سجل التغييرات لعام 2019

سجل التغييرات لعام 2019

​ إصدار ClickHouse 19.17

​ إصدار ClickHouse 19.17.6.36، 2019-12-27

​ إصلاح الأخطاء

​ إصدار ClickHouse 19.17.4.11، 2019-11-22

​ تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

استخدام عمود بدلًا من AST لتخزين نتائج الاستعلامات الفرعية القيمية لتحسين الأداء. أُضيف الإعداد enable_scalar_subquery_optimization في الإصدار 19.17 وكان مفعّلًا افتراضيًا. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور أخطاء مثل هذا عند الترقية إلى 19.17.2 أو 19.17.3 من الإصدارات السابقة. وقد عُطِّل هذا الإعداد افتراضيًا في 19.17.4 لإتاحة الترقية من 19.16 والإصدارات الأقدم دون أخطاء. #7392 (Amos Bird)

​ ميزة جديدة

​ ميزة تجريبية

دعم المعالجات (خط أنابيب تنفيذ الاستعلام الجديد) في MergeTree . #7181 (Nikolai Kochetov)

​ إصلاح الخطأ

​ تحسين الأداء

​ تحسين البناء والاختبار والتحزيم

تمت إضافة قواعد ANTLR4 الخاصة بلهجة ClickHouse SQL #7595 #7596 (alexey-milovidov)

​ إصدار ClickHouse 19.16

​ إصدار ClickHouse ‏19.16.14.65، 2020-03-25

أُصلِح خطأ في الحسابات المجمّعة للعمليات المنطقية الثلاثية على معاملات متعددة (أكثر من 10). #8718 (Alexander Kazakov) وقد نُقل هذا الإصلاح أيضًا إلى الإصدار 19.16 بطلب خاص من Altinity.

​ إصدار ClickHouse 19.16.14.65، 2020-03-05

إصلاح عدم توافق الاستعلامات الفرعية الموزعة مع إصدارات ClickHouse الأقدم. يُصلح #7851 (tabplubix)

عند تنفيذ استعلام CREATE ، تُختزل التعبيرات الثابتة في وسيطات محرك التخزين. ويُستبدل اسم قاعدة البيانات الفارغ بقاعدة البيانات الحالية. يُصلح #6508، #3492. كما يُصلح فحص العنوان المحلي في ClickHouseDictionarySource . #9262 (tabplubix)

، تُختزل التعبيرات الثابتة في وسيطات محرك التخزين. ويُستبدل اسم قاعدة البيانات الفارغ بقاعدة البيانات الحالية. يُصلح #6508، #3492. كما يُصلح فحص العنوان المحلي في . #9262 (tabplubix) تحافظ عمليات الدمج في الخلفية في عائلة محركات الجداول *MergeTree الآن على ترتيب وحدات التخزين ضمن سياسة التخزين بدقة أكبر. #8549 (Vladimir Chebotarev)

الآن على ترتيب وحدات التخزين ضمن سياسة التخزين بدقة أكبر. #8549 (Vladimir Chebotarev) منع فقدان البيانات في Kafka في حالات نادرة عند حدوث استثناء بعد قراءة اللاحقة ولكن قبل تنفيذ commit. يُصلح #9378. ذو صلة: #7175 #9507 (filimonov)

في حالات نادرة عند حدوث استثناء بعد قراءة اللاحقة ولكن قبل تنفيذ commit. يُصلح #9378. ذو صلة: #7175 #9507 (filimonov) إصلاح خطأ كان يؤدي إلى توقف الخادم عند محاولة استخدام / حذف جدول Kafka أُنشئ باستخدام معلمات خاطئة. يُصلح #9494. ويتضمن #9507. #9513 (filimonov)

أُنشئ باستخدام معلمات خاطئة. يُصلح #9494. ويتضمن #9507. #9513 (filimonov) السماح باستخدام MaterializedView مع الاستعلامات الفرعية على جداول Kafka . #8197 (filimonov)

​ ميزة جديدة

أُضيف الخيار deduplicate_blocks_in_dependent_materialized_views للتحكم في سلوك عمليات insert متطابقة الأثر في الجداول ذات العروض المادية. أُضيفت هذه الميزة الجديدة إلى إصدار إصلاحات الأخطاء بناءً على طلب خاص من Altinity. #9070 (urykhy)

​ إصدار ClickHouse 19.16.2.2، 2019-10-30

​ تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

إضافة التحقق المفقود من عدد الوسائط للدالتين count/counIf. #7095 #7298 (Vdimir)

إزالة الإعداد القديم asterisk_left_columns_only (كان معطّلًا افتراضيًا). #7335 (Artem Zuikov)

(كان معطّلًا افتراضيًا). #7335 (Artem Zuikov) أصبحت سلاسل التنسيق الخاصة بتنسيق البيانات Template تُحدَّد في ملفات. #7118 (tavplubix)

​ ميزة جديدة

​ إصلاح الأخطاء

​ تحسين الأداء

تسريع joinGet عند استخدام وسائط ثابتة عبر تجنب تكرار البيانات. #7359 (Amos Bird)

العودة مبكرًا إذا كان الاستعلام الفرعي فارغًا. #7007 (小路)

تحسين تحليل تعبير SQL في Values. #6781 (tavplubix)

​ تحسينات البناء والاختبار والتحزيم

​ تنظيف الشيفرة

​ إصدار ClickHouse 19.15

​ إصدار ClickHouse 19.15.4.10، 2019-10-31

​ إصلاح الأخطاء

​ إصدار ClickHouse 19.15.3.6، 2019-10-09

​ إصلاح الأخطاء

تم إصلاح bad_variant في القاموس المعتمد على hash. (alesapin)

في القاموس المعتمد على hash. (alesapin) تم إصلاح خلل في استعلام ATTACH PART كان يتسبب في segmentation fault. (alesapin)

تم إصلاح حساب الوقت في MergeTreeData . (Vladimir Chebotarev)

. (Vladimir Chebotarev) تنفيذ commit إلى Kafka بشكل صريح بعد اكتمال الكتابة. #7175 (Ivan)

إلى Kafka بشكل صريح بعد اكتمال الكتابة. #7175 (Ivan) تم تسلسل قيم NULL بشكل صحيح في فهارس min/max لأجزاء MergeTree. #7234 (Alexander Kuzmenkov)

​ إصدار ClickHouse 19.15.2.2، 2019-10-01

​ ميزة جديدة

​ ميزة تجريبية

تنفيذ إصدار من Merge Join (داخل الذاكرة) لا يغيّر الـ pipeline الحالية. تكون النتيجة مرتبة جزئيًا حسب مفتاح الدمج. عيّن partial_merge_join = 1 لاستخدام هذه الميزة. لا يزال Merge Join قيد التطوير. #6940 (Artem Zuikov)

لاستخدام هذه الميزة. لا يزال Merge Join قيد التطوير. #6940 (Artem Zuikov) إضافة محرك S3 ودالة جدول. لا يزال هذا قيد التطوير (لا يوجد دعم للمصادقة بعد). #5596 (Vladimir Chebotarev)

​ تحسينات البناء/الاختبار/إعداد الحزم

أُضيف gdb-index إلى الملف التنفيذي clickhouse مع معلومات تصحيح الأخطاء. سيؤدي ذلك إلى تسريع وقت بدء تشغيل gdb . #6947 (alesapin)

إلى الملف التنفيذي مع معلومات تصحيح الأخطاء. سيؤدي ذلك إلى تسريع وقت بدء تشغيل . #6947 (alesapin) تسريع تحزيم deb باستخدام dpkg-deb المعدَّل الذي يستخدم pigz . #6960 (alesapin)

المعدَّل الذي يستخدم . #6960 (alesapin) ضبط enable_fuzzing = 1 لتمكين instrumentation الخاصة بـ libfuzzer في جميع شيفرات المشروع. #7042 (kyprizel)

لتمكين instrumentation الخاصة بـ libfuzzer في جميع شيفرات المشروع. #7042 (kyprizel) إضافة اختبار smoke للبناء المُجزّأ في CI. #7061 (alesapin)

إضافة بناء باستخدام MemorySanitizer إلى CI. #7066 (Alexander Kuzmenkov)

استبدال libsparsehash بـ sparsehash-c11 #6965 (Azat Khuzhin)

​ إصلاح الأخطاء

إصلاح تراجع الأداء في تحليل الفهارس للمفاتيح المعقدة في الجداول الكبيرة. ويعالج هذا المشكلة #6924. #7075 (alexey-milovidov)

إصلاح خطأ منطقي كان يتسبب في حدوث أعطال segfault عند القراءة من topic فارغ في Kafka. #6909 (Ivan)

إصلاح الإغلاق المبكر جدًا لاتصال MySQL في MySQLBlockInputStream.cpp . #6882 (Clément Rodriguez)

. #6882 (Clément Rodriguez) استعادة دعم نوى Linux القديمة جدًا (إصلاح #6841) #6853 (alexey-milovidov)

إصلاح احتمال فقدان البيانات في استعلام insert select في حال وجود block فارغ في تدفق الإدخال. #6834 #6862 #6911 (Nikolai Kochetov)

في حال وجود block فارغ في تدفق الإدخال. #6834 #6862 #6911 (Nikolai Kochetov) إصلاح الدالة АrrayEnumerateUniqRanked عند وجود مصفوفات فارغة في params #6928 (proller)

عند وجود مصفوفات فارغة في params #6928 (proller) إصلاح الاستعلامات المعقدة التي تتضمن ARRAY JOIN والاستعلامات الفرعية العامة. #6934 (Ivan)

إصلاح الخطأ Unknown identifier في ORDER BY و GROUP BY عند وجود عدة JOINs #7022 (Artem Zuikov)

في ORDER BY و GROUP BY عند وجود عدة JOINs #7022 (Artem Zuikov) إصلاح تحذير MSan أثناء تنفيذ دالة تحتوي على argument من نوع LowCardinality . #7062 (Nikolai Kochetov)

​ تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

تم تغيير تنسيق تسلسل حالات الدوال التجميعية bitmap* لتحسين الأداء. ولا يمكن قراءة الحالات المُسلسلة لـ bitmap* من الإصدارات السابقة. #6908 (Zhichang Yu)

​ إصدار ClickHouse 19.14

​ إصدار ClickHouse 19.14.7.15، 2019-10-02

​ إصلاح الأخطاء

يتضمن هذا الإصدار أيضًا جميع إصلاحات الأخطاء الواردة في 19.11.12.69.

أُصلح التوافق للاستعلامات الموزعة بين 19.14 والإصدارات الأقدم. ويعالج ذلك #7068. #7069 (alexey-milovidov)

​ إصدار ClickHouse 19.14.6.12، 2019-09-19

​ إصلاح الأخطاء

إصلاح للدالة АrrayEnumerateUniqRanked عند وجود مصفوفات فارغة في المعلمات. #6928 (proller)

عند وجود مصفوفات فارغة في المعلمات. #6928 (proller) تم إصلاح اسم الاستعلام الفرعي في الاستعلامات التي تتضمن ARRAY JOIN و GLOBAL IN subquery مع alias. يُستخدَم alias الاستعلام الفرعي كاسم للجدول الخارجي إذا كان محددًا. #6934 (Ivan)

​ تحسينات البناء/الاختبار/إعداد الحزم

إصلاح الاختبار غير المستقر 00715_fetch_merged_or_mutated_part_zookeeper بإعادة كتابته كبرنامج نصي لـ shell لأنه يتطلب انتظار تطبيق عمليات mutations. #6977 (Alexander Kazakov)

بإعادة كتابته كبرنامج نصي لـ shell لأنه يتطلب انتظار تطبيق عمليات mutations. #6977 (Alexander Kazakov) إصلاح فشل UBSan وMemSan في الدالة groupUniqArray مع وسيط مصفوفة فارغ. وكان السبب وضع PaddedPODArray فارغ في الخلية الصفرية من hash table لأن المُنشئ لقيمة الخلية الصفرية لم يُستدعَ. #6937 (Amos Bird)

​ إصدار ClickHouse ‏19.14.3.3، 2019-09-10

​ ميزة جديدة

​ ميزة تجريبية

تنسيق بيانات الإدخال والإخراج Template . يتيح تحديد format string مخصّصة لكلٍّ من الإدخال والإخراج. #4354 #6727 (tavplubix)

. يتيح تحديد format string مخصّصة لكلٍّ من الإدخال والإخراج. #4354 #6727 (tavplubix) تنفيذ جداول LIVE VIEW التي طُرحت في الأصل في #2898، ثم جرى إعدادها في #3925، وبعد ذلك جرى تحديثها في #5541. راجع #5541 للاطلاع على وصف تفصيلي. #5541 (vzakaznikov) #6425 (Nikolai Kochetov) #6656 (vzakaznikov) لاحظ أن ميزة LIVE VIEW قد تُزال في الإصدارات القادمة.

​ إصلاح الأخطاء

​ إصلاح أمني

يتضمن هذا الإصدار أيضًا جميع إصلاحات الثغرات الأمنية من 19.13 و19.11.

أُصلحت إمكانية أن يتسبب استعلام مُفبرك في تعطل الخادم بسبب تجاوز سعة المكدس في محلل SQL. كما أُصلحت أيضًا إمكانية حدوث تجاوز سعة المكدس في جداول Merge وDistributed، والعروض المادية، وشروط الأمان على مستوى الصف التي تتضمن استعلامات فرعية. #6433 (alexey-milovidov)

​ تحسينات الأداء

تحسين الاستعلامات التي تتضمن العبارة ORDER BY expressions ، عندما يكون لـ expressions بادئة مطابقة لمفتاح الترتيب في جداول MergeTree . ويخضع هذا التحسين للإعداد optimize_read_in_order . #6054 #6629 (Anton Popov)

، عندما يكون لـ بادئة مطابقة لمفتاح الترتيب في جداول . ويخضع هذا التحسين للإعداد . #6054 #6629 (Anton Popov) إتاحة استخدام عدة خيوط أثناء تحميل parts وإزالتها. #6372 #6074 #6438 (alexey-milovidov)

وإزالتها. #6372 #6074 #6438 (alexey-milovidov) تنفيذ صيغة دفعية لتحديث حالات الدوال التجميعية. وقد يؤدي ذلك إلى تحسينات في الأداء. #6435 (alexey-milovidov)

استخدام مكتبة FastOps للدوال exp و log و sigmoid و tanh . وFastOps هي مكتبة سريعة للرياضيات المتجهية من Michael Parakhin ‏(المدير التقني في Yandex). وقد تحسن أداء الدالتين exp و log بأكثر من 6 مرات. وستُرجع الدالتان exp و log عند استخدام وسيطة من النوع Float32 قيمة من النوع Float32 (في الإصدارات السابقة كانتا تُرجعان دائمًا Float64 ). والآن قد تُرجع exp(nan) القيمة inf . وقد لا تكون نتيجة الدالتين exp و log أقرب قيمة يمكن للآلة تمثيلها إلى الإجابة الصحيحة. #6254 (alexey-milovidov) استخدام نسخة Danila Kutenin لجعل fastops يعمل #6317 (alexey-milovidov)

للدوال و و و . وFastOps هي مكتبة سريعة للرياضيات المتجهية من Michael Parakhin ‏(المدير التقني في Yandex). وقد تحسن أداء الدالتين و بأكثر من 6 مرات. وستُرجع الدالتان و عند استخدام وسيطة من النوع قيمة من النوع (في الإصدارات السابقة كانتا تُرجعان دائمًا ). والآن قد تُرجع القيمة . وقد لا تكون نتيجة الدالتين و أقرب قيمة يمكن للآلة تمثيلها إلى الإجابة الصحيحة. #6254 (alexey-milovidov) استخدام نسخة Danila Kutenin لجعل fastops يعمل #6317 (alexey-milovidov) تعطيل تحسين المفاتيح المتتالية لـ UInt8/16 . #6298 #6701 (akuzm)

. #6298 #6701 (akuzm) تحسين أداء مكتبة simdjson عبر التخلص من التخصيص الديناميكي في ParsedJson::Iterator . #6479 (Vitaly Baranov)

عبر التخلص من التخصيص الديناميكي في . #6479 (Vitaly Baranov) جلب الصفحات مسبقًا عند تخصيص الذاكرة باستخدام mmap() . #6667 (akuzm)

. #6667 (akuzm) إصلاح مشكلة أداء في مقارنة Decimal . #6380 (Artem Zuikov)

​ تحسينات البناء/الاختبار/إعداد الحزم

​ تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

أُزيلت دالة جدول نادرة الاستخدام catBoostPool وآلية التخزين CatBoostPool . إذا كنت قد استخدمت دالة جدول هذه، فيُرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى feedback@clickhouse.com . لاحظ أن تكامل CatBoost لا يزال متاحًا وسيظل مدعومًا. #6279 (alexey-milovidov)

وآلية التخزين . إذا كنت قد استخدمت دالة جدول هذه، فيُرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى . لاحظ أن تكامل CatBoost لا يزال متاحًا وسيظل مدعومًا. #6279 (alexey-milovidov) عُطِّل ANY RIGHT JOIN و ANY FULL JOIN افتراضيًا. اضبط الإعداد any_join_distinct_right_table_keys لتمكينهما. #5126 #6351 (Artem Zuikov)

​ إصدار ClickHouse 19.13

​ إصدار ClickHouse 19.13.6.51، 2019-10-02

​ إصلاح الأخطاء

يتضمن هذا الإصدار أيضًا جميع إصلاحات الأخطاء الواردة في 19.11.12.69.

​ إصدار ClickHouse 19.13.5.44، 2019-09-20

​ إصلاحات الأخطاء

​ إصدار ClickHouse 19.13.4.32، 2019-09-10

​ إصلاحات الأخطاء

​ إصلاح أمني

إصلاح ثغرتين في codecs خلال مرحلة فك الضغط (يمكن لمستخدم خبيث تزوير بيانات مضغوطة بما يؤدي إلى تجاوز سعة المخزن المؤقت أثناء فك الضغط). #6670 (Artem Zuikov)

​ إصدار ClickHouse 19.13.3.26، 2019-08-22

​ إصلاحات الأخطاء

إصلاح استعلام ALTER TABLE ... UPDATE للجداول التي تحتوي على enable_mixed_granularity_parts=1 . #6543 (alesapin)

للجداول التي تحتوي على . #6543 (alesapin) إصلاح NPE عند استخدام العبارة IN مع استعلام فرعي يحتوي على Tuple. #6125 #6550 (tavplubix)

مع استعلام فرعي يحتوي على Tuple. #6125 #6550 (tavplubix) تم إصلاح مشكلة تتمثل في أنه إذا عادت نسخة متماثلة متقادمة إلى العمل، فقد تظل تحتوي على جزء بيانات أزيلت بواسطة DROP PARTITION. #6522 #6523 (tavplubix)

تم إصلاح مشكلة في parsing لملفات CSV #6426 #6559 (tavplubix)

تم إصلاح سباق بيانات في جدول system.parts واستعلام ALTER. ويعالج هذا #6245. #6513 (alexey-milovidov)

تم إصلاح كود خاطئ في عملية التعديل قد يؤدي إلى تلف الذاكرة. كما تم إصلاح segfault عند قراءة العنوان 0x14c0 ، الذي قد يحدث بسبب التزامن بين DROP TABLE و SELECT من system.parts أو system.parts_columns . وتم أيضًا إصلاح race condition في إعداد mutation queries. كما تم إصلاح deadlock ناتج عن OPTIMIZE في جداول Replicated وعمليات التعديل المتزامنة مثل ALTERs. #6514 (alexey-milovidov)

، الذي قد يحدث بسبب التزامن بين و من أو . وتم أيضًا إصلاح race condition في إعداد mutation queries. كما تم إصلاح deadlock ناتج عن في جداول Replicated وعمليات التعديل المتزامنة مثل ALTERs. #6514 (alexey-milovidov) تم إصلاح احتمال فقدان البيانات بعد استعلام ALTER DELETE على جدول يحتوي على skipping index. #6224 #6282 (Nikita Vasilev)

​ إصلاح أمني

إذا كان لدى المهاجم حق الكتابة في ZooKeeper، وكان قادرًا على تشغيل خادم مخصّص يمكن الوصول إليه من الشبكة التي يعمل ضمنها ClickHouse، فبإمكانه إنشاء خادم خبيث مُعدّ خصيصًا يتصرف كنسخة متماثلة من ClickHouse وتسجيله في ZooKeeper. وعندما تجلب نسخة متماثلة أخرى جزء بيانات من النسخة المتماثلة الخبيثة، يمكنه إجبار clickhouse-server على الكتابة إلى أي مسار على نظام الملفات. اكتشف ذلك Eldar Zaitov من فريق أمن المعلومات في Yandex. #6247 (alexey-milovidov)

​ إصدار ClickHouse 19.13.2.19، 2019-08-14

​ ميزة جديدة

محلل أداء بأخذ العينات على مستوى الاستعلام. مثال. #4247 (laplab) #6124 (alexey-milovidov) #6250 #6283 #6386

أصبح بالإمكان تحديد قائمة من الأعمدة باستخدام التعبير COLUMNS('regexp') ، الذي يعمل كصيغة أكثر تطورًا من النجمة * . #5951 (mfridental), (alexey-milovidov)

، الذي يعمل كصيغة أكثر تطورًا من النجمة . #5951 (mfridental), (alexey-milovidov) أصبح CREATE TABLE AS table_function() ممكنًا الآن #6057 (dimarub2000)

ممكنًا الآن #6057 (dimarub2000) يُستخدم مُحسِّن Adam للانحدار التدرجي العشوائي افتراضيًا في دوال التجميع stochasticLinearRegression() و stochasticLogisticRegression() ، لأنه يحقق جودة جيدة من دون حاجة تُذكر إلى الضبط. #6000 (Quid37)

و ، لأنه يحقق جودة جيدة من دون حاجة تُذكر إلى الضبط. #6000 (Quid37) أُضيفت دوال للعمل مع رقم الأسبوع المخصص #5212 (Andy Yang)

تعمل استعلامات RENAME الآن مع جميع محركات التخزين. #5953 (Ivan)

الآن مع جميع محركات التخزين. #5953 (Ivan) يمكن للعميل الآن تلقي السجلات من الخادم بأي مستوى مطلوب عبر تعيين send_logs_level ، بغض النظر عن مستوى السجل المحدد في إعدادات الخادم. #5964 (Nikita Mikhaylov)

​ تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

أصبح الإعداد input_format_defaults_for_omitted_fields مفعّلًا افتراضيًا. تتطلب عمليات الإدراج في الجداول من نوع Distributed أن تكون قيمة هذا الإعداد موحّدة على مستوى العنقود (يجب ضبطه قبل إجراء تحديث متدرّج). ويتيح ذلك احتساب تعبيرات القيم الافتراضية المعقدة للحقول المتروكة في تنسيقات JSONEachRow و CSV* . وهذا هو السلوك المفترض، لكنه قد يؤدي إلى فرق طفيف جدًا في الأداء. #6043 (Artem Zuikov), #5625 (akuzm)

​ الميزات التجريبية

خط معالجة جديد للاستعلامات. استخدم الخيار experimental_use_processors=1 لتمكينه. استخدمه على مسؤوليتك الخاصة. #4914 (Nikolai Kochetov)

​ إصلاحات الأخطاء

تم إصلاح تكامل Kafka في هذا الإصدار.

تم إصلاح ترميز DoubleDelta لـ Int64 عند استخدام قيم DoubleDelta كبيرة، كما جرى تحسين ترميز DoubleDelta للبيانات العشوائية في Int32 . #5998 (Vasily Nemkov)

لـ عند استخدام قيم كبيرة، كما جرى تحسين ترميز للبيانات العشوائية في . #5998 (Vasily Nemkov) تم إصلاح التقدير المبالغ فيه لـ max_rows_to_read إذا كان الإعداد merge_tree_uniform_read_distribution مضبوطًا على 0. #6019 (alexey-milovidov)

يُصدر استثناءً إذا كان ملف config.d لا يحتوي على عنصر الجذر المطابق لعنصر الجذر في ملف الإعدادات #6123 (dimarub2000)

​ تحسين الأداء

تحسين count() : أصبح الآن يستخدم أصغر عمود (إن أمكن). #6028 (Amos Bird)

إضافة الإبلاغ عن استخدام الذاكرة في اختبارات الأداء. #5899 (akuzm)

إصلاح عملية البناء عند استخدام libcxx خارجي #6010 (Ivan)

خارجي #6010 (Ivan) إصلاح عملية البناء المشترك مع مكتبة rdkafka #6101 (Ivan)

​ إصدار ClickHouse 19.11

​ إصدار ClickHouse 19.11.13.74، 2019-11-01

​ إصلاحات الأخطاء

تم إصلاح تعطل نادر في ALTER MODIFY COLUMN وعمليات الدمج الرأسي عندما يكون أحد الأجزاء المدمجة/المعدّلة فارغًا (0 صفوف). #6780 (alesapin)

وعمليات الدمج الرأسي عندما يكون أحد الأجزاء المدمجة/المعدّلة فارغًا (0 صفوف). #6780 (alesapin) تحديث يدوي لـ SIMDJSON . يعالج هذا احتمال إغراق ملفات stderr برسائل تشخيص JSON زائفة. #7548 (Alexander Kazakov)

. يعالج هذا احتمال إغراق ملفات stderr برسائل تشخيص JSON زائفة. #7548 (Alexander Kazakov) تم إصلاح خطأ في امتداد ملف mrk لعمليات التعديل (alesapin)

​ إصدار ClickHouse 19.11.12.69، 2019-10-02

​ إصلاحات الأخطاء

تم إصلاح تراجع الأداء في تحليل الفهارس للمفاتيح المعقدة في الجداول الكبيرة. ويعالج هذا #6924. #7075 (alexey-milovidov)

تجنّب حدوث SIGSEGV نادر أثناء إرسال البيانات في الجداول التي تستخدم محرك Distributed ( Failed to send batch: file with index XXXXX is absent ). #7032 (Azat Khuzhin)

). #7032 (Azat Khuzhin) إصلاح الخطأ Unknown identifier عند وجود عدة عمليات JOIN. ويعالج هذا #5254. #7022 (Artem Zuikov)

​ إصدار ClickHouse ‏19.11.11.57، 2019-09-13

إصلاح خطأ منطقي كان يتسبب في تعطل segfault عند القراءة من topic فارغ في Kafka. #6902 #6909 (Ivan)

إصلاح للدالة АrrayEnumerateUniqRanked عند وجود مصفوفات فارغة في params. #6928 (proller)

​ إصدار ClickHouse 19.11.10.54، 2019-09-10

​ إصلاحات الأخطاء

تخزين offsets لرسائل Kafka يدويًا ليتسنى تنفيذ commit لها كلها دفعة واحدة عبر جميع partitions. يعالج هذا احتمال حدوث تكرار في سيناريو «مستهلك واحد - عدة partitions». #6872 (Ivan)

​ إصدار ClickHouse 19.11.9.52، 2019-09-6

​ إصلاح أمني

إذا كان لدى المهاجم صلاحية الكتابة إلى ZooKeeper، وكان قادرًا على تشغيل خادم مخصص متاح عبر الشبكة التي يعمل عليها ClickHouse، فيمكنه إنشاء خادم خبيث مُعدّ خصيصًا يتصرف كنسخة متماثلة لـ ClickHouse ويسجّله في ZooKeeper. وعندما تجلب نسخة متماثلة أخرى جزء بيانات من النسخة المتماثلة الخبيثة، يمكنه إجبار clickhouse-server على الكتابة إلى مسار عشوائي على نظام الملفات. اكتشف ذلك Eldar Zaitov من فريق أمن المعلومات في Yandex. #6247 (alexey-milovidov)

​ إصدار ClickHouse 19.11.8.46، 2019-08-22

​ إصلاحات الأخطاء

إصلاح استعلام ALTER TABLE ... UPDATE للجداول التي تستخدم enable_mixed_granularity_parts=1 . #6543 (alesapin)

للجداول التي تستخدم . #6543 (alesapin) إصلاح NPE عند استخدام العبارة IN مع استعلام فرعي يحتوي على tuple. #6125 #6550 (tavplubix)

مع استعلام فرعي يحتوي على tuple. #6125 #6550 (tavplubix) أُصلحت مشكلة تتمثل في أن النسخة المتماثلة المتقادمة، إذا عادت للعمل، قد تظل تحتوي على أجزاء بيانات أُزيلت بواسطة DROP PARTITION . #6522 #6523 (tavplubix)

. #6522 #6523 (tavplubix) أُصلحت مشكلة في تحليل ملفات CSV #6426 #6559 (tavplubix)

أُصلح سباق بيانات في جدول system.parts واستعلام ALTER . ويؤدي ذلك إلى إصلاح #6245. #6513 (alexey-milovidov)

واستعلام . ويؤدي ذلك إلى إصلاح #6245. #6513 (alexey-milovidov) أُصلح كود غير صحيح في mutations قد يؤدي إلى تلف الذاكرة. كما أُصلح segfault عند قراءة العنوان 0x14c0 ، والذي قد يحدث بسبب التزامن بين DROP TABLE و SELECT من system.parts أو system.parts_columns . وأُصلحت أيضًا حالة سباق في تجهيز mutation queries. وأُصلح توقف متبادل ناتج عن OPTIMIZE لجداول Replicated وعمليات التعديل المتزامنة مثل عبارات ALTER. #6514 (alexey-milovidov)

​ إصدار ClickHouse 19.11.7.40، 2019-08-14

​ إصلاح الأخطاء

تم إصلاح تكامل Kafka في هذا الإصدار.

إصلاح عطل segfault عند استخدام arrayReduce مع الوسيطات الثابتة. #6326 (alexey-milovidov)

مع الوسيطات الثابتة. #6326 (alexey-milovidov) تم إصلاح خاصية الرتابة في toFloat() . #6374 (dimarub2000)

. #6374 (dimarub2000) إصلاح عطل segfault عند تفعيل optimize_skip_unused_shards وغياب مفتاح التقسيم إلى shards. #6384 (CurtizJ)

وغياب مفتاح التقسيم إلى shards. #6384 (CurtizJ) تم إصلاح منطق الدالة arrayEnumerateUniqRanked . #6423 (alexey-milovidov)

. #6423 (alexey-milovidov) أُزيل التسجيل التفصيلي الزائد من معالج MySQL. #6389 (alexey-milovidov)

إصلاح السلوك غير الصحيح واحتمال حدوث أعطال segfault في الدالتين التجميعيتين topK و topKWeighted . #6404 (CurtizJ)

و . #6404 (CurtizJ) عدم إظهار الأعمدة الافتراضية في جدول system.columns . وهذا مطلوب للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة. #6406 (alexey-milovidov)

. وهذا مطلوب للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة. #6406 (alexey-milovidov) إصلاح خلل في تخصيص الذاكرة للحقول النصية في قاموس cache ذي المفتاح المركب. #6447 (alesapin)

إصلاح خلل عند تفعيل adaptive granularity أثناء إنشاء نسخة متماثلة جديدة لجدول Replicated*MergeTree . #6452 (alesapin)

. #6452 (alesapin) إصلاح حلقة لا نهائية عند قراءة رسائل Kafka. #6354 (abyss7)

تم إصلاح احتمال تسبّب استعلام مُفبرك في تعطل الخادم بسبب تجاوز سعة المكدس في محلل SQL، وكذلك احتمال تجاوز سعة المكدس في جدولي Merge و Distributed #6433 (alexey-milovidov)

و #6433 (alexey-milovidov) تم إصلاح خطأ ترميز Gorilla في التسلسلات الصغيرة. #6444 (Enmk)

السماح للمستخدم بتجاوز إعدادَي poll_interval و idle_connection_timeout على مستوى الاتصال. #6230 (alexey-milovidov)

​ إصدار ClickHouse ‏19.11.5.28، 2019-08-05

​ إصلاح الأخطاء

أُصلحت مشكلة احتمال تعليق الاستعلامات عند زيادة الحمل على الخادم. #6301 (alexey-milovidov)

أُصلح خطأ FPE في الدالة yandexConsistentHash. ويعالج هذا #6304. #6126 (alexey-milovidov)

أُصلح خطأ في تحويل الأنواع LowCardinality داخل AggregateFunctionFactory . ويعالج هذا #6257. #6281 (Nikolai Kochetov)

داخل . ويعالج هذا #6257. #6281 (Nikolai Kochetov) أُصلح تحليل إعدادات bool من السلسلتين true و false في ملفات التكوين. #6278 (alesapin)

من السلسلتين و في ملفات التكوين. #6278 (alesapin) أُصلح خطأ نادر يتعلق بعدم توافق ترويسات التدفق في الاستعلامات على جدول Distributed فوق جدول MergeTree عندما ينتقل جزء من WHERE إلى PREWHERE . #6236 (alesapin)

فوق جدول عندما ينتقل جزء من إلى . #6236 (alesapin) أُصلح تجاوز السعة في القسمة الصحيحة من نوع موقَّع إلى نوع غير موقَّع. ويعالج هذا #6214. #6233 (alexey-milovidov)

​ تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

لا يزال Kafka معطّلًا.

​ إصدار ClickHouse 19.11.4.24، 2019-08-01

​ إصلاح الأخطاء

إصلاح خطأ في كتابة علامات الفهارس الثانوية مع adaptive granularity. #6126 (alesapin)

إصلاح المعدِّلين WITH ROLLUP و WITH CUBE في GROUP BY مع two-level aggregation. #6225 (Anton Popov)

و في مع two-level aggregation. #6225 (Anton Popov) إصلاح تعليق في الدالة JSONExtractRaw . أُصلح في #6195 #6198 (alexey-milovidov)

. أُصلح في #6195 #6198 (alexey-milovidov) إصلاح segfault في ExternalLoader::reloadOutdated() . #6082 (Vitaly Baranov)

. #6082 (Vitaly Baranov) إصلاح الحالة التي قد يُغلق فيها الخادم sockets الاستماع دون أن يتوقف، ويواصل خدمة الاستعلامات المتبقية. وقد ينتهي الأمر بوجود عمليتَي clickhouse-server قيد التشغيل. وأحيانًا قد يعيد الخادم الخطأ bad_function_call للاستعلامات المتبقية. #6231 (alexey-milovidov)

للاستعلامات المتبقية. #6231 (alexey-milovidov) إصلاح شرط غير صحيح وغير ضروري في حقل التحديث أثناء initial load للقواميس الخارجية عبر ODBC وMySQL وClickHouse وHTTP. يُصلح هذا #6069 #6083 (alexey-milovidov)

إصلاح استثناء غير ذي صلة عند تحويل LowCardinality(Nullable) إلى عمود غير Nullable إذا لم يكن يحتوي على NULLs (على سبيل المثال، في استعلام مثل SELECT CAST(CAST('Hello' AS LowCardinality(Nullable(String))) AS String) . #6094 #6119 (Nikolai Kochetov)

إلى عمود غير Nullable إذا لم يكن يحتوي على NULLs (على سبيل المثال، في استعلام مثل . #6094 #6119 (Nikolai Kochetov) إصلاح نتيجة غير deterministic للدالة التجميعية “uniq” في حالات نادرة جدًا. كان هذا الخطأ موجودًا في جميع إصدارات ClickHouse. #6058 (alexey-milovidov)

حدوث segfault عند تعيين CIDR أعلى قليلًا من اللازم للدالة IPv6CIDRToRange . #6068 (Guillaume Tassery)

. #6068 (Guillaume Tassery) إصلاح تسرّب صغير في الذاكرة عندما يُطلق الخادم عددًا كبيرًا من الاستثناءات من Contexts مختلفة. #6144 (alexey-milovidov)

إصلاح الحالة التي يتوقف فيها الـ consumer مؤقتًا قبل الاشتراك ولا يُستأنف بعد ذلك. #6075 (Ivan) لاحظ أن Kafka معطّل في هذا الإصدار.

مسح buffer بيانات Kafka من عملية القراءة السابقة التي انتهت بخطأ #6026 (Nikolay) لاحظ أن Kafka معطّل في هذا الإصدار.

بما أن StorageMergeTree::background_task_handle يُهيَّأ في startup() ، فقد تحاول MergeTreeBlockOutputStream::write() استخدامه قبل تهيئته. ما عليك سوى التحقق مما إذا كان قد جرت تهيئته. #6080 (Ivan)

​ تحسينات في البناء/الاختبار/التحزيم

أُضيفت حزم rpm الرسمية. #5740 (proller) (alesapin)

الرسمية. #5740 (proller) (alesapin) أُضيفت إمكانية إنشاء حزم .rpm و .tgz باستخدام سكربت packager . #5769 (alesapin)

و باستخدام سكربت . #5769 (alesapin) إصلاحات على نظام البناء «Arcadia». #6223 (proller)

​ تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

لا يعمل Kafka في هذا الإصدار.

​ إصدار ClickHouse 19.11.3.11، 2019-07-18

​ ميزة جديدة

أُضيف دعم للعبارات المُحضّرة. #5331 (Alexander) #5630 (alexey-milovidov)

مرمّزات ضغط الأعمدة DoubleDelta و Gorilla #5600 (Vasily Nemkov)

و #5600 (Vasily Nemkov) أُضيف الإعداد os_thread_priority الذي يتيح التحكم في قيمة “nice” لخيوط معالجة الاستعلامات، والتي يستخدمها نظام التشغيل لضبط أولوية الجدولة الديناميكية. ويتطلب ذلك صلاحيات CAP_SYS_NICE لكي يعمل. ينفّذ هذا #5858 #5909 (alexey-milovidov)

الذي يتيح التحكم في قيمة “nice” لخيوط معالجة الاستعلامات، والتي يستخدمها نظام التشغيل لضبط أولوية الجدولة الديناميكية. ويتطلب ذلك صلاحيات لكي يعمل. ينفّذ هذا #5858 #5909 (alexey-milovidov) أُضيفت الأعمدة _topic و _offset و _key لمحرك Kafka #5382 (Ivan) لاحظ أن Kafka معطّل في هذا الإصدار.

و و لمحرك Kafka #5382 (Ivan) لاحظ أن Kafka معطّل في هذا الإصدار. إضافة مُركِّب الدالة التجميعية -Resample #5590 (hcz)

#5590 (hcz) الدالتان التجميعيتان groupArrayMovingSum(win_size)(x) و groupArrayMovingAvg(win_size)(x) ، اللتان تحسبان المجموع/المتوسط المتحرك مع تقييد حجم النافذة أو بدونه. #5595 (inv2004)

و ، اللتان تحسبان المجموع/المتوسط المتحرك مع تقييد حجم النافذة أو بدونه. #5595 (inv2004) إضافة المرادف arrayFlatten <-> flatten #5764 (hcz)

<-> #5764 (hcz) دمج الدالة H3 geoToH3 من Uber. #4724 (Remen Ivan) #5805 (alexey-milovidov)

​ إصلاح الأخطاء

​ تحسين الأداء

زيادة عدد التدفقات لأوامر SELECT من جدول Merge لتحقيق توزيع أكثر اتساقًا للخيوط. تمت إضافة الإعداد max_streams_multiplier_for_merge_tables . يحل هذا المشكلة #5797 #5915 (alexey-milovidov)

​ تحسينات في البناء/الاختبار/التحزيم

​ تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

Kafka معطّل في هذا الإصدار.

معطّل في هذا الإصدار. تم تفعيل adaptive_index_granularity = 10MB افتراضيًا لجداول MergeTree الجديدة. إذا أنشأت جداول MergeTree جديدة على الإصدار 19.11+، فسيستحيل الرجوع إلى الإصدارات الأقدم من 19.6. #5628 (alesapin)

= 10MB افتراضيًا لجداول الجديدة. إذا أنشأت جداول جديدة على الإصدار 19.11+، فسيستحيل الرجوع إلى الإصدارات الأقدم من 19.6. #5628 (alesapin) أُزيلت القواميس المضمّنة القديمة غير الموثقة التي كانت تستخدمها Yandex.Metrica. لم تعد الدوال OSIn , SEIn , OSToRoot , SEToRoot , OSHierarchy , SEHierarchy متاحة. إذا كنت تستخدم هذه الدوال، فأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى clickhouse-feedback@yandex-team.com. ملاحظة: في اللحظة الأخيرة قررنا الإبقاء على هذه الدوال لفترة من الوقت. #5780 (alexey-milovidov)

​ إصدار ClickHouse 19.10

​ إصدار ClickHouse 19.10.1.5، 2019-07-12

​ ميزة جديدة

إضافة codec جديد للأعمدة: T64 . صُمم لأعمدة (U)IntX/EnumX/Data(Time)/DecimalX . ويُفترض أن يكون مناسبًا للأعمدة ذات القيم الثابتة أو ذات النطاق الصغير. كما يتيح codec نفسه تكبير نوع البيانات أو تصغيره دون إعادة الضغط. #5557 (Artem Zuikov)

جديد للأعمدة: . صُمم لأعمدة . ويُفترض أن يكون مناسبًا للأعمدة ذات القيم الثابتة أو ذات النطاق الصغير. كما يتيح نفسه تكبير نوع البيانات أو تصغيره دون إعادة الضغط. #5557 (Artem Zuikov) إضافة محرك قاعدة بيانات MySQL يتيح عرض جميع الجداول على خادم MySQL بعيد #5599 (Winter Zhang)

يتيح عرض جميع الجداول على خادم MySQL بعيد #5599 (Winter Zhang) تنفيذ bitmapContains . وهو أسرع بمرتين من bitmapHasAny إذا كانت الصورة النقطية الثانية تحتوي على عنصر واحد. #5535 (Zhichang Yu)

. وهو أسرع بمرتين من إذا كانت الصورة النقطية الثانية تحتوي على عنصر واحد. #5535 (Zhichang Yu) دعم الدالة crc32 (بسلوك مطابق تمامًا لما هو موجود في MySQL أو PHP). لا تستخدمها إذا كنت بحاجة إلى دالة hash. #5661 (Remen Ivan)

(بسلوك مطابق تمامًا لما هو موجود في MySQL أو PHP). لا تستخدمها إذا كنت بحاجة إلى دالة hash. #5661 (Remen Ivan) تنفيذ استعلامات SYSTEM START/STOP DISTRIBUTED SENDS للتحكم في عمليات insert غير المتزامنة إلى جداول Distributed . #4935 (Winter Zhang)

​ إصلاح الأخطاء

تجاهل حدود تنفيذ الاستعلام والحد الأقصى لحجم الأجزاء ضمن حدود الدمج أثناء تنفيذ التعديلات. #5659 (Anton Popov)

إصلاح خطأ قد يؤدي إلى إزالة التكرار من الكتل العادية (وهو نادر جدًا) وإدراج كتل مكررة (بمعدل أكثر شيوعًا). #5549 (alesapin)

إصلاح الدالة arrayEnumerateUniqRanked للوسائط التي تحتوي على مصفوفات فارغة #5559 (proller)

للوسائط التي تحتوي على مصفوفات فارغة #5559 (proller) عدم الاشتراك في موضوعات Kafka من دون نية لجلب أي رسائل. #5698 (Ivan)

جعل الإعداد join_use_nulls بلا تأثير على الأنواع التي لا يمكن أن تكون داخل Nullable #5700 (Olga Khvostikova)

بلا تأثير على الأنواع التي لا يمكن أن تكون داخل Nullable #5700 (Olga Khvostikova) إصلاح أخطاء Incorrect size of index granularity #5720 (coraxster)

#5720 (coraxster) إصلاح تجاوز السعة عند التحويل من Float إلى Decimal #5607 (coraxster)

تفريغ المخزن المؤقت عند استدعاء المُدمِّر الخاص بـ WriteBufferFromHDFS . وهذا يُصلح الكتابة إلى HDFS . #5684 (Xindong Peng)

​ تحسين الأداء

أُضيفت إمكانية كتابة العلامة النهائية في نهاية أعمدة MergeTree. يتيح ذلك تجنّب عمليات القراءة غير الضرورية للمفاتيح الواقعة خارج نطاق بيانات الجدول. ولا يُفعَّل هذا إلا عند استخدام adaptive index granularity. #5624 (alesapin)

جرى تحسين أداء جداول MergeTree على أنظمة الملفات البطيئة جدًا من خلال تقليل عدد استدعاءات النظام stat . #5648 (alexey-milovidov)

. #5648 (alexey-milovidov) أُصلح تراجع الأداء عند القراءة من جداول MergeTree الذي أُدخل في الإصدار 19.6. ويعالج المشكلة #5631. #5633 (alexey-milovidov)

​ تحسينات في البناء/الاختبار/التحزيم

تم تنفيذ TestKeeper كتطبيق لواجهة ZooKeeper يُستخدم للاختبار #5643 (alexey-milovidov) (levushkin aleksej)

كتطبيق لواجهة ZooKeeper يُستخدم للاختبار #5643 (alexey-milovidov) (levushkin aleksej) اعتبارًا من الآن، يمكن تشغيل اختبارات .sql بشكل معزول لكل خادم، وبالتوازي، مع قاعدة بيانات عشوائية. يتيح ذلك تشغيلها بصورة أسرع، وإضافة اختبارات جديدة بإعدادات خادم مخصصة، والتأكد من أن الاختبارات المختلفة لا يؤثر بعضها في بعض. #5554 (Ivan)

بشكل معزول لكل خادم، وبالتوازي، مع قاعدة بيانات عشوائية. يتيح ذلك تشغيلها بصورة أسرع، وإضافة اختبارات جديدة بإعدادات خادم مخصصة، والتأكد من أن الاختبارات المختلفة لا يؤثر بعضها في بعض. #5554 (Ivan) إزالة <name> و <metrics> من اختبارات الأداء #5672 (Olga Khvostikova)

و من اختبارات الأداء #5672 (Olga Khvostikova) تم إصلاح اختبار الأداء “select_format” لصيغ Pretty #5642 (alexey-milovidov)

​ إصدار ClickHouse 19.9

​ إصدار ClickHouse 19.9.3.31، 2019-07-05

​ إصلاح الأخطاء

إصلاح عطل segfault في ترميز Delta، الذي يؤثر في الأعمدة ذات القيم التي يقل حجمها عن 32 بت. وكان هذا الخطأ يؤدي إلى تلف عشوائي في الذاكرة. #5786 (alesapin)

إصلاح خطأ نادر عند التحقق من جزء يحتوي على عمود LowCardinality. #5832 (alesapin)

إصلاح عطل segfault في دمج TTL مع الأعمدة غير الفيزيائية في الكتلة. #5819 (Anton Popov)

إصلاح احتمال تعليق الاستعلامات منخفضة الأولوية في حالة سكون لا نهائية. #5842 (alexey-milovidov)

إصلاح طريقة تحديد ClickHouse للمنطقة الزمنية الافتراضية على أنها UCT بدلًا من UTC. #5828 (alexey-milovidov)

إصلاح خطأ متعلق بتنفيذ استعلامات DROP/ALTER/TRUNCATE/OPTIMIZE ON CLUSTER الموزعة على النسخة المتماثلة التابعة قبل النسخة المتماثلة القائدة. والآن ستُنفَّذ مباشرةً على النسخة المتماثلة القائدة. #5757 (alesapin)

إصلاح حالة تسابق كانت تتسبب في عدم ظهور بعض الاستعلامات في query_log فورًا بعد استعلام SYSTEM FLUSH LOGS. #5685 (Anton Popov)

إضافة الدعم المفقود للوسائط الثابتة إلى الدالة evalMLModel . #5820 (alexey-milovidov)

​ إصدار ClickHouse ‏19.9.2.4، 2019-06-24

​ ميزة جديدة

طباعة معلومات عن الأجزاء المجمّدة في جدول system.parts . #5471 (proller)

. #5471 (proller) طلب كلمة مرور العميل عند بدء تشغيل clickhouse-client على tty إذا لم تكن مُعيّنة في الوسيطات #5092 (proller)

على tty إذا لم تكن مُعيّنة في الوسيطات #5092 (proller) تنفيذ الدالتين dictGet و dictGetOrDefault لأنواع Decimal. #5394 (Artem Zuikov)

تهيئة Debian: إضافة مهلة انتظار لإيقاف الخدمة #5522 (proller)

إضافة إعداد يمنع افتراضيًا إنشاء جدول بأنواع مشبوهة لـ LowCardinality #5448 (Olga Khvostikova)

تُرجِع دوال الانحدار أوزان النموذج عند عدم استخدامها بصفتها State في الدالة evalMLMethod . #5411 (Quid37)

. #5411 (Quid37) إعادة تسمية طرائق الانحدار وتحسينها. #5492 (Quid37)

واجهات أوضح لأدوات البحث في السلاسل النصية. #5586 (Danila Kutenin)

​ إصلاح خلل

​ تحسينات على البناء/الاختبار/التغليف

​ إصدار ClickHouse 19.8

​ إصدار ClickHouse 19.8.3.8، 2019-06-11

​ الميزات الجديدة

تمت إضافة الإعداد max_parts_in_total لجداول عائلة MergeTree (القيمة الافتراضية: 100 000) لمنع التحديد غير الآمن لمفتاح التقسيم #5166. #5171 (alexey-milovidov)

لجداول عائلة MergeTree (القيمة الافتراضية: 100 000) لمنع التحديد غير الآمن لمفتاح التقسيم #5166. #5171 (alexey-milovidov) clickhouse-obfuscator : اشتقاق seed لكل عمود على حدة عبر دمج seed الأولي مع اسم العمود، وليس مع موضعه. يهدف ذلك إلى تحويل datasets التي تحتوي على عدة جداول مترابطة، بحيث تظل الجداول قابلة لتنفيذ JOIN عليها بعد التحويل. #5178 (alexey-milovidov)

: اشتقاق seed لكل عمود على حدة عبر دمج seed الأولي مع اسم العمود، وليس مع موضعه. يهدف ذلك إلى تحويل datasets التي تحتوي على عدة جداول مترابطة، بحيث تظل الجداول قابلة لتنفيذ JOIN عليها بعد التحويل. #5178 (alexey-milovidov) تمت إضافة الدالتين JSONExtractRaw و JSONExtractKeyAndValues . وأُعيدت تسمية الدوال jsonExtract<type> إلى JSONExtract<type> . وعند حدوث خطأ، تُرجع هذه الدوال القيم المقابلة، وليس NULL . كما عُدّلت الدالة JSONExtract بحيث تستمد return type من آخر parameter فيها ولا تُدخل Nullable. ونُفِّذ fallback إلى RapidJSON في حال عدم توفر تعليمات AVX2. كما جرى تحديث مكتبة Simdjson إلى إصدار جديد. #5235 (Vitaly Baranov)

و . وأُعيدت تسمية الدوال إلى . وعند حدوث خطأ، تُرجع هذه الدوال القيم المقابلة، وليس . كما عُدّلت الدالة بحيث تستمد return type من آخر parameter فيها ولا تُدخل Nullable. ونُفِّذ fallback إلى RapidJSON في حال عدم توفر تعليمات AVX2. كما جرى تحديث مكتبة Simdjson إلى إصدار جديد. #5235 (Vitaly Baranov) لم تعد الدالتان if و multiIf تعتمدان الآن على Nullable الخاص بالشرط، بل على الفروع، لتحقيق التوافق مع SQL. #5238 (Jian Wu)

و تعتمدان الآن على الخاص بالشرط، بل على الفروع، لتحقيق التوافق مع SQL. #5238 (Jian Wu) أصبح predicate In الآن يُنتج نتيجة Null من مُدخل Null ، مثل الدالة Equal . #5152 (Jian Wu)

الآن يُنتج نتيجة من مُدخل ، مثل الدالة . #5152 (Jian Wu) تحقّق من المهلة الزمنية كل عدد من الصفوف يساوي (flush_interval / poll_timeout) من Kafka. يتيح ذلك إيقاف القراءة من Kafka consumer بوتيرة أكثر تكرارًا، والتحقق من الحدود الزمنية للـ streams ذات المستوى الأعلى #5249 (Ivan)

ربط rdkafka مع SASL المضمّن. من المفترض أن يتيح ذلك استخدام مصادقة SASL SCRAM #5253 (Ivan)

إصدار Batch من RowRefList لجميع ALL JOINS. #5267 (Artem Zuikov)

clickhouse-server: رسائل أخطاء الاستماع أصبحت أكثر إفادة. #5268 (proller)

دعم القواميس في clickhouse-copier للدوال داخل <sharding_key> #5270 (proller)

#5270 (proller) إضافة الإعداد الجديد kafka_commit_every_batch لتنظيم سياسة commit في Kafka. يتيح ذلك ضبط نمط commit: بعد معالجة كل batch من الرسائل، أو بعد كتابة block بالكامل إلى التخزين. وهذه موازنة بين فقدان بعض الرسائل أو قراءتها مرتين في بعض الحالات القصوى. #5308 (Ivan)

لتنظيم سياسة commit في Kafka. يتيح ذلك ضبط نمط commit: بعد معالجة كل batch من الرسائل، أو بعد كتابة block بالكامل إلى التخزين. وهذه موازنة بين فقدان بعض الرسائل أو قراءتها مرتين في بعض الحالات القصوى. #5308 (Ivan) جعل windowFunnel يدعم أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة الأخرى. #5320 (sundyli)

يدعم أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة الأخرى. #5320 (sundyli) السماح بحجب العمود الافتراضي _table في محرك Merge. #5325 (Ivan)

في محرك Merge. #5325 (Ivan) جعل aggregate functions ‏ sequenceMatch تدعم أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة الأخرى #5339 (sundyli)

تدعم أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة الأخرى #5339 (sundyli) رسائل error أفضل إذا كان عدم تطابق checksum ناجمًا على الأرجح عن أعطال في العتاد. #5355 (alexey-milovidov)

التحقق من أن الجداول الأساسية تدعم أخذ العينات لـ StorageMerge #5366 (Ivan)

#5366 (Ivan) إغلاق اتصالات MySQL بعد استخدامها في external dictionaries. وهذا مرتبط بالمشكلة #893. #5395 (Clément Rodriguez)

تحسينات على MySQL wire protocol. تم تغيير اسم التنسيق إلى MySQLWire. استخدام RAII عند استدعاء RSA_free. وتعطيل SSL إذا تعذّر إنشاء السياق. #5419 (Yuriy Baranov)

clickhouse-client: السماح بالتشغيل حتى عند تعذّر الوصول إلى ملف المحفوظات (للقراءة فقط، لا توجد مساحة على القرص، الملف عبارة عن مجلد، …). #5431 (proller)

مراعاة إعدادات query في عمليات INSERT غير المتزامنة إلى الجداول الموزعة. #4936 (TCeason)

أُعيدت تسمية الدوال leastSqr إلى simpleLinearRegression ، و LinearRegression إلى linearRegression ، و LogisticRegression إلى logisticRegression . #5391 (Nikolai Kochetov)

​ تحسينات الأداء

​ إصلاحات الأخطاء

إصلاح مشكلة كانت تجعل push يتطلب أعمدة مع join #5192 (Winter Zhang)

أُصلِح خلل كان يمنع الأمر sudo service clickhouse-server forcerestart من العمل كما هو متوقع عندما يكون ClickHouse قيد التشغيل بواسطة systemd. #5204 (proller)

من العمل كما هو متوقع عندما يكون ClickHouse قيد التشغيل بواسطة systemd. #5204 (proller) إصلاح رموز أخطاء HTTP في DataPartsExchange (كان خادم HTTP بين الخوادم على المنفذ 9009 يعيد دائمًا الرمز 200، حتى عند حدوث أخطاء). #5216 (proller)

إصلاح SimpleAggregateFunction عندما يكون String أطول من MAX_SMALL_STRING_SIZE #5311 (Azat Khuzhin)

إصلاح الخطأ في التحويل من Decimal إلى Nullable(Decimal) في IN. كما أُضيف دعم لتحويلات Decimal الأخرى إلى Decimal (بما في ذلك المقاييس المختلفة). #5350 (Artem Zuikov)

إلى في IN. كما أُضيف دعم لتحويلات Decimal الأخرى إلى Decimal (بما في ذلك المقاييس المختلفة). #5350 (Artem Zuikov) أُصلِح خلل في FPU ضمن مكتبة simdjson أدى إلى حساب غير صحيح للدالة التجميعية uniqHLL و uniqCombined ولدوال رياضية مثل log . #5354 (alexey-milovidov)

و ولدوال رياضية مثل . #5354 (alexey-milovidov) أُصلِحت معالجة الحالات المختلطة const/nonconst في JSON functions. #5435 (Vitaly Baranov)

إصلاح الدالة retention . الآن تُضاف جميع الشروط المتحققة في صف البيانات إلى حالة البيانات. #5119 (小路)

. الآن تُضاف جميع الشروط المتحققة في صف البيانات إلى حالة البيانات. #5119 (小路) إصلاح نوع النتيجة للدالة quantileExact مع Decimals. #5304 (Artem Zuikov)

ترجمة وثائق CollapsingMergeTree إلى الصينية. #5168 (张风啸)

إلى الصينية. #5168 (张风啸) ترجمة بعض الوثائق المتعلقة بمحركات الجداول إلى الصينية. #5134 #5328 (never lee)

إصلاح بعض تقارير sanitizer التي تشير إلى احتمال استخدام الذاكرة بعد تحريرها.#5139 #5143 #5393 (Ivan)

نقل اختبارات الأداء من المجلدات المنفصلة لتسهيل العمل بها. #5158 (alexey-milovidov)

إصلاح اختبارات أداء غير صحيحة. #5255 (alesapin)

إضافة أداة لحساب قيم checksum الناتجة عن انقلاب البِتّات لاستكشاف مشكلات العتاد. #5334 (alexey-milovidov)

جعل سكربت التشغيل أكثر قابلية للاستخدام. #5340#5360 (filimonov)

إضافة تعليمات موجزة حول كيفية كتابة اختبارات الأداء. #5408 (alesapin)

إضافة إمكانية إجراء استبدالات في استعلامات create و fill و drop ضمن اختبارات الأداء #5367 (Olga Khvostikova)

​ إصدار ClickHouse 19.7

​ إصدار ClickHouse 19.7.5.29، 2019-07-05

​ إصلاح خلل

إصلاح تراجع في الأداء في بعض الاستعلامات التي تتضمن JOIN. #5192 (Winter Zhang)

​ إصدار ClickHouse 19.7.5.27، 2019-06-09

​ الميزات الجديدة

أُضيفت الدالتان المتعلقتان بـ bitmap، وهما bitmapHasAny و bitmapHasAll ، على غرار الدالتين hasAny و hasAll الخاصتين بالمصفوفات. #5279 (Sergi Vladykin)

​ إصلاحات الأخطاء

​ إصدار ClickHouse 19.7.3.9، 2019-05-30

​ الميزات الجديدة

إتاحة تقييد النطاق الذي يمكن للمستخدم تعيين قيمة الإعداد ضمنه. يمكن ضبط هذه القيود في ملف تعريف إعدادات المستخدم. #4931 (Vitaly Baranov)

إضافة إصدار ثانٍ من الدالة groupUniqArray مع معلمة اختيارية max_size تحدّ من حجم المصفوفة الناتجة. ويشبه هذا السلوك الدالة groupArray(max_size)(x) . #5026 (Guillaume Tassery)

مع معلمة اختيارية تحدّ من حجم المصفوفة الناتجة. ويشبه هذا السلوك الدالة . #5026 (Guillaume Tassery) بالنسبة إلى تنسيقات ملفات الإدخال TSVWithNames/CSVWithNames، يمكن الآن تحديد ترتيب الأعمدة من ترويسة الملف. ويتحكم في ذلك المعلمة input_format_with_names_use_header . #5081 (Alexander)

​ إصلاحات الأخطاء

حدوث تعطل مع uncompressed_cache + JOIN أثناء الدمج (#5197) #5133 (Danila Kutenin)

خطأ تقسيم الذاكرة في استعلام clickhouse-client إلى جداول النظام. #5066 #5127 (Ivan)

فقدان البيانات عند الأحمال العالية عبر KafkaEngine (#4736) #5080 (Ivan)

أُصلحت حالة نادرة جدًا من حالات تسابق على البيانات كان يمكن أن تحدث عند تنفيذ استعلام يتضمن UNION ALL ويشمل عمليتَي SELECT على الأقل من system.columns أو system.tables أو system.parts أو system.parts_tables أو جداول من عائلة Merge، مع تنفيذ ALTER على أعمدة الجداول ذات الصلة بالتزامن. #5189 (alexey-milovidov)

​ تحسينات الأداء

استخدام فرز radix عند الفرز حسب عمود رقمي واحد في ORDER BY من دون LIMIT . #5106, #4439 (Evgenii Pravda, alexey-milovidov)

طباعة محارف UTF-8 بشكل صحيح في clickhouse-test . #5084 (alexey-milovidov)

. #5084 (alexey-milovidov) إضافة معامل لسطر الأوامر إلى clickhouse-client لتحميل بيانات الاقتراحات دائمًا. #5102 (alexey-milovidov)

معالجة بعض تحذيرات PVS-Studio. #5082 (alexey-milovidov)

تحديث LZ4 #5040 (Danila Kutenin)

إضافة gperf إلى متطلبات البناء لطلب السحب القادم #5030. #5110 (proller)

​ إصدار ClickHouse 19.6

​ إصدار ClickHouse 19.6.3.18، 2019-06-13

​ إصلاحات الأخطاء

تم إصلاح pushdown لشرط IN في الاستعلامات الواردة من دوال الجداول mysql و odbc ومحركات الجداول المقابلة. ويعالج ذلك #3540 و#2384. #5313 (alexey-milovidov)

و ومحركات الجداول المقابلة. ويعالج ذلك #3540 و#2384. #5313 (alexey-milovidov) إصلاح حالة توقف متبادل في Zookeeper. #5297 (github1youlc)

السماح بقيم Decimal المحاطة بعلامتي اقتباس في CSV. #5284 (Artem Zuikov

منع التحويل من Float Inf/NaN إلى Decimals (مع إطلاق استثناء). #5282 (Artem Zuikov)

إصلاح حالة سباق بيانات في استعلام إعادة التسمية. #5247 (Winter Zhang)

تعطيل LFAlloc مؤقتًا. قد يؤدي استخدام LFAlloc إلى كثرة حالات MAP_FAILED عند تخصيص UncompressedCache، ما قد يتسبب في تعطل الاستعلامات على الخوادم ذات الأحمال العالية. cfdba93(Danila Kutenin)

​ إصدار ClickHouse 19.6.2.11، 2019-05-13

​ الميزات الجديدة

تعبيرات TTL للأعمدة والجداول. #4212 (Anton Popov)

إضافة دعم ضغط brotli في استجابات HTTP ‏(Accept-Encoding: br) #4388 (Mikhail)

في استجابات HTTP ‏(Accept-Encoding: br) #4388 (Mikhail) إضافة الدالة الجديدة isValidUTF8 للتحقق مما إذا كانت مجموعة من البايتات مرمّزة بشكل صحيح بترميز UTF-8. #4934 (Danila Kutenin)

للتحقق مما إذا كانت مجموعة من البايتات مرمّزة بشكل صحيح بترميز UTF-8. #4934 (Danila Kutenin) إضافة سياسة جديدة لموازنة الحمل باسم first_or_random ، ترسل الاستعلامات إلى أول مضيف محدد، وإذا تعذّر الوصول إليه، تُرسل الاستعلامات إلى مضيفات عشوائية في الشظية. وهذا مفيد في إعدادات طوبولوجيا النسخ المتماثل المتقاطع. #5012 (nvartolomei)

​ الميزات التجريبية

إضافة الإعداد index_granularity_bytes (حبيبية الفهرس التكيفية) إلى عائلة جداول MergeTree*. #4826 (alesapin)

أُضيف دعم لوسيطات الحجم والطول غير الثابتة والسالبة للدالة substringUTF8 . #4989 (alexey-milovidov)

. #4989 (alexey-milovidov) تعطيل push-down إلى الجدول الأيمن في الربط الأيسر، وإلى الجدول الأيسر في الربط الأيمن، وإلى كلا الجدولين في الربط الكامل. يُصلح هذا نتائج JOIN غير الصحيحة في بعض الحالات. #4846 (Ivan)

clickhouse-copier : رفع تهيئة المهمة تلقائيًا من الخيار --task-file #4876 (proller)

: رفع تهيئة المهمة تلقائيًا من الخيار #4876 (proller) أُضيف معالج للأخطاء المطبعية إلى مصنع التخزين ومصنع دوال الجداول. #4891 (Danila Kutenin)

دعم العلامات النجمية والعلامات النجمية المؤهلة لعمليات الربط المتعددة من دون استعلامات فرعية #4898 (Artem Zuikov)

جعل رسالة خطأ العمود المفقود أكثر وضوحًا للمستخدم. #4915 (Artem Zuikov)

​ تحسينات الأداء

زيادة كبيرة في سرعة ASOF JOIN #4924 (Martijn Bakker)

​ تغييرات غير متوافقة مع الإصدارات السابقة

أُعيدت تسمية ترويسة HTTP ‏ Query-Id إلى X-ClickHouse-Query-Id اتساقًا. #4972 (Mikhail)

​ إصلاحات الأخطاء

تم إصلاح فكّ مرجعية محتمل لمؤشر NULL في clickhouse-copier . #4900 (proller)

. #4900 (proller) تم إصلاح خطأ في استعلام مع JOIN + ARRAY JOIN #4938 (Artem Zuikov)

تم إصلاح توقّف عند بدء تشغيل الخادم عندما يعتمد قاموس على قاموس آخر عبر قاعدة بيانات مع engine=Dictionary. #4962 (Vitaly Baranov)

إصلاح جزئي لـ distributed_product_mode = local. أصبح من الممكن السماح باستخدام أعمدة الجداول المحلية في where/having/order by/… عبر الأسماء المستعارة للجداول. ويُرمى استثناء إذا لم يكن للجدول اسم مستعار. ولا يزال الوصول إلى الأعمدة من دون أسماء مستعارة للجداول غير ممكن. #4986 (Artem Zuikov)

إصلاح نتيجة قد تكون غير صحيحة لـ SELECT DISTINCT مع JOIN #5001 (Artem Zuikov)

مع #5001 (Artem Zuikov) تم إصلاح حالة تسابق على البيانات نادرة جدًا كان من الممكن أن تحدث عند تنفيذ استعلام يحتوي على UNION ALL ويتضمن عبارتي SELECT على الأقل من system.columns أو system.tables أو system.parts أو system.parts_tables أو جداول عائلة Merge، مع تنفيذ ALTER لأعمدة الجداول ذات الصلة بالتزامن. #5189 (alexey-milovidov)

إصلاح حالات فشل الاختبارات عند تشغيل clickhouse-server على مضيف مختلف #4713 (Vasily Nemkov)

clickhouse-test: تعطيل تسلسلات التحكم بالألوان في بيئة غير TTY. #4937 (alesapin)

clickhouse-test: السماح باستخدام أي قاعدة بيانات للاختبارات (إزالة البادئة test. حيثما أمكن) #5008 (proller)

حيثما أمكن) #5008 (proller) إصلاح أخطاء ubsan #5037 (Vitaly Baranov)

أُضيف Yandex LFAlloc إلى ClickHouse لتخصيص بيانات MarkCache وUncompressedCache بطرق مختلفة، بهدف اكتشاف أعطال segfault بشكل أكثر موثوقية #4995 (Danila Kutenin)

أداة بايثون للمساعدة في عمليات backport وسجلات التغييرات. #4949 (Ivan)

​ إصدار ClickHouse 19.5

​ إصدار ClickHouse 19.5.4.22، 2019-05-13

​ إصلاحات الأخطاء

تم إصلاح احتمال حدوث تعطل في دوال bitmap* #5220 #5228 (Andy Yang)

تم إصلاح حالة حالة تسابق على البيانات نادرة جدًا كان يمكن أن تحدث عند تنفيذ query تحتوي على UNION ALL وتتضمن عمليتي SELECT على الأقل من system.columns أو system.tables أو system.parts أو system.parts_tables أو جداول Merge family، مع إجراء ALTER على أعمدة الجداول المعنية بالتزامن. #5189 (alexey-milovidov)

تم إصلاح الخطأ Set for IN is not created yet in case of using single LowCardinality column in the left part of IN . وكان هذا الخطأ يحدث إذا كان عمود LowCardinality جزءًا من المفتاح الأساسي. #5031 #5154 (Nikolai Kochetov)

. وكان هذا الخطأ يحدث إذا كان عمود LowCardinality جزءًا من المفتاح الأساسي. #5031 #5154 (Nikolai Kochetov) تعديل دالة retention: إذا استوفى صف كلًا من الشرط الأول والشرط رقم N، كان يُضاف إلى حالة البيانات أول شرط مستوفًى فقط. أما الآن فتُضاف جميع الشروط المستوفاة في صف البيانات إلى حالة البيانات. #5119 (小路)

​ إصدار ClickHouse 19.5.3.8، 2019-04-18

​ إصلاحات الأخطاء

تم تصحيح نوع الإعداد max_partitions_per_insert_block من Boolean إلى UInt64. #5028 (Mohammad Hossein Sekhavat)

​ إصدار ClickHouse 19.5.2.6، 2019-04-15

​ الميزات الجديدة

​ إصلاح الأخطاء

​ تغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة

أُعيدت تسمية الإعداد insert_sample_with_metadata إلى input_format_defaults_for_omitted_fields . #4771 (Artem Zuikov)

إلى . #4771 (Artem Zuikov) أُضيف الإعداد max_partitions_per_insert_block (بقيمة 100 افتراضيًا). إذا احتوت كتلة الإدراج على عدد أكبر من التقسيمات، فسيتم إطلاق استثناء. اضبطه على 0 إذا أردت إزالة هذا الحد (غير موصى به). #4845 (alexey-milovidov)

(بقيمة 100 افتراضيًا). إذا احتوت كتلة الإدراج على عدد أكبر من التقسيمات، فسيتم إطلاق استثناء. اضبطه على 0 إذا أردت إزالة هذا الحد (غير موصى به). #4845 (alexey-milovidov) أُعيدت تسمية دوال البحث المتعدد ( multiPosition إلى multiSearchAllPositions ، و multiSearch إلى multiSearchAny ، و firstMatch إلى multiSearchFirstIndex ). #4780 (Danila Kutenin)

​ تحسين الأداء

تحسين باحث Volnitsky عبر التضمين المباشر، مما يحقق تحسنًا في البحث بنحو 5-10% للاستعلامات التي تحتوي على العديد من أنماط البحث أو كثير من الثنائيات الحرفية المتشابهة. #4862 (Danila Kutenin)

إصلاح مشكلة أداء عند ضبط الإعداد use_uncompressed_cache على قيمة أكبر من صفر، وقد ظهرت هذه المشكلة عندما كانت جميع البيانات المقروءة موجودة في ذاكرة التخزين المؤقت. #4913 (alesapin)

تعزيز نسخة البناء الخاصة بالتنقيح: memory mappings أكثر دقة وASLR؛ مع إضافة حماية للذاكرة لكل من mark cache و index . يتيح ذلك اكتشاف المزيد من أخطاء العبث بالذاكرة في الحالات التي يتعذر فيها على ASan وMSan فعل ذلك. #4632 (alexey-milovidov)

أكثر دقة وASLR؛ مع إضافة حماية للذاكرة لكل من و . يتيح ذلك اكتشاف المزيد من أخطاء العبث بالذاكرة في الحالات التي يتعذر فيها على ASan وMSan فعل ذلك. #4632 (alexey-milovidov) إضافة دعم لمتغيرات cmake ENABLE_PROTOBUF و ENABLE_PARQUET و ENABLE_BROTLI ، ما يتيح تمكين الميزات المذكورة أعلاه أو تعطيلها (كما هو الحال مع librdkafka وmysql وغير ذلك). #4669 (Silviu Caragea)

و و ، ما يتيح تمكين الميزات المذكورة أعلاه أو تعطيلها (كما هو الحال مع librdkafka وmysql وغير ذلك). #4669 (Silviu Caragea) إضافة إمكانية طباعة قائمة العمليات وstacktraces لجميع خيوط التنفيذ إذا علقت بعض الاستعلامات بعد تشغيل الاختبار. #4675 (alesapin)

إضافة retries عند حدوث خطأ Connection loss في clickhouse-test . #4682 (alesapin)

في . #4682 (alesapin) إضافة build لـ freebsd باستخدام vagrant، وbuild باستخدام Thread sanitizer، إلى سكربت packager. #4712 #4748 (alesapin)

أصبح يُطلب الآن من المستخدم إدخال كلمة مرور للمستخدم 'default' أثناء التثبيت. #4725 (proller)

أثناء التثبيت. #4725 (proller) كتم التحذير في مكتبة rdkafka . #4740 (alexey-milovidov)

. #4740 (alexey-milovidov) إتاحة البناء بدون ssl. #4750 (proller)

إضافة طريقة لتشغيل صورة clickhouse-server باستخدام مستخدم مخصص. #4753 (Mikhail f. Shiryaev)

باستخدام مستخدم مخصص. #4753 (Mikhail f. Shiryaev) ترقية contrib boost إلى 1.69. #4793 (proller)

تعطيل استخدام mremap عند البناء باستخدام Thread Sanitizer. ومن المثير للدهشة أن TSan لا يعترض mremap (مع أنه يعترض mmap و munmap )، ما يؤدي إلى false positives. كما تم إصلاح تقرير TSan في الاختبارات ذات الحالة. #4859 (alexey-milovidov)

عند البناء باستخدام Thread Sanitizer. ومن المثير للدهشة أن TSan لا يعترض (مع أنه يعترض و )، ما يؤدي إلى false positives. كما تم إصلاح تقرير TSan في الاختبارات ذات الحالة. #4859 (alexey-milovidov) إضافة اختبار يتحقق من استخدام schema الخاصة بـ format عبر HTTP interface. #4864 (Vitaly Baranov)

​ إصدار ClickHouse 19.4

​ إصدار ClickHouse 19.4.4.33، 2019-04-17

​ إصلاحات الأخطاء

الإبقاء على الأعمدة العادية و DEFAULT و MATERIALIZED و ALIAS في قائمة واحدة (يُصلح المشكلة #2867). #4707 (Alex Zatelepin)

​ إصدار ClickHouse 19.4.3.11، 2019-04-02

​ إصلاحات الأخطاء

إصلاح تعطل في FULL/RIGHT JOIN عند الربط بين Nullable وغير Nullable. #4855 (Artem Zuikov)

عند الربط بين Nullable وغير Nullable. #4855 (Artem Zuikov) إصلاح خطأ segmentation fault في clickhouse-copier . #4835 (proller)

إضافة إمكانية تشغيل صورة clickhouse-server بحساب مستخدم مخصص. #4753 (Mikhail f. Shiryaev)

​ إصدار ClickHouse 19.4.2.7، 2019-03-30

​ إصلاحات الأخطاء

تم إصلاح مشكلة في القراءة من العمود Array(LowCardinality) في حالة نادرة كان فيها العمود يحتوي على سلسلة طويلة من المصفوفات الفارغة. #4850 (Nikolai Kochetov)

​ إصدار ClickHouse 19.4.1.3، 2019-03-19

​ إصلاحات الأخطاء

تم إصلاح الاستعلامات البعيدة التي تحتوي على كلٍّ من LIMIT BY و LIMIT . سابقًا، إذا استُخدم LIMIT BY و LIMIT في استعلام بعيد، فقد يُنفَّذ LIMIT قبل LIMIT BY ، مما يؤدي إلى نتيجة مُصفّاة أكثر من اللازم. #4708 (Constantin S. Pan)

​ إصدار ClickHouse 19.4.0.49، 2019-03-09

​ الميزات الجديدة

​ إصلاحات الأخطاء

دعم الأسماء المستعارة في قسم JOIN ON لأعمدة الجدول الأيمن. #4412 (Artem Zuikov)

لأعمدة الجدول الأيمن. #4412 (Artem Zuikov) تحتاج نتائج عمليات JOIN المتعددة إلى أسماء صحيحة لاستخدامها في الاستعلامات الفرعية. واستُبدلت الأسماء المستعارة المسطحة بأسماء المصدر في النتيجة. #4474 (Artem Zuikov)

المتعددة إلى أسماء صحيحة لاستخدامها في الاستعلامات الفرعية. واستُبدلت الأسماء المستعارة المسطحة بأسماء المصدر في النتيجة. #4474 (Artem Zuikov) تحسين منطق تمرير الشروط إلى الأسفل للعبارات التي تتضمن JOIN . #4387 (Ivan)

​ تحسينات الأداء

تحسين آليات الاستدلال الخاصة بميزة التحسين “move to PREWHERE”. #4405 (alexey-milovidov)

استخدام جداول بحث مناسبة تستفيد من واجهة برمجة تطبيقات HashTable للمفاتيح بطول 8 بت و16 بت. #4536 (Amos Bird)

للمفاتيح بطول 8 بت و16 بت. #4536 (Amos Bird) تحسين أداء مقارنة السلاسل النصية. #4564 (alexey-milovidov)

تنظيف طابور DDL الموزعة في خيط منفصل حتى لا يبطئ الحلقة الرئيسية التي تعالج مهام DDL الموزعة. #4502 (Alex Zatelepin)

عند ضبط min_bytes_to_use_direct_io على 1، لم يكن كل ملف يُفتح بوضع O_DIRECT لأن حجم البيانات المطلوب قراءتها كان يُقدَّر أحيانًا بأقل من حجمه الفعلي بمقدار block مضغوط واحد. #4526 (alexey-milovidov)

​ تحسينات في البناء/الاختبار/التغليف

أُضيف دعم clang-9 #4604 (alexey-milovidov)

#4604 (alexey-milovidov) إصلاح تعليمات __asm__ الخاطئة (مرة أخرى) #4621 (Konstantin Podshumok)

الخاطئة (مرة أخرى) #4621 (Konstantin Podshumok) أُضيفت إمكانية تحديد الإعدادات لـ clickhouse-performance-test من سطر الأوامر. #4437 (alesapin)

من سطر الأوامر. #4437 (alesapin) أُضيفت اختبارات Dictionaries إلى اختبارات التكامل. #4477 (alesapin)

أُضيفت الاستعلامات من الاختبار المعياري على الموقع الإلكتروني إلى اختبارات الأداء المؤتمتة. #4496 (alexey-milovidov)

الملف xxhash.h غير موجود في lz4 الخارجي لأنه تفصيل تنفيذي، كما أن رموزه مُحددة ضمن نطاق أسماء باستخدام الماكرو XXH_NAMESPACE . وعندما يكون lz4 خارجيًا، يجب أن يكون xxHash خارجيًا أيضًا، ويجب على العناصر التابعة الربط به. #4495 (Orivej Desh)

غير موجود في lz4 الخارجي لأنه تفصيل تنفيذي، كما أن رموزه مُحددة ضمن نطاق أسماء باستخدام الماكرو . وعندما يكون lz4 خارجيًا، يجب أن يكون xxHash خارجيًا أيضًا، ويجب على العناصر التابعة الربط به. #4495 (Orivej Desh) أُصلحت حالة يمكن فيها استدعاء الدالة التجميعية quantileTiming باستخدام وسيطة سالبة أو ذات فاصلة عائمة (وهذا يُصلح اختبار fuzz مع sanitizer الخاص بالسلوك غير المعرّف). #4506 (alexey-milovidov)

باستخدام وسيطة سالبة أو ذات فاصلة عائمة (وهذا يُصلح اختبار fuzz مع sanitizer الخاص بالسلوك غير المعرّف). #4506 (alexey-milovidov) تصحيح خطأ إملائي. #4531 (sdk2)

إصلاح مشكلة التجميع على Mac. #4371 (Vitaly Baranov)

إصلاحات في البناء لـ FreeBSD ولمختلف إعدادات البناء غير المعتادة. #4444 (proller)

​ إصدار ClickHouse 19.3

​ إصدار ClickHouse 19.3.9.1، 2019-04-02

​ إصلاحات الأخطاء

إصلاح تعطل في FULL/RIGHT JOIN عند الربط بين Nullable وغير Nullable . #4855 (Artem Zuikov)

عند الربط بين وغير . #4855 (Artem Zuikov) إصلاح خطأ segmentation fault في clickhouse-copier . #4835 (proller)

في . #4835 (proller) إصلاح القراءة من عمود Array(LowCardinality) في حالة نادرة عندما كان العمود يحتوي على تسلسل طويل من المصفوفات الفارغة. #4850 (Nikolai Kochetov)

​ تحسينات في البناء/الاختبار/التغليف

إضافة طريقة لتشغيل صورة الخاصة بـ clickhouse-server باستخدام مستخدم مخصص #4753 (Mikhail f. Shiryaev)

​ إصدار ClickHouse 19.3.7، 2019-03-12

​ إصلاحات الأخطاء

تم إصلاح الخطأ في #3920. يتجلّى هذا الخطأ في صورة تلف عشوائي في ذاكرة التخزين المؤقت (الرسالتان Unknown codec family code و Cannot seek through file ) وحدوث حالات segfault. ظهر هذا الخلل لأول مرة في الإصدار 19.1، وهو موجود في الإصدارات حتى 19.1.10 و19.3.6. #4623 (alexey-milovidov)

​ إصدار ClickHouse 19.3.6، 2019-03-02

​ إصلاحات الأخطاء

عندما يكون هناك أكثر من 1000 thread في thread pool، قد يحدث std::terminate عند انتهاء thread. Azat Khuzhin #4485 #4505 (alexey-milovidov)

عند انتهاء thread. Azat Khuzhin #4485 #4505 (alexey-milovidov) أصبح من الممكن الآن إنشاء جداول ReplicatedMergeTree* مع تعليقات على الأعمدة من دون قيم default، وكذلك جداول تحتوي على codecs للأعمدة من دون تعليقات أو قيم default. كما أُصلحت أيضًا مقارنة codecs. #4523 (alesapin)

مع تعليقات على الأعمدة من دون قيم default، وكذلك جداول تحتوي على codecs للأعمدة من دون تعليقات أو قيم default. كما أُصلحت أيضًا مقارنة codecs. #4523 (alesapin) أُصلح تعطل عند استخدام JOIN مع array أو tuple. #4552 (Artem Zuikov)

أُصلح تعطل في clickhouse-copier مع الرسالة ThreadStatus not created . #4540 (Artem Zuikov)

. #4540 (Artem Zuikov) أُصلحت مشكلة التعليق عند إيقاف الخادم إذا استُخدمت distributed DDLs. #4472 (Alex Zatelepin)

كانت تُطبع أرقام أعمدة غير صحيحة في رسالة الخطأ المتعلقة بتحليل التنسيق النصي للأعمدة التي يزيد رقمها على 10. #4484 (alexey-milovidov)

تم إصلاح البناء عند تمكين AVX. #4527 (alexey-milovidov)

تم تمكين المحاسبة الموسعة ومحاسبة الإدخال/الإخراج استنادًا إلى إصدار موثوق معروف بدلًا من النواة التي جرى التجميع عليها. #4541 (nvartolomei)

أصبح من الممكن تخطي تعيين core_dump.size_limit ، مع إصدار تحذير بدلًا من رفع استثناء إذا فشل تعيين الحد. #4473 (proller)

، مع إصدار تحذير بدلًا من رفع استثناء إذا فشل تعيين الحد. #4473 (proller) أُزيلت وسوم inline من void readBinary(...) في Field.cpp . كما دُمجت كتل namespace DB الزائدة عن الحاجة. #4530 (hcz)

​ إصدار ClickHouse 19.3.5، 2019-02-21

​ إصلاحات الأخطاء

تم إصلاح خطأ في معالجة استعلامات insert الكبيرة عبر HTTP. #4454 (alesapin)

تم إصلاح عدم التوافق الرجعي مع الإصدارات الأقدم بسبب تنفيذ غير صحيح للإعداد send_logs_level . #4445 (alexey-milovidov)

. #4445 (alexey-milovidov) تم إصلاح عدم التوافق الرجعي في دالة الجدول remote الذي ظهر مع تعليقات الأعمدة. #4446 (alexey-milovidov)

​ إصدار ClickHouse 19.3.4، 2019-02-16

لم يعد حجم فهرس الجدول يُحتسب ضمن حدود الذاكرة عند تنفيذ الاستعلام ATTACH TABLE . وبذلك جرى تفادي احتمال تعذّر إرفاق الجدول بعد فصله. #4396 (alexey-milovidov)

. وبذلك جرى تفادي احتمال تعذّر إرفاق الجدول بعد فصله. #4396 (alexey-milovidov) رُفع قليلًا الحد الأقصى لحجم السلسلة النصية والمصفوفة المستلَمتين من ZooKeeper. ويتيح ذلك مواصلة العمل عند زيادة حجم CLIENT_JVMFLAGS=-Djute.maxbuffer=... في ZooKeeper. #4398 (alexey-milovidov)

في ZooKeeper. #4398 (alexey-milovidov) أصبح بالإمكان إصلاح النسخة المتماثلة المهجورة حتى إذا كان لديها بالفعل عدد كبير جدًا من العُقد في قائمة الانتظار الخاصة بها. #4399 (alexey-milovidov)

إضافة وسيط إلزامي إلى فهرس SET (الحد الأقصى لعدد الصفوف المخزنة). #4386 (Nikita Vasilev)

​ إصلاحات الأخطاء

تم إصلاح نتيجة WITH ROLLUP عند استخدام GROUP BY على مفتاح LowCardinality واحد. #4384 (Nikolai Kochetov)

عند استخدام على مفتاح واحد. #4384 (Nikolai Kochetov) تم إصلاح خطأ في فهرس set (كان يحذف granule إذا كانت تحتوي على أكثر من max_rows صفًا). #4386 (Nikita Vasilev)

صفًا). #4386 (Nikita Vasilev) العديد من إصلاحات build الخاصة بـ FreeBSD. #4397 (proller)

تم إصلاح استبدال الأسماء المستعارة في الاستعلامات التي تحتوي على استعلام فرعي يتضمن الاسم المستعار نفسه (المشكلة #4110). #4351 (Artem Zuikov)

إضافة إمكانية تشغيل clickhouse-server داخل صورة Docker لاستخدامه في الاختبارات عديمة الحالة. #4347 (Vasily Nemkov)

​ إصدار ClickHouse 19.3.3، 2019-02-13

​ الميزات الجديدة

​ الميزات التجريبية

أُضيفت فهارس تخطي البيانات minmax و set لعائلة محركات الجداول MergeTree. #4143 (Nikita Vasilev)

و لعائلة محركات الجداول MergeTree. #4143 (Nikita Vasilev) أُضيف تحويل CROSS JOIN إلى INNER JOIN عند الإمكان. #4221 #4266 (Artem Zuikov)

​ إصلاحات الأخطاء

​ التغييرات غير المتوافقة مع الإصدارات السابقة

أُزيل الإعداد allow_experimental_low_cardinality_type . أصبحت أنواع البيانات LowCardinality جاهزة للاستخدام في بيئة الإنتاج. #4323 (alexey-milovidov)

. أصبحت أنواع البيانات جاهزة للاستخدام في بيئة الإنتاج. #4323 (alexey-milovidov) خُفِّض حجم mark cache وحجم uncompressed cache بما يتناسب مع مقدار الذاكرة المتاحة. #4240 (Lopatin Konstantin

أُضيفت الكلمة المفتاحية INDEX إلى استعلام CREATE TABLE . يجب إحاطة اسم أي عمود index بعلامات backticks أو بعلامات اقتباس مزدوجة: `index` . #4143 (Nikita Vasilev)

إلى استعلام . يجب إحاطة اسم أي عمود بعلامات backticks أو بعلامات اقتباس مزدوجة: . #4143 (Nikita Vasilev) تُرقّي sumMap الآن نوع النتيجة بدلًا من حدوث تجاوز سعة. ويمكن الحصول على السلوك القديم لـ sumMap باستخدام الدالة sumMapWithOverflow . #4151 (Léo Ercolanelli)

​ تحسينات الأداء

تم استبدال std::sort بـ pdqsort في الاستعلامات التي لا تحتوي على LIMIT . #4236 (Evgenii Pravda)

بـ في الاستعلامات التي لا تحتوي على . #4236 (Evgenii Pravda) أصبح الخادم الآن يعيد استخدام الخيوط من تجمع الخيوط العام. يؤثر ذلك في الأداء في بعض الحالات النادرة. #4150 (alexey-milovidov)

تمت إضافة دعم AIO إلى FreeBSD. #4305 (urgordeadbeef)

أصبح SELECT * FROM a JOIN b USING a, b يعيد العمودين a و b من الجدول الأيسر فقط. #4141 (Artem Zuikov)

يعيد العمودين و من الجدول الأيسر فقط. #4141 (Artem Zuikov) أصبح خيار -C في client يعمل مثل الخيار -c . #4232 (syominsergey)

في client يعمل مثل الخيار . #4232 (syominsergey) عند استخدام الخيار --password من دون قيمة، فإنه يطلب الآن كلمة المرور من stdin. #4230 (BSD_Conqueror)

من دون قيمة، فإنه يطلب الآن كلمة المرور من stdin. #4230 (BSD_Conqueror) تمت إضافة تمييز للمحارف الخاصة غير المُهربة في السلاسل النصية الحرفية التي تحتوي على تعبيرات LIKE أو regexps. #4327 (alexey-milovidov)

أو regexps. #4327 (alexey-milovidov) تمت إضافة إلغاء queries ‏HTTP للقراءة فقط إذا انقطع socket الخاص بالعميل. #4213 (nvartolomei)

أصبح server يبلّغ عن التقدم للإبقاء على connections الخاصة بالعميل نشطة. #4215 (Ivan)

تم تحسين الرسالة التي توضّح سبب استعلام OPTIMIZE عند تمكين الإعداد optimize_throw_if_noop بشكل طفيف. #4294 (alexey-milovidov)

بشكل طفيف. #4294 (alexey-milovidov) تمت إضافة دعم الخيار --version إلى ClickHouse server. #4251 (Lopatin Konstantin)

إلى ClickHouse server. #4251 (Lopatin Konstantin) تمت إضافة الخيار --help/-h إلى clickhouse-server . #4233 (Yuriy Baranov)

إلى . #4233 (Yuriy Baranov) تمت إضافة دعم للاستعلامات الفرعية ذات القيمة المفردة ذات ناتج حالة aggregate function. #4348 (Nikolai Kochetov)

تم تحسين وقت إيقاف server ومدة انتظار أوامر ALTER. #4372 (alexey-milovidov)

تمت إضافة معلومات عن الإعداد replicated_can_become_leader إلى system.replicas، مع إضافة logging إذا كانت replica لن تحاول أن تصبح leader. #4379)

​ إصدار ClickHouse 19.1

​ إصدار ClickHouse 19.1.14، 2019-03-14

تم إصلاح الخطأ Column ... queried more than once الذي قد يحدث إذا كان الإعداد asterisk_left_columns_only مضبوطًا على 1 عند استخدام GLOBAL JOIN مع SELECT * (وهي حالة نادرة). هذه المشكلة غير موجودة في الإصدار 19.3 والإصدارات الأحدث. 6bac7d8d (Artem Zuikov)

​ إصدار ClickHouse ‏19.1.13، 2019-03-12

يتضمن هذا الإصدار مجموعة التصحيحات نفسها تمامًا الموجودة في 19.3.7.

​ إصدار ClickHouse 19.1.10، 2019-03-03

يتضمن هذا الإصدار نفس مجموعة التصحيحات الموجودة في 19.3.6 تمامًا.

​ إصدار ClickHouse 19.1

​ إصدار ClickHouse ‏19.1.9، 2019-02-21

​ إصلاحات الأخطاء

تم إصلاح عدم التوافق مع الإصدارات السابقة الناتج عن تنفيذ غير صحيح للإعداد send_logs_level . #4445 (alexey-milovidov)

. #4445 (alexey-milovidov) تم إصلاح عدم التوافق مع الإصدارات السابقة في دالة الجدول remote الذي ظهر مع تعليقات الأعمدة. #4446 (alexey-milovidov)

​ إصدار ClickHouse 19.1.8، 2019-02-16

​ إصلاحات الأخطاء

إصلاح مشكلة في حزمة التثبيت عند غياب ‎/etc/clickhouse-server/config.xml. #4343 (proller)

​ إصدار ClickHouse 19.1

​ إصدار ClickHouse 19.1.7، 2019-02-15

إرجاع النوع الصحيح والتعامل مع الأقفال بشكل سليم في الدالة joinGet . #4153 (Amos Bird)

. #4153 (Amos Bird) تم إصلاح خطأ عند إعادة محاولة إنشاء سجلات النظام أثناء إيقاف تشغيل الخادم. #4254 (alexey-milovidov)

تم إصلاح خطأ: إذا كانت هناك قاعدة بيانات بمحرك Dictionary ، فكان يتم فرض تحميل جميع القواميس عند بدء تشغيل الخادم، وإذا وُجد قاموس بمصدر ClickHouse من localhost ، فلا يمكن تحميله. #4255 (alexey-milovidov)

، فكان يتم فرض تحميل جميع القواميس عند بدء تشغيل الخادم، وإذا وُجد قاموس بمصدر ClickHouse من ، فلا يمكن تحميله. #4255 (alexey-milovidov) تم إصلاح خلل كان يؤدي إلى نتائج غير صحيحة عند تنفيذ mutations التي تحتوي على المعامل IN . #4099 (Alex Zatelepin)

. #4099 (Alex Zatelepin) قد يتعرض clickhouse-client إلى segfault عند الخروج أثناء تحميل بيانات اقتراحات سطر الأوامر إذا كان قد شُغّل في interactive mode. #4317 (alexey-milovidov)

إلى segfault عند الخروج أثناء تحميل بيانات اقتراحات سطر الأوامر إذا كان قد شُغّل في interactive mode. #4317 (alexey-milovidov) تم إصلاح race condition حيث إن الاستعلام من system.tables قد يؤدي إلى الخطأ table does not exist . #4313 (alexey-milovidov)

قد يؤدي إلى الخطأ . #4313 (alexey-milovidov) تم إصلاح حالة deadlock عند إعادة محاولة SELECT من table بمحرك File بعد الخطأ No such file or directory . #4161 (alexey-milovidov)

من table بمحرك بعد الخطأ . #4161 (alexey-milovidov) تم إصلاح مشكلة: كانت القواميس المحلية في ClickHouse تُحمَّل عبر TCP، بينما ينبغي تحميلها ضمن العملية نفسها. #4166 (alexey-milovidov)

تم إصلاح الخطأ No message received عند التفاعل مع PostgreSQL ODBC Driver عبر TLS connection. كما أُصلح segfault عند استخدام MySQL ODBC Driver. #4170 (alexey-milovidov)

عند التفاعل مع PostgreSQL ODBC Driver عبر TLS connection. كما أُصلح segfault عند استخدام MySQL ODBC Driver. #4170 (alexey-milovidov) تعطيل تحسين predicate مؤقتًا لـ ORDER BY . #3890 (Winter Zhang)

. #3890 (Winter Zhang) تم إصلاح حلقة لا نهائية عند الاستعلام من table function numbers(0) . #4280 (alexey-milovidov)

. #4280 (alexey-milovidov) تم إصلاح خلل في compile_expressions عند مقارنة التواريخ الكبيرة (الأكبر من int16). #4341 (alesapin)

عند مقارنة التواريخ الكبيرة (الأكبر من int16). #4341 (alesapin) تم إصلاح segmentation fault مع uncompressed_cache=1 ، وكذلك استثناء ناتج عن قيمة غير صحيحة لـ uncompressed size. #4186 (alesapin)

، وكذلك استثناء ناتج عن قيمة غير صحيحة لـ uncompressed size. #4186 (alesapin) تم إصلاح ALL JOIN مع التكرارات في right table. #4184 (Artem Zuikov)

مع التكرارات في right table. #4184 (Artem Zuikov) تم إصلاح سلوك غير صحيح عند تنفيذ query ‏ INSERT ... SELECT ... FROM file(...) إذا كان الملف بتنسيق CSVWithNames أو TSVWIthNames وكان صف البيانات الأول مفقودًا. #4297 (alexey-milovidov)

إذا كان الملف بتنسيق أو وكان صف البيانات الأول مفقودًا. #4297 (alexey-milovidov) تم إصلاح تنفيذ aggregate functions مع arguments من النوع Array(LowCardinality) . #4055 (KochetovNicolai)

. #4055 (KochetovNicolai) حزمة Debian: تصحيح الرابط /etc/clickhouse-server/preprocessed بما يتوافق مع الإعدادات. #4205 (proller)

بما يتوافق مع الإعدادات. #4205 (proller) إصلاح اختبار fuzz ضمن undefined behavior sanitizer: تمت إضافة تحقّق من نوع المعلمة لعائلة الدوال quantile*Weighted . #4145 (alexey-milovidov)

. #4145 (alexey-milovidov) جعل الأمر START REPLICATED SENDS يبدأ عمليات الإرسال المتماثلة. #4229 (nvartolomei)

يبدأ عمليات الإرسال المتماثلة. #4229 (nvartolomei) إصلاح الخطأ Not found column عند وجود أعمدة مكررة في قسم JOIN ON. #4279 (Artem Zuikov)

عند وجود أعمدة مكررة في قسم JOIN ON. #4279 (Artem Zuikov) يُستخدم الآن /etc/ssl بوصفه الدليل الافتراضي لشهادات SSL. #4167 (alexey-milovidov)

بوصفه الدليل الافتراضي لشهادات SSL. #4167 (alexey-milovidov) إصلاح تعطل عند إعادة تحميل القاموس إذا كان غير متاح. #4188 (proller)

إصلاح خلل في المقارنة غير الصحيحة بين Date و DateTime . #4237 (valexey)

و . #4237 (valexey) إصلاح نتيجة غير صحيحة عند استخدام وسيطات Date و DateTime في فروع المعامل الشرطي (الدالة if ). تمت إضافة حالة عامة للدالة if . #4243 (alexey-milovidov)

​ إصدار ClickHouse 19.1.6، 2019-01-24