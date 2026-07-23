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تُخطرك تنبيهات الإنفاق عندما يصل استخدام مؤسستك إلى العتبات المُعدّة خلال فترة الفوترة، مما يساعدك على تجنّب الرسوم غير المتوقعة. وهي تقتصر على إرسال الإشعارات فقط؛ أما العتبات التي تؤدي إلى إصدار الفواتير تلقائيًا، فراجع عتبات الدفع.

المتطلبات المسبقة

  • يجب أن يكون لديك دور Organization Admin أو Billing Admin لتهيئة تنبيهات الإنفاق وعرضها.

كيف تعمل تنبيهات الإنفاق

  • تستند التنبيهات إلى إجمالي الاستخدام خلال فترة الفوترة، وتُعاد ضبطها مع بداية كل دورة جديدة.
  • تُطلَق التنبيهات كل ساعة استنادًا إلى إجمالي الاستخدام المُحتسَب في ذلك الوقت، لذلك لا يُطلَق التنبيه إلا بعد تجاوز العتبة.
تنبيهات الإنفاق لا تفرض حدًا أقصى على الاستخدامإن الوصول إلى 100% من تنبيه الإنفاق لا يقيّد استخدامك ولا يفرض عليه حدًا أقصى — بل يستمر تراكم الإنفاق بعد تجاوز عتبة 100%.

إعداد تنبيه الإنفاق

1

افتح مربع حوار تنبيهات الإنفاق

  1. انتقل إلى Organization > Billing في وحدة تحكم ClickHouse Cloud.
  2. انقر على Actions > Add spend alerts.
2

اضبط التنبيه واحفظه

  1. أدخل قيمة تنبيه الإنفاق بالدولار أو الأرصدة لكل فترة فوترة.
  2. حدِّد قنوات الإشعارات: Email وUI و/أو Slack.
  3. انقر على Save.

تنبيهات العتبة التلقائية

تُنشأ أربعة تنبيهات تلقائيًا ويتم إطلاقها استنادًا إلى مبلغ تنبيه الإنفاق الذي قمت بتعيينه:

قنوات الإشعارات

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦