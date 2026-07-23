يوفّر ClickHouse Cloud قنوات إصدار مختلفة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة من حيث الاستقرار، والوصول إلى الميزات الجديدة، وإمكانية التنبؤ بالترقيات. ولكل قناة جدول ترقية خاص بها، وقد صُممت لتغطية حالات استخدام مختلفة — بدءًا من المستخدمين الذين يريدون وصولًا فوريًا إلى الإصدارات الجديدة، وصولًا إلى الذين يفضّلون تأجيل الترقيات لضمان الحصول على أكثر الإصدارات استقرارًا.

​ تفاصيل قنوات الإصدار

تعرّف على المزيد حول قنوات الإصدار اسم القناة الوصف الاعتبارات الأساسية الفئات المدعومة Fast (Early Release) يُوصى بها للبيئات غير الإنتاجية. وهي أول قناة إصدار لكل ترقية في إصدار قاعدة البيانات الوصول إلى الميزات الجديدة على حساب الاستقرار.

إمكانية اختبار الإصدارات في البيئات غير الإنتاجية قبل الترقية في بيئات الإنتاج Basic (افتراضيًا)

وفئتَي Scale وEnterprise Regular قناة الإصدار الافتراضية لجميع الخدمات متعددة النسخ المتماثلة.

يبدأ الطرح على هذه القناة عادةً بعد أسبوعين من بدء قناة الإصدار Fast. ترقيات افتراضية/على مستوى جميع الخدمات.

تُرقّى الخدمات تدريجيًا على مدى عدة أسابيع Scale وEnterprise Slow (Deferred) يُوصى بها للمستخدمين الأكثر تحفّظًا تجاه المخاطر، ممن يرغبون في ترقية خدماتهم قرب نهاية الجدول الزمني للإصدارات.

يبدأ الطرح على هذه القناة عادةً بعد أسبوعين من بدء قناة الإصدار Regular. أقصى قدر من الاستقرار وإمكانية التنبؤ.

مخصصة لمن يحتاجون إلى مزيد من اختبار الإصدارات الجديدة على قناة Fast أو Regular Enterprise



تُدرَج جميع الخدمات أحادية النسخة المتماثلة تلقائيًا ضمن قناة الإصدار Fast.

تتوفّر نوافذ الترقية المجدولة لجميع قنوات الإصدار للخدمات ضمن فئة Enterprise. وتتيح لك هذه الميزة تحديد نافذة زمنية في يوم معيّن من الأسبوع لإجراء الترقيات.

​ الجدول الزمني للإصدارات