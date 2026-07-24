في هذا الدليل، سنشرح لك خطوات الاستعلام عن بياناتك في Google Cloud Storage باستخدام ClickHouse وكتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse (BigLake Metastore).

يدعم ClickHouse التكامل مع عدة catalogs ‏(مثل Unity وGlue وPolaris وغيرها). يوضح لك هذا الدليل الخطوات اللازمة للاستعلام عن جداول Iceberg الخاصة بك في كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse المعروف أيضًا باسم BigLake Metastore عبر ClickHouse.

نظرًا لأن هذه الميزة لا تزال في مرحلة Beta، فستحتاج إلى تفعيلها باستخدام: SET allow_database_iceberg = 1;

​ المتطلبات الأساسية

قبل إنشاء اتصال من ClickHouse إلى كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse ‏(BigLake Metastore)، تأكد من توفر ما يلي:

مشروع Google Cloud مع تفعيل كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse

مع تفعيل كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse بيانات اعتماد Application Default ‏(OAuth client ID وclient secret) لتطبيق، تم إنشاؤها عبر Google Cloud Console

‏(OAuth client ID وclient secret) لتطبيق، تم إنشاؤها عبر Google Cloud Console refresh token تم الحصول عليه من خلال إكمال OAuth flow باستخدام النطاقات المناسبة (على سبيل المثال https://www.googleapis.com/auth/bigquery ونطاق التخزين لـ GCS)

تم الحصول عليه من خلال إكمال OAuth flow باستخدام النطاقات المناسبة (على سبيل المثال ونطاق التخزين لـ GCS) مسار warehouse: ‏GCS bucket ‏(مع prefix اختياري) حيث تُخزَّن الجداول، على سبيل المثال gs://your-bucket أو gs://your-bucket/prefix

​ إنشاء اتصال بين كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse وClickHouse

بعد توفّر بيانات اعتماد OAuth، أنشئ قاعدة بيانات في ClickHouse تستخدم محرك قاعدة البيانات ‏ DataLakeCatalog

SET allow_database_iceberg = 1 ; CREATE DATABASE lakehouse_runtime_catalog ENGINE = DataLakeCatalog( 'https://biglake.googleapis.com/iceberg/v1/restcatalog' ) SETTINGS catalog_type = 'biglake' , google_adc_client_id = '<client-id>' , google_adc_client_secret = '<client-secret>' , google_adc_refresh_token = '<refresh-token>' , google_adc_quota_project_id = '<gcp-project-id>' , warehouse = 'gs://<bucket_name>/<optional-prefix>' ;

​ الاستعلام عن جداول كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse باستخدام ClickHouse

بمجرد إنشاء الاتصال، يمكنك الاستعلام عن الجداول المسجَّلة في كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse.

USE LAKEHOUSE_RUNTIME_CATALOG; SHOW TABLES;

مخرجات المثال:

┌─name──────────────────────────────────────┐ │lakehouse_runtime_catalog.my_iceberg_table │ └───────────────────────────────────────────┘

SELECT count ( * ) FROM `lakehouse_runtime_catalog.my_iceberg_table` ;

يجب استخدام علامات الاقتباس المعكوسة يجب استخدام علامات الاقتباس المعكوسة لأن ClickHouse لا يدعم سوى مساحة اسم واحدة.

لفحص تعريف الجدول:

SHOW CREATE TABLE `lakehouse_runtime_catalog.my_iceberg_table` ;

​ تحميل البيانات من Lakehouse إلى ClickHouse

لتحميل البيانات من جدول في كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse إلى جدول ClickHouse محلي لتسريع الاستعلامات المتكررة، أنشئ جدول MergeTree ونفّذ insert من الكتالوج:

CREATE TABLE clickhouse_table ( `id` Int64, `event_time` DateTime64( 3 ), `user_id` String, `payload` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (event_time, id); INSERT INTO local_events SELECT * FROM lakehouse_runtime_catalog. `icebench.my_iceberg_table` ;