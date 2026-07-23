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إصدار ClickHouse 20.12

إصدار ClickHouse v20.12.5.14 stable، 2020-12-28

إصلاح الأخطاء

  • تعطيل الكتابة باستخدام AIO أثناء عمليات merge لأن ذلك قد يؤدي، في حالات نادرة للغاية، إلى تلف البيانات في أعمدة المفتاح الأساسي أثناء الدمج. #18481 (alesapin).
  • تم إصلاح الخطأ value is too short عند تنفيذ الدوال toType(...) (toDate وtoUInt32 وما إلى ذلك) باستخدام وسيطة من النوع Nullable(String). تُرجع هذه الدوال الآن القيمة NULL عند حدوث أخطاء في التحليل بدلًا من إطلاق استثناء. يُصلح هذا #7673. #18445 (tavplubix).
  • تقييد عمليات الدمج من الأجزاء wide إلى الأجزاء compact. وفي حالة vertical merge كان ذلك يؤدي إلى تلف الجزء الناتج. #18381 (Anton Popov).
  • إصلاح تعبئة الجدول system.settings_profile_elements. يُصلح طلب السحب هذا #18231. #18379 (Vitaly Baranov).
  • إصلاح الأعطال المحتملة في الدوال التجميعية مع المُركِّب Distinct عند استخدام التجميع ثنائي المستوى. يُصلح هذا #17682. #18365 (Anton Popov).
  • إصلاح الخطأ الذي يحدث عندما لا يؤدي الاستعلام MODIFY COLUMN ... REMOVE TTL فعليًا إلى إزالة TTL من العمود. #18130 (alesapin).

تحسينات البناء/الاختبار/التحزيم

  • تحديث معلومات المناطق الزمنية إلى الإصدار 2020e. #18531 (alesapin).

إصدار ClickHouse ‏v20.12.4.5-stable، 2020-12-24

إصلاح الأخطاء

  • تم إصلاح مشكلة تحدث عندما يتعذر على الخادم الوصول إلى عملية clickhouse-odbc-bridge على الأجهزة ذات مكدس IPv4/IPv6 المزدوج؛ - وتم إصلاح مشكلة تحدث عند تنفيذ تحديثات قواميس ODBC باستخدام استعلامات غير سليمة و/أو تتسبب في أعطال؛ وقد يغلق هذا #14489. #18278 (Denis Glazachev).
  • تم إصلاح مقارنة المفاتيح بين النوعين Enum و Int. يُصلح هذا #17989. #18214 (Amos Bird).
  • تم إصلاح عطل يحدث عند تحويل المفتاح الفريد في محرك قاعدة البيانات MaterializeMySQL. يُصلح هذا #18186 و#16372 #18211 (Winter Zhang).
  • تم إصلاح الخطأ std::out_of_range: basic_string أثناء تحليل عنوان URL لـ S3. #18059 (Vladimir Chebotarev).
  • تم إصلاح المشكلة التي كانت تؤدي إلى عدم مزامنة بعض الجداول من MySQL إلى ClickHouse بسبب عدم دعم تحويل فهرس prefix في MySQL ضمن MaterializeMySQL. يُصلح هذا #15187 و#17912 #17944 (Winter Zhang).
  • تم إصلاح المشكلة التي كانت تجعل تحسين الاستعلامات ينتج نتائج غير صحيحة إذا كان الاستعلام يحتوي على ARRAY JOIN. #17887 (sundyli).
  • تم إصلاح احتمال حدوث segfault في الدالة التجميعية topK. يُغلق هذا #17404. #17845 (Maksim Kita).
  • تم إصلاح مشكلة ظهور جدول system.stack_trace فارغًا عندما يكون الخادم قيد التشغيل في وضع daemon. #17630 (Amos Bird).

إصدار ClickHouse ‏v20.12.3.3-stable، 2020-12-13

تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

  • تفعيل use_compact_format_in_distributed_parts_names افتراضيًا (راجع التوثيق لمزيد من التفاصيل). #16728 (Azat Khuzhin).
  • قبول إعدادات المستخدم المرتبطة بتنسيقات الملفات (مثل format_csv_delimiter) في عبارة SETTINGS عند إنشاء جدول يستخدم محرك File، واستخدام هذه الإعدادات في جميع عمليات INSERT وSELECT. ولم تعد إعدادات تنسيق الملفات التي جرى تغييرها في جلسة المستخدم الحالية، أو في عبارة SETTINGS ضمن استعلام DML نفسه، تؤثر في الاستعلام. #16591 (Alexander Kuzmenkov).

ميزة جديدة

  • إضافة دعم الضغط/فك الضغط لـ *.xz. يتيح ذلك استخدام *.xz في الدالة file(). يُغلق هذا #8828. #16578 (Abi Palagashvili).
  • تقديم الاستعلام ALTER TABLE ... DROP|DETACH PART 'part_name'. #15511 (nvartolomei).
  • إضافة صياغة جديدة لـ ALTER UPDATE/DELETE IN PARTITION. #13403 (Vladimir Chebotarev).
  • السماح بتنسيق named tuples كـ JSON objects عند استخدام output formats وformats إدخال/إخراج JSON، مع التحكم في ذلك عبر الإعداد output_format_json_named_tuples_as_objects، وهو معطّل افتراضيًا. #17175 (Alexander Kuzmenkov).
  • إضافة إمكانية إدخال قيمة enum على شكل معرّفها في formats ‏TSV وCSV افتراضيًا. #16834 (Kruglov Pavel).
  • إضافة دعم COLLATE لأنواع Nullable وLowCardinality وArray وTuple عندما يكون النوع المتداخل String. كما أُعيدت هيكلة الكود المرتبط بـ collations في ColumnString.cpp. #16273 (Kruglov Pavel).
  • تُرجع الدالة الجديدة tcpPort منفذ TCP الذي يستمع عليه هذا server. #17134 (Ivan).
  • إضافة دوال رياضية جديدة: acosh, asinh, atan2, atanh, cosh, hypot, log1p, sinh. #16636 (Konstantin Malanchev).
  • إمكانية توزيع عمليات الدمج بين replicas مختلفة. ويقدّم ذلك إعداد MergeTree ‏execute_merges_on_single_replica_time_threshold. #16424 (filimonov).
  • إضافة الإعداد aggregate_functions_null_for_empty للتوافق مع معيار SQL. يعيد هذا الخيار كتابة جميع aggregate functions في query، مع إضافة اللاحقة ‎-OrNull إليها. ويطبّق 10273. #16123 (flynn).
  • تحديث parsing لكل من DateTime وDateTime64 ليقبل تنسيق Date literal النصي. #16040 (Maksim Kita).
  • إتاحة تغيير path إلى ملف history في clickhouse-client باستخدام parameter ‏--history_file. #15960 (Maksim Kita).

إصلاح الأخطاء

  • إصلاح المشكلة التي قد تؤدي، في حالات نادرة جدًا، إلى توقف الخادم عن قبول الاتصالات. #17542 (Amos Bird).
  • تم إصلاح الخطأ Function not implemented عند تنفيذ الاستعلام RENAME في قاعدة البيانات Atomic أثناء تشغيل ClickHouse على Windows Subsystem for Linux. يعالج هذا #17661. #17664 (tavplubix).
  • عدم استعادة الأجزاء من WAL إذا كان in_memory_parts_enable_wal معطّلًا. #17802 (detailyang).
  • إصلاح التهيئة غير الصحيحة لـ max_compress_block_size في MergeTreeWriterSettings باستخدام min_compress_block_size. #17833 (flynn).
  • كانت رسالة الاستثناء المتعلقة بالحد الأقصى لحجم الجدول المراد حذفه تُعرض بشكل غير صحيح. #17764 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح احتمال حدوث segfault عند عدم توفر مساحة كافية أثناء الإدراج في جدول Distributed. #17737 (tavplubix).
  • تم إصلاح المشكلة التي كان ClickHouse يفشل فيها في استئناف الاتصال بخوادم MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
  • كان من الممكن تحديد ما إذا كانت المجموعة ذات نسخ متماثلة دائرية (أو متقاطعة) أم لا بشكل غير صحيح عند تنفيذ الاستعلام ON CLUSTER بسبب race condition عندما تكون قيمة pool_size > 1. تم إصلاح ذلك. #17640 (tavplubix).
  • كان من الممكن تسجيل الاستثناء fmt::v7::format_error في الخلفية لجدوال MergeTree. يعالج هذا #17613. #17615 (alexey-milovidov).
  • عند استخدام clickhouse-client في interactive mode مع استعلامات متعددة الأسطر، كان التعليق أحادي السطر يمتد بالخطأ حتى نهاية الاستعلام. يعالج هذا #13654. #17565 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تعليق استعلام ALTER عندما تكون الـ mutation المقابلة قد أُوقفت على replica أخرى. يعالج هذا #16953. #17499 (alesapin).
  • إصلاح المشكلة التي كان فيها ClickHouse يقدّر حجم mark cache بأقل من قيمته الفعلية. وقد يحدث ذلك عند وجود عدد كبير من الملفات الصغيرة جدًا التي تحتوي على marks. #17496 (alesapin).
  • إصلاح ORDER BY عند تفعيل الإعداد optimize_redundant_functions_in_order_by. #17471 (Anton Popov).
  • إصلاح التكرارات بعد DISTINCT التي كان يمكن أن تحدث بسبب تحسين غير صحيح. يعالج هذا #17294. #17296 (li chengxiang). #17439 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح تعطل يحدث عند القراءة من جدول JOIN مع أنواع LowCardinality. يُصلح #17228. #17397 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح تجاوز المكدس في toInt256(inf). تُعد Int256 ميزة تجريبية. أُغلقت #17235. #17257 (flynn).
  • إصلاح احتمال تسجيل الخطأ Unexpected packet Data received from client في distributed queries التي تستخدم LIMIT. #17254 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح إبطال فهرس Set عند وجود أعمدة ثابتة في الاستعلام الفرعي. يُصلح هذا #17246. #17249 (Amos Bird).
  • إصلاح احتمال حدوث index analysis غير صحيح عندما تختلف types في مقارنة الفهرس. يُصلح هذا #17122. #17145 (Amos Bird).
  • إصلاح مقارنة ColumnConst التي قد تؤدي إلى تعطل. أصلح هذا #17088. #17135 (Amos Bird).
  • إصلاحات متعددة في MaterializeMySQL (ميزة تجريبية). يُصلح #16923 ويُصلح #15883، كما يُصلح فشل مزامنة MaterializeMySQL SYNC عند تعديل MySQL binlog_checksum. #17091 (Winter Zhang).
  • إصلاح مشكلة قد تتسبب في تعليق استعلامات ON CLUSTER إلى الأبد في ReplicatedMergeTreeTables غير القائدة. #17089 (alesapin).
  • إصلاح تعطل في query ‏CREATE TABLE ... AS some_table عندما يكون some_table قد أُنشئ باستخدام AS table_function(). يُصلح #16944. #17072 (tavplubix).
  • إصلاح تنفيذ غير مكتمل للدالة fuzzBits، والمشكلة ذات الصلة: #16980. #17051 (hexiaoting).
  • إصلاح libunwind الخاص بـ LLVM في الحالة التي يكون فيها سجل CFA هو RAX. هذا هو الخلل في LLVM’s libunwind. لدينا بالفعل حلول بديلة لهذا الخلل. #17046 (alexey-milovidov).
  • تجنب أخطاء الشبكة غير الضرورية في remote queries التي قد تُلغى أثناء التنفيذ، مثل الاستعلامات التي تستخدم LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح الإعداد optimize_distributed_group_by_sharding_key (المعطّل افتراضيًا) للاستعلامات التي تحتوي على OFFSET فقط. #16996 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح لجداول Merge فوق جداول Distributed مع JOIN. #16993 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح نتيجة غير صحيحة في الأعداد الصحيحة الكبيرة (128 و256 بت) عند التحويل من double. دعم الأعداد الصحيحة الكبيرة لا يزال تجريبيًا. #16986 (Mike).
  • إصلاح احتمال تعطل الخادم بعد ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewType عندما يحتوي SELECT على تعبير WHERE على العمود الجاري تعديله ولم يكتمل التعديل بعد. #16968 (Amos Bird).
  • لم تُحتسب معلومات اللوم بشكل صحيح في clickhouse-git-import. #16959 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تحسين ORDER BY مع الدوال الرتيبة. يُصلح #16107. #16956 (Anton Popov).
  • إصلاح تحسين GROUP BY عند تفعيل الإعداد optimize_aggregators_of_group_by_keys ومع joins. يُصلح #12604. #16951 (Anton Popov).
  • إصلاح خطأ محتمل Illegal type of argument في الاستعلامات التي تحتوي على ORDER BY. يُصلح #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح شيفرة غير معتادة في InterpreterShowAccessQuery. #16866 (tavplubix).
  • منع تعطل خادم ClickHouse عند استخدام الدالة timeSeriesGroupSum. أُزيلت هذه الدالة من إصدارات ClickHouse الأحدث. #16865 (filimonov).
  • إصلاح حالات تعطل صامتة نادرة عندما تكون أداة تحليل الاستعلامات مفعّلة ويكون ClickHouse مثبتًا على نظام تشغيل بإصدار glibc يحتوي، على ما يبدو، على asynchronous unwind tables معطوبة لبعض الدوال. يُصلح هذا #15301. ويُصلح أيضًا #13098. #16846 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تعطل عند استخدام any بدون أي argument. هذا يخص #16803. cc @azat. #16826 (Amos Bird).
  • إذا تعذر تخصيص ذاكرة أثناء كتابة بيانات table الوصفية إلى disk، فقد يُكتب ملف بيانات وصفية تالف. #16772 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تحسين الاستعلامات البسيطة مع predicate التقسيم. #16767 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح عامل التشغيل IN عبر عدة أعمدة وTuples مع تفعيل الإعداد transform_null_in. يُصلح #15310. #16722 (Anton Popov).
  • إرجاع عدد الصفوف المتأثرة لاستعلامات INSERT عبر بروتوكول MySQL. كان ClickHouse يعيد دائمًا القيمة 0 سابقًا، وقد أُصلح ذلك. يعالج #16605. #16715 (Winter Zhang).
  • إصلاح فشل الاستعلام البعيد عند استخدام دالة التجميع ذات اللاحقة ‘if’. يعالج #16574 يعالج #16231 #16610 (Winter Zhang).
  • إصلاح السلوك غير المتسق الناتج عن select_sequential_consistency في استعلام العدّ البسيط المُحسَّن و system.tables. #16309 (Hao Chen).

تحسين

  • إزالة الأجزاء الفارغة بعد تقليمها بواسطة TTL أو mutation أو خوارزمية الدمج collapsing. #16895 (Anton Popov).
  • تمكين التنسيق compact للأدلة لعمليات الإرسال غير المتزامنة في Distributed tables: تُضبط use_compact_format_in_distributed_parts_names على 1 افتراضيًا. #16788 (Azat Khuzhin).
  • إلغاء multipart upload إذا لم تُكتب أي بيانات إلى S3. #16840 (Pavel Kovalenko).
  • إعادة حل عنوان IP الخاص بـ format_avro_schema_registry_url عند حدوث أخطاء. #16985 (filimonov).
  • إخفاء password في data_path ضمن system.distribution_queue. #16727 (Azat Khuzhin).
  • إطلاق error عند استخدام محوّل الأعمدة لاستبدال عمود غير موجود. #16183 (hexiaoting).
  • تعطيل parsing المتوازي عندما لا تتوفر ذاكرة كافية لتعمل جميع threads بالتزامن. وقد تظهر أيضًا استثناءات مثل “Memory limit exceeded” عندما يحاول أحدهم insert صفوف كبيرة جدًا (> min_chunk_bytes_for_parallel_parsing)، لأن كل جزء يُحلَّل يجب أن يكون مجموعة مستقلة من Strings (واحدة أو أكثر). #16721 (Nikita Mikhaylov).
  • يجب أن ينشئ برنامج التثبيت النصي دائمًا الأدلة الفرعية داخل مجلدات config. وهذا يهم فقط بنية Docker مع config مخصص. #16936 (filimonov).
  • تصحيح الصياغة النحوية في رسالة error في تنسيقات الإدخال JSONEachRow وJSONCompactEachRow وRegexpRow. #17205 (nico piderman).
  • تعيين parameterي host وport الافتراضيين لـ SOURCE(CLICKHOUSE(...)) إلى instance الحالية، وتعيين القيمة الافتراضية لـ user إلى 'default'. #16997 (vdimir).
  • إطلاق رسالة error توضيحية عند تنفيذ ATTACH/DETACH TABLE <DICTIONARY>. قبل هذا PR، كان detach table <dict> يعمل، لكنه يؤدي إلى metadata غير سليمة في الذاكرة. #16885 (Amos Bird).
  • إضافة cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW(). #16845 (Azat Khuzhin).
  • كان server يرفض بدء التشغيل مع رسالة exception إذا تم تقديم config غير صحيح (metric_log.collect_interval_milliseconds مفقود). #16815 (Ivan).
  • رسالة exception أوضح عندما يكون configuration الخاص بـ distributed DDL غير موجود. يُصلح هذا #5075. #16769 (Nikita Mikhaylov).
  • تحسين في سهولة الاستخدام: اقتراحات أفضل في رسالة خطأ Syntax عندما يكون تعبير CODEC في غير موضعه في query CREATE TABLE. يُصلح هذا #12493. #16768 (alexey-milovidov).
  • إزالة الدلائل الفارغة الخاصة بـ async INSERT عند بدء تشغيل Distributed engine. #16729 (Azat Khuzhin).
  • حل بديل لاستخدام S3 مع خادم nginx بوصفه proxy. لا يقبل Nginx حاليًا عناوين URL ذات المسار الفارغ مثل http://domain.com?delete، لكن aws-sdk-cpp الأصلي يُنتج هذا النوع من عناوين URL. يستخدم هذا الالتزام إصدارًا مُرقّعًا من aws-sdk-cpp، ما يجعل عناوين URL تتضمّن ”/” كمسار في هذه الحالات، مثل http://domain.com/?delete. #16709 (ianton-ru).
  • السماح لدوال reinterpretAs* بالعمل مع الأعداد الصحيحة وأعداد الفاصلة العائمة ذات الحجم نفسه. ينفّذ 16640. #16657 (flynn).
  • أصبح بالإمكان الآن تغيير إعداد <auxiliary_zookeepers> في config.xml وإعادة تحميله دون بدء تشغيل الخادم. #16627 (Amos Bird).
  • دعم SNI في اتصالات https بالموارد البعيدة. يتيح ذلك الاتصال بخوادم Cloudflare التي تتطلب SNI. يُصلح هذا #10055. #16252 (alexey-milovidov).
  • أصبح من الممكن الاتصال بـ endpoint الآمنة لـ clickhouse-server التي تتطلب SNI. ويكون ذلك ممكنًا عندما يُستضاف clickhouse-server خلف proxy لـ TLS. #16938 (filimonov).
  • إصلاح احتمال حدوث تجاوز سعة المكدس إذا أُنشئت حلقة من materialized views. يُغلق هذا #15732. #16048 (alexey-milovidov).
  • تبسيط تنفيذ معالجة tasks في الخلفية لعائلة table engines من MergeTree. لا ينبغي أن تكون هناك أي تغييرات ملحوظة للمستخدم. #15983 (alesapin).
  • تحسين لـ MaterializeMySQL (ميزة تجريبية). طرح Exception بشأن امتيازات المزامنة الصحيحة عندما تكون امتيازات مستخدم مزامنة MySQL غير صحيحة. #15977 (TCeason).
  • تم جعل indexOf() يستخدم BloomFilter. #14977 (achimbab).

تحسين الأداء

  • استخدام خوارزمية Floyd-Rivest، فهي الأفضل لحالة الاستخدام في ClickHouse الخاصة بالفرز الجزئي. تتوفر نتائج القياس في https://github.com/danlark1/miniselect وهنا. #16825 (Danila Kutenin).
  • تستخدم عائلة محركات ReplicatedMergeTree الآن مجموعة خيوط منفصلة لعمليات الجلب المكررة. ويُحدَّد حجم المجموعة بالإعداد background_fetches_pool_size، الذي يمكن ضبطه عند إعادة تشغيل الخادم. القيمة الافتراضية لهذا الإعداد هي 3، ما يعني أن الحد الأقصى لعمليات الجلب المتوازية هو 3 (مما يتيح الاستفادة من شبكة 10G). يعالج المشكلة #520. #16390 (alesapin).
  • إصلاح النمو غير المنضبط لحالة quantileTDigest. #16680 (hrissan).
  • إضافة وصف الاستعلام الفرعي VIEW إلى EXPLAIN. وتقييد تحسين دفع LIMIT إلى المصدر لـ VIEW. وإضافة النسخ المتماثلة المحلية لـ Distributed إلى خطة الاستعلام. #14936 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_order مع max_threads > 0 ووجود expression في ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح أداء القراءة من جداول Merge عند التعامل مع عدد كبير جدًا من جداول MergeTree. يعالج #7748. #16988 (Anton Popov).
  • أصبح بالإمكان الآن استبعاد partition بأمان عند وجود تطابق تام. مثال مفيد: افترض أن الجدول مُقسَّم حسب intHash64(x) % 100 وأن query تتضمن condition على intHash64(x) % 100 حرفيًا، وليس على x. #16253 (Amos Bird).

ميزة تجريبية

  • تمت إضافة محرك الجدول EmbeddedRocksDB (يمكن استخدامه مع القواميس). #15073 (sundyli).

تحسينات البناء/الاختبار/التحزيم

  • تحسينات في تغطية اختبارات بناء الصور. #17233 (alesapin).
  • تحديث بيانات المنطقة الزمنية المضمنة إلى الإصدار 2020d (مع تحديث cctz أيضًا إلى أحدث نسخة من الفرع master). #17204 (filimonov).
  • إصلاح تقرير UBSan في Poco. يُغلق هذا #12719. #16765 (alexey-milovidov).
  • عدم تطبيق UBSan على مكتبات 3rd-party. #16764 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تقرير UBSan في قواميس من نوع cache. يُغلق هذا #12641. #16763 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تقرير UBSan عند محاولة تحويل عدد عشري عائم لا نهائي إلى عدد صحيح. يُغلق هذا #14190. #16677 (alexey-milovidov).

إصدار ClickHouse 20.11

إصدار ClickHouse ‏v20.11.7.16-stable، 2021-03-02

تحسين

  • ضبط uid / gid لمستخدم ومجموعة clickhouse صراحةً على القيم الثابتة (101) في صور clickhouse-server. #19096 (filimonov).

إصلاح الأخطاء

  • إصلاح تعطل فهرس BloomFilter. يُصلح #19757. #19884 (Maksim Kita).
  • كان من الممكن حدوث حالة توقف متبادل إذا كان system.text_log مُمكّنًا. يُصلح هذا #19874. #19875 (alexey-milovidov).
  • في الإصدارات السابقة، كان من الممكن أن تتسبب الوسيطات غير المعتادة للدالة arrayEnumerateUniq في حدوث تعطل أو حلقة لا نهائية. يُغلق هذا #19787. #19788 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تجاوز سعة المكدس عند استخدام مقارنة دقيقة بين نوع حسابي ونوع String. #19773 (tavplubix).
  • إصلاح fault segmentation في الدالة bitmapAndnot. يُصلح #19668. #19713 (Maksim Kita).
  • قد تتسبب بعض الدوال التي تتعامل مع الأعداد الصحيحة الكبيرة في حدوث segfault. والأعداد الصحيحة الكبيرة ميزة تجريبية. يُغلق هذا #19667. #19672 (alexey-milovidov).
  • إصلاح النتيجة غير الصحيحة للدالة neighbor مع الوسيط LowCardinality. يُصلح #10333. #19617 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح مشكلة use-after-free في CompressedWriteBuffer داخل Connection بعد قطع الاتصال. #19599 (Azat Khuzhin).
  • قد يتوقف استعلام DROP/DETACH TABLE table ON CLUSTER cluster SYNC عن الاستجابة، وقد تم إصلاح ذلك. يُصلح #19568. #19572 (tavplubix).
  • إصلاح تعبير المعرّف في استعلام CREATE DICTIONARY. #19571 (Maksim Kita).
  • إصلاح SIGSEGV مع merge_tree_min_rows_for_concurrent_read/merge_tree_min_bytes_for_concurrent_read=0/UINT64_MAX. #19528 (Azat Khuzhin).
  • كان من الممكن حدوث تجاوز لسعة المخزن المؤقت (عند القراءة من الذاكرة) إذا استُدعيت الدالة addMonth بوسيطات مُعدّة خصيصًا. يُصلح هذا #19441. يُصلح هذا #19413. #19472 (alexey-milovidov).
  • وضع علامة على الدفعة الموزعة على أنها تالفة في حال وجود كتلة بيانات فارغة في أحد الملفات. #19449 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح احتمال حدوث تجاوز سعة المخزن المؤقت في مكتبة Uber H3. راجع https://github.com/uber/h3/issues/392. هذا يُغلق #19219. #19383 (alexey-milovidov).
  • إصلاح العمود system.parts &#95;state (LOGICAL&#95;ERROR عند الاستعلام عن هذا العمود بسبب ترتيب غير صحيح). #19346 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح الخطأ Cannot convert column now64() because it is constant but values of constants are different in source and result. استكمالٌ لـ #7156. #19316 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح خلل قد يؤدي إلى تعليق استعلامَي ALTER وDROP المتزامنين أثناء معالجة جدول ReplicatedMergeTree. #19237 (alesapin).
  • إصلاح القراءة اللانهائية من ملف بتنسيق ORC (أُدخل هذا الخلل في #10580). يُصلح #19095. #19134 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح خلل عند بدء التشغيل حيث لم يكن ClickHouse قادرًا على قراءة codec الضغط من LowCardinality(Nullable(...)) وكان يطرح الاستثناء Attempt to read after EOF. يُصلح #18340. #19101 (alesapin).
  • إصلاح الخطأ There is no checkpoint عند إدراج البيانات عبر واجهة HTTP باستخدام التنسيق Template أو CustomSeparated. يُصلح #19021. #19072 (tavplubix).
  • تقييد استعلامات MODIFY TTL لجداول MergeTree المُنشأة بالصياغة القديمة. سابقًا كان الاستعلام ينجح، لكنه في الواقع لم يكن له أي تأثير. #19064 (Anton Popov).
  • التأكد من أن groupUniqArray يُرجع النوع الصحيح لوسيط من نوع Enum. هذا يُغلق #17875. #19019 (alexey-milovidov).
  • إصلاح الخطأ المحتمل Expected single dictionary argument for function عند استخدام الدالة ignore مع وسيط LowCardinality. يُصلح #14275. #19016 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح إدراج عمود LowCardinality في جدول يستخدم المحرك TinyLog. يُصلح #18629. #19010 (Nikolai Kochetov).
  • تعطيل optimize_move_functions_out_of_any لأن هذا التحسين ليس صحيحًا دائمًا. هذا يُغلق #18051. هذا يُغلق #18973. #18981 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح حالة جمود نادرة جدًا عند الإيقاف. #18977 (tavplubix).
  • إصلاح خطأ يحدث عند إجراء serialize لعملية mutation تحتوي على نص مُهرَّب بشكل غير صحيح (مثل ALTER ... UPDATE e = CAST('foo', 'Enum8(\'foo\' = 1')). يعالج #18878. #18944 (alesapin).
  • يجب أن تؤدي عملية Attach للـ partition إلى إعادة تعيين الـ mutation. #18804. #18935 (fastio).
  • إصلاح احتمال حدوث تعليق عند الإيقاف في clickhouse-local. هذا يعالج #18891. #18893 (alexey-milovidov).
  • إصلاح combinator ‏*If مع دالة أحادية الوسيط وأنواع Nullable. #18806 (Azat Khuzhin).
  • قد يرفض server عمليات INSERT الموزعة غير المتزامنة إذا كان الإعداد network_compression_method مضبوطًا عالميًا على قيمة غير default. هذا يعالج #18741. #18776 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح الخطأ Attempt to read after eof عند محاولة CAST للقيمة NULL من Nullable(String) إلى Nullable(Decimal(P, S)). الآن تُرجع الدالة CAST القيمة NULL عندما يتعذر عليها تحليل قيمة decimal من nullable string. يعالج #7690. #18718 (Winter Zhang).
  • إصلاح Logger عند عدم تطابق عدد الوسيطات. #18717 (sundyli).
  • إضافة دعم نوع البيانات FixedString. كنت أتلقى هذا الاستثناء “Code: 50, e.displayText() = DB::Exception: Unsupported type FixedString(1)” عند نسخ البيانات من MySQL إلى ClickHouse. يعالج هذا التصحيح الخطأ #18450، ويعالج أيضًا #6556. #18553 (awesomeleo).
  • إصلاح احتمال ظهور الخطأ Pipeline stuck أثناء استخدام ORDER BY بعد subquery تحتوي على join من النوع RIGHT أو FULL. #18550 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح خطأ قد يؤدي إلى تعليق استعلامات ALTER بعد تنفيذ kill للـ mutation المقابلة. اكتشفه thread fuzzer. #18518 (alesapin).
  • تعطيل الكتابة باستخدام AIO أثناء merges لأن ذلك قد يؤدي، في حالات نادرة جدًا، إلى تلف البيانات في أعمدة primary key أثناء merge. #18481 (alesapin).
  • تعطيل constant folding للاستعلامات الفرعية في مرحلة التحليل عندما يتعذر حساب النتيجة. #18446 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح الخطأ value is too short عند تنفيذ الدوال toType(...) (toDate وtoUInt32 وغيرها) مع وسيطة من النوع Nullable(String). تُرجع هذه الدوال الآن NULL عند حدوث أخطاء parsing بدلًا من throwing exception. يُصلح هذا #7673. #18445 (tavplubix).
  • تقييد عمليات merges من wide إلى compact parts. وفي حالة vertical merge كان ذلك يؤدي إلى part ناتج تالف. #18381 (Anton Popov).
  • إصلاح تعبئة الجدول system.settings_profile_elements. يُصلح طلب السحب هذا #18231. #18379 (Vitaly Baranov).
  • إصلاح index analysis للدوال الثنائية ذات الوسيطة الثابتة، والتي كانت تؤدي إلى نتائج query غير صحيحة. يُصلح هذا #18364. #18373 (Amos Bird).
  • إصلاح الأعطال المحتملة في aggregate functions مع combinator Distinct عند استخدام two-level aggregation. يُصلح هذا #17682. #18365 (Anton Popov).
  • يمكن الآن تنفيذ SELECT count() FROM table إذا كان بالإمكان تحديد أي عمود واحد فقط من table. يُصلح طلب السحب هذا #10639. #18233 (Vitaly Baranov).
  • يتطلب SELECT JOIN الآن امتياز SELECT على كل جدول من الجداول المضمومة. يُصلح طلب السحب هذا #17654. #18232 (Vitaly Baranov).
  • إصلاح احتمال عدم اكتمال نتيجة query أثناء القراءة من MergeTree* في حالة read backoff (الرسالة <Debug> MergeTreeReadPool: Will lower number of threads في logs). أُدخل هذا في #16423. يُصلح هذا #18137. #18216 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح الخطأ الذي يحدث عندما لا يؤدي الاستعلام MODIFY COLUMN ... REMOVE TTL فعليًا إلى إزالة TTL من العمود. #18130 (alesapin).
  • إصلاح الدوال غير الحتمية مع مُحسِّن predicate. يُصلح هذا #17244. #17273 (Winter Zhang).
  • قد تبقى Mutation معلّقة في انتظار part غير موجود بعد MOVE أو REPLACE PARTITION أو، في حالات نادرة، بعد DETACH أو DROP PARTITION. تم إصلاح ذلك. #15537 (tavplubix).

تحسينات البناء/الاختبار/التحزيم

  • تحديث معلومات المناطق الزمنية إلى الإصدار 2020e. #18531 (alesapin).

إصدار ClickHouse v20.11.6.6-stable، 2020-12-24

إصلاح الأخطاء

  • أُصلحت مشكلة تعذّر وصول الخادم إلى عملية clickhouse-odbc-bridge على الأجهزة التي تستخدم مكدس IPv4/IPv6 مزدوجًا، كما أُصلحت مشكلة كانت تحدث عند تنفيذ تحديثات Dictionary الخاصة بـ ODBC باستخدام استعلامات غير سليمة و/أو كانت تتسبب في انهيارات. وقد يؤدي هذا على الأرجح إلى إغلاق #14489. #18278 (Denis Glazachev).
  • أُصلحت مقارنة المفاتيح بين النوعين Enum وInt. هذا يُصلح #17989. #18214 (Amos Bird).
  • أُصلح انهيار ناتج عن تحويل المفتاح الفريد في محرك database ‏MaterializeMySQL. هذا يُصلح #18186 ويُصلح #16372 #18211 (Winter Zhang).
  • أُصلح الخطأ std::out_of_range: basic_string أثناء parsing عنوان URL الخاص بـ S3. #18059 (Vladimir Chebotarev).
  • أُصلحت المشكلة التي كانت تؤدي إلى عدم مزامنة بعض الجداول إلى ClickHouse من MySQL بسبب عدم دعم تحويل prefix index في MySQL ضمن MaterializeMySQL. هذا يُصلح #15187 ويُصلح #17912 #17944 (Winter Zhang).
  • أُصلحت المشكلة التي كان فيها query optimization يُنتج نتيجة غير صحيحة إذا كان الاستعلام يحتوي على ARRAY JOIN. #17887 (sundyli).
  • أُصلح احتمال حدوث segfault في aggregate function ‏topK. هذا يغلق #17404. #17845 (Maksim Kita).
  • لا تُستعاد parts من WAL إذا كان in_memory_parts_enable_wal معطّلًا. #17802 (detailyang).
  • أُصلحت مشكلة فشل ClickHouse في استئناف connection إلى خوادم MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
  • أُصلح السلوك غير المتسق للخيـار optimize_trivial_count_query مع predicate على partition. #17644 (Azat Khuzhin).
  • أُصلحت مشكلة ظهور جدول system.stack_trace فارغًا عندما يكون server قيد التشغيل في وضع daemon. #17630 (Amos Bird).
  • أُصلح السلوك الذي كان قد يؤدي إلى تسجيل الاستثناء fmt::v7::format_error في الخلفية لدى MergeTree tables. هذا يُصلح #17613. #17615 (alexey-milovidov).
  • أُصلح السلوك عند استخدام clickhouse-client في interactive mode مع استعلامات multiline، إذ كان comment أحادي السطر يمتدّ بالخطأ حتى نهاية الاستعلام. هذا يُصلح #13654. #17565 (alexey-milovidov).
  • أُصلحت المشكلة التي قد تؤدي، في حالات نادرة جدًا، إلى توقف server عن قبول connections. #17542 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح تعليق استعلام alter عندما تكون الـ mutation المقابلة قد أُوقفت على replica أخرى. يعالج هذا #16953. #17499 (alesapin).
  • تم إصلاح خطأ كان يحدث عندما يُقدَّر حجم mark cache بأقل من قيمته الفعلية في ClickHouse. وقد يحدث ذلك عند وجود عدد كبير من الملفات الصغيرة جدًا التي تحتوي على marks. #17496 (alesapin).
  • تم إصلاح ORDER BY عند تفعيل الإعداد optimize_redundant_functions_in_order_by. #17471 (Anton Popov).
  • تم إصلاح التكرارات بعد DISTINCT التي كان يمكن أن تحدث بسبب تحسين غير صحيح. يعالج هذا #17294. #17296 (li chengxiang). #17439 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح crash أثناء القراءة من جدول JOIN مع types من LowCardinality. يعالج هذا #17228. #17397 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح إبطال index الخاص بـ set عند وجود أعمدة const في الـ subquery. يعالج هذا #17246 . #17249 (Amos Bird).
  • تم إصلاح احتمال حدوث index analysis غير صحيح عندما تختلف types المقارنة في index. يعالج هذا #17122. #17145 (Amos Bird).
  • تم إصلاح مقارنة ColumnConst التي قد تؤدي إلى crash. يعالج هذا #17088 . #17135 (Amos Bird).
  • تم إصلاح خطأ كان قد يؤدي إلى تعليق queries الخاصة بـ ON CLUSTER إلى الأبد على ReplicatedMergeTreeTables غير القائدة. #17089 (alesapin).
  • تم إصلاح خطأ اكتشفه fuzzer في الدالة fuzzBits. يعالج هذا #16980. #17051 (hexiaoting).
  • تجنُّب أخطاء الشبكة غير الضرورية في queries البعيدة التي قد تُلغى أثناء التنفيذ، مثل queries التي تحتوي على LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح نتائج غير صحيحة في الأعداد الصحيحة الكبيرة (128 و256 بت) عند التحويل من double. #16986 (Mike).
  • أُعيد حلّ عنوان IP الخاص بـ format_avro_schema_registry_url عند حدوث أخطاء. #16985 (filimonov).
  • تم إصلاح احتمال حدوث crash في server بعد ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewType عندما يحتوي SELECT على تعبير WHERE على العمود الجاري تعديله، ولم يكن alter قد اكتمل بعد. #16968 (Amos Bird).
  • لم تكن معلومات blame تُحتسب بشكل صحيح في clickhouse-git-import. #16959 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح تحسين ORDER BY مع الدوال الرتيبة. يُصلح هذا #16107. #16956 (Anton Popov).
  • تم إصلاح تحسين GROUP BY عند تفعيل الإعداد optimize_aggregators_of_group_by_keys ومع عمليات JOIN. يُصلح هذا #12604. #16951 (Anton Popov).
  • يجب أن ينشئ سكربت التثبيت دائمًا المجلدات الفرعية داخل مجلدات config. وهذا ينطبق فقط على Docker build مع config مخصص. #16936 (filimonov).
  • تم إصلاح الخطأ المحتمل Illegal type of argument في الاستعلامات التي تستخدم ORDER BY. يُصلح هذا #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
  • ألغِ multipart upload إذا لم تُكتب أي بيانات إلى WriteBufferFromS3. #16840 (Pavel Kovalenko).
  • تم إصلاح التعطل عند استخدام any بدون أي argument. يُصلح هذا #16803. #16826 (Amos Bird).
  • تم إصلاح السلوك الذي كان يجعل ClickHouse يعيد دائمًا القيمة 0 بدلًا من عدد الصفوف المتأثرة في استعلامات INSERT عبر protocol ‏MySQL. يُصلح هذا #16605. #16715 (Winter Zhang).
  • تم إصلاح النمو غير المنضبط لـ TDigest. #16680 (hrissan).
  • تم إصلاح فشل الاستعلام البعيد عند استخدام اللاحقة if في aggregate function. يُصلح هذا #16574 ويُصلح #16231. #16610 (Winter Zhang).
  • تم إصلاح السلوك غير المتسق الناتج عن select_sequential_consistency في استعلام count البسيط المُحسَّن وفي system.tables. #16309 (Hao Chen).
  • إصدار error عند استخدام ColumnTransformer لاستبدال column غير موجود. #16183 (hexiaoting).

إصدار ClickHouse ‏v20.11.3.3-stable، 2020-11-13

إصلاح الأخطاء

  • إصلاح حالات انهيار صامتة نادرة عند تفعيل أداة توصيف الاستعلامات، إذا كان ClickHouse مثبّتًا على نظام تشغيل يتضمن إصدارًا من glibc يحتوي، على ما يبدو، على جداول فك التكديس غير المتزامنة معطوبة لبعض الدوال. يُصلح هذا #15301. ويُصلح هذا #13098. #16846 (alexey-milovidov).

إصدار ClickHouse v20.11.2.1، 2020-11-11

تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

  • إذا تم تحديد profile معيّن في قسم الإعداد distributed_ddl، فقد كان هذا الملف التعريفي يستبدل إعدادات الملف التعريفي default عند بدء تشغيل الخادم. وقد أُصلح ذلك، وأصبحت إعدادات استعلامات DDL الموزعة الآن لا تؤثر في إعدادات الخادم العامة. #16635 (tavplubix).
  • تقييد استخدام أنواع البيانات غير القابلة للمقارنة (مثل AggregateFunction) في المفاتيح (مفتاح الفرز، والمفتاح الأساسي، ومفتاح التقسيم، وما إلى ذلك). #16601 (alesapin).
  • إزالة استعلامات ANALYZE وAST، وجعل الإعداد enable_debug_queries متروكاً لأنه أصبح الآن جزءاً من الاستعلام EXPLAIN كامل الميزات. #16536 (Ivan).
  • جُعلت الدوال التجميعية boundingRatio وrankCorr وretention وtimeSeriesGroupSum وtimeSeriesGroupRateSum وwindowFunnel، عن طريق الخطأ، غير حساسة لحالة الأحرف. والآن أصبحت أسماؤها حساسة لحالة الأحرف كما هو مقصود. ويجب أن تقتصر الدوال غير الحساسة لحالة الأحرف على الدوال المحددة في معيار SQL أو المصممة للتوافق مع أنظمة DBMS الأخرى أو الدوال المشابهة لها. #16407 (alexey-milovidov).
  • أصبحت الدالة rankCorr تُرجع nan عند عدم كفاية البيانات #16124. #16135 (hexiaoting).
  • عند الترقية من إصدارات أقدم من 20.5، إذا تم إجراء تحديث متدرج وكان العنقود يضم في الوقت نفسه إصدارات 20.5 أو أحدث وإصدارات أقدم من 20.5، ثم أُعيد تشغيل عقد ClickHouse ذات الإصدارات القديمة وعمل الإصدار القديم في وجود إصدارات أحدث، فقد يؤدي ذلك إلى أخطاء Part ... intersects previous part. ولتجنب هذا الخطأ، ثبّت أولاً حزم clickhouse-server الأحدث على جميع عقد العنقود ثم أجرِ عمليات إعادة التشغيل (بحيث يبدأ clickhouse-server بالإصدار الجديد عند إعادة تشغيله).

ميزة جديدة

  • أُضيف دعم LDAP كدليل للمستخدمين غير الموجودين محليًا. #12736 (Denis Glazachev).
  • أُضيف الجدول system.replicated_fetches الذي يعرض عمليات الجلب الخلفية الجارية حاليًا. #16428 (alesapin).
  • أُضيف الإعداد date_time_output_format. #15845 (Maksim Kita).
  • أُضيفت واجهة ويب بسيطة إلى ClickHouse. #16158 (alexey-milovidov).
  • يتيح قراءة/كتابة رسالة Protobuf واحدة دفعة واحدة (من دون محددات طول). #15199 (filimonov).
  • أُضيف دعم أولي لـ OpenTelemetry. يقبل ClickHouse الآن ترويسات traceparent الخاصة بـ OpenTelemetry عبر بروتوكولي Native وHTTP، ويمررها لاحقًا في بعض الحالات. وتُحفَظ spans التتبّع للاستعلامات المنفذة في الجدول system.opentelemetry_span_log. #14195 (Alexander Kuzmenkov).
  • أصبح بالإمكان تحديد primary key ضمن قائمة الأعمدة في استعلام CREATE TABLE. وهذا مطلوب للتوافق مع لهجات SQL الأخرى. #15823 (Maksim Kita).
  • تنفيذ OFFSET offset_row_count {ROW | ROWS} FETCH {FIRST | NEXT} fetch_row_count {ROW | ROWS} {ONLY | WITH TIES} في استعلام SELECT مع ORDER BY. وهذه هي الطريقة القياسية في SQL لتحديد LIMIT. #15855 (hexiaoting).
  • الدالة errorCodeToName — تُرجع اسم المتغير الخاص بالخطأ (وهو مفيد لتحليل query_log وما شابهه). والجدول system.errors — يعرض عدد مرات حدوث الأخطاء (مع مراعاة system_events_show_zero_values). #16438 (Azat Khuzhin).
  • أُضيفت الدالة untuple، وهي دالة خاصة يمكنها إضافة أعمدة جديدة إلى قائمة SELECT عبر توسيع named tuple. #16242 (Nikolai Kochetov, Amos Bird).
  • أصبح بالإمكان الآن تمرير المعرّفات عبر query parameters. ويمكن استخدام هذه المعلمات كعناصر جدول أو أعمدة. #16594 (Amos Bird).
  • أُضيف دعم الأعداد الصحيحة الكبيرة (UInt256 وInt128 وInt256) ونوع البيانات UUID إلى فهرس BloomFilter في MergeTree. وتُعد الأعداد الصحيحة الكبيرة ميزة تجريبية. #16642 (Maksim Kita).
  • أُضيفت الدالة farmFingerprint64 (تجزئة غير مشفرة للسلاسل النصية). #16570 (Jacob Hayes).
  • أُضيف log_queries_min_query_duration_ms، ولن تُسجَّل في query_log/query_thread_log إلا الاستعلامات الأبطأ من القيمة المحددة في هذا الإعداد (أي ما يشبه slow_query_log في mysql). #16529 (Azat Khuzhin).
  • إمكانية إنشاء Docker image بالاعتماد على Alpine. ويستخدم binary مترجمًا مسبقًا ومكونات glibc من ubuntu 20.04. #16479 (filimonov).
  • أُضيفت دالتا CAST toUUIDOrNull وtoUUIDOrZero. #16337 (Maksim Kita).
  • أُضيف الإعداد max_concurrent_queries_for_all_users، راجع #6636 للاطلاع على Use case. #16154 (nvartolomei).
  • أُضيف خيار جديد print_query_id إلى clickhouse-client. ويساعد هذا الخيار على إنشاء سلاسل نصية عشوائية باستخدام Query id الحالي الذي ينشئه Client. كما يُطبع Query id أيضًا في clickhouse-client افتراضيًا. #15809 (Amos Bird).
  • أُضيفت الدالتان tid وlogTrace. وبذلك يُغلَق #9434. #15803 (flynn).
  • أُضيفت الدالة formatReadableTimeDelta التي تُنسّق الفارق الزمني إلى سلسلة نصية سهلة القراءة … #15497 (Filipe Caixeta).
  • أُضيف الخيار disable_merges للأحجام في disk configuration متعددة الأقراص. #13956 (Vladimir Chebotarev).

ميزة تجريبية

  • الدوال الجديدة encrypt وaes_encrypt_mysql وdecrypt وaes_decrypt_mysql. تعمل هذه الدوال ببطء، لذا نعتبرها ميزة تجريبية. #11844 (Vasily Nemkov).

إصلاح الأخطاء

  • إخفاء password في data&#95;path ضمن system.distribution_queue. #16727 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح العامل IN عبر عدة أعمدة وtuples مع تمكين الإعداد transform_null_in. يعالج هذا #15310. #16722 (Anton Popov).
  • كان الإعداد max_parallel_replicas يعمل بشكل غير صحيح إذا كان الجدول الجاري الاستعلام عنه لا يستخدم sampling. يعالج هذا #5733. #16675 (alexey-milovidov).
  • إصلاح optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_order عند استخدام max_threads > 0 ووجود expression في ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
  • كان احتساب تعبيرات DEFAULT ينطوي على احتمال حدوث تعارض في الأسماء (مع أن احتمال حدوث ذلك كان ضئيلًا جدًا). يعالج هذا #9359. #16612 (alexey-milovidov).
  • إصلاح وحدة query_thread_log.query_duration_ms. #16563 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح خطأ عند استخدام MySQL Master -> MySQL Slave -> ClickHouse MaterializeMySQL Engine. وتُعد MaterializeMySQL ميزة تجريبية. #16504 (TCeason).
  • كان argument مُعدّ خصيصًا للدالة round مع Decimal يؤدي إلى قسمة صحيحة على الصفر. يعالج هذا #13338. #16451 (alexey-milovidov).
  • إصلاح DROP TABLE لـ Distributed (حالة تسابق مع INSERT). #16409 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح معالجة العناصر الكبيرة جدًا في replication queue. قد تظهر عناصر كبيرة جدًا في استعلامات ALTER إذا كانت بنية الجدول كبيرة للغاية (تقارب 1 ميغابايت). يعالج هذا #16307. #16332 (alexey-milovidov).
  • إصلاح السلوك غير المتسق حيث كان يمكن إسقاط جزء من البيانات المُعادة لأن المجموعة المستخدمة لتصفيتها لم تُنشأ. #16308 (Nikita Mikhaylov).
  • إصلاح dictGet في sharding_key (وفي مواضع مشابهة، أي عندما يتم تخزين Context الخاص بالدالة بشكل دائم). #16205 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح الاستثناء الذي يتم طرحه في clickhouse-local عند محاولة تنفيذ الأمر OPTIMIZE. يعالج هذا #16076. #16192 (filimonov).
  • يعالج هذا التراجع في #15780، فمثلًا أصبح indexOf([1, 2, 3], toLowCardinality(1)) محظورًا الآن، مع أنه لا ينبغي أن يكون كذلك. #16038 (Mike).
  • إصلاح خلل في قاعدة بيانات MySQL. عند تعطل خادم MySQL المستخدم كمحرك قاعدة بيانات، كانت بعض الاستعلامات تُطلق استثناءً لأنها تحاول جلب الجداول من الخادم المعطَّل، رغم أن ذلك غير ضروري. على سبيل المثال، يجب أن يعمل الاستعلام SELECT ... FROM system.parts مع جداول MergeTree فقط، من دون الوصول إلى قاعدة بيانات MySQL إطلاقًا. #16032 (Kruglov Pavel).
  • الآن سيُطرَح استثناء إذا كانت القيمة الافتراضية في ALTER MODIFY COLUMN ... DEFAULT ... غير متوافقة مع نوع العمود. يُصلح #15854. #15858 (alesapin).
  • أُصلحت الدالتان IPv4CIDRToRange/IPv6CIDRToRange لتقبلا قيم أعمدة IP الثابتة. #15856 (vladimir-golovchenko).

تحسين

  • اعتبر INTERVAL '1 hour' مكافئًا لـ INTERVAL 1 HOUR، للتوافق مع Postgres وما شابهه. يُصلح هذا #15637. #15978 (flynn).
  • تمكين تحليل قيم enum وفقًا لمعرّفاتها الرقمية في تنسيقات الإدخال CSV وTSV وJSON. #15685 (vivarum).
  • تحسين جدولة مهام القراءة لمعمارية JBOD وتخزين MergeTree. إعداد جديد هو read_backoff_min_concurrency، ويُستخدم كحد أدنى لعدد خيوط القراءة. #16423 (Amos Bird).
  • إضافة الدعم المفقود لـ LowCardinality في تنسيق Avro. #16521 (Mike).
  • حل بديل لاستخدام S3 مع خادم nginx كـ proxy. لا يقبل Nginx حاليًا عناوين URL ذات المسار الفارغ مثل http://domain.com?delete، لكن aws-sdk-cpp القياسي يُنتج هذا النوع من العناوين. يستخدم هذا الالتزام إصدارًا مُرقّعًا من aws-sdk-cpp، بحيث يجعل المسار في هذه الحالات ”/”، مثل http://domain.com/?delete. #16814 (ianton-ru).
  • تحسين التشخيص عند أخطاء التحليل في بيانات الإدخال. توفير رقم الصف في أخطاء Cannot read all data. #16644 (alexey-milovidov).
  • جعل سلوك minMap وmaxMap أكثر ملاءمة. لن يتم تخطي القيم الصفرية في النتيجة. يُصلح هذا #16087. #16631 (Ildus Kurbangaliev).
  • تحسين تحديث إعدادات ZooKeeper أثناء وقت التشغيل. #16630 (sundyli).
  • تطبيق عبارة SETTINGS في أقرب وقت ممكن. يتيح ذلك تعديل المزيد من الإعدادات داخل الاستعلام. هذا يُغلق #3178. #16619 (alexey-milovidov).
  • يُخزَّن الحقل event_time_microseconds الآن بصيغة Decimal64، وليس UInt64. #16617 (Nikita Mikhaylov).
  • يمكن الآن استخدام الدوال ذات المعاملات في محوّل الأعمدة APPLY. #16589 (Amos Bird).
  • تحسين جدولة المهمة الخلفية التي تزيل بيانات الجداول المحذوفة في قواعد البيانات Atomic. لا تنشئ قواعد البيانات Atomic رابطًا رمزيًا معطوبًا إلى دليل بيانات الجدول إذا لم يكن للجدول دليل بيانات فعليًا. #16584 (tavplubix).
  • يمكن للاستعلامات الفرعية في قسم WITH ‏(CTE) الإشارة إلى الاستعلامات الفرعية السابقة في قسم WITH بأسمائها. #16575 (Amos Bird).
  • إضافة current_database إلى system.query_thread_log. #16558 (Azat Khuzhin).
  • السماح بجلب الأجزاء التي أصبحت committed بالفعل أو outdated في الـ instance الحالية إلى الدليل detached. يفيد ذلك عند ترحيل الجداول من cluster أخرى مع وجود تعيين من N إلى 1 بين shards. كما أنه متسق مع تنفيذ fetchPartition الحالي. #16538 (Amos Bird).
  • عدة تحسينات على RabbitMQ: أُصلح الخطأ الخاص بـ #16263. كما جرى تقليل lifetime الخاصة بحلقة الأحداث. وأُضيف إعداد أكثر كفاءة لـ queues. #16426 (Kseniia Sumarokova).
  • إصلاح تحقق debug في الدالة quantileDeterministic. في الإصدار السابق، كان قد يجري أيضًا نقل بيانات عبر الشبكة بكمية تصل إلى الضعف، رغم عدم وجود أي خطأ فعلي. هذا يُصلح #15683. #16410 (alexey-milovidov).
  • إضافة المقياس TablesToDropQueueSize. وهو يساوي عدد الجداول التي نُفِّذت عليها عملية drop وتنتظر إزالة البيانات في الخلفية. #16364 (tavplubix).
  • تشخيصات أفضل عند قطع client للـ connection. في الإصدارات السابقة، كانت الاستثناءات Attempt to read after EOF و Broken pipe تُسجَّل في server. في الإصدار الجديد، أصبحت الرسالة المعلوماتية: Client has dropped the connection, cancel the query.. #16329 (alexey-milovidov).
  • إضافة دعم total_rows/total_bytes (من system.tables) لمحركات الجداول Set/Join. #16306 (Azat Khuzhin).
  • أصبح من الممكن الآن تحديد PRIMARY KEY بدون ORDER BY لعائلة محركات الجداول MergeTree. يغلق #15591. #16284 (alesapin).
  • إذا لم يكن في النظام مجلد tmp (مثل chroot أو misconfigutation وما إلى ذلك)، فسيُنشئ clickhouse-local مجلدًا فرعيًا مؤقتًا في current directory. #16280 (filimonov).
  • إضافة دعم للـ data types المتداخلة (مثل named tuple) كأنواع فرعية. يُصلح #15587. #16262 (Ivan).
  • دعم database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously/NO DELAY/SYNC في DROP DATABASE. #16127 (Azat Khuzhin).
  • إضافة allow_nondeterministic_optimize_skip_unused_shards (للسماح بالحالات non deterministic مثل rand() أو dictGet() في sharding key). #16105 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح memory_profiler_step/max_untracked_memory للاستعلامات عبر HTTP (مع تضمين اختبار). وكذلك إصلاح المشكلة المتمثلة في أن تعديل هذه القيمة عمومًا في config ‏xml لا يفيد أيضًا، لأن تلك Settings لا تُطبَّق أصلًا، وإنما تُستخدم فقط القيمة default ‏(4MB) used. وإصلاح query_id لأعلى ThreadStatus جذري في استعلام http (من خلال تهيئة QueryScope بعد قراءة query_id). #16101 (Azat Khuzhin).
  • أصبح الآن مسموحًا بتنفيذ استعلامات ALTER ... ON CLUSTER بغضّ النظر عن إعداد <internal_replication> في تهيئة العنقود. #16075 (alesapin).
  • إصلاح مشكلة نادرة قد تتسبب في إنهاء clickhouse-client بشكل مفاجئ عند الخروج بسبب تحميل الاقتراحات. يُصلح هذا #16035. #16047 (alexey-milovidov).
  • إضافة دعم لمخطط cache في قواميس Redis ذات المفتاح المركب. #15985 (Anton Popov).
  • إصلاح تعليق الاستعلام (حلقة لا نهائية) في حالة سوء التهيئة (عند ضبط connections_with_failover_max_tries على 0). #15876 (Azat Khuzhin).
  • تغيير مستوى بعض رسائل السجل من المعلومات إلى التصحيح، بحيث لا تظهر رسائل المعلومات مع كل استعلام. يُغلق هذا #5293. #15816 (alexey-milovidov).
  • إزالة مقاييس MemoryTrackingInBackground* لتجنّب نتائج قد تكون مضللة. يُصلح هذا #15684. #15813 (alexey-milovidov).
  • إضافة إعادة الاتصال إلى أداة zookeeper-dump-tree. #15711 (alexey-milovidov).
  • السماح بتحديد قائمة الأعمدة صراحةً في استعلام CREATE TABLE table AS table_function(...). يُصلح هذا #9249 ويُصلح #14214. #14295 (tavplubix).

تحسين الأداء

  • عدم دمج الأجزاء عبر التقسيمات في SELECT FINAL. #15938 (Kruglov Pavel).
  • تحسين أداء الدوال التجميعية -OrNull و-OrDefault. #16661 (alexey-milovidov).
  • تحسين أداء quantileMerge. في الإصدارات السابقة، كان بطيئًا بشكل مزعج. ويغلق هذا #1463. #16643 (alexey-milovidov).
  • تحسين أداء الدوال المنطقية قليلًا. #16347 (alexey-milovidov).
  • تحسين أداء إسناد عمليات الدمج في محركات جداول MergeTree. ومن المفترض ألا يكون ذلك ملحوظًا للمستخدم. #16191 (alesapin).
  • تسريع تحميل Dictionary من النوع hashed/sparse_hashed عبر التخصيص المسبق لجدول hash. #15454 (Azat Khuzhin).
  • لم يعد تحسين count البسيط بسيطًا تمامًا الآن. ويمكن أيضًا تحسين الشروط التي تحتوي على تعبير partition مطابق تمامًا. ويصلح هذا أيضًا #11092 الذي يعيد قيمة count غير صحيحة عندما يكون max_parallel_replicas > 1. #15074 (Amos Bird).

تحسينات في البناء/الاختبار/الحزم

  • إضافة فحص لاكتشاف عدم الاستقرار في الاختبارات عديمة الحالة. سيكتشف هذا مسبقًا الاختبارات الوظيفية التي يُحتمل أن تكون غير مستقرة، قبل دمجها. #16238 (alesapin).
  • استخدام الإصدار الصحيح من croaring بدلًا من النسخة المجمّعة. #16285 (sundyli).
  • تحسين توليد ملفات البناء لنظام البناء ya.make ‏(Arcadia). #16700 (alexey-milovidov).
  • إضافة أداة للتحقق من ملف MySQL BinLog لمحرك قاعدة البيانات MaterializeMySQL. وتُعد MaterializeMySQL ميزة تجريبية. #16223 (Winter Zhang).
  • التحقق من وجود بت التنفيذ في الملفات غير التنفيذية. كثيرًا ما يُضيف المستخدمون، عن طريق الخطأ، ملفات تنفيذية ضمن commit قادمة من Windows. #15843 (alexey-milovidov).
  • التحقق من وجود #pragma once في ملفات الترويسة. #15818 (alexey-milovidov).
  • إصلاح صيغة الشيفرة غير الصحيحة &vector[idx] في libhdfs3. وهذا يصلح بناء التصحيح لـ libcxx. انظر أيضًا https://github.com/ClickHouse-Extras/libhdfs3/pull/8 . #15815 (Amos Bird).
  • إصلاح بناء إحدى أدوات الأمثلة المتنوعة على Mac OS. لاحظ أننا لا نبني الأمثلة على Mac OS في التكامل المستمر لدينا (نحن نبني فقط الملف التنفيذي لـ ClickHouse)، لذا فمن شبه المؤكد أن يتعطل هذا مجددًا. ويعالج هذا #15804. #15808 (alexey-milovidov).
  • تبسيط سكربت التهيئة Sys/V. #14135 (alexey-milovidov).
  • تمت إضافة boost::program_options إلى db_generator لزيادة سهولة استخدامه. ويغلق هذا #15940. #15973 (Nikita Mikhaylov).

إصدار ClickHouse 20.10

إصدار ClickHouse ‏v20.10.7.4-stable، 2020-12-24

إصلاح الأخطاء

  • تم إصلاح المشكلة التي تحدث عندما يتعذر على الخادم الوصول إلى عملية clickhouse-odbc-bridge على الأجهزة ذات مكدس IPv4/IPv6 المزدوج، كما تم إصلاح المشكلة التي تحدث عند تنفيذ تحديثات قاموس ODBC باستخدام استعلامات غير سليمة و/أو تتسبب في حدوث crash. قد يؤدي هذا إلى إغلاق #14489. #18278 (Denis Glazachev).
  • تم إصلاح مقارنة المفتاح بين النوعين Enum و Int. يصلح هذا #17989. #18214 (Amos Bird).
  • تم إصلاح crash في تحويل المفتاح الفريد في محرك قاعدة البيانات MaterializeMySQL. يصلح هذا #18186 ويصلح #16372 #18211 (Winter Zhang).
  • تم إصلاح الخطأ std::out_of_range: basic_string أثناء parsing عنوان URL في S3. #18059 (Vladimir Chebotarev).
  • تم إصلاح المشكلة التي كانت تؤدي إلى عدم مزامنة بعض الجداول من MySQL إلى ClickHouse بسبب عدم دعم تحويل فهرس البادئة في MySQL ضمن MaterializeMySQL. يصلح هذا #15187 ويصلح #17912 #17944 (Winter Zhang).
  • تم إصلاح segfault محتمل في topK aggregate function. يُغلق هذا #17404. #17845 (Maksim Kita).
  • لا تتم استعادة الأجزاء من WAL إذا كان in_memory_parts_enable_wal معطلاً. #17802 (detailyang).
  • تم إصلاح المشكلة التي كان فيها ClickHouse يفشل في استئناف الاتصال بخوادم MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
  • تم إصلاح مشكلة فراغ جدول system.stack_trace عندما يكون الخادم قيد التشغيل في وضع daemon. #17630 (Amos Bird).
  • تم إصلاح السلوك عند استخدام clickhouse-client في interactive mode مع استعلامات multiline، حيث كان التعليق أحادي السطر يمتد بالخطأ حتى نهاية الاستعلام. يصلح هذا #13654. #17565 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح المشكلة التي قد يتوقف فيها الخادم عن قبول الاتصالات في حالات نادرة جدًا. #17542 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح تعليق استعلام ALTER عندما كانت الـ mutation المقابلة قد قُتلت على replica أخرى. يصلح هذا #16953. #17499 (alesapin).
  • تم إصلاح الخلل الذي كان يؤدي إلى تقليل تقدير حجم mark cache في ClickHouse. وقد يحدث هذا عند وجود عدد كبير من الملفات الصغيرة جدًا التي تحتوي على marks. #17496 (alesapin).
  • تم إصلاح ORDER BY مع الإعداد المفعّل optimize_redundant_functions_in_order_by. #17471 (Anton Popov).
  • تم إصلاح التكرارات بعد DISTINCT التي كان يمكن أن تحدث بسبب تحسين غير صحيح. يُصلح هذا #17294. #17296 (li chengxiang). #17439 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح تعطل أثناء القراءة من جدول JOIN مع أنواع LowCardinality. يُصلح هذا #17228. #17397 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح إبطال set index عند وجود أعمدة const في الاستعلام الفرعي. يُصلح هذا #17246. #17249 (Amos Bird).
  • تم إصلاح مقارنة ColumnConst التي كانت تؤدي إلى تعطل. يُصلح هذا #17088. #17135 (Amos Bird).
  • تم إصلاح خلل قد يتسبب في تعليق استعلامات ON CLUSTER إلى الأبد على ReplicatedMergeTreeTables غير القائدة. #17089 (alesapin).
  • تم إصلاح خلل اكتشفه fuzzer في الدالة fuzzBits. يُصلح هذا #16980. #17051 (hexiaoting).
  • تجنُّب أخطاء الشبكة غير الضرورية في الاستعلامات البعيدة التي قد تُلغى أثناء التنفيذ، مثل الاستعلامات التي تحتوي على LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح ظهور نتائج خاطئة في الأعداد الصحيحة الكبيرة (128 و256 بت) عند التحويل من double. #16986 (Mike).
  • إعادة حل عنوان IP الخاص بـ format_avro_schema_registry_url عند حدوث أخطاء. #16985 (filimonov).
  • تم إصلاح احتمال تعطل server بعد ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewType عندما يحتوي SELECT على تعبير WHERE على العمود الجاري تعديله، ولم يكن التعديل قد اكتمل بعد. #16968 (Amos Bird).
  • لم تكن معلومات blame تُحتسب بشكل صحيح في clickhouse-git-import. #16959 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح تحسين ORDER BY مع الدوال الرتيبة. يُصلح هذا #16107. #16956 (Anton Popov).
  • تم إصلاح تحسين GROUP BY عند تمكين الإعداد optimize_aggregators_of_group_by_keys ومع joins. يُصلح هذا #12604. #16951 (Anton Popov).
  • يجب أن ينشئ برنامج التثبيت النصي دائمًا الأدلة الفرعية داخل مجلدات config. وهذا ذو صلة فقط ببنية Docker مع config مخصص. #16936 (filimonov).
  • إصلاح الخطأ المحتمل Illegal type of argument في الاستعلامات التي تتضمن ORDER BY. يعالج هذا #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
  • إلغاء الرفع متعدد الأجزاء إذا لم تُكتب أي بيانات إلى WriteBufferFromS3. #16840 (Pavel Kovalenko).
  • إصلاح تعطل عند استخدام any بدون أي وسيطات. يعالج هذا #16803. #16826 (Amos Bird).
  • إصلاح السلوك الذي كان يجعل ClickHouse يعيد دائمًا القيمة 0 بدلًا من عدد الصفوف المتأثرة في استعلامات INSERT عبر بروتوكول MySQL. يعالج هذا #16605. #16715 (Winter Zhang).
  • إصلاح النمو غير المتحكم فيه لـ TDigest. #16680 (hrissan).
  • إصلاح فشل الاستعلام البعيد عند استخدام اللاحقة if في دالة تجميعية. يعالج هذا #16574 ويعالج #16231 #16610 (Winter Zhang).

إصدار ClickHouse ‏v20.10.4.1-stable، 2020-11-13

إصلاح الأخطاء

  • إصلاح حالات التعطل الصامتة النادرة عند تفعيل أداة تحليل الاستعلامات وتثبيت ClickHouse على نظام تشغيل يستخدم إصدار glibc يحتوي، على ما يبدو، على asynchronous unwind tables معطوبة لبعض الدوال. يُصلح هذا #15301. ويُصلح أيضًا #13098. #16846 (alexey-milovidov).
  • إصلاح المعامل IN عبر عدة أعمدة وTuples عند تفعيل الإعداد transform_null_in. يُصلح #15310. #16722 (Anton Popov).
  • يُصلح هذا optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_order عند استخدام max_threads>0 ووجود expression في ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
  • عند parsing ‏AVRO من الإدخال الآن، تُزال LowCardinality من النوع. يُصلح #16188. #16521 (Mike).
  • إصلاح النمو السريع للبيانات الوصفية عند استخدام MySQL Master -> MySQL Slave -> ClickHouse MaterializeMySQL Engine مع تفعيل slave_parallel_worker على MySQL Slave، وذلك من خلال تقليص مجموعات GTID بشكل صحيح. يُصلح هذا #15951. #16504 (TCeason).
  • إصلاح DROP TABLE لـ Distributed (توجد حالة سباق مع INSERT). #16409 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح معالجة الإدخالات الكبيرة جدًا في طابور النسخ المتماثل. وقد تظهر إدخالات كبيرة جدًا في استعلامات ALTER إذا كانت بنية table كبيرة للغاية (قريبة من 1 MB). يُصلح هذا #16307. #16332 (alexey-milovidov).
  • إصلاح خطأ متعلق بـ MySQL database. فعندما يتوقف MySQL server المستخدم بصفته database engine، تُطلق بعض الاستعلامات Exception لأنها تحاول جلب tables من server معطّل، رغم أن ذلك غير ضروري. على سبيل المثال، يجب أن يعمل الاستعلام SELECT ... FROM system.parts مع MergeTree tables فقط، وألا يتعامل مع MySQL database إطلاقًا. #16032 (Kruglov Pavel).

تحسين

  • حل بديل لاستخدام S3 مع خادم nginx بوصفه وسيطًا. لا يقبل Nginx حاليًا عناوين URL ذات المسار الفارغ مثل http://domain.com?delete، لكن aws-sdk-cpp القياسي يُنتج هذا النوع من عناوين URL. يستخدم هذا التغيير إصدارًا مُصحَّحًا من aws-sdk-cpp، ما يجعل عناوين URL تتضمن ”/” كمسار في هذه الحالات، مثل http://domain.com/?delete. #16813 (ianton-ru).

إصدار ClickHouse v20.10.3.30، 2020-10-28

تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

  • اجعل multiple_joins_rewriter_version مهملًا. أزِل الإصدار الأول من مُعيد كتابة joins. #15472 (Artem Zuikov).
  • غيّر القيمة الافتراضية للإعداد format_regexp_escaping_rule (وهو مرتبط بتنسيق Regexp) إلى Raw (أي قراءة النمط الفرعي بالكامل كقيمة) لجعل السلوك أقرب إلى ما يتوقعه المستخدمون. #15426 (alexey-milovidov).
  • أُضيف دعم للتعليقات المتداخلة متعددة الأسطر /* comment /* comment */ */ في SQL. وهذا متوافق مع معيار SQL. #14655 (alexey-milovidov).
  • أُضيفت إعدادات MergeTree (max_replicated_merges_with_ttl_in_queue و max_number_of_merges_with_ttl_in_pool) للتحكم في عدد عمليات الدمج مع TTL في background pool وطابور النسخ المتماثل. لا يؤثر هذا التغيير على التوافق مع الإصدارات الأقدم إلا إذا كنت تستخدم delete TTL. بخلاف ذلك، سيظل النسخ المتماثل متوافقًا. ويمكنك تجنب مشكلات عدم التوافق إذا حدّثت جميع replicas في جميع الشظايا دفعة واحدة، أو نفّذت SYSTEM STOP TTL MERGES إلى أن تنتهي من تحديث جميع replicas. وإذا ظهرت لك مُدخلة غير متوافقة في طابور النسخ المتماثل، فنفّذ أولًا SYSTEM STOP TTL MERGES ثم ALTER TABLE ... DETACH PARTITION ... على الـ partition التي أُسنِدت إليها عملية دمج TTL غير المتوافقة. ثم أعد إرفاقها على replica واحدة. #14490 (alesapin).
  • عند الترقية من إصدارات أقدم من 20.5، إذا نُفِّذ rolling update وكانت الـ cluster تضم الإصدار 20.5 أو أحدث إلى جانب إصدارات أقدم من 20.5، ثم أُعيد تشغيل عُقد ClickHouse ذات الإصدارات القديمة وبدأ الإصدار القديم العمل في وجود إصدارات أحدث، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أخطاء Part ... intersects previous part. ولتجنّب هذا الخطأ، ثبّت أولًا حزم clickhouse-server الأحدث على جميع عُقد الـ cluster، ثم أجرِ عمليات إعادة التشغيل (حتى يبدأ clickhouse-server بالإصدار الجديد عند إعادة تشغيله).

ميزة جديدة

  • إعادة ضغط البيانات في الخلفية. أُضيفت إمكانية تحديد TTL ... RECOMPRESS codec_name لعائلة محركات جداول MergeTree. #14494 (alesapin).
  • إضافة عمليات quorum inserts المتوازية. يُغلق هذا #15601. #15601 (Latysheva Alexandra).
  • إعدادات لتعزيز فرض متانة البيانات. وهي مفيدة في البيئات غير المكررة. #11948 (Anton Popov).
  • عند كتابة block مكرر إلى replica لا يوجد فيها محليًا (ولم يتم fetch له من replicas)، فلا يتم تجاهله، بل يُكتب محليًا لتحقيق الأثر نفسه كما لو تمت replication له بنجاح. #11684 (alexey-milovidov).
  • ندعم الآن WITH <identifier> AS (subquery) ... لتقديم subqueries مسماة ضمن سياق query. يُغلق هذا #2416. ويُغلق أيضًا #4967. #14771 (Amos Bird).
  • تقديم الإعداد enable_global_with_statement الذي يمرّر عبارات WITH الخاصة بأول select إلى queryات select الأخرى على المستوى نفسه، ويجعل aliases في عبارات WITH مرئية لـ subqueries. #15451 (Amos Bird).
  • تأمين تنفيذ queryات بين clusterات (مع initial_user باعتباره مستخدم query الحالي). #13156 (Azat Khuzhin). #15551 (Azat Khuzhin).
  • إضافة إمكانية إزالة خصائص column وقواعد table TTL. تم تقديم queryي ALTER TABLE MODIFY COLUMN col_name REMOVE what_to_remove وALTER TABLE REMOVE TTL. كلتا العمليتين lightweight وتُنفذان على مستوى metadata. #14742 (alesapin).
  • تمت إضافة format ‏RawBLOB. وهو مخصص لإدخال أو إخراج قيمة واحدة من دون أي escaping أو delimiters. يُغلق هذا #15349. #15364 (alexey-milovidov).
  • إضافة الدالة reinterpretAsUUID التي تتيح تحويل سلسلة بايتات big-endian إلى UUID. #15480 (Alexander Kuzmenkov).
  • تنفيذ الإعداد force_data_skipping_indices. #15642 (Azat Khuzhin).
  • إضافة الإعداد output_format_pretty_row_numbers لترقيم النتائج في Pretty formats. يُغلق هذا #15350. #15443 (flynn).
  • تمت إضافة أداة لتمويه queryات. وتتيح هذه الأداة مشاركة عدد أكبر من queryات لتحسين الاختبار. يُغلق هذا #15268. #15321 (alexey-milovidov).
  • إضافة table function ‏null('structure'). #14797 (vxider).
  • تمت إضافة الدالة formatReadableQuantity. وهي مفيدة لقراءة الأعداد الكبيرة بصيغة يسهل على البشر فهمها. #14725 (Artem Hnilov).
  • تمت إضافة التنسيق LineAsString الذي يقبل تسلسلاً من الأسطر المفصولة بمحارف السطر الجديد، ويُحلَّل كل سطر بالكامل على أنه حقل String واحد. #14703 (Nikita Mikhaylov), #13846 (hexiaoting).
  • تمت إضافة التنسيق JSONStrings الذي يُخرج البيانات في مصفوفات من السلاسل النصية. #14333 (hcz).
  • تمت إضافة دعم لتنسيق العمود “Raw” في تنسيق Regexp. ويتيح ذلك استخراج الأنماط الفرعية كاملةً كما هي من دون أي قواعد هروب. #15363 (alexey-milovidov).
  • أصبح من الممكن استخدام تمثيل قابل للتهيئة للقيمة NULL في تنسيق الإخراج TSV. ويُتحكَّم فيه عبر الإعداد output_format_tsv_null_representation، الذي تكون قيمته الافتراضية \N. هذا يُغلق #9375. لاحظ أن هذا الإعداد يتحكم فقط في تنسيق الإخراج، وأن \N هو تمثيل NULL الوحيد المدعوم لتنسيق الإدخال TSV. #14586 (Kruglov Pavel).
  • تمت إضافة دعم نوع البيانات Decimal إلى MaterializeMySQL. وتُعد MaterializeMySQL ميزة تجريبية. #14535 (Winter Zhang).
  • تمت إضافة ميزة جديدة: SHOW DATABASES LIKE 'xxx'. #14521 (hexiaoting).
  • تمت إضافة نص برمجي لاستيراد أي مستودع git إلى ClickHouse كمجموعة بيانات نموذجية. #14471 (alexey-milovidov).
  • يمكن الآن لعبارات insert أن تتضمن asterisk (أو صيغها البديلة) مع محوّلات الأعمدة في قائمة الأعمدة. #14453 (Amos Bird).
  • تمت إضافة إعدادات جديدة لحدود query complexity، وهي max_rows_to_read_leaf وmax_bytes_to_read_leaf، من أجل distributed queries لتقييد الحد الأقصى للصفوف/البايتات المقروءة على leaf nodes. ويُطبَّق هذا الحد على reads المحلية فقط، باستثناء مرحلة merge النهائية على العقدة الجذرية. #14221 (Roman Khavronenko).
  • أصبح بإمكان المستخدم تحديد Settings لتخزين ReplicatedMergeTree* في قسم <replicated_merge_tree> من config file. ويعمل هذا بصورة مماثلة لقسم <merge_tree>. وبالنسبة إلى storages ReplicatedMergeTree*، تُطبَّق الإعدادات من <merge_tree> و<replicated_merge_tree> معاً، لكن إعدادات <replicated_merge_tree> لها أولوية أعلى. كما تمت إضافة الجدول system.replicated_merge_tree_settings. #13573 (Amos Bird).
  • تمت إضافة الدالة mapPopulateSeries. #13166 (Ildus Kurbangaliev).
  • تمت إضافة دعم لأنواع MySQL التالية: decimal (بوصفه Decimal في ClickHouse) وdatetime بدقة أجزاء من الثانية (بوصفه DateTime64). #11512 (Vasily Nemkov).
  • إضافة الحقل event_time_microseconds إلى الجداول system.text_log وsystem.trace_log وsystem.query_log وsystem.query_thread_log. #14760 (Bharat Nallan).
  • إضافة الحقل event_time_microseconds إلى الجدولين system.asynchronous_metric_log وsystem.metric_log. #14514 (Bharat Nallan).
  • إضافة الحقل query_start_time_microseconds إلى الجدولين system.query_log وsystem.query_thread_log. #14252 (Bharat Nallan).

إصلاح الأخطاء

  • إصلاح الحالة التي قد يحدث فيها تخصيص مفرط للذاكرة بغضّ النظر عن الحد المحدد. هذا يُغلق #14560. #16206 (alexey-milovidov).
  • إصلاح توقّف dictionary source من النوع executable. في الإصدارات السابقة، عند استخدام بعض التنسيقات (مثل JSONEachRow)، لم تكن البيانات تُمرَّر إلى العملية الفرعية قبل أن تُخرج شيئًا واحدًا على الأقل. هذا يُغلق #1697. هذا يُغلق #2455. #14525 (alexey-milovidov).
  • إصلاح التحرير المزدوج للذاكرة عند حدوث Exception في الدالة dictGet. وقد كان هذا قد يحدث إذا تم تحميل Dictionary مع وجود خطأ. #16429 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح group by مع المعدِّلات totals/rollup/cube ودوال min/max على مفاتيح group by. يُصلح #16393. #16397 (Anton Popov).
  • إصلاح INSERT غير المتزامن لـ Distributed مع prefer_localhost_replica=0 و internal_replication. #16358 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح شيفرة شديدة الخطأ في تنفيذ TwoLevelStringHashTable، كانت قد تؤدي إلى تسرّب للذاكرة. #16264 (Amos Bird).
  • إصلاح segfault في بعض حالات aggregation غير الصحيحة داخل lambdas. #16082 (Anton Popov).
  • إصلاح توقّف الاستعلام ALTER MODIFY ... ORDER BY عند استخدام ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. هذا يُصلح #15980. #16011 (alesapin).
  • MaterializeMySQL (ميزة تجريبية): إصلاح parser الخاص باسم collate واسم charset، ودعم length = 0 للنوع String. #16008 (Winter Zhang).
  • السماح باستخدام layout من النوع direct للقواميس ذات المفاتيح المعقدة. #16007 (Anton Popov).
  • منع توقّف replica لمدة 5 إلى 10 دقائق عند حدوث خطأ في replication بعد فترة من عدم النشاط. #15987 (filimonov).
  • إصلاح حالات segfault النادرة عند الإدراج في MaterializedView أو القراءة منها، بالتزامن مع dropping للـ target table (في محرّك قاعدة البيانات atomic). #15984 (tavplubix).
  • إصلاح الالتباس في parsing الخاصة بـ settings profiles: يُعتبَر CREATE USER ... SETTINGS profile readonly الآن استخدامًا لملف إعدادات باسم readonly، وليس إعدادًا باسم profile مع القيد readonly. هذا يُصلح #15628. #15982 (Vitaly Baranov).
  • MaterializeMySQL (ميزة تجريبية): إصلاح crash عند فشل create database. #15954 (Winter Zhang).
  • تم إصلاح فشل DROP TABLE IF EXISTS مع الخطأ Table ... does not exist عند إعادة تسمية الجدول بالتزامن (لمحرّك قاعدة البيانات Atomic). كما تم إصلاح حالة جمود متبادل نادرة عند تنفيذ بعض DDL queries بالتزامن على عدة جداول (مثل DROP DATABASE و RENAME TABLE) - وتم أيضًا إصلاح فشل DROP/DETACH DATABASE مع Table ... does not exist عند تنفيذ DROP/DETACH TABLE بالتزامن. #15934 (tavplubix).
  • إصلاح ظهور نتيجة فارغة غير صحيحة للاستعلام من جدول Distributed إذا كان الاستعلام يحتوي على WHERE و PREWHERE و GLOBAL IN. يُصلح #15792. #15933 (Nikolai Kochetov).
  • يُصلح #12513: تعبيرات difference التي لها alias نفسه عند إعادة تحليل query. #15886 (Winter Zhang).
  • إصلاح حالات جمود متبادل نادرة جدًا محتملة في تطبيق RBAC. #15875 (Vitaly Baranov).
  • إصلاح الاستثناء Block structure mismatch في queries من نوع SELECT ... ORDER BY DESC التي نُفذت بعد query ‏ALTER MODIFY COLUMN. يُصلح #15800. #15852 (alesapin).
  • MaterializeMySQL (ميزة تجريبية): إصلاح عدم دقة select count(). #15767 (tavplubix).
  • إصلاح بعض حالات queries التي يُحدَّد فيها اختيار الأعمدة الافتراضية فقط. سابقًا كان من الممكن طرح الاستثناء Not found column _nothing in block. يُصلح #12298. #15756 (Anton Popov).
  • إصلاح حذف materialized view مع الجدول الداخلي في قاعدة بيانات Atomic (كان ذلك يؤدي إلى تعليق جميع عمليات DROP TABLE اللاحقة بسبب تعليق worker thread، نتيجة تنفيذ DROP TABLE بشكل تكراري للجدول الداخلي الخاص بـ MV). #15743 (Azat Khuzhin).
  • إتاحة نقل part إلى disk/volume آخر إذا فشلت المحاولة الأولى. #15723 (Pavel Kovalenko).
  • إصلاح الخطأ Cannot find column الذي قد يحدث عند insertion إلى MATERIALIZED VIEW إذا كان query الخاص بـ MV يحتوي على ARRAY JOIN. #15717 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح القيمة الافتراضية المنخفضة جدًا للإعداد max_replicated_logs_to_keep، والتي قد تتسبب في فقدان replicas بوتيرة متكررة. كما تم تحسين عملية recovery للـ replica المفقودة عبر اختيار أحدث replica للاستنساخ منها. كذلك لم تعد parts القديمة تُزال من replica المفقودة، بل يتم detach لها بدلًا من ذلك. #15701 (tavplubix).
  • إصلاح حالة تسابق نادرة في Dictionaries وtables من MySQL. #15686 (alesapin).
  • إصلاح حالة تسابق (غير ضارة) في AMQP-CPP. #15667 (alesapin).
  • إصلاح الخطأ Cannot add simple transform to empty Pipe الذي كان يحدث أثناء القراءة من جدول Buffer ذي البنية المختلفة عن جدول الوجهة. وكان ذلك ممكنًا إذا أعاد جدول الوجهة نتيجة فارغة للاستعلام. يعالج #15529. #15662 (Nikolai Kochetov).
  • تحسين معالجة الأخطاء أثناء الإدراج في MergeTree مع S3. وتُعد MergeTree فوق S3 ميزة تجريبية. #15657 (Pavel Kovalenko).
  • إصلاح خلل في S3 table function: لم تُطبَّق المنطقة المستخرجة من عنوان URL على إعدادات عميل S3. #15646 (Vladimir Chebotarev).
  • إصلاح ترتيب تحرير الموارد في خطوة ReadFromStorage ضمن خطة تنفيذ الاستعلام. وقد يتسبب ذلك في حالات نادرة في حدوث أعطال. ومن المحتمل أن يكون مرتبطًا بـ #15610. #15645 (Nikolai Kochetov).
  • طرح المقياس ReadonlyReplica عند فصل الجداول للقراءة فقط. #15592 (sundyli).
  • إصلاح الخطأ Element ... is not a constant expression عند استخدام ناتج الدالة JSON* في VALUES أو LIMIT أو في الطرف الأيمن من العامل IN. #15589 (tavplubix).
  • سينتهي الاستعلام بسرعة أكبر عند حدوث Exception. وسيُلغى التنفيذ على النسخ المتماثلة البعيدة إذا حدث Exception. #15578 (Azat Khuzhin).
  • منع احتمال ظهور رسالة الخطأ Could not calculate available disk space (statvfs), errno: 4, strerror: Interrupted system call. يعالج هذا #15541. #15557 (alexey-milovidov).
  • إصلاح الخطأ Database <db> does not exist. في الاستعلامات التي تتضمن IN ومع distributed table عندما لا توجد database على initiator. #15538 (Artem Zuikov).
  • قد تبقى mutation معلّقة في انتظار part غير موجود بعد MOVE أو REPLACE PARTITION أو، في حالات نادرة، بعد DETACH أو DROP PARTITION. وقد أُصلح ذلك. #15537 (tavplubix).
  • إصلاح خلل يتسبب في توقف العامل ILIKE عن كونه غير حساس لحالة الأحرف إذا نُفِّذ LIKE بالنمط نفسه. #15536 (alesapin).
  • إصلاح أخطاء Missing columns عند تحديد أعمدة غير موجودة في البيانات، لكنها تعتمد على أعمدة أخرى غير موجودة أيضًا في البيانات. يعالج #15530. #15532 (alesapin).
  • إصدار خطأ عند تمرير parameter واحد إلى ReplicatedMergeTree بدلًا من تجاهله. #15516 (nvartolomei).
  • إصلاح خلل في الاشتراك بالأحداث في DDLWorker قد يؤدي نادرًا إلى تعليق الاستعلام في ON CLUSTER. Introduced in #13450. #15477 (alesapin).
  • الإبلاغ عن الخطأ الصحيح عندما تكون الوسيطة الثانية في الدالة التجميعية boundingRatio من نوع غير صحيح. #15407 (detailyang).
  • إصلاح #15365: يؤدي إرفاق قاعدة بيانات بمحرك MySQL إلى استثناء (من دون سياق استعلام). #15384 (Winter Zhang).
  • إصلاح حالة تعدد ظهور محوّلات الأعمدة في استعلام SELECT. #15378 (Amos Bird).
  • إصلاح الضغط في تخزين S3. #15376 (Vladimir Chebotarev).
  • إصلاح خلل كانت فيه استعلامات مثل SELECT toStartOfDay(today()) تفشل مع ظهور شكوى بشأن وسيطة time_zone فارغة. #15319 (Bharat Nallan).
  • إصلاح حالة تسابق أثناء إعادة تسمية جدول MergeTree والتنظيف في الخلفية. #15304 (alesapin).
  • إصلاح حالة تسابق نادرة عند بدء تشغيل الخادم عندما تكون سجلات النظام مُمكّنة. #15300 (alesapin).
  • إصلاح تعليق الاستعلامات التي تحتوي على عدد كبير من الاستعلامات الفرعية الموجّهة إلى الجدول نفسه ذي المحرك MySQL. سابقًا، إذا كان الاستعلام يحتوي على أكثر من 16 استعلامًا فرعيًا يشير إلى جدول MySQL نفسه، فإنه كان يظل معلّقًا إلى الأبد. #15299 (Anton Popov).
  • إصلاح تقرير MSan في QueryLog. قد تُستخدم ذاكرة غير مهيأة في الحقل memory_usage. #15258 (alexey-milovidov).
  • إصلاح الخطأ ‘Unknown identifier’ في GROUP BY عندما يحتوي الاستعلام على JOIN على جدول Merge. #15242 (Artem Zuikov).
  • إصلاح تعطل المثيل عند استخدام joinGet مع أنواع LowCardinality. ويعالج هذا #15214. #15220 (Amos Bird).
  • إصلاح خلل في محرك الجدول Buffer كان يمنع إدراج بيانات ببنية جديدة في Buffer بعد استعلام ALTER. ويعالج #15117. #15192 (alesapin).
  • ضبط حجم الحقل Decimal في حزمة تعريف عمود MySQL. #15152 (maqroll).
  • إصلاح الخطأ Data compressed with different methods في join_algorithm='auto'. والإبقاء على LowCardinality كنوع لمفتاح الربط في الجدول الأيسر ضمن join_algorithm='partial_merge'. #15088 (Artem Zuikov).
  • تحديث jemalloc لإصلاح percpu_arena مع قناع affinity. #15035 (Azat Khuzhin). #14957 (Azat Khuzhin).
  • نستخدم بالفعل مقارنةً مع الحشو بين String و FixedString (https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/blob/master/src/Functions/FunctionsComparison.h#L333). يطبّق هذا PR المنطق نفسه على مقارنة الحقول، ما يصحّح استخدام FixedString كمفاتيح أساسية. يُصلح هذا #14908. #15033 (Amos Bird).
  • إذا جرى استدعاء الدالة bar باستخدام وسائط مُعدّة خصيصًا، فقد يحدث تجاوز لسعة المخزن المؤقت. ويغلق هذا #13926. #15028 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح الخطأ Cannot rename ... errno: 22, strerror: Invalid argument عند تنفيذ استعلام DDL في قاعدة بيانات Atomic عند تشغيل clickhouse-server داخل Docker على Mac OS. #15024 (tavplubix).
  • إصلاح تعطّل في RIGHT أو FULL JOIN مع join_algorith=‘auto’ عند تجاوز حد الذاكرة والحاجة إلى التبديل من HashJoin إلى MergeJoin. #15002 (Artem Zuikov).
  • يمكن الآن أن تكون الإعدادات number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutation و number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_merge مساوية لـ background_pool_size. #14975 (alesapin).
  • إصلاح لجعل دفع الشرط لأسفل يعمل عندما يحتوي الاستعلام الفرعي على الدالة finalizeAggregation. يُصلح هذا #14847. #14937 (filimonov).
  • إتاحة ترددات CPU لكل نواة منطقية في system.asynchronous_metrics. يُصلح هذا #14923. #14924 (Alexander Kuzmenkov).
  • MaterializeMySQL (ميزة تجريبية): تم إصلاح الخطأ .metadata.tmp File exists. #14898 (Winter Zhang).
  • إصلاح المشكلة التي قد تؤدي فيها بعض استدعاءات الدالة extractAllGroups إلى ظهور الخطأ “Memory limit exceeded”. يُصلح هذا #13383. #14889 (alexey-milovidov).
  • إصلاح SIGSEGV عند محاولة INSERT إلى StorageFile باستخدام file descriptor. #14887 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح segfault في قاموس cache #14837. #14879 (Nikita Mikhaylov).
  • MaterializeMySQL (ميزة تجريبية): تم إصلاح خلل في تحليل أحداث MySQL binlog، كان يتسبب في Attempt to read after eof و Packet payload is not fully read في محرك قاعدة البيانات MaterializeMySQL. #14852 (Winter Zhang).
  • إصلاح خطأ نادر في استعلامات SELECT عندما يكون للعمود المطلوب تعبير DEFAULT يعتمد على عمود آخر لديه أيضًا DEFAULT، ولا يظهر في استعلام التحديد ولا يوجد على القرص. يُصلح هذا جزئيًا #14531. #14845 (alesapin).
  • إصلاح مشكلة قد تؤدي إلى تعلّق الخادم عند بدء التشغيل أثناء الاتصال بـ ZooKeeper إذا كان يجب جلب ملفات التكوين من ZK (باستخدام خيار التضمين from_zk). يعالج هذا #14814. #14843 (Alexander Kuzmenkov).
  • إصلاح الاكتشاف الخاطئ للرتابة في تحويل CAST المتضيق Int -> Int للأنواع الموقعة. وقد يؤدي ذلك إلى نتيجة query غير صحيحة. كُشف هذا الخلل في #14513. #14783 (Amos Bird).
  • يجب أن يستبدل محوّل الأعمدة Replace المعرّفات بنسخ مستنسخة من AST. يعالج هذا #14695. #14734 (Amos Bird).
  • إصلاح غياب اسم قاعدة البيانات الافتراضية في البيانات الوصفية للـ materialized view عند تنفيذ ALTER ... MODIFY QUERY. #14664 (tavplubix).
  • إصلاح خلل يحدث عندما تؤدي mutation من النوع ALTER UPDATE مع عمود Nullable في expression الإسناد وقيمة ثابتة (مثل UPDATE x = 42) إلى قيمة غير صحيحة في العمود أو إلى segfault. يعالج #13634، #14045. #14646 (alesapin).
  • إصلاح نتيجة ضرب Decimal الخاطئة الناتجة عن scale عشرية غير صحيحة في عمود النتيجة. #14603 (Artem Zuikov).
  • إصلاح الدالة has مع LowCardinality من النوع Nullable. #14591 (Mike).
  • تنظيف دليل البيانات بعد استثناءات Zookeeper أثناء CreateQuery لمحرك StorageReplicatedMergeTree. #14563 (Bharat Nallan).
  • إصلاح حالات segfault نادرة في الدوال التي تستخدم combinator -Resample، والتي قد تظهر نتيجة overflow مع parameters كبيرة جدًا. #14562 (Anton Popov).
  • إصلاح خلل عند تحويل Nullable(String) إلى Enum. أُدخل هذا الخلل في #12745. يعالج هذا #14435. #14530 (Amos Bird).
  • إصلاح ترتيب الفرز غير الصحيح لعمود Nullable. يعالج هذا #14344. #14495 (Nikita Mikhaylov).
  • إصلاح تعذر استخدام الدالة currentDatabase() في DDL query مع ON CLUSTER. #14211 (Winter Zhang).
  • MaterializeMySQL (ميزة تجريبية): إصلاح الخطأ Packet payload is not fully read في database engine MaterializeMySQL. #14696 (BohuTANG).

تحسين

  • تمكين محرك قاعدة البيانات Atomic افتراضيًا لقواعد البيانات المُنشأة حديثًا. #15003 (tavplubix).
  • إضافة إمكانية تحديد codecs متخصصة مثل Delta وT64 وغيرها للأعمدة ذات الأنواع الفرعية. ينفّذ #12551، ويُصلح #11397، ويُصلح #4609. #15089 (alesapin).
  • إعادة تحميل ديناميكية لإعدادات ZooKeeper. #14678 (sundyli).
  • أصبح مسموحًا الآن بتنفيذ استعلامات ALTER ... ON CLUSTER بغض النظر عن إعداد <internal_replication> في إعدادات المجموعة. #16075 (alesapin).
  • يدعم joinGet الآن البحث متعدد المفاتيح. استكمالًا لـ #12418. #13015 (Amos Bird).
  • انتظار اكتمال DROP/DETACH TABLE فعليًا إذا تم تحديد NO DELAY أو SYNC لقاعدة البيانات Atomic. #15448 (tavplubix).
  • أصبح من الممكن الآن تغيير نوع عمود version لـ VersionedCollapsingMergeTree باستخدام استعلام ALTER. #15442 (alesapin).
  • توسيع الماكروهات {database} و{table} و{uuid} في zookeeper_path عند إنشاء جدول replicated. وعدم السماح بـ RENAME TABLE إذا كان ذلك قد يؤدي إلى كسر zookeeper_path بعد إعادة تشغيل الخادم. يُصلح #6917. #15348 (tavplubix).
  • تسمح الدالة now بوسيط يتضمن timezone. يُغلق هذا 15264. #15285 (flynn).
  • عدم السماح بالاتصالات مع ClickHouse server حتى يتم تنفيذ جميع السكربتات في /docker-entrypoint-initdb.d/. #15244 (Aleksei Kozharin).
  • تمت إضافة الإعداد optimize إلى استعلام EXPLAIN PLAN. وإذا كان مُمكّنًا، فستُطبَّق تحسينات على مستوى query plan. وهو مُمكّن افتراضيًا. #15201 (Nikolai Kochetov).
  • رسالة استثناء مناسبة عند وجود عدد غير صحيح من الوسائط لـ CAST. يُغلق هذا #13992. #15029 (alexey-milovidov).
  • إضافة خيار لتعطيل TTL move عند إدراج data part. #15000 (Pavel Kovalenko).
  • تجاهل قيود المفتاح عند تنفيذ mutations. من دون طلب السحب هذا، لا يمكن تنفيذ mutations عندما يكون force_index_by_date = 1 أو force_primary_key = 1. #14973 (Amos Bird).
  • السماح بحذف جدول Replicated إذا فشلت محاولة الحذف السابقة بسبب انتهاء جلسة ZooKeeper. يُصلح هذا #11891. #14926 (alexey-milovidov).
  • إصلاح التحقق المفرط من قيود الإعدادات عند تشغيل SELECT مع SETTINGS على جدول موزّع. #14876 (Amos Bird).
  • توفير إعداد query باسم load_balancing_first_offset لتحديد النسخة المتماثلة الأولى صراحةً. ويُستخدم مع استراتيجية load balancing FIRST_OR_RANDOM، مما يتيح التحكم في أحمال عمل النسخ المتماثلة. #14867 (Amos Bird).
  • عرض الاستعلامات الفرعية لـ SET وJOIN في نتيجة EXPLAIN. #14856 (Nikolai Kochetov).
  • السماح باستخدام إعداد تخزين متعدد الوحدات في التخزين Distributed. #14839 (Pavel Kovalenko).
  • إنشاء query_start_time وquery_start_time_microseconds من نفس قيمة timespec. #14831 (Bharat Nallan).
  • دعم تعطيل الاستمرارية لـ StorageJoin وStorageSet، وتخضع هذه الميزة للإعداد disable_set_and_join_persistency. كما عالج طلب السحب هذا المشكلة #6318. #14776 (vxider).
  • يمكن الآن استخدام COLUMNS لاحتواء قائمة من الأعمدة ثم تطبيق محوّلات الأعمدة بعدها. #14775 (Amos Bird).
  • إضافة merge_algorithm إلى جدول system.merges لتحسين فحص عمليات الدمج. #14705 (Amos Bird).
  • إصلاح تسرّب محتمل للذاكرة تسببه آلية watch الخاصة بعملية exists في ZooKeeper. #14693 (hustnn).
  • السماح بالتنفيذ المتوازي لأوامر DDL الموزعة. #14684 (Azat Khuzhin).
  • إضافة عدّاد الأحداث QueryMemoryLimitExceeded. يُغلق هذا #14589. #14647 (fastio).
  • إصلاح بعض المسافات البيضاء الزائدة في تنسيق الاستعلامات. #14595 (Azat Khuzhin).
  • يتعامل ClickHouse مع تعبير partition وتعبير المفتاح الأساسي بشكل مختلف. يُستخدم تعبير partition لإنشاء فهرس minmax يحتوي على الأعمدة ذات الصلة، بينما يُخزَّن تعبير المفتاح الأساسي كتعبير. أحيانًا قد يقسم المستخدم الجدول على مستويات أقل دقة، مثل partition by i / 1000. لكن المعاملات الثنائية ليست رتيبة، ويحاول طلب السحب هذا إصلاح ذلك. وقد يفيد أيضًا حالات استخدام أخرى. #14513 (Amos Bird).
  • إضافة خيار لتخطي فحوصات الوصول لـ DiskS3. القرص s3 ميزة Experimental. #14497 (Pavel Kovalenko).
  • تسريع عملية إيقاف تشغيل server إذا كانت هناك طلبات S3 جارية. #14496 (Pavel Kovalenko).
  • أصبح SYSTEM RELOAD CONFIG الآن يطلق استثناءً إذا فشلت إعادة التحميل، مع الاستمرار في استخدام ملف users.xml السابق. كما تستمر إعادة التحميل الدورية في الخلفية في استخدام ملف users.xml السابق إذا فشلت إعادة التحميل. #14492 (Vitaly Baranov).
  • بالنسبة إلى عمليات INSERT التي تتضمن بيانات مضمنة بتنسيق VALUES في وضع السكربت لـ clickhouse-client، أصبحت الفاصلة المنقوطة مدعومة كفاصل لإنهاء البيانات، بالإضافة إلى السطر الجديد. يُغلق #12288. #13192 (Alexander Kuzmenkov).
  • دعم codecs مخصصة في الأجزاء ذات التنسيق compact. #12183 (Anton Popov).

تحسين الأداء

  • تمكين الأجزاء المدمجة افتراضيًا للأجزاء الصغيرة. سيتيح ذلك معالجة عمليات الإدراج المتكررة بكفاءة أعلى قليلًا (4..100 مرة). #11913 (alexey-milovidov).
  • تحسين أداء quantileTDigest. يُصلح هذا #2668. #15542 (Kruglov Pavel).
  • تقليل استهلاك الذاكرة بشكل كبير في AggregatingInOrderTransform/optimize_aggregation_in_order. #15543 (Azat Khuzhin).
  • تسريع عمليات الضرب بعرض 256 بت. #15418 (Artem Zuikov).
  • تحسين أداء الأنواع بعرض 256 بت باستخدام (u)int64_t كنوع أساسي للأعداد الصحيحة العريضة. تستخدم الأعداد الصحيحة العريضة الأصلية أنواع 8 بت كنوع أساسي. #14859 (Artem Zuikov).
  • استخدام قرص مؤقت صراحةً لتخزين البيانات المؤقتة الخاصة بالدمج العمودي. #15639 (Grigory Pervakov).
  • استخدام طلب S3 DeleteObjects واحد بدلًا من عدة طلبات DeleteObject داخل حلقة. لا توجد أي تغييرات وظيفية، لذا فذلك مغطى بالاختبارات الحالية مثل integration/test_log_family_s3. #15238 (ianton-ru).
  • إصلاح الاختيار الخاطئ في DateTime <op> DateTime للتنفيذ العام البطيء. يُصلح هذا #15153. #15178 (Amos Bird).
  • تحسين أداء مفتاح GROUP BY من النوع FixedString. #15034 (Amos Bird).
  • قصر استخدام mlock على مقطع الشيفرة عند بدء clickhouse-server. في الإصدارات السابقة، كانت جميع المناطق المُعيّنة تُقفل في الذاكرة، بما في ذلك معلومات التصحيح. وعادةً ما تُفصل معلومات التصحيح في ملف مستقل، لكن إن لم يحدث ذلك، فقد كان يؤدي إلى زيادة في استهلاك الذاكرة بمقدار +2..3 GiB. #14929 (alexey-milovidov).
  • أصبح الملف التنفيذي لـ ClickHouse أصغر بفضل التحسين وقت الربط.

تحسينات البناء/الاختبار/الحزم

  • نستخدم الآن clang-11 لبناء ClickHouse لبيئة الإنتاج. #15239 (alesapin).
  • نستخدم الآن clang-11 لبناء ClickHouse في CI. #14846 (alesapin).
  • التحويل إلى clang-11 في البنيات الثنائية (Linux وDarwin وAArch64 وFreeDSD). #15622 (Ilya Yatsishin).
  • تستخدم الآن جميع صور الاختبار llvm-symbolizer-11. #15069 (alesapin).
  • السماح بالبناء باستخدام llvm-11. #15366 (alexey-milovidov).
  • التحويل من clang-tidy-10 إلى clang-tidy-11. #14922 (alexey-milovidov).
  • استخدام مدير التمريرات التجريبي في LLVM افتراضيًا. #15608 (Danila Kutenin).
  • عدم السماح لأي وحدة ترجمة في C++ بأن يستغرق بناؤها أكثر من 10 دقائق أو أن تستخدم أكثر من 10 غيغابايت من الذاكرة. هذا يُصلح #14925. #15060 (alexey-milovidov).
  • جعل اختبار الأداء أكثر استقرارًا وتمثيلًا عبر فصل تشغيلات الاختبار عن تشغيلات profiling. #15027 (alexey-milovidov).
  • محاولة جعل اختبار الأداء أكثر موثوقية. ويتم ذلك عبر إعادة تخطيط الذاكرة التنفيذية للعملية أثناء التشغيل باستخدام madvise للاستفادة من transparent huge pages، ما قد يقلل عدد مرات فقدان iTLB، وهو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في اختبارات الأداء. #14685 (alexey-milovidov).
  • التحويل إلى بايثون 3. هذا يغلق #14886. #15007 (Azat Khuzhin).
  • الإخفاق مبكرًا في الاختبارات الوظيفية إذا لم يستجب الخادم. هذا يغلق #15262. #15267 (alexey-milovidov).
  • السماح بتشغيل إصدار AArch64 من clickhouse-server من دون ملفات إعداد. هذا يسهّل #15174. #15266 (alexey-milovidov).
  • تحسينات في صور Docker الخاصة بـ CI: الاستغناء عن ZooKeeper والاعتماد على نص برمجي واحد لتثبيت إعدادات الاختبار. #15215 (alesapin).
  • إصلاح تمرير خيارات CMake في نص fast test البرمجي. يُصلح الخطأ في #14711. #15155 (alesapin).
  • إضافة نص برمجي لإجراء قياس أداء الأجهزة بأمر واحد. #15115 (alexey-milovidov).
  • قُسِّم الاختبار الضخم test_dictionaries_all_layouts_and_sources إلى اختبارات أصغر. #15110 (Nikita Mikhaylov).
  • إصلاح محتمل لتقرير MSan في base64 (على الخوادم التي تدعم AVX-512). وهذا يُصلح #14006. #15030 (alexey-milovidov).
  • أُعيد تنسيق الشيفرة البرمجية وتنظيفها في جميع ملفات *.py الخاصة باختبارات التكامل. #14864 (Bharat Nallan).
  • إصلاح حالة الاختبار غير المستقرة الخاصة بالمعاملة الفارغة في MaterializeMySQL، والتي اكتُشفت في CI. #14854 (Winter Zhang).
  • محاولة تسريع عملية البناء قليلًا. #14808 (alexey-milovidov).
  • تسريع عملية البناء قليلًا عبر إزالة ملفات الترويسة غير المستخدمة. #14714 (alexey-milovidov).
  • إصلاح فشل البناء على OSX. #14761 (Winter Zhang).
  • تفعيل ccache افتراضيًا في cmake إذا كان موجودًا في نظام التشغيل. #14575 (alesapin).
  • التحكّم في إعدادات build الخاصة بـ CI من مستودع ClickHouse. #14547 (alesapin).
  • في ملفات CMake: - نُقلت أجزاء من أوصاف بعض الخيارات إلى تعليقات أعلى السطر. - استُبدل 0 بـ OFF و1 بـ ON في القيم الافتراضية لـ options. - أُضيفت بعض الأوصاف وروابط الوثائق إلى الخيارات. - استُبدل الخيار FUZZER (إذ يوجد خيار آخر هو ENABLE_FUZZING يفعّل الوظيفة نفسها أيضًا). - أُزيل الخيار ENABLE_GTEST_LIBRARY نظرًا لوجود ENABLE_TESTS. راجع الوصف الكامل في طلب السحب: #14711 (Mike).
  • جعل الملف التنفيذي أصغر قليلًا (~50 Mb لإصدار debug). #14555 (Artem Zuikov).
  • استخدام std::filesystem::path في ConfigProcessor لضمّ مسارات الملفات. #14558 (Bharat Nallan).
  • إصلاح تأكيد debug في bitShiftLeft() عند استدعائه بعدد صحيح كبير سالب. #14697 (Artem Zuikov).

إصدار ClickHouse 20.9

إصدار ClickHouse ‏v20.9.7.11-stable، 2020-12-07

تحسين الأداء

  • إصلاح أداء القراءة من جداول Merge عند التعامل مع عدد كبير جدًا من جداول MergeTree. يعالج #7748. #16988 (Anton Popov).

إصلاح الأخطاء

  • لا تستعد الأجزاء من WAL إذا كان in_memory_parts_enable_wal معطّلًا. #17802 (detailyang).
  • تم إصلاح segfault عند عدم توفّر مساحة كافية أثناء الإدراج في جدول Distributed. #17737 (tavplubix).
  • تم إصلاح المشكلة التي كان فيها ClickHouse يفشل في استئناف الاتصال بخوادم MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
  • تم إصلاح الخطأ Function not implemented عند تنفيذ الاستعلام RENAME في قاعدة البيانات Atomic أثناء تشغيل ClickHouse على Windows Subsystem for Linux. يُصلح هذا #17661. #17664 (tavplubix).
  • عند استخدام clickhouse-client في الوضع التفاعلي مع استعلامات متعددة الأسطر، كان تعليق السطر الواحد يمتدّ بالخطأ حتى نهاية الاستعلام. يُصلح هذا #13654. #17565 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح المشكلة التي قد يتوقف فيها الخادم عن قبول الاتصالات في حالات نادرة جدًا. #17542 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح تعليق استعلام alter عندما كانت الـ mutation المقابلة قد أُوقفت على نسخة متماثلة أخرى. يُصلح هذا #16953. #17499 (alesapin).
  • تم إصلاح خلل كان فيه ClickHouse يقدّر حجم mark cache بأقل من قيمته الفعلية. وقد يحدث ذلك عند وجود عدد كبير من الملفات الصغيرة جدًا التي تحتوي على marks. #17496 (alesapin).
  • تم إصلاح ORDER BY عند تفعيل الإعداد optimize_redundant_functions_in_order_by. #17471 (Anton Popov).
  • تم إصلاح التكرارات بعد DISTINCT التي كان يمكن أن تظهر بسبب تحسين غير صحيح. يُصلح هذا #17294. #17296 (li chengxiang). #17439 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح التعطل أثناء القراءة من جدول JOIN مع أنواع LowCardinality. يُصلح هذا #17228. #17397 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح إبطال فهرس set عندما تكون هناك أعمدة const في الاستعلام الفرعي. يُصلح هذا #17246 . #17249 (Amos Bird).
  • تم إصلاح مقارنة ColumnConst التي كانت تؤدي إلى تعطل. ويُصلح هذا #17088 . #17135 (Amos Bird).
  • تم إصلاح التعطل في استعلام CREATE TABLE ... AS some_table عندما كان some_table قد أُنشئ باستخدام AS table_function(). يُصلح هذا #16944. #17072 (tavplubix).
  • إصلاح خلل في الدالة fuzzBits، والمسألة ذات الصلة: #16980. #17051 (hexiaoting).
  • تجنّب أخطاء الشبكة غير الضرورية في الاستعلامات البعيدة التي قد تُلغى أثناء التنفيذ، مثل الاستعلامات التي تحتوي على LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
  • تحسين بسيط. #16866 (tavplubix).
  • إرجاع عدد الصفوف المتأثرة لاستعلامات INSERT عبر بروتوكول MySQL. كان ClickHouse يُرجع دائمًا القيمة 0 سابقًا، وقد أُصلح ذلك. يُصلح #16605. #16715 (Winter Zhang).

تحسينات البناء/الاختبار/الحزم

  • تحديث بيانات timezone المضمّنة إلى الإصدار 2020d (مع تحديث cctz أيضًا إلى أحدث نسخة من master). #17204 (filimonov).

إصدار ClickHouse v20.9.6.14-stable، 2020-11-20

تحسين

  • إتاحة الاتصال بـ clickhouse-server عبر نقطة نهاية آمنة تتطلب SNI. يصبح ذلك ممكنًا عندما يكون clickhouse-server مستضافًا خلف وكيل TLS. #16938 (filimonov).
  • يجب أن تُرجع الدوال التجميعية الشرطية (على سبيل المثال: avgIf وsumIf وmaxIf) القيمة NULL عند غياب الصفوف ومع استخدام وسيطات Nullable. #13964 (Winter Zhang).

إصلاح الأخطاء

  • إصلاح خلل قد يتسبب في تعليق استعلامات ON CLUSTER إلى أجل غير مسمى على جداول ReplicatedMergeTree غير القائدة. #17089 (alesapin).
  • إعادة تحديد عنوان IP الخاص بـ format_avro_schema_registry_url عند حدوث أخطاء. #16985 (filimonov).
  • إصلاح احتمال تعطل الخادم بعد ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewType عندما يحتوي SELECT على تعبير WHERE يعتمد على العمود الجاري تعديله، بينما لم يكتمل التعديل بعد. #16968 (Amos Bird).
  • يجب أن ينشئ نص التثبيت دائمًا المجلدات الفرعية داخل مجلدات config. وهذا ينطبق فقط على بناء Docker مع config مخصص. #16936 (filimonov).
  • إصلاح الخطأ المحتمل Illegal type of argument في الاستعلامات التي تتضمن ORDER BY. يعالج #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
  • إلغاء الرفع متعدد الأجزاء إذا لم تُكتب أي بيانات إلى WriteBufferFromS3. #16840 (Pavel Kovalenko).
  • إصلاح التعطل عند استخدام any دون أي وسائط. هذا يخص #16803. مع الإشارة إلى @azat. #16826 (Amos Bird).
  • إصلاح عامل التشغيل IN عبر عدة أعمدة وtuples عند تفعيل الإعداد transform_null_in. يعالج #15310. #16722 (Anton Popov).
  • يُصلح هذا optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_order عند استخدام max_threads>0 ووجود تعبير في ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
  • يعالج #16574 و#16231، ويُصلح فشل الاستعلام البعيد عند استخدام دالة التجميع ذات اللاحقة if. #16610 (Winter Zhang).
  • ينتهي الاستعلام أسرع عند حدوث استثناء. كما يُلغى التنفيذ على النسخ المتماثلة البعيدة إذا وقع استثناء. #15578 (Azat Khuzhin).

إصدار ClickHouse ‏v20.9.5.5-stable، 2020-11-13

إصلاح الأخطاء

  • إصلاح حالات التعطل الصامت النادرة عندما تكون أداة تحليل الاستعلامات مفعّلة ويكون ClickHouse مثبّتًا على نظام تشغيل يستخدم إصدارًا من glibc يحتوي (على ما يبدو) على asynchronous unwind tables معطوبة لبعض الدوال. يُصلح هذا #15301. ويُصلح هذا #13098. #16846 (alexey-milovidov).
  • الآن، عند تحليل AVRO من الإدخال، تُزال LowCardinality من النوع. يُصلح هذا #16188. #16521 (Mike).
  • إصلاح النمو السريع في البيانات الوصفية عند استخدام MySQL Master -> MySQL Slave -> محرك ClickHouse MaterializeMySQL، مع تفعيل slave_parallel_worker على MySQL Slave، وذلك عبر تقليص مجموعات GTID بشكل صحيح. يُصلح هذا #15951. #16504 (TCeason).
  • إصلاح DROP TABLE لمحرك Distributed (حالة تسابق مع INSERT). #16409 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح معالجة الإدخالات الكبيرة جدًا في replication queue. قد تظهر إدخالات كبيرة جدًا في استعلامات ALTER إذا كانت بنية الجدول كبيرة للغاية (تقترب من 1 MB). يُصلح هذا #16307. #16332 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح السلوك غير المتسق الذي كان قد يؤدي إلى إسقاط جزء من البيانات المُعادة لأن المجموعة المستخدمة لتصفيتها لم تكن قد أُنشئت. #16308 (Nikita Mikhaylov).
  • إصلاح خطأ متعلق بقاعدة بيانات MySQL. عندما يكون خادم MySQL المستخدم كمحرك قاعدة بيانات متوقفًا، تُطلق بعض الاستعلامات Exception لأنها تحاول جلب الجداول من خادم معطّل، رغم أن ذلك غير ضروري. على سبيل المثال، يجب أن يعمل الاستعلام SELECT ... FROM system.parts فقط مع جداول MergeTree وألا يتعامل مع قاعدة بيانات MySQL إطلاقًا. #16032 (Kruglov Pavel).

إصدار ClickHouse v20.9.4.76-stable (2020-10-29)

إصلاح الأخطاء

  • إصلاح التحرير المزدوج للذاكرة عند حدوث استثناء في الدالة dictGet. كان ذلك قد يحدث إذا جرى تحميل القاموس مع وجود خطأ. #16429 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح group by مع مُعدِّلات totals/rollup/cube ودوال min/max على مفاتيح group by. يعالج #16393. #16397 (Anton Popov).
  • إصلاح INSERT غير المتزامن في Distributed مع prefer_localhost_replica=0 و internal_replication. #16358 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح شيفرة خاطئة للغاية في تنفيذ TwoLevelStringHashTable، وقد تؤدي إلى تسرّب في الذاكرة. ومن المدهش كيف ظل هذا الخلل كامنًا كل هذا الوقت… #16264 (Amos Bird).
  • إصلاح الحالة التي يمكن فيها تخصيص ذاكرة زائدة بغضّ النظر عن الحد. هذا يغلق #14560. #16206 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تعليق الاستعلام ALTER MODIFY ... ORDER BY في ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. هذا يعالج #15980. #16011 (alesapin).
  • إصلاح محلّل أسماء collate وcharset، ودعم length = 0 للنوع string. #16008 (Winter Zhang).
  • السماح باستخدام direct layout للقواميس ذات المفاتيح المعقّدة. #16007 (Anton Popov).
  • منع تعليق النسخة المتماثلة لمدة 5-10 دقائق عند حدوث خطأ في replication بعد فترة من عدم النشاط. #15987 (filimonov).
  • إصلاح حالات segfault نادرة عند الإدراج في MaterializedView أو الاستعلام منها، مع إسقاط الجدول الهدف بالتزامن (لمحرّك قاعدة البيانات Atomic). #15984 (tavplubix).
  • إصلاح الالتباس في parsing الخاص بـ settings profiles: أصبحت CREATE USER ... SETTINGS profile readonly تُعتبر الآن استخدامًا لملف تعريف باسم readonly، لا إعدادًا باسم profile مع القيد readonly. هذا يعالج #15628. #15982 (Vitaly Baranov).
  • إصلاح تعطل يحدث عند فشل إنشاء قاعدة البيانات. #15954 (Winter Zhang).
  • إصلاح فشل DROP TABLE IF EXISTS مع الخطأ Table ... does not exist عندما يُعاد تسمية الجدول بالتزامن (لمحرّك قاعدة البيانات Atomic). وإصلاح حالة deadlock نادرة عند تنفيذ بعض DDL queries بالتزامن على عدة جداول (مثل DROP DATABASE و RENAME TABLE) وإصلاح فشل DROP/DETACH DATABASE مع Table ... does not exist عند تنفيذ DROP/DETACH TABLE بالتزامن. #15934 (tavplubix).
  • إصلاح النتيجة الفارغة غير الصحيحة للاستعلام من جدول Distributed إذا كان الاستعلام يحتوي على WHERE و PREWHERE و GLOBAL IN. يعالج #15792. #15933 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح حالات التعطل المتبادل المحتملة في RBAC. #15875 (Vitaly Baranov).
  • إصلاح الاستثناء Block structure mismatch في استعلامات SELECT ... ORDER BY DESC التي نُفِّذت بعد استعلام ALTER MODIFY COLUMN. يعالج #15800. #15852 (alesapin).
  • إصلاح عدم دقة select count() في MaterializeMySQL. #15767 (tavplubix).
  • إصلاح بعض حالات الاستعلامات التي لا تُحدَّد فيها إلا الأعمدة الافتراضية. سابقًا، كان يمكن ظهور الاستثناء Not found column _nothing in block. يعالج #12298. #15756 (Anton Popov).
  • إصلاح الانخفاض الشديد في القيمة الافتراضية للإعداد max_replicated_logs_to_keep، والذي قد يؤدي إلى فقدان النسخ المتماثلة بوتيرة متكررة. وتحسين عملية استعادة النسخة المتماثلة المفقودة باختيار أحدث نسخة متماثلة للاستنساخ. كذلك، لا تُزال الأجزاء القديمة من النسخة المتماثلة المفقودة، بل تُفصل بدلًا من ذلك. #15701 (tavplubix).
  • إصلاح الخطأ Cannot add simple transform to empty Pipe الذي كان يحدث أثناء القراءة من جدول Buffer ذي البنية المختلفة عن بنية جدول الوجهة. وكان ذلك ممكنًا إذا أعاد جدول الوجهة نتيجة فارغة للاستعلام. يعالج #15529. #15662 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح خلل متعلق بأنماط globs في S3 table function، إذ لم تكن المنطقة المستخرجة من عنوان URL تُطبَّق على إعدادات عميل S3. #15646 (Vladimir Chebotarev).
  • تقليل قيمة المقياس ReadonlyReplica عند فصل الجداول للقراءة فقط. وهذا يعالج #15598. #15592 (sundyli).
  • إظهار خطأ عند تمرير معلَمة واحدة إلى ReplicatedMergeTree بدلًا من تجاهلها. #15516 (nvartolomei).

تحسين

  • أصبح الآن مسموحًا بتنفيذ استعلامات ALTER ... ON CLUSTER بغضّ النظر عن إعداد <internal_replication> في إعدادات العنقود. #16075 (alesapin).
  • توسيع وحدات الماكرو {database} و{table} و{uuid} في وسائط ReplicatedMergeTree عند إنشاء الجدول. #16160 (tavplubix).

إصدار ClickHouse ‏v20.9.3.45 stable (2020-10-09)

إصلاح الأخطاء

  • إصلاح الخطأ Cannot find column الذي قد يحدث عند الإدراج في MATERIALIZED VIEW إذا كان الاستعلام الخاص بـ MV يحتوي على ARRAY JOIN. #15717 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح حالة تسابق في AMQP-CPP. #15667 (alesapin).
  • إصلاح ترتيب تحرير الموارد في خطوة ReadFromStorage ضمن خطة الاستعلام. وقد يتسبب ذلك في حدوث أعطال في حالات نادرة. وربما يكون مرتبطًا بـ #15610. #15645 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح الخطأ Element ... is not a constant expression عند استخدام ناتج الدالة JSON* في VALUES أو LIMIT أو في الجانب الأيمن من العامل IN. #15589 (tavplubix).
  • منع احتمال ظهور رسالة الخطأ Could not calculate available disk space (statvfs), errno: 4, strerror: Interrupted system call. ويُصلح ذلك #15541. #15557 (alexey-milovidov).
  • تقليل استخدام الذاكرة بشكل كبير في AggregatingInOrderTransform/optimize_aggregation_in_order. #15543 (Azat Khuzhin).
  • قد تتوقف mutation عن التقدم أثناء انتظار part غير موجود بعد MOVE أو REPLACE PARTITION أو، في حالات نادرة، بعد DETACH أو DROP PARTITION. وقد أُصلحت هذه المشكلة. #15537 (tavplubix).
  • إصلاح خلل يتسبب في توقف العامل ILIKE عن كونه غير حساس لحالة الأحرف إذا نُفِّذ LIKE بالنمط نفسه. #15536 (alesapin).
  • إصلاح أخطاء Missing columns عند تحديد أعمدة غير موجودة في البيانات، لكنها تعتمد على أعمدة أخرى غير موجودة أيضًا في البيانات. يُصلح #15530. #15532 (alesapin).
  • إصلاح خلل في اشتراك الأحداث في DDLWorker قد يؤدي، في حالات نادرة، إلى تعليق الاستعلامات في ON CLUSTER. أُدخل في #13450. #15477 (alesapin).
  • الإبلاغ عن الخطأ الصحيح عندما تكون الوسيطة الثانية للدالة التجميعية boundingRatio من نوع غير صحيح. #15407 (detailyang).
  • إصلاح خلل يؤدي إلى فشل استعلامات مثل SELECT toStartOfDay(today()) مع الإشارة إلى أن وسيطة time_zone فارغة. #15319 (Bharat Nallan).
  • إصلاح حالة تسابق نادرة أثناء إعادة تسمية جدول MergeTree والتنظيف في الخلفية. #15304 (alesapin).
  • إصلاح حالة تسابق نادرة عند بدء تشغيل الخادم عندما تكون system.logs مفعّلة. #15300 (alesapin).
  • إصلاح تقرير MSan في QueryLog. قد تُستخدم ذاكرة غير مهيأة للحقل memory_usage. #15258 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تعطل الـ instance عند استخدام joinGet مع الأنواع LowCardinality. يُصلح هذا #15214. #15220 (Amos Bird).
  • إصلاح خلل في table engine Buffer كان يمنع insert بيانات ببنية جديدة إلى Buffer بعد query ALTER. يُصلح هذا #15117. #15192 (alesapin).
  • ضبط حجم حقل decimals في حزمة تعريف عمود mysql. #15152 (maqroll).
  • إصلاح الخطأ Cannot rename ... errno: 22, strerror: Invalid argument عند تنفيذ DDL query في atomic database عند تشغيل clickhouse-server داخل docker على Mac OS. #15024 (tavplubix).
  • إصلاح يتيح عمل push down الخاصة بـ predicate عندما يحتوي subquery على الدالة finalizeAggregation. يُصلح هذا #14847. #14937 (filimonov).
  • إصلاح مشكلة قد تتسبب في تعلّق server عند بدء التشغيل أثناء التواصل مع ZooKeeper، إذا كان يلزم fetch configuration files من ZK (باستخدام خيار include ‏from_zk). يُصلح هذا #14814. #14843 (Alexander Kuzmenkov).

تحسين

  • أصبح من الممكن الآن تغيير نوع عمود الإصدار في VersionedCollapsingMergeTree باستخدام استعلام ALTER. #15442 (alesapin).

إصدار ClickHouse v20.9.2.20، 2020-09-22

تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

  • عند الترقية من إصدارات أقدم من 20.5، إذا أُجري تحديث متدرّج وكانت الكتلة تضم إصدارات 20.5 أو أحدث إلى جانب إصدارات أقدم من 20.5، ثم أُعيد تشغيل عُقد ClickHouse ذات الإصدارات القديمة وبدأ الإصدار القديم العمل في وجود إصدارات أحدث، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أخطاء Part ... intersects previous part. ولتجنّب هذا الخطأ، ثبّت أولًا حزم clickhouse-server الأحدث على جميع عُقد الكتلة، ثم أجرِ عمليات إعادة التشغيل (حتى يبدأ clickhouse-server عند إعادة تشغيله بالإصدار الجديد).

ميزة جديدة

  • تمت إضافة محوّلات الأعمدة EXCEPT وREPLACE وAPPLY، ويمكن تطبيقها على قائمة الأعمدة المحددة (بعد * أو COLUMNS(...)). على سبيل المثال، يمكنك كتابة SELECT * EXCEPT(URL) REPLACE(number + 1 AS number). ومثال آخر: select * apply(length) apply(max) from wide_string_table لمعرفة الحد الأقصى لطول جميع الأعمدة النصية. #14233 (Amos Bird).
  • تمت إضافة دالة تجميع rankCorr التي تحسب معامل ارتباط الرتب. #11769 (antikvist) #14411 (Nikita Mikhaylov).
  • تمت إضافة دالة الجدول view التي تحوّل استعلامًا فرعيًا إلى كائن جدول. ويساعد ذلك على تمرير الاستعلامات. على سبيل المثال، يمكن استخدامها في دوال الجدول remote/cluster. #12567 (Amos Bird).

إصلاح الأخطاء

  • إصلاح خطأ يحدث عندما تؤدي عملية ALTER UPDATE مع عمود Nullable في تعبير الإسناد وقيمة ثابتة (مثل UPDATE x = 42) إلى قيمة غير صحيحة في العمود أو إلى segfault. يُصلح هذا #13634، #14045. #14646 (alesapin).
  • إصلاح نتيجة ضرب Decimal الخاطئة الناتجة عن مقياس عشري غير صحيح لعمود النتيجة. #14603 (Artem Zuikov).
  • إصلاح ترتيب الفرز غير الصحيح للعمود Nullable. يُصلح هذا #14344. #14495 (Nikita Mikhaylov).
  • إصلاح عدم اتساق المقارنة مع المفتاح الأساسي من النوع FixedString عند تحليل الفهرس إذا جرت المقارنة بسلسلة أقصر. يُصلح هذا #14908. #15033 (Amos Bird).
  • إصلاح خطأ يؤدي إلى تعيين merges بشكل غير صحيح إذا كان الجدول يحتوي على partition فيها part واحدة فقط. #14444 (alesapin).
  • إذا جرى استدعاء الدالة bar بوسائط مُعدّة خصيصًا، فقد كان من الممكن حدوث تجاوز سعة المخزن المؤقت. يُغلق هذا #13926. #15028 (alexey-milovidov).
  • نشر ترددات CPU لكل نواة منطقية في system.asynchronous_metrics. يُصلح هذا #14923. #14924 (Alexander Kuzmenkov).
  • إصلاح الخطأ .metadata.tmp File exists عند استخدام محرك قاعدة البيانات MaterializeMySQL. #14898 (Winter Zhang).
  • إصلاح مشكلة قد تؤدي فيها بعض استدعاءات الدالة extractAllGroups إلى ظهور الخطأ “Memory limit exceeded”. يُصلح هذا #13383. #14889 (alexey-milovidov).
  • إصلاح SIGSEGV عند محاولة INSERT إلى StorageFile(fd). #14887 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح خطأ نادر في استعلامات SELECT عندما يكون للعمود المطلوب تعبير DEFAULT يعتمد على عمود آخر له أيضًا DEFAULT، ولا يكون موجودًا في استعلام التحديد ولا على القرص. يُصلح هذا جزئيًا #14531. #14845 (alesapin).
  • إصلاح اكتشاف الرتابة الخاطئ لتحويل Int -> Int المُضيَّق للأنواع الموقعة. قد يؤدي ذلك إلى نتيجة query غير صحيحة. كُشف هذا الخطأ في #14513. #14783 (Amos Bird).
  • إصلاح غياب اسم قاعدة البيانات الافتراضي في البيانات الوصفية للعرض المادي عند تنفيذ ALTER ... MODIFY QUERY. #14664 (tavplubix).
  • إصلاح احتمال إعطاء الدالة has نتيجة غير صحيحة عند استخدام النوعين LowCardinality وNullable. #14591 (Mike).
  • تنظيف directory البيانات بعد استثناءات ZooKeeper أثناء استعلام CREATE للجداول التي تستخدم محرك ReplicatedMergeTree. #14563 (Bharat Nallan).
  • إصلاح حالات segfault نادرة في الدوال التي تستخدم المُعدِّل -Resample، والتي قد تظهر نتيجة overflow مع parameters كبيرة جدًا. #14562 (Anton Popov).
  • التحقق من overflow في حجم Array في aggregate function topK. وبدون هذا التحقق، قد يرسل المستخدم query ذات parameters مُعدّة بعناية تؤدي إلى crash في server. هذا يُغلق #14452. #14467 (alexey-milovidov).
  • تمرير أوامر restart/start/stop/reload الخاصة بـ SysVinit إلى systemd (إذا كان مستخدمًا). #14460 (Azat Khuzhin).
  • إيقاف تنفيذ query إذا حدث Exception داخل PipelineExecutor نفسه. قد يمنع هذا حالات نادرة محتملة لتعليق query. #14334 #14402 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح crash أثناء استعلام ALTER لجدول تم إنشاؤه باستخدام AS table_function. يُصلح #14212. #14326 (alesapin).
  • إصلاح Exception أثناء استعلام ALTER LIVE VIEW مع الأمر REFRESH. ‏LIVE VIEW هي feature تجريبية. #14320 (Bharat Nallan).
  • إصلاح lifetime الخاصة بـ QueryPlan ‏(في EXPLAIN PIPELINE graph=1) للاستعلامات التي تحتوي على interpreter متداخل. #14315 (Azat Khuzhin).
  • تحسين التحقق من حجم Tuple في external dictionaries ذات المفتاح المركب ضمن SSD cache. هذا يُصلح #13981. #14313 (alexey-milovidov).
  • منع استخدام CODEC مع column type ‏ALIAS. يُصلح #13911. #14263 (Bharat Nallan).
  • إصلاح statement الخاصة بـ GRANT ALL عند تنفيذها على Level غير عام. #13987 (Vitaly Baranov).
  • إصلاح التقاط arrayJoin() داخل lambda (إذ كان يتم throw لـ Exception برسالة logical error). #13792 (Azat Khuzhin).

ميزة تجريبية

  • تمت إضافة الأداة db-generator لإنشاء قاعدة بيانات عشوائية انطلاقًا من استعلامات SELECT المعطاة. وقد يسهّل ذلك إعادة إنتاج المشكلات عندما لا يتوفر من المستخدم سوى بلاغ خطأ غير مكتمل. #14442 (Nikita Mikhaylov) #10973 (ZeDRoman).

تحسين

  • السماح باستخدام إعداد تخزين متعدد الوحدات في تخزين Distributed. #14839 (Pavel Kovalenko).
  • منع استخدام وسيطة time_zone فارغة في الدوال من النوع toStartOf*. #14509 (Bharat Nallan).
  • يعيد معالج MySQL القيمة OK للاستعلامات مثل SET @@var = value. وتُتجاهل هذه التعليمة. وهذا مطلوب لأن بعض برامج تشغيل MySQL ترسل استعلام SET @@ للإعداد بعد إتمام المصافحة https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/9336#issuecomment-686222422 . #14469 (BohuTANG).
  • ستُطبَّق الآن قيم TTL أثناء الدمج إذا لم تكن قد طُبِّقت فعليًا من قبل. #14438 (alesapin).
  • يدعم clickhouse-obfuscator الآن النوع UUID كما هو مقترح في #13163. #14409 (dimarub2000).
  • أُضيف الإعداد الجديد system_events_show_zero_values كما هو مقترح في #11384. #14404 (dimarub2000).
  • تحويل المفتاح الأساسي ضمنيًا إلى غير NULL في MaterializeMySQL (كما في MySQL). يُصلح #14114. #14397 (Winter Zhang).
  • استبدال الأعداد الصحيحة العريضة (256 بت) من boost multiprecision بتنفيذ من https://github.com/cerevra/int. الأعداد الصحيحة 256 بت تجريبية. #14229 (Artem Zuikov).
  • إضافة compression codec افتراضي للأجزاء في system.part_log باسم default_compression_codec. #14116 (alesapin).
  • إضافة وسيطة الدقة للنوع DateTime. يتيح ذلك استخدام الاسم DateTime بدلًا من DateTime64. #13761 (Winter Zhang).
  • أُضيفت مصادقة requirepass للقاموس الخارجي Redis. #13688 (Ivan Torgashov).
  • تحسينات في المحرك RabbitMQ: أُضيفت معالجة أعطال الاتصال والقنوات، وعمليات commit سليمة، ومعالجة إخفاقات insert، وتحسين exchanges، وديمومة queue وإمكانية استئنافها، وإعدادات queue جديدة. كما أُصلحت الاختبارات. #12761 (Kseniia Sumarokova).
  • دعم codecs مخصصة في compact parts. #12183 (Anton Popov).

تحسين الأداء

  • تحسين الاستعلامات التي تستخدم LIMIT/LIMIT BY/ORDER BY لـ Distributed مع GROUP BY sharding_key (ضمن optimize_skip_unused_shards و optimize_distributed_group_by_sharding_key). #10373 (Azat Khuzhin).
  • إنشاء مجموعات Set لعدة عمليات JOIN و IN بالتوازي. قد يؤدي ذلك إلى تحسين طفيف في أداء الاستعلامات التي تحتوي على عدة تعبيرات مختلفة من نوع IN subquery. #14412 (Nikolai Kochetov).
  • تحسين أداء محرك Kafka من خلال تخصيص مؤشر ترابط مستقل لكل مستهلك. واستخدام مجمع مؤشرات ترابط منفصل لمحركات التدفق (مثل Kafka). #13939 (fastio).

تحسينات البناء/الاختبار/الحزم

  • تقليل حجم الملف التنفيذي في نسخة Debug عبر إزالة معلومات Debug من Functions. هذا مطلوب فقط لمشروع داخلي واحد في Yandex يستخدم أداة ربط قديمة جدًا. #14549 (alexey-milovidov).
  • التحضير للبناء باستخدام clang 11. #14455 (alexey-milovidov).
  • إصلاح المنطق في سكربت backport. في الإصدارات السابقة، كان يعمل مع أي وسوم بلون أحمر بنسبة 100%. كان ذلك غريبًا. #14433 (alexey-milovidov).
  • تستخدم اختبارات التكامل تهيئة أساسية افتراضية. وتكون جميع تغييرات config صريحة باستخدام المعاملات main_configs وuser_configs وdictionaries لكل مثيل. #13647 (Ilya Yatsishin).

إصدار ClickHouse 20.8

إصدار ClickHouse ‏v20.8.12.2-lts، 2021-01-16

إصلاح الأخطاء

  • إصلاح *If combinator مع الدالة الأحادية وأنواع Nullable. #18806 (Azat Khuzhin).
  • تقييد عمليات الدمج من wide إلى compact parts. في حالة vertical merge، كان ذلك يؤدي إلى تلف الجزء الناتج. #18381 (Anton Popov).

إصدار ClickHouse ‏v20.8.11.17-lts، 2020-12-25

إصلاح الأخطاء

  • تعطيل الكتابة باستخدام AIO أثناء عمليات الدمج، لأنه قد يؤدي في حالات نادرة للغاية إلى تلف البيانات في أعمدة المفتاح الأساسي أثناء الدمج. #18481 (alesapin).
  • تم إصلاح الخطأ value is too short عند تنفيذ الدوال toType(...) (toDate وtoUInt32 وما إلى ذلك) باستخدام وسيطة من النوع Nullable(String). تُرجع هذه الدوال الآن NULL عند حدوث أخطاء في التحليل بدلًا من إثارة استثناء. يعالج هذا #7673. #18445 (tavplubix).
  • إصلاح الأعطال المحتملة في الدوال التجميعية مع المُركِّب Distinct عند استخدام التجميع على مستويين. يعالج هذا #17682. #18365 (Anton Popov).

إصدار ClickHouse ‏v20.8.10.13-lts، 2020-12-24

إصلاح الأخطاء

  • عندما جرى إعداد تدوير سجل الخادم باستخدام المعلَمة logger.size بقيمة رقمية أكبر من 2^32، لم يكن تدوير السجلات يتم بشكل صحيح. #17905 (Alexander Kuzmenkov).
  • تم إصلاح التهيئة غير الصحيحة لـ max_compress_block_size في MergeTreeWriterSettings باستخدام min_compress_block_size. #17833 (flynn).
  • تم إصلاح مشكلة فشل ClickHouse في استئناف الاتصال بخوادم MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
  • تم إصلاح تعليق استعلام ALTER عندما تكون الـ mutation المقابلة قد أُوقفت على replica أخرى. ويؤدي هذا إلى إصلاح #16953. #17499 (alesapin).
  • تم إصلاح خلل كان يحدث عندما كان ClickHouse يقدّر حجم mark cache بأقل من قيمته الفعلية. وقد يحدث ذلك عند وجود عدد كبير من الملفات الصغيرة جدًا التي تحتوي على marks. #17496 (alesapin).
  • تم إصلاح ORDER BY عند تفعيل الإعداد optimize_redundant_functions_in_order_by. #17471 (Anton Popov).
  • تم إصلاح مقارنة ColumnConst التي كانت تؤدي إلى crash. ويُصلح هذا #17088. #17135 (Amos Bird).
  • تم إصلاح خلل كان قد يؤدي إلى تعليق استعلامات ON CLUSTER إلى الأبد في ReplicatedMergeTreeTables غير القائدة. #17089 (alesapin).
  • تجنّب أخطاء الشبكة غير الضرورية في الاستعلامات البعيدة التي قد تُلغى أثناء التنفيذ، مثل الاستعلامات التي تحتوي على LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
  • أعد حل عنوان IP الخاص بـ format_avro_schema_registry_url عند حدوث أخطاء. #16985 (filimonov).
  • تم إصلاح crash محتمل في الخادم بعد ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewType عندما يكون في SELECT تعبير WHERE على العمود الجاري تعديله، ولم يكن التعديل قد اكتمل بعد. #16968 (Amos Bird).
  • ينبغي لسكريبت التثبيت أن ينشئ دائمًا الأدلة الفرعية داخل مجلدات config. وهذا ذو صلة فقط ببناء Docker مع config مخصص. #16936 (filimonov).
  • تم إصلاح الخطأ المحتمل Illegal type of argument في الاستعلامات التي تحتوي على ORDER BY. ويُصلح هذا #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
  • أوقِف multipart upload إذا لم تُكتب أي بيانات إلى WriteBufferFromS3. #16840 (Pavel Kovalenko).
  • تم إصلاح crash عند استخدام any من دون أي arguments. ويُصلح هذا #16803. #16826 (Amos Bird).
  • تم إصلاح العامل IN عبر عدة أعمدة وTuples عند تفعيل الإعداد transform_null_in. ويُصلح هذا #15310. #16722 (Anton Popov).
  • تم إصلاح السلوك غير المتسق لـ optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_order عند max&#95;threads &gt; 0 ومع وجود تعبير في ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح المشكلة التي كانت تؤدي فيها تحسينات الاستعلامات إلى نتائج غير صحيحة إذا كان الاستعلام يحتوي على ARRAY JOIN. #17887 (sundyli).
  • يكتمل الاستعلام بسرعة أكبر في حال حدوث استثناء. ويُلغى التنفيذ على النُسخ المتماثلة البعيدة إذا وقع استثناء. #15578 (Azat Khuzhin).

إصدار ClickHouse ‏v20.8.6.6-lts، 2020-11-13

إصلاح الأخطاء

  • إصلاح حالات التعطل الصامتة النادرة عند تفعيل مُحلّل الاستعلامات وتثبيت ClickHouse على نظام تشغيل يحتوي على إصدار من glibc به (على ما يبدو) جداول فكّ تتبّع غير متزامن معطّلة لبعض الدوال. يُصلح هذا #15301. ويُصلح هذا #13098. #16846 (alexey-milovidov).
  • الآن، عند تحليل AVRO من الإدخال، تُزال LowCardinality من النوع. يُصلح هذا #16188. #16521 (Mike).
  • إصلاح النمو السريع للبيانات الوصفية عند استخدام MySQL Master -> MySQL Slave -> محرك ClickHouse MaterializeMySQL، مع تفعيل slave_parallel_worker على MySQL Slave، وذلك عبر تقليص مجموعات GTID على نحو صحيح. يُصلح هذا #15951. #16504 (TCeason).
  • إصلاح DROP TABLE في Distributed (حالة تسابق مع INSERT). #16409 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح معالجة الإدخالات الكبيرة جدًا في قائمة انتظار النسخ المتماثل. قد تظهر إدخالات كبيرة جدًا في استعلامات ALTER إذا كانت بنية الجدول كبيرة للغاية (تقارب 1 MB). يُصلح هذا #16307. #16332 (alexey-milovidov).
  • إصلاح السلوك غير المتسق عندما قد يُسقَط جزء من البيانات المُعادة لأن المجموعة المستخدمة في ترشيحها لم يتم إنشاؤها. #16308 (Nikita Mikhaylov).
  • إصلاح خلل في قاعدة بيانات MySQL. عندما يكون خادم MySQL المستخدم كمحرك قاعدة بيانات متوقفًا، فإن بعض الاستعلامات تُطلق استثناءً لأنها تحاول جلب الجداول من خادم معطّل، رغم أن ذلك غير ضروري. على سبيل المثال، يجب أن يعمل الاستعلام SELECT ... FROM system.parts مع جداول MergeTree فقط، وألا يتعامل مع قاعدة بيانات MySQL على الإطلاق. #16032 (Kruglov Pavel).

إصدار ClickHouse ‏v20.8.5.45-lts، 2020-10-29

إصلاح الأخطاء

  • إصلاح التحرير المزدوج للذاكرة عند حدوث استثناء في الدالة dictGet. كان ذلك قد يحدث إذا جرى تحميل القاموس مع وجود خطأ. #16429 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح group by مع معدِّلات totals/rollup/cube ودوال min/max على مفاتيح group by. يعالج هذا #16393. #16397 (Anton Popov).
  • إصلاح INSERT غير المتزامن في Distributed مع prefer&#95;localhost&#95;replica=0 وinternal&#95;replication. #16358 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح تسرّب محتمل للذاكرة أثناء GROUP BY باستخدام مفاتيح string، بسبب خطأ في تنفيذ TwoLevelStringHashTable. #16264 (Amos Bird).
  • إصلاح الحالة التي يمكن فيها تخصيص ذاكرة زائدة بغضّ النظر عن الحدّ المعين. يغلق هذا #14560. #16206 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تعليق query ALTER MODIFY ... ORDER BY في ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. يعالج هذا #15980. #16011 (alesapin).
  • إصلاح محلّل اسم collate واسم charset، ودعم length = 0 لنوع string. #16008 (Winter Zhang).
  • السماح باستخدام direct layout في Dictionaries ذات المفاتيح المعقدة. #16007 (Anton Popov).
  • منع تعليق replica لمدة 5-10 دقائق عند حدوث خطأ في replication بعد فترة من عدم النشاط. #15987 (filimonov).
  • إصلاح حالات segfault نادرة عند الإدراج في MaterializedView أو القراءة منها، بالتزامن مع حذف target table (لمحرّك قاعدة البيانات Atomic). #15984 (tavplubix).
  • إصلاح الالتباس في parsing لـ settings profiles: أصبح CREATE USER ... SETTINGS profile readonly يُعد الآن استخدامًا لـ profile اسمه readonly، وليس setting باسم profile مع القيد readonly. يعالج هذا #15628. #15982 (Vitaly Baranov).
  • إصلاح تعطل عند فشل إنشاء database. #15954 (Winter Zhang).
  • إصلاح فشل DROP TABLE IF EXISTS مع الخطأ Table ... does not exist عندما تجري إعادة تسمية table بالتزامن (لمحرّك قاعدة البيانات Atomic). وإصلاح حالة deadlock نادرة عند تنفيذ بعض DDL queries على عدة جداول بالتزامن (مثل DROP DATABASE وRENAME TABLE). وإصلاح فشل DROP/DETACH DATABASE مع Table ... does not exist عند تنفيذ DROP/DETACH TABLE بالتزامن. #15934 (tavplubix).
  • إصلاح النتيجة الفارغة غير الصحيحة لاستعلام من جدول Distributed إذا كان الاستعلام يحتوي على WHERE وPREWHERE وGLOBAL IN. يعالج هذا #15792. #15933 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح حالات التوقف المتبادل المحتملة في RBAC. #15875 (Vitaly Baranov).
  • إصلاح الاستثناء Block structure mismatch في استعلامات SELECT ... ORDER BY DESC التي كانت تُنفَّذ بعد استعلام ALTER MODIFY COLUMN. يُصلح هذا #15800. #15852 (alesapin).
  • إصلاح بعض حالات الاستعلامات التي لا تُحدَّد فيها سوى الأعمدة الظاهرية. في السابق، كان من الممكن طرح الاستثناء Not found column _nothing in block. يُصلح هذا #12298. #15756 (Anton Popov).
  • إصلاح الخطأ Cannot find column الذي قد يحدث عند الإدراج في MATERIALIZED VIEW إذا كان الاستعلام الخاص بـ MV يحتوي على ARRAY JOIN. #15717 (Nikolai Kochetov).
  • تصحيح القيمة الافتراضية المنخفضة جدًا للإعداد max_replicated_logs_to_keep، والتي قد تتسبب في فقدان النسخ المتماثلة بوتيرة متكررة. وتحسين عملية استعادة النسخة المتماثلة المفقودة باختيار أحدث نسخة متماثلة للاستنساخ منها. كذلك، لا تُزل الأجزاء القديمة من النسخة المتماثلة المفقودة، بل افصلها بدلًا من ذلك. #15701 (tavplubix).
  • إصلاح الخطأ Cannot add simple transform to empty Pipe الذي كان يحدث أثناء القراءة من جدول Buffer ذي البنية المختلفة عن جدول الوجهة. وكان ذلك ممكنًا إذا أعاد جدول الوجهة نتيجة فارغة للاستعلام. يُصلح هذا #15529. #15662 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح خلل في globs ضمن دالة الجدول S3، إذ لم تكن المنطقة المستخرجة من عنوان URL تُطبَّق على إعدادات عميل S3. #15646 (Vladimir Chebotarev).
  • إنقاص المقياس ReadonlyReplica عند فصل الجداول للقراءة فقط. يُصلح هذا #15598. #15592 (sundyli).
  • طرح خطأ عند تمرير مَعلمة واحدة إلى ReplicatedMergeTree بدلًا من تجاهلها. #15516 (nvartolomei).

تحسين

  • أصبح من المسموح الآن تنفيذ استعلامات ALTER ... ON CLUSTER بغض النظر عن إعداد <internal_replication> في إعدادات الكتلة. #16075 (alesapin).
  • توسيع وحدات الماكرو {database} و{table} و{uuid} في وسائط ReplicatedMergeTree عند إنشاء الجدول. #16159 (tavplubix).

إصدار ClickHouse ‏v20.8.4.11-lts، 2020-10-09

إصلاح الأخطاء

  • إصلاح ترتيب تدمير الموارد في خطوة ReadFromStorage من مخطط الاستعلام. قد يؤدي ذلك إلى حدوث أعطال في حالات نادرة. ومن المحتمل أن يكون مرتبطًا بـ #15610. #15645 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح الخطأ Element ... is not a constant expression عند استخدام ناتج الدالة JSON* في VALUES أو LIMIT أو في الطرف الأيمن من المعامل IN. #15589 (tavplubix).
  • منع احتمال ظهور رسالة الخطأ Could not calculate available disk space (statvfs), errno: 4, strerror: Interrupted system call. يؤدي هذا إلى إصلاح #15541. #15557 (alexey-milovidov).
  • تقليل استخدام الذاكرة بشكل كبير في AggregatingInOrderTransform/optimize_aggregation_in_order. #15543 (Azat Khuzhin).
  • قد تتعطل mutation أثناء انتظار part غير موجود بعد MOVE أو REPLACE PARTITION أو، في حالات نادرة، بعد DETACH أو DROP PARTITION. تم إصلاح ذلك. #15537 (tavplubix).
  • إصلاح خلل يتسبب في توقف المعامل ILIKE عن كونه غير حساس لحالة الأحرف إذا جرى تنفيذ LIKE بالنمط نفسه. #15536 (alesapin).
  • إصلاح أخطاء Missing columns عند تحديد أعمدة غير موجودة في البيانات، لكنها تعتمد على أعمدة أخرى غير موجودة أيضًا في البيانات. يؤدي هذا إلى إصلاح #15530. #15532 (alesapin).
  • إصلاح خلل في event subscription داخل DDLWorker قد يؤدي نادرًا إلى تعليق الاستعلامات في ON CLUSTER. Introduced in #13450. #15477 (alesapin).
  • الإبلاغ عن الخطأ الصحيح عندما تكون argument الثانية للدالة التجميعية boundingRatio من نوع غير صحيح. #15407 (detailyang).
  • إصلاح race condition أثناء إعادة تسمية جدول MergeTree وعمليات التنظيف في الخلفية. #15304 (alesapin).
  • إصلاح race condition نادرة عند بدء تشغيل server عندما تكون system.logs مفعّلة. #15300 (alesapin).
  • إصلاح تقرير MSan في QueryLog. قد تُستخدم ذاكرة غير مهيأة للحقل memory_usage. #15258 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تعطل instance عند استخدام joinGet مع types من نوع LowCardinality. يؤدي هذا إلى إصلاح #15214. #15220 (Amos Bird).
  • إصلاح خلل في table engine ‏Buffer لا يسمح بإدراج data ذات structure جديدة في Buffer بعد استعلام ALTER. يؤدي هذا إلى إصلاح #15117. #15192 (alesapin).
  • ضبط حجم الحقل decimals في الحزمة الخاصة بتعريف عمود mysql. #15152 (maqroll).
  • نستخدم بالفعل مقارنةً مع الحشو بين String و FixedString (https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/blob/master/src/Functions/FunctionsComparison.h#L333). يطبّق طلب السحب هذا المنطق نفسه على مقارنة الحقول، ما يصحّح استخدام FixedString كمفاتيح أساسية. يُصلح هذا #14908. #15033 (Amos Bird).
  • إذا جرى استدعاء الدالة bar بوسيطات مُعدّة خصيصًا، فقد كان من الممكن حدوث تجاوز سعة للمخزن المؤقت. يُغلق هذا #13926. #15028 (alexey-milovidov).
  • إصلاح الخطأ Cannot rename ... errno: 22, strerror: Invalid argument عند تنفيذ استعلام DDL في قاعدة البيانات Atomic عند تشغيل clickhouse-server في Docker على Mac OS. #15024 (tavplubix).
  • يمكن الآن أن تكون الإعدادات number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutation و number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_merge مساويةً لـ background_pool_size. #14975 (alesapin).
  • إصلاح لجعل push down للشرط يعمل عندما يحتوي الاستعلام الفرعي على الدالة finalizeAggregation. يُصلح هذا #14847. #14937 (filimonov).
  • نشر ترددات CPU لكل نواة منطقية في system.asynchronous_metrics. يُصلح هذا #14923. #14924 (Alexander Kuzmenkov).
  • إصلاح الخطأ .metadata.tmp File exists عند استخدام محرك قاعدة البيانات MaterializeMySQL. #14898 (Winter Zhang).
  • إصلاح مشكلة قد تؤدي إلى تعلّق الخادم عند بدء التشغيل أثناء الاتصال بـ ZooKeeper، إذا كان لا بد من جلب ملفات الإعدادات من ZK (باستخدام خيار التضمين from_zk). يُصلح هذا #14814. #14843 (Alexander Kuzmenkov).
  • إصلاح الاكتشاف الخاطئ للرتابة عند تحويل Int -> Int المُقلَّص للأنواع الموقَّعة. قد يؤدي ذلك إلى نتيجة استعلام غير صحيحة. كُشف هذا الخلل في #14513. #14783 (Amos Bird).
  • إصلاح ترتيب الفرز غير الصحيح للعمود Nullable. يُصلح هذا #14344. #14495 (Nikita Mikhaylov).

تحسين

  • بات من الممكن الآن تغيير نوع عمود الإصدار في VersionedCollapsingMergeTree باستخدام استعلام ALTER. #15442 (alesapin).

إصدار ClickHouse v20.8.3.18-stable، 2020-09-18

إصلاح الأخطاء

  • إصلاح المشكلة التي قد تتسبب فيها بعض استدعاءات الدالة extractAllGroups في ظهور الخطأ “تم تجاوز حد الذاكرة”. يعالج هذا #13383. #14889 (alexey-milovidov).
  • إصلاح SIGSEGV عند محاولة تنفيذ INSERT في StorageFile(fd). #14887 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح خطأ نادر في استعلامات SELECT عندما يكون للعمود المطلوب تعبير DEFAULT يعتمد على عمود آخر له أيضًا DEFAULT، ولا يكون موجودًا في استعلام التحديد ولا على القرص. يعالج هذا جزئيًا #14531. #14845 (alesapin).
  • إصلاح غياب اسم قاعدة البيانات الافتراضي في البيانات الوصفية لـ materialized view عند تنفيذ ALTER ... MODIFY QUERY. #14664 (tavplubix).
  • إصلاح خلل حيث تؤدي mutation من نوع ALTER UPDATE مع عمود Nullable في تعبير الإسناد وقيمة ثابتة (مثل UPDATE x = 42) إلى قيمة غير صحيحة في العمود أو إلى segfault. يعالج #13634، #14045. #14646 (alesapin).
  • إصلاح نتيجة ضرب Decimal غير الصحيحة الناتجة عن scale عشري غير صحيح لعمود النتيجة. #14603 (Artem Zuikov).
  • أُضيف الفاحص لأن استدعاء lc->isNullable() أو استدعاء ls->getDictionaryPtr()->isNullable() لم يكن يعيد النتيجة الصحيحة. #14591 (myrrc).
  • تنظيف دليل البيانات بعد استثناءات Zookeeper أثناء CreateQuery لمحرك StorageReplicatedMergeTree. #14563 (Bharat Nallan).
  • إصلاح حالات segfault نادرة في الدوال ذات المُركِّب -Resample، والتي قد تظهر نتيجة تجاوز السعة مع معلمات كبيرة جدًا. #14562 (Anton Popov).

تحسين

  • تسريع عملية إيقاف تشغيل الخادم إذا كانت هناك طلبات S3 قيد التنفيذ. #14858 (Pavel Kovalenko).
  • السماح باستخدام إعداد تخزين متعدد الوحدات في تخزين Distributed. #14839 (Pavel Kovalenko).
  • تسريع عملية إيقاف تشغيل الخادم إذا كانت هناك طلبات S3 قيد التنفيذ. #14496 (Pavel Kovalenko).
  • دعم codecs مخصّصة في compact parts. #12183 (Anton Popov).

إصدار ClickHouse ‏v20.8.2.3-stable، 2020-09-08

تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

  • لم تعد OPTIMIZE FINAL الآن تعيد احتساب TTL للأجزاء التي أُضيفت قبل إنشاء TTL. استخدم ALTER TABLE ... MATERIALIZE TTL مرةً واحدة لاحتسابها، وبعد ذلك ستتعامل OPTIMIZE FINAL مع TTL على نحو صحيح. هذا السلوك لم يعمل أصلًا مع الجداول المكرّرة. #14220 (alesapin).
  • جرى توسيع الإعداد parallel_distributed_insert_select بإضافة خيار لتشغيل INSERT على الجدول المحلي. يتغير نوع الإعداد من Bool إلى UInt64، لذا لم تعد القيمتان false وtrue مدعومتين. إذا كانت هذه القيم موجودة في تهيئة الخادم، فلن يبدأ الخادم. يُرجى استبدالهما بـ 0 و1، على الترتيب. #14060 (Azat Khuzhin).
  • أُزيل دعم format الإدخال/الإخراج ODBCDriver. كان هذا format متقادمًا استُخدم سابقًا للتواصل مع ClickHouse ODBC driver، لكن format ‏ODBCDriver2 حلّ محلّه منذ وقت طويل. يحل المشكلة #13629. #13847 (hexiaoting).
  • عند الترقية من إصدارات أقدم من 20.5، إذا أُجري تحديث متدرج وكان الـ cluster يضم إصدارات 20.5 أو أحدث إلى جانب إصدارات أقدم من 20.5، ثم أُعيد تشغيل عُقد ClickHouse ذات الإصدارات القديمة وبدأ الإصدار القديم العمل بوجود الإصدارات الأحدث، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أخطاء Part ... intersects previous part. ولتجنّب هذا الخطأ، ثبّت أولًا حزم clickhouse-server الأحدث على جميع عُقد الـ cluster، ثم أجرِ إعادة التشغيل (حتى يبدأ clickhouse-server عند إعادة تشغيله بالإصدار الجديد).

ميزة جديدة

  • إضافة إمكانية تحديد compression codec Default للأعمدة التي تقابل الإعدادات المحددة في config.xml. التنفيذ: #9074. #14049 (alesapin).
  • دعم مصادقة Kerberos في Kafka باستخدام مكتبتي krb5 وcyrus-sasl. #12771 (Ilya Golshtein).
  • إضافة الدالة normalizeQuery التي تستبدل القيم الحرفية، وتسلسلات القيم الحرفية، والأسماء المستعارة المعقدة بعناصر نائبة. وإضافة الدالة normalizedQueryHash التي تُرجع قيم hash متطابقة بطول 64bit للاستعلامات المتشابهة. يساعد ذلك في تحليل query log. هذا يُغلق #11271. #13816 (alexey-milovidov).
  • إضافة الجدول time_zones. #13880 (Bharat Nallan).
  • إضافة الدالة defaultValueOfTypeName التي تُرجع القيمة الافتراضية لنوع معيّن. #13877 (hcz).
  • إضافة الدالة countDigits(x) التي تحسب عدد الأرقام في عمود صحيح أو Decimal. وإضافة الدالة isDecimalOverflow(d, [p]) التي تتحقق مما إذا كانت القيمة في عمود Decimal خارج حدود الدقة الخاصة بها (أو المحددة). #14151 (Artem Zuikov).
  • إضافة التنفيذين quantileExactLow وquantileExactHigh مع الأسماء المستعارة المقابلة medianExactLow وmedianExactHigh. #13818 (Bharat Nallan).
  • إضافة الدالة date_trunc التي تقتطع قيمة تاريخ/وقت إلى جزء تاريخ/وقت محدد. #13888 (Vladimir Golovchenko).
  • إضافة قسم اختياري جديد <user_directories> إلى config الرئيسي. #13425 (Vitaly Baranov).
  • إضافة العبارة ALTER SAMPLE BY التي تتيح تغيير SAMPLE clause للجدول. #13280 (Amos Bird).
  • تدعم الدالة position الآن الوسيط الاختياري start_pos. #13237 (vdimir).

إصلاح الأخطاء

  • إصلاح حجب البيانات الظاهرة بواسطة شريط التقدّم في العميل في interactive mode. يُصلح هذا #12562 و#13369 و#13584، كما يُصلح #12964. #13691 (alexey-milovidov).
  • إصلاح ترتيب الفرز غير الصحيح لعمود LowCardinality عند الفرز حسب أعمدة متعددة. يُصلح هذا #13958. #14223 (Nikita Mikhaylov).
  • التحقّق من تجاوز حجم المصفوفة في الدالة التجميعية topK. من دون هذا التحقّق، قد يرسل المستخدم استعلامًا بمعلمات مُعدّة بعناية تؤدي إلى تعطّل الخادم. يُغلق هذا #14452. #14467 (alexey-milovidov).
  • إصلاح خلل قد يؤدي إلى إسناد عمليات الدمج بشكل غير صحيح إذا كان الجدول يحتوي على partition تتكوّن من part واحد فقط. #14444 (alesapin).
  • إيقاف تنفيذ الاستعلام إذا حدث استثناء داخل PipelineExecutor نفسه. قد يمنع هذا حالات نادرة من تعليق الاستعلام. استكمالًا لـ #14334. #14402 #14334 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح تعطّل أثناء استعلام ALTER لجدول أُنشئ باستخدام AS table_function. يُصلح #14212. #14326 (alesapin).
  • إصلاح استثناء أثناء استعلام ALTER LIVE VIEW مع الأمر REFRESH. إن live view ميزة تجريبية. #14320 (Bharat Nallan).
  • إصلاح lifetime الخاصة بـ QueryPlan (لـ EXPLAIN PIPELINE graph=1) في الاستعلامات التي تحتوي على مفسّر متداخل. #14315 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح segfault في clickhouse-odbc-bridge أثناء schema fetch من بعض المصادر الخارجية. يُصلح طلب السحب هذا #13861. #14267 (Vitaly Baranov).
  • إصلاح تعطّل في بحث تضمين mark، أُدخل في #12277. #14225 (Amos Bird).
  • إصلاح إنشاء الجداول باستخدام named tuples. يُصلح هذا #13027. #14143 (alexey-milovidov).
  • إصلاح formatting لأصغر الأعداد العشرية السالبة. يُصلح هذا #14111. #14119 (Alexander Kuzmenkov).
  • إصلاح المقياس DistributedFilesToInsert (كان يُصفَّر عندما لا ينبغي أن يحدث ذلك). #14095 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح pointInPolygon عند استخدام مصفوفة ثنائية الأبعاد ثابتة كمضلع. #14079 (Alexey Ilyukhov).
  • إصلاح نقطة الربط الخاطئة في المعلومات الإضافية لـ Poco::Exception: no space left on device. #14050 (tavplubix).
  • إصلاح عبارة GRANT ALL عند تنفيذها على مستوى غير عام. #13987 (Vitaly Baranov).
  • إصلاح المحلل لرفض create table باعتبارها table function مع engine. #13940 (hcz).
  • إصلاح النتائج غير الصحيحة في استعلامات select مع الكلمة المفتاحية DISTINCT والاستعلامات الفرعية التي تحتوي على UNION ALL عندما يكون الإعداد optimize_duplicate_order_by_and_distinct مفعّلًا. #13925 (Artem Zuikov).
  • إصلاح احتمال حدوث تعطل متبادل عند إعادة تسمية جدول Distributed. #13922 (tavplubix).
  • إصلاح الترتيب غير الصحيح لأعمدة FixedString عند الفرز حسب أعمدة متعددة. يُصلح هذا #13182. #13887 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح النتيجة المحتملة غير الدقيقة لعملية دمج topK/topKWeighted (مع معلمات غير default). #13817 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح فشل القراءة من جدول MergeTree مع INDEX من النوع SET عند المقارنة مع NULL. يُصلح هذا #13686. #13793 (Amos Bird).
  • إصلاح التقاط arrayJoin داخل lambda ‏(LOGICAL_ERROR). #13792 (Azat Khuzhin).
  • إضافة فحص تجاوز step في الدالة range. #13790 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح الخطأ Directory not empty عند تنفيذ DROP DATABASE و CREATE TABLE بالتزامن. #13756 (alexey-milovidov).
  • إضافة فحص النطاق للدالة h3KRing. يُصلح هذا #13633. #13752 (alexey-milovidov).
  • إصلاح حالة التسابق بين DETACH وعمليات الدمج في الخلفية. قد تعود الأجزاء بعد detach. وهذا استكمال لـ #8602 الذي لم يُصلح المشكلة، لكنه أضاف اختبارًا بدأ يفشل في حالات نادرة جدًا، مما كشف المشكلة. #13746 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تسجيل Settings.Names/Values عندما يكون log_queries_min_type > QUERY_START. #13737 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح رمز حالة استجابة نقطة النهاية /replicas_status عندما verbose=1. #13722 (javi santana).
  • إصلاح الرسالة الخاطئة في clickhouse-server.init أثناء التحقق من المستخدم والمجموعة. #13711 (ylchou).
  • عدم تطبيق التحسين any(arrayJoin()) -> arrayJoin() ضمن الإعداد optimize_move_functions_out_of_any. #13681 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح تعطل في JOIN مع StorageMerge و set enable_optimize_predicate_expression=1. #13679 (Artem Zuikov).
  • إصلاح خطأ مطبعي في رسالة الخطأ المتعلقة بالإعداد The value of 'number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_merge' setting. #13678 (alexey-milovidov).
  • قد تتسبب استعلامات ALTER ... REPLACE/MOVE PARTITION ... المتزامنة في حدوث توقف تام. تم إصلاح ذلك. #13626 (tavplubix).
  • تم إصلاح حالة كان فيها قاموس cache يعيد أحيانًا القيمة الافتراضية بدلًا من القيمة الموجودة في المصدر. #13624 (Nikita Mikhaylov).
  • إصلاح تلف الفهارس الثانوية في الأجزاء المضغوطة. وتُعد الأجزاء المضغوطة ميزة تجريبية. #13538 (Anton Popov).
  • إصلاح حالات timeout المبكرة في ON CLUSTER للاستعلامات التي يجب تنفيذها على نسخة متماثلة واحدة. ويعالج هذا #6704، #7228، #13361، #11884. #13450 (alesapin).
  • إصلاح الشيفرة غير الصحيحة في الدالة netloc. ويعالج هذا #13335. #13446 (alexey-milovidov).
  • إصلاح احتمال حدوث حالة تسابق في StorageMemory. #13416 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح الترويسات الناقصة أو الزائدة في تنسيقات TSV/CSVWithNames في HTTP protocol. ويعالج هذا #12504. #13343 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح تحليل سياسات الصفوف من users.xml عندما تحتوي أسماء قواعد البيانات أو الجداول على نقاط. ويعالج هذا #5779، #12527. #13199 (Vitaly Baranov).
  • إصلاح الوصول إلى قاموس Redis بعد انقطاع الاتصال مرة واحدة. وقد يحدث هذا مع تخطيطات القواميس cache و direct. #13082 (Anton Popov).
  • إزالة تحقق مصادقة خاطئ من صلاحيات الوصول عند استخدام ClickHouseDictionarySource للاستعلام من الجداول البعيدة. #12756 (sundyli).
  • التمييز على نحو صحيح بين الاستعلامات الفرعية في بعض الحالات عند إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة. #8333. #8367 (Amos Bird).

تحسين

  • يمنع استخدام CODEC مع نوع العمود ALIAS. يُصلح #13911. #14263 (Bharat Nallan).
  • عند انتظار اكتمال تحديث القاموس، تُستخدم المهلة المحددة في الإعداد query_wait_timeout_milliseconds بدلًا من قيمة ثابتة مضمّنة في الشيفرة. #14105 (Nikita Mikhaylov).
  • إضافة الإعداد min_index_granularity_bytes للحماية من إنشاء جدول عن طريق الخطأ بإعداد index_granularity_bytes منخفض جدًا. #14139 (Bharat Nallan).
  • أصبح من الممكن الآن جلب الأقسام من عناقيد تستخدم ZooKeeper مختلفًا: ALTER TABLE table_name FETCH PARTITION partition_expr FROM 'zk-name:/path-in-zookeeper'. وهذا مفيد لنقل البيانات إلى عناقيد جديدة. #14155 (Amos Bird).
  • تحسين طفيف في أداء جدول Memory إذا كان قد أُنشئ من عدد هائل من الكتل الصغيرة جدًا (وهو أمر غير مرجح). صاحب الفكرة: Mark Papadakis. يُغلق #14043. #14056 (alexey-milovidov).
  • ينبغي أن تُرجع الدوال التجميعية الشرطية (على سبيل المثال: avgIf وsumIf وmaxIf) القيمة NULL عند عدم وجود صفوف وعند استخدام وسائط Nullable. #13964 (Winter Zhang).
  • زيادة الحد في المركّب -Resample إلى 1M. #13947 (Mikhail f. Shiryaev).
  • تصحيح خطأ في تنسيق AvroConfluent format كان يتسبب في توقف Kafka table engine عن معالجة الرسائل عند استلام رسالة تالفة وصغيرة جدًا بشكل غير طبيعي. #13941 (Gervasio Varela).
  • إصلاح رسالة خطأ غير صحيحة للاستعلامات الطويلة. كان من الممكن ظهور خطأ في الصياغة بدلًا من Max query size exceeded رغم أن الاستعلام صحيح. #13928 (Nikolai Kochetov).
  • تحسين رسالة الخطأ الخاصة بقيمة null في تنسيق TabSeparated. #13906 (jiang tao).
  • ستقارن الدالة arrayCompact قيم NaN على مستوى البتات إذا كان نوع عناصر المصفوفة هو Float32/Float64. في الإصدارات السابقة، كانت قيم NaN دائمًا غير متساوية إذا كان نوع عناصر المصفوفة هو Float32/Float64، وكانت دائمًا متساوية إذا كان النوع أكثر تعقيدًا، مثل Nullable(Float64). هذا يُغلق #13857. #13868 (alexey-milovidov).
  • إصلاح حالة data race في الدالة lgamma. لم يُرصد هذا التسابق إلا في tsan، ولم تحدث فعليًا أي آثار جانبية. #13842 (Nikolai Kochetov).
  • تجنّب الاستعلامات البطيئة جدًا عند التعامل مع المصفوفات كحقول. ويُرمى استثناء بدلًا من ذلك. #13753 (alexey-milovidov).
  • تمت إضافة مصادقة Redis requirepass (لمصدر قاموس Redis). #13688 (Ivan Torgashov).
  • إضافة أداة لتفريغ سجل الكتابة المسبقة (WAL) في MergeTree. ويُعد WAL ميزة تجريبية. #13640 (BohuTANG).
  • في الإصدارات السابقة، قد تتسبب الدالة lcm في فشل تحقق (assertion) في بنية التصحيح إذا استُدعيت بوسائط مُعدّة خصيصًا. يُصلح هذا #13368. #13510 (alexey-milovidov).
  • توفير خاصية الرتابة للدالتين toDate/toDateTime في مزيد من الحالات. تُستخدم معلومات الرتابة في تحليل الفهارس (ما يتيح للاستعلامات الأكثر تعقيدًا استخدام الفهرس). والآن تُشبَع وسائط الإدخال بصورة أكثر طبيعية، مما يوفر رتابة أفضل. #13497 (Amos Bird).
  • دعم المعرّفات المركبة للإعدادات المخصصة. تُعد الإعدادات المخصصة نقطة تكامل بين قاعدة شيفرة ClickHouse وقواعد شيفرات أخرى (من دون فائدة لـ ClickHouse نفسه). #13496 (Vitaly Baranov).
  • نقل الأجزاء من DiskLocal إلى DiskS3 بالتوازي. تُعد DiskS3 ميزة تجريبية. #13459 (Pavel Kovalenko).
  • تفعيل الأجزاء ذات درجة التحبّب المختلطة افتراضيًا. #13449 (alesapin).
  • التحقق الصحيح من المضيف البعيد في عمليات إعادة التوجيه الخاصة بـ S3 (أمر متعلق بالأمان). #13404 (Vladimir Chebotarev).
  • إضافة QueryTimeMicroseconds وSelectQueryTimeMicroseconds وInsertQueryTimeMicroseconds إلى system.events. #13336 (ianton-ru).
  • إصلاح فشل تحقق في وضع التصحيح عندما يكون لـ Decimal أس سالب كبير جدًا. يُصلح هذا #13188. #13228 (alexey-milovidov).
  • إضافة طبقة تخزين مؤقت لـ DiskS3 (تخزين مؤقت على القرص المحلي لملفات العلامات والفهارس). تُعد DiskS3 ميزة تجريبية. #13076 (Pavel Kovalenko).
  • إصلاح readline بحيث يفرّغ السجل إلى ملف الآن. #13600 (Amos Bird).
  • إنشاء قاعدة البيانات system باستخدام المحرك Atomic افتراضيًا (تمهيدًا لتفعيل محرك قاعدة البيانات Atomic افتراضيًا في كل مكان). #13680 (tavplubix).

تحسين الأداء

  • تحسين طفيف جدًا للاستعلامات القصيرة جدًا مع LowCardinality. #14129 (Anton Popov).
  • تمكين عمليات INSERT المتوازية لمحركات الجداول Null وMemory وDistributed وBuffer عند تعيين الإعداد max_insert_threads. #14120 (alexey-milovidov).
  • الإخفاق بسرعة إذا تم تجاوز حد max_rows_to_read أثناء فحص الأجزاء. الدافع وراء هذا التغيير هو تخطي فحص النطاقات لجميع الأجزاء المحددة إذا كان من الواضح أن max_rows_to_read قد تم تجاوزه بالفعل. يكون هذا التغيير ملحوظًا بشكل خاص للاستعلامات التي تعمل على عدد كبير من الأجزاء. #13677 (Roman Khavronenko).
  • تحسين طفيف في أداء التجميع باستخدام مفاتيح UInt8/UInt16. #13099 (alexey-milovidov).
  • تحسين الدوال has() وindexOf() وcountEqual() من أجل Array(LowCardinality(T)) ومعاملات الطرف الأيمن الثابتة. #12550 (myrrc).
  • عند تنفيذ استعلامات INSERT SELECT البسيطة، يُضبط max_threads تلقائيًا على 1 أو max_insert_threads، ويُضبط max_block_size على min_insert_block_size_rows. ذو صلة بـ #5907. #12195 (flynn).

الميزة التجريبية

  • يمكن لـ ClickHouse أن يعمل كنسخة متماثلة لـ MySQL — وقد أُنجز ذلك عبر محرك قاعدة البيانات MaterializeMySQL. تنفيذًا لـ #4006. #10851 (Winter Zhang).
  • إضافة الأنواع Int128 وInt256 وUInt256، والدوال المرتبطة بها. كما تم توسيع Decimals بإضافة Decimal256 (بدقة تصل إلى 76 رقمًا). الأنواع الجديدة متاحة ضمن الإعداد allow_experimental_bigint_types. وهي بطيئة جدًا وتعمل بشكل سيئ. التنفيذ غير مكتمل. يُرجى عدم استخدام هذه الميزة. #13097 (Artem Zuikov).

تحسينات في البناء/الاختبار/إعداد الحزم

  • تمت إضافة سكربت clickhouse install، وهو مفيد إذا لم يكن لديك سوى ملف تنفيذي واحد. #13528 (alexey-milovidov).
  • إتاحة تشغيل الملف التنفيذي clickhouse دون إعداد. #13515 (alexey-milovidov).
  • تمكين التحقق من الأخطاء الإملائية في الشيفرة باستخدام codespell. #13513 #13511 (alexey-milovidov).
  • تمكين Shellcheck في CI كأداة lint لاختبارات ‎.sh. هذا يُغلق #13168. #13530 #13529 (alexey-milovidov).
  • إضافة خيار في CMake يجعل الإعداد يفشل بدلًا من إعادة التهيئة التلقائية، وهو مُمكَّن افتراضيًا. #13687 (Konstantin).
  • إظهار إصدار tzdata المضمّن عبر TZDATA_VERSION في system.build_options. #13648 (filimonov).
  • تحسين إنشاء جدول system.time_zones أثناء البناء. يُغلق #14209. #14215 (filimonov).
  • بناء ClickHouse باستخدام أحدث tzdata من مستودع الحزم. #13623 (alexey-milovidov).
  • إضافة إمكانية كتابة تعليقات بنمط js في skip_list.json. #14159 (alesapin).
  • التأكد من عدم وجود شيفرة GPL منسوخة. #13514 (alexey-milovidov).
  • تبديل صور Docker الخاصة بالاختبارات لاستخدام الأصل test-base. #14167 (Ilya Yatsishin).
  • إضافة منطق retry عند تشغيل cluster ‏docker-compose، مع زيادة COMPOSE_HTTP_TIMEOUT. #14112 (vzakaznikov).
  • تم تمكين system.text_log في اختبار stress لاكتشاف مزيد من الأخطاء. #13855 (Nikita Mikhaylov).
  • وحدة LDAP في Testflows: إضافة الشهادات المفقودة و dhparam.pem لـ openldap4. #13780 (vzakaznikov).
  • لا يمكن لـ ZooKeeper العمل بموثوقية في unit tests ضمن البنية التحتية لـ CI. واستخدام unit tests للتحقق من تفاعل ZooKeeper مع ZooKeeper حقيقي فكرة سيئة من الأساس (إذ لا يُفترض بـ unit tests التحقق من الأنظمة الموزعة المعقدة). نحن نستخدم بالفعل integration tests لهذا الغرض، وهي أنسب لذلك. #13745 (alexey-milovidov).
  • تمت إضافة image لـ Docker من أجل Style Check. كما أُضيف فحص أسلوب للتأكد من أن جميع ملفات Docker وdocker compose موجودة في directory ‏docker. #13724 (Ilya Yatsishin).
  • إصلاح بناء Cassandra على Mac OS. #13708 (Ilya Yatsishin).
  • إصلاح خطأ ربط في البناء المشترك. #13700 (Amos Bird).
  • تحديث مجموعة مصادقة مستخدمي LDAP للتحقق من أنها تعمل مع RBAC. #13656 (vzakaznikov).
  • إزالة -DENABLE_CURL_CLIENT من contrib/aws. #13628 (Vladimir Chebotarev).
  • زيادة مهلات الفحص الصحي لعُقد ClickHouse، وإضافة دعم لتفريغ سجلات docker-compose إذا تم العثور على حاويات غير سليمة. #13612 (vzakaznikov).
  • التأكد من أن #10977 غير صالح. #13539 (Amos Bird).
  • تخطي طلبات السحب PR’s القادمة من robot-clickhouse. #13489 (Nikita Mikhaylov).
  • نقل ملفات Dockerfile من اختبارات التكامل إلى دليل docker/test. ملفات docker_compose متاحة في حاوية Docker ‏runner. يتم بناء صور Docker في CI وليس ضمن اختبارات التكامل. #13448 (Ilya Yatsishin).

إصدار ClickHouse 20.7

إصدار ClickHouse ‏v20.7.2.30-stable، 2020-08-31

تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

  • ستقوم الدالة modulo (المعامل %) عند تمرير رقم واحد على الأقل من نوع الفاصلة العائمة كوسيط بحساب باقي القسمة مباشرةً على الأعداد ذات الفاصلة العائمة، دون تحويل كلا الوسيطين إلى أعداد صحيحة. وهذا يجعل السلوك متوافقًا مع معظم أنظمة إدارة قواعد البيانات. وينطبق ذلك أيضًا على نوعَي البيانات Date وDateTime. تمت إضافة الاسم المستعار mod. هذا يُغلق #7323. #12585 (alexey-milovidov).
  • إهمال الطباعة الخاصة لقيم Date/DateTime الصفرية بصيغة 0000-00-00 و0000-00-00 00:00:00. #12442 (alexey-milovidov).
  • لم تكن الدالة groupArrayMoving* تعمل مع الاستعلامات الموزعة. وكانت نتيجتها تُحسب باستخدام نوع بيانات غير صحيح (من دون الترقية إلى أكبر نوع). كما كانت الدالة groupArrayMovingAvg تُرجع عددًا صحيحًا لا يتسق مع الدالة avg. يُصلح هذا #12568. #12622 (alexey-milovidov).
  • تمت إضافة فحص تحقق لإعدادات MergeTree. إذا كانت الإعدادات غير صحيحة، فسيرفض الخادم بدء التشغيل أو إنشاء جدول، مع عرض شرح مفصل للمستخدم. #13153 (alexey-milovidov).
  • حماية من الحالات التي قد يضبط فيها المستخدم background_pool_size على قيمة أقل من number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutation أو number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_merge. في هذه الحالات، لن تعمل أوامر ALTER أو سيصبح الحد الأقصى لعملية merge مقيدًا جدًا. وسيتم إطلاق Exception يوضح ما يجب فعله. هذا يُغلق #10897. #12728 (alexey-milovidov).
  • عند الترقية من إصدارات أقدم من 20.5، إذا تم إجراء تحديث متدرّج وكان الـ عنقود يحتوي على كلٍّ من الإصدار 20.5 أو أحدث وإصدارات أقدم من 20.5، ثم أُعيد تشغيل عُقد ClickHouse ذات الإصدارات القديمة بينما توجد إصدارات أحدث قيد التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أخطاء Part ... intersects previous part. ولمنع هذا الخطأ، ثبّت أولًا حزم clickhouse-server الأحدث على جميع عُقد الـ عنقود، ثم أجرِ عمليات إعادة التشغيل (بحيث يبدأ clickhouse-server عند إعادة تشغيله بالإصدار الجديد).

ميزة جديدة

  • نوع القاموس Polygon يوفّر عمليات بحث فعّالة لـ “الترميز الجغرافي العكسي” — أي العثور على المنطقة استنادًا إلى الإحداثيات في قاموس يحتوي على عدد كبير من المضلعات (خريطة العالم). ويستخدم خوارزمية محسّنة بعناية مع شبكات متداخلة للحفاظ على انخفاض استهلاك CPU والذاكرة. #9278 (achulkov2).
  • أُضيف دعم authentication عبر LDAP للمستخدمين المهيئين مسبقًا (طريقة “Simple Bind”). #11234 (Denis Glazachev).
  • إضافة الإعداد alter_partition_verbose_result الذي يُخرج معلومات عن الأجزاء المتأثرة لبعض أنواع استعلامات ALTER TABLE ... PARTITION ... (حاليًا ATTACH و FREEZE). يُغلق #8076. #13017 (alesapin).
  • إضافة الدالة bayesAB لاختبار A/B البايزي. #12327 (achimbab).
  • أُضيف جدول system.crash_log الذي تُجمع فيه stack traces الخاصة بالأخطاء الفادحة. ومن المفترض أن يبقى هذا الجدول فارغًا. #12316 (alexey-milovidov).
  • أُضيفت ترويسات HTTP X-ClickHouse-Database و X-ClickHouse-Format التي يمكن استخدامها لتعيين قاعدة البيانات الافتراضية وتنسيق الإخراج. #12981 (hcz).
  • إضافة دعم الدالتين minMap و maxMap إلى SimpleAggregateFunction. #12662 (Ildus Kurbangaliev).
  • إضافة الإعداد allow_non_metadata_alters الذي يقيّد تنفيذ استعلامات ALTER التي تعدّل البيانات على القرص. وهو معطّل افتراضيًا. يُغلق #11547. #12635 (alesapin).
  • أُضيفت الدالة formatRow لدعم تحويل أي تعبيرات إلى سلسلة نصية وفق تنسيق محدد. وهي مفيدة لمعالجة مخرجات SQL ومتعددة الاستخدامات جدًا عند دمجها مع الدالة columns. #12574 (Amos Bird).
  • إضافة الدالة FROM_UNIXTIME للتوافق مع MySQL، وهي مرتبطة بـ 12149. #12484 (flynn).
  • السماح باستخدام أنواع Nullable كمفاتيح في جداول MergeTree إذا كان إعداد الجدول allow_nullable_key مفعّلًا. يُغلق #5319. #12433 (Amos Bird).
  • التكامل مع COS. #12386 (fastio).
  • إضافة الدالتين mapAdd و mapSubtract لجمع/طرح القيم المرتبطة بالمفاتيح. #11735 (Ildus Kurbangaliev).

إصلاح الأخطاء

  • إصلاح حالات timeout المبكرة في ON CLUSTER للاستعلامات التي يجب تنفيذها على نسخة متماثلة واحدة. يعالج #6704، #7228، #13361، #11884. #13450 (alesapin).
  • إصلاح تعطل في بحث تضمين mark أُدخل في #12277. #14225 (Amos Bird).
  • إصلاح race condition في external dictionaries ذات layout من نوع cache، قد تؤدي إلى تعطل الخادم. #12566 (alesapin).
  • إصلاح تشويه البيانات الظاهرة بسبب شريط التقدم في العميل في interactive mode. يعالج هذا #12562 و#13369 و#13584 و#12964. #13691 (alexey-milovidov).
  • إصلاح ترتيب الفرز غير الصحيح لأعمدة LowCardinality عند استخدام ORDER BY على عدة أعمدة. يعالج هذا #13958. #14223 (Nikita Mikhaylov).
  • إزالة timeout المضمّن برمجيًا، والذي كان يتجاوز بشكل غير صحيح الإعداد query_wait_timeout_milliseconds الخاص بـ cache-dictionary. #14105 (Nikita Mikhaylov).
  • إصلاح نقطة ربط غير صحيحة في المعلومات الإضافية لـ Poco::Exception: no space left on device. #14050 (tavplubix).
  • إصلاح query optimization غير الصحيح لاستعلامات select التي تحتوي على الكلمة المفتاحية DISTINCT عندما تتضمن subqueries أيضًا DISTINCT، وذلك عند تفعيل الإعداد optimize_duplicate_order_by_and_distinct. #13925 (Artem Zuikov).
  • إصلاح حالة deadlock محتملة عند إعادة تسمية جدول Distributed. #13922 (tavplubix).
  • إصلاح الفرز غير الصحيح لأعمدة FixedString عند استخدام ORDER BY على عدة أعمدة. يعالج #13182. #13887 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح الانخفاض المحتمل في دقة aggregations ‏topK/topKWeighted (عند استخدام parameters غير افتراضية). #13817 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح فشل القراءة من جدول MergeTree مع INDEX من النوع SET عند المقارنة مع NULL. يعالج هذا #13686. #13793 (Amos Bird).
  • إصلاح overflow في step في الدالة range(). #13790 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح الخطأ Directory not empty عند تنفيذ DROP DATABASE وCREATE TABLE بالتزامن. #13756 (alexey-milovidov).
  • أُضيف فحص للنطاق للدالة h3KRing. يُصلح هذا #13633. #13752 (alexey-milovidov).
  • إصلاح حالة تسابق بين DETACH وعمليات الدمج في الخلفية. قد تظهر الأجزاء مجددًا بعد detach. وهذا استكمال لـ #8602 التي لم تُصلح المشكلة، لكنها أضافت اختبارًا بدأ يفشل في حالات نادرة جدًا، مما كشف عن المشكلة. #13746 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تسجيل Settings.Names/Values عندما تكون log_queries_min_type أكبر من QUERY_START. #13737 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح الرسالة غير الصحيحة في clickhouse-server.init أثناء التحقق من المستخدم والمجموعة. #13711 (ylchou).
  • عدم تحسين any(arrayJoin()) إلى arrayJoin() ضمن optimize_move_functions_out_of_any. #13681 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح احتمال حدوث توقف تام في استعلامات ALTER ... REPLACE/MOVE PARTITION ... المتزامنة. #13626 (tavplubix).
  • تم إصلاح الحالة التي كان فيها cache-dictionary يعيد أحيانًا القيمة الافتراضية بدلًا من القيمة الموجودة في المصدر. #13624 (Nikita Mikhaylov).
  • إصلاح تلف الفهارس الثانوية في compact parts (إذ إن compact parts ميزة تجريبية). #13538 (Anton Popov).
  • إصلاح الشيفرة الخاطئة في الدالة netloc. يُصلح هذا #13335. #13446 (alexey-milovidov).
  • إصلاح الخطأ في الدالة parseDateTimeBestEffort عند تمرير Unix timestamp كوسيط. يُصلح هذا #13362. #13441 (alexey-milovidov).
  • إصلاح نوع الإرجاع غير الصحيح عند مقارنة tuples تحتوي على عناصر NULL. يُصلح هذا #12461. #13420 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح التحسين الخاطئ الذي تسبب في ظهور الخطأ aggregate function any(x) is found inside another aggregate function in query مع SET optimize_move_functions_out_of_any = 1 وaliases داخل any(). #13419 (Artem Zuikov).
  • إصلاح احتمال حدوث حالة تسابق في StorageMemory. #13416 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح المخرجات الفارغة لتنسيقات Arrow وParquet في حال لم يُرجع الاستعلام أي صفوف. وقد تم ذلك لأن المخرجات الفارغة ليست صالحة لهذه التنسيقات. #13399 (hcz).
  • إصلاح استعلامات select التي تتضمن أعمدة ثابتة وبادئة المفتاح الأساسي في بند ORDER BY. #13396 (Anton Popov).
  • إصلاح PrettyCompactMonoBlock في clickhouse-local. وإصلاح extremes/totals مع PrettyCompactMonoBlock. يُصلح هذا #7746. #13394 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح حالة توقف متبادل في system.text_log. #12452 (alexey-milovidov). وهذا جزء من #12339. كما يُصلح #12325. #13386 (Nikita Mikhaylov).
  • تم إصلاح File(TSVWithNames*) (إذ كانت الترويسة تُكتب عدة مرات)، كما تم إصلاح clickhouse-local --format CSVWithNames* (كان يفتقد إلى الترويسة، وقد تعطّل بعد #12197)، وكذلك تم إصلاح clickhouse-local --format CSVWithNames* عند وجود صفر صفوف (إذ كان يفتقد إلى الترويسة). #13343 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح segfault عند قيام الدالة groupArrayMovingSum بإلغاء تسلسل حالة فارغة. يُصلح هذا #13339. #13341 (alesapin).
  • إطلاق خطأ عند استخدام الدالة arrayJoin() في قسم JOIN ON. #13330 (Artem Zuikov).
  • إصلاح تعطل في LEFT ASOF JOIN مع join_use_nulls=1. #13291 (Artem Zuikov).
  • إصلاح الخطأ المحتمل Totals having transform was already added to pipeline في حالة وجود query من replica متأخرة. #13290 (Nikolai Kochetov).
  • قد يتعطل الخادم إذا مرّر المستخدم وسيطات مُعدّة خصيصًا إلى الدالة h3ToChildren. يُصلح هذا #13275. #13277 (alexey-milovidov).
  • إصلاح احتمال تدني الأداء وظهور نتائج غير دقيقة قليلًا في uniqExact وtopK وsumDistinct وما شابهها من aggregate functions عند استدعائها على أنواع Float التي تحتوي على قيم NaN. كما كان هذا يؤدي إلى assert في build تصحيح. يُصلح هذا #12491. #13254 (alexey-milovidov).
  • إصلاح assertion في KeyCondition عندما يحتوي المفتاح الأساسي على expression تتضمن دالة monotonic، ويحتوي query على مقارنة مع ثابت من نوع مختلف. يُصلح هذا #12465. #13251 (alexey-milovidov).
  • إعادة الرقم المُمرَّر للأرقام التي تكون فيها MSB مضبوطة في الدالة roundUpToPowerOfTwoOrZero(). يمنع هذا أخطاء محتملة في حالة overflow في أحجام المصفوفات. #13234 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح الدالة if عند استخدام nullable constexpr كشرط cond لا يكون NULL حرفيًا. يُصلح #12463. #13226 (alexey-milovidov).
  • إصلاح assert في الدالة arrayElement عندما تكون عناصر المصفوفة من النوع Nullable ويكون الفهرس الفرعي للمصفوفة أيضًا من النوع Nullable. هذا يُصلح #12172. #13224 (alexey-milovidov).
  • إصلاح conversion functions لـ DateTime64 عند استخدام argument ثابت. #13205 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح parsing لسياسات الصفوف من users.xml عندما تحتوي أسماء قواعد البيانات أو الجداول على نقاط. هذا يُصلح #5779، #12527. #13199 (Vitaly Baranov).
  • إصلاح الوصول إلى قاموس redis بعد انقطاع connection مرة واحدة. قد يحدث ذلك مع dictionary layouts من نوع cache وdirect. #13082 (Anton Popov).
  • إصلاح index analysis غير الصحيح عند استخدام الدوال. وقد يؤدي ذلك إلى تخطي بعض data parts عند القراءة من جداول MergeTree. يُصلح #13060. يُصلح #12406. #13081 (Anton Popov).
  • إصلاح الخطأ Cannot convert column because it is constant but values of constants are different in source and result في queries البعيدة التي تستخدم دوالًا حتمية ضمن نطاق query، لكنها ليست حتمية بين الاستعلامات، مثل now() وnow64() وrandConstant(). يُصلح #11327. #13075 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح crash كان من الممكن حدوثه في queries التي تحتوي على tuple في ORDER BY وLIMIT صغير. يُصلح #12623. #13009 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح الخطأ Block structure mismatch في queries التي تحتوي على UNION وJOIN. يُصلح #12602. #12989 (Nikolai Kochetov).
  • تصحيح منطق merge_with_ttl_timeout الذي لم يكن يعمل جيدًا عندما كان انتهاء الصلاحية يؤثر في أكثر من partition واحدة خلال فترة زمنية واحدة. (من تأليف @excitoon). #12982 (Alexander Kazakov).
  • إصلاح تكرار columns في القاموس ذي range hashed المُنشأ من استعلام DDL. هذا يُصلح #10605. #12857 (alesapin).
  • إصلاح التقييد غير الضروري لعدد threads لعمليات SELECT من replica محلية. #12840 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح خطأ نادر عند تنفيذ الاستعلامين ALTER DELETE وALTER MODIFY COLUMN بالتزامن كـ mutation واحدة. يؤدي هذا الخطأ إلى عدد غير صحيح من الصفوف في count.txt، وبالتالي إلى بيانات غير صحيحة في part. كما أُصلح خطأ صغير عند تنفيذ ALTER RENAME COLUMN وALTER ADD COLUMN بالتزامن. #12760 (alesapin).
  • استخدام بيانات اعتماد غير صحيحة عند استخدام مصدر dictionary clickhouse للاستعلام عن الجداول البعيدة. #12756 (sundyli).
  • إصلاح CAST(Nullable(String), Enum()). #12745 (Azat Khuzhin).
  • تحسين الأداء مع Tuples الكبيرة التي تُفسَّر على أنها دوال في قسم IN. ويحدث ذلك عندما يكتب المستخدم WHERE x IN tuple(1, 2, ...) بدلًا من WHERE x IN (1, 2, ...) لسبب غير واضح. #12700 (Anton Popov).
  • إصلاح تتبّع الذاكرة لـ input_format_parallel_parsing (من خلال ربط thread بالمجموعة). #12672 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح التحسين الخاطئ optimize_move_functions_out_of_any=1 في حالة any(func(<lambda>)). #12664 (Artem Zuikov).
  • إصلاح معالجة #10572: إصلاح bloom filter index مع const expression. #12659 (Winter Zhang).
  • إصلاح SIGSEGV في StorageKafka عندما يكون broker غير متاح (وليس في هذه الحالة فقط). #12658 (Azat Khuzhin).
  • إضافة دعم للدالة if مع arguments من النوع Array(UUID). ويؤدي هذا إلى إصلاح #11066. #12648 (alexey-milovidov).
  • لم يعد CREATE USER IF NOT EXISTS يطلق استثناءً إذا كان المستخدم موجودًا بالفعل. ويؤدي هذا إلى إصلاح #12507. #12646 (Vitaly Baranov).
  • قد يُطرَح الاستثناء There is no supertype... أثناء ALTER ... UPDATE في حالات غير متوقعة (مثلًا عند الطرح من عمود UInt64). ويؤدي هذا إلى إصلاح #7306. كما يؤدي إلى إصلاح #4165. #12633 (alexey-milovidov).
  • إصلاح خطأ Pipeline stuck المحتمل في الاستعلامات التي تستخدم الفرز الخارجي. إصلاح #12617. #12618 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح الخطأ Output of TreeExecutor is not sorted في OPTIMIZE DEDUPLICATE. إصلاح #11572. #12613 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح المشكلة التي قد تؤدي إلى فقدان alias لنتيجة الدالة any أثناء query optimization. #12593 (Anton Popov).
  • إزالة بيانات جداول Distributed (الكتل الناتجة عن عمليات INSERT غير المتزامنة) عند تنفيذ DROP TABLE. #12556 (Azat Khuzhin).
  • سيُعيد ClickHouse الآن حساب checksums للأجزاء عند غياب الملف checksums.txt. هذا الخلل موجود منذ #9827. #12545 (alesapin).
  • إصلاح خلل كان يؤدي إلى تلف الأجزاء القديمة بعد استعلام ALTER DELETE عند ضبط enable_mixed_granularity_parts=1. يُصلح هذا #12536. #12543 (alesapin).
  • إصلاح حالة تسابق في جداول live view كانت قد تتسبب في تكرار البيانات. LIVE VIEW ميزة تجريبية. #12519 (vzakaznikov).
  • إصلاح التوافق مع الإصدارات السابقة في binary format لقيم AggregateFunction(avg, ...). يُصلح هذا #12342. #12486 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تعطل في JOIN مع dictionary عند إجراء الربط على expression لمفتاح القاموس: t JOIN dict ON expr(dict.id) = t.id. تم تعطيل تحسين الربط بالقاموس لهذه الحالة. #12458 (Artem Zuikov).
  • إصلاح overflow عند تحديد LIMIT أو OFFSET بقيمة كبيرة جدًا. يُصلح هذا #10470. ويُصلح هذا #11372. #12427 (alexey-milovidov).
  • kafka: إصلاح SIGSEGV إذا وُجدت رسالة تحتوي على خطأ في منتصف الدفعة. #12302 (Azat Khuzhin).

تحسين

  • الاحتفاظ بكمية أقل من السجلات في ZooKeeper. تجنّب الزيادة المفرطة في عُقد ZooKeeper في حال وجود replicas غير متصلة مع كثرة الخوادم/الجداول/عمليات الإدراج. #13100 (alexey-milovidov).
  • أصبحت الاستثناءات الآن تُمرَّر إلى العميل إذا حدث خطأ أثناء ALTER أو mutation. يُغلق #11329. #12666 (alesapin).
  • أُضيفت QueryTimeMicroseconds وSelectQueryTimeMicroseconds وInsertQueryTimeMicroseconds إلى system.events، وكذلك إلى system.metrics وprocesses وquery_log وغيرها. #13028 (ianton-ru).
  • أُضيفت SelectedRows وSelectedBytes إلى system.events، وكذلك إلى system.metrics وprocesses وquery_log وغيرها. #12638 (ianton-ru).
  • أُضيفت معلومات current_database إلى system.query_log. #12652 (Amos Bird).
  • السماح باستخدام TabSeparatedRaw كتنسيق إدخال. #12009 (hcz).
  • أصبح joinGet يدعم البحث متعدد المفاتيح. #12418 (Amos Bird).
  • السماح لدوال التجميع *Map بالعمل على Arrays التي تحتوي على NULL‎. يُصلح #13157. #13225 (alexey-milovidov).
  • تجنّب overflow أثناء parsing قيم DateTime، الذي قد يؤدي إلى Unix timestamp سالب في timezone الخاصة بها (على سبيل المثال، 1970-01-01 00:00:00 في Moscow). ويُستعاض عن ذلك بالتشبيع إلى الصفر. هذا يُصلح #3470. وهذا يُصلح #4172. #12443 (alexey-milovidov).
  • AvroConfluent: تخطّي سجلات Kafka من نوع tombstone - دعم تخطّي السجلات التالفة #13203 (Andrew Onyshchuk).
  • إصلاح رسالة خطأ غير صحيحة للاستعلامات الطويلة. كان من الممكن الحصول على خطأ في البنية غير Max query size exceeded رغم أن الاستعلام صحيح. #13928 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح data race في الدالة lgamma. لم يُكتشف هذا التسابق إلا في tsan، ولم تترتب عليه أي آثار جانبية فعليًا. #13842 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح formatting للفاصل الزمني ‘Week’ في عبارات ATTACH/ALTER/CREATE QUOTA. #13417 (vladimir-golovchenko).
  • أصبحت الأجزاء التالفة تُبلَّغ أيضًا عند مصادفتها أثناء processing للأجزاء المدمجة. الأجزاء المدمجة ميزة تجريبية. #13282 (Amos Bird).
  • إصلاح assert في geohashesInBox. هذا يُصلح #12554. #13229 (alexey-milovidov).
  • إصلاح assert في parseDateTimeBestEffort. يُصلح هذا #12649. #13227 (alexey-milovidov).
  • تحسين طفيف في Processors/PipelineExecutor: الخروج من حلقة عندما يكون ذلك منطقيًا. #13058 (Mark Papadakis).
  • دعم TRUNCATE table بدون الكلمة المفتاحية TABLE. #12653 (Winter Zhang).
  • إصلاح الكتابة فوق تنسيق استعلام explain افتراضيًا. يُصلح هذا #12541. #12541 (BohuTANG).
  • السماح بتحديد kind وtype في JOIN بطريقة أكثر معيارية: LEFT SEMI JOIN بدلًا من SEMI LEFT JOIN. حاليًا كلتا الصيغتين صحيحتان. #12520 (Artem Zuikov).
  • تغيير القيمة الافتراضية لـ multiple_joins_rewriter_version إلى 2. يفعّل ذلك معيد كتابة joins المتعددة الجديد، الذي يتعامل مع أسماء الأعمدة. #12469 (Artem Zuikov).
  • إضافة عدة metrics لطلبات وحدات تخزين S3. #12464 (ianton-ru).
  • استخدام المنفذ الآمن الافتراضي الصحيح لـ clickhouse-benchmark مع الوسيط --secure. يُصلح هذا #11044. #12440 (alexey-milovidov).
  • التراجع عن أخطاء الإدراج في المحركات Log وTinyLog وStripeLog. في الإصدارات السابقة، كان خطأ الإدراج يؤدي إلى حالة غير متسقة للجدول (وهذا يتوافق مع التوثيق، وهو سلوك طبيعي لهذه المحركات). يُصلح هذا #12402. #12426 (alexey-milovidov).
  • تنفيذ RENAME DATABASE وRENAME DICTIONARY لمحرك قاعدة البيانات Atomic - إضافة macro ضمنية {uuid} يمكن استخدامها في ZooKeeper path لـ ReplicatedMergeTree. تعمل هذه مع استعلامات CREATE ... ON CLUSTER .... اضبط show_table_uuid_in_table_create_query_if_not_nil على true لاستخدامها. - جعل وسائط المحرك ReplicatedMergeTree اختيارية، بحيث يُستخدم /clickhouse/tables/{uuid}/{shard}/ و{replica} افتراضيًا. يغلق #12135. - إصلاحات طفيفة. - هذه التغييرات تكسر backward compatibility لمحرك قاعدة البيانات Atomic. يجب تحويل قواعد بيانات Atomic التي أُنشئت سابقًا يدويًا إلى التنسيق الجديد. قاعدة بيانات Atomic هي ميزة تجريبية. #12343 (tavplubix).
  • فصل AWSAuthV4Signer في logger منفصل، وإزالة AWSClient: AWSClient الزائدة من رسائل السجل. #12320 (Vladimir Chebotarev).
  • تحسين رسالة الاستثناء في وحدات تخزين الوصول إلى الأقراص. #12625 (alesapin).
  • تحسين رسالة الاستثناء للدالة in عند تمرير عدد غير صالح من الوسائط. #12529 (Anton Popov).
  • إصلاح رسالة الخطأ المتعلقة بـ adaptive granularity. #12624 (alesapin).
  • إصلاح تحليل SETTINGS عند وروده بعد FORMAT. #12480 (Azat Khuzhin).
  • إذا كان جدول MergeTree لا يحتوي على ORDER BY أو PARTITION BY، فقد كان من الممكن إرسال طلب ALTER لتنفيذ CLEAR لجميع الأعمدة، ما يؤدي إلى تعطّل ALTER. أُصلح هذا في #7941. #12382 (alexey-milovidov).
  • تجنّب إعادة تحميل الإكمال التلقائي من ملف المحفوظات بعد كل query (لتجنّب تداخل المحفوظات مع جلسات العميل الأخرى). #13086 (Azat Khuzhin).

تحسين الأداء

  • خفض استهلاك الذاكرة لبعض العمليات بما يصل إلى الضعف. #12424 (alexey-milovidov).
  • تحسين عملية lookup للمفتاح الأساسي (PK) للاستعلامات التي تطابق نطاق PK مطابقًا تمامًا. #12277 (Ivan Babrou).
  • تحسين طفيف جدًا للاستعلامات القصيرة جدًا مع LowCardinality. #14129 (Anton Popov).
  • تحسين طفيف في أداء aggregation باستخدام مفاتيح UInt8/UInt16. #13091 و#13055 (alexey-milovidov).
  • تنفيذ push down لخطوة LIMIT في query plan (داخل subqueries). #13016 (Nikolai Kochetov).
  • تنفيذ lookup للمفتاح الأساسي ومراحل skipping index على parts بالتوازي، كما هو موضح في #11564. #12589 (Ivan Babrou).
  • تحويل arguments من النوع String في الدالتين “if” و”transform” إلى enum إذا كان set optimize_if_transform_strings_to_enum = 1. #12515 (Artem Zuikov).
  • استبدال الدوال الرتيبة بـ argument الخاص بها في ORDER BY إذا كان set optimize_monotonous_functions_in_order_by=1. #12467 (Artem Zuikov).
  • إضافة تحسين لـ ORDER BY يعيد كتابة ORDER BY x, f(x) إلى ORDER by x إذا كان set optimize_redundant_functions_in_order_by = 1. #12404 (Artem Zuikov).
  • السماح بتنفيذ pushdown للـ predicate عندما يحتوي subquery على clause ‏WITH. ويعالج هذا #12293 #12663 (Winter Zhang).
  • تحسين أداء القراءة من compact parts. ‏compact parts ميزة تجريبية. #12492 (Anton Popov).
  • محاولة تنفيذ تحسين streaming في DiskS3. ‏DiskS3 ميزة تجريبية. #12434 (Vladimir Chebotarev).

تحسينات في البناء/الاختبار/إعداد الحزم

  • استُخدم shellcheck لفحص اختبارات sh. #13200 #13207 (alexey-milovidov).
  • أُضيف برنامج نصي يعيّن وسومًا لطلبات السحب في خطاف GitHub. #13183 (alesapin).
  • أُزيلت بعض الوحدات الفرعية المتداخلة. انظر #13378. #13379 (alexey-milovidov).
  • جرى التأكد من أن جميع الوحدات الفرعية تستخدم عناوين URL صحيحة. استكمالًا لـ #13379. هذا يُصلح #13378. #13397 (alexey-milovidov).
  • أُضيف دعم للإعدادات التي يعرّفها المستخدم، والتي يمكن الوصول إليها من داخل الاستعلامات. وهذا مطلوب عندما يُستخدم محرك ClickHouse كمكوّن ضمن نظام آخر. #13013 (Vitaly Baranov).
  • أُضيفت اختبارات لوظائف RBAC الخاصة بامتياز INSERT في TestFlows. كما وُسِّعت الجداول التي يُختبر عليها SELECT. وأُضيفت المتطلبات لتتوافق مع اختبارات محرك الجداول الجديدة. #13340 (MyroTk).
  • أُصلح خطأ انتهاء المهلة أثناء إعادة تشغيل الخادم في اختبار الضغط. #13321 (alesapin).
  • أصبح Fast test الآن ينتظر الخادم مع إعادة المحاولة. #13284 (alesapin).
  • ستعمل الدالة materialize() (الدالة المخصّصة لاختبار ClickHouse) مع NULL كما هو متوقع، وذلك بتحويله إلى عمود غير ثابت. #13212 (alexey-milovidov).
  • أُصلح بناء libunwind على AArch64. هذا يُصلح #13204. #13208 (alexey-milovidov).
  • أُضيفت المزيد من محاولات إعادة المحاولة في zkutil gtest لمنع تذبذب الاختبارات. #13165 (alexey-milovidov).
  • أُجريت إصلاحات صغيرة على RBAC في TestFlows. #13152 (vzakaznikov).
  • أُصلح الاختبار 00960_live_view_watch_events_live.py. #13108 (vzakaznikov).
  • حُسِّن تنظيف cache في البرنامج النصي لنشر التوثيق. #13107 (alesapin).
  • أُعيدت كتابة بعض الاختبارات اليتيمة باستخدام gtest. وأُزيلت تضمينات غير مفيدة من الاختبارات. #13073 (Nikita Mikhaylov).
  • أُضيفت اختبارات لوظائف RBAC الخاصة بامتياز SELECT في TestFlows. #13061 (Ritaank Tiwari).
  • أُعيد تشغيل بعض الاختبارات ضمن فحص Fast test. #12992 (alesapin).
  • إصلاح خطأ MSan في مكتبة “rdkafka”. هذا يُغلق #12990. تم تحديث rdkafka إلى الإصدار 1.5 ‏(master). #12991 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تقرير UBSan في base64 عند تشغيل الاختبارات على خادم مزود بـ AVX-512. هذا يُصلح #12318. المؤلف: @qoega. #12441 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تقرير UBSan في مكتبة HDFS. هذا يُغلق #12330. #12453 (alexey-milovidov).
  • التحقق من إمكانية استعادة النسخة الاحتياطية من إصدار قديم إلى إصدار جديد. هذا يُغلق #8979. #12959 (alesapin).
  • عدم بناء صورة helper_container داخل اختبارات التكامل. تُبنى حاوية Docker في CI ويُستخدم helper_container الجاهز مسبقًا في اختبارات التكامل. #12953 (Ilya Yatsishin).
  • إضافة اختبار للاستعلام ALTER TABLE CLEAR COLUMN لأعمدة المفتاح الأساسي. #12951 (alesapin).
  • زيادة قيم المهلة في اختبارات testflows. #12949 (vzakaznikov).
  • إصلاح بناء الاختبار على Mac OS X. هذا يُغلق #12767. #12772 (alexey-milovidov).
  • تحديث Connector-ODBC إلى mysql-connector-odbc-8.0.21. #12739 (Ilya Yatsishin).
  • إضافة اختبارات صياغة RBAC في TestFlows. #12642 (vzakaznikov).
  • تحسين أداء TestKeeper. سيؤدي ذلك إلى تسريع الاختبارات التي تستخدم الجداول Replicated بكثافة. #12505 (alexey-milovidov).
  • نتحقق الآن من قدرة الخادم على البدء بعد تشغيل اختبارات الإجهاد. هذا يُصلح #12473. #12496 (alesapin).
  • تحديث fmtlib إلى master ‏(7.0.1). #12446 (alexey-milovidov).
  • إضافة صورة Docker للاختبارات السريعة. #12294 (alesapin).
  • إعادة تنظيم مسارات التهيئة لاختبارات التكامل. #12285 (Ilya Yatsishin).
  • إضافة خيار للمُصرّف للتحكم في عدم كِبر إطارات المكدس أكثر من اللازم. سيساعد ذلك على تشغيل الشيفرة داخل fibers ذات حجم مكدس صغير. #11524 (alexey-milovidov).
  • تحديث ملفات gitignore. #13447 (vladimir-golovchenko).

إصدار ClickHouse 20.6

إصدار ClickHouse v20.6.3.28-stable

تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

  • عند الترقية من إصدارات أقدم من 20.5، إذا أُجري تحديث متدرّج وكان العنقود يضم إصدارات 20.5 أو أحدث إلى جانب إصدارات أقدم من 20.5، ثم أُعيد تشغيل عُقد ClickHouse ذات الإصدارات القديمة بينما كانت الإصدارات الأحدث موجودة، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور الأخطاء Part ... intersects previous part. ولتجنّب هذا الخطأ، ثبّت أولًا حِزم clickhouse-server الأحدث على جميع عُقد العنقود، ثم أجرِ إعادة التشغيل (بحيث يبدأ clickhouse-server بعد إعادة تشغيله بالإصدار الجديد).

ميزة جديدة

  • أُضيف تنفيذ أولي للاستعلام EXPLAIN. الصيغة: EXPLAIN SELECT .... يُصلح هذا #1118. #11873 (Nikolai Kochetov).
  • أُضيف دعم التخزين RabbitMQ. #11069 (Kseniia Sumarokova).
  • جرى تنفيذ المعامل ILIKE على غرار PostgreSQL لحل #11710. #12125 (Mike).
  • أُضيف دعم RIGHT و FULL JOIN مع SET join_algorithm = 'partial_merge'. يُسمح فقط بوضع الصرامة ALL (ولا يُسمح بـ ANY أو SEMI أو ANTI أو ASOF). #12118 (Artem Zuikov).
  • أُضيفت الدالة initializeAggregation لتهيئة عملية تجميع استنادًا إلى قيمة واحدة. #12109 (Guillaume Tassery).
  • أُضيف دعم ALTER TABLE ... [ADD|MODIFY] COLUMN ... FIRST #4006. #12073 (Winter Zhang).
  • أُضيفت الدالة parseDateTimeBestEffortUS. #12028 (flynn).
  • أُضيف دعم التنسيق ORC للإخراج (وكان مدعومًا سابقًا للإدخال فقط). #11662 (Kruglov Pavel).

إصلاح الأخطاء

  • تم إصلاح الخطأ aggregate function any(x) is found inside another aggregate function in query عند استخدام SET optimize_move_functions_out_of_any = 1 والأسماء المستعارة داخل any(). #13419 (Artem Zuikov).
  • تم إصلاح PrettyCompactMonoBlock في clickhouse-local. كما تم إصلاح extremes/totals مع PrettyCompactMonoBlock. يعالج هذا #7746. #13394 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح الخطأ المحتمل Totals having transform was already added to pipeline في حالة تنفيذ query من replica متأخرة. #13290 (Nikolai Kochetov).
  • قد يتعطل الخادم إذا مرّر المستخدم معاملات مُعدّة خصيصًا إلى الدالة h3ToChildren. يعالج هذا #13275. #13277 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح احتمال انخفاض الأداء وظهور نتائج غير دقيقة قليلًا في uniqExact وtopK وsumDistinct والدوال التجميعية المشابهة عند استدعائها على أنواع Float التي تحتوي على قيم NaN. كما كان ذلك يؤدي أيضًا إلى تفعيل assert في build التصحيح. يعالج هذا #12491. #13254 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح الدالة if عند استخدام nullable constexpr كشرط cond عندما لا تكون القيمة NULL حرفيًا. يعالج هذا #12463. #13226 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح assert في الدالة arrayElement عندما تكون عناصر Array من النوع Nullable ويكون فهرس المصفوفة أيضًا Nullable. يعالج هذا #12172. #13224 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح دوال التحويل DateTime64 عند استخدام argument ثابت. #13205 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح index analysis الخاطئ مع الدوال. وكان يمكن أن يؤدي ذلك إلى pruning لأجزاء خاطئة أثناء القراءة من جداول MergeTree. يعالج هذا #13060. ويعالج أيضًا #12406. #13081 (Anton Popov).
  • تم إصلاح الخطأ Cannot convert column because it is constant but values of constants are different in source and result في queries البعيدة التي تستخدم دوال deterministic ضمن نطاق query، لكنها ليست deterministic بين queries، مثل now(), now64(), randConstant(). يعالج هذا #11327. #13075 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح التقييد غير الضروري لعدد threads في عمليات SELECT من replica محلية. #12840 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح خطأ نادر عند تنفيذ queryَي ALTER DELETE وALTER MODIFY COLUMN بالتزامن كـ mutation واحدة. كان هذا الخطأ يؤدي إلى عدد غير صحيح من rows في count.txt، وبالتالي إلى بيانات غير صحيحة في الـ part. كما تم إصلاح خطأ صغير متعلق بالتنفيذ المتزامن لـ ALTER RENAME COLUMN وALTER ADD COLUMN. #12760 (alesapin).
  • تم إصلاح CAST(Nullable(String), Enum()). #12745 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح مشكلة أداء مع الـ Tuples الكبيرة، التي تُفسَّر على أنها دوال في قسم IN. وذلك في الحالة التي يكتب فيها المستخدم WHERE x IN tuple(1, 2, ...) بدلًا من WHERE x IN (1, 2, ...) لسبب غامض ما. #12700 (Anton Popov).
  • تم إصلاح تتبّع الذاكرة لـ input_format_parallel_parsing (من خلال إلحاق الخيط بالمجموعة). #12672 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح فهرس bloom filter مع تعبير ثابت. ويُصلح هذا #10572. #12659 (Winter Zhang).
  • تم إصلاح SIGSEGV في StorageKafka عندما لا يكون الـ broker متاحًا (وليس في هذه الحالة فقط). #12658 (Azat Khuzhin).
  • أُضيف دعم للدالة if مع وسيطات Array(UUID). ويُصلح هذا #11066. #12648 (alexey-milovidov).
  • لم يعد CREATE USER IF NOT EXISTS يطرح استثناءً إذا كان المستخدم موجودًا بالفعل. ويُصلح هذا #12507. #12646 (Vitaly Baranov).
  • تحسين رسالة الاستثناء في طبقة الوصول إلى القرص. #12625 (alesapin).
  • لم تكن الدالة groupArrayMoving* تعمل مع الاستعلامات الموزعة. وكانت نتيجتها تُحتسب باستخدام نوع بيانات غير صحيح (من دون الترقية إلى أكبر نوع). وكانت الدالة groupArrayMovingAvg تُرجع عددًا صحيحًا، بما لا يتسق مع الدالة avg. ويُصلح هذا #12568. #12622 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح غياب الأسماء المستعارة للدالة any. #12593 (Anton Popov).
  • تم إصلاح حالة تسابق في external dictionaries ذات تخطيط cache قد تؤدي إلى تعطل الخادم. #12566 (alesapin).
  • إزالة بيانات الجداول الموزعة (الكتل الناتجة عن عمليات INSERT غير المتزامنة) عند تنفيذ DROP TABLE. #12556 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح خلل كان يؤدي إلى تلف الأجزاء القديمة بعد استعلام ALTER DELETE عندما يكون enable_mixed_granularity_parts=1. ويُصلح هذا #12536. #12543 (alesapin).
  • تحسين رسالة الاستثناء للدالة in عند وجود عدد غير صالح من الوسيطات. #12529 (Anton Popov).
  • تم إصلاح حالة تسابق في جداول live view كان من الممكن أن تتسبب في تكرار البيانات. #12519 (vzakaznikov).
  • تم إصلاح مشكلة أداء أثناء القراءة من compact parts. #12492 (Anton Popov).
  • تم إصلاح التوافق مع الإصدارات السابقة في التنسيق الثنائي لقيم AggregateFunction(avg, ...). يحل هذا المشكلة #12342. #12486 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح تحليل SETTINGS بعد FORMAT. #12480 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح حالة deadlock عند تفعيل text_log. #12452 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح تجاوز السعة عند تحديد قيمة كبيرة جدًا لـ LIMIT أو OFFSET. يحل هذا المشكلة #10470. كما يحل المشكلة #11372. #12427 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح احتمال حدوث segfault في StorageMerge. يحل هذا المشكلة #12054. #12401 (tavplubix).
  • تم التراجع عن التغيير الذي أُدخل في #11079 لحل #12098. #12397 (Mike).
  • تمت إضافة فحص إضافي لوسيطات فهرس bloom filter. يحل هذا المشكلة #11408. #12388 (alexey-milovidov).
  • تم تجنب حدوث استثناء عند استخدام ثابت سالب أو ثابت بفاصلة عائمة في شرط WHERE للجداول المفهرسة. يحل هذا المشكلة #11905. #12384 (alexey-milovidov).
  • أصبح مسموحًا تنفيذ CLEAR على عمود حتى إذا كانت هناك تعبيرات DEFAULT تعتمد عليه. يحل هذا المشكلة #12333. #12378 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح TOTALS/ROLLUP/CUBE للدوال التجميعية ذات الوسيطات -State وNullable. يحل هذا المشكلة #12163. #12376 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح رسالة الخطأ ورموز الخروج لاستعلامات ALTER RENAME COLUMN عندما لا يكون RENAME مسموحًا. يحل هذا المشكلتين #12301 و#12303. #12335 (alesapin).
  • تم إصلاح حالة race condition نادرة جدًا في ReplicatedMergeTreeQueue. #12315 (alexey-milovidov).
  • عند استخدام codec Delta أو DoubleDelta مع الأنواع غير ثابتة العرض، كان يُرجع استثناء بالرمز LOGICAL_ERROR بدلًا من استثناء بالرمز BAD_ARGUMENTS (ونحن نضمن ألا تحدث استثناءات برمز logical error مطلقًا). يحل هذا المشكلة #12110. #12308 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح ترتيب الأعمدة في المعدِّل WITH FILL. سابقًا، لم يكن ترتيب الأعمدة في عبارة ORDER BY مُراعًى. #12306 (Anton Popov).
  • تجنّب استثناء “bad cast” عندما يوجد تعبير يرشّح البيانات حسب الأعمدة الافتراضية (مثل _table في جداول Merge) أو حسب أعمدة “index” في جداول النظام، مثل الترشح باسم قاعدة البيانات عند الاستعلام من system.tables، ويُرجع هذا التعبير النوع Nullable. يُصلح هذا #12166. #12305 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح TTL بعد إعادة تسمية العمود الذي يعتمد عليه تعبير TTL. #12304 (Anton Popov).
  • تم إصلاح SIGSEGV إذا وُجدت رسالة خطأ في منتصف الدفعة في محرّك Kafka. #12302 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح حالة قد تتوقف فيها بعض سلاسل التنفيذ عشوائيًا لبضع ثوانٍ أثناء تحديث ذاكرة التخزين المؤقت لـ DNS. #12296 (tavplubix).
  • تم إصلاح خطأ مطبعي في اسم الإعداد. #12292 (alexey-milovidov).
  • عرض الخطأ بعد فشل تحميل TrieDictionary. #12290 (Vitaly Baranov).
  • كانت الدالة arrayFill تعمل بشكل غير صحيح مع المصفوفات الفارغة، مما قد يؤدي إلى تعطل. يُصلح هذا #12263. #12279 (alexey-milovidov).
  • تم تنفيذ التحويل إلى النوع المشترك للأنواع LowCardinality. يتيح ذلك تنفيذ UNION ALL على الجداول التي تحتوي على أعمدة من نوع LowCardinality وأعمدة أخرى. يُصلح هذا #8212. يُصلح هذا #4342. #12275 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح السلوك عند بلوغ حد إعادة التوجيه في الطلب إلى وحدة تخزين S3. #12256 (ianton-ru).
  • تم إصلاح السلوك الذي كانت فيه ترويسة StorageFile لبعض الأنواع الخاصة تُكتب أكثر من مرة أثناء عمليات الإدراج المتسلسلة المتعددة. ويُصلح هذا #6155. #12197 (Nikita Mikhaylov).
  • تم إصلاح الدوال المنطقية لقيم UInt8 عندما لا تكون مساوية لـ 0 أو 1. #12196 (Alexander Kazakov).
  • تقييد حدود max_memory_usage* بقدر الذاكرة المقيمة للعملية. #12182 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح التحقق من وسائط dictGet أثناء إزالة الدوال الحقنية في GROUP BY. #12179 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح السلوك عند قيام المحرك SummingMergeTree بجمع الأعمدة من مفتاح partition. وأُضيف استثناء في حال التعريف الصريح للأعمدة المراد جمعها إذا كانت تتقاطع مع أعمدة مفتاح partition. يُصلح هذا #7867. #12173 (Nikita Mikhaylov).
  • لا تقسّم اسم table الخاص بمصدر القاموس إلى schema واسم table نفسه إذا كان اتصال ODBC لا يدعم schema. #12165 (Vitaly Baranov).
  • تم إصلاح منطق خاطئ في ALTER DELETE كان يؤدي إلى حذف السجلات عندما يُقيَّم الشرط إلى NULL. يُصلح هذا #9088. ويغلق هذا #12106. #12153 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح تحويل query المُرسَلة إلى DBMS خارجي (مثل MySQL وODBC) في وجود aliases. يُصلح هذا #12032. #12151 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح شيفرة غير سليمة في تحسين ORDER BY الزائد عن الحاجة. أُدخل هذا الخلل في #10067. #12148 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح احتمال حدوث overflow في القسمة الصحيحة. يُصلح هذا #12119. #12140 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح احتمال حدوث حلقة لا نهائية في greatCircleDistance وgeoDistance. يُصلح هذا #12117. #12137 (alexey-milovidov).
  • تمت مَعيَرة التعامل مع ملف “pid”. في الإصدارات السابقة، ربما كان server يرفض البدء إذا تم killed دون إيقاف صحيح، وكان هناك process آخر له pid نفسه الخاص بالخادم الذي كان يعمل سابقًا. كذلك قد يُزال ملف pid عند فشل بدء تشغيل server حتى لو كان هناك server آخر قيد التشغيل. يُصلح هذا #3501. #12133 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح خلل كان يؤدي إلى بيانات وصفية غير صحيحة للجدول في ZooKeepeer لجداول ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. يُصلح هذا #12093. #12121 (alesapin).
  • تجنّب استثناء “There is no query” في العروض المادية التي تحتوي على joins أو subqueries والمرتبطة بسجلات system (system.query_log وmetric_log وما إلى ذلك) أو بالجدول الأساسي للمحرك engine=Buffer. #12120 (filimonov).
  • تم إصلاح التعامل مع dependency الخاصة بالجدول ذي ENGINE=Dictionary على القاموس. يُصلح هذا #10994. ويُصلح هذا #10397. #12116 (Vitaly Baranov).
  • أصبح التنسيق Parquet يعمل الآن بشكل صحيح مع النوعين LowCardinality وLowCardinality(Nullable). يعالج #12086 و#8406. #12108 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح أداء استعلامات SELECT التي تتضمن UNION، وكانت المشكلة ناتجة عن حد غير صحيح لإجمالي عدد خيوط التنفيذ. يعالج #12030. #12103 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح segfault في combinators ‏-StateResample. #12092 (Anton Popov).
  • تم إصلاح فراغ المقاييس result_rows وresult_bytes في system.quey_log لاستعلامات SELECT. يعالج #11595. #12089 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح التقييد غير الضروري لعدد خيوط التنفيذ في استعلامات SELECT من VIEW. يعالج #11937. #12085 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح SIGSEGV في StorageKafka عند تنفيذ DROP TABLE. #12075 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح احتمال حدوث crash عند استخدام نوع غير صحيح مع PREWHERE. يعالج #12053 و#12060. #12060 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح الخطأ Cannot capture column في الدوال عالية الرتبة التي لها argument من النوع Tuple(LowCardinality). يعالج #9766. #12055 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح التحقق من القيود عندما يكون القيد تعبيرًا ثابتًا. يعالج هذا #11360. #12042 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح النتيجة غير الصحيحة واحتمال حدوث crash عند استدعاء الدالة if باستخدام arguments من النوع FixedString وبأحجام مختلفة. يعالج هذا #11362. #12021 (alexey-milovidov).

تحسين

  • أصبح بالإمكان تعيين kind وtype لـ JOIN بطريقة أكثر معيارية: LEFT SEMI JOIN بدلًا من SEMI LEFT JOIN. وفي الوقت الحالي، كلتاهما صحيحة. #12520 (Artem Zuikov).
  • تمت إضافة lifetime_rows/lifetime_bytes لمحرك Buffer. #12421 (Azat Khuzhin).
  • كتابة رسالة Exception التفصيلية إلى العميل بدلًا من ‘MySQL server has gone away’. #12383 (BohuTANG).
  • أصبح من الممكن تغيير مجموعة المحارف المستخدمة لطباعة حدود الجداول. مجموعات المحارف المتاحة هي: UTF-8، ASCII. ويُفعّل الإعداد output_format_pretty_grid_charset هذه الميزة. #12372 (Sabyanin Maxim).
  • تمت إضافة دعم MySQL للاستعلام ‘SELECT DATABASE()’ #9336 2. وإضافة اختبار تكامل لاستعلام الاستبدال في MySQL. #12314 (BohuTANG).
  • تمت إضافة KILL QUERY [connection_id] لعميل/مشغّل MySQL لإلغاء الاستعلامات الطويلة، issue #12038. #12152 (BohuTANG).
  • تمت إضافة دعم لاستبدالات %g (سنة ISO من رقمين) و%G (سنة ISO من أربعة أرقام) في الدالة formatDateTime. #12136 (vivarum).
  • تمت إضافة العمود ‘type’ إلى system.disks. #12115 (ianton-ru).
  • تم تحسين الأمر REVOKE: الآن لا يتطلب خيار grant/admin إلا لحق الوصول الذي سيُسحب. على سبيل المثال، لتنفيذ REVOKE ALL ON *.* FROM user1 لم يعد من الضروري امتلاك كامل حقوق الوصول الممنوحة مع خيار grant. كما أُضيف الأمر REVOKE ALL FROM user1، وهو يسحب جميع الأدوار الممنوحة من user1. #12083 (Vitaly Baranov).
  • تمت إضافة أولوية replica إلى load_balancing (لإتاحة تحديد الأولوية يدويًا في موازنة الحمل). #11995 (Azat Khuzhin).
  • تم تحويل paths في بيانات S3 الوصفية إلى مسارات نسبية، مما يسهّل التعامل مع كائنات S3. #11892 (Vladimir Chebotarev).

تحسين الأداء

  • تم تحسين أداء ORDER BY و GROUP BY عند استخدام بادئة مفتاح الفرز (يُفعَّل ذلك عبر الإعداد optimize_aggregation_in_order، وهو معطّل افتراضيًا). #11696 (Anton Popov).
  • أُزيلت الدوال الحقنية داخل uniq*() إذا كان set optimize_injective_functions_inside_uniq=1. #12337 (Ruslan Kamalov).
  • لم يكن الفهرس يُستخدَم مع العامل IN عند استخدام القيم الحرفية، وهو تراجع في الأداء ظهر تقريبًا في v19.3. يُصلح هذا #10574. #12062 (nvartolomei).
  • جرى تنفيذ عمليات رفع أحادية الجزء لـ DiskS3 (ميزة تجريبية). #12026 (Vladimir Chebotarev).

الميزة التجريبية

  • أُضيف تنسيق جديد للأجزاء في الذاكرة في جداول عائلة MergeTree، ويخزّن البيانات في الذاكرة. وتُكتب الأجزاء على القرص عند أول عملية دمج. ويُنشأ الجزء بتنسيق في الذاكرة إذا كان حجمه، من حيث عدد الصفوف أو البايتات، أقل من عتبتي min_rows_for_compact_part وmin_bytes_for_compact_part. كما يتوفر دعم اختياري لـ Write-Ahead-Log، وهو مُمكّن افتراضيًا ويُتحكَّم به عبر الإعداد in_memory_parts_enable_wal. #10697 (Anton Popov).

تحسينات في البناء/الاختبار/إعداد الحزم

  • تنفيذ وضع اختبار التشويش للاستعلامات المعتمد على AST في clickhouse-client. اطّلع على هذا التصنيف للاطلاع على قائمة المشكلات التي اكتشفناها مؤخرًا عبر التشويش. وقد اكتُشف معظمها بهذه الأداة، واكتُشف بعضها بواسطة SQLancer و00746_sql_fuzzy.pl. #12111 (Alexander Kuzmenkov).
  • إضافة نوع جديد من الاختبارات يعتمد على إطار العمل Testflows. #12090 (vzakaznikov).
  • أُضيف اختبار تكامل HTTPS لـ S3. #12412 (Pavel Kovalenko).
  • تسجيل رسائل trap الخاصة بـ sanitizer من خيط تنفيذ منفصل. سيمنع ذلك احتمال حدوث توقف متبادل عند استخدام Thread sanitizer. #12313 (alexey-milovidov).
  • أصبحت الاختبارات الوظيفية واختبارات الضغط الآن قادرة على العمل مع الإصدار القديم من سكربت clickhouse-test. #12287 (alesapin).
  • إزالة إنشاء ملف غير معتاد أثناء البناء في orc. #12258 (Nikita Mikhaylov).
  • وضع ملفات Docker Compose المشتركة في حاوية Docker الخاصة بالتكامل. #12168 (Ilya Yatsishin).
  • إصلاح التحذيرات الصادرة من CodeQL. يُعد CodeQL محللًا ساكنًا آخر سنستخدمه إلى جانب clang-tidy وPVS-Studio اللذين نستخدمهما بالفعل. #12138 (alexey-milovidov).
  • إصلاحات طفيفة في CMake لبناء UNBUNDLED. #12131 (Matwey V. Kornilov).
  • أُضيف مثال توضيحي لصورة Docker مصغّرة من دون استخدام أي توزيعة Linux. #12126 (alexey-milovidov).
  • ترقية حزم النظام في صورة Docker الخاصة بـ clickhouse-server. #12124 (Ivan Blinkov).
  • إضافة الراية UNBUNDLED إلى جدول system.build_options. ونقل قوائم التخطي الخاصة بـ clickhouse-test إلى مستودع ClickHouse. #12107 (alesapin).
  • فحص منتظم بواسطة أداة التحليل الأمني Anchore Container Analysis التي تبحث عن CVE في صورة Docker الخاصة بـ clickhouse-server. كما يؤكد أيضًا أن Dockerfile قابل للبناء. ويُشغَّل يوميًا على master وعلى طلبات السحب الخاصة بـ Dockerfile. #12102 (Ivan Blinkov).
  • فحص يومي بواسطة أداة التحليل الأمني GitHub CodeQL التي تبحث عن CWE. #12101 (Ivan Blinkov).
  • تثبيت ca-certificates قبل أول apt-get update في Dockerfile. #12095 (Ivan Blinkov).

إصدار ClickHouse 20.5

إصدار ClickHouse ‏v20.5.4.40-stable‏ 2020-08-10

إصلاح الأخطاء

  • تم إصلاح تحليل الفهرس الخاطئ عند استخدام الدوال. وكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى استبعاد أجزاء خاطئة أثناء القراءة من جداول MergeTree. يُصلح #13060. ويُصلح #12406. #13081 (Anton Popov).
  • تم إصلاح التقييد غير الضروري لعدد الخيوط في عمليات select من النسخة المتماثلة المحلية. #12840 (Nikolai Kochetov).
  • تم تحسين الأداء مع Tuples الكبيرة التي تُفسَّر على أنها دوال في قسم IN. وينطبق ذلك على الحالة التي يكتب فيها المستخدم WHERE x IN tuple(1, 2, ...) بدلًا من WHERE x IN (1, 2, ...) لسبب غير معتاد. #12700 (Anton Popov).
  • تم إصلاح تتبّع الذاكرة لـ input_format_parallel_parsing (عبر ربط الخيط بالمجموعة). #12672 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح فهرس bloom filter عند استخدام تعبير ثابت. وهذا يُصلح #10572. #12659 (Winter Zhang).
  • تم إصلاح SIGSEGV في StorageKafka عندما لا يكون الـ broker متاحًا (وليس في هذه الحالة فقط). #12658 (Azat Khuzhin).
  • أُضيف دعم للدالة if مع وسيطات Array(UUID). وهذا يُصلح #11066. #12648 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح غياب الأسماء المستعارة للدالة any. #12593 (Anton Popov).
  • تم إصلاح حالة تسابق في external dictionaries ذات تخطيط cache، والتي قد تؤدي إلى تعطل الخادم. #12566 (alesapin).
  • تمت إزالة بيانات Distributed tables (الكتل الناتجة عن عمليات INSERT غير المتزامنة) عند تنفيذ DROP TABLE. #12556 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح خلل كان يؤدي إلى تلف الأجزاء القديمة بعد الاستعلام ALTER DELETE عندما يكون enable_mixed_granularity_parts=1. يُصلح #12536. #12543 (alesapin).
  • تحسين رسالة الاستثناء للدالة in عند تمرير عدد غير صالح من الوسيطات. #12529 (Anton Popov).
  • تم إصلاح حالة تسابق في جداول live view كان يمكن أن تتسبب في تكرار البيانات. #12519 (vzakaznikov).
  • تم إصلاح مشكلة في الأداء أثناء القراءة من compact parts. #12492 (Anton Popov).
  • تم إصلاح التوافق مع الإصدارات السابقة في التنسيق الثنائي لقيم AggregateFunction(avg, ...). وهذا يُصلح #12342. #12486 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح حالة التوقف المتبادل إذا كان text_log مفعّلًا. #12452 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح تجاوز السعة عند تحديد LIMIT أو OFFSET بقيمة كبيرة جدًا. يُصلح هذا #10470. ويُصلح أيضًا #11372. #12427 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح احتمال حدوث segfault في حال كان StorageMerge. ويغلق هذا #12054. #12401 (tavplubix).
  • تم التراجع عن التغيير المُدخل في #11079 لحل #12098. #12397 (Mike).
  • تجنّب حدوث Exception عند استخدام ثابت سالب أو عدد بفاصلة عائمة في شرط WHERE للجداول المفهرسة. يُصلح هذا #11905. #12384 (alexey-milovidov).
  • أصبح من الممكن تنفيذ CLEAR على عمود حتى إذا كانت هناك تعبيرات DEFAULT تعتمد عليه. يُصلح هذا #12333. #12378 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح TOTALS/ROLLUP/CUBE للدوال التجميعية التي تحتوي على الوسائط -State وNullable. يُصلح هذا #12163. #12376 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح SIGSEGV عند وجود رسالة خطأ في منتصف الدفعة في محرك Kafka. #12302 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح السلوك عند قيام المحرك SummingMergeTree بجمع أعمدة من مفتاح التقسيم. وأُضيف Exception في حال وجود تعريف صريح للأعمدة المراد جمعها إذا كانت تتقاطع مع أعمدة مفتاح التقسيم. يُصلح هذا #7867. #12173 (Nikita Mikhaylov).
  • تم إصلاح تحويل الاستعلام المُرسل إلى DBMS خارجي (مثل MySQL وODBC) عند وجود أسماء مستعارة. يُصلح هذا #12032. #12151 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح خطأ كان يؤدي إلى بيانات وصفية غير صحيحة للجدول في ZooKeepeer لجداول ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. يُصلح هذا #12093. #12121 (alesapin).
  • تم إصلاح التقييد غير الضروري لعدد threads في عمليات selects من VIEW. يُصلح هذا #11937. #12085 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح crash في JOIN مع النوع LowCardinality عند استخدام join_algorithm=partial_merge. #12035 (Artem Zuikov).
  • تم إصلاح نتيجة غير صحيحة للدالة if() عند وجود NULLs في الشرط. #11807 (Artem Zuikov).

تحسين الأداء

  • لم يكن الفهرس يُستخدم مع المعامل IN عند استخدام القيم الحرفية، وهو تراجع في الأداء ظهر تقريبًا منذ v19.3. يُصلح هذا #10574. #12062 (nvartolomei).

تحسينات في البناء/الاختبار/إعداد الحزم

  • ثبّت ca-certificates قبل تشغيل apt-get update لأول مرة في Dockerfile. #12095 (Ivan Blinkov).

إصدار ClickHouse ‏v20.5.2.7-stable‏ 2020-07-02

تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

  • تُرجِع الدالتان COUNT(DISTINCT) وعائلة الدوال التجميعية uniq الآن نتيجة من النوع non-Nullable. وإذا كانت جميع القيم المُمرَّرة هي NULL، فستُرجِع صفرًا بدلًا من ذلك. وهذا يحسّن التوافق مع SQL. #11661 (alexey-milovidov).
  • أُضيف فحص للحالة التي يُحدَّد فيها إعداد على مستوى المستخدم في موضع غير صحيح. يجب تحديد الإعدادات على مستوى المستخدم في users.xml داخل القسم <profile> لملف تعريف مستخدم محدد (أو في <default> للإعدادات الافتراضية). ولن يبدأ الخادوم، مع ظهور رسالة استثناء في السجل. ويُصلح هذا #9051. إذا كنت تريد تخطي هذا الفحص، فيمكنك إما نقل الإعدادات إلى الموضع المناسب أو إضافة <skip_check_for_incorrect_settings>1</skip_check_for_incorrect_settings> إلى config.xml. #11449 (alexey-milovidov).
  • أصبح الإعداد input_format_with_names_use_header مفعّلًا افتراضيًا. وسيؤثر ذلك في تحليل تنسيقات الإدخال -WithNames و-WithNamesAndTypes. #10937 (alexey-milovidov).
  • أُزيل الإعداد experimental_use_processors. وهو مفعّل افتراضيًا. #10924 (Nikolai Kochetov).
  • تم تحديث zstd إلى 1.4.4. ويتضمن ذلك بعض التحسينات الطفيفة في الأداء ونسبة الضغط. إذا كنت تشغّل نُسخًا متماثلة بإصدارات مختلفة من ClickHouse، فقد تظهر لك رسائل خطأ مفهومة مثل Data after merge is not byte-identical to data on another replicas. مع توضيح. هذه الرسائل طبيعية ولا ينبغي أن تقلق بشأنها. هذا التغيير متوافق مع الإصدارات السابقة، لكننا ندرجه هنا في changelog تحسبًا لتساؤلك بشأن هذه الرسائل. #10663 (alexey-milovidov).
  • أُضيف فحص لاكتشاف codecs غير ذات معنى، إلى جانب الإعداد allow_suspicious_codecs للتحكم في هذا الفحص. ويغلق هذا #4966. #10645 (alexey-milovidov).
  • تغيّرت القيم الافتراضية لعدة إعدادات في Kafka. انظر #11388.
  • عند الترقية من إصدارات أقدم من 20.5، إذا نُفِّذ تحديث متدرّج وكان الـ عنقود يحتوي على الإصدارين 20.5 أو أحدث وأقدم من 20.5 معًا، ثم أُعيد تشغيل عُقد ClickHouse ذات الإصدارات القديمة وبدأ الإصدار القديم في وجود إصدارات أحدث، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أخطاء Part ... intersects previous part. ولمنع هذا الخطأ، ثبّت أولًا حزم clickhouse-server الأحدث على جميع عُقد الـ عنقود، ثم أجرِ عمليات إعادة التشغيل (بحيث يبدأ clickhouse-server عند إعادة تشغيله بالإصدار الجديد).

ميزة جديدة

  • TTL DELETE WHERE و TTL GROUP BY للتخشين التلقائي للبيانات والتجميع المرحلي في الجداول. #10537 (expl0si0nn).
  • تنفيذ بروتوكول PostgreSQL wire. #10242 (Movses).
  • أُضيفت جداول النظام للمستخدمين والأدوار والامتيازات وملفات تعريف الإعدادات والحصص وسياسات الصفوف؛ كما أُضيفت الأوامر SHOW USER و SHOW [CURRENT|ENABLED] ROLES و SHOW SETTINGS PROFILES. #10387 (Vitaly Baranov).
  • دعم عمليات الكتابة في ODBC table function #10554 (ageraab). #10901 (tavplubix).
  • إضافة مقاييس أداء الاستعلامات استنادًا إلى Linux perf_events (تُحسب هذه المقاييس باستخدام عدادات CPU العتادية وعدادات نظام التشغيل). هذه الميزة اختيارية وتتطلب ضبط CAP_SYS_ADMIN على الملف التنفيذي clickhouse. #9545 Andrey Skobtsov. #11226 (Alexander Kuzmenkov).
  • يدعم الآن المُعدِّلين NULL و NOT NULL لأنواع البيانات في استعلام CREATE. #11057 (Павел Потемкин).
  • إضافة تنسيق الإدخال والإخراج ArrowStream. #11088 (hcz).
  • دعم Cassandra كمصدر خارجي للقواميس. #4978 (favstovol).
  • أُضيف layout جديد direct يحمّل جميع البيانات مباشرةً من المصدر لكل query، من دون تخزين البيانات أو استخدام التخزين المؤقت. #10622 (Artem Streltsov).
  • أُضيف layout جديد complex_key_direct إلى القواميس، ولا يخزّن أي شيء محليًا أثناء تنفيذ الاستعلام. #10850 (Artem Streltsov).
  • أُضيف دعم صياغة المتغيرات العامة بأسلوب MySQL (stub). وهذا مطلوب للتوافق مع بروتوكول MySQL. #11832 (alexey-milovidov).
  • أُضيف تمييز الصياغة إلى clickhouse-client باستخدام replxx. #11422 (Tagir Kuskarov).
  • أُضيفت الدالتان minMap و maxMap. #11603 (Ildus Kurbangaliev).
  • إضافة الجدول system.asynchronous_metric_log الذي يسجل المقاييس التاريخية من system.asynchronous_metrics. #11588 (Alexander Kuzmenkov).
  • إضافة الدالتين extractAllGroupsHorizontal(haystack, re) و extractAllGroupsVertical(haystack, re). #11554 (Vasily Nemkov).
  • إضافة استعلامات SHOW CLUSTER(S). #11467 (hexiaoting).
  • إضافة الدالة netloc لاستخراج موقع الشبكة، على غرار urlparse(url) وnetloc في بايثون. #11356 (Guillaume Tassery).
  • إضافة عمودين افتراضيين آخرين لـ engine=Kafka للوصول إلى ترويسات الرسائل. #11283 (filimonov).
  • إضافة العمود الافتراضي _timestamp_ms لمحرك Kafka (النوع هو Nullable(DateTime64(3))). #11260 (filimonov).
  • إضافة الدالة randomFixedString. #10866 (Andrei Nekrashevich).
  • إضافة الدالة fuzzBits التي تقلب البتات عشوائيًا في سلسلة نصية باحتمال محدد. #11237 (Andrei Nekrashevich).
  • السماح بمقارنة الأعداد بسلسلة نصية ثابتة في عوامل المقارنة، وIN، وأقسام VALUES. #11647 (alexey-milovidov).
  • إضافة وضع موازنة الحمل round_robin. #11645 (Azat Khuzhin).
  • إضافة الإعداد cast_keep_nullable. إذا تم تعيين CAST(something_nullable AS Type) فسيُرجع Nullable(Type). #11733 (Artem Zuikov).
  • تمت إضافة العمود position إلى جدول system.columns والعمود column_position إلى جدول system.parts_columns. ويحتوي على الموضع الترتيبي للعمود في الجدول بدءًا من 1. وهذا يُغلق #7744. #11655 (alexey-milovidov).
  • دعم ON CLUSTER لأوامر SYSTEM {FLUSH DISTRIBUTED,STOP/START DISTRIBUTED SEND}. #11415 (Azat Khuzhin).
  • إضافة جدول system.distribution&#95;queue. #11394 (Azat Khuzhin).
  • دعم جميع إعدادات format في Kafka، مع إتاحة بعض الإعدادات على مستوى الجدول، وضبط القيم الافتراضية لتحسين الأداء. #11388 (filimonov).
  • إضافة الدالة port (لاستخراج المنفذ من URL). #11120 (Azat Khuzhin).
  • أصبحت الدوال dictGet* تقبل أسماء الجداول الآن. #11050 (Vitaly Baranov).
  • أصبحت الأداة clickhouse-format قادرة الآن على تنسيق عدة استعلامات عند استخدام الوسيطة -n. #10852 (Darío).
  • إمكانية تهيئة proxy-resolver لـ DiskS3. #10744 (Pavel Kovalenko).
  • جعل pointInPolygon يعمل مع مضلع غير ثابت. ويمكن لـ PointInPolygon الآن أخذ Array(Array(Tuple(…, …))) كوسيط ثانٍ، أي مصفوفة من المضلع والثقوب. #10623 (Alexey Ilyukhov) #11421 (Alexey Ilyukhov).
  • أُضيف move_ttl_info إلى system.parts لتوفير إمكانات الفحص الداخلي لوظيفة move TTL. #10591 (Vladimir Chebotarev).
  • إتاحة العمل مع S3 عبر الوكلاء. #10576 (Pavel Kovalenko).
  • إضافة الاسمين المرادفين NCHAR وNVARCHAR لأنواع البيانات. #11025 (alexey-milovidov).
  • حُلّت #7224: أُضيفت مقاييس FailedQuery وFailedSelectQuery وFailedInsertQuery إلى جدول system.events. #11151 (Nikita Orlov).
  • إضافة المزيد من إحصاءات jemalloc إلى system.asynchronous_metrics، وضمان ظهور قيمها المحدّثة. #11748 (Alexander Kuzmenkov).
  • السماح بتحديد بيانات اعتماد S3 الافتراضية وترويسات مصادقة مخصّصة. #11134 (Grigory Pervakov).
  • أُضيفت دوال جديدة لاستيراد/تصدير DateTime64 كـ Int64 بدرجات precision مختلفة: to-/fromUnixTimestamp64Milli/-Micro/-Nano. #10923 (Vasily Nemkov).
  • السماح بتحديد URI من النوع mongodb:// لقواميس MongoDB. #10915 (Alexander Kuzmenkov).
  • يمكن الآن استخدام الكلمة المحجوزة OFFSET دون clause LIMIT مصاحبة. #10802 (Guillaume Tassery).
  • أُضيف جدول system.licenses. يحتوي هذا الجدول على تراخيص المكتبات الخارجية الموجودة في الدليل contrib. وبذلك أُغلقت #2890. #10795 (alexey-milovidov).
  • دالة جديدة toStartOfSecond(DateTime64) -&gt; DateTime64 تُصفّر الجزء الأقل من الثانية من قيمة DateTime64. #10722 (Vasily Nemkov).
  • إضافة input format جديد JSONAsString يقبل تسلسلاً من JSON objects مفصولة بأسطر جديدة أو مسافات و/أو فواصل. #10607 (Kruglov Pavel).
  • أُتيح توصيف الذاكرة بخطوات granularity أدق من 4 MiB. وأُضيف Profiler لأخذ عينات الذاكرة لالتقاط allocations/deallocations عشوائية. #10598 (alexey-milovidov).
  • يدعم SimpleAggregateFunction الآن أيضًا sumMap. #10000 (Ildus Kurbangaliev).
  • دعم ALTER RENAME COLUMN لمحرك الجداول Distributed. استكمالًا لـ #10727. يعالج #10747. #10887 (alesapin).

إصلاحات الأخطاء

  • إصلاح تقرير UBSan في تحليل Decimal. يُصلح هذا #7540. #10512 (alexey-milovidov).
  • إصلاح استثناء فاصلة عائمة محتمل عند تحليل DateTime64. يُصلح هذا #11374. #11875 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تعطل نادر ناتج عن استخدام عمود Nullable في شرط prewhere. #11895 #11608 #11869 (Nikolai Kochetov).
  • عدم السماح باستخدام arrayJoin داخل الدوال عالية الرتبة. كان ذلك يؤدي إلى خلل في مزامنة protocol. يُغلق هذا #3933. #11846 (alexey-milovidov).
  • إصلاح النتيجة الخاطئة عند مقارنة FixedString مع String ثابت. يُصلح هذا #11393. ظهر هذا الخطأ في الإصدار 20.4. #11828 (alexey-milovidov).
  • إصلاح النتيجة الخاطئة لـ if عند وجود NULLs في الشرط. #11807 (Artem Zuikov).
  • إصلاح استخدام عدد كبير جدًا من threads للاستعلامات. #11788 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح الاستثناء Scalar does not exist عند استخدام WITH <scalar subquery> ... في SELECT ... FROM merge_tree_table ... #11621. #11767 (Amos Bird).
  • إصلاح السلوك غير المتوقع للاستعلامات مثل SELECT *, xyz.*، التي كانت تنجح رغم أنه كان من المتوقع ظهور error. #11753 (hexiaoting).
  • سيتم الآن إلغاء replicated fetches أثناء تعديل metadata. #11744 (alesapin).
  • تحليل metadata المخزنة في zookeeper قبل التحقق من تطابقها. #11739 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح LOGICAL_ERROR الناتج عن استنتاج نوع غير صحيح للقيم الحرفية المعقدة في Values input format. #11732 (tavplubix).
  • إصلاح ORDER BY ... WITH FILL مع الأعمدة الثابتة. #11697 (Anton Popov).
  • إصلاح race condition نادرة جدًا في SYSTEM SYNC REPLICA. إذا تم إنشاء replicated table، وفي الوقت نفسه نفّذ عميل آخر من connection منفصل الأمر SYSTEM SYNC REPLICA على ذلك الجدول (وهذا غير مرجح، لأن العميل الآخر يجب أن يكون على علم بأن الجدول قد أُنشئ)، فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء مرجعية nullptr. #11691 (alexey-milovidov).
  • تمرير قيم timeout المناسبة عند التواصل مع جسر XDBC. في الآونة الأخيرة، لم تكن مهل الانتظار تُحترم عند التحقق من liveness للجسر وتلقي المعلومات الوصفية. #11690 (alexey-milovidov).
  • إصلاح استخدام LIMIT n WITH TIES مع عبارة ORDER BY التي تتضمن aliases. #11689 (Anton Popov).
  • إصلاح احتمال حدوث Pipeline stuck في عمليات SELECT التي تستخدم FINAL بالتوازي. يعالج هذا #11636. #11682 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح خطأ يؤدي إلى حالة غير صحيحة لـ system.mutations. فقد يُظهر أن الـ mutation اكتملت بالكامل بالفعل، بينما لا يزال الخادم لديه مهام MUTATE_PART في replication queue ويحاول تنفيذها. يعالج هذا #11611. #11681 (alesapin).
  • إصلاح تمييز بناء الجملة في استعلام CREATE USER. #11664 (alexey-milovidov).
  • إضافة دعم للتعبيرات النمطية مع علامات case-insensitive. يعالج هذا #11101 و#11506. #11649 (alexey-milovidov).
  • إزالة تحسين استعلام count البسيط إذا كان أمان row-level مفعّلًا. في الإصدارات السابقة، كان المستخدم يحصل على العدد الإجمالي للسجلات في table بدلًا من العدد بعد التصفية. يعالج هذا #11352. #11644 (alexey-milovidov).
  • إصلاح bloom filters لـ String ‏(data skipping indices). #11638 (Azat Khuzhin).
  • بدون الخيار -q، لا يتم إنشاء database عند بدء التشغيل. #11604 (giordyb).
  • إصلاح الخطأ Block structure mismatch في queries التي تستخدم sampling وتقرأ من table Buffer. #11602 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح رمز الخروج غير الصحيح لـ clickhouse-client عندما exception.code() % 256 == 0. #11601 (filimonov).
  • إصلاح race condition في عمليتَي CREATE/DROP لنسخ replicas مختلفة من ReplicatedMergeTree. والاستمرار في العمل إذا لم تُزل table بالكامل من ZooKeeper أو إذا لم يتم إنشاؤها بنجاح. يعالج هذا #11432. #11592 (alexey-milovidov).
  • إصلاح خطأ بسيط في رسالة السجل حول “تم خفض حجم mark cache” عند بدء تشغيل الخادم. يُغلق هذا #11399. #11589 (alexey-milovidov).
  • إصلاح الخطأ Size of offsets does not match size of column في queries التي تحتوي على PREWHERE column in (subquery) و ARRAY JOIN. #11580 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح عطل segfault نادر في SHOW CREATE TABLE، ما يعالج #11490. #11579 (tavplubix).
  • كانت جميع الاستعلامات ضمن جلسة HTTP تحمل القيمة نفسها لـ query&#95;id. تم إصلاح ذلك. #11578 (tavplubix).
  • أصبحت حاوية Docker الخاصة بـ clickhouse-server تُفضّل الآن استخدام IPv6 عند التحقق من حيوية الخادم. #11550 (Ivan Starkov).
  • تم إصلاح الخطأ Data compressed with different methods الذي قد يحدث إذا كان min_bytes_to_use_direct_io مفعّلًا، وكان PREWHERE نشطًا، مع استخدام SAMPLE أو عدد كبير من الخيوط. يعالج هذا #11539. #11540 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح shard_num/replica_num لـ <node> (إذ كان ذلك يعطّل use_compact_format_in_distributed_parts_names). #11528 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح async INSERT إلى Distributed عند prefer_localhost_replica=0 ومن دون internal_replication. #11527 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح تسرّب للذاكرة عند طرح استثناء في منتصف aggregation باستخدام دوال -State. يعالج هذا #8995. #11496 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح استثناء Pipeline stuck في INSERT SELECT FINAL عندما يكون SELECT (max_threads>1) لديه streams متعددة، بينما INSERT لديه stream واحدة فقط (max_insert_threads==0). #11455 (Azat Khuzhin).
  • تم إصلاح النتيجة غير الصحيحة في استعلامات مثل select count() from t, u. #11454 (Artem Zuikov).
  • تم إصلاح إرجاع compressed size لـ codecs. #11448 (Nikolai Kochetov).
  • تم إصلاح تعطل الخادم عندما يحتوي عمود على compression codec بوسيطات غير literal. يعالج ذلك #11365. #11431 (alesapin).
  • تم إصلاح قراءة محتملة من ذاكرة غير مهيأة أثناء إيقاف MergeTree إذا لم يتم إنشاء الجدول بنجاح. #11420 (alexey-milovidov).
  • تم إصلاح التعطل في JOIN على LowCarinality(T) و Nullable(T). #11380. #11414 (Artem Zuikov).
  • تم إصلاح رمز الخطأ للمفتاح USING غير الصحيح. #11373. #11404 (Artem Zuikov).
  • تم إصلاح geohashesInBox عند استخدام وسيطات خارج نطاق خط العرض/خط الطول. #11403 (Vasily Nemkov).
  • تحسين رسائل الخطأ لدوال joinGet(). #11389 (Artem Zuikov).
  • إصلاح خطأ Pipeline stuck المحتمل في الاستعلامات التي تتضمن فرزًا خارجيًا وحدًا أقصى. يُصلح #11359. #11366 (Nikolai Kochetov).
  • إزالة القفل غير الضروري أثناء إرسال الأجزاء في ReplicatedMergeTree. #11354 (alesapin).
  • إصلاح دعم \G (الإخراج العمودي) في clickhouse-client في وضع متعدد الأسطر. هذا يُغلق #9933. #11350 (alexey-milovidov).
  • إصلاح خطأ segfault محتمل عند استخدام قاعدة البيانات Lazy. #11348 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تعطل في استعلامات SELECT المباشرة من محرك الجدول Join (من دون JOIN)، بالإضافة إلى معالجة غير صحيحة لقابلية NULL. #11340 (Artem Zuikov).
  • إصلاح تعطل في quantilesExactWeightedArray. #11337 (Nikolai Kochetov).
  • أصبحت عمليات الدمج تتوقف الآن قبل تغيير البيانات الوصفية في استعلامات ALTER. #11335 (alesapin).
  • جعل الكتابة إلى MATERIALIZED VIEW مع الإعداد parallel_view_processing = 1 متوازية من جديد. يُصلح #10241. #11330 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح visitParamExtractRaw عندما يحتوي JSON المُستخرَج على سلاسل نصية تتضمن { أو [ غير متوازنة. #11318 (Ewout).
  • إصلاح حالة تسابق نادرة جدًا في ThreadPool. #11314 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تسابق بيانات غير مؤثر في clickhouse-copier. اكتشفته اختبارات التكامل. #11313 (alexey-milovidov).
  • إصلاح استخدام محتمل لذاكرة غير مهيأة أثناء التحويل. مثال: SELECT toIntervalSecond(now64()). #11311 (alexey-milovidov).
  • إصلاح المشكلة التي تمنع تحليل الفهرس من العمل إذا كان للجدول عمود من النوع Array في المفتاح الأساسي، وكان الاستعلام يطبّق تصفية على هذا العمود باستخدام الدالتين empty أو notEmpty. هذا يُصلح #11286. #11303 (alexey-milovidov).
  • إصلاح خطأ قد يؤدي إلى عدم دقة تقدير سرعة الاستعلام، وقد لا يعمل الحد min_execution_speed أو قد يعمل بشكل غير صحيح إذا كان الاستعلام مقيَّد المعدل بإعدادات max_network_bandwidth أو max_execution_speed أو priority. كما تم تغيير القيمة الافتراضية لـ timeout_before_checking_execution_speed إلى قيمة غير صفرية، لأن الإعدادين min_execution_speed وmax_execution_speed لن يكون لهما أي تأثير بخلاف ذلك. هذا يُصلح #11297. هذا يُصلح #5732. هذا يُصلح #6228. تحسين في سهولة الاستخدام: تجنّب دمج رسالة الاستثناء مع شريط التقدّم في clickhouse-client. #11296 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تعطل عند استدعاء SET DEFAULT ROLE باستخدام معاملات غير صحيحة. هذا يُصلح #10586. #11278 (Vitaly Baranov).
  • إصلاح تعطل أثناء قراءة بيانات غير سليمة بتنسيق Protobuf. هذا يُصلح #5957، ويُصلح #11203. #11258 (Vitaly Baranov).
  • إصلاح خطأ كان يجعل قاموس cache يعيد القيمة الافتراضية بدلًا من القيمة العادية (عندما تكون هناك مفاتيح منتهية الصلاحية فقط). يؤثر هذا فقط على الحقول النصية. #11233 (Nikita Mikhaylov).
  • إصلاح الخطأ Block structure mismatch in QueryPipeline أثناء القراءة من VIEW مع وجود ثوابت في الاستعلام الداخلي. يُصلح #11181. #11205 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح الاستثناء المحتمل Invalid status for associated output. #11200 (Nikolai Kochetov).
  • الآن سيتم التحقق من primary.idx إذا كان معرّفًا في استعلام CREATE. #11199 (alesapin).
  • إصلاح الخطأ المحتمل Cannot capture column في الدوال عالية الرتبة عند وجود معامل مُلتقط من النوع Array(Array(LowCardinality)). #11185 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح globbing في S3 الذي كان قد يفشل عند وجود أكثر من 1000 مفتاح ومع بعض الـ backend. #11179 (Vladimir Chebotarev).
  • إذا كان data skipping index يعتمد على أعمدة سيجري تعديلها أثناء merge في الخلفية (في SummingMergeTree وAggregatingMergeTree وكذلك في TTL GROUP BY)، فقد كان يُحسب بشكل غير صحيح. تم إصلاح هذه المشكلة بنقل حساب index إلى ما بعد merge بحيث يُحسب index على البيانات المدمجة. #11162 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح حالة التعليق التي كانت تحدث أحيانًا أثناء DROP لجدول بمحرك table engine=Kafka (أو أثناء إعادة تشغيل server). #11145 (filimonov).
  • إصلاح الحجز المفرط لـ threads للاستعلامات البسيطة (وهو تحسين لتقليل عدد threads كان معطّلًا جزئيًا بعد التغييرات في pipeline). #11114 (Azat Khuzhin).
  • إزالة التسجيل من مهمة إنهاء mutation إذا لم يكتمل أي شيء. #11109 (alesapin).
  • إصلاح حالة توقف متبادل أثناء بدء تشغيل server بعد التحديث مع تغييرات في بنية log tables الخاصة بالنظام. #11106 (alesapin).
  • إصلاح تسرّب للذاكرة في registerDiskS3. #11074 (Pavel Kovalenko).
  • إصلاح الخطأ No such name in Block::erase() عندما يظهر JOIN مع PREWHERE أو عندما يحوّل optimize_move_to_prewhereWHERE إلى PREWHERE. #11051 (Artem Zuikov).
  • إصلاح احتمال فقدان بعض البيانات أثناء إنهاء table بمحرك Kafka. #11048 (filimonov).
  • إصلاح أخطاء في تحليل argument للدالة parseDateTime64BestEffort. #10925. #11038 (Vasily Nemkov).
  • أصبح من الممكن الآن تنفيذ ADD/DROP وRENAME على column نفسه ضمن query واحدة من نوع ALTER. كما أصبحت رسالة Exception الخاصة بتنفيذ MODIFY وRENAME في الوقت نفسه أكثر وضوحًا. ويعالج هذا جزئيًا #10669. #11037 (alesapin).
  • إصلاح تحليل عناوين URL الخاصة بـ S3. #11036 (Vladimir Chebotarev).
  • إصلاح تتبّع الذاكرة في two-level aggregation لـ GROUP BY عند وجود LIMIT. #11022 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح خطأ نادر جدًا محتمل من نوع use-after-free في MergeTree إذا لم يتم إنشاء table بنجاح. #10986 (alexey-milovidov).
  • إصلاح التعامل مع metadata ‏(path نسبي لعملية rename) والبيانات ‏(path نسبي للرابط الرمزي) في قاعدة البيانات Atomic. #10980 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح تعطل server عند تنفيذ queries متزامنة من نوع ALTER وDROP DATABASE مع database engine من نوع Atomic. #10968 (tavplubix).
  • إصلاح الحجم غير الصحيح لـ raw data في method ‏getRawData(). #10964 (Igr).
  • إصلاح عدم التوافق في two-level aggregation بين الإصدار 20.1 والإصدارات الأقدم. يحدث هذا التعارض عندما تُستخدم إصدارات مختلفة من ClickHouse على عقدة initiator والعقد البعيدة، ويكون حجم نتيجة GROUP BY كبيرًا، وتُنفَّذ aggregation باستخدام field واحد من نوع String. ويؤدي ذلك إلى ظهور عدة rows غير مدمجة للمفتاح نفسه في النتيجة. #10952 (alexey-milovidov).
  • تجنّب إرسال الملفات المكتوبة جزئيًا بواسطة DistributedBlockOutputStream. #10940 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح تعطل في SELECT count(notNullIn(NULL, [])). #10920 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح مشكلة التعليق التي كانت تحدث أحيانًا أثناء تنفيذ DROP لجدول بمحرك Kafka (أو أثناء إعادة تشغيل الخادم). #10910 (filimonov).
  • أصبح من الممكن الآن تنفيذ عدة عمليات ALTER RENAME مثل a TO b, c TO a. #10895 (alesapin).
  • إصلاح حالة سباق محتملة كان يمكن أن تحدث عند الحصول على النتيجة من حالة دالة تجميعية لنفس العمود من عدة thread. والطريقة الوحيدة (التي وجدتها) التي يمكن أن يحدث بها ذلك هي عند استخدام الدالة finalizeAggregation أثناء القراءة من جدول بمحرك Memory يخزّن حالة AggregateFunction للدالة quanite*. #10890 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح التوافق مع الإصدارات السابقة لـ tuples في Distributed tables. #10889 (Anton Popov).
  • إصلاح SIGSEGV في StringHashTable (إذا لم يكن هذا المفتاح موجودًا). #10870 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح حالات تعليق WATCH بعد حذف جدول LiveView من قاعدة بيانات بمحرك Atomic. #10859 (tavplubix).
  • إصلاح خطأ في ReplicatedMergeTree قد يتسبب في تعليق بعض عمليات ALTER على استعلام OPTIMIZE أثناء انتظار بعض replica بعد أن تصبح غير نشطة. #10849 (tavplubix).
  • تُحدَّث القيود الآن إذا أُعيدت تسمية العمود المشارك في تعبير CONSTRAINT. يُصلح هذا #10844. #10847 (alesapin).
  • إصلاح احتمال قراءة ذاكرة غير مهيأة في cache dictionary. #10834 (alexey-milovidov).
  • إصلاح ترتيب الأعمدة بعد Block::sortColumns() (مع إضافة اختبار يوضح تأثير ذلك على إحدى حالات الاستخدام الفعلية، وهي محرك Buffer). #10826 (Azat Khuzhin).
  • إصلاح المشكلة المتعلقة بـ ODBC bridge عند عدم طلب وضع علامات اقتباس حول المعرّفات. يُصلح هذا #7984. #10821 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تقريري UBSan وMSan في DateLUT. #10798 (alexey-milovidov).
  • استخدام src_type لإجراء تحويل النوع بشكل صحيح في شروط المفتاح. يُصلح هذا #6287. #10791 (Andrew Onyshchuk).
  • التخلّص من التصحيحات القديمة الخاصة بـ libunwind. https://github.com/ClickHouse-Extras/libunwind/commit/500aa227911bd185a94bfc071d68f4d3b03cb3b1#r39048012 يتيح هذا تعطيل -fno-omit-frame-pointer في builds الخاصة بـ clang، مما يحسّن الأداء بمتوسط لا يقل عن 1%. #10761 (Amos Bird).
  • إصلاح avgWeighted عند استخدام وزن بنقطة عائمة عبر عدة shards. #10758 (Baudouin Giard).
  • إصلاح سلوك parallel_view_processing. الآن يجب أن تكتمل جميع عمليات الإدراج في MATERIALIZED VIEW دون استثناء حتى إذا وقع استثناء. يُصلح #10241. #10757 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح الـ combinator ‏-OrNull و‏-OrDefault عند دمجهما مع ‏-State. #10741 (hcz).
  • إصلاح تعطل في generateRandom مع الأنواع المتداخلة. يُصلح #10583. #10734 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح تلف البيانات في عمود المفتاح LowCardinality(FixedString) في SummingMergeTree، والذي كان يمكن أن يحدث بعد الدمج. يُصلح #10489. #10721 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح استخدام المفتاح الأساسي المغلف داخل دالة مع المُعدِّل ‘FINAL’ وتحسين ‘ORDER BY’. #10715 (Anton Popov).
  • إصلاح احتمال تجاوز سعة المخزن المؤقت في الدالة h3EdgeAngle. #10711 (alexey-milovidov).
  • إصلاح اختفاء الإجماليات. كان من الممكن تصفية الإجماليات إذا كان الاستعلام يحتوي على join أو subquery مع شرط where خارجي. يُصلح #10674. #10698 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح ذرية عملية insert عبر HTTP. يُصلح هذا #9666. #10687 (Andrew Onyshchuk).
  • إصلاح الاستخدامات المتعددة للمعامل IN مع المجموعة نفسها المتطابقة في استعلام واحد. #10686 (Anton Popov).
  • إصلاح خطأ كان يتسبب في تعليق طلبات HTTP عند إغلاق العميل عندما يكون readonly=2 وcancel_http_readonly_queries_on_client_close=1. يُصلح #7939, #7019, #7736, #7091. #10684 (tavplubix).
  • إصلاح ترتيب المعلمات في مُنشئ AggregateTransform. #10667 (palasonic1).
  • إصلاح غياب التنفيذ المتوازي للاستعلامات البعيدة عند تفعيل distributed_aggregation_memory_efficient. يُصلح #10655. #10664 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح احتمال ظهور عدد غير صحيح من الصفوف في الاستعلامات التي تحتوي على LIMIT. يُصلح #10566, #10709. #10660 (Nikolai Kochetov).
  • إصلاح خلل يتسبب في تعليق عمليات ALTER المتزامنة عندما يحتوي الجدول على عدد كبير من الأجزاء. #10659 (alesapin).
  • إصلاح إلغاء الإشارة إلى nullptr في StorageBuffer إذا تم إيقاف الخادم قبل بدء تشغيل الجدول. #10641 (alexey-milovidov).
  • إصلاح تحسين predicates في distributed queries (enable_optimize_predicate_expression=1) للاستعلامات التي تتضمن قسم HAVING (أي عندما تكون التصفية على خادم initiator مطلوبة)، وذلك عبر الحفاظ على ترتيب expressions (وهذا يكفي للإصلاح)، وكذلك فرض استخدام المجمّع لأسماء الأعمدة بدلًا من الفهارس