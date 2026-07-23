يحتوي هذا الإصدار على تعليق خاطئ في خدمة systemd، وقد يؤدي ذلك إلى تعطل تثبيت ClickHouse عند الترقية على بعض توزيعات لينكس. تُعدّل خدمة systemd أذونات مالك الدليل /run/systemd ، مما يتسبب في فشل جميع عمليات systemd اللاحقة. ويُنصح بتجاوز الترقية إلى هذا الإصدار والترقية بدلًا من ذلك إلى إصدار أحدث من ClickHouse.

راجع هذه المشكلة على GitHub لمزيد من التفاصيل: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/48285