إصدار ClickHouse v23.12، 2023-12-28
جدول المحتويات
إصدار ClickHouse v23.11، 2023-12-06
إصدار ClickHouse v23.10، 2023-11-02
إصدار ClickHouse v23.9، 2023-09-28
إصدار ClickHouse v23.8 LTS، 2023-08-31
إصدار ClickHouse v23.7، 2023-07-27
إصدار ClickHouse v23.6، 2023-06-30
إصدار ClickHouse v23.5، 2023-06-08
إصدار ClickHouse v23.4، 2023-04-26
إصدار ClickHouse v23.3 LTS، 2023-03-30
إصدار ClickHouse v23.2، 2023-02-23
إصدار ClickHouse v23.1، 2023-01-25
سجل التغييرات لعام 2022
إصدار ClickHouse 23.12، 2023-12-28. العرض التقديمي، الفيديو
- إصلاح التحقق من الدوال غير الحتمية في تعبيرات TTL. سابقًا، كان بإمكانك في بعض الحالات إنشاء تعبير TTL يتضمن دوال غير حتمية، ما قد يؤدي لاحقًا إلى سلوك غير معرّف. يُصلح هذا #37250. كما تُمنع افتراضيًا تعبيرات TTL التي لا تعتمد على أي عمود في الجدول. ويمكن السماح بها مجددًا باستخدام
SET allow_suspicious_ttl_expressions = 1أو
SET compatibility = '23.11'. يُغلق هذا #37286. #51858 (Alexey Milovidov).
- تم إهمال إعداد MergeTree
clean_deleted_rows، ولم يعد له أي تأثير. ولم تعد الكلمة المفتاحية
CLEANUPفي
OPTIMIZEمسموحًا بها افتراضيًا (ويمكن إعادة تفعيلها باستخدام الإعداد
allow_experimental_replacing_merge_with_cleanup). #58267 (Alexander Tokmakov). يُصلح هذا #57930. ويُغلق هذا #54988. ويُغلق هذا #54570. ويُغلق هذا #50346. ويُغلق هذا #47579. يجب إزالة هذه الميزة لأنها غير مناسبة. وعلينا إزالتها في أقرب وقت ممكن، إذ لا يوجد خيار آخر. #57932 (Alexey Milovidov).
- تنفيذ Refreshable Materialized Views، بناءً على الطلب في #33919. #56946 (Michael Kolupaev، Michael Guzov).
- تقديم
PASTE JOIN، الذي يتيح للمستخدمين ربط الجداول من دون عبارة
ON، وذلك ببساطة بالاعتماد على أرقام الصفوف. مثال:
SELECT * FROM (SELECT number AS a FROM numbers(2)) AS t1 PASTE JOIN (SELECT number AS a FROM numbers(2) ORDER BY a DESC) AS t2. #57995 (Yarik Briukhovetskyi).
- أصبحت عبارة
ORDER BYتدعم الآن تحديد
ALL، ما يعني أن ClickHouse يرتّب حسب جميع الأعمدة في عبارة
SELECT. مثال:
SELECT col1, col2 FROM tab WHERE [...] ORDER BY ALL. #57875 (zhongyuankai).
- أُضيف أمر mutation جديد هو
ALTER TABLE <table> APPLY DELETED MASK، ويتيح فرض تطبيق القناع الذي يكتبه lightweight delete وإزالة الصفوف المعلَّمة على أنها محذوفة من القرص. #57433 (Anton Popov).
- يفتح المعالج
/binaryعارضًا مرئيًا للرموز داخل الملف التنفيذي الثنائي لـ ClickHouse. #58211 (Alexey Milovidov).
- أُضيفت دالة SQL جديدة
sqidلتوليد Sqids (https://sqids.org/)، مثال:
SELECT sqid(125, 126). #57512 (Robert Schulze).
- أُضيفت دالة جديدة
seriesPeriodDetectFFTلاكتشاف period السلسلة باستخدام FFT. #57574 (Bhavna Jindal).
- أُضيفت نقطة نهاية HTTP للتحقق مما إذا كان Keeper جاهزًا لاستقبال الطلبات. #55876 (Konstantin Bogdanov).
- أُضيف وضع ‘union’ لاستدلال المخطط. في هذا الوضع، يكون مخطط الجدول الناتج هو اتحاد جميع مخططات الملفات (أي يُستدل على المخطط من كل ملف). ويتحكم في وضع استدلال المخطط الإعداد
schema_inference_mode، وله قيمتان محتملتان هما
defaultو
union. يُغلق #55428. #55892 (Kruglov Pavel).
- أُضيف إعداد جديد
input_format_csv_try_infer_numbers_from_stringsيتيح استدلال الأرقام من السلاسل النصية في CSV format. يُغلق #56455. #56859 (Kruglov Pavel).
- عند تجاوز عدد قواعد البيانات أو الجداول عتبة قابلة للضبط، يُعرَض تحذير للمستخدم. #57375 (凌涛).
- يدعم Dictionary ذو layout
HASHED_ARRAY(و
COMPLEX_KEY_HASHED_ARRAY)
SHARDS على نحو مماثل لـ
HASHED. #57544 (vdimir).
- أُضيفت metrics غير متزامنة لإجمالي بايتات primary key وإجمالي بايتات primary key المخصَّصة في الذاكرة. #57551 (Bharat Nallan).
- أُضيفت الدالة
SHA512_256. #57645 (Bharat Nallan).
- أضِف
FORMAT_BYTESكاسم بديل لـ
formatReadableSize. #57592 (Bharat Nallan).
- اسمح بتمرير رمز جلسة اختياري إلى دالة الجدول
s3. #57850 (Shani Elharrar).
- قدِّم إعدادًا جديدًا
http_make_head_request. إذا كان معطّلًا، فلن يُجري محرك الجدول URL طلب HEAD لتحديد حجم الملف. وهذا مطلوب لدعم خوادم HTTP غير الفعّالة أو سيئة الإعداد أو غير القادرة على ذلك. #54602 (Fionera).
- أصبح من الممكن الآن الإشارة إلى عمود ALIAS في تعريفات الفهرس (غير المفتاح الأساسي) (issue #55650). مثال:
CREATE TABLE tab(col UInt32, col_alias ALIAS col + 1, INDEX idx (col_alias) TYPE minmax) ENGINE = MergeTree ORDER BY col;. #57546 (Robert Schulze).
- أُضيف إعداد جديد
readonlyيمكن استخدامه لتحديد أن قرص S3 للقراءة فقط. وقد يكون ذلك مفيدًا لإنشاء جدول على قرص من النوع
s3_plain، مع امتلاك وصول للقراءة فقط إلى حاوية S3 الأساسية. #57977 (Pengyuan Bian).
- سيُطبَّق الآن تحليل المفتاح الأساسي في جداول MergeTree على شروط التصفية التي تتضمن العمود الافتراضي
_part_offset(واختياريًا مع
_part). ويمكن أن تؤدي هذه الميزة دور نوع خاص من الفهرس الثانوي. #58224 (Amos Bird).
- استخراج نطاقات الأجزاء غير المتقاطعة من جدول MergeTree أثناء معالجة FINAL. وبهذه الطريقة يمكن تجنّب منطق FINAL الإضافي لهذه النطاقات من الأجزاء غير المتقاطعة. وعندما يكون عدد القيم المكررة ذات المفتاح الأساسي نفسه منخفضًا، يصبح الأداء مماثلًا تقريبًا للأداء بدون FINAL. تحسين أداء القراءة في MergeTree FINAL عند ضبط الإعداد
do_not_merge_across_partitions_select_final. #58120 (Maksim Kita).
- أصبح النسخ بين أقراص S3 يستخدم نسخ S3 من جهة الخادم بدلًا من النسخ عبر المخزن المؤقت. وهذا يحسّن عمليات
BACKUP/RESTOREوالأمر
clickhouse-disks copy. #56744 (MikhailBurdukov).
- أصبح Hash JOIN يراعي الإعداد
max_joined_block_size_rowsولا يُنتج كتلًا كبيرة في
ALL JOIN. #56996 (vdimir).
- تحرير الذاكرة الخاصة بالتجميع في وقت أبكر. وقد يجنّب ذلك اللجوء غير الضروري إلى external aggregation. #57691 (Nikolai Kochetov).
- تحسين أداء تسلسل السلاسل النصية. #57717 (Maksim Kita).
- دعم تحسين العدّ البسيط لجداول المحرك
Merge. #57867 (skyoct).
- تحسين التجميع في بعض الحالات. #57872 (Anton Popov).
- يمكن للدالة
hasAnyالآن الاستفادة من فهارس التخطي للنص الكامل. #57878 (Jpnock).
- جرى تحسين الدالة
if(cond, then, else)(واسمها البديل
cond ? then : else) لاستخدام تقييم بلا تفرعات. #57885 (zhanglistar).
- أصبح MergeTree يستنتج تلقائيًا الإعداد
do_not_merge_across_partitions_select_finalإذا كان تعبير مفتاح partition يحتوي فقط على أعمدة من تعبير المفتاح الأساسي. #58218 (Maksim Kita).
- تسريع
MINو
MAXللأنواع native. #58231 (Raúl Marín).
- تنفيذ سياسة cache
SLRUلذاكرة filesystem cache. #57076 (Kseniia Sumarokova).
- رُفع الحد الأقصى لعدد connections لكل endpoint لعمليات background fetches من
15إلى قيمة الإعداد
background_fetches_pool_size. - أصبح الإعداد على مستوى MergeTree
replicated_max_parallel_fetches_for_hostمتقادمًا - نُقلت الإعدادات
replicated_fetches_http_connection_timeoutو
replicated_fetches_http_send_timeoutو
replicated_fetches_http_receive_timeoutمن مستوى MergeTree إلى مستوى الخادم. - أُضيف الإعداد
keep_alive_timeoutإلى قائمة الإعدادات على مستوى الخادم. #57523 (Nikita Mikhaylov).
- جعل الاستعلام عن
system.filesystem_cacheأقل استهلاكًا للذاكرة. #57687 (Kseniia Sumarokova).
- تقليل استخدام الذاكرة عند إلغاء تسلسل السلاسل النصية. #57787 (Maksim Kita).
- مُنشئ أكثر كفاءة لـ Enum، ويكون ذلك مفيدًا عندما يحتوي Enum على عدد هائل من القيم. #57887 (Duc Canh Le).
- تحسين في قراءة البيانات من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات: استخدام طريقة
preadدائمًا. #57970 (Nikita Taranov).
- أُضيف تحسين لسلسلة AND notEquals في مُحسِّن التعبيرات المنطقية. هذا التحسين متاح فقط عند تفعيل المحلّل التجريبي. #58214 (Kevin Mingtarja).
- إضافة دعم حد الذاكرة المرن في Keeper. سيرفض الطلبات إذا اقترب استخدام الذاكرة من الحد الأقصى. #57271 (Han Fei). #57699 (Han Fei).
- جعل عمليات insert إلى الجداول الموزعة تتعامل بشكل صحيح مع تحديثات تهيئة العنقود. وعند تحديث قائمة عُقد العنقود ديناميكيًا، سيحدّث Directory Monitor الخاص بجدول التوزيع هذه القائمة. #42826 (zhongyuankai).
- عدم السماح بإنشاء جدول مكرَّر بمعلمات merge غير متسقة. #56833 (Duc Canh Le).
- إظهار الحجم غير المضغوط في
system.tables. #56618. #57186 (Chen Lixiang).
- إضافة
skip_unavailable_shardsكإعداد لجداول
Distributed، مماثل للإعداد المناظر على مستوى الاستعلام. يُغلق #43666. #57218 (Gagan Goel).
- يمكن الآن استخدام الدالة
substring(الأسماء البديلة:
substr،
mid) مع أنواع
Enum. سابقًا، كان يجب أن تكون الوسيطة الأولى للدالة قيمة من النوع
Stringأو
FixedString. وهذا يحسّن التوافق مع أدوات الطرف الثالث مثل Tableau عبر واجهة MySQL. #57277 (Serge Klochkov).
- تدعم الدالة
formatالآن أي نوع من الوسائط (بدلًا من الاقتصار على الوسائط
Stringو
FixedStringفقط). وهذا مهم لحساب
SELECT format('The {0} to all questions is {1}', 'answer', 42). #57549 (Robert Schulze).
- أصبح بالإمكان الآن استخدام الدالة
date_truncمع وسيطة أولى غير حساسة لحالة الأحرف. وكلتا الصيغتين مدعومتان الآن:
SELECT date_trunc('day', now())و
SELECT date_trunc('DAY', now()). #57624 (Yarik Briukhovetskyi).
- تلميحات أفضل عند عدم وجود جدول. #57342 (Bharat Nallan).
- السماح بتجاوز إعدادَي الخادم
max_partition_size_to_dropو
max_table_size_to_dropوقت تنفيذ الاستعلام. #57452 (Jordi Villar).
- تحسين طفيف في استدلال tuples غير المسماة في تنسيقات JSON. #57751 (Kruglov Pavel).
- إضافة دعم لعلامة القراءة فقط عند الاتصال بـ Keeper (إصلاح #53749). #57479 (Mikhail Koviazin).
- إصلاح احتمال تعطل الإرسال الموزع بسبب “No such file or directory” (أثناء استعادة batch من القرص). وإصلاح مشكلات محتملة في
error_countمن
system.distribution_queue(في حال كان
distributed_directory_monitor_max_sleep_time_ms>5min). وإضافة حدث profile لتتبّع حالات فشل INSERT غير المتزامنة -
DistributedAsyncInsertionFailures. #57480 (Azat Khuzhin).
- دعم الأعمدة المُولَّدة في PostgreSQL وقيم الأعمدة الافتراضية للأعمدة في
MaterializedPostgreSQL(ميزة تجريبية). يُغلق #40449. #57568 (Kseniia Sumarokova).
- السماح بتطبيق بعض تغييرات إعدادات تهيئة ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات دون إعادة تشغيل الخادم. #57578 (Kseniia Sumarokova).
- التعامل بشكل صحيح مع بنية جدول PostgreSQL التي تحتوي على مصفوفة فارغة. #57618 (Mike Kot).
- إتاحة العدد الإجمالي للأخطاء التي حدثت منذ آخر إعادة تشغيل للخادم كمقياس
ClickHouseErrorMetric_ALL. #57627 (Nikita Mikhaylov).
- السماح بالعُقد في ملف التهيئة التي تحتوي على مرجع
from_env/
from_zkوعنصر غير فارغ مع replace=1. #57628 (Azat Khuzhin).
- دالة جدول
fuzzJSONتتيح توليد كمية كبيرة من JSON غير الصحيح لاستخدامه في fuzzing. #57646 (Julia Kartseva).
- السماح بالتحويل من IPv6 إلى UInt128 وبالعمليات الحسابية الثنائية. #57707 (Yakov Olkhovskiy).
- إضافة إعداد لـ
async inserts deduplication cacheيحدد مدة الانتظار لتحديث ذاكرة التخزين المؤقت. وإهمال الإعداد
async_block_ids_cache_min_update_interval_ms. والآن لا تُحدَّث ذاكرة التخزين المؤقت إلا في حالة وجود تعارضات. #57743 (alesapin).
- يمكن الآن إلغاء الدالة
sleep()باستخدام
KILL QUERY. #57746 (Vitaly Baranov).
- منع استعلامات
CREATE TABLE ... AS SELECTلمحركات الجداول
Replicatedفي قاعدة البيانات التجريبية
Replicatedلأنها غير مدعومة. مرجع #35408. #57796 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح وتحسين تحويل الاستعلامات لقواعد البيانات الخارجية، للحصول بشكل تكراري على جميع شروط التصفية المتوافقة. #57888 (flynn).
- دعم إعادة تحميل حجم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ديناميكيًا. يُغلق #57866. #57897 (Kseniia Sumarokova).
- دعم
system.stack_traceبشكل صحيح للخيوط التي يكون فيها SIGRTMIN محظورًا (قد توجد هذه الخيوط في مكتبات خارجية منخفضة الجودة مثل Apache rdkafka). #57907 (Azat Khuzhin). وكذلك إرسال الإشارة إلى الخيوط فقط إذا لم تكن محظورة، لتجنب انتظار
storage_system_stack_trace_pipe_read_timeout_msعندما لا يكون لذلك أي جدوى. #58136 (Azat Khuzhin).
- تحمّل إخفاقات Keeper عند التحقق من quorum inserts. #57986 (Raúl Marín).
- إضافة قيمة RSS القصوى/الذروية (
MemoryResidentMax) إلى system.asynchronous_metrics. #58095 (Azat Khuzhin).
- يتيح لك طلب السحب هذا استخدام روابط بأسلوب S3 (
https://و
s3://) من دون ذكر المنطقة إذا لم تكن افتراضية. كما يعثر أيضًا على المنطقة الصحيحة إذا ذكر المستخدم منطقة غير صحيحة. #58148 (Yarik Briukhovetskyi).
- سيصبح
clickhouse-format --obfuscateعلى دراية بكل من Settings و MergeTreeSettings والمناطق الزمنية، وسيُبقي أسماءها دون تغيير. #58179 (Alexey Milovidov).
- أُضيفت الدالة
finalize()صراحةً إلى
ZipArchiveWriter. كما جرى تبسيط الشيفرة شديدة التعقيد في
ZipArchiveWriter. ويُصلح هذا #58074. #58202 (Vitaly Baranov).
- ستستخدم الذواكر المؤقتة التي لها المسار نفسه كائنات cache نفسها. كان هذا السلوك موجودًا سابقًا، لكنه تعطّل في 23.4. وإذا كانت هذه الذواكر المؤقتة ذات المسار نفسه تملك مجموعات مختلفة من إعدادات cache، فسيُطرح استثناء يفيد بأن ذلك غير مسموح. #58264 (Kseniia Sumarokova).
- النسخ المتماثلة المتوازية (ميزة تجريبية): إعدادات أكثر سهولة #57542 (Igor Nikonov).
- النسخ المتماثلة المتوازية (ميزة تجريبية): تحسين معالجة استجابة announcement #57749 (Igor Nikonov).
- النسخ المتماثلة المتوازية (ميزة تجريبية): زيادة مراعاة
min_number_of_marksفي
ParallelReplicasReadingCoordinator#57763 (Nikita Taranov).
- النسخ المتماثلة المتوازية (ميزة تجريبية): تعطيل النسخ المتماثلة المتوازية مع IN (استعلام فرعي) #58133 (Igor Nikonov).
- النسخ المتماثلة المتوازية (ميزة تجريبية): إضافة حدث profile باسم ‘ParallelReplicasUsedCount’ #58173 (Igor Nikonov).
- ستصبح الطلبات غير POST مثل HEAD readonly على غرار GET. #58060 (San).
- إضافة العمود
bytes_uncompressedإلى
system.part_log#58167 (Jordi Villar).
- إضافة اسم base backup إلى الجدولين
system.backupsو
system.backup_log#58178 (Pradeep Chhetri).
- إضافة دعم لتحديد معلمات الاستعلام في سطر الأوامر في clickhouse-local #58210 (Pradeep Chhetri).
- إضفاء العشوائية على مزيد من الإعدادات #39663 (Anton Popov).
- إضفاء العشوائية على التحسينات المعطّلة في CI #57315 (Raúl Marín).
- السماح باستخدام table engines/functions المرتبطة بـ Azure على macOS. #51866 (Alexey Milovidov).
- يستخدم ClickHouse Fast Test الآن Musl بدلًا من GLibc. #57711 (Alexey Milovidov). ويتوفر build ثابت بالكامل باستخدام Musl للتنزيل من CI.
- تشغيل ClickBench مع كل commit. وبذلك أُغلقت #57708. #57712 (Alexey Milovidov).
- إزالة استخدام الدالة الضارة
selectمن C/POSIX في المكتبات الخارجية. #57467 (Igor Nikonov).
- ستتوفر أيضًا الإعدادات المتاحة حصريًا في ClickHouse Cloud ضمن build ClickHouse مفتوح المصدر، تسهيلًا للاستخدام. #57638 (Nikita Mikhaylov).
إصلاح خلل (سلوك غير صحيح يمكن للمستخدم ملاحظته في إصدار مستقر رسمي)
- أُصلِح احتمال حدوث خلل في ترتيب الفرز ضمن TTL GROUP BY #49103 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح: تقسيم استراتيجية bucket في
lttb، بحيث يجب أن يحتوي الـ bucket الأول والأخير على نقطة واحدة فقط #57003 (FFish).
- إصلاح احتمال حدوث deadlock في تنسيق
Templateأثناء المزامنة بعد وقوع خطأ #57004 (Kruglov Pavel).
- إصلاح التوقف المبكر أثناء parsing ملف مع تخطي عدد كبير من الأخطاء #57006 (Kruglov Pavel).
- منع تجاوز ACL الخاص بـ dictionary عبر table function
dictionary#57362 (Salvatore Mesoraca).
- إصلاح حالة أخرى من الخطأ “non-ready set” اكتشفها Fuzzer. #57423 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح عدة مشكلات متعلقة باستخدام PostgreSQL
array_ndims. #57436 (Ryan Jacobs).
- إصلاح عدم اتساق RWLock بعد timeout لقفل الكتابة #57454 (Vitaly Baranov). إصلاح عدم اتساق RWLock بعد timeout لقفل الكتابة (مرة أخرى) #57733 (Vitaly Baranov).
- إصلاح: عدم استبعاد العمود ephemeral عند بناء سلسلة الدفع إلى العرض #57461 (Yakov Olkhovskiy).
- MaterializedPostgreSQL (مشكلة Experimental): إصلاح المشكلة #41922، وإضافة اختبار لـ #41923 #57515 (Kseniia Sumarokova).
- تجاهل عبارة ON CLUSTER في استعلامات grant/revoke الخاصة بإدارة كيانات الوصول replicated. #57538 (MikhailBurdukov).
- إصلاح crash في clickhouse-local #57553 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح لـ Hash JOIN. #57564 (vdimir).
- إصلاح خطأ محتمل في مصدر PostgreSQL #57567 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح تصحيح النوع في Hash JOIN لـ LowCardinality المتداخل. #57614 (vdimir).
- تجنب حالات التعليق في
system.stack_traceعبر منع القراءة المتوازية منه على نحو صحيح. #57641 (Azat Khuzhin).
- إصلاح خطأ في aggregation للأعمدة sparse مع
any(...) RESPECT NULL#57710 (Azat Khuzhin).
- إصلاح parsing للـ operators الأحادية #57713 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح تحميل التبعيات لمحرك الجداول التجريبي
MaterializedPostgreSQL. #57754 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح عمليات إعادة المحاولة للعُقد غير المتصلة في BACKUP/RESTORE ON CLUSTER #57764 (Vitaly Baranov).
- إصلاح نتيجة التجميع الخارجي في حالة وجود projection مُجسَّد جزئيًا #57790 (Anton Popov).
- إصلاح الدمج في دوال التجميع مع combinator
*Map#57795 (Anton Popov).
- تعطيل
system.kafka_consumersلأنه يحتوي على خطأ. #57822 (Azat Khuzhin).
- إصلاح دعم مفاتيح LowCardinality في Merge JOIN. #57827 (vdimir).
- إصلاح في
InterpreterCreateQueryمرتبط بكتلة العينة. #57855 (Maksim Kita).
- تم تجاهل
addresses_exprللمجموعات المسماة من PostgreSQL. #57874 (joelynch).
- إصلاح وصول غير صالح إلى الذاكرة في BLAKE3 (Rust) #57876 (Raúl Marín). ثم أُعيدت كتابته من Rust إلى C++ لتحسين سلامة الذاكرة. #57994 (Raúl Marín).
- توحيد أسماء الدوال في
CREATE INDEX#57906 (Alexander Tokmakov).
- إصلاح التعامل مع النسخ المتماثلة غير المتاحة قبل حدوث أول طلب #57933 (Nikita Taranov).
- إصلاح التصنيف الخاطئ للاسم المستعار الحرفي #57988 (Chen768959).
- إصلاح المعالجة التمهيدية غير الصحيحة في Keeper #58069 (Antonio Andelic).
- إصلاح تجاوز سعة الأعداد الصحيحة في مكتبة
Poco، والمتعلق بـ
UTF32Encoding#58073 (Andrey Fedotov).
- إصلاح النسخ المتماثلة المتوازية (ميزة تجريبية) عند وجود استعلام فرعي scalar يحتوي على قيمة عدد صحيح كبيرة #58118 (Alexey Milovidov).
- إصلاح
accurateCastOrNullلقيم
DateTimeالخارجة عن النطاق #58139 (Andrey Zvonov).
- إصلاح احتمال ظهور الخطأ
PARAMETER_OUT_OF_BOUNDأثناء قراءة الأعمدة الفرعية من جزء Wide في MergeTree #58175 (Kruglov Pavel).
- إصلاح التباطؤ في
CREATE VIEWعند وجود عدد هائل من الاستعلامات الفرعية #58220 (Tao Wang).
- إصلاح التحليل المتوازي لتنسيق JSONCompactEachRow #58181 (Alexey Milovidov). #58250 (Kruglov Pavel).
إصدار ClickHouse 23.11، بتاريخ 2023-12-06. العرض التقديمي، الفيديو
- أصبح ملف تكوين خادم ClickHouse الافتراضي يفعّل كلاً من
access_management(إدارة المستخدمين عبر استعلامات SQL) و
named_collection_control(إدارة المجموعات المسماة عبر استعلامات SQL) للمستخدم
defaultبشكل افتراضي. ويغلق هذا #56482. #56619 (Alexey Milovidov).
- عدة تحسينات على
RESPECT NULLS/
IGNORE NULLSفي دوال النوافذ. إذا كنت تستخدمها كدوال تجميعية وتخزّن حالات الدوال التجميعية مع هذه المُعدِّلات، فقد تصبح غير متوافقة. #57189 (Raúl Marín).
- إزالة التحسين
optimize_move_functions_out_of_any. #57190 (Raúl Marín).
- أصبحت المُنسِّقات
%l/
%k/
%cفي الدالة
parseDateTimeقادرة الآن على تحليل الساعات/الأشهر من دون أصفار بادئة. على سبيل المثال، أصبح
select parseDateTime('2023-11-26 8:14', '%F %k:%i')يعمل الآن. اضبط
parsedatetime_parse_without_leading_zeros = 0لاستعادة السلوك السابق الذي كان يتطلب رقمين. وأصبحت الدالة
formatDateTimeالآن أيضًا قادرة على إخراج الساعات/الأشهر من دون أصفار بادئة. ويتم التحكم في هذا عبر الإعداد
formatdatetime_format_without_leading_zeros، لكنه معطّل افتراضيًا حتى لا تتعطل حالات الاستخدام الحالية. #55872 (Azat Khuzhin).
- لم يعد بإمكانك استخدام الدالة التجميعية
avgWeightedمع وسيطات من النوع
Decimal. الحل البديل: حوّل الوسيطات إلى
Float64. ويغلق هذا #43928. ويغلق هذا #31768. ويغلق هذا #56435. إذا كنت قد استخدمت هذه الدالة داخل العروض المادية أو الإسقاطات مع وسيطات
Decimal، فيرجى التواصل مع support@clickhouse.com. تم إصلاح خطأ في الدالة التجميعية
sumMap، لكن ذلك جعلها أبطأ بنحو 1.5..2 مرة. ولا يهم ذلك لأن هذه الدالة رديئة على أي حال. ويغلق هذا #54955. ويغلق هذا #53134. ويغلق هذا #55148. كما تم إصلاح خطأ في الدالة
groupArraySample— إذ كانت تستخدم نفس البذرة العشوائية عند توليد أكثر من حالة تجميعية واحدة في استعلام. #56350 (Alexey Milovidov).
- تمت إضافة إعداد الخادم
async_load_databasesللتحميل غير المتزامن لقواعد البيانات والجداول. يسرّع هذا وقت بدء تشغيل الخادم. وينطبق على قواعد البيانات ذات المحركات
Ordinaryو
Atomicو
Replicated. وتُحمَّل البيانات الوصفية لجداولها بشكل غير متزامن. ويؤدي تنفيذ query على جدول إلى رفع أولوية مهمة التحميل والانتظار حتى اكتمالها. كما تمت إضافة جدول نظام جديد
system.asynchronous_loaderلأغراض الفحص الداخلي. #49351 (Sergei Trifonov).
- أُضيف جدول نظام
blob_storage_log. ويتيح تدقيق جميع البيانات المكتوبة إلى S3 وغيرها من مخازن الكائنات. #52918 (vdimir).
- استخدام الإحصاءات لتحسين ترتيب شروط prewhere. #53240 (Han Fei).
- تمت إضافة دعم الضغط إلى بروتوكول Keeper. ويمكن تمكينه من جانب ClickHouse باستخدام هذا الخيار
use_compressionداخل قسم
zookeeper. ضع في اعتبارك أن ClickHouse Keeper وحده يدعم الضغط، بينما Apache ZooKeeper لا يدعمه. يحل المشكلة #49507. #54957 (SmitaRKulkarni).
- تقديم الميزة
storage_metadata_write_full_object_key. إذا ضُبطت على
true، فستُكتب ملفات البيانات الوصفية بالتنسيق الجديد. وبهذا التنسيق، يخزّن ClickHouse مفتاح الكائن البعيد الكامل في ملف البيانات الوصفية، مما يوفّر مرونة أكبر وإمكانات أفضل للتحسين. #55566 (Sema Checherinda).
- إضافة Settings وSyntax جديدين لحماية حقول named collections من التجاوز. ويهدف ذلك إلى منع مستخدم خبيث من الحصول على وصول غير مصرّح به إلى secrets. #55782 (Salvatore Mesoraca).
- إضافة عمود
hostnameإلى جميع جداول سجلات النظام — وهو مفيد إذا جعلت system tables مكررة أو مشتركة أو موزعة. #55894 (Bharat Nallan).
- إضافة query
CHECK ALL TABLES. #56022 (vdimir).
- تمت إضافة الدالة
fromDaysSinceYearZero، وهي مشابهة لـ
FROM_DAYSفي MySQL. على سبيل المثال، تعيد
SELECT fromDaysSinceYearZero(739136)القيمة
2023-09-08. #56088 (Joanna Hulboj).
- إضافة أداة خارجية بلغة بايثون لعرض النسخ الاحتياطية واستخراج المعلومات منها دون استخدام ClickHouse. #56268 (Vitaly Baranov).
- تنفيذ إعداد جديد باسم
preferred_optimize_projection_name. إذا ضُبط على سلسلة غير فارغة، فسيُستخدم الإسقاط المحدد إن أمكن بدلًا من الاختيار من بين جميع الخيارات المرشحة. #56309 (Yarik Briukhovetskyi).
- إضافة أمر مكوَّن من 4 أحرف للتخلي عن دور القائد/التنازل عنه (https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/56352). #56354 (Pradeep Chhetri). #56620 (Pradeep Chhetri).
- أُضيفت دالة SQL جديدة،
arrayRandomSample(arr, k)تُرجع عيّنة من k عناصر من المصفوفة المُدخلة. وكان يمكن سابقًا تحقيق وظيفة مشابهة فقط بصياغة أقل ملاءمة، مثل
SELECT arrayReduce('groupArraySample(3)', range(10)). #56416 (Robert Schulze).
- أُضيف دعم لبيانات النوع
Float16لاستخدامها في ملفات
.npy. يُغلق #56344. #56424 (Yarik Briukhovetskyi).
- أُضيف عرض نظامي
information_schema.statisticsلتحسين التوافق مع Tableau Online. #56425 (Serge Klochkov).
- أُضيف جدول
system.symbols، وهو مفيد لاستبطان الملف التنفيذي. #56548 (Alexey Milovidov).
- لوحات معلومات قابلة للتهيئة. أصبح الآن تحميل الاستعلامات الخاصة بالمخططات عبر استعلام، والذي يستخدم افتراضيًا جدولًا جديدًا هو
system.dashboards. #56771 (Sergei Trifonov).
- تقديم table function
fileCluster— وهي مفيدة إذا قمتَ بربط نظام ملفات مشترك (مثل NFS وما شابه) داخل الدليل
user_files. #56868 (Andrey Zvonov).
- أُضيف العمود الافتراضي
_sizeالذي يعرض حجم الملف بالبايت إلى المحرّكات
s3/file/hdfs/url/azureBlobStorage. #57126 (Kruglov Pavel).
- أُتيح من خلال Prometheus endpoint عدد الأخطاء لكل رمز خطأ حدث على الخادم منذ آخر إعادة تشغيل. #57209 (Nikita Mikhaylov).
- يبلّغ ClickHouse Keeper عن منطقة التوفّر التي يعمل فيها عند المسار
/keeper/availability-zone. ويمكن تهيئة ذلك عبر
<availability_zone><value>us-west-1a</value></availability_zone>. #56715 (Jianfei Hu).
- أصبح ALTER materialized_view MODIFY QUERY غير تجريبي، مع إهمال الإعداد
allow_experimental_alter_materialized_view_structure. يُصلح #15206. #57311 (alesapin).
- أصبح الإعداد
join_algorithmيراعي الترتيب المحدد #51745 (vdimir).
- أُضيف دعم أنواع Protobuf المعروفة جيدًا في Protobuf format. #56741 (János Benjamin Antal).
- مهلات زمنية تكيفية للتعامل مع S3. تُجرى المحاولة الأولى بمهلات منخفضة للإرسال والاستقبال. #56314 (Sema Checherinda).
- زيادة القيمة الافتراضية لـ
max_concurrent_queriesمن 100 إلى 1000. ويكون هذا منطقيًا عند وجود عدد كبير من العملاء المتصلين الذين يرسلون البيانات أو يستقبلونها ببطء، بحيث لا يكون الخادم مقيّدًا بـ CPU، أو عندما يتجاوز عدد نوى CPU حاجز 100. كذلك، جرى تفعيل التحكم في التزامن افتراضيًا، وضبط العدد الإجمالي المطلوب من خيوط query processing ليكون ضعف عدد نوى CPU. وهذا يحسّن الأداء في السيناريوهات التي تتضمن عددًا كبيرًا جدًا من queries المتزامنة. #46927 (Alexey Milovidov).
- دعم التقييم المتوازي لـ window functions. يُصلح #34688. #39631 (Dmitry Novik).
- أصبح table engine
Numbers(لجدول
system.numbers) الآن يحلّل الشرط لتوليد subset البيانات المطلوب، على غرار index الجدول. #50909 (JackyWoo).
- تحسين أداء Filtering بشرط
IN (...)لمحرك الجداول
Merge. #54905 (Nikita Taranov).
- تحسين عند امتلاء filesystem cache ووجود reads كبيرة. #55158 (Kseniia Sumarokova).
- إضافة إمكانية تعطيل checksums لـ S3 لتجنّب المرور الزائد على الملف (ويُتحكم في ذلك عبر الإعداد
s3_disable_checksum). #55559 (Azat Khuzhin).
- نقرأ الآن بشكل متزامن من الجداول البعيدة عندما تكون البيانات موجودة في page cache (كما نفعل مع الجداول المحلية). وهذا أسرع، ولا يتطلب مزامنة داخل thread pool، ولا يتردد في إجراء عمليات
seekعلى نظام الملفات المحلي، كما يقلّل انتظار CPU. #55841 (Nikita Taranov).
- تحسين لاستخراج القيم من
mapو
arrayElement. يوفّر ذلك تسريعًا بنحو 30%. - تقليل الذاكرة المحجوزة - تقليل استدعاءات
resize. #55957 (lgbo).
- تحسين filtering متعدد المراحل باستخدام AVX-512. تُظهر تجارب الأداء على مجموعة بيانات OnTime على جهاز ICX (Intel Xeon Platinum 8380 CPU، 80 نواة، 160 خيطًا) أن هذا التغيير قد يحقق تحسينات بنسبة 7.4% و5.9% و4.7% و3.0% و4.6% في QPS للاستعلامات Q2 وQ3 وQ4 وQ5 وQ6 على التوالي، دون أي تأثير على غيرها. #56079 (Zhiguo Zhou).
- تقييد عدد الخيوط المشغولة داخل query profiler. وإذا زاد عددها على ذلك، فستتجاوز profiling. #56105 (Alexey Milovidov).
- تقليل عدد استدعاءات الدوال الافتراضية في window functions. #56120 (Maksim Kita).
- السماح بإجراء pruning متكرر لحقول Tuple في format بيانات ORC لتسريع الفحص. #56122 (李扬).
- تحسين بسيط لعملية العدّ في تنسيق البيانات
Npy: ستصبح الاستعلامات مثل
select count() from 'data.npy'أسرع بكثير بفضل التخزين المؤقت للنتائج. #56304 (Yarik Briukhovetskyi).
- ستستهلك الاستعلامات التي تتضمن aggregation وعددًا كبيرًا من التدفقات قدرًا أقل من الذاكرة أثناء إنشاء الخطة. #57074 (Alexey Milovidov).
- تحسين أداء تنفيذ الاستعلامات في حالات الاستخدام التي تضم عددًا كبيرًا من المستخدمين واستعلامات عالية التزامن (>2000 QPS)، وذلك عبر تحسين الوصول إلى ProcessList. #57106 (Andrej Hoos).
- تحسين بسيط في
ARRAY JOINمع إعادة استخدام بعض النتائج الوسيطة. #57183 (李扬).
- كانت هناك حالات كان فيها فكّ المكدس بطيئًا. لم يعد الأمر كذلك. #57221 (Alexey Milovidov).
- نستخدم الآن مجمّع القراءة الافتراضي للقراءة من external storage عندما تكون
max_streams = 1. ويكون ذلك مفيدًا عندما تكون عمليات الجلب المسبق للقراءة مُمكّنة. #57334 (Nikita Taranov).
- تحسين في Keeper: تحسين استهلاك الذاكرة أثناء بدء التشغيل عبر تأخير المعالجة المسبقة للسجل. #55660 (Antonio Andelic).
- تحسين أداء مطابقة glob لمحركي التخزين
Fileو
HDFS. #56141 (Andrey Zvonov).
- أصبحت posting lists في الفهارس النصية الكاملة التجريبية مضغوطة الآن، مما يقلّل حجمها بنسبة 10-30%. #56226 (Harry Lee).
- تنفيذ
BackupEntriesCollectorبالتوازي في النسخ الاحتياطية. #56312 (Kseniia Sumarokova).
- أُضيف إعداد جديد في
MergeTreeباسم
add_implicit_sign_column_constraint_for_collapsing_engine(معطّل افتراضيًا). عند تمكينه، يضيف قيد CHECK ضمنيًا إلى جداول
CollapsingMergeTreeبحيث يقيّد قيمة العمود
Signلتكون -1 أو 1 فقط. #56701. #56986 (Kevin Mingtarja).
- أصبح من الممكن إضافة قرص جديد إلى إعدادات التخزين دون إعادة تشغيل. #56367 (Duc Canh Le).
- دعم إنشاء index وتجسيده في استعلام alter نفسه، مع دعم “modify TTL” و”materialize TTL” أيضًا ضمن الاستعلام نفسه. يغلق #55651. #56331 (flynn).
- أُضيفت table function جديدة باسم
fuzzJSONتُرجع صفوفًا تحتوي على نُسخ معدّلة من سلسلة JSON المصدر مع تغييرات عشوائية. #56490 (Julia Kartseva).
- بات المحرك
Mergeيرشّح السجلات وفقًا لـ row policies الخاصة بالجداول الأساسية، لذلك لا تحتاج إلى إنشاء row policy أخرى على جدول
Merge. #50209 (Ilya Golshtein).
- أُضيف إعداد في ClickHouse باسم
max_execution_time_leafللحد من زمن التنفيذ على shard في distributed query، و
timeout_overflow_mode_leafللتحكم في السلوك عند حدوث timeout. #51823 (Duc Canh Le).
- أُضيف إعداد في ClickHouse لتعطيل tunneling لطلبات HTTPS عبر HTTP proxy. #55033 (Arthur Passos).
- ضُبط
background_fetches_pool_sizeعلى 16، و
background_schedule_pool_sizeعلى 512، وهو ما يعدّ أفضل لبيئات production التي تتضمن عمليات insert صغيرة ومتكررة. #54327 (Denny Crane).
- عند read data من ملف بتنسيق CSV format، إذا كان السطر ينتهي بـ
\rمن دون أن يتبعه
\n، فسيظهر الاستثناء التالي:
Cannot parse CSV format: found \r (CR) not followed by \n (LF). Line must end by \n (LF) or \r\n (CR LF) or \n\r.في ClickHouse، يجب أن تكون نهاية السطر في CSV هي
\nأو
\r\nأو
\n\r، لذا يجب أن يتبع
\rالحرف
\n. لكن في بعض الحالات، قد تكون بيانات CSV المُدخلة غير سليمة، كما في المثال أعلاه حيث يأتي
\rفي نهاية السطر. #54340 (KevinyhZou).
- حُدّثت مكتبة Arrow إلى release-13.0.0، الذي يدعم ترميزات جديدة. يغلق #44505. #54800 (Kruglov Pavel).
- تحسّن أداء استعلامات ON CLUSTER من خلال إزالة استدعاءات النظام الثقيلة اللازمة للحصول على جميع network interfaces عند البحث عن عنوان IP المحلي في قائمة المضيفين الخاصة بـ DDL entry. #54909 (Duc Canh Le).
- تم إصلاح احتساب الذاكرة المخصّصة قبل ربط thread باستعلام أو مستخدم. #56089 (Nikita Taranov).
- إضافة دعم
LARGE_LISTفي تنسيقات Apache Arrow. #56118 (edef).
- إتاحة إجراء الدمج يدويًا لـ
EmbeddedRocksDBعبر استعلام
OPTIMIZE. #56225 (Azat Khuzhin).
- إضافة إمكانية تحديد BlockBasedTableOptions لجداول
EmbeddedRocksDB. #56264 (Azat Khuzhin).
- يعرض
SHOW COLUMNSالآن اسم نوع البيانات المقابل في MySQL عند إنشاء الاتصال عبر بروتوكول MySQL. في السابق، كان ذلك يحدث عند ضبط
use_mysql_types_in_show_columns = 1. لا يزال هذا الإعداد موجودًا، لكنه أصبح مهجورًا. #56277 (Robert Schulze).
- تم إصلاح الخطأ المحتمل
The local set of parts of table doesn't look like the set of parts in ZooKeeperإذا أُعيد تشغيل الخادم مباشرةً بعد
TRUNCATEأو
DROP PARTITION. #56282 (Alexander Tokmakov).
- تم إصلاح التعامل مع query string غير الثابتة في الدالتين
formatQuery/
formatQuerySingleLine. كما أُضيفت صيغتا
OrNullلكلتا الدالتين، بحيث تعيدان NULL عندما يتعذر parse الاستعلام بدلًا من إطلاق استثناء. #56327 (Robert Schulze).
- السماح بإنشاء نسخة احتياطية من العرض المادي حتى عند حذف الجدول الداخلي، بدلًا من فشل النسخة الاحتياطية. #56387 (Kseniia Sumarokova).
- تؤدي الاستعلامات على
system.replicasإلى إرسال طلبات إلى ZooKeeper عند الاستعلام عن أعمدة معيّنة. وعند وجود آلاف الجداول، قد تتسبب هذه الطلبات في حمل كبير على ZooKeeper. وإذا كانت هناك عدة استعلامات متزامنة على
system.replicas، فإنها تكرر الطلبات نفسها عدة مرات. يهدف هذا التغيير إلى “إزالة التكرار” من الطلبات الناتجة عن الاستعلامات المتزامنة. #56420 (Alexander Gololobov).
- إصلاح التحويل إلى استعلام متوافق مع MySQL عند الاستعلام عن قواعد بيانات خارجية. #56456 (flynn).
- إضافة دعم لنسخ الجداول احتياطيًا واستعادتها باستخدام المحرك
KeeperMap. #56460 (Antonio Andelic).
- يجب إعادة التحقق من استجابة 404 لعملية CompleteMultipartUpload. فقد تكون العملية قد نُفذت على الخادم حتى إذا واجه client مهلة timeout أو أخطاء أخرى في الشبكة. وتتلقى إعادة المحاولة التالية لـ CompleteMultipartUpload استجابة 404. وإذا كان مفتاح object موجودًا، فتُعد العملية ناجحة. #56475 (Sema Checherinda).
- تفعيل الأسلوب HTTP OPTIONS افتراضيًا، ما يسهّل إرسال الطلبات إلى ClickHouse من متصفح ويب. #56483 (Alexey Milovidov).
- تم تغيير قيمة
dns_max_consecutive_failuresعن طريق الخطأ في #46550 - وتم التراجع عن ذلك وضبطها على قيمة أفضل. كذلك، تمت زيادة مهلة HTTP keep-alive إلى قيمة معقولة مأخوذة من بيئات production. #56485 (Alexey Milovidov).
- تحميل base backups عند الحاجة فقط (لن يتم تحميل base backup إلا عند الحاجة إليه). كما أُضيفت بعض رسائل السجل وأحداث profile الخاصة بالنسخ الاحتياطية. #56516 (Vitaly Baranov).
- وُسِم الإعداد
query_cache_store_results_of_queries_with_nondeterministic_functions(بالقيمتين
falseأو
true) بأنه مهمل. وقد استُبدل بالإعداد
query_cache_nondeterministic_function_handling، وهو تعداد بثلاث قيم يتحكم في كيفية تعامل ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات مع الاستعلامات التي تحتوي على دوال غير حتمية: أ) طرح استثناء (السلوك الافتراضي)، ب) حفظ نتيجة الاستعلام غير الحتمي بغض النظر عن ذلك، أو ج) التجاهل، أي عدم طرح استثناء وعدم تخزين النتيجة مؤقتًا. #56519 (Robert Schulze).
- إعادة كتابة المساواة مع فحص
is nullفي قسم JOIN ON. للمحلل التجريبي فقط. #56538 (vdimir).
- أصبحت الدالة
concatتدعم الآن أنواعًا عشوائية من الوسائط (بدلًا من الاكتفاء بوسائط String وFixedString فقط). وهذا يجعل سلوكها أقرب إلى تنفيذ MySQL للدالة
concat. على سبيل المثال، أصبحت
SELECT concat('ab', 42)تُرجع الآن
ab42. #56540 (Serge Klochkov).
- السماح بالحصول على إعدادات cache من قسم ‘named_collection’ في config أو من المجموعات المسماة المُنشأة عبر SQL. #56541 (Kseniia Sumarokova).
- محرك قاعدة بيانات PostgreSQL: جعل إزالة الجداول القديمة أقل شدة عند فشل الاتصال بـ postgres. #56609 (jsc0218).
- كان الاتصال بـ PG يستغرق وقتًا طويلًا جدًا عندما يكون URL غير صحيح، لذا كان الاستعلام المعني يعلق هناك ثم يُلغى. #56648 (jsc0218).
- تحسين في Keeper: تعطيل السجلات المضغوطة افتراضيًا في Keeper. #56763 (Antonio Andelic).
- إضافة إعداد config باسم
wait_dictionaries_load_at_startup. #56782 (Vitaly Baranov).
- كانت هناك ثغرة أمنية محتملة في إصدارات ClickHouse السابقة: إذا اتصل مستخدم وحاول المصادقة دون نجاح باستخدام طريقة “interserver secret”، فإن الخادم لم يكن يُنهي الاتصال فورًا، بل كان يواصل تلقي الحزم المتبقية من العميل وتجاهلها. ومع أن هذه الحزم يجري تجاهلها، فإنها تظل تُحلَّل، وإذا كانت تستخدم طريقة ضغط تتضمن ثغرة معروفة أخرى، فسيؤدي ذلك إلى استغلالها دون مصادقة. وقد اكتُشفت هذه المشكلة عبر ClickHouse Bug Bounty Program بواسطة https://twitter.com/malacupa. #56794 (Alexey Milovidov).
- ينتظر جلب الجزء إلى أن يصبح هذا الجزء معتمدًا بالكامل على النسخة المتماثلة البعيدة. ومن الأفضل عدم إرسال الجزء وهو في حالة PreActive. وفي حالة zero copy يُعد هذا قيدًا إلزاميًا. #56808 (Sema Checherinda).
- إصلاح خطأ محتمل في تحويل logical replication الخاصة بـ postgresql عند استخدام
MaterializedPostgreSQLالتجريبية. #53721 (takakawa).
- تنفيذ إعداد على مستوى المستخدم باسم
alter_move_to_space_execute_asyncيتيح تنفيذ الاستعلامات
ALTER TABLE ... MOVE PARTITION|PART TO DISK|VOLUMEبشكل غير متزامن. ويتم التحكم في حجم المجمّع الخاص بالتنفيذات الخلفية عبر
background_move_pool_size. أما السلوك الافتراضي فهو التنفيذ المتزامن. إصلاح #47643. #56809 (alesapin).
- إمكانية التصفية حسب المحرّك عند فحص system.tables، لتجنّب إنشاء اتصال غير ضروري (قد يستغرق وقتًا). #56813 (jsc0218).
- عرض
total_bytesو
total_rowsفي جداول النظام الخاصة بتخزين RocksDB. #56816 (Aleksandr Musorin).
- السماح بالأوامر الأساسية ضمن ALTER للجداول TEMPORARY. #56892 (Sergey).
- ضغط LZ4. تخزين الكتلة المضغوطة مؤقتًا في الحالات النادرة التي لا تكفي فيها سعة out buffer لكتابة الكتلة المضغوطة مباشرةً إلى buffer الخاصة بـ out. #56938 (Sema Checherinda).
- إضافة مقاييس لعدد المهام الموجودة في queue، وهو ما يفيد في IO thread pool. #56958 (Alexey Milovidov).
- إضافة إعداد خاص بـ PostgreSQL table engine في ملف الإعدادات. كما أُضيف تحقّق من هذا الإعداد، وأُضيف توثيق للإعداد الإضافي. #56959 (Peignon Melvyn).
- يمكن الآن استدعاء الدالة
concatباستخدام وسيطة واحدة، مثل:
SELECT concat('abc'). وهذا يجعل سلوكها أكثر اتساقًا مع تنفيذ concat في MySQL. #57000 (Serge Klochkov).
- توقيع جميع headers من نوع
x-amz-*كما تتطلب وثائق AWS S3. #57001 (Arthur Passos).
- يمكن الآن استخدام الدالة
fromDaysSinceYearZero(الاسم المستعار:
FROM_DAYS) مع الأنواع الصحيحة الموقّعة وغير الموقّعة (إذ كانت سابقًا تتطلب عددًا صحيحًا غير موقّع). وهذا يحسّن التوافق مع أدوات خارجية مثل Tableau Online. #57002 (Serge Klochkov).
- إضافة
system.s3queue_logإلى الإعدادات الافتراضية. #57036 (Kseniia Sumarokova).
- تغيير القيمة الافتراضية لـ
wait_dictionaries_load_at_startupإلى true، واستخدام هذا الإعداد فقط إذا كانت
dictionaries_lazy_loadتساوي false. #57133 (Vitaly Baranov).
- التحقق من نوع مصدر القاموس عند الإنشاء حتى إذا كانت
dictionaries_lazy_loadمفعّلة. #57134 (Vitaly Baranov).
- يمكن الآن تمكين/تعطيل تحسينات مستوى plan بشكل منفصل. وكان سابقًا من الممكن فقط تعطيلها كلها. ولا يزال الإعداد الذي كان يقوم بذلك سابقًا (
query_plan_enable_optimizations) موجودًا، ويمكن استخدامه لتعطيل جميع التحسينات. #57152 (Robert Schulze).
- سيتوافق رمز خروج server مع رمز Exception. فعلى سبيل المثال، إذا تعذّر على server بدء التشغيل بسبب memory limit، فسيخرج بالرمز 241 = MEMORY_LIMIT_EXCEEDED. وفي الإصدارات السابقة، كان رمز الخروج الخاص بالاستثناءات دائمًا 70 = Poco::Util::ExitCode::EXIT_SOFTWARE. #57153 (Alexey Milovidov).
- عدم إجراء demangle وsymbolize لأُطر المكدس من ترويسة C++ الخاصة بـ
functional. #57201 (Mike Kot).
- أصبحت صفحة خادم HTTP
/dashboardتدعم الآن المخططات متعددة الخطوط. #57236 (Sergei Trifonov).
- يدعم خيار سطر الأوامر
max_memory_usage_in_clientقيمة نصية مع لاحقة (K وM وG وما إلى ذلك). يُغلق #56879. #57273 (Yarik Briukhovetskyi).
- تمت ترقية Intel QPL (المستخدم بواسطة codec
DEFLATE_QPL) من v1.2.0 إلى v1.3.1. كما أُصلِح خلل في حالة BOF (Block On Fault) = 0، بحيث أصبحت معالجة أخطاء الصفحة تتم عبر الرجوع إلى مسار SW. #57291 (jasperzhu).
- زيادة القيمة الافتراضية للإعداد
replicated_deduplication_windowضمن إعدادات MergeTree من 100 إلى 1k. #57335 (sichenzhao).
- تقليل استخدام
INCONSISTENT_METADATA_FOR_BACKUPبهذا القدر. وإذا أمكن، يُفضَّل مواصلة الفحص بدلًا من إيقافه ثم إعادة بدء فحص النسخة الاحتياطية من البداية. #57385 (Vitaly Baranov).
- أُضيف اختبار SQLLogic. #56078 (Han Fei).
- أُتيح
clickhouse-localو
clickhouse-clientبأسماء مختصرة (
ch,
chl,
chc) لتحسين سهولة الاستخدام. #56634 (Alexey Milovidov).
- جرى تقليص حجم build أكثر عبر إزالة الشيفرة غير المستخدمة من المكتبات الخارجية. #56786 (Alexey Milovidov).
- أُضيف check تلقائي للتحقق من عدم وجود وحدات ترجمة كبيرة. #56559 (Alexey Milovidov).
- جرى تقليل حجم التوزيعة أحادية الملف التنفيذي. وهذا يُغلق #55181. #56617 (Alexey Milovidov).
- ستُرسل معلومات عن أحجام كل وحدة ترجمة وكل ملف ثنائي بعد كل build إلى قاعدة بيانات CI في ClickHouse Cloud. وهذا يُغلق #56107. #56636 (Alexey Milovidov).
- كانت بعض ملفات مكتبة “Apache Arrow” (التي نستخدمها فقط لأمور غير أساسية مثل parsing تنسيق Arrow) تُعاد بناؤها باستمرار بغض النظر عن cache الخاصة بالـ build. وقد أُصلح ذلك. #56657 (Alexey Milovidov).
- تجنّب إعادة ترجمة وحدات الترجمة التي تعتمد على ملف source مُولَّد تلقائيًا خاص بالإصدار. #56660 (Alexey Milovidov).
- ستُرسل بيانات tracing الخاصة باستدعاءات الرابط إلى قاعدة بيانات CI في ClickHouse Cloud. #56725 (Alexey Milovidov).
- استُخدمت رموز Debug من DWARF 5 لملف clickhouse التنفيذي (وكان DWARF 4 مستخدمًا سابقًا). #56770 (Michael Kolupaev).
- أُضيف خيار build جديد
SANITIZE_COVERAGE. إذا كان مُمكّنًا، فستُضاف أدوات القياس إلى الشيفرة لتتبّع التغطية. وتتوفر المعلومات المُجمّعة داخل ClickHouse عبر: (1) دالة جديدة
coverageتُرجع Array من العناوين الفريدة في الشيفرة التي عُثر عليها بعد آخر إعادة تعيين للتغطية؛ (2) query
SYSTEM RESET COVERAGEالتي تعيد تعيين البيانات المتراكمة. يتيح لنا ذلك مقارنة التغطية بين الاختبارات المختلفة، بما في ذلك التغطية التفاضلية للشيفرة. استكمالًا لـ #20539. #56102 (Alexey Milovidov).
- قد لا يمكن تحليل بعض إطارات stack عند جمع الـ stacks. وفي مثل هذه الحالات، قد يكون العنوان الخام مفيدًا. #56267 (Alexander Gololobov).
- أُضيف خيار لتعطيل
libssh. #56333 (Alexey Milovidov).
- فُعّل temporary_data_in_cache في اختبارات S3 ضمن CI. #48425 (vdimir).
- ضُبط الحد الأقصى لاستخدام الذاكرة لـ clickhouse-client (
1G) في CI. #56873 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح analyzer التجريبي: يجب أن تعالج عملية insert from select مع استعلام فرعي يشير إلى جدول الإدراج كتلةَ الإدراج فقط. #50857 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح خطأ في الدالة
str_to_map. #56423 (Arthur Passos).
- في Keeper
reconfig: إضافة timeout قبل التنازل عن القيادة أو تولّيها #53481 (Mike Kot).
- إصلاح header غير صحيح في grace hash join وfilter pushdown #53922 (vdimir).
- تنفيذ select من system tables عندما يكون الجدول مبنيًا على table function. #55540 (MikhailBurdukov).
- RFC: إصلاح “Cannot find column X in source stream” في distributed queries مع LIMIT BY #55836 (Azat Khuzhin).
- إصلاح ‘Cannot read from file:’ عند تشغيل client في الخلفية #55976 (Kruglov Pavel).
- إصلاح خروج clickhouse-local عند وجود setting غير صالح لـ send_logs_level #55994 (Kruglov Pavel).
- إصلاح خطأ في explain ast مع parameterized view #56004 (SmitaRKulkarni).
- إصلاح crash أثناء تحميل الجدول عند بدء التشغيل #56232 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح Dictionaries المستندة إلى ClickHouse مع استعلام صريح #56236 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح segfault في signal handler لـ Keeper #56266 (Antonio Andelic).
- إصلاح نتيجة query غير مكتملة لـ UNION في الدالة view(). #56274 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح عدم الاتساق بين “cast(‘0’ as DateTime64(3))” و”cast(‘0’ as Nullable(DateTime64(3)))” #56286 (李扬).
- إصلاح race condition نادرة مرتبطة بفشل تخصيص الذاكرة في Memory #56303 (alesapin).
- إصلاح restore from backup مع
flatten_nestedو
data_type_default_nullable#56306 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح crash عند إضافة column من النوع Object(JSON) #56307 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح crash في filterPushDown #56380 (vdimir).
- إصلاح restore from backup مع mat view وجدول المصدر المحذوف #56383 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح خطأ segfault أثناء تهيئة Kerberos #56401 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح تجاوز سعة المخزن المؤقت في T64 #56434 (Alexey Milovidov).
- إصلاح المفتاح الأساسي Nullable في final (2) #56452 (Amos Bird).
- إصلاح استعلامات ON CLUSTER من دون database على العقدة الأولية #56484 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح فشل بدء التشغيل بسبب تبعية TTL #56489 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح استعلامات ALTER COMMENT ON CLUSTER #56491 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح ALTER COLUMN مع ALIAS #56493 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح مجموعات NAMED COLLECTION الفارغة #56494 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح حالتين في تحليل projection. #56502 (Amos Bird).
- إصلاح التعامل مع الأسماء المستعارة في query cache #56545 (Robert Schulze).
- إصلاح التحويل من
Nullable(Enum)إلى
Nullable(String)#56644 (Nikolay Degterinsky).
- جعل التعامل مع Log أكثر موثوقية في Keeper #56670 (Antonio Andelic).
- إصلاح دمج الإعدادات للعقد التي تحتوي على سمات substitution #56694 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح الاستخدام المكرر لـ table function input(). #56695 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح: مشكلة التحميل الديناميكي لـ RabbitMQ OpenSSL #56703 (Igor Nikonov).
- إصلاح crash في codec GCD عند وجود أصفار في البيانات #56704 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح ‘mutex lock failed: Invalid argument’ في clickhouse-local أثناء insert into function #56710 (Kruglov Pavel).
- إصلاح parsing نصوص Date في المسار التفاؤلي #56765 (Kruglov Pavel).
- إصلاح crash في codec FPC #56795 (Alexey Milovidov).
- DatabaseReplicated: إصلاح timeout استعلام DDL بعد استعادة replica #56796 (Alexander Tokmakov).
- إصلاح الإبلاغ غير الصحيح عن الأعمدة Nullable في بروتوكول MySQL الثنائي #56799 (Serge Klochkov).
- دعم ملفات بيانات التعريف لـ Iceberg لجداول metastore #56810 (Kruglov Pavel).
- إصلاح تقرير TSAN في transform #56817 (Raúl Marín).
- إصلاح استعلام SET وتنسيق SETTINGS #56825 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح تعذّر البدء بسبب اعتمادية جدول في joinGet #56828 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح تسطيح أعمدة Nested الموجودة أثناء ADD COLUMN #56830 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح السماح بـ CR في نهاية السطر لملفات CSV #56901 (KevinyhZou).
- إصلاح
tryBase64Decodeمع مُدخل غير صالح #56913 (Robert Schulze).
- إصلاح توليد الأعمدة المتداخلة بعمق في مخططات CapnProto/Protobuf #56941 (Kruglov Pavel).
- منع ALTER غير المتوافق لأعمدة projection #56948 (Amos Bird).
- إصلاح التحقق من صحة مسار ملف sqlite #56984 (San).
- S3Queue: إصلاح زيادة مرجع بيانات التعريف #56990 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح طفيف في S3Queue #56999 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح التحقق من صحة مسار الملف في DatabaseFileSystem #57029 (San).
- إصلاح
fuzzBitsمع
ARRAY JOIN#57033 (Antonio Andelic).
- إصلاح إلغاء مرجعية nullptr في partial merge join مع joined_subquery_re… #57048 (vdimir).
- إصلاح حالة تسابق في RemoteSource #57052 (Raúl Marín).
- تنفيذ
bitHammingDistanceللأعداد الصحيحة الكبيرة #57073 (Alexey Milovidov).
- إصلاح خلل في الروابط بنمط S3 #57075 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح الدالة JSON_QUERY مع عدة مسارات رقمية #57096 (KevinyhZou).
- إصلاح تجاوز سعة المخزن المؤقت في مرمّز Gorilla #57107 (Nikolay Degterinsky).
- إغلاق الاتصال بين الخوادم عند أي استثناء قبل المصادقة #57142 (Antonio Andelic).
- إصلاح segfault يحدث بعد ALTER UPDATE مع عمود Nullable MATERIALIZED #57147 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح التحسين غير الصحيح لخطة JOIN مع projection عادي مُجسَّد جزئيًا #57196 (Amos Bird).
- تجاهل التعليقات عند مقارنة أوصاف الأعمدة #57259 (Antonio Andelic).
- إصلاح المقياس
ReadonlyReplicaفي جميع الحالات #57267 (Antonio Andelic).
- تستخدم عمليات الدمج في الخلفية تخزين البيانات المؤقت في cache بشكل صحيح #57275 (vdimir).
- إصلاح في Keeper لسجل التغييرات واللقطات #57299 (Antonio Andelic).
- تجاهل مهام ON CLUSTER المكتملة إذا تغيّر اسم المضيف #57339 (Alexander Tokmakov).
- تعيد mutations في MergeTree استخدام index granularity لجزء المصدر #57352 (Maksim Kita).
- FS cache: إضافة حدّ للتنزيل في الخلفية #57424 (Kseniia Sumarokova).
إصدار ClickHouse 23.10، بتاريخ 2023-11-02. العرض التقديمي، الفيديو
- لم يعد هناك خيار لإزالة أجزاء البيانات المعطوبة تلقائيًا. هذا يُغلق #55174. #55184 (Alexey Milovidov). #55557 (Jihyuk Bok).
- لم يعد بالإمكان قراءة أجزاء البيانات القديمة الموجودة في الذاكرة من سجل الكتابة المسبقة. إذا كنت قد هيّأت الأجزاء الموجودة في الذاكرة سابقًا، فيجب إزالتها قبل الترقية. #55186 (Alexey Milovidov).
- أُزيل التكامل مع Meilisearch. السبب: كان متوافقًا فقط مع الإصدار القديم 0.18. غيّر الإصدار الأحدث من Meilisearch البروتوكول ولم يعد يعمل. ملاحظة: سنقدّر مساعدتك إذا أردت المساهمة في إعادته. #55189 (Alexey Milovidov).
- أُعيدت تسمية مفهوم مراقبة الدليل إلى background INSERT. وأُعيدت تسمية جميع الإعدادات
*directory_monitor*إلى
distributed_background_insert*. يجب الحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة (لأن الإعدادات القديمة أُضيفت كاسم مستعار). #55978 (Azat Khuzhin).
- لا تفسّر
send_timeoutالمضبوط على جانب العميل على أنه
receive_timeoutعلى جانب الخادم، ولا العكس. #56035 (Azat Khuzhin).
- ستؤدي مقارنة الفترات الزمنية ذات الوحدات المختلفة إلى رفع استثناء. هذا يُغلق #55942. وربما كنت تعتمد أحيانًا على السلوك السابق، حيث كانت القيم الرقمية الأساسية تُقارَن بغض النظر عن الوحدات. #56090 (Alexey Milovidov).
- أُعيدت كتابة محرك الجداول التجريبي
S3Queueبالكامل: تغيّرت طريقة الاحتفاظ بالمعلومات في ZooKeeper، ما يسمح بتقليل عدد طلبات ZooKeeper، وأُضيف التخزين المؤقت لحالة ZooKeeper في الحالات التي نعلم فيها أن الحالة لن تتغير، كما حُسّنت عملية polling من S3 لتصبح أقل كثافة، وتغيّرت طريقة الحفاظ على
ttlو
maxالمضبوطين للملفات المتعقبة، وأصبحت الآن عملية تعمل في الخلفية. أُضيف جدولان هما
system.s3queueو
system.s3queue_log. يُغلق #54998. #54422 (Kseniia Sumarokova).
- لم تعد المسارات العشوائية على نقطة نهاية HTTP تُفسَّر على أنها طلب إلى نقطة النهاية
/query. #55521 (Konstantin Bogdanov).
- تمت إضافة الدالة
arrayFold(accumulator, x1, ..., xn -> expression, initial, array1, ..., arrayn)التي تطبّق دالة lambda على عدة Arrays لها نفس عدد العناصر، وتجمع النتيجة في مُجمِّع. #49794 (Lirikl).
- دعم التنسيق
Npy.
SELECT * FROM file('example_array.npy', Npy). #55982 (Yarik Briukhovetskyi).
- إذا كان لدى جدول منحنى ملء للمساحة في مفتاحه، مثل
ORDER BY mortonEncode(x, y)، فيمكن استخدام الشروط على وسائطه، مثل
x >= 10 AND x <= 20 AND y >= 20 AND y <= 30، في الفهرسة. تمت إضافة الإعداد
analyze_index_with_space_filling_curvesلتمكين هذا التحليل أو تعطيله. هذا يُغلق #41195. استكمالًا لـ #4538. استكمالًا لـ #6286. استكمالًا لـ #28130. استكمالًا لـ #41753. #55642 (Alexey Milovidov).
- تمت إضافة إعداد جديد باسم
force_optimize_projection_name، ويأخذ اسم projection كوسيط. إذا كانت قيمته مضبوطة على سلسلة غير فارغة، فسيتحقق ClickHouse من استخدام هذا الـprojection في query مرة واحدة على الأقل. يُغلق #55331. #56134 (Yarik Briukhovetskyi).
- دعم asynchronous inserts مع البيانات الخارجية عبر native protocol. كان ذلك يعمل سابقًا فقط إذا كانت البيانات مضمنة مباشرةً داخل query. #54730 (Anton Popov).
- تمت إضافة دالة aggregation باسم
lttb، وتستخدم خوارزمية Largest-Triangle-Three-Buckets لخفض أخذ عينات البيانات من أجل التصور. #53145 (Sinan).
- يتمتع الاستعلام
CHECK TABLEبأداء أفضل وسهولة استخدام أكبر (يرسل تحديثات progress، وهو قابل للإلغاء). كما يدعم التحقق من part معيّن باستخدام
CHECK TABLE ... PART 'part_name'. #53404 (vdimir).
- تمت إضافة الدالة
jsonMergePatch. عند العمل مع بيانات JSON كسلاسل نصية، فإنها توفّر طريقة لدمج هذه السلاسل (من JSON objects) معًا لتكوين سلسلة واحدة تحتوي على JSON object واحد. #54364 (Memo).
- الجزء الثاني من دعم لهجة Kusto Query Language. تم دمج تنفيذ المرحلة 1. #42510 (larryluogit).
- تمت إضافة دالة SQL جديدة،
arrayRandomSample(arr, k)، تُرجع sample من k عناصر من Array الإدخال. وكان لا يمكن تحقيق وظيفة مماثلة سابقًا إلا باستخدام صياغة أقل ملاءمة، مثل “SELECT arrayReduce(‘groupArraySample(3)’, range(10))”. #54391 (itayisraelov).
- تقديم مُبدِّلات التجميع
-ArgMin/
-ArgMaxالتي تتيح التجميع حسب قيمتي الحد الأدنى/الحد الأقصى فقط. يمكن الاطلاع على إحدى حالات الاستخدام في #54818. كما يعيد طلب السحب هذا تنظيم الـ combinators في مجلد مخصّص. #54947 (Amos Bird).
- السماح بإسقاط cache الخاصة بـ Protobuf format باستخدام
SYSTEM DROP SCHEMA FORMAT CACHE [FOR Protobuf]. #55064 (Aleksandr Musorin).
- إضافة مُصدّق HTTP Basic خارجي. #55199 (Aleksei Filatov).
- إضافة الدالة
byteSwapالتي تعكس بايتات الأعداد الصحيحة غير الموقعة. وهذا مفيد بشكل خاص لعكس قيم الأنواع التي تُمثَّل داخليًا كأعداد صحيحة غير موقعة، مثل IPv4. #55211 (Priyansh Agrawal).
- إضافة الدالة
formatQueryالتي تُرجع نسخة منسّقة من سلسلة SQL query (وقد تمتد عبر عدة أسطر). كما أُضيفت الدالة
formatQuerySingleLineالتي تؤدي الغرض نفسه، لكن السلسلة المُعادة لن تحتوي على فواصل أسطر. #55239 (Salvatore Mesoraca).
- إضافة input format
DWARFالذي يقرأ رموز التصحيح من ملف ELF executable/library/object file. #55450 (Michael Kolupaev).
- السماح بحفظ السجلات غير المُحلَّلة والأخطاء في engines RabbitMQ وNATS وFileLog. وإضافة virtual columns
_errorو
_raw_message(لـ NATS وRabbitMQ) و
_raw_record(لـ FileLog)، والتي تُملأ عندما يفشل ClickHouse في parse سجل جديد. يُتحكَّم في هذا السلوك ضمن إعدادات التخزين
nats_handle_error_modeلـ NATS، و
rabbitmq_handle_error_modeلـ RabbitMQ، و
handle_error_modeلـ FileLog، على نحو مماثل لـ
kafka_handle_error_mode. إذا ضُبطت القيمة على
default، فسيتم طرح Exception عند فشل ClickHouse في parse سجل، وإذا ضُبطت على
stream، فسيتم حفظ الخطأ والسجل الخام في virtual columns. يُغلق #36035. #55477 (Kruglov Pavel).
- تحسين لعميل Keeper: إضافة الأمر
get_all_children_numberالذي يُرجع عدد جميع العقد الفرعية تحت path محدد. #55485 (guoxiaolong).
- تحسين لعميل Keeper: إضافة الأمر
get_direct_children_numberالذي يُرجع عدد العقد الفرعية المباشرة تحت path. #55898 (xuzifu666).
- إضافة statement
SHOW SETTING setting_name، وهي نسخة أبسط من statement الحالية
SHOW SETTINGS. #55979 (Maksim Kita).
- إضافة الحقلين
substreamsو
filenamesإلى table
system.parts_columns. #55108 (Anton Popov).
- إضافة دعم للاستعلام
SHOW MERGES. #55815 (megao).
- تقديم الإعداد
create_table_empty_primary_key_by_defaultلتعيين
ORDER BY ()افتراضيًا. #55899 (Srikanth Chekuri).
- إضافة الخيار
query_plan_preserve_num_streams_after_window_functionsللحفاظ على عدد التدفقات بعد تقييم window functions، بما يتيح معالجة التدفقات بالتوازي. #50771 (frinkr).
- إتاحة المزيد من التدفقات إذا كان حجم البيانات صغيرًا. #53867 (Jiebin Sun).
- تحسين RoaringBitmaps قبل serialization. #55044 (UnamedRus).
- أصبحت posting lists في inverted indexes مُحسّنة الآن لاستخدام أصغر تمثيل ممكن للـ bitmap الداخلية. وبحسب مدى تكرار البيانات، قد يؤدي ذلك إلى تقليل استهلاك المساحة في inverted indexes بشكل كبير. #55069 (Harry Lee).
- إصلاح التزاحم على قفل Context، ما يحسّن الأداء بشكل ملحوظ لعدد كبير من queries القصيرة والمتزامنة. #55121 (Maksim Kita).
- تحسين أداء إنشاء inverted index بنسبة 30%. وقد تحقق ذلك عبر استبدال
std::unordered_mapبـ
absl::flat_hash_map. #55210 (Harry Lee).
- دعم push down لمرشحات ORC (على مستوى rowgroup). #55330 (李扬).
- تحسين أداء external aggregation عند وجود عدد كبير من temporary files. #55489 (Maksim Kita).
- تعيين حجم افتراضي مناسب لذاكرة marks cache الخاصة بالفهارس الثانوية لتجنّب تحميل marks مرارًا وتكرارًا. #55654 (Alexey Milovidov).
- تجنّب إعادة إنشاء index granules دون داعٍ عند قراءة skip indexes. ويعالج هذا #55653. #55683 (Amos Bird).
- تخزين دالة CAST مؤقتًا في Set أثناء التنفيذ لتحسين أداء الدالة
INعندما لا يتطابق element type في Set تمامًا مع column type. #55712 (Duc Canh Le).
- تحسين الأداء في
ColumnVector::insertManyو
ColumnVector::insertManyFrom. #55714 (frinkr).
- تحسين عمليات الفهرسة الفرعية في Map عبر التنبؤ بموضع مفتاح الصف التالي وتقليل عدد المقارنات. #55929 (lgbo).
- دعم pruning لحقول struct في Parquet (في الإصدارات السابقة، لم يكن ذلك يعمل في بعض الحالات). #56117 (lgbo).
- إضافة إمكانية ضبط عدد parallel replicas المستخدمة في تنفيذ query استنادًا إلى تقدير عدد rows المطلوب قراءتها. #51692 (Raúl Marín).
- تحسين استهلاك الذاكرة في external aggregation عند توليد عدد كبير من temporary files. #54798 (Nikita Taranov).
- أصبحت distributed queries التي تُنفَّذ في وضع
async_socket_for_remote(الافتراضي) تراعي الآن حد
max_threads. في السابق، كان يمكن لبعض queries إنشاء عدد مفرط من threads (يصل إلى
max_distributed_connections)، ما كان يسبب مشكلات في أداء server. #53504 (filimonov).
- تخزين الإدخالات القابلة للتخطي مؤقتًا أثناء تنفيذ DDL من قائمة انتظار distributed DDL في ZooKeeper. #54828 (Duc Canh Le).
- لم تعد inverted indexes المصنفة Experimental تخزّن
tokensالتي لها عدد كبير جدًا من المطابقات (أي معرّفات
rowفي
posting list). وهذا يوفّر مساحة ويتجنب عمليات lookup غير الفعّالة على الفهرس عندما يكون الفحص التسلسلي مساويًا لها في السرعة أو أسرع منها. كانت الاستدلالات السابقة (المعلمة
densityالمُمرَّرة إلى تعريف الفهرس) التي تحدد متى لا تُخزَّن
tokensمربكة جدًا للمستخدمين. وقد أُضيفت آلية أبسط بكثير تعتمد على المعلمة
max_rows_per_postings_list(القيمة الافتراضية: 64k)، وتتحكم مباشرةً في الحد الأقصى المسموح به لعدد معرّفات
rowفي
postings list. #55616 (Harry Lee).
- تحسين أداء الكتابة إلى جداول
EmbeddedRocksDB. #55732 (Duc Canh Le).
- تحسين المتانة العامة لـ ClickHouse عند وجود عدد كبير من الأجزاء داخل partition (أكثر من 1000). وقد يقلل ذلك من عدد أخطاء
TOO_MANY_PARTS. #55526 (Nikita Mikhaylov).
- تقليل استهلاك الذاكرة أثناء تحميل القواميس الهرمية. #55838 (Nikita Taranov).
- تدعم جميع Dictionaries الإعداد
dictionary_use_async_executor. #55839 (vdimir).
- منع الاستخدام المفرط للذاكرة عند إلغاء تسلسل AggregateFunctionTopKGenericData. #55947 (Raúl Marín).
- في Keeper الذي يحتوي على عدد كبير من
watches، قد تستهلك threads الخاصة بـ AsyncMetrics نسبة 100% من CPU لمدة ملحوظة داخل
DB::KeeperStorage::getSessionsWithWatchesCount. ويتمثل الإصلاح في تجنب اجتياز مجموعات
watchesو
list_watchesالكبيرة. #56054 (Alexander Gololobov).
- إضافة الإعداد
optimize_trivial_approximate_count_queryلاستخدام تقريب
countمع Storage
EmbeddedRocksDB. وتمكين العدّ البسيط لـ StorageJoin. #55806 (Duc Canh Le).
- أصبحت الدوال
toDayOfWeek(الاسم البديل في MySQL:
DAYOFWEEK) و
toYearWeek(
YEARWEEK) و
toWeek(
WEEK) تدعم الآن الوسائط من النوع
String. وهذا يجعل سلوكها متسقًا مع سلوك MySQL. #55589 (Robert Schulze).
- استُحدث الإعداد
date_time_overflow_behaviorبالقيم الممكنة
ignoreو
throwو
saturateللتحكم في سلوك تجاوز السعة عند التحويل من Date أو Date32 أو DateTime64 أو Integer أو Float إلى Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64. #55696 (Andrey Zvonov).
- تنفيذ دعم معلمات الاستعلام لـ
ALTER TABLE ... ACTION PARTITION [ID] {parameter_name:ParameterType}. يدمج #49516. يغلق #49449. #55604 (alesapin).
- طباعة معرّفات المعالجات بأسلوب أفضل في EXPLAIN. #48852 (Vlad Seliverstov).
- سيُرفض إنشاء قاموس direct يتضمن حقل lifetime عند الإنشاء (لأن lifetime لا معنى له في قواميس direct). إصلاح: #27861. #49043 (Rory Crispin).
- السماح باستخدام المعلمات في الاستعلامات التي تتضمن partitions مثل
ALTER TABLE t DROP PARTITION. يغلق #49449. #49516 (Nikolay Degterinsky).
- إضافة عمود جديد
xidإلى
system.zookeeper_connection. #50702 (helifu).
- عرض إعدادات الخادم الصحيحة في
system.server_settingsبعد إعادة تحميل الإعدادات. #53774 (helifu).
- إضافة دعم لرمز الطرح الرياضي
−في الاستعلامات، على غرار
-. #54100 (Alexey Milovidov).
- إضافة مجموعات replica إلى محرك قاعدة البيانات التجريبي
Replicated. يغلق #53620. #54421 (Nikolay Degterinsky).
- من الأفضل إعادة المحاولة عند حدوث أخطاء S3 القابلة لإعادة المحاولة بدلًا من أن يفشل الاستعلام بالكامل. وضُبطت قيمة أكبر افتراضيًا للإعداد s3_retry_attempts. #54770 (Sema Checherinda).
- إضافة وضع load balancing
hostname_levenshtein_distance. #54826 (JackyWoo).
- تحسين إخفاء البيانات الحساسة في السجلات. #55089 (Vitaly Baranov).
- في الوقت الحالي، سيُجرى تحليل projection فقط على مستوى query plan. وأصبح الإعداد
query_plan_optimize_projectionمتقادماً (إذ كان مُمكّنًا افتراضيًا منذ وقت طويل). #55112 (Nikita Mikhaylov).
- عند استدعاء الدالة
untupleالآن على Tuple بعناصر مسماة وكان لها alias أيضًا (مثل
select untuple(tuple(1)::Tuple(element_alias Int)) AS untuple_alias)، يُولَّد اسم عمود النتيجة الآن من alias الخاص بـ untuple وalias عنصر الـ Tuple (في المثال: “untuple_alias.element_alias”). #55123 (garcher22).
- تمت إضافة الإعداد
describe_include_virtual_columns، الذي يتيح تضمين virtual columns للجدول في نتيجة الاستعلام
DESCRIBE. كما تمت إضافة الإعداد
describe_compact_output. وإذا كان مضبوطًا على
true، فسيُرجع الاستعلام
DESCRIBEأسماء الأعمدة وأنواعها فقط من دون معلومات إضافية. #55129 (Anton Popov).
- قد يفشل
OPTIMIZEأحيانًا مع
optimize_throw_if_noop=1برسالة الخطأ
unknown reason، بينما يكون السبب الفعلي هو وجود projections مختلفة في parts مختلفة. وقد تم إصلاح هذا السلوك. #55130 (Nikita Mikhaylov).
- أصبح من الممكن وجود عدة جداول
MaterializedPostgreSQLتتبع جدول Postgres نفسه. وهذا السلوك غير مفعّل افتراضيًا (لأسباب تتعلق بالتوافق، لأنه تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة)، لكن يمكن تفعيله باستخدام الإعداد
materialized_postgresql_use_unique_replication_consumer_identifier. يغلق #54918. #55145 (Kseniia Sumarokova).
- أصبح من الممكن تحليل قيم
DateTime64و
DateTimeالسالبة ذات الجزء الكسري من سلاسل قصيرة. #55146 (Andrey Zvonov).
- لتحسين التوافق مع MySQL: 1. يتضمن
information_schema.tablesالآن الحقل الجديد
table_rows، و2. يتضمن
information_schema.columnsالآن الحقل الجديد
extra. #55215 (Robert Schulze).
- لن يعرض
clickhouse-clientالعبارة “0 rows in set” إذا كانت القيمة صفرًا وتم طرح Exception. #55240 (Salvatore Mesoraca).
- دعم إعادة تسمية table من دون الكلمة المفتاحية
TABLE، مثل
RENAME db.t1 to db.t2. #55373 (凌涛).
- تمت إضافة
internal_replicationإلى
system.clusters. #55377 (Konstantin Morozov).
- اختيار remote proxy resolver استنادًا إلى protocol الخاص بالطلب، مع إضافة توثيق لميزة proxy وإزالة
DB::ProxyConfiguration::Protocol::ANY. #55430 (Arthur Passos).
- تجنّب إعادة محاولة keeper operations عند INSERT بعد إيقاف table. #55519 (Azat Khuzhin).
- يعرض
SHOW COLUMNSالآن النوع
FixedStringبشكل صحيح على أنه
BLOBإذا كان الإعداد
use_mysql_types_in_show_columnsمفعّلًا. كما تمت إضافة إعدادين جديدين،
mysql_map_string_to_text_in_show_columnsو
mysql_map_fixed_string_to_text_in_show_columns، للتبديل في المخرجات للنوعين
Stringو
FixedStringبين
TEXTو
BLOB. #55617 (Serge Klochkov).
- أثناء بدء تشغيل جداول ReplicatedMergeTree، يتحقق خادم ClickHouse من مجموعة الأجزاء بحثًا عن الأجزاء غير المتوقعة (الموجودة محليًا ولكنها غير موجودة في ZooKeeper). تُنقل جميع الأجزاء غير المتوقعة إلى الدليل detached، وبدلًا منها يحاول الخادم استعادة بعض الأجزاء السلفية (المغطاة). والآن يحاول الخادم استعادة أقرب الأسلاف بدلًا من الأجزاء المغطاة العشوائية. #55645 (alesapin).
- أصبحت لوحة المعلومات المتقدمة تدعم الآن المخططات القابلة للسحب على الأجهزة اللمسية. وهذا يُغلق #54206. #55649 (Alexey Milovidov).
- استخدم تنسيق الاستعلام الافتراضي إذا كان مُعلنًا عند إخراج الاستثناء باستخدام
http_write_exception_in_output_format. #55739 (Raúl Marín).
- توفير رسالة أفضل للمشكلات الشائعة المتعلقة بـ MATERIALIZED VIEW. #55826 (Raúl Marín).
- إذا حذفت قاعدة البيانات الحالية، فسيظل بإمكانك تشغيل بعض الاستعلامات في
clickhouse-localوالتبديل إلى قاعدة بيانات أخرى. وهذا يجعل السلوك متسقًا مع
clickhouse-client. وهذا يُغلق #55834. #55853 (Alexey Milovidov).
- تدعم الدوال
(add|subtract)(Year|Quarter|Month|Week|Day|Hour|Minute|Second|Millisecond|Microsecond|Nanosecond)الآن وسيطات تاريخ مرمّزة كسلاسل نصية، مثل
SELECT addDays('2023-10-22', 1). وهذا يزيد التوافق مع MySQL وهو مطلوب لـ Tableau Online. #55869 (Robert Schulze).
- يتيح الإعداد
apply_deleted_maskعند تعطيله قراءة الصفوف التي وُسِمت كمحذوفة بواسطة استعلامات DELETE الخفيفة. وهذا مفيد لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. #55952 (Alexander Gololobov).
- السماح بتخطي القيم
nullعند إجراء التسلسل لـ Tuple إلى كائنات JSON، مما يتيح الحفاظ على التوافق مع الدالة
to_jsonالخاصة بـ Spark، وهو مفيد أيضًا لـ gluten. #55956 (李扬).
- تدعم الدوال
(add|sub)Dateالآن وسيطات تاريخ مرمّزة كسلاسل نصية، مثل
SELECT addDate('2023-10-22 11:12:13', INTERVAL 5 MINUTE). وقد أُضيف الدعم نفسه لوسيطات التاريخ المرمّزة كسلاسل نصية إلى معاملي الجمع والطرح، مثل
SELECT '2023-10-23' + INTERVAL 1 DAY. وهذا يزيد التوافق مع MySQL وهو مطلوب لـ Tableau Online. #55960 (Robert Schulze).
- السماح بالسلاسل النصية غير الموضوعة بين علامتي اقتباس التي تحتوي على CR (
\r) في تنسيق CSV. يُغلق هذا #39930. #56046 (Kruglov Pavel).
- السماح بتشغيل
clickhouse-keeperباستخدام تهيئة مضمنة. #56086 (Maksim Kita).
- تعيين حد أقصى لقيمة التهيئة الخاصة بـ
queued.min.messagesلتجنب مشكلة بدء جلب البيانات باستخدام Kafka. #56121 (Stas Morozov).
- تم إصلاح خطأ مطبعي في دالة SQL
minSampleSizeContinous(أُعيدت تسميتها إلى
minSampleSizeContinuous). وقد تم الإبقاء على الاسم القديم حفاظًا على التوافق مع الإصدارات السابقة. يُغلق هذا التغيير: #56139. #56143 (Dorota Szeremeta).
- طباعة المسار الخاص بالأجزاء التالفة على القرص قبل إيقاف server. قبل هذا التغيير، إذا كان أحد الأجزاء تالفًا على القرص وتعذّر على server بدء التشغيل، كان من شبه المستحيل معرفة أي جزء تالف. تم إصلاح ذلك. #56181 (Duc Canh Le).
- إذا كانت قاعدة البيانات في Docker قد هُيئت بالفعل، فلا حاجة إلى تهيئتها مرة أخرى عند عمليات التشغيل اللاحقة. قد يساعد ذلك في حل مشكلة إعادة تشغيل الحاوية بلا توقف عندما تفشل قاعدة البيانات في التحميل خلال 1000 محاولة (وهذا مهم خصوصًا لقواعد البيانات الكبيرة جدًا والإعدادات متعددة العقد). #50724 (Alexander Nikolaev).
- يُبنى المورد الذي يتضمن الشيفرة المصدرية، بما في ذلك الوحدات الفرعية، ضمن مهمة build خاصة بـ Darwin. ويمكن استخدامه لبناء ClickHouse من دون تنفيذ checkout للوحدات الفرعية. #51435 (Ilya Yatsishin).
- كان يحدث خطأ عند بناء ClickHouse مع تفعيل سلسلة تعليمات AVX على مستوى عام (وهو أمر غير موصى به). والسبب هو أن snappy لا يفعّل
SNAPPY_HAVE_X86_CRC32. #55049 (monchickey).
- حلّ مشكلة تشغيل
clickhouse-keeperبشكل مستقل من حزمة
clickhouse-server. #55226 (Mikhail f. Shiryaev).
- في الاختبارات، جرى تحديث إصدار RabbitMQ إلى 3.12.6. كما جرى تحسين جمع السجلات لاختبارات RabbitMQ. #55424 (Ilya Yatsishin).
- عُدّل الاختلاف في رسالة الخطأ بين openssl وboringssl لإصلاح الاختبار الوظيفي. #55975 (MeenaRenganathan22).
- استخدام المستودع الأصلي لـ apache datasketches. #55787 (Nikita Taranov).
إصلاح خلل (سلوك غير صحيح يلاحظه المستخدم في إصدار مستقر رسمي)
- تخطّي إنشاء الروابط الصلبة لملفات الفهرس المعكوس أثناء عملية mutation #47663 (cangyin).
- إصلاح خلل في الدالة
match(regex) حيث يؤدي النمط الذي يحتوي على alternation إلى توليد شرط مفتاح غير صحيح. يغلق #53222. #54696 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح الخطأ ‘Cannot find column’ في تحسين read-in-order مع ARRAY JOIN #51746 (Nikolai Kochetov).
- دعم subcolumns المفقودة من
Object(Nullable(json))التجريبية في الاستعلام. #54052 (zps).
- إعادة إضافة الإصلاح الخاص بـ
accurateCastOrNull#54629 (Salvatore Mesoraca).
- إصلاح اكتشاف
DEFAULTللأعمدة في جدول Distributed أُنشئ من دون AS #55060 (Vitaly Baranov).
- تنظيف سليم في حال حدوث استثناء في ctor الخاص بـ ShellCommandSource #55103 (Alexander Gololobov).
- إصلاح حالة deadlock عند تحديث الدور المعيّن عبر LDAP #55119 (Julian Maicher).
- منع تحديث إحصاءات الأخطاء للاستثناءات الداخلية #55128 (Robert Schulze).
- إصلاح حالة deadlock في النسخ الاحتياطية #55132 (alesapin).
- إصلاح استرجاع ملفات تخزين Iceberg #55144 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح partition pruning للأعمدة الإضافية في Set. #55172 (Amos Bird).
- إصلاح إعادة حساب skip indexes في استعلامات ALTER UPDATE عندما يكون الجدول ذا adaptive granularity #55202 (Duc Canh Le).
- إصلاح التنزيل في الخلفية في fs cache #55252 (Kseniia Sumarokova).
- تجنّب احتمال حدوث تسرّب للذاكرة في الضواغط عند غياب الإنهاء النهائي لـ buffer #55262 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تنفيذ الدوال على الأعمدة sparse #55275 (Azat Khuzhin).
- إصلاح الدمج غير الصحيح لـ Nested في SELECT FINAL FROM SummingMergeTree #55276 (Azat Khuzhin).
- إصلاح خلل يمنع حذف partition منفصلة في replicated merge tree فوق S3 من دون zero copy #55309 (alesapin).
- إصلاح تعطل في MergeSortingPartialResultTransform (بسبب وجود chunks صفرية بعد
remerge) #55335 (Azat Khuzhin).
- إصلاح data race في CreatingSetsTransform (عند الأخطاء) بسبب رمي استثناء مشترك #55338 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تحسين trash (إلى حدٍّ ما) #55353 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تسرّب في StorageHDFS #55370 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تحليل Arrays في عامل CAST #55417 (Anton Popov).
- إصلاح التصفية حسب virtual columns باستخدام مرشح OR في query #55418 (Azat Khuzhin).
- إصلاح مشكلات الاتصال بـ MongoDB #55419 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح تمثيل Boolean في MySQL interface #55427 (Serge Klochkov).
- إصلاح تنسيق DateTime في بروتوكول MySQL النصي والإبلاغ عن الأنواع LowCardinality(Nullable(T)) #55479 (Serge Klochkov).
- جعل
use_mysql_types_in_show_columnsيؤثر فقط في
SHOW COLUMNS#55481 (Robert Schulze).
- إصلاح التحليل غير الصحيح لـ
DW_FORM_ref_addrفي مُرمِّز رموز المكدس، والذي كان يتسبب أحيانًا في crash #55483 (Michael Kolupaev).
- إتلاف fiber عند حدوث Exception في cancelBefore ضمن AsyncTaskExecutor #55516 (Kruglov Pavel).
- إصلاح عدم عمل Query Parameters مع HTTP handlers مخصّصة #55521 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح التحقق من البيانات غير المُعالَجة في Values format #55527 (Azat Khuzhin).
- إصلاح ‘Invalid cursor state’ في ODBC عند التفاعل مع MS SQL Server #55558 (vdimir).
- إصلاح الحد الأقصى لوقت التنفيذ ووضع overflow ‘break’ #55577 (Alexander Gololobov).
- إصلاح crash في QueryNormalizer مع aliases دورية #55602 (vdimir).
- تعطيل تحسين خاطئ وإضافة اختبار #55609 (Alexey Milovidov).
- الدمج #52352 #55621 (Alexey Milovidov).
- إضافة اختبار لتجنّب الفرز غير الصحيح لقيم Decimal #55662 (Amos Bird).
- إصلاح شريط التقدّم لوظائف Cluster في S3 وAzure مع URL بدون globs #55666 (Kruglov Pavel).
- إصلاح التصفية حسب virtual columns باستخدام مرشح OR في query (إعادة إرسال) #55678 (Azat Khuzhin).
- إصلاحات وتحسينات على وحدة تخزين Iceberg #55695 (Kruglov Pavel).
- إصلاح
data raceفي CreatingSetsTransform (v2) #55786 (Azat Khuzhin).
- طرح استثناء عند تحليل سلسلة غير صالحة كقيمة float إذا كانت precise_float_parsing تساوي true #55861 (李扬).
- تعطيل
predicate pushdownإذا كان CTE يحتوي على دوال stateful #55871 (Raúl Marín).
- إصلاح normalize ASTSelectWithUnionQuery، إذ كان يجرّد الاستعلام من
FORMAT#55887 (flynn).
- محاولة إصلاح
segfaultمحتمل في Native ORC input format #55891 (Kruglov Pavel).
- إصلاح window functions في حالة الأعمدة sparse #55895 (János Benjamin Antal).
- إصلاح: أصبح StorageNull يدعم الحقول الفرعية #55912 (FFish).
- عدم كتابة الأخطاء القابلة لإعادة المحاولة لعمليات mutate/merge في Replicated في سجل الأخطاء #55944 (Azat Khuzhin).
- إصلاح
SHOW DATABASES LIMIT <N>#55962 (Raúl Marín).
- إصلاح Protobuf schema المُولَّد تلقائيًا للحقول التي تحتوي على شرطة سفلية #55974 (Kruglov Pavel).
- إصلاح dateTime64ToSnowflake64() عند استخدام scale غير
default#55983 (Robert Schulze).
- إصلاح الإخراج/الإدخال لعمود Dictionary في Arrow #55989 (Kruglov Pavel).
- إصلاح جلب schema من schema registry في AvroConfluent #55991 (Kruglov Pavel).
- إصلاح الخطأ ‘Block structure mismatch’ عند تنفيذ ALTER وINSERTs بشكل متزامن في Buffer table #55995 (Michael Kolupaev).
- إصلاح احتساب free space غير الصحيح لسياسة JBOD الأقل استخدامًا #56030 (Azat Khuzhin).
- إصلاح مشكلة scalar المفقود عند تقييم الاستعلامات الفرعية داخل table functions #56057 (Amos Bird).
- إصلاح نتيجة query غير الصحيحة عندما يكون http_write_exception_in_output_format=1 #56135 (Kruglov Pavel).
- إصلاح schema cache في حالة fallback من JSON->JSONEachRow مع settings مُعدّلة #56172 (Kruglov Pavel).
- إضافة معالج أخطاء إلى odbc-bridge #56185 (Yakov Olkhovskiy).
إصدار ClickHouse 23.9 بتاريخ 2023-09-28. العرض التقديمي، الفيديو
- إزالة خيار التكوين
status_infoوحالة القواميس من معالج Prometheus الافتراضي. #54090 (Alexey Milovidov).
- أُزيلت ذاكرة التخزين المؤقت التجريبية للبيانات الوصفية للأجزاء من الشيفرة المصدرية. #54215 (Alexey Milovidov).
- تعطيل الإعداد
input_format_json_try_infer_numbers_from_stringsافتراضيًا، بحيث لا نحاول افتراضيًا استدلال الأرقام من السلاسل النصية في تنسيقات JSON، وذلك لتجنب أخطاء التحليل المحتملة عندما تحتوي البيانات النموذجية على سلاسل نصية تبدو كأنها أرقام. #55099 (Kruglov Pavel).
- تحسين schema inference من JSON formats: 1) أصبح من الممكن الآن استنتاج named Tuples من JSON objects من دون JSON type التجريبي، وذلك عبر الإعداد
input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objectsفي JSON formats. سابقًا، من دون JSON type التجريبي، لم يكن بالإمكان استنتاج JSON objects إلا على أنها Strings أو Maps، أما الآن فأصبح بالإمكان استنتاج named Tuple. وسيحتوي النوع Tuple الناتج على جميع مفاتيح الكائنات التي قُرئت في عينة البيانات أثناء schema inference. وقد يكون ذلك مفيدًا عند قراءة بيانات JSON المهيكلة من دون كائنات sparse. هذا الإعداد مُمكَّن افتراضيًا. 2) السماح بتحليل JSON array إلى column من النوع String عبر الإعداد
input_format_json_read_arrays_as_strings. ويمكن أن يساعد ذلك في قراءة Arrays التي تحتوي على قيم من types مختلفة. 3) السماح باستخدام النوع String لمفاتيح JSON ذات types غير المعروفة (
null/
[]/
{}) في بيانات العينة عبر الإعداد
input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings. أصبح بإمكاننا الآن في JSON formats قراءة أي قيمة في column من النوع String، كما يمكن تجنب الخطأ
Cannot determine type for column 'column_name' by first 25000 rows of data, most likely this column contains only Nulls or empty Arrays/Mapsأثناء schema inference باستخدام النوع String للأنواع غير المعروفة، وبذلك ستُقرأ البيانات بنجاح. #54427 (Kruglov Pavel).
- أُضيف دعم IO scheduling للأقراص البعيدة. ويمكن أن يتضمن Storage configuration لأنواع disk
s3و
s3_plainو
hdfsو
azure_blob_storageالآن العنصرين
read_resourceو
write_resourceاللذين يحتويان على أسماء الموارد. كما يمكن ضبط سياسات scheduling لهذه الموارد في قسم منفصل من server configuration باسم
resources. ويمكن تمييز queries باستخدام الإعداد
workloadوتصنيفها باستخدام قسم server configuration المسمى
workload_classifiersلتحقيق أهداف متنوعة لجدولة الموارد. لمزيد من التفاصيل، راجع التوثيق. #47009 (Sergei Trifonov). وأُضيف أيضًا نوع عقدة IO scheduling باسم “bandwidth_limit”. ويتيح لك ذلك تحديد القيدين
max_speedو
max_burstعلى حركة المرور المارة عبر هذه العقدة. #54618 (Sergei Trifonov).
- أُضيف نوع جديد من authentication يعتمد على SSH keys. وهو يعمل فقط مع native TCP protocol. #41109 (George Gamezardashvili).
- أُضيف column جديد باسم
_block_numberإلى MergeTree tables. #44532. #47532 (SmitaRKulkarni).
- أُضيفت العبارة
IF EMPTYإلى استعلامات
DROP TABLE. #48915 (Pavel Novitskiy).
- أصبحت دالتا SQL
toString(datetime, timezone)و
formatDateTime(datetime, format, timezone)تدعمان الآن وسائط timezone غير الثابتة. #53680 (Yarik Briukhovetskyi).
- أُضيف دعم
ALTER TABLE MODIFY COMMENT. ملاحظة: أُضيف شيء مشابه منذ وقت طويل بواسطة contributor خارجي، لكن هذه الميزة لم تكن تعمل إطلاقًا ولم تسبّب إلا في إرباك المستخدمين. هذا يُغلق #36377. #51304 (Alexey Milovidov). ملاحظة: هذا الأمر لا ينتشر بين replicas، لذلك قد تكون لدى replicas الخاصة بالجدول comments مختلفة.
- تمت إضافة
GCD، المعروف أيضًا باسم “أكبر قاسم مشترك”، بوصفه codec جديدًا لضغط البيانات. يحسب هذا الـ codec قيمة GCD لجميع قيم العمود، ثم يقسم كل قيمة على GCD. ويُعد codec
GCDcodec لإعداد البيانات (على غرار Delta وDoubleDelta) ولا يمكن استخدامه بمفرده. وهو يعمل مع أنواع البيانات الصحيحة والعشرية وأنواع التاريخ/الوقت. ومن حالات الاستخدام المناسبة لـ codec
GCDقيم الأعمدة التي تتغير (زيادةً أو نقصانًا) بمضاعفات GCD، مثل 24 - 28 - 16 - 24 - 8 - 24 (على افتراض أن GCD = 4). #53149 (Alexander Nam).
- تمت إضافة اسمين مستعارين جديدين للنوع:
DECIMAL(P)(كاختصار لـ
DECIMAL(P, 0)) و
DECIMAL(كاختصار لـ
DECIMAL(10, 0)). وهذا يجعل ClickHouse أكثر توافقًا مع SQL dialect في MySQL. #53328 (Val Doroshchuk).
- تمت إضافة جدول سجل نظام جديد
backup_logلتتبّع جميع عمليات
BACKUPو
RESTORE. #53638 (Victor Krasnov).
- تمت إضافة إعداد format باسم
output_format_markdown_escape_special_characters(الافتراضي: false). يتحكم هذا الإعداد في ما إذا كانت الأحرف الخاصة مثل
!و
#و
$وغيرها تُهرَّب (أي تُسبق بعلامة backslash) في output format
Markdown. #53860 (irenjj).
- تمت إضافة الدالة
decodeHTMLComponent. #54097 (Bharat Nallan).
- تمت إضافة
peak_threads_usageإلى جدول query_log. #54335 (Alexey Gerasimchuck).
- تمت إضافة دعم
SHOW FUNCTIONSإلى clickhouse-client. #54337 (Julia Kartseva).
- تمت إضافة الدالة
toDaysSinceYearZeroمع الاسم المستعار
TO_DAYS(للتوافق مع MySQL)، والتي تُرجع عدد الأيام المنقضية منذ
0001-01-01(في التقويم الميلادي الاستباقي). #54479 (Robert Schulze). كما تدعم الدالة
toDaysSinceYearZeroالآن الوسائط من النوع
DateTimeو
DateTime64. #54856 (Serge Klochkov).
- تمت إضافة الدوال
YYYYMMDDtoDateو
YYYYMMDDtoDate32و
YYYYMMDDhhmmssToDateTimeو
YYYYMMDDhhmmssToDateTime64. وهي تحوّل تاريخًا أو تاريخًا مع وقت، مُرمّزًا كعدد صحيح (مثل 20230911)، إلى تاريخ أصلي أو تاريخ مع وقت أصلي. وبذلك، فهي توفّر الوظيفة المعاكسة للدوال الموجودة
YYYYMMDDToDateو
YYYYMMDDToDateTimeو
YYYYMMDDhhmmddToDateTimeو
YYYYMMDDhhmmddToDateTime64. #54509 (Quanfa Fu) (Robert Schulze).
- تمت إضافة عدة دوال لمسافة السلاسل النصية، بما في ذلك
byteHammingDistanceو
editDistance. #54935 (flynn).
- أصبح من الممكن تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية، والوقت اختياريًا، لبيانات اعتماد المستخدم باستخدام clause
VALID UNTIL datetime. #51261 (Nikolay Degterinsky).
- السماح باستخدام عناوين URL بنمط S3 مع دوال الجداول
s3و
gcsو
oss. ويُحوَّل عنوان URL تلقائيًا إلى HTTP. مثال: يُحوَّل
's3://clickhouse-public-datasets/hits.csv'إلى
'https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/hits.csv'. #54931 (Yarik Briukhovetskyi).
- إضافة إعداد جديد
print_pretty_type_namesلطباعة أسماء الأنواع المتداخلة العميقة بتنسيق Pretty، مثل Tuple/Maps/Arrays. #55095 (Kruglov Pavel).
- تسريع القراءة من S3 عبر تفعيل عمليات الجلب المسبق افتراضيًا. #53709 (Alexey Milovidov).
- عدم قراءة PK وعمود version ضمنيًا في الأجزاء المنفردة ما لم يكن ذلك ضروريًا للاستعلامات التي تستخدم FINAL. #53919 (Duc Canh Le).
- تحسين GROUP BY للمفاتيح الثابتة. سيؤدي ذلك إلى تحسين الاستعلامات التي تستخدم GROUP BY
_file/_pathبعد https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/53529. #53549 (Kruglov Pavel).
- تحسين أداء الفرز لأعمدة
Decimal. وتحسين أداء الإدراج في
MergeTreeإذا كان ORDER BY يحتوي على عمود
Decimal. وتحسين أداء الفرز عندما تكون البيانات مرتبة بالفعل أو شبه مرتبة. #35961 (Maksim Kita).
- تحسين الأداء عند تحليل الاستعلامات الضخمة. يعالج #51224. #51469 (frinkr).
- تحسين لإعادة كتابة
COUNT(DISTINCT ...)ومختلف صيغ
uniqإلى
countإذا كان الاختيار من استعلام فرعي يحتوي على GROUP BY. #52082 #52645 (JackyWoo).
- إزالة الاستدعاءات اليدوية إلى
mmap/mremap/munmapوإسناد هذا العمل بالكامل إلى
jemalloc، ما يحسّن الأداء قليلًا. #52792 (Nikita Taranov).
- إصلاح الارتفاع الكبير في استهلاك CPU عند العمل مع NATS. #54399 (Vasilev Pyotr).
- بما أننا نستخدم تعليمات منفصلة لتنفيذ
toStringمع وسيط datetime، أصبح من الممكن تحسين الأداء قليلًا للوسائط غير datetime وجعل بعض أجزاء الشيفرة أنظف. متابعة لـ #53680. #54443 (Yarik Briukhovetskyi).
- بدلًا من إجراء serialization لعناصر json إلى
std::stringstream، يحاول هذا PR وضع ناتج serialization مباشرةً في
ColumnString. #54613 (lgbo).
- تمكين تحسين ORDER BY لقراءة البيانات بالترتيب المقابل من جدول MergeTree عندما يكون الجدول خلف view. #54628 (Vitaly Baranov).
- تحسين دوال JSON في SQL عبر إعادة استخدام
GeneratorJSONPathوإزالة عدة مؤشرات مشتركة. #54735 (lgbo).
- يحاول Keeper تجميع طلبات flush على دفعات لتحسين الأداء. #53049 (Antonio Andelic).
- يعالج
clickhouse-clientالآن الملفات بالتوازي في حالة
INFILE 'glob_expression'. يغلق #54218. #54533 (Max K.).
- السماح باستخدام المفتاح الأساسي مع الدالة
INحتى عندما تختلف أنواع أعمدة المفتاح الأساسي عن أنواع الأعمدة في الطرف الأيمن من الدالة
IN. مثال:
SELECT id FROM test_table WHERE id IN (SELECT '5'). يُغلق #48936. #54544 (Maksim Kita).
- يحاول Hash JOIN تقليص المخازن المؤقتة الداخلية التي تستهلك نصف الحد الأقصى المتاح من الذاكرة (كما يحدده
max_bytes_in_join). #54584 (vdimir).
- مراعاة
max_block_sizeفي
array joinلتجنّب احتمال حدوث OOM. يُغلق #54290. #54664 (李扬).
- إعادة استخدام اتصالات HTTP في دالة الجدول
s3. #54812 (Michael Kolupaev).
- استبدال البحث الخطي في
MergeTreeRangeReader::Stream::ceilRowsToCompleteGranulesببحث ثنائي. #54869 (usurai).
- أصبح الآن من الممكن تنفيذ إنشاء فهارس
Annoyبالتوازي باستخدام الإعداد
max_threads_for_annoy_index_creation. #54047 (Robert Schulze).
- لا تقرأ ميزة النسخ المتماثلة المتوازية عبر Distributed من جميع النسخ المتماثلة #54199 (Igor Nikonov).
- السماح باستبدال أسماء ملفات الأعمدة الطويلة في أجزاء بيانات
MergeTreeببصمات تجزئة للأسماء. يساعد ذلك على تجنّب الخطأ
File name too longفي بعض الحالات. #50612 (Anton Popov).
- تحليل البيانات بتنسيق
JSONعلى أنها
JSONEachRowإذا تعذّر تحليل البيانات الوصفية. يتيح ذلك قراءة الملفات ذات الامتداد
.jsonحتى إذا كان التنسيق الفعلي هو
JSONEachRow. يغلق #45740. #54405 (Kruglov Pavel).
- إخراج JSON/XML صالح عند حدوث استثناء أثناء تنفيذ استعلام HTTP. تمت إضافة الإعداد
http_write_exception_in_output_formatلتمكين هذا السلوك أو تعطيله (وهو مُمكّن افتراضيًا). #52853 (Kruglov Pavel).
- تحتوي الواجهة
information_schema.tablesالآن على حقل جديد
data_lengthيعرض الحجم التقريبي للبيانات على القرص. وهذا مطلوب لتشغيل الاستعلامات التي يُنشئها Amazon QuickSight. #55037 (Robert Schulze).
- حصلت واجهة MySQL على تنفيذ أولي محدود للعبارات المُحضّرة، وهو كافٍ فقط للسماح بإنشاء اتصال من Tableau Online إلى ClickHouse عبر موصل MySQL. #54115 (Serge Klochkov). يُرجى ملاحظة ما يلي: تنفيذ العبارات المُحضّرة محدود جدًا، ولا ندعم بعد ربط الوسائط، إذ لا يلزم ذلك في حالة استخدام Tableau Online هذه تحديدًا. وسيُنفَّذ ذلك لاحقًا عند الحاجة، بعد اختبار Tableau Online على نطاق واسع إذا تبيّن وجود مشكلات.
- دعم أنماط المطابقة غير الحساسة لحالة الأحرف وdot-all في قواميس
regexp_tree. #50906 (Johann Gan).
- تحسين في Keeper: إضافة أمر Keeper باسم
createIfNotExists. #48855 (Konstantin Bogdanov).
- استدلال أكثر دقة لأنواع الأعداد الصحيحة، مع إصلاح #51236. #53003 (Chen768959).
- إضافة دعم تحليل مجموعات المحارف في القيم النصية الحرفية في MaterializedMySQL. #53220 (Val Doroshchuk).
- إصلاح مشكلة دقيقة تتعلق بمحرك الجداول
EmbeddedRocksDBقليل الاستخدام في سيناريو نادر للغاية: أحيانًا لا يُغلق محرك الجداول
EmbeddedRocksDBالملفات بشكل صحيح على NFS بعد تنفيذ
DROP TABLE. #53502 (Mingliang Pan).
- يجب أن يُنشئ
RESTORE TABLE ON CLUSTERالجداول المكررة مع UUID مطابق على المضيفين. وإلا فلن تعمل الماكرو
{uuid}في مسار ZooKeeper بشكل صحيح بعد RESTORE. ينفّذ هذا الطلب ذلك. #53765 (Vitaly Baranov).
- تمت إضافة إعداد restore باسم
restore_broken_parts_as_detached: إذا كانت قيمته true فلن تتوقف عملية RESTORE عند الأجزاء التالفة أثناء الاستعادة، وبدلًا من ذلك ستُنسخ جميع الأجزاء التالفة إلى مجلد
detachedمع البادئة `broken-from-backup’. وإذا كانت قيمته false فستتوقف عملية RESTORE عند أول جزء تالف (إن وُجد). القيمة الافتراضية هي false. #53877 (Vitaly Baranov).
- إضافة الحقل
elapsed_nsإلى ترويسات HTTP X-ClickHouse-Progress و X-ClickHouse-Summary. #54179 (joelynch).
- تنفيذ أوامر
reconfig(https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/49450) و
syncو
existsفي keeper-client. #54201 (pufit).
- يتيح
clickhouse-localو
clickhouse-clientالآن تحديد المعامل
--queryعدة مرات، على سبيل المثال
./clickhouse-client --query "SELECT 1" --query "SELECT 2". هذه الصياغة أكثر سهولةً في الفهم قليلًا من
./clickhouse-client --multiquery "SELECT 1;S ELECT 2"، كما أنها أسهل قليلًا في كتابة السكربتات (مثلًا
queries.push_back('--query "$q"')) وأكثر اتساقًا مع سلوك المعامل الحالي
--queries-file(مثلًا
./clickhouse client --queries-file queries1.sql --queries-file queries2.sql). #54249 (Robert Schulze).
- إضافة دقة دون الثانية إلى
formatReadableTimeDelta. #54250 (Andrey Zvonov).
- تفعيل
allow_remove_stale_moving_partsافتراضيًا. #54260 (vdimir).
- إصلاح استخدام العدد من cache وتحسين شريط التقدم عند القراءة من الأرشيفات. #54271 (Kruglov Pavel).
- إضافة دعم بيانات اعتماد S3 باستخدام SSO. لتحديد profile لاستخدامه مع SSO، اضبط متغير البيئة
AWS_PROFILE. #54347 (Antonio Andelic).
- دعم NULL كقيمة افتراضية للأنواع المتداخلة Array/Tuple/Map في input formats. يُغلق #51100. #54351 (Kruglov Pavel).
- السماح بقراءة بعض تكوينات chunks غير المعتادة من تنسيقات Arrow/Parquet. #54370 (Arthur Passos).
- إضافة alias
STDإلى الدالة
stddevPopللتوافق مع MySQL. يُغلق #54274. #54382 (Nikolay Degterinsky).
- إضافة الدالة
addDateللتوافق مع MySQL و
subDateلتحقيق الاتساق. مرجع: #54275. #54400 (Nikolay Degterinsky).
- إضافة
modification_timeإلى
system.detached_parts. #54506 (Azat Khuzhin).
- أُضيف الإعداد
splitby_max_substrings_includes_remaining_stringالذي يتحكم فيما إذا كانت الدوال “splitBy*()” ذات الوسيط “max_substring” > 0 تُضمّن السلسلة المتبقية (إن وُجدت) في Array النتيجة (وفق دلالات بايثون/Spark) أم لا. لا يتغير السلوك الافتراضي. #54518 (Robert Schulze).
- تحسين استدلال أنواع الأعداد الصحيحة لحقول
Int64/
UInt64. استكمال لـ #53003. يعمل الآن أيضًا مع الأنواع المتداخلة مثل Arrays of Arrays ومع الدوال مثل
map/tuple. issue: #51236. #54553 (Kruglov Pavel).
- أُضيفت عمليات على المصفوفات للضرب والقسمة وباقي القسمة مع قيمة قياسية. وهي تعمل في كلا الاتجاهين؛ على سبيل المثال
5 * [5, 5]و
[5, 5] * 5— كلتا الحالتين ممكنتان. #54608 (Yarik Briukhovetskyi).
- أُضيفت الوسيطة الاختيارية
versionإلى الأمر
rmفي
keeper-clientلدعم عمليات حذف أكثر أمانًا. #54708 (János Benjamin Antal).
- تعطيل تمكين systemd من إنهاء الخادم بالقوة (إذ قد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات عند استخدام جداول Buffer). #54744 (Azat Khuzhin).
- أُضيف الحقل
is_deterministicإلى جدول النظام
system.functions، ويشير إلى ما إذا كانت نتيجة الدالة ثابتة بين استدعاءين (عند استخدام المدخلات نفسها تمامًا) أم لا. #54766 #55035 (Robert Schulze).
- جُعلت العروض في المخطط
information_schemaأكثر توافقًا مع العروض المكافئة لها في MySQL (أي عُدّلت ووُسّعت) إلى درجة أصبح معها Tableau Online قادرًا على الاتصال بـ ClickHouse. وبشكل أكثر تحديدًا: 1. تغيّر نوع الحقل
information_schema.tables.table_typeمن Enum8 إلى String. 2. أُضيف الحقلان
table_commentو
table_collationإلى العرض
information_schema.table. 3. أُضيف العرضان
information_schema.key_column_usageو
referential_constraints. 4. استُبدلت الأسماء المستعارة المكتوبة بأحرف كبيرة في عروض
information_schemaبأعمدة فعلية مكتوبة بأحرف كبيرة. #54773 (Serge Klochkov).
- أصبحت query cache تُرجِع خطأً الآن إذا حاولتَ تخزين نتيجة استعلام يحتوي على دالة غير حتمية مثل
nowو
randomStringو
dictGet. وبالمقارنة مع السلوك السابق (عدم تخزين النتيجة بصمت)، يقلّل هذا من الالتباس والمفاجآت. #54801 (Robert Schulze).
- مُنع استخدام الأعمدة الخاصة مثل materialized/ephemeral/alias مع وسائط التخزين
file/
s3/
url/…، مع إصلاح عمليات insert إلى الأعمدة ephemeral من الملفات. يُغلق #53477. #54803 (Kruglov Pavel).
- أصبح جمع metadata للنسخ الاحتياطي أكثر قابلية للتهيئة. #54804 (Vitaly Baranov).
- سيضيف
clickhouse-localالآن إلى ملف السجل الخاص به (إذا كان مفعّلًا عبر الخيار —server_logs_file) بادئة لكل سطر تتضمن timestamp ومعرّف thread وما إلى ذلك، تمامًا مثل
clickhouse-server. #54807 (Michael Kolupaev).
- الحقل
is_obsoleteفي الجدول
system.merge_tree_settings— أصبحت قيمته الآن 1 لإعدادات merge tree المتقادمة. في السابق، كان الوصف وحده يشير إلى أن الإعداد متقادم. #54837 (Robert Schulze).
- أصبح من الممكن استخدام صيغة الجمع مع interval literals. ينبغي أن يكون
INTERVAL 2 HOURSمكافئًا لـ
INTERVAL 2 HOUR. #54860 (Jordi Villar).
- أصبح إنشاء projection باستخدام
NullablePK مسموحًا به دائمًا. هذا يُصلح #54814. #54895 (Amos Bird).
- أعد محاولة تنفيذ عمليات S3 الخاصة بالنسخ الاحتياطي بعد فشل ناجم عن إعادة تعيين الاتصال. #54900 (Vitaly Baranov).
- اجعل رسالة الاستثناء أكثر دقة في حال كانت القيمة القصوى لأحد الإعدادات أقل من القيمة الدنيا. #54925 (János Benjamin Antal).
- تتيح الدوال
LIKEو
matchوغيرها من دوال مطابقة التعبيرات النمطية الآن المطابقة مع أنماط تحتوي على سلاسل فرعية غير UTF-8، وذلك بالرجوع إلى المطابقة الثنائية. مثال: يمكنك استخدام
string LIKE '\xFE\xFF%'لاكتشاف BOM. هذا يحلّ #54486. #54942 (Alexey Milovidov).
- أُضيف حدث profile باسم
ContextLockWaitMicroseconds. #55029 (Maksim Kita).
- يضبط Keeper مستويات السجل ديناميكيًا. #50372 (helifu).
- أُضيفت الدالة
timestampللتوافق مع MySQL. يحلّ #54275. #54639 (Nikolay Degterinsky).
- رُقِّيَ المترجم البرمجي المستخدم في البُنى الرسمية وبُنى التكامل المستمر لـ ClickHouse من Clang 16 إلى 17. #53831 (Robert Schulze).
- أُعيد توليد بيانات
tldلعمليات
lookup(
tldLookup.generated.cpp). #54269 (Bharat Nallan).
- أُزيل الرابط الرمزي الزائد
clickhouse-keeper-client. #54587 (Tomas Barton).
- استُخدم
/usr/bin/envلتحديد bash — وهو يدعم الآن Nix OS. #54603 (Fionera).
- أُضيف الخيار
PROFILE_CPUإلى CMake، وهو مطلوب لتنفيذ
perf recordمن دون استخدام مخطط استدعاءات DWARF. #54917 (Maksim Kita).
- إذا كان الرابط مختلفًا عن LLD، فيتوقف التنفيذ مع خطأ فادح. #55036 (Alexey Milovidov).
- استُبدلت المكتبة المستخدمة لمعالجة (ترميز/فك ترميز) قيم base64 من Turbo-Base64 إلى aklomp-base64. كلتاهما تستفيدان من تسريع SIMD على x86 وARM، ولكن 1. ترخيص الثانية (BSD-2) أنسب لـ ClickHouse، إذ إن Turbo64 انتقل في هذه الأثناء إلى GPL-3، 2. ومع عدد أكبر من النجوم على GitHub، يبدو aklomp-base64 أكثر قابلية للاستمرار مستقبلًا، 3. يوفّر aklomp-base64 واجهة برمجة تطبيقات أفضل قليلًا (مع أن هذا أمر قد يُعدّ ذاتيًا)، و4. لا يتطلب aklomp-base64 منا الالتفاف على الأخطاء (مثل التهيئة غير الآمنة للخيوط). ملاحظة: يرفض aklomp-base64 قيم base64 من دون حشو، بينما يفك Turbo-Base64 ترميزها على أساس أفضل جهد. وتترك RFC-4648 مسألة ما إذا كان الحشو إلزاميًا أم لا مفتوحة، لكن هذا قد يشكّل، بحسب السياق، تغييرًا سلوكيًا ينبغي الانتباه إليه. #54119 (Mikhail Koviazin).
إصلاح خلل (سلوك غير صحيح يلاحظه المستخدم في إصدار مستقر رسمي)
- إصلاح REPLACE/MOVE PARTITION مع zero-copy replication (ملاحظة: “zero-copy replication” ميزة تجريبية) #54193 (Alexander Tokmakov).
- إصلاح أقفال zero copy مع الروابط الصلبة (ملاحظة: “zero-copy replication” ميزة تجريبية) #54859 (Alexander Tokmakov).
- إصلاح المخلفات المرتبطة بـ zero copy (ملاحظة: “zero-copy replication” ميزة تجريبية) #54550 (Alexander Tokmakov).
- تمرير مهلة retry الخاصة بـ HTTP بوحدة المللي ثانية (إذ كانت غير صحيحة سابقًا). #54438 (Duc Canh Le).
- إصلاح رسالة error مضللة في OUTFILE مع
CapnProto/
Protobuf#52870 (Kruglov Pavel).
- إصلاح تقارير الملخص مع parallel replicas وLIMIT #53050 (Raúl Marín).
- إصلاح throttling لعمليات BACKUP من/إلى S3 (في حال عدم استخدام النسخ native)، وكذلك في بعض المواضع الأخرى #53336 (Azat Khuzhin).
- إصلاح IO throttling أثناء نسخ الأدلة بالكامل #53338 (Azat Khuzhin).
- إصلاح: قد تؤدي إجراءات الشرط المنقولة إلى prewhere إلى فقدان column #53492 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح error داخلي عند الاستبدال بأجزاء متطابقة على مستوى البايت #53735 (Pedro Riera).
- إصلاح: اشتراط وجود columns المشاركة في interpolate expression #53754 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح تهيئة Cluster Discovery + إعداد نقاط الفشل في config #54113 (vdimir).
- إصلاح المشكلات في
accurateCastOrNull#54136 (Salvatore Mesoraca).
- إصلاح المفتاح الأساسي Nullable مع المعدِّل FINAL #54164 (Amos Bird).
- إصلاح error كان يمنع Insertion لبيانات جديدة في materialized view مُنسَّخ عند وجود بيانات مكررة. #54184 (Pedro Riera).
- إصلاح: السماح بـ
IPv6مع bloom filter #54200 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح احتمال عدم تطابق النوع مع
IPv4#54212 (Bharat Nallan).
- إصلاح
system.data_skipping_indicesللفهارس المُعاد إنشاؤها #54225 (Artur Malchanau).
- إصلاح تعارض الأسماء في multiple join rewriter v2 #54240 (Tao Wang).
- إصلاح أخطاء غير متوقعة في
system.errorsبعد join #54306 (vdimir).
- إصلاح
isZeroOrNull(NULL)#54316 (flynn).
- إصلاح: النسخ المتماثلة المتوازية عبر Distributed مع
prefer_localhost_replica= 1 #54334 (Igor Nikonov).
- إصلاح خطأ منطقي في الدمج العمودي + ReplacingMergeTree + تنظيف optimize #54368 (alesapin).
- إصلاح الخطأ المحتمل
URI contains invalid charactersفي دالة الجدول
s3#54373 (Kruglov Pavel).
- إصلاح segfault في تحسين AST للدالة
arrayExists#54379 (Nikolay Degterinsky).
- التحقق من تجاوز السعة قبل الجمع في الدالة
analysisOfVariance#54385 (Antonio Andelic).
- إعادة إنتاج الخطأ وإصلاحه في removeSharedRecursive #54430 (Sema Checherinda).
- إصلاح احتمال ظهور نتيجة غير صحيحة مع SimpleAggregateFunction في PREWHERE و FINAL #54436 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تصفية الأجزاء باستخدام indexHint لغير المحلل #54449 (Azat Khuzhin).
- إصلاح projections التجميعية ذات الحالات المطبّعة #54480 (Amos Bird).
clickhouse-local: شيء يتعلق بمعلمة multiquery #54498 (CuiShuoGuo).
- يدعم
clickhouse-localوسيطة سطر الأوامر
--database#54503 (vdimir).
- إصلاح خطأ parsing محتمل في صيغ
-WithNamesعند تعطيل
input_format_with_names_use_header#54513 (Kruglov Pavel).
- إصلاح حالة نادرة من الخطأ CHECKSUM_DOESNT_MATCH #54549 (alesapin).
- إصلاح فرز UNION ALL للنتائج المرتبة مسبقًا #54564 (Vitaly Baranov).
- إصلاح تثبيت snapshot في Keeper #54572 (Antonio Andelic).
- إصلاح حالة تسابق في
ColumnUnique#54575 (Nikita Taranov).
- فهرس Annoy/Usearch: إصلاح LOGICAL_ERROR أثناء البناء باستخدام قيم default #54600 (Robert Schulze).
- إصلاح serialization الخاصة بـ
ColumnDecimal#54601 (Nikita Taranov).
- إصلاح استدلال المخطط لوظائف *Cluster لأسماء الأعمدة التي تحتوي على مسافات #54635 (Kruglov Pavel).
- إصلاح استخدام البنية من جداول الإدراج في حالة القيم الافتراضية وأعمدة insert الصريحة #54655 (Kruglov Pavel).
- إصلاح: تجنّب استخدام مطابقة Regex، التي قد تتضمن alternation، كشرط للمفتاح. #54696 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح ReplacingMergeTree مع vertical merge والتنظيف #54706 (SmitaRKulkarni).
- إصلاح virtual columns التي كانت تعرض قيماً غير صحيحة بعد ORDER BY #54811 (Michael Kolupaev).
- إصلاح تصفية الأجزاء باستخدام indexHint عند عدم استخدام analyzer #54825 #54449 (Azat Khuzhin).
- إصلاح segfault في Keeper أثناء إيقاف التشغيل #54841 (Antonio Andelic).
- إصلاح
Invalid number of rows in Chunkفي MaterializedPostgreSQL #54844 (Kseniia Sumarokova).
- نقل إعدادات format المتقادمة إلى قسم منفصل #54855 (Kruglov Pavel).
- إعادة بناء
minmax_count_projectionعند تعديل partition key #54943 (Amos Bird).
- إصلاح cast خاطئ إلى
ColumnVector<Int128>في الدالة
if#55019 (Kruglov Pavel).
- منع إرفاق parts من جداول تحتوي على projections أو indices مختلفة #55062 (János Benjamin Antal).
- تخزين NULL في خريطة النتيجة scalar عندما تكون نتيجة subquery فارغة #52240 (vdimir).
- إصلاح أن
FINALينتج ranges قراءة غير صالحة في حالة نادرة #54934 (Nikita Taranov).
- إصلاح: insert quorum بدون retries في keeper #55026 (Igor Nikonov).
- إصلاح الحالة البسيطة مع Nullable #55030 (Pedro Riera).
إصدار ClickHouse 23.8 LTS، 2023-08-31. العرض التقديمي، الفيديو
- إذا كان
diskالديناميكي يحتوي على اسم، فيجب تحديده بالشكل
disk = disk(name = 'disk_name', …) ضمن وسائط دالة disk. في الإصدار السابق، كان يمكن تحديده بالشكل
disk = disk_<disk_name>(...)، لكن هذا لم يعد مدعومًا. #52820 (Kseniia Sumarokova).
- سيُنشئ
clickhouse-benchmarkاتصالات بالتوازي عند استدعائه باستخدام
--concurrencyبقيمة أكبر من واحد. في السابق، كان غير قابل للاستخدام إذا شغّلته مع 1000 اتصال متزامن من أوروبا إلى الولايات المتحدة. كما صُحِّح حساب QPS للاتصالات ذات زمن الوصول المرتفع. تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة: أُزيل خيار إخراج JSON في
clickhouse-benchmark. إذا كنت قد استخدمت هذا الخيار، فيمكنك أيضًا استخراج البيانات من
system.query_logبتنسيق JSON كحل بديل. #53293 (Alexey Milovidov).
- أُزيل العمود
microsecondsمن
system.text_log، وأُزيل العمود
millisecondsمن
system.metric_log، لأنهما أصبحا زائدين عن الحاجة في وجود العمود
event_time_microseconds. #53601 (Alexey Milovidov).
- أُهملت ميزة ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية. فهي تجريبية ولم نستخدمها مطلقًا. وهذه الميزة خطيرة: #51182. أُزيل جدول النظام
system.merge_tree_metadata_cache. لا تزال ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية متاحة في هذا الإصدار، لكنها ستُزال قريبًا. وهذا يُغلق #39197. #51303 (Alexey Milovidov).
- تعطيل دعم 3DES في اتصالات TLS. #52893 (Kenji Noguchi).
- استيراد مباشر من أرشيفات zip/7z/tar. مثال:
file('*.zip :: *.csv'). #50321 (nikitakeba).
- إضافة عمود
ptrإلى
system.trace_logمن أجل
trace_type = 'MemorySample'. يحتوي هذا العمود على عنوان التخصيص. أُضيفت الدالة
flameGraphالتي يمكنها إنشاء flamegraph يوضّح الذاكرة المخصّصة وغير المُحرَّرة. إعادة العمل على #38391. #45322 (Nikolai Kochetov).
- أُضيفت table function
azureBlobStorageCluster. مجموعة الميزات المدعومة مشابهة جدًا لـ table function
s3Cluster. #50795 (SmitaRKulkarni).
- السماح باستخدام
clusterو
clusterAllReplicasو
remoteو
remoteSecureدون اسم table في المشكلة #50808. #50848 (Yangkuan Liu).
- system table لمراقبة Kafka consumers. #50999 (Ilya Golshtein).
- أُضيف الإعداد
max_sessions_for_user. #51724 (Alexey Gerasimchuck).
- دوال جديدة
toUTCTimestamp/fromUTCTimestampلتعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها
to_utc_timestamp/from_utc_timestampفي spark. #52117 (KevinyhZou).
- إضافة دوال جديدة
structureToCapnProtoSchema/
structureToProtobufSchemaلتحويل بنية ClickHouse table إلى schema بصيغة CapnProto/Protobuf. السماح بإدخال/إخراج البيانات بصيغة CapnProto/Protobuf دون format schema خارجي باستخدام schema مُولَّد تلقائيًا من بنية table (ويُتحكَّم فيه عبر الإعدادات
format_capn_proto_use_autogenerated_schema/
format_protobuf_use_autogenerated_schema). كما يمكن تصدير الـ schema المُولَّد تلقائيًا أثناء الإدخال/الإخراج باستخدام الإعداد
output_format_schema. #52278 (Kruglov Pavel).
- حقل جديد
query_cache_usageفي
system.query_logيوضّح الآن ما إذا كان query cache قد استُخدم وكيف استُخدم. #52384 (Robert Schulze).
- إضافة دالتين جديدتين
startsWithUTF8و
endsWithUTF8. #52555 (李扬).
- السماح بعدد متغير من columns في TSV/CustomSeparated/JSONCompactEachRow، وجعل schema inference يعمل مع عدد متغير من columns. إضافة الإعدادات
input_format_tsv_allow_variable_number_of_columnsو
input_format_custom_allow_variable_number_of_columnsو
input_format_json_compact_allow_variable_number_of_columns. #52692 (Kruglov Pavel).
- أُضيفت queries
SYSTEM STOP/START PULLING REPLICATION LOG(لاختبار
ReplicatedMergeTree). #52881 (Alexander Tokmakov).
- السماح بتنفيذ الدوال الثابتة غير deterministic في mutations على initiator. #53129 (Anton Popov).
- إضافة تنسيق الإدخال
Oneالذي لا يقرأ أي بيانات ويُرجع دائمًا صفًا واحدًا مع العمود
dummyمن النوع
UInt8والقيمة
0مثل
system.one. ويمكن استخدامه مع الأعمدة الافتراضية
_file/_pathلسرد الملفات في دوال الجداول file/s3/url/hdfs/etc دون قراءة أي بيانات. #53209 (Kruglov Pavel).
- إضافة الدالة
tupleConcat. ويغلق #52759. #53239 (Nikolay Degterinsky).
- دعم العملية
TRUNCATE DATABASE. #53261 (Bharat Nallan).
- إضافة الإعداد
max_threads_for_indexesلتقييد عدد خيوط التنفيذ المستخدمة في معالجة المفتاح الأساسي. #53313 (jorisgio).
- إعادة إضافة دوال SipHash المزوّدة بمفاتيح. #53525 (Salvatore Mesoraca).
- (#52755 , #52895) إضافة الدوال
arrayRotateLeft,
arrayRotateRight,
arrayShiftLeft,
arrayShiftRight. #53557 (Mikhail Koviazin).
- إضافة العمود
nameإلى
system.clustersكاسم مستعار للعمود cluster. #53605 (irenjj).
- تتيح لوحة المعلومات المتقدمة الآن التحرير المجمّع (حفظ/تحميل). #53608 (Alexey Milovidov).
- تتيح لوحة المعلومات المتقدمة الآن خيار تكبير المخططات وتحريكها. #53622 (Alexey Milovidov).
- أُضيف دعم جمع المصفوفات وطرحها:
[5,2] + [1,7]. ولم يُنفَّذ القسمة والضرب بسبب الالتباس بين الضرب عنصرًا بعنصر والضرب القياسي للوسائط. ويغلق #49939. #52625 (Yarik Briukhovetskyi).
- إضافة دعم استخدام السلاسل النصية الحرفية كأسماء للجداول. ويغلق #52178. #52635 (hendrik-m).
- إضافة محرك جدول جديد
S3Queueلاستيراد البيانات المتدفقة من S3. يُغلق #37012. #49086 (s-kat). وهو غير جاهز للاستخدام. لا تستخدمه.
- تمكين القراءة المتوازية من النسخ المتماثلة عبر جدول موزّع. ذو صلة بـ #49708. #53005 (Igor Nikonov).
- إضافة دعم تجريبي لـ HNSW بوصفه طريقةً للبحث التقريبي عن الجيران. #53447 (Davit Vardanyan). هذا مخصّص حاليًا لمن يواصلون العمل على التنفيذ. لا تستخدمه.
- دعم pushdown لمرشحات Parquet. أي عند قراءة ملفات Parquet، تُتخطى مجموعات الصفوف (أجزاء من الملف) استنادًا إلى شرط WHERE وقيم الحد الأدنى/الحد الأقصى في كل عمود. وبوجه خاص، إذا كان الملف مرتبًا تقريبًا حسب عمود معيّن، فستكون الاستعلامات التي تُصفّي نطاقًا صغيرًا من ذلك العمود أسرع بكثير. #52951 (Michael Kolupaev).
- تحسين قراءة مجموعات الصفوف الصغيرة في Parquet عبر تجميعها معًا. يُغلق #53069. #53281 (Kruglov Pavel).
- تحسين
countعند القراءة من الملفات في معظم تنسيقات الإدخال. يُغلق #44334. #53637 (Kruglov Pavel).
- استخدام التصفية حسب الملف/المسار قبل القراءة في table functions
url/
file/
hdfs. #53529 (Kruglov Pavel).
- تفعيل الترجمة البرمجية الفورية JIT على AArch64 وPowerPC وSystemZ وRISC-V. #38217 (Maksim Kita).
- إضافة الإعداد
rewrite_count_distinct_if_with_count_distinct_implementationلإعادة كتابة
countDistinctIfباستخدام
count_distinct_implementation. يُغلق #30642. #46051 (flynn).
- تسريع دمج حالات aggregate functions
uniqو
uniqExactمن خلال موازاة التحويل قبل الدمج. #50748 (Jiebin Sun).
- تحسين أداء aggregation لمفتاح String قابل لـ NULL عند استخدام عدد كبير من المفاتيح متغيرة الطول. #51399 (LiuNeng).
- إضافة مرحلة في Analyzer لتحسين مرشح الوقت باستخدام preimage. تُظهر تجارب الأداء لـ SSB على جهاز ICX (معالج Intel Xeon Platinum 8380، 80 نواة، 160 خيطًا) أن هذا التغيير قد يحقق تحسنًا بنسبة 8.5% في المتوسط الهندسي لـ QPS عند تفعيل Analyzer التجريبي. #52091 (Zhiguo Zhou).
- تحسين الدمج إذا كانت جميع مجموعات hash أحادية المستوى في الدالة
uniqExact(COUNT DISTINCT). #52973 (Jiebin Sun).
- محرك الجداول
Join: عدم استنساخ بنية بيانات hash join مع جميع الأعمدة. #53046 (Duc Canh Le).
- تنفيذ input format أصلي لـ
ORCمن دون مكتبة “apache arrow” لتحسين الأداء. #53324 (李扬).
- ستطلب لوحة المعلومات من الخادم ضغط البيانات، وهو ما يفيد عند التعامل مع نطاقات زمنية كبيرة عبر اتصالات إنترنت بطيئة. على سبيل المثال، قد يبلغ حجم chart واحد يحتوي على 86400 نقطة 1.5 ميجابايت بدون ضغط و60 كيلوبايت بعد الضغط باستخدام
br. #53569 (Alexey Milovidov).
- تحسين الاستفادة من thread pool لعمليات BACKUP وRESTORE. #53649 (Nikita Mikhaylov).
- تحميل البيانات الوصفية لـ filesystem cache عند بدء التشغيل بالتوازي. يُضبط ذلك عبر إعداد cache المسمى
load_metadata_threads(default: 1). ذو صلة بـ #52037. #52943 (Kseniia Sumarokova).
- تحسين
move_primary_key_columns_to_end_of_prewhere. #53337 (Han Fei).
- يحسّن هذا التفاعل مع ClickHouse Keeper. سابقًا، كان بإمكان المستدعي تسجيل callback الخاصة بـ watch نفسها عدة مرات. في هذه الحالة، كان كل entry يستهلك ذاكرة، كما كانت callback نفسها تُستدعى عدة مرات، وهو ما لم يكن منطقيًا كثيرًا. ولتفادي ذلك، كان على المستدعي إضافة بعض المنطق لعدم إضافة watch نفسها عدة مرات. مع هذا التغيير، تُجرى deduplication داخليًا إذا مُرّرت callback الخاصة بـ watch عبر shared_ptr. #53452 (Alexander Gololobov).
- تخزين عدد rows في الملفات مؤقتًا لأغراض count في دوال file/s3/url/hdfs/azure. يمكن تمكين cache أو تعطيلها عبر تعيين
use_cache_for_count_from_files(مُمكّنة افتراضيًا). استكمال لـ https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/53637. #53692 (Kruglov Pavel).
- ستؤدي إدارة threads بعناية أكبر إلى تحسين سرعة S3 table function عند التعامل مع عدد كبير من الملفات بأكثر من ~25%. #53668 (pufit).
- أُضيف الإعداد
stderr_reactionللتحكم في الإجراء المتخذ (none أو log أو throw) عندما تحتوي
stderrالخاصة بالأمر الخارجي على بيانات. وهذا يُسهّل تصحيح أخطاء الأوامر الخارجية. #43210 (Amos Bird).
- أُضيف العمود
partitionإلى
system part_logوإلى جدول الدمج. #48990 (Jianfei Hu).
- أصبح بالإمكان الآن تهيئة أحجام ذاكرات التخزين المؤقت للاستعلامات وmmap و(index) uncompressed/mark ديناميكيًا أثناء التشغيل، من دون إعادة تشغيل الخادم. #51446 (Robert Schulze).
- إذا أُنشئ القاموس بمفتاح مركب، فسيُختار تلقائيًا متغير التخطيط “complex key”. #49587 (xiebin).
- أُضيف الإعداد
use_concurrency_controlلتحسين اختبار ميزة التحكم الجديدة في التزامن. #49618 (Alexey Milovidov).
- أُضيفت اقتراحات للأسماء المكتوبة بشكل خاطئ لقواعد البيانات والجداول. #49801 (Yarik Briukhovetskyi).
- أثناء قراءة ملفات صغيرة من HDFS باستخدام Gluten، تبيّن أن ذلك يستغرق وقتًا أطول مقارنةً بتنفيذ query مباشرةً عبر Spark. وقد عالجنا ذلك. #50063 (KevinyhZou).
- كان هناك عدد كبير جدًا من سجلات error غير المفيدة بعد انتهاء صلاحية الجلسة، ولم يكن ذلك مرغوبًا. #50171 (helifu).
- أُضيفت جلسات ZooKeeper احتياطية محددة المدة. كما أُصلح العمود
indexفي
system.zookeeper_connectionلعناوين DNS. #50424 (Anton Kozlov).
- أُضيفت إمكانية تسجيل log عند بلوغ
max_partitions_per_insert_block. #50948 (Sean Haynes).
- أُضيفت مجموعة من الأوامر المخصصة إلى
clickhouse-keeper-client(بشكل أساسي لتسهيل تصحيح الأخطاء في ClickHouse). #51117 (pufit).
- تم تحديث التحقق من connection string في table function
azureBlobStorage، لأن connection string التي تحتوي على “sas” لا تبدأ دائمًا بـ endpoint الافتراضية. كما تم تحديث عنوان URL الخاص بالاتصال ليشمل token “sas” بعد إضافة Container الخاصة بـ Azure إلى عنوان URL. #51141 (SmitaRKulkarni).
- أُصلح وصف مجموعات التصفية في خوارزمية JOIN
full_sorting_merge. #51329 (Tanay Tummalapalli).
- أُصلح استهلاك الذاكرة في
Aggregatorعندما تكون قيمة
max_block_sizeكبيرة جدًا. #51566 (Nikita Taranov).
- أُضيف الأمر
SYSTEM SYNC FILESYSTEM CACHE. يقارن هذا الأمر بين الحالة الموجودة في الذاكرة لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات وما هو موجود على القرص، ويُصلح الحالة الموجودة في الذاكرة عند الحاجة. ولا يلزم ذلك إلا إذا كنت تُجري تدخلات يدوية على البيانات الموجودة على القرص، وهو أمر غير مُوصى به بشدة. #51622 (Kseniia Sumarokova).
- جرت محاولة لإنشاء proxy resolver عام لـ CH مع الحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة لـ proxy resolver الموجود في إعدادات S3 storage. #51749 (Arthur Passos).
- دعم قراءة الأعمدة الفرعية لـ Tuple من دوال الجداول file/s3/hdfs/url/azureBlobStorage. #51806 (Kruglov Pavel).
- تُرجِع الدالة
arrayIntersectالآن القيم بالترتيب المطابق للوسيطة الأولى. يُغلق #27622. #51850 (Yarik Briukhovetskyi).
- إضافة استعلامات جديدة تتيح إنشاء/حذف كيانات الوصول في مخزن وصول محدد أو نقل كيانات الوصول من مخزن وصول إلى آخر. #51912 (pufit).
- جعل استعلامات
ALTER TABLE FREEZEغير مُكرَّرة في محرك قاعدة البيانات Replicated. #52064 (Mike Kot).
- أُضيفت إمكانية إجراء flush لجداول النظام عند الإيقاف غير المتوقع. #52174 (Alexey Gerasimchuck).
- إصلاح الحالة التي كانت فيها دالة الجدول
s3ترفض العمل مع عناوين URL الموقَّعة مسبقًا. يُغلق #50846. #52310 (chen).
- إضافة العمود
nameكاسم مستعار لـ
eventو
metricفي الجدولين
system.eventsو
system.metrics. يُغلق #51257. #52315 (chen).
- أُضيف دعم الصياغة
CREATE UNIQUE INDEXفي المحلل بوصفها no-op لتحسين التوافق مع SQL. الفهرس
UNIQUEغير مدعوم. اضبط
create_index_ignore_unique = 1لتجاهل الكلمة المفتاحية UNIQUE في الاستعلامات. #52320 (Ilya Yatsishin).
- إضافة دعم وحدات الماكرو المعرَّفة مسبقًا (
{database}و
{table}) في بعض إعدادات Kafka engine: topic وconsumer وclient_id وغيرها. #52386 (Yury Bogomolov).
- تعطيل تحديث filesystem cache أثناء backup/restore. يجب ألا يتم تحديث filesystem cache أثناء backup/restore، إذ يبدو أن ذلك يبطئ العملية فقط من دون فائدة (لأن الأمر BACKUP قد يقرأ كمية كبيرة من البيانات، ولا جدوى من وضع كل هذه البيانات في filesystem cache ثم إزاحتها مباشرة). #52402 (Vitaly Baranov).
- يتيح إعداد S3 endpoint استخدامه انطلاقًا من الجذر، مع إلحاق ’/’ تلقائيًا عند الحاجة. #47809. #52600 (xiaolei565).
- بالنسبة إلى clickhouse-local، السماح بالخيارات الموضعية وتهيئة إعدادات UDF العامة (user_scripts_path وuser_defined_executable_functions_config). #52643 (Yakov Olkhovskiy).
- يتضمن
system.asynchronous_metricsالآن المقياسين “QueryCacheEntries” و”QueryCacheBytes” لفحص query cache. #52650 (Robert Schulze).
- أُضيفت إمكانية استخدام المعامل
s3_storage_classفي عبارة
SETTINGSضمن statement
BACKUPلعمليات النسخ الاحتياطي إلى S3. #52658 (Roman Vasin).
- إضافة الأداة المساعدة
print-backup-info.pyالتي تحلل ملف البيانات الوصفية للنسخة الاحتياطية وتطبع معلومات عنها. #52690 (Vitaly Baranov).
- يُغلق #49510. حاليًا، أسماء قواعد البيانات والجداول لدينا حساسة لحالة الأحرف، لكن أدوات BI تستعلم من
information_schemaأحيانًا بأحرف صغيرة وأحيانًا بأحرف كبيرة. لهذا السبب لدينا قاعدة البيانات
information_schemaالتي تحتوي على جداول بأحرف صغيرة مثل
information_schema.tables، ولدينا قاعدة البيانات
INFORMATION_SCHEMAالتي تحتوي على جداول بأحرف كبيرة مثل
INFORMATION_SCHEMA.TABLES. لكن بعض الأدوات تستعلم عن
INFORMATION_SCHEMA.tablesو
information_schema.TABLES. والحل المقترح هو تكرار كل من الجداول المكتوبة بأحرف صغيرة وكبيرة في قاعدتَي البيانات
information_schemaو
INFORMATION_SCHEMA. #52695 (Yarik Briukhovetskyi).
- يتمتع الاستعلام
CHECK TABLEالآن بأداء أفضل وقابلية استخدام أعلى (يرسل تحديثات التقدم، ويمكن إلغاؤه). #52745 (vdimir).
- إضافة دعم
moduloو
intDivو
intDivOrZeroلـ tuples عبر توزيعها على عناصر الـ tuple. #52758 (Yakov Olkhovskiy).
- البحث عن ملفات
yamlو
ymlالافتراضية للإعدادات في clickhouse-client بعد
xml. #52767 (Alexey Milovidov).
- عند الدمج في إعدادات لا يكون جذرها
clickhouse، كانت ملفات الإعدادات ذات اسم عقدة الجذر المختلف تُتجاوز ببساطة من دون إطلاق استثناء. #52770 (Yakov Olkhovskiy).
- أصبح من الممكن الآن تحديد الحد الأدنى (
memory_profiler_sample_min_allocation_size) والحد الأقصى (
memory_profiler_sample_max_allocation_size) لحجم التخصيصات التي سيجري تتبعها باستخدام sampling memory profiler. #52779 (alesapin).
- إضافة الإعداد
precise_float_parsingللتبديل بين أساليب تحليل قيم float (سريع/دقيق). #52791 (Andrey Zvonov).
- استخدام نفس المسارات الافتراضية لـ
clickhouse-keeper(الرابط الرمزي) كما في
clickhouse-keeper(الملف التنفيذي). #52861 (Vitaly Baranov).
- تحسين رسالة الخطأ الخاصة بـ table function
remote. يُغلق #40220. #52959 (jiyoungyoooo).
- أُضيفت إمكانية تحديد storage policy مخصصة في عبارة
SETTINGSضمن استعلامات
RESTORE. #52970 (Victor Krasnov).
- إضافة إمكانية تقييد طلبات S3 أثناء عمليات النسخ الاحتياطي (أصبحت أوامر
BACKUPو
RESTOREالآن تراعي
s3_max_[get/put]_[rps/burst]). #52974 (Daniel Pozo Escalona).
- إضافة إعدادات لتجاهل عبارة
ON CLUSTERفي الاستعلامات الخاصة بإدارة الدوال المعرفة من قبل المستخدم المتماثلة أو كيانات التحكم في الوصول ذات التخزين المتماثل. #52975 (Aleksei Filatov).
- إجراءات EXPLAIN لخطوة JOIN. #53006 (Maksim Kita).
- جعل
hasTokenOrNullو
hasTokenCaseInsensitiveOrNullيعيدان null عند كون
needlesفارغة. #53059 (ltrk2).
- إتاحة تقييد المسارات المسموح بها لذاكرات التخزين المؤقت لنظام الملفات. يفيد ذلك أساسًا مع الأقراص الديناميكية. إذا تم تحديد
filesystem_caches_pathفي تهيئة الخادم، فستُقيَّد جميع مسارات ذواكر التخزين المؤقت لنظام الملفات بهذا الدليل. على سبيل المثال، إذا كان
pathفي تهيئة cache مسارًا نسبيًا، فسيُوضَع داخل
filesystem_caches_path؛ وإذا كان
pathفي تهيئة cache مسارًا مطلقًا، فسيُشترط أن يكون داخل
filesystem_caches_path. وإذا لم يتم تحديد
filesystem_caches_pathفي التهيئة، فسيبقى السلوك كما كان في الإصدارات السابقة. #53124 (Kseniia Sumarokova).
- تمت إضافة مجموعة من الأوامر المخصّصة (ومعظمها لتسهيل تصحيح أخطاء ClickHouse). #53127 (pufit).
- إضافة معلومات تشخيصية عن اسم الملف أثناء استنتاج المخطط، ما يساعد عند معالجة ملفات متعددة باستخدام
globs. #53135 (Alexey Milovidov).
- سيحمّل العميل الاقتراحات باستخدام الاتصال الرئيسي إذا لم يكن مسموحًا للاتصال الثاني بإنشاء جلسة. #53177 (Alexey Gerasimchuck).
- إضافة بند EXCEPT إلى الاستعلام
SYSTEM STOP/START LISTEN QUERIES [ALL/DEFAULT/CUSTOM]، على سبيل المثال
SYSTEM STOP LISTEN QUERIES ALL EXCEPT TCP, HTTP. #53280 (Nikolay Degterinsky).
- تغيير القيمة الافتراضية لـ
max_concurrent_queriesمن 100 إلى 1000. لا بأس بوجود عدد كبير من الاستعلامات المتزامنة إذا لم تكن ثقيلة وكانت في الغالب تنتظر الشبكة. ملاحظة: لا تخلط بين الاستعلامات المتزامنة وQPS؛ فعلى سبيل المثال، يمكن لخادم ClickHouse تنفيذ عشرات الآلاف من QPS مع أقل من 100 استعلام متزامن. #53285 (Alexey Milovidov).
- تقييد عدد عمليات الدمج الخلفية المتزامنة لتحسين الأقسام. #53405 (Duc Canh Le).
- تمت إضافة الإعداد
allow_moving_table_directory_to_trash، الذي يتيح تجاهل الخطأ
Directory for table data already existsعند النسخ المتماثل لقاعدة بيانات
Replicatedأو استعادتها. #53425 (Alexander Tokmakov).
- إذا ضُبطت إعدادات الخادم
asynchronous_metrics_update_period_sو
asynchronous_heavy_metrics_update_period_sخطأً على القيمة 0، فسيتعامل النظام الآن مع ذلك بسلاسة بدلًا من إنهاء التطبيق. #53428 (Robert Schulze).
- أصبح خادم ClickHouse الآن يراعي حدود الذاكرة التي تتغير عبر cgroups عند إعادة تحميل تهيئته. #53455 (Robert Schulze).
- إضافة إمكانية تعطيل
flushلجداول Distributed عند
DETACHأو
DROPأو إيقاف الخادم. #53501 (Azat Khuzhin).
- تدعم الدالة
domainRFCالآن IPv6 بين أقواس مربعة. #53506 (Chen768959).
- استخدام
timeoutأطول لطلبات S3 CopyObject، والتي تُستخدم في النسخ الاحتياطية. #53533 (Michael Kolupaev).
- أُضيف إعداد على مستوى الخادم
aggregate_function_group_array_max_element_size. يُستخدم هذا الإعداد لتقييد حجم Array لدالة
groupArrayعند التسلسل. القيمة الافتراضية هي
16777215. #53550 (Nikolai Kochetov).
- أُضيفت
SCHEMAكاسم مستعار لـ
DATABASEلتحسين التوافق مع MySQL. #53587 (Daniël van Eeden).
- أُضيفت مقاييس غير متزامنة للجداول في قاعدة بيانات النظام. على سبيل المثال،
TotalBytesOfMergeTreeTablesSystem. يُغلق هذا #53603. #53604 (Alexey Milovidov).
- لن يستخدم محرر SQL في واجهة Play ولوحة المعلومات Grammarly. #53614 (Alexey Milovidov).
- وكإعدادات متقدمة على مستوى الخبراء، أصبح بالإمكان الآن (1) ضبط
size_ratio(أي الحجم النسبي للطابور المحمي) لذاكرات [index] mark/uncompressed cache، و(2) ضبط سياسة التخزين المؤقت لذاكرة index mark cache وذاكرة index uncompressed cache. #53657 (Robert Schulze).
- أُضيف التحقق من معلومات العميل إلى Query packet في TCPHandler. #53673 (Alexey Gerasimchuck).
- أُضيفت إعادة محاولة تحميل الأجزاء عند حدوث أخطاء في الشبكة أثناء التفاعل مع Microsoft Azure. #53750 (SmitaRKulkarni).
- أصبحت تتبعات المكدس للاستثناءات، بما في ذلك استثناءات Materialized view، تنتقل الآن. #53766 (Ilya Golshtein).
- إذا لم يتم تحديد hostname أو المنفذ، فسيحاول عميل keeper البحث عن connection string في ملف config.xml الخاص بـ ClickHouse. #53769 (pufit).
- أُضيف حدث profile باسم
PartsLockMicrosecondsيُظهر عدد الميكروثواني التي نحتفظ خلالها بقفل أجزاء البيانات في عائلة محركات الجداول MergeTree. #53797 (alesapin).
- أصبح حد إعادة الاتصال ضمن حدود RAFT قابلاً للضبط في keeper. ويمكن أن يساعد هذا الإعداد keeper على إعادة إنشاء الاتصال مع الأقران بسرعة أكبر إذا انقطع الاتصال الحالي. #53817 (Pengyuan Bian).
- تُتجاهل المفاتيح الأجنبية في تعريفات الجداول لتحسين التوافق مع MySQL، بحيث لا يضطر المستخدم إلى إعادة كتابة SQL الخاص بجزء المفتاح الأجنبي. راجع #53380. #53864 (jsc0218).
- لا تكشف الرموز من الملف التنفيذي لـ ClickHouse للرابط الديناميكي. قد يُصلح ذلك #43933. #47475 (Alexey Milovidov).
- أضف الرابط الرمزي
clickhouse-keeper-clientإلى حزمة clickhouse-server. #51882 (Mikhail f. Shiryaev).
- أضف https://github.com/elliotchance/sqltest إلى CI للإبلاغ عن مدى التوافق مع SQL 2016. #52293 (Alexey Milovidov).
- رقِّ PRQL إلى 0.9.3. #53060 (Maximilian Roos).
- تُصدَّر system tables من فحوصات CI إلى ClickHouse Cloud. #53086 (Alexey Milovidov).
- تُرفع بيانات profile الخاصة بالمصرّف (
-ftime-trace) إلى ClickHouse Cloud. #53100 (Alexey Milovidov).
- سرِّع إصدارات Debug وTidy. #53178 (Alexey Milovidov).
- سرِّع عملية build بإزالة كمٍّ هائل من المخلفات. كان أحد headers المُضمَّنة كثيرًا قد أفسده boost. #53180 (Alexey Milovidov).
- أزل المزيد من المخلفات. #53182 (Alexey Milovidov).
- كانت الدالة
arrayAUCتستخدم templates ثقيلة في ++C — وتم الاستغناء عنها. #53183 (Alexey Milovidov).
- كانت بعض وحدات الترجمة تُعاد بناؤها دائمًا بغضّ النظر عن ccache. تم العثور على السبب وإصلاحه. #53184 (Alexey Milovidov).
- تُرفع بيانات profile الخاصة بالمصرّف (
-ftime-trace) إلى ClickHouse Cloud. هذه هي المحاولة الثانية بعد #53100. #53213 (Alexey Milovidov).
- صدِّر logs من CI في الاختبارات stateful إلى ClickHouse Cloud. #53351 (Alexey Milovidov).
- صدِّر logs من CI في اختبارات stress. #53353 (Alexey Milovidov).
- صدِّر logs من CI في اختبارات fuzzer. #53354 (Alexey Milovidov).
- احتفظ بـ parameters البيئة في الأمر
clickhouse start. يُصلح هذا #51962. #53418 (Mikhail f. Shiryaev).
- استكمالًا لـ #53418. تحسينات صغيرة على install_check.py، مع إضافة اختبارات للتحقق من تمرير معاملات ENV بشكل صحيح إلى العملية الرئيسية عند تنفيذ
init.d start. #53457 (Mikhail f. Shiryaev).
- إعادة تنظيم إدارة الملفات في CMake لمنع التكرار المحتمل. على سبيل المثال، يتكرر
indexHint.cppفي كلٍّ من
dbms_sourcesو
clickhouse_functions_sources. #53621 (Amos Bird).
- ترقية snappy إلى 1.1.10. #53672 (李扬).
- تحسين طفيف لعملية البناء في CMake عبر تنقية بعض التبعيات وإزالة بعض العناصر المكررة. تتضمن كل commit وصفًا موجزًا للتغييرات المُدخلة. #53759 (Amos Bird).
- لا تعِد تعيين فهرس Annoy (التجريبي) أثناء الإنشاء عند وجود أكثر من علامة واحدة #51325 (Tian Xinhui).
- إصلاح استخدام الأدلة المؤقتة أثناء RESTORE #51493 (Azat Khuzhin).
- إصلاح العمليات الحسابية الثنائية لـ Nullable(IPv4) #51642 (Yakov Olkhovskiy).
- دعم نوعَي البيانات IPv4 وIPv6 كسمات للقواميس #51756 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح المجموع الاختباري لعلامات الضغط #51777 (SmitaRKulkarni).
- إصلاح تفسير الفاصلة خطأً على أنها جزء من التاريخ والوقت في التحليل المرن لتنسيق CSV #51950 (Kruglov Pavel).
- لا تطرح استثناءً عندما تكون لدالة UDF التنفيذية معاملات #51961 (Nikita Taranov).
- إصلاح إعادة حساب skip indexes والإسقاطات في استعلامات
ALTER DELETE#52530 (Anton Popov).
- MaterializedMySQL: إصلاح الحلقة اللانهائية في ReadBuffer::read #52621 (Val Doroshchuk).
- تحميل الاقتراحات فقط مع لهجة
clickhouse#52628 (János Benjamin Antal).
- تهيئة قناة ares وإتلافها عند الطلب. #52634 (Arthur Passos).
- إصلاح التصفية حسب الأعمدة الافتراضية باستخدام تعبير OR #52653 (Azat Khuzhin).
- إصلاح التعطل في الدالة
tupleمع وسيطة عمود sparse واحدة #52659 (Anton Popov).
- إصلاح named collections في العنقود #52687 (Al Korgun).
- إصلاح قراءة عمود غير ضروري في حالة
PREWHEREمتعددة المراحل #52689 (Anton Popov).
- إصلاح نتيجة الفرز غير المتوقعة عبر أعمدة متعددة عند استخدام ترتيب
nulls first#52761 (copperybean).
- إصلاح حالة تسابق بيانات في إعادة تهيئة Keeper #52804 (Antonio Andelic).
- إصلاح فرز الأعمدة sparse مع Limit كبير #52827 (Anton Popov).
- clickhouse-keeper: إصلاح تنفيذ الخادم باستخدام poll. #52833 (Andy Fiddaman).
- جعل محلل regexp يتعرّف على مجموعات الالتقاط المسماة #52840 (Han Fei).
- إصلاح احتمال حدوث assert في
~PushingAsyncPipelineExecutorفي clickhouse-local #52862 (Kruglov Pavel).
- إصلاح قراءة
Nested(Array(LowCardinality(...)))الفارغة #52949 (Anton Popov).
- أُضيفت اختبارات جديدة لـ session_log، وأُصلح عدم الاتساق بين تسجيل الدخول وتسجيل الخروج. #52958 (Alexey Gerasimchuck).
- إصلاح تسرّب كلمة المرور في show create mysql table #52962 (Duc Canh Le).
- تحويل تنسيق العمود sparse إلى التنسيق الكامل في CreateSetAndFilterOnTheFlyStep #53000 (vdimir).
- إصلاح حالة تسابق نادرة عند حذف دليل بادئة المفتاح الفارغ في fs cache #53055 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح قيام ZstdDeflatingWriteBuffer أحيانًا باقتطاع المخرجات #53064 (Michael Kolupaev).
- إصلاح query_id في part_log مع استعلامات flush غير المتزامنة #53103 (Raúl Marín).
- إصلاح خطأ محتمل من cache وهو “Read unexpected size” #53121 (Kseniia Sumarokova).
- تعطيل مُرمّز Parquet الجديد #53130 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الاستثناء “Set غير جاهز” #53162 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح تهريب المحارف في محرك PostgreSQL #53250 (Nikolay Degterinsky).
- جدول session_log تجريبي: أُضيفت اختبارات جديدة لـ session_log، وأُصلح عدم الاتساق بين تسجيل الدخول وتسجيل الخروج. #53255 (Alexey Gerasimchuck). وأُصلح أيضًا عدم الاتساق بين نجاح تسجيل الدخول وتسجيل الخروج #53302 (Alexey Gerasimchuck).
- إصلاح إضافة فواصل زمنية أقل من الثانية إلى DateTime #53309 (Michael Kolupaev).
- إصلاح الخطأ “Context has expired” في Dictionaries #53342 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تنسيق AST غير الصحيح للإسقاط العادي #53347 (Amos Bird).
- منع استخدام use_structure_from_insertion_table_in_table_functions عند تنفيذ Scalar #53348 (flynn).
- إصلاح تحميل قاعدة بيانات lazy أثناء تنفيذ استعلام select على system.table #53372 (SmitaRKulkarni).
- أُصلحت system.data_skipping_indices في MaterializedMySQL #53381 (Filipp Ozinov).
- إصلاح معالجة محرف الإرجاع carriage return المفرد في محرك تجزئة ملفات TSV #53407 (Kruglov Pavel).
- إصلاح الخطأ
Context has expiredعلى النحو الصحيح #53433 (Michael Kolupaev).
- إصلاح
timeout_overflow_modeعند وجود استعلام فرعي في الطرف الأيمن من IN #53439 (Duc Canh Le).
- إصلاح سلوك غير متوقع في #53152 #53440 (Zhiguo Zhou).
- إصلاح خطأ parse في الدالة JSON_QUERY عندما يكون path مكوّنًا بالكامل من أرقام #53470 (KevinyhZou).
- إصلاح الترتيب الخاطئ للأعمدة في الاستعلامات التي تستخدم FINAL المتوازي. #53489 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح SELECT من ReplacingMergeTree مع do_not_merge_across_partitions_select_final #53511 (Vasily Nemkov).
- تفريغ طابور async insert أولًا عند إيقاف التشغيل #53547 (joelynch).
- إصلاح تعطل في join على عمود sparse #53548 (vdimir).
- إصلاح احتمال وجود UB في skipping index من نوع Set للدوال ذات الوسائط غير الصحيحة #53559 (Azat Khuzhin).
- إصلاح احتمال وجود UB في inverted indexes (ميزة تجريبية) #53560 (Azat Khuzhin).
- إصلاح: يأخذ تعبير interpolate عمود المصدر بدلًا من العمود الذي يحمل الاسم نفسه والمُشار إليه باسم مستعار من تعبير select. #53572 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح عدد granules المُستبعَدة في EXPLAIN PLAN index=1 #53616 (wangxiaobo).
- التعامل بشكل صحيح مع totals وExtremes باستخدام
DelayedSource#53644 (Antonio Andelic).
- تعلّق cache الخاصة بـ prepared set في pipeline الخاصة بـ mutation #53645 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح خلل في mutations مع subcolumns من النوع JSON داخل predicates في استعلامات UPDATE وDELETE. #53677 (VanDarkholme7).
- إصلاح filter pushdown لعملية join من نوع full_sorting_merge #53699 (vdimir).
- محاولة إصلاح خلل متعلق بـ
NULL::LowCardinality(Nullable(...)) NOT IN#53706 (Andrey Zvonov).
- إصلاح: distinct المرتّب مع الأعمدة sparse #53711 (Igor Nikonov).
transform: معالجة العمود الافتراضي بشكل صحيح عند وجود صفوف متعددة #53742 (Salvatore Mesoraca).
- إصلاح تعطّل fuzzer في
parseDateTime#53764 (Robert Schulze).
- MaterializedPostgreSQL: إصلاح استثناء غير مُلتقط في
getCreateTableQueryImpl#53832 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح احتمال حدوث segfault أثناء استخدام محرك PostgreSQL #53847 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح الاسم المستعار
named_collection_admin#54066 (Kseniia Sumarokova).
إصدار ClickHouse 23.7، 2023-07-27. العرض التقديمي، الفيديو
- إضافة نوع الوصول
NAMED COLLECTION(الأسماء البديلة:
USE NAMED COLLECTION،
NAMED COLLECTION USAGE). هذا التغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة لأن نوع الوصول هذا معطّل افتراضيًا (لأن نوع الوصول الأب
NAMED COLLECTION ADMINمعطّل افتراضيًا أيضًا). اقتُرح في #50277. للمنح، استخدم
GRANT NAMED COLLECTION ON collection_name TO userأو
GRANT NAMED COLLECTION ON * TO user، وللتمكن من منح هذه الصلاحيات، يلزم وجود
named_collection_adminفي config (وكان اسمه سابقًا
named_collection_control، لذا سيبقى كاسم بديل). #50625 (Kseniia Sumarokova).
- تصحيح خطأ مطبعي في اسم العمود
last_removal_attemp_timeضمن
system.parts. وأصبح اسمه الآن
last_removal_attempt_time. #52104 (filimonov).
- رفع version الخاص بـ distributed_ddl_entry_format_version إلى 5 افتراضيًا (مما يفعّل تمرير opentelemetry و initial_query_idd). ولن يتيح ذلك معالجة الإدخالات الموجودة لـ DDL الموزع بعد downgrade (لكن لاحظ أنه لا يُفترض عادةً وجود مثل هذه الإدخالات غير المعالجة). #52128 (Azat Khuzhin).
- التحقق من البيانات الوصفية الخاصة بـ projection بالطريقة نفسها التي نتحقق بها من البيانات الوصفية العادية. قد يمنع هذا التغيير الخادم من بدء التشغيل إذا كان هناك جدول يحتوي على projection غير صالح. ومن الأمثلة على ذلك projection أنشأ أعمدة موضعية في PK (مثل
projection p (select * order by 1, 4)، وهو غير مسموح به في PK الخاص بالجدول وقد يتسبب في تعطل أثناء insert/merge). احذف مثل هذه projections قبل التحديث. يعالج #52353. #52361 (Nikolai Kochetov).
- أُزيلت الميزة التجريبية
hashidبسبب خطأ. وكانت جودة التنفيذ محل شك منذ البداية، ولم تتجاوز المرحلة التجريبية. هذا يغلق #52406. #52449 (Alexey Milovidov).
- تمت إضافة محرك قاعدة البيانات
Overlayلدمج عدة قواعد بيانات في قاعدة بيانات واحدة. كما تمت إضافة محرك قاعدة البيانات
Filesystemلتمثيل دليل في نظام الملفات على هيئة مجموعة من الجداول المتاحة ضمنيًا، مع اكتشاف format وstructure تلقائيًا. ويتيح محرك قاعدة البيانات الجديد
S3التفاعل مع تخزين S3 بوضع القراءة فقط، من خلال تمثيل prefix على هيئة مجموعة من الجداول. كما يتيح محرك قاعدة البيانات الجديد
HDFSالتفاعل مع تخزين HDFS بالطريقة نفسها. #48821 (alekseygolub).
- تمت إضافة دعم للأقراص الخارجية في Keeper لتخزين snapshots وlogs. #50098 (Antonio Andelic).
- تمت إضافة دعم لأنماط globs لاختيار أدلة متعددة (
{}). #50559 (Andrey Zvonov).
- يمكن لـ Kafka connector جلب schema الخاصة بـ Avro من schema registry باستخدام basic authentication عبر credentials مرمّزة بصيغة URL. #49664 (Ilya Golshtein).
- تمت إضافة الدالة
arrayJaccardIndexالتي تحسب معامل تشابه Jaccard بين مصفوفتين. #50076 (FFFFFFFHHHHHHH).
- تمت إضافة عمود
is_obsoleteإلى
system.settingsوالجداول المشابهة. يُغلق #50819. #50826 (flynn).
- تم تنفيذ دعم للعناصر المشفرة في configuration file. وأضيفت إمكانية استخدام نص مشفر في العناصر الطرفية ضمن configuration file. ويُشفَّر النص باستخدام codecs التشفير من القسم
<encryption_codecs>. #50986 (Roman Vasin).
- أصبحت خوارزمية Grace Hash Join قابلة للتطبيق الآن على FULL وRIGHT JOIN أيضًا. #49483. #51013 (lgbo).
- تمت إضافة query
SYSTEM STOP LISTENلإنهاء أكثر سلاسة. يُغلق #47972. #51016 (Nikolay Degterinsky).
- تمت إضافة خيارات
input_format_csv_allow_variable_number_of_columns. #51273 (Dmitry Kardymon).
- ميزة مملة أخرى: تمت إضافة الدالة
substring_index، كما في Spark أو MySQL. #51472 (李扬).
- تمت إضافة system table باسم
jemalloc_binsلعرض إحصاءات bins الخاصة بـ jemalloc. Example:
SELECT *, size * (nmalloc - ndalloc) AS allocated_bytes FROM system.jemalloc_bins WHERE allocated_bytes > 0 ORDER BY allocated_bytes DESC LIMIT 10. استمتعوا. #51674 (Alexander Gololobov).
- تمت إضافة format
RowBinaryWithDefaultsمع بايت إضافي قبل كل column كعلامة لاستخدام default value الخاصة بالعمود. يُغلق #50854. #51695 (Kruglov Pavel).
- تمت إضافة الإعداد
default_temporary_table_engine. وهو مماثل لـ
default_table_engine، ولكن للجداول المؤقتة. #51292. #51708 (velavokr).
- أُضيفت الدالتان الجديدتان
initcapو
initcapUTF8، اللتان تحوّلان الحرف الأول من كل كلمة إلى حرف كبير وبقية الأحرف إلى أحرف صغيرة. #51735 (Dmitry Kardymon).
- أصبح الأمر CREATE TABLE يدعم الآن صياغة
PRIMARY KEYضمن تعريف العمود. وتُضاف الأعمدة إلى الفهرس الأساسي بنفس الترتيب الذي تُعرَّف به. #51881 (Ilya Yatsishin).
- أُضيفت إمكانية استخدام محددات تنسيق التاريخ والوقت في أسماء ملفات السجل وملفات سجل الأخطاء، سواء في ملفات الإعداد (وسما
logو
errorlog) أو في وسيطات سطر الأوامر (
--log-fileو
--errorlog-file). #51945 (Victor Krasnov).
- أُضيفت إحصائية Peak Memory Usage إلى ترويسات HTTP. #51946 (Dmitry Kardymon).
- أُضيفت الدوال الجديدة
hasSubsequence(+إصدارات
CaseInsensitiveو
UTF8) لمطابقة التتابعات الجزئية في السلاسل النصية. #52050 (Dmitry Kardymon).
- أُضيف
array_aggبوصفه اسمًا بديلًا لـ
groupArrayللتوافق مع PostgreSQL. ويغلق ذلك #52100. ### إضافة توثيقية للتغييرات الظاهرة للمستخدم. #52135 (flynn).
- أُضيف
any_valueبوصفه اسمًا بديلًا للتوافق مع الدالة التجميعية
any. ويغلق ذلك #52140. #52147 (flynn).
- أُضيفت الدالة التجميعية
array_concat_aggللتوافق مع BigQuery، وهي اسم بديل لـ
groupArrayArray. ويغلق ذلك #52139. #52149 (flynn).
- أُضيف
OCTET_LENGTHبوصفه اسمًا بديلًا لـ
length. ويغلق ذلك #52153. #52176 (FFFFFFFHHHHHHH).
- أُضيفت الدالة
firstLineلاستخراج السطر الأول من سلسلة نصية متعددة الأسطر. ويغلق ذلك #51172. #52209 (Mikhail Koviazin).
- نُفِّذ تنسيق بأسلوب KQL لنوع البيانات
Interval. وهذا مطلوب فقط للتوافق مع لغة الاستعلام
Kusto. #45671 (ltrk2).
- أُضيف الاستعلام
SYSTEM FLUSH ASYNC INSERT QUEUEالذي يُفرّغ جميع عمليات insert غير المتزامنة المعلّقة إلى الجداول الوجهة. كما أُضيف إعداد من جهة الخادم
async_insert_queue_flush_on_shutdown(وقيمته الافتراضية
true) لتحديد ما إذا كان ينبغي تفريغ طابور عمليات insert غير المتزامنة عند الإيقاف المنظّم. وأصبح الإعداد
async_insert_threadsالآن إعدادًا من جهة الخادم. #49160 (Anton Popov).
- أُضيفت الأسماء البديلة
current_database، ودالة جديدة هي
current_schemas، للتوافق مع PostgreSQL. #51076 (Pedro Riera).
- أُضيف اسم بديل للدالة
today(المتاحة الآن أيضًا بالاسمين
curdate/
current_date) وللدالة
now(
current_timestamp). #52106 (Lloyd-Pottiger).
- دعم
async_deduplication_tokenفي الإدراج غير المتزامن. #52136 (Han Fei).
- إضافة إعداد جديد
disable_url_encodingيتيح تعطيل فك ترميز/ترميز المسار في URI ضمن محرك URL. #52337 (Kruglov Pavel).
- تمكين الاختيار التلقائي لتنسيق التسلسل sparse افتراضيًا. وهذا يحسّن الأداء. هذا التنسيق مدعوم منذ الإصدار 22.1. بعد هذا التغيير، قد لا يكون الرجوع إلى إصدار أقدم من 22.1 ممكنًا. وقد يتطلب الرجوع إلى إصدار أقدم تعيين
ratio_of_defaults_for_sparse_serialization=0.937555153. يمكنك تعطيل استخدام تنسيق التسلسل sparse من خلال تعيين الإعداد
ratio_of_defaults_for_sparse_serialization = 1لجداول MergeTree لديك. #49631 (Alexey Milovidov).
- تمكين الإعدادين
move_all_conditions_to_prewhereو
enable_multiple_prewhere_read_stepsافتراضيًا. #46365 (Alexander Gololobov).
- تحسين أداء بعض الاستعلامات عبر ضبط allocator. #46416 (Azat Khuzhin).
- نستخدم الآن مهام ثابتة الحجم في
MergeTreePrefetchedReadPoolكما في
MergeTreeReadPool. كما نستخدم أيضًا connection pool لطلبات S3. #49732 (Nikita Taranov).
- المزيد من pushdown إلى الجانب الأيمن من join. #50532 (Nikita Taranov).
- تحسين grace_hash join من خلال حجز حجم hash table مسبقًا (إعادة إرسال). #50875 (lgbo).
- قد يكون انتظار القفل في
OpenedFileCacheملحوظًا أحيانًا. لذلك قسّمناه إلى خرائط فرعية متعددة (لكل منها قفلها الخاص) لتجنب التنازع. #51341 (Nikita Taranov).
- نقل الشروط التي تتضمن أعمدة المفتاح الأساسي إلى نهاية سلسلة PREWHERE. والفكرة هي أن الشروط التي تتضمن أعمدة PK يُحتمل أن تُستخدم في تحليل PK، ولن تضيف الكثير لاحقًا إلى التصفية في PREWHERE. #51958 (Alexander Gololobov).
- تسريع
COUNT(DISTINCT)لأنواع String عبر تضمين SipHash مباشرة. وتُظهر تجارب الأداء على OnTime على جهاز ICX (Intel Xeon Platinum 8380 CPU، 80 نواة، 160 خيطًا) أن هذا التغيير يمكن أن يحقق تحسنًا بنسبة 11.6% في QPS للاستعلام Q8 من دون أي تأثير في الاستعلامات الأخرى. #52036 (Zhiguo Zhou).
- تمكين
allow_vertical_merges_from_compact_to_wide_partsافتراضيًا. سيوفّر هذا الذاكرة أثناء عمليات الدمج. #52295 (Alexey Milovidov).
- إصلاح التحليل غير الصحيح لـ projection الذي يُبطل المفاتيح الأساسية. لا تظهر هذه المشكلة إلا عند
query_plan_optimize_primary_key = 1, query_plan_optimize_projection = 1. هذا يُصلح #48823. وهذا يُصلح #51173. #52308 (Amos Bird).
- تقليل عدد استدعاءات النظام في
FileCache::loadMetadata، ما يسرّع بدء تشغيل الخادم إذا كانت filesystem cache مُعدّة. #52435 (Raúl Marín).
- أصبح من الممكن فرض حدٍّ أدنى صارم لحجم مقطع الملف عبر تنزيل البيانات المتبقية في الخلفية. ويُضبط الحد الأدنى لحجم مقطع الملف (إذا كان حجم الملف الفعلي أكبر) من خلال إعداد تهيئة cache
boundary_alignment، والقيمة الافتراضية هي
4Mi. كما يُضبط عدد خيوط الخلفية من خلال إعداد تهيئة cache
background_download_threads، والقيمة الافتراضية هي
2. كذلك زِيدت قيمة
max_file_segment_sizeمن
8Miإلى
32Miفي طلب السحب هذا. #51000 (Kseniia Sumarokova).
- خُفِّضت قيم timeout الافتراضية لـ S3 من 30 ثانية إلى 3 ثوانٍ، وللاتصالات الأخرى عبر HTTP من 180 ثانية إلى 30 ثانية. #51171 (Michael Kolupaev).
- أُضيف الإعداد الجديد
merge_tree_determine_task_size_by_prewhere_columns. إذا ضُبط على
true، فلن تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد حجم مهمة القراءة إلا أحجام الأعمدة الواردة في قسم
PREWHERE. وإلا فستؤخذ جميع الأعمدة الواردة في الاستعلام في الاعتبار. #52606 (Nikita Taranov).
- استخدم read_bytes/total_bytes_to_read لشريط التقدّم في table functions من نوع s3/file/url/… لتحسين عرض التقدّم. #51286 (Kruglov Pavel).
- إضافة إعداد للجدول باسم
wait_for_unique_parts_send_before_shutdown_msيحدّد مقدار الوقت الذي ستنتظره replica قبل إغلاق interserver handler الخاص بعمليات الإرسال المكرّرة. كما أُصلح عدم الاتساق في إيقاف تشغيل tables وinterserver handlers: إذ أصبح server الآن يوقف tables أولًا، ثم يوقف interserver handlers بعد ذلك فقط. #51851 (alesapin).
- السماح باستخدام
FETCHالمعياري في SQL من دون
OFFSET. انظر https://antonz.org/sql-fetch/. #51293 (Alexey Milovidov).
- السماح بتصفية HTTP headers في URL/S3 table functions باستخدام القسم الجديد
http_forbid_headersفي config. تتوفر كلٌّ من المطابقة التامة ومرشحات regexp. #51038 (Nikolay Degterinsky).
- عدم عرض رسائل عن مساحة خالية قدرها
16 EiBفي logs، لأنها غير منطقية. هذا يُغلق #49320. #49342 (Alexey Milovidov).
- التحقق بشكل صحيح من الحد الأقصى للدالة
sleepEachRow. وإضافة الإعداد
function_sleep_max_microseconds_per_block. وهذا مطلوب لـ query fuzzer العام. #49343 (Alexey Milovidov).
- إصلاح مشكلتين في دوال
geoHash. #50066 (李扬).
- تسجيل استعلامات flush الخاصة بـ async insert في
system.query_log. #51160 (Raúl Marín).
- أصبحت الدالتان
date_diffو
ageتدعمان وحدتَي الملّي ثانية والميكروثانية، وتعملان بدقة الميكروثانية. #51291 (Dmitry Kardymon).
- تحسين parsing للمسار في clickhouse-keeper-client. #51359 (Azat Khuzhin).
- كان هناك خطأ في منتج تابع لجهة خارجية يعتمد على ClickHouse (Gluten: a Plugin to Double Spark SQL’s Performance). يتجنب هذا الإصلاح حدوث heap overflow في ذلك المنتج أثناء القراءة من HDFS. #51386 (李扬).
- إضافة إمكانية تعطيل النسخ native لـ S3 (إعداد BACKUP/RESTORE
allow_s3_native_copy، و
s3_allow_native_copyلأقراص
s3/
s3_plain). #51448 (Azat Khuzhin).
- إضافة العمود
primary_key_sizeإلى table
system.partsلعرض حجم primary key المضغوط على disk. يُغلق #51400. #51496 (Yarik Briukhovetskyi).
- السماح بتشغيل
clickhouse-localمن دون procfs، ومن دون وجود home directory، ومن دون إضافات name resolution من glibc. #51518 (Alexey Milovidov).
- إضافة العنصر النائب
%aلاسم الملف الكامل في الإعداد
rename_files_after_processing. #51603 (Kruglov Pavel).
- إضافة العمود
modification_timeإلى
system.parts_columns. #51685 (Azat Khuzhin).
- إضافة الإعداد الجديد
input_format_csv_use_default_on_bad_valuesإلى تنسيق CSV، ما يتيح إدراج القيمة الافتراضية عند فشل تحليل حقل واحد. #51716 (KevinyhZou).
- تمت إضافة تفريغ سجل التعطل إلى القرص بعد حدوث تعطل غير متوقع. #51720 (Alexey Gerasimchuck).
- إصلاح السلوك في صفحة لوحة المعلومات حيث لا تظهر الأخطاء غير المرتبطة بالمصادقة. كما تم إصلاح سلوك المخطط ‘المتداخل’. #51744 (Zach Naimon).
- السماح بالتحويل من UUID إلى UInt128. #51765 (Dmitry Kardymon).
- تمت إضافة دعم للدالة
rangeذات الوسائط من نوع Nullable. #51767 (Dmitry Kardymon).
- تحويل شرط مثل
toyear(x) = cإلى
c1 <= x < c2. #51795 (Han Fei).
- تحسين توافق MySQL لعبارة
SHOW INDEX. #51796 (Robert Schulze).
- إصلاح مشكلة عدم عمل
use_structure_from_insertion_table_in_table_functionsمع الأعمدة
MATERIALIZEDو
ALIAS. يُغلق #51817. يُغلق #51019. #51825 (flynn).
- أصبح قاموس cache يطلب الآن المفاتيح الفريدة فقط من المصدر. يُغلق #51762. #51853 (Maksim Kita).
- إصلاح الحالة التي لم تكن فيها الإعدادات تُطبَّق على استعلام EXPLAIN عند توفير FORMAT. #51859 (Nikita Taranov).
- السماح باستخدام SETTINGS قبل FORMAT في استعلام DESCRIBE TABLE لتحقيق التوافق مع استعلام SELECT. يُغلق #51544. #51899 (Nikolay Degterinsky).
- يمكن الآن للأعداد الصحيحة المرمّزة بـ Var-Int (المستخدمة مثلًا في البروتوكول الأصلي) استخدام النطاق الكامل لـ 64 بت. ويُنصح العملاء من الجهات الخارجية بتحديث شيفرة var-int الخاصة بهم وفقًا لذلك. #51905 (Robert Schulze).
- تحديث الشهادات عند تغيّرها دون الحاجة إلى تنفيذ SYSTEM RELOAD CONFIG يدويًا. #52030 (Mike Kot).
- تمت إضافة الإعداد
allow_create_index_without_typeالذي يتيح تجاهل استعلامات
ADD INDEXمن دون تحديد
TYPE. وستنجح استعلامات SQL القياسية ببساطة من دون تغيير مخطط الجدول. #52056 (Ilya Yatsishin).
- تُكتب رسائل السجل في
system.text_logمنذ بدء تشغيل الخادم. #52113 (Dmitry Kardymon).
- في الحالات التي تحتوي فيها نقطة نهاية HTTP على عدة عناوين IP وكان أولها غير قابل للوصول، كان يُطرَح استثناء مهلة. أُنشئ التعامل مع الجلسات الآن بحيث يشمل جميع نقاط النهاية التي تم حلّها. #52116 (Aleksei Filatov).
- يدعم input format Avro الآن Union حتى إذا كان يحتوي على نوع واحد فقط. يغلق هذا #52131. #52137 (flynn).
- أُضيف الإعداد
optimize_use_implicit_projectionsلتعطيل projections الضمنية (حاليًا projection
min_max_countفقط). #52152 (Amos Bird).
- كان من الممكن استغلال الدالة
hasTokenللتسبب في حلقة لا نهائية. أُزيل هذا الاحتمال الآن. يغلق هذا #52156. #52160 (Alexey Milovidov).
- أُنشئت السلاسل الأصلية في ZK بشكل تفاؤلي. #52195 (Raúl Marín).
- إصلاح #50582. تجنُّب الخطأ
Not found column ... in blockفي بعض حالات القراءة بالترتيب ومع الثوابت. #52259 (Chen768959).
- التحقق في أقرب وقت ممكن من جهة ClickHouse مما إذا كانت Geo primitives S2 غير صالحة. يغلق هذا: #27090. #52260 (Nikita Mikhaylov).
- أُعيدت إضافة QueryAccessInfo الخاصة بـ projection والمفقودة عند
query_plan_optimize_projection = 1. يصلح هذا #50183. ويصلح هذا #50093. #52327 (Amos Bird).
- عندما يعيد
ZooKeeperRetriesControlطرح خطأ، يكون من الأنسب رؤية stack trace الأصلي له، لا ذاك الصادر من
ZooKeeperRetriesControlنفسه. #52347 (Vitaly Baranov).
- انتظار قفل zero copy replication حتى إذا كانت بعض disks لا تدعمه. #52376 (Raúl Marín).
- الآن لن يُغلق منفذ interserver إلا بعد إيقاف الجداول. #52498 (alesapin).
- أصبحت كتابة ملفات Parquet أسرع بمقدار 10 مرات، وهي الآن متعددة الخيوط، وبسرعة تكاد تماثل سرعة القراءة. #49367 (Michael Kolupaev). ويتم التحكم في ذلك عبر الإعداد
output_format_parquet_use_custom_encoder، وهو معطّل افتراضيًا لأن هذه الميزة لا تزال غير مثالية.
- أُضيف دعم PRQL كلغة استعلام. #50686 (János Benjamin Antal).
- أصبح بالإمكان إضافة اسم disk مخصّص لأقراص التخزين المخصّصة. في السابق، كانت أقراص التخزين المخصّصة تستخدم اسم disk مُولّدًا داخليًا. والآن يمكن ذلك باستخدام
disk = disk_<name>(...)(على سبيل المثال، سيكون اسم disk هو
name). #51552 (Kseniia Sumarokova). وقد تتغير هذه الصياغة في هذا الإصدار.
- (تجريبي MaterializedMySQL) تم إصلاح تعطل كان يحدث عند استخدام
mysqlxx::Pool::Entryبعد قطع اتصاله. #52063 (Val Doroshchuk).
- (تجريبي MaterializedMySQL) أصبح
CREATE TABLE ... AS SELECT.. مدعومًا الآن في MaterializedMySQL. #52067 (Val Doroshchuk).
- (تجريبي MaterializedMySQL) أُضيف تحويل تلقائي لأنواع النصوص إلى utf8 في MaterializedMySQL. #52084 (Val Doroshchuk).
- (تجريبي MaterializedMySQL) أصبحت سلاسل UTF-8 غير الموضوعة بين علامتي اقتباس مدعومة الآن في DDL لـ MaterializedMySQL. #52318 (Val Doroshchuk).
- (تجريبي MaterializedMySQL) أصبحت التعليقات بين علامتي اقتباس مزدوجتين مدعومة الآن في MaterializedMySQL. #52355 (Val Doroshchuk).
- ترقية Intel QPL من v1.1.0 إلى v1.2.0 2. وترقية Intel accel-config من v3.5 إلى v4.0 3. وإصلاح مشكلة تمثلت في أن فقدان Device IOTLB كان له تأثير كبير على الأداء في مسرّعات IAA. #52180 (jasperzhu).
- تم خفض تصنيف الإعداد
session_timezone(الجديد في الإصدار 23.6) إلى تجريبي. #52445 (Alexey Milovidov).
- دعم الأمر
reconfigفي ZooKeeper لـ ClickHouse Keeper مع إعادة تهيئة incremental يمكن تفعيلها عبر الإعداد
keeper_server.enable_reconfiguration. ويدعم ذلك إضافة خوادم وإزالة خوادم وتغيير أولويات الخوادم. #49450 (Mike Kot). ويُشتبه في أن هذه الميزة غير مكتملة.
- إضافة بنيات ClickHouse تجريبية لنظام Linux RISC-V 64 إلى CI. #31398 (Alexey Milovidov).
- إضافة فحص لاختبارات التكامل مع تفعيل المحلّل. #50926 #52210 (Dmitry Novik).
- بنيات قابلة لإعادة الإنتاج لـ Rust. #52395 (Azat Khuzhin).
- تحديث تبعيات Cargo. #51721 (Raúl Marín).
- جعل الدالة
CHColumnToArrowColumn::fillArrowArrayWithArrayColumnDataتعمل مع المصفوفات التي تقبل NULL، وهي غير ممكنة في ClickHouse، لكنها مطلوبة لـ Gluten. #52112 (李扬).
- حدّثنا مكتبة CCTZ إلى الفرع master، ولكن لا توجد تغييرات مرئية للمستخدم. #52124 (Alexey Milovidov).
- يتضمن جدول
system.licensesالآن أيضًا المكتبة Poco المتفرعة عبر hard fork. ويغلق هذا #52066. #52127 (Alexey Milovidov).
- التحقق من عدم وجود حالات ترقيم غير صحيحة: مسافة قبل فاصلة مثل
Hello ,worldبدلًا من
Hello, world. #52549 (Alexey Milovidov).
- إصلاح syncTables في MaterializedPostgreSQL #49698 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح projection مع optimize_aggregators_of_group_by_keys #49709 (Amos Bird).
- إصلاح optimize_skip_unused_shards مع عمليات JOIN #51037 (Azat Khuzhin).
- إصلاح formatDateTime() مع datetime64 السالب ذي الجزء الكسري #51290 (Dmitry Kardymon).
- كانت الدوال
hasToken*غير صحيحة تمامًا. تمت إضافة اختبار لـ #43358 #51378 (Alexey Milovidov).
- إصلاح التحسين المسؤول عن نقل الدوال قبل الفرز. #51481 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح عدم تطابق بنية Block في Pipe::unitePipes مع FINAL #51492 (Nikita Taranov).
- إصلاح SIGSEGV في clusters ذات الوزن الصفري عبر جميع shards (يُصلح INSERT INTO FUNCTION clusterAllReplicas()) #51545 (Azat Khuzhin).
- إصلاح timeout للطلبات الاحتياطية #51582 (Azat Khuzhin).
- إصلاح logical error في ANTI join مع NULL #51601 (vdimir).
- إصلاح نقل شروط ‘IN’ إلى PREWHERE #51610 (Alexander Gololobov).
- عدم تطبيق PredicateExpressionsOptimizer على ASOF/ANTI join #51633 (vdimir).
- إصلاح async insert مع deduplication في ReplicatedMergeTree باستخدام خوارزميات الدمج #51676 (Antonio Andelic).
- إصلاح القراءة من column فارغ في
parseSipHashKey#51804 (Nikita Taranov).
- إصلاح segfault عند إنشاء جدول EmbeddedRocksdb غير صالح #51847 (Duc Canh Le).
- إصلاح عمليات insert في جداول MongoDB #51876 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح deadlock عند إيقاف DatabaseCatalog #51908 (Alexander Tokmakov).
- إصلاح خطأ في subquery operators #51922 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الاتصال غير المتزامن بمضيفين لديهم عدة عناوين IP #51934 (Kruglov Pavel).
- عدم إزالة المدخلات بعد ActionsDAG::merge #51947 (Nikolai Kochetov).
- التحقّق من refcount في
RemoveManyObjectStorageOperation::finalizeبدلًا من
execute#51954 (vdimir).
- السماح بـ UDFs البارامترية #51964 (Alexey Milovidov).
- إصلاح صغير للدالة toDateTime64() للتواريخ بعد 2283-12-31 #52130 (Andrey Zvonov).
- إصلاح tuple في عبارة ORDER BY لدوال WINDOW #52145 (Alexey Milovidov).
- إصلاح التحليل غير الصحيح لـ projection عندما يحتوي تعبير aggregation على دوال رتيبة #52151 (Amos Bird).
- إصلاح خطأ في دوال
groupArrayMoving#52161 (Alexey Milovidov).
- تعطيل direct join لقاموس النطاق #52187 (Duc Canh Le).
- إصلاح اختبار mutations العالقة (وحالة race condition نادرة للغاية) #52197 (alesapin).
- إصلاح حالة race في قرص Web #52211 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح data race في Connection::setAsyncCallback عند ورود حزمة غير معروفة من الخادم #52219 (Kruglov Pavel).
- إصلاح حذف البيانات المؤقتة عند بدء التشغيل، مع إضافة اختبار #52275 (vdimir).
- عدم استخدام minmax_count projections عند عدّ nullable columns #52297 (Amos Bird).
- يجب أن يستخدم MergeTree/ReplicatedMergeTree المنطقة الزمنية للخادم لإدخالات السجل #52325 (Azat Khuzhin).
- إصلاح parameterized view مع cte وعند الاستخدام المتعدد #52328 (SmitaRKulkarni).
- تعطيل expression templates للفواصل الزمنية #52335 (Alexander Tokmakov).
- إصلاح
apply_snapshotفي Keeper #52358 (Antonio Andelic).
- تحديث build-osx.md #52377 (AlexBykovski).
- إصلاح تعليق
countSubstringsعند وجود needle فارغ وhaystack من نوع عمود #52409 (Sergei Trifonov).
- إصلاح projection العادي مع جدول Merge #52432 (Amos Bird).
- إصلاح احتمال حدوث تحرير مزدوج في Aggregator #52439 (Nikita Taranov).
- إصلاح الإدراج في محرك Buffer #52440 (Vasily Nemkov).
- كان تنفيذ AnyHash غير متوافق مع المواصفات. #52448 (Alexey Milovidov).
- التحقق من عمق الاستدعاء التكراري في OptimizedRegularExpression #52451 (Alexey Milovidov).
- إصلاح حالة سباق بيانات في DatabaseReplicated::startupTables()/canExecuteReplicatedMetadataAlter() #52490 (Azat Khuzhin).
- إصلاح إنهاء مفاجئ في الدالة
transform#52513 (Alexey Milovidov).
- إصلاح مشكلة الحذف الخفيف بعد حذف projection #52517 (Anton Popov).
- إصلاح الخطأ المحتمل “يتعذر تفريغ الاتصالات: ألغِ أولًا” #52585 (Kruglov Pavel).
إصدار ClickHouse 23.6، 2023-06-29. العرض التقديمي، الفيديو
- حذف الميزة
do_not_evict_index_and_mark_filesمن ذاكرة التخزين المؤقت fs. إذ لم تكن هذه الميزة إلا تزيد الأمور سوءًا. #51253 (Kseniia Sumarokova).
- إزالة دعم ALTER لـ LIVE VIEW التجريبية. #51287 (Alexey Milovidov).
- خفض القيم الافتراضية لكل من
http_max_field_value_sizeو
http_max_field_name_sizeإلى 128 KiB. #51163 (Mikhail f. Shiryaev).
- استُعيض عن مقاييس CGroups المتعلقة بـ CPU بمقياس واحد، وهو
CGroupMaxCPU، لتحسين سهولة الاستخدام. وستُطبَّع مقاييس استخدام CPU
Normalizedوفق حدود CGroups بدلًا من العدد الإجمالي لوحدات CPU عند تعيينها. ويغلق هذا #50836. #50835 (Alexey Milovidov).
- بدأت الدالة
transformوكذلك
CASEمع مطابقة القيم بدعم جميع أنواع البيانات. هذا يُغلق #29730. هذا يُغلق #32387. هذا يُغلق #50827. هذا يُغلق #31336. هذا يُغلق #40493. #51351 (Alexey Milovidov).
- أُضيف الخيار
--rename_files_after_processing <pattern>. هذا يُغلق #34207. #49626 (alekseygolub).
- أُضيف دعم للمعدِّل
TRUNCATEفي العبارة
INTO OUTFILE. ويُنصح باستخدام
APPENDأو
TRUNCATEمع
INTO OUTFILEعندما يكون الملف موجودًا. #50950 (alekar).
- أُضيف محرك الجدول
Redisودالة الجدول
redis. ويتيح ذلك الاستعلام عن خوادم Redis الخارجية. #50150 (JackyWoo).
- أصبح من الممكن تخطي الملفات الفارغة في دوال الجداول file/s3/url/hdfs باستخدام الإعدادات
s3_skip_empty_filesو
hdfs_skip_empty_filesو
engine_file_skip_empty_filesو
engine_url_skip_empty_files. #50364 (Kruglov Pavel).
- أُضيف إعداد جديد باسم
use_mysql_types_in_show_columnsلتعديل تعليمة SQL
SHOW COLUMNSبحيث تعرض الأنواع المكافئة في MySQL عندما يكون العميل متصلًا عبر منفذ التوافق مع MySQL. #49577 (Thomas Panetti).
- يمكن الآن استدعاء
clickhouse-clientباستخدام سلسلة اتصال بدلًا من “—host” و”—port” و”—user” وما إلى ذلك. #50689 (Alexey Gerasimchuck).
- أُضيف الإعداد
session_timezone؛ ويُستخدم كمنطقة زمنية افتراضية للجلسة عند عدم تحديدها صراحةً. #44149 (Andrey Zvonov).
- أصبح الترميز
DEFLATE_QPLالآن خاضعًا للتحكم عبر إعداد الخادم “enable_deflate_qpl_codec” (الافتراضي: false) بدلًا من الإعداد “allow_experimental_codecs”. وهذا يعني أن
DEFLATE_QPLلم يعد تجريبيًا. #50775 (Robert Schulze).
- تحسين جدولة مهام اختيار الدمج والتنظيف في
ReplicatedMergeTree. لن تُنفَّذ هذه المهام بوتيرة متكررة جدًا عندما لا يكون هناك ما يمكن دمجه أو تنظيفه. أُضيفت الإعدادات
max_merge_selecting_sleep_msو
merge_selecting_sleep_slowdown_factorو
max_cleanup_delay_periodو
cleanup_thread_preferred_points_per_iteration. يُفترض أن يؤدي هذا إلى إغلاق #31919. #50107 (Alexander Tokmakov).
- تمكين push down للمرشح عبر CROSS JOIN. #50605 (Han Fei).
- تحسين الأداء عند تمكين QueryProfiler باستخدام
timer_idمحلي على مستوى thread بدلًا من object عام. #48778 (Jiebin Sun).
- إعادة كتابة format الإدخال/الإخراج لـ CapnProto لتحسين أدائه. أصبحت مطابقة أسماء الأعمدة وحقول CapnProto غير حساسة لحالة الأحرف، مع إصلاح قراءة وكتابة حقول البنية المتداخلة. #49752 (Kruglov Pavel).
- تحسين أداء الكتابة بتنسيق Parquet للخيوط المتوازية. #50102 (Hongbin Ma).
- تعطيل
parallelize_output_from_storagesعند معالجة MATERIALIZED VIEWs وstorages التي تحتوي على block واحد فقط. #50214 (Azat Khuzhin).
- دمج طلب السحب #46558. تجنُّب تبديل ترتيب الـ block أثناء sort إذا كان الـ block مرتبًا بالفعل. #50697 (Alexey Milovidov, Maksim Kita).
- إجراء عدة طلبات list إلى ZooKeeper بالتوازي لتسريع القراءة من جدول system.zookeeper. #51042 (Alexander Gololobov).
- تسريع تهيئة جداول lookup الخاصة بـ DateTime للمناطق الزمنية. من شأن ذلك تقليل وقت بدء التشغيل/الاتصال لـ clickhouse-client، خصوصًا في build التصحيح لأنه ثقيل نسبيًا. #51347 (Alexander Gololobov).
- إصلاح بطء data lakes الناتج عن طلبات head المتزامنة. (يرتبط ذلك ببطء Iceberg/Deltalake/Hudi عند وجود عدد كبير من الملفات). #50976 (Kseniia Sumarokova).
- عدم قراءة جميع الأعمدة من جدول GLOBAL JOIN الموجود على الجانب الأيمن. #50721 (Nikolai Kochetov).
- دعم النسخ المتماثلة المتوازية مع المحلّل. #50441 (Raúl Marín).
- إضافة مهلة انتظار عشوائية قبل تنفيذ عمليات الدمج وعمليات mutation الكبيرة، لتوزيع الحمل بشكل أكثر توازنًا بين النسخ المتماثلة في حالة zero-copy replication. #51282 (alesapin).
- عدم نسخ استعلامات
ALTER PARTITIONوعمليات mutation عبر قاعدة البيانات
Replicatedإذا كان لديها shard واحد فقط وكان الجدول الأساسي هو
ReplicatedMergeTree. #51049 (Alexander Tokmakov).
- خُفِّفت حدود “Too many parts” لتصبح أكثر ملاءمة للأنظمة الحديثة. وأُعيد تطبيق الضغط العكسي أثناء استعلامات insert طويلة التشغيل. #50856 (Alexey Milovidov).
- إتاحة تحويل IPv6 إلى IPv4 address للنطاق CIDR ::ffff:0:0/96 (العناوين المعيّنة إلى IPv4). #49759 (Yakov Olkhovskiy).
- تحديث protocol الخاص بـ MongoDB لدعم MongoDB بالإصدار 5.1 والإصدارات الأحدث. مع الحفاظ على دعم الإصدارات التي تستخدم protocol القديم (<3.6). يُغلق #45621، #49879. #50061 (Nikolay Degterinsky).
- إضافة الإعداد
input_format_max_bytes_to_read_for_schema_inferenceلتقييد عدد البايتات المقروءة أثناء schema inference. يُغلق #50577. #50592 (Kruglov Pavel).
- مراعاة الإعداد
input_format_null_as_defaultأثناء schema inference. #50602 (Kruglov Pavel).
- إتاحة تخطي الأسطر الفارغة اللاحقة في تنسيقات CSV/TSV/CustomSeparated عبر الإعدادات
input_format_csv_skip_trailing_empty_linesو
input_format_tsv_skip_trailing_empty_linesو
input_format_custom_skip_trailing_empty_lines(وهي معطّلة افتراضيًا). يُغلق #49315. #50635 (Kruglov Pavel).
- أصبحت الدالتان “toDateOrDefault|OrNull” و”accuateCast[OrDefault|OrNull]” تحللان argument الرقمية بشكل صحيح الآن. #50709 (Dmitry Kardymon).
- دعم CSV مع delimiters للحقول تكون مسافات بيضاء أو
\t، وهذه delimiters مدعومة في Spark. #50712 (KevinyhZou).
- أصبحت الإعدادات
number_of_mutations_to_delayو
number_of_mutations_to_throwمفعّلة افتراضيًا بالقيمتين 500 و1000 على التوالي. #50726 (Anton Popov).
- تعرض dashboard القيم المفقودة بشكل صحيح. وهذا يُغلق #50831. #50832 (Alexey Milovidov).
- أُضيفت إمكانية استخدام argument للتاريخ والوقت بتنسيق syslog timestamp في الدالتين
parseDateTimeBestEffort*و
parseDateTime64BestEffort*. #50925 (Victor Krasnov).
- أصبح بالإمكان الآن تحديد parameter سطر الأوامر “—password” في clickhouse-client مرة واحدة فقط. #50966 (Alexey Gerasimchuck).
- استخدام
hash_of_all_filesمن
system.partsللتحقق من identity الخاصة بـ parts أثناء النسخ الاحتياطية على مستوى cluster. #50997 (Vitaly Baranov).
- يحدّد جدول النظام zookeeper_connection الحقل connected_time بوصفه الوقت الذي أُنشئ فيه الاتصال (بالتنسيق القياسي)، كما أُضيف الحقل session_uptime_elapsed_seconds الذي يوضّح مدة جلسة الاتصال بعد إنشائها (بالثواني). #51026 (郭小龙).
- تحسين شريط التقدّم لدوال الجداول file/s3/hdfs/url باستخدام حجم الـ chunk من البيانات المصدر، مع اعتماد حساب تزايدي للحجم الإجمالي في كل thread. وإصلاح شريط التقدّم لدوال *Cluster. ويغلق هذا #47250. #51088 (Kruglov Pavel).
- إضافة total_bytes_to_read إلى حزمة Progress في بروتوكول TCP لتحسين شريط Progress. #51158 (Kruglov Pavel).
- تحسين التحقق من data parts على الأقراص التي تستخدم filesystem cache. #51164 (Anton Popov).
- إصلاح القيمة الحالية current_elements_num التي تكون غير صحيحة أحيانًا في fs cache. #51242 (Kseniia Sumarokova).
تحسينات في البناء/الاختبار/التغليف
- إضافة keeper-client مضمّن إلى الملف التنفيذي المستقل لـ Keeper. #50964 (pufit).
- يُستخدم الآن إصدار LZ4 الفعلي. #50621 (Nikita Taranov).
- سيطبع خادم ClickHouse قائمة الإعدادات التي تغيّرت عند حدوث أخطاء فادحة. وهذا يُغلق #51137. #51138 (Alexey Milovidov).
- إتاحة بناء ClickHouse باستخدام clang-17. #51300 (Alexey Milovidov).
- يُعدّ فحص SQLancer مستقراً لأن الأخطاء التي كان يتسبب بها قد أُصلحت. وستُبلَّغ الآن حالات فشل فحص SQLancer على أنها حالة فحص فاشلة. #51340 (Ilya Yatsishin).
- تقسيم تعليمة
RUNالضخمة في Dockerfile إلى أجزاء شرطية أصغر. تثبيت الأدوات اللازمة عند الطلب ضمن طبقة
RUNنفسها، ثم إزالتها بعد ذلك. ترقية نظام التشغيل مرة واحدة فقط في البداية. استخدام طريقة حديثة للتحقق من توقيع المستودع. خفض صورة الأساس إلى ubuntu:20.04 لمعالجة المشكلات في إصدارات Docker الأقدم. ترقية إصدار golang لمعالجة ثغرات golang الأمنية. #51504 (Mikhail f. Shiryaev).
إصلاح خطأ (سلوك غير صحيح يمكن للمستخدم ملاحظته في إصدار مستقر رسمي)
- الإبلاغ بشكل صحيح عن حالة تحميل القواميس التنفيذية #48775 (Anton Kozlov).
- تنفيذ mutation لمؤشرات التخطي والإسقاطات بشكل سليم #50104 (Amos Bird).
- تنظيف الأجزاء المنقولة #50489 (vdimir).
- إصلاح التوافق مع الإصدارات السابقة لتجزئة أنواع IP في الدوال التجميعية #50551 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح إرجاع table من عائلة Log عددًا خاطئًا من الصفوف بعد truncate #50585 (flynn).
- إصلاح خلل في الدمج المتوازي لـ
uniqExact#50590 (Nikita Taranov).
- التراجع عن التغييرات الأخيرة في grace hash join #50699 (vdimir).
- Query Cache: محاولة إصلاح التحويل غير الصحيح من
ColumnConstإلى
ColumnVector<char8_t>#50704 (Robert Schulze).
- تجنب تخزين logs في Keeper تتضمن عملية غير معروفة #50751 (Antonio Andelic).
- دعم SummingMergeTree لـ DateTime64 #50797 (Jordi Villar).
- إضافة إعداد توافق للمناطق الزمنية غير الثابتة #50834 (Robert Schulze).
- إصلاح تجزئة معلمات LDAP في عناصر cache entries #50865 (Julian Maicher).
- اللجوء إلى parsing عدد صحيح كبير من String بدلًا من إطلاق استثناء في تنسيق Parquet #50873 (Kruglov Pavel).
- إصلاح التحقق المتكرر أكثر من اللازم من ملف القفل أثناء كتابة نسخة احتياطية #50889 (Vitaly Baranov).
- عدم تطبيق projection إذا كان read-in-order مفعّلًا. #50923 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح حالة تسابق في مكرّر Azure blob storage #50936 (SmitaRKulkarni).
- إصلاح الانتشار الخاطئ لـ
sort_descriptionفي
CreatingSets#50955 (Nikita Taranov).
- إصلاح parsing البيانات الوصفية الاختيارية في Iceberg v2 #50974 (Kseniia Sumarokova).
- MaterializedMySQL: الإبقاء على الأقواس في تجاوزات table الفارغة #50977 (Val Doroshchuk).
- إصلاح تعطل في BackupCoordinationStageSync::setError() #51012 (Vitaly Baranov).
- إصلاح الخلل الدقيق في آلية النسخ عند الكتابة لقاموس ColumnLowCardinality #51064 (Michael Kolupaev).
- إنشاء متجهات تهيئة آمنة #51086 (Salvatore Mesoraca).
- إصلاح عدم فعالية query cache لاستعلامات SELECT التي تتضمن استعلامات فرعية #51132 (Robert Schulze).
- إصلاح فهرس Set عند المقارنة بقيمة ثابتة من النوع Nullable. #51205 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح تعطل في الدالتين s3 و s3Cluster #51209 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح تعطل مرتبط بالتعبيرات المترجمة #51231 (LiuNeng).
- إصلاح مشكلة use-after-free في StorageURL عند التبديل بين عناوين URL #51260 (Michael Kolupaev).
- تحديث التحقق من العرض ذي المعلمات #51272 (SmitaRKulkarni).
- إصلاح كتابة الملف نفسه عدة مرات في النسخة الاحتياطية #51299 (Vitaly Baranov).
- إصلاح فشل أداة الاختبار العشوائي في ActionsDAG #51301 (Alexey Milovidov).
- إزالة البيانات المهملة من الدالة
transform#51350 (Alexey Milovidov).
إصدار ClickHouse 23.5، بتاريخ 2023-06-08. العرض التقديمي، الفيديو
ملاحظات الترقية
- ضغط العلامات والمفتاح الأساسي افتراضيًا. يخفّض هذا بشكل كبير زمن الاستعلامات الباردة. ملاحظات الترقية: أُضيف دعم العلامات المضغوطة والمفتاح الأساسي المضغوط في الإصدار 22.9. إذا فعّلت العلامات المضغوطة أو المفتاح الأساسي المضغوط، أو ثبّتَّ الإصدار 23.5 أو أحدث، حيث تكون العلامات المضغوطة أو المفتاح الأساسي المضغوط مفعّلين افتراضيًا، فلن تتمكن من الرجوع إلى الإصدار 22.8 أو أقدم. يمكنك أيضًا تعطيل العلامات المضغوطة أو المفاتيح الأساسية المضغوطة صراحةً عبر تحديد الإعدادين
compress_marksو
compress_primary_keyفي قسم
<merge_tree>من ملف إعدادات الخادم. ملاحظات الترقية: إذا كنت تُجري الترقية من إصدار أقدم من 22.9، فينبغي لك إما ترقية جميع النسخ المتماثلة دفعةً واحدة، أو تعطيل الضغط قبل الترقية، أو الترقية عبر إصدار وسيط يدعم العلامات المضغوطة لكن لا يفعّلها افتراضيًا، مثل 23.3. #42587 (Alexey Milovidov).
- جعل تخزين الكائنات المحلي يعمل بشكل متّسق مع تخزين كائنات S3، مع إصلاح مشكلة الإلحاق (يغلق #48465)، وجعله قابلًا للتهيئة كتخزين مستقل. هذا التغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة، لأن ذاكرة التخزين المؤقت فوق تخزين الكائنات المحلي غير متوافقة مع الإصدارات السابقة. #48791 (Kseniia Sumarokova).
- أُزيلت الميزة التجريبية “أجزاء البيانات في الذاكرة”. لا تزال صيغة البيانات مدعومة، لكن الإعدادات أصبحت بلا تأثير، وسيُستخدم بدلًا منها الأجزاء compact أو wide. هذا يغلق #45409. #49429 (Alexey Milovidov).
- تم تغيير القيم الافتراضية للإعدادين
parallelize_output_from_storagesو
input_format_parquet_preserve_order. يتيح ذلك لـ ClickHouse إعادة ترتيب الصفوف عند القراءة من الملفات (مثل CSV أو Parquet)، مما يحسّن الأداء كثيرًا في حالات عديدة. لاستعادة السلوك السابق والحفاظ على الترتيب، استخدم
parallelize_output_from_storages = 0,
input_format_parquet_preserve_order = 1. #49479 (Michael Kolupaev).
- جعل الإسقاطات جاهزة لبيئات الإنتاج. أُضيف الإعداد
optimize_use_projectionsللتحكم في ما إذا كانت الإسقاطات ستُختار لاستعلامات SELECT. الإعداد
allow_experimental_projection_optimizationأصبح مهملًا ولا يفعل شيئًا. #49719 (Alexey Milovidov).
- وسم
joinGetبأنه غير حتمي (وكذلك
dictGet). يتيح ذلك استخدامهما في عمليات mutation دون إعداد إضافي. #49843 (Azat Khuzhin).
- التراجع عن التغيير “
groupArrayreturns cannot be nullable” (بسبب كسر التوافق الثنائي لـ
groupArray/
groupArrayLast/
groupArraySampleمع الأنواع
Nullable، وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى
TOO_LARGE_ARRAY_SIZEأو
CANNOT_READ_ALL_DATA). #49971 (Azat Khuzhin).
- الإعداد
enable_memory_bound_merging_of_aggregation_resultsمفعّل افتراضيًا. إذا كنت تُحدّث من إصدار أقدم من 22.12، فنوصي بضبط هذا الخيار على
falseإلى أن يكتمل التحديث. #50319 (Nikita Taranov).
- تمت إضافة محرك التخزين AzureBlobStorage ودالة الجدول azureBlobStorage. ومجموعة الميزات المدعومة مشابهة جدًا لمحرك التخزين/دالة الجدول S3 [#50604] (https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/50604) (alesapin) (SmitaRKulkarni.
- تمت إضافة عميل CLI أصلي لـ ClickHouse Keeper، وهو متاح باسم
clickhouse keeper-client#47414 (pufit).
- تمت إضافة دالة الجدول
urlCluster. وأُعيدت هيكلة جميع دوال الجداول *Cluster لتقليل تكرار الشيفرة. كما أصبح استدلال المخطط يعمل مع جميع تواقيع دوال *Cluster الممكنة ومع المجموعات المسماة. يُغلق #38499. #45427 (attack204), Pavel Kruglov.
- أصبح بالإمكان الآن استخدام ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات لأحمال العمل في بيئات الإنتاج. #47977 (Robert Schulze). كما أصبحت ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات تدعم الاستعلامات التي تستخدم المعدِّلَين totals و extremes. #48853 (Robert Schulze). وتم جعل الإعداد
allow_experimental_query_cacheمتقادمًا من أجل التوافق مع الإصدارات السابقة. وقد أُزيل في https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/47977. #49934 (Timur Solodovnikov).
- أصبحت أنواع البيانات الجغرافية (
Pointو
Ringو
Polygonو
MultiPolygon) جاهزة للاستخدام في بيئات الإنتاج. #50022 (Alexey Milovidov).
- تمت إضافة استدلال المخطط إلى محركات الجداول PostgreSQL و MySQL و MeiliSearch و SQLite. يُغلق #49972. #50000 (Nikolay Degterinsky).
- سيُضبط نوع كلمة المرور في الاستعلامات مثل
CREATE USER u IDENTIFIED BY 'p'تلقائيًا وفقًا للإعداد
default_password_typeفي
config.xmlعلى الخادم. يُغلق #42915. #44674 (Nikolay Degterinsky).
- تمت إضافة نوع bcrypt لمصادقة كلمة المرور. يُغلق #34599. #44905 (Nikolay Degterinsky).
- تمت إضافة الكلمة المحجوزة الجديدة
INTO OUTFILE 'file.txt' APPEND. #48880 (alekar).
- تمت إضافة الجدول
system.zookeeper_connectionالذي يعرض معلومات عن اتصالات Keeper. #45245 (mateng915).
- تمت إضافة الدالة الجديدة
generateRandomStructureالتي تُنشئ بنية جدول عشوائية. ويمكن استخدامها مع دالة الجدول
generateRandom. #47409 (Kruglov Pavel).
- أُتيح استخدام
CASEبدون فرع
ELSE، كما وُسِّعت
transformللتعامل مع المزيد من الأنواع. وأُصلحت أيضًا بعض المشكلات التي كانت تجعل transform() يعيد نتائج غير صحيحة عند مزج أنواع Decimal مع أنواع رقمية أخرى. #48300 (Salvatore Mesoraca). هذا يُغلق #2655. هذا يُغلق #9596. هذا يُغلق #38666.
- تمت إضافة التشفير من جهة الخادم باستخدام مفاتيح KMS مع جداول S3، وإعداد
headerمع أقراص S3. يُغلق #48723. #48724 (Johann Gan).
- تمت إضافة MemoryTracker للمهام الخلفية (merges و mutations). ويقدّم الإعدادان
merges_mutations_memory_usage_soft_limitو
merges_mutations_memory_usage_to_ram_ratioحد الذاكرة المرن لعمليات merges و mutations. وإذا تم بلوغ هذا الحد، فلن يقوم ClickHouse بجدولة مهام merge أو mutation جديدة. كما تمت إضافة المقياس
MergesMutationsMemoryTrackingلإتاحة مراقبة استخدام الذاكرة الحالي للمهام الخلفية. إعادة تقديم #46089. يُغلق #48774. #48787 (Dmitry Novik).
- أصبحت الدالة
dotProductتعمل مع Array. #49050 (FFFFFFFHHHHHHH).
- دعم العبارة
SHOW INDEXلتحسين التوافق مع MySQL. #49158 (Robert Schulze).
- إضافة دعم العمودين الافتراضيين
_fileو
_pathإلى table function
url. - تحسين رسالة الخطأ الخاصة بـ table function
url. - يحل #49231 - يحل #49232. #49356 (Ziyi Tan).
- إضافة الحقل
grantsإلى ملف users.xml، مما يتيح تحديد grants للمستخدمين. #49381 (pufit).
- دعم full/right join باستخدام خوارزمية grace hash join. #49483 (lgbo).
- يقوم المعدّل
WITH FILLبالتعبئة بحسب sorting prefix. ويتحكم في ذلك الإعداد
use_with_fill_by_sorting_prefix(مفعّل افتراضيًا). ذو صلة بـ #33203#issuecomment-1418736794. #49503 (Igor Nikonov).
- أصبح clickhouse-client الآن يقبل الاستعلامات بعد “—multiquery” عند عدم وجود “—query” (أو “-q”). مثال: clickhouse-client —multiquery “select 1; select 2;”. #49870 (Alexey Gerasimchuk).
- إضافة
handshake_timeoutمنفصل لتلقي حزمة Hello من replica. يُغلق #48854. #49948 (Kruglov Pavel).
- تمت إضافة الدالة “space” التي تكرّر مسافة بعدد المرات المحدد. #50103 (Robert Schulze).
- تمت إضافة الخيار —input_format_csv_trim_whitespaces. #50215 (Alexey Gerasimchuk).
- السماح للدالة
dictGetAllفي قواميس شجرة regexp بإرجاع قيم من عدة تطابقات على شكل مصفوفات. يُغلق #50254. #50255 (Johann Gan).
- تمت إضافة الدالة
toLastDayOfWeekلتقريب تاريخ أو تاريخ مع وقت للأعلى إلى أقرب يوم سبت أو أحد. #50315 (Victor Krasnov).
- إمكانية تجاهل فهرس تخطٍّ عبر تحديد
ignore_data_skipping_indices. #50329 (Boris Kuschel).
- إضافة الجدول
system.user_processesوالاستعلام
SHOW USER PROCESSESلعرض معلومات الذاكرة وProfileEvents على مستوى المستخدم. #50492 (János Benjamin Antal).
- إضافة إعدادات الخادم وformat
display_secrets_in_show_and_selectلعرض الأسرار الخاصة بالجداول وقواعد البيانات ودوال الجداول والقواميس. وإضافة الامتياز
displaySecretsInShowAndSelectالذي يحدد المستخدمين المسموح لهم بعرض الأسرار. #46528 (Mike Kot).
- السماح بإعداد ROW POLICY لجميع الجداول التي تنتمي إلى DATABASE. #47640 (Ilya Golshtein).
- ضغط العلامات والمفتاح الأساسي افتراضيًا. يقلّل ذلك بشكل كبير من زمن الاستعلامات الباردة. ملاحظات الترقية: أُضيف دعم العلامات المضغوطة والمفتاح الأساسي المضغوط في الإصدار 22.9. إذا كنت قد فعّلت العلامات المضغوطة أو المفتاح الأساسي المضغوط، أو ثبّتَّ الإصدار 23.5 أو أحدث، حيث تكون العلامات المضغوطة أو المفتاح الأساسي المضغوط مفعّلين افتراضيًا، فلن تتمكن من الرجوع إلى الإصدار 22.8 أو أقدم. يمكنك أيضًا تعطيل العلامات المضغوطة أو المفاتيح الأساسية المضغوطة صراحةً بتحديد الإعدادين
compress_marksو
compress_primary_keyفي قسم
<merge_tree>من ملف تهيئة الخادم. #42587 (Alexey Milovidov).
- إعداد جديد هو s3_max_inflight_parts_for_one_file، ويحدّد الحد الأقصى للأجزاء التي تُحمَّل بالتوازي ضمن طلب multipart upload لملف واحد. #49961 (Sema Checherinda).
- عند القراءة من عدة ملفات، خُفِّض عدد خيوط parsing المتوازية لكل ملف. يعالج #42192. #46661 (SmitaRKulkarni).
- استخدم الإسقاط التجميعي فقط إذا كان يقرأ granules أقل من القراءة العادية. من المفترض أن يساعد ذلك عندما يطابق الاستعلام PK للجدول، ولكن ليس الإسقاط. يُصلح #49150. #49417 (Nikolai Kochetov).
- لا تخزّن blocks في
ANYhash join إذا لم يتم insert أي شيء. #48633 (vdimir).
- يُصلح aggregate combinator
-Ifعند ترجمته باستخدام JIT، ويُفعّل ترجمة JIT للدوال التجميعية. يُغلق #48120. #49083 (Igor Nikonov).
- عند القراءة من الجداول البعيدة، نستخدم tasks أصغر (بدلًا من قراءة part بالكامل) لكي تعمل آلية stealing للمهام: * يُحدَّد task size بحسب حجم الأعمدة المطلوب قراءتها * استخدم دائمًا buffers بحجم 1mb للقراءة من S3 * تُحاذى حدود segments في cache إلى 1mb بحيث يكون حجمها مناسبًا حتى مع المهام الصغيرة. ومن شأن ذلك أيضًا منع التجزؤ. #49287 (Nikita Taranov).
- أُضيفت الإعدادات التالية: -
merge_max_block_size_bytesللحد من مقدار الذاكرة المستخدمة في العمليات الخلفية. -
vertical_merge_algorithm_min_bytes_to_activateلإضافة شرط آخر لتفعيل vertical merges. #49313 (Nikita Mikhaylov).
- تم تغيير الحجم الافتراضي لـ read buffer عند القراءة من local filesystem إلى قيمة أفضل قليلًا. كما أُضيف إعدادان جديدان:
max_read_buffer_size_local_fsو
max_read_buffer_size_remote_fs. #49321 (Nikita Taranov).
- تحسين استهلاك الذاكرة وسرعة Dictionaries
SPARSE_HASHED/
HASHED(فعلى سبيل المثال، أصبح
SPARSE_HASHEDالآن يستهلك ذاكرة أقل بمقدار 2.6x، وأسرع بنحو ~2x). #49380 (Azat Khuzhin).
- تحسين الجدولين
system.query_logو
system.query_thread_logعبر تطبيق
LowCardinalityعند الاقتضاء. وستصبح queries على هذين الجدولين أسرع. #49530 (Alexey Milovidov).
- أداء أفضل عند قراءة ملفات
Parquetالمحلية (عبر القراءة المتوازية). #49539 (Michael Kolupaev).
- تحسين أداء
RIGHT/FULL JOINبما يصل إلى الضعف في بعض السيناريوهات، خاصةً عند ربط جدول أيسر صغير بجدول أيمن كبير. #49585 (lgbo).
- تحسين أداء BLAKE3 بنسبة 11% عبر تفعيل LTO في Rust. #49600 (Azat Khuzhin). وأصبح الآن بمستوى C++.
- تحسين بنية
system.opentelemetry_span_log. واستخدام
LowCardinalityحيثما كان ذلك مناسبًا. ومع أن هذا الجدول غير مُصمَّم جيدًا عمومًا (إذ يستخدم نوع البيانات Map حتى للسمات الشائعة)، فسيصبح أفضل قليلًا. #49647 (Alexey Milovidov).
- محاولة حجز حجم جدول hash مسبقًا في join
grace_hash. #49816 (lgbo).
- دمج متوازٍ لحالات
uniqExactIf. يغلق #49885. #50285 (flynn).
- تحسين في Keeper: إضافة طلب
CheckNotExistsإلى Keeper، مما يتيح تحسين أداء جداول
Replicated. #48897 (Antonio Andelic).
- تحسينات أداء في Keeper: تجنّب إجراء التسلسل للطلب نفسه مرتين أثناء المعالجة، مع تخزين نتائج إلغاء التسلسل للطلبات الكبيرة مؤقتًا. ويتم التحكم في ذلك عبر إعداد coordination الجديد
min_request_size_for_cache. #49004 (Antonio Andelic).
- تقليل عدد طلبات
Listإلى ZooKeeper عند اختيار الأجزاء المراد دمجها، عندما لا يكون لدى عدد كبير من partition ما يمكن دمجه. #49637 (Alexander Tokmakov).
- إعادة العمل على آلية القفل في ذاكرة التخزين المؤقت FS #44985 (Kseniia Sumarokova).
- تعطيل parallel replicas البحتة إذا كان تحسين العدّ البسيط ممكنًا. #50594 (Raúl Marín).
- عدم إرسال طلب head لكل المفاتيح في استنتاج مخطط Iceberg، بل فقط للمفاتيح المستخدمة لقراءة البيانات. #50203 (Kruglov Pavel).
- الإعداد
enable_memory_bound_merging_of_aggregation_resultsمفعّل افتراضيًا. #50319 (Nikita Taranov).
- خفّض codec
DEFLATE_QPLالحد الأدنى لإصدار SIMD إلى SSE 4.2. تغيير في التوثيق ضمن qpl - يعتمد Intel® QPL على مُوجّه kernels وقت التشغيل وفحص cpuid لاختيار أفضل تنفيذ متاح (sse/avx2/avx512) - أُعيدت هيكلة ملف cmake الخاص ببناء qpl في ClickHouse ليتوافق مع أحدث إصدار qpl من upstream. #49811 (jasperzhu).
- إضافة دعم مبدئي لإجراء عمليات JOIN باستخدام نسخ متماثلة متوازية الخالصة. #49544 (Raúl Marín).
- زيادة التوازي في إزالة الأجزاء
Outdatedمع “zero-copy replication”. #49630 (Alexander Tokmakov).
- نسخ متماثلة متوازية: 1) تم إصلاح الخطأ
NOT_FOUND_COLUMN_IN_BLOCKعند استخدام نسخ متماثلة متوازية مع تخزين non-replicated بينما يكون الإعداد
parallel_replicas_for_non_replicated_merge_treeمعطّلًا. 2) أصبح لدى
allow_experimental_parallel_reading_from_replicasالآن 3 قيم ممكنة: 0 و1 و2. 0 - معطّل، 1 - مفعّل، مع تعطيلها بصمت في حال الفشل (في حالة FINAL أو JOIN)، 2 - مفعّل، مع إطلاق استثناء في حال الفشل. 3) إذا استُخدم modifier FINAL في query من نوع SELECT وكانت نسخ متماثلة متوازية مفعّلة، فسيحاول ClickHouse تعطيلها إذا كان
allow_experimental_parallel_reading_from_replicasمضبوطًا على 1، وإلا فسيُطلق استثناءً. #50195 (Nikita Mikhaylov).
- عند تفعيل نسخ متماثلة متوازية، فإنها تتخطى دائمًا الخوادم غير المتاحة (ويتحكم في هذا السلوك الإعداد
skip_unavailable_shards، وهو مفعّل افتراضيًا ولا يمكن إلا تعطيله). هذا يُغلق: #48565. #50293 (Nikita Mikhaylov).
- لن يفك الأمر
BACKUPتشفير البيانات المخزنة على الأقراص المشفرة أثناء إنشاء نسخة احتياطية. وبدلًا من ذلك، ستُخزَّن البيانات في النسخة الاحتياطية بصيغة مشفرة. ولا يمكن استعادة هذه النسخ الاحتياطية إلا إلى قرص مشفر يضم قائمة مفاتيح التشفير نفسها (أو قائمة موسعة منها). #48896 (Vitaly Baranov).
- أُضيفت إمكانية استخدام الجداول المؤقتة في جزء FROM من ATTACH PARTITION FROM و REPLACE PARTITION FROM. #49436 (Roman Vasin).
- أُضيف الإعداد
async_insertلجداول
MergeTree. وله المعنى نفسه للإعداد
async_insertعلى مستوى الاستعلام، ويتيح عمليات الإدراج غير المتزامنة لجدول معيّن. ملاحظة: لا يسري مفعوله على استعلامات الإدراج من
clickhouse-client، لذا استخدم الإعداد على مستوى الاستعلام في هذه الحالة. #49122 (Anton Popov).
- أُضيف دعم لواحق الحجم في معلمات عبارة إنشاء الحصة. #49087 (Eridanus).
- جرى توسيع
first_valueو
last_valueلقبول NULL. #46467 (lgbo).
- أُضيف الاسم المستعار
str_to_mapو
mapFromStringللدالة
extractKeyValuePairs. وهذا يغلق https://github.com/clickhouse/clickhouse/issues/47185. #49466 (flynn).
- أُضيف دعم للإصدار 2 من CGroup للمقاييس غير المتزامنة المتعلقة باستخدام الذاكرة وتوافرها. وهذا يغلق #37983. #45999 (sichenzhao).
- ينبغي أن تتخطى دوال الجداول العنقودية دائمًا الأجزاء غير المتاحة. يغلق #46314. #46765 (zk_kiger).
- السماح لملف CSV بأن يحتوي على أعمدة فارغة في ترويسه. #47496 (你不要过来啊).
- أُضيفت دالة الجدول
gcsالمتوافقة مع S3 في Google Cloud Storage. ومثل الدالتين
ossو
cosn، فهي مجرد اسم مستعار لدالة الجدول
s3، ولا تقدم أي ميزات جديدة. #47815 (Kuba Kaflik).
- أُضيفت إمكانية استخدام حجم صارم للأجزاء مع S3 (للتوافق مع CloudFlare R2 S3 Storage). #48492 (Azat Khuzhin).
- أُضيفت أعمدة جديدة تتضمن معلومات عن النسخ المتماثلة لقاعدة البيانات
Replicatedإلى
system.clusters:
database_shard_nameو
database_replica_nameو
is_active. كما أُضيف بند
FROM SHARDاختياري إلى استعلام
SYSTEM DROP DATABASE REPLICA. #48548 (Alexander Tokmakov).
- أُضيف عمود جديد
zookeeper_nameإلى
system.replicas، للإشارة إلى عنقود ZooKeeper (المساعد) الذي تُخزَّن فيه البيانات الوصفية للجدول المتماثل. #48549 (cangyin).
- يدعم العامل
INمقارنة
Dateو
Date32. يغلق #48736. #48806 (flynn).
- دعم رموز المحو في
HDFS، المؤلفان: @M1eyu2018 و@tomscut. #48833 (M1eyu).
- تنفيذ SYSTEM DROP REPLICA من عناقيد ZooKeeper الإضافية، وقد يحل #48931. #48932 (wangxiaobo).
- إضافة نوع البيانات Array إلى MongoDB. يغلق #48598. #48983 (Nikolay Degterinsky).
- دعم تخزين أنواع البيانات
Intervalفي الجداول. #49085 (larryluogit).
- السماح باستخدام window function
ntileبدون تعريف صريح لإطار النافذة:
ntile(3) OVER (ORDER BY a)، ويغلق #46763. #49093 (vdimir).
- أُضيفت الإعدادات (
number_of_mutations_to_delay,
number_of_mutations_to_throw) لتأخير استعلامات
ALTERالتي تنشئ mutations (
ALTER UPDATE,
ALTER DELETE,
ALTER MODIFY COLUMN, …) أو طرح استثناء لها، وذلك عندما يكون لدى الجدول بالفعل عدد كبير من mutations غير المكتملة. #49117 (Anton Popov).
- التقاط استثناء من
create_directoriesفي filesystem cache. #49203 (Kseniia Sumarokova).
- نسخ الأمثلة المضمّنة إلى الحقل الجديد
exampleفي
system.functionsلاستكمال الحقل
description. #49222 (Dan Roscigno).
- تمكين خيارات connection لقاموس MongoDB. مثال:
xml <source> <mongodb> <host>localhost</host> <port>27017</port> <user></user> <password></password> <db>test</db> <collection>dictionary_source</collection> <options>ssl=true</options> </mongodb> </source>### مدخل توثيقي للتغييرات الموجّهة للمستخدم. #49225 (MikhailBurdukov).
- أُضيف alias
asymptoticلطريقة الحساب
asympفي
kolmogorovSmirnovTest. كما حُسِّن التوثيق. #49286 (Nikita Mikhaylov).
- أصبحت دوال aggregation groupBitAnd/Or/Xor تعمل الآن على بيانات الأعداد الصحيحة الموقعة. وهذا يجعلها متسقة مع سلوك الدوال scalar bitAnd/Or/Xor. #49292 (exmy).
- تقسيم توثيق الدوال إلى حقول أدق وأكثر تفصيلاً. #49300 (Robert Schulze).
- استخدام عدة threads مشتركة بين جميع الجداول داخل server لتحميل outdated data parts. ويُتحكَّم في حجم pool وqueue الخاصين بها عبر الإعدادين
max_outdated_parts_loading_thread_pool_sizeو
outdated_part_loading_thread_pool_queue_size. #49317 (Nikita Mikhaylov).
- لا تُفرِط في تقدير حجم البيانات المُعالجة لأعمدة
LowCardinalityعندما تتشارك القواميس بين الكتل. هذا يُغلق #49322. انظر أيضًا #48745. #49323 (Alexey Milovidov).
- يستخدم writer الخاص بـ Parquet الآن حجم row group مناسبًا عند استدعائه عبر
OUTFILE. #49325 (Michael Kolupaev).
- السماح باستخدام الكلمات المفتاحية المقيّدة مثل
ARRAYكاسم مستعار إذا كان الاسم المستعار بين علامتَي اقتباس. يُغلق هذا #49324. #49360 (Nikolay Degterinsky).
- نُقلت مهام تحميل أجزاء البيانات وحذفها إلى poolات مشتركة على مستوى الخادم بدلًا من poolات خاصة بكل جدول. ويجري التحكم في أحجام هذه الـ poolات عبر الإعدادات
max_active_parts_loading_thread_pool_sizeو
max_outdated_parts_loading_thread_pool_sizeو
max_parts_cleaning_thread_pool_sizeفي
configذي المستوى الأعلى. وأصبحت إعدادات مستوى الجدول
max_part_loading_threadsو
max_part_removal_threadsقديمة. #49474 (Nikita Mikhaylov).
- السماح باستخدام
?password=passفي عنوان URL لواجهة Play. وتُستبدل كلمة المرور في سجل المتصفح. #49505 (Mike Kot).
- السماح بقراءة الكائنات ذات الحجم الصفري من أنظمة الملفات البعيدة. (لأن الملفات الفارغة لا تُؤخذ لها نسخ احتياطية، فقد ينتهي بنا الأمر إلى وجود blobs صفرية في ملف metadata). يُغلق هذا #49480. #49519 (Kseniia Sumarokova).
- إرفاق MemoryTracker الخاص بالخيط بـ
total_memory_trackerبعد فصل
ThreadGroup. #49527 (Dmitry Novik).
- إصلاح parameterized views عند استخدام query parameter عدة مرات في الاستعلام. #49556 (Azat Khuzhin).
- تحرير الذاكرة المخصّصة لآخر snapshot من ProfileEvents أُرسلت ضمن سياق الاستعلام. متابعة لـ #47564. #49561 (Dmitry Novik).
- توفّر الدالة “makeDate” الآن overload متوافقًا مع MySQL (وسيطة السنة واليوم من السنة). #49603 (Robert Schulze).
- دعم table function
dictionaryمع
RegExpTreeDictionary. #49666 (Han Fei).
- أُضيفت سياسة scheduling عادلة موزونة لـ IO. وأُضيف أيضًا مدير موارد ديناميكي يتيح تحديث البنية الهرمية لـ IO scheduling أثناء runtime من دون إعادة تشغيل الخادم. #49671 (Sergei Trifonov).
- إضافة طلب compose بعد multipart upload إلى GCS. يتيح ذلك استخدام عملية النسخ على الكائنات التي رُفعت باستخدام multipart upload. ويُوصى بتعيين
s3_strict_upload_part_sizeإلى قيمة معيّنة، لأن طلب compose قد يفشل مع الكائنات المُنشأة باستخدام parts ذات أحجام مختلفة. #49693 (Antonio Andelic).
- بالنسبة إلى الدالة
extractKeyValuePairs: تم تحسين منطق التحليل «بأفضل جهد» بحيث يقبل
key_value_delimiterكجزء صالح من القيمة. كما يبسّط ذلك التفرعات، وقد يسرّع الأداء قليلًا أيضًا. #49760 (Arthur Passos).
- إضافة الحقل
initial_query_idإلى
system.processors_profile_log#49777 (helifu).
- يمكن الآن لجداول سجل النظام أن تمتلك مفاتيح فرز مخصّصة. #49778 (helifu).
- يُستخدم الحقل الجديد
partitionsفي
system.query_logللإشارة إلى التقسيمات المشاركة في العملية الحسابية. #49779 (helifu).
- تمت إضافة الإعداد
enable_the_endpoint_id_with_zookeeper_name_prefixإلى
ReplicatedMergeTree(وهو معطّل افتراضيًا). وعند تمكينه، يضيف اسم مجموعة ZooKeeper إلى نقطة نهاية الاتصال بين الخوادم الخاصة بالجدول. وهذا يتجنب أخطاء
Duplicate interserver IO endpointعند وجود جداول مكررة لها المسار نفسه، ولكنها تستخدم ZooKeepers إضافية مختلفة. #49780 (helifu).
- إضافة query parameters إلى
clickhouse-local. يُغلق #46561. #49785 (Nikolay Degterinsky).
- السماح بتحميل القواميس والدوال من YAML افتراضيًا. في الإصدارات السابقة، كان ذلك يتطلب تحرير
dictionaries_configأو
user_defined_executable_functions_configفي ملف الإعدادات، لأنهما كانا يتوقعان ملفات
*.xml. #49812 (Alexey Milovidov).
- يتيح Kafka table engine الآن استخدام الأعمدة المستعارة. #49824 (Aleksandr Musorin).
- إضافة إعداد لتقييد الحد الأقصى لعدد الأزواج التي تنتجها
extractKeyValuePairs، كإجراء احترازي لتجنب استهلاك قدر كبير جدًا من الذاكرة. #49836 (Arthur Passos).
- إضافة دعم للحالة (غير المعتادة) التي تكون فيها الوسيطات في العامل
INعبارة عن Tuples ذات عنصر واحد. #49844 (MikhailBurdukov).
- تدعم الدالة
bitHammingDistanceنوعَي البيانات
Stringو
FixedString. يُغلق #48827. #49858 (flynn).
- إصلاح أخطاء إعادة تعيين المهلة في العميل على OS X. #49863 (alekar).
- إضافة دعم للأعداد الصحيحة الكبيرة، مثل UInt128 وInt128 وUInt256 وInt256، في الدالة
bitCount. ويتيح ذلك حساب Hamming distance على أقنعة بتات كبيرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. #49867 (Alexey Milovidov).
- استخدام البصمات بدلًا من معرّفات المفاتيح في الأقراص المشفّرة. وهذا يبسّط إعداد الأقراص المشفّرة. #49882 (Vitaly Baranov).
- إضافة نوع البيانات UUID إلى PostgreSQL. يُغلق #49739. #49894 (Nikolay Degterinsky).
- تقبل الدالة
toUnixTimestampالآن وسيطات
Dateو
Date32. #49989 (Victor Krasnov).
- قصر احتساب ذاكرة القواميس على ذاكرة الخادم فقط. #49995 (Azat Khuzhin).
- سيسمح الخادم باستخدام إعدادات
SQL_*مثل
SQL_AUTO_IS_NULLكعمليات بلا تأثير للتوافق مع MySQL. ويغلق هذا #49927. #50013 (Alexey Milovidov).
- الحفاظ على
initial_query_idالأصلي لاستعلامات
ON CLUSTER، وهو ما يفيد في الاستبطان (ضمن
distributed_ddl_entry_format_version=5). #50015 (Azat Khuzhin).
- الحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة للإعدادات التي أُعيدت تسميتها باستخدام الأسماء المستعارة (
allow_experimental_projection_optimizationبدلًا من
optimize_use_projections، و
allow_experimental_lightweight_deleteبدلًا من
enable_lightweight_delete). #50044 (Azat Khuzhin).
- دعم تمرير FQDN عبر ضبط
my_hostnameلتسجيل عقدة العنقود في Keeper. وإضافة الإعداد
invisibleلدعم مجموعات حوسبة متعددة. وتكون مجموعة الحوسبة، بصفتها عنقودًا، غير مرئية لمجموعات الحوسبة الأخرى. #50186 (Yangkuan Liu).
- إصلاح قراءة PostgreSQL لجميع البيانات رغم إمكانية تحديد
LIMIT n. #50187 (Kseniia Sumarokova).
- إضافة profile events جديدة للاستعلامات التي تحتوي على استعلامات فرعية (
QueriesWithSubqueries/
SelectQueriesWithSubqueries/
InsertQueriesWithSubqueries). #50204 (Azat Khuzhin).
- إضافة الحقل
rolesفي ملف
users.xml، مما يتيح تحديد الأدوار مع grants عبر ملف config. #50278 (pufit).
- الإبلاغ عن
CGroupCpuCfsPeriodو
CGroupCpuCfsQuotaفي
AsynchronousMetrics. - ومراعاة حدود ذاكرة cgroup v2 أثناء بدء تشغيل الخادم. #50379 (alekar).
- إضافة معالج إشارة لـ
SIGQUITليعمل بالطريقة نفسها التي يعمل بها
SIGINT. ويغلق هذا #50298. #50435 (Nikolay Degterinsky).
- في حال فشل تحليل JSON بسبب كِبر حجم الكائن، أخرج الموضع الأخير لتسهيل Debug. #50474 (Valentin Alexeev).
- دعم القيم العشرية ذات الحجم غير الثابت. ويغلق هذا #49130. #50586 (Kruglov Pavel).
تحسينات البناء/الاختبار/التحزيم
keeper-benchجديد ومحسَّن. يمكن تخصيص كل شيء من ملف YAML/XML: - مولِّد الطلبات - يمكن أن يكون لكل نوع من مولدات الطلبات مجموعة محددة من الحقول - يمكن إنشاء الطلبات المتعددة بمجرد تطبيق الأمر نفسه تحت المفتاح
multi- يمكن تعريف حقل
weightلكل طلب أو طلب فرعي ضمن الطلبات المتعددة للتحكم في التوزيع - تعريف الأشجار التي يلزم إعدادها لتشغيل الاختبار - يمكن تعريف المضيفين مع إمكانية تخصيص جميع قيم
timeout، كما يمكن التحكم في عدد الجلسات التي سيتم إنشاؤها لكل مضيف - الأعداد الصحيحة المعرّفة بالحقلين
min_valueو
max_valueهي مولدات أرقام عشوائية. #48547 (Antonio Andelic).
- Io_uring غير مدعوم على macos، لذا لا تختره عند تشغيل الاختبارات محليًا لتجنب حالات الإخفاق العرضية. #49250 (Frank Chen).
- دعم حقن الأعطال المُسمّى للاختبار. #49361 (Han Fei).
- السماح بتشغيل ClickHouse على أنظمة التشغيل التي لا يتوفر فيها نداء النظام
prctl(التحكم في العمليات)، مثل AWS Lambda. #49538 (Alexey Milovidov).
- أُصلحت مشكلة تعارض البناء بين contrib/isa-l و isa-l في qpl 49296. #49584 (jasperzhu).
- أصبحت الأدوات المساعدة الآن لا تُبنى إلا عند طلبها صراحةً (“-DENABLE_UTILS=1”) بدلًا من بنائها افتراضيًا، مما يقلل أزمنة الربط في بنى التطوير المعتادة. #49620 (Robert Schulze).
- نقل وصف بناء idxd-config إلى ملف CMake منفصل لتجنب إزالته بالخطأ مستقبلًا. #49651 (jasperzhu).
- إضافة فحص CI مع المحلّل مفعّلًا في الفرع master. متابعة #49562. #49668 (Dmitry Novik).
- التبديل إلى LLVM/clang 16. #49678 (Azat Khuzhin).
- السماح ببناء ClickHouse باستخدام clang-17. #49851 (Alexey Milovidov). #50410 (Alexey Milovidov).
- أصبح دمج ClickHouse في مشاريع cmake أخرى أسهل الآن. #49991 (Amos Bird). (مع أن هذا غير مستحسن بشدة - Alexey Milovidov).
- إصلاح التسجيل الإضافي الغريب في QEMU بعد #47151. #50442 (Mikhail f. Shiryaev).
- بات ClickHouse يعمل على Linux RISC-V 6.1.22. وبذلك أُغلِقت #50456. #50457 (Alexey Milovidov).
- ترقية Protobuf الداخلي إلى v3.18 (لإصلاح CVE-2022-1941 غير الصحيح). #50400 (Robert Schulze).
- ترقية libxml2 الداخلي إلى v2.10.4 (لإصلاح CVE-2023-28484 غير الصحيح وCVE-2023-29469 غير الصحيح). #50402 (Robert Schulze).
- ترقية c-ares إلى v1.19.1 (CVE-2023-32067 غير صحيح، وCVE-2023-31130 غير صحيح، وCVE-2023-31147 غير صحيح). #50403 (Robert Schulze).
- إصلاح CVE-2022-2469 غير الصحيح في libgsasl. #50404 (Robert Schulze).
إصلاح خطأ (سلوك غير صحيح ظاهر للمستخدمين في إصدار مستقر رسمي)
- ActionsDAG: إصلاح تحسين غير صحيح #47584 (Salvatore Mesoraca).
- التعامل الصحيح مع اللقطات المتزامنة في Keeper #48466 (Antonio Andelic).
- أصبح MergeTreeMarksLoader يحتفظ بـ DataPart بدلاً من DataPartStorage #48515 (SmitaRKulkarni).
- إصلاح حالة Sequence #48603 (Ilya Golshtein).
- التحقق من التزامن في Back/Restore عند وجود حالات فشل سابقة #48726 (SmitaRKulkarni).
- إصلاح مشكلة عدم زيادة مقياس ReadonlyReplica عند Attach لجدول بمسار ZK غير موجود #48954 (wangxiaobo).
- إصلاح احتمال استدعاء terminate بسبب استثناء غير مُلتقط في بعض المواضع #49112 (Kruglov Pavel).
- إصلاح خطأ key not found في الاستعلامات التي تحتوي على عدة StorageJoin #49137 (vdimir).
- إصلاح نتيجة استعلام غير صحيحة عند استخدام primary key من النوع Nullable #49172 (Duc Canh Le).
- إصلاح reinterpretAs*() على الأجهزة ذات ترتيب البايتات big-endian #49198 (Suzy Wang).
- (Experimental zero-copy replication) جعل قفل الأجزاء في zero-copy أكثر ذرّية #49211 (alesapin).
- إصلاح حالة تسابق عند تحميل Outdated parts #49223 (Alexander Tokmakov).
- إصلاح مشكلة إرجاع نتيجة غير صحيحة عندما تكون جميع قيم key value هي NULL ويُستخدم group مع rollup #49282 (Shuai li).
- إصلاح حساب load_factor لقواميس HASHED مع SHARDS #49319 (Azat Khuzhin).
- منع تهيئة CODECs للضغط للأعمدة المستعارة #49363 (Timur Solodovnikov).
- إصلاح خطأ في إزالة دليل part موجود #49365 (alesapin).
- إصلاح GCS بشكل صحيح عند استخدام HMAC #49390 (Antonio Andelic).
- إصلاح خطأ fuzz عندما لا يتم إنشاء set الخاصة بالاستعلام الفرعي عند القراءة من remote() #49425 (Alexander Gololobov).
- عكس
shutdown_wait_unfinished_queries#49427 (Konstantin Bogdanov).
- (Experimental zero-copy replication) إصلاح خطأ آخر في zero-copy #49473 (alesapin).
- إصلاح إعداد database الخاص بـ Postgres #49481 (Mal Curtis).
- التعامل الصحيح مع وسيطات
s3Cluster#49490 (Antonio Andelic).
- إصلاح خلل في destructor الخاصة بـ TraceCollector. #49508 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح تعطل AsynchronousReadIndirectBufferFromRemoteFS عند عمليات seek القصيرة #49525 (Michael Kolupaev).
- إصلاح ترتيب تحميل Dictionaries #49560 (Alexander Tokmakov).
- منع تغيير نوع البيانات للعمود Object(‘json’) #49563 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح اختبار stress (خطأ منطقي: Expected 7134 >= 11030) #49623 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح خلل في DISTINCT #49628 (Alexey Milovidov).
- إصلاح: DISTINCT بالترتيب نفسه مع القيم الصفرية في الأعمدة غير المرتبة #49636 (Igor Nikonov).
- إصلاح خطأ طفيف في الأعداد الصحيحة الكبيرة اكتشفه UBSan باستخدام fuzzer #49645 (Alexey Milovidov).
- إصلاح القراءة من الأعمدة sparse بعد إعادة التشغيل #49660 (Anton Popov).
- إصلاح assert في SpanHolder::finish() مع fibers #49673 (Kruglov Pavel).
- إصلاح دوال short circuit وmutations مع الوسيطات sparse #49716 (Anton Popov).
- إصلاح كتابة الملفات المضافة إلى incremental backups #49725 (Vitaly Baranov).
- إصلاح الخطأ “There is no physical column _row_exists in table” الذي يحدث أثناء lightweight delete mutation على جدول يحتوي على عمود Object. #49737 (Alexander Gololobov).
- إصلاح مشكلة msan في randomStringUTF8(uneven number) #49750 (Robert Schulze).
- إصلاح aggregate function kolmogorovSmirnovTest #49768 (FFFFFFFHHHHHHH).
- إصلاح الأسماء المستعارة للإعدادات في native protocol #49776 (Azat Khuzhin).
- إصلاح
arrayMapمع Array من Tuples بوسيط واحد #49789 (Anton Popov).
- إصلاح إعدادات throttling الخاصة بـ IO/BACKUPs لكل query #49797 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تعيين NULL في تعريف profile #49831 (Vitaly Baranov).
- إصلاح خطأ يتعلق بالإسقاطات والإعداد aggregate_functions_null_for_empty (لـ query_plan_optimize_projection) #49873 (Amos Bird).
- إصلاح معالجة الدفعة المعلّقة لـ INSERT غير المتزامن في Distributed بعد إعادة التشغيل #49884 (Azat Khuzhin).
- إصلاح عبارة assert في CacheMetadata::doCleanup #49914 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح
is_prefixفي OptimizeRegularExpression #49919 (Han Fei).
- إصلاح المقاييس
WriteBufferFromS3Bytesو
WriteBufferFromS3Microsecondsو
WriteBufferFromS3RequestsErrors#49930 (Aleksandr Musorin).
- إصلاح ترميز IPv6 في Protobuf #49933 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح احتمال حدوث خطأ منطقي عند تحليل Nullable بشكل غير صحيح في التنسيقات النصية #49960 (Kruglov Pavel).
- إضافة الإعداد output_format_parquet_compliant_nested_types لإنتاج ملفات Parquet أكثر توافقًا #50001 (Michael Kolupaev).
- إصلاح خطأ منطقي في اختبار stress “Not enough space to add …” #50021 (Kseniia Sumarokova).
- تجنّب حدوث حالة deadlock عند بدء الجدول في خيط attach الخاص بـ
ReplicatedMergeTree#50026 (Antonio Andelic).
- إصلاح عبارة assert في SpanHolder::finish() مع fibers، المحاولة الثانية #50034 (Kruglov Pavel).
- إضافة escaping صحيح لتسلسل سياق OpenTelemetry الخاص بـ DDL #50045 (Azat Khuzhin).
- إصلاح الإبلاغ عن projection parts المعطوبة #50052 (Amos Bird).
- إصلاح مشكلة عدم المساواة مع NaN في ترجمة JIT البرمجية #50056 (Maksim Kita).
- إصلاح الانهيار في حالة Replicated database بدون معاملات #50058 (Azat Khuzhin).
- إصلاح الانهيار مع
multiIfعند وجود شرط ثابت ومعاملات Nullable #50123 (Anton Popov).
- إصلاح index analysis غير الصحيح للمفاتيح المرتبطة بـ Date #50153 (Amos Bird).
- عدم السماح بتعديل ORDER BY عند عدم وجود أعمدة ORDER BY #50154 (Han Fei).
- إصلاح index analysis المعطوب عندما يحتوي العامل الثنائي على معامل ثابت بقيمة NULL #50177 (Amos Bird).
- clickhouse-client: عدم السماح باستخدام
--queryو
--queries-fileفي الوقت نفسه #50210 (Alexey Gerasimchuk).
- إصلاح UB في امتدادات INTO OUTFILE (APPEND / AND STDOUT) و WATCH EVENTS #50216 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تخطي المسافات في نهاية الصف في تنسيق CustomSeparatedIgnoreSpaces #50224 (Kruglov Pavel).
- إصلاح تحليل البيانات الوصفية الخاصة بـ Iceberg #50232 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح SELECT المتداخل على Distributed في عبارة WITH #50234 (Azat Khuzhin).
- إصلاح مشكلة في msan ضمن keyed siphash #50245 (Robert Schulze).
- إصلاح أخطاء sockets الخاصة بـ Poco في وضع non-blocking، واستخدام sockets non-blocking فعلية #50252 (Kruglov Pavel).
- إصلاح حساب checksum لإدخالات النسخ الاحتياطي #50264 (Vitaly Baranov).
- إصلاح مشكلة NaN في دوال المقارنة #50287 (Maksim Kita).
- إصلاح مفتاح Nullable في JIT aggregation #50291 (Maksim Kita).
- إصلاح تعطل clickhouse-local عند كتابة مخرجات Arrow أو Parquet فارغة #50328 (Michael Kolupaev).
- إصلاح تعطل عند استدعاء Pool::Entry::disconnect() #50334 (Val Doroshchuk).
- تحسين جلب الجزء عبر الإبقاء على قفل الدليل لمدة أطول #50339 (SmitaRKulkarni).
- إصلاح الدوال bitShift* عندما يكون كلا المعاملين ثابتين #50343 (Kruglov Pavel).
- إصلاح حالة deadlock في Keeper عند حدوث Exception أثناء المعالجة المسبقة للطلبات. #50387 (frinkr).
- إصلاح hash لقيم الأعداد الصحيحة الثابتة #50421 (Robert Schulze).
- إصلاح merge_tree_min_rows_for_seek/merge_tree_min_bytes_for_seek لفهارس تخطي البيانات #50432 (Azat Khuzhin).
- تقييد عدد المهام قيد التنفيذ لتحميل الأجزاء القديمة #50450 (Nikita Mikhaylov).
- إصلاح في Keeper: تطبيق الحالة غير المُثبّتة بعد تثبيت snapshot #50483 (Antonio Andelic).
- إصلاح الطيّ غير الصحيح للثوابت #50536 (Alexey Milovidov).
- إصلاح خطأ منطقي في اختبار الإجهاد (المساحة غير كافية لإضافة …) #50583 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح تحويل Null إلى LowCardinality(Nullable) في دالة الجدول values #50637 (Kruglov Pavel).
- التراجع عن تحسين غير صالح لـ RegExpTreeDictionary #50642 (Johann Gan).
إصدار ClickHouse 23.4، 2023-04-26. العرض التقديمي، الفيديو
- أصبح المُنسِّق ‘%M’ في الدالة formatDateTime() يطبع اسم الشهر الآن بدلًا من الدقائق. وهذا يجعل السلوك متسقًا مع MySQL. ويمكن استعادة السلوك السابق باستخدام الإعداد “formatdatetime_parsedatetime_m_is_month_name = 0”. #47246 (Robert Schulze).
- لا يكون لهذا التغيير معنى إلا إذا كنت تستخدم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات الافتراضي. إذا لم تكن قيمة
pathفي تهيئة ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات الافتراضي فارغة، ولم تكن مسارًا مطلقًا، فسيتم وضعها في
<دليل بيانات خادم ClickHouse>/caches/<path_from_cache_config>. #48784 (Kseniia Sumarokova).
- يُرفض الآن استخدام الفهارس الأساسية/الثانوية ومفاتيح الفرز ذات التعبيرات المتطابقة. ويمكن تعطيل هذا السلوك باستخدام الإعداد
allow_suspicious_indices. #48536 (凌涛).
- دعم دالة التجميع الجديدة
quantileGK/
quantilesGK، على غرار approx_percentile في Spark. راجع خوارزمية Greenwald-Khanna على الرابط http://infolab.stanford.edu/~datar/courses/cs361a/papers/quantiles.pdf. #46428 (李扬).
- إضافة تعليمة
SHOW COLUMNSالتي تعرض معلومات موجزة من system.columns. #48017 (Robert Schulze).
- أُضيف المُعدِّلان
LIGHTWEIGHTو
PULLإلى استعلام
SYSTEM SYNC REPLICA. ينتظر إصدار
LIGHTWEIGHTعمليات الجلب ونطاقات الإسقاط فقط (ويتم تجاهل عمليات الدمج وmutations). أما إصدار
PULLفيجلب إدخالات جديدة من ZooKeeper ولا ينتظرها. يُصلح #47794. #48085 (Alexander Tokmakov).
- إضافة الدالة
kafkaMurmurHashللتوافق مع Kafka DefaultPartitioner. إغلاق #47834. #48185 (Nikolay Degterinsky).
- السماح بإنشاء مستخدم بسهولة مع الامتيازات نفسها الخاصة بالمستخدم الحالي باستخدام
GRANT CURRENT GRANTS. #48262 (pufit).
- إضافة دالة التجميع الإحصائية
kolmogorovSmirnovTest. إغلاق #48228. #48325 (FFFFFFFHHHHHHH).
- أُضيف العمود
lost_part_countإلى الجدول
system.replicas. تعرض قيمة العمود العدد الإجمالي للأجزاء المفقودة في الجدول المقابل. تُخزَّن القيمة في ZooKeeper ويمكن استخدامها بدلًا من حدث profile
ReplicatedDataLossغير الدائم لأغراض المراقبة. #48526 (Sergei Trifonov).
- إضافة الدالة
soundexللتوافق. إغلاق #39880. #48567 (FriendLey).
- دعم النوع
Mapفي JSONExtract. #48629 (李扬).
- إضافة التنسيق
PrettyJSONEachRowلإخراج JSON منسّق مع فواصل أسطر جديدة ومسافة بادئة من 4 فراغات. #48898 (Kruglov Pavel).
- إضافة تنسيق الإدخال
ParquetMetadataلقراءة البيانات الوصفية لملف Parquet. #48911 (Kruglov Pavel).
- إضافة الدالة
extractKeyValuePairsلاستخراج أزواج مفتاح-قيمة من السلاسل النصية. قد تحتوي سلاسل الإدخال على ضجيج (مثل ملفات السجل، ولا يلزم أن تكون منسّقة بالكامل بصيغة أزواج مفتاح-قيمة)، وستبحث الخوارزمية عن أزواج مفتاح-قيمة المطابقة للوسائط المُمرَّرة إلى الدالة. حتى الآن، تقبل الدالة الوسائط التالية:
data_column(إلزامي)، و
key_value_pair_delimiter(القيمة الافتراضية
:)، و
pair_delimiters(القيم الافتراضية
\space \, \;) و
quoting_character(القيمة الافتراضية علامات الاقتباس المزدوجة). #43606 (Arthur Passos).
- يمكن الآن استدعاء الدوال replaceOne() وreplaceAll() وreplaceRegexpOne() وreplaceRegexpAll() باستخدام وسيطات pattern وreplacement غير ثابتة. #46589 (Robert Schulze).
- أُضيفت دوال للتعامل مع الأعمدة من النوع
Map:
mapConcatو
mapSortو
mapExists. #48071 (Anton Popov).
- أصبحت قراءة الملفات بتنسيق
Parquetأسرع بكثير. أُضيف التوازي إلى عمليات الإدخال/الإخراج وفك الترميز (ويتحكم فيها الإعداد
max_threads)، ولا تُقرأ إلا نطاقات البيانات المطلوبة. #47964 (Michael Kolupaev).
- إذا شغّلنا mutation مع IN (subquery) على هذا النحو:
ALTER TABLE t UPDATE col='new value' WHERE id IN (SELECT id FROM huge_table)وكان الجدول
tيحتوي على عدة parts، فسيُبنى في الذاكرة set للاستعلام الفرعي
SELECT id FROM huge_tableلكل part. وإذا كان عدد الـ parts كبيرًا، فقد يستهلك ذلك قدرًا كبيرًا من الذاكرة (وقد يؤدي إلى OOM) ومن CPU. والحل هو إدخال cache قصيرة العمر لمجموعات الـ sets التي تبنيها مهام mutation حاليًا. وإذا نُفِّذت مهمة أخرى من mutation نفسها بالتوازي، فيمكنها العثور على الـ set في cache، وانتظار اكتمال بنائه، ثم إعادة استخدامه. #46835 (Alexander Gololobov).
- لا تتحقق من dependencies عند تطبيق استعلامات
ALTER TABLEإلا عند الحاجة. #48062 (Raúl Marín).
- تحسين الدالة
mapUpdate. #48118 (Anton Popov).
- يُرسَل الآن استعلام داخلي إلى replica المحلية بشكل صريح، وتُستقبَل البيانات منها عبر واجهة loopback. ولا يُراعى الإعداد
prefer_localhost_replicaمع نسخ متماثلة متوازية. وهذا مطلوب لتحسين scheduling ويجعل الشيفرة أنظف: إذ تقتصر مسؤولية initiator على تنسيق عملية القراءة ودمج النتائج، مع الاستمرار في الرد على الطلبات بينما تتولى جميع الاستعلامات الثانوية قراءة البيانات. ملاحظة: استخدام واجهة loopback ليس الأفضل من حيث الأداء، لكن خلاف ذلك قد تتضور بعض replicas جوعًا للمهام، ما قد يؤدي إلى تنفيذ أبطأ للاستعلامات وعدم الاستفادة من جميع الموارد الممكنة. كما أصبحت تهيئة coordinator أكثر lazy. فجميع الطلبات الواردة تتضمن معلومات عن خوارزمية القراءة، ويُهيَّأ coordinator بها عند وصول أول طلب. وإذا قررت أي replica القراءة بخوارزمية مختلفة، فسيُطرَح استثناء وسيُجهَض الاستعلام. #48246 (Nikita Mikhaylov).
- لا تُبنَ set للطرف الأيمن من clause
INمع subquery عندما يكون استخدامها مقتصرًا على تحليل skip indexes، وتكون هذه الأخيرة معطلة عبر الإعداد (
use_skip_indexes=0). في السابق، كان ذلك قد يؤثر في أداء queries. #48299 (Anton Popov).
- أصبح query processing متوازيًا مباشرة بعد القراءة من
FROM file(...). مرتبط بـ #38755. #48525 (Igor Nikonov). كما أصبح query processing متوازيًا مباشرة بعد القراءة من أي مصدر بيانات. وتشمل مصادر البيانات المتأثرة غالبًا المصادر البسيطة أو وسائط التخزين الخارجية مثل table functions
urlو
file. #48727 (Igor Nikonov). ويتحكم في ذلك الإعداد
parallelize_output_from_storages، وهو غير مفعّل افتراضيًا.
- خُفِّض التنازع على mutex الخاص بـ ThreadPool (وقد يحسن الأداء عند وجود عدد هائل من jobs الصغيرة). #48750 (Sergei Trifonov).
- تقليل memory usage لعدة mutations من
ALTER DELETE. #48522 (Nikolai Kochetov).
- إزالة محاولات connection الزائدة إذا كان الإعداد
skip_unavailable_shardsمفعّلًا. #48771 (Azat Khuzhin).
- تُدمَج الإدخالات في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات الآن إلى الحد الأقصى
max_block_sizeوتُضغط. #45912 (Robert Schulze).
- أصبح من الممكن الآن تحديد حصص لكل مستخدم في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. #48284 (Robert Schulze).
- بعض الإصلاحات على النسخ المتماثلة المتوازية #48433 (Nikita Mikhaylov).
- تنفيذ zero-copy replication (ميزة تجريبية) على الأقراص المشفّرة. #48741 (Vitaly Baranov).
- زيادة القيمة الافتراضية لـ
connect_timeout_with_failover_msإلى 1000 ملّي ثانية (بسبب إضافة connections غير المتزامنة في https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/47229). يُغلق #5188. #49009 (Kruglov Pavel).
- عدة تحسينات تتعلق ببحيرات البيانات: - جعل
Icebergيعمل مع البيانات غير المقسّمة إلى partition. - دعم الإصدار v2 من تنسيق
Iceberg(إذ كان المدعوم سابقًا v1 فقط) - دعم قراءة البيانات المقسّمة إلى partition في
DeltaLake/
Hudi- تسريع قراءة metadata الخاصة بـ
DeltaLakeباستخدام ملفات checkpoint الخاصة بـ Delta - إصلاح reads غير الصحيحة في
Hudi: إذ كان يختار سابقًا البيانات المطلوب قراءتها بشكل غير صحيح، ولذلك لم يكن يقرأ بصورة صحيحة إلا الجداول صغيرة الحجم - جعل هذه engines تلتقط تحديثات البيانات المتغيرة (إذ كانت state تُضبط سابقًا عند إنشاء الجدول) - إجراء اختبارات مناسبة لـ
Iceberg/
DeltaLake/
Hudiباستخدام spark. #47307 (Kseniia Sumarokova).
- إضافة connection غير متزامن إلى socket، وكتابة غير متزامنة إلى socket. وجعل إنشاء connections وإرسال query/external tables غير متزامنَين عبر shards. وإعادة هيكلة الشيفرة باستخدام fibers. يُغلق #46931. سنتمكن من زيادة
connect_timeout_with_failover_msافتراضيًا بعد هذا PR (https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/5188). #47229 (Kruglov Pavel).
- دعم أقسام config
keeper/
keeper_serverكبديل عن
zookeeper. يُغلق #34766، #34767. #35113 (李扬).
- أصبح من الممكن ضبط العلامة secure في named_collections لقاموس له source من جدول ClickHouse. يعالج #38450. #46323 (Ilya Golshtein).
- تدعم الدالة
bitCountنوعَي البيانات
FixedStringو
String. #49044 (flynn).
- أُضيفت retries قابلة للتهيئة لجميع العمليات مع [Zoo]Keeper في استعلامات Backup. #47224 (Nikita Mikhaylov).
- تفعيل
use_environment_credentialsلـ S3 افتراضيًا، بحيث تُنشأ سلسلة provider بالكامل بشكل افتراضي. #47397 (Antonio Andelic).
- حاليًا، تشبه الدالة JSON_VALUE الدالة get_json_object في spark، إذ تدعم جلب value من JSON string عبر path مثل ‘$.key’. لكنها لا تزال تختلف عنها في بعض الأمور: - 1. في get_json_object الخاصة بـ spark، ستُعاد null إذا لم يكن path موجودًا، أما في JSON_VALUE فستُعاد سلسلة فارغة؛ - 2. في get_json_object الخاصة بـ spark، يمكن إرجاع value من نوع معقّد، مثل قيمة JSON object/array، أما في JSON_VALUE فستُعاد سلسلة فارغة. #47494 (KevinyhZou).
- بالنسبة إلى
use_structure_from_insertion_table_in_table_functions، أصبح تمرير structure جدول الإدخال إلى table function أكثر مرونة. وتم إصلاح مشكلة في mapping الأسماء واستخدام virtual columns. لم تعد هناك حاجة إلى الإعداد ‘auto’. #47962 (Yakov Olkhovskiy).
- لا تواصل إعادة محاولة الاتصال بـ Keeper إذا أُلغي الاستعلام أو تجاوز الحدود. #47985 (Raúl Marín).
- دعم إدخال/إخراج Enum في
BSONEachRow، مع السماح بجميع أنواع مفاتيح map وتجنّب العمليات الحسابية الإضافية عند الإخراج. #48122 (Kruglov Pavel).
- دعم المزيد من أنواع ClickHouse في تنسيقات
ORC/
Arrow/
Parquet: Enum(8|16)، و(U)Int(128|256)، وDecimal256 (في ORC)، والسماح بقراءة IPv4 من قيم Int32 (إذ يخرج ORC قيمة IPv4 على هيئة Int32، ولم يكن بالإمكان قراءتها مجددًا)، وإصلاح قراءة Nullable(IPv6) من البيانات الثنائية في
ORC. #48126 (Kruglov Pavel).
- إضافة العمودين
perform_ttl_move_on_insertو
load_balancingإلى الجدول
system.storage_policies، وتعديل نوع العمود
volume_typeإلى
Enum8. #48167 (lizhuoyu5).
- أُضيف دعم للأمر
BACKUP ALLالذي ينشئ نسخًا احتياطية لجميع الجداول وقواعد البيانات، بما في ذلك المؤقتة وتلك التابعة للنظام. #48189 (Vitaly Baranov).
- تدعم الدالة mapFromArrays النوع
Mapكمدخل. #48207 (李扬).
- أصبح ناتج بعض أوامر SHOW PROCESSLIST مرتبًا الآن. #48241 (Robert Schulze).
- تقييد المعدل لكل استعلام/على مستوى الخادم لعمليات remote IO/local IO/النسخ الاحتياطية (إعدادات الخادم:
max_remote_read_network_bandwidth_for_serverو
max_remote_write_network_bandwidth_for_serverو
max_local_read_bandwidth_for_serverو
max_local_write_bandwidth_for_serverو
max_backup_bandwidth_for_server، والإعدادات:
max_remote_read_network_bandwidthو
max_remote_write_network_bandwidthو
max_local_read_bandwidthو
max_local_write_bandwidthو
max_backup_bandwidth). #48242 (Azat Khuzhin).
- دعم المزيد من الأنواع في تنسيق
CapnProto: Map، و(U)Int(128|256)، وDecimal(128|256). مع السماح بتحويلات الأعداد الصحيحة أثناء الإدخال/الإخراج. #48257 (Kruglov Pavel).
- عدم طرح CURRENT_WRITE_BUFFER_IS_EXHAUSTED في السلوك الطبيعي. #48288 (Raúl Marín).
- إضافة الإعداد الجديد
keeper_map_strict_modeالذي يفرض ضمانات إضافية على العمليات المنفذة فوق جداول
KeeperMap. #48293 (Antonio Andelic).
- التحقق من أن نوع المفتاح الأساسي في القاموس البسيط هو نوع عدد صحيح غير موقّع أصلي. وإضافة الإعداد
check_dictionary_primary_keyللتوافق (اضبط
check_dictionary_primary_key =falseلتعطيل التحقق). #48335 (lizhuoyu5).
- عدم تكرار mutations الخاصة بـ
KeeperMapلأنه غير ضروري. #48354 (Antonio Andelic).
- السماح بكتابة/قراءة tuple غير مسمّى كـ Message متداخل في تنسيق Protobuf. وتتم مطابقة عناصر Tuple وحقول Message حسب الموضع. #48390 (Kruglov Pavel).
- دعم الإعدادَين
additional_table_filtersو
additional_result_filterفي المخِّط الجديد. كما أُضيفت فقرة توثيقية لـ
additional_result_filter. #48405 (Dmitry Novik).
- أصبح
parseDateTimeيدعم الآن سلسلة التنسيق ‘%f’ (الثواني الكسرية). #48420 (Robert Schulze).
- أصبحت سلسلة التنسيق “%f” في formatDateTime() تطبع الآن “000000” إذا كانت القيمة المنسّقة لا تحتوي على ثوانٍ كسرية، ويمكن استعادة السلوك السابق (صفر واحد) باستخدام الإعداد “formatdatetime_f_prints_single_zero = 1”. #48422 (Robert Schulze).
- عدم تكرار DELETE و TRUNCATE في KeeperMap. #48434 (Antonio Andelic).
- توليد قيم Decimals وBools صالحة في الدالة generateRandom. #48436 (Kruglov Pavel).
- السماح بالفواصل اللاحقة في قائمة التعبيرات ضمن استعلام SELECT، على سبيل المثال
SELECT a, b, c, FROM table. يُغلق #37802. #48438 (Nikolay Degterinsky).
- جعل معامِلَي العميل
--userو
--passwordيتجاوزان متغيرَي البيئة
CLICKHOUSE_USERو
CLICKHOUSE_PASSWORD. يُغلق #38909. #48440 (Nikolay Degterinsky).
- أُضيفت عمليات إعادة المحاولة عند تحميل أجزاء البيانات في جداول
MergeTreeفي حالة الأخطاء القابلة لإعادة المحاولة. #48442 (Anton Popov).
- إضافة دعم لأنواع البيانات
Dateو
Date32و
DateTimeو
DateTime64في الدوال
arrayMinو
arrayMaxو
arrayDifference. يُغلق #21645. #48445 (Nikolay Degterinsky).
- إضافة دعم للماكرو
{server_uuid}. وهو مفيد لتحديد النسخ المتماثلة في المجموعات المتوسعة تلقائيًا عندما تُضاف نسخ متماثلة جديدة وتُزال باستمرار أثناء وقت التشغيل. هذا يُغلق #48554. #48563 (Alexey Milovidov).
- سينشئ نص التثبيت رابطًا صلبًا بدلًا من النسخ إذا كان ذلك ممكنًا. #48578 (Alexey Milovidov).
- دعم صياغة
SHOW TABLEبالمعنى نفسه لـ
SHOW CREATE TABLE. يُغلق #48580. #48591 (flynn).
- أصبحت المخازن المؤقتة المؤقتة لـ HTTP تدعم الآن العمل عبر إخلاء البيانات من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات الافتراضي. #48664 (Vladimir C).
- أصبح استنتاج المخطط يعمل مع
CREATE AS SELECT. يُغلق #47599. #48679 (flynn).
- تمت إضافة الإعداد
replicated_max_mutations_in_one_entryإلى
ReplicatedMergeTree، ما يتيح تقييد عدد أوامر mutation لكل إدخال
MUTATE_PARTواحد (القيمة الافتراضية هي 10000). #48731 (Alexander Tokmakov).
- في أنواع AggregateFunction، لا تُحتسب بايتات Arena غير المستخدمة ضمن
read_bytes. #48745 (Raúl Marín).
- إصلاح بعض الإعدادات المتعلقة بـ MySQL التي لم تكن تُعالَج عند استخدام MySQL dictionary source + named collection. يُغلق #48402. #48759 (Kseniia Sumarokova).
- إذا عيّن مستخدم
max_single_part_upload_sizeإلى قيمة كبيرة جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث crash بسبب خطأ في AWS S3 SDK. يُصلح هذا #47679. #48816 (Alexey Milovidov).
- إصلاح data race في
RabbitMQ(التقرير)، مع إعادة هيكلة الشيفرة. #48845 (Kseniia Sumarokova).
- إضافة aliases
nameو
part_nameمن
system.partsو
system.part_log. يُغلق #48718. #48850 (sichenzhao).
- تدعم الدوال “arrayDifferenceSupport()” و”arrayCumSum()” و”arrayCumSumNonNegative()” الآن Arrays إدخال من أنواع الأعداد الصحيحة العريضة (U)Int128/256. #48866 (cluster).
- لم تعد history متعددة الأسطر في clickhouse-client تُحشّى. وهذا يجعل اللصق أكثر سلاسة. #48870 (Joanna Hulboj).
- تنفيذ تحسين طفيف للحالة النادرة التي يُشغَّل فيها ClickHouse داخل LXC ويُستخدم فيها LXCFS. توجد مشكلة في LXCFS، إذ تُرجع أحيانًا الخطأ “Transport endpoint is not connected” عند القراءة من ملف داخل
/proc. وكان هذا الخطأ يُسجَّل بشكل صحيح في server log الخاص بـ ClickHouse. وأضفنا أيضًا حلاً التفافيًا لهذه المشكلة عبر إعادة فتح الملف. وهذا تغيير ضئيل جدًا. #48922 (Real).
- تحسين احتساب الذاكرة لعمليات prefetches. وجعل إعدادات prefetch عشوائية في CI. #48973 (Kseniia Sumarokova).
- تعيين headers بشكل صحيح لعمليات النسخ native على GCS. #48981 (Antonio Andelic).
- إضافة دعم لتحديد أسماء الإعدادات في سطر الأوامر باستخدام الشرطات بدلًا من الشرطات السفلية، على سبيل المثال
--max-threadsبدلًا من
--max_threads. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة دعم لمحارف الشرطة Unicode مثل
—بدلًا من
--— وهذا مفيد عندما تتواصل مع فريق في شركة أخرى ويقوم manager من ذلك الفريق بنسخ الشيفرة ولصقها من MS Word. #48985 (alekseygolub).
- أضف آلية احتياطية للمصادقة بكلمة المرور عند فشل المصادقة باستخدام شهادة مستخدم SSL. يُغلق #48974. #48989 (Nikolay Degterinsky).
- حسّن لوحة المعلومات المضمّنة. يُغلق #46671. #49036 (Kevin Zhang).
- أضف أحداث profile لرسائل السجل، بحيث يمكنك بسهولة معرفة عدد رسائل السجل حسب مستوى الخطورة. #49042 (Alexey Milovidov).
- في الإصدارات السابقة، كان التنسيق
LineAsStringيعمل بشكل غير متسق، سواء أكان التحليل المتوازي مفعّلًا أم لا، عند وجود فواصل أسطر DOS أو macOS Classic. يُغلق هذا #49039. #49052 (Alexey Milovidov).
- ستذكر رسالة الاستثناء الخاصة بمعلمة الاستعلام غير المحللة أيضًا اسم المعلمة. إعادة تنفيذ #48878. يُغلق #48772. #49061 (Alexey Milovidov).
- تحديث المناطق الزمنية. تم تحديث ما يلي: Africa/Cairo, Africa/Casablanca, Africa/El_Aaiun, America/Bogota, America/Cambridge_Bay, America/Ciudad_Juarez, America/Godthab, America/Inuvik, America/Iqaluit, America/Nuuk, America/Ojinaga, America/Pangnirtung, America/Rankin_Inlet, America/Resolute, America/Whitehorse, America/Yellowknife, Asia/Gaza, Asia/Hebron, Asia/Kuala_Lumpur, Asia/Singapore, Canada/Yukon, Egypt, Europe/Kirov, Europe/Volgograd, Singapore. #48572 (Alexey Milovidov).
- تقليل عدد التبعيات في ملفات الترويسة لتسريع البناء. #47984 (Dmitry Novik).
- جعل ضغط العلامات والفهارس عشوائيًا في الاختبارات. #48286 (Alexey Milovidov).
- ترقية إصدار ZSTD الداخلي من 1.5.4 إلى 1.5.5. #46797 (Robert Schulze).
- جعل عمليات الدمج العمودية من الأجزاء compact إلى الأجزاء wide عشوائيةً في الاختبارات. #48287 (Raúl Marín).
- دعم قيمة checksum من نوع CRC32 في HDFS، مع إصلاح مشكلات الأداء. #48614 (Alexey Milovidov).
- إزالة ما تبقى من دعم GCC. #48671 (Robert Schulze).
- إضافة تشغيل CI مع تمكين البنية التحتية الجديدة لـ محلّل. #48719 (Dmitry Novik).
إصلاح خلل (سلوك غير صحيح ملحوظ للمستخدم في إصدار مستقر رسمي)
- إصلاح system.query_views_log لـ MVs التي تُرسَل من الخيوط الخلفية #46668 (Azat Khuzhin).
- إصلاح عدة أخطاء في
RENAME COLUMN#46946 (alesapin).
- إصلاح مشكلات طفيفة في التمييز اللوني في clickhouse-format #47610 (Natasha Murashkina).
- إصلاح خطأ في libc++ الخاصة بـ LLVM كان يؤدي إلى تعطل عند رفع الأجزاء إلى S3 إذا كان حجمها أكبر من INT_MAX #47693 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تجاوز السعة في الدالة
sparkbar#48121 (Vladimir C).
- إصلاح حالة تسابق في S3 #48190 (Anton Popov).
- تعطيل JIT للدوال التجميعية بسبب سلوك غير متسق #48195 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تنسيق alter (طفيف) #48289 (Natasha Murashkina).
- إصلاح استخدام CPU في RabbitMQ (وقد ساء في 23.2 بعد #44404) #48311 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح تعطل في EXPLAIN PIPELINE عند Merge فوق Distributed #48320 (Azat Khuzhin).
- إصلاح إجراء تسلسل LowCardinality كـ Arrow dictionary #48361 (Kruglov Pavel).
- إعادة تعيين أداة التنزيل لجزء ملف التخزين المؤقت في TemporaryFileStream #48386 (Vladimir C).
- إصلاح احتمال تعليق SYSTEM SYNC REPLICA في حالة DROP/REPLACE PARTITION #48391 (Azat Khuzhin).
- إصلاح خطأ عند بدء التشغيل عند تحميل جدول موزع يعتمد على Dictionary #48419 (MikhailBurdukov).
- عدم التحقق من التبعيات عند إعادة تسمية system tables تلقائيًا #48431 (Raúl Marín).
- تحديث الصفوف المتأثرة فقط في تخزين KeeperMap #48435 (Antonio Andelic).
- إصلاح احتمال حدوث segfault في VFS cache #48469 (Kseniia Sumarokova).
- تُطلق الدالة
toTimeZoneخطأً عند عدم توفير سلسلة ثابتة #48471 (Jordi Villar).
- إصلاح خطأ منطقي متعلق بـ IPv4 في Protobuf، وإضافة دعم لـ Date32 #48486 (Kruglov Pavel).
- تم احتساب العلامة “changed” في system.settings بشكل غير صحيح للإعدادات ذات القيم المتعددة #48516 (MikhailBurdukov).
- إصلاح التخزين
Memoryعند تمكين الضغط #48517 (Anton Popov).
- إصلاح مشكلة في وضع اللصق بين القوسين كانت تُفسد إدخال كلمة المرور عند إعادة اتصال العميل #48528 (Michael Kolupaev).
- إصلاح
mapالمتداخل للمفاتيح من نوعي IP و UUID #48556 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح استثناء غير مُلتقط في حالة المُحمِّل المتوازي للقواميس المُهشّاة #48571 (Azat Khuzhin).
- تعمل الدالة التجميعية
groupArrayالآن بشكل صحيح مع النتائج الفارغة للأنواع Nullable #48593 (lgbo).
- إصلاح خلل في Keeper عندما لا تُنشأ عقدة بالمخطط
authفي ACL أحيانًا. #48595 (Aleksei Filatov).
- السماح بعوامل المقارنة لـ IPv4 مع UInt #48611 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح خطأ محتمل ناتج عن cache #48636 (Kseniia Sumarokova).
- لم تعد async inserts ذات البيانات الفارغة تُطلق استثناءً. #48663 (Anton Popov).
- إصلاح تبعيات الجدول في حالة فشل RENAME TABLE #48683 (Azat Khuzhin).
- إذا كان المفتاح الأساسي يحتوي على أعمدة مكررة (وهذا ممكن فقط في projections)، فقد يؤدي ذلك إلى خلل في الإصدارات السابقة #48838 (Amos Bird).
- إصلاح حالة race condition في ZooKeeper عند الانضمام إلى send_thread/receive_thread #48849 (Alexander Gololobov).
- إصلاح خطأ اسم الجزء غير المتوقع عند محاولة drop جزء detached متجاهَل مع zero copy replication #48862 (Michael Lex).
- إصلاح قراءة عمود
Date32من Parquet/Arrow إلى عمود ليس من نوع
Date32#48864 (Kruglov Pavel).
- إصلاح خطأ
UNKNOWN_IDENTIFIERأثناء التحديد من جدول يحتوي على row policy وعمود يتضمن نقاطًا #48976 (Kruglov Pavel).
- إصلاح التجميع حسب سلاسل نصية Nullable فارغة #48999 (LiuNeng).
إصدار ClickHouse 23.3 LTS، 2023-03-30. العرض التقديمي، الفيديو
ملاحظات الترقية
- أصبحت عمليات
DELETEالخفيفة جاهزة للاستخدام في بيئة production ومفعّلة افتراضيًا. كما أصبح استعلام
DELETEلجداول MergeTree متاحًا افتراضيًا الآن.
- تغيّر سلوك الدالتين
*domain*RFCو
netlocقليلًا: جرى تخفيف القيود على مجموعة الرموز المسموح بها في جزء authority من عنوان URL لتحقيق توافق أفضل. #46841 (Azat Khuzhin).
- تم منع إنشاء جداول تستند إلى KafkaEngine مع عبارات DEFAULT/EPHEMERAL/ALIAS/MATERIALIZED للأعمدة. #47138 (Aleksandr Musorin).
- أُزيلت ميزة “asynchronous connection drain”. كما أُزيلت الإعدادات والمقاييس المرتبطة بها أيضًا. وكانت هذه ميزة داخلية، لذا لا يُفترض أن تؤثر إزالتها في المستخدمين الذين لم يسمعوا بها من قبل. #47486 (Alexander Tokmakov).
- تمت إضافة دعم لنوع البيانات
Decimalبعرض 256 بت (أكثر من 38 رقمًا) في
arraySum/
Min/
Max/
Avg/
Product، و
arrayCumSum/
CumSumNonNegative، و
arrayDifference، وإنشاء المصفوفات، وعامل IN، ومعلمات الاستعلام، و
groupArrayMovingSum، والدوال الإحصائية، و
min/
max/
any/
argMin/
argMax، وPostgreSQL wire protocol، ومحرك جدول MySQL والدالة الخاصة به، و
sumMap، و
mapAdd، و
mapSubtract، و
arrayIntersect. كما أُضيف دعم للأعداد الصحيحة الكبيرة في
arrayIntersect. وستستخدم دوال التجميع الإحصائية التي تتضمن العزوم (مثل
corrأو مختلف دوال
TTest)
Float64بوصفه تمثيلها الداخلي (إذ كانت تستخدم
Decimal128قبل هذا التغيير، لكن ذلك لم يكن ذا جدوى)، ويمكن لهذه الدوال أن تُرجع
nanبدلًا من
infفي حالة التباين اللانهائي. وكانت بعض الدوال تقبل أنواع البيانات
Decimal256لكنها كانت تُرجع
Decimal128في الإصدارات السابقة، وقد أُصلح ذلك الآن. هذا يُغلق #47569. هذا يُغلق #44864. هذا يُغلق #28335. #47594 (Alexey Milovidov).
- أصبحت إعدادات الخادم backup_threads/restore_threads بدلًا من إعدادات المستخدم. #47881 (Azat Khuzhin).
- عدم السماح بالفهارس الثانوية الثابتة وغير الحتمية. #46839 (Anton Popov).
- تمت إضافة وضع جديد لتقسيم العمل على replicas باستخدام الإعدادين
parallel_replicas_custom_keyو
parallel_replicas_custom_key_filter_type. إذا كانت الـ cluster تتكون من shard واحدة تضم عدة replicas، فسيتم اختيار ما يصل إلى
max_parallel_replicasمنها عشوائيًا وتحويلها إلى shards. ولكل shard، يُضاف filter مطابق إلى query على initiator قبل إرسالها إلى الـ shard. وإذا كانت الـ cluster تتكون من عدة shards، فسيكون السلوك مماثلًا لـ
sample_keyمع إمكانية تحديد key اعتباطي. #45108 (Antonio Andelic).
- خيار لعرض نتيجة جزئية عند الإلغاء: تمت إضافة إعداد query باسم
partial_result_on_first_cancel، بما يتيح للـ query المُلغاة (مثلًا بسبب Ctrl-C) إرجاع نتيجة جزئية. #45689 (Alexey Perevyshin).
- تمت إضافة دعم engines جداول اعتباطية للجداول المؤقتة (باستثناء المحركين Replicated وKeeperMap). إغلاق #31497. #46071 (Roman Vasin).
- تمت إضافة دعم replication لدوال SQL المعرّفة من قبل المستخدم باستخدام تخزين مركزي في Keeper. #46085 (Aleksei Filatov).
- تنفيذ
system.server_settings(على غرار
system.settings) ليحتوي على إعدادات server. #46550 (pufit).
- دعم query
UNDROP TABLE. إغلاق #46811. #47241 (chen).
- السماح بمنح grants منفصلة لـ named collections (على سبيل المثال، لإتاحة منح صلاحية
SHOW/CREATE/ALTER/DROP named collectionلمجموعات محددة فقط بدلًا من جميعها دفعة واحدة). إغلاق #40894. تمت إضافة نوع access جديد باسم
NAMED_COLLECTION_CONTROLلا يُمنح للمستخدم default إلا إذا أُضيف صراحةً إلى config المستخدم (وهو مطلوب للتمكن من تنفيذ
GRANT ALL)، كما لم يعد من الضروري تحديد
show_named_collectionsيدويًا للمستخدم default كي يتمكن من امتلاك access rights كاملة كما كان الحال في 23.2. #46241 (Kseniia Sumarokova).
- السماح بأقراص مخصصة متداخلة. في السابق، كانت الأقراص المخصصة تدعم فقط بنية disk مسطحة. #47106 (Kseniia Sumarokova).
- تقديم الدالة
widthBucket(مع alias
WIDTH_BUCKETللتوافق). #42974. #46790 (avoiderboi).
- تمت إضافة الدالة الجديدة
parseDateTime/
parseDateTimeInJodaSyntaxوفقًا لـ format string المحدد. تقوم parseDateTime بتحويل String إلى DateTime بصياغة MySQL، بينما تقوم parseDateTimeInJodaSyntax بالتحليل وفق Joda syntax. #46815 (李扬).
- استخدام
dummy UInt8كبنية structure افتراضية لـ table function
null. إغلاق #46930. #47006 (flynn).
- دعم تنسيق تاريخ يحتوي على فاصلة، مثل
Dec 15, 2021، في الدالة
parseDateTimeBestEffort. إغلاق #46816. #47071 (chen).
- أضِف الإعدادين
http_wait_end_of_queryو
http_response_buffer_sizeاللذين يقابلان معاملي URL
wait_end_of_queryو
buffer_sizeلواجهة HTTP. يتيح ذلك تغيير هذه الإعدادات ضمن ملفات التعريف. #47108 (Vladimir C).
- أضِف جدول
system.dropped_tablesالذي يعرض الجداول التي أُزيلت من قواعد بيانات
Atomicلكنها لم تُحذف بالكامل بعد. #47364 (chen).
- أضِف
INSTRكاسم مستعار لـ
positionCaseInsensitiveمن أجل التوافق مع MySQL. يُغلق هذا #47529. #47535 (flynn).
- أُضيفت الدالة
toDecimalStringالتي تتيح تحويل الأرقام إلى سلسلة نصية بدقة ثابتة. #47838 (Andrey Zvonov).
- أضِف إعداد MergeTree
max_number_of_mutations_for_replica. يحد هذا الإعداد عدد part mutations لكل replica إلى العدد المحدد. ويعني الصفر عدم وجود حد لعدد mutations لكل replica (مع أن التنفيذ قد يظل مقيّدًا بإعدادات أخرى). #48047 (Vladimir C).
- أضِف الدالة المرتبطة بـ Map
mapFromArrays، التي تتيح إنشاء map من زوج من Arrays. #31125 (李扬).
- يتيح التحكم في الضغط في صيغ الإخراج Parquet/ORC/Arrow، ويضيف دعمًا لمزيد من صيغ إدخال الضغط. يُغلق هذا #13541. #47114 (Kruglov Pavel).
- أضِف authentication باستخدام شهادة مستخدم SSL إلى native protocol. يُغلق هذا #47077. #47596 (Nikolay Degterinsky).
- أضِف الصيغ OrNull() وOrZero() لـ
parseDateTime، وأضِف الاسم المستعار
str_to_dateلتحقيق التوافق مع MySQL. #48000 (Robert Schulze).
- أُضيف العامل
REGEXP(على غرار العوامل “LIKE” و”IN” و”MOD” وغيرها) لتحسين التوافق مع MySQL. #47869 (Robert Schulze).
- أصبحت العلامات في الذاكرة مضغوطة الآن، وتستهلك ذاكرة أقل بمقدار 3 إلى 6 مرات. #47290 (Michael Kolupaev).
- كانت النسخ الاحتياطية للأعداد الكبيرة من الملفات بطيئة على نحو لا يُصدق في الإصدارات السابقة. لم يعد الأمر كذلك. فهي الآن سريعة على نحو لا يُصدق. #47251 (Alexey Milovidov). أُضيف مجمع خيوط منفصل لعمليات الإدخال/الإخراج الخاصة بالنسخ الاحتياطي. يتيح ذلك توسيع نطاقه بشكل مستقل عن المجمّعات الأخرى وتحسين الأداء. #47174 (Nikita Mikhaylov). تم استخدام طلب MultiRead وآليات إعادة المحاولة لجمع البيانات الوصفية في المرحلة النهائية من معالجة النسخ الاحتياطي. #47243 (Nikita Mikhaylov). إذا كانت كلٌّ من النسخة الاحتياطية والبيانات المستعادة موجودتين في S3، فسيُستخدم النسخ على جانب الخادم من الآن فصاعدًا. #47546 (Vitaly Baranov).
- أُصلحت مشكلة القراءة المفرطة في الاستعلامات التي تستخدم
FINAL. #47801 (Nikita Taranov).
- سيُضبط الإعداد
max_final_threadsعلى عدد الأنوية عند بدء تشغيل الخادم (باستخدام الخوارزمية نفسها المستخدَمة مع
max_threads). ويحسّن ذلك التزامن في تنفيذ
finalعلى الخوادم ذات العدد الكبير من وحدات المعالجة المركزية. #47915 (Nikita Taranov).
- أصبح تنفيذ pipeline القراءة لقاموس DIRECT مع مصدر CLICKHOUSE باستخدام عدة خيوط ممكنًا. ولتفعيل ذلك، اضبط
dictionary_use_async_executor=1في قسم
SETTINGSللمصدر ضمن تعليمة
CREATE DICTIONARY. #47986 (Vladimir C).
- تحسين أداء التجميع لمفتاح Nullable واحد. #45772 (LiuNeng).
- تم دعم الاستفادة من الفهرس
tokenbf_v1بالأحرف الصغيرة مع
hasTokenOrNullو
hasTokenCaseInsensitiveو
hasTokenCaseInsensitiveOrNull. #46252 (ltrk2).
- تحسين الدالتين
positionو
LIKEعبر البحث عن أول حرفين باستخدام SIMD. #46289 (Jiebin Sun).
- تحسين الاستعلامات على
system.detached_parts، التي قد يكون حجمها كبيرًا جدًا. أُضيفت عدة مصادر مع مراعاة قيد حجم block؛ وفي كل block، يُستخدم مجمع خيوط IO لحساب حجم part، أي لإجراء استدعاءات النظام بالتوازي. #46624 (Sema Checherinda).
- زِيدت القيمة الافتراضية لـ
max_replicated_merges_in_queueفي جداول ReplicatedMergeTree من 16 إلى 1000. ويتيح ذلك تنفيذ عمليات merge في الخلفية بسرعة أكبر على clusters التي تضم عددًا كبيرًا جدًا من النسخ المتماثلة، مثل clusters ذات التخزين المشترك في ClickHouse Cloud. #47050 (Alexey Milovidov).
- تم تحديث
clickhouse-copierلاستخدام
GROUP BYبدلًا من
DISTINCTللحصول على قائمة partitions. وبالنسبة إلى الجداول الكبيرة، خفّض ذلك زمن
selectمن أكثر من 500 ثانية إلى أقل من ثانية واحدة. #47386 (Clayton McClure).
- أُصلح تراجع الأداء في
ASOF JOIN. #47544 (Ongkong).
- مزيد من التجميع على دفعات في Keeper. تحسين الأداء بتجنّب تجزئة الدفعات عند طلبات القراءة. #47978 (Antonio Andelic).
- السماح باستخدام PREWHERE مع Merge عند وجود تعبيرات DEFAULT مختلفة للأعمدة. #46831 (Azat Khuzhin).
- النسخ المتماثلة المتوازية: تحسين الأداء العام عبر الاستفادة بشكل أفضل من النسخة المتماثلة المحلية، ومنع القراءة باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية من MergeTree غير المتماثلة افتراضيًا. #47858 (Nikita Mikhaylov).
- دعم دفع التصفية إلى الجدول الأيسر في JOIN مع جداول
Joinو
Dictionaryو
EmbeddedRocksDBإذا كان المحلّل التجريبي مفعّلًا. #47280 (Maksim Kita).
- أصبح ReplicatedMergeTree مع zero copy replication يفرض حملًا أقل على Keeper. #47676 (alesapin).
- إصلاح إنشاء عرض مادي باستخدام MaterializedPostgreSQL #40807 (Maksim Buren).
- تمكين
input_format_json_ignore_unknown_keys_in_named_tupleافتراضيًا. #46742 (Kruglov Pavel).
- السماح بتجاهل الأخطاء أثناء الإدخال إلى MATERIALIZED VIEW (مع إضافة setting جديد هو
materialized_views_ignore_errors، وقيمته الافتراضية
false، لكنه يُضبط على
trueعند تفريغ السجلات إلى جداول
system.*_logدون أي شرط). #46658 (Azat Khuzhin).
- تتبّع طابور الملفات لعمليات الإرسال الموزعة في الذاكرة. #45491 (Azat Khuzhin).
- تُضاف الآن الترويسات
X-ClickHouse-Query-Idو
X-ClickHouse-Timezoneإلى الاستجابات في جميع الاستعلامات عبر HTTP protocol. وكان هذا يقتصر سابقًا على استعلامات
SELECTفقط. #46364 (Anton Popov).
- الجداول الخارجية من
MongoDB: دعم الاتصال بمجموعة Replica Set عبر URI يتضمن قائمة من host:port، مع دعم الخيار readPreference في قواميس MongoDB. مثال على URI:
mongodb://db0.example.com:27017,db1.example.com:27017,db2.example.com:27017/?replicaSet=myRepl&readPreference=primary. #46524 (artem-yadr).
- من المفترض ألا تلاحظ هذا التحسين. أُعيد تنفيذ تحليل الإسقاطات بالاعتماد على query plan. وتمت إضافة setting باسم
query_plan_optimize_projection=1للتبديل بين الإصدار القديم والجديد. يُصلح #44963. #46537 (Nikolai Kochetov).
- استخدام Parquet v2 بدلًا من v1 في output format افتراضيًا. وأُضيف setting باسم
output_format_parquet_versionللتحكم في إصدار Parquet، والقيم الممكنة هي
1.0و
2.4و
2.6و
2.latest(الافتراضي). #46617 (Kruglov Pavel).
- أصبح من الممكن الآن استخدام صياغة configuration الجديدة لتهيئة Kafka topics التي تتضمن نقاطًا (
.) في أسمائها. #46752 (Robert Schulze).
- إصلاح آليات الاستدلال التي تتحقق من patterns في hyperscan بحثًا عن تكرارات إشكالية. #46819 (Robert Schulze).
- عدم الإبلاغ عن وجود عقدة ZK في system.errors عندما يكون block قد أُنشيء بالتزامن بواسطة replica أخرى. #46820 (Raúl Marín).
- زيادة الحد الأقصى للملفات المفتوحة في
clickhouse-local. وسيصبح بإمكانه القراءة من جداول
webعلى الخوادم التي تضم عددًا هائلًا من CPU cores. وعدم التراجع عن القراءة من URL table engine في حال وجود عدد كبير جدًا من الملفات المفتوحة. هذا يُغلق #46852. #46853 (Alexey Milovidov).
- أصبحت الاستثناءات التي تُطرح عند تعذّر parse الأرقام تحمل رسالة Exception أسهل قراءةً. #46917 (Robert Schulze).
- تمت إضافة تحديث لـ
system.backupsبعد كل مهمة مُعالَجة لتتبّع تقدّم النسخ الاحتياطية. #46989 (Aleksandr Musorin).
- السماح بتحويل الأنواع في Native input format. إضافة الإعداد
input_format_native_allow_types_conversionللتحكم في ذلك (وهو مُمكّن افتراضيًا). #46990 (Kruglov Pavel).
- السماح باستخدام IPv4 في الدالة
rangeلتوليد نطاقات IP. #46995 (Yakov Olkhovskiy).
- تحسين رسالة الاستثناء عندما يتعذر نقل جزء من وحدة تخزين/قرص إلى آخر. #47032 (alesapin).
- دعم النوع
Boolفي الدالة
JSONType. في السابق، كان النوع
Nullيُعاد بالخطأ لقيم bool. #47046 (Anton Popov).
- استخدام المعامل
_request_bodyلتهيئة استعلامات HTTP معرّفة مسبقًا. #47086 (Constantine Peresypkin).
- إضافة مسافة بادئة تلقائية في SQL Editor المدمج بواجهة المستخدم عند الضغط على Enter. #47113 (Alexey Korepanov).
- سيحاول الاستخراج الذاتي باستخدام ‘sudo’ تعيين uid و gid للملفات المستخرجة إلى المستخدم الذي يشغّل العملية. #47116 (Yakov Olkhovskiy).
- في السابق، كانت الوسيطة الثانية للدالة
repeatتقبل فقط نوع عدد صحيح غير موقّع، ما يعني أنها لم تكن تقبل قيمًا مثل -1. وكان هذا السلوك مختلفًا عن سلوك دالة Spark. في هذا التحديث، عُدّلت الدالة
repeatلتتوافق مع سلوك دالة Spark. وهي الآن تقبل أنواع المُدخلات نفسها، بما في ذلك الأعداد الصحيحة السالبة. وأُجريت اختبارات مكثفة للتحقق من صحة التنفيذ المحدّث. #47134 (KevinyhZou). ملاحظة: أُعيدت كتابة إدخال سجل التغييرات بواسطة ChatGPT.
- إزالة الجزء
::__1من stacktraces. وعرض
std::basic_string<char, ...على أنه
Stringفي stacktraces. #47171 (Mike Kot).
- إعادة تنفيذ وضع interserver لتجنب هجمات إعادة الإرسال (مع ملاحظة أن هذا التغيير متوافق رجعيًا مع الخوادم الأقدم). #47213 (Azat Khuzhin).
- تحسين التعرّف على مجموعات التعبيرات النمطية وتنقيح قاموس regexp_tree. #47218 (Han Fei).
- تحسين في Keeper: إضافة 4LW جديدة
clrsلتنظيف الموارد التي يستخدمها Keeper (مثل تحرير الذاكرة غير المستخدمة). #47256 (Antonio Andelic).
- إضافة وسائط اختيارية إلى codecs
DoubleDelta(bytes_size),
Gorilla(bytes_size),
FPC(level, float_size)، ما يتيح استخدام هذه codecs في
clickhouse-compressorدون column type. وإصلاح حالات التوقف المحتملة والأخطاء الحسابية في
clickhouse-compressorعند استخدام هذه codecs. الإصلاحات: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/discussions/47262. #47271 (Kruglov Pavel).
- إضافة دعم لأنواع الأعداد الصحيحة الكبيرة إلى الدالة
runningDifference. يُغلق #47194. #47322 (Nikolay Degterinsky).
- أضِف نافذة انتهاء صلاحية لبيانات اعتماد S3 التي لها وقت انتهاء محدد لتجنّب أخطاء
ExpiredTokenفي بعض الحالات الطرفية. يمكن التحكّم بذلك عبر الإعداد
expiration_window_seconds، والقيمة الافتراضية هي 120 ثانية. #47423 (Antonio Andelic).
- دعم
Decimalsو
Date32في تنسيق
Avro. #47434 (Kruglov Pavel).
- لا تبدأ تشغيل الخادم إذا تم اكتشاف تحويل غير مكتمل من
Ordinaryإلى
Atomic، واطبع رسالة خطأ أفضل مع إرشادات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. #47487 (Alexander Tokmakov).
- أضِف عمودًا جديدًا
kindإلى
system.opentelemetry_span_log. يحتوي هذا العمود على قيمة SpanKind المعرّفة في OpenTelemetry. #47499 (Frank Chen).
- السماح بقراءة/كتابة المصفوفات المتداخلة في تنسيق
Protobufباستخدام اسم الحقل الجذر فقط باعتباره اسم العمود. سابقًا، كان يجب أن يتضمن اسم العمود جميع أسماء الحقول المتداخلة (مثل
a.b.c Array(Array(Array(UInt32)))، أما الآن فيمكنك استخدام
a Array(Array(Array(UInt32)))فقط. #47650 (Kruglov Pavel).
- تمت إضافة modifier اختياري
STRICTإلى
SYSTEM SYNC REPLICAيجعل الاستعلام ينتظر حتى يصبح replication queue فارغًا (تمامًا كما كان يعمل سابقًا قبل https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/45648). #47659 (Alexander Tokmakov).
- تحسين تسمية بعض سجلات span الخاصة بـ OpenTelemetry. #47667 (Frank Chen).
- منع استخدام سلاسل طويلة جدًا من combinators الدوال التجميعية (إذ قد تؤدي إلى بطء الاستعلامات في مرحلة التحليل). هذا يغلق #47715. #47716 (Alexey Milovidov).
- دعم subquery في parameterized views؛ يحل #46741 #47725 (SmitaRKulkarni).
- إصلاح تسرّب للذاكرة في تكامل MySQL (يمكن إعادة إنتاجه مع
connection_auto_close=1). #47732 (Kseniia Sumarokova).
- تحسين معالجة الأخطاء في الشيفرة المتعلقة بمعلمات Decimal، ما أدى إلى رسائل خطأ أكثر إفادة. سابقًا، عند تمرير معلمات Decimal غير صحيحة، كانت رسالة الخطأ الناتجة غير واضحة أو غير مفيدة. مع هذا التحديث، تم إصلاح رسالة الخطأ المطبوعة لتقديم معلومات أكثر تفصيلًا وفائدة، مما يسهّل تحديد المشكلات المتعلقة بمعلمات Decimal وتصحيحها. #47812 (Yu Feng). ملاحظة: أُعيدت كتابة changelog entry هذه بواسطة ChatGPT.
- يُستخدم parameter
exact_rows_before_limitلجعل
rows_before_limit_at_leastيعكس بدقة عدد الصفوف المُعادة قبل الوصول إلى الحد. يعالج طلب السحب هذا المشكلات التي تظهر عندما يتضمن الاستعلام distributed processing عبر shards متعددة أو عمليات فرز. قبل هذا التحديث، لم تكن هذه السيناريوهات تعمل على النحو المقصود. #47874 (Amos Bird).
- introspection لمقاييس ThreadPools. #47880 (Azat Khuzhin).
- إضافة أحداث profile
WriteBufferFromS3Microsecondsو
WriteBufferFromS3RequestsErrors. #47885 (Antonio Andelic).
- إضافة الخيارين
--linkو
--noninteractive(
-y) إلى مُثبّت ClickHouse. يُغلق #47750. #47887 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح استثناء
UNKNOWN_TABLEعند الإرفاق بعرض مادي له جداول تابعة غير متاحة. وقد يكون ذلك مفيدًا عند محاولة استعادة الحالة من نسخة احتياطية. #47975 (MikhailBurdukov).
- إصلاح الحالة التي لا يُضاف فيها المسار (الاختياري) إلى تهيئة قرص مشفّر. #47981 (Kseniia Sumarokova).
- دعم CTE في العروض ذات المعلمات. التنفيذ: تم التحديث للسماح بمعلمات الاستعلام أثناء تقييم الاستعلامات الفرعية القيَمية. #48065 (SmitaRKulkarni).
- دعم الأعداد الصحيحة الكبيرة
(U)Int128/(U)Int256، و
Mapمع أي نوع من المفاتيح، و
DateTime64بأي دقة (وليس 3 و6 فقط). #48119 (Kruglov Pavel).
- السماح بتخطي الأخطاء المرتبطة بقيم
enumغير المعروفة في تنسيقات إدخال الصفوف. #48133 (Alexey Milovidov).
تحسينات في البناء/الاختبار/التغليف
- أصبح ClickHouse يُبنى الآن باستخدام
C++23. #47424 (Robert Schulze).
- إجراء اختبار fuzz لاستعلامات
EXPLAINفي AST Fuzzer. #47803 #47852 (flynn).
- فصل اختبار الضغط وفحص التوافق التراجعي الآلي (الذي أصبح الآن Upgrade check). #44879 (Kruglov Pavel).
- تحديث صورة Ubuntu الخاصة بـ Docker للحد من بعض تقارير الأمان الخاطئة. #46784 (Julio Jimenez). يُرجى ملاحظة أن ClickHouse ليس لديه تبعيات ولا يتطلب Docker.
- إضافة مطالبة تسمح بإزالة تنزيل
clickhouseموجود مسبقًا عند تنزيل ClickHouse باستخدام “curl | sh”. ونص المطالبة هو: “ClickHouse binary clickhouse already exists. Overwrite? [y/N]”. #46859 (Dan Roscigno).
- إصلاح خطأ أثناء بدء تشغيل الخادم على التوزيعات القديمة (مثل Amazon Linux 2) وعلى ARM، حيث لا يتم العثور على رموز glibc 2.28. #47008 (Robert Schulze).
- التحضير لـ clang 16. #47027 (Amos Bird).
- إضافة فحص CI يضمن أن ClickHouse يمكنه العمل مع glibc قديم على ARM. #47063 (Robert Schulze).
- إضافة فحص Style check لمنع الاستخدام غير الصحيح للماكرو
NDEBUG. #47699 (Alexey Milovidov).
- تسريع عملية البناء قليلًا. #47714 (Alexey Milovidov).
- ترقية
vectorscanإلى 5.4.9. #47955 (Robert Schulze).
- إضافة اختبار وحدة للتأكد من أن التسجيل القاتل في Apache Arrow لا يؤدي إلى الإنهاء. ويغطي هذا التغييرات في ClickHouse/arrow#16. #47958 (Arthur Passos).
- استعادة إمكانية تشغيل بنية خادم التصحيح الأصلية على macOS. #48050 (Robert Schulze). ملاحظة: هذا التغيير ذو صلة بالتطوير فقط، لأن البُنى الرسمية لـ ClickHouse تُنجَز باستخدام الترجمة العابرة.
إصلاح خطأ (خلل ظاهر للمستخدم في إصدار مستقر رسمي)
- إصلاح إعادة ضبط محلل التنسيقات، واختبار معالجة الرسائل التالفة في
Kafka#45693 (Kruglov Pavel).
- إصلاح حساب حجم البيانات في Keeper #46086 (Antonio Andelic).
- أُصلِح خلل في إعادة المحاولة التلقائية لاستعلام
DROP TABLEمع جداول
ReplicatedMergeTreeوقواعد البيانات
Atomic. وفي حالات نادرة، كان قد يؤدي ذلك إلى ظهور الخطأين
Can't get data for node /zk_path/log_pointerو
The specified key does not existإذا انتهت صلاحية جلسة ZooKeeper أثناء تنفيذ DROP، وتم بالتوازي إنشاء جدول replicated جديد بالمسار نفسه في ZooKeeper. #46384 (Alexander Tokmakov).
- إصلاح التكرار العودي غير الصحيح للاسم المستعار أثناء تطبيع الاستعلامات، وهو ما كان يمنع بعض الاستعلامات من التنفيذ. #46609 (Raúl Marín).
- إصلاح serialization/deserialization لعناوين IPv4/IPv6 في binary formats #46616 (Kruglov Pavel).
- ActionsDAG: لا تغيّر نتيجة
andأثناء التحسين #46653 (Salvatore Mesoraca).
- تحسين إلغاء الاستعلام عند تعطل العميل #46681 (Alexander Tokmakov).
- إصلاح العمليات الحسابية في تحسين aggregate #46705 (Duc Canh Le).
- إصلاح احتمال الإنهاء المفاجئ لـ
clickhouse-localعند schema inference لـ JSONEachRow #46731 (Kruglov Pavel).
- إصلاح تعديل دور منتهي الصلاحية #46772 (Vitaly Baranov).
- إصلاح تجميع أعمدة PREWHERE الموحّد من عدة خطوات #46785 (Alexander Gololobov).
- استخدام النطاق الأولي لجلب حجم الملف في HTTP read buffer. وبدون هذا التغيير، لم يكن بالإمكان معالجة بعض الملفات البعيدة. #46824 (Antonio Andelic).
- إصلاح شريط التقدم غير الصحيح عند استخدام جداول URL #46830 (Antonio Andelic).
- إصلاح تقرير MSan في الدالة
maxIntersections#46847 (Alexey Milovidov).
- إصلاح خلل في نوع البيانات
Map#46856 (Alexey Milovidov).
- إصلاح النتائج غير الصحيحة لبعض عمليات بحث LIKE عندما يحتوي نمط LIKE على محارف غير قابلة للاقتباس لكنها موضوعة بين علامتي اقتباس #46875 (Robert Schulze).
- إصلاح - كان
WITH FILLيتسبب في إنهاء مفاجئ عندما كانت Filling Transform تعالج block فارغًا #46897 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح استنتاج التاريخ والأعداد الصحيحة من السلاسل النصية في JSON #46972 (Kruglov Pavel).
- إصلاح خلل في اختيار القرص في zero-copy replication أثناء fetch #47010 (alesapin).
- إصلاح خطأ مطبعي في تعريف خدمة systemd #47051 (Palash Goel).
- إصلاح الخطأ NOT_IMPLEMENTED مع CROSS JOIN و algorithm = auto #47068 (Vladimir C).
- إصلاح مشكلة فشل جدول ‘ReplicatedMergeTree’ في insert لبيانين متشابهين عند ضبط ‘part_type’ على وضع ‘InMemory’ (ميزة تجريبية). #47121 (liding1992).
- القواميس الخارجية / library-bridge: إصلاح الخطأ “unknown library method ‘extDict_libClone’” #47136 (alex filatov).
- إصلاح حالة تسابق في grace hash join مع limit #47153 (Vladimir C).
- إصلاح دعم PREWHERE لأعمدة معيّنة #47154 (Azat Khuzhin).
- إصلاح احتمال حدوث توقف تام في Query Status #47161 (Kruglov Pavel).
- منع insert select على جدول
Joinنفسه لأنه يؤدي إلى توقف تام #47260 (Vladimir C).
- تخطي partitions المدمجة في عمليات merge الخاصة بـ
min_age_to_force_merge_seconds#47303 (Antonio Andelic).
- تعديل find_first_symbols بحيث يعمل كما هو متوقع مع find_first_not_symbols #47304 (Arthur Passos).
- إصلاح استنتاج الأرقام الكبيرة في CSV #47410 (Kruglov Pavel).
- تعطيل مُحسِّن التعبيرات المنطقية للتعبيرات التي تحتوي على aliases. #47451 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح خطأ في
decodeURLComponent#47457 (Alexey Milovidov).
- إصلاح explain graph مع projection #47473 (flynn).
- إصلاح query parameters #47488 (Alexey Milovidov).
- parameterized view: إصلاح خطأ. #47495 (SmitaRKulkarni).
- Fuzzer لتنسيقات البيانات، وما نتج عنه من إصلاحات. #47519 (Alexey Milovidov).
- إصلاح التحقق من الرتابة لـ
DateTime64#47526 (Antonio Andelic).
- إصلاح “block structure mismatch” لعمود Nullable LowCardinality #47537 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح مناسب لخلل في Apache Parquet #45878 #47538 (Kruglov Pavel).
- إصلاح التحليل المتوازي لـ
BSONEachRowعندما يكون حجم المستند غير صالح #47540 (Kruglov Pavel).
- الحفاظ على الخطأ في
system.distribution_queueعند تنفيذ
SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED#47541 (Azat Khuzhin).
- التحقق من وجود عمود مكرر في تنسيق
BSONEachRow#47609 (Kruglov Pavel).
- إصلاح انتظار قفل zero copy أثناء النقل #47631 (alesapin).
- إصلاح التجميع حسب الأقسام #47634 (Nikita Taranov).
- إصلاح خلل في تسلسل Tuple كمصفوفة في تنسيق
BSONEachRow#47690 (Kruglov Pavel).
- إصلاح تعطل في
polygonsSymDifferenceCartesian#47702 (pufit).
- إصلاح القراءة من محرك التخزين
Fileللملفات المضغوطة باستخدام ضغط
zlibو
gzip#47796 (Anton Popov).
- تحسين اكتشاف الاستعلامات الفارغة في PostgreSQL (لمشغّل pgx الخاص بـ golang) #47854 (Azat Khuzhin).
- إصلاح التحقق من الرتابة لـ DateTime لأنواع LowCardinality #47860 (Antonio Andelic).
- استخدام restore_threads (وليس backup_threads) مع RESTORE ASYNC #47861 (Azat Khuzhin).
- إصلاح DROP COLUMN مع ReplicatedMergeTree الذي يحتوي على إسقاطات #47883 (Antonio Andelic).
- إصلاح استعادة قاعدة بيانات Replicated #47901 (Alexander Tokmakov).
- إصلاح عاجل لتحذيرات مطولة أكثر من اللازم في HTTP #47903 (Alexander Tokmakov).
- إصلاح “قيمة الحقل طويلة جدًا” في
catboostEvaluate#47970 (Robert Schulze).
- إصلاح #36971: Watchdog: الخروج برمز غير صفري إذا خرجت العملية الفرعية #47973 (Коренберг Марк).
- إصلاح لمشكلة “ملف الفهرس
cidxأطول من المتوقع” #48010 (SmitaRKulkarni).
- إصلاح استعلام MaterializedPostgreSQL للحصول على السمات (replica-identity) #48015 (