تكاملات كتالوجات البيانات في ClickHouse Cloud

يمكن لـ ClickHouse Cloud الاتصال مباشرةً بكتالوجات البيانات الخاصة بتنسيقات الجداول المفتوحة، مما يتيح لك الوصول إلى جداول بحيرة البيانات لديك دون تكرار البيانات. ومن خلال هذا التكامل، ستظهر جداول الكتالوج لديك كقواعد بيانات يمكن الاستعلام عنها داخل ClickHouse. يتوفر الإعداد سواء عبر أمر SQL ( DataLakeCatalog ) أو عبر واجهة مستخدم ClickHouse Cloud ضمن تبويب Data Sources.

باستخدام واجهة المستخدم:

يبسّط الإعداد من خلال نموذج يستخدم حقولًا متوافقة مع كائنات Data Catalog لديك

يوفّر واجهة واحدة لتكاملات كتالوجات البيانات النشطة

يختبر الاتصالات وبيانات الاعتماد عند الحفظ

الاسم تنسيق الجداول المفتوحة المدعوم طريقة المصادقة الدعم الإصدار AWS Glue Catalog Iceberg IAM/مفاتيح الوصول Cloud & Core 25.10+ Lakekeeper Iceberg بيانات اعتماد عميل OAuth Core 25.10+ Microsoft OneLake Iceberg Azure Active Directory (AAD) Cloud & Core 25.12+ Nessie Iceberg بيانات اعتماد عميل OAuth Core 25.10+ Polaris/Open Catalog Iceberg بيانات اعتماد عميل OAuth Core 26.1+ REST catalog Iceberg بيانات اعتماد عميل OAuth, Bearer token Cloud & Core 25.10+ Unity Catalog Iceberg وDelta (مواقع التخزين الخارجية فقط) بيانات اعتماد عميل OAuth Cloud (Iceberg فقط) & Core 25.10+

لدينا خطط لإضافة المزيد من الكتالوجات، بما في ذلك Horizon وREST endpoint لجداول S3.