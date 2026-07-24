نظرًا لأن هذه الميزة لا تزال في مرحلة Beta، فستحتاج إلى تفعيلها باستخدام:
SET allow_database_iceberg = 1;
قبل إنشاء اتصال من ClickHouse إلى كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse (BigLake Metastore)، تأكد من توفر ما يلي:
المتطلبات الأساسية
- مشروع Google Cloud مع تفعيل كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse
- بيانات اعتماد Application Default (OAuth client ID وclient secret) لتطبيق، تم إنشاؤها عبر Google Cloud Console
- refresh token تم الحصول عليه من خلال إكمال OAuth flow باستخدام النطاقات المناسبة (على سبيل المثال
https://www.googleapis.com/auth/bigqueryونطاق التخزين لـ GCS)
- مسار warehouse: GCS bucket (مع prefix اختياري) حيث تُخزَّن الجداول، على سبيل المثال
gs://your-bucketأو
gs://your-bucket/prefix
بعد توفّر بيانات اعتماد OAuth، أنشئ قاعدة بيانات في ClickHouse تستخدم محرك قاعدة البيانات DataLakeCatalog:
إنشاء اتصال بين كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse وClickHouse
SET allow_database_iceberg = 1;
CREATE DATABASE lakehouse_runtime_catalog
ENGINE = DataLakeCatalog('https://biglake.googleapis.com/iceberg/v1/restcatalog')
SETTINGS
catalog_type = 'biglake',
google_adc_client_id = '<client-id>',
google_adc_client_secret = '<client-secret>',
google_adc_refresh_token = '<refresh-token>',
google_adc_quota_project_id = '<gcp-project-id>',
warehouse = 'gs://<bucket_name>/<optional-prefix>';
بمجرد إنشاء الاتصال، يمكنك الاستعلام عن الجداول المسجَّلة في كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse.
الاستعلام عن جداول كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse باستخدام ClickHouse
مخرجات المثال:
USE LAKEHOUSE_RUNTIME_CATALOG;
SHOW TABLES;
┌─name──────────────────────────────────────┐
│lakehouse_runtime_catalog.my_iceberg_table │
└───────────────────────────────────────────┘
SELECT count(*) FROM `lakehouse_runtime_catalog.my_iceberg_table`;
لفحص تعريف الجدول:
يجب استخدام علامات الاقتباس المعكوسةيجب استخدام علامات الاقتباس المعكوسة لأن ClickHouse لا يدعم سوى مساحة اسم واحدة.
SHOW CREATE TABLE `lakehouse_runtime_catalog.my_iceberg_table`;
لتحميل البيانات من جدول في كتالوج وقت التشغيل لـ Lakehouse إلى جدول ClickHouse محلي لتسريع الاستعلامات المتكررة، أنشئ جدول MergeTree ونفّذ insert من الكتالوج:
تحميل البيانات من Lakehouse إلى ClickHouse
بعد التحميل الأولي، نفّذ استعلامًا على
CREATE TABLE clickhouse_table
(
`id` Int64,
`event_time` DateTime64(3),
`user_id` String,
`payload` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (event_time, id);
INSERT INTO local_events
SELECT * FROM lakehouse_runtime_catalog.`icebench.my_iceberg_table`;
clickhouse_table بزمن استجابة أقل. أعد تنفيذ
INSERT INTO ... SELECT لتحديث البيانات من BigLake عند الحاجة.