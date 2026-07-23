تنبيهات الإنفاق لا تفرض حدًا أقصى على الاستخدام إن الوصول إلى 100% من تنبيه الإنفاق لا يقيّد استخدامك ولا يفرض عليه حدًا أقصى — بل يستمر تراكم الإنفاق بعد تجاوز عتبة 100%.