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يمكن لـ ClickHouse Cloud الاتصال مباشرةً بكتالوجات البيانات الخاصة بتنسيقات الجداول المفتوحة، مما يتيح لك الوصول إلى جداول بحيرة البيانات لديك دون تكرار البيانات. ومن خلال هذا التكامل، ستظهر جداول الكتالوج لديك كقواعد بيانات يمكن الاستعلام عنها داخل ClickHouse. يتوفر الإعداد سواء عبر أمر SQL (DataLakeCatalog) أو عبر واجهة مستخدم ClickHouse Cloud ضمن تبويب Data Sources. باستخدام واجهة المستخدم:
  • يبسّط الإعداد من خلال نموذج يستخدم حقولًا متوافقة مع كائنات Data Catalog لديك
  • يوفّر واجهة واحدة لتكاملات كتالوجات البيانات النشطة
  • يختبر الاتصالات وبيانات الاعتماد عند الحفظ
لدينا خطط لإضافة المزيد من الكتالوجات، بما في ذلك Horizon وREST endpoint لجداول S3.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦