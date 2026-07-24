يدعم Glue العديد من تنسيقات الجداول المختلفة، لكن هذا التكامل يدعم جداول Iceberg فقط.
للاتصال بـ Glue catalog، ستحتاج إلى:
إعداد Glue في AWS
- منطقة AWS الخاصة بالكتالوج
- معرّف مفتاح الوصول/مفتاح الوصول السري (v25.12+) أو دور AWS ARN (v26.2+)
ستحتاج إلى تفعيله باستخدام
SET allow_database_glue_catalog = 1;
بعد تهيئة كتالوج AWS Glue، يمكنك إجراء المصادقة وإنشاء اتصال بين ClickHouse وكتالوج AWS Glue.
إنشاء اتصال بين كتالوج بيانات Glue وClickHouse
مفتاح الوصول/المفتاح السري لـ AWS
Query
CREATE DATABASE glue
ENGINE = DataLakeCatalog
SETTINGS
catalog_type = 'glue',
region = 'us-west-2',
aws_access_key_id = '<access-key>',
aws_secret_access_key = '<secret-key>'
دور AWS
Query
CREATE DATABASE glue
ENGINE = DataLakeCatalog
SETTINGS
catalog_type = 'glue',
region = 'us-west-2',
aws_role_arn = 'arn:aws:iam::1111111111:role/glue_role',
aws_role_session_name = 'clickhouse-glue-session'
الآن بعد إعداد الاتصال، يمكنك البدء في الاستعلام عن Glue:
الاستعلام عن كتالوج بيانات Glue باستخدام ClickHouse
Query
USE glue;
SHOW TABLES;
يمكنك أن ترى أعلاه أن بعض الجداول ليست جداول Iceberg، على سبيل المثال
┌─name───────────────────────────────────┐
1. │ iceberg-benchmark.hitsiceberg │
2. │ iceberg-benchmark.hitsparquet │
3. │ iceberg_benchmark.hitsdailypartitioned │
4. │ iceberg_benchmark.time_travel │
└────────────────────────────────────────┘
iceberg-benchmark.hitsparquet. لن تتمكن من إجراء query عليها، إذ إن Iceberg
هو التنسيق المدعوم حاليًا.
لإجراء query على جدول:
Query
SELECT count(*) FROM `iceberg-benchmark.hitsiceberg`;
لفحص تعريف DDL للجدول، شغّل الاستعلام التالي:
علامات الاقتباس الخلفية (`) مطلوبة لأن ClickHouse لا يدعم أكثر من مساحة أسماء واحدة.
SHOW CREATE TABLE `iceberg-benchmark.hitsiceberg`;
┌─statement───────────────────────────────────────────────┐
1.│ CREATE TABLE glue.`iceberg-benchmark.hitsiceberg` │
│ ( │
│ `watchid` Nullable(Int64), │
│ `javaenable` Nullable(Int32), │
│ `title` Nullable(String), │
│ `goodevent` Nullable(Int32), │
│ `eventtime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `eventdate` Nullable(Date), │
│ `counterid` Nullable(Int32), │
│ `clientip` Nullable(Int32), │
│ `regionid` Nullable(Int32), │
│ `userid` Nullable(Int64), │
│ `counterclass` Nullable(Int32), │
│ `os` Nullable(Int32), │
│ `useragent` Nullable(Int32), │
│ `url` Nullable(String), │
│ `referer` Nullable(String), │
│ `isrefresh` Nullable(Int32), │
│ `referercategoryid` Nullable(Int32), │
│ `refererregionid` Nullable(Int32), │
│ `urlcategoryid` Nullable(Int32), │
│ `urlregionid` Nullable(Int32), │
│ `resolutionwidth` Nullable(Int32), │
│ `resolutionheight` Nullable(Int32), │
│ `resolutiondepth` Nullable(Int32), │
│ `flashmajor` Nullable(Int32), │
│ `flashminor` Nullable(Int32), │
│ `flashminor2` Nullable(String), │
│ `netmajor` Nullable(Int32), │
│ `netminor` Nullable(Int32), │
│ `useragentmajor` Nullable(Int32), │
│ `useragentminor` Nullable(String), │
│ `cookieenable` Nullable(Int32), │
│ `javascriptenable` Nullable(Int32), │
│ `ismobile` Nullable(Int32), │
│ `mobilephone` Nullable(Int32), │
│ `mobilephonemodel` Nullable(String), │
│ `params` Nullable(String), │
│ `ipnetworkid` Nullable(Int32), │
│ `traficsourceid` Nullable(Int32), │
│ `searchengineid` Nullable(Int32), │
│ `searchphrase` Nullable(String), │
│ `advengineid` Nullable(Int32), │
│ `isartifical` Nullable(Int32), │
│ `windowclientwidth` Nullable(Int32), │
│ `windowclientheight` Nullable(Int32), │
│ `clienttimezone` Nullable(Int32), │
│ `clienteventtime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `silverlightversion1` Nullable(Int32), │
│ `silverlightversion2` Nullable(Int32), │
│ `silverlightversion3` Nullable(Int32), │
│ `silverlightversion4` Nullable(Int32), │
│ `pagecharset` Nullable(String), │
│ `codeversion` Nullable(Int32), │
│ `islink` Nullable(Int32), │
│ `isdownload` Nullable(Int32), │
│ `isnotbounce` Nullable(Int32), │
│ `funiqid` Nullable(Int64), │
│ `originalurl` Nullable(String), │
│ `hid` Nullable(Int32), │
│ `isoldcounter` Nullable(Int32), │
│ `isevent` Nullable(Int32), │
│ `isparameter` Nullable(Int32), │
│ `dontcounthits` Nullable(Int32), │
│ `withhash` Nullable(Int32), │
│ `hitcolor` Nullable(String), │
│ `localeventtime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `age` Nullable(Int32), │
│ `sex` Nullable(Int32), │
│ `income` Nullable(Int32), │
│ `interests` Nullable(Int32), │
│ `robotness` Nullable(Int32), │
│ `remoteip` Nullable(Int32), │
│ `windowname` Nullable(Int32), │
│ `openername` Nullable(Int32), │
│ `historylength` Nullable(Int32), │
│ `browserlanguage` Nullable(String), │
│ `browsercountry` Nullable(String), │
│ `socialnetwork` Nullable(String), │
│ `socialaction` Nullable(String), │
│ `httperror` Nullable(Int32), │
│ `sendtiming` Nullable(Int32), │
│ `dnstiming` Nullable(Int32), │
│ `connecttiming` Nullable(Int32), │
│ `responsestarttiming` Nullable(Int32), │
│ `responseendtiming` Nullable(Int32), │
│ `fetchtiming` Nullable(Int32), │
│ `socialsourcenetworkid` Nullable(Int32), │
│ `socialsourcepage` Nullable(String), │
│ `paramprice` Nullable(Int32), │
│ `paramorderid` Nullable(String), │
│ `paramcurrency` Nullable(String), │
│ `paramcurrencyid` Nullable(Int32), │
│ `openstatservicename` Nullable(String), │
│ `openstatcampaignid` Nullable(String), │
│ `openstatadid` Nullable(String), │
│ `openstatsourceid` Nullable(String), │
│ `utmsource` Nullable(String), │
│ `utmmedium` Nullable(String), │
│ `utmcampaign` Nullable(String), │
│ `utmcontent` Nullable(String), │
│ `utmterm` Nullable(String), │
│ `fromtag` Nullable(String), │
│ `hasgclid` Nullable(Int32), │
│ `refererhash` Nullable(Int64), │
│ `urlhash` Nullable(Int64), │
│ `clid` Nullable(Int32) │
│ ) │
│ENGINE = Iceberg('s3://<s3-path>') │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
إذا كنت بحاجة إلى تحميل البيانات من Glue إلى ClickHouse، فابدأ بإنشاء جدول ClickHouse محلي:
تحميل البيانات من بحيرة البيانات لديك إلى ClickHouse
ثم حمّل البيانات من جدول Iceberg الخاص بك:
Query
CREATE TABLE hits
(
`WatchID` BIGINT NOT NULL,
`JavaEnable` SMALLINT NOT NULL,
`Title` TEXT NOT NULL,
`GoodEvent` SMALLINT NOT NULL,
`EventTime` TIMESTAMP NOT NULL,
`EventDate` Date NOT NULL,
`CounterID` INTEGER NOT NULL,
`ClientIP` INTEGER NOT NULL,
`RegionID` INTEGER NOT NULL,
`UserID` BIGINT NOT NULL,
`CounterClass` SMALLINT NOT NULL,
`OS` SMALLINT NOT NULL,
`UserAgent` SMALLINT NOT NULL,
`URL` TEXT NOT NULL,
`Referer` TEXT NOT NULL,
`IsRefresh` SMALLINT NOT NULL,
`RefererCategoryID` SMALLINT NOT NULL,
`RefererRegionID` INTEGER NOT NULL,
`URLCategoryID` SMALLINT NOT NULL,
`URLRegionID` INTEGER NOT NULL,
`ResolutionWidth` SMALLINT NOT NULL,
`ResolutionHeight` SMALLINT NOT NULL,
`ResolutionDepth` SMALLINT NOT NULL,
`FlashMajor` SMALLINT NOT NULL,
`FlashMinor` SMALLINT NOT NULL,
`FlashMinor2` TEXT NOT NULL,
`NetMajor` SMALLINT NOT NULL,
`NetMinor` SMALLINT NOT NULL,
`UserAgentMajor` SMALLINT NOT NULL,
`UserAgentMinor` VARCHAR(255) NOT NULL,
`CookieEnable` SMALLINT NOT NULL,
`JavascriptEnable` SMALLINT NOT NULL,
`IsMobile` SMALLINT NOT NULL,
`MobilePhone` SMALLINT NOT NULL,
`MobilePhoneModel` TEXT NOT NULL,
`Params` TEXT NOT NULL,
`IPNetworkID` INTEGER NOT NULL,
`TraficSourceID` SMALLINT NOT NULL,
`SearchEngineID` SMALLINT NOT NULL,
`SearchPhrase` TEXT NOT NULL,
`AdvEngineID` SMALLINT NOT NULL,
`IsArtifical` SMALLINT NOT NULL,
`WindowClientWidth` SMALLINT NOT NULL,
`WindowClientHeight` SMALLINT NOT NULL,
`ClientTimeZone` SMALLINT NOT NULL,
`ClientEventTime` TIMESTAMP NOT NULL,
`SilverlightVersion1` SMALLINT NOT NULL,
`SilverlightVersion2` SMALLINT NOT NULL,
`SilverlightVersion3` INTEGER NOT NULL,
`SilverlightVersion4` SMALLINT NOT NULL,
`PageCharset` TEXT NOT NULL,
`CodeVersion` INTEGER NOT NULL,
`IsLink` SMALLINT NOT NULL,
`IsDownload` SMALLINT NOT NULL,
`IsNotBounce` SMALLINT NOT NULL,
`FUniqID` BIGINT NOT NULL,
`OriginalURL` TEXT NOT NULL,
`HID` INTEGER NOT NULL,
`IsOldCounter` SMALLINT NOT NULL,
`IsEvent` SMALLINT NOT NULL,
`IsParameter` SMALLINT NOT NULL,
`DontCountHits` SMALLINT NOT NULL,
`WithHash` SMALLINT NOT NULL,
`HitColor` CHAR NOT NULL,
`LocalEventTime` TIMESTAMP NOT NULL,
`Age` SMALLINT NOT NULL,
`Sex` SMALLINT NOT NULL,
`Income` SMALLINT NOT NULL,
`Interests` SMALLINT NOT NULL,
`Robotness` SMALLINT NOT NULL,
`RemoteIP` INTEGER NOT NULL,
`WindowName` INTEGER NOT NULL,
`OpenerName` INTEGER NOT NULL,
`HistoryLength` SMALLINT NOT NULL,
`BrowserLanguage` TEXT NOT NULL,
`BrowserCountry` TEXT NOT NULL,
`SocialNetwork` TEXT NOT NULL,
`SocialAction` TEXT NOT NULL,
`HTTPError` SMALLINT NOT NULL,
`SendTiming` INTEGER NOT NULL,
`DNSTiming` INTEGER NOT NULL,
`ConnectTiming` INTEGER NOT NULL,
`ResponseStartTiming` INTEGER NOT NULL,
`ResponseEndTiming` INTEGER NOT NULL,
`FetchTiming` INTEGER NOT NULL,
`SocialSourceNetworkID` SMALLINT NOT NULL,
`SocialSourcePage` TEXT NOT NULL,
`ParamPrice` BIGINT NOT NULL,
`ParamOrderID` TEXT NOT NULL,
`ParamCurrency` TEXT NOT NULL,
`ParamCurrencyID` SMALLINT NOT NULL,
`OpenstatServiceName` TEXT NOT NULL,
`OpenstatCampaignID` TEXT NOT NULL,
`OpenstatAdID` TEXT NOT NULL,
`OpenstatSourceID` TEXT NOT NULL,
`UTMSource` TEXT NOT NULL,
`UTMMedium` TEXT NOT NULL,
`UTMCampaign` TEXT NOT NULL,
`UTMContent` TEXT NOT NULL,
`UTMTerm` TEXT NOT NULL,
`FromTag` TEXT NOT NULL,
`HasGCLID` SMALLINT NOT NULL,
`RefererHash` BIGINT NOT NULL,
`URLHash` BIGINT NOT NULL,
`CLID` INTEGER NOT NULL
)
PRIMARY KEY (CounterID, EventDate, UserID, EventTime, WatchID);
Query
INSERT INTO default.hits
SELECT * FROM glue.`iceberg-benchmark.hitsiceberg`;