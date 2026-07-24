- باستخدام SQL
- باستخدام UI والتعليمات البرمجية الخاصة بك (الإصدار التجريبي العام)
يمكن إنشاء UDFs في SQL باستخدام عبارة
الدوال المعرّفة من قبل المستخدم في SQL
CREATE FUNCTION انطلاقًا من تعبير lambda.
في هذا المثال، سننشئ دالة معرّفة من قبل المستخدم قابلة للتنفيذ وبسيطة باسم
isBusinessHours.
ستتحقق الدالة مما إذا كان طابع زمني معيّن يقع ضمن ساعات العمل المعتادة، وستُرجع true إذا كان كذلك، وإلا false.
- سجّل الدخول إلى Cloud Console وافتح SQL Console
- اكتب استعلام SQL التالي لإنشاء الدالة
isBusinessHours:
CREATE FUNCTION isBusinessHours AS (ts) ->
toDayOfWeek(ts) BETWEEN 1 AND 5
AND toHour(ts) BETWEEN 9 AND 17;
- نفّذ ما يلي لاختبار UDF الذي أنشأته للتو:
من المفترض أن تظهر لك النتيجة التالية:
SELECT isBusinessHours('2026-03-20 10:00:00'::DateTime), isBusinessHours('2026-03-20 23:00:00'::DateTime);
1 0
- يمكنك استخدام الأمر
DROP FUNCTIONلإزالة دالة UDF التي أنشأتها للتو:
هذا يعني:
DROP FUNCTION isBusinessHours
- لا تنتقل الإعدادات على مستوى الجلسة (المعيَّنة عبر عبارة
SET) إلى سياق تنفيذ UDF
- لا ترث UDFs إعدادات ملف تعريف المستخدم
- لا تنطبق الإعدادات على مستوى الاستعلام ضمن تنفيذ UDF
يوفّر ClickHouse Cloud واجهة إعداد عبر UI لإنشاء الدوال المُعرَّفة من قبل المستخدم. في هذا المثال، سننشئ الدالة البسيطة نفسها المُعرَّفة من قبل المستخدم والقابلة للتنفيذ
الدوال المُعرَّفة من قبل المستخدم المُنشأة عبر UI
isBusinessHours، والتي تتحقق مما إذا كان
timestamp معيّن يقع ضمن ساعات العمل المعتادة.
سبق أن أنشأناها باستخدام SQL، ولكن هذه المرة سننشئها باستخدام بايثون ونُعدّها عبر UI.
1
أنشئ ملف بايثون
أنشئ ملفًا جديدًا باسم
main.py على جهازك المحلي:
إذا كان سكربت بايثون لديك يستورد حزمًا تابعة لجهات خارجية، فأدرجها في ملف
cat > main.py << 'EOF'
import sys
from datetime import datetime
for line in sys.stdin:
ts = datetime.fromisoformat(line.strip())
result = 1 if (0 <= ts.weekday() <= 4 and 9 <= ts.hour <= 17) else 0
print(result)
sys.stdout.flush()
EOF
requirements.txt وسيتولى ClickHouse Cloud تثبيتها لك. ويمكنك بدلًا من ذلك تضمين التبعيات مباشرةً في ملف ZIP، لكن عندئذٍ يجب تضمين الحزم المخزنة مؤقتًا لكلتا معماريتَي CPU، لذا يُعد
requirements.txt الخيار الأبسط. على سبيل المثال:
requests>=2.28.0
numpy>=1.23.0
تتوقع ClickHouse Cloud أن يكون الملف
main.py موجودًا داخل ملف zip الذي سترفعه عبر واجهة المستخدم في الخطوة التالية.
إذا منحت الملف اسمًا آخر، فستواجه خطأً.
2
تجميع التبعيات والملفات المحلية
لتضمين حزم التبعيات وأي ملفات محلية إضافية (مثل ملفات wheel أو ملفات الإعداد أو ملفات البيانات)، ضعها في المجلد نفسه إلى جانب
main.py و
requirements.txt. عند إنشاء أرشيف ZIP، ضمّن جميع الملفات:
يمكنك الإشارة إلى الدليل الأساسي للمسار المحلي المضمَّن في شيفرة بايثون الخاصة بك باستخدام
zip is_business_hours.zip main.py requirements.txt
os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)). يُرجع هذا التعبير المسار المطلق إلى الدليل الذي يوجد فيه ملف
main.py داخل أرشيف ZIP، مما يتيح لك الوصول إلى الملفات المضمَّنة الأخرى:
يكون ذلك مفيدًا عندما تحتاج إلى:
import os
# Get the base directory of the bundled files
base_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
config_path = os.path.join(base_dir, 'config.json')
- الوصول إلى ملفات التهيئة المضمّنة مع UDF الخاصة بك
- تحميل حزم wheel للتبعيات المخصّصة
- الإشارة إلى نصوص برمجية إضافية أو ملفات بيانات
zip is_business_hours.zip main.py
3
أنشئ UDF عبر واجهة المستخدم
- من الصفحة الرئيسية لـ Cloud Console، انقر على اسم مؤسستك في القائمة السفلية اليسرى.
- اختر الدوال المعرّفة من قبل المستخدم من القائمة.
- في صفحة الدوال المعرّفة من قبل المستخدم، انقر على Set up a UDF. ستُفتح لوحة إعدادات على الجانب الأيمن من الشاشة.
- أدخل اسمًا للدالة. في هذا المثال، استخدم
isBusinessHours.
- اختر نوع الدالة: إما Executable pool أو Executable:
- Executable pool: يُحفَظ pool من العمليات المستمرة، وتُؤخَذ منه عملية لتنفيذ reads.
- Executable: يُشغَّل السكربت مع كل query.
- في هذا المثال، استخدم الإعدادات الافتراضية. للاطلاع على القائمة الكاملة لمعلمات الإعداد، راجع الدوال المعرّفة من قبل المستخدم التنفيذية.
- انقر على Browse File لتحميل ملف
.zipالذي أُنشئ في بداية هذا الدليل.
- أضف argument جديدًا. في هذا المثال، أضف argument باسم
timestampمن النوع
DateTime.
- اختر return type. في هذا المثال، اختر
Bool.
- انقر على Create UDF. سيعرض مربع حوار حالة build الحالية.
- إذا كانت هناك أي مشكلات، فستتغير الحالة إلى error.
- بخلاف ذلك، ستنتقل الحالة من building إلى provisioning. يجب أن تكون الخدمة في حالة تشغيل لإكمال provisioning. إذا كانت الخدمة في حالة idle، فانقر على Wake Up Service في لوحة UDF details بجوار اسم الخدمة.
- عند اكتمال العملية، ستتغير الحالة إلى deployed.
4
اختبر UDF الخاص بك
- ارجع إلى الصفحة الرئيسية في SQL Console بالنقر على Settings - return to your service view من الزاوية العلوية اليسرى للصفحة
- انقر على SQL Console في القائمة الجانبية اليسرى
- اكتب الاستعلام التالي:
من المفترض أن تظهر لك النتيجة:
SELECT isBusinessHours('2026-03-20 10:00:00'::DateTime), isBusinessHours('2026-03-20 23:00:00'::DateTime);
true false
5
إنشاء إصدار جديد
لتغيير شيفرة UDF، أنشئ إصدارًا جديدًا. لا تُستخدم لوحة Edit إلا لإدارة الخدمات المُسنَدة إلى UDF؛ ولن يؤدي رفع ملف من خلالها إلى استبدال الشيفرة المنشورة.
- من الصفحة الرئيسية في Cloud Console، انقر على اسم مؤسستك في القائمة السفلية اليسرى.
- اختر الدوال المعرّفة من قبل المستخدم من القائمة.
- انقر على النقاط الثلاث ضمن الإجراءات الخاصة بـ UDF
isBusinessHours، ثم انقر على إنشاء إصدار جديد
- ارفع ملف zip يتضمن الشيفرة المعدّلة، أو غيّر الإعدادات ثم انقر على إنشاء إصدار جديد