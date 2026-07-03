إصدار ClickHouse 26.5، 2026-05-21. العرض التقديمي، الفيديو
- تم تغيير القيم الافتراضية لكلٍّ من
date_time_input_formatو
cast_string_to_date_time_modeمن
basicإلى
best_effort. وقد تنجح الآن افتراضيًا الاستعلامات التي كانت تفشل سابقًا في تحليل سلاسل datetime غير الأساسية (مثل
2024 April 4و
Apr 15, 2020 10:30:00). وللاحتفاظ بسلوك التحليل الصارم السابق، اضبط هذين الإعدادين على
basic(أو استخدم
compatibility). #89334 (Alexey Milovidov).
- أصبح اسم عنصر Tuple وهو
nullمحظورًا الآن لأنه يتعارض مع اسم subcolumn المستخدم لخرائط null في Nullable، مما يؤدي إلى التباس في تحديد subcolumn. #98377 (Alexey Milovidov).
- تمت إضافة الإعدادات
dynamic_disk_allow_from_envو
dynamic_disk_allow_from_zkو
dynamic_disk_allow_includeلمنع استخدام
from_envو
from_zkو
includeفي dynamic disks. ويُعدّ هذا تغييرًا غير متوافق مع الإصدارات السابقة لأنه يحظر افتراضيًا سلوكًا كان مسموحًا به افتراضيًا من قبل. #99138 (Kseniia Sumarokova).
- لم يعد بإمكانك استخدام Parquet reader وwriter القديمين المعتمدين على Arrow. وسيُستخدم التنفيذ native بدلًا من ذلك. #100949 (Alexey Milovidov).
- أصبح
SHOW CREATE TABLE tيفضّل الآن temporary table عندما توجد table دائمة وtemporary table كلتاهما باسم
tولم يتم تحديد database، بما يتوافق مع السلوك الحالي لـ
DESCRIBE TABLE. بالإضافة إلى ذلك، أصبح syntax الخاص بـ
DESCRIBE TEMPORARY TABLEمدعومًا الآن. #100966 (Alexey Milovidov).
- تم خفض القيمة الافتراضية لـ
http_max_fieldsمن 1,000,000 إلى 1,000 و
http_max_field_name_sizeمن 128 KB إلى 4 KB للحد من memory usage قبل authentication بواسطة HTTP connections. وتمت إضافة الإعدادين
http_max_request_header_sizeو
http_headers_read_timeout. ويمكن للمستخدمين الذين يعتمدون على الحدود الأعلى السابقة استعادة هذه القيم عبر الإعدادات. #103285 (Sema Checherinda).
- تمت إضافة column متداخلة باسم
histogramsإلى
system.metric_logتلتقط snapshot لكل histogram metric مسجلة في كل row، مع إعداد جديد هو
system_metric_log_show_zero_values_in_histogramsللتحكم في إخراج القيم الصفرية. وهذا يجعل table
system.histogram_metric_logمهملة. #103770 (Miсhael Stetsyuk).
- أصبح
CASTإلى
DateTimeأو
DateTime64من دون time zone صريحة يحافظ الآن على time zone الخاصة بـ argument المصدر (عندما يكون المصدر من نوع
DateTime/
DateTime64مع time zone صريحة)، بما يتوافق مع سلوك الدالتين
toDateTime/
toDateTime64. يُغلق #55072. #104433 (Alexey Milovidov).
- أُزيلت table function
kql. استخدم
SET dialect = 'kusto'لتشغيل الاستعلامات بلهجة KQL. #105101 (Alexey Milovidov).
- أصبحت window functions
RANKو
DENSE_RANKترفض arguments وتُطلق
NUMBER_OF_ARGUMENTS_DOESNT_MATCH، بما يتوافق مع معيار SQL. في السابق، كانت الاستعلامات مثل
RANK(x) OVER (ORDER BY id)تُقبل بصمت مع تجاهل argument. ولاستعادة السلوك المتساهل السابق، اضبط
allow_rank_dense_rank_arguments = 1. يُغلق #49526. #104324 (Groene AI).
- أُضيف إعداد جديد
max_bytes_ratio_before_external_join، مماثلًا لـ
max_bytes_ratio_before_external_group_byو
max_bytes_ratio_before_external_sort. ويعبّر عن عتبة النقل إلى disk لعمليات hash join كنسبة من الذاكرة المتاحة؛ وعند استخدامه مع القيمة المطلقة
max_bytes_before_external_join، تُطبَّق العتبة الأصغر الناتجة. #103862 (Alexey Milovidov). أصبح الإعداد
max_bytes_ratio_before_external_joinمفعّلًا افتراضيًا الآن بالقيمة 0.5، على غرار
max_bytes_ratio_before_external_group_byو
max_bytes_ratio_before_external_sort. وتنتقل عمليات hash join تلقائيًا إلى grace hash join بمجرد أن تتجاوز بيانات الجانب الأيمن نصف ذاكرة النظام المتاحة (عند تهيئة حدود الذاكرة). #104285 (Alexey Milovidov).
- أُضيفت table function
filesystem. وهي تتيح تمثيل بنية directory على شكل table، والاستعلام عن metadata الملفات ومحتوياتها باستخدام SQL. طُرحت في الأصل في #42039 بواسطة @perst20. راجع #42039. وراجع #50208. #53610 (Alexey Milovidov).
- أصبح من الممكن تمرير أسماء الدوال مباشرةً إلى الدوال عالية الرتبة مثل
arrayMapو
arrayFilterوغيرها. على سبيل المثال، أصبح
arrayMap(negate, [1, 2, 3])الآن مكافئًا لـ
arrayMap(x -> negate(x), [1, 2, 3]). #101033 (Alexey Milovidov).
- أُضيف الإعداد
send_table_structure_on_insert_with_inline_dataوخيار client
--inline-insert-dataللسماح لـ server بتحليل بيانات INSERT المضمّنة بنفسه عبر native protocol، ما يجنّب جولة الذهاب والإياب اللازمة لاستقبال بنية table ويحسّن الأداء عند وجود عدد كبير من عمليات insert الصغيرة. #101034 (Alexey Milovidov).
- أُضيفت الدالتان
tokenizeQueryو
highlightQueryلتجزئة SQL query إلى tokens وإبراز الصياغة. تُرجع
tokenizeQuerytokens الخاصة بالمحلل المعجمي مع offsets بالبايت وأنواع tokens؛ وتُرجع
highlightQueryranges لإبراز الصياغة استنادًا إلى parser، مع فئات الإبراز (keyword وidentifier وfunction وnumber وstring وغير ذلك). #101054 (Alexey Milovidov).
- أُضيف الإعداد
url_baseلحل relative URLs في table function
urlوtable engine
URL، وفق دلالات RFC 3986. #101113 (Alexey Milovidov).
- أُضيف دعم القيم السالبة في clause
LIMIT BYلاختيار rows من نهاية كل مجموعة بدلًا من بدايتها. على سبيل المثال، يعيد
LIMIT -2 BY idآخر صفّين لكل
id. كما أن offsets السالبة (
LIMIT -1 OFFSET -1 BY id) والإشارات المختلطة (
LIMIT -2 OFFSET 1 BY id) مدعومة أيضًا. #103222 (Nihal Z. Miaji).
- أُضيف دعم للدالة
json_valueللإخراج باستخدام
tupleو
arrayلتحسين أداء استعلامات JSON المتعددة. #78362 (kevinyhzou). وأُضيف أيضًا دعم وسيط JSONPath متعدد المسارات من نوع
Tuple/
Arrayفي
JSON_VALUEو
JSON_EXISTSو
JSON_QUERY، بواسطة @KevinyhZou. #101102 (Alexey Milovidov).
- أُضيفت مَعلمة جديدة باسم
kafka_autodetect_client_rack. عند ضبطها، يُكتشف Availability Zone عبر إمكانات السحابة ويُمرَّر على أنه المَعلمة
client.rackفي
librdkafkaلتجنّب الاتصالات العابرة للمناطق. #81323 (Ilya Golshtein).
- أُضيف نوع الحدث
Readإلى
system.blob_storage_logلتتبّع عمليات القراءة من object storage، ويتحكم فيه الإعداد الجديد
enable_blob_storage_log_for_read_operations. #96867 (Alexey Milovidov).
- يمكن للمستخدمين الآن الاطّلاع على watches الخاصة بـ ZooKeeper التي يُصدرها
clickhouse-serverباستخدام الجدول الجديد
system.zookeeper_watches. #99277 (Den Kalantaevskii).
- أُضيف حدث ملف التعريف
Shardsالذي يحسب عدد shards المشاركة في distributed queries، مع جمعها عبر جميع الجداول. #99470 (Alexey Milovidov).
- يمكن الآن تعريف دوال
WASMالمعرّفة من المستخدم على أنها
DETERMINISTIC، لتخضع لطيّ الثوابت. #100005 (Vasily Chekalkin).
- أُضيف الإعداد
parallel_replicas_prefer_local_replica: عند تعطيله، تُختار parallel replicas بالكامل وفقًا لخوارزمية load balancing، مما يتيح توجيه الاستعلامات حتى مع
max_parallel_replicas = 1إلى مضيف آخر. #100139 (Alexey Milovidov).
- أُضيفت إعدادات الخادم
{disk,storage,http}_connections_rcvbufو
{disk,storage,http}_connections_sndbufللتحكم في أحجام مخازن مقابس TCP على اتصالات HTTP الصادرة، بما يتيح للمشغّلين تجاوز autotuning الخاص بالنواة ووضع حدّ لاستخدام الذاكرة لكل اتصال. #100478 (Sema Checherinda).
- دعم
CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEWبنفس دلالات الاستبدال الذرّي الخاصة بـ
CREATE OR REPLACE TABLE. يعمل ذلك مع الجداول الداخلية، وجداول
TO، و
POPULATE، و
REFRESH، و
ON CLUSTER. #100539 (DQ).
- أُضيفت histogram metrics
s3_read_request_duration_microsecondsو
s3_read_request_bytesلمراقبة مدة اتصال طلبات GET إلى S3 وحجم البايتات المستهلكة، وهي متاحة في
system.histogram_metricsوعبر Prometheus endpoint. #102058 (Sema Checherinda).
- أُضيفت table engines
Paimonو
PaimonS3و
PaimonAzureو
PaimonHDFSو
PaimonLocalمع دعم Incremental read بالاستناد إلى تتبّع تقدّم snapshots الخاصة بـ Keeper. يعيد الوضع التزايدي الصفوف الجديدة فقط منذ آخر snapshot معتمدة. كما تتوفر قراءات delta موجَّهة للّقطات عبر
paimon_target_snapshot_id، وحدود snapshots لكل استعلام عبر
max_consume_snapshots. ويمكن ضبط metadata refresh في الخلفية عبر
paimon_metadata_refresh_interval_sec. ويخضع ذلك للإعداد
allow_experimental_paimon_storage_engine. #102343 (XiaoBinMu).
- أُضيف إعداد جديد لجدول Kafka باسم
kafka_map_virtual_columns_on_write. عند تفعيله، تُنتَج الأعمدة المسماة
_keyو
_timestampو
_headers.nameو
_headers.valueفي مخطط Kafka table على أنها مفتاح رسالة Kafka والطابع الزمني وheaders المقابلة عند
INSERT، وتُستبعَد من message payload. #103243 (Alexey Milovidov).
- أُضيف الاستعلامان
SYSTEM PAUSE VIEW [db.]nameو
SYSTEM PAUSE VIEWSللعروض المادية القابلة للتحديث. وعلى خلاف
SYSTEM STOP VIEW، لا يقطع
SYSTEM PAUSE VIEWعملية التحديث الجارية حاليًا — إذ يُسمح للتحديث قيد التنفيذ بأن يكتمل، ولا تُمنَع إلا عمليات التحديث اللاحقة. ويمكن التراجع عن ذلك باستخدام
SYSTEM START VIEWأو
SYSTEM START VIEWS، اللذين يزيلان الآن، بصورة موحّدة، حالتي الإيقاف والإيقاف المؤقت معًا. #103252 (Nikita Mikhaylov).
- أُضيفت الدالة
regexpPosition(مع الأسماء البديلة المتوافقة مع PostgreSQL:
regexpInstrو
regexp_instr) التي تُرجع موضع البايت للمطابقة رقم N للتعبير النمطي داخل سلسلة نصية. وهي تدعم إزاحة البداية، ووضع الإرجاع بعد المطابقة، وأعلام التعبير النمطي، واختيار مجموعة الالتقاط. #104172 (Abhinav Agarwal).
- أُضيفت الدالتان الجديدتان
isPrimeو
isProbablePrimeللتحقق من أولية الأعداد. تُرجع
isPrimeنتيجة دقيقة للأعداد الصحيحة غير الموقعة حتى
UInt64. كما تدعم
isProbablePrimeأيضًا
UInt128و
UInt256؛ وبالنسبة إلى هذه الأنواع الأوسع، فإن
0تعني أن العدد مركب قطعًا، و
1تعني أنه أولي على الأرجح. وتتحكم الوسيطة الاختيارية الثانية في
isProbablePrime، وهي
rounds، بدرجة الثقة (بحد أقصى
256)؛ إذ يحد الإعداد الافتراضي البالغ
25جولة من معدل الإيجابيات الكاذبة لعدد مركب عشوائي إلى أقل من
10^-15، كما يمكن إلغاء
isProbablePrime. #104234 (Nihal Z. Miaji). #104639 (Alexey Milovidov). #104806 (Nihal Z. Miaji).
- أصبح
clearو
/clearالآن يمسحان الطرفية في أدوات سطر الأوامر الخاصة بـ ClickHouse بدلًا من تنفيذهما على أنهما استعلام خاطئ. #104318 (Tyler Hannan).
- أصبح يُسمح الآن لدالة الجدول
fileبقبول
Array(String)من المسارات في استعلامات
SELECT. #104442 (Yue).
- أُضيف العمودان
deterministicو
higher_orderإلى جدول
system.functions. #104479 (Pedro Ferreira).
- أُضيف مُعامِل اختياري لمتغير الترميز إلى
bech32Encode(
bech32/
bech32m) ووضع فك ترميز خام إلى
bech32Decodeلترميز العناوين غير الخاصة بـ SegWit (مثل Cosmos SDK وInjective وOsmosis). #98986 (Yash ).
- يمكنك الآن كتابة البيانات بتنسيق
AvroConfluent، الذي كان سابقًا مخصصًا للإدخال فقط. يتيح ذلك إنتاج رسائل Avro مؤطّرة بواسطة Confluent Schema Registry مباشرةً من ClickHouse، مثلًا عند الكتابة إلى Kafka. ويُسجَّل المخطط تلقائيًا في سجل المخططات. استخدم الإعداد الجديد
output_format_avro_confluent_subjectلتحديد اسم الـ subject. #101935 (János Benjamin Antal).
- أُضيفت الدالة
prettyPrintJSONلتنسيق سلسلة JSON إلى صيغة مقروءة للبشر. وهي مفيدة للوحات المعلومات أو التقارير، حيث كان تحسين التنسيق يتطلب سابقًا خطوة إضافية على جانب العميل. ويغلق ذلك #62523. #102594 (Dmitry Prokofyev).
- تمت إضافة
STRING_AGGكاسم مستعار غير حساس لحالة الأحرف لـ
groupConcatللتوافق مع PostgreSQL / معيار SQL. #105125 (Alexey Milovidov).
- أصبح الآن بالإمكان تخزين نتائج كل استعلام فرعي مؤقتًا بشكل مستقل باستخدام
SETTINGS use_query_cache = trueفي استعلامات فرعية محددة، من دون تخزين الاستعلام الخارجي بالكامل مؤقتًا. كما يتيح الإعداد الجديد
query_cache_for_subqueries = trueتعميم
use_query_cacheعلى جميع الاستعلامات الفرعية دفعةً واحدة. ملاحظة: لم يعد
use_query_cacheفي الاستعلام الخارجي يُطبَّق تلقائيًا على الاستعلامات الفرعية. #99804 (Vincent Voyer).
- تمت إضافة تمييز الصياغة البرمجية المعتمد على المحلّل المعجمي إلى محرر الاستعلامات في واجهة الويب (
play.html)، على غرار ألوان
clickhouse-client. #105105 (Alexey Milovidov).
- أُضيفت واجهة طرفية تجريبية عبر الويب عند
/webterminalتوفّر جلسة
clickhouse-clientتفاعلية في المتصفح عبر WebSocket. وهي معطّلة افتراضيًا؛ ويمكن تفعيلها باستخدام إعداد الخادم
allow_experimental_webterminal. اطّلع عليها هنا. #100277 (Alexey Milovidov). #105191 (Alexey Milovidov). #105059 (Alexey Milovidov).
- أصبح المحرّك
Kafka2(تجريبي، مع تخزين الإزاحات المستند إلى Keeper) يدعم الآن استعلامات
SELECTالمباشرة والإعداد
kafka_commit_on_select. #100276 (Alexey Milovidov).
- يمكن الآن لـ UDFs الخاصة بـ
WASMإجراء تحويل قسري لمزيد من الأنواع العددية: من الأعداد الصحيحة الأصغر إلى الأعداد الصحيحة الأوسع (مثل
Int8إلى
UInt64)، ومن أي عدد صحيح إلى عدد ذي فاصلة عائمة (مثل
Int32إلى
Float32). #100435 (Vasily Chekalkin).
- إضافة دعم الدالة
LIKEفي استعلام
DELETE FROM system.webassembly_modules. #104397 (Vladimir Cherkasov).
- دعم الأنواع الجغرافية في
Iceberg. #103113 (Konstantin Vedernikov).
- إضافة دعم العبارات المُحضّرة إلى خادم ArrowFlight SQL. #103047 (Yakov Olkhovskiy).
- تحسين متانة محلّل KQL (لدعم لغة Kusto) عبر الحفاظ على عمق المحلّل وعدادات التراجع عبر مراحل محلّل KQL، بحيث تُتتبَّع حدود المحلّل بصورة متسقة في استعلامات KQL المعقّدة. #103528 (Yakov Olkhovskiy).
- أَعِد استخدام metadata cache الخاصة بتذييل Parquet عند قراءة ملفات Parquet المحلية عبر table function
fileأو table engine
File. سابقًا، لم يكن يُستفاد من هذه cache إلا مع backends الخاصة بـ object storage. #104260 (Alexey Milovidov).
- مرِّر
ORDER BY ... LIMIT nعبر عمليات JOIN من نوع
LEFT/
RIGHTعندما لا يشير مفتاح الفرز إلا إلى columns من الجانب الذي يحتفظ به JOIN، ما يقيِّد عدد rows التي يجب أن يُنتجها الإدخال من ذلك الجانب قبل تنفيذ JOIN. ويتحكم في ذلك الإعداد الجديد
query_plan_top_k_through_join(مُمكَّن افتراضيًا). #104268 (Alexey Milovidov).
- فعِّل الإعدادين
use_top_k_dynamic_filteringو
use_skip_indexes_for_top_kافتراضيًا لتحسين أداء queries من نوع
ORDER BY ... LIMIT N. #99537 (Alexey Milovidov). واقصر
use_top_k_dynamic_filteringافتراضيًا على columns الفرز ذات الطول الثابت، لتجنّب التراجعات في queries من نوع
ORDER BY <var-length-column> LIMIT Nعندما تتجاوز تكلفة مقارنة threshold لكل row وفورات I/O. ويظل السلوك السابق متاحًا عبر الإعداد الجديد
use_top_k_dynamic_filtering_for_variable_length_types. #104216 (Alexey Milovidov).
- استخدم ميزة oversize-arena في
jemallocلتقليل أخطاء الصفحات. #103958 (Nikita Taranov).
- قلِّل عدد streams النشطة بالتزامن في
UNION ALLلتقليل Peak memory usage. #100176 (Alexey Milovidov).
- حسِّن userspace page cache قليلًا. #100300 (Alexey Milovidov). والآن أصبحت userspace page cache أفضل دائمًا من OS page cache.
- أصبحت cold reads من object storage عبر userspace page cache (
use_page_cache_for_object_storage = 1) أسرع بكثير، لأن حالات الإخفاق المتتالية في cache تُدمج الآن في HTTP request واحد بدلًا من طلب واحد لكل block بحجم
page_cache_block_size. #104230 (Alexey Milovidov).
- سرِّع index analysis الذي يتضمن CAST وتطبيق FUNCTION. يُغلق #55653. #100366 (Alexey Milovidov).
- سرِّع queries الضخمة على جداول
Mergeعبر عدد هائل من underlying tables. يُغلق #32465. #100369 (Alexey Milovidov).
- أزِل
vtableمن types حقول الإعدادات، ما يقلّل حجم نسخ
Settingsبنحو 28x ويحسّن تموضع cache عبر typed-array layout لجميع أنواع الإعدادات. #102269 (Raúl Marín).
- أضِف الإعدادين
max_threads_min_free_memory_per_threadو
max_insert_threads_min_free_memory_per_threadلتقليل query parallelism تلقائيًا عندما تنخفض الذاكرة الحرة على server. #100383 (Alexey Milovidov).
- قلِّل memory usage على الأنظمة منخفضة الذاكرة (< 4 GiB). #100389 (Alexey Milovidov).
- تمت إضافة
OptimizeTrivialGroupByLimitPass. في استعلامات
SELECT ... FROM t GROUP BY k LIMIT nالبسيطة (من دون
HAVINGأو
ORDER BYأو دوال النوافذ)، يضبط المحلل الآن
max_rows_to_group_by = n + offsetمع
group_by_overflow_mode = 'any'، بحيث يتوقف التجميع بمجرد إنتاج
nمفاتيح مميزة بدلًا من تجميع كامل الإدخال. ويتحكم في ذلك الإعداد الجديد
optimize_trivial_group_by_limit_query(مُمكَّن افتراضيًا). #104473 (Amos Bird) (Alexey Milovidov).
- فهرس min-max ضمني على مستوى الـ granule للعمودين الافتراضيين
_part_offsetو
_block_number، بما في ذلك الإسقاطات. يتيح استبعادًا سريعًا للـ granules استنادًا إلى شروط الأعمدة الافتراضية. #103952 (Mikhail Artemenko). #104746 (Mikhail Artemenko). #105137 (Mikhail Artemenko).
- بالنسبة إلى عائلة أساليب التجميع
prealloc_serialized، تُحسب قيم hash لكل صف مسبقًا أثناء تمريرة التسلسل الدفعي، ثم تُستخدم من أجل (أ) تجنب إعادة حساب hash في
emplaceKey/
findKeyو(ب) إجراء software prefetch لـ bucket الخاصة بالصف التالي. يسرّع ذلك التجميع متعدد المفاتيح للسلاسل/البيانات المُسلسلة عبر تقليل زمن الانتظار الناتج عن إخفاقات cache في hash table. #104475 (Amos Bird) (Alexey Milovidov).
- query condition cache لجداول
Iceberg. #102115 (Konstantin Vedernikov).
- تحسين
cramersVو
cramersVBiasCorrectedو
theilsUو
contingencyعند استخدامها مع دوال النوافذ. يُغلق #83521. #93384 (Nihal Z. Miaji).
- أُضيف تحسين للاستعلامات يعيد كتابة
tupleElement(dictGet('dict', ('a', 'b', 'c'), key), N)إلى
dictGet('dict', 'a', key)، ما يتجنب جلب سمات Dictionary غير الضرورية. ويتحكم في ذلك الإعداد
optimize_dictget_tuple_element(مُمكَّن افتراضيًا). #100186 (Alexey Milovidov).
- تفعيل buffering لخطوات الفرز على initiator من أجل distributed queries التي تتضمن فرزًا. #100661 (Nikita Taranov).
- تحسين في الأداء لـ
partial_mergeJOIN. #100945 (Artem Zuikov).
- تقليل طفيف في التخصيص الزائد للذاكرة في
partial_mergeJOIN. #100963 (Artem Zuikov).
- تحسين allocations/deallocations عبر التخزين المؤقت لإعدادات sampling بدلًا من اجتياز التسلسل الهرمي الكامل لمتعقّب الذاكرة. #101267 (Azat Khuzhin).
- تقليل overhead تخصيص الذاكرة أثناء multipart upload إلى S3 عبر التخصيص المسبق لحاويات التتبع الداخلية. #101799 (Gagan Dhakrey).
- إضافة software prefetch في مرحلة probe الخاصة بـ hash join لتقليل زمن الوصول إلى الذاكرة مع جداول hash الكبيرة، ويتحكم في ذلك الإعداد
enable_software_prefetch_in_join. #102444 (Xiaozhe Yu).
- تحسين بنية
MemoryTracker، مما حسّن أداءه بنحو ~25%. #103464 (Azat Khuzhin).
- إعادة كتابة predicates
coalesce(a, b, ...) <op> constو
ifNull(a, b) <op> constقبل index analysis، بحيث تتمكن primary key و skip indexes لكل عمود في كل argument من استبعاد granules. ويتحكم في ذلك الإعداد الجديد
allow_key_condition_coalesce_rewrite(مفعّل افتراضيًا). #103468 (Manuel).
- تحسّن query performance بشكل ملحوظ عند قراءة Iceberg catalogs التي تحتوي على ملفات metadata كبيرة بتنسيق JSON، وذلك من خلال تحسين معالجة الشرطات المائلة المُهرَّبة. #103998 (Mohaidoss).
- تجنّب overhead الخاص بـ index uncompressed cache عند تعطيل cache (server setting
index_uncompressed_cache_size = 0، وهي القيمة default). #104063 (Michael Kolupaev).
- إصلاح queries من نوع
ORDER BY ... LIMITذات الحد الصغير التي كانت تقرأ granules أكثر من اللازم عند اقترانها بـ filter غير انتقائي في
WHERE. سابقًا، كان أي filter فوق قراءة مرتبة يعطّل تقسيم المهام لكل نطاق علامات، بحيث لا يتمكن pipeline من الإلغاء بين granules وينتهي به الأمر إلى قراءة part بالكامل لكل stream. #104112 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح عدم إعادة استخدام cache لأحجام hash table بعد إعادة ترتيب جانبي JOIN. #104131 (Nikita Taranov).
- عند تفعيل
fsync_after_insert، أصبح تنفيذ fsync لملفات part يتم in parallel باستخدام IO thread pool، مما يسرّع إتمام insert في wide tables. وأصبح تحميل ClickBench الكامل لجدول
hitsأسرع بنحو 22%. #104137 (Alexey Milovidov).
- تحويل
find_first_symbolsو
find_first_not_symbolsو
find_last_symbols_or_nullو
find_last_not_symbols_or_nullو
splitIntoإلى تنفيذ متّجه على AArch64 باستخدام NEON. سابقًا، لم يكن لدى هذه helpers مسار SIMD إلا على x86 (SSE2 / SSE4.2)، وكانت تنتقل إلى حلقة scalar على ARM. يسرّع ذلك parsing لملفات TSV بنحو ~2x، ودوال URL و
splitByCharبنحو ~1.3x على dataset
hitsمن ClickBench؛ بينما يتراجع parsing الكثيف جدًا لـ JSON (بتواتر حقول أقل من 16 بايت) بشكل طفيف، بما يتماشى مع المقايضة الحالية في SSE2. #104228 (Alexey Milovidov).
- أصبحت قراءة data عبر عمود
ALIASبسيط (مثل
some_alias['key']حيث
some_alias ALIAS m) تمر عبر مسار القراءة نفسه لكل subcolumn كما لو تمت الإشارة إلى underlying column مباشرةً، مما يعيد وفورات I/O الكبيرة لأعمدة
Mapو
Arrayو
Tupleو
Nullableالمستعارة. #104245 (Raúl Marín).
- تقليل التنافس على الأقفال في مسار القراءة Asynchronous من نظام الملفات البعيد عبر جعل
AsyncReadCountersالخاص بكل query بلا أقفال. #104374 (Nikita Mikhaylov).
- query plan أفضل قليلًا لعملية المسح المرتب لـ projections. #103723 (Mikhail Artemenko).
- توسيع
optimizeUseNormalProjectionsليتعامل أيضًا مع حالة محددة لم يُرشَّح فيها شيء، لكن sorting key الخاص بـ projection يمكنه إزالة خطوة الفرز من query plan. #104680 (Mikhail Artemenko).
- السماح لكتابة الاختصار
json.path[]وتلميحات الأنواع الصريحة بالعمل بشكل صحيح على مسارات
JSONمحددة النوع. #99179 (Pavel Kruglov).
- تحسين
json.path[N].nested.path(التي تتوسع إلى
tupleElement(tupleElement(json.path[N], 'nested'), 'path')) إلى
json.path[].nested.path[N]، ما يؤدي إلى قراءة بيانات أقل بكثير. #99802 (Pavel Kruglov).
- تحسين فحوصات الوصول لـ
SHOW TABLESفي
system.partsعبر إخراج فحوصات امتيازات مستوى قاعدة البيانات من الحلقة الخاصة بكل جدول. #100860 (Shaohua Wang).
- إزالة فحص وصول زائد لكل جدول لـ
SHOW TABLESفي المسار السريع
SELECT name/
SELECT database, nameفي
system.tables. #100881 (Shaohua Wang).
- تمكين تجميع JIT على macOS. #100947 (Alexey Milovidov).
- تخطي تأجيل سياسة الصفوف بعد
FINALعندما تعتمد فقط على أعمدة مفتاح الفرز وتكون حتمية، وكذلك تخطي تأجيل
PREWHEREالمقابل الذي كانت سياسة الصفوف تفرضه في هذه الحالة. #102884 (Yarik Briukhovetskyi).
- إضافة دعم
hasAnyو
hasAllكمسندات ترشيح في الفهارس النصية. #103266 (Anton Popov).
- توجيه حالة Heap طويلة العمر في MergeTree (البيانات الوصفية لكل part ولكل table) إلى arena مخصصة في jemalloc، مع إتاحتها عبر المقاييس غير المتزامنة
jemalloc.mergetree_arena.*. يقلل ذلك من تجزئة الـ arena الافتراضية في حالات التشغيل المستقرة، ويمنع العناصر الباقية لكل part من تثبيت صفحات كان يمكن أن تتحلل لولا ذلك. #104136 (Raúl Marín).
- تحسين التعامل مع timeout في client الخاص بـ ZooKeeper تحت الأحمال العالية عندما تُرسل طلبات كثيرة بأسلوب pipelining ضمن جلسة واحدة. يستخدم client الخاص بـ ZooKeeper الآن timeout قائمًا على التقدم: ما دام يتم تلقي أي بيانات من server خلال
session_timeout_ms، يُمدَّد الانتظار. ويظل هناك حد أقصى صارم قدره
3 * session_timeout_msلكل طلب لتقييد زمن الاستجابة لدى المستدعي. يغلق #100466. #104351 (Antonio Andelic).
- نقل علامات trace الخاصة بكل حدث إلى مصفوفة منفصلة وتخصيصها عند الحاجة، ما يقلل التكلفة الإضافية لـ tracing في
ProfileEvents. #105030 (Azat Khuzhin).
- إضافة
compareTrackAtإلى
ColumnDecimal، ما يحسن أداء المقارنة لأعمدة
Decimal. #105110 (Artem Zuikov).
- إضافة تنفيذ SIMD لـ
MD5(
AVX2/
AVX512) يحسب hash لعدة مُدخلات بالتوازي، مما يحسن الإنتاجية. #105161 (Joanna Hulboj).
- تحسين مخرجات المساعدة في جميع تطبيقات ClickHouse: أصبح
--helpيعيد الآن رمز الخروج
0بشكل متسق، ويطبع إلى
stdout، كما يعرض الأمر الأعلى مستوى
clickhouse --helpجميع الأوامر الفرعية. وتمت إضافة الخيار
--no-sudoإلى
clickhouse start/
restart(وهو مفيد في Docker)، بالإضافة إلى الأمر الفرعي
clickhouse help. استكمالًا لـ #58244 من @qoega. #98148 (Alexey Milovidov).
- تم تغيير القيمة الافتراضية للإعداد
input_format_column_name_matching_modeمن
match_caseإلى
auto. وأصبحت تنسيقات الإدخال التي تطابق أسماء أعمدة الإدخال مع schema الجدول (
JSONEachRowو
CSVWithNamesو
JSONColumnsو
BSONEachRowو
RowBinaryWithNamesوغيرها) تحاول أولًا المطابقة الحساسة لحالة الأحرف، ثم تلجأ إلى المطابقة غير الحساسة لحالة الأحرف إذا أخفقت المطابقة الحساسة. ويظل السلوك الصارم السابق محفوظًا ضمن
compatibility. #104320 (Alexey Milovidov).
- تمت إضافة
STDDEVكاسم مستعار غير حساس لحالة الأحرف لـ
stddevSampلتحقيق التوافق مع PostgreSQL/معيار SQL. #105120 (Alexey Milovidov).
- تمت إضافة
array_to_stringكاسم مستعار غير حساس لحالة الأحرف لـ
arrayStringConcatلتحقيق التوافق مع PostgreSQL. #105121 (Alexey Milovidov).
- تمت إضافة
unnestكاسم مستعار غير حساس لحالة الأحرف لـ
arrayJoinلتحقيق التوافق مع PostgreSQL (بصيغة استدعاء الدالة). #105124 (Alexey Milovidov).
- يعرض شريط التقدم في
clickhouse-clientالآن البيانات المؤقتة المتعلقة باستخدام القرص (مثل الفرز الخارجي أو aggregation أو JOIN) إلى جانب RAM، بما في ذلك تفصيلًا لكل مضيف في distributed queries. #105190 (Alexey Milovidov).
- تمت إضافة
system.predicate_statistics_log، وهو سجل جديد قائم على أخذ العينات لانتقائية مرشحات predicate وGranule pruning لفهارس MergeTree على مستوى كل query. وهو معطّل افتراضيًا؛ ويمكن تفعيله عبر server setting
predicate_statistics_sample_rate. وهو مطلوب للتوصيات التلقائية للفهارس والإسقاطات. #98727 (Yarik Briukhovetskyi).
- السماح بتخطي shard المحلي عند غياب الجدول إذا كان
skip_unavailable_shardsمفعّلًا. #100141 (Alexey Milovidov).
- تمت إضافة تحذيرات عند بدء التشغيل (تظهر في
system.warnings) عندما تكون مصفوفة Linux mdraid قيد إعادة المزامنة أو في حالة تدهور، إذ قد يؤثر كلا الأمرين في أداء IO للقرص أو يشير إلى أعطال في الأقراص. #100941 (Alexey Milovidov).
- تظهر WASM UDFs الآن في
system.functionsمع
originالصحيح (
WasmUserDefined)، مع تعبئة الأعمدة
syntaxو
argumentsو
returned_valueمن metadata نوع ClickHouse الخاصة بها. في السابق، كانت إما مفقودة أو مدرجة مكررة مع
originغير صحيح. #101053 (Vasily Chekalkin).
- تدعم table function
generate_seriesالآن قيم
stepالسالبة لتوليد تسلسلات تنازلية، مثل
SELECT * FROM generate_series(99, 0, -1). #101056 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناءات
Context has expiredالتي كانت تُطلقها بعض الدوال (
dotProductو
formatRowو
structureToCapnProtoSchema/
structureToProtobufSchemaوالدوال المعرفة من قبل المستخدم) عند استخدامها في مسارات التنفيذ المؤجل مثل تعبيرات
DEFAULT/
MATERIALIZEDوإعدادات محرك الجدول، وذلك بضمان احتفاظ هذه الدوال بمرجع سياق قوي عند الحاجة. #101109 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الأخطاء المنطقية الزائفة
Cache limits violatedفي الأولويات المُنشأة بحدود صفرية (مثل أولوية filesystem cache لكل query المستخدمة عند تفعيل
enable_filesystem_query_cache_limit). #101428 (Alexey Milovidov).
- الاكتشاف التلقائي للمنطقة لنقاط النهاية
s3express. #101520 (Pradeep Chhetri).
- دعم معرّفات الحقول لملفات البيانات عند الكتابة إلى
Iceberg. يُغلق #102322. #102362 (Konstantin Vedernikov).
- أصبحت اللوحة اليسرى في واجهة الويب (
play.html) قابلة للتمرير بشكل مستقل، وتبقى ظاهرة عند تمرير الصفحة، كما أن النقر على جدول ينقلك إلى منطقة query. #102498 (Alexey Milovidov).
- السماح بفتح واجهة Play في علامة تبويب جديدة عبر Ctrl/Cmd/Shift+click أو بالنقر الأوسط على شعار ClickHouse في اللوحة اليسرى. #102501 (Alexey Milovidov).
- مقاييس جديدة لتتبّع الذاكرة المستخدمة بواسطة المفاتيح الأساسية للإسقاطات ودرجة حبيبية فهرس الإسقاطات عبر جميع الجداول. #102587 (Narasimha Pakeer).
- تطبيق
max_network_bandwidth_for_userو
max_network_bandwidth_for_all_usersعلى عمليات القراءة والكتابة في نظام الملفات البعيد. #103080 (Azat Khuzhin).
- تحسين متانة النسخ الاحتياطية عندما تُحدَّث Refreshable Materialized Views باستمرار، وذلك عبر اتخاذ القرارات بناءً على حالة الجداول في اللقطة بدلًا من حالة عامة مشتركة. #103384 (Nikita Mikhaylov).
- أصبح
SELECT * FROM system.databasesيعرض دائمًا قواعد بيانات Data Lake Catalog بغض النظر عن الإعداد
show_data_lake_catalogs_in_system_tables. في السابق كانت هذه القواعد مخفية افتراضيًا، وهو ما لم يكن متسقًا مع
SHOW DATABASESالذي كان يعرضها دائمًا. #103444 (Alsu Giliazova).
- مواءمة القيمة الافتراضية لإعداد الخادم
concurrent_threads_soft_limit_ratio_to_coresفي الشيفرة مع القيمة المضمّنة في
config.xml(
2)، بحيث يحدّ مجدول الخيوط المتزامنة الافتراضي
max_min_fairمن خيوط معالجة الاستعلامات إلى ضعف عدد الأنوية افتراضيًا حتى عند عدم استخدام
config.xmlالمضمّن. #103446 (Alexey Milovidov).
- تحسين متانة أداة sanitizer في الحالات الطرفية الخاصة بالمحلل ودوال السلاسل النصية، عبر التعامل مع الإدخال الفارغ في
getURLScheme، وتجنّب العمليات الحسابية على المؤشر الصفري في فحوصات
Lexer::nextTokenالخاصة بـ
max_query_size، والإيقاف المبكر لتقييم التتابع الجزئي UTF-8 عند فراغ سلسلة الإدخال قبل فك الترميز. #103489 (Yakov Olkhovskiy).
- تحسين دقة استنتاج الرتابة للدالتين
divide(0, x)و
intDiv(0, x): في السابق، كان يُبلَّغ عن هاتين الدالتين على أنهما رتيبتان دائمًا، لكن
0 / xغير رتيبة على أي نطاق يتضمن 0 لأن
0 / 0غير معرّف (
NaN/
Infفي
divide، واستثناء القسمة على صفر في
intDiv). وقد أدى هذا الاستنتاج الخاطئ إلى أن يُنتج
KeyCondition::applyMonotonicFunctionsChainToRangeنطاقات يكون فيها
left > right، ما تسبب في إطلاق
LOGICAL_ERRORبعنوان
Invalid binary search result in MergeTreeSetIndexفي بُنى debug عندما كان تعبير
IN/
NOT INعلى المفتاح الأساسي يغلّف المفتاح داخل
divide(0, key)أو
intDiv(0, key). ولم تتأثر بُنى Release، إذ إن هذا التحقق مقيَّد بـ
#ifndef NDEBUG. #103621 (Groene AI).
- استبدال المقاييس غير المتزامنة
HTTPConnectionPool*TCP{Rcv,Snd}BufBytes_{p50,p75,p90,p95}بهيستوغرام قائم على bucket باسم
http_pool_tcp_buf_bytes(مع labels
groupو
direction) في
system.histogram_metrics. مع الإبقاء على المقاييس غير المتزامنة الإجمالية لكل مجموعة. #103704 (Sema Checherinda).
- أصبحت server settings
{disk,storage,http}_connections_{rcvbuf,sndbuf}تُعرض الآن على أنها قابلة للتغيير دون إعادة تشغيل في
system.server_settings. ويمكن تحديث قيمها عبر
SYSTEM RELOAD CONFIG؛ وكان مسار تطبيقها وقت التشغيل موجودًا بالفعل منذ #100478. #103772 (Sema Checherinda).
- إضافة دعم للرموز المحلولة (
Array(String)) في
flameGraph. #103816 (Azat Khuzhin).
- يمكن لعميل CLI الآن تحديد
<rainbow_parentheses>false</rainbow_parentheses>في config الخاصة به في البيئات التي تتعارض فيها ألوان الطرفية مع الأقواس (وبالمثل، أصبح
clickhouse formatيدعم الآن الخيار
--no_rainbow_parentheses). #103851 (Larry Snizek).
- إصلاح البحث غير الحساس لحالة الأحرف في UTF-8 في
MultiVolnitskyعبر التراجع عن عمليات insert الجزئية لـ
putNGramعند الفشل، وتحويل needles الفاشلة إلى أدوات بحث احتياطية، ما يمنع الوصول إلى حالة غير متسقة. #103864 (Yakov Olkhovskiy).
- تنفيذ
sched_getcpuعبر
rseqTLS في musl المتوافق مع glibc. #104016 (Azat Khuzhin).
- لن يعود العرض المادي القابل للتحديث من النوع Replicated في وضع APPEND إلى إجراء refresh مرتين إذا فُقد الاتصال بـ ZooKeeper لفترة وجيزة أثناء refresh. #104051 (Michael Kolupaev).
- السماح لـ Distributed tables التي لا تحتوي على قائمة أعمدة صريحة بالتحقق من sharding keys مقابل بنية الجدول البعيد المستنتجة. #104111 (Yue).
- إصلاح REST catalog مع المسار
Azure
abfss. #104120 (Konstantin Vedernikov).
- مراعاة إعدادات المصادقة
role_arnو
role_session_nameفي عميل S3 snapshot الخاص بـ Keeper، ما يتيح لعمليات رفع snapshot استخدام مصادقة STS المستندة إلى
AssumeRole. #104140 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تسرّب في الذاكرة عند تشغيل الاستعلامات التي تستخدم CTEs من نوع
MATERIALIZED. #104153 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الاستثناء في
lowerUTF8/
upperUTF8عند معالجة مجموعات بيانات كبيرة غير ASCII (مثلًا أثناء إنشاء فهارس النصوص)، حيث كان buffer الإخراج المتراكم يتجاوز 2 GiB؛ مع رفض الصفوف الفردية الطويلة جدًا برسالة خطأ واضحة. #104229 (Shaohua Wang).
- تعزيز تحميل إحصاءات الأعمدة في MergeTree لمقاومة إخفاقات I/O العابرة، منعًا لتعطيل التحسينات المستندة إلى الإحصاءات بشكل دائم للأجزاء المتأثرة. #104372 (zoomxi).
- لم يعد
INSERT INTO ... SELECT FROM input(...)يتطلب امتياز
CREATE TEMPORARY TABLE. #104470 (Alexey Milovidov).
- تمت إضافة MergeTree setting جديدة باسم
concurrent_part_removal_threshold_for_remote_disk(القيمة الافتراضية
16) تُستخدم بدلًا من
concurrent_part_removal_thresholdعندما يكون جزء واحد على الأقل من الأجزاء الجاري حذفها مخزنًا على disk بعيد. كانت العتبة السابقة
100قد تؤدي إلى تعطّل
DROP TABLEوعمليات حذف الأجزاء الأخرى على backends تخزين الكائنات لعشرات الثواني، لأن عمليات الحذف كانت تُنفَّذ تسلسليًا رغم أن كل عملية منها تمثل رحلة شبكة مستقلة ذهابًا وإيابًا. ويجعل الإعداد الجديد مسار الحذف المتوازي يبدأ في وقت أبكر بكثير على التخزين البعيد، مع إبقاء سلوك الأقراص المحلية دون تغيير. #104676 (Groene AI).
- الإعداد الجديد
defer_partition_pruning_after_final(الافتراضي
1) يجعل السلوك الذي قُدِّم في 26.3، والمتمثل في تخطي partition pruning تحت
FINAL، قابلاً للتعطيل اختياريًا. اضبطه على
0لاستعادة partition pruning كما كان قبل 26.3 — وهو أسرع بكثير في أعباء عمل سجلات الأحداث حيث لا يمكن أن تمتد الصفوف ذات PK نفسه عبر partitions. ويضبط
compatibility = '26.2'هذه القيمة إلى
0تلقائيًا. #104705 (Nikita Fomichev).
- إصلاح
intExp2الذي كان يعيد نتائج غير صحيحة للمدخلات الخارجة عن النطاق (عمليات shift
>= 64ضمن JIT، والأعداد الصحيحة التي يتجاوز مقدارها
INT_MAXفي كلا مساري التنفيذ). #105054 (Raúl Marín).
- إضافة علامات اقتباس إلى shell arguments المُنشأة من خيارات CLI والمدخلات parsed في
clickhouse installو
clickhouse git-import، بحيث تُعالَج paths وأسماء المستخدمين/المجموعات وhashes الخاصة بـ commit التي تحتوي على مسافات بيضاء أو محارف shell خاصة بشكل صحيح. #105232 (Raúl Marín).
- أصبح محرك الجداول
Aliasالآن غير تجريبي ومتاحًا دون الإعداد
allow_experimental_alias_table_engine. #103488 (Alexey Milovidov).
- تمت إضافة الخيار
--queries-formatإلى
clickhouse-benchmarkللاختيار بين تنسيق الإدخال الافتراضي المحمي بعلامات تبويب، والذي يضع استعلامًا واحدًا في كل سطر (
tsv)، وبين parsing الإدخال القياسي كسكربت يضم عدة queries مفصولة بـ
;(
script). #99972 (Aleksandr Musorin).
- أصبحت معاملات Tuple العنصرية
tuplePlusو
tupleMinusو
tupleMultiplyو
tupleDivideو
tupleModuloو
tupleIntDivو
tupleIntDivOrZeroتقبل الآن عددًا متغيرًا من الوسائط، بحيث تستقبل قيمتي Tuple أو أكثر من الحجم نفسه، وتُطبَّق عنصرًا بعنصر بأسلوب left-fold. وكانت في السابق تقبل argumentين فقط بالضبط. #104659 (Aruj Bansal).
- أُضيفت واجهة ويب مدمجة جديدة عند
/processors-profileتعرض خط أنابيب أي استعلام
SELECTسابق على شكل خريطة حرارية، بالاعتماد على
system.query_logو
system.processors_profile_log. ويُلوَّن كل معالج بحسب قيمة
elapsed_usالخاصة به، كما يعرض إحصاءات لكل معالج (الصفوف والبايتات وأوقات الانتظار) عند تمرير المؤشر فوقه. #104614 (Nikita Mikhaylov).
- أصبح الإعداد
query_plan_use_logical_join_step(واسمه البديل
query_plan_use_new_logical_join_step) الآن مهملاً ولم يعد له أي تأثير؛ إذ تُستخدم خطوة الربط المنطقي دائماً. #104017 (Vladimir Cherkasov).
- لم يعد حقل الإدخال
userفي
play.htmlوغيره من صفحات الويب المدمجة (
dashboard.htmlو
jemalloc.htmlو
merges.htmlو
binary.htmlو
webterminal.html) مُعبأً مسبقاً بالنص الحرفي
default. وهو يعرض الآن تلميح
placeholderللحقل
userويكون فارغاً افتراضياً. وعند تركه فارغاً، لا تُرسل الصفحة معلمة URL باسم
user=(كما أن JSON الخاص بمصادقة WebTerminal يحذف الحقل
user)، لذا يطبّق الخادم آلية fallback المعتادة إلى المستخدم
default— كما لم تعد بيانات اعتماد HTTP المرسلة عبر قنوات أخرى (
X-ClickHouse-UserوHTTP Basic وإعداد
<handler><user>الخاص بكل handler) تُتجاوز. #105254 (Alexey Milovidov).
- قارئ
ORC: فُصلت القراءة المعتمدة على الإزاحة (
readBigAt) عن
use_prefetch، بحيث يمكن قراءة البيانات المرمّزة بأسلوب EC على
HDFSبشكل صحيح حتى عندما تكون قيمة
use_prefetch = false(على سبيل المثال بواسطة Gluten). #103348 (zhanglistar).
- أصبحت الملفات التي تُنزَّل من
play.htmlباستخدام التنسيق
CSVWithNamesتستخدم الآن امتداد الملف
.csv. #103737 (JackFielding).
- مزيد من التحقق من صحة الإدخال في كتالوج BigLake. #105117 (Konstantin Vedernikov).
إصلاح خطأ (سلوك غير صحيح يمكن للمستخدم ملاحظته في إصدار مستقر رسمي)
- إصلاح التنسيق غير المتسق عبر تذكّر ما إذا كان التعبير موضوعًا بين قوسين. #92340 (Alexey Milovidov).
- إصلاح المقارنة الدقيقة بين النوعين Decimal وFloat. #94293 (zoomxi).
- السماح باستخدام الوسائط الموضعية في الاستعلامات الموزعة. #94359 (simonmichal).
- إصلاح فشل التحقق في
DatabaseCatalog::updateDependenciesعند حذف عرض مادي ثم إعادة إنشائه بالاسم نفسه؛ وكذلك إصلاح فقدان تبعيات العروض بصمت أثناء
RENAME TABLEأو
EXCHANGE TABLESعندما تكون التبعيات المرجعية فارغة. #98779 (Alexey Milovidov).
- إصلاح إنهاء الخادوم قسرًا (فشل تحقق في
DatabaseCatalog::getTableImpl) الذي كان يحدث عند إنشاء جدول عبر
ON CLUSTERباستخدام UUID مطابق لـ UUID قاعدة بيانات موجودة. #98861 (xiaohuanlin).
- إصلاح استخدام skip indexes عند قراءة البيانات (مع تفعيل الإعداد
use_skip_indexes_on_data_read) ومع patch parts الموجودة التي أنشأتها lightweight updates. #99543 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء “Not-ready Set” عندما ينقل مُحسِّن الاستعلامات عامل تصفية يحتوي على
IN (subquery)إلى PREWHERE. #100375 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الخطأ “Cannot find column” عند الجمع بين
ADD COLUMNو
RENAME COLUMNفي عبارة
ALTER TABLEواحدة. #100387 (Alexey Milovidov).
- إصلاح العروض التي تجمع بين معاملات
UNIONو
INTERSECT/
EXCEPTوكانت تُرجع نتائج غير صحيحة بعد
DETACH/
ATTACHأو إعادة تشغيل الخادوم. #100390 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء “Trying to execute PLACEHOLDER action” الذي كان قد يحدث أثناء اختبار الضغط باستخدام AST fuzzer عندما يظهر استعلام فرعي مترابط في عبارة IN. #100398 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء الخطأ المنطقي عند الإدراج في جدول Iceberg يحتوي على عمود
Dateومقسّم باستخدام تحويلات
yearأو
monthأو
day. #100404 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استخدام skip index مع بيانات غير متوافقة بعد أن يغيّر
ALTER TABLE MODIFY COLUMNنوع العمود، ما قد يؤدي إلى تعطل الخادوم في بُنى sanitizer أو إلى نتائج استعلامات غير صحيحة. #100526 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تسرّب بيانات الاعتماد في
query_logلدوال الجداول
paimonClusterو
paimonS3Clusterو
paimonAzureClusterو
deltaLakeS3. #100529 (JIaQi Tang).
- إصلاح احتمال تعليق
DROP TABLEعلى جداول Kafka engine إلى أجل غير مسمى بسبب حالة توقف متبادل في
rd_kafka_consumer_close. #100604 (Alexey Milovidov).
- استُبدلت قائمة
source_table_enginesالمضمّنة ببحث وقت التشغيل عبر
StorageFactoryو
DatabaseFactory. وأُضيف
source_access_typeإلى
DatabaseFactory::EngineFeaturesبحيث يتطلب
CREATE DATABASEمع محركات المصدر (PostgreSQL وMySQL وS3 وغيرها) منح المصدر نفسها التي يتطلبها
CREATE TABLE. يُصلح هذا مشكلة فشل
GRANT TABLE ENGINE ON *عند ضبط
table_engines_require_grant=false. إغلاق #71544. #100746 (pufit).
- إصلاح تعطل الخادم عند القراءة من table كان عمود
ALIASفيها يحتوي على subquery مترابطة متداخلة داخل استدعاء دالة (مثل
ALIAS toString(intDivOrZero(x, (SELECT ...)))). أصبح
CREATE TABLEو
ALTER TABLEالآن يرفضان أي subquery مهما كان عمقها في تعبيرات الأعمدة
DEFAULT/
ALIAS/
MATERIALIZEDمع
THERE_IS_NO_DEFAULT_VALUE. سابقًا، كان التحقق السطحي يقبل subqueries المتداخلة، لذا كانت الحالة المترابطة تتسبب في التعطل وقت القراءة، بينما كانت الحالة غير المترابطة المتداخلة تبدو وكأنها تعمل لكنها قد تؤدي إلى سلوك غير متوقع؛ أما الآن فتُرفض كلتا الحالتين وقت DDL. #100753 (Groene AI).
- إصلاح تعطل الخادم (
Logical error: Bad cast from type DB::FunctionNode to DB::ColumnNode) كان يمكن أن يحدث عند استخدام queries تحتوي على subqueries مترابطة على tables لديها تعريفات
CONSTRAINT ... ASSUME، عندما تكون الإعدادات
optimize_substitute_columnsو
convert_query_to_cnfمفعّلة. #100756 (Groene AI).
- إصلاح استثناء كان يمكن أن يحدث عند insert صف في JSON column، حيث كان الصف يضيف حقلًا ديناميكيًا جديدًا إلى جانب حقل ذي نوع محدد بقيمة غير متوافقة، ثم استُخدم العمود لاحقًا كمفتاح GROUP BY. #100758 (Jimmy Aguilar Mena).
- إصلاح تجاوز IO scheduling الخاصة بـ workload بصمت في عمليات الكتابة إلى S3/تخزين الكائنات التي تمر عبر المسار
DiskObjectStorageTransaction(المستخدم في disks من نوع
s3_with_keeper، وصراحةً عند ضبط
use_fake_transaction=false). سابقًا، كانت عمليات كتابة INSERT إلى MergeTree tables على هذه disks تتجاهل throttling الخاصة بـ
CREATE RESOURCE/
CREATE WORKLOADلأن رابط resource لم يكن يُحقن مطلقًا في
WriteSettingsلمسار الكتابة المعاملاتي. #100777 (JIaQi Tang).
- إصلاح تصادم schema-cache المشتركة بين
Protobufو
ProtobufList: كانت قراءة رسالة أولًا بصيغة
FORMAT Protobufثم بصيغة
FORMAT ProtobufListقد تفشل لأن
ProtobufListكان يفرض schema المخزنة مؤقتًا بصيغة الغلاف الخاصة به. أصبح
ProtobufListالآن يعود إلى نوع الرسالة المخزن مؤقتًا عند عدم توفر schema للغلاف. #100849 (Callum Cooper).
- إصلاح heap-buffer-overflow في جسر Rust CXX بسبب عدم تطابق ABI لـ
std::exception. #100931 (Azat Khuzhin).
- أصبحت
FunctionVariantAdaptorالآن ترمي
ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENTعندما تكون جميع بدائل
Variantغير متوافقة مع دالة، بدلًا من إعادة
Nullable(Nothing)بصمت. سابقًا، كان predicate من النوع
WHERE function(variant_col)، حيث لا يكون أي نوع بديل متوافقًا، يعيد 0 rows من دون خطأ، بينما كان سياق
SELECTالمكافئ يرمي الخطأ بشكل صحيح بالفعل. #100939 (Vasily Chekalkin).
- لم يعد
TRUNCATE ALL TABLESيفشل عندما تحتوي database على views. #100943 (Alexey Milovidov).
- أصلِح تحسين
optimize_rewrite_array_exists_to_hasليتعامل بشكل صحيح مع الحالات غير المتوافقة نوعيًا (مثل Date مقابل String)، وأعِد تفعيله افتراضيًا. #100944 (Alexey Milovidov).
- أصلِح أولوية إعدادات S3 بحيث تتجاوز إعدادات القرص في
storage_configurationالقسم العام
<s3>، بينما تتجاوز إعدادات المستخدم/
profile/مستوى
queryكليهما. #100975 (Alexey Milovidov).
- أصلِح مشكلة فقدان التسلسل sparse لإشارة الصفر السالب (-0.0) في أعمدة BFloat16 وFloat32 وFloat64. #100983 (Takumi Hara).
- أُصلِح خطآن في محلل geometry بصيغة WKT المستخدم عند قراءة ملفات GeoParquet وArrow المرمّزة بـ WKT: كانت الأشكال الهندسية
MULTILINESTRINGتُحلَّل خطأً على أنها
Polygon(مما يسبب استثناءً في
typed columnsوفسادًا صامتًا للبيانات في أعمدة
Geometryالمختلطة)، كما أن سلسلة WKT غير صحيحة من دون keyword للنوع كانت تؤدي إلى سلوك غير معرّف بدلًا من ظهور خطأ واضح. #100997 (Vasily Chekalkin).
- أصلِح استعلامات
grouping/
GROUPING SETSعلى جداول Distributed ذات shard واحد، والتي كانت تفشل بالرسالة “Method executeImpl is not supported for ‘grouping’ function”. #101030 (Alexey Milovidov).
- أصلِح
LOGICAL_ERROR“Column identifier is already registered” في
planner، والذي كان قد يحدث عند معالجة expression الجدول نفسه عدة مرات. #101048 (Alexey Milovidov).
- أصلِح استثناء LOGICAL_ERROR “Column identifier is already registered” عند استخدام الإعداد
additional_result_filterمع استعلامات UNION أو EXCEPT. #101051 (Alexey Milovidov).
- أُصلِح تعطل server (Logical error: Bad cast from ColumnVector to ColumnNullable) عند استخدام
* APPLYمع aggregate functions و
group_by_use_nulls=1مع GROUPING SETS أو ROLLUP أو CUBE. #101062 (Groene AI).
- أصلِح حلقة لا نهائية عندما تتجاوز
input_format_csv_skip_first_linesأو
input_format_tsv_skip_first_linesعدد الأسطر في الملف. #101111 (Alexey Milovidov).
- أصلِح وصولًا خارج الحدود في تحسين lazy materialization، كان يمكن أن يتسبب في استثناء في builds التصحيح. #101144 (Alexey Milovidov).
- أصلِح type inference في CTEs العودية: أصبحت column types الآن تُوسَّع تكراريًا عبر
getLeastSupertypeبين جانبي
UNION ALLغير العودي والعودي حتى الوصول إلى الاستقرار، مما يمنع overflow للأعداد الصحيحة في تعبيرات مثل
x + 1. #101155 (Alexey Milovidov).
- قيِّد إعدادات حجم block الضغط في MergeTree (max_compress_block_size, min_compress_block_size, marks_compress_block_size, primary_key_compress_block_size) عند 256 MiB لمنع تعطل server عند ضبط قيم متطرفة عبر CREATE TABLE SETTINGS. #101159 (Groene AI).
- إصلاح تعطل LOGICAL_ERROR في
QueryAnalyzer::resolve()عندما تستخدم ROW POLICY استعلامًا فرعيًا scalar في عبارة
USINGالخاصة بها (مثل
USING (SELECT 1)). إغلاق #100695. #101263 (Groene AI).
- إصلاح سلوك غير معرّف في
MergeTreeDataPartWriterCompact::cancelعند فشل تخصيص تدفق. #101292 (Alexey Milovidov).
- إصلاح حالة لم تكن فيها المنطقة الزمنية تُضمَّن أثناء الإسناد في تعليمة ALTER. إغلاق #101328. ذو صلة بـ https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/100647. #101403 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح تعطل الخادم (LOGICAL_ERROR) في استعلامات INSERT SELECT مع ORDER BY ALL عندما يُنتج مسار SELECT عدة تدفقات. #101443 (Groene AI).
- إصلاح نتائج الاستعلام غير الصحيحة الناتجة عن إعادة ترتيب join، التي كانت تدفع عامل تصفية INNER JOIN (الذي يشير فقط إلى الجانب المُحتفَظ به من outer join) إلى عبارة ON الخاصة بـ outer join. #101504 (Vladimir Cherkasov).
- تخطّي تطبيق lazy materialization على الخطط التي تحتوي على arrayJoin، إذ قد يؤدي ذلك إلى عدم احترام limit. إغلاق #101608. #101644 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح نتائج استعلامات JOIN غير الصحيحة عندما كان تحسين
mergeFilterIntoJoinConditionيُسقط بصمت شرط مساواة في WHERE مع أنواع غير متطابقة. #101652 (Xiaozhe Yu).
- إصلاح عدم عمل تلميح الاختبار
errorمع أخطاء الصياغة/التحليل — إذ كان
-- { error SYNTAX_ERROR }سابقًا، عند استخدامه مع query غير صحيح، يفشل برسالة “Expected server error” بدلًا من مطابقة خطأ التحليل على جانب العميل. #101675 (Groene AI).
- إصلاح أن
INTO OUTFILE ... TRUNCATEلم يكن يستخدم فعليًا إعادة التسمية atomic — إذ كانت الكتابة تتم مباشرة إلى الملف الأصلي بدلًا من ملف مؤقت، لذلك كان المحتوى الأصلي يُدمَّر عند فشل query. والآن تُكتب البيانات إلى ملف مؤقت ولا يُعاد تسميته إلا عند النجاح. #101884 (Pablo Marcos).
- إصلاح الاستثناء
Unsupported DeltaLake type: varchar(n)عند قراءة جداول Delta Lake التي يحتوي schema الخاص بها على أنواع أعمدة varchar(n) أو char(n). وتُربط هذه الأنواع الآن بـ String، بما يتوافق مع كيفية تخزين protocol الخاص بـ Delta Lake لها كمصفوفات بايت عادية في Parquet. #101973 (Flavio Malavazi).
- إصلاح فقدان صامت للبيانات عند قراءة أرشيفات tar من S3 باستخدام
schema_inference_mode=unionوschemas Parquet غير المتجانسة — إذ كانت parquet metadata cache تعيد استخدام metadata الخاص بالملف الأول على نحو غير صحيح لجميع الملفات اللاحقة في الأرشيف. #101990 (Ahaan Limaye).
- إصلاح تعطل الخادم (LOGICAL_ERROR) عند تنفيذ ALTER TABLE UPDATE/DELETE على جداول Iceberg إذا لم يكن قد نُفِّذ أي SELECT أو INSERT مسبقًا على الجدول خلال فترة تشغيل الخادم نفسها. #102113 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تعطل محتمل عند تنفيذ استعلام ALTER على جداول من قاعدة بيانات داخل الذاكرة (مثل الجداول المؤقتة). #102360 (Den Kalantaevskii).
- تم إصلاح مشكلة قيام
formatQueryبإنتاج grants مكررة مثل
GRANT FILE ON *.*, FILE ON *.* TO xبدلًا من
GRANT FILE ON *.* TO xعند تنسيق grants المتوافقة مع الإصدارات السابقة من READ/WRITE على المصدر نفسه. #102411 (Groene AI).
- إصلاح فقدان التوازي في التجميع بعد استعلامات read-in-order عندما تكون قيمة
max_streams_to_max_threads_ratioأكبر من 1. #102467 (Alexey Milovidov).
- تم إصلاح تعطل (
LOGICAL_ERROR: Unknown virtual column) عند تحديد subcolumns (مثل
.nullلـ Nullable، و
.size0لـ Array، وعناصر Tuple، أو مفاتيح/قيم Map) من table engine من نوع Buffer. #102470 (Groene AI).
- إصلاح الاستثناء “Cannot fold actions for projection” في تحسين إعادة ترتيب join عندما يتم دمج LEFT/RIGHT JOIN مع
join_use_nullsمع joins أخرى تتضمن أكثر من جدولين. #102516 (Alexey Milovidov).
- تم إصلاح overflow صامت في العمليات scalar pointwise على numericIndexedVector (مثل
numericIndexedVectorPointwiseAdd) عندما تكون قيمة scalar خارج النطاق. أصبحت هذه المدخلات الآن تُطلق
INCORRECT_DATAبدلًا من إرجاع قيم تالفة. #102546 (FriendLey).
- إصلاح تنسيق AST غير المتسق لعبارة INSERT مع SAMPLE وOFFSET على مستوى الاستعلام. يُغلق #102523. #102547 (zoomxi).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERRORفي
groupConcatعند إلغاء تسلسل حالة aggregate function غير صالحة. #102558 (Christoph Wurm).
- لم نعد نقبل الآن بيانات غير صالحة في نهاية قيم Time64 بتنسيق CSV عند استخدام
input_format_csv_use_default_on_bad_values=0. يُغلق #102490. #102596 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح استثناء UNKNOWN_ELEMENT_OF_ENUM عند insert قيمة default في JSON column مع paths من النوع Enum. يُغلق #102359. #102687 (Pavel Kruglov).
- إصلاح تلف الملف columns_substreams.txt أثناء rename العمود في بعض الحالات. يُغلق #102259. #102689 (Pavel Kruglov).
- إصلاح insert في Data type Time أثناء parsing لـ JSON. يُغلق #102016. #102690 (Pavel Kruglov).
- إصلاح الترميز الست عشري لعينة المحتوى في أسماء ملفات schema المخزنة مؤقتًا. يُغلق #101904. #102703 (Pavel Kruglov).
- تم إصلاح انتهاك ترتيب الفرز (تعطل في وضع debug، وفساد صامت للبيانات في إصدار release) أثناء دمج
SummingMergeTreeعندما يكون مفتاح
ORDER BYتعبير hash على عمود
Float32يحتوي على قيم signaling NaN. #102791 (Groene AI).
- تم جعل
DETACH DATABASE ... SYNCوالعمليات الأخرى التي تستدعي
waitDetachedTableNotInUseقابلة للإلغاء عبر
KILL QUERYومستجيبة لإيقاف تشغيل server، ما يمنع التعليق إلى أجل غير مسمى عندما يحتفظ query متزامن بمرجع إلى table. #102804 (Antonio Andelic).
- تم إصلاح احتمال إرجاع نتيجة غير صحيحة في
ANY RIGHT JOIN. #102893 (Nikita Taranov).
- تم إصلاح فشل طلبات S3 مع ظهور
ios_base::clear: unspecified iostream_category errorبدلًا من إعادة المحاولة، وكان السبب أن Poco
BufferedStreamBuf::flushBufferلا يتعامل مع عمليات الكتابة القصيرة من طبقة socket. #102894 (Sema Checherinda).
- تم إصلاح فشل table function
input('auto')عبر HTTP interface في استعلامات INSERT SELECT. #102902 (Miсhael Stetsyuk).
- تم تعطيل تحسين LIMIT البسيط عند استخدام row policies/additional_table_filters (للسماح بإجراء index analysis بالتوازي). #102921 (Azat Khuzhin).
- تم إخفاء secret key في دالة SQL
HMAC. إصلاح #102927. #102997 (Mikhail f. Shiryaev).
- تم إصلاح الاستثناء
MULTIPLE_EXPRESSIONS_FOR_ALIASالذي كان يظهر في distributed queries التي تشير إلى استدعاء
quantileنفسه عدة مرات (مثلًا في
SELECTو
HAVINGو
ORDER BY) عند تفعيل
optimize_syntax_fuse_functions. #103014 (tanner-bruce).
- تم إصلاح حالة اكتشفها CI حيث جرى تمرير set غير جاهز عندما يعتمد filter على column في الجهة اليسرى. يُغلق #102966. #103029 (Yarik Briukhovetskyi).
- تم إصلاح castOrNull إلى JSON في بعض الحالات. يُغلق #101818. #103036 (Pavel Kruglov).
- تم إصلاح حالة كان فيها
SELECT DISTINCTيُرجع بصمت نتائج غير مكتملة عندما كانت aggregate projection تطابق query وكانت بعض parts في table لا تحتوي على بيانات projection (على سبيل المثال، أُضيفت projection إلى table يحتوي بالفعل على بيانات، ولم يُشغَّل
MATERIALIZE PROJECTION). يُغلق #102951. #103052 (Nihal Z. Miaji).
- تم إصلاح الاستثناء
TOO_FEW_ARGUMENTS_FOR_FUNCTIONعندما ينهار predicate في
WHEREمثل
AND(OR(A, A), A)إلى argument واحد على المستوى الأعلى أثناء استخراج التعبيرات المشتركة في analyzer. #103072 (Peng).
- إصلاح خطأ منطقي
Function writeSlice expects same column types for GenericArraySlice and GenericArraySinkكان يظهر عند تقييم
if/
ifNullعلى tuples أو maps أو arrays التي تحتوي على عنصر
QBit. كانت
ColumnQBit::structureEqualsتقارن بشكل غير صحيح الـ tuple الداخلية لأحد أعمدة
QBitمع الغلاف الخارجي للآخر، لذلك كان يتم اعتبار أعمدة
QBitالمتطابقة بنيويًا مختلفة. #103084 (Groene AI).
- جعل
DETACH DATABASEمع
database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronouslyيستجيب لـ
KILL QUERYبدلًا من أن يظل معلّقًا إلى أجل غير مسمى عند الاحتفاظ بمرجع إلى table. #103095 (Alexey Milovidov).
- إصلاح segfault عند حذف وحدة WASM باستخدام predicate ليس معرّفًا (مثل
WHERE 1=1). #103101 (Joe Redfern).
- إصلاح مشكلة في التوافق مع الإصدارات السابقة حيث كانت العملاء القدامى يفشلون مع
UNEXPECTED_PACKET_FROM_SERVERعند الإدراج في server أحدث عبر
remote()أو Distributed tables، وكان السبب هو استدعاء
sendProgressبلا شرط في نهاية
processInsertQuery. #103148 (Sema Checherinda).
- يجب ألا يقوم IN، عند استخدام argument ثانٍ من نوع tuple غير ثابت، بإجراء CAST لعناصر tuple إلى نوع الطرف الأيسر، لأن ذلك قد يسبب overflow. يغلق #103055. #103169 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح استخدام قيمة غير مهيأة في دالة protocol. #103187 (Pavel Kruglov).
- إصلاح
LOGICAL_ERROR(
Bad cast … to ColumnLowCardinality) أثناء index analysis في MergeTree عندما تقارن عبارة
WHEREKey column من نوع
LowCardinalityمع ثابت محوَّل إلى نوع يحتوي على
LowCardinalityمتداخل (على سبيل المثال
Variant(LowCardinality(Date), String)). #103211 (Groene AI).
- إصلاح
Logical error: 'index < bucket_count'في عائلة aggregate function
timeSeries*ToGrid(مثل
timeSeriesResampleToGridWithStalenessو
timeSeriesChangesToGridو
timeSeriesResetsToGridو
timeSeriesRateToGrid) عند استدعائها باستخدام parameters قصوى لـ timestamp كانت ستؤدي إلى overflow في العمليات الحسابية الموقعة ذات 64-bit أثناء حساب عدد buckets. كما وُضع حد أقصى لإجمالي عدد grid buckets عند 16 مليونًا لمنع تخصيص كميات كبيرة من الذاكرة بالخطأ نتيجة مدخلات خبيثة. #103223 (Groene AI).
- إصلاح الاستثناء
Logical error: 'Port is already connected'أثناء توسيع pipeline في مسار
FINALالكسول لـ
ReplacingMergeTree. أثرت هذه المشكلة في queries التي تستخدم
query_plan_optimize_lazy_final = 1عندما كانت
ReadFromMergeTree::initializePipelineتُدرج تحويلات داخلية (مثل
Resize) تربط processors الخاصة بالـ sub-pipeline معًا، مما جعل
LazyUnorderedReadFromMergeTreeSource::expandPipelineيحاول توصيل منافذ output كانت متصلة مسبقًا. #103230 (Groene AI).
- إصلاح نتائج غير صحيحة من
LIMIT BYو
DISTINCTعندما يكون الإدخال عبارة عن
UNION ALLمن subqueries مرتبة. كان مُحسِّن query plan يتعامل خطأً مع هذا union على أنه مرتب عالميًا، مما أدى إلى إرجاع صفوف إضافية. #103231 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح احتمال حدوث تعطل أثناء حساب الإحصاءات في Map type مع lazy replication. يغلق #102390. #103273 (Pavel Kruglov).
- إصلاح حالة data race في dictionary sources الخاصة بـ ClickHouse وMySQL وPostgreSQL وXDBC، حيث يقرأ
clone() constمن السلسلة
invalidate_query_responseنفسها التي يكتب إليها
isModified() const. #103277 (Miсhael Stetsyuk).
- إصلاح الاكتشاف غير الصحيح للرتابة في
Date32. يُغلق #101265. #103283 (Yarik Briukhovetskyi).
- قصر سلاسل حزمة Hello عبر TCP قبل المصادقة على 64 كيلوبايت، وإضافة server setting باسم
handshake_timeout_millisecondsللحد من إجمالي وقت المصافحة، بما يمنع clients غير الموثَّقين من استهلاك قدر مفرط من الذاكرة أو إبقاء threads مشغولة إلى أجل غير مسمى. #103284 (Sema Checherinda).
- إصلاح الخلل الذي كانت فيه قيمة min_value > max_value في إحصاءات ColumnIndex الخاصة بـ Parquet لأعمدة String. #103334 (Saurabh Kumar Ojha).
- إصلاح التعامل غير الصحيح مع صفوف NULL لمدخلات
Nullable(Tuple(...))في
flattenTupleو
tupleToNameValuePairs. يحتفظ
flattenTupleالآن بخريطة null الخارجية بحيث تظل صفوف NULL كما هي. ويغيّر
tupleToNameValuePairsالآن نوع value في النتيجة إلى
Nullable(T)متى أمكن ذلك عندما يكون الإدخال
Nullable(Tuple(...))، بحيث تُنتج صفوف NULL
[('a', NULL), ('b', NULL)]بدلًا من
[('a', 0), ('b', 0)]. وعندما يتعذر تغليف element type داخل
Nullable(مثل
Array)، تُستخدم default values بدلًا من NULL. يُغلق #103312. #103383 (Nihal Z. Miaji).
- التحقق من بيانات Dynamic المسطّحة المشوَّهة في Native format. #103392 (Pavel Kruglov).
- إصلاح RPC stale كان يتسبب في تعطل replication بعد مزامنة snapshot. #103406 (Seva Potapov).
- إصلاح الخطأ
LOGICAL_ERROR“Cannot pop N rows from X” الذي كان يؤدي إلى إيقاف server (في builds الخاصة بالتصحيح / sanitizer) عند قراءة document من BSON مشوَّه يحتوي على value يكون نوع BSON الخاص بها غير متوافق مع column type المستهدَف داخل عمود
Nullable(T)أو
Array(Nullable(T)). وأصبح الصف المشوَّه الآن يُنتج استثناء
ILLEGAL_COLUMNواضحًا كما هو مقصود. #103418 (Groene AI).
- إصلاح إيقاف server في
arrayFillو
arrayReverseFillعند تطبيقهما على عمود
Array(String)يكون صفه الأول فارغًا مع lambda ثابتة القيمة false. إذ تسبب underflow في حلقة aggregate / المصفوفة الفرعية في تحويل فهرس
size_tإلى
SIZE_MAX، مما أدى لاحقًا إلى قراءة خارج الحدود داخل
ColumnString::doInsertManyFrom. وهذه من family نفسها الخاصة بالخلل #12263. #103424 (Groene AI).
- إصلاح ACCESS_DENIED / UNKNOWN_TABLE في RMVs اللاحقة من نوع APPEND مع SQL SECURITY DEFINER عندما يؤدي EXCHANGE في RMV upstream من نوع REPLACE إلى تبديل identity الخاصة بتخزين الهدف أثناء resolution. #103427 (Alexander Gololobov).
- تعبئة عمود
_timeمن table function
url. #103437 (Nikita Taranov).
- إصلاح احتمال حدوث قراءة خارج الحدود في مسار فك الضغط لمرمّز
ALPعند معالجة مُدخلات تالفة ذات عرض بتات غير صالح. #103457 (Raufs Dunamalijevs).
- إصلاح خلل كان قد يؤدي إلى فقدان اسم filesystem cache عند تنسيق الاستعلام
SYSTEM SYNC FILESYSTEM CACHE '<name>' ON CLUSTER ...، مما يجعل العقد البعيدة تزامن جميع ذواكر التخزين المؤقت لنظام الملفات بدلًا من ذاكرة التخزين المؤقت المطلوبة فقط. #103469 (Asish Kumar).
- إصلاح معالجة المسار المرمّز بصيغة URL في
deltaLakeAzure. يغلق #103509. #103525 (Smita Kulkarni).
- إصلاح مشكلة heap-use-after-free عند ضرب حالة
AggregateFunctionبعدد صحيح (مثل
quantilesExactState(...) * N). كانت حلقة الرفع إلى الأس بالتربيع تدمج الحالة مع نفسها، وهو سلوك غير معرّف عندما يعيد
mergeالخاص بالدالة التجميعية تخصيص مساحة التخزين الداخلية. يغلق STID 0988-40af. #103536 (Groene AI).
- إصلاح الخطأ النادر
LOGICAL_ERROR“Part X intersects previous part Y” الذي كان يظهر أثناء بدء تشغيل جدول
ReplicatedMergeTreeعندما يكون على القرص جزءان فارغان غير متوقعين لهما نطاقات blocks متداخلة من دون أن يحتوي أحدهما الآخر. كان هذا الاستثناء يوقف خيط Attach الجدول ويمنع تشغيله. #103537 (Groene AI).
- إصلاح
Logical error: Incorrect mark rows for part ...(توكيد مخصص للتنقيح فقط) الذي كانت mutations تُحفّزه في جداول
MergeTreeذات index granularity غير تكيفية (
index_granularity_bytes = 0) عندما تكون علامة البيانات الأخيرة غير مكتملة (ويمكن إعادة إنتاجه بأعلى موثوقية عبر
DETACH/
ATTACHمتبوعًا بـ lightweight
DELETE). #103538 (Groene AI).
- إصلاح مشكلة قيام
clickhouse-localبإرجاع 0 rows بصمت عند القراءة من الملفين الوهميين
/procو
/sysعبر
file()table function (مثل
SELECT * FROM file('/proc/cpuinfo', 'RawBLOB')). #103548 (Ashrith Bandla).
- إصلاح التعامل مع الوسيط
max_string_lengthفي
GenerateRandomtable engine. #103550 (Alex Kuleshov).
- إصلاح إخفاء بيانات الاعتماد المتداخلة في logs. #103552 (Vitaly Baranov).
- إصلاح اكتشاف SVE الذي كان يستخدم تعليمات SVE حتى عند عدم توفرها. #103568 (Raúl Marín).
- إصلاح parsing معاملات التخزين الخاصة بـ
GenerateRandom. #103574 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح حلقة لا نهائية في
WITH FILLللبيانات التي تبدأ بـ ±inf. #103580 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح
JSONExtractإلى نوع
Variantالذي كان يقتطع الأرقام العشرية في JSON بصمت. سابقًا، كان
JSONExtract('{"x": 3.14}', 'x', 'Variant(Int64, Float64)')يعيد
Int64=3وكان
JSONExtract('{"x": 3.14}', 'x', 'Variant(String, Int64)')يعيد
Int64=3، ما يؤدي إلى إسقاط الجزء الكسري. الآن تُحفَظ القيمة الكسرية بالكامل دون فقدان: إذ يتولاها عضو
Float64/
Decimalعند وجوده، وإلا يلتقط عضو
Stringقيمة JSON الأصلية. أما أنواع
Variantالتي تحتوي على أعضاء عددية صحيحة فقط (مثل
Variant(Int64, Int32)) والاستخراج المباشر كعدد صحيح (
JSONExtract(json, 'Int64'),
JSONExtractInt, إلخ) فلم يطرأ عليها تغيير. #103620 (Groene AI).
- إصلاح
SYSTEM INSTRUMENT REMOVEعند استدعائه من دون وسائط، إذ كان يُنتج
std::bad_optional_access(رمز الخطأ 1001) بدلًا من
SYNTAX_ERROR(رمز الخطأ 62). #103622 (Pablo Marcos).
- إصلاح خطأ منطقي / سلوك غير معرّف في
windowIDو
tumbleضمن window view عند استدعائهما بسلسلة منطقة زمنية بوصفها الوسيطة الثالثة. #103641 (Alexey Milovidov).
- أصبح تسجيل عميل S3 يتعامل الآن مع استجابات HTTP 400 التي تتضمن ترويسة x-amz-bucket-region غير فارغة (أي منطقة توقيع SigV4 خاطئة) على أنها حالة معلوماتية تشير إلى المنطقة الخاطئة، مع سطر سجل أوضح بدلًا من المسار العام ذي طابع الخطأ. كما أُضيف موفّر بيانات الاعتماد لهوية الويب الخاص بـ STS إلى سلسلة بيانات اعتماد S3 فقط عند تهيئة هوية الويب، ما يقلل التحذيرات الزائفة في عمليات النشر التي لا تستخدمه. يغلق #99140. #103673 (MeltonSmith).
- إصلاح
SYSTEM SYNC REPLICA <db>.<tbl> IF EXISTSلكي ينجح بصمت عندما لا تكون قاعدة البيانات موجودة، بما يطابق السلوك الحالي عند غياب الجدول والسابقة التي أرساها
DROP TABLE IF EXISTS. سابقًا، كان الاستعلام يطرح
UNKNOWN_DATABASEرغم وجود
IF EXISTS. يغلق #103629. #103689 (Groene AI).
- إصلاح الخطأ المنطقي
Arguments of 'plus' have incorrect data typesالذي كانت ترميه
FunctionBinaryArithmetic::executeImpl2عندما يحتوي جدول
MergeTreeعلى
Array(LowCardinality(...))في مفتاح الفرز، وتستخدم عبارة
WHEREالدالتين
plus/
minusبين ذلك العمود وثابت
Arrayمن نوع عنصر مختلف. وأصبح
KeyCondition::getMonotonicityForRangeالآن يزيل
LowCardinalityتكراريًا قبل استدعاء التوجيه العددي الداخلي. #103701 (Groene AI).
- إصلاح حالة تسابق عند تغيير حجم dynamic cache في الإصدار 26.1+. #103702 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح مشكلة كانت فيها فهارس التخطي النصية و bloom_filter على أعمدة
ALIASالتي احتوى تعبيرها على lambda ذات ثوابت ملتقطة (مثل
arrayMap((k, v) -> concat(k, '=', v), mapKeys(m), mapValues(m)))) تُتجاهل بصمت. #103708 (Anton Popov).
- إصلاح
positionو
positionCaseInsensitiveعندما تكون
start_posقريبة من
UINT64_MAX، إذ كانا يعلقان أو يتسببان في خطأ segmentation fault بسبب تجاوز في حساب مؤشرات الذاكرة. #103766 (Raúl Marín).
- إصلاح سلوك غير معرّف أثناء تحليل قيمة DateTime تحتوي على جزء كسري مزدوج. #103773 (Yarik Briukhovetskyi).
- تم إصلاح تراجع في صحة البيانات في 26.x، حيث كانت الدالتان
ifو
multiIfالمجمّعتان باستخدام JIT، عند استخدام نوع نتيجة
Decimalووجود قيمة literal غير
Decimal(عدد صحيح أو فاصلة عائمة) في أحد الفروع، تُرجعان بصمت قيمة أصغر بمقدار
10^scale. ولم يتأثر المسار البطيء (غير المعتمد على JIT). الحل المؤقت في الإصدارات المتأثرة:
SET compile_expressions = 0. #103809 (Groene AI).
- إصلاح تمرير tokenizer من text index إلى الدوال المدعومة. #103826 (Elmi Ahmadov).
- إصلاح النتائج الخاطئة من
numbersو
generate_seriesوالمصادر المشابهة الملتزمة بالنطاق عندما يستخدم الشرط
WHEREالعامل
INأو
NOT INعلى tuple تُختزل عناصره إلى Key column واحدة (على سبيل المثال،
WHERE tuple(number, number) NOT IN (tuple(1, 2))). يُغلق #103660. #103835 (Groene AI).
- إبقاء ذروة الذاكرة الفعلية لخوارزمية hash join ذات auto-spilling تحت
max_bytes_before_external_join. سابقًا، كان كلٌّ من التخصيص المسبق المعتمد على الإحصاءات، ومضاعفة hash table في مكانها، وbuckets داخل الذاكرة غير المقيّدة في
GraceHashJoinقادرًا على دفع query إلى تجاوز الحد المهيأ والتسبب في
MEMORY_LIMIT_EXCEEDED. #103838 (Alexey Milovidov).
- إصلاح حالة تعليق عند إيقاف
clickhouse-localعندما تكون logs النظام (مثل
text_logأو
filesystem_cache_log) مهيأة. كانت
SystemLogs::flushImplتستدعي
BaseDaemon::instance().flushTextLogs()، التي تُطلق
std::bad_castخارج
clickhouse-serverوتُبقي threads الحفظ قيد التشغيل إلى أن يحجب
pthread_cond_destroyتدمير طوابير log النظام. #103874 (Alexey Milovidov).
- رفض استعلامات CTE من نوع
MATERIALIZEDالتي يُفضي body الخاص بها إلى column types مستنتجة مختلفة عبر مراجع مختلفة، مع إظهار خطأ
TYPE_MISMATCHواضح بدلًا من تعطل server بخطأ
Bad castمن نوع
LOGICAL_ERROR. كان هذا يحدث سابقًا عندما كان body الخاص بـ CTE يشير إلى identifiers من النطاق الخارجي (مثل alias من projection الخاصة بالـ subquery المستدعية) التي كانت تُضمَّن inline كثوابت مختلفة لكل مرجع. #103879 (Groene AI).
- إصلاح use-of-uninitialized-value في مُحسّنات query plan الخاصة بتحويل JOIN (
tryConvertAnyOuterJoinToInnerJoin,
tryConvertAnyJoinToSemiOrAntiJoin) عندما يحتوي filter فوق
ANY
OUTER
JOINعلى دالة غير deterministic مثل
randأو
nowأو
rowNumberInAllBlocks. لم يعد المُحسِّن يحاول constant-fold لهذه filters ويترك JOIN دون تغيير، مما يمنع أيضًا التحويلات غير الصحيحة إلى
INNER/
SEMI/
ANTI JOINالتي قد تُسقط rows بصمت. #103880 (Groene AI).
- إصلاح use-after-free في
StorageKafka2كان قد يتسبب في تعطل server عندما تُستبدل session لـ Keeper بينما يكون consumer محتفظًا بأقفال topic-partition من النوع ephemeral. #103890 (Groene AI).
- تم إصلاح
LOGICAL_ERRORبالنص “Primary key type mismatch” الذي كان يُطلق عند تنفيذ join على table من نوع
EmbeddedRocksDBعبر
JOIN ... USING (key)مقابل subquery يكون فيها Key column من type مختلف (مثل
Nullable(UInt64)أو
Int64أو
Decimal) عن primary key الخاصة بالتخزين. أصبح planner الآن يرفض
DirectKeyValueJoinعند عدم تطابق type ويعود إلى
HashJoin، الذي يتعامل مع تحويل النوع. #103928 (Groene AI).
- لم يعد
SET max_threads = DEFAULT(وكذلك
max_final_threadsو
max_parsing_threads) يفقد حالة
auto. سابقًا، بعد إعادة تعيين أحد هذه الإعدادات، كان
system.settingsيعرض عدد الأنوية المحسوب (مثلًا
32) بدلًا من
'auto(32)'، وكان الخادم يتصرف كما لو أن القيمة قد ثُبِّتت صراحةً. #103991 (Groene AI).
- إصلاح الخطأ
SIZES_OF_ARRAYS_DONT_MATCHعند قراءة أعمدة
AggregateFunction(topK(N), String)التي زادت قيمة
alpha_sizeالمحفوظة فيها نتيجة دورة deserialize+serialize سبقت الإصدار 25.12. #104002 (Raúl Marín).
- إصلاح ثغرة حقن SQL في مصادر القواميس PostgreSQL وCassandra وXDBC: كانت مفاتيح السلاسل النصية التي تحتوي على single quotes تُهرَّب باستخدام
\'(backslash)، بينما تتعامل هذه الأنظمة الخلفية معه على أنه backslash حرفي لا كتسلسل تهريب، ما يتيح حقن SQL عشوائي في استعلامات lookup الخاصة بالقواميس. يُخرج
ExternalQueryBuilderالآن تهريب
''القياسي في SQL لهذه الأنظمة الخلفية؛ بينما تواصل مصادر القواميس ClickHouse وMySQL استخدام التهريب عبر backslash. #104009 (Shaohua Wang).
- إصلاح احتمال عدم تطابق النوع في aggregation عند تغيير column type من/إلى LowCardinality، من دون إعادة بناء min-max projection. #104013 (Nikita Taranov).
- إصلاح حلقة لا نهائية من query optimization نتجت عن عدم تمرير منع إزالة column غير المستخدم عند دمج expressions. #104083 (János Benjamin Antal).
- إصلاح
LOGICAL_ERRORفي
StreamingStorageRegistry::renameTableعند إعادة تسمية streaming tables على دفعات (S3Queue وKafka وRabbitMQ)، وذلك باستخدام تتبّع الهوية المستند إلى UUID بدلًا من الاسم. #104101 (Nikita Taranov).
- إصلاح نتائج غير صحيحة عندما كان CTE مُنشأً باستخدام
UNION ALLيحتوي على فرع
SELECT DISTINCT، بينما كان query الخارجي يُسقِط فقط subset من columns الخاصة بـ CTE. كانت
RemoveUnusedProjectionColumnsPassفي analyzer الجديد تزيل على نحو غير صحيح column غير المُشار إليه من إسقاط
DISTINCTالداخلي، ما أدى إلى دمج rows كان ينبغي أن تظل متميزة (القيمة نفسها في column المُسقَط لكن قيمة مختلفة في column المحذوف) في row واحدة. #104114 (Groene AI).
- إصلاح عدة مشكلات صحة في حالات طرفية في الإعداد
optimize_inverse_dictionary_lookup، حيث كان التحسين قد يحذف rows بصمت أو يمنع ظهور exceptions. يغلق #103270. ويغلق #103085. #104133 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح كتابة خارج الحدود أثناء deserialize لحالة
quantileTiming. #104141 (Alexey Milovidov).
- إصلاح سلوك غير معرّف عند تحويل قيمة
Float64خارج النطاق إلى integer type عريض (
UInt64,
Int64,
Int128,
UInt128,
Int256,
UInt256). سابقًا، كانت القيم المساوية لـ
Float64(numeric_limits<T>::max())(التي تُقرَّب للأعلى إلى قيمة تتجاوز الحد الأقصى الفعلي) تتجاوز فحص الحدود وتنتج UB في التحويل اللاحق. وقد أثّر ذلك في parsing لمعاملات aggregate function (
topK,
histogram,
uniqUpTo,
groupArrayInsertAt، وغيرها)، وكذلك في settings ذات النوع الصحيح عبر
SET <setting> = <Float64>. يغلق #103817. #104154 (Groene AI).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERROR“Unexpected return type from comparison. Expected
UInt8. Got
Const(Nullable(UInt8))” عند مقارنة
Tuple(Tuple(Nullable(...)))متداخلة (أو ذات تداخل أعمق) مع قيمة
Stringحرفية. أصبح نوع الإرجاع للمقارنة يُستنتج الآن بشكل صحيح على أنه
Nullable(UInt8)، بما يتوافق مع سلوك وقت التشغيل. #104171 (Groene AI).
- إصلاح تعطل الخادم (
UndefinedBehaviorSanitizer: reference binding to null pointer، وsegfault في إصدارات release) عند
SELECT ... FROM <ReplacingMergeTree(version, is_deleted)> FINAL PREWHERE is_deleted = <expr> AND <other column expr>عندما تكون
query_plan_optimize_lazy_final = 1. فقدت خطوة القراءة lazy-FINAL غير المتقاطعة العمود
is_deletedمن ترويسة الخرج لأن
PREWHEREاستهلكه كمدخل من دون إعادة تمريره ضمن الخرج. ثم قامت خطوة
addIsDeletedFilterاللاحقة بإلغاء مرجعية مؤشر
ActionsDAG::Nodeفارغ. #104177 (Groene AI).
- عند استدعاء جدول system.failpoints، كان يستخدم failpoint، ما قد يؤدي إلى تعطيله. #104237 (Pedro Ferreira).
- إصلاح
MemorySanitizer: use-of-uninitialized-valueفي الدوال
detectLanguage*عندما يحتوي الإدخال على محرف UTF-8 ينتهي تمامًا عند حدّ buffer. #104257 (Raúl Marín).
- إصلاح خطأ منطقي (
Bad cast from type DB::CachedObjectStorage to DB::S3ObjectStorage) كان يؤدي إلى إيقاف parsing الوسائط الخاصة بـ table functions وengines لبحيرات البيانات (
icebergS3,
deltaLakeS3، إلخ) عند استدعائها باستخدام
SETTINGS disk = '...'على disk تكون object storage الأساسية له مغلفة بمُزيّن مثل filesystem cache. يُغلق #89300. #104258 (Groene AI).
- إصلاح parsing تعبيرات الفهرسة الموضوعة بين قوسين على columns المسماة
values، مثل
(values['a'])، بحيث لم تعد تُفسَّر على أنها تعبيرات جدول
VALUESالقياسية في SQL. #104312 (Desel72).
- إصلاح تعطل الخادم/
LOGICAL_ERRORفي thread الإخلاء الخلفية الخاصة بـ filesystem cache (
SLRUFileCachePriority::collectEvictionInfo) الذي كان يمكن أن يحدث عندما تكون
keep_free_space_size_ratioأو
keep_free_space_elements_ratioمرتفعة بما يكفي لتحفيز الإخلاء، بينما تكون جميع cache entries قد رُقّيت بالفعل إلى protected queue الخاصة بـ SLRU (مع فراغ الجزء probationary). #104313 (Groene AI).
- إصلاح الاستثناءات (
NOT_FOUND_COLUMN_IN_BLOCK,
LOGICAL_ERROR,
AMBIGUOUS_COLUMN_NAME) عند استخدام projections مع عروض UNION ALL أو window functions أو حالات تعارض أسماء الأعمدة مع الأسماء المستعارة. هذا تراجع ناتج عن #88798. #104317 (Amos Bird).
- إصلاح احتمال حدوث underflow أثناء parsing مصفوفات Postgres. #104322 (Grant Holly).
- أصبحت الدوال التي تُرجِع نوعًا غير
Nullable(مثل
Arrayأو
Tupleأو
Map) تقبل الآن وسائط
Nullable. وتشمل الدوال المتأثرة
extractAllو
extractAllGroupsو
extractAllGroupsHorizontalو
extractAllGroupsVerticalو
extractGroupsو
splitByCharو
splitByStringو
splitByRegexpو
splitByWhitespaceو
splitByNonAlphaو
alphaTokens. وتُنتِج صفوف الإدخال ذات القيمة
NULLالقيمةَ الافتراضية لنوع النتيجة (مثل مصفوفة فارغة) بدلًا من إثارة الخطأ “Nested type is not allowed inside Nullable type”. #104326 (Alexey Milovidov).
- إصلاح إحصاءات Iceberg مع جدول مُقسَّم إلى partition. وهذا يُغلق #104321. #104329 (Konstantin Vedernikov).
- إصلاح خطأ منطقي فادح عند بدء تشغيل الخادم على macOS (وفي إصدارات
jemallocالمشابهة)، حيث كانت
Jemalloc::verifySetupتُبلّغ خطأً عن عدم تطابق في
jemalloc_enable_background_threadsلأن
mallctlsالاختيارية
background_thread/
max_background_threadsغير موجودة؛ ويُتجاوز التحقق عندما لا تكون
mallctlsهذه متاحة، كما أن
getValueلم تعد تترك المخرجات غير مهيّأة عند الفشل. يُغلق #102183. #104330 (SAYON DEEP).
- إصلاح تراجع في السلوك الصحيح حيث كان يمكن لاستعلامات
SELECTمع
max_rows_to_read_leafو
read_overflow_mode_leaf = 'throw'أن تُطلق
TOO_MANY_ROWSبشكل غير صحيح حتى عندما كان skip index سيخفض حجم القراءة إلى ما دون الحد الأقصى على مستوى leaf. وكانت الإعدادات المناظرة لغير leaf (
max_rows_to_read/
read_overflow_mode) تُعالَج بالفعل. #104331 (Groene AI).
- أصبحت
toUUIDو
toUUIDOrNullو
toUUIDOrZeroو
toUUIDOrDefaultو
CASTإلى
UUIDو
Nullable(UUID)و
accurateCastOrNullإلى
UUID، وكذلك input formats التي تفسّر UUID من النص (
Avroو
MsgPackو
JSONExtractو…)، ترفض الآن السلاسل النصية التي لها الطول الصحيح لكنها تحتوي على محارف غير ستّ عشرية. سابقًا كانت مثل هذه المدخلات تتحول بصمت إلى UUID مُختلق بسبب تجاوز نهاية جدول lookup للأرقام الستّ عشرية؛ أما الآن فإن
toUUIDيُطلق
CANNOT_PARSE_UUID، وتُرجع متغيرات
Or*القيمة
NULL/ zero UUID / القيمة الافتراضية المورَّدة. #104370 (Groene AI).
- إصلاح
Bad cast
LOGICAL_ERRORفي
caseWithExpression(وفي SQL
CASE expr WHEN ... THEN ... ELSE ...) عندما ينتهي النوع الأعلى الخاص بـ THEN فقط والنوع الأعلى الخاص بـ (THENs + ELSE) إلى مخازن
ColumnDecimalمختلفة — على سبيل المثال، قيم THEN
(UInt16, Int8)مع ELSE من النوع
Decimal(9, 2). يُغلق #104335. #104378 (Groene AI).
- أصبحت الأعطال الداخلية المُبلَّغ عنها عبر
logExceptionBeforeStart(عمليات flush الخاصة بالإدراج غير المتزامن، وعمليات refresh للعروض materialized-view، وأخطاء التحليل التي تُثار أثناء الاستعلامات الداخلية) تزيد الآن بشكل صحيح من ProfileEvents
FailedInternalQueryو
FailedInternalSelectQueryو
FailedInternalInsertQueryإلى جانب العدادات الظاهرة للمستخدم
FailedQueryو
FailedSelectQueryو
FailedInsertQuery. سابقًا كانت هذه العدادات الداخلية تبقى عند الصفر في حالات الفشل التي تقع قبل بدء تنفيذ الاستعلام، مما كان يؤدي إلى تقليل احتساب فئة رئيسية من الأعطال الداخلية. #104399 (Groene AI).
- إصلاح الخطأ
Code: 36. BAD_ARGUMENTS Expected literal, got {name:Type}الذي كان يظهر عند استخدام query parameter داخل الإعداد
base_backupفي عبارة
BACKUPأو
RESTORE(على سبيل المثال
BACKUP ... SETTINGS base_backup = S3({backup_name:String}, ...)). أُدخل هذا التراجع في
26.1.5عبر PR #99205. يُغلق #103324. #104413 (Groene AI).
- إصلاح توقفٍ للخادم في عمليات الكتابة إلى
IcebergLocal/
IcebergS3عندما تتبع عملية
INSERTالعبارة
ALTER TABLE ... DROP COLUMNمع قيمة
iceberg_metadata_staleness_msأكبر من الصفر. تُبطِل
ALTERالآن cache المحلي لملفات Iceberg metadata بحيث ترى عمليات القراءة والكتابة اللاحقة الـ schema الجديدة. #104419 (Groene AI).
- إصلاح أوامر
DROP ROLEو
DROP USERو
DROP SETTINGS PROFILEو
DROP ROW POLICYو
DROP QUOTAو
DROP MASKING POLICYبحيث تزيل المراجع إلى الـ entity المحذوف من أي access entity آخر كان يشير إليه (مثل قائمة
DEFAULT ROLEالخاصة بالمستخدم، وقائمة
TOالخاصة بـ settings profile، والمستفيدين في row policy)، مع حفظ هذا التنظيف على disk. سابقًا، كانت in-memory state تبدو صحيحة لأن
SHOW CREATEيرشّح UUIDs غير المعروفة، لكن ملفات
.sqlعلى disk كانت تحتفظ بإدخالات
ID('<dropped-uuid>')المعلّقة، ثم كانت هذه المراجع تعود للظهور عند إعادة تشغيل server التالية، لتظهر على شكل أخطاء
ACCESS_ENTITY_NOT_FOUNDأثناء distributed query execution. #104427 (Groene AI).
- إصلاح توقفٍ للخادم يحدث مع
azureBlobStorageومحرك
AzureBlobStorageوDeltaLake-on-Azure عند استخدام connection string يكون فيه عنوان
BlobEndpointيحتوي على منفذ فارغ أو غير رقمي أو خارج النطاق (مثل
BlobEndpoint=http://host:abc/). يعيد الخادم الآن خطأ
BAD_ARGUMENTSواضحًا بدلًا من التوقف في builds الخاصة بـ debug/sanitizer. #104460 (Groene AI).
- السماح باستخدام معرّف غير مقتبس كاسم مستخدم في table functions
remoteو
remoteSecure، بما يتوافق مع كيفية قبول وسيطات database وtable لمعرّفات غير مقتبسة. سابقًا، كان مثل هذا query يفشل مع خطأ authentication مضلّل يشير إلى المستخدم
default. #104465 (Alexey Milovidov).
- إصلاح
Logical error: Incorrect ASTSelectWithUnionQuery (modes: M, selects: N)الذي يحدث عندما يحتوي جسم SQL user-defined function على
UNION ALLداخلي بين قوسين (مثل
CREATE FUNCTION f AS x -> (SELECT 1 UNION ALL (SELECT 1 UNION ALL SELECT 1))). #104477 (Groene AI).
- إصلاح
uniqThetaIntersectالذي كان يعيد cardinality الخاصة بالـ argument الأول بدلًا من
0عندما تكون قيمة state الثانية من
uniqThetaفارغة — على سبيل المثال، ناتج
uniqThetaMergeStateIf(s, predicate)عندما يستبعد الـ predicate كل row. #104529 (Groene AI).
- تم إصلاح قيام
SHOW TABLESو
system.tablesباقتطاع القائمة بصمت في قواعد بيانات
DataLakeCatalogالمعتمدة على كتالوجات Iceberg REST (
iceberg-rest,
onelake,
biglake). فعندما كان خادم الكتالوج يجزّئ استجابة list-tables أو list-namespaces إلى صفحات (مثل Microsoft Fabric / OneLake عند تجاوز ~50 جدولًا لكل مساحة اسم)، كانت الجداول الموجودة في الصفحات اللاحقة تصبح غير مرئية بصمت لـ
SHOW TABLESو
system.tables، رغم أنه كان يمكن الاستعلام عنها عبر
SELECTمباشر. وأصبح
RestCatalogالآن يتبع رمز المتابعة
next-page-tokenالمعرّف في مواصفة Iceberg REST OpenAPI، بما يطابق السلوك الحالي لكل من
PaimonRestCatalogو
UnityCatalog. #104531 (Groene AI).
- تستنتج الدالة الجدولية
inputالآن بنيتها من عبارة
FORMATفي استعلام
INSERTالمحيط بها عندما يكون لهذا format مخطط ثابت (
LineAsString,
RawBLOB,
JSONAsString، إلخ)، لذلك لم يعد المستخدمون بحاجة إلى تكرار البنية على هيئة
input('line String')لهذه formats. #104532. #104533 (Groene AI).
- تم تحديث نوع بيانات الحقول في history الخاصة بـ Iceberg من
Int32إلى
Int64. يغلق #94176. #104579 (Smita Kulkarni).
- تم إصلاح
Inconsistent AST formattingو
LOGICAL_ERRORعند تحليل استدعاء دالة تأتي فيه lambda بعد فاصلة، مثل
SELECT substring(x, `x` -> `x`). وكان المحلّل يدمج الوسائط السابقة بصمت في الطرف الأيسر من lambda، مما ينتج عنه استدعاء بوسيط واحد لا يمكن إعادة تحليله إلى AST نفسها. وهو يحافظ الآن على عدد الوسائط الأصلي للدالة. #104626 (Groene AI).
- يفضّل
CHECK TABLE tالآن جدول
TEMPORARYعلى الجدول الدائم الذي يحمل الاسم نفسه عند عدم تقديم محدِّد database، بما يطابق أولوية الترتيب المستخدمة بالفعل في
SHOW CREATE TABLEو
DESCRIBE TABLEو
OPTIMIZE TABLEو
ALTER TABLE. سابقًا، كان
CHECK TABLE tيتجاهل الجداول المؤقتة بالكامل، لذلك كان يفشل مع
UNKNOWN_TABLEعلى جدول
Logأو
Fileمؤقت رغم أن هذين المحركين يدعمان
CHECK. متابعة لـ #100966. #104637 (Groene AI).
- تم إصلاح مشكلة تؤدي إلى إنهاء Keeper ودخوله في حلقة إعادة تشغيل عند إرسال
get /keeper/availability_zoneمع
quorum_reads=trueإلى Keeper لم يُضبط فيه
<placement>. #104663 (myeongjun).
- تم إصلاح سباق بيانات TOCTOU في
FutureSetFromTuple::buildOrderedSetInplaceكان يؤدي إلى logical error. #104673 (Miсhael Stetsyuk).
- تم إصلاح عدة دوال كانت تعيد نتائج مختلفة للمدخل نفسه بحسب ما إذا كانت الوسائط قد وصلت على هيئة أعمدة أو ثوابت:
bitRotateLeft/
bitRotateRight(قيم shift الحدّية)، و
length(FixedString)/
concatWithSeparatorمع مدخلات
LowCardinality(Nullable)، و
roundDownعلى NaN، و
rightUTF8على UTF-8 غير صالح. #104710 (Raúl Marín).
- تم إصلاح
anyHeavyالذي كان يعيد قيمة غير ثقيلة عندما تكون القيمة الأكثر تكرارًا هي default الخاصة بالعمود وتكون البيانات موزعة عبر عدة parts من
MergeTree(مسار قراءة الأعمدة sparse). #104712 (Raúl Marín).
- إصلاح عدة عيوب في التعامل مع قيود الإعدادات: كان بالإمكان تجاوز قيود
MergeTreeSettingsالمعلنة على الاسم canonical للإعداد عبر الكتابة إلى alias لذلك الإعداد؛ كما كان التحقق من قيد
disallowed_valuesيطرح استثناءً في مسارات clamp (الاستعلامات secondary، وعُمّال
ON CLUSTER، وعروض
SQL SECURITY DEFINER) بدلًا من إسقاط التغيير بصمت. #104737 (Raúl Marín).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERROR(
Metadata is not initialized) الذي كانت تسببه أوامر
OPTIMIZE TABLEو
ALTER TABLE ... DELETEو
ALTER TABLE ... ADD COLUMNوغيرها من صيغ ALTER عند تنفيذها على جدول
Iceberg/
IcebergLocal/
DeltaLake/
Hudiمرفق كسولًا ولم تكن metadata الخاصة به قد حُمِّلت بعد (وهو أمر شائع بعد إعادة تشغيل server، أو بعد فشل سابق في كتابة metadata وترك ملف metadata تالفًا على القرص). أصبحت العملية الآن إما تتابع بشكل طبيعي إذا جرى تحميل metadata بنجاح، أو تُظهر سبب فشل التحميل الفعلي كاستثناء عادي للمستخدم بدلًا من إيقاف server في builds الخاصة بـ debug / sanitizer. #104738 (Groene AI).
- إصلاح
segfaultناتج عن خطأ use-after-free في
AvroConfluentRowInputFormat. #104751 (Miсhael Stetsyuk).
- أصبحت المتغيرات scalar من
numericIndexedVectorPointwiseMultiplyو
numericIndexedVectorPointwiseDivideو
numericIndexedVectorPointwiseEqualو
numericIndexedVectorPointwiseNotEqualترفع الآن
INCORRECT_DATAعند استدعائها باستخدام scalar من نوع
UInt64أكبر من
Int64::max. #104784 (FriendLey).
- إصلاح خلل كان يتسبب في التراجع عن override لإعداد تم ضبطه يدويًا عبر اسم alias الخاص به (مثل
SET enable_analyzer = 1بدلًا من
SET allow_experimental_analyzer = 1) بعد تطبيق إعداد
compatibility، وذلك عند إجراء تغيير لاحق على إعداد
compatibility. #104829 (Raúl Marín).
- إصلاح تعطيل AWS logger بعد https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/commit/0e8ad4355c9d. #104837 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح ثلاث دوال إضافية كانت تُرجع نتائج مختلفة للمدخل نفسه بحسب ما إذا كانت arguments قد وصلت على هيئة columns أو constants: الدالة
transform(وكذلك
caseWithExpressionعبرها) مع قيمة default ثابتة من نوع
Date/
Date32/
Enum/
FixedString، وعوامل المقارنة بين
Stringو
FixedStringثابت، وكذلك
if/
ifNull/
nullIfمع فرع
FixedStringتحت condition ثابت. #104858 (Raúl Marín).
- إصلاح إيقاف server بسبب
Bad cast from type DB::ColumnConst to DB::ColumnNullableأثناء partition pruning لجداول
MergeTreeعندما يحتوي partition expression على سلسلة دوال تختزل إلى قيمة ثابتة واحدة (مثل
floor(NULL, toRelativeYearNum(...))). #104861 (Groene AI).
- إصلاح data race في
ThreadSanitizerداخل مُنشئ النسخ
ContextData: كانت
table_function_resultsتُنسخ من object المصدر دون الحصول على
table_function_results_mutex، لذا كان من الممكن أن يتسابق كاتب
Context::executeTableFunctionconcurrent مع القراءة غير المتزامنة داخل مُنشئ النسخ. #104879 (Groene AI).
- إصلاح فحوصات اتساق data part للأنواع ذات structure الديناميكية، مع اكتشاف
columns_substreams.txtالتالف. إعادة تقديم لـ https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/103858 مع تغييرات إضافية. #104888 (Pavel Kruglov).
- إصلاح حالة تسابق بين DROP وUNDROP في DatabaseCatalog. #104915 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تغيير الحجم الديناميكي لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات عند وجود مقاطع جرى تنزيلها جزئيًا، بما في ذلك استعادة احتساب الاستخدام بعد فشل الإخلاء. #104921 (Antonio Andelic).
- أصبح
DETACH TABLEعلى جدول مؤقت (من دون الكلمة المفتاحية
TEMPORARY) يُطلق الآن
SYNTAX_ERRORبشكل صحيح، بما يطابق سلوك
DETACH TEMPORARY TABLE. سابقًا، كان يضبط بصمت العلامة الداخلية
is_detachedثم يعود من دون خطأ. لإزالة جدول مؤقت، استخدم
DROP TEMPORARY TABLEأو
DROP TABLE(إذ يحلّ الأخير الجدول المؤقت عبر
Context::ResolveExternal). يُغلق #103475. #104943 (Groene AI).
- أصبحت الدالة الجدولية
filesystemتراعي
max_memory_usage/
max_server_memory_usageعند تحميل محتوى الملف. سابقًا، كان من الممكن أن تتجاوز قراءات المحتوى الكبيرة أو الكثيرة المتوازية هذا الحد من دون إطلاق
MEMORY_LIMIT_EXCEEDED، لينتهي الأمر بدلًا من ذلك بإنهاء العملية بسبب نفاد الذاكرة. #104956 (Alexey Milovidov).
- إصلاح
LOGICAL_ERRORكان يُطلق عند تصفية
system.detached_tablesباستخدام
uuid(مثل
SELECT count() FROM system.detached_tables WHERE uuid = '...'). يُرجع الاستعلام الآن النتيجة المتوقعة بدلًا من التسبب في إيقاف الخادم. #104979 (Groene AI).
- لم تعد
flattenTupleتُطلق
LOGICAL_ERRORعند استدعائها على tuple لا تحتوي بنيتها المتداخلة إلا على أوراق
Tuple()فارغة (مثل
Tuple(c0 Array(Tuple()))أو
Tuple(c0 Tuple())). وتُنتج هذه المدخلات الآن استثناءً ظاهرًا للمستخدم من نوع
ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENTيوضح أن نتيجة التسطيح ستكون tuple فارغة. #104989 (Groene AI).
- إصلاح توقف الخادم وخلل يُرجع نتائج خاطئة بصمت عند الاستعلام باستخدام
loop(remote(...))(أو أي
loop()يغلّف تخزينًا يمكنه تأجيل aggregation) مع
GROUP BY. كان المخطِّط الخارجي يضيف
MergingAggregatedStepاستنادًا إلى مرحلة المعالجة التي يبلّغ عنها التخزين الداخلي، لكن
LoopSourceيحقق دائمًا
selectالداخلي الخاص به على هيئة
QueryProcessingStage::Completeويُخرج مقاطع أعمدة عادية، لذا كان
MergingAggregatedTransformيتسبب في
LOGICAL_ERROR(
Chunk info was not set for chunk in MergingAggregatedTransform) عند
enable_parallel_replicas = 1، وفي غير ذلك كان يُسقط التجميع الخارجي بصمت. #105001 (Groene AI).
- تعطّل
clickhouse-benchmark --reconnect(بصورته المجردة، من دون قيمة) دون قصد في 25.4 بسبب تغيير حوّل
--reconnectإلى خيار عددي يتطلب قيمة. وتعمل الصيغة المجردة الآن مجددًا، وتعادل
--reconnect=1(إعادة الاتصال عند كل query). #105006 (Groene AI).
- إصلاح مخرجات JSON غير سليمة لأسماء الأعمدة المنتهية بتسلسلات UTF-8 غير مكتملة. #105012 (Pablo Marcos).
- إصلاح فقدان بيانات صامت بعد
EXCHANGE TABLESأو
CREATE OR REPLACE TABLEلجدول المصدر الخاص بعرض مادي. ويُحتفَظ الآن بحافة الاعتمادية بين المصدر والعرض الخاصة بـ
MVعلى الاسم الأصلي، بحيث تستمر في العمل عند عمليات insert. هذا تراجع أُدخل في #98779؛ ويستعيد السلوك الذي كان موجودًا قبل هذا التراجع. #105029 (Sema Checherinda).
- إصلاح الخطأ
CANNOT_COMPILE_CODE Could not find symbol __fixunsdftiعند الترجمة البرمجية باستخدام JIT للتعبيرات التي تحوّل
Floatإلى
UInt128، مثل
toUInt128(<Float64 expression>). كان محلّل الرموز في JIT يفتقد دوال builtins من compiler-rt الخاصة بالتحويل من أعداد الفاصلة العائمة غير الموقّعة ذات 128 بت إلى أعداد صحيحة. يُغلق #105031. #105048 (Raúl Marín).
- إصلاح عدم طباعة
clickhouse-localلرسائل السجل الناتجة عن query فاشلة عند تعيين
send_logs_level. #105067 (Alexey Milovidov).
- إصلاح النتائج غير الصحيحة عند الإشارة إلى العرض المعلَّم نفسه أكثر من مرة في query واحدة باستخدام قيم وسيطات مختلفة. سابقًا، كان المُحلِّل يدمج هذه الاستدعاءات في استدعاء واحد، ما كان يؤدي بصمت إلى إسقاط جميع عوامل التصفية باستثناء الأول. #105170 (Alexey Milovidov).
- إصلاح ظهور صف
TOTALSمرتين في أسفل جدول النتائج في واجهة الويب
play.html. #103803 (Alexey Milovidov).
- رفض المتجهات غير المنتهية (
NaN,
±Inf) أثناء البحث المتجهي (سواء كانت متجهات البحث أو متجهات مرجعية)؛ إذ كانت تتسبب سابقًا في سلوك غير معرّف في
usearch. #104079 (Groene AI).
- PromQL: إصلاح عامل التجميع للمتجهات الفارغة. #104425 (Vitaly Baranov).
- PromQL: إصلاح معالجة الأخطاء في واجهة Prometheus query API. #104741 (Vitaly Baranov).
- إصلاح حالة تسابق في
MergeTreeTransaction::afterCommitحيث كان من الممكن، بعد فقدان الاتصال بين كتابة
CSNالخاصة بـ commit إلى ZooKeeper وإنهاء transaction، أن تصل استجابة
COMMITإلى client قبل أن تصبح قيمتا
creation_csnو
removal_csnالجديدتان مرئيتين في
system.parts. #104708 (Tuan Pham Anh).
- إصلاح النمو الأُسّي للذاكرة في parser الخاص بـ KQL عند تحويل فهرسة المصفوفات المتداخلة (
arr[arr[arr[...]]]). #105142 (Alexey Milovidov).
- إصلاح النتائج غير الصحيحة في
RIGHT ANY JOINعندما يحتوي الجدول الأيمن على عدة rows لكل key، وتُقسَّم كتلة المخرجات بسبب حدود الحجم. يُغلق #99431. #102064 (Vladimir Cherkasov).
- التحقق من تجاوز سعة المكدس في قارئ
Avroأثناء إلغاء تسلسل الأنواع المتداخلة. #102417 (Pavel Kruglov).
- إصلاح تكرار rows في
system.completionsلإعدادات
MergeTree— إذ كان كل اسم إعداد يظهر مرتين لأن كلًا من
getMergeTreeSettingsو
getReplicatedMergeTreeSettingsكانا يُفرَّغان رغم تطابق أسماء الإعدادات فيهما. يُغلق #102013. #102015 (Groene AI).
- إصلاح
StorageObjectStorageQueue(
S3Queue،
AzureQueue) الذي كان يمنع إيقاف التشغيل إلى أن تُقرأ الملفات المُعالجة جزئيًا بالكامل من تخزين الكائنات. أصبح المصدر الآن يوقف القراءة فورًا عند إيقاف التشغيل؛ ويضمن إلغاء التكرار عدم تكرار الصفوف التي جرى بثّها مسبقًا إلى جدول الوجهة قبل إيقاف التشغيل عند إعادة محاولة الملف في بدء التشغيل التالي. #103126 (Tuan Pham Anh).
- إصلاح عمليات insert متعددة blocks إلى table engine
Aliasمع
insert_deduplication_tokenبحيث يتم الاحتفاظ بجميع blocks. #103246 (Enric Calabuig).
- إصلاح
JSONHasو
JSONExtractBoolعلى أعمدة
JSONالأصلية، حيث كانا يعيدان القيمة المستخرجة (بعد تحويلها إلى
UInt8) بدلًا من
0/
1. #103313 (zxuhan7).
- حماية input format
CustomSeparatedمن البيانات المشوهة أو العدائية التي تُهمل
format_custom_row_after_delimiter. كان اكتشاف header، وschema inference، والصفوف ذات الأعمدة المتغيرة، يؤدي سابقًا إلى تجميع fields بلا حدود، وكان يمكن أن يخصص عدة غيغابايت من الذاكرة قبل الفشل. أصبحت عمليات القراءة الآن تفشل مع
INCORRECT_DATAبمجرد أن يحتوي صف واحد على أكثر من 1,000,000 field. #103404 (Groene AI).
- إصلاح
RESTOREلجداول
MergeTreeالمتماثلة replicated بحيث يستخدم إلحاق الأجزاء المستعادة
backup_restore_keeper_max_retriesبدلًا من ميزانية إعادة المحاولة العادية الخاصة بـ insert في Keeper. #104610 (Pablo Marcos).
- إصلاح النتائج الخاطئة الناتجة عن
WHERE p AND <LowCardinality(Nullable(int)) constant>على جداول
MergeTree. كانت مثل هذه queries تعيد سابقًا صفر rows لأن part pruning كان يستنتج قيمة
NULLافتراضية من النوع
LowCardinality(Nullable(...))وينشئ قيد
notEquals(x, NULL)، مما يؤدي إلى استبعاد كل part. #104767 (Groene AI).
- إصلاح نتيجة aggregation غير الصحيحة عند التجميع بواسطة دالة غير حقنية لعمود يكون أيضًا partition key (مثلًا
PARTITION BY aمع
GROUP BY intDiv(a, 2)أو
a % 2). لم تكن values القادمة من partitions مختلفة والتي تطابق المجموعة نفسها تُدمج، مما كان ينتج rows مجموعات مكررة عند
allow_aggregate_partitions_independently = 1. #104869 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح حالة تسابق في نقل snapshot في
Keeper، حيث كان يمكن إزالة snapshot أو نقلها أثناء إرسالها إلى follower قيد الاستعادة. #104941 (Antonio Andelic).
- إصلاح خطأ صامت يؤدي إلى نتائج خاطئة في
hilbertEncodeو
mortonEncode، حيث كانت الوسيطة الأولى
Tupleغير الثابتة (قناع النطاق) تستخدم قيم الصف 0’s لتحديد إزاحة البتات لكل صف. أصبحت الدالتان الآن تحسبان قيم القناع لكل صف، لذا لم تعد النتيجة تعتمد على كون الإدخال ثابتًا أو على حجم block. #104992 (Groene AI).
- إصلاح
clickhouse-localالذي كان يتجاهل بصمت configuration على مستوى المستخدم (
profiles،
users،
quotas، وإعدادات التحكم بالوصول) عند الاكتشاف التلقائي لـ configuration file من
./clickhouse-local.xmlأو
~/.clickhouse-local/config.xmlأو
/etc/clickhouse-local/config.xml. كانت هذه settings تُطبَّق سابقًا فقط عند تمرير
--config-fileأو عند وجود
./config.xmlفي current directory؛ أما الآن فجميع مسارات الاكتشاف تتصرف بشكل متسق. #105008 (Groene AI).
- إصلاح مشكلة أعمدة
BFloat16التي كانت تُرجع بصمت صفر تطابقات عند مقارنتها بقيمة نصية ثابتة (مثل
WHERE bf16_col = '49.9'). #105042 (Raúl Marín).
- إصلاح التعامل مع
CLEAR COLUMNوTTL أثناء عمليات الدمج في
SummingMergeTreeو
AggregatingMergeTreeو
CoalescingMergeTreeعندما تكون الأعمدة المطلوبة للدمج غير موجودة أو منتهية الصلاحية. يغلق #101953. #105203 (Antonio Andelic).
- إصلاح حالة تسابق بين
DNSCacheUpdater::runو
Context::reloadClusterConfigعبر إضافة تحقق صريح من عدم كون
shared->clusters_configقيمة فارغة قبل فك مرجعها. #105220 (Mikhail f. Shiryaev).
- إصلاح تحليل التاريخ والوقت بصيغة
best_effortفي
toDateTime64بدقة
msو
ns. #105233 (Kaviraj Kanagaraj).
- إصلاح قيام
OSIOWaitMicrosecondsبالإبلاغ عن انتظار I/O على مستوى عمر الخيط بدلًا من انتظار I/O على مستوى query. #105246 (Mikhail f. Shiryaev).
- أصبح table engine
Hudiالآن يرفع
INCORRECT_DATA(وهو استثناء عادي على مستوى query) بدلًا من
LOGICAL_ERRORعندما لا يطابق ملف Parquet في directory الجدول اصطلاح التسمية الخاص بـ Hudi وهو
[FileId]_[FileWriteToken]_[Timestamp].[extension]. في السابق، كانت أسماء الملفات هذه تتسبب في استثناء في builds التصحيح. #105266 (Groene AI).
- إصلاح حالة تعطل متبادل في
ParallelFormattingOutputFormatعند فشل الجدولة: عندما throws
scheduleFormatterThreadForUnitWithNumber(مثل
CANNOT_SCHEDULE_TASK)، كانت الوحدة تُترك في الحالة
READY_TO_FORMATمن دون خيط formatter يعالجها، مما يؤدي إلى تعليق. تُغلَّف الآن استدعاء الجدولة داخل
try/
catchويُمرَّر أي فشل عبر
onBackgroundExceptionلكي يخرج collector بشكل سليم. #105275 (Azat Khuzhin).
- إصلاح فقدان بيانات صامت في
Distributedasync inserts عند التعافي من إيقاف غير طبيعي: إذا كان آخر ملف
.binفي Batch محفوظة سليمًا لكن ملفًا في الوسط كان تالفًا، كانت
DistributedAsyncInsertBatch::recoverBatchتتحقق فقط من ترويسة الملف الأخير، ثم كانت
sendBatchتضع علامة العطب على Batch بأكملها — بما في ذلك الملفات السليمة — مما يؤدي إلى فقدان rows الخاصة بها. أصبح الآن التحقق من ترويسة كل ملف يتم على حدة، بحيث لا يُنقل إلى
broken/إلا الملف التالف فعليًا، بينما تصل rows السليمة إلى الـ shard البعيد. #105281 (Groene AI).
- إصلاح تراجع في
clickhouse extract-from-config --try: عندما كانت config تستخدم attributes من نوع
from_envولم يكن فيها عنصر
include_from(أو كان يشير إلى ملف مفقود)، كانت جميع substitutions الخاصة بـ
from_envتُسقط بصمت وتُعاد كسلاسل فارغة. وقد أدى ذلك إلى تعطيل اكتشاف المنفذ في نقطة دخول Docker في الإصدار 26.2.5. يغلق #101704. #105283 (Groene AI).
- إصلاح فشل
INSERT INTOفي جدول
SQLiteبسبب خطأ صياغي من SQLite عندما تكون value المُدرجة من نوع
Enumأو
JSONأو
AggregateFunctionوكان تمثيلها النصي يحتوي على علامة اقتباس مفردة. أصبح الإعداد
output_format_values_escape_quote_with_quoteمُراعًى الآن في عمليات serialization المقابلة (في السابق كان يراعيه فقط
Stringو
FixedString). #105285 (Groene AI).
- إصلاح الخطأ
Code: 44. ILLEGAL_COLUMN: Cannot add column ...: column with this name already existsالذي كانت تطرحه الاستعلامات الموزعة مع
allow_push_predicate_ast_for_distributed_subqueries = 1(القيمة الافتراضية) عند مطابقة tuple في
GLOBAL INمع استعلام فرعي يحتوي الإسقاط فيه على أسماء أعمدة مكررة، مثل
(x, y) GLOBAL IN (SELECT number, number FROM numbers(5)). #105290 (Groene AI).
- إصلاح
reinterpretإلى
Array(LowCardinality(...))، والتي كانت تُرجع خطأ
NOT_IMPLEMENTEDمُربكًا أثناء وقت التشغيل؛ وهي تُرجع الآن
ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENTأثناء التحقق من النوع. #105301 (Raúl Marín).
- أصبحت
minMap/
maxMap(بصيغة array) و
minMappedArrays/
maxMappedArraysتتعامل الآن مع
NaNبشكل متسق مع
ORDER BY: إذ يُعامل
NaNعلى أنه الأخير (ولا يُعاد إلا إذا كانت جميع القيم
NaN). سابقًا، كانت النتائج تعتمد على موضع
NaNفي البيانات بسبب دلالات المقارنة غير المرتبة في IEEE 754، وكانت تختلف عن صيغة وسيط
Mapفي
minMap/
maxMapالتي أُصلحت في #100448. #105331 (Raúl Marín).
- إصلاح تسرّب في الذاكرة في cache
ColumnsDescriptionلكل table ضمن جداول عائلة
MergeTreeالتي تحتوي على أعمدة
Nested. ولم يكن يتم إخلاء entries مطلقًا عبر دورات
ALTER ADD COLUMN/
DROP COLUMNعندما يكون
share_nested_offsets = 1(القيمة الافتراضية). #105376 (Groene AI).
- إصلاح الاستثناء
BAD_ARGUMENTS“It’s a bug! Only integer types are supported by
__bitWrapperFunc” الذي كان يُطرح عندما يحتوي
SELECTمع skip index من النوع
TYPE set(N)على عنصر
WHEREتكون نتيجة تقييمه من النوع
Floatأو
BFloat16أو أي نوع آخر غير صحيح (على سبيل المثال
WHERE c0 + 0.1أو
WHERE log(c0)). ويعود skip index الآن إلى مسار filter العادي في هذه الحالة. #105384 (Groene AI).
تحسينات البناء/الاختبار/التغليف
- إيقاف استخدام مكتبات
compiler-rtوترويساته الخاصة بالنظام. يُغلق #91475. #102857 (Konstantin Bogdanov).
- تحديث صورة Docker الأساسية من نوع distroless لإصلاح ثغرات OpenSSL الأمنية في
libssl3t64. #103583 (Rahul Nair).
- ضمان استلام مفتاح GPG بشكل موثوق أثناء عمليات الإصدار عبر ربط عدة خوادم مفاتيح Ubuntu بالتتابع، بدلًا من انتهاء المهلة على
keyserver.ubuntu.com. #103834 (Mikhail f. Shiryaev).
- إزالة عمليات التحقق في
CMakeوقت البناء ومنعها (
check_*,
try_compile,
try_run). وبما أن المصرّف وسلسلة الأدوات محددان مسبقًا، فلم تعد هناك حاجة إلى اكتشاف الميزات وقت التهيئة، وقد أصبح ذلك الآن محظورًا على مستوى المشروع بأكمله؛ وأي سلوك خاص بإصدار معيّن يجب تقييده صراحةً باستخدام
CMAKE_CXX_COMPILER_VERSION. #103980 (Alexey Milovidov).
- ترقية
libarchiveمن 3.8.6 إلى 3.8.7. #104047 (Robert Schulze).
- تحديث
mongo-c-driverإلى 2.3.0. #104300 (Raúl Marín).
- تحديث تبعيات LLVM للإصدار 22.x. #104381 (Joshua Carp).
- تمكين بناء صنفي embedded-client وPTY descriptor على MacOS وFreeBSD باستخدام دوال POSIX المحمولة
posix_openpt/
grantpt/
unlockptوإزالة حواجز
#ifالخاصة بـ Linux فقط. #104436 (Alexey Milovidov).
- ترقية
librdkafkaإلى الإصدار 2.14.1. #105222 (János Benjamin Antal).
إصدار ClickHouse 26.4، 2026-04-30. العرض التقديمي، الفيديو
- يستخدم المعامل
INالآن دلالات مطابقة دقيقة للقيم مع النوع
Bool: إذ لا تطابق قيم
Boolإلا القيمتان
0و
1داخل المجموعة. سابقًا، كانت القيم الرقمية الأكبر من
255في مجموعة
INتُحوَّل خطأً إلى true عند مقارنتها بـ
Bool، لذلك كان
SELECT CAST(1, 'Bool') IN (256)يعيد 1. أما الآن، فهو يعيد
0بشكل صحيح. يُغلق #92980. #93115 (Ashrith Bandla).
- جرى تحديث مكتبة H3 إلى الإصدار v4، مما يحسّن دقة حسابات الطول والمساحة والمقاييس الأخرى. ويُعد هذا التغيير غير متوافق مع الإصدارات السابقة لأن النتائج الجديدة تختلف عن النتائج السابقة. #100348 (Alexey Milovidov).
- لم يعد مسموحًا باستخدام
SELECTكمُعرّف bareword داخل عنصر في قائمة تعبيرات
WITH. #101059 (Aruj Bansal).
- يغيّر هذا التصحيح طريقة تعامل جدول Merge مع الأعمدة الافتراضية. فإذا كان underlying table يحتوي على
_tableأو
_database، فستُقرأ هذه الأعمدة من التخزين؛ وإلا فستُملأ بعد خطوة القراءة باستخدام خطوة expression. #101742 (Mikhail Artemenko).
- يرفض المعامل
INالآن أيضًا تحويلات
Decimalالفاقدة للدقة داخل الأنواع المركبة (
Tupleو
Arrayو
Map)، مما يجعل سلوكه متسقًا مع مقارنات القيم scalar على المستوى الأعلى. في السابق، كانت فحوصات الدقة تُطبَّق فقط على قيم scalar في المستوى الأعلى: فعلى سبيل المثال، كان
CAST('33.3', 'Decimal64(1)') IN (33.33)يعيد
0بشكل صحيح، لكن
CAST(['33.3'], 'Array(Decimal64(1))') IN ([33.33])كان يعيد
1خطأً لأن التحويل الفاقد للدقة حدث داخل
Array. أما الآن، فتعيد كلتا الحالتين
0بشكل صحيح. #101812 (Nihal Z. Miaji).
- خُفِّضت القيم الافتراضية لكلٍّ من
http_max_fieldsمن 1,000,000 إلى 1,000 و
http_max_field_name_sizeمن 128 KB إلى 4 KB للحد من استخدام الذاكرة قبل authentication بواسطة HTTP connections. وأُضيفت الإعدادات
http_max_request_header_sizeو
http_headers_read_timeout. ويمكن للمستخدمين الذين يعتمدون على الحدود الأعلى السابقة استعادتها عبر الإعدادات. #103285 (Sema Checherinda).
- إضافة ميزة الكتابة التلقائية إلى القرص لعمليات
hash joinو
parallel hash joinعبر تحويلها إلى
grace hash joinعند بلوغ حد الذاكرة. ويتحكم الإعداد
max_bytes_before_external_joinفي هذا السلوك. #97813 (János Benjamin Antal).
- إضافة دعم Arrow Flight SQL. #91170 (Yakov Olkhovskiy).
- إضافة دعم Incremental read لمحركات الجداول
Paimonمع تتبّع تقدّم اللقطة عبر Keeper، بما في ذلك قراءات delta موجّهة للّقطات باستخدام
paimon_target_snapshot_id، مع توسيع تغطية الاختبارات لسيناريوهات type mapping وpartition pruning وIncremental read. #93655 (XiaoBinMu).
- أصبحت الدالة
stemالآن غير تجريبية (وكان يتعيّن سابقًا تمكين الإعداد
allow_experimental_nlp_functions). #102399 (Jimmy Aguilar Mena). ويمكنك الآن بسهولة تطبيق الاشتقاق على جميع الكلمات/الرموز في الأعمدة
Stringو
FixedStringو
Array([Fixed]String)و
Nullableو
LowCardinalityو
Constباستخدام الدالة
stem. #99137 (Jimmy Aguilar Mena).
- تنفيذ سلوك جديد للإعدادات
max_insert_block_size_rowsو
max_insert_block_size_bytesو
min_insert_block_size_rowsو
min_insert_block_size_bytesفي عملية squashing ضمن إعداد التوافق
use_strict_insert_block_limits. #94207 (Kirill Kopnev).
- إضافة الدالة
arrayAutocorrelation(arr [, max_lag])التي تحسب الارتباط الذاتي المُطبَّع لمصفوفة رقمية لكل قيمة lag. وتدعم أنواع المصفوفات الصحيحة والعائمة والعشرية. #94776 (Wenyu Chen).
- إضافة دالة SQL باسم
obfuscateQuery. يُغلق #98010. #98305 (Xuewei Wang).
- إضافة دعم النوعين Map وJSON/Object كـ dictionary attributes. ويمكن الآن لـ dictionaries تخزين الأنواع المعقدة واسترجاعها، بما في ذلك Map(String, String) وMap(String, Array(String)) وJSON وNullable(JSON)، في كلٍّ من تخطيطي FLAT وHASHED. #98627 (yanglongwei).
- إضافة إعدادَي MergeTree جديدين —
replicated_fetches_min_part_levelو
replicated_fetches_min_part_level_timeout_seconds— يتيحان لـ replicas تخطي fetching للأجزاء المُدرجة حديثًا (غير المدمجة) من النظائر، مما يقلل الحمل الإضافي الناتج عن replication أثناء ingestion الكثيف. #98625 (tanner-bruce).
- إضافة دعم MergeTree skip index لأعمدة JSON باستخدام JSONAllPaths مع أنواع الفهارس bloom_filter وtokenbf_v1 وngrambf_v1 وtext (inverted)، مما يتيح granule skipping استنادًا إلى مجموعة JSON paths الموجودة في كل granule. #98886 (Pavel Kruglov).
- تدعم الدالة
printfالآن format strings غير الثابتة، مما يتيح استخدام أنماط format مختلفة لكل row استنادًا إلى قيم column. #98991 (Yash ).
- إضافة projection index جديد،
commit_order، يعيد تنظيم البيانات وفق ترتيب الإدراج. #99004 (Mikhail Artemenko).
- إضافة الدالة
highlightالتي تُغلّف مواضع ظهور مصطلحات البحث في سلسلة نصية بوسوم HTML (الوسومان الافتراضيان هما
<em>/
</em>). تدعم المطابقة غير الحساسة لحالة الأحرف لـ ASCII، والدمج التلقائي للتطابقات المتداخلة، ووسومي الفتح/الإغلاق المخصصين. #99131 (Peng).
- تنفيذ quotas استنادًا إلى hash الخاص بالـ normalized query لحماية خدمات ClickHouse العامة من إساءة الاستخدام. 1. دعم
NORMALIZED_QUERY_HASHباعتباره نوع quota key - مع buckets منفصلة لكل normalized query فريدة، بحيث يتتبع
CREATE QUOTA q KEYED BY normalized_query_hashكل query مميزة على حدة. 2. دعم
QUERIES_PER_NORMALIZED_HASHباعتباره نوع مورد quota — ما يقيّد الحد الأقصى لعدد مرات تنفيذ أي normalized query واحدة ضمن interval، بحيث يمنع
MAX queries_per_normalized_hash = 100تشغيل أي query pattern واحدة أكثر من 100 مرة. #99586 (Alexey Milovidov).
- يمكن للمستخدمين الآن كتابة استعلامات join باستخدام الصياغة
NATURAL JOIN، التي تطابق تلقائيًا جميع columns التي تحمل الاسم نفسه وتزيل تكرار هذه columns في النتيجة. #99840 (Peter Nguyen).
- دعم
SET TIME ZONE 'tz'كـ Alias for
SET session_timezone. #99883 (phulv94).
- إضافة دعم للاستعلامات المعلَّمة في واجهة الويب (
play.html): يتم اكتشاف query parameters مثل
{name:Type}، وتُعرَض حقول إدخال لملء values الخاصة بها. #100041 (Alexey Milovidov).
- دعم clause
VALUESالقياسية في SQL كتعبير table داخل
FROM، مثل
SELECT * FROM (VALUES (1, 'a'), (2, 'b')) AS t(id, val). #100143 (Desel72).
- إضافة وحدات متوافقة مع PostgreSQL إلى العامل
EXTRACT:
EPOCHو
DOWو
DOYو
ISODOWو
ISOYEARو
WEEKو
CENTURYو
DECADEو
MILLENNIUM. كما تم إصلاح
EXTRACT(WEEK FROM date)الذي كان يُطلق خطأً سابقًا. #100274 (Alexey Milovidov).
- إضافة دعم لقيم interval المركبة القياسية في SQL مع محددات النطاق
TO، مثل
INTERVAL '1:30' HOUR TO MINUTE. ويجري داخليًا تفكيكها إلى مجموع intervals. #100453 (Desel72).
- إضافة metrics غير متزامنة لذاكرة buffer استقبال TCP وإرساله في النواة (
sk_rmem_alloc,
sk_wmem_alloc) الخاصة بـ sockets في HTTP connection pool، مع الإبلاغ عنها على شكل النسب المئوية p50/p75/p90/p95 وإجماليات لكل مجموعة connection. #100575 (Sema Checherinda).
- إضافة web UI خاصة بـ jemalloc profiling لـ ClickHouse Keeper، ومتاحة على
/jemallocعبر منفذ HTTP control. #100606 (murphy-4o).
- تنفيذ الأمر
SYSTEM FLUSH OBJECT STORAGE QUEUE db.table PATH 'x'لكلٍّ من النمطين ordered وunordered. #100709 (Bharat Nallan).
- تمت إضافة الدالة
JSONAllValuesالتي تُرجع جميع القيم من عمود
JSONعلى هيئة
Array(String)، مع تسلسل القيم بتمثيل نصي وترتيبها حسب أسماء المسارات. كما أُضيف دعم الفهرس النصي لعبارة
JSONAllValuesعلى أعمدة
JSON. وعند إنشاء فهرس نصي على
JSONAllValues(json_column)، يُستخدم تلقائيًا لتصفية الاستعلامات على الأعمدة الفرعية لـ
JSON(مثل
json_column.key1 = 'value'). #100730 (Anton Popov).
- تمت إضافة إعداد جديد باسم
input_format_column_name_matching_modeيتيح درجات مختلفة من حساسية حالة الأحرف في تنسيقات الإدخال. #99346 (manerone).
- تمت إضافة الأمر
watchإلى
clickhouse-keeper-clientمع دعم watch في الأوامر
getو
existsو
ls. #100834 (Den Kalantaevskii).
- تمت إضافة الطلب
getChildrenRecursive(ListRecursive) إلى ClickHouse Keeper والأمر
lsrإلى
clickhouse-keeper-client. وهذا يغلق #99916. #100998 (Konstantin Vedernikov).
- تمت إضافة دالة جديدة
arrayTransposeتأخذ Array ثنائي الأبعاد (مصفوفة) وتبدّل صفوفه وأعمدته:
SELECT arrayTranspose([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]). #101214 (Vitaly Baranov).
- أصبح الإعداد
auto_statistics_types mergetreeمضبوطًا افتراضيًا على
'minmax, uniq'— إذ تُنشأ إحصاءات minmax وuniq تلقائيًا لجميع الأعمدة المناسبة في الجداول الجديدة - كما أصبح
materialize_statistics_on_insertمضبوطًا افتراضيًا على false — إذ تُبنى الإحصاءات الآن أثناء عمليات الدمج بدلًا من وقت الإدراج، مما يقلل العبء الإضافي على عمليات الإدراج. استخدم
SET materialize_statistics_on_insert = 1لاستعادة السلوك السابق. #101275 (Han Fei).
- تمت إضافة إعداد التحديث
prefer_dependency_replicaلسلاسل تبعية العروض المادية لتقليل البيانات المفقودة الناتجة عن تأخر النسخ المتماثل بين النسخ. #101591 (Seva Potapov).
- تمت إضافة الدالة
hasPhrase(بالاسم البديل
matchPhrase) للبحث عن العبارات (تسلسلات متصلة من الرموز). البحث هنا brute-force، أي إنه غير مدعوم بعد بواسطة الفهرس النصي. #101997 (Elmi Ahmadov).
- تمت إضافة histogram metrics
s3_read_request_duration_microsecondsو
s3_read_request_bytesلمراقبة مدة اتصال طلبات S3 GET وعدد البايتات المستهلكة، وهي تظهر في
system.histogram_metricsوعبر Prometheus endpoint. #102058 (Sema Checherinda).
- يمكن الآن إضافة قيم
Dateو
Date32إلى قيم
Timeو
Time64باستخدام العامل
+، لينتج عن ذلك
DateTimeأو
DateTime64. على سبيل المثال، تُرجع
SELECT toDate('2024-01-15') + toTime('14:30:25')القيمة
2024-01-15 14:30:25. وتُحسب النتيجة وفق المنطقة الزمنية للجلسة، وتُعالَج النتائج الخارجة عن النطاق وفق الإعداد
date_time_overflow_behavior. وهذا يغلق #95914. #102421 (Nihal Z. Miaji).
- أصبح الفهرس النصي الآن في مرحلة GA ويظل مفعّلًا بغض النظر عن الإعداد
compatibility، مما يمنع تعطيله بشكل غير متوقع أثناء استعادة النسخ الاحتياطية أو عند التشغيل في وضع التوافق. #101518 (Nikita Fomichev).
- إضافة
ALTER TABLE ... EXECUTE remove_orphan_filesإلى جداول Iceberg لتحديد الملفات غير المُشار إليها وإزالتها من التخزين الكائني. #99127 (murphy-4o).
- إضافة الإعداد
query_plan_optimize_join_order_randomizeالذي يضفي عشوائية على الإحصاءات المستخدمة في إعادة ترتيب
join، وهو مفيد لأغراض الاختبار. #100643 (Vladimir Cherkasov).
- إضافة دعم دالة AI إلى ClickHouse، بما يتيح للمستخدمين استدعاء نقاط نهاية OpenAI وAnthropic باستخدام SQL. وتُعد
aiGenerateأول دالة من هذا النوع. #100831 (George Larionov).
- إضافة دوال AI:
aiClassifyو
aiExtractو
aiTranslateللاستفادة من واجهات برمجة تطبيقات نماذج اللغة الكبيرة في ClickHouse. #100832 (George Larionov).
- تمت إضافة
system.histogram_metric_log، وهو جدول نظام جديد يلتقط لقطات دورية لجميع مقاييس المدرج التكراري (مثل زمن الاستجابة في S3/Azure، ومدد مراحل معالجة طلبات Keeper). كذلك، يتغير العمود
valueفي
system.histogram_metricsإلى
Float64لأنه أكثر مرونةً وتوافقًا مع نموذج بيانات Prometheus. #103046 (Miсhael Stetsyuk). ومن المرجح أن تتغير بنية الجدول في الإصدارات القادمة.
- أصبح ClickHouse الآن قادرًا على استبعاد أجزاء البيانات بالكامل في استعلامات SELECT استنادًا إلى إحصاءات الحد الأدنى/الحد الأقصى. #94140 (zoomxi).
- تقليل التنافس على الأقفال أثناء عمليات readonly على جداول ReplicatedMergeTree التي اكتملت فيها mutations. #95771 (Eduard Karacharov).
- مراعاة
optimize_read_in_orderعند قراءة projections. يغلق #89453. #95885 (Andrey Zvonov).
- مجموعة صغيرة من التحسينات في Hash Join وConcurrent Hash Join. #96663 (Yarik Briukhovetskyi).
- تحسين تحويل
DISTINCTعبر تعطيل تحسين أعمدة
LowCardinalityعندما تكون بيانات الإدخال متميزة تقريبًا. #97113 (Nihal Z. Miaji).
- تحسين أداء استعلامات
LIKEالمذكورة في #97723. ويمكن لهذه الاستعلامات الآن استخدام فهارس النص. #98149 (Elmi Ahmadov).
- أصبحت الدوال الرياضية المتجهة (
exp,
log,
sigmoid,
tanh) أسرع الآن على AArch64 (باستخدام NEON/SVE) وعلى FreeBSD/Darwin، بعدما كانت تستخدم سابقًا مسار scalar احتياطيًا أبطأ. #98230 (Raúl Marín).
- يمكن الآن للاستعلامات التي تُجري filtering على أعمدة primary key في
MergeTreeباستخدام بدائل regexp على سلاسل حرفية، مثل
^(abc-1|abc-2)، الاستفادة من pruning للمفتاح الأساسي عندما تشترك البدائل في prefix واحد. #98988 (Yash ).
- تعميم التصفية الديناميكية top-k في
ORDER BY ... LIMITلدعم الأنواع
Nullableو
Stringو
COLLATE. #99033 (murphy-4o).
- تسريع hash join على المفاتيح
Int32و
Int64ذات النطاق الصغير باستخدام hash table بفهرسة مباشرة. #99275 (Hechem Selmi).
- تسريع الاستعلامات غير المتصلة لأعمدة
LowCardinalityذات Dictionary واحد. #99285 (Ivan Babrou).
- تسريع الدالتين
var*Stableو
stddev*Stableلأعمدة
Float64عبر إلغاء المحاكاة الافتراضية للحلقة الداخلية. ملاحظة: يفعّل هذا تحسينات المصرّف (FMA/registers) التي تغيّر نتائج الفاصلة العائمة على مستوى ULP. #99460 (Riyane El Qoqui).
- استخدام ترميز Firedancer base58 المُحسَّن للمدخلات بحجم 32/64 بايت (تلقائيًا مع
base58Encode). كما أصبح من الممكن استخدام فك ترميز base58 المُحسَّن إذا كانت النتيجة بعد فك الترميز بحجم 32/64 بايت (صراحةً باستخدام
base58Decode('...', 32)أو ما شابه). #99461 (Joanna Hulboj).
- تفعيل تحسينات تستند إلى أقسام الرابط (
-ffunction-sections,
-fdata-sections,
--icf=all) لتقليل حجم binary وتحسين الاستفادة من ذاكرة cache الخاصة بالتعليمات. #99474 (Alexey Milovidov).
- إصلاح التوسع السلبي للاستعلامات القصيرة التي تتضمن التجميع على الأجهزة ذات العدد الكبير من الأنوية. فعندما يقرأ الاستعلام عددًا قليلًا من العلامات، لم يعد خط المعالجة يتوسع إلى
max_threadsبعد التجميع، مما يتجنب الأعباء الإضافية الناتجة عن تدفقات شبه فارغة. #99493 (Alexey Milovidov).
- تحسين أداء الاستعلامات التي تستخدم النسخ المتماثلة المتوازية عبر اختيار حجم مهمة القراءة على نحو صحيح. #99801 (Nikita Taranov).
- السماح بالاستباق في الجلب عند قراءة ملف بعيد عبر ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في فضاء المستخدم. #99919 (Alexey Milovidov).
- تجنب الحساب غير الضروري للعمود الفرعي
.sizeمن النوع
Stringأثناء تعداد الأعمدة الفرعية. #99941 (Pavel Kruglov).
- جعل شريط التقدم في
clickhouse-clientأقل تذبذبًا عند العمل من فندق مع clusters تضم عددًا كبيرًا جدًا من replicas. #100145 (Alexey Milovidov).
- تشغيل
MemoryWorkerفي
clickhouse-localعند تفعيل page cache، بحيث يمكن استخدام userspace page cache فعليًا. #100306 (Alexey Milovidov).
- تحسين الاستعلامات عبر دفع clause
LIMITإلى داخل
UNION ALL. #100364 (Alexey Milovidov).
- إضافة دعم ترجمة JIT لمقارنات الأعمدة
Stringو
FixedStringفي
ORDER BY، مما يحسن أداء الفرز في مرحلة الدمج بنسبة 6–17% لمفاتيح الفرز التي تعتمد بكثافة على السلاسل النصية. بالمشاركة في التأليف مع @lgbo-ustc. #100577 (Raúl Marín).
- عند تفعيل
read_in_order_use_virtual_rowمع الإعداد الجديد
read_in_order_use_virtual_row_per_block، أصبحت معلومات حدود الصفوف الافتراضية تُرسَل الآن بعد قراءة كل block من
MergeTree، مما يسمح لعملية الدمج بإعادة ترتيب أولويات المصادر أثناء التدفق للأجزاء التي تُصفّى بياناتها بالكامل بواسطة
WHERE/
PREWHERE/
JOIN. يُغلق #99945. #100603 (Vladimir Cherkasov).
- تسريع تحويل
Floatإلى
Stringللقيم الصحيحة الكبيرة عبر توسيع المسار السريع
itoaمع تقريب متوافق مع dragonbox. #100649 (Raúl Marín).
- استبدال
dragonboxبـ
zmijللحصول على تحويل
Floatإلى
Stringأسرع بمقدار 1.5x-3x. #100650 (Raúl Marín).
- تسريع تحويل
Int128/
UInt128إلى سلسلة نصية عبر استبدال القسمة البرمجية باختزال Barrett وفكّ تكرار حلقة التحويل. #100671 (Raúl Marín).
- تجنب إنشاء threads زائدة في الدمج المتوازي لـ
uniqExact. #100686 (Jiebin Sun).
- إضافة دمج متوازٍ على دفعات لـ
uniqExact. #100687 (Jiebin Sun).
- تحسين التوازي في الاستعلامات ذات views البسيطة (مع table أساسية من
MergeTree) التي تُنفذ باستخدام parallel replicas. #100815 (Igor Nikonov).
- يضيف دعم
parallel replicasعبر
viewsالبسيطة (بما في ذلك عروض
UNION ALLالمؤهلة فوق جداول
MergeTree) عند تعيين
parallel_replicas_allow_view_over_mergetree=1. ويتيح ذلك تنفيذ الاستعلام الخارجي للـ view بالتوازي بدلًا من الاستعلام الداخلي، مما يزيد من مستوى التوازي في الاستعلامات عبر العقد. #100958 (Igor Nikonov).
- تحسين القراءة وفق ترتيب
primary keyفي
full_sorting_mergeعند وجود عوامل تصفية تتضمن
INفي
query plan. #101261 (Nikita Taranov).
- تحسين
allocations/deallocationsعبر تخزين إعدادات
samplingمؤقتًا بدلًا من اجتياز كامل التسلسل الهرمي لـ
memory tracker. #101267 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تراجع كبير في أداء
INSERTعندما يكون
deduplicate_insert = 'enable'(وهو الإعداد الافتراضي منذ 26.2)، وذلك عبر تأجيل حساب
hashالبيانات من
squashingإلى جهة المصب، واستخدام تجزئة دفعية للأعمدة عبر
updateHashWithValueRange، مما يقلّل الحمل الإضافي من نحو ~2.5s إلى ~0.5s لـ 5M صفوف مع 22 عمودًا. #101494 (Sema Checherinda).
- تقليل الحمل الإضافي لأقفال التحليل باستخدام
try_lockلتجنّب احتساب زمن عمليات الاستحواذ غير المتنازع عليها، مع إزالة قياس مدة الاحتفاظ بالقفل. #101502 (Antonio Andelic).
- استبدال تعليمات AVX-512 المضمنة المكتوبة يدويًا في
arrayDotProductبحلقات مستقلة عن المنصة قابلة للتوجيه التلقائي، مع إضافة دعم AVX2 وARM NEON. #101571 (Peng).
- تحسين الأداء في
INSERT VALUESلأعمدة
Mapو
Arrayو
Tupleعند تمرير القيم كسلاسل نصية مُهربة (مثل
'{\'key\':1}')، مع تجنّب الرجوع غير الضروري إلى
parserتعبيرات SQL. #102119 (Joanna Hulboj).
- إصلاح الاستخدام المفرط للمعالج من قِبل
table engine
RabbitMQ. #102711 (Jaap Elst).
- أصبح مُحسِّن
join orderالآن يستنتج
predicatesمساواة انتقالية من شروط
joinالحالية. فعلى سبيل المثال، عند وجود
A.x = B.x AND B.x = C.x، يتعرّف على التكافؤ
A.x = C.x، مما يتيح للمُحسِّن النظر في عمليات
joinمباشرة بين الجداول المرتبطة انتقاليًا. ويمكن أن يحسّن ذلك جودة
planفي
schemasالنجمية وندفة الثلج، حيث ترتبط جداول الأبعاد عبر جدول وقائع مشترك. وتتحكم في هذه الميزة
settingالجديدة
enable_join_transitive_predicates(وهي معطلة افتراضيًا). #98479 (Alexander Gololobov).
- تحسين
TRUNCATE DATABASE TABLES LIKEعبر الإلغاء المسبق لعمليات
mergesبالتوازي. #98597 (Shaohua Wang).
- إضافة دعم الرتابة لعملية الضرب، مما يتيح
pruningباستخدام
primary keyلتعبيرات
key * constant. #98983 (Amos Bird).
- لم تعد
cache dictionariesتأخذ قفلًا
exclusiveفي
hasKeys؛ مما يقلّل التزاحم على الأقفال باستخدام قفل مشترك لقراءات
cache. #100796 (liuguangliang).
- تضمين
subqueryالخاصة بـ VIEW داخل
query treeلإتاحة تطبيق المزيد من التحسينات على VIEW. #100830 (Dmitry Novik).
- تحسين
loadingالخاصة بـ
cacheعند بدء تشغيل الخادم. #101500 (Kseniia Sumarokova).
- تطبيق التجسيد المادي الكسول للأعمدة في ReplacingMergeTree مع FINAL عندما يكون الشرط انتقائيًا بما يكفي. #101647 (Nikolai Kochetov).
- إعادة تمكين التحسين
optimize_rewrite_array_exists_to_has(وهو معطّل افتراضيًا منذ 23.10). فهو يعيد كتابة
arrayExists(x -> x = elem, arr)إلى
has(arr, elem)الأسرع بكثير، ويتجاوز الآن إعادة الكتابة على نحو صحيح عندما لا يكون نوع عنصر المصفوفة و
elemمتوافقين مع
has(مثل
Dateمقابل
String)، بحيث تواصل الاستعلامات التي كانت تتعطل سابقًا العمل. يُغلق #71431. #100944 (Alexey Milovidov).
- تحسين مخرجات
EXPLAIN PLAN pretty=1: طباعة أعمدة مخرجات الاستعلام ذي المستوى الأعلى، وإظهار تسميات/رموز علاقة join مع عدد الصفوف التقديري للنتيجة والمحلية، وتضمين أعمدة المخرجات لكل خطوة في خطوات join/source. تغطي هذه التغييرات جزء Information Deficit من #98117. #99462 (Kirill Kopnev).
- إضافة إعداد لجدول MergeTree باسم
share_nested_offsets(القيمة الافتراضية
true). عند ضبطه على
false، تُعامل أعمدة Array ذات الأسماء المنقطة (مثل
n.aو
n.b) على أنها أعمدة مستقلة بدلاً من مشاركة ملفات offsets والتحقق من تساوي أحجام المصفوفات كجزء من دلالات
Nestedالقديمة. #98416 (Amos Bird).
- يمكن للمستخدمين الآن تحديد عدة authentication methods في إعداد users.xml/yaml (وكان ذلك ممكناً دائماً في SQL). #91998 (Flip-Liquid).
- إعادة تحميل اتصالات Raft بين العقد التي تستخدم TLS تلقائياً. #93455 (Evgeny).
- توسيع
cast_keep_nullableليعمل مع النوعين Dynamic/JSON. عند تفعيله، فإن تحويل NULL من الأنواع التي يمكن أن تكون Nullable سيُرجع NULL، وإلا فسيتسبب NULL في الخطأ
CANNOT_INSERT_NULL_IN_ORDINARY_COLUMN. #96504 (Seva Potapov).
- تقليل استهلاك الذاكرة لهياكل البيانات الداخلية (
ISerializationobjects) عبر إدخال مجمّع كائنات. #96563 (Nikita Mikhaylov).
- إضافة دعم للحقلين
passwordو
identityفي إعداد XML الخاص بـ keeper-client. #96800 (Grigorii Sokolik).
- تحسين عمليات الكتابة إلى
Icebergلـ Unity Catalog. #98162 (Konstantin Vedernikov).
- إضافة الإعداد
finalize_projection_parts_synchronouslyللسماح بإنهاء projection parts بشكل متزامن أثناء INSERT، ما يقلل peak memory usage للجداول التي تحتوي على projections كثيرة مع الحفاظ على السلوك غير المتزامن الحالي افتراضياً. #98228 (Amos Bird).
- إضافة العمود
projections_duration_msإلى
system.part_logلتسجيل مدة merge/rebuild لكل projection بالمللي ثانية. #98292 (Amos Bird).
- تحسين إلغاء queries التي تستخدم ExpressionTransform وNumbersRangedSource عبر KILL QUERY وإلغاء query (Ctrl+C) في clickhouse-client. #98908 (Roman Vasin).
- استبدال قائمة
source_table_enginesالمرمّزة مسبقاً ببحث وقت التشغيل عبر
StorageFactory::getAllStorages(). يضيف هذا عمليات تحقق من الوصول لبعض table engines غير المشمولة، ويغلق #71544. #98984 (pufit).
- إضافة إعداد للتحكم في سلوك عدم تطابق النوع لـ Variant وDynamic (throw أو إرجاع null). #99085 (Bharat Nallan).
- تحسين التوافق بين
IcebergوSpark: إصلاح التعامل غير المتسق مع المسارات الناتج عن المزج بين مسارات التخزين ومسارات البيانات الوصفية؛ وفرض أن تسجّل جداول
Icebergموقع الجدول على هيئة عنوان URL أو مسار مطلق؛ وإضافة آلية fallback لحساب أحجام الملفات في
Azureلأن بعض قارئات ClickHouse لا تدعم عدّ البايتات بعد الاجتياز؛ ومعالجة
version-hint.txtبطريقة متوافقة مع Spark؛ وإدخال تجريدات على مستوى الأنواع تجعل الخلط بين أنواع المسارات أصعب مستقبلًا؛ وإضافة اختبارات لـ
Azureو
Localتتحقق من قابلية التشغيل البيني بين المحركات من دون تحميل/تنزيل وسيط؛ وإصلاح استخدام عمليات الحذف الموضعي، التي كانت تعتمد سابقًا على استدلالات استنتاج المسار في مواضع لا يكون فيها هذا النهج مناسبًا. #99163 (Daniil Ivanik). #100420 (Daniil Ivanik).
- إصلاح احتمال حدوث race condition في
IPartitionStrategy::cached_result، والذي أُدخل في https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/92844. #99400 (Arthur Passos).
- يمكن للمستخدمين الآن كتابة أنواع بيانات Interval في ClickHouse بتنسيق Arrow. #99519 (Peter Nguyen).
- إضافة دعم native لاستيراد أنواع بيانات
UUIDوتصديرها بتنسيقات
Arrowو
Parquet. يمكن للمستخدمين الآن الاستعلام مباشرةً عن بيانات UUID ونقلها بين ClickHouse وأدوات البيانات الأخرى من دون الحاجة إلى تحويلها يدويًا إلى سلاسل نصية أو استخدام حلول بديلة. كما أُضيف استدلال منطقي تلقائي لعناصر UUID ذات المستوى الأعلى، ودعم لتلميح مخطط صريح لعناصر UUID المتداخلة. #99521 (Ivan).
- دعم أرشيفات
7zعلى object storage. يُغلق #70968. #99600 (Alexey Milovidov).
- إضافة أحداث ProfileEvents
ObjectStorageListedObjectsو
ObjectStorageGlobFilteredObjectsو
ObjectStoragePredicateFilteredObjectsو
ObjectStorageReadObjectsلأغراض introspection لخط أنابيب سرد الملفات وقراءتها في object storage (
S3و
Azureوغيرهما). #99778 (Sema Checherinda).
- إصلاح فشل table function
mergeمع الخطأ
UNKNOWN_IDENTIFIERعند الاستعلام عن أعمدة غير موجودة في جميع الجداول الموزعة/البعيدة الأساسية. #99833 (Alexey Milovidov).
- نضمّن الآن وقت commit في metric الإجمالي لوقت تنفيذ mutation في ReplicatedMergeTree. كان هذا الوقت مفقودًا بعد #96376. #99936 (alesapin).
- إضافة سجل كتابة مسبقة للكائنات الثنائية الكبيرة (blob) المعلقة للإزالة في
MetadataStorageFromDisk، مما يحسّن المتانة والاتساق بين البيانات الوصفية وobject storage البعيد عند حذف الكائنات. #100019 (Maksim Kita).
- تعطيل AI SQL generation (الأمر
??) في العميل embedded (بروتوكولا SSH وWebSocket) لمنع الوصول إلى متغيرات بيئة الخادم. #100290 (Alexey Milovidov).
- تغيير الواجهة الخاصة بعمليات insert في Iceberg مع catalog. وإهمال الإعدادات التالية:
storage_catalog_typeو
storage_aws_access_key_idوغيرها. #100334 (Konstantin Vedernikov).
- اعرض علامات الجدولة على شكل 4 مسافات عند اللصق في clickhouse-client. يُغلق #100405. #100416 (Raúl Marín).
- تجنّب فحص كتالوج بحيرة البيانات البعيد بالكامل بحثًا عن تلميحات الجداول “Maybe you meant …” عندما يكون
show_data_lake_catalogs_in_system_tablesمعطّلًا. #100452 (Alsu Giliazova).
- طبّق
distributed_index_analysis_min_indexes_bytes_to_activateبعد تقليم الأقسام. #100477 (Azat Khuzhin).
- أصلِح فشل التحقّق في push down لمرشح bloom في Parquet عند استخدام عبارات IN/NOT IN الفارغة. #100543 (zoomxi).
- أصبحت إحصاءات الأعمدة MinMax تخزّن القيمتَين الصغرى والكبرى على هيئة Field (مُحدَّد النوع) بدلًا من Float64. ويتضمن التنسيق المُسلسل اسم نوع العمود إلى جانب القيم. كما رُفع إصدار ملف الإحصاءات إلى V2؛ وتستلزم الملفات المكتوبة بإصدارات أقدم إعادة materialization (ALTER TABLE … MATERIALIZE STATISTICS ALL). إصلاح #53140. #100605 (Han Fei).
- حدّث
cppkafkaليتضمن إصلاحًا لحالة deadlock عند إغلاق Consumer. #100612 (Azat Khuzhin).
- تحتوي معلومات الكائن المستخدمة في parsing لملفات البيانات في Iceberg الآن على عدد صفوف الملف وحجم الملف بالبايت، بعد parsing لهما من manifest file. #100645 (Daniil Ivanik).
- أضف معلمة التهيئة
use_separate_cache_arenaلإتاحة التحكم في فصل Arena الخاصة بذاكرة cache. #100664 (Seva Potapov).
- يضيف دعمًا أصليًا لاستيراد نوعَي البيانات
StringViewو
BinaryViewمن Apache Arrow إلى أعمدة
Stringفي ClickHouse، مما يحسّن التوافق مع ingestion المعتمد على Arrow. #100762 (Ivan).
- أصبحت بعض server settings في Keeper تُعاد تحميلها ديناميكيًا إذا تغيّر config file أثناء runtime: max_requests_batch_size, max_requests_batch_bytes_size, max_request_size, quorum_reads. #100773 (Michael Kolupaev).
- زِد profile events
MemoryAllocatedWithoutCheck/MemoryAllocatedWithoutCheckBytesفي إصدار release. #100899 (Pavel Kruglov).
- يستبعد تتبّع الذاكرة في Cgroupv2 الآن
slab_reclaimableمن ذاكرة النواة، مما يوفّر قياسًا أدق لاستخدام الذاكرة غير القابلة للاسترداد. #100901 (Antonio Andelic).
- يعطّل
use_partition_pruning = 0الآن أيضًا تقليم فهرس
MinMaxوتحسين العد على أعمدة مفتاح partition، بالإضافة إلى تعطيل التقليم المستند إلى مفاتيح partition. #100904 (Nihal Z. Miaji).
- يطبع
pretty=1في
EXPLAIN [PLAN]الآن expressions بصيغة سهلة القراءة. #100927 (Kirill Kopnev).
- يدعم
accurateCastOrNullو
accurateCastOrDefaultالآن أنواع الهدف
Tuple، بما في ذلك
Tuplesالمتداخلة التي تحتوي على عناصر
Nullable. في السابق، كانت هذه الدوال ترفض أهداف
Tupleلأن
Tupleلم يكن مدعومًا داخل
Nullable. إغلاق #100820. #100942 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح تكرار المخططات في واجهة Play عند التبديل بين المظهرين الفاتح والداكن. #101058 (Alexey Milovidov).
- تحديث chdig إلى v26.3.1 (واجهة perfetto، ومخططات sparklines في الملخص لـ CPU/Memory/Merges/Queries، وsystem.warnings، والبحث باستخدام regexp في السجلات). #101092 (Azat Khuzhin). وتحديث chdig إلى v26.4.3 (تحسينات perfetto، وإصلاحات للمشاركة عبر pastila.nl، وفروقات flamegraph، وتغيير الإعدادات آنيًا). #103145 (Azat Khuzhin).
- يمكنك الآن وضع فاصلة ختامية في clause
WITHقبل query
SELECT. #101093 (Aruj Bansal).
- إضافة MergeTree setting
compress_per_column_in_compact_partsللتحكم في كيفية تنظيم blocks المضغوطة داخل compact parts. عندما تكون قيمته
true(وهي القيمة الافتراضية، مع الحفاظ على السلوك الحالي)، يبدأ كل column block مضغوطة جديدة، مما يتيح فك الضغط انتقائيًا. وعندما تكون قيمته
false، تُحزم جميع columns داخل granule في block مضغوطة واحدة، مما يحسن compression ratio وأداء القراءة في workloads التي تقرأ جميع columns دائمًا. #101114 (Amos Bird).
- عرض نافذة معلومات الجدول في واجهة Play فقط عند تمرير المؤشر فوق اسم الجدول، وليس فوق الصف بأكمله. #101118 (Alexey Milovidov).
- إضافة أيقونات خاصة بكل engine وتحسين تجربة استخدام قائمة الجداول في الشريط الجانبي لواجهة Play. #101134 (Alexey Milovidov).
- دعم
Nullable(Tuple)في formats
Arrowو
ArrowStreamو
ORCو
Parquetالقديمة. #101272 (Nihal Z. Miaji).
- عرض صف TOTALS كتذييل للجدول في web UI (play.html). #101286 (Alexey Milovidov).
- دعم وضع الاستعلامات المتعددة في web UI (
play.html): تشغيل عدة queries دفعة واحدة مع تنفيذ متوازٍ للاستعلامات الشبيهة بـ
SELECT، وعرض نتائج كل query على حدة. #101290 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تغيير حجم columns في web UI play.html بعد إعادة هيكلة result table إلى مكوّن ويب. #101295 (Alexey Milovidov).
- إضافة إمكانية تقييد عدد عمليات flushes لملف profile الخاص بـ jemalloc عند MEMORY_LIMIT_EXCEEDED لكل interval زمني. #101396 (Azat Khuzhin).
- تمت إضافة إعدادات Keeper
nuraft_streaming_mode(القيمة الافتراضية
false) و
nuraft_max_log_gap_in_streamو
nuraft_max_bytes_in_flight_in_stream. يُغلق #90743. #101427 (Kseniia Sumarokova).
- تمت إضافة المقياس غير المتزامن
CGroupMemoryUsedWithoutPageCacheالذي يبلّغ عن استخدام ذاكرة cgroup مع استبعاد كلٍّ من OS page cache الخاصة بالنواة وuserspace page cache الخاصة بـ ClickHouse، بما يماثل
MemoryResidentWithoutPageCache. كما جرى توضيح وصف المقياس
CGroupMemoryUsed. #101513 (Francesco Ciocchetti).
- أُضيف تبسيط نحوي على مستوى parser لصياغة الدالة القياسية
OVERLAYفي SQL. الدالة
overlayموجودة بالفعل؛ وتضيف هذه الميزة دعم الصيغة المعتمدة على الكلمات المفتاحية باستخدام
PLACINGو
FROMو
FORكفواصل. #101681 (Desel72).
- تمت إضافة اسم مستعار للعمود
INDEX_LENGTHإلى جدول النظام
information_schema.tables، على غرار الأسماء المستعارة الحالية المكتوبة بأحرف كبيرة في هذا الجدول. #101705 (Robert Schulze).
- أصبح جدول النظام
information_schema.tablesيتجاهل الآن أجزاء الجدول غير النشطة. وهذا يجعل قيم أحجام الجداول المعروضة أكثر واقعية. #101706 (Robert Schulze).
- أصبحت الدالة
ngramsترفض الآن أطوال ngram غير الصالحة. مثال: أصبح
SELECT ngrams('abc', 0)يُرجع خطأً. #101922 (Robert Schulze).
- متابعة لـ #91820 و#90837: تصفية الخوارزميات غير المدعومة من رسالة الخطأ؛ وتشغيل الاختبارات الخاصة بـ FIPS في بنيات FIPS. #102067 (Mikhail f. Shiryaev).
- قَصر ارتفاع الخلية على ثلاثة أسطر في web UI (
play.html)، مع إتاحة توسيع الخلايا بالنقر عليها. #102154 (Alexey Milovidov).
- تمت إضافة خيار جديد يتيح فرض نمط (virtual/path) لنقاط نهاية S3. يحل #82019 و#76007، وهو استكمال لـ https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/83168. #102378 (Konstantin Vedernikov).
- أصبح الإعداد
restore_replace_external_engines_to_nullيتجاوز الآن أيضًا استعادة قواعد البيانات ذات المحركات الخارجية (مثل
DataLakeCatalogو
MySQLو
PostgreSQLو
S3) بدلًا من الفشل أو بدء اتصالات خارجية. #102400 (Nikita Fomichev).
- إضافة دعم تحليل الفهرس النصي للدالة
hasPhraseعبر وضع
HINT. #102438 (Elmi Ahmadov).
- تمت معاملة STATISTICS على أنها للقراءة فقط في ColumnDependency لإصلاح LOGICAL_ERROR أثناء MATERIALIZE STATISTICS ALL. #102627 (Konstantin Bogdanov).
- إنشاء
system.asynchronous_metric_logوتعبئته في وضع keeper-as-server. #102664 (Miсhael Stetsyuk).
- إضافة خيار الإعداد
default_system_log_flush_policy.skip_alias_columnsللسماح بتجاهل أعمدة ALIAS في جداول سجلات النظام، مما يعالج مشكلة سجلات النظام المعتمدة على S3 التي ترفض أعمدة ALIAS. #102669 (Miсhael Stetsyuk).
- لا تُمكِّن الإحصاءات التلقائية لجداول النظام، إذ نادرًا ما تستفيد منها. #102862 (Han Fei).
- دعم المُجزِّئ
arrayلتحسين LIKE. #102880 (Elmi Ahmadov).
- إرسال MemoryAllocatedWithoutCheck حتى في بنيات الإصدار. #103064 (Azat Khuzhin).
- إتاحة untracked_memory لكل خيط تنفيذ في system.stack_trace. #103065 (Azat Khuzhin).
إصلاح خطأ (خلل يمكن للمستخدم ملاحظته في إصدار مستقر رسمي)
- إصلاح الخطأ
Block structure mismatch in streamالناتج عن إرجاع أعمدة غير ضرورية بسبب Lazy materialization. يُصلح #95191. #96682 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح خطأ منطقي في استعلام سياسة إخفاء البيانات مع
ON CLUSTER. #97594 (Bharat Nallan).
- إصلاح خلل عند استخدام Unity catalog فوق GCS. #98456 (Melvyn Peignon).
- أصبح
DataLakeCatalogالآن يراعي إعداد
http_forbid_headersفي إعدادات الخادم عند التحقق من الإعداد
auth_header. #98827 (Michael Anastasakis).
- إصلاح استدعاءات
HeadObjectمن نوع N+1 لأنماط globs ذات توسيع الأقواس في S3. #99219 (Konstantin Bogdanov).
- التحقق من تغييرات الإعدادات في استعلامات CREATE عندما يكون المحرّك نفسه يدعم الإعدادات أيضًا. #99279 (János Benjamin Antal).
- إصلاح فشل
ALTER TABLE UPDATE/DELETEمع الخطأ
Missing columnsعندما يحتوي جدول على عمود MATERIALIZED يعتمد تعبيره على عمود EPHEMERAL. #99281 (Yash ).
- أصبحت بيانات الاعتماد في سلاسل اتصال JDBC وODBC وNATS تُحجب الآن في سجلات الاستعلامات ومخرجات
SHOW CREATE، مما يمنع الكشف غير المقصود عن المعلومات الحساسة. وبالنسبة إلى سلاسل الاتصال بصيغة URI (مثل
{scheme}://{user}:{password}@{host})، لا يُحجب سوى جزء كلمة المرور، بينما يبقى الباقي مرئيًا لتسهيل استكشاف الأخطاء وإصلاحها. كما أصبح الإعداد
nats_tokenيُحجب الآن أيضًا. #99344 (János Benjamin Antal).
- إصلاح قيام parseDateTimeBestEffort بتحليل كلمات تبدأ ببادئات أسماء الأشهر بشكل غير صحيح في التنسيق DD-month-YYYY. يُغلق #99345. #99350 (Pavel Kruglov).
- إصلاح تجاهل TABLE_UUID_MISMATCH عند عدم استخدام analyzer. #99380 (Azat Khuzhin).
- إصلاح خلل كان يؤدي إلى تجاهل الإعدادات الصريحة المرسلة إلى جانب
compatibilityفي الطلب نفسه بصمت إذا كانت قيمتها تطابق القيمة default على الخادم. #99402 (Raufs Dunamalijevs).
- إصلاح الحالات التي كانت فيها الأرقام ذات الأصفار البادئة في مسار hive partitioning تتسبب في أخطاء. يُصلح #98801. #99458 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح heap-use-after-free عند حذف جدول بالتزامن مع استعلام قراءة قيد التشغيل (19 حالة في CI خلال آخر 90 يومًا). #99483 (Alexey Milovidov).
- إصلاح خلل في Keeper حيث كان من الممكن أن يعلق read request (مما يؤدي إلى انتهاء مهلة session) إذا أُغلقت session أخرى غير مرتبطة على الخادم نفسه في توقيت غير مناسب تمامًا. #99484 (Michael Kolupaev).
- التحقّق من بنية العمود قبل تطبيق التصحيحات. #99531 (Seva Potapov).
- إصلاح فشل التحقّق
rows_sourcesفي الدمج العمودي عند التبديل السريع بين
SYSTEM STOP/START MERGESأثناء دمج جدول يحتوي على أعمدة
Dynamic. #99532 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تشذيب الأقسام غير الصحيح للدالة
toWeek()، الذي كان يتسبب في أن تُرجع الاستعلامات التي تحتوي على
WHERE toWeek(date, mode) = Nنتائج فارغة للأسابيع 49–52 في الجداول المُقسّمة باستخدام
toYYYYMM(date). #99542 (Takumi Hara).
- إصلاح استثناء في الدوال التي تعمل على ColumnReplicated مع صفوف غير مُشار إليها ناتجة عن JOIN. #99564 (Hechem Selmi).
- إصلاح عدم قيام
CLEAR COLUMNبإعادة بناء projections، وعدم إعادة تقييم materialized columns التي تعتمد على العمود الذي جرت إزالته، مما قد يسبب استثناءات أو تلفًا في البيانات أثناء عمليات الدمج اللاحقة. #99565 (Desel72).
- إصلاح استثناء (
Bad get: has Tuple, actual type String) في
ConditionSelectivityEstimatorعندما يستخدم استعلام عامل IN مع query parameter قياسي واحد (مثل
WHERE col IN ({p:String})) على جدول يحتوي على column statistics ويكون
use_statisticsمفعّلًا. #99614 (Ilya Yatsishin).
- يجب ألّا يُوسَم الجزء الذي يحتوي على projections غير معروفة بأنه مفقود نهائيًا. #99623 (Sema Checherinda).
- إصلاح استثناء
logical errorنادر أثناء الدمج العمودي عند تنفيذ
SYSTEM STOP MERGESو
SYSTEM START MERGESبالتوازي. #99628 (Desel72).
- إصلاح مرجع متدلٍّ في injectRequiredColumns كان يتسبب في تعطل أثناء الدمج. #99679 (Tuan Pham Anh).
- إصلاح سلوك غير معرّف في قارئ Avro format عند قراءة numeric values تتجاوز سعة column type الهدف. وأصبحت الاستعلامات الآن تفشل عند حدوث overflow بدلًا من إنتاج قيم غير صحيحة بصمت. #99697 (asyablue22).
- إصلاح تحليل علامات الاقتباس بأسلوب shell في arguments الخاصة بـ
executabletable function. #99794 (Nikita Semenov).
- إصلاح إيقاف خاطئ في
NativeReaderعند deserialization لتدفق Native format مع عدم تطابق عدد الصفوف: جرى تغييره من
LOGICAL_ERRORإلى
INCORRECT_DATAبحيث يُعالَج الخطأ على أنه خطأ بيانات بدلًا من تشغيل
abort()في builds الخاصة بـ sanitizer/debug. #99822 (Rahul Nair).
- إصلاح إنهاء العملية أثناء deserialization لعمود
Tupleعندما يكون نوع serialization في التدفق binary هو
DETACHED. #99823 (Rahul Nair).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERRORزائف أثناء تغيير حجم filesystem cache ديناميكيًا بسبب race condition في ترقية الطابور الفرعي SLRU. #99850 (Alexey Milovidov).
- إصلاح إبلاغ استعلامات async insert عن
written_rowsو
read_rowsو
result_rowsعلى أنها صفر في
query_logومخرجات العميل. #99879 (Sema Checherinda).
- إصلاح الاستثناء “Bad cast from type X to Y” في
KILL QUERYعندما يُرجع الاستعلام الداخلي على جداول النظام أعمدةً مغلّفةً في
ColumnConst. #99881 (Alexey Milovidov).
- إصلاح خطأ منطقي في استعلام فرعي مترابط داخل وسيطة
untuple. #99917 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح استثناء عند استدعاء
rightأو
rightUTF8أو دوال
substringأخرى بطول INT64_MIN (-9223372036854775808)، إذ كان ذلك يؤدي سابقًا إلى سلوك غير معرّف بسبب فيض عددي. تُبلّغ الدوال الآن بشكل صحيح عن الخطأ ARGUMENT_OUT_OF_BOUND. #99934 (Jimmy Aguilar Mena).
- أصبح ClickHouse الآن يتعامل بشكل صحيح مع الجداول بأسلوب Spark (حيث يكون لدينا مسار مطلق كامل لكل ملف أو مسار نسبي إلى مسار الجدول المشترك). يُصلح #92348. #99935 (alesapin).
- إصلاح الاستثناء “Inconsistent AST formatting” في
ALTER TABLE ... MODIFY QUERYمع استعلامات فرعية متداخلة تحتوي على
SETTINGSعندما يحتوي
ALTERنفسه أيضًا على
SETTINGS. #99938 (Nikita Mikhaylov).
- التراجع عن #97114 “Move join step row estimation before check for 1 child” بسبب الاشتباه في تراجع الأداء. #99957 (Alexander Gololobov).
- إصلاح خلل كان قد يؤدي إلى تخطي ClickHouse لبعض الملفات إذا كان ترويس
Content-Lengthمفقودًا من استجابة طلب HEAD الخاص بها (على سبيل المثال، بسبب decompressive transcoding في GCS). #99971 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح فشل assertion (استثناء في debug builds، ونتائج غير صحيحة في release builds) عند ضرب حالات التجميع
aggregate statesالخاصة بـ
NumericIndexedVectorفي ثابت صحيح زوجي، وكان السبب self-XOR على bitmaps من نوع Roaring ذات alias في
pointwiseAddInplace. #99976 (Desel72).
- منع استثناء
Unexpected return typeفي filter pushdown القديم عبر
JOIN USINGمتسلسل عندما تتغير أنواع المفاتيح بعد تحويلات
join. #99999 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERROR“Unexpected node type for table expression … Actual IDENTIFIER” عندما يُستخدم استعلام فرعي scalar داخل وسيطة غير محلولة لدالة جدول، مثل
SELECT * FROM remote('localhost', view(SELECT 2 AS x), concat(x, (SELECT 1))). #100014 (Alexey Milovidov).
- إصلاح فشل
INSERTمع
VALUESعندما كانت البيانات متبوعةً بتعليق SQL ختامي (
--أو
/* */) في السطر التالي. يُتجاوز التعليق الآن بدلًا من تحليله على أنه صف آخر. #100016 (Pratima Patel).
- إصلاح استثناء في
arrayRemoveعند مقارنة قيم tuple ذات مكونات NULL. #100017 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تسرّب البيانات بين المستخدمين في
system.asynchronous_inserts: كان بإمكان أي مستخدم لديه صلاحية
SELECTعلى الجدول رؤية إدخالات async insert المعلّقة الخاصة بمستخدمين آخرين. تُصفّى الإدخالات الآن بحسب المستخدم الحالي، ما لم يكن لدى المستخدم امتياز
SHOW_USERS. #100024 (Shaohua Wang).
- إصلاح حالة كان فيها التحويل من Time64 إلى UInt64 يقيّد القيم عند 24 ساعة. #100025 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح تعطل الخادم المحلي عندما يحتوي
CREATE DICTIONARYعلى تعريف بقيمة قائمة تتضمن دالة غير موجودة. #100036 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح عدم قدرة التنسيقين
CSVو
MsgPackعلى تحليل
Nullable(Tuple)بشكل صحيح. يغلق #99753. #100038 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح فشل
CREATE VIEWمع
UNKNOWN_IDENTIFIERعند استخدام اسم مستعار لتعبير دالة في WITH (مثل
tuple(...)) كطرف أيمن لـ
IN. #100042 (Peng).
- إصلاح فشل aggregate functions الخاصة بالسلاسل الزمنية (مثل
timeSeriesResampleToGridWithStaleness) مع
ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENTعند استخدامها مع
initializeAggregationأو
AggregatingMergeTreeفي وضع parallel replicas. #100053 (Alexey Milovidov).
- تصحيح معالجة القيم السالبة داخل NumericIndexedVectorDataBSI. #100086 (Daniil Ivanik).
- إصلاح عدم احتفاظ الدالتين
accurateCastOrDefaultو
to*OrDefaultبنوع العمود Const للمدخلات الثابتة. #100132 (Alexey Milovidov).
- أصبحت query parameters المحذوفة من النوع
LowCardinality(Nullable(T))تأخذ القيمة الافتراضية NULL بشكل صحيح، تمامًا مثل
Nullable(T). #100144 (Denys Melnyk).
- إصلاح استخدام قيمة غير مهيّأة في StringSearcher.h. #100225 (Konstantin Bogdanov).
- السماح بإلغاء الاستعلامات الفرعية scalar وpipelines الأخرى أثناء التحليل عبر Ctrl+C. سابقًا، لم يكن للضغط على Ctrl+C أثناء تنفيذ استعلام فرعي scalar طويل التشغيل أي تأثير حتى يكتمل الاستعلام الفرعي. كما تم إصلاح شريط التقدم وإحصاءات JSON لكي يبلّغا بشكل صحيح عن الصفوف المقروءة أثناء تنفيذ الاستعلام الفرعي scalar، سواء في
clickhouse-clientأو
clickhouse-local. بالمشاركة في التأليف مع @YjyJeff. #100230 (Raúl Marín).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERRORفي queries التي تتضمن أعمدة
Dynamicمع عمليات CROSS JOIN وRuntime Filters، وكان السبب أن
ColumnVariant::filterكان يشارك مؤشرات variant column بدلًا من استنساخها في مسار تحسين
hasOnlyNulls. يغلق https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/100147. #100234 (Pavel Kruglov).
- إصلاح خلل في Array من النوع variant قد يعيد تفسير نوع البيانات عند استدعاء الدالة
arrayFirst/
arrayLast. على سبيل المثال، كان
Array(Variant(Date, Bool))يتحول سابقًا إلى
Boolعندما يكون variant type الأساسي الفعلي هو
Date. #100255 (timothygk).
- بعض التغييرات الطفيفة على الدوال: أصبحت دوال h3 تتحقق من الحدود بشكل أفضل؛ وأصبحت
readWKBتتحقق من حدود الحجم (إعداد جديد،
max_wkb_geometry_elements)؛ كما أصبحت دوال التوليد العشوائي تقيّد الحد الأقصى لعدد التكرارات في حساباتها. متابعة لـ #93543. #100270 (Alexey Milovidov).
- إصلاح مشكلة كانت تؤدي فيها
cutURLParameterإلى تخطي المعلمات بشكل غير صحيح عندما تظهر كسلاسل فرعية ضمن معلمات أخرى. #100280 (Nikita Semenov).
- إصلاح استثناء عند احتواء إعداد مسار ملف metadata في Iceberg على null byte. #100283 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الزيادة التربيعية في عدد الاستعلامات المنفذة عند استخدام
distributed_index_analysisمع predicates تحتوي على استعلامات فرعية
IN. #100287 (Anton Popov).
- إصلاح استثناء “Block structure mismatch” عند استخدام
GROUP BY ... WITH TOTALS HAVINGمع
UNION DISTINCTوتعبيرات Nullable. #100293 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء LOGICAL_ERROR في
estimateCompressionRatioعندما تكون المعلمة
block_size_bytesكبيرة جدًا. #100298 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء “Inconsistent AST formatting” في builds التصحيح عند استخدام
GROUP BY CUBE(...) WITH ROLLUPأو تركيبات مشابهة. #100376 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء عند إنشاء view بأسماء alias للأعمدة مع
SELECT *أو استعلامات
EXCEPT/
INTERSECT. #100386 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تعليق
DROP TABLEإلى أجل غير مسمى على جداول Kafka engine عندما يعلق المستهلكون في عملية rebalance بعد خطأ heartbeat. #100388 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء
ReadBuffer is canceled. Can't read from it.في عمليات النسخ الاحتياطي/الاستعادة التي تستخدم أرشيفات zip. #100400 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء
TOO_MANY_ROWSفي استعلامات
SELECT count()مع
max_rows_to_read/
force_primary_keyعندما تكون البيانات موزعة على عدة parts ذات حدود granule غير متطابقة. #100408 (Alexey Milovidov).
- إصلاح
system.completionsليُرشِّح databases وtables وcolumns بشكل صحيح حسب access rights في جميع تركيبات grant: grant لكل table، ولكل DB، وrevoke لكل column. #100432 (Shaohua Wang).
- إصلاح SEGFAULT في NuRaft بسبب race condition. #100444 (Pablo Marcos).
- أصبحت
min/
max/
argMin/
argMaxالآن تتعامل مع NaN بشكل متسق مع
ORDER BY: يُتخطى NaN دائمًا (ولا يُعاد إلا إذا كانت جميع القيم NaN). سابقًا، كانت النتائج تعتمد على موضع NaN في البيانات بسبب دلالات المقارنة غير المرتبة في IEEE 754. #100448 (Raúl Marín).
- أُصلح خلل ناتج عن النسخ واللصق، إذ كان يتم تجاهل
delta_lake_snapshot_end_versionبصمت عند ضبطه بدون
delta_lake_snapshot_start_versionبدلًا من إصدار الخطأ
BAD_ARGUMENTS. #100454 (Mohammad Lareb Zafar).
- إن
StorageRabbitMQ::shutdownليس idempotent (إذ يصل دائمًا إلى المؤشرات الضعيفة ثم يدمّر المؤشرات المشتركة المقابلة)، لكنه بات يُستدعى الآن مرتين: مرة في
StreamingStorageRegistryثم في
DatabaseCatalog. يجعل هذا الإصلاح الأسلوب idempotent ويضيف تحققات دفاعية من القيم الفارغة. #100455 (Miсhael Stetsyuk).
- أُصلح استثناء
LOGICAL_ERRORعند استخدام
accurateCastOrNullمع النوع الهدف
QBit. #100470 (Raufs Dunamalijevs).
- أُصلح استثناء LOGICAL_ERROR “Stream … not found” عند الإدراج في جدول يحتوي على أعمدة
Array(JSON)متداخلة ضمن wide parts مع
optimize_on_insert=0. #100475 (Pavel Kruglov).
- أُضيف التحقق من مسارات مُدخلات الملفات في البيانات الوصفية للنسخ الاحتياطي لرفض اجتياز المسار، والمسارات المطلقة، والأسماء الفارغة أثناء
RESTORE. #100483 (Pablo Marcos).
- أُصلح عدم عمل صياغة
LIMIT m OFFSET n WITH TIES. وهذه الصياغة مكافئة لـ
LIMIT n, m WITH TIESالتي كانت تعمل بالفعل. #100491 (Nihal Z. Miaji).
- أُصلح الاستثناء “No set is registered for key” عند استخدام
INمع أعمدة
Nullable(Tuple)التي تحتوي على حقول مسماة وعناصر
LowCardinality. #100523 (Alexey Milovidov).
- أُصلح خلل heap-buffer-overflow في usearch
sorted_buffer_gt::insert()كان يمكن أن يسبب تعطلًا أو إفسادًا صامتًا للذاكرة أثناء vector similarity search. #100537 (Dustin Healy).
- أُصلح تجاهل
EXECUTE ASلعبارتي
FORMATو
INTO OUTFILEالمحددتين في الاستعلام. #100538 (pufit).
- أُصلح عدم اتساق تنسيق AST لـ SAMPLE مع OFFSET على مستوى الاستعلام. يُغلق #100576. #100579 (Pavel Kruglov).
- أُصلح Polaris catalog مع azure. فمنذ الإصدار 25.12، بدأ هذا الكتالوج مع azure بإضافة bucket في بداية المسار. على سبيل المثال:
abfss://polaris-polaris@<some_url>.windows.net/polaris-polaris/<other-path>بدلًا من
abfss://polaris-polaris@<some_url>.windows.net/<other-path>. يزيل طلب السحب هذا الـ bucket من المسار. #100583 (Konstantin Vedernikov).
- أُصلح استثناء عدم تطابق النوع في التحويل عندما يكون العمود
defaultثابتًا في بعض blocks. يُغلق #100574. #100616 (Pavel Kruglov).
- يُصلح حالات NOT_FOUND_COLUMN_IN_BLOCK التي يحتوي فيها جزء projection SELECT على أعمدة غير موجودة في جزء SELECT الأصلي من الاستعلام. يُغلق #100194. #100623 (Yarik Briukhovetskyi).
- يتحقق من أبعاد shape لتنسيق Npy مقارنةً بحجم الملف وحدود overflow لمنع حجب الخدمة الناتج عن ملفات
.npyمُصمَّمة بأبعاد كبيرة على نحو غير معقول. ويرفض أيضًا الأشكال الفارغة، ويضع حدًا أقصى للذاكرة لكل صف يبلغ 2 GiB. #100625 (Raúl Marín).
- يُصلح تجاهل
session_timezoneعند parsing قيم
DateTimeأثناء async inserts (TCP) وجميع عمليات insert عبر HTTP. #100647 (Sema Checherinda).
- يتيح تمرير sharding key إلى table functions
cluster()و
clusterAllReplicas()عند استخدام table function كمصدر (مثل
cluster('name', view(...), sharding_key)). #100665 (Sergey Veletskiy).
- يُصلح crash في server (فشل assertion) عند استخدام Parametric aggregate functions مع combinator Array وargument من نوع NULL، مثل
quantileIfArrayArray(0.5)([[NULL]], [[1]]). #100679 (nerve-bot).
- يُصلح Exception عند حساب common supertype لـ tuples الفارغة وغير الفارغة عند تفعيل
use_variant_as_common_type. #100699 (Antonio Andelic).
- لم يعد server يفشل في بدء التشغيل عندما يكون قرص Azure blob storage مُعدًّا لكن endpoint غير متاح مؤقتًا (مثل فشل DNS). #100701 (Raúl Marín).
- يُصلح سلوكًا غير معرّف في
positiveModuloعندما لا يتسع divisor غير الموقّع داخل نوع النتيجة الموقّع. #100705 (Raúl Marín).
- يُصلح crash في server (logical error “Unexpected return type from __topKFilter”) عند تفعيل
use_top_k_dynamic_filteringوكان عمود
ORDER BYمن النوع
Dynamicأو
Variant. #100742 (Groene AI).
- يُصلح crash في server عند استخدام الدالة
has()مع PREWHERE/WHERE على مفتاح Tuple يحتوي على عناصر LowCardinality. #100760 (Groene AI).
- يُصلح فشل assertion
file_offset_of_buffer_end <= getFileSize()(Exception في إصدارات debug) عند القراءة من جداول
Logأو
StripeLogعلى S3 object storage مع عمليات كتابة concurrent. #100763 (Alexey Milovidov).
- يُصلح Exception في مُقدِّر selectivity للإحصاءات عندما تحتوي WHERE clause على function expression (مثل
toDecimal64(col, 3)) في table مع تفعيل statistics. ويتجاوز المُقدِّر الآن مثل هذه predicates بدلًا من محاولة إجراء type cast غير صالح. #100764 (Han Fei).
- يُصلح حالة نادرة قد ينتج فيها join مع إعادة الترتيب نتيجة غير صحيحة. #100790 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح أنواع الوسائط غير الصحيحة في
AggregateFunctionضمن العدّ البسيط المُحسَّن، والتي كانت تتسبب في ظهور الاستثناء
NUMBER_OF_ARGUMENTS_DOESNT_MATCHعند الاستعلام عن تعبيرات مثل
count(v0 + v1)على الجداول الموزعة. #100794 (YjyJeff).
- قد تعرض بعض الكتالوجات بعض البيانات السرية في قسم
SETTINGSضمن نتيجة الاستعلام
select * from system.databases. يمنع هذا التغيير حدوث هذا السلوك. #100800 (Konstantin Vedernikov).
- إصلاح سلوك غير معرّف (تجاوز السعة في الأعداد الصحيحة الموقَّعة) في
toStartOfIntervalعند استخدام الفواصل Week أو Quarter أو Year مع وسيطة origin وقيم فاصلة متطرفة. #100817 (Raúl Marín).
- إصلاح مشكلة عدم قدرة مُركِّبات الدوال التجميعية
Ifو
Distinctو
DistinctIfو
IfStateذات نوع الإرجاع
Tupleووسيطة
Nullableواحدة أو أكثر على قراءة الحالات المُسلسلة الأقدم بعد إدخال
Nullable(Tuple). يغلق #98917. #100826 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح
segfaultفي s3Cluster والاستعلامات الموزعة بسبب استخدام تجمع الاتصالات بعد تحريره. #100837 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح
segfaultالناتج عن فكّ إشارة مؤشّر فارغ عند تحميل القواميس أثناء إيقاف تشغيل الخادم. يُستدعى
Context::getUserDefinedSQLObjectsStorage(الذي يفكّ إشارة
user_defined_sql_objects_storage) بواسطة خيوط القواميس بالتزامن مع استدعاء الخيط الرئيسي لـ
Context::shutdown(الذي يضبط
user_defined_sql_objects_storageعلى null). نحتاج إلى التأكد من تعطيل التحديثات المستقبلية في مُحمّل القواميس، وإنهاء استعلامات القواميس الجارية حاليًا، والانتظار حتى تنتهي خيوط تحميل القواميس — وكل ذلك قبل تشغيل
Context::shutdown. وهذا مماثل لما نفعله مع الاستعلامات العادية. #100839 (Miсhael Stetsyuk).
- إصلاح تجاوز سعة المخزن المؤقت في
ULIDStringToDateTimeعندما يحتوي الإدخال على بايتات غير ASCII. #100843 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح التعطل (
LOGICAL_ERROR) عند الاستعلام عن جدول
Merge(أو دالة الجدول
merge()) الذي يغلّف عدة جداول، من بينها جدول
Distributed، مع تفعيل
distributed_group_by_no_merge=1. #100859 (Groene AI).
- عند تفعيل Cast_keep_nullable، لن يُطلق استثناءً عند التحويل من null ديناميكي إلى Variant. #100864 (Seva Potapov).
- إصلاح قيام أوامر
getو
existsو
lsفي
clickhouse-keeper-clientبطباعة رسائل خطأ
watch_idالمكررة إلى stdout بدلًا من stderr. #100893 (Mohammad Lareb Zafar).
- إصلاح الاستثناء في
intDiv/
intDivOrZeroعند التعامل مع المصفوفات من tuples قابلة للإسناد إلى null، مثل
SELECT intDiv([divide((1, 2), ... AND NULL)], 2). #100895 (Raúl Marín).
- تقييم وسائط المحرك لـ
StorageAliasقبل تخزين التعريف، بحيث تُحوَّل تعبيرات مثل
currentDatabase()إلى قيم حرفية قبل حفظها في قاعدة البيانات. #100902 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح
processAndOptimizeTextIndexFunctionsعندما يكون
query_plan_merge_expressions = 0، حيث تكون
ExpressionStepفوق
ReadFromMergeTreeمباشرةً. يُصلح هذا #100879. #100909 (Jimmy Aguilar Mena).
- تحديث replxx ليتضمن إصلاحًا لمشكلة الوصول خارج الحدود في do_complete_line. #100925 (Azat Khuzhin).
- إصلاح النتائج غير الصحيحة عندما يستخدم JOIN مع تحسين shard-by-PK ذاكرة التخزين المؤقت لشروط الاستعلام، وتُستبعَد بعض الأجزاء بسبب الشروط المخزنة مؤقتًا. #100926 (Groene AI).
- إصلاح
divideو
intDivاللتين كانتا تُرجعان
ILLEGAL_DIVISIONعند استخدامهما في تعبيرات التصفية أثناء تحليل الفهرس في بعض الحالات. #100928 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح أخطاء “جدول الهدف غير موجود” في materialized views ذات الجداول الداخلية أثناء بدء التشغيل غير المتزامن، وكانت ناتجة عن ترتيب غير صحيح لاعتماديات بدء التشغيل. #100946 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح سلوك غير معرّف (تجاوز سعة الأعداد الصحيحة الموقعة) في parseDateTimeBestEffort عند تحليل سلاسل datetime التي تحتوي على أكثر من 18 رقمًا كسريًا للثانية. #100948 (Vasily Chekalkin).
- إصلاح تعطل عند استخدام فهرس بحث نصي مع clause
INتحتوي على subquery من نوع Tuple، مثل
WHERE (id, str) IN (SELECT (id, str) FROM ...)، أو عندما لا يتطابق عدد columns في الـ subquery مع الـ Tuple على الجانب الأيسر من
IN. #100959 (Anton Popov).
- إصلاح تعطل عند بناء Dictionary من نوع Polygon من جدول
MergeTreeيستخدم serialization للأعمدة sparse. #100964 (Anton Popov).
- إصلاح الخطأ المنطقي “Invalid action query tree node” عند استخدام
INTERSECT ALL/
UNION ALLمع expressions مطوية إلى ثوابت. #100977 (Alexey Milovidov).
- إصلاح aggregate function
sumCountOrDefaultعندما يحتوي argument واحد أو أكثر على
Nullable، إذ لم تكن قادرة على قراءة الحالات الأقدم التي جرت لها serialize بعد إدخال
Nullable(Tuple). يُغلق هذا #100882. #101021 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح تعطل (
Logical error: isConst/isSparse/isReplicated assertTypeEquality) في خوارزميات merge عندما يُنتج النسخ الكسول للأعمدة (
enable_lazy_columns_replication) أعمدة
ColumnReplicatedتتدفق إلى pipelines الفرز بالدمج مع مدخلات تصل متأخرة. #101036 (Groene AI).
- إصلاح خطأ
UNKNOWN_IDENTIFIERغير الصحيح عندما يُستخدم alias نفسه لعدة expressions في
SELECT؛ ويُبلَّغ الآن عن الخطأ الصحيح
MULTIPLE_EXPRESSIONS_FOR_ALIAS. #101040 (Alexey Milovidov).
- إصلاح أعمدة ALIAS من النوعين
DateTime/
DateTime64التي لم تكن تطبّق تحويل timezone عندما تختلف timezone المُعلنة عن timezone الخاصة بالتعبير. #101043 (Alexey Milovidov).
- إصلاح عدم تسجيل سياسات الصفوف في
query_logللعروض والاستعلامات الفرعية و
INSERT ... SELECT. رغم تطبيق سياسات الصفوف أثناء تخطيط الاستعلام، لم تكن تُمرَّر من المخططات الفرعية إلى المخطط الأب لأغراض التسجيل. والآن تُحفَظ سياسات الصفوف (للتسجيل فقط) في
QueryAccessInfoبحيث يمكن لكلٍّ من المخططات والمخططات الفرعية تعبئتها. #101044 (Narasimha Pakeer).
- إصلاح استثناء في
DirectJoinMergeTreeEntityعندما تحتوي كتل خط المعالجة على أعمدة
ColumnConstمدمجة مع أعمدة عادية. #101046 (Alexey Milovidov).
- إصلاح المسافة الزائدة في تنسيق الاسم المستعار لأعمدة CTE (
WITH t (a, b)→
WITH t(a, b)). #101049 (Alexey Milovidov).
- إصلاح فشل table functions
remote/
clusterمع table functions المتداخلة مثل
mergeعند تفعيل analyzer. #101055 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تطبيق
OFFSETمرتين في distributed queries عند
prefer_localhost_replica=1، ما كان يؤدي إلى إرجاع عدد صفوف أقل من المتوقع. #101071 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح التعطل عند استخدام تنسيق
Regexpمع regular expression غير صالح في الإعداد
format_regexp. #101074 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح الخطأ “Illegal type Decimal64 of start parameter” في aggregate functions الخاصة بالسلاسل الزمنية عند استخدام
serialize_query_plan=1مع parallel replicas. #101083 (Groene AI).
- إصلاح استثناء في
optimizeLazyMaterializationعند استخدام projection مع PREWHERE و
ORDER BY ... LIMIT. #101115 (Anton Popov).
- إصلاح تعطل الخادم (SIGABRT) عند استخدام aggregate functions مع combinator الداخلي فقط
Null(مثل
sumNullو
avgNull) مع تفعيل الإعداد
aggregate_functions_null_for_empty = 1. #101147 (Groene AI).
- إصلاح حالة use-after-free في مسار الكتابة في filesystem cache، كانت قد تتسبب في القراءة من ذاكرة جرى تحريرها عند تسجيل file segments المكتملة (رصدها MemorySanitizer في BuzzHouse). #101161 (Groene AI).
- إصلاح تعطل الخادم مع الخطأ “Trying to attach external table to a ready set without explicit elements” عندما يواجه distributed index analysis مسند GLOBAL IN جرى إنشاء مجموعته دون عناصر صريحة. #101178 (Groene AI).
- إصلاح إرجاع الدالتين التجميعيتين
MAX/
MINعلى أعمدة
Decimalنتائج غير صحيحة عند تفعيل ترجمة JIT البرمجية (بعد بلوغ threshold الترجمة). #101203 (Raúl Marín).
- إصلاح تعطيل تحسينات
minmax_count_projectionوتحسينات
COUNT(*)البسيطة بشكل دائم بعد lightweight delete، حتى بعد دمج جميع الأجزاء التي تحمل قناع lightweight delete. #101212 (Anton Popov).
- إصلاح حالة قد تؤدي إلى ظهور الخطأ المنطقي
Having zero bytes, ...من
cacheبسبب الكتابة فوق كائن بعيد بين
listو
read، ما كان يؤدي سابقًا إلى بيانات وصفية قديمة للكائن. #101219 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح تعطل الخادم (LOGICAL_ERROR: Bad cast from ColumnVector to ColumnLowCardinality) عند الاستعلام عن جدول MergeTree باستخدام
ORDER BY CAST(lc_column, 'Type')، حيث يكون
lc_columnمن النوع LowCardinality. #101220 (Groene AI).
- إصلاح تنظيف processing nodes القديمة في
S3Queue. #101230 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح سلوك غير معرّف في mergeTreeAnalyzeIndexes() في حال كانت وسيطة optimizations غير صالحة. #101253 (Azat Khuzhin).
- إصلاح الاستثناء
Logical error: 'partitions_count > 0'عند تنفيذ عمليات
ALTER TABLE UPDATEمتتالية على جدول Iceberg مقسّم إلى partition. #101278 (Desel72).
- إصلاح نتائج query غير الصحيحة عند استخدام ثابت صحيح كبير (مثل 256 أو 2147483648) كـ predicate منطقية في WHERE clause مع AND على جداول MergeTree. على سبيل المثال، كان
SELECT count() FROM t WHERE (2147483648 > b) AND 2147483648يُرجع 0 بشكل غير صحيح بدلًا من مطابقة جميع الصفوف. #101287 (Groene AI).
- إصلاح insert-select من delta lake cluster مع replicated merge tree. #101299 (Konstantin Vedernikov).
- إصلاح التعطل المصحوب بالرسالة “Logical error: Reading from materialized CTE before materialization” عندما يشير scalar subquery إلى سلسلة من materialized CTEs المعتمدة على بعضها بعضًا. #101305 (Groene AI).
- إصلاح data race على
storage_idفي
IStorage::getDependentViewsByColumn. #101385 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح تنسيق واستنساخ AST لعبارة BACKUP FROM SNAPSHOT. #101405 (Pablo Marcos).
- إصلاح تعطل LOGICAL_ERROR مع الرسالة “Current component is empty” عند الاستعلام عن
system.part_moves_between_shardsمع تمكين الإعداد
enforce_keeper_component_tracking. #101462 (Groene AI).
- إصلاح خطأ segmentation fault في DataTypeDynamic::create() عندما يولّد
fuzzerشجرة AST مشوّهة لنوع Dynamic. #101464 (Groene AI).
- طرح خطأ عند استخدام إعداد
delta_lake_snapshot_versionأو إصدار CDF بدون تمكين DeltaKernel، بدلًا من إرجاع بيانات خاطئة بصمت. #101489 (Desel72).
- إصلاح الاستثناء
NOT_FOUND_COLUMN_IN_BLOCKعند استخدام ARRAY JOIN مع JOIN USING وتمكين الإعداد
analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifier. إغلاق #101240. #101507 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح فشل حلقة إعادة محاولة INSERT في Iceberg عندما يكون الجدول قد أُنشئ باستخدام
iceberg_metadata_file_pathوتكون نسخة البيانات الوصفية المستهدفة موجودة بالفعل. #101548 (Groene AI).
- إزالة Nullable من عمود النتيجة في arrayIntersect والدوال ذات الصلة لتجنّب عدم التطابق بين التسلسل وإلغاء التسلسل. #101569 (George Larionov).
- إصلاح تعطل الخادم (LOGICAL_ERROR) عند تنفيذ SELECT من عرض مادي يستند إلى table engine من نوع IcebergLocal. #101577 (Groene AI).
- إصلاح رسالة الخطأ غير الصحيحة عند استدعاء
intExp10بوسيطة NaN — إذ كانت تعرض
intExp2بدلًا من
intExp10. #101582 (Krishna Chaitanya).
- إصلاح عدم قيام
allow_statistics=0بحظر
ALTER TABLE ADD STATISTICSو
ALTER TABLE DROP STATISTICSبعد إعادة الهيكلة في #100288. #101585 (Krishna Chaitanya).
- إصلاح فشل
KeeperMap
CREATE TABLEمع الرسالة “Cannot create metadata for table” عندما تكون عقد ZooKeeper المتبقية من عملية حذف جزئية قبل الإصدار 25.1 تفتقد العقدة
drop_lock_version. #101623 (Antonio Andelic).
- إصلاح خطأ منطقي محتمل أثناء قراءة subcolumns في Map. يُغلق #100769. يُغلق #101336. #101641 (Pavel Kruglov).
- إصلاح أولوية المطابقة التامة للعمود الفرعي مقارنةً بمطابقة البادئة في
getSubcolumnDataلتجنّب تعطل محتمل. يُغلق #101271. #101645 (Pavel Kruglov).
- إصلاح تعطل (LOGICAL_ERROR: “ColumnUnique can’t contain null values”) عند مقارنة عمود
LowCardinalityمع ثابت NULL من نوع
Variantبينما يكون
use_variant_default_implementation_for_comparisonsمعطلًا. #101690 (Groene AI).
- ما الجديد: أُضيفت حماية للتدفق الفارغ إلى Bzip2ReadBuffer بحيث يعيد EOF بدلًا من إطلاق UNEXPECTED_END_OF_FILE عندما يكون التدفق الداخلي فارغًا. #101691 (ClickGap AI Bot).
- ما الجديد: تم إصلاح نص الوصف المعكوس للعمود
alterableفي
system.s3_queue_settingsو
system.azure_queue_settings— إذ جرى تبديل دلالتي
0و
1لتتوافقا مع السلوك الفعلي في الشيفرة. #101703 (ClickGap AI Bot).
- إصلاح توجيه positiveModulo(tuple, number) بشكل غير صحيح إلى القسمة بدلًا من باقي القسمة. #101709 (ClickGap AI Bot).
- إصلاح تعطل يحدث عند تهيئة
thread_pool_sizeعلى disk مغلّف بـ cache. سابقًا، كانت
FileCacheSettings::loadFromConfig()ترفض
thread_pool_sizeباعتباره setting غير معروف، مما كان يمنع الخادم من البدء. هذا setting هو parameter صالح في
IDiskيتحكم في عدد threads المستخدمة في عمليات النسخ من disk إلى disk أثناء عمليات نقل الأجزاء في الخلفية. #101712 (Francisco).
- إصلاح إنشاء Dictionary
RANGE_HASHEDالذي كان يقبل بصمت سمة النطاق
MAXغير الموجودة، ويستخدم تهيئة نوع خاطئة عندما كانت سمتا الحد الأدنى والحد الأقصى للنطاق من نوعين مختلفين. كان الخلل ناتجًا عن خطأ نسخ ولصق في
buildRangeConfiguration، إذ كان يبحث عن
min_attr_nameبدلًا من
max_attr_nameللسمة القصوى. #101732 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح تعطل use-after-free في scheduler الخاص بتأجير CPU عندما يستمر مؤقت الانتظار بعد انتهاء عمر worker thread الذي تشير إليه
ProfileEvents::Counters. #101761 (Antonio Andelic).
- إصلاح خلل في الدالتين arrayLevenshteinDistanceWeighted و arraySimilarity. يغلق #101725. #101767 (Mikhail f. Shiryaev).
- إصلاح تجاهل Prometheus Query API لهيئات نماذج POST. #101794 (James Cunningham).
- إصلاح تسرّب Exception من destructor S3
Client::~Clientبما يؤدي إلى إنهاء server. #101798 (Gagan Dhakrey).
- إصلاح use-after-scope في deserialization المتوازي للمسارات الديناميكية من النوع
Object، وهو ما كان قد يؤدي إلى أعطال عند قراءة جداول تحتوي على عدد كبير من المسارات الديناميكية. #101823 (Antonio Andelic).
- إصلاح مخرجات غير صحيحة في الدالة
formatDateTimeمع Formatter
%Wفي بعض إعدادات formatting المعينة (غير
default). #101847 (Robert Schulze).
- إصلاح النتيجة السلبية الكاذبة في
shouldPatchFunctionضمن
SYSTEM INSTRUMENT ADDعندما يظهر نص البحث لأول مرة داخل argument قالب في اسم الرمز بعد فكّ تشويشه. #101885 (Pablo Marcos).
- إصلاح فقدان UDF registry عند انتهاء session الخاصة بـ ZooKeeper أثناء refresh الدوري — إذ كان من الممكن أن تصبح جميع user-defined functions غير متاحة إلى أن ينجح full refresh. #101891 (Nikita Fomichev).
- إصلاح وصف
system.codecsلـ
AES_256_GCM_SIVلكي يعرض
AES-256بدلًا من
AES-128. #101917 (Jimmy Aguilar Mena).
- إصلاح استخدام extremes خاطئة في min-max index أُنشئ على JSON column، مما أدى إلى نتيجة query خاطئة. يغلق #101700. #101918 (Pavel Kruglov).
- أصبحت
splitByStringtokenizer ترفض الآن سلاسل الفاصل الفارغة. #101928 (Robert Schulze).
- إصلاح مشكلة أن
materialize_skip_indexes_on_merge=falseلا يمنع text indexes (full-text) أثناء merge. سابقًا، لم يكن يتم تعطيل سوى skip indexes غير النصية (minmax و set و bloom_filter)؛ أما text indexes فكانت تستمر في البناء، مما يهدر CPU وعمليات I/O. #101932 (Groene AI).
- كانت
sparseGramstokenizer تُولّد tokens أطول من الحد الأقصى المحدد للطول (وكان سبب ذلك وجود
+2مضمّنة في التنفيذ). #101934 (Elmi Ahmadov).
- إصلاح SIGSEGV في
MergeTreeDataPartWriterWide::cancelعند قيام مُنشئ stream برمي استثناء أثناء
addStreams، مما يترك إدخالًا فارغًا في
column_streams. #101936 (Antonio Andelic).
- إصلاح استثناء يحدث عند الاستعلام عن جداول Merge أو Distributed مع full-text index وشروط ترشيح مركبة تجمع بين
has*TokensوLIKE، عندما يكون
query_plan_direct_read_from_text_indexمُمكّنًا. #101939 (Jimmy Aguilar Mena).
- إصلاح سلوك غير معرّف عند تحليل حزم query في native protocol التي تحتوي على قيم
QueryProcessingStageغير صالحة. #101972 (Raúl Marín).
- إغلاق TCP connection عند حدوث استثناء أثناء تحليل initial query، لمنع قراءة بيانات غير صالحة من stream فقد التزامن. #101989 (Raúl Marín).
- إصلاح خلل سباق SLRU في filesystem cache في الإصدار 26.1+، والذي قد يؤدي إلى logical error عند حجز المساحة. وفي build التصحيح قد يؤدي أيضًا إلى فشل assert:
'Previous state is Evicting, but expected state to be Active while setting Evicting flag for 2c1e3484ecdc6b78a8978fa5b17c5097:0:339 (state: Evicting)'.. #101991 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح استثناء عند تحويل سلسلة نصية تحتوي على بيانات لاحقة إلى النوع الفارغ
Tuple(). #102011 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الترتيب غير الصحيح للصفوف في queries التي تستخدم ORDER BY مع خوارزمية join grace_hash. إذ كان يمكن أن تُرجع queries المتأثرة النتائج بترتيب خاطئ، ما يؤدي بصمت إلى مخرجات غير صحيحة. #102036 (János Benjamin Antal).
- إصلاح LOGICAL ERROR (Unexpected size of index type) كان يمكن أن يحدث في queries من نوع RIGHT JOIN وFULL JOIN عند ضبط الإعداد
max_bytes_in_join. #102042 (Jimmy Aguilar Mena).
- إصلاح حالات كان فيها Time ذي القيم السالبة يُرجع نتيجة غير صحيحة عند المقارنة مع DateTime. يُغلق #101670. #102056 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح تعطل في refresh الخاص بـ UDF سببه أن
ZooKeeperRetriesControlكان يعيد المحاولة على session قديمة (منتهية الصلاحية) لـ ZooKeeper من دون تجديدها. #102059 (Nikita Fomichev).
- إصلاح المسافات المفقودة عند formatting لعبارة unlock snapshot. close https://github.com/clickhouse/clickhouse/issues/101723. #102063 (Han Fei).
- إصلاح تعطل (SIGSEGV) عند الاستعلام عن view فيها WHERE clause، عندما يُنتج الاستعلام الداخلي columns بأنواع تختلف عن metadata الخاصة بالـ view (مثل Nullable الناتج من LEFT JOIN مع
join_use_nulls). #102085 (Miсhael Stetsyuk).
- إصلاح مشكلة عدم طرد entries الخاصة بـ
VectorSimilarityIndexCacheنهائيًا بعد إزالة part بسبب عدم تطابق مفاتيح cache. #102152 (Seva Potapov).
- إرسال NACK للرسائل المعطوبة عند استخدام rabbitmq storage. #102157 (Seva Potapov).
- إصلاح خطأ منطقي عند تحليل سلسلة tuple فارغة وغير صحيحة. #102289 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح نتائج التجميع غير الصحيحة (صفوف مكررة) عند استخدام
optimize_aggregation_in_order=1مع أعمدة GROUP BY المرتبة بشكل مختلف عن مفتاح الفرز الخاص بالجدول. #102299 (Groene AI).
- إصلاح تعطل في
IcebergLocal
ALTER TABLE ... UPDATEعند استخدام تنسيق Avro، وكان السبب عدم فك تغليف الأنواع
LowCardinality/
Nullableقبل التسلسل. #102337 (Desel72).
- تم إصلاح خطأ segmentation fault في mutations على الأعمدة materialized من دون expression. يغلق #102185. #102342 (zoomxi).
- إصلاح في Coalescing merge tree لنوع array. هذا يغلق #89509. #102384 (Konstantin Vedernikov).
- إصلاح segfault (أو LOGICAL_ERROR في debug builds) عند قراءة Parquet files مع تفعيل bloom filter push down وشروط المساواة/عدم المساواة في WHERE clause. كان التعطل يحدث بسبب وصول إلى الذاكرة خارج الحدود أثناء استرجاع بيانات bloom filter في Parquet prefetcher، وكان يمكن أن يتسبب أيضًا في نتائج استعلام خاطئة وغير deterministic. #102385 (Groene AI).
- إصلاح abort لـ
LOGICAL_ERRORأثناء تغيير الحجم الديناميكي لذاكرة filesystem cache من نوع SLRU، وكان السبب مشاركة إحصاءات eviction عبر الطوابير الفرعية ومسار recovery غير الصحيح للمرشحين الذين فشلوا. #102396 (Antonio Andelic).
- إصلاح الفشل في التهيئة على replica جديدة لجداول alias من دون target table في Database Replicated. يغلق #101320. #102397 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح قراءة خارج الحدود في string search functions (
countSubstrings,
position, etc.) عند البحث عن needle مكوّنة بالكامل من null bytes. #102401 (Raúl Marín).
- لم تعد إعدادات text index الكامل (
enable_full_text_index,
allow_experimental_full_text_index,
use_skip_indexes_on_data_read) معطلة عندما يشير إعداد
compatibilityإلى إصدار أقدم من 26.1. وكان هذا سابقًا قد يمنع
SharedDatabaseCatalogمن إنشاء جداول تحتوي على text indexes. #102422 (Nikita Fomichev).
- إصلاح قراءة خارج الحدود في
printfعند وجود
%في النهاية. #102472 (Raúl Marín).
- إصلاح استثناء chassert وهو
ReadBuffer is canceledفي debug builds داخل AsynchronousMetrics، وكان السبب أن rewind لا يعيد ضبط علامة إلغاء buffer. #102524 (Yuri Fedoseev).
- تم إصلاح
hasToken/
hasTokenOrNullمع needles التي تتكون فقط من فواصل (مثل
'()'و
'!!!') على columns التي تحتوي على text index: كان index سابقًا يتخطى جميع granules بصمت بدلًا من إطلاق
BAD_ARGUMENTS(في
hasToken) أو إعادة
NULL(في
hasTokenOrNull). #102544 (Jimmy Aguilar Mena).
- إصلاح حالات نفاد الذاكرة (OOM) في الطلبات المتعددة الضخمة داخل Keeper. بالنسبة إلى تتبّع OpenTelemetry، كنّا نخصّص دائمًا أكثر من 1 KiB لوحدات OpenTelemetry spans في كائنات
ZooKeeperRequest، ما يعني أنّنا في الطلبات المتعددة الكبيرة جدًا كنّا نحاول تخصيص أكثر من 10 GiB إضافية من الذاكرة. ولإصلاح ذلك، نحتفظ الآن بالبيانات المشتركة في ذاكرة ثابتة ونستخدم
std::unique_ptrبدلًا من
std::optionalفي
ZooKeeperOpentelemetrySpans. #102586 (Miсhael Stetsyuk).
- إصلاح تضخّم CurrentMetric الخاص بـ
NamedCollectionبسبب
CREATE NAMED COLLECTION IF NOT EXISTSعند وجود مجموعات موجودة مسبقًا، وكذلك عدم تهيئته للمجموعات المُحمّلة من config أو من تخزين SQL عند بدء التشغيل. يُغلق #102507. #102598 (Pablo Marcos).
- إصلاح استثناء في
getStructureOfRemoteTableعندما يعيد الجزء المحلي أعمدة فارغة بسبب تنفيذ DDL متزامن. #102604 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERRORعند استهداف عدة استعلامات
CREATE TABLE IF NOT EXISTSمتزامنة للجدول نفسه من نوع
S3Queueفي Shared database. #102610 (Nikita Taranov).
- إصلاح تعطّل
LOGICAL_ERRORبرسالة “Unexpected number of rows in column subchunk” في قارئ Parquet V3 الأصلي عند قراءة nullable columns مع عامل التصفية WHERE. #102628 (Groene AI).
- إصلاح وصف حدث profile
AzureWriteMicrosecondsالذي كان يذكر “read” بدلًا من “write”. #102639 (Miсhael Stetsyuk).
- خطأ في row policy يؤدي إلى ظهور استثناء ‘Not found column in block’ في بعض الحالات الخاصة. #102648 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح استثناء في server ضمن ClusterDiscovery عندما لا تكون هناك مؤقتًا أي عقدة حيّة في cluster ثابت (مُعرّف في config). #102661 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح الاستدلال الخاطئ على Data type للتاريخ في حالة حدوث overflow بعد ضبط timezone. يُغلق #102601. #102674 (Pavel Kruglov).
- إصلاح مشكلة بقاء
SYSTEM WAIT VIEWمعلّقًا إلى الأبد عند حذف refreshable materialized view أثناء الانتظار. #102681 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح حالة
CASEمع expression من نوع Dynamic كانت تُرجع ELSE لجميع الصفوف. يُغلق #102511. #102684 (Pavel Kruglov).
- إصلاح serialization للنوع Dynamic المسطّح مع data types مُرمّزة بصيغة binary. يُغلق #101911. #102692 (Pavel Kruglov).
- إصلاح
format_schema_source='query'الذي كان يتجاهل بصمت النتائج متعددة الصفوف. يُغلق #101905. #102698 (Pavel Kruglov).
- الإبلاغ عن رمز الخروج الفعلي عبر عميل SSH بدلًا من تعيين جميع الأخطاء إلى
1. يغلق #101741. #102700 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح فقدان ترويسات HTTP في معالجات الاستعلامات الديناميكية/المعرّفة مسبقًا. يغلق #101846. #102706 (Konstantin Bogdanov).
- تطبيق تصحيح معاينة Poisson على ملفات تعريف الكومة المطوية الخاصة بـ jemalloc لمطابقة خرج jeprof. سابقًا، كان التنسيق المطوي يقلّل من تقدير أحجام التخصيص الفعلية لأنه لا يأخذ احتمال المعاينة في الحسبان. #102759 (Antonio Andelic).
- إصلاح التعطل في الدالة
hasPhraseعند استخدام وسيطة
NULL. #102802 (Nikita Taranov).
- إصلاح تعطل الخادم (SIGSEGV) عند قراءة ملفات Avro ذات المخططات التكرارية التي تحتوي على مراجع دورية للأنواع الرمزية. وأصبح الآن يتم اكتشاف هذه المخططات ورفضها برسالة خطأ واضحة بدلًا من التعطل. #102853 (Groene AI).
- إصلاح تعطل الخادم (تأكيد LOGICAL_ERROR) عندما تواجه دالة على عمود
Variantحدّ الذاكرة أو استثناءً آخر غير متعلق بتحويل النوع أثناء تحويل النتيجة في
FunctionVariantAdaptor. ويُمرَّر الاستثناء الآن بشكل صحيح بدلًا من تصنيفه خطأً على أنه خطأ داخلي. #102855 (Groene AI).
- إصلاح تعطل الخادم في بُنى debug/sanitizer عند رمي
std::length_errorأثناء استنتاج المخطط (مثلًا بسبب القيم المتطرفة لـ
input_format_msgpack_number_of_columnsأو بيانات إدخال غير سليمة). #102859 (Groene AI).
- جعل تمثيل null في تسلسل الأعمدة المكررة والمتناثرة يراعي الإعدادات (مثل
format_tsv_null_representation). #102888 (Hechem Selmi).
- نُقل إلى الإصدارات الأقدم في #103499: إصلاح فشل طلبات S3 مع
ios_base::clear: unspecified iostream_category errorبدلًا من إعادة المحاولة، وكان السبب أن Poco
BufferedStreamBuf::flushBufferلا يتعامل مع عمليات الكتابة القصيرة من طبقة socket. #102894 (Sema Checherinda).
- إصلاح بقاء تحسينات
minmax_count_projectionو
COUNT(*)البسيطة معطّلة بشكل دائم بعد lightweight delete، حتى بعد دمج جميع الأجزاء التي تحمل قناع lightweight delete واختفائها. #102900 (Anton Popov).
- إصلاح الأعطال العشوائية في jemalloc بسبب LTO. #102913 (Azat Khuzhin).
- تحسين سلاسل OR في سياسة الصفوف إلى IN في المحلّل الجديد. #102915 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تلف البيانات الوصفية في jemalloc الناتج عن تحرير ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة بمحاذاة خاطئة، ما قد يؤدي إلى أعطال. #102918 (Azat Khuzhin).
- لم تعد عمليات INSERT العادية من دون العروض المادية تطلب عددًا مفرطًا من فتحات التزامن والخيوط في ConcurrencyControl (
max_threadsبدلًا من
max_insert_threads)، مما يمنع استنزاف فتحات CC وتضخّم عدد الخيوط في المجموعات ذات معدل INSERT مرتفع. #102961 (Sema Checherinda).
- إعادة إدخال ArrowMemoryPool للسماح بإطلاق MEMORY_LIMIT_EXCEEDED لتفادي OOM على مستوى النواة. #102999 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تجاهل
cast_string_to_date_time_modeعند استخدام
CASTإلى
Nullable(DateTime). يغلق #101840. #103035 (Pavel Kruglov).
- إضافة دعم لأعمدة
ALIASفي تحسين direct read لفهرس النص. #103037 (Anton Popov).
- نُقل إلى الإصدارات الأقدم في #103454: إصلاح مشكلة كان فيها
SELECT DISTINCTيعيد بصمت نتائج غير مكتملة عندما يطابق aggregate projection الاستعلام، بينما لا تحتوي بعض parts في الجدول على بيانات projection (على سبيل المثال، إذا أُضيف الـ projection إلى جدول يحتوي مسبقاً على بيانات ولم يُشغَّل
MATERIALIZE PROJECTION). يغلق #102951. #103052 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح النتائج الخاطئة التي كانت تُرجَع بواسطة
WHERE x AND toNullable(N)على جداول
MergeTreeعندما تكون
Nعدداً صحيحاً أعرض من
UInt8(مثل
256أو
65535أو
2147483648أو أي عدد صحيح سالب). كان المرشح يستبعد جميع الصفوف بشكل غير صحيح لأن
splitFilterNodeForAllowedInputsاستخدم صفراً من
NULLعند تحويل remainder من
Nullableبعد اختزال
ANDإلى قيمة منطقية، مما حوّل المقارنة إلى
NULLضمن المنطق ثلاثي القيم. #103077 (Groene AI).
- إصلاح نوع argument غير الصحيح الذي كان يُبلَّغ عنه في رسائل error الخاصة بـ string search functions (مثل
locateو
position) عند تمرير arguments بترتيب معكوس (
locate(needle, haystack)مع
function_locate_has_mysql_compatible_argument_order = 1). #103102 (Alex Kuleshov).
- إصلاح بقاء waitForPause معلّقاً إلى أجل غير مسمى عند استدعاء disableFailPoint بدون وجود أي thread متوقفة عند failpoint. #103119 (Shaohua Wang).
- قصر سلاسل حزمة TCP Hello قبل المصادقة على 64 كيلوبايت، وإضافة server setting باسم
handshake_timeout_millisecondsللحد من إجمالي وقت المصافحة، مما يمنع العملاء غير الموثَّقين من استهلاك ذاكرة مفرطة أو إبقاء threads مشغولة إلى أجل غير مسمى. #103284 (Sema Checherinda).
- إصلاح حالة كانت فيها إحصاءات min_value > max_value في Parquet ColumnIndex لأعمدة String. #103334 (Saurabh Kumar Ojha).
- التحقق من وجود بيانات Dynamic flattened غير سليمة في Native format. #103392 (Pavel Kruglov).
- تعبئة العمود
_timeمن table function
url. #103437 (Nikita Taranov).
- إصلاح اكتشاف SVE الذي كان يستخدم تعليمات SVE حتى عند عدم توفرها. #103568 (Raúl Marín).
تحسينات البناء/الاختبار/التغليف
- تستخدم تبعية Libstemmer (Snowball) الآن الإصدار الأحدث v3.0.1. #99256 (Jimmy Aguilar Mena).
- إضفاء طابع عشوائي على الإعدادات في clickhouse-test:
use_skip_indexes_for_top_k,
use_top_k_dynamic_filtering,
query_plan_max_limit_for_top_k_optimization. #91782 (Nikita Fomichev).
- تنفيذ اختبار stress للدوال للتحقق من سلامة خصائصها المختلفة. #93543 (Michael Kolupaev).
- توفير إعداد CMake خاص لـ
llvm-projectبدلًا من استيراد الإعداد من upstream. #97453 (Konstantin Bogdanov).
- إضفاء طابع عشوائي على المزيد من إعدادات
optimize_*في البنية التحتية للاختبارات لتحسين تغطية passes تحسين الاستعلامات. #97547 (Alexey Milovidov).
- استخدام سلسلة أدوات Rust nightly-2026-03-22. #98602 (Konstantin Bogdanov).
- استخدام
wasmtimev42.0.1. #98603 (Konstantin Bogdanov).
- استخدام
llvm-project22.1.1. #98882 (Konstantin Bogdanov).
- استبدال
SANITIZE_COVERAGE(callbacks مخصصة لـ sanitizer، ودقة على مستوى الرموز) بتغطية LLVM المعتمدة على المصدر (
WITH_COVERAGE,
-fprofile-instr-generate -fcoverage-mapping) ضمن pipeline التغطية الليلية لكل اختبار. يقرأ الخادم الآن تعيين التغطية الخاص به من أقسام ELF عند بدء التشغيل، ويجمع tuples بالشكل
(file, line_start, line_end)لكل اختبار عبر أمر جديد
SYSTEM SET COVERAGE TEST 'name'. ويستخدم اختيار الاختبارات في فحوصات CI المستهدفة استعلامات نطاق الأسطر على table جديدة باسم
checks_coverage_linesفي CIDB، مع ترتيب الاختبارات المرشحة بحسب عدد أسطر diff المعدلة التي تغطيها. #99513 (Nikita Fomichev).
- إصلاح خطأ link في llvm-libc عند build باستخدام -O0. #100023 (Zheguang Zhao).
- إصلاح رسالتي error عند بدء تشغيل الحاوية إذا لم يتضمن configuration الإعدادين
logger.logو
logger.errorlog(على سبيل المثال، عندما يُفترض أن تذهب جميع log messages إلى STDOUT/STDERR). #100239 (Simon).
- تفضيل
ld64.lldعلى
ldالخاص بـ Apple (cctools-port ld64) في builds الخاصة بـ MacOS. من شأن ذلك أن يقلل بشكل كبير أزمنة الربط على Darwin، لأن ld64 الخاص بـ cctools-port بطيء جدًا مع
-ffunction-sectionsو
-dead_strip. ويجري الرجوع إلى
ldإذا لم يكن
ld64.lldمتاحًا. #100275 (Alexey Milovidov).
- اختبارات لضمان عدم تسجيل الأدلة لأي secrets (REST + Glue). #100307 (Konstantin Vedernikov).
- تكرار الاختبارات التي عُدّلت مؤخرًا باستخدام إعدادات عشوائية مختلفة. #100385 (Alexey Milovidov).
- تتبّع تبعيات ملفات
#embedفي CMake وتمكين وضع التبعيات في ccache لضمان إعادة بناء صحيحة. #100411 (Alexey Milovidov).
- إضافة اختبارات للتحقق من صحة استعلامات TPC-H. #100580 (Raufs Dunamalijevs).
- استخدام
aws-sdk-cpp1.11.771. #100582 (Konstantin Bogdanov).
- السماح لملفات XML الخاصة باختبارات الأداء بالإشارة إلى ملفات SQL query خارجية وإعدادات عبر السمة file. #100747 (Raufs Dunamalijevs).
- إصلاح التجميع مع
-march=x86-64-v4بإضافة التضمين المفقود
TargetSpecific.hفي
LowerUpperImpl.h. #100932 (Alexey Milovidov).
- إصلاح البناء على gentoo بإضافة —no-default-config إلى cxxflags. #100973 (Isak Ellmer).
- تمت إضافة
utils/auto-bisect/— وهو إطار عمل للتنصيف يعتمد على shell، ينزّل binaries جاهزة البناء من CI ويشغّل سكربت اختبار يوفّره المستخدم للعثور على أول commit تسبب في تراجع، من دون الحاجة إلى بناء محلي. #100989 (Nikita Fomichev).
- تعطيل ThinLTO افتراضيًا في CMake، بحيث لم تعد builds المطورين المحلية تفعّله ضمنيًا. ولا تتأثر builds الإصدار الخاصة بـ CI لأنها تمرّر
-DENABLE_THINLTO=1صراحةً. #101041 (Alexey Milovidov).
- إضافة benchmark TPC-DS SF1 إلى اختبارات الأداء. #101209 (Raufs Dunamalijevs).
- تمت إضافة اختبارات stateless لعمليات DELETE الخفيفة في MergeTree، وتغطي: دورة حياة العلامة
has_lightweight_delete، وصحة
COUNT(*)مع
optimize_trivial_count_query، وسلامة الأعمدة
MATERIALIZED/
DEFAULT، واستعادة العلامة في
ReplicatedMergeTree، و
read_in_orderمع الصفوف المحذوفة، ودورات حذف/دمج متعددة، وإخفاء العمود
_row_exists، وتنوع الشروط، وفرض RBAC على
ALTER DELETE. #101792 (Nikita Fomichev).
- يتم الآن نشر Docker image Distroless بمتغيرَي ubuntu وalpine للإصدارات الموسومة. #101941 (Rahul Nair).
- تعرض stack traces الآن مسارات نسبية واضحة ومباشرة (مثل
src/Common/Exception.cpp) بدلًا من مسارات مشوَّشة بدليل البناء (مثل
./ci/tmp/fast_build/./src/Common/Exception.cpp). #102000 (Raúl Marín).
- إضافة Style check في CI يرفض الملفات الأكبر من 5 ميغابايت التي يتم commit لها إلى repository، مع whitelist لبيانات الاختبار الحالية المشروعة. وإزالة الملف غير المستخدم
zookeeper_log.parquetبحجم 14 ميغابايت. #102080 (Raúl Marín).
- إزالة نحو 400 توجيه
#includeغير مستخدم من headers لتقليل أوقات التجميع. #102585 (Raúl Marín).
- استخدام
wasmtimev43.0.1. #102603 (Konstantin Bogdanov).
- استخدام
openssl3.5.6. #102606 (Konstantin Bogdanov).
- استخدام
xz5.8.3. #102607 (Konstantin Bogdanov).
- ترقية الصورة الأساسية distroless في Docker من Debian 12 (glibc 2.36، OpenSSL 3.0) إلى Debian 13 (glibc 2.41، OpenSSL 3.5)، مما يقلّص نطاق التعرّض لثغرات CVE إلى عدم وجود أي ثغرات قابلة للوصول. #101678 (Rahul Nair).
إصدار ClickHouse 26.3 LTS بتاريخ 2026-03-26. العرض التقديمي، الفيديو
- قد يؤدي الرجوع إلى إصدار أقدم بعد الترقية إلى فقدان البيانات. انشر إصدارات التسلسل الخاصة بأنواع البيانات إلى أنواع البيانات المتداخلة. على سبيل المثال، كان إصدار التسلسل String
with_size_streamيُطبَّق سابقًا فقط على أعمدة String من المستوى الأعلى وعناصر Tuple. أما الآن فأصبح يُطبَّق على أي نوع String داخل أي نوع متداخل مثل
Array/
Map/
Variant/
JSON/إلخ. يتحكم في هذا السلوك إعداد MergeTree
propagate_types_serialization_versions_to_nested_types، وهو مفعّل افتراضيًا الآن. بعد هذا التغيير، لن تتمكن الإصدارات الأقدم من قراءة أجزاء البيانات المُنشأة حديثًا، لكن يمكن للإصدار الجديد قراءة الأجزاء القديمة دون أي مشاكل. الترقية آمنة، لكن الرجوع إلى إصدار أقدم ليس كذلك — إذا احتجت إلى التراجع بعد الترقية إلى 26.3، فستصبح البيانات التي كتبها 26.3 في الأعمدة ذات الأنواع المتداخلة غير قابلة للقراءة! راجع #101429 للتفاصيل. #94859 (Pavel Kruglov).
- إزالة نوع skip index
hypothesis. كانت هذه ميزة غامضة وتجريبية ذات فائدة عملية محدودة. سيؤدي إنشاء الجداول باستخدام
INDEX ... TYPE hypothesisالآن إلى ظهور خطأ. #96874 (Alexey Milovidov).
- إزالة الدالة التجريبية
detectProgrammingLanguage. #99567 (Alexey Milovidov).
- إصلاح أسبقية العامل
NOTلتتوافق مع معيار SQL: أصبح
NOTالآن أقل ارتباطًا من
IS NULLو
BETWEENو
LIKEوالعوامل الحسابية. على سبيل المثال، أصبح
NOT (x) IS NULLالآن يُفسَّر على أنه
NOT (x IS NULL)بدلًا من
(NOT x) IS NULL. قد يغيّر هذا نتائج queries التي كانت تعتمد على السلوك السابق (غير القياسي). #97680 (Alexey Milovidov).
- تصحيح البيانات الوصفية للإسقاطات العادية بحيث يجري التعرّف على الإسقاطات ذات مفاتيح الفرز متعددة الأعمدة بشكل صحيح. يستند هذا إلى #90429. #91352 (Amos Bird).
- إصلاح مشكلة عدم احترام ملفات skip index للإعداد replace_long_file_name_to_hash، مما كان يسبب أخطاء “اسم الملف طويل جدًا” وتعطّل قراءة الفهارس ذات الأسماء الطويلة. أصبحت أسماء ملفات skip index الآن تُحوَّل إلى hash عند تجاوزها max_file_name_length، على غرار ملفات الأعمدة. وهذا متوافق مع الإصدارات السابقة (يمكن للخوادم الجديدة قراءة الأجزاء القديمة)، لكن الرجوع إلى إصدار أقدم (أو استخدام خوادم قديمة أثناء rolling upgrade) قد يؤدي إلى تجاهل الفهارس ذات الأسماء الطويلة. #97128 (Raúl Marín).
- تفعيل async insert افتراضيًا. سيقوم ClickHouse الآن بتجميع جميع عمليات insert الصغيرة افتراضيًا. يُضبط هذا الإعداد ضمن compatibility. إذا قمت بتعيين
compatibility=<version less than 26.2>فستكون القيمة الافتراضية هي السابقة، أي
false. يمكنك إيقاف/تفعيل async inserts على عدة مستويات: في config ضمن profiles المستخدمين، أو على مستوى session، أو query، أو MergeTree table. #97590 (Sema Checherinda).
- تغيير القيمة الافتراضية لـ
mysql_datatypes_support_levelمن فارغة إلى
decimal,datetime64,date2Date32، مما يفعّل المواءمة الصحيحة افتراضيًا من MySQL
DATEإلى
Date32، ومن
DECIMAL/
NUMERICإلى
Decimal، ومن
DATETIME/
TIMESTAMPمع precision إلى
DateTime64. سابقًا، كانت أعمدة MySQL
DATEتُواءَم إلى
Date، وهو ما لا يمكنه تمثيل التواريخ السابقة لـ 1970-01-01، مما كان يسبب تلف البيانات. #97716 (Alexey Milovidov).
- قبول مصفوفة من أسماء الأجزاء بدلًا من regexp في
mergeTreeAnalyzeIndexes{,UUID}لأن regexp بطيء (ميزة تجريبية). #98474 (Azat Khuzhin).
- تغيير القيمة الافتراضية لـ
stderr_reactionمن
throwإلى
log_lastفي UDFs القابلة للتنفيذ. لم تعد UDFs التي تكتب تحذيرات إلى stderr تفشل عندما يكون رمز الخروج 0. وتتضمن الاستثناءات المرتبطة برمز الخروج الآن محتوى stderr. #99232 (Xu Jia).
- تمت إضافة Bucketed Serialization لأعمدة Map في MergeTree (
map_serialization_version = 'with_buckets'). تُقسَّم المفاتيح إلى buckets قائمة على hash، بحيث إن قراءة مفتاح واحد (
m['key']) لا تتطلب سوى قراءة bucket واحدة بدلًا من العمود بالكامل، ما يوفّر تسريعًا يتراوح بين 2x و49x لعمليات lookup على مفتاح واحد، وذلك بحسب حجم map. ويمكن التحكم في عدد الـ buckets واستراتيجية توزيعها عبر MergeTree settings الجديدة التالية:
map_serialization_version,
max_buckets_in_map,
map_buckets_strategy,
map_buckets_coefficient، و
map_buckets_min_avg_size. #99200 (Pavel Kruglov).
- دعم materialized CTE. يتيح ذلك تقييم CTE مرة واحدة فقط أثناء تنفيذ query وتخزين نتائجه في temporary tables. يغلق #53449. #94849 (Dmitry Novik).
- السماح باستخدام بعض الدوال القياسية في SQL من دون أقواس لأغراض التوافق، مثل
NOW. يغلق #52102. #95949 (Aly Kafoury).
- يمكنك الآن استخدام دالة natural sort key بالشكل
naturalSortKey(s). #90322 (Nazarii Piontko).
- يمكنك الآن استخدام إدخال JSON/Object الأصلي مع دوال JSONExtract. يغلق #88370. #96711 (Fisnik Kastrati).
- إذا كان query parameter من النوع
Nullableولم يتم تحديده، فسنفترض أن قيمته هي
NULL. #93869 (Vikash Kumar).
- دعم auxiliary ZooKeeper لقاعدة البيانات
Replicated. #95590 (RinChanNOW).
- دعم الدالة
hasمع JSON type للتحقق من وجود path، على غرار Map. #96927 (DQ).
- تمت إضافة table function
mergeTreeTextIndex(database, table, index)، التي تتيح قراءة البيانات مباشرةً من text index. ويمكن استخدام هذه الدالة لأغراض introspection أو لإجراء aggregations فوق بيانات text index. #97003 (Anton Popov).
- إضافة MergeTree setting
table_readonlyلتمييز الجداول بأنها read-only، مما يمنع inserts والتعديلات. #97652 (Alexey Milovidov).
- إضافة setting جديدة
use_partition_pruningوالاسم البديل alias
use_partition_key. اضبطها على
falseلتعطيل partition pruning استنادًا إلى partition key. #97888 (Nihal Z. Miaji).
- تنفيذ
ALTER TABLE ... EXECUTE expire_snapshots('<timestamp>')لجداول Iceberg. #97904 (murphy-4o). #99130
- السماح لكل entry من النوع
type=httpداخل
<protocols>بتحديد مفتاح
<handlers>مخصص يشير إلى قسم config منفصل
<http_handlers_*>، ما يتيح قواعد توجيه HTTP مختلفة لكل منفذ. #98414 (Amos Bird).
- إضافة الخيار
pretty=1إلى
EXPLAINللحصول على مخرجات شجرية ذات مسافات بادئة، وإضافة
compact=1لطيّ خطوات
Expression، مما يجعل خطط الاستعلام أكثر قابلية للقراءة. #98500 (Kirill Kopnev).
- إضافة إعداد الخادم
restore_access_entities_with_current_grants. عند تمكينه، تقتصر امتيازات المستخدمين/الأدوار المستعادة من النسخ الاحتياطية على ما يُسمح للمستخدم الذي يجري الاستعادة بمنحه (بنفس دلالات
GRANT CURRENT GRANTS)، بدلًا من الفشل مع
ACCESS_DENIED. #98795 (pufit).
- إضافة الدالتين
caseFoldUTF8و
removeDiacriticsUTF8لطيّ حالة Unicode وإزالة العلامات التشكيلية. #98973 (George Larionov).
- إضافة دالة السلاسل النصية
normalizeUTF8NFKCCasefoldلتطبيع Unicode من نوع NFKC_Casefold، والذي يجمع بين تطبيع NFKC وطيّ الحالة. #99276 (George Larionov).
- إضافة المُجزِّئ
asciiCJKإلى فهارس النص الكامل وإلى الدالة
tokens. وهو يقسم النص باستخدام قواعد حدود الكلمات في Unicode: تتكوّن كلمات ASCII باستخدام محارف الربط (الشرطة السفلية، النقطتان، النقطة، وعلامة الاقتباس المفردة)، بينما تتحول محارف Unicode غير التابعة لـ ASCII إلى tokens أحادية المحرف. #99357 (Amos Bird).
- تمت إضافة الإعدادين
max_skip_unavailable_shards_numو
max_skip_unavailable_shards_ratioلتقييد عدد shards التي يمكن تخطيها بصمت عند تمكين
skip_unavailable_shards. إذا تجاوز عدد shards غير المتاحة أو نسبتها العتبة المُعدّة، يُطرَح استثناء بدلًا من إرجاع نتائج غير مكتملة بصمت. #99369 (Alexey Milovidov).
- يمكن للمستخدمين الآن استخدام الكلمة المفتاحية
SOMEفي تعبيرات الاستعلامات الفرعية. وهي تتصرف بصورة مطابقة تمامًا لـ
ANY. #99842 (Artem Kytkin).
- إضافة الإعداد
output_format_trim_fixed_stringلإزالة null bytes اللاحقة من قيم
FixedStringفي تنسيقات الإخراج النصية. #97558 (NeedmeFordev).
- دعم تعبيرات ربط الجداول الموضوعة بين قوسين في عبارة
FROM، مثل
SELECT * FROM (t1 CROSS JOIN t2). #97650 (Alexey Milovidov).
- تنفيذ الدالة
toDaysInMonth: تُرجع عدد الأيام في شهر التاريخ المحدد. #99227 (Vitaly Baranov).
- إضافة دعم تجريبي لـ UDFs المستندة إلى WebAssembly، ما يتيح تنفيذ منطق دوال مخصصة باستخدام WebAssembly وتشغيلها داخل ClickHouse. شكر خاص لـ Alexey Smirnov لمساهمته في دعم backend الخاص بـ Wasmtime. #88747 (Vladimir Cherkasov). تحسينات إضافية تدريجية على دعم WASM UDF. #99373 (Vasily Chekalkin).
- إضافة دعم لهجات SQL خارجية باستخدام مكتبة
polyglot. #99496 (Alexey Milovidov).
- إضافة compression codec للأعداد ذات الفاصلة العائمة
ALP(من دون fallback إلى ALP_rd للقيم المزدوجة غير القابلة للضغط). #91362 (Nazarii Piontko).
- إضافة Lazy Type Hints تجريبية لأعمدة
JSON. عند تفعيلها عبر
allow_experimental_json_lazy_type_hints، فإن
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN json JSON(path TypeName)الذي يضيف type hints أو يعدّلها فقط يكتمل فورًا كعملية تقتصر على metadata، من دون إعادة كتابة البيانات التاريخية. تُطبَّق type hints عند query time على parts القديمة، ويجري materialize لها أثناء عمليات INSERT وbackground merges. #97412 (tanner-bruce).
- تمكين reads المتوازية من YTsaurus table engine. #97343 (MikhailBurdukov).
- تحسين أداء بحيرات البيانات. في الإصدارات السابقة، لم تكن القراءة من تخزين الكائنات تعيد تكييف pipeline مع عدد خيوط المعالجة. يوفّر هذا تحسينات هائلة في الأداء (~40x) على الأجهزة متعددة الأنوية. #99548 (Alexey Milovidov).
- أصبحت العلاقة بين
enable_parallel_replicasو
automatic_parallel_replicas_modeكما يلي: لا يمكن لأي استعلام استخدام النسخ المتماثلة المتوازية إلا إذا كانت قيمة
enable_parallel_replicas > 0. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت
automatic_parallel_replicas_mode=1، فيُتخذ قرار استخدام النسخ المتماثلة المتوازية أثناء التخطيط استنادًا إلى الإحصاءات المجمّعة مسبقًا. أما إذا كانت
automatic_parallel_replicas_mode=0، فستُستخدم النسخ المتماثلة المتوازية في جميع الاستعلامات المدعومة بغضّ النظر عن أي إحصاءات. وهناك استثناء مهم، وهو distributed insert-select مع النسخ المتماثلة المتوازية: في هذه الحالة، ستُنفّذ الاستعلامات دائمًا كما لو كانت
automatic_parallel_replicas_mode=0. #97517 (Nikita Taranov).
- إتاحة partition pruning عندما يحتوي predicate على أي عامل مقارنة (
=,
<,
>,
!=) ويكون partition key ملفوفًا ضمن سلسلة دوال حتمية؛ فعلى سبيل المثال، في
PARTITION BY x، ستستخدم predicates مثل
cityHash64(x) % 5 > 2و
toYYYYMM(x) < 2026و
toYYYYMM(x) = 2026أو
toYYYYMM(x) != 2026جميعها partition key لأغراض pruning. يُغلق #28800. #98432 (Nihal Z. Miaji).
- إتاحة تحسين read-in-order وprimary-key pruning عندما يكون النوع الهدف في
CASTهو
Nullableويكون التحويل رتيبًا؛ فعلى سبيل المثال، مع
PRIMARY KEY x، يمكن لـ ClickHouse استخدام تحسين read-in-order مع
ORDER BY x::Nullable(UInt64)، كما يمكنه تطبيق primary-key pruning على predicates مثل
WHERE x::Nullable(UInt64) > 500000. #98482 (Nihal Z. Miaji).
- إتاحة index pruning وfilter pushdown عندما تجري مقارنة column صحيحة بقيمة Float حرفية؛ فعلى سبيل المثال، يمكن الآن لـ predicates مثل
WHERE x < 10.5استخدام primary key لأغراض pruning، كما أصبحت filters مثل
prime < 1e9أو
number < 1e5تُدفع إلى
primes()و
numbers()table functions بدلًا من التسبّب في تنفيذ غير محدود. يُغلق #85167. #98516 (Nihal Z. Miaji).
- إضافة cache جديدة من نوع SLRU لبيانات Parquet الوصفية لتحسين أداء القراءة، عبر إزالة الحاجة إلى إعادة تنزيل الملفات لمجرد قراءة metadata. #98140 (Grant Holly).
- دعم تبديل طرفَي ANTI وSEMI وFULL joins استنادًا إلى إحصاءات المُحسِّن. #97498 (Hechem Selmi).
- تحسين تخطي granules في
pointInPolygonعند التعامل مع polygons كبيرة، وإصلاح مشكلة تسبّب
pointInPolygonفي طرح خطأ أثناء index analysis خلال primary key pruning. #91633 (Nihal Z. Miaji).
- تحسين أداء الدالة
levenshteinDistance. #94543 (Joanna Hulboj).
- تحسين تحويلات نوع Decimal على مستوى Batch عبر تجنّب استدعاء الدوال لكل عنصر. #95923 (Konstantin Bogdanov).
- تدعم جداول Iceberg الآن الجلب المسبق غير المتزامن للبيانات الوصفية عبر إعداد الجدول
iceberg_metadata_async_prefetch_period_ms، الذي يعبّئ ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية مسبقًا بشكل دوري. بالإضافة إلى ذلك، يتيح إعداد الاستعلام
iceberg_metadata_staleness_msلاستعلامات SELECT استخدام البيانات الوصفية المخزنة مؤقتًا إذا كانت أحدث من مدة التقادم المحددة، مما يلغي استدعاءات Iceberg catalog أثناء معالجة الطلبات. #96191 (Arsen Muk).
- يستخدم وضع
S3Queueالمرتب الخاصية S3 ListObjectsV2 StartAfter لتجنب إعادة إدراج السجل الكامل للبادئة، مما يقلل استدعاءات ListObjects. #96370 (Venkata Vineel ).
- خفض استخدام الذاكرة لعمليات insert مع إزالة التكرار. عمومًا، تكون الكتلة الأصلية مطلوبة لإزالة التكرار، لكن في insert المتزامن يمكن الاستغناء عنها وتوفير الذاكرة. #96661 (Sema Checherinda).
- استخدام قيمة خاصة بالمعمارية لحجم سطر cache بدلًا من قيمة ثابتة مقدارها 64. #97357 (Nikita Taranov).
- تحسين طفيف في القراءة من قاموس text index، مما يحسّن الأداء العام لتحليل text index. #97519 (Anton Popov).
- تسريع فك ضغط
LZ4للكتل بحجم 16 بايت على ARM. #97774 (Raúl Marín).
- إعادة هيكلة tokenization إلى interface جديدة عالية الأداء، مع استبدال واجهة API القديمة ذات نمط iterator لدعم SIMD وtokenizers ذات الحالة. جزء من #90268. #97871 (Amos Bird).
- تحسين أداء تحليل text index للاستعلامات التي تحتوي على conditions مركبة تشمل أعمدة مفهرسة وأخرى غير مفهرسة. في السابق، كان تحسين الإنهاء المبكر أثناء index analysis يُعطَّل بشكل غير صحيح في مثل هذه الحالات. #98096 (Anton Popov).
- تحسين أداء الاستعلامات التي تحتوي على expressions ثابتة تُنشئ Arrays أو خرائط طويلة جدًا. #98287 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تحليل شرط المفتاح لمفاتيح primary من النوع
DateTime64عند مقارنتها بثوابت صحيحة، وهو ما كان يؤدي سابقًا إلى عدم تطبيق Granule pruning. #98410 (Amos Bird).
- أصبح الإعداد
optimize_syntax_fuse_functionsمفعّلًا افتراضيًا. #98424 (Alexey Milovidov).
- تحسين الدالة التجميعية
avgWeightedباستخدام مجمّعات محلية بدلًا من التمرير والتخزين لكل صف عبر aggregate state، مما يحسّن الأداء بنسبة تصل إلى 27% لمدخلات Nullable. #98793 (Antonio Andelic).
- يحسّن الأداء ويقلل استخدام الذاكرة لدوال window المتوازية في بعض السيناريوهات، وكذلك لأحمال عمل
arrayFoldالتي تتضمن Arrays كبيرة. ويمكن أن يقلل هذا أيضًا من ضغط أخطاء الصفحات ويحسّن الاستقرار عند حدود الذاكرة الضيقة بالنسبة إلى الاستعلامات المتأثرة. #98892 (filimonov).
- تحسين أداء sorted merges. #99013 (Artem Zuikov).
- تحسين
INTERSECT ALLو
EXCEPT ALL. #99097 (Raufs Dunamalijevs).
- دعم تحسين
read_in_order_use_virtual_rowلعمليات القراءة بالترتيب العكسي. #99198 (Vladimir Cherkasov).
- تقليل التنافس على الذاكرة المخبئية في عمليتَي
RIGHTو
FULL
JOINمن خلال التحقق من تعيين JoinUsedFlags قبل الكتابة. #99274 (Hechem Selmi).
- تحسين
PrefetchingHelper::calcPrefetchLookAheadباستبدال حسابات الفاصلة العائمة بحسابات صحيحة بالكامل، ما يحسّن تنظيم ذاكرة التعليمات المخبئية ويقلّل كلفة الدورات أثناء حلقات التجميع. #99327 (Riyane El Qoqui).
- تقليل استهلاك Keeper للذاكرة باستبدال
absl::flat_hash_setبـ
CompactChildrenSetلتخزين العقد التابعة. وتخزّن الحاوية الجديدة من 0 إلى 1 من العقد التابعة ضمنيًا من دون تخصيص على heap، وهو ما يغطي غالبية عقد Keeper. ويؤدي ذلك إلى تقليل حجم
KeeperMemNodeمن 144 إلى 128 بايت. #99860 (Antonio Andelic).
- أصبحت الإسقاطات التجميعية مدعومة الآن بشكل صحيح في العروض. يُصلح هذا #32753. #88798 (Amos Bird).
- دعم تحسين تحويل الربط من OUTER إلى INNER مع
join_use_nulls. يُغلق هذا #90978. #95968 (Vladimir Cherkasov).
- تحسين قراءة الأعمدة الفرعية عبر احتساب الأحجام بشكل صحيح قبل القراءة. وهذا يقلّل استخدام الذاكرة ويُسرّع قراءة الأعمدة الفرعية. #96251 (Pavel Kruglov).
- جعل الذاكرات المخبئية mark وuncompressed وpage تستخدم ساحة jemalloc منفصلة لتجنّب تجزؤ الذاكرة عند خلط التخصيصات قصيرة العمر، مثل الاستعلامات والطلبات، مع التخصيصات الأطول عمرًا الخاصة بالذواكر المخبئية. #96812 (Seva Potapov). #98812. #99021
- يمكن للجداول التي تحتوي على قواعد
DELETE TTLالآن استخدام خوارزمية الدمج العمودي. #97332 (murphy-4o).
- تطبيق فهارس تخطي البيانات أثناء تحليل الفهرس الموزع. #97767 (Azat Khuzhin).
- تُحمَّى علامات الفهارس الثانوية مسبقًا الآن عند تمكين الإعداد
prewarm_mark_cache(إذ تُحمَّل إلى الذاكرة المخبئية لعلامات الفهرس أثناء جلب أجزاء البيانات وعند بدء تشغيل الجدول). #97772 (Anton Popov).
- تقليل عمليات القفل أثناء التحكم في الوصول. #97894 (Nikita Taranov).
- عند تمكين apply_row_policy_after_final أو apply_prewhere_after_final، أصبحت شروط AND المركبة في سياسات الصفوف وPREWHERE تُفكَّك الآن لاستخراج عناصر مفتاح الفرز لتحليل فهرس المفتاح الأساسي. سابقًا، إذا كان عامل التصفية المؤجل يحتوي على مزيج من predicates خاصة بمفتاح الفرز وأخرى لا تخص مفتاح الفرز (مثل x > 1 AND y != ‘foo’)، كان التعبير بالكامل يُستبعَد من تحليل الفهرس. أما الآن، فتُستخرَج عناصر مفتاح الفرز (مثل x > 1) وتُستخدم في تقليم الحبيبات، حتى من تعبيرات AND المتداخلة. #98513 (Yarik Briukhovetskyi).
- تقليل التنازع على الأقفال في MergeTreeBackgroundExecutor من خلال جعل تحرير موارد المهمة يتم من دون أخذ القفل. يغلق #93620. #98604 (Dmitry Novik).
- إصلاح الاستهلاك المفرط للذاكرة (~514 MiB) أثناء الاكتشاف التلقائي لـ format عند قراءة بيانات غير Arrow (مثل JSON من
urlأو
fileمن دون تحديد format صراحةً)، وكان السبب أن قارئ ArrowStream يفسّر البايتات الأولى خطأً على أنها طول هائل لـ metadata. #98893 (Konstantin Bogdanov).
- يتيح تحليل ملفات GeoParquet التي تحتوي على أنواع Geo مختلفة ضمن العمود نفسه. #97851 (Mark Needham).
- تقديم دالة SQL
tokensForLikePatternالتي تُقسِّم أنماط LIKE إلى tokens مع مراعاة دلالات أحرف البدل: يُعامَل
%و
_كأحرف بدل، وتُعامَل أحرف البدل المُهربة (
\%,
\_) كقيم حرفية، وتُستبعَد الـ tokens المجاورة لأحرف البدل غير المُهربة. #97872 (Amos Bird).
- إضافة العنصر النائب
{_schema_hash}إلى S3 table engine لإدراج hash لتعريفات أعمدة الجدول في مسار S3. #98265 (Miсhael Stetsyuk).
- أصبحت
SymbolIndexو
addressToSymbolو
system.symbolsو
buildIdتعمل الآن على macOS عبر تحليل جداول رموز Mach-O. #99014 (Alexey Milovidov).
- أصبح جدول
system.stack_traceيعمل الآن على macOS، مما يتيح استبطان stack traces لجميع threads الخاصة بالـ server. #98982 (Alexey Milovidov).
- إضافة خيار config خاص بكل server في LDAP باسم
<follow_referrals>(القيمة الافتراضية
false) للتحكم في ما إذا كان LDAP client يتبع الإحالات. يؤدّي تعطيل تتبّع الإحالات إلى تجنّب حالات timeout والتعليق عند البحث انطلاقًا من base DN لجذر نطاق Active Directory. كما نُقلت log messages المرتبطة بالإحالات من
warnإلى
trace. #96765 (paf91).
- أصبحنا الآن نتتبّع أي data skipping indices استُخدمت أثناء تنفيذ query في جدول query_log ضمن عمود جديد باسم
skip_indices. يُصلح هذا #78676. المؤلف الأصلي @pheepa. #87862 (Grant Holly).
- لم تعد تلميحات ACCESS_DENIED تكشف أسماء الأعمدة ما لم يكن المستخدم قادرًا على إظهار جميع الأعمدة المطلوبة؛ بينما تظل أسماء database/table مرئية في التلميح. #91067 (filimonov).
- إضافة thread تنظيف مخصص لـ MergeTree لمنع تأخّر التنظيف تحت أحمال merge الكثيفة. يحل هذا #86181. #91574 (Amos Bird).
- إعادة تحميل config الخاصة بالـ cluster إذا تغيّرت عناوين IP الخاصة باسم مضيف الـ server المحلي، بدلًا من عناوين IP لأي host. يُصلح هذا #81215 و#70156 و#65268. #93726 (Zhigao Hong).
- السماح للإعداد optimize_aggregators_of_group_by_keys بتحسين aggregate functions بشكل صحيح في استعلامات GROUPING SETS. #93935 (Xiaozhe Yu).
- Keeper-bench: الإبلاغ عن الأخطاء في metrics وإنشاء ملف metrics بصيغة json لوضع —input-request-log. #95748 (Mohammad Lareb Zafar).
- إضافة clause جديدة ROLE إلى CREATE USER. #97074 (Vitaly Baranov).
- يمكنك الآن تعيين إعدادات
internal_replicationلعنقود تم إنشاؤه بواسطة قاعدة البيانات Replicated. #97228 (Pervakov Grigorii).
- الإعداد الجديد
allow_nullable_tuple_in_extracted_subcolumnsيتحكم في ما إذا كانت الأعمدة الفرعية المستخرجة
Tuple(...)من
Tupleو
Variantو
Dynamicو
JSONستُعاد بصيغة
Nullable(Tuple(...))(مع
NULLللصفوف المفقودة) أو بصيغة
Tuple(...)(مع قيم tuple الافتراضية للصفوف المفقودة). هذا الإعداد معطّل افتراضيًا، ولا يمكن تغييره إلا بإعادة تشغيل الخادم. #97299 (Nihal Z. Miaji).
- إضافة معلومات عن المرشحات المؤجلة كعنصر منفصل في مخرجات استعلام EXPLAIN (عند استخدام Row Policies/PREWHERE مع FINAL). ذو صلة: #91065. #97374 (Yarik Briukhovetskyi).
- تفعيل
type_json_allow_duplicated_key_with_literal_and_nested_objectافتراضيًا. يتيح ذلك تجنب الأخطاء المتعلقة بالمفاتيح المكررة أثناء تحليل JSONات مثل
{"a" : 42, "a" : {"b" : 42}}، والتي يمكن أن يصوغها ClickHouse انطلاقًا من بيانات JSON الأصلية
{"a" : 42, "a.b" : 42}. #97423 (Pavel Kruglov).
- تحسين في Keeper: الأمر
find_super_nodesمفيد جدًا لأغراض تصحيح الأخطاء عند حدوث زيادة غير متوقعة في عدد العقد في Keeper. لكن إذا وُجدت عدة super nodes، يصبح من شبه المستحيل العثور على أكثر من واحدة، لأن الأمر يعلق إلى الأبد أثناء اجتياز الأبناء لأول super node يعثر عليها. يمنع هذا PR اجتياز أبناء super nodes. #97819 (pufit).
- دعم أولي للإكمال التلقائي في
clickhouse-keeper-client. #97828 (Konstantin Bogdanov).
- تفريغ مخازن التسجيل المؤقتة غير المتزامنة في حال حدوث تعطل. #97836 (Azat Khuzhin).
- تفعيل ميزة impersonate افتراضيًا (راجع EXECUTE AS target_user). #97870 (Vitaly Baranov).
- تحسين إلغاء الاستعلامات مع table engine الخاص بـ SQLite باستخدام KILL QUERY وإلغاء الاستعلام (Ctrl+C) في clickhouse-client. #97944 (Roman Vasin).
- إضافة server setting باسم
jemalloc_profiler_sampling_rateللتحكم في
lg_prof_sampleالخاص بـ jemalloc، وإظهاره بوصفه مقياسًا غير متزامن باسم
jemalloc.prof.lg_sample. #97945 (Antonio Andelic).
- دعم weights في تنفيذ الطابور المحدود المتزامن. #97962 (Daniil Ivanik).
- إضافة sslmode إلى المفاتيح المسموح بها لمصادر dictionary في PostgreSQL. سابقًا، لم يكن sslmode موجودًا في قائمة السماح
dictionary_allowed_keysفي PostgreSQLDictionarySource.cpp، مما جعل من المستحيل تهيئة وضع SSL لاتصالات dictionary في PostgreSQL. وقد منع ذلك Dictionaries من الاتصال بخوادم PostgreSQL التي تتطلب SSL (مثل AWS RDS، الذي يفرض SSL افتراضيًا)، إذ كان الاتصال يفشل في تفاوض TLS ويرفض الخادم الرجوع الاحتياطي غير المشفر. #98014 (mcalfin).
- اعرض خطأً واضحًا من نوع “no such file” عند تمرير مسار ملف غير موجود إلى
clickhouseأو
clickhouse-local، بدلًا من رسالة عامة مربكة. #98048 (Raúl Marín).
- يمكن الآن إنشاء Text indexes على الأعمدة
Nullable([Fixed]String)و
Array(Nullable([Fixed]String)). #98118 (Jimmy Aguilar Mena).
- تجنّب حذف named collections التي تُعد تبعيات لـ dictionary sources. #98127 (Pablo Marcos).
- تمكين join algorithm
grace_hashللاستعلامات التي تحتوي على totals. #98144 (János Benjamin Antal).
- ألغِ background merges مبكرًا في DROP DATABASE لـ ordinary shared merge tree. #98161 (Shaohua Wang).
- حسِّن إلغاء queries مع MongoDB وMySQL باستخدام KILL QUERY وcancel query (Ctrl+C) في clickhouse-client. #98187 (Roman Vasin).
- أزل NetlinkMetricsProvider واستخدم procfs حصريًا لجمع metric الخاصة بـ taskstats لكل thread. فالجمع المستند إلى Netlink يسبب مشكلات في البيئات المعتمدة على الحاويات، كما أن tail latency فيه أسوأ عند وجود contention. #98229 (Amos Bird).
- أعد هيكلة معالجة Iceberg manifest file لإصلاح المشكلات المتعلقة بـ manifest file caching. #98231 (Daniil Ivanik).
- نأخذ الآن في الحسبان الحالات التي يكون فيها sorting key للـ table عبارة عن expression مثل
toDate(time)، ويمكننا اتخاذ قرارات بشأن عدم تأجيل expressions من هذا النوع إذا كانت جزءًا من filters. #98237 (Yarik Briukhovetskyi).
- أضف metric جديدة باسم
MaxAllocatedEphemeralLockSequentialNumberللحد الأقصى للرقم sequential المخصّص لعُقد القفل ephemeral من نوع znode في ZooKeeper. #98243 (Miсhael Stetsyuk).
- حدّث ClickStack إلى version 2.20.0. #98252 (Aaron Knudtson).
- أُضيف حدث profile جديد
KeeperRequestTotalWithSubrequestsيحتسب كل subrequest داخل multi-request على حدة، مما يوفّر رؤية أفضل لعبء العمل الفعلي في Keeper. ويستمر الحدث الحالي
KeeperRequestTotalفي احتساب كل multi-request باعتباره request واحدة. #98348 (Antonio Andelic).
- يقوم
SYSTEM RELOAD DICTIONARIESالآن بإعادة تحميل Dictionaries بترتيب طوبولوجي، بحيث ترى Dictionaries التي تستخدم Dictionaries أخرى كمصدر بياناتٍ مُحدَّثة بعد إعادة التحميل. #98356 (Alexey Milovidov).
- أعد تشغيل ذاكرة التخزين المؤقت للإحصاءات بعد تغيير MergeTree setting. #98520 (Han Fei).
- لا تشارك في distributed index analysis إلا replicas “الحية” (القابلة للاتصال). #98521 (Azat Khuzhin).
- أضِف الإعداد
access_control_improvements.disallow_config_defined_profiles_for_sql_defined_users(معطّل/مسموح به افتراضيًا) لمنع استخدام ملفات تعريف الإعدادات المعرّفة في config (باستثناء ملف التعريف
default) مع المستخدمين المعرّفين عبر SQL. #98662 (Alexander Tokmakov).
- ضع حدًا لعدد العقد المستخدمة في الاستدلال التلقائي للنسخ المتماثلة المتوازية بحيث يطابق العدد الفعلي للعقد في المجموعة، بدلًا من الاعتماد فقط على الإعداد
max_parallel_replicas. #98668 (Nikita Taranov).
- نفّذ الطلبات التحوطية والقراءة غير المتزامنة لتحليل الفهرس الموزّع. #98724 (Azat Khuzhin).
- أصبحت إزالة التسلسل لحالات
AggregateFunctionالثنائية تتطلب الآن استهلاك الإدخال بالكامل. وإذا وُجدت بايتات زائدة غير ضرورية في النهاية، فإن ClickHouse يطرح استثناءً بدلًا من قبول بيانات حالة غير سليمة البنية. #98786 (Nihal Z. Miaji).
- اجعل
TRUNCATE DATABASEيستجيب لإلغاء الاستعلام. #98828 (Shaohua Wang).
- حسِّن
keeper-benchعبر استخدام pipelining للطلبات، وفترة إحماء، وإحصاءات لكل عملية، وبذور قابلة لإعادة الإنتاج، ومعالجة أفضل للأخطاء. #98906 (Antonio Andelic).
- ادعم
SAMPLE clauseفي تحليل الفهرس الموزّع. #98931 (Azat Khuzhin).
- اعرض عنوان المخطط في لوحة المعلومات حتى عندما يُرجع الاستعلام نتيجة فارغة أو يواجه خطأً. #98975 (Yash ).
- لم تعد رسائل أخطاء المحلّل تسرد جميع أعمدة الجدول (ما كان قد ينتج عنه استثناءات بحجم يتجاوز 150KB). وأصبحت قوائم الأعمدة الآن مقيّدة بحد أقصى قدره 10 عناصر. #99002 (Yash ).
- أرجِع إحصاءات الأعمدة بشكل صحيح من الاستعلامات الفرعية التي تتضمن joins لكي يتمكن الاستعلام الأب من استخدامها في إعادة ترتيب join. #99096 (Alexander Gololobov).
- علِّم جلسة ZooKeeper على أنها منتهية الصلاحية فور بدء الإنهاء، بدلًا من انتظار انتهاء خيط الإرسال. يتيح ذلك للخيوط الأخرى إنشاء جلسة جديدة دون تأخير. #99102 (Raúl Marín).
- استخدم المزيد من الدوال الرياضية من LLVM-libc:
exp,
exp2,
expm1,
fabs,
fabsl,
floor,
fmodl,
log,
log2,
logf,
pow,
scalbn,
scalbnl,
copysignl,
nan,
nanf,
nanl، وثوابت
explogxfالمشتركة. #99118 (Konstantin Bogdanov).
- قلّل استهلاك الذاكرة وأصلِح احتمال تكرار المخرجات في التنسيق المطوي لـ
system.jemalloc_profile_text. #99121 (Antonio Andelic).
- أضِف العمود
is_subrequestإلى
system.aggregated_zookeeper_logللفصل بين الطلبات المستقلة والطلبات الفرعية داخل طلبات Multi/MultiRead. سابقًا، كانت الطلبات الفرعية تُجمَّع في نفس الحاويات الخاصة بالطلبات المستقلة، وبما أن كل عملية فرعية كانت تُسجَّل مع المدة الإجمالية للطلب المتعدد، فقد أصبح متوسط زمن الاستجابة مضللًا. أما الآن فأصبح زمن استجابة الطلبات الفرعية صفرًا. #99169 (Miсhael Stetsyuk).
- السماح باستخدام الأمر
ALTER TABLE MODIFY COLUMN x TTL ...دون تحديد نوع العمود. #99208 (Nikolay Degterinsky).
- تخطي طلبات Keeper المتقادمة للجلسات التي انقطعت بالفعل، لتجنب جولات Raft غير الضرورية. ويُحدَّد الحد الأقصى لعدد الجلسات المنتهية التي يجري تتبعها بواسطة إعداد coordination
max_finished_sessions_cache_size. #99246 (Antonio Andelic).
- دعم الفهرس النصي المبني على
mapValues(map)مع المعامل
IN. #99286 (Anton Popov).
- دعم الإكمال الشبيه بالـ shell في clickhouse keeper-client (معالجة إكمال الوسائط داخل علامات الاقتباس، مثل
'foo ba'، ومعالجة الوسائط المُفلَّتة، مثل
foo\ ba، وجعل
lsيطبع العقد بين علامتَي اقتباس إذا كانت تحتوي على مسافات بيضاء). #99312 (Azat Khuzhin).
- منع توقّف أمر Keeper
mntrبسبب التنافس على الأقفال. #99472 (Antonio Andelic).
- تقليل التنافس على الأقفال في dispatcher الخاص بـ Keeper عبر استدعاء دوال
callbacksوتمرير طلبات القراءة خارج نطاق
mutex، وإضافة حراس أقفال مُوصَّفة لأغراض الرصد. #99751 (Antonio Andelic).
- التساهل مع غياب الحشو في نهاية آخر كتلة من ملفات Parquet. #99857 (Seva Potapov).
إصلاح خطأ (سلوك غير صحيح يلاحظه المستخدم في إصدار مستقر رسمي)
- يُصلح كيفية حفظ هدف جدول Alias كتبعية DDL عندما لا يكون مؤهلًا بالكامل: إذ يُحفَظ الآن مع قاعدة بيانات جدول Alias بدلًا من قاعدة بيانات الجلسة. #95175 (Enric Calabuig).
- إصلاح النتيجة الخاطئة أو حدوث استثناء أثناء قراءة الأعمدة الفرعية لأعمدة ALIAS. #95408 (Pavel Kruglov).
- إصلاح مشكلة العمود المفقود عند استخدام alias لمعرّف غير قياسي في JOIN مع analyzer القديم. يُصلح #25594 و#47288 و#53263. #95679 (Zhigao Hong).
- يُصلح تعطلًا في دوال لهجة Kusto
bin()و
bin_at()و
extract()و
indexof()عند تمرير وسيطات فارغة. #95736 (NeedmeFordev).
- يمنع تركيب local_object_storage (المستخدم في بحيرات البيانات فوق نظام الملفات المحلي وربما بواسطة LocalDisk) في أي مكان خارج user_files_path في clickhouse-client. #96201 (Daniil Ivanik).
- في table engine
DeltaLake، أُصلح سباق منطقي عند تغيير إصدار اللقطة، وأزيلت عمليات إعادة تحميل اللقطة الثقيلة الزائدة عن الحاجة. #96226 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح خطأ منطقي عند إرفاق part في MergeTree إذا وُجدت عدة عمليات إعادة تسمية متسلسلة بين الفصل والإرفاق. #96351 (Alexey Milovidov).
- إصلاح خلل كان يؤدي إلى تجاهل الإعدادات الصريحة المرسلة إلى جانب
compatibilityفي الطلب نفسه بصمت إذا كانت قيمتها تطابق القيمة الافتراضية في الخادم. #97078 (Raufs Dunamalijevs).
- إصلاح قيام العميل بالإبلاغ عن
NETWORK_ERRORبدلًا من خطأ التحليل الفعلي (مع رقم الصف الصحيح) عندما تواجه عملية INSERT مع التحليل المتوازي بيانات غير صالحة. #97339 (Alexey Milovidov).
- إصلاح عدم قدرة الدالة التجميعية
sumCountعلى قراءة الحالات المُسلسلة الأقدم بعد إدخال
Nullable(Tuple). يُغلق #97370. #97502 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح استثناء في مقارنة tuple تتضمن عناصر من النوع
Nothing(مثل المقارنة مع عناصر tuple من
NULL) عند استخدامها مع
GROUPING SETSو
ORDER BY. #97509 (Alexey Milovidov).
- إصلاح احتساب
uncompressed_hashغير الحتمي لأجزاء Compact في MergeTree عند استخدام عدة codecs للضغط، مما قد يتسبب في سلوك غير صحيح لإزالة التكرار. #97522 (Alexey Milovidov).
- إصلاح خطأ منطقي يتعلق بتيار مفقود أثناء INSERT SELECT مع JSON وbuckets في البيانات المشتركة. يُغلق #97331. #97523 (Pavel Kruglov).
- إصلاح الإبلاغ الخاطئ عن استثناءات
MEMORY_LIMIT_EXCEEDEDعلى أنها
CORRUPTED_DATAأثناء عمليات الدمج في SummingMergeTree وCoalescingMergeTree. #97537 (János Benjamin Antal).
- إصلاح استثناء “Context has expired” في الاستعلامات الفرعية المترابطة التي تحتوي على دوال جداول مثل
url(). #97544 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الاستثناءات والسلوك غير الصحيح في
optimize_syntax_fuse_functionsمع الإسقاطات التجميعية، وأنواع Date، والحفاظ على أسماء الأعمدة. #97545 (Alexey Milovidov).
- إزالة query rewrite غير الصحيح من
replaceRegexpOneإلى
extract، والذي كان يؤدي إلى نتائج خاطئة عندما لا يتطابق regexp؛ وكذلك إصلاح الاستثناء عند استخدام
replaceRegexpOneمع
GROUP BY ... WITH CUBEو
group_by_use_nulls=1. #97546 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تعليق
DROP DATABASEإلى أجل غير مسمى مع
database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronouslyعند إنهاء الاستعلام. #97586 (Alexey Milovidov).
- إصلاح عدم قدرة
KILL QUERYعلى إنهاء الاستعلامات العالقة أثناء توليد
WITH FILL، أو تحميل Dictionary عبر
dictGet، أو
ALTER DELETEمع
mutations_sync=1على
ReplicatedMergeTree. #97589 (Alexey Milovidov).
- كانت دالة الجدول
loopتستدعي
inner_storage->read()مباشرةً، متجاوزةً طبقة المفسّر التي تُطبَّق فيها row policies وامتيازات column-level وغيرها من فحوصات الأمان. وقد أتاح ذلك لمستخدم مقيَّد بواسطة row policies قراءة جميع الصفوف عبر
loop(table)حتى عندما كان تنفيذ SELECT مباشر يُرجع صفوفًا معدومة. #97682 (pufit).
- إصلاح partition pruning غير الصحيح في حالات استخدام DateTime64 الأسبق من حقبة يونكس مع الدالة
toDate(). #97746 (Yarik Briukhovetskyi).
- بعد هذا التصحيح، ستُرجع
hasPartitionIdالقيمة false إذا وُجد partition آخر ذو معرّف partition أعلى ضمن مجموعة data part. #97748 (Mikhail Artemenko).
- إصلاح الأعطال المحتملة أثناء قراءة granules الفارغة في shared data المتقدمة ضمن JSON. يُغلق #97563. #97778 (Pavel Kruglov).
- إصلاح الخطأ
Cannot schedule a file
LOGICAL_ERRORعند تنفيذ
INSERTعلى
Distributedبسبب حالة تسابق بين
DROPو
INSERT. #97822 (Azat Khuzhin).
- إصلاح crash/assert في ClickHouse server عند استدعاء
mapContainsKey/mapContainsKeyLikeمع skip index من النوع
tokenbf_v1. #97826 (Shankar Iyer).
- إصلاح استثناءات LOGICAL_ERROR الناتجة عن
LowCardinalityداخل الأنواع المركبة (
Variantو
Dynamicو
Tuple) في
concatWithSeparatorو
formatوالاستعلامات الفرعية في
INو
GLOBAL INوعمليات الربط مع runtime filters. #97831 (Raúl Marín).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERROR،
Chunk info was not set for chunk in MergingAggregatedTransform، عند استخدام
ARRAY JOINمع دالة الجدول
merge()عبر عدة جداول Distributed مع
GROUP BY. #97838 (Raúl Marín).
- إصلاح تعطل الخادم (
std::terminate) الناتج عن استثناء غير مُلتقط في destructor الخاص بـ HTTP connection pool عند بلوغ الحد الصارم لمجموعة الاتصالات في ظل Concurrency مرتفع. إذ كان الاستثناء
HTTP_CONNECTION_LIMIT_REACHEDقد يتسرب من
~PooledConnectionعند إعادة connection إلى الـ pool، مما يؤدي إلى
SIGABRT. #97850 (Antonio Andelic).
- إصلاح نتيجة غير صحيحة عند استخدام الخوارزمية
grace_hashمع عمليات join غير المتساوية، عندما يتعذر معالجة الكتلة اليسرى بالكامل بسبب قيود الحجم على ناتج join. #97866 (János Benjamin Antal).
- إصلاح تراجع في كفاءة الأداء عند فحص metadata الخاصة بـ DeltaLake، أُدخل في #96686. #97880 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح data race في عميل ZooKeeper بين sendThread وreceiveThread. #97887 (Pablo Marcos).
- إصلاح خلل كان يمنع استخدام CTE مع distributed insert selects. استكمال لـ https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/87789. إغلاق #95837. #97889 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح استثناء صادر من
CachedOnDiskReadBufferFromFile::readBigAt. إغلاق #97325. #97890 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERRORفي المحرك
Aliasمع materialized columns بسبب عدم تطابق الأعمدة. إغلاق #97907. #97921 (Kai Zhu).
- إصلاح فقدان بيانات Keeper بعد إعادة التشغيل عند استخدام Azure Blob Storage مع metadata من نوع
s3_plainلتخزين السجل. #97987 (Antonio Andelic).
- إصلاح الترجمة البرمجية الخاطئة من JIT للدالة
signلأنواع الأعداد الصحيحة الأوسع من
Int8— إذ كانت القيم خارج النطاق -128..127 قد تنتج إشارة غير صحيحة. #98012 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء
DUPLICATE_COLUMNوظهور قيم NULL صامتة عند قراءة جداول Delta Lake التي تستخدم وضع تعيين الأعمدة “name” مع حقول struct التي تحتوي أسماؤها على نقاط (مثل
STRUCT<`a.foo`: STRING, `b.foo`: STRING>). #98013 (Caio Ishizaka Costa).
- إصلاح mutation بعد lightweight update وsecondary indices. #98044 (Raúl Marín).
- إصلاح نتيجة غير صحيحة لاستعلامات FINAL عند الجمع بين skip indexes الخاصة بالمفتاح الأساسي وتلك غير المرتبطة به. #98097 (Raúl Marín).
- فرض التحقق من READ ON FILE على file() scalar وDESCRIBE TABLE file(). #98115 (Nikolay Degterinsky).
- إصلاح تعطل كان يحدث عند الاستعلام عن الملفات باستخدام نمط glob (مثل
file('dir/**', 'LineAsString'))، إذ كان يُطلق استثناءً غير معالَج من نظام الملفات (
STD_EXCEPTION) إذا كان الدليل يحتوي على رابط رمزي غير صالح. وأصبحت هذه الروابط الرمزية غير الصالحة الآن تُتخطى بصمت، ويُرجع الاستعلام نتائج جميع الملفات الصالحة. #98143 (Mark Andreev).
- إصلاح خطأ segfault في تحسين خطة الاستعلام عند تحويل outer join إلى inner join باستخدام
arrayJoinفي تعبير التصفية. #98147 (Alexey Milovidov).
- إصلاح عدم عمل تنسيق
ProtobufListمع Kafka engine بسبب عدم إعادة ضبط حالة القراءة بين الرسائل. #98151 (Alexey Milovidov).
- إصلاح خطأ منطقي في analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifier و ARRAY JOIN، مع إغلاق #98164. #98179 (Vladimir Cherkasov).
- تعيين المكوّن
Watchلاستجابات watch في
aggregated_zookeeper_logبدلًا من تركه فارغًا. #98202 (Antonio Andelic).
- إذا لم تكن أعمدة مفتاح التقسيم مشمولة ضمن مفتاح الفرز، فقد يؤدي partition pruning، بشكل غير صحيح، إلى تخطي partitions تحتوي على rows كان ينبغي أن “تفوز” أثناء إزالة التكرار في FINAL. #98242 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح الخطأ المنطقي “Bad cast from type DB::ColumnConst to DB::ColumnArray” في
kql_array_sort_asc/
kql_array_sort_descعند استدعائهما باستخدام معاملات Array ثابتة. #98251 (Alexey Milovidov).
- إصلاح وصول خارج الحدود في
ColumnConst::getExtremesكان قد يتسبب في تعطل عند تفعيل
extremes = 1. #98263 (Alexey Milovidov).
- إصلاح احتمال حدوث حالة توقف تام عندما تعمل عمليتا
MOVE PARTITIONمتزامنتان على الزوج نفسه من الجداول ولكن في اتجاهين متعاكسين. #98264 (Alexey Milovidov).
- يُرجع خادم HTTP الآن رسالة خطأ في body الاستجابة لردود 400 Bad Request الناتجة عن headers غير سليمة، بدلًا من body فارغ. #98268 (Alexey Milovidov).
- إصلاح نتائج غير صحيحة مع distributed index analysis (ميزة تجريبية) وquery condition cache. #98269 (Azat Khuzhin).
- إصلاح استثناء LOGICAL_ERROR “Invalid binary search result in
MergeTreeSetIndex” الناتج عن تحويل
toDateعلى أعمدة المفتاح عندما تتجاوز البيانات الحد 65535. #98276 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERRORعندما يُستبدل RIGHT JOIN مغلف داخل CROSS JOIN بواسطة تحسين
query_plan_join_swap_tableفي مسار الشيفرة القديم لخطوة join. #98279 (Alexey Milovidov).
- التحقق من صحة البيانات التالفة أثناء إلغاء التسلسل لـ
DDSketchلمنع حالات
segfaultوالاستثناءات والحلقات اللانهائية ونفاد الذاكرة عند قراءة حالات دوال التجميع
quantilesDDالتالفة. #98284 (Alexey Milovidov).
- إصلاح LOGICAL_ERROR “Trying to execute PLACEHOLDER action” عند الرجوع إلى الأعمدة المترابطة من الاستعلامات الخارجية داخل دوال lambda مثل
arrayMap. #98285 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء الخطأ المنطقي في
caseWithExpressionعندما يتضمن تعبير
CASE
materialize(NULL)أو argumentات أخرى من النوع
Nullable(Nothing). #98290 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء التحويل غير الصحيح عند التصفية على العمود الافتراضي
_tableفي table function
merge. #98291 (Alexey Milovidov).
- إصلاح فشل متقطع في إزالة التكرار، إذ كانت عمليات الإدراج المعاد تُزال تكراراتها بشكل غير صحيح بسبب عدم اتساق ترتيب التنظيف بين دليلي ZooKeeper
blocks/و
deduplication_hashes/. #98293 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء عند استخدام
ORDER BY ... WITH FILLمع
LIMIT BYفي الوقت نفسه. #98361 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تلف صامت للبيانات عند إدراج عمود
Dateمن Parquet/Arrow في عمود
Enum— إذ يرفض الآن تحويل النوع غير المتوافق على نحو صحيح بدلًا من تخزين قيم enum غير صالحة. #98364 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء عند قراءة ملف Arrow يحتوي على عمود
Arrayإلى جدول يحتوي على عمود
Nested. #98365 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تعلّق mutations الخاصة بـ
MATERIALIZE INDEXو
MATERIALIZE PROJECTIONعندما يُحذف الفهرس أو الإسقاط قبل اكتمال mutation. #98369 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء عند القراءة من
Nullable(Tuple(...))عندما يتعارض اسم أحد عناصر
Tupleمع العمود الفرعي
nullالخاص بـ
Nullable. #98372 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الاستثناء “Column … query tree node does not have valid source node” عند تنفيذ joining لجدول
Merge(يلف جدول
Distributed) مع جدول آخر. #98376 (Alexey Milovidov).
- إصلاح التحويل غير الصحيح من Parquet
Boolإلى
FixedStringفي القارئ native V3، والذي كان ينتج raw bytes بدلًا من التمثيل النصي. #98378 (Alexey Milovidov).
- إصلاح
tryGetColumnDescriptionلتصفية الأعمدة الفرعية بحسب نوع العمود الأصل، بما يتسق مع أساليب lookup الأخرى للأعمدة. #98391 (Alexey Milovidov).
- قبول credentials المشفرة بـ base64 من دون padding في HTTP Basic Auth. بعض عملاء HTTP يحذفون padding اللاحق
=في ترويسة
Authorization: Basic، وكان هذا يتسبب سابقًا في فشل authentication. #98392 (Amos Bird).
- إصلاح نتائج partition pruning غير الصحيحة بعد دمج الأجزاء التي تحتوي على أعمدة partition key من النوع
Nullable، وكان السبب حدود min-max index الخاطئة. #98405 (Amos Bird).
- إصلاح exception نادر في executor الخاص بـ pipeline، قد يظهر على شكل
Received signal 6(في builds الخاصة بـ debug فقط)، عندما يتزامن توسيع pipeline مع إلغاء query. #98428 (Alexey Milovidov).
- إصلاح exception “Column identifier is already registered” عند استخدام
count_distinct_optimizationمع clause
QUALIFY. #98433 (Alexey Milovidov).
- إصلاح exception “cannot be inside Nullable type” عند استخدام
IN/
NOT INمع arguments لأعمدة من النوع
LowCardinality(مثل
a NOT IN (b)حيث تكون
aمن النوع
LowCardinality(String)). #98443 (Alexey Milovidov).
- إصلاح exception “Pipeline stuck” في joins
full_sorting_mergeالناتج عن حالة deadlock في
PingPongProcessorعندما أنشأ تحسين
FilterBySetOnTheFlyتبعية دائرية مع
MergeJoinTransform. #98454 (Alexey Milovidov).
- إصلاح exception
LOGICAL_ERROR“Projection cannot increase the number of rows in a block” عند دمج الأجزاء التي تحتوي على TTL يحذف جميع rows وprojection تجميعي مع مفتاح
GROUP BYثابت. #98458 (Alexey Milovidov).
- إصلاح exception من نوع logical error عند استخدام
CROSS JOINمع
INNER JOIN USINGمعًا. #98459 (Alexey Milovidov).
- إصلاح إلغاء مرجعية مؤشر null في
dictGetOrDefaultعندما تكون argument الخاصة بالمفتاح من النوع
Nullable. #98460 (Alexey Milovidov).
- إصلاح exception في queries
DISTINCTعند استخدام projections تجميعية، وعندما يتسبب
materializeفي اختلافات في النوع
LowCardinalityبين query وprojection. #98462 (Alexey Milovidov).
- إصلاح exception LOGICAL_ERROR عند استخدام
arrayJoinداخل filter expression مع
OUTER JOINمع تفعيل
join_use_nulls. #98464 (Alexey Milovidov).
- إصلاح exception من نوع logical error “Replica decided to read in WithOrder mode, not in ReverseOrder” عند استخدام parallel replicas مع
optimize_aggregation_in_order. #98467 (Alexey Milovidov).
- تم إصلاح مشكلة قيام ClickHouse Keeper بقطع اتصال عملاء Java ZooKeeper بعد طلب
addWatch. يتوقع Java client وجود body من
ErrorResponseبحجم 4 بايت في استجابة
addWatch، لكن Keeper كان يرسل body فارغًا، مما تسبب في
EOFExceptionوقطع session. وقد أدى ذلك إلى تعطيل
CuratorCacheفي Apache Curator وأي تطبيق Java يستخدم watches دائمة. يُصلح هذا #98079. #98499 (Antonio Andelic).
- إصلاح عدم انخفاض مقاييس Keeper
zk_followersو
zk_synced_followersعند تعطل follower. وإضافة المقاييس الجديدة
zk_learnersو
zk_synced_non_voting_followersإلى الأمر
mntrذي الأحرف الأربعة. يصلح #54173. #98504 (Antonio Andelic).
- إصلاح استثناء LOGICAL_ERROR في
renameAndCommitEmptyParts، والذي كان يمكن أن يحدث عند تشغيل
TRUNCATE TABLEبالتزامن مع
OPTIMIZE TABLEباستخدام معاملات MergeTree. #98508 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تجاهل منفذ raft الآمن في Keeper للقيمتَين
cipherListو
dhParamsFileمن إعدادات
openSSL، إذ كان يستخدم القيم الافتراضية دائمًا بدلًا من القيم التي يحددها المستخدم. يغلق #51188. #98509 (Antonio Andelic).
- إصلاح رسائل السجل المضللة في Keeper مثل “Receiving request for session X took 9963 ms”، حيث كان الوقت المُبلّغ عنه يُقضى فعليًا في انتظار خامل داخل
poll()بين نبضات القلب، لا في تنفيذ العملية نفسها. يصلح #79026. #98510 (Antonio Andelic).
- إصلاح نتيجة غير متوقعة مع read_in_order_use_virtual_row والدوال الرتيبة. يغلق #97837. #98514 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح
LOGICAL_ERROR: Not-ready Set is passed as the second argument for function 'in'عند استخدام
PREWHEREمع subquery لـ
INعلى جداول MergeTree. #98522 (Alexey Milovidov).
- إصلاح اتصالات Keeper عبر TCP التي كانت تمنع إيقاف server بسلاسة بسبب عدم الاستجابة لإشارة الإيقاف. #98525 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الاستثناء “Sorting column wasn’t found in the ActionsDAG’s outputs” عند تمكين
query_plan_convert_join_to_inمع
query_plan_merge_expressions = 0. #98526 (Alexey Milovidov).
- إصلاح فشل MongoDB dictionary source عند استخدام named collections. يغلق #97840. #98528 (Pablo Marcos).
- إصلاح LOGICAL_ERROR عندما يكون Identifier فارغًا بعد substitution للمعلمات. #98530 (Pervakov Grigorii).
- إصلاح حالة deadlock في pipeline عند استخدام
sort_overflow_mode = 'break'مع window functions. #98543 (Alexey Milovidov).
- إصلاح rollback للعمود في محرك Buffer أثناء التعامل مع استثناء عند append لكتلة جديدة. كان المنطق السابق قد يؤدي إلى تلف in-memory state للأعمدة. #98551 (Pavel Kruglov).
- تم إصلاح الاستثناء
Bad cast from type ColumnConst to ColumnDynamicفي المقارنة المتوافقة مع NULL (
<=>/
IS NOT DISTINCT FROM) عند استخدام أعمدة
Dynamicأو
Variantالثابتة مع
NULL. كما تم إصلاح
IS DISTINCT FROMعند مقارنة
Dynamic/
Variantمع
NULL، إذ كانت تُرجع 0 دائمًا بشكل غير صحيح. #98553 (Alexey Milovidov).
- تم إصلاح استخدام text index مع skip indexes الأخرى. سابقًا، كان يمكن أن تظهر أخطاء منطقية مثل “Trying to get non-existing mark” عندما يستخدم filter الاستعلام text index مع skip indexes عادية أخرى في الوقت نفسه. #98555 (Anton Popov).
- تم إصلاح الخطأ المنطقي “TABLE_FUNCTION is not allowed in expression context” عندما تظهر table function ذات alias عدة مرات ضمن نطاق query نفسه (على سبيل المثال، في كلٍّ من clauses
PREWHEREو
QUALIFY). #98557 (Alexey Milovidov).
- تم إصلاح distributed index analysis مع expressions (وليس الأعمدة فقط) في PK، وهو ما كان يؤدي إلى انعدام Filtering للحبيبات الزائدة على replicas البعيدة. #98561 (Azat Khuzhin).
- تم منع dropping العمود عندما تكون subcolumns التابعة له مستخدمة في expressions من نوع default/alias لأعمدة أخرى، مع استخدام analyzer لتعبيرات default عند alter drop column. #98569 (Nikita Mikhaylov).
- تم إصلاح إعادة محاولة طلبات S3 بشكل غير صحيح عند حدوث أخطاء غير قابلة لإعادة المحاولة (بما في ذلك
HTTP_CONNECTION_LIMIT_REACHED) في HTTP client. #98598 (Sema Checherinda).
- تم إصلاح overflow عشري عند partition pruning مع DateTime64. #98628 (Yarik Briukhovetskyi).
- تم إصلاح خطأين في ترجمة expression باستخدام JIT: خطأ نسخ ولصق في type checking لـ
nativeCastجعل فروع cast من عدد صحيح إلى عدد صحيح ومن float إلى float غير قابلة للوصول، وتمرير
nullptrTargetMachine غير صحيح إلى LLVM
PassBuilder، مما منع تسجيل passes التحسين الخاصة بالهدف. #98660 (Alexey Milovidov).
- تم إصلاح تجاوز RBAC كان يسمح للمستخدمين بتنفيذ DESCRIBE لأي table عبر
remote()أو
remoteSecure()أو
cluster()أو
clusterAllReplicas()عند توجيهها إلى localhost، من دون الحاجة إلى privilege
SHOW_COLUMNS. #98669 (pufit).
- تم إصلاح الاستثناء
BAD_GETونتائج query غير الصحيحة عندما يُستخدم expression غير Boolean (على سبيل المثال
sin(col)) في كلٍّ من WHERE وSELECT مع JOIN، بسبب إفساد تحسين دفع filter إلى الأسفل لعُقد DAG المشتركة. #98681 (Alexey Milovidov).
- تم إصلاح LOGICAL_ERROR “Replica decided to read in Default mode, not in WithOrder” عند استخدام
read_in_order_through_joinمع parallel replicas. #98685 (Alexey Milovidov).
- تم إصلاح الاستثناء “Bad cast from type
DB::TableFunctionNodeto
DB::QueryNode” عند استخدام table function
inputكـ argument لـ
remote. #98694 (Alexey Milovidov).
- تم إصلاح إعادة إحياء Outdated data parts الناتجة عن تنظيف empty covering parts بشكل غير صحيح. #98698 (Shaohua Wang).
- إصلاح استثناء في
LogicalExpressionOptimizerPassعندما تُرجع دالة منطقية ضمن مقارنة
equalsنوع
Variant. #98712 (Alexey Milovidov).
- إصلاح قيام
parseDateTimeBestEffortبتحليل الكلمات التي تبدأ ببادئات الأشهر أو أيام الأسبوع بشكل غير صحيح. يُغلق #97965. #98742 (Pavel Kruglov).
- إصلاح استثناء
UNKNOWN_IDENTIFIERعند الاستعلام عن table function
merge()أو محرك
Mergeعلى جداول تحتوي على JSON columns ذات parameters مختلفة (مثل حقول
SKIPمختلفة) وأعمدة ALIAS تشير إلى مسارات JSON فرعية، مع تمكين analyzer الجديد. يُغلق #97812. #98753 (Pavel Kruglov).
- إصلاح تحسين
optimize_skip_unused_shardsمع analyzer في حال استخدام تخزين
Distributedداخل
View. #98754 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح الوصول إلى subcolumn في Tuple بالاسم (مثل
SELECT x.aلـ
Tuple(a UUID, b Int32)) في external tables المُمرَّرة عبر
--externalفي
clickhouse-client. يُغلق #96925. #98755 (Pavel Kruglov).
- إصلاح استثناء
reverseUTF8عند إدخال UTF-8 غير صالح (مبتور). #98770 (Alexey Milovidov).
- إصلاح اكتشاف مدى فائدة skip index من نوع Set مع OR مع false (أي or(x, 0)) بوصفه predicate. #98776 (Azat Khuzhin).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERROR(عدم تطابق بنية block في
removeUnusedColumns) الذي قد يحدث مع
FINAL+
PREWHERE+ expression ثابتة في
WHERE+ aggregateات لا تعتمد على الأعمدة مثل
count(). #98778 (Alexey Milovidov).
- جعل entries
system.trace_logالخاصة بإعادة التحميل التلقائي لـ Dictionaries في ClickHouse تحتوي على Query id غير فارغ. #98784 (Miсhael Stetsyuk).
- إصلاح عطل كان قد يؤدي إلى إلغاء مرجع مؤشر null في system tables التي أُنشئت بين لحظة أخذ snapshot للجداول في استدعاء
IDatabaseTablesIterator::table()وبين تغيّر الجداول في thread أخرى أثناء التكرار اللاحق. #98792 (Grant Holly).
- إصلاح عدم قيام
SYSTEM START REPLICATED VIEWبإيقاظ مهمة refresh. #98797 (Pablo Marcos).
- إصلاح الاستثناء “Inconsistent table names” عند استخدام table function
view()التي تحتوي على JOINs داخل JOIN آخر (فقط مع analyzer القديم). #98809 (Alexey Milovidov).
- إصلاح ضبط RLIMIT_SIGPENDING (عبر pending_signals). #98829 (Azat Khuzhin).
- إصلاح الاستثناء عند تركيب
loopمع cluster table functions. #98860 (Konstantin Bogdanov).
- كانت
LEFT ANTI JOINالتي تتضمن عدة أعمدة لمفاتيح الربط تُرجع نتائج غير صحيحة عندما يكون
enable_join_runtime_filters=1(وهو الإعداد الافتراضي). #98871 (Alexander Gololobov).
- إصلاح
WITH FILL STALENESSالذي كان يُنتج صفوفًا إضافية مُعبأة عند قراءة البيانات على عدة chunks (على سبيل المثال، مع قيمة صغيرة لـ
index_granularity). #98895 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الخطأ
LOGICAL_ERRORالتالي: “RPNBuilderFunctionTreeNode has A arguments, attempted to get argument at index B”. #98900 (Azat Khuzhin).
- إصلاح انحراف تتبّع الذاكرة الناتج عن عدم التراجع عن allocations الفاشلة، والسلوك غير المعرّف لـ
nallocx(0)، وخطأ زيادة بمقدار واحد في تتبّع الذروة العامة. كما جرى توسيع التتبّع ليشمل ring buffers الخاصة بـ
io_uring. #98915 (Antonio Andelic).
- منع Attach إلى جداول data lake المحلية خارج مسارات المستخدم، وليس فقط منع إنشائها. #98936 (Daniil Ivanik).
- إصلاح race condition كان يمكن أن يتسبب في ظهور الاستثناء “ReadBuffer is canceled” في queries التي تستخدم
urlClusterأو cluster table functions مشابهة. #98955 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERRORفي Financial functions (
financialNetPresentValue,
financialInternalRateOfReturn، وغيرها) عند تمرير arguments من النوع
BFloat16. #98958 (Alexey Milovidov).
- إصلاح عدم تطبيق skip indexes (وشروط primary key) على أعمدة ALIAS عند تعطيل دمج expression في query plan (
query_plan_merge_expressions = 0أو
query_plan_enable_optimizations = 0). #98960 (Peng).
- زيادة
InsertQueryProfileEvent من أجل async inserts. يغلق #98626. #98962 (Narasimha Pakeer).
- إصلاح الاستثناء “Inconsistent KeyCondition behavior” في builds التصحيح عندما يحتوي primary key على قيم float من نوع NaN، وذلك بجعل
accurateLessو
accurateEqualsيتعاملان مع NaN بصورة متسقة مع ترتيب الفرز في ClickHouse. يغلق #98075. #98964 (Alexey Milovidov).
- لم يعد
SummingMergeTreeيجمع أعمدة Bool (وأنواع domain الأخرى). وتُحفظ قيم Bool كما هي بدلًا من جمعها حسابيًا. #98976 (Yash ).
- إصلاح الاستثناء Scalar doesn’t exist الذي كان يحدث عند الاستعلام عن shard بعيد مع ضبط
optimize_const_name_sizeوتعيين
enable_scalar_subquery_optimization= 0. إذ لم تكن الثوابت الكبيرة المستبدلة بمراجع
__getScalarفي query البعيد تُرسَل إلى الـ shard، مما كان يؤدي إلى فشل query. #98979 (andriibeee).
- إصلاح
NOT_FOUND_COLUMN_IN_BLOCKفي بعض الاستعلامات التي تستخدم
GROUP BYوتعبيرات تتضمن بحثًا عكسيًا في Dictionary، ومقارنات لتحويل
Date/DateTime، ومقارنات tuple. يغلق #98888. #98980 (Nihal Z. Miaji).
- تم إصلاح سلوك غير معرّف (إلغاء إشارة مرجع لمؤشر فارغ) عند تعديل عمود version/sign/is_deleted إلى
EPHEMERALأو
ALIASفي محركات MergeTree. وأصبحت هذه التعديلات تُرفَض الآن على نحو صحيح. #98985 (Alexey Milovidov).
- تم إصلاح مشكلة كانت تتسبب في أن
system.grantsلا تُدرج معلمات regular expression الخاصة بامتيازات
URLو
S3في العمود
access_object. #98987 (DQ).
- تم إصلاح قراءات Iceberg BigLake: أصبحت بيانات اعتماد ADC تُمرَّر الآن إلى عميل GCS S3 (ما يعالج أخطاء 403)، وتُشفَّر بيانات اعتماد OAuth2 بترميز URL قبل إرسالها (ما يعالج حالات فشل المصادقة للرموز المميزة التي تحتوي على محارف خاصة)، ولم يعد اجتياز مساحة الأسماء يتوقف عند استجابات BigLake HTTP 400. #98998 (Nikita Fomichev).
- تم إصلاح فشل
clickhouse-clientفي تبديل timezone عندما يستخدم متغير البيئة
TZصيغة file path الخاصة بـ POSIX (مثل
TZ=:/etc/localtime). #99000 (Yash ).
- إصلاح تقليم غير صحيح أو أقل فاعلية عند استخدام
startsWithأو
LIKEأو
NOT LIKEمع عمود
FixedString. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الآن لدالة التحويل من
FixedStringإلى
Stringتقليم granules عند تطبيقها على Key column. يغلق #98940. #99001 (Nihal Z. Miaji).
- تم إصلاح
windowFunnelمع
strict_deduplication، إذ كان يعيد مستوى غير صحيح عند مصادفة حدث مكرر. #99003 (Yash ).
- إصلاح خطأ كان يتسبب في تجاهل EXISTS لعبارتي
LIMITو
OFFSETفي الاستعلامات الفرعية، ما يؤدي إلى نتائج غير صحيحة عندما لا يُرجع الاستعلام الفرعي أي صفوف بسبب offset أو limit صفري. يغلق #88722. #99005 (andriibeee).
- إصلاح استثناء “Block structure mismatch” عندما تواجه عملية تحسين دفع التصفية إلى الأسفل تعبير AND يُختصر إلى قيمة ثابتة مع
GROUPING SETS. #99010 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء عند قراءة patch parts (التحديثات الخفيفة) من دون العمود
_part_offsetفي query plan. #99023 (Alexey Milovidov).
- استعلام مثل
SELECT * FROM table WHERE pk_id = ''حيث يكون
pk_idهو primary key ومن النوع
Stringسيستخدم الآن فهرس primary key على نحو صحيح لتصفية granules. #99027 (Shankar Iyer).
- إصلاح استثناء
DEPENDENCIES_NOT_FOUNDفي Kafka engine عندما تكون materialized view في حالة detached بينما يقوم background thread ببث streaming data. #99028 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الاستثناء الذي يحدث عند إنشاء جدول يحتوي على عمود
EPHEMERALيحمل الاسم نفسه لعمود افتراضي (مثل
_part_offset). #99031 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الرسالة المضللة “inflate failed: buffer error” عند قراءة ملفات مضغوطة غير موجودة عبر دالة الجدول
url()باستخدام أنماط glob. تُرجع الآن نتيجة فارغة كما هو متوقع عند تمكين
http_skip_not_found_url_for_globs. #99034 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تعطل الخادم (std::terminate) عند تنفيذ
ALTER TABLE ... DROP PARTعلى
patch partبعد تغيير في المخطط (مثل ADD COLUMN). كان التعطل ناتجًا عن غياب أعمدة النظام (
_part) من البيانات الوصفية لـ
coverage partالفارغ، مما أدى إلى استثناء غير ملتقط داخل
NOEXCEPT_SCOPE. #99036 (Peng).
- كان من الممكن أن تتعطل عملية خادم ClickHouse إذا طُرح استثناء لتجاوز حد الذاكرة أثناء قراءة من قرص مخزنة مؤقتًا. وقد أُصلح ذلك الآن. #99042 (Shankar Iyer).
- إصلاح
LOGICAL_ERRORعند الاستعلام عن جدول يحتوي على كلٍّ من ROW POLICY وعمود ALIAS باستخدام
dictGet. كانت المشكلة ناتجة عن الوصول المبكر إلى تعبير الجدول أثناء تحليل عمود ALIAS في المحلل الجديد. #99065 (Peng).
- إصلاح خطأ تجاوز الحدود عند محاولة المستخدم الاستعلام عن الأعمدة الافتراضية فقط من جدول Iceberg مع Avro format للبيانات. هذه حالة نادرة جدًا، لذا لا نعدّها حرجة. يُصلح #88238. #99080 (alesapin).
- إصلاح segfault في CTE递归 مع
remote()+
view(). #99081 (Konstantin Bogdanov).
- تخطي تحليل الفهرس الإضافي غير الضروري عند تطبيق تحسين read-in-order. #99084 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح تعطل ناتج عن استثناء تجاوز حد الذاكرة طُرح أثناء تطبيق
patch part. #99086 (Anton Popov).
- إصلاح تأكيد debug في
DDLWorkerكان سببه تقادم
first_failed_task_nameبعد حذف إدخال ZooKeeper أثناء استعادة إعادة التهيئة. #99099 (Antonio Andelic).
- إصلاح إعادة بناء الفهارس النصية أثناء عمليات الدمج مع TTL. #99107 (Anton Popov).
- إصلاح تعطل في استعلام
ALTER TABLE ... REMOVE SETTINGSلمحرك جدول Iceberg. يُصلح #86330. #99108 (alesapin).
- إصلاح خلل في تحسين
query_plan_convert_any_join_to_semi_or_anti_joinكان يُرجع نتيجة غير صحيحة للصفوف غير المتطابقة. ذو صلة: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/95995. #99112 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERRORفي
ASTColumnsExceptTransformer::transform. #99119 (Pablo Marcos).
- إصلاح تجاوز RBAC الذي كان يتيح للمستخدمين الحصول على بنية الجدول عبر
DESCRIBE TABLEأو
CREATE TABLE ASعلى دوال الجداول (
mysql(),
postgresql(),
sqlite(),
arrowFlight(),
jdbc(),
odbc()وغيرها) من دون امتيازات الوصول المطلوبة إلى المصدر. وبالنسبة إلى الدوال التي تستنتج المخطط من خوادم بعيدة، كان ذلك يتيح أيضًا تشغيل اتصالات صادرة (SSRF) من دون تخويل. #99122 (pufit).
- إصلاح تعطل Keeper (segfault في NuRaft) أثناء إعادة التهيئة الديناميكية ونقل القيادة. #99133 (JIaQi Tang).
- إصلاح التعطل عند استخدام جدول Buffer مع SAMPLE عندما لا تدعمه الوجهة. #99141 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح LOGICAL_ERROR الناتج عن عدم تطابق ترتيب الأعمدة في patch parts. #99164 (Pablo Marcos).
- إصلاح تعطل نادر جدًا عند احتواء جدول Iceberg على ملفات بتنسيقات مختلطة (ORC وParquet). يُصلح #88126. #99168 (alesapin).
- إصلاح عدم تطبيق max_execution_time على backup/restore. #99205 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح تجاهل
insert_deduplication_tokenبصمت في استعلامات
INSERT SELECTمن دون
ORDER BY ALL. سابقًا، كان يتم تعطيل deduplication بالكامل لعمليات
INSERT SELECTغير المرتبة، حتى عند تقديم token صريح من المستخدم. الآن، يكفي تقديم
insert_deduplication_tokenلتمكين deduplication بغض النظر عن
ORDER BY ALL. #99206 (Desel72).
- إصلاح الإفراط في التحقق من الوصول أثناء تحسين
InverseDictionaryLookupPass، وذلك عبر التحقق من grant
CREATE_TEMPORARY_TABLEمرة واحدة قبل المرور بدلًا من التحقق منه لكل عقدة تمت زيارتها. #99210 (Mikhail Artemenko).
- إصلاح قيام
clickhouse format --obfuscateبإنتاج SQL غير صالح بسبب إخفاء أنواع skip index، وأسماء compression codec، وأسماء database engine، وتعريفات dictionary layout/source. #99260 (Raúl Marín).
- إصلاح خلل كان يجعل المقارنة بين النوعين Time[64] وDateTime[64] مربكة في بعض الحالات؛ والآن، في مثل هذه الحالات، تتم ترقية قيم Time[64] إلى DateTime[64] بإضافة
1970-01-01كجزء التاريخ. #99267 (Yarik Briukhovetskyi).
- تقييد constraints الخاصة بالإعدادات في عامل DDL لاستعلامات DDL الموزعة. #99317 (Pablo Marcos).
- إصلاح مشكلات طفيفة في authentication باستخدام TOTP: خيار CLI
--one-time-passwordمع كلمة مرور فارغة، والتحقق من قيم الإعداد
<digits>و
<period>. #99322 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح الخطأ المنطقي
unordered_map::at: key not foundفي Avro output format عند تسلسل أعمدة
Enum8/
Enum16التي تحتوي على values غير موجودة في تعريف enum. #99332 (Desel72).
- إصلاح CHECK TABLE عند استخدام التسلسل المتناثر داخل Tuple مع Dynamic. يغلق #96588. #99351 (Pavel Kruglov).
- إصلاح التحقق المتشدّد أكثر من اللازم من المعالجة المسبقة للفهرس النصي. #99359 (Anton Popov).
- إصلاح التوافق عند ترقية الجداول المُكررة ذات فهارس minmax الضمنية من الإصدار 25.10 إلى الإصدارات الأحدث. #99392 (Raúl Marín).
- أُزيل دعم الدوال المنفية (
notEquals,
notLike,
notIn) من تحليل الفهرس النصي. لم يكن بالإمكان لهذه الدوال تخطي أي حبيبات مطلقًا، لذا فإن تحليل الفهرس لها لم يكن يضيف سوى عبء إضافي من دون أي فائدة. #99393 (Anton Popov).
- إصلاح
optimize_skip_unused_shardsمع المحلّل الجديد في الحالة التي يُستخدم فيها جدول
Distributedداخل استعلام IN فرعي. #99436 (Nikolai Kochetov).
- إصلاح heap-use-after-free في
INTERSECT/
EXCEPTعندما يُنتج الاستعلام أسماء أعمدة مكررة. #99471 (Alexey Milovidov).
- إصلاح خطأ منطقي في
ALTER TABLE ... DROP PARTعند استخدام معلمة استعلام محددة النوع لاسم الجزء. #99489 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء
NOT_FOUND_COLUMN_IN_BLOCKعندما يُشار إلى شرط فهرس نصي (مثل
hasAllTokens) في كلٍّ من عبارتي
SELECTو
WHEREعبر اسم مستعار. #99504 (Anton Popov).
- إصلاح النتائج غير الصحيحة عند استخدام
hasAllTokensمع OR بين أعمدة لها فهارس نصية منفصلة. #99505 (Anton Popov).
- تهيئة ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في
clickhouse-localحتى يصبح الإعداد
page_cache_max_sizeفعّالًا. #99510 (Alexey Milovidov).
- إصلاح حالة نادرة يُوسم فيها جزء بيانات على نحو غير صحيح بأنه تالف ويُفصل بعد استعلام
DETACH/ATTACH TABLE. #99529 (Anton Popov).
- إصلاح استثناء
std::length_errorعند الاستعلام عن جداول النظام الفارغة باستخدام تنسيق Pretty عبر واجهة HTTP. #99541 (Alexey Milovidov).
- إصلاح
LOGICAL_ERRORعند استخدام
ALTER TABLE ADD COLUMNلإنشاء عمود
EPHEMERALبالاسم نفسه لعمود افتراضي (مثل
_part_offset). #99549 (Alexey Milovidov).
- إصلاح مشكلة عدم طرد إدخالات
VectorSimilarityIndexCacheمطلقًا بعد إزالة الجزء بسبب عدم تطابق مفاتيح ذاكرة التخزين المؤقت. #99575 (Seva Potapov).
- منع قراءة بيانات اعتماد Google من ملف محلي. هذا الإعداد غير آمن لأنه يتيح قراءة بيانات اعتماد أخرى إذا كان مسار الملف معروفًا. #99584 (Konstantin Vedernikov).
- إصلاح تراجع الأداء في analyzer، واستبعاد الأعمدة غير المستخدمة من
ARRAY JOIN. #99587 (Dmitry Novik).
- إصلاح قراءة الفهرس النصي في جدول يحتوي على lightweight deletes وسياسات صفوف. #99661 (Anton Popov).
- إصلاح إلغاء الإشارة إلى nullptr في قارئ Parquet عندما يواجه مسار filter-in-decoder صفحات مستبعَدة بالتصفية. يُغلق #99676. #99677 (Alexey Milovidov).
- إصلاح عملية seek غير الصحيحة في AsynchronousReadBufferFromFileDescriptor مع O_DIRECT. يُغلق #99358. #99678 (Pavel Kruglov).
- إصلاح heap-buffer-overflow في
CompressionCodecT64وإنهاء العملية في
CompressionCodecMultipleعند فك ضغط بيانات مضغوطة تالفة. وقد اكتُشفت كلتا المشكلتين بواسطة أهداف libFuzzer الجديدة. وأصبحت codecs الآن تطلق استثناءً بدلًا من التعطل. #99680 (Rahul).
- تأخير المعالجة إلى أن ينتهي server من تحميل جميع الجداول. #99700 (Seva Potapov).
- إصلاح تجاوز مصدر قاموس MySQL لـ
RemoteHostFilterفي معاملات DDL المضمّنة. #99720 (Shaohua Wang).
- إصلاح خطأ منطقي عند التكرار عبر جداول data lake في
system.tables. #99739 (Konstantin Vedernikov).
- إصلاح تحليل predicates باستخدام الدالة
INعبر الفهرس النصي مع preprocessor. كما أُصلح تصادم tokens التي يجري البحث عنها في الفهرس النصي، وهو ما كان قد يؤدي إلى نتائج غير صحيحة. #99755 (Anton Popov).
- إصلاح حلقة لا نهائية عند قراءة ملفات التنسيق
Npyذات أبعاد shape السالبة. #99812 (Desel72).
- إصلاح global-buffer-overflow في الدالة
CRC32على arguments من نوع
FixedStringعند تقييمها مع صفر صفوف أثناء حساب ترويسة query plan. #99835 (Alexey Milovidov).
- إصلاح التعطل (إلغاء الإشارة إلى مؤشر فارغ) عند تنفيذ
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... COMMENTعلى جداول Iceberg. #99838 (Desel72).
- إصلاح الإعداد
aggregate_functions_null_for_emptyليعمل مع aggregate functions التي تُرجع أنواعًا غير
Nullableمثل
Arrayأو
Map(مثل
groupArrayو
sumMap). #99839 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء LOGICAL_ERROR في الدالة
midpointعند استدعائها بأنواع أعداد صحيحة مختلطة موقعة/غير موقعة. #99867 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء “عدم تطابق بنية الكتلة” في queries التي تحتوي على HAVING clause، حيث يتضمن filter expression كِلَا من تجميع ملفوف داخل دالة تُنتج NULL و
materialize(0). #99915 (Alexey Milovidov).
- إصلاح فشل
assertionفي
sipHash128Keyed(ودوال
hashذات المفاتيح المشابهة) عندما تكون وسيطة البيانات من نوع Map بمفاتيح Array أو بأنواع Array متداخلة أخرى. #99921 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الاستثناء
LOGICAL_ERROR“Set غير جاهز” في الدالة
INأثناء تحسين خطة الاستعلام باستخدام
convertAnyJoinToSemiOrAntiJoin. #99939 (Alexey Milovidov).
تحسينات في البناء/الاختبار/التغليف
- تقليل وقت الترجمة بإزالة تضمينات ملفات الترويسة الثقيلة ونقل إنشاءات القوالب المكلفة خارج ملفات الترويسة. #97893 (Raúl Marín).
- تقليل وقت ترجمة الدوال الحسابية وملفات الترويسة المرتبطة بها عبر تصغير مصفوفات توزيع القوالب وإزالة التضمينات الثقيلة. #98204 (Raúl Marín).
- استخدام
mongo-c-driver2.2.2. #98304 (Konstantin Bogdanov).
- استخدام
postgresREL_18_3. #98306 (Konstantin Bogdanov).
- تمكين jemalloc allocator في builds الخاصة بـ UBSan لتجنب تراكم RSS الناتج عن ضعف سلوك
glibc mallocفي استعادة الذاكرة. #98444 (Alexey Milovidov).
- استخدام Rust v0 symbol mangling وإزالة الرموز الداخلية من مكتبة PRQL لتقليل تضخم أسماء الرموز الناتج عن مكتبات parser combinator. #98446 (Alexey Milovidov).
- إضافة مجموعة benchmark TPC-H وملف README الخاص بـ TPC-DS إلى
tests/benchmarks. #98495 (Raufs Dunamalijevs).
- إضافة اختبارات صحة لجميع استعلامات TPC-DS البالغ عددها 99. #99204 (Raufs Dunamalijevs).
- إضافة اختبار تكامل يعيد إنتاج الخلل المتعلق بـ DDL CREATE TABLE + ALTER مع نسخة متماثلة غير متصلة (#44070)، مع تمييزه كإخفاق متوقع. #99259 (Raufs Dunamalijevs).
- دمج jemalloc مع البادئة
je_وإزالة استخدام
--wrapالخاص بالمُرابط. #99342 (Azat Khuzhin).
إصدار ClickHouse 26.2 بتاريخ 2026-02-26. العرض التقديمي، الفيديو
- أصبحت إزالة التكرار مفعّلة افتراضيًا لجميع عمليات insert. في السابق، كانت غير مفعّلة لعمليات async inserts ولـ MVs، لكنها كانت مفعّلة لعمليات insert المتزامنة. الهدف هو توحيد القيم الافتراضية في كلتا طريقتَي insert. إذا كانت إزالة التكرار معطّلة صراحةً على الـ cluster لديك، فعليك ضبط
deduplicate_insert='backward_compatible_choice'صراحةً للحفاظ على السلوك السابق. وينطبق الأمر نفسه على
deduplicate_blocks_in_dependent_materialized_views. #95970 (Sema Checherinda).
- تم تحسين تنسيق تخزين الإحصاءات. أصبحت جميع الإحصاءات الآن تُخزَّن في ملف واحد. #93414 (Anton Popov). إذا لم تكن قد فعّلت إحصاءات الجدول صراحةً، فيمكنك تجاهل هذا البند.
- تقييد البيانات الوصفية داخل الذاكرة لـ S3(Azure)Queue. أُعيدت تسمية جداول النظام من
azure_queueإلى
azure_queue_metadata_cacheومن
system.s3queueإلى
s3queue_metadata_cache. #95809 (Kseniia Sumarokova).
- في السابق، كان تطبيق دالة على عمود
Variantيعيد قيم NULL بصمت عندما يكون النوع الفرعي للـ variant غير متوافق مع الدالة؛ أما الآن، فإنه يطرح استثناءً، ما قد يؤدي إلى تعطّل الاستعلامات التي كانت تعتمد على سلوك NULL الصامت. #95811 (Bharat Nallan).
- أصبحت أعمدة
DATEمن PostgreSQL تُستنتج الآن على أنها
Date32في ClickHouse (في الإصدارات السابقة، كانت تُستنتج على أنها
Date، ما كان يؤدي إلى overflow للقيم الواقعة خارج نطاق ضيق). كما أصبح مسموحًا بإدراج قيم
Date32مرة أخرى إلى PostgreSQL. يغلق هذا #73084. #95999 (Alexey Milovidov).
- أصبحت دلالات الإعداد
do_not_merge_across_partitions_select_finalأوضح. في السابق، كان يمكن تفعيل هذه الميزة تلقائيًا عندما لا يكون الإعداد مضبوطًا صراحةً في ملفات config. وقد تسبب ذلك مرارًا في حدوث التباس، وللأسف أدى إلى بعض المشكلات في بيئات production. أما الآن، فأصبحت القواعد أبسط: يفعّل
do_not_merge_across_partitions_select_final=1هذه الوظيفة دون أي شرط. وإذا كان
do_not_merge_across_partitions_select_final=0، فسيُستخدم الوضع التلقائي فقط إذا كان الإعداد الجديد
enable_automatic_decision_for_merging_across_partitions_for_final=1، ولن يُستخدم في غير ذلك. وللحفاظ على السلوك السابق قدر الإمكان، ضُبطت القيم الافتراضية على
do_not_merge_across_partitions_select_final=0و
enable_automatic_decision_for_merging_across_partitions_for_final=1. #96110 (Nikita Taranov).
- عند إنشاء جدول S3 مع تحديد الأعمدة صراحةً، يتحقق ClickHouse الآن من أن أسماء تلك الأعمدة موجودة فعلًا في schema الخاصة بالملف البعيد. الاستعلامات التي كانت تعمل سابقًا رغم عدم تطابق أسماء الأعمدة ستفشل الآن عند إنشاء الجدول. يغلق هذا #96089. #96194 (Konstantin Vedernikov).
- يُحظر استخدام الاستعلامات الفرعية في ORDER BY وفي تعبيرات مفاتيح الجداول الأخرى. #96847 (Alexey Milovidov).
- أصبح
apply_row_policy_after_finalمفعّلًا افتراضيًا. في البداية، عندما كانت قيمة
optimize_move_to_prewhere_if_final=0، كان كلٌّ من ROW POLICY وPREWHERE يراعيان FINAL ويُطبَّقان بعد FINAL. لكن هذا السلوك تعطّل بسبب #87303، الذي تجاهل
optimize_move_to_prewhere_if_finalلمرشّح ROW POLICY. ولإصلاح ذلك، يفعّل طلب السحب هذا الإعداد
apply_row_policy_after_finalالذي قُدِّم في #91065. ومع تفعيل
apply_row_policy_after_final، سيواصل ROW POLICY مراعاة FINAL افتراضيًا كما كان سابقًا. ويُعد طلب السحب هذا تغييرًا غير متوافق لأنه يغيّر السلوك عند
optimize_move_to_prewhere_if_final=1. والآن، لجعل ROW POLICY يُطبَّق قبل FINAL، ينبغي استخدام
apply_row_policy_after_finalبدلًا من
optimize_move_to_prewhere_if_final. #97279 (Nikolai Kochetov).
- أصبح النوع
Dateالآن يُسلسَل باعتباره النوع الأصلي
date32في Arrow ضمن تنسيقات Arrow/ArrowStream، بدلًا من
uint16. وستتعرّف أدوات مثل PyArrow الآن على العمود بشكل صحيح باعتباره نوع تاريخ. ويمكن استعادة السلوك القديم باستخدام الإعداد
output_format_arrow_date_as_uint16. ولا يزال دعم قراءة ملفات Arrow القديمة التي كانت تستخدم
uint16لأعمدة
Dateمتاحًا. #96860 (Alexey Milovidov).
- يمكن للمستخدمين الآن استخدام ClickStack (واجهة observability) مباشرةً من ClickHouse، وهو ما يفيد في debugging والتطوير المحلي. #96597 (Aaron Knudtson).
- دعم كلمات المرور لمرة واحدة المستندة إلى الوقت (TOTP) بوصفها طريقة authentication. #71273 (Vladimir Cherkasov).
- إضافة إعداد قاعدة البيانات
lazy_load_tables. عند تمكينه، لا تُحمَّل الجداول أثناء بدء تشغيل قاعدة البيانات — وبدلًا من ذلك، يُنشأ
StorageTableProxyخفيف الوزن، ثم يُنشأ table engine الفعلي عند أول وصول. #96283 (xiaohuanlin).
- تمت إضافة الإعداد
input_format_max_block_wait_msلإخراج data blocks عند انتهاء المهلة، مع السماح بمعالجة البيانات المتبقية عند إغلاق HTTP connection بشكل غير متوقع. #94509 (Mostafa Mohamed Salah).
- تكامل catalog لـ Google BigLake. هذا يُغلق #95339. #97104 (Konstantin Vedernikov).
- تمت إضافة system table
system.tokenizersالتي تعرض جميع أدوات tokenizer المتاحة. #96753 (Robert Schulze).
- إضافة system table جديدة
system.user_defined_functionsلمراقبة loading status وconfiguration الخاصة بـ UDF. #90340 (Xu Jia).
- إضافة table
system.jemalloc_statsالتي تعرض إحصاءات allocator الذاكرة jemalloc (عبر
malloc_stats_print) لتشخيص memory usage على الخوادم المبنية باستخدام jemalloc. كما تمت إضافة endpoint HTTP باسم
/jemalloc.htmlعلى ClickHouse HTTP interface من أجل تصور تفاعلي لهذه الإحصاءات. #97077 (Antonio Andelic).
- تمت إضافة table
system.jemalloc_profile_textلقراءة heap profiles الخاصة بـ jemalloc وتحليلها. ويتحكم الإعداد
jemalloc_profile_text_output_formatفي output format (raw أو symbolized أو collapsed؛ والقيمة default هي collapsed). ويتحكم
jemalloc_profile_text_symbolize_with_inlineفي resolution الخاصة بـ inline frame (عند تمكينه، تُدرج inline frames على حساب بطء symbolization؛ وعند تعطيله، يتم تخطيها للحصول على مخرجات أسرع). وبالنسبة إلى الصيغة collapsed، يتحكم
jemalloc_profile_text_collapsed_use_countفي ما إذا كانت stacks تُوزن بحسب عدد التخصيصات الحية (true) أو البايتات الحية (false، وهي القيمة default). يسهّل ذلك profiling الذاكرة وتصور flame graph لملفات jemalloc heap profile. ويُصلح #93248. #97218 (Antonio Andelic).
- إضافة الإعداد
default_dictionary_database، الذي يتيح لـ ClickHouse تحليل external dictionaries المشار إليها من دون محدد قاعدة بيانات ضمن قاعدة بيانات default محددة. وهذا يبسّط migration من القواميس العامة المعرّفة عبر XML إلى Dictionaries معرّفة عبر SQL لكل قاعدة بيانات، بما يسمح لاستعلامات القواميس الحالية (مثل dictGet(‘name’, …)) بالاستمرار في العمل من دون تعديل. #91412 (Dmitrii Plotnikov).
- دعم auxiliary ZooKeeper لـ
DatabaseReplicated. #91683 (RinChanNOW).
- تنفيذ table function جديدة باسم
primesوsystem table جديدة
system.primesتحتوي على الأعداد الأولية بترتيب تصاعدي. يُغلق #90839. #92776 (Nihal Z. Miaji).
- تدعم
async insertsالنصاب المتوازي (parallel quorum). وتتم مطابقة البيانات المُدرجة عبر النصاب. وإذا عُثر على بيانات مكررة، ينتظر الاستعلام حتى تتم أيضًا مطابقة البيانات المُدرجة سابقًا. #93356 (Sema Checherinda).
- أُضيفت الدالتان
colorOKLABToSRGBو
colorSRGBToOKLABلتحويل القيمة من sRGB إلى OKLAB والعكس. #93361 (Pranav Tiwari).
- أُضيف إعداد جديد هو
deduplicate_insertيتجاوز
insert_deduplicateو
async_insert_deduplicate. #94413 (Sema Checherinda).
- يتيح إعداد الخادم
insert_deduplication_versionالترحيل إلى قيمة hash موحّدة لإزالة التكرار. #95409 (Sema Checherinda).
- أُضيفت دالة hash باسم
xxh3_128. #96055 (Raúl Marín).
- أُضيف الاستعلام
OPTIMIZE <table> DRY RUN PARTS <part names>لمحاكاة عمليات الدمج دون اعتماد الجزء الناتج. وقد يكون ذلك مفيدًا لأغراض الاختبار: التحقق من صحة الدمج في الإصدار الجديد، وإعادة إنتاج الأخطاء المرتبطة بالدمج بصورة حتمية، وقياس أداء الدمج بشكل موثوق. #96122 (Anton Popov).
- أُضيف فحص جديد مفعّل افتراضيًا عبر الإعداد
check_named_collection_dependenciesلتجنّب حذف المجموعات المسمّاة المستخدمة بواسطة الجداول. #96181 (Pablo Marcos).
- أُضيفت
system.fail_pointsلفحص نقاط الإخفاق الموجودة في الخادم وما إذا كانت مفعّلة أم لا. وسيساعد ذلك على أتمتة الاختبارات. #96762 (Pedro Ferreira).
- أُضيف التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار إلى Glue catalog. استخدم الإعداد
aws_role_arn، ويمكن استخدام
aws_role_session_nameاختياريًا. #90825 (Antonio Andelic).
- أُضيف إعداد
add_minmax_index_for_temporal_columnsالذي ينشئ، عند تفعيله، MinMax indexes تلقائيًا لجميع الأعمدة
Dateو
Date32و
Timeو
Time64و
DateTimeو
DateTime64. #93355 (Michael Jarrett).
- أُضيف دعم الأسماء المستعارة الموسّعة للجداول في JOINs (استعلامات مثل
SELECT * FROM (SELECT 1) AS t(a) JOIN (SELECT 1) AS u(b) ON a = b). ويغلق #95131. #95331 (Yarik Briukhovetskyi).
- أُضيف دعم
ALTER TABLE RENAME COLUMNلجداول Iceberg. في السابق، كان الدعم يقتصر على
ADD COLUMN, DROP COLUMN, and MODIFY COLUMNفقط. #97455 (murphy-4o).
- أصبح الفهرس النصي الآن متاحًا للاستخدام العام (GA). #96794 (Robert Schulze).
- أصبح نوع البيانات
QBitلتخزين المتجهات المكمّمة والمعبأة على مستوى البت (المستخدم في البحث التقريبي عن أقرب الجيران) متاحًا للاستخدام العام، ولم يعد يتطلب تفعيل إعداد تجريبي. #95358 (Raufs Dunamalijevs).
- يمكن الآن لميزة vector search في ClickHouse استخدام النسخ المتماثلة في العنقود لتوزيع الحمل وعمليات البحث عبر أجزاء الفهرس المتجهي. ويتيح ذلك لـ ClickHouse دعم فهارس متجهية كبيرة تتجاوز سعة ذاكرة جهاز افتراضي واحد. #95876 (Shankar Iyer).
- إضافة server-side AST fuzzer، مع التحكم فيه عبر الإعدادين
ast_fuzzer_runsو
ast_fuzzer_any_query. وعند تفعيله، يُجري الخادم تحويرات عشوائية على كل استعلام بعد تنفيذه المعتاد، مع تجاهل النتائج. #97568 (Alexey Milovidov).
- إضافة الدالة
iifإلى لهجة KQL التجريبية. #94790 (happyso).
- يراعي استنتاج المخطط الآن
allow_experimental_nullable_tuple_type. وعند تفعيله، فإنه يسمح بأن تكون أنواع
Tupleالمستنتجة من النوع
Nullable(Tuple(...))، بحيث يمكن أن تصبح الكائنات المتداخلة المفقودة
NULLبدلًا من
Tupleمكوَّن من عناصر
NULL. #95525 (Nihal Z. Miaji).
- أصبح الإعداد
use_statistics_cacheمفعّلًا افتراضيًا الآن، بحيث تُخزَّن إحصاءات الأعمدة مؤقتًا في الذاكرة لتسريع تحسين الاستعلامات دون الحاجة إلى إعادة تحميلها من كل جزء بيانات. #95950 (Han Fei).
- السماح باستخدام أي expression حتمي في المفتاح الأساسي لتخطي البيانات (مثل
ORDER BY cityHash64(user_id)/
ORDER BY length(user_id)). بالنسبة إلى التعبيرات الحتمية، يمكن لـ ClickHouse تطبيق expression على ثوابت query واستخدام النتيجة في index المفتاح الأساسي مع predicates مثل
=و
INو
has. وإذا كان expression أيضًا تقابليًا (injective) (مثل
ORDER BY hex(p)أو
ORDER BY reverse(tuple(reverse(p), hex(p))))، فيمكن استخدام index بفعالية مع الصيغ المنفية:
!=و
NOT INو
NOT has. يُغلق #10685. يُغلق #82161. #92952 (Nihal Z. Miaji).
- تحسين format تخزين الإحصاءات. أصبحت جميع الإحصاءات الآن مخزنة في ملف واحد. #93414 (Anton Popov).
- السماح بالقراءة المتوازية لمحركات/دوال الجداول البعيدة في filesystem cache. #71781 (Kseniia Sumarokova).
- السماح باستخدام userspace page cache مع الملفات المحلية ودوال الجداول الخاصة بـ object storage. #77874 (Michael Kolupaev).
- تجنّب عمليات
memcpyغير الضرورية في userspace page cache. #77884 (Michael Kolupaev).
- أصبحت القيمة الافتراضية لـ
concurrent_threads_schedulerالآن
max_min_fairبدلًا من
fair_round_robin. يحسّن ذلك العدالة تحت الأحمال العالية عبر إعطاء الأولوية للاستعلامات ذات الخانات المخصّصة الأقل، بحيث لا تتأثر الاستعلامات القصيرة سلبًا بالاستعلامات طويلة التشغيل. #95300 (Sergei Trifonov).
- إذا كان استعلام
FINALيستخدم شرط المفتاح الأساسي للتصفية ثم تتبعه skip indexes لشروط أخرى، فستتحقق خطوة المعالجة
PrimaryKeyExpandالآن فقط من تقاطع نطاقات المفتاح الأساسي التي جرى اختيارها مبدئيًا. #94903 (Shankar Iyer).
- عند استخدام parallel replicas مع table functions مثل
s3(...)، أصبحت الاستعلامات التي تحتوي على subquery واحد يغلّف table function تُوزَّع الآن تلقائيًا بالتوازي عبر replicas، بينما كان التوزيع المتوازي سابقًا يقتصر على المراجع المباشرة إلى table functions فقط. يُغلق #92264. #96332 (phulv94).
- تمكين تقسيم ملفات البيانات وملفات النظام داخل cache إلى segments منفصلة. #87834 (MikhailBurdukov).
- تسريع بعض عمليات hash join من خلال تنفيذ التوجيه الديناميكي لـ
ColumnVector::replicate. #79573 (Raúl Marín).
- تحسين الأداء لـ parallel hash join في حالات predicates المعقدة. سابقًا، كانت الصفوف غير المنضمّة تُعالَج في thread واحد، وهو ما لم يكن مثاليًا؛ وفكرة هذا التحسين هي موازاة معالجة الصفوف غير المنضمّة عبر عدة threads. يمكن التحكم به عبر الإعداد
parallel_non_joined_rows_processing. وهو مُمكَّن افتراضيًا. #92068 (Yarik Briukhovetskyi).
- تحسين طفيف في parsing الخاص بـ JSON type. #93614 (Pavel Kruglov).
- تحسين البصمة الذاكرية لـ AST. يكون هذا التحسين مفيدًا لأن الحقول لا تُستخدم عند عدم استخدام التمييز البصري، وعند عدم وجود parsing لعبارات VALUES. #93974 (Ilya Yatsishin).
- تحسين استهلاك الذاكرة لكائنات AST من النوع Tuple المسمّاة. توضع أسماء الأعمدة كسلاسل نصية داخل كائن tuple بدلًا من الاحتفاظ بها في عقد AST حرفية عامة. #94704 (Ilya Yatsishin).
- جرى تحسين إزالة الافتراضية بإضافة خيارات ربط إضافية. #94737 (Nikita Taranov).
- تحسين أداء استنساخ replica لجداول ReplicatedMergeTree التي تحتوي على parts كثيرة من خلال batching لطلبات ZooKeeper. #94847 (c-end).
- عندما كانت خطوة القراءة تحتوي مسبقًا على مرشحات PREWHERE، لم يكن من الممكن إضافة مرشح جديد. يؤخر هذا التغيير تحسين PREWHERE إلى ما بعد تحسين runtime filter في JOIN، بحيث يمكن أيضًا دفع runtime filters إلى PREWHERE. #95838 (Alexander Gololobov).
- تسريع ضغط codec
T64باستخدام الإرسال الديناميكي على x86. #95881 (Raúl Marín).
- تسريع
uniqعلى الأنواع الرقمية عبر batching لعمليات insert عند الإمكان (Not null، وليس -If، وبدون GROUP BY، وبدون IPv6 أو String). #95904 (Raúl Marín).
- تحسينات منخفضة المستوى في Keeper: تبيّن أن
ZooKeeper::observeOperationsيستحوذ على أكثر من 20% من استهلاك CPU لخيط الاستقبال في ZooKeeper. ويعالج هذا التغيير ذلك عبر: 1. استخدام
CityHash64بدلًا من
SipHashفي
AggregatedZooKeeperLog::statsلأنه أسرع بأكثر من 10 مرات. 2. استخدام
std::array<std::atomic<UInt32>, N>بدلًا من
std::unordered_mapو
std::mutexفي
Coordination::ErrorCounter. #95962 (Miсhael Stetsyuk).
- إزالة المحاذاة إلى 64 بايت لـ
ProfileEvents::Counterلتوفير الذاكرة. #96097 (Azat Khuzhin).
- تحسين الذاكرة: تقليص حجم البنية
CachedOnDiskReadBufferFromFileبمقدار 50 مرة. #96098 (Azat Khuzhin).
- عدم نسخ البيانات القديمة عند تغيير حجم hash table إذا كانت فارغة. #96180 (Raúl Marín).
- دعم JOIN runtime filters لعمليات
RIGHT OUTERJOIN. #96183 (Hechem Selmi).
- أصبح التحسين
enable_join_runtime_filtersمفعّلًا افتراضيًا الآن. #89314 (Alexey Milovidov).
- سابقًا، كان تحسين direct read للفهرس النصي يُطبَّق فقط عندما كانت جميع parts تحتوي على text index من نوع materialized. يضيف هذا PR دعمًا جزئيًا: إذا كانت بعض parts تحتوي على text index من نوع materialized، فستستخدمها تلك parts، بينما ستعود parts التي لا تحتوي على text index من نوع materialized إلى تنفيذ filter expression الأصلية. #96411 (Anton Popov).
- أُضيفت indexes ثانوية من نوع
minmaxعلى أعمدة الوقت، وindexes من نوع
bloom_filterعلى عمودَي
query_idو
initial_query_idفي log tables الخاصة بالنظام لتسريع التصفية. #96712 (Alexey Milovidov).
- يُطبَّق الآن تحسين
lazy materializationعلى جميع فروع استعلام
UNION ALL، وليس على الفرع الأول فقط. وستستفيد الاستعلامات التي تجمع بين قراءات متعددة مرتبة ومقيّدة من جداول
MergeTreeمختلفة عبر
UNION ALLمن تأجيل قراءة الأعمدة في كل فرع، مما يقلّل من عمليات I/O. #96832 (Federico Ginosa).
- تحسين حساب
minmax skip indexأثناء INSERT من خلال إزالة نسخة بيانات غير ضرورية وتفعيل الحساب المتجهي لقيم min/max للأعمدة الرقمية. #97392 (Raúl Marín).
- أصبح
DeltaLakeفي Storage يأخذ نتيجة
count()من البيانات الوصفية لـ delta lake ويعرض إحصاءات الجدول الصحيحة في system.tables (إجمالي البايتات/الصفوف). #96190 (Kseniia Sumarokova).
- تُزال الأعمدة غير المستخدمة أيضًا من خطوة القراءة عند القراءة من MergeTree. ويكون ذلك مفيدًا بشكل خاص عندما يُدفَع عامل التصفية إلى
PREWHERE. #89982 (János Benjamin Antal).
- تحسين معالجة استعلام
SHOW TABLESمن خلال جلب أسماء الجداول فقط، وتحسين getLightweightTablesIterator ليُرجع بنية تحتوي على أسماء الجداول فقط. يحلّ #93835. #94467 (Smita Kulkarni).
- تحسين
assumeNotNullو
coalesceو
ifNullلتمكين تقليم المفتاح الأساسي وskip index لشرطيات النطاق عندما تكون أعمدة المفتاح مغلّفة بهذه الدوال. يغلق #94689. #94754 (Nihal Z. Miaji).
- إضافة الامتدادين with_data وwith_stat إلى طلب getChildren في Keeper. يتيح ذلك جلب ليس فقط قائمة العناصر الأبناء، بل أيضًا
statو/أو
dataالخاصة بها في عملية واحدة. #94826 (Nikolay Degterinsky).
- يُجرى تحليل الفهرس مرة واحدة فقط (في معظم الحالات)، بغض النظر عمّا إذا كان التنفيذ سينتهي إلى خطة محلية أو خطة تستخدم parallel replicas. #94854 (Nikita Taranov).
- السماح بتمكين distributed index analysis استنادًا إلى عدد الأجزاء (
distributed_index_analysis_min_parts_to_activate) وحجم الفهارس (
distributed_index_analysis_min_indexes_size_to_activate). #95216 (Azat Khuzhin).
- تمكين تحسين PREWHERE لجداول Iceberg. #95476 (Konstantin Vedernikov).
- تقليل استهلاك الذاكرة لبعض أصناف AST. #95514 (Raúl Marín).
- تقييد عدد تدفقات pipeline المُولَّدة عند تمكين
split_intersecting_parts_ranges_into_layers. يساعد ذلك على تجنب الاستهلاك المفرط للذاكرة. #96478 (Nikita Taranov).
- تنفيذ تحسين المجموعات المتكافئة لعمليات joins المتعددة. تستفيد الاستعلامات التي تتضمن عدة عمليات
INNER JOINمتتالية الآن من تحسين أفضل لـ filter pushdown. وعندما تُربط الجداول باستخدام أعمدة متكافئة (مثلًا،
t1 JOIN t2 ON t1.id = t2.id JOIN t3 ON t2.id = t3.id WHERE t1.id > 10)، تُدفَع عوامل التصفية المطبقة على أي جدول في السلسلة تلقائيًا إلى جميع الجداول. يغلق #96550. #96596 (Vladimir Cherkasov).
- تحسين فحص البيانات الوصفية لـ delta lake. يستخدم تغييرات من طلب السحب PR في delta-kernel https://github.com/delta-io/delta-kernel-rs/pull/1827. #96686 (Kseniia Sumarokova).
- في قاعدة البيانات Replicated، لا تُحدِّث العنقود المخزَّن مؤقتًا مع كل استعلام صوري. #96897 (Tuan Pham Anh).
- استخدم فهرس المفتاح الأساسي عند التصفية باستخدام
startsWithUTF8إذا كانت البادئة تحتوي فقط على محارف ASCII. #97055 (vkcku).
- إضافة تتبّع OpenTelemetry لطلبات Keeper. #91332 (Miсhael Stetsyuk).
- خيارات configuration جديدة:
logger.startup_console_levelو
logger.shutdown_console_levelللسماح بتجاوز مستوى السجل الخاص بالـ console أثناء بدء تشغيل ClickHouse وإيقافه، على التوالي. #95919 (Garrett Thomas).
- مراعاة التجاوزات عبر سطر الأوامر عند إعادة تحميل configuration. يُغلق #80294. #80295 (Alexey Milovidov).
- السماح بتجاوزات key-value لـ parameters الخاصة بـ named collection في table function
mongodb. #89616 (vanchaklar).
- يعمل الآن تحسين read-in-order لجداول Iceberg مع دوال فرز معقّدة مثل
icebergBucketو
icebergTruncate، وليس فقط مع مراجع column البسيطة. #90256 (Konstantin Vedernikov).
- إضافة column جديد باسم parts_postpone_reasons في system.mutations لتحسين التشخيص، ويعرض أسباب تأجيل parts. #92206 (Shaohua Wang).
- تتبّع التغييرات في عدد الصفوف المطلوب قراءتها (بسبب inserts/deletes أو استخدام query condition cache) في
DataflowStatisticsCache. #93636 (Nikita Taranov).
- دعم query SYSTEM RESET DDL WORKER [ON CLUSTER]. يطلب هذا إعادة تعيين state الخاص بـ DDLWorker في thread الرئيسي له. ويفيد ذلك في refresh حالة replica النشط عند تحديث معرّفات المضيفين. #93780 (Tuan Pham Anh).
- دعم
mutation_idsفي
system.part_logلنوعي الحدث
MUTATE_PARTو
MUTATE_PART_START. #93811 (Shaohua Wang).
- يمكن الآن إعداد عمليات Background (Mutate و Merge) بشكل مستقل عبر profile ‘background’. سابقًا، كانت هذه العمليات تشترك في Settings مع queries العادية عبر profile ‘default’. #93905 (Arsen Muk).
- إضافة مزيد من المعلومات إلى
system.crash_log. #94112 #95857 (Miсhael Stetsyuk).
- تمت إضافة metric جديد باسم
QueryNonInternalلتتبّع عدد queries غير الداخلية الجاري تنفيذها. يُعرَض هذا metric باسم
ClickHouseMetrics_QueryNonInternalويساعد operators على مراقبة Concurrency الخاصة بالـ query مقارنةً بالحد
max_concurrent_queries، الذي ينطبق فقط على queries غير الداخلية. #94284 (Ashwath Singh).
- دعم جمع إحصاءات بايتات الإدخال لـ columns من compact parts في
RuntimeDataflowStatisticsCacheUpdater. #94626 (Nikita Taranov).
- إضافة check لاكتشاف سوء إعداد Keeper الذي يؤدي إلى فشل تجميع cluster. يُغلق #60932. #94682 (Konstantin Bogdanov).
- تحسين deserialization لبادئات JSON أثناء loading الخاص بالـ part. #94848 (Pavel Kruglov).
- إعادة تنظيم مسار الكتابة باستخدام مسار INSERT الكامل، مما يؤدي إلى تشغيل العروض المادية على الجدول الهدف. #94890 (Kai Zhu).
- استخدام تحسينات خطة البحث عن التشابه المتجهي فقط إذا كان الفهرس موجودًا لعمود البحث. #94998 (Eduard Karacharov).
- التحقق من حد الذاكرة الإجمالي قبل مصادقة المستخدم، وإصدار
(total) memory limit exceededإذا كان الحد الإجمالي أكبر من المسموح به. #95003 (Nikolai Kochetov).
- إضافة خيار الضبط
throw_on_unmatched_row_policiesالذي، عند تمكينه، يطلق استثناءً إذا نفّذ مستخدم استعلامًا على جدول لديه سياسات صفوف ولكن لا تنطبق أيٌّ منها على ذلك المستخدم — مما يمنع السلوك الملتبس المتمثل في إرجاع جميع الصفوف بسبب سوء ضبط التحكم في الوصول. #95014 (Vitaly Baranov).
- تحديث رموز وصول S3 ديناميكيًا في الاستعلامات الطويلة مع Unity Catalog. ويغلق هذا #93981. #95069 (Konstantin Vedernikov).
- تعطيل اضمحلال الصفحات المتسخة في jemalloc إذا كان ClickHouse تحت ضغط ذاكرة مستمر لمدة
memory_worker_decay_adjustment_period_msميلي ثانية. وإعادة تمكين اضمحلال الصفحات المتسخة في jemalloc إذا كان ClickHouse يعمل في ظروف طبيعية للمدة الزمنية نفسها. #95145 (Antonio Andelic).
- دعم ZooKeeper الإضافي في S3Queue باستخدام الإعداد
keeper_pathمن s3Queue. #95203 (Diego Nieto).
- مراعاة
max_parts_to_merge_at_onceفي عمليات دمج الأجزاء الخاصة بحذف TTL. #95315 (Kseniia Sumarokova).
- إضافة
connection_addressو
connection_portإلى query_log لعكس الاتصال الفعلي (
addressو
portيُستبدلان عند الاتصال عبر proxy وauth_use_forwarded_address=1). #95471 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح احتساب الذاكرة غير الصحيح لذاكرة التخزين المؤقت لشروط الاستعلام. وكانت المشكلة الأساسية أنه لم يأخذ في الحسبان مفتاح ذاكرة التخزين المؤقت المكوَّن من عدة سلاسل نصية (مثل part_name ومعرّف الجدول وشرط SQL بالكامل). #95478 (Nikita Mikhaylov).
- سيتيح الخادم الذي يبدأ باستخدام التهيئة المضمنة التعامل مع المستخدمين والمنح، مع حفظها في الدليل
access، كما في التهيئة العادية. وهذا يحسّن الاختبار. كما جرى تمكين جميع access_control_improvements في التهيئة المضمنة وفي clickhouse-local. #95481 (Alexey Milovidov).
- تحسين رسائل خطأ المصادقة الخاصة بـ S3 لتتضمن تلميحًا للتحقق من بيانات الاعتماد عند رفض الوصول. #95648 (Gerald Latkovic).
- تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للإحصاءات وضبط فترة تحديثها على 300 ثانية. #95841 (Han Fei).
- إضافة اسم المكوّن إلى
system.aggregated_zookeeper_log. #95882 (Antonio Andelic).
- تخطّي القراءات من object storage عند الاستعلام عن جداول
DeltaLakeمن
system.tables. #95899 (Antonio Andelic).
- تفعيل
enable_max_bytes_limit_for_min_age_to_force_mergeافتراضيًا إذا كانت قيمة الإعداد
compatibilityهي
26.2أو أعلى. #95917 (Christoph Wurm).
- أصبح Delta Lake متاحًا الآن على MacOS. إغلاق #95979. #95985 (Alexey Milovidov).
- في الإصدارات السابقة، عند دمج تعبيرات ALTER المتعارضة مع UPDATE وRENAME COLUMN، كان يُطرَح خطأ منطقي بدلًا من استثناء مناسب. إغلاق #70678. #96022 (Alexey Milovidov).
- تحسين مخرجات المساعدة لجميع تطبيقات ClickHouse وإضافة الخيار
--no-sudoمع بعض الإصلاحات. وهذا استكمال لـ #58244 من Ilya Yatsishin. #96025 (Alexey Milovidov).
- إضافة alias
distanceCosineلـ
cosineDistanceلأن جميع دوال المسافة الأخرى لديها بالفعل alias بهذا الشكل. #96065 (Raufs Dunamalijevs).
- إضافة دعم لامتداد
with_dataفي Keeper لتحسين جلب الجداول في Database Replicated. #96090 (Nikolay Degterinsky).
- تحديث chdig إلى v26.2.1 (ميزات جديدة ودعم MacOS). #96113 (Azat Khuzhin).
- تحسين filter pushdown لـ
numbersو
primes. يمكن لـ ClickHouse الآن اشتقاق حدود قيم متحفظة من شروط
WHEREعندما يتعذر اشتقاق حدود دقيقة، وتقييد توليد التسلسل بناءً على ذلك (على سبيل المثال، بالنسبة إلى
WHERE number % 5 < 2 AND number > 100 AND number < 300، لن يولّد ClickHouse إلا الأرقام بين 100 و300، ثم يطبّق predicate)، ما يتجنب عمليات المسح غير المحدودة. إغلاق #84853. إغلاق #93913. #96115 (Nihal Z. Miaji).
- كان Formatter يضع SELECT سابقًا بين قوسين عند وجود clause
COMMENTلإزالة اللبس في parsing. وبدلًا من ذلك، يُخرِج
COMMENTقبل
AS SELECT، مما يزيل هذا اللبس من دون أقواس. #96293 (Alexey Milovidov).
- أصبح إعداد
allow_impersonate_userفي
configموجودًا الآن ضمن القسم
access_control_improvementsبدلًا من كونه server setting مستقلًا. #96451 (Vitaly Baranov).
- جعل إعداد
core_dump.size_limitفي configuration قابلًا لإعادة التحميل الفوري، لتجنب الحاجة إلى إعادة تشغيل server حتى تدخل تغييرات configuration حيّز التنفيذ. #96524 (Miсhael Stetsyuk).
- تحسين قابلية التشغيل البيني بين Profiler المعالج وProfiler الزمن الحقيقي مع مهلات socket. #96601 (Sergei Trifonov).
- منع عودة البيانات المحذوفة للظهور إذا جرى تشغيل ADD COLUMN بسرعة بعد تنفيذ mutation DROP COLUMN. #96713 (Alexey Milovidov).
- تغيير نوع
function_idفي
system.instrumentationمن LowCardinality(Int32) إلى Int32. #96726 (Copilot).
- سيحترم الانتظار المتزامن لعمليات mutation إلغاء الاستعلام والمهل الزمنية. #96756 (Alexey Milovidov).
- إضافة أمر النظام
SYSTEM RELOAD DELTA KERNEL TRACING <level>لإتاحة تغيير مستوى logging الخاص بـ delta-kernel، وهو ما قد يكون مفيدًا في استكشاف الأخطاء وإصلاحها. #96763 (Kseniia Sumarokova).
- تُطبَّق التصفية حسب عائلة عناوين IP، أي إعدادات
dns_allow_resolve_names_to_ipv4/ipv6، حتى إذا كانت DNS cache معطلة. #96810 (c-end).
- تحسين إمكانيات introspection في jemalloc. #96840 (Azat Khuzhin).
- إصلاح تسبُّب واجهة الويب
/playفي ظهور الخطأ
QUERY_CACHE_USED_WITH_SYSTEM_TABLEعند الاستعلام عن جداول النظام. #96869 (Alexey Milovidov).
- تحسين واجهة الويب: تغيير favicon للإشارة إلى حالة الاستعلام قيد التنفيذ؛ وعرض الأخطاء من الاستعلامات المساعدة (تحميل قواعد البيانات والجداول) بدلًا من تجاهلها بصمت. يُغلق #85055. #96883 (Alexey Milovidov).
- جعل اللوحة اليسرى في واجهة
/playقابلة للنقر لإظهار قائمة قواعد البيانات أو إخفائها. #96884 (Alexey Milovidov).
- أصبح
DROP DATABASEالآن يحذف الجداول بترتيب عكسي للتبعيات، مما يحسّن السلامة عند التعطل عندما تحتوي قاعدة البيانات على جداول لها تبعيات تحميل (مثل جداول
Distributedالتي تستخدم
joinGet). #97057 (Alexey Milovidov).
- ترقية yaml-cpp لمنع تجاوز YAML غير الصالح. #97333 (Azat Khuzhin).
- إظهار مؤشر تحميل في الشريط الجانبي لـ
play.htmlأثناء جلب الجداول. #97531 (Alexey Milovidov).
- إضافة زر للنسخ إلى الحافظة لنتائج الاستعلام الخام في واجهة الويب المضمنة (play.html). #97532 (Alexey Milovidov).
- إصلاح مُموِّه الاستعلامات (
clickhouse-format --obfuscate) لإنتاج SQL قابلة للتحليل في مزيد من الحالات. #97584 (Alexey Milovidov).
إصلاح خطأ (خلل ظاهر للمستخدم في إصدار مستقر رسمي)
- بعد عمليات ALTER الخاصة بالبيانات الوصفية فقط، مثل توسيع عناصر Enums، قد يؤدي تحسين التجميع باستخدام projection إلى حدوث استثناء. #84143 (Alexey Milovidov).
- تستخدم materialized views الآن قاعدة البيانات التي أُنشئت فيها كسياق تنفيذ، ما يعني الآتي: - يمكن الاستغناء عن تحديد قاعدة البيانات صراحةً في الأسماء المشار إليها في استعلام select الخاص بالعرض - إذا لم يُحدَّد اسم قاعدة البيانات صراحةً، فسيُفترض استخدام قاعدة البيانات نفسها التي أُنشئ فيها materialized view. #88193 (Dmitry Kovalev).
- إصلاح استبدال query parameter في authentication methods الخاصة بـ CREATE USER عند استخدام ON CLUSTER. إذ لم تكن query parameters في authentication methods (مثل password) تُستبدل، مما كان يتسبب في ظهور أخطاء UNKNOWN_QUERY_PARAMETER على العقد البعيدة. #92777 (xiaohuanlin).
- إصلاح حالات عدم الاتساق في index analysis الخاص بـ text index للدوال
hasو
mapContainsKeyو
mapContainsValue. في السابق، كان يمكن أن تُرجع queries التي تستخدم هذه الدوال نتائج مختلفة بحسب ما إذا كان expression قد قُيِّم باستخدام text index أو بدونه. #93578 (Anton Popov).
- إصلاح crash عند Attach table إلى قاعدة بيانات
MaterializedPostgreSQLإذا كانت
dropReplicationSlotthrows أثناء فك تكدس الاستدعاءات. #96871 (Alexey Milovidov).
- كان من الممكن أن تتسبب backups في crash للخادم عند إجراء عدد كبير من backups concurrent تتعارض على الملفات نفسها. #93659 (Alexey Milovidov).
- إصلاح queries التي تستخدم parallel replicas وJOIN مع table غير MT. يغلق #92056. #93902 (Igor Nikonov).
- إصلاح مشكلة كانت تؤدي إلى أن columns في Iceberg التي تحتوي أسماؤها على نقطة تُرجع NULL باعتبارها values. #94335 (Mikhail Koviazin).
- إصلاح التعامل مع strings بترميز UTF8 في
stringJaccardIndexUTF8وتحسين الأداء. #94613 (Joanna Hulboj).
- إصلاح حالات overflow المحتملة في
WITH FILL STALENESS(التي قد تؤدي إلى UB و/أو حلقات لا نهائية). وإصلاح احتمال حدوث حلقة لا نهائية بسبب القفزات الكبيرة. وإضافة دعم analyzer القديم (غالبًا لاختبارات stress). #94663 (Azat Khuzhin).
- إصلاح احتمال تعليق distributed queries عندما تُحل hostnames إلى عدة عناوين ويتجمد replica بعيد. #94726 (c-end).
- إصلاح نتيجة غير صحيحة عند joining عدة table expressions، عندما يكون leftmost table expression عبارة عن table function من نوع
-Cluster. يحل #89996. #94748 (Konstantin Bogdanov).
- إصلاح pruning غير الصحيح لكل من primary key وskip index بالنسبة إلى predicates التي تتضمن
toWeekو
toYearWeekو
toStartOfWeekو
toLastDayOfWeekو
toDayOfWeek، مع إصلاح الاستثناءات في بعض هذه الدوال للاستعلامات الصحيحة التي تستخدم
LowCardinality(String). #94816 (Nihal Z. Miaji).
- إزالة تجاوز التحقق من الأذونات دون داعٍ في استعلامات
ATTACHالخاصة بعرض يستخدم SQL Security. يمنع هذا احتمال تصعيد الامتيازات عندما يقوم مستخدم بإرفاق عرض مع
definerمن دون التحقق من صلاحيات الوصول المطلوبة. #94865 (pufit).
- إصلاح تعطل أثناء بدء تشغيل
ReplicatedMergeTreeناتج عن إزالة متزامنة لأدلة
delete_tmp_*. #94892 (myeongjun).
- إصلاح فقدان معلومات deduplication عند تنفيذ
INSERTفي جداول Iceberg مع materialized views، مما كان يتسبب في حدوث استثناء. #94938 (Daniil Ivanik).
- إصلاح خلل كان يؤدي إلى أن
SYSTEM DROP QUERY CACHE TAG 'TAGNAME' ON CLUSTER <CLUSTERNAME>يحذف cache بالكامل على مستوى cluster. #94978 (Rory Crispin).
- الحفاظ على index granularity الثابتة (use_const_adaptive_granularity) بعد عمليات Vertical merge (الإصدار v2 مع إصلاح لـ Nested، وبشكل عام). #95013 (Azat Khuzhin).
- إصلاح race في filesystem cache في الإصدار 26.1 بعد [ClickHouse/ClickHouse#82764](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/82764). #95042 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح إلغاء table function postgresql() عبر KILL QUERY واستعلام الإلغاء (Ctrl+C) في clickhouse-client. #95136 (Roman Vasin).
- إصلاح استنتاج الأنواع للأعمدة المؤهلة من source tables عند استخدام عدة joins مع عبارة
USING. سابقًا، كانت الـ joins اللاحقة تحدّث types الخاصة بأعمدة المصدر الأساسية بشكل غير صحيح إلى common supertype حتى عندما لا يكون column مشاركًا في ذلك join (على سبيل المثال، في
SELECT t2.a FROM t1 LEFT JOIN t2 USING (a) LEFT JOIN t3 USING (a)، فإن column
t2.aيُستخدم فقط في join الأول، لذلك يجب أن يكون نوعه هو supertype لـ
t1.aو
t2.aمع استبعاد
t3.a). وقد يؤدي ذلك إلى أخطاء منطقية أو أعطال عندما تتوقع الدوال column types تختلف عما يظهر فعليًا في Execution Plan. #95157 (Vladimir Cherkasov).
- تنفيذ تحويل الأعمدة مرة واحدة فقط أثناء جلب محتوى قائمة manifest .avro والملفات. #95164 (Daniil Ivanik).
- إصلاح الحساب غير الصحيح لأحجام JSON column، والذي قد يؤدي إلى استخدام مفرط للذاكرة أو column statistics غير صحيحة. #95207 (Azat Khuzhin).
- إصلاح احتساب الذاكرة غير الدقيق عند تطبيق patch parts كبيرة بعد lightweight updates. سابقًا، كان تطبيق الرقع الكبيرة قد يتسبب في استخدام مفرط للذاكرة، وينتج عنه إنهاء server process بواسطة OOM killer. #95231 (Anton Popov).
- إصلاح سلوك غير معرّف كان قد يتسبب في نتائج غير صحيحة أو استثناء عند رجوع distributed query مع
max_parallel_replicasإلى replica محلية أثناء index analysis. #95263 (Azat Khuzhin).
- إصلاح aggregation للأعمدة المتناثرة مع
sumوtimeseries عندما يكون
group_by_overflow_modeمضبوطًا على
any. #95301 (Mikhail Koviazin).
- إصلاح مشكلة موثوقية في سياسة القرص
plain_rewritable، إذ كان من الممكن أن يؤدي خطأ في الشبكة أثناء فك ارتباط ملف بيانات وصفية إلى ترك وحدة التخزين في حالة غير متسقة. #95302 (Mikhail Artemenko).
- استبدال Date بـ Date32 في Iceberg. #95322 (Konstantin Vedernikov).
- سيُخفى الآن وسيط password في table function
redisضمن السجلات وجداول النظام (مثل:
query_log). #95325 (János Benjamin Antal).
- إصلاح خطأ كان يسمح بحذف الجداول أو تعديلها بينما كان distributed query لا يزال قيد التنفيذ عليها، مما قد يؤدي إلى استثناءات أو نتائج غير صحيحة. #95356 (Azat Khuzhin).
- إصلاح خطأ منطقي في بعض الحالات عند استخدام
LIMIT/OFFSETبقيم سالبة في distributed queries. #95357 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح خطأ كان يتسبب في أن يطلب clickhouse-client كلمة المرور مرتين عند الاتصال باستخدام ssh. #95372 (Isak Ellmer).
- إصلاح حالة data race في وحدة التخزين S3(Azure)Queue. #95385 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح خطأ في مرشح prewhere تسببت فيه تعبيرات lambda داخل prewhere. #95395 (Xiaozhe Yu).
- إصلاح
optimize_syntax_fuse_functionsبحيث لا يعيد Rewrite
sum/count/avgإلى
sumCount()عندما يكون وسيط aggregate من النوع
Nullable. يغلق #95390. #95441 (Nihal Z. Miaji).
- تجنب احتمال حدوث crash في distributed queries عند الإلغاء. #95466 (Aleksandr Musorin).
- إصلاح deduplication للبث من محرك S3(Azure)Queue. #95467 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح تحديث row policies المعيّنة للمستخدم الأولي في distributed queries. #95469 (Vitaly Baranov).
- إصلاح التحقق من الأقراص المشفرة فوق plain_rewritable (يُصلح احتمال ظهور
It is not possible to register multiple plain-rewritable disks with the same object storage prefix). #95470 (Azat Khuzhin).
- كانت table function
mergeTreeProjectionتفتقر إلى تحقق من الوصول، مما أتاح للمستخدمين الذين لا يملكون إذن SELECT على جدول (لكن لديهم أذونات table functions) قراءة البيانات من projections الخاصة به. يضيف هذا الإصلاح تحقق الوصول نفسه الموجود بالفعل في
mergeTreeIndexو
mergeTreeAnalyzeIndexes. #95480 (Alexey Milovidov).
- إصلاح احتمال حدوث خطأ منطقي أثناء قراءة subcolumn الحجم من dynamic subcolumns لأنواع Dynamic/JSON. #95573 (Pavel Kruglov).
- إصلاح تراجع في النسخ المتماثل بدون نسخ (التجريبي) أُدخل في #94262، حيث كان يمكن حذف الأجزاء المشتركة قبل أن تنتهي النسخ المتماثلة الأخرى من جلبها. #95597 (filimonov).
- إصلاح تعطل أثناء تطبيق
tupleElementعلى Arrays من JSON. يُغلق #95581. #95647 (Pavel Kruglov).
- إصلاح استثناء خطأ منطقي عند استخدام مُطابِق (
*) داخل دالة لامبدا ضمن عبارة VALUES في JOIN مع USING. يُغلق #93675. #95661 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح الخطأ المنطقي
There was an error: Cannot obtain error messageعند انتظار distributed DDL وحذف قاعدة بيانات Replicated بالتزامن مع ذلك. يُصلح #95539. #95664 (Alexander Tokmakov).
- إصلاح إرجاع الدالة
INنتائج غير صحيحة مع قيم
NULLعندما يكون
transform_null_inمُمكّنًا. يُغلق #65776. #95674 (Nihal Z. Miaji).
- التعامل بشكل صحيح مع الأنواع LowCardinality Nullable في
CASTعندما يكون الإعداد
cast_keep_nullableمُمكّنًا. يُغلق #95670. #95747 (Alexey Milovidov).
- إصلاح squashing لبيانات delta lake المُقسّمة إلى partitions. #95773 (Kseniia Sumarokova).
- إصلاح حالة تسابق لعمود join من نوع Nullable في مرشحات وقت التشغيل. #95775 (Hechem Selmi).
- إصلاح خطأ منطقي محتمل في استعلام يحتوي على مُطابِق (
*,
table.*) و
analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifierعندما يكون لعمود
USINGأنواع مختلفة في الجداول وفي قائمة SELECT. يُغلق #90477. #95808 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح مشكلات سلامة الذاكرة في عمليات thread pool المتوازية (backups وaggregation وdistributed queries) التي كان يمكن أن تتسبب في استثناءات عند حدوث خطأ أثناء scheduling المهام. #95818 (Raúl Marín).
- إصلاح تعطل عند تنفيذ DROP WORKLOAD بالتزامن مع استعلامات تستخدم workload الجاري حذفه. #95856 (Alexey Milovidov).
- إصلاح بطء الأداء عند الاستعلام عن جداول النظام باستخدام مستخدم لديه أذونات محدودة على عدد كبير من قواعد البيانات. يُغلق #89371. #95874 (pufit).
- إصلاح تنفيذ
tupleElementعلى JSON مع مسارات متداخلة، إذ كان يمكن أن يؤدي سابقًا إلى نتيجة استعلام خاطئة. #95907 (Pavel Kruglov).
- إصلاح خطأ
NOT_SUPPORTEDكان يمكن أن يحدث عند استخدام خوارزمية join
directمع جدول MergeTree فارغ. #95935 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح مشكلة عدم اقتراح العميل للأسماء المستعارة للإعدادات وعدم إكمالها تلقائيًا، يُغلق #92190. #95945 (phulv94).
- إصلاح event_date في system.asynchronous_metric_log. #95947 (Raúl Marín).
- إصلاح skipping paths في نوع البيانات JSON. سابقًا، مع
JSON(SKIP path)كان يتم تخطي جميع مفاتيح JSON التي تبدأ بالبادئة
path، بما في ذلك مفاتيح مثل
"pathpath"، ما كان قد يؤدي إلى فقدان البيانات لهذه المسارات أثناء insert. الآن أُصلحت هذه المشكلة، ولم يعد يتم تخطي سوى المفتاح
"path". #95948 (Pavel Kruglov).
- يجب ألا يتم اعتبار part الذي يحتوي على projections غير معروفة مفقودًا إلى الأبد. #95952 (Mikhail Artemenko).
- إصلاح تحوّل السلسلة الفارغة إلى
NULLفي جدول
Joinمع مفتاح
Nullable(String). يُغلق #71414. #96002 (Alexey Milovidov).
- أصبح بإمكان engine PostgreSQL الآن قراءة
BOOLEAN[]بشكل صحيح. يُغلق #72754. #96006 (Alexey Milovidov).
- إصلاح format
ProtobufListعند القراءة من ملف فارغ. يُغلق #70059. #96007 (Alexey Milovidov).
- إصلاح مشكلة إنتاج format
ProtobufListسجلًا وهميًا للجداول الفارغة. يُغلق #72596. #96010 (Alexey Milovidov).
- إصلاح عدم تطابق الأنواع في الدالة
ifبين
UInt64و
Int32في حالة غير معتادة من distributed queries و PREWHERE، مع type inference. يُغلق #70017. #96012 (Alexey Milovidov).
- إصلاح queries المترجمة بواسطة
JITالتي تتضمن أنواع
Bool. #96013 (Alexey Milovidov).
- إصلاح logical error عند قراءة UUID column من عمود TEXT في SQLite. يُغلق #71263. #96016 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تحويل الأنواع في engine SQLite لكل من
DateTimeو
Dateو
UUIDوأنواع أخرى. يُغلق #73481. #96017 (Alexey Milovidov).
- كان يتم تهريب قيم
FixedStringبشكل غير صحيح في queries المرسلة إلى قواعد البيانات الخارجية، SQLite و PostgreSQL. يُغلق #73519. بمشاركة @jh0x في التأليف. #96019 (Alexey Milovidov).
- إصلاح فشل assertion في WindowTransform عند استخدام إزاحة PRECEDING كبيرة. يغلق #75852. #96026 (Alexey Milovidov).
- إصلاح خلل قد يؤدي إلى تلف البيانات عند استخدام async inserts متزامنة بأسماء المعلمات نفسها ولكن بقيم مختلفة. #96035 (Seva Potapov).
- إصلاح الفترة الزمنية لأدوات التحليل العامة (ويتحكم فيها
global_profiler_real_time_period_nsو
global_profiler_cpu_time_period_ns). فبدلًا من القيمة المضبوطة، كانت تُستخدم قيمة مقصوصة، مما يؤدي إلى إيقاظ أداة التحليل أكثر من المقصود. #96048 (Antonio Andelic).
- سابقًا، إذا كان ملف البيانات المرجعي داخل ملف manifest في Iceberg الخاص بـ position delete موجودًا في entry لكنه كان null، فلم نكن نحصل على الحدود الصحيحة لملفات البيانات المقابلة. يُصلح هذا الـ PR هذا الخلل. #96061 (Daniil Ivanik).
- إصلاح سحب الأدوار الافتراضية. #96103 (Vitaly Baranov).
- إصلاح use-after-free في تحليل الفهرس في حالة نادرة تجمع بين تعطيل
use_primary_keyووجود عدد كبير جدًا من حالات الفصل بين الشروط التي تستخدم الفهرس. #96112 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تراجع في codec
Gorillaعندما لا يتطابق الحجم المحدد صراحةً مع حجم نوع البيانات، ويكون حجم buffer صغيرًا جدًا. في الإصدارات السابقة، كان هذا يؤدي إلى استثناء عند فك الضغط. يغلق #78253. #96118 (Alexey Milovidov).
- تجنب حدوث deadlock في القواميس المحمّلة عندما يشير أحد القواميس إلى جدول Merge يشير إليه بشكل递عي. يغلق #78360. #96120 (Alexey Milovidov).
- إصلاح use-of-uninitialized-value في
formatDateTimeمع Formatterات غير ثابتة العرض، مثل نمط MySQL ونمط JODA. #96133 (Alexey Milovidov).
- أدى الجمع بين الإعدادين
use_const_adaptive_granularityو
index_granularity_bytes(والذي يعني “granularity غير تكيفية”) إلى سوء حساب عدد الصفوف المطلوب قراءتها وحدوث استثناء. #96143 (Alexey Milovidov).
- قد يؤدي تنفيذ mutation غير صالحة من ALTER UPDATE على الجداول الشبيهة بالملفات في object storage، مثل S3 وAzure، إلى إلغاء مرجعية nullptr. يغلق #92994. #96162 (Alexey Milovidov).
- إصلاح إرجاع
AccessRights::containsنتائج غير صحيحة مع عمليات revoke الجزئية. #96170 (pufit).
- إصلاح تصادم hash في query condition cache للثوابت المطوية في CTE، ما قد يؤدي إلى نتيجة query خاطئة. يغلق #96060. #96172 (Alexey Milovidov).
- إصلاح احتمال حدوث توقّف تام في ProcessList. وقد يحدث ذلك بسبب احتمال انعكاس ترتيب الأقفال إذا جرى تفعيل متتبّع memory overcommit أثناء إضافة مهمة إلى مدقّق الإلغاء. #96182 (Antonio Andelic).
- إصلاح خلل كان قد يؤدي إلى إرجاع نتائج غير صحيحة في الاستعلامات التي تتضمن عمليات ربط خارجية (LEFT أو RIGHT أو FULL) مع عدة عمليات INNER JOIN، وذلك بسبب إعادة ترتيب غير قانونية لعمليات الربط. فعندما كان شرط ON لعملية الربط الخارجية يشير إلى أعمدة من عدة جداول تم ربطها مسبقًا، كان المُحسِّن لا يراعي جميع تبعيات الجداول، ما قد يؤدي إلى إعادة ترتيب عمليات الربط بشكل غير صحيح والتسبب في فقدان بعض الصفوف. إغلاق #95972. #96193 (Vladimir Cherkasov).
- عندما لا تكون هناك إحصاءات معرّفة لجدول ما، ينبغي ألّا يحاول ClickHouse تحميلها. وهذا يتجنّب بعض العبء الإضافي (أكثر من 100 مللي ثانية) الناتج عن التحقق من وجود ملفات الإحصاءات. (issue #96068). #96233 (Han Fei).
- إصلاح
optimize_syntax_fuse_functionsبحيث لا يعيد كتابة
sum/count/avgإلى
sumCount()عندما تكون وسيطة التجميع من النوع
LowCardinality(Nullable). إغلاق #95390. #96239 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح تقليم الأقسام غير الصحيح للدالتين
not INو
not hasفي بعض الحالات. #96241 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح
stack-use-after-scopeفي فهرس تشابه المتجهات. #96259 (Alexey Milovidov).
- إصلاح مشكلة عدم تعرّف مشغّل الاختبارات على تعليقات تلميحات الأخطاء عندما يسبق الاستعلامَ تعليقُ SQL. #96336 (Yakov Olkhovskiy).
- إصلاح خطأ منطقي في KeyCondition عندما يكون للجدول مفتاح أساسي قابل للقيم الفارغة، ويستخدم الاستعلام الدالة
coalesceبحيث تكون وسيطتها الأولى ثابتة. #96340 (Alexey Milovidov).
- كان التفاعل بين
GROUPING SETSو
group_by_use_nullsونوع البيانات
Tupleمع وجود
LowCardinalityبداخله قد ينتج بنية block غير متوقعة في query pipeline، مما يؤدي إلى خطأ منطقي. وقد ظهر ذلك بعد إدخال
Tupleمن النوع
Nullable. #96358 (Alexey Milovidov).
- كان من الممكن إنشاء جدول باستخدام تعبير فارغ
()بوصفه index، مما أدى إلى وصول غير صالح إلى الذاكرة. #96363 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تعطل في المحلّل القديم عند وجود JOIN وأسماء مستعارة مكررة. #96405 (Ilya Golshtein).
- إصلاح الخطأ
Nested columns sizes are inconsistent with local_discriminatorsالناتج عن تحسين خاطئ للتصفية الموضعية لأعمدة Variant. #96410 (Alexey Milovidov).
- إصلاح مشكلة تجاهل
CREATE TABLE ... CLONE AS ...للمؤهِّل الكامل للجدول المصدر. #96415 (Hasyimi Bahrudin).
- إصلاح إلغاء table function
mysqlباستخدام KILL QUERY وإلغاء الاستعلام (Ctrl+C) في clickhouse-client. #96437 (Roman Vasin).
- إصلاح حالة livelock في خيط التحقق من الإلغاء للاستعلامات ذات القيم المرتفعة لـ
max_execution_time. #96450 (Sergei Trifonov).
- إصلاح خطأ منطقي في بعض الحالات عند استخدام
LIMIT/OFFSETبقيم كسرية في الاستعلامات الموزعة. #96475 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح إلغاء مرجعية مؤشر فارغ في بعض التعبيرات التي تتضمن lambda functions. #96479 (Alexey Milovidov).
- إصلاح نتائج غير صحيحة عند تحويل الأعمدة
LowCardinalityإلى
Nullable. #96483 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح تعطل عند إنشاء Iceberg table مع عبارة
ORDER BYتشير إلى عمود غير موجود أو تستخدم argument موضعيًا. يغلق #93280. #96484 (Konstantin Vedernikov).
- إصلاح استثناء runtime filter لأعمدة Tuple ذات الحقول الفرعية Nullable. #96509 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERRORفي القارئ native لـ Parquet V3 عندما يحتوي عمود عامل التصفية
PREWHEREعلى قيم UInt8 غير Boolean. #96594 (Alexey Milovidov).
- إصلاح إعادة توليد الفهرس الضمنية في replicated tables أثناء تغييرات metadata. #96600 (Raúl Marín).
- إصلاح حالة datarace عند DROP WORKLOAD. #96614 (Sergei Trifonov).
- إصلاح خطأ في عمليات الكتابة إلى Iceberg table، حيث قد تؤدي عمليات insert المقسمة إلى partition إلى توزيع غير صحيح للبيانات عبر ملفات partition. #96620 (Konstantin Vedernikov).
- إصلاح
heap-use-after-freeفي
CREATE TABLEمع القيود. #96669 (Nikita Taranov).
- التحقق من witness version في bech32 لتجنب تجاوز سعة buffer. #96671 (Raúl Marín).
- إصلاح إرجاع
system.tablesلأخطاء عند إنشاء Data Lake REST catalog بإعداد
auth_headerغير صالح. #96680 (Han Fei).
- إصلاح إرجاع
min(timestamp)لبداية الحقبة (
1970-01-01) عبر
_minmax_count_projectionبعد دمج TTL عندما تُصفّى جميع الصفوف في block. #96703 (Raquel Barbadillo).
- تحسين التحقق من إعداد
iceberg_metadata_file_pathلمنع path traversal وضمان وجود ملف metadata المحدد داخل directory الجدول. #96754 (Daniil Ivanik).
- إصلاح تعطل في
ifNullمع argument من نوع
Variantمستخدم في
GROUP BY. #96790 (Alexey Milovidov).
- أُصلِحت تصادمات مفاتيح الذاكرة المؤقتة بين الجداول التي تستخدم الإعداد
table_disk=1. #96818 (Raufs Dunamalijevs).
- أُصلِح تعلّق خيط التنظيف الخاص بـ MemoryWorker بسبب حالة تسابق. #96819 (Antonio Andelic).
- لم يَعُد يجري تسجيل البيانات التي تحتوي على بيانات اعتماد في كتالوجات Iceberg. #96831 (Konstantin Vedernikov).
- أُصلِحت حالة الخروج الخاصة بـ clickhouse-client بعد حدوث خطأ في الخادم. #96841 (Vitaly Baranov).
- قد تُرجِع الاستعلامات التي تتضمن
CROSS JOINمع تفعيل النسخ المتماثلة المتوازية نتائج غير صحيحة. يُصلح هذا #74337. #96848 (Igor Nikonov).
- أُصلِحت مشكلة فشل استعلامات
ALTER TABLE DROP COLUMNبعد تنفيذ تحديث خفيف سابقًا على العمود نفسه. #96861 (Anton Popov).
- أُصلِح تجاوز المكدس (انهيار) عند إنشاء نسخ احتياطية أرشيفية (
.zip,
.tzst) على قرص تخزين كائنات
plain_rewritable. #96872 (Alexey Milovidov).
- أُصلِح انهيار الخادم عند فشل النسخ الاحتياطي بسبب امتلاء القرص أو أخطاء إدخال/إخراج أخرى في نظام ملفات الوجهة. #96873 (Alexey Milovidov).
- أُصلِح تجاهل
EXCEPT ALLو
INTERSECT ALLلتكرارات الصفوف وتعاملُهما كما لو كانا النظيرين
DISTINCT. #96876 (Alexey Milovidov).
- أُصلِح استثناء
std::terminateفي
indexOfAssumeSortedعند استدعائه بأنواع غير متوافقة (مثل مصفوفة
IPv4مع قيمة بحث صحيحة). #96877 (Alexey Milovidov).
- أُصلِح الاستثناء
Bad cast from type DB::ColumnNullable to DB::ColumnStringعند استخدام window functions مع
group_by_use_nulls = 1وCUBE/ROLLUP/GROUPING SETS. #96878 (Alexey Milovidov).
- أُصلِحت النتائج غير الصحيحة عندما تحوّل compiled expressions المترجمة بـ JIT
DateTimeإلى
DateTime64(مثلًا في
CASE/
if/
multiIfمع أنواع DateTime مختلطة). فقد أُعيد تفسير القيمة بدلًا من تحجيمها بشكل صحيح، مما أدى إلى timestamps خاطئة بعد تفعيل ترجمة التعبير. #96879 (Alexey Milovidov).
- أُصلِح استثناء الخطأ المنطقي في
CoalescingMergeTreeعندما يُنتج تعبير skip index عمودًا ثابتًا (مثل
bloom_filterعلى
ifNotFinite(1, c0)لعمود صحيح). #96880 (Alexey Milovidov).
- أُصلِح رقم المنفذ الخاطئ في رسالة الخطأ عند الاتصال عبر HTTP بالخطأ بمنفذ native protocol المفعَّل بـ TLS. #96881 (Alexey Milovidov).
- أُصلِح عدم تطبيق
SETTINGSالخاصة بكل subquery على Table functions مثل
fileفي CTEs والاستعلامات الفرعية. #96882 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تسرّب الذاكرة في كائنات BIO عند قراءة شهادات X509. #96885 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERRORفي محلّل الاستعلامات عند تمرير تعبير lambda في موضع يُتوقَّع فيه وجود قيمة فعلية (على سبيل المثال، كوسيط للمُراكِم في
arrayFold). #96892 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء
ColumnNullable is not compatible with originalعند إجراء CAST للأنواع المتداخلة المعقّدة (Array من Nullable Tuple يحتوي على Map بقيم Nullable Enum). #96924 (Alexey Milovidov).
- إصلاح حالة race condition في التحميل المتوازي لـ Dictionary المجزّأ
HASHED، والتي كان يمكن أن تتسبب أحيانًا في عدم تحميل بعض الصفوف. #96953 (Alexey Milovidov).
- إصلاح حالة race condition بين
REPLACE PARTITIONوmutations الخلفية، والتي كان يمكن أن تؤدي إلى ظهور كلٍّ من البيانات القديمة والجديدة بعد الاستبدال. #96955 (Alexey Milovidov).
- إصلاح دالة
arrayJoinالتي كانت تُنتج صفوفًا مكررة عند استخدامها مع INNER JOIN وWHERE clause، وكان السبب في ذلك أن تحسين الدفع الجزئي للمسندات كان يدفع عوامل التصفية التي تحتوي على
arrayJoinبشكل غير صحيح إلى ما دون JOIN. #96989 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الانهيار (SEGFAULT) في
clearCachesالناتج عن أن
BlockIO::operator=لم يكن ينقل
query_metadata_cache، مما أدى إلى التدمير المبكر لـ snapshotات التخزين المخزنة مؤقتًا وحدوث use-after-free لتخزين
MergeTreeData. #96995 (Alexey Milovidov).
- إصلاح فشل assertion في
IfTransformStringsToEnumPassعندما تُرجع الدالة
ifأو
transformالقيمة
Nullable(String)(على سبيل المثال مع
GROUP BY ... WITH CUBEو
group_by_use_nulls = true). #97002 (Alexey Milovidov).
- إصلاح كتابة بيانات غير صحيحة أثناء
INSERT ... SELECTمع
UNION ALLو
JOIN، حيث كان يمكن أن تتلقى أعمدة السلاسل النصية الثابتة قيمًا خاطئة بعد squashing الكتل. #97019 (Hasyimi Bahrudin).
- إصلاح استثناء
assert_cast(أو تلف البيانات الصامت في إصدارات release) عند إنشاء column statistics بعد أن يغيّر
ALTER TABLE MODIFY COLUMNنوع العمود. #97027 (Alexey Milovidov).
- إصلاح قراءات من ذاكرة غير مهيّأة في Azure Blob Storage، وSSH protocol، وواجهات Arrow Flight. #97053 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الحالات التي كانت فيها indexes تؤثر في نتائج queries التي تستخدم row policy/PREWHERE وFINAL. #97076 (Yarik Briukhovetskyi).
- إصلاح ما تبقى من حالة race condition بين
REPLACE PARTITIONوmutations الخلفية في جداول
MergeTree، والتي كان يمكن أن تتسبب في ظهور البيانات القديمة من جديد. #97105 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الفهارس الضمنية مع الأعمدة المستعارة، وإجراء تحقق كامل قبل إنشائها. #97115 (Raúl Marín).
- إصلاح خطأ منطقي في
FunctionVariantAdaptorمع الدوال التي تتطلب arguments ثابتة مثل
arrayROCAUC. #97116 (Bharat Nallan).
- إصلاح تعثر mutations عند قيام
PartCheckThreadبإعادة إدراج
GET_PARTلجزء طُبِّق عليه mutation بالفعل، مما يترك entries وهمية في
parts_to_do. #97162 (Alexey Milovidov).
- إصلاح تقدير عدد rows في query plan للاستعلامات الفرعية التي تحتوي على
ORDER BY ... LIMIT، وهو ما كان قد يدفع المُحسِّن إلى اختيار join order غير مثالي. #97193 (Alexander Gololobov).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERRORفي
FunctionVariantAdaptorعندما تُرجِع دالة تعمل على Variant columns النوع
Nothing، وهو ما قد يحدث مع Arrays الفارغة في queries
UNION ALL. #97213 (Alexey Milovidov).
- إصلاح data race أثناء عمليات النسخ متعدد الأجزاء في S3 (مثل أثناء
BACKUP/
RESTOREإلى S3)، والتي كان يمكن أن تتسبب في استثناءات عند الوصول المتزامن. #97227 (Azat Khuzhin).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERRORعندما يُشير
arrayJoinفي clause
WHEREإلى columns من جانبي
JOIN. #97239 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERRORعند قراءة subcolumn
.sizeلـ
Nullable(String)sparse داخل Tuple مع PREWHERE. #97264 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الاستثناء “Number of rows in lazy chunk does not match number of offsets” في
LazyMaterializingTransformعند القراءة من tables ذات index granularity غير تكيفية (
index_granularity_bytes = 0) باستخدام
ORDER BY ... LIMIT. #97270 (Alexey Milovidov).
- إصلاح فقدان
SYSTEM RESTART REPLICAللجدول من database عند فشل إعادة إنشاء الجدول بسبب استثناء غير متعلق بـ ZooKeeper (مثل memory limit)، مما يؤدي إلى عدم تطابق في ملخصات metadata في
DatabaseReplicated. #97276 (Alexey Milovidov).
- أصبح الحقل
readonlyفي
system.merge_tree_settingsيعكس الآن بشكل صحيح أن بعض إعدادات merge tree (مثل
index_granularity) تكون readonly دون قيد. #97277 (Robert Schulze).
- إصلاح crash أثناء تحسين
count()على جداول
MergeTreeعندما كان snapshot التخزين قد أُنشئ من دون data. #97281 (Pablo Marcos).
- إصلاح crash محتمل عند تحليل أسماء الدوال من معلومات التصحيح لأجل stack traces. #97294 (Azat Khuzhin).
- إصلاح خطأ منطقي في analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifier ومع أعمدة ALIAS. إغلاق #96228. #97297 (Vladimir Cherkasov).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERRORفي
applyOrderعند استخدام columns مفهرسة نصيًا مع clause
QUALIFY. #97313 (Alexey Milovidov).
- يعرض جدول النظام
system.functionsالآن للدوال الداخلية القيمة
categories = 'Internal'بدلًا من
categories = ''. #97315 (Robert Schulze).
- قد يُنتج الاستعلام الذي يتضمن سلسلة RIGHT JOIN مع تمكين parallel replicas نتيجة غير صحيحة. يُصلح #74341. #97316 (Igor Nikonov).
- إصلاح أخطاء
TABLE_UUID_MISMATCHالزائفة التي قد تحدث مع العروض المادية القابلة للتحديث وفي سيناريوهات أخرى يُعاد فيها تسمية الجداول. #97323 (Azat Khuzhin).
- إصلاح segfault في النسخ الاحتياطي لـ
StorageKeeperMapبسبب استخدام مؤشر تخزين متدلٍّ بعد تحريره في دفعة النسخ الاحتياطي lazy. #97336 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الدالة
existsمع scalar subquery داخل
ALTER UPDATE/DELETEعند تمكين
mutations_execute_subqueries_on_initiator. جرى تقييم scalar subquery بشكل غير صحيح، ما قد يؤدي إلى خطأ أو إلى أمر mutation تالف يجعل الجدول غير قابل للتحميل عند إعادة تشغيل الخادم التالية. #97347 (Kirill Kopnev).
- إصلاح الاستثناء المنطقي
Unexpected return type from equals. Expected Nullable(UInt8). Got Const(LowCardinality(Nullable(UInt8)))عند مقارنة NULL بعمود Variant يحتوي على أنواع LowCardinality. #97379 (Alexey Milovidov).
- إصلاح race condition محتملة عند تنفيذ
EXCHANGE TABLESبالتوازي مع تمكين query cache المُجزّأ. #97411 (Konstantin Vedernikov).
- إصلاح الاستثناء
LOGICAL_ERRORفي التحويل من Array إلى
QBitعندما يستبدل
nullable_sourceمن غلاف
Tupleخارجي عمود Array المُحوَّل بنوع عمود غير متطابق. يُغلق #97389. #97413 (Alexey Milovidov).
- إصلاح عدم اتساق التنسيق ذهابًا وإيابًا لـ AST في القيم الحرفية tuple ذات alias داخل الأقواس، فمثلًا أُعيدت تهيئة
(('a', 'b') AS x)بشكل غير صحيح إلى
tuple(('a', 'b') AS x). #97418 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء أثناء asynchronous inserts مع deduplication عندما أدى فشل parsing إلى إنشاء block فارغ بلا rows. #97460 (Sema Checherinda).
- إصلاح الاستثناء “Number of rows in lazy chunk does not match number of offsets” في
LazyMaterializingTransformعند القراءة من الجداول ذات index granularity غير التكيفية (
index_granularity_bytes = 0) باستخدام
ORDER BY ... LIMIT. #97482 (Alexey Milovidov).
- إصلاح إعدادات insert في Iceberg. إضافة alias للإعداد
allow_experimental_insert_into_iceberg. #97483 (Konstantin Vedernikov).
- إصلاح
ACCESS_DENIEDللمستخدمين الذين لا يملكون permission
CREATE TEMPORARY TABLEعندما تعيد optimization
optimize_inverse_dictionary_lookupكتابة predicates الخاصة بـ
dictGet(...). يتخطّى ClickHouse الآن إعادة الكتابة وينفّذ expression الأصلي. يُغلق #97269. #97484 (Nihal Z. Miaji).
- إصلاح فشل assertion (استثناء في إصدارات debug/sanitizer) في
Setو
MergeTreeIndexSetعند معالجة الأعمدة التي تحتوي على أعمدة فرعية داخلية sparse (مثل أعمدة
Tupleمن أجزاء MergeTree ذات ملفات تعريف serialization sparse مختلفة). #97493 (Alexey Milovidov).
- إصلاح احتمال استخدام الذاكرة بعد تحريرها في StorageKafka2. #97520 (Bharat Nallan).
- إصلاح
INTO OUTFILEمع
TRUNCATEوالإعداد
into_outfile_create_parent_directoriesعندما يحتوي مسار الإخراج على مجلدات. #97549 (Alexey Milovidov).
- إصلاح الخطأ
BAD_ARGUMENTSعند الاستعلام عن الجداول التي تحتوي على تعبيرات lambda داخل أعمدة ALIAS عبر table function
merge()مع تمكين analyzer. #97551 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء
system.zookeeper_infoعندما تكون قيمة zxid في Keeper مساوية لـ 0. #97553 (Alexey Milovidov).
- إصلاح احتمال حدوث logical error في Dictionary
ip_trieعندما لا يكون نوع المفتاح String. #97555 (Bharat Nallan).
- إصلاح عدم عمل OAuth authentication في REST catalog الأساسي
RestCatalog(إذ كانت تعمل فقط مع catalogs المشتقة مثل
OneLakeCatalog). وقد أدى ذلك إلى تعطيل REST catalog الافتراضي بعد تقديم BigLake catalog. #97561 (Konstantin Vedernikov).
- تقبل دوال Geometry (
perimeterSpherical,
areaSpherical، إلخ) الآن الأنواع الفرعية الهندسية الفردية (
Polygonو
Ringو
Pointوغيرها) بالإضافة إلى النوع
Geometryمن نوع Variant. #97571 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء
LOGICAL_ERRORعند استخدام
isNull/
isNotNullعلى subcolumns للأنواع
Nullable(Tuple(... Nullable(T) ...)). يغلق #97224. #97582 (Alexey Milovidov).
- إصلاح إلغاء مرجعية مؤشر فارغ عند تطبيق patch parts أثناء lightweight updates. #97583 (Alexey Milovidov).
- يمرر
BaseSettings::readBinaryالفهرس من
accessor.findإلى
field_infos[]من دون التحقق من قيمة عدم العثور الخاصة (أي
-1)، ما قد يؤدي إلى وصول خارج حدود
std::vector. وقد اكتُشفت المشكلة بفضل تقوية libcxx. وعلى الأرجح كان هذا يحدث أثناء deserialization لخطة query عندما يرسل server أحدث إعدادًا غير معروف إلى server أقدم. تتعامل طريقة القراءة المعتمدة على السلاسل النصية مع هذا بشكل صحيح بالفعل، لكن
readBinaryكان يفتقد إلى التحقق نفسه. #97585 (Miсhael Stetsyuk).
- إصلاح نتائج query غير صحيحة لاستعلامات
UNION ALLعندما كان أحد الفروع يحتوي على predicate ثابتة القيمة false، إذ كان الفرع يقرأ data بشكل غير صحيح بدلًا من ألا يعيد شيئًا. #97620 (Bharat Nallan).
- إصلاح فشل
IN (col)عند استخدام مرجع column واحد مع الخطأ
UNSUPPORTED_METHOD. #97646 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء الخطأ المنطقي عند استخدام
GROUP BY ... WITH ROLLUP/CUBEعندما تتضمن المفاتيح
LowCardinality(Nullable(...))داخل
Nullable(Tuple(...)). #97647 (Alexey Milovidov).
- إصلاح عدم اتساق تنسيق AST في
NOT (1, 1, 1)، والذي كان قد يتسبب في
LOGICAL_ERRORفي بُنى التصحيح. #97653 (Alexey Milovidov).
- إصلاح استثناء
keeper-converterعند مصادفة ملفات سجل معاملات ZooKeeper فارغة. #97673 (Alexey Milovidov).
تحسينات في البناء/الاختبار/التغليف
- يمكن بناء ClickHouse باستخدام clang-23 (master). #95578 (Alexey Milovidov).
- إصلاح فرض القيمة
falseعلى
is_localعند تهيئة
bind_host، مع استبداله باختبار تكامل. متابعة لـ #74741. #93109 #96018 (Zhigao Hong).
- اختبارات الإجهاد: إصلاح اختبارات الإجهاد والترقية في CI، وتجاهل الوسوم
no-{build}، وإضافة عشوائية للتوافق. #94693 (Nikita Fomichev).
- نشر الملف التنفيذي parser_memory_profiler من نواتج build. ويمكن استخدام الأداة لتحليل استهلاك ذاكرة AST. #95826 (Ilya Yatsishin).
- إضافة الراية
--symbolizeإلى أداة
parser_memory_profiler، بحيث تُنتج ملفات
.heap.symتحتوي على رموز محلولة في النتائج. #96477 (Ilya Yatsishin).
- تثبيت Docker images التابعة لجهات خارجية في اختبارات التكامل على إصدارات محددة. #96500 (Alexey Milovidov).
- استعادة إمكانية الربط الديناميكي مع
OpenSSL. لا يُنصح بهذا، ولا يُستخدم في أي builds خاصة ببيئات production، لكن الخيار لا يزال متاحًا للهواة على الإنترنت. #96506 (Govind R Nair).
- تقليل نطاق
magic_enumمن [-100, 1000] إلى النطاق default [-128, 127] باستخدام تخصيص لكل نوع لـ
Coordination::OpNum، مما يحسن زمن build. #96632 (Alexey Milovidov).
- إزالة قوالب C++ غير الضرورية من فئات Function لتقليل أزمنة build. #96646 (Alexey Milovidov).
- نقل generation الخاصة بـ
StorageSystemLicensesإلى وقت التهيئة لتحسين التوازي في build. #96697 (Alexey Milovidov).
- جعل فحص التراخيص متوازيًا. #96727 (Raúl Marín).
- إضافة اختبار functional عديم الحالة لدعم بروتوكول SSH. #96996 (Alexey Milovidov).
- إضافة Kafka 3.9.0 إلى البنية التحتية لاختبارات functional العديمة الحالة، مما يتيح اختبارًا مباشرًا لمحركي الجدول Kafka وKafka2 باستخدام ClickHouse Keeper بوصفه ZooKeeper. وتغطي ستة اختبارات عديمة الحالة جديدة أساسيات الإنتاج/الاستهلاك، والأعمدة الافتراضية، وINSERT، وتنسيقات متعددة، والتعامل مع الرسائل التالفة، وتخزين الإزاحات المستند إلى Keeper. #96997 (Alexey Milovidov).
- إضافة سير عمل في CI لبناء سلسلة أدوات clang محسّنة باستخدام PGO+BOLT. #96991 (Alexey Milovidov).
- استخدام build محسّنة من LLVM/Clang باستخدام PGO في CI، ما يفترض أن يحقق تحسنًا في سرعة build بنسبة 20..30%. #97031 (Alexey Milovidov).
- استبدال الدوال الرياضية من glibc بتنفيذات llvm-libc. #90151 (Konstantin Bogdanov).
- تحديث Boost من 1.83 إلى 1.90، مما يُصلح فشل تأكيد
devectorفي إصدارات Debug. #97037 (Alexey Milovidov).
- تحديث
postgresإلى REL_18_1. #95189 (Konstantin Bogdanov).
- استخدام
libexpat2.7.3. #95218 (Konstantin Bogdanov).
- استخدام
OpenSSL3.5.5. #95345 (Konstantin Bogdanov).
- استخدام
simdjsonv4.2.4. #97129 (Konstantin Bogdanov).
- استخدام
libarchive3.8.5. #97131 (Konstantin Bogdanov).
- استخدام
fast_floatv8.2.3. #97133 (Konstantin Bogdanov).
- استخدام
abseil-cpp20260107.1، وترقية
s2geometryإلى v0.13.1. #97134 (Konstantin Bogdanov).
- رفع
libxml2إلى 2.15.1. #95574 (Robert Schulze).
- ترقية 7 صور Docker لاختبارات التكامل من Tier-3 من صور أساسية منتهية الدعم أو مُزالة إلى إصدارات مدعومة حاليًا. #97314 (Rahul).
- إضافة استعلامات benchmark لـ TPC-DS. #97349 (Raufs Dunamalijevs).
- استبدال خيارات cmake الفردية لمجموعات تعليمات x86 (
ENABLE_SSSE3,
ENABLE_AVX2,
NO_SSE3_OR_HIGHER,
ARCH_NATIVE، إلخ) بخيار رقمي واحد هو
X86_ARCH_LEVEL(
1/
2/
3/
4)، بما يتوافق مع مستويات البنية الدقيقة القياسية لـ x86-64 المستخدمة بالفعل في نظام التوجيه وقت التشغيل. #97354 (Raúl Marín).
- تجنب إنشاء متغيرات القوالب لـ
division_by_nullable=trueلعمليات غير القسمة في
FunctionBinaryArithmetic، مما يقلل وقت الترجمة وحجم الملف الثنائي. #97496 (Raúl Marín).
- تقليل أثر التضمين لـ
Exception.hعبر إزالته من ملفات الترويسة واسعة الاستخدام مثل
typeid_cast.hو
assert_cast.hو
Context_fwd.hو
IDataType.hومختلف ملفات ترويسة Column. #97497 (Raúl Marín).
- استخدام ترويسات
compiler-rtالمضمّنة دائمًا (واجهات sanitizer وXRay) بدلًا من ترويسات مترجم المضيف، وبناء مكتبات
compiler-rtمن المصدر افتراضيًا. #97499 (Raúl Marín).
- تجنّب تضمين ترويسات boost/multiprecision في
wide_integer_impl.hعلى المنصات التي يتوفر فيها
long doubleبالمستوى الكافي، مما يحسّن وقت البناء. #96633 (Alexey Milovidov).
- تنفيذ مهمة LLVM Code Coverage وتفعيلها مبدئيًا لفرع master. #90952 (Alexey Bakharew).
- تفعيل التحصين السريع لـ libcxx في بنيات الإصدار. وهذا مطلوب في الغالب لعمليات التحقق من تجاوز الحدود. واستنادًا إلى نتائج اختبارات الأداء، لا يُتوقع أي تأثير ملحوظ على الأداء. #94757 (Miсhael Stetsyuk).