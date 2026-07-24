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يدعم ClickHouse التكامل مع عدة catalogs ‏(مثل Unity وGlue وPolaris وغيرها). يوضح لك هذا الدليل الخطوات اللازمة للاستعلام عن جداول Iceberg الخاصة بك في كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse المعروف أيضًا باسم BigLake Metastore عبر ClickHouse.
نظرًا لأن هذه الميزة لا تزال في مرحلة Beta، فستحتاج إلى تفعيلها باستخدام: SET allow_database_iceberg = 1;

المتطلبات الأساسية

قبل إنشاء اتصال من ClickHouse إلى كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse ‏(BigLake Metastore)، تأكد من توفر ما يلي:
  • مشروع Google Cloud مع تفعيل كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse
  • بيانات اعتماد Application Default ‏(OAuth client ID وclient secret) لتطبيق، تم إنشاؤها عبر Google Cloud Console
  • refresh token تم الحصول عليه من خلال إكمال OAuth flow باستخدام النطاقات المناسبة (على سبيل المثال https://www.googleapis.com/auth/bigquery ونطاق التخزين لـ GCS)
  • مسار warehouse: ‏GCS bucket ‏(مع prefix اختياري) حيث تُخزَّن الجداول، على سبيل المثال gs://your-bucket أو gs://your-bucket/prefix

إنشاء اتصال بين كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse وClickHouse

بعد توفّر بيانات اعتماد OAuth، أنشئ قاعدة بيانات في ClickHouse تستخدم محرك قاعدة البيانات ‏DataLakeCatalog:

الاستعلام عن جداول كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse باستخدام ClickHouse

بمجرد إنشاء الاتصال، يمكنك الاستعلام عن الجداول المسجَّلة في كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse.
مخرجات المثال:
يجب استخدام علامات الاقتباس المعكوسةيجب استخدام علامات الاقتباس المعكوسة لأن ClickHouse لا يدعم سوى مساحة اسم واحدة.
لفحص تعريف الجدول:

تحميل البيانات من Lakehouse إلى ClickHouse

لتحميل البيانات من جدول في كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse إلى جدول ClickHouse محلي لتسريع الاستعلامات المتكررة، أنشئ جدول MergeTree ونفّذ insert من الكتالوج:
بعد التحميل الأولي، نفّذ استعلامًا على clickhouse_table بزمن استجابة أقل. أعد تنفيذ INSERT INTO ... SELECT لتحديث البيانات من BigLake عند الحاجة.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦