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المقدمة

ClickPipes هي منصة تكامل مُدارة تجعل إدخال البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر سهلًا بقدر النقر على بضعة أزرار. وقد صُممت لأكثر أعباء العمل تطلبًا، وتضمن البنية القوية والقابلة للتوسع في ClickPipes أداءً متسقًا وموثوقية عالية. ويمكن استخدام ClickPipes لاحتياجات البث طويلة الأمد أو لمهام تحميل البيانات لمرة واحدة. يمكن نشر ClickPipes وإدارتها يدويًا باستخدام ClickPipes UI، وكذلك برمجيًا باستخدام OpenAPI وTerraform.

مصادر البيانات المدعومة

ستُضاف المزيد من الموصلات إلى ClickPipes، ويمكنك معرفة المزيد عبر التواصل معنا.

قائمة عناوين IP الثابتة

تسرد الجداول التالية عناوين IP الثابتة لـ NAT التي يستخدمها ClickPipes للاتصال بخدماتك الخارجية. أضِف عناوين IP الخاصة بمنطقة ClickPipes التي تخدم خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك إلى قائمة السماح لعناوين IP. وفي حالة مسارات تخزين الكائنات، ينبغي لك أيضًا إضافة عناوين IP لمجموعة ClickHouse إلى قائمة السماح لعناوين IP. تستخدم الخدمات الموجودة في مناطق Google Cloud المدرجة في جدول Google Cloud أدناه عناوين IP الخاصة بـ Google Cloud فقط إذا لم تكن الخدمة تحتوي على ClickPipes موجودة مسبقًا قبل 15 يونيو 2026. أما الخدمات في تلك المناطق التي لديها ClickPipes موجودة مسبقًا قبل 15 يونيو 2026، فستستمر في استخدام عناوين IP الافتراضية للمنطقة المدرجة أدناه. وبالنسبة إلى الخدمات الأخرى، ستأتي حركة مرور ClickPipes من منطقة افتراضية استنادًا إلى موقع خدمتك:
  • eu-central-1: لجميع مناطق الاتحاد الأوروبي غير المذكورة صراحةً، بالإضافة إلى مناطق Azure في الاتحاد الأوروبي وخدمات Google Cloud في الاتحاد الأوروبي التي كانت لديها ClickPipes موجودة مسبقًا قبل 15 يونيو 2026.
  • eu-west-1: لجميع الخدمات في AWS eu-west-1 التي أُنشئت في 20 يناير 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ eu-central-1).
  • us-east-1: لجميع الخدمات في AWS us-east-1.
  • ap-south-1: للخدمات في AWS ap-south-1 التي أُنشئت في 25 يونيو 2025 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2).
  • ap-northeast-2: للخدمات في AWS ap-northeast-2 التي أُنشئت في 14 نوفمبر 2025 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2).
  • af-south-1: للخدمات في AWS af-south-1 التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2).
  • ap-east-1: للخدمات في AWS ap-east-1 التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2).
  • ap-northeast-1: للخدمات في AWS ap-northeast-1 التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2).
  • ap-southeast-1: للخدمات في AWS ap-southeast-1 التي أُنشئت في 18 مارس 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2).
  • ap-southeast-2: للخدمات في AWS ap-southeast-2 التي أُنشئت في 25 يونيو 2025 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2).
  • ap-southeast-3: للخدمات في AWS ap-southeast-3 التي أُنشئت في 6 مارس 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2).
  • ca-central-1: للخدمات في AWS ca-central-1 التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2).
  • eu-north-1: للخدمات في AWS eu-north-1 التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ eu-central-1).
  • eu-west-2: للخدمات في AWS eu-west-2 التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ eu-central-1).
  • il-central-1: للخدمات في AWS il-central-1 التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2).
  • mx-central-1: للخدمات في AWS mx-central-1 التي أُنشئت في 19 مايو 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2).
  • sa-east-1: للخدمات في AWS sa-east-1 التي أُنشئت في 15 أبريل 2026 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2).
  • us-west-2: للخدمات في AWS us-west-2 التي أُنشئت في 24 يونيو 2025 أو بعده (الخدمات التي أُنشئت قبل هذا التاريخ تستخدم عناوين IP الخاصة بـ us-east-2).
  • us-east-2: لجميع المناطق الأخرى التي لا تنطبق عليها أي قاعدة أعلاه، بما في ذلك مناطق Azure وخدمات Google Cloud التي كانت لديها ClickPipes موجودة مسبقًا قبل 15 يونيو 2026.

عناوين IP الثابتة لـ NAT في AWS

عناوين IP الثابتة لـ NAT في Google Cloud

ضبط إعدادات ClickHouse

يوفّر ClickHouse Cloud إعدادات افتراضية مناسبة لمعظم حالات الاستخدام. لكن إذا كنت بحاجة إلى تعديل بعض إعدادات ClickHouse لجداول الوجهة الخاصة بـ ClickPipes، فإن تخصيص دور لـ ClickPipes هو الحل الأكثر مرونة. الخطوات:
  1. أنشئ دورًا مخصصًا CREATE ROLE my_clickpipes_role SETTINGS .... راجع بناء جملة CREATE ROLE لمزيد من التفاصيل.
  2. أضف الدور المخصص إلى مستخدم ClickPipes في خطوة Details and Settings أثناء إنشاء ClickPipes.

ضبط الإعدادات المتقدمة في ClickPipes

يوفّر ClickPipes إعدادات افتراضية مناسبة تلبّي متطلبات معظم حالات الاستخدام. وإذا كانت حالة الاستخدام لديك تتطلب مزيدًا من التخصيص، فيمكنك تعديل الإعدادات التالية:

إعدادات تخزين الكائنات ClickPipes المتقدمة

ClickPipes للبث

الإبلاغ عن الأخطاء

سيخزّن ClickPipes الأخطاء في جدولين منفصلين بحسب نوع الخطأ الذي تتم مواجهته أثناء عملية الإدخال.
لا ينطبق هذا حاليًا على مسارات CDC ‏(Postgres وMySQL وMongoDB)، إذ تتوفر سجلات التشغيل والأخطاء مباشرةً في وحدة تحكم ClickHouse Cloud.

أخطاء السجلات

ستنشئ ClickPipes جدولًا بجوار جدول الوجهة لديك باللاحقة <destination_table_name>_clickpipes_error. سيحتوي هذا الجدول على أي أخطاء ناتجة عن بيانات غير سليمة التنسيق أو عن عدم تطابق في المخطط، وسيتضمن الرسالة غير الصالحة بالكامل. لهذا الجدول TTL مدتها 7 أيام.

أخطاء النظام

ستُخزَّن الأخطاء المتعلقة بتشغيل ClickPipe في جدول system.clickpipes_log. وسيحتفظ هذا الجدول بجميع الأخطاء الأخرى المرتبطة بتشغيل ClickPipe الخاص بك (مثل أخطاء الشبكة والاتصال وغيرها). ويبلغ TTL لهذا الجدول 7 أيام. إذا تعذّر على ClickPipes الاتصال بمصدر البيانات بعد 15 دقيقة، أو بالوجهة بعد ساعة واحدة، فسيتوقف مثيل ClickPipes ويخزّن رسالة مناسبة في جدول أخطاء النظام (بشرط أن يكون مثيل ClickHouse متاحًا).

المراقبة

بالإضافة إلى المراقبة داخل Console، يوفّر ClickPipes مقاييس عبر endpoint متوافق مع Prometheus ليتم scraping لها. تُنشر هذه المقاييس مع مقاييس خدمة ClickHouse Cloud الأخرى، وتتيح لك دمج مراقبة ClickPipes مع منظومة observability الحالية لديك (على سبيل المثال، Grafana، Datadog). راجع Monitoring ClickPipes للاطلاع على القائمة الكاملة بالمقاييس المتاحة.

الأسئلة الشائعة

  • ما هي ClickPipes؟ ClickPipes هي ميزة في ClickHouse Cloud تُسهّل عليك ربط خدمات ClickHouse بمصادر البيانات الخارجية، وتحديدًا Kafka. وباستخدام ClickPipes for Kafka، يمكنك تحميل البيانات إلى ClickHouse باستمرار وبسهولة، لتصبح متاحة للتحليلات اللحظية.
  • هل تدعم ClickPipes تحويل البيانات؟ نعم، تدعم ClickPipes التحويل الأساسي للبيانات عبر إتاحة إنشاء DDL. بعد ذلك، يمكنك تطبيق تحويلات أكثر تقدمًا على البيانات أثناء تحميلها إلى جدول الوجهة في خدمة ClickHouse Cloud، بالاستفادة من ميزة العروض المادية في ClickHouse.
  • هل يترتب على استخدام ClickPipes تكلفة إضافية؟ تُحتسب تكلفة ClickPipes بناءً على بُعدين: Ingested Data وCompute. تتوفر التفاصيل الكاملة للأسعار في هذه الصفحة. وقد يؤدي تشغيل ClickPipes أيضًا إلى تكلفة غير مباشرة للحوسبة والتخزين على خدمة ClickHouse Cloud الوجهة، كما هو الحال مع أي حمل استيعاب.
  • هل توجد طريقة للتعامل مع الأخطاء أو حالات الفشل عند استخدام ClickPipes for Kafka؟ نعم، سيُعيد ClickPipes for Kafka المحاولة تلقائيًا عند حدوث حالات فشل أثناء استهلاك البيانات من Kafka بسبب أي مشكلة تشغيلية، بما في ذلك مشكلات الشبكة أو الاتصال وغيرها. وفي حال كانت البيانات غير صحيحة التنسيق أو كان المخطط غير صالح، فسيخزّن ClickPipes السجل في جدول record_error ويواصل المعالجة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦