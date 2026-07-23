تُعد ClickStack منصة رصد بمستوى production مبنية على ClickHouse، وتوحّد السجلات والتتبعات والمقاييس والجلسات في حل واحد عالي الأداء. وقد صُممت لمراقبة الأنظمة المعقدة وتصحيح أخطائها، وتمكّن المطورين ومهندسي SRE من تتبّع المشكلات من البداية إلى النهاية دون التنقل بين الأدوات أو الربط اليدوي بين البيانات باستخدام الطوابع الزمنية أو معرّفات الارتباط.

وفي صميم ClickStack فكرة بسيطة لكنها قوية: ينبغي ingest جميع بيانات الرصد على هيئة أحداث واسعة وغنية. وتُخزَّن هذه الأحداث في جداول ClickHouse بحسب نوع البيانات - السجلات، والتتبعات، والمقاييس، والجلسات - لكنها تظل قابلة بالكامل للاستعلام والربط البيني على مستوى قاعدة البيانات.

صُممت ClickStack للتعامل بكفاءة مع أعباء العمل عالية الكاردينالية، بالاستفادة من البنية الموجهة بالأعمدة في ClickHouse، ومخطط مرن للسمات عالية الكاردينالية، ومحرك تنفيذ متوازٍ بالكامل. ويتيح ذلك تنفيذ استعلامات في أقل من ثانية عبر مجموعات بيانات ضخمة، وإجراء تجميعات سريعة عبر نطاقات زمنية واسعة، وفحصًا متعمقًا للتتبعات الفردية.

تتضمن المنظومة عدة ميزات أساسية مصممة لتصحيح الأخطاء وتحليل الأسباب الجذرية:

ربط السجلات والمقاييس وإعادات تشغيل الجلسات والتتبعات والبحث فيها، كل ذلك من مكان واحد

غير مقيّد بمخطط محدد، ويعمل مع مخطط ClickHouse الحالي لديك

عمليات بحث وتصوّرات فائقة السرعة ومحسّنة لـ ClickHouse

بحث نصي كامل وبنية بحث الخصائص سهلة وبديهية (مثل level:err )، وSQL اختياري.

)، وSQL اختياري. تحليل اتجاهات حالات الشذوذ باستخدام Event deltas

إعداد التنبيهات ببضع نقرات فقط

إنشاء لوحات معلومات للأحداث ذات التعددية العالية دون الحاجة إلى لغة استعلام معقدة

الاستعلام عن JSON string بشكل أصلي

عرض السجلات والتتبعات لحظيًا للحصول دائمًا على أحدث الأحداث

دعم OpenTelemetry (OTel) جاهز مباشرةً

مراقبة السلامة والأداء بدءًا من طلبات HTTP وحتى استعلامات DB ‏(APM)

Event deltas لتحديد حالات الشذوذ وتراجعات الأداء

التعرّف على أنماط السجلات

يتكوّن ClickStack من ثلاثة مكوّنات أساسية:

ClickStack UI (HyperDX) – واجهة أمامية مصمّمة خصيصًا لاستكشاف بيانات الرصد وتصورها OpenTelemetry collector – مُجمِّع مخصّص ومُعدّ مسبقًا بمخطط محدد التوجّه للسجلات والتتبعات والمقاييس ClickHouse – قاعدة البيانات التحليلية عالية الأداء التي تشكّل قلب المنظومة

ClickStack Open Source مُدار ذاتيًا بالكامل، أو توزيعها بين بيئات مُدارة وأخرى مستضافة ذاتيًا. في Managed ClickStack، تتم استضافة ClickHouse وHyperDX UI وتشغيلهما في OpenTelemetry Collector فقط. يمكن نشر هذه المكوّنات معًا ضمن إعداد، أو توزيعها بين بيئات مُدارة وأخرى مستضافة ذاتيًا. في، تتم استضافة ClickHouse وHyperDX UI وتشغيلهما في ClickHouse Cloud ، بينما يشغّل المستخدمونفقط.

يتوفر أيضًا إصدار من HyperDX UI مستضاف في المتصفح، ما يتيح للمستخدمين الاتصال مباشرةً بعمليات نشر ClickHouse الحالية دون الحاجة إلى نشر بنية تحتية إضافية لواجهة المستخدم.

صُمِّم ClickStack استنادًا إلى مجموعة من المبادئ الأساسية التي تعطي الأولوية لسهولة الاستخدام والأداء والمرونة في كل طبقة من مكدس observability:

​ سهل الإعداد في دقائق

يعمل ClickStack فورًا مع أي مثيل ClickHouse وأي مخطط بيانات، ولا يتطلب سوى الحد الأدنى من الإعداد. سواء كنت تبدأ من الصفر أو تدمجه مع إعداد قائم، يمكنك البدء والعمل خلال دقائق.

​ سهلة الاستخدام ومصممة خصيصًا لهذا الغرض

يدعم HyperDX UI كلاً من SQL وصياغة الاستعلام على نمط Lucene، ما يتيح للمستخدمين اختيار واجهة الاستعلام التي تناسب سير عملهم. ولأنه مصمم خصيصًا لـ observability، فقد جرى تحسين UI لمساعدة الفرق على تحديد الأسباب الجذرية بسرعة والتنقل في البيانات المعقدة بسلاسة.

​ Observability الشاملة من البداية إلى النهاية

يوفّر ClickStack رؤية شاملة عبر جميع طبقات stack، من جلسات المستخدم في الواجهة الأمامية إلى metrics البنية التحتية في backend، وlogs التطبيق، وtraces الموزعة. وتتيح هذه الرؤية الموحّدة إجراء ربط وتحليل متعمّقين على مستوى النظام بأكمله.

​ مصمم لـ ClickHouse

صُمِّمت كل طبقة من طبقات المكدس لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات ClickHouse. كما جرى تحسين الاستعلامات للاستفادة من الوظائف التحليلية ومحركه العمودي في ClickHouse، بما يضمن سرعة البحث والتجميع حتى مع كميات هائلة من البيانات.

​ مدمج أصلاً مع OpenTelemetry

يتكامل ClickStack تكاملًا أصيلًا مع OpenTelemetry، إذ تُستقبل جميع البيانات عبر نقطة نهاية لـ OpenTelemetry Collector. وللمستخدمين المتقدمين، يدعم أيضًا الإدخال المباشر إلى ClickHouse باستخدام تنسيقات الملفات الأصلية، أو مسارات معالجة مخصصة، أو أدوات خارجية مثل Vector.

​ مفتوح المصدر وقابل للتخصيص بالكامل

ClickStack مفتوح المصدر بالكامل ويمكن نشره في أي مكان. يتميز المخطط بالمرونة ويمكن للمستخدم تعديله، كما صُممت واجهة المستخدم بحيث يمكن تهيئتها لتلائم المخططات المخصصة من دون الحاجة إلى إدخال تغييرات. ويمكن توسيع نطاق جميع المكوّنات — بما في ذلك المجمِّعات وClickHouse وواجهة المستخدم - بشكل مستقل لتلبية متطلبات الاستيعاب أو الاستعلام أو التخزين.

​ نظرة عامة على البنية المعمارية

تختلف بنية ClickStack باختلاف طريقة نشره. وهناك فروق معمارية مهمة بين ClickStack Open Source، حيث تُدار جميع المكوّنات ذاتيًا، وManaged ClickStack، حيث تتم استضافة ClickHouse وHyperDX UI وتشغيلهما في ClickHouse Cloud. ومع أن المكوّنات الأساسية تبقى نفسها في كلا النموذجين، فإن مسؤولية استضافة كل مكوّن وتوسيع نطاقه وتأمينه تختلف.