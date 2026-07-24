الدوال المعرّفة من قبل المستخدم في Cloud

تتيح الدوال المعرّفة من قبل المستخدم (UDF) للمستخدمين توسيع إمكانات ClickHouse بما يتجاوز ما توفره أكثر من ألف دالة جاهزة.

في ClickHouse Cloud، توجد طريقتان لإنشاء الدوال المعرّفة من قبل المستخدم:

باستخدام SQL باستخدام UI والتعليمات البرمجية الخاصة بك (الإصدار التجريبي العام)

​ الدوال المعرّفة من قبل المستخدم في SQL

يمكن إنشاء UDFs في SQL باستخدام عبارة CREATE FUNCTION انطلاقًا من تعبير lambda.

في هذا المثال، سننشئ دالة معرّفة من قبل المستخدم قابلة للتنفيذ وبسيطة باسم isBusinessHours . ستتحقق الدالة مما إذا كان طابع زمني معيّن يقع ضمن ساعات العمل المعتادة، وستُرجع true إذا كان كذلك، وإلا false.

سجّل الدخول إلى Cloud Console وافتح SQL Console اكتب استعلام SQL التالي لإنشاء الدالة isBusinessHours :

CREATE FUNCTION isBusinessHours AS (ts) -> toDayOfWeek(ts) BETWEEN 1 AND 5 AND toHour(ts) BETWEEN 9 AND 17 ;

نفّذ ما يلي لاختبار UDF الذي أنشأته للتو:

SELECT isBusinessHours( '2026-03-20 10:00:00' :: DateTime ), isBusinessHours( '2026-03-20 23:00:00' :: DateTime );

من المفترض أن تظهر لك النتيجة التالية:

1 0

يمكنك استخدام الأمر DROP FUNCTION لإزالة دالة UDF التي أنشأتها للتو:

DROP FUNCTION isBusinessHours

مهم إن UDFs في ClickHouse Cloud لا ترث الإعدادات على مستوى المستخدم. وتُنفَّذ باستخدام إعدادات النظام الافتراضية.

هذا يعني:

لا تنتقل الإعدادات على مستوى الجلسة (المعيَّنة عبر عبارة SET ) إلى سياق تنفيذ UDF

) إلى سياق تنفيذ UDF لا ترث UDFs إعدادات ملف تعريف المستخدم

لا تنطبق الإعدادات على مستوى الاستعلام ضمن تنفيذ UDF

​ الدوال المُعرَّفة من قبل المستخدم المُنشأة عبر UI

يوفّر ClickHouse Cloud واجهة إعداد عبر UI لإنشاء الدوال المُعرَّفة من قبل المستخدم.

في هذا المثال، سننشئ الدالة البسيطة نفسها المُعرَّفة من قبل المستخدم والقابلة للتنفيذ isBusinessHours ، والتي تتحقق مما إذا كان timestamp معيّن يقع ضمن ساعات العمل المعتادة. سبق أن أنشأناها باستخدام SQL، ولكن هذه المرة سننشئها باستخدام بايثون ونُعدّها عبر UI.