER BYإذا كان
set optimize_monotonous_functions_in_order_by=1. #12467 (Artem Zuikov).
- إضافة تحسين لـ ORDER BY يعيد كتابة
ORDER BY x, f(x)إلى
ORDER by xإذا كان
set optimize_redundant_functions_in_order_by = 1. #12404 (Artem Zuikov).
- السماح بتنفيذ pushdown للـ predicate عندما يحتوي subquery على clause
WITH. ويعالج هذا #12293 #12663 (Winter Zhang).
- تحسين أداء القراءة من compact parts. compact parts ميزة تجريبية. #12492 (Anton Popov).
- محاولة تنفيذ تحسين streaming في
DiskS3. DiskS3 ميزة تجريبية. #12434 (Vladimir Chebotarev).
- استُخدم
shellcheckلفحص اختبارات sh. #13200 #13207 (alexey-milovidov).
- أُضيف برنامج نصي يعيّن وسومًا لطلبات السحب في خطاف GitHub. #13183 (alesapin).
- أُزيلت بعض الوحدات الفرعية المتداخلة. انظر #13378. #13379 (alexey-milovidov).
- جرى التأكد من أن جميع الوحدات الفرعية تستخدم عناوين URL صحيحة. استكمالًا لـ #13379. هذا يُصلح #13378. #13397 (alexey-milovidov).
- أُضيف دعم للإعدادات التي يعرّفها المستخدم، والتي يمكن الوصول إليها من داخل الاستعلامات. وهذا مطلوب عندما يُستخدم محرك ClickHouse كمكوّن ضمن نظام آخر. #13013 (Vitaly Baranov).
- أُضيفت اختبارات لوظائف RBAC الخاصة بامتياز INSERT في TestFlows. كما وُسِّعت الجداول التي يُختبر عليها SELECT. وأُضيفت المتطلبات لتتوافق مع اختبارات محرك الجداول الجديدة. #13340 (MyroTk).
- أُصلح خطأ انتهاء المهلة أثناء إعادة تشغيل الخادم في اختبار الضغط. #13321 (alesapin).
- أصبح Fast test الآن ينتظر الخادم مع إعادة المحاولة. #13284 (alesapin).
- ستعمل الدالة
materialize()(الدالة المخصّصة لاختبار ClickHouse) مع NULL كما هو متوقع، وذلك بتحويله إلى عمود غير ثابت. #13212 (alexey-milovidov).
- أُصلح بناء libunwind على AArch64. هذا يُصلح #13204. #13208 (alexey-milovidov).
- أُضيفت المزيد من محاولات إعادة المحاولة في zkutil gtest لمنع تذبذب الاختبارات. #13165 (alexey-milovidov).
- أُجريت إصلاحات صغيرة على RBAC في TestFlows. #13152 (vzakaznikov).
- أُصلح الاختبار
00960_live_view_watch_events_live.py. #13108 (vzakaznikov).
- حُسِّن تنظيف cache في البرنامج النصي لنشر التوثيق. #13107 (alesapin).
- أُعيدت كتابة بعض الاختبارات اليتيمة باستخدام gtest. وأُزيلت تضمينات غير مفيدة من الاختبارات. #13073 (Nikita Mikhaylov).
- أُضيفت اختبارات لوظائف RBAC الخاصة بامتياز
SELECTفي TestFlows. #13061 (Ritaank Tiwari).
- أُعيد تشغيل بعض الاختبارات ضمن فحص Fast test. #12992 (alesapin).
- إصلاح خطأ MSan في مكتبة “rdkafka”. هذا يُغلق #12990. تم تحديث
rdkafkaإلى الإصدار 1.5 (master). #12991 (alexey-milovidov).
- إصلاح تقرير UBSan في base64 عند تشغيل الاختبارات على خادم مزود بـ AVX-512. هذا يُصلح #12318. المؤلف: @qoega. #12441 (alexey-milovidov).
- إصلاح تقرير UBSan في مكتبة HDFS. هذا يُغلق #12330. #12453 (alexey-milovidov).
- التحقق من إمكانية استعادة النسخة الاحتياطية من إصدار قديم إلى إصدار جديد. هذا يُغلق #8979. #12959 (alesapin).
- عدم بناء صورة helper_container داخل اختبارات التكامل. تُبنى حاوية Docker في CI ويُستخدم helper_container الجاهز مسبقًا في اختبارات التكامل. #12953 (Ilya Yatsishin).
- إضافة اختبار للاستعلام
ALTER TABLE CLEAR COLUMNلأعمدة المفتاح الأساسي. #12951 (alesapin).
- زيادة قيم المهلة في اختبارات testflows. #12949 (vzakaznikov).
- إصلاح بناء الاختبار على Mac OS X. هذا يُغلق #12767. #12772 (alexey-milovidov).
- تحديث Connector-ODBC إلى mysql-connector-odbc-8.0.21. #12739 (Ilya Yatsishin).
- إضافة اختبارات صياغة RBAC في TestFlows. #12642 (vzakaznikov).
- تحسين أداء TestKeeper. سيؤدي ذلك إلى تسريع الاختبارات التي تستخدم الجداول Replicated بكثافة. #12505 (alexey-milovidov).
- نتحقق الآن من قدرة الخادم على البدء بعد تشغيل اختبارات الإجهاد. هذا يُصلح #12473. #12496 (alesapin).
- تحديث fmtlib إلى master (7.0.1). #12446 (alexey-milovidov).
- إضافة صورة Docker للاختبارات السريعة. #12294 (alesapin).
- إعادة تنظيم مسارات التهيئة لاختبارات التكامل. #12285 (Ilya Yatsishin).
- إضافة خيار للمُصرّف للتحكم في عدم كِبر إطارات المكدس أكثر من اللازم. سيساعد ذلك على تشغيل الشيفرة داخل fibers ذات حجم مكدس صغير. #11524 (alexey-milovidov).
- تحديث ملفات gitignore. #13447 (vladimir-golovchenko).
إصدار ClickHouse 20.6
إصدار ClickHouse v20.6.3.28-stable
- عند الترقية من إصدارات أقدم من 20.5، إذا أُجري تحديث متدرّج وكان العنقود يضم إصدارات 20.5 أو أحدث إلى جانب إصدارات أقدم من 20.5، ثم أُعيد تشغيل عُقد ClickHouse ذات الإصدارات القديمة بينما كانت الإصدارات الأحدث موجودة، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور الأخطاء
Part ... intersects previous part. ولتجنّب هذا الخطأ، ثبّت أولًا حِزم clickhouse-server الأحدث على جميع عُقد العنقود، ثم أجرِ إعادة التشغيل (بحيث يبدأ clickhouse-server بعد إعادة تشغيله بالإصدار الجديد).
- أُضيف تنفيذ أولي للاستعلام
EXPLAIN. الصيغة:
EXPLAIN SELECT .... يُصلح هذا #1118. #11873 (Nikolai Kochetov).
- أُضيف دعم التخزين
RabbitMQ. #11069 (Kseniia Sumarokova).
- جرى تنفيذ المعامل
ILIKEعلى غرار PostgreSQL لحل #11710. #12125 (Mike).
- أُضيف دعم RIGHT و FULL JOIN مع
SET join_algorithm = 'partial_merge'. يُسمح فقط بوضع الصرامة ALL (ولا يُسمح بـ ANY أو SEMI أو ANTI أو ASOF). #12118 (Artem Zuikov).
- أُضيفت الدالة
initializeAggregationلتهيئة عملية تجميع استنادًا إلى قيمة واحدة. #12109 (Guillaume Tassery).
- أُضيف دعم
ALTER TABLE ... [ADD|MODIFY] COLUMN ... FIRST#4006. #12073 (Winter Zhang).
- أُضيفت الدالة
parseDateTimeBestEffortUS. #12028 (flynn).
- أُضيف دعم التنسيق
ORCللإخراج (وكان مدعومًا سابقًا للإدخال فقط). #11662 (Kruglov Pavel).
- تم إصلاح الخطأ
aggregate function any(x) is found inside another aggregate function in queryعند استخدام
SET optimize_move_functions_out_of_any = 1والأسماء المستعارة داخل
any(). #13419 (Artem Zuikov).
- تم إصلاح
PrettyCompactMonoBlockفي clickhouse-local. كما تم إصلاح extremes/totals مع
PrettyCompactMonoBlock. يعالج هذا #7746. #13394 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح الخطأ المحتمل
Totals having transform was already added to pipelineفي حالة تنفيذ query من replica متأخرة. #13290 (Nikolai Kochetov).
- قد يتعطل الخادم إذا مرّر المستخدم معاملات مُعدّة خصيصًا إلى الدالة
h3ToChildren. يعالج هذا #13275. #13277 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح احتمال انخفاض الأداء وظهور نتائج غير دقيقة قليلًا في
uniqExactو
topKو
sumDistinctوالدوال التجميعية المشابهة عند استدعائها على أنواع Float التي تحتوي على قيم NaN. كما كان ذلك يؤدي أيضًا إلى تفعيل assert في build التصحيح. يعالج هذا #12491. #13254 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح الدالة if عند استخدام nullable constexpr كشرط cond عندما لا تكون القيمة NULL حرفيًا. يعالج هذا #12463. #13226 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح assert في الدالة
arrayElementعندما تكون عناصر Array من النوع Nullable ويكون فهرس المصفوفة أيضًا Nullable. يعالج هذا #12172. #13224 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح دوال التحويل
DateTime64عند استخدام argument ثابت. #13205 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح index analysis الخاطئ مع الدوال. وكان يمكن أن يؤدي ذلك إلى pruning لأجزاء خاطئة أثناء القراءة من جداول
MergeTree. يعالج هذا #13060. ويعالج أيضًا #12406. #13081 (Anton Popov).
- تم إصلاح الخطأ
Cannot convert column because it is constant but values of constants are different in source and resultفي queries البعيدة التي تستخدم دوال deterministic ضمن نطاق query، لكنها ليست deterministic بين queries، مثل
now(),
now64(),
randConstant(). يعالج هذا #11327. #13075 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح التقييد غير الضروري لعدد threads في عمليات SELECT من replica محلية. #12840 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح خطأ نادر عند تنفيذ queryَي
ALTER DELETEو
ALTER MODIFY COLUMNبالتزامن كـ mutation واحدة. كان هذا الخطأ يؤدي إلى عدد غير صحيح من rows في
count.txt، وبالتالي إلى بيانات غير صحيحة في الـ part. كما تم إصلاح خطأ صغير متعلق بالتنفيذ المتزامن لـ
ALTER RENAME COLUMNو
ALTER ADD COLUMN. #12760 (alesapin).
- تم إصلاح
CAST(Nullable(String), Enum()). #12745 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح مشكلة أداء مع الـ Tuples الكبيرة، التي تُفسَّر على أنها دوال في قسم
IN. وذلك في الحالة التي يكتب فيها المستخدم
WHERE x IN tuple(1, 2, ...)بدلًا من
WHERE x IN (1, 2, ...)لسبب غامض ما. #12700 (Anton Popov).
- تم إصلاح تتبّع الذاكرة لـ
input_format_parallel_parsing(من خلال إلحاق الخيط بالمجموعة). #12672 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح فهرس bloom filter مع تعبير ثابت. ويُصلح هذا #10572. #12659 (Winter Zhang).
- تم إصلاح
SIGSEGVفي
StorageKafkaعندما لا يكون الـ broker متاحًا (وليس في هذه الحالة فقط). #12658 (Azat Khuzhin).
- أُضيف دعم للدالة
ifمع وسيطات
Array(UUID). ويُصلح هذا #11066. #12648 (alexey-milovidov).
- لم يعد
CREATE USER IF NOT EXISTSيطرح استثناءً إذا كان المستخدم موجودًا بالفعل. ويُصلح هذا #12507. #12646 (Vitaly Baranov).
- تحسين رسالة الاستثناء في طبقة الوصول إلى القرص. #12625 (alesapin).
- لم تكن الدالة
groupArrayMoving*تعمل مع الاستعلامات الموزعة. وكانت نتيجتها تُحتسب باستخدام نوع بيانات غير صحيح (من دون الترقية إلى أكبر نوع). وكانت الدالة
groupArrayMovingAvgتُرجع عددًا صحيحًا، بما لا يتسق مع الدالة
avg. ويُصلح هذا #12568. #12622 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح غياب الأسماء المستعارة للدالة
any. #12593 (Anton Popov).
- تم إصلاح حالة تسابق في external dictionaries ذات تخطيط cache قد تؤدي إلى تعطل الخادم. #12566 (alesapin).
- إزالة بيانات الجداول الموزعة (الكتل الناتجة عن عمليات INSERT غير المتزامنة) عند تنفيذ DROP TABLE. #12556 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح خلل كان يؤدي إلى تلف الأجزاء القديمة بعد استعلام
ALTER DELETEعندما يكون
enable_mixed_granularity_parts=1. ويُصلح هذا #12536. #12543 (alesapin).
- تحسين رسالة الاستثناء للدالة
inعند وجود عدد غير صالح من الوسيطات. #12529 (Anton Popov).
- تم إصلاح حالة تسابق في جداول live view كان من الممكن أن تتسبب في تكرار البيانات. #12519 (vzakaznikov).
- تم إصلاح مشكلة أداء أثناء القراءة من compact parts. #12492 (Anton Popov).
- تم إصلاح التوافق مع الإصدارات السابقة في التنسيق الثنائي لقيم
AggregateFunction(avg, ...). يحل هذا المشكلة #12342. #12486 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح تحليل SETTINGS بعد FORMAT. #12480 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح حالة deadlock عند تفعيل
text_log. #12452 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح تجاوز السعة عند تحديد قيمة كبيرة جدًا لـ
LIMITأو
OFFSET. يحل هذا المشكلة #10470. كما يحل المشكلة #11372. #12427 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح احتمال حدوث
segfaultفي
StorageMerge. يحل هذا المشكلة #12054. #12401 (tavplubix).
- تم التراجع عن التغيير الذي أُدخل في #11079 لحل #12098. #12397 (Mike).
- تمت إضافة فحص إضافي لوسيطات فهرس bloom filter. يحل هذا المشكلة #11408. #12388 (alexey-milovidov).
- تم تجنب حدوث استثناء عند استخدام ثابت سالب أو ثابت بفاصلة عائمة في شرط WHERE للجداول المفهرسة. يحل هذا المشكلة #11905. #12384 (alexey-milovidov).
- أصبح مسموحًا تنفيذ
CLEARعلى عمود حتى إذا كانت هناك تعبيرات
DEFAULTتعتمد عليه. يحل هذا المشكلة #12333. #12378 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح
TOTALS/ROLLUP/CUBEللدوال التجميعية ذات الوسيطات
-Stateو
Nullable. يحل هذا المشكلة #12163. #12376 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح رسالة الخطأ ورموز الخروج لاستعلامات
ALTER RENAME COLUMNعندما لا يكون
RENAMEمسموحًا. يحل هذا المشكلتين #12301 و#12303. #12335 (alesapin).
- تم إصلاح حالة race condition نادرة جدًا في
ReplicatedMergeTreeQueue. #12315 (alexey-milovidov).
- عند استخدام codec
Deltaأو
DoubleDeltaمع الأنواع غير ثابتة العرض، كان يُرجع استثناء بالرمز
LOGICAL_ERRORبدلًا من استثناء بالرمز
BAD_ARGUMENTS(ونحن نضمن ألا تحدث استثناءات برمز logical error مطلقًا). يحل هذا المشكلة #12110. #12308 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح ترتيب الأعمدة في المعدِّل
WITH FILL. سابقًا، لم يكن ترتيب الأعمدة في عبارة
ORDER BYمُراعًى. #12306 (Anton Popov).
- تجنّب استثناء “bad cast” عندما يوجد تعبير يرشّح البيانات حسب الأعمدة الافتراضية (مثل
_tableفي جداول
Merge) أو حسب أعمدة “index” في جداول النظام، مثل الترشح باسم قاعدة البيانات عند الاستعلام من
system.tables، ويُرجع هذا التعبير النوع
Nullable. يُصلح هذا #12166. #12305 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح
TTLبعد إعادة تسمية العمود الذي يعتمد عليه تعبير
TTL. #12304 (Anton Popov).
- تم إصلاح SIGSEGV إذا وُجدت رسالة خطأ في منتصف الدفعة في محرّك
Kafka. #12302 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح حالة قد تتوقف فيها بعض سلاسل التنفيذ عشوائيًا لبضع ثوانٍ أثناء تحديث ذاكرة التخزين المؤقت لـ
DNS. #12296 (tavplubix).
- تم إصلاح خطأ مطبعي في اسم الإعداد. #12292 (alexey-milovidov).
- عرض الخطأ بعد فشل تحميل
TrieDictionary. #12290 (Vitaly Baranov).
- كانت الدالة
arrayFillتعمل بشكل غير صحيح مع المصفوفات الفارغة، مما قد يؤدي إلى تعطل. يُصلح هذا #12263. #12279 (alexey-milovidov).
- تم تنفيذ التحويل إلى النوع المشترك للأنواع
LowCardinality. يتيح ذلك تنفيذ
UNION ALLعلى الجداول التي تحتوي على أعمدة من نوع
LowCardinalityوأعمدة أخرى. يُصلح هذا #8212. يُصلح هذا #4342. #12275 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح السلوك عند بلوغ حد إعادة التوجيه في الطلب إلى وحدة تخزين
S3. #12256 (ianton-ru).
- تم إصلاح السلوك الذي كانت فيه ترويسة
StorageFileلبعض الأنواع الخاصة تُكتب أكثر من مرة أثناء عمليات الإدراج المتسلسلة المتعددة. ويُصلح هذا #6155. #12197 (Nikita Mikhaylov).
- تم إصلاح الدوال المنطقية لقيم
UInt8عندما لا تكون مساوية لـ 0 أو 1. #12196 (Alexander Kazakov).
- تقييد حدود
max_memory_usage*بقدر الذاكرة المقيمة للعملية. #12182 (Azat Khuzhin).
- إصلاح التحقق من وسائط
dictGetأثناء إزالة الدوال الحقنية في
GROUP BY. #12179 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح السلوك عند قيام المحرك
SummingMergeTreeبجمع الأعمدة من مفتاح partition. وأُضيف استثناء في حال التعريف الصريح للأعمدة المراد جمعها إذا كانت تتقاطع مع أعمدة مفتاح partition. يُصلح هذا #7867. #12173 (Nikita Mikhaylov).
- لا تقسّم اسم table الخاص بمصدر القاموس إلى schema واسم table نفسه إذا كان اتصال ODBC لا يدعم schema. #12165 (Vitaly Baranov).
- تم إصلاح منطق خاطئ في
ALTER DELETEكان يؤدي إلى حذف السجلات عندما يُقيَّم الشرط إلى NULL. يُصلح هذا #9088. ويغلق هذا #12106. #12153 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح تحويل query المُرسَلة إلى DBMS خارجي (مثل MySQL وODBC) في وجود aliases. يُصلح هذا #12032. #12151 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح شيفرة غير سليمة في تحسين ORDER BY الزائد عن الحاجة. أُدخل هذا الخلل في #10067. #12148 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح احتمال حدوث overflow في القسمة الصحيحة. يُصلح هذا #12119. #12140 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح احتمال حدوث حلقة لا نهائية في
greatCircleDistanceو
geoDistance. يُصلح هذا #12117. #12137 (alexey-milovidov).
- تمت مَعيَرة التعامل مع ملف “pid”. في الإصدارات السابقة، ربما كان server يرفض البدء إذا تم killed دون إيقاف صحيح، وكان هناك process آخر له pid نفسه الخاص بالخادم الذي كان يعمل سابقًا. كذلك قد يُزال ملف pid عند فشل بدء تشغيل server حتى لو كان هناك server آخر قيد التشغيل. يُصلح هذا #3501. #12133 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح خلل كان يؤدي إلى بيانات وصفية غير صحيحة للجدول في ZooKeepeer لجداول ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. يُصلح هذا #12093. #12121 (alesapin).
- تجنّب استثناء “There is no query” في العروض المادية التي تحتوي على joins أو subqueries والمرتبطة بسجلات system (system.query_log وmetric_log وما إلى ذلك) أو بالجدول الأساسي للمحرك engine=Buffer. #12120 (filimonov).
- تم إصلاح التعامل مع dependency الخاصة بالجدول ذي ENGINE=Dictionary على القاموس. يُصلح هذا #10994. ويُصلح هذا #10397. #12116 (Vitaly Baranov).
- أصبح التنسيق
Parquetيعمل الآن بشكل صحيح مع النوعين
LowCardinalityو
LowCardinality(Nullable). يعالج #12086 و#8406. #12108 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح أداء استعلامات SELECT التي تتضمن
UNION، وكانت المشكلة ناتجة عن حد غير صحيح لإجمالي عدد خيوط التنفيذ. يعالج #12030. #12103 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح
segfaultفي combinators
-StateResample. #12092 (Anton Popov).
- تم إصلاح فراغ المقاييس
result_rowsو
result_bytesفي
system.quey_logلاستعلامات SELECT. يعالج #11595. #12089 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح التقييد غير الضروري لعدد خيوط التنفيذ في استعلامات SELECT من
VIEW. يعالج #11937. #12085 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح SIGSEGV في StorageKafka عند تنفيذ DROP TABLE. #12075 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح احتمال حدوث crash عند استخدام نوع غير صحيح مع
PREWHERE. يعالج #12053 و#12060. #12060 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح الخطأ
Cannot capture columnفي الدوال عالية الرتبة التي لها argument من النوع
Tuple(LowCardinality). يعالج #9766. #12055 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح التحقق من القيود عندما يكون القيد تعبيرًا ثابتًا. يعالج هذا #11360. #12042 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح النتيجة غير الصحيحة واحتمال حدوث crash عند استدعاء الدالة
ifباستخدام arguments من النوع
FixedStringوبأحجام مختلفة. يعالج هذا #11362. #12021 (alexey-milovidov).
- أصبح بالإمكان تعيين kind وtype لـ
JOINبطريقة أكثر معيارية:
LEFT SEMI JOINبدلًا من
SEMI LEFT JOIN. وفي الوقت الحالي، كلتاهما صحيحة. #12520 (Artem Zuikov).
- تمت إضافة
lifetime_rows/lifetime_bytesلمحرك Buffer. #12421 (Azat Khuzhin).
- كتابة رسالة Exception التفصيلية إلى العميل بدلًا من ‘MySQL server has gone away’. #12383 (BohuTANG).
- أصبح من الممكن تغيير مجموعة المحارف المستخدمة لطباعة حدود الجداول. مجموعات المحارف المتاحة هي: UTF-8، ASCII. ويُفعّل الإعداد
output_format_pretty_grid_charsetهذه الميزة. #12372 (Sabyanin Maxim).
- تمت إضافة دعم MySQL للاستعلام ‘SELECT DATABASE()’ #9336 2. وإضافة اختبار تكامل لاستعلام الاستبدال في MySQL. #12314 (BohuTANG).
- تمت إضافة
KILL QUERY [connection_id]لعميل/مشغّل MySQL لإلغاء الاستعلامات الطويلة، issue #12038. #12152 (BohuTANG).
- تمت إضافة دعم لاستبدالات
%g(سنة ISO من رقمين) و
%G(سنة ISO من أربعة أرقام) في الدالة
formatDateTime. #12136 (vivarum).
- تمت إضافة العمود ‘type’ إلى system.disks. #12115 (ianton-ru).
- تم تحسين الأمر
REVOKE: الآن لا يتطلب خيار grant/admin إلا لحق الوصول الذي سيُسحب. على سبيل المثال، لتنفيذ
REVOKE ALL ON *.* FROM user1لم يعد من الضروري امتلاك كامل حقوق الوصول الممنوحة مع خيار grant. كما أُضيف الأمر
REVOKE ALL FROM user1، وهو يسحب جميع الأدوار الممنوحة من
user1. #12083 (Vitaly Baranov).
- تمت إضافة أولوية replica إلى load_balancing (لإتاحة تحديد الأولوية يدويًا في موازنة الحمل). #11995 (Azat Khuzhin).
- تم تحويل paths في بيانات S3 الوصفية إلى مسارات نسبية، مما يسهّل التعامل مع كائنات S3. #11892 (Vladimir Chebotarev).
- تم تحسين أداء
ORDER BYو
GROUP BYعند استخدام بادئة مفتاح الفرز (يُفعَّل ذلك عبر الإعداد
optimize_aggregation_in_order، وهو معطّل افتراضيًا). #11696 (Anton Popov).
- أُزيلت الدوال الحقنية داخل
uniq*()إذا كان
set optimize_injective_functions_inside_uniq=1. #12337 (Ruslan Kamalov).
- لم يكن الفهرس يُستخدَم مع العامل IN عند استخدام القيم الحرفية، وهو تراجع في الأداء ظهر تقريبًا في v19.3. يُصلح هذا #10574. #12062 (nvartolomei).
- جرى تنفيذ عمليات رفع أحادية الجزء لـ DiskS3 (ميزة تجريبية). #12026 (Vladimir Chebotarev).
الميزة التجريبية
- أُضيف تنسيق جديد للأجزاء في الذاكرة في جداول عائلة
MergeTree، ويخزّن البيانات في الذاكرة. وتُكتب الأجزاء على القرص عند أول عملية دمج. ويُنشأ الجزء بتنسيق في الذاكرة إذا كان حجمه، من حيث عدد الصفوف أو البايتات، أقل من عتبتي
min_rows_for_compact_partو
min_bytes_for_compact_part. كما يتوفر دعم اختياري لـ Write-Ahead-Log، وهو مُمكّن افتراضيًا ويُتحكَّم به عبر الإعداد
in_memory_parts_enable_wal. #10697 (Anton Popov).
- تنفيذ وضع اختبار التشويش للاستعلامات المعتمد على AST في
clickhouse-client. اطّلع على هذا التصنيف للاطلاع على قائمة المشكلات التي اكتشفناها مؤخرًا عبر التشويش. وقد اكتُشف معظمها بهذه الأداة، واكتُشف بعضها بواسطة SQLancer و
00746_sql_fuzzy.pl. #12111 (Alexander Kuzmenkov).
- إضافة نوع جديد من الاختبارات يعتمد على إطار العمل Testflows. #12090 (vzakaznikov).
- أُضيف اختبار تكامل HTTPS لـ S3. #12412 (Pavel Kovalenko).
- تسجيل رسائل trap الخاصة بـ sanitizer من خيط تنفيذ منفصل. سيمنع ذلك احتمال حدوث توقف متبادل عند استخدام Thread sanitizer. #12313 (alexey-milovidov).
- أصبحت الاختبارات الوظيفية واختبارات الضغط الآن قادرة على العمل مع الإصدار القديم من سكربت
clickhouse-test. #12287 (alesapin).
- إزالة إنشاء ملف غير معتاد أثناء البناء في
orc. #12258 (Nikita Mikhaylov).
- وضع ملفات Docker Compose المشتركة في حاوية Docker الخاصة بالتكامل. #12168 (Ilya Yatsishin).
- إصلاح التحذيرات الصادرة من CodeQL. يُعد
CodeQLمحللًا ساكنًا آخر سنستخدمه إلى جانب
clang-tidyو
PVS-Studioاللذين نستخدمهما بالفعل. #12138 (alexey-milovidov).
- إصلاحات طفيفة في CMake لبناء
UNBUNDLED. #12131 (Matwey V. Kornilov).
- أُضيف مثال توضيحي لصورة Docker مصغّرة من دون استخدام أي توزيعة Linux. #12126 (alexey-milovidov).
- ترقية حزم النظام في صورة Docker الخاصة بـ
clickhouse-server. #12124 (Ivan Blinkov).
- إضافة الراية
UNBUNDLEDإلى جدول
system.build_options. ونقل قوائم التخطي الخاصة بـ
clickhouse-testإلى مستودع ClickHouse. #12107 (alesapin).
- فحص منتظم بواسطة أداة التحليل الأمني Anchore Container Analysis التي تبحث عن CVE في صورة Docker الخاصة بـ
clickhouse-server. كما يؤكد أيضًا أن
Dockerfileقابل للبناء. ويُشغَّل يوميًا على
masterوعلى طلبات السحب الخاصة بـ
Dockerfile. #12102 (Ivan Blinkov).
- فحص يومي بواسطة أداة التحليل الأمني GitHub CodeQL التي تبحث عن CWE. #12101 (Ivan Blinkov).
- تثبيت
ca-certificatesقبل أول
apt-get updateفي Dockerfile. #12095 (Ivan Blinkov).
إصدار ClickHouse 20.5
إصدار ClickHouse v20.5.4.40-stable 2020-08-10
- تم إصلاح تحليل الفهرس الخاطئ عند استخدام الدوال. وكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى استبعاد أجزاء خاطئة أثناء القراءة من جداول
MergeTree. يُصلح #13060. ويُصلح #12406. #13081 (Anton Popov).
- تم إصلاح التقييد غير الضروري لعدد الخيوط في عمليات
selectمن النسخة المتماثلة المحلية. #12840 (Nikolai Kochetov).
- تم تحسين الأداء مع Tuples الكبيرة التي تُفسَّر على أنها دوال في قسم
IN. وينطبق ذلك على الحالة التي يكتب فيها المستخدم
WHERE x IN tuple(1, 2, ...)بدلًا من
WHERE x IN (1, 2, ...)لسبب غير معتاد. #12700 (Anton Popov).
- تم إصلاح تتبّع الذاكرة لـ input_format_parallel_parsing (عبر ربط الخيط بالمجموعة). #12672 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح فهرس bloom filter عند استخدام تعبير ثابت. وهذا يُصلح #10572. #12659 (Winter Zhang).
- تم إصلاح
SIGSEGVفي
StorageKafkaعندما لا يكون الـ broker متاحًا (وليس في هذه الحالة فقط). #12658 (Azat Khuzhin).
- أُضيف دعم للدالة
ifمع وسيطات
Array(UUID). وهذا يُصلح #11066. #12648 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح غياب الأسماء المستعارة للدالة
any. #12593 (Anton Popov).
- تم إصلاح حالة تسابق في external dictionaries ذات تخطيط cache، والتي قد تؤدي إلى تعطل الخادم. #12566 (alesapin).
- تمت إزالة بيانات Distributed tables (الكتل الناتجة عن عمليات INSERT غير المتزامنة) عند تنفيذ DROP TABLE. #12556 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح خلل كان يؤدي إلى تلف الأجزاء القديمة بعد الاستعلام
ALTER DELETEعندما يكون
enable_mixed_granularity_parts=1. يُصلح #12536. #12543 (alesapin).
- تحسين رسالة الاستثناء للدالة
inعند تمرير عدد غير صالح من الوسيطات. #12529 (Anton Popov).
- تم إصلاح حالة تسابق في جداول live view كان يمكن أن تتسبب في تكرار البيانات. #12519 (vzakaznikov).
- تم إصلاح مشكلة في الأداء أثناء القراءة من compact parts. #12492 (Anton Popov).
- تم إصلاح التوافق مع الإصدارات السابقة في التنسيق الثنائي لقيم
AggregateFunction(avg, ...). وهذا يُصلح #12342. #12486 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح حالة التوقف المتبادل إذا كان
text_logمفعّلًا. #12452 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح تجاوز السعة عند تحديد LIMIT أو OFFSET بقيمة كبيرة جدًا. يُصلح هذا #10470. ويُصلح أيضًا #11372. #12427 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح احتمال حدوث segfault في حال كان StorageMerge. ويغلق هذا #12054. #12401 (tavplubix).
- تم التراجع عن التغيير المُدخل في #11079 لحل #12098. #12397 (Mike).
- تجنّب حدوث Exception عند استخدام ثابت سالب أو عدد بفاصلة عائمة في شرط WHERE للجداول المفهرسة. يُصلح هذا #11905. #12384 (alexey-milovidov).
- أصبح من الممكن تنفيذ CLEAR على عمود حتى إذا كانت هناك تعبيرات DEFAULT تعتمد عليه. يُصلح هذا #12333. #12378 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح TOTALS/ROLLUP/CUBE للدوال التجميعية التي تحتوي على الوسائط
-Stateو
Nullable. يُصلح هذا #12163. #12376 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح SIGSEGV عند وجود رسالة خطأ في منتصف الدفعة في محرك
Kafka. #12302 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح السلوك عند قيام المحرك
SummingMergeTreeبجمع أعمدة من مفتاح التقسيم. وأُضيف Exception في حال وجود تعريف صريح للأعمدة المراد جمعها إذا كانت تتقاطع مع أعمدة مفتاح التقسيم. يُصلح هذا #7867. #12173 (Nikita Mikhaylov).
- تم إصلاح تحويل الاستعلام المُرسل إلى DBMS خارجي (مثل MySQL وODBC) عند وجود أسماء مستعارة. يُصلح هذا #12032. #12151 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح خطأ كان يؤدي إلى بيانات وصفية غير صحيحة للجدول في ZooKeepeer لجداول ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. يُصلح هذا #12093. #12121 (alesapin).
- تم إصلاح التقييد غير الضروري لعدد threads في عمليات selects من
VIEW. يُصلح هذا #11937. #12085 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح crash في JOIN مع النوع LowCardinality عند استخدام
join_algorithm=partial_merge. #12035 (Artem Zuikov).
- تم إصلاح نتيجة غير صحيحة للدالة
if()عند وجود NULLs في الشرط. #11807 (Artem Zuikov).
- لم يكن الفهرس يُستخدم مع المعامل IN عند استخدام القيم الحرفية، وهو تراجع في الأداء ظهر تقريبًا منذ v19.3. يُصلح هذا #10574. #12062 (nvartolomei).
- ثبّت
ca-certificatesقبل تشغيل
apt-get updateلأول مرة في Dockerfile. #12095 (Ivan Blinkov).
إصدار ClickHouse v20.5.2.7-stable 2020-07-02
- تُرجِع الدالتان
COUNT(DISTINCT)وعائلة الدوال التجميعية
uniqالآن نتيجة من النوع non-Nullable. وإذا كانت جميع القيم المُمرَّرة هي NULL، فستُرجِع صفرًا بدلًا من ذلك. وهذا يحسّن التوافق مع SQL. #11661 (alexey-milovidov).
- أُضيف فحص للحالة التي يُحدَّد فيها إعداد على مستوى المستخدم في موضع غير صحيح. يجب تحديد الإعدادات على مستوى المستخدم في
users.xmlداخل القسم
<profile>لملف تعريف مستخدم محدد (أو في
<default>للإعدادات الافتراضية). ولن يبدأ الخادوم، مع ظهور رسالة استثناء في السجل. ويُصلح هذا #9051. إذا كنت تريد تخطي هذا الفحص، فيمكنك إما نقل الإعدادات إلى الموضع المناسب أو إضافة
<skip_check_for_incorrect_settings>1</skip_check_for_incorrect_settings>إلى config.xml. #11449 (alexey-milovidov).
- أصبح الإعداد
input_format_with_names_use_headerمفعّلًا افتراضيًا. وسيؤثر ذلك في تحليل تنسيقات الإدخال
-WithNamesو
-WithNamesAndTypes. #10937 (alexey-milovidov).
- أُزيل الإعداد
experimental_use_processors. وهو مفعّل افتراضيًا. #10924 (Nikolai Kochetov).
- تم تحديث
zstdإلى 1.4.4. ويتضمن ذلك بعض التحسينات الطفيفة في الأداء ونسبة الضغط. إذا كنت تشغّل نُسخًا متماثلة بإصدارات مختلفة من ClickHouse، فقد تظهر لك رسائل خطأ مفهومة مثل
Data after merge is not byte-identical to data on another replicas.مع توضيح. هذه الرسائل طبيعية ولا ينبغي أن تقلق بشأنها. هذا التغيير متوافق مع الإصدارات السابقة، لكننا ندرجه هنا في changelog تحسبًا لتساؤلك بشأن هذه الرسائل. #10663 (alexey-milovidov).
- أُضيف فحص لاكتشاف codecs غير ذات معنى، إلى جانب الإعداد
allow_suspicious_codecsللتحكم في هذا الفحص. ويغلق هذا #4966. #10645 (alexey-milovidov).
- تغيّرت القيم الافتراضية لعدة إعدادات في Kafka. انظر #11388.
- عند الترقية من إصدارات أقدم من 20.5، إذا نُفِّذ تحديث متدرّج وكان الـ عنقود يحتوي على الإصدارين 20.5 أو أحدث وأقدم من 20.5 معًا، ثم أُعيد تشغيل عُقد ClickHouse ذات الإصدارات القديمة وبدأ الإصدار القديم في وجود إصدارات أحدث، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أخطاء
Part ... intersects previous part. ولمنع هذا الخطأ، ثبّت أولًا حزم clickhouse-server الأحدث على جميع عُقد الـ عنقود، ثم أجرِ عمليات إعادة التشغيل (بحيث يبدأ clickhouse-server عند إعادة تشغيله بالإصدار الجديد).
TTL DELETE WHEREو
TTL GROUP BYللتخشين التلقائي للبيانات والتجميع المرحلي في الجداول. #10537 (expl0si0nn).
- تنفيذ بروتوكول PostgreSQL wire. #10242 (Movses).
- أُضيفت جداول النظام للمستخدمين والأدوار والامتيازات وملفات تعريف الإعدادات والحصص وسياسات الصفوف؛ كما أُضيفت الأوامر SHOW USER و SHOW [CURRENT|ENABLED] ROLES و SHOW SETTINGS PROFILES. #10387 (Vitaly Baranov).
- دعم عمليات الكتابة في ODBC table function #10554 (ageraab). #10901 (tavplubix).
- إضافة مقاييس أداء الاستعلامات استنادًا إلى Linux
perf_events(تُحسب هذه المقاييس باستخدام عدادات CPU العتادية وعدادات نظام التشغيل). هذه الميزة اختيارية وتتطلب ضبط
CAP_SYS_ADMINعلى الملف التنفيذي clickhouse. #9545 Andrey Skobtsov. #11226 (Alexander Kuzmenkov).
- يدعم الآن المُعدِّلين
NULLو
NOT NULLلأنواع البيانات في استعلام
CREATE. #11057 (Павел Потемкин).
- إضافة تنسيق الإدخال والإخراج
ArrowStream. #11088 (hcz).
- دعم Cassandra كمصدر خارجي للقواميس. #4978 (favstovol).
- أُضيف layout جديد
directيحمّل جميع البيانات مباشرةً من المصدر لكل query، من دون تخزين البيانات أو استخدام التخزين المؤقت. #10622 (Artem Streltsov).
- أُضيف layout جديد
complex_key_directإلى القواميس، ولا يخزّن أي شيء محليًا أثناء تنفيذ الاستعلام. #10850 (Artem Streltsov).
- أُضيف دعم صياغة المتغيرات العامة بأسلوب MySQL (stub). وهذا مطلوب للتوافق مع بروتوكول MySQL. #11832 (alexey-milovidov).
- أُضيف تمييز الصياغة إلى
clickhouse-clientباستخدام
replxx. #11422 (Tagir Kuskarov).
- أُضيفت الدالتان
minMapو
maxMap. #11603 (Ildus Kurbangaliev).
- إضافة الجدول
system.asynchronous_metric_logالذي يسجل المقاييس التاريخية من
system.asynchronous_metrics. #11588 (Alexander Kuzmenkov).
- إضافة الدالتين
extractAllGroupsHorizontal(haystack, re)و
extractAllGroupsVertical(haystack, re). #11554 (Vasily Nemkov).
- إضافة استعلامات SHOW CLUSTER(S). #11467 (hexiaoting).
- إضافة الدالة
netlocلاستخراج موقع الشبكة، على غرار
urlparse(url)و
netlocفي بايثون. #11356 (Guillaume Tassery).
- إضافة عمودين افتراضيين آخرين لـ
engine=Kafkaللوصول إلى ترويسات الرسائل. #11283 (filimonov).
- إضافة العمود الافتراضي
_timestamp_msلمحرك Kafka (النوع هو
Nullable(DateTime64(3))). #11260 (filimonov).
- إضافة الدالة
randomFixedString. #10866 (Andrei Nekrashevich).
- إضافة الدالة
fuzzBitsالتي تقلب البتات عشوائيًا في سلسلة نصية باحتمال محدد. #11237 (Andrei Nekrashevich).
- السماح بمقارنة الأعداد بسلسلة نصية ثابتة في عوامل المقارنة، وIN، وأقسام VALUES. #11647 (alexey-milovidov).
- إضافة وضع موازنة الحمل
round_robin. #11645 (Azat Khuzhin).
- إضافة الإعداد
cast_keep_nullable. إذا تم تعيين
CAST(something_nullable AS Type)فسيُرجع
Nullable(Type). #11733 (Artem Zuikov).
- تمت إضافة العمود
positionإلى جدول
system.columnsوالعمود
column_positionإلى جدول
system.parts_columns. ويحتوي على الموضع الترتيبي للعمود في الجدول بدءًا من 1. وهذا يُغلق #7744. #11655 (alexey-milovidov).
- دعم ON CLUSTER لأوامر SYSTEM
{FLUSH DISTRIBUTED,STOP/START DISTRIBUTED SEND}. #11415 (Azat Khuzhin).
- إضافة جدول
system.distribution_queue. #11394 (Azat Khuzhin).
- دعم جميع إعدادات format في Kafka، مع إتاحة بعض الإعدادات على مستوى الجدول، وضبط القيم الافتراضية لتحسين الأداء. #11388 (filimonov).
- إضافة الدالة
port(لاستخراج المنفذ من URL). #11120 (Azat Khuzhin).
- أصبحت الدوال
dictGet*تقبل أسماء الجداول الآن. #11050 (Vitaly Baranov).
- أصبحت الأداة
clickhouse-formatقادرة الآن على تنسيق عدة استعلامات عند استخدام الوسيطة
-n. #10852 (Darío).
- إمكانية تهيئة
proxy-resolverلـ DiskS3. #10744 (Pavel Kovalenko).
- جعل
pointInPolygonيعمل مع مضلع غير ثابت. ويمكن لـ PointInPolygon الآن أخذ Array(Array(Tuple(…, …))) كوسيط ثانٍ، أي مصفوفة من المضلع والثقوب. #10623 (Alexey Ilyukhov) #11421 (Alexey Ilyukhov).
- أُضيف
move_ttl_infoإلى
system.partsلتوفير إمكانات الفحص الداخلي لوظيفة move TTL. #10591 (Vladimir Chebotarev).
- إتاحة العمل مع S3 عبر الوكلاء. #10576 (Pavel Kovalenko).
- إضافة الاسمين المرادفين
NCHARو
NVARCHARلأنواع البيانات. #11025 (alexey-milovidov).
- حُلّت #7224: أُضيفت مقاييس
FailedQueryو
FailedSelectQueryو
FailedInsertQueryإلى جدول
system.events. #11151 (Nikita Orlov).
- إضافة المزيد من إحصاءات
jemallocإلى
system.asynchronous_metrics، وضمان ظهور قيمها المحدّثة. #11748 (Alexander Kuzmenkov).
- السماح بتحديد بيانات اعتماد S3 الافتراضية وترويسات مصادقة مخصّصة. #11134 (Grigory Pervakov).
- أُضيفت دوال جديدة لاستيراد/تصدير DateTime64 كـ Int64 بدرجات precision مختلفة:
to-/fromUnixTimestamp64Milli/-Micro/-Nano. #10923 (Vasily Nemkov).
- السماح بتحديد URI من النوع
mongodb://لقواميس MongoDB. #10915 (Alexander Kuzmenkov).
- يمكن الآن استخدام الكلمة المحجوزة
OFFSETدون clause
LIMITمصاحبة. #10802 (Guillaume Tassery).
- أُضيف جدول
system.licenses. يحتوي هذا الجدول على تراخيص المكتبات الخارجية الموجودة في الدليل
contrib. وبذلك أُغلقت #2890. #10795 (alexey-milovidov).
- دالة جديدة
toStartOfSecond(DateTime64) -> DateTime64تُصفّر الجزء الأقل من الثانية من قيمة DateTime64. #10722 (Vasily Nemkov).
- إضافة input format جديد
JSONAsStringيقبل تسلسلاً من JSON objects مفصولة بأسطر جديدة أو مسافات و/أو فواصل. #10607 (Kruglov Pavel).
- أُتيح توصيف الذاكرة بخطوات granularity أدق من 4 MiB. وأُضيف Profiler لأخذ عينات الذاكرة لالتقاط allocations/deallocations عشوائية. #10598 (alexey-milovidov).
- يدعم
SimpleAggregateFunctionالآن أيضًا
sumMap. #10000 (Ildus Kurbangaliev).
- دعم
ALTER RENAME COLUMNلمحرك الجداول Distributed. استكمالًا لـ #10727. يعالج #10747. #10887 (alesapin).
إصلاحات الأخطاء
- إصلاح تقرير UBSan في تحليل Decimal. يُصلح هذا #7540. #10512 (alexey-milovidov).
- إصلاح استثناء فاصلة عائمة محتمل عند تحليل DateTime64. يُصلح هذا #11374. #11875 (alexey-milovidov).
- إصلاح تعطل نادر ناتج عن استخدام عمود
Nullableفي شرط prewhere. #11895 #11608 #11869 (Nikolai Kochetov).
- عدم السماح باستخدام arrayJoin داخل الدوال عالية الرتبة. كان ذلك يؤدي إلى خلل في مزامنة protocol. يُغلق هذا #3933. #11846 (alexey-milovidov).
- إصلاح النتيجة الخاطئة عند مقارنة FixedString مع String ثابت. يُصلح هذا #11393. ظهر هذا الخطأ في الإصدار 20.4. #11828 (alexey-milovidov).
- إصلاح النتيجة الخاطئة لـ
ifعند وجود NULLs في الشرط. #11807 (Artem Zuikov).
- إصلاح استخدام عدد كبير جدًا من threads للاستعلامات. #11788 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح الاستثناء
Scalar does not existعند استخدام
WITH <scalar subquery> ...في
SELECT ... FROM merge_tree_table ...#11621. #11767 (Amos Bird).
- إصلاح السلوك غير المتوقع للاستعلامات مثل
SELECT *, xyz.*، التي كانت تنجح رغم أنه كان من المتوقع ظهور error. #11753 (hexiaoting).
- سيتم الآن إلغاء replicated fetches أثناء تعديل metadata. #11744 (alesapin).
- تحليل metadata المخزنة في zookeeper قبل التحقق من تطابقها. #11739 (Azat Khuzhin).
- إصلاح LOGICAL_ERROR الناتج عن استنتاج نوع غير صحيح للقيم الحرفية المعقدة في Values input format. #11732 (tavplubix).
- إصلاح
ORDER BY ... WITH FILLمع الأعمدة الثابتة. #11697 (Anton Popov).
- إصلاح race condition نادرة جدًا في SYSTEM SYNC REPLICA. إذا تم إنشاء replicated table، وفي الوقت نفسه نفّذ عميل آخر من connection منفصل الأمر
SYSTEM SYNC REPLICAعلى ذلك الجدول (وهذا غير مرجح، لأن العميل الآخر يجب أن يكون على علم بأن الجدول قد أُنشئ)، فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء مرجعية nullptr. #11691 (alexey-milovidov).
- تمرير قيم
timeoutالمناسبة عند التواصل مع جسر XDBC. في الآونة الأخيرة، لم تكن مهل الانتظار تُحترم عند التحقق من liveness للجسر وتلقي المعلومات الوصفية. #11690 (alexey-milovidov).
- إصلاح استخدام
LIMIT n WITH TIESمع عبارة
ORDER BYالتي تتضمن aliases. #11689 (Anton Popov).
- إصلاح احتمال حدوث
Pipeline stuckفي عمليات SELECT التي تستخدم
FINALبالتوازي. يعالج هذا #11636. #11682 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح خطأ يؤدي إلى حالة غير صحيحة لـ
system.mutations. فقد يُظهر أن الـ mutation اكتملت بالكامل بالفعل، بينما لا يزال الخادم لديه مهام
MUTATE_PARTفي replication queue ويحاول تنفيذها. يعالج هذا #11611. #11681 (alesapin).
- إصلاح تمييز بناء الجملة في استعلام CREATE USER. #11664 (alexey-milovidov).
- إضافة دعم للتعبيرات النمطية مع علامات case-insensitive. يعالج هذا #11101 و#11506. #11649 (alexey-milovidov).
- إزالة تحسين استعلام count البسيط إذا كان أمان row-level مفعّلًا. في الإصدارات السابقة، كان المستخدم يحصل على العدد الإجمالي للسجلات في table بدلًا من العدد بعد التصفية. يعالج هذا #11352. #11644 (alexey-milovidov).
- إصلاح bloom filters لـ String (data skipping indices). #11638 (Azat Khuzhin).
- بدون الخيار
-q، لا يتم إنشاء database عند بدء التشغيل. #11604 (giordyb).
- إصلاح الخطأ
Block structure mismatchفي queries التي تستخدم sampling وتقرأ من table
Buffer. #11602 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح رمز الخروج غير الصحيح لـ clickhouse-client عندما
exception.code() % 256 == 0. #11601 (filimonov).
- إصلاح race condition في عمليتَي CREATE/DROP لنسخ replicas مختلفة من ReplicatedMergeTree. والاستمرار في العمل إذا لم تُزل table بالكامل من ZooKeeper أو إذا لم يتم إنشاؤها بنجاح. يعالج هذا #11432. #11592 (alexey-milovidov).
- إصلاح خطأ بسيط في رسالة السجل حول “تم خفض حجم mark cache” عند بدء تشغيل الخادم. يُغلق هذا #11399. #11589 (alexey-milovidov).
- إصلاح الخطأ
Size of offsets does not match size of columnفي queries التي تحتوي على
PREWHERE column in (subquery)و
ARRAY JOIN. #11580 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح عطل segfault نادر في
SHOW CREATE TABLE، ما يعالج #11490. #11579 (tavplubix).
- كانت جميع الاستعلامات ضمن جلسة HTTP تحمل القيمة نفسها لـ
query_id. تم إصلاح ذلك. #11578 (tavplubix).
- أصبحت حاوية Docker الخاصة بـ clickhouse-server تُفضّل الآن استخدام IPv6 عند التحقق من حيوية الخادم. #11550 (Ivan Starkov).
- تم إصلاح الخطأ
Data compressed with different methodsالذي قد يحدث إذا كان
min_bytes_to_use_direct_ioمفعّلًا، وكان PREWHERE نشطًا، مع استخدام SAMPLE أو عدد كبير من الخيوط. يعالج هذا #11539. #11540 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح shard_num/replica_num لـ
<node>(إذ كان ذلك يعطّل use_compact_format_in_distributed_parts_names). #11528 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح async INSERT إلى Distributed عند prefer_localhost_replica=0 ومن دون internal_replication. #11527 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح تسرّب للذاكرة عند طرح استثناء في منتصف aggregation باستخدام دوال
-State. يعالج هذا #8995. #11496 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح استثناء
Pipeline stuckفي
INSERT SELECT FINALعندما يكون
SELECT(
max_threads>1) لديه streams متعددة، بينما
INSERTلديه stream واحدة فقط (
max_insert_threads==0). #11455 (Azat Khuzhin).
- تم إصلاح النتيجة غير الصحيحة في استعلامات مثل
select count() from t, u. #11454 (Artem Zuikov).
- تم إصلاح إرجاع compressed size لـ codecs. #11448 (Nikolai Kochetov).
- تم إصلاح تعطل الخادم عندما يحتوي عمود على compression codec بوسيطات غير literal. يعالج ذلك #11365. #11431 (alesapin).
- تم إصلاح قراءة محتملة من ذاكرة غير مهيأة أثناء إيقاف MergeTree إذا لم يتم إنشاء الجدول بنجاح. #11420 (alexey-milovidov).
- تم إصلاح التعطل في JOIN على
LowCarinality(T)و
Nullable(T). #11380. #11414 (Artem Zuikov).
- تم إصلاح رمز الخطأ للمفتاح
USINGغير الصحيح. #11373. #11404 (Artem Zuikov).
- تم إصلاح
geohashesInBoxعند استخدام وسيطات خارج نطاق خط العرض/خط الطول. #11403 (Vasily Nemkov).
- تحسين رسائل الخطأ لدوال
joinGet(). #11389 (Artem Zuikov).
- إصلاح خطأ
Pipeline stuckالمحتمل في الاستعلامات التي تتضمن فرزًا خارجيًا وحدًا أقصى. يُصلح #11359. #11366 (Nikolai Kochetov).
- إزالة القفل غير الضروري أثناء إرسال الأجزاء في ReplicatedMergeTree. #11354 (alesapin).
- إصلاح دعم
\G(الإخراج العمودي) في clickhouse-client في وضع متعدد الأسطر. هذا يُغلق #9933. #11350 (alexey-milovidov).
- إصلاح خطأ segfault محتمل عند استخدام قاعدة البيانات
Lazy. #11348 (alexey-milovidov).
- إصلاح تعطل في استعلامات SELECT المباشرة من محرك الجدول
Join(من دون JOIN)، بالإضافة إلى معالجة غير صحيحة لقابلية NULL. #11340 (Artem Zuikov).
- إصلاح تعطل في
quantilesExactWeightedArray. #11337 (Nikolai Kochetov).
- أصبحت عمليات الدمج تتوقف الآن قبل تغيير البيانات الوصفية في استعلامات
ALTER. #11335 (alesapin).
- جعل الكتابة إلى
MATERIALIZED VIEWمع الإعداد
parallel_view_processing = 1متوازية من جديد. يُصلح #10241. #11330 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح
visitParamExtractRawعندما يحتوي JSON المُستخرَج على سلاسل نصية تتضمن { أو [ غير متوازنة. #11318 (Ewout).
- إصلاح حالة تسابق نادرة جدًا في ThreadPool. #11314 (alexey-milovidov).
- إصلاح تسابق بيانات غير مؤثر في
clickhouse-copier. اكتشفته اختبارات التكامل. #11313 (alexey-milovidov).
- إصلاح استخدام محتمل لذاكرة غير مهيأة أثناء التحويل. مثال:
SELECT toIntervalSecond(now64()). #11311 (alexey-milovidov).
- إصلاح المشكلة التي تمنع تحليل الفهرس من العمل إذا كان للجدول عمود من النوع Array في المفتاح الأساسي، وكان الاستعلام يطبّق تصفية على هذا العمود باستخدام الدالتين
emptyأو
notEmpty. هذا يُصلح #11286. #11303 (alexey-milovidov).
- إصلاح خطأ قد يؤدي إلى عدم دقة تقدير سرعة الاستعلام، وقد لا يعمل الحد
min_execution_speedأو قد يعمل بشكل غير صحيح إذا كان الاستعلام مقيَّد المعدل بإعدادات
max_network_bandwidthأو
max_execution_speedأو
priority. كما تم تغيير القيمة الافتراضية لـ
timeout_before_checking_execution_speedإلى قيمة غير صفرية، لأن الإعدادين
min_execution_speedو
max_execution_speedلن يكون لهما أي تأثير بخلاف ذلك. هذا يُصلح #11297. هذا يُصلح #5732. هذا يُصلح #6228. تحسين في سهولة الاستخدام: تجنّب دمج رسالة الاستثناء مع شريط التقدّم في
clickhouse-client. #11296 (alexey-milovidov).
- إصلاح تعطل عند استدعاء
SET DEFAULT ROLEباستخدام معاملات غير صحيحة. هذا يُصلح #10586. #11278 (Vitaly Baranov).
- إصلاح تعطل أثناء قراءة بيانات غير سليمة بتنسيق
Protobuf. هذا يُصلح #5957، ويُصلح #11203. #11258 (Vitaly Baranov).
- إصلاح خطأ كان يجعل قاموس
cacheيعيد القيمة الافتراضية بدلًا من القيمة العادية (عندما تكون هناك مفاتيح منتهية الصلاحية فقط). يؤثر هذا فقط على الحقول النصية. #11233 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح الخطأ
Block structure mismatch in QueryPipelineأثناء القراءة من
VIEWمع وجود ثوابت في الاستعلام الداخلي. يُصلح #11181. #11205 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح الاستثناء المحتمل
Invalid status for associated output. #11200 (Nikolai Kochetov).
- الآن سيتم التحقق من
primary.idxإذا كان معرّفًا في استعلام
CREATE. #11199 (alesapin).
- إصلاح الخطأ المحتمل
Cannot capture columnفي الدوال عالية الرتبة عند وجود معامل مُلتقط من النوع
Array(Array(LowCardinality)). #11185 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح globbing في
S3الذي كان قد يفشل عند وجود أكثر من 1000 مفتاح ومع بعض الـ backend. #11179 (Vladimir Chebotarev).
- إذا كان data skipping index يعتمد على أعمدة سيجري تعديلها أثناء merge في الخلفية (في SummingMergeTree وAggregatingMergeTree وكذلك في TTL GROUP BY)، فقد كان يُحسب بشكل غير صحيح. تم إصلاح هذه المشكلة بنقل حساب index إلى ما بعد merge بحيث يُحسب index على البيانات المدمجة. #11162 (Azat Khuzhin).
- إصلاح حالة التعليق التي كانت تحدث أحيانًا أثناء DROP لجدول بمحرك table engine=Kafka (أو أثناء إعادة تشغيل server). #11145 (filimonov).
- إصلاح الحجز المفرط لـ threads للاستعلامات البسيطة (وهو تحسين لتقليل عدد threads كان معطّلًا جزئيًا بعد التغييرات في pipeline). #11114 (Azat Khuzhin).
- إزالة التسجيل من مهمة إنهاء mutation إذا لم يكتمل أي شيء. #11109 (alesapin).
- إصلاح حالة توقف متبادل أثناء بدء تشغيل server بعد التحديث مع تغييرات في بنية log tables الخاصة بالنظام. #11106 (alesapin).
- إصلاح تسرّب للذاكرة في registerDiskS3. #11074 (Pavel Kovalenko).
- إصلاح الخطأ
No such name in Block::erase()عندما يظهر
JOINمع
PREWHEREأو عندما يحوّل
optimize_move_to_prewhere
WHEREإلى
PREWHERE. #11051 (Artem Zuikov).
- إصلاح احتمال فقدان بعض البيانات أثناء إنهاء table بمحرك Kafka. #11048 (filimonov).
- إصلاح أخطاء في تحليل argument للدالة parseDateTime64BestEffort. #10925. #11038 (Vasily Nemkov).
- أصبح من الممكن الآن تنفيذ
ADD/DROPو
RENAMEعلى column نفسه ضمن query واحدة من نوع
ALTER. كما أصبحت رسالة Exception الخاصة بتنفيذ
MODIFYو
RENAMEفي الوقت نفسه أكثر وضوحًا. ويعالج هذا جزئيًا #10669. #11037 (alesapin).
- إصلاح تحليل عناوين URL الخاصة بـ S3. #11036 (Vladimir Chebotarev).
- إصلاح تتبّع الذاكرة في two-level aggregation لـ
GROUP BYعند وجود
LIMIT. #11022 (Azat Khuzhin).
- إصلاح خطأ نادر جدًا محتمل من نوع use-after-free في MergeTree إذا لم يتم إنشاء table بنجاح. #10986 (alexey-milovidov).
- إصلاح التعامل مع metadata (path نسبي لعملية rename) والبيانات (path نسبي للرابط الرمزي) في قاعدة البيانات Atomic. #10980 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تعطل server عند تنفيذ queries متزامنة من نوع
ALTERو
DROP DATABASEمع database engine من نوع
Atomic. #10968 (tavplubix).
- إصلاح الحجم غير الصحيح لـ raw data في method getRawData(). #10964 (Igr).
- إصلاح عدم التوافق في two-level aggregation بين الإصدار 20.1 والإصدارات الأقدم. يحدث هذا التعارض عندما تُستخدم إصدارات مختلفة من ClickHouse على عقدة initiator والعقد البعيدة، ويكون حجم نتيجة
GROUP BYكبيرًا، وتُنفَّذ aggregation باستخدام field واحد من نوع
String. ويؤدي ذلك إلى ظهور عدة rows غير مدمجة للمفتاح نفسه في النتيجة. #10952 (alexey-milovidov).
- تجنّب إرسال الملفات المكتوبة جزئيًا بواسطة DistributedBlockOutputStream. #10940 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تعطل في
SELECT count(notNullIn(NULL, [])). #10920 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح مشكلة التعليق التي كانت تحدث أحيانًا أثناء تنفيذ
DROPلجدول بمحرك
Kafka(أو أثناء إعادة تشغيل الخادم). #10910 (filimonov).
- أصبح من الممكن الآن تنفيذ عدة عمليات
ALTER RENAMEمثل
a TO b, c TO a. #10895 (alesapin).
- إصلاح حالة سباق محتملة كان يمكن أن تحدث عند الحصول على النتيجة من حالة دالة تجميعية لنفس العمود من عدة thread. والطريقة الوحيدة (التي وجدتها) التي يمكن أن يحدث بها ذلك هي عند استخدام الدالة
finalizeAggregationأثناء القراءة من جدول بمحرك
Memoryيخزّن حالة
AggregateFunctionللدالة
quanite*. #10890 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح التوافق مع الإصدارات السابقة لـ tuples في Distributed tables. #10889 (Anton Popov).
- إصلاح SIGSEGV في
StringHashTable(إذا لم يكن هذا المفتاح موجودًا). #10870 (Azat Khuzhin).
- إصلاح حالات تعليق
WATCHبعد حذف جدول
LiveViewمن قاعدة بيانات بمحرك
Atomic. #10859 (tavplubix).
- إصلاح خطأ في
ReplicatedMergeTreeقد يتسبب في تعليق بعض عمليات
ALTERعلى استعلام
OPTIMIZEأثناء انتظار بعض replica بعد أن تصبح غير نشطة. #10849 (tavplubix).
- تُحدَّث القيود الآن إذا أُعيدت تسمية العمود المشارك في تعبير
CONSTRAINT. يُصلح هذا #10844. #10847 (alesapin).
- إصلاح احتمال قراءة ذاكرة غير مهيأة في cache dictionary. #10834 (alexey-milovidov).
- إصلاح ترتيب الأعمدة بعد
Block::sortColumns()(مع إضافة اختبار يوضح تأثير ذلك على إحدى حالات الاستخدام الفعلية، وهي محرك
Buffer). #10826 (Azat Khuzhin).
- إصلاح المشكلة المتعلقة بـ ODBC bridge عند عدم طلب وضع علامات اقتباس حول المعرّفات. يُصلح هذا #7984. #10821 (alexey-milovidov).
- إصلاح تقريري UBSan وMSan في
DateLUT. #10798 (alexey-milovidov).
- استخدام
src_typeلإجراء تحويل النوع بشكل صحيح في شروط المفتاح. يُصلح هذا #6287. #10791 (Andrew Onyshchuk).
- التخلّص من التصحيحات القديمة الخاصة بـ
libunwind. https://github.com/ClickHouse-Extras/libunwind/commit/500aa227911bd185a94bfc071d68f4d3b03cb3b1#r39048012 يتيح هذا تعطيل
-fno-omit-frame-pointerفي builds الخاصة بـ
clang، مما يحسّن الأداء بمتوسط لا يقل عن 1%. #10761 (Amos Bird).
- إصلاح
avgWeightedعند استخدام وزن بنقطة عائمة عبر عدة shards. #10758 (Baudouin Giard).
- إصلاح سلوك
parallel_view_processing. الآن يجب أن تكتمل جميع عمليات الإدراج في
MATERIALIZED VIEWدون استثناء حتى إذا وقع استثناء. يُصلح #10241. #10757 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح الـ combinator -OrNull و-OrDefault عند دمجهما مع -State. #10741 (hcz).
- إصلاح تعطل في
generateRandomمع الأنواع المتداخلة. يُصلح #10583. #10734 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح تلف البيانات في عمود المفتاح
LowCardinality(FixedString)في
SummingMergeTree، والذي كان يمكن أن يحدث بعد الدمج. يُصلح #10489. #10721 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح استخدام المفتاح الأساسي المغلف داخل دالة مع المُعدِّل ‘FINAL’ وتحسين ‘ORDER BY’. #10715 (Anton Popov).
- إصلاح احتمال تجاوز سعة المخزن المؤقت في الدالة
h3EdgeAngle. #10711 (alexey-milovidov).
- إصلاح اختفاء الإجماليات. كان من الممكن تصفية الإجماليات إذا كان الاستعلام يحتوي على join أو subquery مع شرط where خارجي. يُصلح #10674. #10698 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح ذرية عملية insert عبر HTTP. يُصلح هذا #9666. #10687 (Andrew Onyshchuk).
- إصلاح الاستخدامات المتعددة للمعامل
INمع المجموعة نفسها المتطابقة في استعلام واحد. #10686 (Anton Popov).
- إصلاح خطأ كان يتسبب في تعليق طلبات HTTP عند إغلاق العميل عندما يكون
readonly=2و
cancel_http_readonly_queries_on_client_close=1. يُصلح #7939, #7019, #7736, #7091. #10684 (tavplubix).
- إصلاح ترتيب المعلمات في مُنشئ AggregateTransform. #10667 (palasonic1).
- إصلاح غياب التنفيذ المتوازي للاستعلامات البعيدة عند تفعيل
distributed_aggregation_memory_efficient. يُصلح #10655. #10664 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح احتمال ظهور عدد غير صحيح من الصفوف في الاستعلامات التي تحتوي على
LIMIT. يُصلح #10566, #10709. #10660 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح خلل يتسبب في تعليق عمليات
ALTERالمتزامنة عندما يحتوي الجدول على عدد كبير من الأجزاء. #10659 (alesapin).
- إصلاح إلغاء الإشارة إلى nullptr في StorageBuffer إذا تم إيقاف الخادم قبل بدء تشغيل الجدول. #10641 (alexey-milovidov).
- إصلاح تحسين predicates في distributed queries (
enable_optimize_predicate_expression=1) للاستعلامات التي تتضمن قسم
HAVING(أي عندما تكون التصفية على خادم initiator مطلوبة)، وذلك عبر الحفاظ على ترتيب expressions (وهذا يكفي للإصلاح)، وكذلك فرض استخدام المجمّع لأسماء الأعمدة بدلًا من الفهارس