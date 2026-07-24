- يبسّط الإعداد من خلال نموذج يستخدم حقولًا متوافقة مع كائنات Data Catalog لديك
- يوفّر واجهة واحدة لتكاملات كتالوجات البيانات النشطة
- يختبر الاتصالات وبيانات الاعتماد عند الحفظ
لدينا خطط لإضافة المزيد من الكتالوجات، بما في ذلك Horizon وREST endpoint لجداول S3.
|الاسم
|تنسيق الجداول المفتوحة المدعوم
|طريقة المصادقة
|الدعم
|الإصدار
|AWS Glue Catalog
|Iceberg
|IAM/مفاتيح الوصول
|Cloud & Core
|25.10+
|Lakekeeper
|Iceberg
|بيانات اعتماد عميل OAuth
|Core
|25.10+
|Microsoft OneLake
|Iceberg
|Azure Active Directory (AAD)
|Cloud & Core
|25.12+
|Nessie
|Iceberg
|بيانات اعتماد عميل OAuth
|Core
|25.10+
|Polaris/Open Catalog
|Iceberg
|بيانات اعتماد عميل OAuth
|Core
|26.1+
|REST catalog
|Iceberg
|بيانات اعتماد عميل OAuth, Bearer token
|Cloud & Core
|25.10+
|Unity Catalog
|Iceberg وDelta (مواقع التخزين الخارجية فقط)
|بيانات اعتماد عميل OAuth
|Cloud (Iceberg فقط) & Core
|25.10+