تقتصر ميزة نقطة نهاية خاصة عكسية في ClickPipes على أنواع مصادر البيانات التالية:
مصادر بيانات ClickPipes المدعومة
- Kafka
- Postgres
- MySQL
- MongoDB
بالنسبة إلى Kafka، يمكن الوصول إلى سجل المخططات عبر نقطة النهاية الخاصة العكسية نفسها التي تستخدمها الوسطاء — ولا يلزم أن يكون متاحًا عبر الإنترنت العام — شريطة أن يُحل اسم المضيف الخاص به إلى عناوين IP الخاصة بنقطة النهاية.
يمكن تهيئة نقطة نهاية خاصة عكسية في ClickPipes باستخدام أحد خيارات AWS PrivateLink التالية:
أنواع نقاط نهاية AWS PrivateLink المدعومة
مورد VPC
يمكن الوصول إلى موارد VPC الخاصة بك في ClickPipes باستخدام PrivateLink. ولا يتطلب هذا الأسلوب إعداد موازن حمل أمام مصدر البيانات. يمكن أن تستهدف تهيئة المورد مضيفًا محددًا أو ARN لعنقود RDS. وهو الخيار المفضل لـ Postgres CDC عند استيعاب البيانات من عنقود RDS. لإعداد PrivateLink مع مورد VPC:
الاتصال بين المناطق غير مدعوم.
- أنشئ بوابة مورد
- أنشئ تهيئة مورد
- أنشئ مشاركة مورد
1
إنشاء بوابة موارد
بوابة الموارد هي النقطة التي تستقبل حركة المرور للموارد المحددة داخل VPC لديك.
يمكنك إنشاء بوابة موارد من وحدة تحكم AWS أو باستخدام الأمر التالي:
يُوصى بأن تتوفر في الشبكات الفرعية المرتبطة ببوابة الموارد لديك عناوين IP كافية. كما يُوصى بأن يكون قناع الشبكة الفرعية لكل شبكة فرعية
/26 على الأقل.لكل نقطة نهاية VPC (لكل Reverse Private Endpoint)، تتطلب AWS كتلة متتالية من 16 عنوان IP لكل شبكة فرعية. (قناع شبكة فرعية
/28)
إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط، فسوف ينتقل Reverse Private Endpoint إلى حالة فشل.
سيشمل الناتج معرّفًا لـ resource gateway، وستحتاج إليه في الخطوة التالية.قبل أن تتمكن من المتابعة، ستحتاج إلى الانتظار حتى تدخل resource gateway في الحالة
aws vpc-lattice create-resource-gateway \
--vpc-identifier <VPC_ID> \
--subnet-ids <SUBNET_IDS> \
--security-group-ids <SG_IDs> \
--name <RESOURCE_GATEWAY_NAME>
Active. يمكنك التحقق من الحالة بتشغيل الأمر التالي:
aws vpc-lattice get-resource-gateway \
--resource-gateway-identifier <RESOURCE_GATEWAY_ID>
2
إنشاء Resource-Configuration لمورد VPC
يتم ربط Resource-Configuration ببوابة المورد لإتاحة الوصول إلى موردك.يمكنك إنشاء Resource-Configuration من وحدة تحكم AWS أو باستخدام الأمر التالي:
أبسط نوع من أنواع تهيئة المورد هو Resource-Configuration واحدة. يمكنك التهيئة باستخدام ARN مباشرةً، أو مشاركة عنوان IP أو اسم نطاق يمكن حله علنًا.على سبيل المثال، للتهيئة باستخدام ARN لعنقود RDS:
aws vpc-lattice create-resource-configuration \
--resource-gateway-identifier <RESOURCE_GATEWAY_ID> \
--type <RESOURCE_CONFIGURATION_TYPE> \
--resource-configuration-definition <RESOURCE_CONFIGURATION_DEFINITION> \
--name <RESOURCE_CONFIGURATION_NAME>
aws vpc-lattice create-resource-configuration \
--name my-rds-cluster-config \
--type ARN \
--resource-gateway-identifier rgw-0bba03f3d56060135 \
--resource-configuration-definition 'arnResource={arn=arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-rds-cluster}'
سيحتوي الناتج على ARN لتهيئة المورد، وستحتاج إليه في الخطوة التالية. وسيحتوي أيضًا على معرّف تهيئة المورد، والذي ستحتاج إليه لإعداد اتصال ClickPipe باستخدام مورد VPC.
لا يمكنك إنشاء تهيئة مورد لعنقود متاح للوصول العام. إذا كان عنقودك متاحًا للوصول العام، فيجب تعديل العنقود ليصبح خاصًا قبل إنشاء تهيئة المورد أو استخدام قائمة السماح لعناوين IP بدلًا من ذلك. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق AWS.
تُعد Multi-VPC connectivity ميزة مضمّنة في AWS MSK تتيح لك ربط عدة شبكات VPC بعنقود MSK واحد. يتوفر دعم private DNS افتراضيًا ولا يتطلب أي إعداد إضافي. لا يتم دعم الاتصال عبر المناطق. يُوصى بهذا الخيار مع ClickPipes for MSK. راجع دليل بدء الاستخدام لمزيد من التفاصيل.
MSK multi-VPC connectivity
اتبع دليل إعداد MSK لـ ClickPipes لمعرفة كيفية إعداد الاتصال.
حدّث سياسة عنقود MSK لديك، وأضف
072088201116 إلى الكيانات المسموح لها بالوصول إلى عنقود MSK.
راجع دليل AWS حول إرفاق سياسة عنقود لمزيد من التفاصيل.
تُعد VPC endpoint service طريقةً أخرى لمشاركة مصدر البيانات لديك مع ClickPipes. ويتطلب ذلك إعداد NLB (Network Load Balancer) أمام مصدر البيانات لديك وتهيئة VPC endpoint service لاستخدام NLB. يمكن تهيئة VPC endpoint service باستخدام private DNS، بحيث تكون متاحة داخل VPC الخاصة بـ ClickPipes. لا يكون private DNS المُدار من AWS PrivateLink خيارًا مناسبًا دائمًا:
VPC endpoint service
- أنت لا تملك domain name الخاص بمصدر البيانات لديك، لذلك لا يمكنك التحقق منه عبر AWS
- يتطلب المزوّد من المستهلكين إدارة DNS resolution، كما تفعل Confluent Cloud في هذه الحالات، راجع DNS خاص مخصص.
- أي إعداد Kafka محلي يتطلب دعم private DNS
- الاتصال الخاص بـ Confluent Cloud
- الاتصال عبر المناطق لـ Postgres CDC
- الاتصال عبر المناطق لعناقيد MSK
أضِف معرّف حساب ClickPipes
072088201116 إلى الجهات المسموح لها في VPC endpoint service الخاصة بك.
راجع دليل AWS بشأن إدارة الأذونات لمزيد من التفاصيل.
بالنسبة إلى عناقيد MSK، راجع AWS PrivateLink VPC endpoint service for MSK cluster للاطلاع على إعداد broker لكل endpoint service يستخدم أسماء DNS خاصة مخصصة.
الوصول عبر المناطق يمكن تهيئته لـ ClickPipes. أضِف منطقة ClickPipe الخاصة بك إلى المناطق المسموح بها في VPC endpoint service الخاصة بك.
DNS خاص مخصص
يوفّر AWS PrivateLink private DNS مُدارًا لخدمات VPC endpoint service ذات النطاق الذي تم التحقق منه. وتتطلب بعض الخدمات من كل مستهلك إدارة DNS resolution داخل VPC الخاصة به؛ فعلى سبيل المثال، تتطلب Confluent Cloud من المستهلكين حل أسماء مضيفي broker إلى PrivateLink endpoint. في هذه الحالات، يدعم ClickPipes إرفاق أسماء DNS خاص مخصص بـ نقطة نهاية خاصة عكسية. ويقوم ClickPipes بحل هذه الأسماء إلى العناوين الخاصة بـ endpoint، بحيث يمكن الوصول إلى مصدر البيانات لديك باستخدام اسم المضيف الخاص به عبر اتصال خاص. يُكمل DNS خاص مخصص private DNS المُدار — ولا يحل محله. وإذا كانت خدمة PrivateLink لديك توفّر بالفعل أسماء private DNS، فلست بحاجة إلى أسماء مخصصة. تتوفّر أسماء DNS خاص مخصص لنوعي endpoint VPC endpoint service وVPC resource. ويوفّر MSK multi-VPC private DNS مُدارًا بشكل افتراضي، ولا يدعم الأسماء المخصصة.
ميزة DNS خاص مخصص ما تزال في Private Preview. تواصل مع فريق دعم ClickHouse لتمكينها لخدمتك.
تنطبق القواعد التالية على أسماء DNS خاص مخصص:
تدعم وحدة تحكم ClickHouse Cloud حاليًا اسم DNS خاص مخصص واحدًا لكل نقطة نهاية خاصة عكسية. إذا كنت بحاجة إلى إدارة عدة أسماء DNS خاص مخصص على نقطة النهاية نفسها، فاستخدم OpenAPI أو Terraform.
- الأسماء المطابقة تمامًا (
kafka.internal.example.com) وأسماء wildcard (
*.example.com) مدعومة. ويطابق wildcard تسمية DNS واحدة — على سبيل المثال،
*.abcde12345.us-east-1.aws.confluent.cloudيطابق
b0-lkc123.abcde12345.us-east-1.aws.confluent.cloud.
- يجب أن تكون الأسماء فريدة على مستوى جميع نقاط نهاية خاصة عكسية التابعة لخدمة ClickHouse، بما في ذلك حالات التداخل بين أسماء wildcard والأسماء المطابقة تمامًا.
- تُرفض الأسماء الواقعة ضمن اللاحقات المحجوزة (مثل
localو
localhostو
internalو
corpو
private).
- في وحدة تحكم ClickHouse Cloud، املأ الحقل
Custom private DNS nameعند إنشاء نقطة نهاية خاصة عكسية. يظهر هذا الحقل بمجرد تمكين الميزة لخدمتك.
- باستخدام OpenAPI، عيّن
customPrivateDnsMappingsعند إنشاء نقطة نهاية خاصة عكسية، أو حدّث endpoint موجودًا باستخدام طلب
PATCH. تستبدل التحديثات القائمة الكاملة لعمليات الربط؛ وتؤدي القائمة الفارغة إلى إزالة جميع الأسماء المخصصة.
- باستخدام Terraform، استخدم المورد
clickhouse_clickpipes_reverse_private_endpoint_custom_private_dnsلإدارة عمليات الربط على نقطة نهاية خاصة عكسية موجودة.
إنشاء ClickPipe باستخدام نقطة نهاية خاصة عكسية
- افتح SQL Console الخاصة بخدمة ClickHouse Cloud.
- حدِّد زر
Data Sourcesمن القائمة الجانبية اليسرى، ثم انقر على “Set up a ClickPipe”
- حدِّد Kafka أو Postgres كمصدر بيانات.
- حدِّد خيار
Reverse private endpoint.
- حدِّد أيًّا من نقاط نهاية خاصة عكسية الموجودة، أو أنشئ واحدة جديدة.
إذا كان الوصول عبر مناطق متعددة مطلوبًا لـ RDS، فستحتاج إلى إنشاء VPC endpoint service، ويفترض أن يوفّر هذا الدليل نقطة انطلاق جيدة لإعداده.أما للوصول ضمن المنطقة نفسها، فإن إنشاء مورد VPC هو النهج الموصى به.
- أدخِل Required parameters لنوع endpoint المحدد.
- بالنسبة إلى مورد VPC، أدخِل configuration share ARN وconfiguration ID.
- بالنسبة إلى MSK multi-VPC، أدخِل cluster ARN وauthentication method المستخدمة مع endpoint التي تم إنشاؤها.
- بالنسبة إلى VPC endpoint service، أدخِل service name.
- اختياريًا، أدخِل اسم DNS خاص مخصص.
-
انقر على
Createوانتظر حتى تصبح نقطة نهاية خاصة عكسية جاهزة. إذا كنت تنشئ endpoint جديدة، فسيستغرق إعدادها بعض الوقت. ستُحدَّث الصفحة تلقائيًا بمجرد أن تصبح endpoint جاهزة. قد يتطلب VPC endpoint service قبول connection request في AWS console الخاصة بك.
- بمجرد أن تصبح endpoint جاهزة، يمكنك استخدام DNS name للاتصال بمصدر البيانات. في قائمة endpoints، يمكنك رؤية DNS name الخاصة بـ endpoint المتاحة. وقد تكون هذه DNS name اسم DNS وفّرته ClickPipes داخليًا، أو private DNS name مقدَّمًا من خدمة PrivateLink، أو اسم DNS خاص مخصص. لا تُعد DNS name عنوان شبكة كاملًا. أضِف Port وفقًا لمصدر البيانات. يمكن الوصول إلى MSK connection string من AWS console. للاطلاع على القائمة الكاملة لأسماء DNS، انتقل إليها من إعدادات cloud service.
يمكنك إدارة نقاط نهاية خاصة عكسية الحالية في إعدادات خدمة ClickHouse Cloud:
إدارة نقاط نهاية خاصة عكسية الحالية
-
في الشريط الجانبي، ابحث عن زر
Settingsوانقر عليه.
-
انقر على
Reverse private endpointsفي قسم
ClickPipe reverse private endpoints. تُعرض المعلومات التفصيلية الخاصة بنقطة نهاية خاصة عكسية في اللوحة المنبثقة. يمكن إزالة نقطة النهاية من هنا. سيؤثر ذلك على أي ClickPipes تستخدم نقطة النهاية هذه.
يقتصر دعم AWS PrivateLink في ClickPipes على مناطق AWS محددة. يرجى الرجوع إلى قائمة مناطق ClickPipes للاطّلاع على المناطق المتاحة. لا ينطبق هذا القيد على VPC endpoint service عند تفعيل الاتصال عبر المناطق.
مناطق AWS المدعومة
لا يوجد ما يضمن أن نقاط نهاية AWS PrivateLink الخاصة بـ ClickPipes التي يتم إنشاؤها في ClickHouse Cloud ستُنشأ في منطقة AWS نفسها التي توجد فيها خدمة ClickHouse Cloud. حاليًا، خدمة VPC endpoint service وحدها هي التي تدعم الاتصال عبر المناطق. ترتبط نقاط النهاية الخاصة بخدمة ClickHouse محددة، ولا يمكن نقلها بين الخدمات. ويمكن لعدة ClickPipes ضمن خدمة ClickHouse واحدة إعادة استخدام نقطة النهاية نفسها. يدعم AWS MSK نقطة PrivateLink (VPC endpoint) واحدة فقط لكل عنقود MSK ولكل نوع authentication (SASL_IAM أو SASL_SCRAM). ونتيجة لذلك، لا يمكن لعدة خدمات ClickHouse Cloud أو مؤسسات إنشاء اتصالات PrivateLink منفصلة إلى عنقود MSK نفسه باستخدام نوع authentication نفسه.
القيود
تُزال نقاط النهاية الخاصة العكسية التي تبقى في حالة نهائية تلقائيًا بعد فترة سماح محددة. وهذا يضمن عدم بقاء نقاط النهاية غير المستخدمة أو المُعدّة بشكل غير صحيح إلى أجل غير مسمى. تُطبَّق فترات السماح التالية بحسب حالة نقطة النهاية:
التنظيف التلقائي لنقاط النهاية غير النشطة
بمجرد انتهاء فترة السماح، تُحذف نقطة النهاية وجميع الموارد المرتبطة بها تلقائيًا. لمنع الإزالة التلقائية، عالِج المشكلة الأساسية قبل انتهاء فترة السماح. على سبيل المثال، وافق على طلب اتصال معلّق في AWS Console، أو أعد إنشاء نقطة النهاية إذا دخلت في حالة فشل.
|الحالة
|فترة السماح
|الوصف
|فشل
|7 أيام
|واجهت نقطة النهاية خطأ أثناء التهيئة.
|بانتظار القبول
|يوم واحد
|لم يوافق مالك الخدمة بعد على اتصال نقطة النهاية.
|مرفوض
|يوم واحد
|رفض مالك الخدمة اتصال نقطة النهاية.
|منتهي الصلاحية
|فورًا
|انتهت صلاحية نقطة النهاية بالفعل وتُزال مباشرةً.