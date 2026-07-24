​ مصادر البيانات المدعومة

الاسم الشعار النوع الحالة الوصف Apache Kafka متدفق مستقر قم بإعداد ClickPipes وابدأ بإدخال البيانات المتدفقة من Apache Kafka إلى ClickHouse Cloud. Confluent Cloud متدفق مستقر استفد من الإمكانات المشتركة لـ Confluent وClickHouse Cloud من خلال تكاملنا المباشر. Redpanda متدفق مستقر قم بإعداد ClickPipes وابدأ بإدخال البيانات المتدفقة من Redpanda إلى ClickHouse Cloud. AWS MSK متدفق مستقر قم بإعداد ClickPipes وابدأ بإدخال البيانات المتدفقة من AWS MSK إلى ClickHouse Cloud. Azure Event Hubs متدفق مستقر قم بإعداد ClickPipes وابدأ بإدخال البيانات المتدفقة من Azure Event Hubs إلى ClickHouse Cloud. WarpStream متدفق مستقر قم بإعداد ClickPipes وابدأ بإدخال البيانات المتدفقة من WarpStream إلى ClickHouse Cloud.

​ تنسيقات البيانات المدعومة

التنسيقات المدعومة هي:

​ أنواع البيانات المدعومة

​ الأنواع القياسية

أنواع بيانات ClickHouse القياسية التالية مدعومة حاليًا في ClickPipes:

الأنواع الرقمية الأساسية - [U]Int8/16/32/64 و Float32/64 و BFloat16

أنواع الأعداد الصحيحة الكبيرة - [U]Int128/256

Decimal Types

Boolean

String

FixedString

Date و Date32

DateTime و DateTime64 (مناطق زمنية UTC فقط)

Enum8/Enum16

معرّف UUID

IPv4

IPv6

Time و Time64

JSON

جميع أنواع LowCardinality في ClickHouse

Map بمفاتيح وقيم تستخدم أيًا من الأنواع المذكورة أعلاه (بما في ذلك Nullable)

Tuple و Array بعناصر تستخدم أيًا من الأنواع المذكورة أعلاه (بما في ذلك Nullable، وبعمق مستوى واحد فقط)

أنواع SimpleAggregateFunction (لوجهات AggregatingMergeTree أو SummingMergeTree)

​ دعم نوع Variant

يدعم ClickPipes نوع Variant في الحالات التالية:

اتحادات Avro. إذا كان مخطط Avro لديك يحتوي على union يضم عدة أنواع غير NULL، فسيستنتج ClickPipes نوع Variant المناسب. بخلاف ذلك، لا تكون أنواع Variant مدعومة في بيانات Avro.

يضم عدة أنواع غير NULL، فسيستنتج ClickPipes نوع Variant المناسب. بخلاف ذلك، لا تكون أنواع Variant مدعومة في بيانات Avro. حقول JSON. يمكنك تحديد نوع Variant يدويًا (مثل Variant(String, Int64, DateTime) ) لأي حقل JSON في مصدر تدفق البيانات. لا تُدعَم الأنواع الفرعية المعقدة (arrays/maps/tuples). بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا للطريقة التي يحدد بها ClickPipes النوع الفرعي الصحيح من Variant الذي يجب استخدامه، لا يمكن استخدام أكثر من نوع عدد صحيح واحد أو نوع DateTime واحد في تعريف Variant — على سبيل المثال، Variant(Int64, UInt32) غير مدعوم.

​ دعم نوع JSON

تدعم ClickPipes نوع JSON في الحالات التالية:

يمكن دائمًا إسناد حقول Avro Record وProtobuf Message إلى عمود JSON.

يمكن إسناد حقول Avro String وBytes إلى عمود JSON إذا كان حقل Avro يحتوي فعليًا على كائنات JSON مخزنة كسلاسل نصية.

يمكن إسناد أنواع Protobuf String وBytes إلى عمود JSON إذا كان حقل Protobuf يحتوي فعليًا على كائنات JSON مخزنة كسلاسل نصية.

يمكن إسناد حقول JSON التي تكون دائمًا كائنات JSON إلى عمود JSON في الوجهة.

لاحظ أنك ستحتاج إلى تغيير عمود الوجهة يدويًا إلى نوع JSON المطلوب، بما في ذلك أي مسارات ثابتة أو متخطاة.

​ أنواع بيانات Avro المدعومة

local-timestamp-millis و local_timestamp-micros . تُحوَّل أنواع Avro record إلى Tuple، وأنواع array إلى Array، و map إلى Map (بمفاتيح نصية فقط). وبوجه عام، تتوفر التحويلات المذكورة String ، وستُمثَّل في هذه الحالة كسلسلة JSON صالحة. تدعم ClickPipes جميع أنواع Avro البدائية والمركبة، وجميع أنواع Avro المنطقية باستثناء. تُحوَّل أنواع Avroإلى Tuple، وأنواعإلى Array، وإلى Map (بمفاتيح نصية فقط). وبوجه عام، تتوفر التحويلات المذكورة هنا . نوصي باستخدام المطابقة الدقيقة للأنواع الرقمية في Avro، لأن ClickPipes لا تتحقق من تجاوز السعة أو فقدان الدقة عند تحويل الأنواع. وبدلاً من ذلك، يمكن إدراج جميع أنواع Avro في عمود، وستُمثَّل في هذه الحالة كسلسلة JSON صالحة.

​ أنواع Nullable وUnion في Avro

تُعرَّف أنواع Nullable في Avro باستخدام مخطط Union بالشكل (T, null) أو (null, T) ، حيث إن T هو نوع Avro الأساسي. أثناء استنتاج المخطط، تُربَط أنواع Union هذه بعمود “Nullable” في ClickHouse. لاحظ أن ClickHouse لا يدعم الأنواع Nullable(Array) و Nullable(Map) و Nullable(Tuple) . ستُحوَّل اتحادات null في Avro لهذه الأنواع إلى إصدارات غير Nullable (وتُحوَّل أنواع Avro Record إلى named Tuple في ClickHouse). وستُدرَج قيم Avro “nulls” لهذه الأنواع على النحو التالي:

Array فارغة لصفيف Avro null

Map فارغة لـ Avro Map null

named Tuple تحتوي على جميع القيم الافتراضية/الصفرية لـ Avro Record null

​ أنواع بيانات Protobuf المدعومة

يدعم ClickPipes جميع أنواع Protobuf 2 و3، باستثناء النوع group في proto 2، وهو نوع أُعلن عن إهماله منذ وقت طويل. وتستخدم تحويلات الأنواع الأساسية عمليات التحويل التالية:

تتوفّر أيضًا متغيرات Array و Map و Nullable لجميع الأنواع الأساسية.

نوع Protobuf نوع ClickHouse bool UInt8 float Float32 double Float64 int32 , sint32 , sfixed32 Int32 int64 , sint64 , sfixed64 Int64 uint32 , fixed32 UInt32 uint64 , fixed64 UInt64 string , bytes String enum Enum repeated T Array(T) message Tuple

بالنسبة إلى الأنواع الرقمية، يُوصى باستخدام تطابق تام لتجنّب overflow أو فقدان precision.

الأنواع الشائعة المعروفة التالية مدعومة أيضًا:

النوع الشائع المعروف نوع ClickHouse google.protobuf.Timestamp DateTime , DateTime64 google.protobuf.Duration Time , Time64 google.protobuf.StringValue , google.protobuf.BytesValue Nullable(String) google.protobuf.Int32Value , google.protobuf.SInt32Value , google.protobuf.SFixed32Value Nullable(Int32) google.protobuf.Int64Value , google.protobuf.SInt64Value , google.protobuf.SFixed64Value Nullable(Int64) google.protobuf.UInt32Value , google.protobuf.Fixed32Value Nullable(UInt32) google.protobuf.UInt64Value , google.protobuf.Fixed64Value Nullable(UInt64) google.protobuf.FloatValue Nullable(Float32) google.protobuf.DoubleValue Nullable(Float64) google.protobuf.BoolValue Nullable(UInt8)

أثناء استنتاج المخطط، تُربَط حقول Protobuf oneof افتراضيًا بـ Tuple مُسمّى، بحيث لا يحمل قيمة غير افتراضية سوى حقل واحد كحد أقصى. ويمكن أيضًا ربط هذه الحقول تلقائيًا بعمود Variant ، بحيث تأخذ القيمة النشطة نوع الحقل المكوّن الذي جرى تعيينه. وبدلاً من ذلك، يمكن ربط كل حقل مكوّن يدويًا بعمود ClickHouse خاص به؛ ونظرًا إلى أن حقول oneof متنافية فيما بينها، فلن يُملأ لكل سجل سوى عمود واحد.

​ قوائم الرسائل

إذا كان مخطط Protobuf المعرّف لـ ClickPipe على المستوى الأعلى يحتوي على حقل متكرر واحد يكون بحد ذاته رسالة protobuf، فسيعتمد استنتاج المخطط وتعيين الأعمدة على حقل الرسالة “المضمَّنة”. وستُعالَج رسالة Kafka على أنها قائمة من هذه الرسائل، كما ستُفكَّك رسالة Kafka واحدة إلى عدة صفوف في ClickHouse.

​ الأعمدة الافتراضية في Kafka

الأعمدة الافتراضية التالية مدعومة لمصادر البيانات المتدفقة المتوافقة مع Kafka. عند إنشاء وجهة جديدة، يمكن إضافة الأعمدة الافتراضية إلى الجدول الهدف باستخدام الزر Add Column .

الاسم الوصف نوع البيانات الموصى به _key مفتاح رسالة Kafka String _timestamp الطابع الزمني في Kafka (بدقة الملّي ثانية) DateTime64(3) _partition قسم Kafka Int32 _offset إزاحة Kafka Int64 _topic موضوع Kafka String _header_keys مصفوفة موازية من المفاتيح في ترويسات السجل Array(String) _header_values مصفوفة موازية من الترويسات في ترويسات السجل Array(String) _raw_message رسالة Kafka الكاملة String