ClickPipes هي منصة تكامل مُدارة تجعل إدخال البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر سهلًا بقدر النقر على بضعة أزرار. وقد صُممت لأكثر أعباء العمل تطلبًا، وتضمن البنية القوية والقابلة للتوسع في ClickPipes أداءً متسقًا وموثوقية عالية. ويمكن استخدام ClickPipes لاحتياجات البث طويلة الأمد أو لمهام تحميل البيانات لمرة واحدة.

Terraform. يمكن نشر ClickPipes وإدارتها يدويًا باستخدام ClickPipes UI، وكذلك برمجيًا باستخدام OpenAPI

​ مصادر البيانات المدعومة

الاسم النوع الحالة الوصف Apache Kafka تدفقي مستقر اضبط ClickPipes وابدأ في إدخال البيانات المتدفقة من Apache Kafka إلى ClickHouse Cloud. Confluent Cloud تدفقي مستقر استفِد من القوة المشتركة لـ Confluent وClickHouse Cloud عبر تكاملنا المباشر. Redpanda تدفق مستقر هيّئ ClickPipes وابدأ في استيعاب البيانات المتدفقة من Redpanda إلى ClickHouse Cloud. AWS MSK تدفقي مستقر هيّئ ClickPipes وابدأ في استيعاب البيانات المتدفقة من AWS MSK إلى ClickHouse Cloud. Azure Event Hubs تدفقي مستقر قم بتكوين ClickPipes وابدأ بإدخال البيانات المتدفقة من Azure Event Hubs إلى ClickHouse Cloud. راجع الأسئلة الشائعة حول Azure Event Hubs للاطلاع على الإرشادات. WarpStream تدفقي مستقر هيّئ ClickPipes وابدأ في استيعاب البيانات المتدفقة من WarpStream إلى ClickHouse Cloud. Amazon Kinesis تدفقي مستقر قم بتهيئة ClickPipes وابدأ في استيعاب البيانات المتدفقة من Amazon Kinesis إلى ClickHouse Cloud. GCP Pub/Sub تدفقي معاينة خاصة قم بتهيئة ClickPipes وابدأ في استيعاب البيانات المتدفقة من Google Cloud Pub/Sub إلى ClickHouse Cloud. Amazon S3 تخزين الكائنات مستقر هيّئ ClickPipes لاستيراد كميات كبيرة من البيانات من التخزين الكائني. Google Cloud Storage تخزين الكائنات مستقر هيّئ ClickPipes لاستيراد كميات كبيرة من البيانات من التخزين الكائني. DigitalOcean Spaces تخزين الكائنات مستقرة قم بتهيئة ClickPipes لإدخال كميات كبيرة من البيانات من التخزين الكائني. Azure Blob Storage تخزين الكائنات مستقر قم بتهيئة ClickPipes لإدخال كميات كبيرة من البيانات من التخزين الكائني. Postgres DBMS مستقر قم بتهيئة ClickPipes وابدأ إدخال البيانات من Postgres إلى ClickHouse Cloud. MySQL DBMS بيتا عامة قم بتهيئة ClickPipes وابدأ إدخال البيانات من MySQL إلى ClickHouse Cloud. MongoDB DBMS معاينة خاصة هيّئ ClickPipes وابدأ استيعاب البيانات من MongoDB إلى ClickHouse Cloud.

ستُضاف المزيد من الموصلات إلى ClickPipes، ويمكنك معرفة المزيد عبر التواصل معنا

​ قائمة عناوين IP الثابتة

تسرد الجداول التالية عناوين IP الثابتة لـ NAT التي يستخدمها ClickPipes للاتصال بخدماتك الخارجية. أضِف عناوين IP الخاصة بمنطقة ClickPipes التي تخدم خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك إلى قائمة السماح لعناوين IP. وفي حالة مسارات تخزين الكائنات، ينبغي لك أيضًا إضافة عناوين IP لمجموعة ClickHouse إلى قائمة السماح لعناوين IP.

تستخدم الخدمات الموجودة في مناطق Google Cloud المدرجة في جدول Google Cloud أدناه عناوين IP الخاصة بـ Google Cloud فقط إذا لم تكن الخدمة تحتوي على ClickPipes موجودة مسبقًا قبل 15 يونيو 2026. أما الخدمات في تلك المناطق التي لديها ClickPipes موجودة مسبقًا قبل 15 يونيو 2026، فستستمر في استخدام عناوين IP الافتراضية للمنطقة المدرجة أدناه.

وبالنسبة إلى الخدمات الأخرى، ستأتي حركة مرور ClickPipes من منطقة افتراضية استنادًا إلى موقع خدمتك:

eu-central-1 : لجميع مناطق الاتحاد الأوروبي غير المذكورة صراحةً، بالإضافة إلى مناطق Azure في الاتحاد الأوروبي وخدمات Google Cloud في الاتحاد الأوروبي التي كانت لديها ClickPipes موجودة مسبقًا قبل 15 يونيو 2026.

: لجميع مناطق الاتحاد الأوروبي غير المذكورة صراحةً، بالإضافة إلى مناطق Azure في الاتحاد الأوروبي وخدمات Google Cloud في الاتحاد الأوروبي التي كانت لديها ClickPipes موجودة مسبقًا قبل 15 يونيو 2026. eu-west-1 : لجميع الخدمات في AWS eu-west-1 التي أُنشئت في 20 يناير 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ eu-central-1 ).

: لجميع الخدمات في AWS التي أُنشئت في 20 يناير 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ ). us-east-1 : لجميع الخدمات في AWS us-east-1 .

: لجميع الخدمات في AWS . ap-south-1 : للخدمات في AWS ap-south-1 التي أُنشئت في 25 يونيو 2025 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2 ).

: للخدمات في AWS التي أُنشئت في 25 يونيو 2025 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ ). ap-northeast-2 : للخدمات في AWS ap-northeast-2 التي أُنشئت في 14 نوفمبر 2025 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2 ).

: للخدمات في AWS التي أُنشئت في 14 نوفمبر 2025 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ ). af-south-1 : للخدمات في AWS af-south-1 التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2 ).

: للخدمات في AWS التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ ). ap-east-1 : للخدمات في AWS ap-east-1 التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2 ).

: للخدمات في AWS التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ ). ap-northeast-1 : للخدمات في AWS ap-northeast-1 التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2 ).

: للخدمات في AWS التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ ). ap-southeast-1 : للخدمات في AWS ap-southeast-1 التي أُنشئت في 18 مارس 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2 ).

: للخدمات في AWS التي أُنشئت في 18 مارس 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ ). ap-southeast-2 : للخدمات في AWS ap-southeast-2 التي أُنشئت في 25 يونيو 2025 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2 ).

: للخدمات في AWS التي أُنشئت في 25 يونيو 2025 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ ). ap-southeast-3 : للخدمات في AWS ap-southeast-3 التي أُنشئت في 6 مارس 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2 ).

: للخدمات في AWS التي أُنشئت في 6 مارس 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ ). ca-central-1 : للخدمات في AWS ca-central-1 التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2 ).

: للخدمات في AWS التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ ). eu-north-1 : للخدمات في AWS eu-north-1 التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ eu-central-1 ).

: للخدمات في AWS التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ ). eu-west-2 : للخدمات في AWS eu-west-2 التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ eu-central-1 ).

: للخدمات في AWS التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ ). il-central-1 : للخدمات في AWS il-central-1 التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2 ).

: للخدمات في AWS التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ ). mx-central-1 : للخدمات في AWS mx-central-1 التي أُنشئت في 19 مايو 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2 ).

: للخدمات في AWS التي أُنشئت في 19 مايو 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ ). sa-east-1 : للخدمات في AWS sa-east-1 التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2 ).

: للخدمات في AWS التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ ). us-west-2 : للخدمات في AWS us-west-2 التي أُنشئت في 24 يونيو 2025 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2 ).

: للخدمات في AWS التي أُنشئت في 24 يونيو 2025 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ ). us-east-2: لجميع المناطق الأخرى التي لا تنطبق عليها أي قاعدة أعلاه، بما في ذلك مناطق Azure وخدمات Google Cloud التي كانت لديها ClickPipes موجودة مسبقًا قبل 15 يونيو 2026.

​ عناوين IP الثابتة لـ NAT في AWS

إقليم AWS عناوين IP eu-central-1 - فرانكفورت 18.195.233.217 , 3.127.86.90 , 35.157.23.2 , 18.197.167.47 , 3.122.25.29 , 52.28.148.40 eu-west-1 - أيرلندا (ابتداءً من 20 يناير 2026) 54.228.1.92 , 54.72.101.254 , 54.228.16.208 , 54.76.200.104 , 52.211.2.177 , 54.77.10.134 us-east-1 - فيرجينيا الشمالية 54.82.38.199 , 3.90.133.29 , 52.5.177.8 , 3.227.227.145 , 3.216.6.184 , 54.84.202.92 , 3.131.130.196 , 3.23.172.68 , 3.20.208.150 us-east-2 - أوهايو 3.131.130.196 , 3.23.172.68 , 3.20.208.150 , 3.132.20.192 , 18.119.76.110 , 3.134.185.180 ap-south-1 - مومباي (اعتبارًا من 25 يونيو 2025) 13.203.140.189 , 13.232.213.12 , 13.235.145.208 , 35.154.167.40 , 65.0.39.245 , 65.1.225.89 ap-northeast-2 - سيول (اعتبارًا من 14 نوفمبر 2025) 3.38.68.69 , 52.78.68.128 , 13.209.152.13 , 3.38.24.84 , 3.37.159.31 , 3.34.25.104 ap-southeast-1 - سنغافورة (ابتداءً من 18 مارس 2026) 13.215.65.134 , 18.139.118.108 , 47.130.197.47 , 54.251.134.219 , 54.254.98.29 , 54.255.153.106 ap-southeast-2 - سيدني (بدءًا من 25 يونيو 2025) 3.106.48.103 , 52.62.168.142 , 13.55.113.162 , 3.24.61.148 , 54.206.77.184 , 54.79.253.17 af-south-1 - كيب تاون (اعتبارًا من 15 أبريل 2026) 13.245.187.24 , 15.240.60.178 , 15.240.81.191 , 13.245.25.101 , 13.245.91.225 , 15.240.54.195 ap-east-1 - هونغ كونغ (اعتبارًا من 15 أبريل 2026) 18.166.168.168 , 43.199.224.85 , 95.40.0.242 , 16.162.107.229 , 43.199.125.240 , 54.46.86.27 ap-northeast-1 - طوكيو (اعتبارًا من 15 أبريل 2026) 54.168.88.92 , 35.76.97.79 , 54.64.100.89 , 54.178.40.17 , 52.195.101.208 , 13.193.109.245 ap-southeast-1 - سنغافورة (اعتبارًا من 18 مارس 2026) 47.130.197.47 , 54.251.134.219 , 18.139.118.108 , 54.255.153.106 , 54.254.98.29 , 13.215.65.134 ap-southeast-3 - جاكرتا (اعتبارًا من 6 مارس 2026) 16.78.195.195 , 43.218.184.235 , 16.79.88.54 , 16.78.153.162 , 16.79.6.125 , 108.137.52.155 ca-central-1 - كندا (من 15 أبريل 2026) 52.60.123.235 , 3.97.222.98 , 3.99.62.248 , 15.223.61.186 , 3.96.255.101 , 3.97.29.96 eu-north-1 - ستوكهولم (اعتبارًا من 15 أبريل 2026) 13.63.1.65 , 16.171.127.30 , 56.228.76.44 , 13.63.101.248 , 16.170.124.188 , 13.60.109.201 eu-west-2 - لندن (بدءًا من 15 أبريل 2026) 13.134.82.158 , 16.60.209.167 , 18.134.221.203 , 16.60.139.176 , 13.43.66.75 , 3.11.78.183 il-central-1 - تل أبيب (اعتبارًا من 15 أبريل 2026) 16.164.25.13 , 51.84.162.29 , 51.85.90.183 , 51.84.36.146 , 51.84.72.29 , 51.85.28.184 mx-central-1 - المكسيك (بدءًا من 19 مايو 2026) 78.12.67.220 , 78.12.117.175 , 78.13.186.238 , 78.13.219.184 , 78.13.224.212 , 78.13.248.162 sa-east-1 - ساو باولو (اعتبارًا من 15 أبريل 2026) 18.230.164.131 , 56.126.1.234 , 18.230.39.24 , 15.229.102.116 , 18.230.174.204 , 18.229.237.116 us-west-2 - أوريغون (اعتبارًا من 24 يونيو 2025) 52.42.100.5 , 44.242.47.162 , 52.40.44.52 , 44.227.206.163 , 44.246.241.23 , 35.83.230.19

​ عناوين IP الثابتة لـ NAT في Google Cloud

منطقة Google Cloud عناوين IP asia-northeast1 - طوكيو (اعتبارًا من 27 مايو 2026) 104.198.114.210 , 35.221.66.81 , 35.243.126.127 , 136.110.107.86 , 34.85.18.112 asia-southeast1 - سنغافورة (اعتبارًا من 27 مايو 2026) 34.21.197.28 , 35.197.141.23 , 35.197.157.90 , 136.110.17.200 , 35.185.179.231 australia-southeast1 - سيدني (اعتبارًا من 7 يوليو 2026) 34.40.200.47 , 34.151.85.215 , 34.151.163.22 , 34.87.195.243 , 34.40.243.42 europe-west2 - لندن (اعتبارًا من 27 مايو 2026) 35.242.131.178 , 34.39.77.101 , 34.39.47.179 , 34.89.53.234 , 8.228.63.151 europe-west3 - فرانكفورت (اعتبارًا من 8 يوليو 2026) 35.234.83.97 , 34.185.190.148 , 35.246.247.157 , 34.159.127.6 , 34.141.3.60 europe-west4 - هولندا (اعتبارًا من 27 مايو 2026) 34.34.86.3 , 34.6.175.56 , 34.178.6.187 , 34.91.204.220 , 34.12.85.206 europe-west6 - زيورخ (اعتبارًا من 8 يوليو 2026) 34.65.96.1 , 34.65.131.251 , 34.65.140.197 , 34.65.186.186 , 34.158.21.76 northamerica-northeast1 - مونتريال (اعتبارًا من 10 يوليو 2026) 34.19.131.90 , 34.19.160.202 , 34.19.162.249 , 34.19.222.77 , 34.47.6.28 us-central1 - آيوا (اعتبارًا من 7 يوليو 2026) 34.28.24.54 , 34.42.56.195 , 34.63.141.9 , 35.238.146.37 , 34.10.251.49 us-east1 - كارولاينا الجنوبية (اعتبارًا من 27 مايو 2026) 34.24.134.232 , 34.24.214.165 , 34.24.20.1 , 35.243.193.248 , 34.23.98.76 us-west1 - أوريغون (اعتبارًا من 1 يوليو 2026) 136.118.254.175 , 8.229.115.2 , 34.83.0.219 , 35.247.34.28 , 35.199.165.121

​ ضبط إعدادات ClickHouse

يوفّر ClickHouse Cloud إعدادات افتراضية مناسبة لمعظم حالات الاستخدام. لكن إذا كنت بحاجة إلى تعديل بعض إعدادات ClickHouse لجداول الوجهة الخاصة بـ ClickPipes، فإن تخصيص دور لـ ClickPipes هو الحل الأكثر مرونة. الخطوات:

أنشئ دورًا مخصصًا CREATE ROLE my_clickpipes_role SETTINGS ... . راجع بناء جملة CREATE ROLE لمزيد من التفاصيل. أضف الدور المخصص إلى مستخدم ClickPipes في خطوة Details and Settings أثناء إنشاء ClickPipes.

​ ضبط الإعدادات المتقدمة في ClickPipes

يوفّر ClickPipes إعدادات افتراضية مناسبة تلبّي متطلبات معظم حالات الاستخدام. وإذا كانت حالة الاستخدام لديك تتطلب مزيدًا من التخصيص، فيمكنك تعديل الإعدادات التالية:

​ إعدادات تخزين الكائنات ClickPipes المتقدمة

​ ClickPipes للبث

الإعداد القيمة الافتراضية الوصف Streaming max insert wait time 5 s يحدّد الحد الأقصى لمدة الانتظار قبل إدراج البيانات في عنقود ClickHouse.

​ الإبلاغ عن الأخطاء

سيخزّن ClickPipes الأخطاء في جدولين منفصلين بحسب نوع الخطأ الذي تتم مواجهته أثناء عملية الإدخال.

لا ينطبق هذا حاليًا على مسارات CDC ‏(Postgres وMySQL وMongoDB)، إذ تتوفر سجلات التشغيل والأخطاء مباشرةً في وحدة تحكم ClickHouse Cloud.

​ أخطاء السجلات

<destination_table_name>_clickpipes_error . سيحتوي هذا الجدول على أي أخطاء ناتجة عن بيانات غير سليمة التنسيق أو عن عدم تطابق في المخطط، وسيتضمن الرسالة غير الصالحة بالكامل. لهذا الجدول ستنشئ ClickPipes جدولًا بجوار جدول الوجهة لديك باللاحقة. سيحتوي هذا الجدول على أي أخطاء ناتجة عن بيانات غير سليمة التنسيق أو عن عدم تطابق في المخطط، وسيتضمن الرسالة غير الصالحة بالكامل. لهذا الجدول TTL مدتها 7 أيام.

​ أخطاء النظام

system.clickpipes_log . وسيحتفظ هذا الجدول بجميع الأخطاء الأخرى المرتبطة بتشغيل ClickPipe الخاص بك (مثل أخطاء الشبكة والاتصال وغيرها). ويبلغ ستُخزَّن الأخطاء المتعلقة بتشغيل ClickPipe في جدول. وسيحتفظ هذا الجدول بجميع الأخطاء الأخرى المرتبطة بتشغيل ClickPipe الخاص بك (مثل أخطاء الشبكة والاتصال وغيرها). ويبلغ TTL لهذا الجدول 7 أيام.

إذا تعذّر على ClickPipes الاتصال بمصدر البيانات بعد 15 دقيقة، أو بالوجهة بعد ساعة واحدة، فسيتوقف مثيل ClickPipes ويخزّن رسالة مناسبة في جدول أخطاء النظام (بشرط أن يكون مثيل ClickHouse متاحًا).

بالإضافة إلى المراقبة داخل Console، يوفّر ClickPipes مقاييس عبر endpoint متوافق مع Prometheus ليتم scraping لها. تُنشر هذه المقاييس مع مقاييس خدمة ClickHouse Cloud الأخرى، وتتيح لك دمج مراقبة ClickPipes مع منظومة observability الحالية لديك (على سبيل المثال، Grafana Datadog ). راجع Monitoring ClickPipes للاطلاع على القائمة الكاملة بالمقاييس المتاحة.

​ الأسئلة الشائعة