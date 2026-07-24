Skip to main content
يدعم ClickHouse التكامل مع عدة كتالوجات (Unity وGlue وPolaris وغيرها). في هذا الدليل، سنشرح لك خطوات الاستعلام عن بياناتك في حاويات S3 باستخدام ClickHouse وGlue Data Catalog.
يدعم Glue العديد من تنسيقات الجداول المختلفة، لكن هذا التكامل يدعم جداول Iceberg فقط.

إعداد Glue في AWS

للاتصال بـ Glue catalog، ستحتاج إلى:
  • منطقة AWS الخاصة بالكتالوج
  • معرّف مفتاح الوصول/مفتاح الوصول السري (v25.12+) أو دور AWS ARN ‏(v26.2+)
بالنسبة إلى المصادقة باستخدام دور AWS، يُعد دور AWS Session Name حقلاً اختياريًا إضافيًا.
ستحتاج إلى تفعيله باستخدام SET allow_database_glue_catalog = 1;

إنشاء اتصال بين كتالوج بيانات Glue وClickHouse

بعد تهيئة كتالوج AWS Glue، يمكنك إجراء المصادقة وإنشاء اتصال بين ClickHouse وكتالوج AWS Glue.

مفتاح الوصول/المفتاح السري لـ AWS

Query

دور AWS

Query

الاستعلام عن كتالوج بيانات Glue باستخدام ClickHouse

الآن بعد إعداد الاتصال، يمكنك البدء في الاستعلام عن Glue:
Query
يمكنك أن ترى أعلاه أن بعض الجداول ليست جداول Iceberg، على سبيل المثال iceberg-benchmark.hitsparquet. لن تتمكن من إجراء query عليها، إذ إن Iceberg هو التنسيق المدعوم حاليًا. لإجراء query على جدول:
Query
علامات الاقتباس الخلفية (`) مطلوبة لأن ClickHouse لا يدعم أكثر من مساحة أسماء واحدة.
لفحص تعريف DDL للجدول، شغّل الاستعلام التالي:

تحميل البيانات من بحيرة البيانات لديك إلى ClickHouse

إذا كنت بحاجة إلى تحميل البيانات من Glue إلى ClickHouse، فابدأ بإنشاء جدول ClickHouse محلي:
Query
ثم حمّل البيانات من جدول Iceberg الخاص بك:
Query
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦