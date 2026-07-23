المتطلبات المسبقة
- يجب أن يكون لديك دور Organization Admin أو Billing Admin لتهيئة تنبيهات الإنفاق وعرضها.
كيف تعمل تنبيهات الإنفاق
- تستند التنبيهات إلى إجمالي الاستخدام خلال فترة الفوترة، وتُعاد ضبطها مع بداية كل دورة جديدة.
- تُطلَق التنبيهات كل ساعة استنادًا إلى إجمالي الاستخدام المُحتسَب في ذلك الوقت، لذلك لا يُطلَق التنبيه إلا بعد تجاوز العتبة.
تنبيهات الإنفاق لا تفرض حدًا أقصى على الاستخدامإن الوصول إلى 100% من تنبيه الإنفاق لا يقيّد استخدامك ولا يفرض عليه حدًا أقصى — بل يستمر تراكم الإنفاق بعد تجاوز عتبة 100%.
إعداد تنبيه الإنفاق
1
افتح مربع حوار تنبيهات الإنفاق
- انتقل إلى Organization > Billing في وحدة تحكم ClickHouse Cloud.
- انقر على Actions > Add spend alerts.
2
اضبط التنبيه واحفظه
- أدخل قيمة تنبيه الإنفاق بالدولار أو الأرصدة لكل فترة فوترة.
- حدِّد قنوات الإشعارات: Email وUI و/أو Slack.
- انقر على Save.
تُنشأ أربعة تنبيهات تلقائيًا ويتم إطلاقها استنادًا إلى مبلغ تنبيه الإنفاق الذي قمت بتعيينه:
تنبيهات العتبة التلقائية
|العتبة
|شرط الإطلاق
|مثال (تنبيه بقيمة $10)
|50%
|الوصول إلى نصف الإنفاق
|$5
|75%
|الوصول إلى ثلاثة أرباع الإنفاق
|$8
|90%
|الوصول إلى تسعين بالمئة من الإنفاق
|$9
|100%
|الوصول إلى كامل الإنفاق
|$10
قنوات الإشعارات
|القناة
|الوصف
|البريد الإلكتروني
|يرسل التنبيهات إلى عنوان البريد الإلكتروني المُعَدّ. انقر على أيقونة التحرير لتغيير المستلِم.
|UI
|يعرض التنبيهات في وحدة تحكم ClickHouse Cloud.
|Slack
|يرسل التنبيهات إلى قناة على Slack. انقر على أيقونة التحرير لإعدادها.