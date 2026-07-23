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يوفّر ClickHouse Cloud قنوات إصدار مختلفة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة من حيث الاستقرار، والوصول إلى الميزات الجديدة، وإمكانية التنبؤ بالترقيات. ولكل قناة جدول ترقية خاص بها، وقد صُممت لتغطية حالات استخدام مختلفة — بدءًا من المستخدمين الذين يريدون وصولًا فوريًا إلى الإصدارات الجديدة، وصولًا إلى الذين يفضّلون تأجيل الترقيات لضمان الحصول على أكثر الإصدارات استقرارًا.

تفاصيل قنوات الإصدار



تُدرَج جميع الخدمات أحادية النسخة المتماثلة تلقائيًا ضمن قناة الإصدار Fast.
تتوفّر نوافذ الترقية المجدولة لجميع قنوات الإصدار للخدمات ضمن فئة Enterprise. وتتيح لك هذه الميزة تحديد نافذة زمنية في يوم معيّن من الأسبوع لإجراء الترقيات.

الجدول الزمني للإصدارات

فهم تواريخ الإصدارتشير التواريخ الواردة أدناه إلى موعد بدء ClickHouse الطرح التدريجي لكل قناة إصدار، وليس إلى موعد ترقية خدمتك بعينها.
  • تتم عمليات الطرح تلقائيًا وبشكل تدريجي على مدار عدة أسابيع
  • تُرقّى الخدمات التي جرى تكوين نوافذ الترقية المجدولة لها خلال نافذتها المجدولة في الأسبوع التالي لانتهاء طرح القناة (ابتداءً من يوم الاثنين 00:00 UTC)
  • قد يتأخر اكتمال الطرح بسبب إيقاف الطرح مؤقتًا (مثل فترات التجميد خلال العطلات) أو بسبب مراقبة الحالة
لإجراء اختبارات مسبقة قبل الترقيات في بيئة الإنتاج، استخدم قناة Fast أو Regular للخدمات غير الإنتاجية، وقناة Slow للخدمات الإنتاجية.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦