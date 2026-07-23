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يمكن إنشاء جميع أنواع ClickPipes وتحديثها وحذفها برمجيًا باستخدام ClickHouse Cloud OpenAPI. تتناول هذه الصفحة المصادقة ونقاط النهاية المتاحة لـ ClickPipes، مع أمثلة على طلبات curl لكل نوع من أنواع ClickPipe.

المصادقة

تستخدم ClickHouse Cloud واجهة برمجة تطبيقات المصادقة الأساسية عبر HTTP. تحتاج إلى مفتاح واجهة برمجة تطبيقات ‏(معرّف المفتاح + المفتاح السري) مع أذونات على الخدمة المستهدفة. راجع إدارة مفاتيح واجهة برمجة تطبيقات للاطلاع على إرشادات إنشاء مفتاح. أعِدّ متغيرات البيئة التالية قبل تشغيل أي من الأمثلة أدناه:

عنوان URL الأساسي

نقاط النهاية

جميع نقاط النهاية الخاصة بـ ClickPipes تندرج ضمن نطاق خدمة ClickHouse Cloud: بالنسبة إلى ClickPipes الخاصة بـ CDC ‏(Postgres وMySQL وMongoDB)، توجد نقاط نهاية إضافية على مستوى المؤسسة لتحجيم البنية التحتية المشتركة لـ CDC: للاطلاع على مخططات الطلبات والاستجابات الكاملة لكل نقطة نهاية، راجع مرجع واجهة برمجة تطبيقات.

أمثلة

عرض ClickPipes

عرض تفاصيل ClickPipe

إيقاف ClickPipe أو تشغيله

حذف ClickPipe

إنشاء ClickPipes

يختلف نص طلب POST /clickpipes باختلاف نوع المصدر. توضّح الأمثلة أدناه البنية الخاصة بكل نوع ClickPipe مدعوم. للاطلاع على مخططات JSON المعتمدة، راجع مرجع واجهة برمجة تطبيقات.

Kafka

مصادر Kafka المتوافقة التالية مدعومة: kafka, confluent, msk, azureeventhub, redpanda, warpstream.

Amazon Kinesis

Amazon S3

Google Cloud Storage

يجب أن يكون serviceAccountKey هو المحتوى المُشفَّر بترميز base64 لملف مفتاح JSON خاص بحساب خدمة على GCP.

Azure Blob Storage

CDC في Postgres

CDC في MySQL

CDC في MongoDB

BigQuery

يجب أن يحتوي serviceAccountFile على المحتوى المشفَّر بترميز base64 لملف مفتاح JSON الخاص بحساب خدمة في GCP.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦