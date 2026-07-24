مصادر البيانات المدعومة
|الاسم
|الشعار
|النوع
|الحالة
|الوصف
|Apache Kafka
|متدفق
|مستقر
|قم بإعداد ClickPipes وابدأ بإدخال البيانات المتدفقة من Apache Kafka إلى ClickHouse Cloud.
|Confluent Cloud
|متدفق
|مستقر
|استفد من الإمكانات المشتركة لـ Confluent وClickHouse Cloud من خلال تكاملنا المباشر.
|Redpanda
|متدفق
|مستقر
|قم بإعداد ClickPipes وابدأ بإدخال البيانات المتدفقة من Redpanda إلى ClickHouse Cloud.
|AWS MSK
|متدفق
|مستقر
|قم بإعداد ClickPipes وابدأ بإدخال البيانات المتدفقة من AWS MSK إلى ClickHouse Cloud.
|Azure Event Hubs
|متدفق
|مستقر
|قم بإعداد ClickPipes وابدأ بإدخال البيانات المتدفقة من Azure Event Hubs إلى ClickHouse Cloud.
|WarpStream
|متدفق
|مستقر
|قم بإعداد ClickPipes وابدأ بإدخال البيانات المتدفقة من WarpStream إلى ClickHouse Cloud.
التنسيقات المدعومة هي:
تنسيقات البيانات المدعومة
أنواع البيانات المدعومة
أنواع بيانات ClickHouse القياسية التالية مدعومة حاليًا في ClickPipes:
الأنواع القياسية
- الأنواع الرقمية الأساسية - [U]Int8/16/32/64 و Float32/64 و BFloat16
- أنواع الأعداد الصحيحة الكبيرة - [U]Int128/256
- Decimal Types
- Boolean
- String
- FixedString
- Date و Date32
- DateTime و DateTime64 (مناطق زمنية UTC فقط)
- Enum8/Enum16
- معرّف UUID
- IPv4
- IPv6
- Time و Time64
- JSON
- جميع أنواع LowCardinality في ClickHouse
- Map بمفاتيح وقيم تستخدم أيًا من الأنواع المذكورة أعلاه (بما في ذلك Nullable)
- Tuple و Array بعناصر تستخدم أيًا من الأنواع المذكورة أعلاه (بما في ذلك Nullable، وبعمق مستوى واحد فقط)
- أنواع SimpleAggregateFunction (لوجهات AggregatingMergeTree أو SummingMergeTree)
يدعم ClickPipes نوع Variant في الحالات التالية:
دعم نوع Variant
- اتحادات Avro. إذا كان مخطط Avro لديك يحتوي على
unionيضم عدة أنواع غير NULL، فسيستنتج ClickPipes نوع Variant المناسب. بخلاف ذلك، لا تكون أنواع Variant مدعومة في بيانات Avro.
- حقول JSON. يمكنك تحديد نوع Variant يدويًا (مثل
Variant(String, Int64, DateTime)) لأي حقل JSON في مصدر تدفق البيانات. لا تُدعَم الأنواع الفرعية المعقدة (arrays/maps/tuples). بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا للطريقة التي يحدد بها ClickPipes النوع الفرعي الصحيح من Variant الذي يجب استخدامه، لا يمكن استخدام أكثر من نوع عدد صحيح واحد أو نوع DateTime واحد في تعريف Variant — على سبيل المثال،
Variant(Int64, UInt32)غير مدعوم.
تدعم ClickPipes نوع JSON في الحالات التالية:
دعم نوع JSON
- يمكن دائمًا إسناد حقول Avro Record وProtobuf Message إلى عمود JSON.
- يمكن إسناد حقول Avro String وBytes إلى عمود JSON إذا كان حقل Avro يحتوي فعليًا على كائنات JSON مخزنة كسلاسل نصية.
- يمكن إسناد أنواع Protobuf String وBytes إلى عمود JSON إذا كان حقل Protobuf يحتوي فعليًا على كائنات JSON مخزنة كسلاسل نصية.
- يمكن إسناد حقول JSON التي تكون دائمًا كائنات JSON إلى عمود JSON في الوجهة.
Avro
تدعم ClickPipes جميع أنواع Avro البدائية والمركبة، وجميع أنواع Avro المنطقية باستثناء
أنواع بيانات Avro المدعومة
local-timestamp-millis و
local_timestamp-micros. تُحوَّل أنواع Avro
record إلى Tuple، وأنواع
array إلى Array، و
map إلى Map (بمفاتيح نصية فقط). وبوجه عام، تتوفر التحويلات المذكورة هنا. نوصي باستخدام المطابقة الدقيقة للأنواع الرقمية في Avro، لأن ClickPipes لا تتحقق من تجاوز السعة أو فقدان الدقة عند تحويل الأنواع.
وبدلاً من ذلك، يمكن إدراج جميع أنواع Avro في عمود
String، وستُمثَّل في هذه الحالة كسلسلة JSON صالحة.
تُعرَّف أنواع Nullable في Avro باستخدام مخطط Union بالشكل
أنواع Nullable وUnion في Avro
(T, null) أو
(null, T)، حيث إن T هو نوع Avro الأساسي. أثناء استنتاج المخطط، تُربَط أنواع Union هذه بعمود “Nullable” في ClickHouse. لاحظ أن ClickHouse لا يدعم الأنواع
Nullable(Array) و
Nullable(Map) و
Nullable(Tuple). ستُحوَّل اتحادات null في Avro لهذه الأنواع إلى إصدارات غير Nullable (وتُحوَّل أنواع Avro Record إلى named Tuple في ClickHouse). وستُدرَج قيم Avro “nulls” لهذه الأنواع على النحو التالي:
- Array فارغة لصفيف Avro null
- Map فارغة لـ Avro Map null
- named Tuple تحتوي على جميع القيم الافتراضية/الصفرية لـ Avro Record null
Protobuf
يدعم ClickPipes جميع أنواع Protobuf 2 و3، باستثناء النوع
أنواع بيانات Protobuf المدعومة
group في proto 2، وهو نوع أُعلن عن إهماله منذ وقت طويل. وتستخدم تحويلات الأنواع الأساسية
عمليات التحويل التالية:
تتوفّر أيضًا متغيرات
Array و
Map و
Nullable لجميع الأنواع الأساسية.
الأنواع الشائعة المعروفة التالية مدعومة أيضًا:
|نوع Protobuf
|نوع ClickHouse
bool
UInt8
float
Float32
double
Float64
int32,
sint32,
sfixed32
Int32
int64,
sint64,
sfixed64
Int64
uint32,
fixed32
UInt32
uint64,
fixed64
UInt64
string,
bytes
String
enum
Enum
repeated T
Array(T)
message
Tuple
|النوع الشائع المعروف
|نوع ClickHouse
google.protobuf.Timestamp
DateTime,
DateTime64
google.protobuf.Duration
Time,
Time64
google.protobuf.StringValue,
google.protobuf.BytesValue
Nullable(String)
google.protobuf.Int32Value,
google.protobuf.SInt32Value,
google.protobuf.SFixed32Value
Nullable(Int32)
google.protobuf.Int64Value,
google.protobuf.SInt64Value,
google.protobuf.SFixed64Value
Nullable(Int64)
google.protobuf.UInt32Value,
google.protobuf.Fixed32Value
Nullable(UInt32)
google.protobuf.UInt64Value,
google.protobuf.Fixed64Value
Nullable(UInt64)
google.protobuf.FloatValue
Nullable(Float32)
google.protobuf.DoubleValue
Nullable(Float64)
google.protobuf.BoolValue
Nullable(UInt8)
أثناء استنتاج المخطط، تُربَط حقول Protobuf
Protobuf
Protobuf
oneof
oneof افتراضيًا بـ
Tuple مُسمّى، بحيث لا يحمل قيمة غير افتراضية سوى حقل واحد كحد أقصى.
ويمكن أيضًا ربط هذه الحقول تلقائيًا بعمود
Variant، بحيث تأخذ القيمة النشطة نوع الحقل المكوّن الذي جرى تعيينه.
وبدلاً من ذلك، يمكن ربط كل حقل مكوّن يدويًا بعمود ClickHouse خاص به؛ ونظرًا إلى أن حقول
oneof متنافية فيما بينها، فلن يُملأ لكل سجل سوى عمود واحد.
إذا كان مخطط Protobuf المعرّف لـ ClickPipe على المستوى الأعلى يحتوي على حقل متكرر واحد يكون بحد ذاته رسالة protobuf، فسيعتمد استنتاج المخطط وتعيين الأعمدة على حقل الرسالة “المضمَّنة”. وستُعالَج رسالة Kafka على أنها قائمة من هذه الرسائل، كما ستُفكَّك رسالة Kafka واحدة إلى عدة صفوف في ClickHouse.
قوائم الرسائل
الأعمدة الافتراضية التالية مدعومة لمصادر البيانات المتدفقة المتوافقة مع Kafka. عند إنشاء وجهة جديدة، يمكن إضافة الأعمدة الافتراضية إلى الجدول الهدف باستخدام الزر
الأعمدة الافتراضية في Kafka
Add Column.
لاحظ أن العمود
|الاسم
|الوصف
|نوع البيانات الموصى به
_key
|مفتاح رسالة Kafka
String
_timestamp
|الطابع الزمني في Kafka (بدقة الملّي ثانية)
DateTime64(3)
_partition
|قسم Kafka
Int32
_offset
|إزاحة Kafka
Int64
_topic
|موضوع Kafka
String
_header_keys
|مصفوفة موازية من المفاتيح في ترويسات السجل
Array(String)
_header_values
|مصفوفة موازية من الترويسات في ترويسات السجل
Array(String)
_raw_message
|رسالة Kafka الكاملة
String
_raw_message يُوصى به فقط لبيانات JSON.
وفي حالات الاستخدام التي تكون فيها سلسلة JSON فقط هي المطلوبة (مثل استخدام دوال ClickHouse
JsonExtract* من أجل
ملء عرض مادي لاحق)، قد يؤدي حذف جميع الأعمدة “غير الافتراضية” إلى تحسين أداء ClickPipes.