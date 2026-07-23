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تُعد ClickStack منصة رصد بمستوى production مبنية على ClickHouse، وتوحّد السجلات والتتبعات والمقاييس والجلسات في حل واحد عالي الأداء. وقد صُممت لمراقبة الأنظمة المعقدة وتصحيح أخطائها، وتمكّن المطورين ومهندسي SRE من تتبّع المشكلات من البداية إلى النهاية دون التنقل بين الأدوات أو الربط اليدوي بين البيانات باستخدام الطوابع الزمنية أو معرّفات الارتباط. وفي صميم ClickStack فكرة بسيطة لكنها قوية: ينبغي ingest جميع بيانات الرصد على هيئة أحداث واسعة وغنية. وتُخزَّن هذه الأحداث في جداول ClickHouse بحسب نوع البيانات - السجلات، والتتبعات، والمقاييس، والجلسات - لكنها تظل قابلة بالكامل للاستعلام والربط البيني على مستوى قاعدة البيانات. صُممت ClickStack للتعامل بكفاءة مع أعباء العمل عالية الكاردينالية، بالاستفادة من البنية الموجهة بالأعمدة في ClickHouse، ومخطط مرن للسمات عالية الكاردينالية، ومحرك تنفيذ متوازٍ بالكامل. ويتيح ذلك تنفيذ استعلامات في أقل من ثانية عبر مجموعات بيانات ضخمة، وإجراء تجميعات سريعة عبر نطاقات زمنية واسعة، وفحصًا متعمقًا للتتبعات الفردية.

الميزات

تتضمن المنظومة عدة ميزات أساسية مصممة لتصحيح الأخطاء وتحليل الأسباب الجذرية:
  • ربط السجلات والمقاييس وإعادات تشغيل الجلسات والتتبعات والبحث فيها، كل ذلك من مكان واحد
  • غير مقيّد بمخطط محدد، ويعمل مع مخطط ClickHouse الحالي لديك
  • عمليات بحث وتصوّرات فائقة السرعة ومحسّنة لـ ClickHouse
  • بحث نصي كامل وبنية بحث الخصائص سهلة وبديهية (مثل level:err)، وSQL اختياري.
  • تحليل اتجاهات حالات الشذوذ باستخدام Event deltas
  • إعداد التنبيهات ببضع نقرات فقط
  • إنشاء لوحات معلومات للأحداث ذات التعددية العالية دون الحاجة إلى لغة استعلام معقدة
  • الاستعلام عن JSON string بشكل أصلي
  • عرض السجلات والتتبعات لحظيًا للحصول دائمًا على أحدث الأحداث
  • دعم OpenTelemetry (OTel) جاهز مباشرةً
  • مراقبة السلامة والأداء بدءًا من طلبات HTTP وحتى استعلامات DB ‏(APM)
  • Event deltas لتحديد حالات الشذوذ وتراجعات الأداء
  • التعرّف على أنماط السجلات

المكوّنات

يتكوّن ClickStack من ثلاثة مكوّنات أساسية:
  1. ClickStack UI (HyperDX) – واجهة أمامية مصمّمة خصيصًا لاستكشاف بيانات الرصد وتصورها
  2. OpenTelemetry collector – مُجمِّع مخصّص ومُعدّ مسبقًا بمخطط محدد التوجّه للسجلات والتتبعات والمقاييس
  3. ClickHouse – قاعدة البيانات التحليلية عالية الأداء التي تشكّل قلب المنظومة
يمكن نشر هذه المكوّنات معًا ضمن إعداد ClickStack Open Source مُدار ذاتيًا بالكامل، أو توزيعها بين بيئات مُدارة وأخرى مستضافة ذاتيًا. في Managed ClickStack، تتم استضافة ClickHouse وHyperDX UI وتشغيلهما في ClickHouse Cloud، بينما يشغّل المستخدمون OpenTelemetry Collector فقط. يتوفر أيضًا إصدار من HyperDX UI مستضاف في المتصفح، ما يتيح للمستخدمين الاتصال مباشرةً بعمليات نشر ClickHouse الحالية دون الحاجة إلى نشر بنية تحتية إضافية لواجهة المستخدم. للبدء، تفضّل بزيارة دليل البدء قبل تحميل مجموعة بيانات تجريبية. يمكنك أيضًا استكشاف الوثائق الخاصة بـ خيارات النشر وأفضل الممارسات لبيئات الإنتاج.

المبادئ

صُمِّم ClickStack استنادًا إلى مجموعة من المبادئ الأساسية التي تعطي الأولوية لسهولة الاستخدام والأداء والمرونة في كل طبقة من مكدس observability:

سهل الإعداد في دقائق

يعمل ClickStack فورًا مع أي مثيل ClickHouse وأي مخطط بيانات، ولا يتطلب سوى الحد الأدنى من الإعداد. سواء كنت تبدأ من الصفر أو تدمجه مع إعداد قائم، يمكنك البدء والعمل خلال دقائق.

سهلة الاستخدام ومصممة خصيصًا لهذا الغرض

يدعم HyperDX UI كلاً من SQL وصياغة الاستعلام على نمط Lucene، ما يتيح للمستخدمين اختيار واجهة الاستعلام التي تناسب سير عملهم. ولأنه مصمم خصيصًا لـ observability، فقد جرى تحسين UI لمساعدة الفرق على تحديد الأسباب الجذرية بسرعة والتنقل في البيانات المعقدة بسلاسة.

Observability الشاملة من البداية إلى النهاية

يوفّر ClickStack رؤية شاملة عبر جميع طبقات stack، من جلسات المستخدم في الواجهة الأمامية إلى metrics البنية التحتية في backend، وlogs التطبيق، وtraces الموزعة. وتتيح هذه الرؤية الموحّدة إجراء ربط وتحليل متعمّقين على مستوى النظام بأكمله.

مصمم لـ ClickHouse

صُمِّمت كل طبقة من طبقات المكدس لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات ClickHouse. كما جرى تحسين الاستعلامات للاستفادة من الوظائف التحليلية ومحركه العمودي في ClickHouse، بما يضمن سرعة البحث والتجميع حتى مع كميات هائلة من البيانات.

مدمج أصلاً مع OpenTelemetry

يتكامل ClickStack تكاملًا أصيلًا مع OpenTelemetry، إذ تُستقبل جميع البيانات عبر نقطة نهاية لـ OpenTelemetry Collector. وللمستخدمين المتقدمين، يدعم أيضًا الإدخال المباشر إلى ClickHouse باستخدام تنسيقات الملفات الأصلية، أو مسارات معالجة مخصصة، أو أدوات خارجية مثل Vector.

مفتوح المصدر وقابل للتخصيص بالكامل

ClickStack مفتوح المصدر بالكامل ويمكن نشره في أي مكان. يتميز المخطط بالمرونة ويمكن للمستخدم تعديله، كما صُممت واجهة المستخدم بحيث يمكن تهيئتها لتلائم المخططات المخصصة من دون الحاجة إلى إدخال تغييرات. ويمكن توسيع نطاق جميع المكوّنات — بما في ذلك المجمِّعات وClickHouse وواجهة المستخدم - بشكل مستقل لتلبية متطلبات الاستيعاب أو الاستعلام أو التخزين.

نظرة عامة على البنية المعمارية

تختلف بنية ClickStack باختلاف طريقة نشره. وهناك فروق معمارية مهمة بين ClickStack Open Source، حيث تُدار جميع المكوّنات ذاتيًا، وManaged ClickStack، حيث تتم استضافة ClickHouse وHyperDX UI وتشغيلهما في ClickHouse Cloud. ومع أن المكوّنات الأساسية تبقى نفسها في كلا النموذجين، فإن مسؤولية استضافة كل مكوّن وتوسيع نطاقه وتأمينه تختلف.
يعمل Managed ClickStack بالكامل داخل ClickHouse Cloud، موفّرًا منصة رصد مُدارة بالكامل مع الحفاظ على نموذج بيانات ClickStack نفسه وتجربة المستخدم نفسها.في هذا النموذج، تتولى ClickHouse Cloud استضافة ClickHouse وClickStack UI (HyperDX) وتشغيلهما وتأمينهما. ولا يُطلب من المستخدمين سوى تشغيل OpenTelemetry collector لإرسال بيانات telemetry إلى الخدمة المُدارة.يتكوّن Managed ClickStack من المكوّنات التالية:
  1. ClickStack UI (HyperDX) HyperDX UI مدمجة بالكامل في ClickHouse Cloud وتُدار كجزء من الخدمة. وهي توفّر البحث في السجلات، واستكشاف التتبعات، ولوحات المعلومات، والتنبيهات، والربط بين أنواع telemetry المختلفة، مع تكامل المصادقة والتحكم في الوصول.
  2. OpenTelemetry collector (مدار ذاتيًا) يشغّل المستخدمون OpenTelemetry Collector لتلقّي بيانات telemetry من تطبيقاتهم وبنيتهم التحتية. ثم يمرّر هذا المجمّع البيانات عبر OTLP إلى ClickHouse Cloud. ومع أنه يمكن استخدام أي OpenTelemetry Collector متوافق مع المعايير، فإننا نوصي بشدة باستخدام توزيعة ClickStack، لأنها مُهيّأة مسبقًا ومُحسّنة لاستيعاب البيانات في ClickHouse وتعمل مباشرةً مع مخططات ClickStack.
  3. ClickHouse Cloud تُدار ClickHouse بالكامل في ClickHouse Cloud، وتعمل كمحرّك التخزين والاستعلام لجميع بيانات الرصد. ولا يحتاج المستخدمون إلى إدارة العناقيد أو الترقيات أو الجوانب التشغيلية الأخرى.
يوفّر Managed ClickStack عدة مزايا رئيسية:
  • توسيع تلقائي للحوسبة بشكل مستقل عن التخزين
  • احتفاظ منخفض التكلفة وعمليًا غير محدود ومدعوم بالتخزين الكائني
  • عزل مستقل لعمليات القراءة والكتابة باستخدام ClickHouse Cloud Warehouses
  • تكامل المصادقة والتحكم في الوصول
  • نسخ احتياطية مؤتمتة
  • ميزات الأمان والامتثال
  • ترقيات سلسة من دون توقّف تشغيلي
يتيح نموذج النشر هذا للفرق التركيز بالكامل على سير عمل الرصد وتهيئة التطبيقات للرصد، من دون عبء تشغيل ClickHouse أو ClickStack UI بأنفسهم.بالنسبة إلى المستخدمين الذين ينشرون ClickStack في بيئة الإنتاج، فإن Managed ClickStack هو الخيار الموصى به. راجع دليل البدء للحصول على إرشادات حول نشر ClickStack باستخدام ClickHouse Cloud.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦