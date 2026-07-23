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Terraform. يمكن نشر Pub/Sub ClickPipes وإدارتها يدويًا باستخدام واجهة ClickPipes UI، وكذلك برمجيًا باستخدام OpenAPI

​ المتطلب المسبق

يجب أن تكون قد اطّلعت على مقدمة ClickPipes ، وأن يكون لديك وصول إلى مشروع GCP يتضمن الموضوع الذي تريد الاستيراد منه، وأن تكون قد أنشأت حساب خدمة لديه أذونات Pub/Sub المناسبة. اتبع دليل أذونات IAM لـ Pub/Sub لمعرفة مجموعة الأذونات الدقيقة التي يتطلبها ClickPipes.

​ إنشاء أول ClickPipe لك

افتح SQL Console لخدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك.

اختر زر Data Sources من القائمة الجانبية اليسرى، ثم انقر على “Set up a ClickPipe”

اختر GCP Pub/Sub كمصدر للبيانات.

املأ النموذج بإدخال اسم لـ ClickPipe، وGCP Project ID، وملف JSON لحساب الخدمة الخاص بحساب الخدمة الذي مُنِح حق الوصول إلى Pub/Sub. يجب أن يتكون Project ID من 6 إلى 30 حرفًا، ويمكن أن يحتوي على أحرف صغيرة وأرقام وواصلات، ويجب أن يبدأ بحرف، ولا يجوز أن ينتهي بواصلة.

اختر موضوع Pub/Sub الذي تريد إدخال البيانات منه. تُعبَّأ القائمة المنسدلة تلقائيًا من الموضوعات الموجودة في مشروع GCP الخاص بك (مرتبة أبجديًا) بمجرد التحقق من صحة بيانات الاعتماد. تنسيق البيانات. يستعلم ClickPipes سجل المخططات في Pub/Sub عند اختيار موضوع. إذا كان الموضوع يحتوي على مخطط Avro أو Protobuf أصلي مرفق، فسيتم اكتشاف تنسيق البيانات والمخطط تلقائيًا، وستُثبَّت المحددات على أحدث مخطط في الموضوع. أما الموضوعات التي لا تحتوي على مخطط أصلي فستُضبط افتراضيًا على JSONEachRow.

يستعلم ClickPipes سجل المخططات في Pub/Sub عند اختيار موضوع. إذا كان الموضوع يحتوي على مخطط Avro أو Protobuf أصلي مرفق، فسيتم اكتشاف تنسيق البيانات والمخطط تلقائيًا، وستُثبَّت المحددات على أحدث مخطط في الموضوع. أما الموضوعات التي لا تحتوي على مخطط أصلي فستُضبط افتراضيًا على JSONEachRow. الإزاحة الابتدائية. اختر نقطة بدء الاستهلاك. الخيارات المتاحة هي Latest (الرسائل الجديدة فقط) و Earliest (أقدم الرسائل المحتفظ بها) و Seek to Timestamp (مع منتقي تاريخ ووقت بتوقيت UTC).

اختر نقطة بدء الاستهلاك. الخيارات المتاحة هي (الرسائل الجديدة فقط) و (أقدم الرسائل المحتفظ بها) و (مع منتقي تاريخ ووقت بتوقيت UTC). تعبير التصفية (اختياري). عامل تصفية اشتراك في Pub/Sub على سمات الرسائل — على سبيل المثال، attributes.type = "telemetry" . تُطبَّق عوامل التصفية على سمات الرسائل فقط، وليس على الحمولة، ولا يمكن تغييرها بعد إنشاء الـ pipe (يتطلب تغيير عامل التصفية إعادة إنشاء الـ pipe).

عامل تصفية اشتراك في Pub/Sub على سمات الرسائل — على سبيل المثال، . تُطبَّق عوامل التصفية على سمات الرسائل فقط، وليس على الحمولة، ولا يمكن تغييرها بعد إنشاء الـ pipe (يتطلب تغيير عامل التصفية إعادة إنشاء الـ pipe). ستعرض واجهة المستخدم رسالة نموذجية من الموضوع المحدد، مع مفتاح تسطيح الكائن الذي يتيح لك معاينة كيفية تسطيح JSON المتداخل في جهة الوجهة.

في الخطوة التالية، يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد إدخال البيانات إلى جدول ClickHouse جديد أو إعادة استخدام جدول موجود. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لتعديل اسم الجدول والمخطط والإعدادات. ويمكنك رؤية معاينة فورية لتغييراتك في جدول العينة بالأعلى.

يمكنك أيضًا تخصيص الإعدادات المتقدمة باستخدام عناصر التحكم المتاحة

بدلاً من ذلك، يمكنك اختيار إدخال بياناتك في جدول ClickHouse موجود. في هذه الحالة، ستتيح لك واجهة المستخدم ربط الحقول من المصدر بحقول ClickHouse في جدول الوجهة المحدد.

أخيرًا، يمكنك تهيئة الأذونات لمستخدم ClickPipes الداخلي.

الأذونات: سينشئ ClickPipes مستخدمًا مخصصًا لكتابة البيانات إلى جدول الوجهة. يمكنك اختيار دور لهذا المستخدم الداخلي باستخدام دور مخصص أو أحد الأدوار المحددة مسبقًا:

Full access : مع وصول كامل إلى الـ cluster. قد يكون هذا مفيدًا إذا كنت تستخدم materialized view أو Dictionary مع جدول الوجهة. Only destination table : مع أذونات INSERT على جدول الوجهة فقط.

: مع وصول كامل إلى الـ cluster. قد يكون هذا مفيدًا إذا كنت تستخدم materialized view أو Dictionary مع جدول الوجهة.

عند النقر على “Complete Setup”، سيسجل النظام ClickPipe الخاص بك، وستتمكن من رؤيته مدرجًا في جدول الملخص.

يوفّر جدول الملخّص عناصر تحكّم لعرض بيانات عيّنة من المصدر أو من جدول الوجهة في ClickHouse

بالإضافة إلى عناصر تحكّم لإزالة ClickPipe وعرض ملخّص لمهمة إدخال البيانات.

تهانينا! لقد أعددت بنجاح أول ClickPipe لـ Pub/Sub. وسيعمل بشكل مستمر، مع إدخال البيانات في الوقت الفعلي من موضوع ‏Pub/Sub إلى خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك.

تُستهلك رسائل Pub/Sub عبر الاشتراكات، وليس مباشرةً من الـ مواضيع. ينشئ ClickPipes اشتراكًا مخصصًا ويديره لكل pipe — وكل ما تختاره أنت هو موضوع.

يُسمّى الاشتراك المُدار clickpipes-{pipeID} ويُنشأ على الـ موضوع عند بدء تشغيل الـ pipe.

ويُنشأ على الـ موضوع عند بدء تشغيل الـ pipe. يُضبط بمهلة مهلة الإقرار مدتها 60 ثانية، مع الاحتفاظ بالرسائل لمدة 7 أيام، وتمكين ترتيب الرسائل.

يكون إنشاء الاشتراك قابلاً للتكرار بأمان — إذ تعيد عمليات إعادة تشغيل الـ pipe وإعادة جدولة الـ نسخة المتماثلة استخدام اشتراك موجود إذا كان يشير بالفعل إلى الـ موضوع المُهيأ.

أثناء اكتشاف الـ موضوع وأخذ عينات من الرسائل، ينشئ ClickPipes أيضًا اشتراكات ephemeral قصيرة العمر ( clickpipes-discovery-{uuid} ) تُحذف فور اكتمال أخذ العينات.

) تُحذف فور اكتمال أخذ العينات. عند حذف الـ pipe، يحذف ClickPipes الاشتراك المُدار كجزء من عملية الإزالة.

لذلك، يجب أن يمتلك حساب الخدمة الذي توفّره permission لإنشاء الاشتراكات وحذفها على المشروع، بالإضافة إلى استهلاك الرسائل منها. راجع دليل IAM permissions في Pub/Sub للاطلاع على القائمة الكاملة.

​ تنسيقات البيانات المدعومة

التنسيقات المدعومة هي:

JSON

Avro — عبر مخططات Pub/Sub الأصلية (ترميز BINARY)

Protobuf — عبر مخططات Pub/Sub الأصلية (ترميز BINARY)

بالنسبة إلى Avro وProtobuf، يُستمد المخطط من سجل مخططات Pub/Sub المرتبط بالموضوع. تستخدم الـ pipe دائمًا أحدث revision من مخطط الموضوع؛ ويكون محدد المخطط في واجهة المستخدم للقراءة فقط بحكم التصميم.

يكتشف ClickPipes for Pub/Sub الرسائل المضغوطة ويفك ضغطها تلقائيًا. يسلّم عميل Pub/Sub بايتات خامًا — ويتولى ClickPipes فك الضغط نيابةً عنك من دون الحاجة إلى أي تهيئة.

ترميزات الضغط التالية مدعومة:

gzip

zstd

lz4

snappy (تنسيق بإطارات)

يُكتشف الضغط تلقائيًا من خلال البايتات المميِّزة في كل رسالة. وإذا لم يُعثر على بصمة ضغط معروفة، فتُعامَل الرسالة على أنها غير مضغوطة. كما يُعرض نوع الضغط المكتشَف أثناء استدلال المخطط أيضًا، بحيث تُظهر معاينة بيانات العيّنة في واجهة المستخدم الحمولة بعد فك الضغط بشكل صحيح.

يُعد الاكتشاف التلقائي آمنًا للتنسيقات النصية مثل JSON، لأن محارف ASCII القابلة للطباعة لن تتطابق أبدًا مع البايتات المميِّزة للضغط. ويقتصر حجم الحمولة بعد فك الضغط على 64MB.

​ أنواع البيانات المدعومة

​ دعم الأنواع القياسية

أنواع البيانات التالية في ClickHouse مدعومة حاليًا في ClickPipes:

الأنواع الرقمية الأساسية - [U]Int8/16/32/64 و Float32/64 و BFloat16

أنواع الأعداد الصحيحة الكبيرة - [U]Int128/256

أنواع Decimal

Boolean

String

FixedString

Date و Date32

DateTime و DateTime64 (المناطق الزمنية UTC فقط)

Enum8/Enum16

UUID

IPv4

IPv6

جميع أنواع LowCardinality في ClickHouse

Map بمفاتيح وقيم تستخدم أيًا من الأنواع المذكورة أعلاه (بما في ذلك Nullable)

Tuple و Array بعناصر تستخدم أيًا من الأنواع المذكورة أعلاه (بما في ذلك Nullable، وعلى عمق مستوى واحد فقط)

أنواع SimpleAggregateFunction (لوجهات AggregatingMergeTree أو SummingMergeTree)

​ دعم النوع Variant

يمكنك تحديد نوع Variant يدويًا (مثل Variant(String, Int64, DateTime) ) لأي حقل JSON ضمن تدفق بيانات المصدر. ونظرًا إلى الطريقة التي يحدد بها ClickPipes النوع الفرعي الصحيح من Variant المطلوب استخدامه، لا يمكن استخدام أكثر من نوع واحد فقط من أنواع الأعداد الصحيحة أو أنواع التاريخ والوقت في تعريف Variant — على سبيل المثال، Variant(Int64, UInt32) غير مدعوم.

​ دعم نوع JSON

يمكن إسناد حقول JSON التي تكون دائمًا كائنات JSON إلى عمود وجهة من نوع JSON. سيتعين عليك تغيير عمود الوجهة يدويًا إلى نوع JSON المطلوب، بما في ذلك أي مسارات ثابتة أو مُتخطاة.

​ الأعمدة الافتراضية في Pub/Sub

تدعم موضوعات Pub/Sub الأعمدة الافتراضية التالية. وعند إنشاء جدول وجهة جديد، يمكن إضافة أعمدة افتراضية باستخدام الزر Add Column .

الاسم الوصف نوع البيانات الموصى به _message_id معرّف رسالة Pub/Sub الذي يحدده الوسيط String _publish_time الطابع الزمني لنشر Pub/Sub (بدقة الملّي ثانية، UTC) DateTime64(3) _ordering_key مفتاح الترتيب في Pub/Sub (سلسلة فارغة إذا لم يُعيَّن مفتاح للرسالة) String _attributes سمات رسائل Pub/Sub المعرّفة من المستخدم Map(String, String) _raw_message حمولة رسالة Pub/Sub الكاملة (مُعطَّل افتراضيًا) String

_raw_message في الحالات التي تكون فيها حمولة رسالة Pub/Sub الكاملة وحدها مطلوبة (مثل استخدام دوال ClickHouse يمكن استخدام الحقلفي الحالات التي تكون فيها حمولة رسالة Pub/Sub الكاملة وحدها مطلوبة (مثل استخدام دوال ClickHouse JsonExtract* لملء عرض مادي في مرحلة لاحقة). وفي مثل هذه الـ pipes، قد يؤدي حذف جميع الأعمدة “غير الافتراضية” إلى تحسين أداء ClickPipes.

‏DEFAULT غير مدعوم.

يقتصر حجم الرسالة الواحدة افتراضيًا على 16MB (غير مضغوطة) عند التشغيل بأصغر حجم نسخة متماثلة ‏(XS)، وعلى 32MB (غير مضغوطة) مع الـ نسخ المتماثلة الأكبر. ستُرفض الرسائل التي تتجاوز هذا الحد مع ظهور خطأ. إذا كنت بحاجة إلى رسائل أكبر، فيُرجى التواصل مع الدعم.

عوامل تصفية اشتراك Pub/Sub ثابتة — ويتطلب تغيير تعبير التصفية إعادة إنشاء الـ pipe.

تُطبَّق عوامل التصفية على سمات الرسالة فقط، وليس على حمولة الرسالة.

​ التجميع على دفعات

تُدرِج ClickPipes البيانات في ClickHouse على دفعات. يهدف ذلك إلى تجنّب إنشاء عدد كبير جدًا من الأجزاء في قاعدة البيانات، مما قد يؤدي إلى مشكلات في أداء العنقود.

تُدرَج الدفعات عند استيفاء أحد المعايير التالية:

وصول حجم الدفعة إلى الحد الأقصى (100,000 صف أو 32MB لكل 1GB من ذاكرة النسخة المتماثلة)

بقاء الدفعة مفتوحة للمدة القصوى (5 ثوانٍ)

​ زمن الاستجابة

يعتمد زمن الاستجابة (المُعرَّف بأنه الوقت بين نشر رسالة في Pub/Sub وتوفّرها في ClickHouse) على عدد من العوامل (زمن استجابة الناشر، وزمن استجابة الشبكة، وحجم الرسالة/تنسيقها). كما أن التجميع على دفعات الموضَّح في القسم أعلاه سيؤثر أيضًا في زمن الاستجابة. ونوصي دائمًا باختبار حالة الاستخدام الخاصة بك لفهم زمن الاستجابة الذي يمكنك توقّعه.

إذا كانت لديك متطلبات محددة لزمن استجابة منخفض، يُرجى التواصل معنا

​ مفاتيح الترتيب

يضمن Pub/Sub تسليم الرسائل التي تشترك في مفتاح الترتيب نفسه إلى مشترك واحد بحسب ترتيب نشرها. ويُفعِّل ClickPipes الترتيب في اشتراكاته المُدارة افتراضيًا — فعندما تتضمّن الرسائل مفاتيح ترتيب، يتلقّاها المشتركون بالترتيب نفسه؛ وعندما لا تتضمّن الرسائل مفاتيح ترتيب، يبقى السلوك كما هو.

إذا كان المُنتِج ينشر جميع الرسائل باستخدام عدد قليل من مفاتيح الترتيب (أو مفتاح واحد)، فسيوجّه Pub/Sub هذه الرسائل إلى عدد قليل من المشتركين، ما قد يحدّ من الإنتاجية عند التوسّع الأفقي. نوصي إمّا بعدم استخدام مفاتيح الترتيب عندما لا تكون هناك حاجة إلى الترتيب، أو باستخدام مفتاح ترتيب عالي التعددية.

صُمِّم ClickPipes for Pub/Sub ليتوسّع أفقيًا وعموديًا. يستخدم كل pipe اشتراك Pub/Sub مُدارًا واحدًا — ولا يمكن تهيئة ذلك. افتراضيًا، يسحب مستهلك واحد من هذا الاشتراك؛ ويمكنك زيادة عدد المستهلكين أثناء إنشاء ClickPipe، أو في أي وقت لاحق ضمن الإعدادات -> الإعدادات المتقدمة -> التوسّع. يوزّع ClickPipes الرسائل من الاشتراك تلقائيًا على المستهلكين قيد التشغيل — ولا حاجة إلى أي تنسيق إضافي.

يوفّر ClickPipes التوافر العالي من خلال معمارية موزّعة عبر مناطق التوافر؛ ويتطلّب ذلك التوسّع إلى مستهلكين اثنين على الأقل.

وبغضّ النظر عن عدد المستهلكين قيد التشغيل، فإن تحمّل الأعطال متاح بحكم التصميم. فإذا تعطّل أحد المستهلكين أو البنية التحتية الأساسية التابعة له، فسيُعيد ClickPipes تشغيله تلقائيًا ويواصل معالجة الرسائل.

​ ضمانات التسليم

يوفّر ClickPipes for Pub/Sub تسليمًا مرة واحدة على الأقل. لا يتم تأكيد استلام رسالة Pub/Sub إلا بعد إدراج الصف المقابل في ClickHouse (أو كتابته في جدول الأخطاء إذا كان السجل غير صالح)؛ كما يتم تأكيد جميع الرسائل بعد معالجتها — بما في ذلك السجلات غير الصالحة التي تُوجَّه إلى جدول الأخطاء — لمنع إعادة تسليمها إلى ما لا نهاية. إذا تعطّلت نسخة متماثلة بعد الإدراج ولكن قبل أن يصل تأكيد الاستلام إلى Pub/Sub، فستُعاد الرسالة بعد مهلة الإقرار وتُدرَج مرة أخرى، لذا يجب أن يتحمّل المستهلكون اللاحقون وجود تكرارات. إذا كنت بحاجة إلى دلالات exactly-once، فأزل التكرارات في المرحلة اللاحقة باستخدام العمود الافتراضي _message_id (يكون معرّف كل رسالة Pub/Sub فريدًا داخل الموضوع).

يُجري ClickPipes for Pub/Sub المصادقة مع GCP باستخدام مفتاح JSON لحساب خدمة. تُحمِّل ملف المفتاح عند إنشاء الـ pipe؛ ويشفّره ClickPipes أثناء التخزين ويستخدمه في وقت التشغيل لاستهلاك الرسائل وإدارة دورة حياة الاشتراك المُدار.